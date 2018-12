Hoy por Hoy (31/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana

Ana las cinco en Canarias

Voz 0027 00:21 con Aimar Bretos como están treinta y uno de diciembre último día de dos mil dieciocho momento de hacer balance también los políticos están haciendo los presidentes autonómicos con sus discursos de Año nuevo Susana Díaz pronunció anoche el que probablemente será su último mensaje como presidenta de la Junta de Andalucía Ciudadanos y PP ultiman esta semana las negociaciones para la formación de gobierno quién quince días más o menos habrá investidura sin mención para expresamente a Vox Díaz se lamentó por el avance el populismo y advirtió del peligro que corre el autogobierno frente al avance de fuerzas extremistas

Voz 3 00:52 todo eso ideales encuentran seriamente amenazado en todo el continente como consecuencia del auge del populismo de los nacionalismos egoístas ni Andalucía ni España son ya un territorio ajeno ese peligro por el contrario esta amenaza crece y mucho más lo hará si logran imponer su criterio quienes apuestan sin ambages por un vaciamiento de nuestra autonomía

Voz 0027 01:17 y la mutilación de nuestra competencia mensaje también anoche del president catalán Quim Torra el primero como presidente de la Generalitat porque el año pasado por estas fechas estaba recién aplicado el ciento cincuenta

Voz 4 01:25 a rehabilitar Sada vándalo injusticia recaudados muros dado pasitos

Voz 0027 01:29 Torra dice que es el momento de rebelarse contra la injusticia y mantener la presión al Estado hacer caer los muros de la opresión esta frase ha vuelto a dar munición política quienes llevan meses pidiendo ya un nuevo ciento cincuenta y cinco Pablo Casado escribí anoche que el mensaje de Torres una llamada a la sublevación y una arenga a la violencia

pero la noticia de las últimas horas

Voz 0027 01:49 en el independentismo es la fractura del Grupo Parlamentario del P de Cat entre los afines a Puigdemont in los enmarcados en en una línea más moderada los fieles a Puigdemont no quieren darle oxígeno al Gobierno nada de oxígeno apuestan Borut bloquear desde ya los presupuestos pero el portavoz parlamentario Campuzano o el secretario de organización del P D Cat Ferran Bel discrepan ni apuestan por permitir que las cuentas se empiecen a tramitar en las últimas horas han hecho más públicas que nunca esas diferencias cosa que deja al Gobierno a la espera de saber qué familia del pez de Cat impone a cual y por tanto si se podrán tramitar o no los presupuestos algo que se verá en enero febrero y sobre presupuestos Carolina Gómez buenos días

Voz 1694 02:27 buenos días Messi se han aprobado ya es en Italia el Parlament

Voz 0027 02:30 ha dado luz verde este domingo a las cuentas avaladas por Bruselas

Voz 6 02:33 a favor

Voz 7 02:36 entre tanto Tracy contrario usted canta

Voz 6 02:38 la Cámera Up trova salen

Voz 0393 02:41 adelante in extremis los presupuestos italianos en fin de semana ya pocas horas del fin de año han votado a favor la Liga y el Movimiento cinco Estrellas con mayoría en la Cámara la oposición los ha rechazado en bloque

Voz 0027 02:50 han detenido en Barcelona a un hombre que quería entrar con cargadores de pistola en la Sagrada Familia antes llevaba en Chile

Voz 0393 02:55 se trata de un ciudadano francés que dice ser miembro del Ejército en su coche han encontrado la pistola pero los Mossos no creen que fuera atenta

Voz 0027 03:19 y lo hemos conocido esta madrugada han tenido que hospitalizado de nuevo a Manuela Carmena por una infección en el tobillo que le operaron la semana pasada

Voz 0393 03:25 la alcaldesa de Madrid tiene fiebre alta como consecuencia de esa posible infección le han suministrado antibióticos

Voz 0027 03:35 a lo largo de este último Hoy por hoy del año les vamos a contar el histrión conmovedor que llega desde Reino Unido muy Titanic

Voz 0393 03:42 si un programa de la BBC ha entregado a una mujer de noventa y nueve años la última carta de amor que él escribió su novio hace setenta y siete El iba a

Voz 1694 03:50 abordo de un barco que naufragó durante la Segunda Guerra Mundial

Voz 0393 03:53 en ella le cuenta que lloró de alegría al saber que había aceptado su propuesta de matriz

estaremos también en la Puerta del Sol de Madrid en los preparativos de esta Nochevieja

Voz 1694 04:08 qué tal buenos días no hablaremos con él pero sí tranquilos nos ha asegurado que este fin de semana el engranaje ya está a punto para las doce y para una hora después para las doce de Canarias porque este año esa va a ser la gran novedad que las campanadas van a sonar dos veces será la primera vez que los canarios puedan tomar las uvas con el reloj de la Puerta del Sol como referencia Ángel Garrido es el presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0177 04:29 partidos a las doce y cuatro minutos hora peninsular habrá proyecciones de promoción tanto de Madrid como como de Canarias llevaba una programación muy especial para despedir este año dos mil dieciocho que va a ser lista tanto en nuestro país como también como ocurre mensuales en todos los años fuera de nuestra fronteras

Voz 1694 04:45 tras las primeras campanadas Se atrás al reloj una hora para volver a vivirlo quinientos efectivos velarán por la seguridad esta noche en la Puerta del Sol con el aforo limitado a veinte mil

Voz 0027 04:53 personal en los deportes el Barça termina el año en no cualquier tipo de fichaje José Antonio Duro buenos días

Voz 9 05:02 hola qué tal buenos días si el Barça que no quiere saber nada de esas noticias que desde Francia llevó a narraba nota el jugador del Camp en este mercado de invierno y en comunicado oficial el club azulgrana que niega cualquier tipo de acuerdo con el centrocampista además la liga ACB nos dejó el domingo todo victorias visitantes Real Madrid ante Baskonia Breogán en Fuenlabrada Burgos en Gran Canaria Joventut en Murcia y es el último día del año Aimar así que desde ya un montón de San Silvestres toman protagonismo durante todo el día evidentemente destaca la en Madrid en la que van a participar más de cuarenta mil personas

Voz 10 05:34 en qué tiempos

Voz 0027 05:37 para los runners por toda España Luismi Pérez buenos días

Voz 11 05:40 buenos días Aimar pues esta línea de meta de dos mil dieciocho se va a presentar con un tiempo francamente tranquilo en el caso de Madrid muy pocas nubes solamente va a haber algunas nieblas que de hecho las hay ahora

Voz 12 05:51 en zonas del Miño entre el Ebro y el Inter

Voz 11 05:54 por de Cataluña o nubes bajas que se están colando por el Cantábrico casi todas esas nubes se van a disipar por tanto a partir del mediodía una jornada muy tranquila hay despejada con frío ahora mismo contundente en zonas del Alto Tajo hasta diez grados bajo cero en cambio esta tarde un ambiente suave sobretodo en las costas mediterráneas atención Aimar el viento en el caso del Estrecho allí quizás si van a favor del viento correrán un poquito más eso runners

Voz 14 06:31 tres

Voz 7 06:34 de la derecha de la hidra de tres cabeza Cp ciudadano iba

Voz 14 06:45 eh

a partir de las nueve de la mañana ocho en Canarias vamos a hablar con quién acaban de escuchar Teresa Rodríguez líder de Adelante Andalucía que prometió hacer una reflexión profunda de las elecciones andaluzas flaco para nosotros y que valore también discurso anoche de la presidenta de la Junta Susana Díaz

Voz 0456 07:08 eh bueno en Aimar media hora antes estará

aquí en Hoy por hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 0456 07:13 buenos días a todos con el León de tres cabezas de esta canción no con la hidra de tres cabezas en la mente de muchos y de muchas al despedir este año con la ministra Montero vamos a cerrar el año después de que Pedro Sánchez hiciera balance el viernes apostara por acabar la legislatura después de esa fractura en el pie de Cat que les hemos contado en portada a cuenta de los presupuestos de dos mil dieciocho desde un punto de vista económico lo vamos a hablar también a lo largo de la mañana con Julio Rodríguez Icon nuestros analistas hoy Lola García Antón Losada e Ignacio Ruiz Jarabo a partir de las diez de las nueve en Canarias Pablo González Batista Pablo González Batista que ha invitado a Maravall periodista autora del libro de estraperlo a postureo del que les hemos hablado en este programa y autora también de artículos muy interesantes como el que queremos abordar esta mañana vamos a hablar de mayor excelencia de cómo las personas mayores son más jóvenes que nunca dicen sobre el valor de la Juventus sobre el valor de la vejez los acompaña también Santiago Cervera sociólogo

Voz 0605 08:26 cuando

Voz 0456 08:32 a continuación los deportivos con Jordi Martí Sergio Meana hay una hora después vamos a volver a recordar que en dos mil dieciocho se han celebrado doscientos años de Frankenstein o el moderno Prometeo la novela de Mary Shelley y lo vamos a hacer con Albert Gracia que interpreta al monstruo y con Jordi Vidal que interpreta a Igor en el musical y ahora sí cerramos año con ustedes con esta canción que algunos tienen ganas de cantar eso de y esto es una recomendación la recomendación de que decir de una jefa de sección de la Cadena Ser que me invitaba a ponerla esta mañana para despedir un año que para muchos ha sido horribilis para otros no claro

Voz 0027 09:17 pues eso queremos preguntarle ustedes cómo resumiría en este año dos mil dieciocho que termine que titular el le pondrían al año que está a punto de acabar ya Álvaro

Voz 0456 09:24 leído titulares en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis titulares de ustedes como advierte Mercedes de La Rioja otros los oyentes

Voz 16 09:37 inquietudes en nuestro día a día no catedráticos ni políticos que son únicamente los que tienen micrófono abierto

Voz 0456 09:44 pues micrófonos abiertos para ustedes sus inquietudes este dos mil dieciocho en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp audios al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Ico hijo que dicho Sergio Meana ellas Antón Meana me corrige

Voz 0027 10:05 seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis empieza hoy por hoy se quedan con Carolina

Icono la corbata en la producción ir Roberto Mahan en la técnica

Voz 0393 11:23 primer mensaje institucional de fin de año de Quim Torra como presidente de la Generalitat un discurso en el que ha apelado a la unidad del independentismo ya meter presión al Estado ante el juicio al que comenzará previsiblemente este mes de enero Radio Barcelona Monica Peinado bon día a día y también ha habido peticiones de diálogo al Gobierno central

Voz 1600 11:42 Quim Torra asegura que el ochenta por ciento de la sociedad catalana ha sido capaz de generar algunos consensos asienten republicanos no aceptan la represión penal para resolver cuestiones políticas y quieren ejercer su derecho a la autodeterminación sobre todo ello el presidente de la Generalitat pide al Gobierno de Pedro Sánchez un diálogo sincero

Voz 17 12:01 Valiente

Voz 1600 12:03 Ballack balones y no dejaremos de insistir en el diálogo la negociación y la necesaria mediación internacional es necesario que el Estado tenga voluntad de encarar un diálogo creíble sincero valiente para una solución democrática política decía Torra el presidente de la Generalitat también ha pedido la unidad de los demócratas para defender la libertad de Cataluña para aislar a la extrema derecha ya ha hecho un llamamiento a sublevarse ante la injusticia en su discurso Torra ha anunciado que en la primera reunión don de su Gobierno del año que viene arrancará la tramitación legislativa que busca hacer efectivas las leyes sociales que aprobó el Parlament de Cataluña pero que tumbó el Tribunal Constitucional

Voz 0393 12:42 no ha hecho referencia a quién Torra a la posibilidad de que el independentismo vaya a permitir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado una opción que les permitiría ganar tiempo antes de tomar una decisión definitiva en marzo abril cuando se espera se produzca esa votación definitiva de las cuentas si es que se tramitan esa posibilidad la han deslizado desde el propio PP Cat este domingo pero sea ha desmentido poco después lo que demuestra que hay cierta división al respecto Isabel Villar buenos días

Voz 17 13:06 buenos días y ha sido la vicepresidenta del partido Miriam

Voz 0028 13:08 Nogueras que Safina Puigdemont la que ha dicho que el P de Cat va a votar no tanto a los presupuestos como su tramitación se desmarca así del secretario de Organización del partido de Ferran Bel que también como ella es diputado en el Congreso y que horas antes había dejado la puerta abierta a no bloquear el trámite de los Presupuestos y permitir que al menos echen a andar en el Congreso para dar más tiempo una negociación con el Gobierno deba de público ya entre las dos alas del PDK da cuenta de su relación con el Ejecutivo ejecutivo al que no sólo presionan los independentistas también su principal socio parlamentario porque Podemos amenaza con no apoyar los decretos que el Gobierno lleve al Congreso sino limita los precios de los alquileres una medida que no aparece en el texto que Fomento aprobó hace dos semanas sobre vivienda a pesar de que Sánchez sí se comprometió a ponerla en marcha en el pacto de Presupuestos que firmó con Iglesias en octubre

Voz 0393 13:53 de la decisión que tomen los independentistas sobre los Presupuestos Generales dependerá probablemente la continuidad de la legislatura y el adelanto de las elecciones generales desde el PP Pablo Casado ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez al presidente del Gobierno de connivencia con el independentismo

Voz 7 14:06 según el señor Sánchez dos no bailan si uno no quiere porque no deja de bailar con los independentistas que quieren romper España porque no acaba ya está

Voz 22 14:15 danza suicida para los intereses de los españoles el paro

Voz 0393 14:18 pido popular que se sienta formalmente hoy conciudadanos para empezar a hablar de la formación del nuevo Gobierno andaluz de contaría también con el apoyo de Vox Radio Sevilla Esther Rodríguez buenos días hola buenos días y la presidenta en funciones Susana Díaz pronunció anoche también el que probablemente sea su último discurso de fin de año al frente de la Junta de Andalucía la presidenta de la Junta

Voz 1600 14:38 funciones afirma que ha sido un buen año para Andalucía

Voz 0393 14:41 en la región que más ha crecido en empleo

Voz 1600 14:43 de Europa pero asegura comprender el malestar de numerosos ciudadanos que aspiran a una recuperación más rápida añade que esta comunidad puede sufrir una regresión por el riesgo de que las decisiones sobre Andalucía las tome Madrid

Voz 3 14:58 ni Andalucía ni España son ya un territorio ajeno ese peligro esta amenazas crece mucho más lo hará sin logran imponer su criterio quienes apuestan sin ambages por un vaciamiento de nuestra autonomía y la mutilación de nuestra competencia

Voz 1600 15:12 el PP critica la poca autocrítica de Susana Díaz cien ciudadanos se lamentan de el olvido de una financiación justa del problema de la corrupción

Voz 0393 15:22 la último mensaje del año del socialista Guillermo Fernández Vara apelando a la clase política para recuperar los consensos perdidos Illa connivencia y la convivencia perdón en el país Mérida Miguel verismo buenos días

Voz 23 15:35 buenos días en un discurso con un marcado tinte nacional Fernández Vara ha llamado a las fuerzas políticas al diálogo para solucionar la crisis independentista en Cataluña Vara ha asegurado que la concordia y la convivencia son las claves para construir un futuro en común

Voz 0739 15:49 yo desde aquí desde Extremadura con toda la humildad pero también con toda la contundencia apelo al conjunto de la clase política española para que sea consciente de que ahora más que nunca es necesario encontrar todo aquello que compartimos para recuperar los consensos perdido para ser capaces de dar respuesta a las necesidades que en este momento los ciudadanos no están reclamando

Voz 9 16:10 el presidente extremeño también ha condenado la violencia

Voz 23 16:12 de género ha apelado a las políticas de igualdad y ha pedido solidaridad en las fronteras para atender a refugiados inmigrantes

Voz 24 16:19 eh

Voz 0393 16:24 son las seis y dieciséis de la mañana cinco y dieciséis en Canarias volvemos a Barcelona ayer se llevaron un buen susto en la Sagrada Familia un hombre trató de entrar en la basílica con la mochila llena de cargadores de pistola Él dice que es un miembro del Ejército y que fue un descuido Monica Peinado día otra vez

Voz 1600 16:39 hola a los vigilantes de la Sagrada Familia detectaron la mochila con los cinco cargadores llenos de balas en el arco de seguridad de la entrada ya avisaron a los Mossos d'Esquadra los agentes detuvieron al propietario de la mochila que resultó ser un militar francés que iba documentado y que se mostró tranquilo en todo momento lo han acusado de un delito de tenencia ilícita de armas porque en su coche llevaba además de los cargadores llevaba una pistola porque a pesar de ser militar no puede llevar armas fuera de su país el hombre explicó que había ido a hacer prácticas de tiro y que se había olvidado de sacar los cargadores de la mochila fuentes de los Mossos d'Esquadra aseguran que no hay ninguna motivación terrorista

Voz 0393 17:14 si seguimos conociendo detalles sobre el español implicado en el asesinato de dos turistas europeas en Marruecos el pasado diecisiete de diciembre según la policía se convirtió al Islam en Ginebra en dos mil once su madre es española pero su padre suizo ya habría formado al resto de los implicados en el asesinato que son todos de origen marroquí la Fiscalía pide para la mayoría de los acusados pena de muerte corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 0008 17:36 el número de arrestados por el asesinato de las dos turistas nórdicas de Marruecos el diecisiete de diciembre asciende hasta ahora a veintidós personas el fiscal general solicitó que el juez de instrucción interrogar a quince de los detenidos este domingo comparecieron en el tribunal de apelación de sale especializado en casos de terrorismo según un comunicado de la Fiscalía están acusados de actos terroristas de ataque premeditado contra la vida de las personas de constitución de banda para preparar y cometer crímenes terroristas entre otros cargos tres de los detenidos son reincidentes aunque los que con

Voz 1600 18:07 parecieron ayer son todos marroquíes el último día

Voz 0008 18:09 tenido el sábado en Marrakech es hijo de padre suizo Inma española la Oficina Central de investigaciones judiciales asegura que tiene una ideología extremista violenta y habría formado a los asesinos de las jóvenes europeas se convirtió al Islam en dos mil once en la Gran Mezquita de Ginebra rebautizado con el nombre de de la desde dos mil quince reside en Marrakech donde se unió a extremistas locales

Voz 0393 18:33 en los últimos meses hemos visto cómo las tremendas inundaciones que se han producido en algunos lugares como Málaga o Mallorca han afectado severamente a las infraestructuras también recientemente hemos visto cómo una ola arrancaba de cuajo un balcón de un tercer piso en Tenerife los expertos advierten de que esto es consecuencia del cambio climático y alertan de que es necia serio adaptar las construcciones a las nuevas condiciones climatológicas para evitar futuros con María Manjavacas

Voz 0456 18:57 Medio Puente Roto derrumbado

Voz 0216 19:00 ella ha dejado cuál es captura realmente eso es uno de esos temas que se ha ido construyendo unos cauces secos de ríos arroyos ciento de cuando vienen las las grandes avenidas estar que son completamente extraordinarias pues entonces se llevan las casas por delante lo a personas quererlo tremendo no

Voz 1444 19:18 la descripción de José Limón es vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos hicieron una frase que deberíamos graba

Voz 0216 19:25 el agua siempre presenta sus títulos de propiedad

Voz 1444 19:28 es uno de los grandes problemas del litoral español Íñigo Losada una autoridad es catedrático de Ingeniería Hidráulica sabe el riesgo que tenemos encima problema importante la costa estos extremos porque hay un problema hubo una ley pero es posterior a todos los atropellos urbanísticos de los años setenta años

Voz 25 19:46 la Ley de Costas que lo que fija es una zona de protección donde no se puede construir pero el problema que tenemos es que durante los años setenta hemos seguido una planificación de desarrollo del litoral que nos está llevando ahora unas condiciones que no eran las esperadas no

Voz 1444 20:00 la retirarnos queda precisamente una de las imágenes del año una ola llevándose la terraza de un hotel en Canarias

Voz 25 20:05 eso es un riesgo inducido por un impacto una concepción hay dos cuestiones en unas condiciones de mar extremas y por otro lado una exposición muy clara por construir un edificio directamente en el cantil

Voz 1444 20:17 en cuanto al agua el punto negro está en la cuenca medita

Voz 25 20:20 Tania hay periodos más cortos dicen las intensas luego por otro lado el incremento

Voz 21 20:24 la temperatura precisamente es lo que está también detrás de los infames

Voz 5 20:27 ya cuando se quema un bosque que ellos se queda sin capacidad de retener el apoyo del mediodía sea que directamente lo que llueve suba al carro

Voz 21 20:38 pero todo esto conlleva una inversión que los últimos años ha estado descuidada Tomasa

Voz 1444 20:42 anchos vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos ha demostrado que

Voz 26 20:47 la aplicación de medidas de adaptación bien planeadas en etapas

Voz 0027 20:51 inicial le ahorra dinero salvavidas que de eso se trata de prevenir

Voz 1444 20:56 antes que lamentar las inundaciones en España los últimos cincuenta años han dejado un balance de mil seiscientos muertos

Voz 0393 21:10 las cabinas telefónicas no se van a retirar de las calles con la llegada de dos mil diecinueve en contra de lo previsto el Gobierno ha decidido que sigan formando parte del servicio universal de comunicaciones todavía quedan dieciséis mil repartidas por toda España y apenas se hace una media de una llamada diaria desde ellas Miguel crees

Voz 0356 21:27 en España quedan actualmente unas dieciséis mil cabinas telefónicas públicas lejos del dato de finales de los noventa cuando en su máximo esplendor había del orden de unas sesenta y cinco mil con la masificación de los teléfonos móviles su uso ha decaído la mitad de las cabinas no cursan llamadas según datos de Telefónica en total la media de uso no supera la llamada inmediata viaria la Comisión Nacional de los Mercat y la competencia ha propuesto a través de diversos informes su supresión dentro del ámbito del servicio universal siguiendo así el ejemplo de países como Francia Bélgica o Dinamarca al constatar el progresivo abandono de su uso en término de tráfico de llamadas de ingresos de distribución territorial según los últimos datos públicos de la CNMC en dos mil quince el coste neto total del servicio incluyendo aquí guías telefónicas y servicios para discapacitados fue de más de dos millones de euros

Voz 0393 22:12 cárdeno Adorno es el título de la primera novela que firma la escritora austriaca Katharina Winkler una historia real de malos tratos contada con lenguaje lírico y es precisamente eso lo que sorprende de la obra como cuenta de manera poética una historia de sometido

Voz 1694 22:27 viento Marta García

Voz 1513 22:29 en golpes lloviendo del techo golpes cayendo de las paredes golpes saliendo de los resquicios del suelo una vida llena de golpes de violencia de humillación de maltrato la escritora usted Paca Katharina Winkler debuta en la literatura con cárdeno adorno una novela que se alimenta de la historia real de una joven turca llamada Phillies con una piel llena de cardenales de cárdeno Adorno

Voz 28 22:52 no me voy que yo yo lo que pretendo es que se vean estas mujeres no sólo como víctimas verlas en su en su orgullo su personalidad Stephens Elba adorno que para nosotros te lo este incidente os parece horroroso él es una cosa natural les parece matorral es como un adorno a estos son mecanismos que hoy en día se diluyen

Voz 1694 23:22 poco a poco a cambio

Voz 28 23:25 no fue acertado y ahora normal que el hombre que quiere a su mujer una forma de demostrar su amor eso es demostrar que él suya

Voz 1513 23:38 ven Claire tardó diez años en poder escribir la historia de fieles a la que conoció en Austria cuando su madre la estaba ayudando a salir de su infierno la autora usa un lenguaje duro austero poético al mismo tiempo a través de la mirada aparentemente inocente de Files Winkler está en el epílogo que la joven consiguió sobrevivir a la última paliza divorciarse reconstruir su vida junto a sus hijos confiesa que sin ese final no hubiera podido escribir esta historia

Voz 0393 24:09 seis y veinticuatro minutos de la mañana cinco y veinticuatro en Canarias

Voz 5 24:13 los deportes Hoy por hoy

Voz 0393 24:21 está oye descanso pero la liga de baloncesto continúa con su ritmo habitual José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días y son fecha

Voz 9 24:28 muy de baloncesto también de Premier pero me quedo con lo más cercano con esta Liga Endesa que cierra dos mil dieciocho con jornada de Liga Ike el fin de semana de Reyes evidentemente también va a tener partidos en el día de ayer cuatro victorias visitantes para cerrar el año con Breogán Breogán ganan no en Fuenlabrada después de dos prolongaciones una bella además forzada por el mexicano Paco Cruz en un triple desde su campo quedaban siete décimas ganaron los gallegos también Joventut ya lo hizo en Murcia Burgos que ganó en Gran Canaria y en el partido del domingo el cruel el kilo el vez Baskonia que ganó eh que perdió contra el Real Madrid en Vitoria los blancos que ganaron con solvencia siete nueve ser cuatro nueve uno en un gran partido entre otros de Walter Tavares que firmó un doble doble el caboverdiano ayer encargos

Voz 29 25:12 pero pero deportivamente en ganar el voto que desde que tipismo el tenor de hay que ser ambicioso y pose qué podemos hacer lo que podemos estar ahí muy cerca

Voz 14 28:11 oye

Voz 31 28:12 luzcan la buena Estados enhorabuena porque estás en la calle los plan era una

Voz 12 28:29 qué puede profesional que te acompañan las veinticuatro horas del día va a darte información

Voz 0027 30:11 para dos mil dieciocho Si nos está escuchando hasta ahora desde el coche sepa que hoy está previsto que el Gobierno explique cuánto va a cambiar el precio los peajes de las autopistas a partir de mañana uno de enero las que han rescatado del Estado sabemos que bajarán de media un treinta por ciento pero hay otros servicios que congelan los precios o que lo sube en este dos mil diecinueve Carolina Gómez

Voz 0393 30:28 Renfe mantiene los precios de cercanías y día estrecha pero sube un siete por ciento los billetes de un tres con cinco los de media distancia sube también el precio de los sellos de Correos las cartas y postales ordinarias costarán sesenta céntimos y las cartas y postales internacionales uno cuarenta la mejor noticias que baja el gas natural en el mercado regulado por el Gobierno un cuatro con seis por ciento de media así va a comenzar dos mil diecinueve un año que según los expertos va a ser malo para los mercados a menos que se suavice la guerra comercial entre Estados Unidos y China este factor unido a la desaceleración de la economía mundial han hecho de dos mil dieciocho un mal año para las bolsas Eladio Meizoso

Voz 0527 31:02 no se recuerda un año peor que dos mil dieciocho para las rentas fijo y variable desde mil novecientos sesenta y nueve remarca Juan Ignacio Crespo analista de multicines los las claves

Voz 0027 31:10 los subiendo en Estados Unidos

Voz 1193 31:13 los quince tres años de subidas de tipos de interés finalmente se han terminado sintiendo en las bolsas que han estado cayendo con fuerza China y sus conflictos comercial son Estados Unidos sería otra razón si finalmente la economía mundial que se está desacelerando

Voz 0527 31:31 la previsión es que dos mil diecinueve va a empezar igual las posibilidades de remontada pasan nos dice por los dos grandes gigantes de la economía mundial

Voz 1193 31:40 existe revierte la tendencia de tipos de interés no Estados Unidos hay estímulos a la economía china podemos confiar año más o menos exitoso sino pues mercados cambian hacia peor de nuevo las bolsas dos veremos caliente

Voz 0527 31:55 en Europa la previsión euro más fuerte frente al dólar nos costará menos el petróleo pero tendremos más difícil exportar fuera de la unión monetaria

Voz 0393 32:05 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Patricia Arriaga buenos días

Voz 32 32:10 muy buenos días pues arranca esta jornada este último lunes del año con retenciones en Barcelona por obras de mejora en la A dos a la altura de Castel Jolie hacia Lleida hay también pendientes de un accidente en Tarragona que corta la AP siete a la altura del Cambrils hacia Amposta van a encontrar desvío por la salida XXXVII además precaución por bancos de niebla en Lleida en la A dos a la altura de Cervera en Huesca en la AP dos Nacional dos ya dos a la altura de Fraga en Valladolid en la hacéis en Medina del Campo

Voz 0393 32:38 este último día del año va a lucir el sol en toda España suben ligeramente las temperaturas y el viento soplará con fuerza en Galicia y en el Estrecho

Voz 33 32:47 o eh a A

Voz 7 32:51 muy buenas les hablaban miembro del equipo de La Ventana en fechas tan entrañables y familiares no quiero asegurarme a este espacio radiofónico de la SER para felicitar a todos sus oyentes

Voz 34 33:01 y comprometerme un año más con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar

Voz 35 33:10 que sean felices

Voz 5 33:21 en Hoy por hoy de España

Voz 0027 33:40 mesa que abrimos esta mañana en Málaga porque la policía investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo apuñalado ha sido arrojado este domingo desde un coche en mitad del paseo marítimo se cree que es un nuevo asesinato del crimen organizado se suma ya a los quince que se habían registrado durante el año en la provincia de Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 36 33:57 los días la policía intenta esclarecer este caso en principio todo parece indicar que se trataba de un atropello el cadáver de un hombre era encontrado en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso lo que apuntaba a un accidente de tráfico ha dado un importante giro ahora es investiga si pudo ser asesinado el cuerpo presentada de ir entre signos de haber sido apuñalado no se descarta que fuese arrojado desde un coche en esas condiciones antes de ser arrollado por otro

Voz 0027 34:20 en Barcelona tres motoristas siguen hospitalizados a esta hora después de que ayer los atropellar hay los Jara heridos graves una conductora de veintidós años borracha dio positivo en las pruebas de alcoholemia dos de ellos han perdido una pierna Monica Peinado bon día

Voz 1600 34:32 bon día pasó ayer en la Nacional II en Vila De Mul se en Girona la conductora invadió el sentido contrario y chocó contra tres motos hiriendo de gravedad a los tres conductores a dos de ellos se les ha tenido que amputar una pierna la mujer de veintidós años dio positivo en alcohol cero treinta y ocho miligramos por litro de aire espirado cuando el límite está en cero veinticinco fue detenida por los Mossos d'Esquadra por un delito contra la seguridad vial

Voz 0027 34:56 Nos vamos a Córdoba María Eugenia Vílchez buenos días

Voz 1694 34:58 buenos días Aimar porque la Guardia Civil investiga si la muerte

Voz 0027 35:01 en un lince ibérico por un disparo lo encontraron con trescientos plomos escopeta en el cuerpo lo que significa que fue disparó a bocajarro

Voz 1481 35:08 si el animal tenía más de trescientos plomos de escopeta en el cuerpo una muy mala noticia según los responsables del plan de reintroducción del lince la necropsia ha revelado que la cosa de la muerte fue un disparo a bocajarro se llamaba Marvel tenía tres años su cadáver ha sido hallado junto al río Guadalmedina tu en plena zona de reintroducción del lince ibérico el Seprona investiga la muerte de este lince casi una treintena de animales han muerto en lo que va de año en España sobre todo por atropellos quince de ellos en Córdoba en los últimos meses

cuarenta y dos mil personas van a despedir

Voz 0027 35:50 hoy el año corriendo la San Silvestre más famosa de España que es la vallecana en Madrid una carrera de diez kilómetros que empieza a las cinco y media para los aficionados a las ocho para los profesionales con rigor en en algo menos de veintisiete minutos de Gines Sarmiento buenos días

Voz 1694 36:03 buenos días Se trata de la edición número cuarenta y uno de la Carrera Popular cincuenta y cuatro si hablamos de la competición internacional a las cinco y media para todos los públicos y con la música de Cannes los alguien que se encargará de animal la salida comenzará la carrera en la calle Concha Espina recorrerán esos diez kilómetros hasta el estadio del Rayo Vallecano a nivel profesional serán mil quinientos los corredores el récord masculino está en veintiséis minutos cincuenta y cuatro segundos fiel femenino en treinta minutos cincuenta y tres segundos de los cuarenta y dos mil ciudadanos inscritos esta vez el cuarenta por ciento son mujeres

sobre las calles de la capital precisamente el peculiar vídeo que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida

las redes sociales vamos a ver cómo nos deja Manuela Madrid en el año dos mil dieciocho a modo de videojuego Almeida usa una

Voz 0027 36:51 la cámara Go Pro para medir la capital con su metro dice una una medida que intenta contar los baches de Madrid Lucía Taboada buenos días

Voz 0159 36:59 días conocíamos el barómetro el tipo metro o el pacto metro y ahora conocemos también el bache en metro así ha bautizado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid José

Voz 0605 37:13 Luis Martínez Almeida al medidor de baches que

Voz 0159 37:16 quizá el vídeo con el que recorre gran parte de la ciudad en su moto para denunciar el estado del asfalto y de paso lanzar todo tipo de mensajes sobre Madrid central o la remodelación de Gran Vía

Voz 37 37:26 llegamos a la Gran Vía estar orgullosísimo porque después de tres años de media han conseguido ampliar unas aceras enhorabuena para que nosotros en tres años y medio soterrar la M treinta diciembre

Voz 7 37:38 el río José Luis Martínez Almeida promete volver conserva opera en el dos mil diecinueve y feliz año Manuela

Voz 0027 37:55 cerramos la Mesa de España en Palencia porque ya medio día se va a oficiar allí el funeral del actor Cesáreo Estébanez

Voz 38 38:01 para adentro Romera

Voz 0027 38:07 famoso por su papel Coves sargentos Romeral es en Farmacia de guardia ha muerto a los setenta y siete años junto a su familia Eva Marín buenos días

Voz 0603 38:15 hola buenos días será la iglesia parroquial de San Lázaro en la capital palentina donde a las doce cuarenta y cinco tendrá lugar el funeral después de que el cuerpo de Cesáreo Estébanez fuera trasladado al Tanatorio de Palencia donde se habilitó la capilla ardiente el actor aunque había nacido en Valladolid creció en Palencia provincia a la que se sentía muy vinculado era la Unión de Actores quién confirmaba su fallecimiento durante todo el día se han sucedido los mensajes de condolencia a través de las redes sociales el polifacético artista recibió en mil novecientos noventa y cuatro el Premio de la Unión de Actores al mejor actor secundario de televisión precisamente por su papel de Rome erales en Farmacia de guardia

Voz 0027 38:52 seis y treinta y nueve de la mañana cinco y treinta y nueve en Canarias

Voz 14 38:57 bueno me he comido mucho ganan le ha dado lugar a Holanda en te voy a dar

abrimos al mundo en Reino Unido

Voz 0027 39:15 record alarmante el de personas sin hogar desde dos mil diecisiete ciento setenta mil personas duermen en la calle y una de cada cuatro tienen menos de veinticinco años informa desde Londres Daniel poético

Voz 1643 39:25 el número de familias e individuos que pernoctan en hostales hospicios tiendas de campaña o en la calle se ha disparado en los últimos años en Inglaterra y Gales hasta alcanzar la cifra récord de ciento setenta mil ochocientos de los cuales treinta y ocho mil son menores de veinticinco años según datos publicados por la ONG crisis algunas organizaciones estiman que se ha incrementado están ciento sesenta y nueve por ciento la cifra de hombres desde que los conservadores llegaron al poder en el año dos mil diez y pusieron en marcha las políticas de austeridad y otros datos oficiales señalan que cerca de seiscientos sin techo han muerto desde octubre de dos mil diecisiete la mitad de estos decesos se produjeron por Rossi es abuso de drogas otras cometer suicidio la mayoría no fueron investigados por falta de recursos Matt Downey director de políticas de crisis considera que es un fracaso que haya tanta gente viviendo en la calle en una de las naciones más ricas del mundo

Voz 14 40:13 bien

Voz 0027 40:16 la República Democrática del Congo más de un millón de personas han sido excluidas el censo en las elecciones presidenciales el gobierno dice que es porque viven en zonas con ébola hay violencia aunque ellos denuncian que es porque son de mayoría opositora el resto del país los fallos técnicos han marcado una jornada que ha terminado con al menos dos muertos Andrea villorrio buenos días

Voz 0605 40:36 buenos días la lluvia torrencial con la que empezó la jornada era sólo el preludio del caos y las irregularidades algunos centros no abrieron hasta seis horas después de lo previsto y al cierre de las urnas miles de personas seguían haciendo cola para ejercer su voto el Humain Right Wacht ha denunciado intentos de fraude en presencia de hombres armados junto a las papeletas así como máquinas estropeadas listas electorales desaparecidas o incompletas algo que ha desatado las protestas entre los más jóvenes una pelea en un centro de voto al este del país ha dejado dos muertos y dos heridos graves y en Beni una zona de mayoría opositora las autoridades prohibieron la votación por lo que los habitantes de esa zona organizaron unas selecciones alternativas como protesta simbólica contra el Gobierno la oposición dice que se trata de un caos organizado para mantenerse en el cargo al actual

Voz 7 41:24 lo niega y afirma que las elecciones han ido bien

Voz 0027 41:31 la violencia también ha sido protagonista en las elecciones de Bangladesh al menos diecinueve personas han muerto en enfrentamientos entre formaciones políticas rivales sesenta y cuatro han resultado heridas la primera ministra Sheikh Hasina ha ganado por amplísima mayoría aunque expositor estará en los comicios de farsa pureta Isabel Villar buenos días

Voz 1444 41:48 buenos días una mayoría arrolladora de doscientos ochenta y siete escaños entre el partido de la primera ministra que revalida así un cuarto mandato y sus aliados frente a ellos la coalición opositora apenas ha conseguido ocho disputa

Voz 25 42:01 culé

Voz 1444 42:02 líder denuncia que las elecciones han sido una farsa ya ha pedido a la Comisión Electoral que se repitan los comicios con garantías porque les han llegado noticias de robos de votos en todo el país la Comisión asegura que está investigando todas las denuncias de una jornada marcada por la violencia

Voz 39 42:15 eh

Voz 1444 42:19 la cifra de víctimas asciende a diecinueve personas muertas en todo el país por enfrentamientos entre seguidores de los distintos partidos que se presentaban a las elecciones

Voz 0027 42:38 hice Ramos la mesa el mundo en Filipinas porque su presidente Rodrigo Duterte ha vuelto a desatar la polémica tras alardear de un intento de violación este domingo ha reconocido en un instituto que de joven se coló en la habitación de una empleada del hogar

Voz 7 42:52 la tocó bajo la manta colectivos feministas le acusan de hacer apología de las agresiones sexuales esto el presidente del país Duterte

Voz 0027 42:59 Button buenos días buenos días en un mitin ante cientos de

Voz 7 43:01 zonas

Voz 40 43:07 tras el contenido

Voz 0605 43:12 Duterte ha contado que fue al cuarto desempleada que levantó la manta con la que estaba atrapada y que intentó tocarle en la zona de la ropa interior

Voz 40 43:21 en fin

Voz 0605 43:23 intenté meterle el dedo pero parecía que se iba a despertar así que me tuve que ir cuenta Duterte casi entre risas

Voz 40 43:29 no sólo él he dicho como tú

Voz 0605 43:34 me tuve que ir ya donde fue pues fui al baño hasta dos veces intente volver a la habitación pero no lo conseguí según relata ante la lluvia de críticas un portavoz de Duterte ha dicho que el presidente se inventó esa historia para llamar la atención sobre las agresiones sexuales

Voz 9 46:19 pone este partido ha sido un

Voz 41 46:22 año convulso muchas Sor

Voz 42 46:24 presas moción de censura triunfo de las plataformas digitales sobre el modelo económico de este país etcétera estaría feliz año para todos espero que el próximo nos traiga un año menos convulso feliz

Voz 0456 46:39 no vamos a dar la bienvenida a Julio desde Córdoba hola buenos días

Voz 43 46:44 Emma a todos los venezolanos llegados este año es un poema de Andrés Eloy Blanco muchas gracias Félix años para todos las uvas el tiempo madre esta noche será un año en esta ciudad grande todos están de fiesta claro como que todos tiene su madre cerca yo estoy solo madre tan sólo pero miento que ojalá lo estuviera estoy con tu recuerdo el recuerdo es un año pasado que se queda

Voz 4 47:11 si viera así escuchar este este alboroto

Voz 43 47:14 hay hombres vestidos de locura como casero las viejas tambores y cornetas esté en la noche en que todo se ponen en los ojos la venda por olvidar que haya alguien estas cerrando un libro para no ver

Voz 0456 47:25 un minuto y medio de poema precioso gracias Julio me he comprometido a publicarlo íntegro en la sección de oyentes de nuestra página web más titulares de este dos mil dieciocho

Voz 16 47:34 venga voy a ver si soy bereber se Carmen lema de querido felicitar a Iñaki Gabilondo que todas las mañanas hay que escucharle al ojo izquierdo a y García que los ahí se nos ha ido al país lo compró todos los días sí a los contertulios Almudena Grandes gracias por haberme permitido que todas las mañanas desayunaba si con más de diez personas en casa habla él no les tenía que prepara edad la tostada con aceite que Matrix

Voz 0456 48:10 gracias Carmen tampoco hace falta que es la trastada al siguiente buenos días

Voz 4 48:14 bueno día Paco de de bueno a uno de los titulares muy interesante para mí más bonitos que podría terminar el año sería la Cadena SER mantiene su liderato al cabo de alta al cabo del tiempo se perfila como las causas principales

Voz 17 48:29 su capacidad para escuchar al

Voz 7 48:32 Blue y a la gente muchas gracias hubiera supuesto viento

Voz 0456 48:39 el nuevo Paco desde el punto de vista personal nos cuenta su dos mil dieciocho Ángeles de Madrid

Voz 4 48:45 hola buenos días ante saliera y entrada de año para mi ha sido un año gris porque el cuatro de enero me detectaron cáncer hace recto y bueno lo empecé mal pero lo termino bien porque hace quince infelices me dijeron que estaba limpia locura pero limpia y con eso me basta así que este año lo que a Celia de la IV José haciendo pudo hacer el año pasado porque estuve muy mariquita muchas gracias

Voz 0456 49:11 Nos alegramos mucho Ángeles muchas gracias y un beso y termina de hacernos la pelota

Voz 0268 49:16 la de Alicante en este último día del año quiero y necesito daros las gracias gracias Pepa por qué las mujeres no sentimos defendidas por una gran mujer gracias Aimar por llenar cada espacio de la radio contuvo grafias Dani ofertan paciente con nosotros mismos y canalizar capítulo a capítulo una política para que podamos digerir lo mejor gracias Tony por conseguir que las diez sea una obra muy especial gracias de manera muy muy especial para todas vuestras familias por soportar vuestra ausencia de manera tan generosa para que estéis más tiempo con nosotros gracias a todos y todas por hacer de la radio un mundo mejor

Voz 0027 50:04 muchísimas gracias Julia muchísimas gracias a todos son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1694 50:20 qué tal muy buenos días ese último día del año con todo preparado para las campanadas en la Puerta del Sol los preparativos las pre uvas funcionaban ayer sin ningún problema