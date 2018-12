Hoy por Hoy (31/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:13 lo que en la Cadena Ser

Voz 0027 00:23 hoy buenos días casi un mes después de las elecciones andaluzas Susana Díaz pronunció anoche el que previsiblemente será su último discurso de fin de año como presidenta de la Junta un discurso en el que advirtió de los peligros de Vox aunque sin mencionar al partido directamente peligrosa por el riesgo que representa representan partido para la libertad la seguridad la igualdad

Voz 2 00:41 todo eso ideales se encuentran seriamente amenazado como consecuencia del auge del populismo de los nacionalismos egoístas ni Andalucía ni España son ya un territorio ajeno ese peligro esta amenaza crece y mucho más lo hará sin logran imponer su criterio quienes apuestan sin ambages por un vaciamiento de nuestra autonomía la mutilación de nuestra competencia es cursores

Voz 0027 01:03 la defensa de la autonomía mientras desde Cataluña Quim Torra insistió anoche también en el derecho a la autodeterminación su discurso de fin de año el president catalán apelaba a la unidad de los independentistas a quienes les tiene que mantengan la presión

Voz 3 01:15 la marchará a dos Hardy precisamente para arranchado de libertad para ocultar Sada banda la injusticia que serlo

Voz 0027 01:22 pero de la injusticia de cara al año que viene que será el año del juicio al proceso decía Torra insistió en pedir una mediación internacional para su diálogo con el Gobierno central precisamente su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez y los presupuestos sigue dividiendo al P de Cutter su secretario de Organización Ferran Bel abrió ayer la puerta a permitir la tramitación de esas cuentas para dar margen a Sánchez pero horas después la vicepresidenta de su propio partido Miriam Nogueras que es muy cercana a pulmón corrió a zanjar que votarán no tanto los presupuestos como a su tramitación a partir de las ocho y media estará aquí en Hoy por hoy la ministra responsable de esos presupuestos que es la titular de Hacienda María Jesús Montero este lunes treinta y uno de diciembre último día del año Carolina Gómez buenos días

Voz 1463 02:08 buenos días la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha vuelto

Voz 0027 02:10 el hospital esta noche por una infección en el tobillo que le operaron la semana pasada

Voz 1463 02:13 los médicos le están dando antibióticos para remitir la fiebre que le ha provocado esa inyección en el tobillo

Voz 0027 02:18 los Mossos d'Esquadra descartan que el militar francés al que detuvieron ayer en la Sagrada Familia pretendiera atentar en Barcelona

Voz 1463 02:24 lo arrestaron cuando trataba de entrar en la basílica con varios cargadores de pistola el dice que los llevaba encima por descuido

Voz 0027 02:30 en Marruecos han declarado ya ante el juez quince de los veintidós arrestados por el asesinato de dos turistas escandinavas

Voz 1463 02:35 si la Fiscalía les imputa delitos de terrorismo castigados con pena de muerte entre ellos no está el español detenido el sábado por supuestamente entrenar a los asesinos de las hobby

Voz 0027 02:45 en Hoy por hoy vamos a analizar esta mañana las inversiones necesarias para actualizar las infraestructuras protegerlas de los efectos del cambio climático eran los superó importante en la costa

Voz 4 02:53 no

Voz 5 02:54 tenemos más eventos extremos en medio del mar que condicionan no sólo las operaciones de los puertos con la estabilidad de las infraestructuras portuarias sino también te nuestros países marítimos o de las protecciones que tenemos en las ciudades

Voz 0027 03:05 es Íñigo Losada catedrático de Ingeniería Hidráulica ir diez años después Madrid volvió a teñirse anoche del Copenhague de Vetusta Morla una década pasado ya desde que la banda publicó Un día en el mundo que fue su primer disco hilo celebraron anoche con un único concierto en el Bicing Center Madrid al que acudieron más de quince minutos en los deportes victorias de Barça y Real Madrid en la última jornada del año en la ACB José Antonio

Voz 6 04:04 bueno sí porque el baloncesto buenos días no Bescansa ayer el Real Madrid se impuso con claridad en Vitoria Baskonia CSKA segundo para acabar el año por delante está el Barça coman

Voz 0821 04:12 cuando la clasificación de la ACB Liga Endesa hoy

Voz 6 04:15 en la mayoría de equipos de nuestro fútbol entre ellos el Real Madrid que lo hace esta mañana a puerta abierta en Valdebebas y evidentemente la cita de este treinta y uno de diciembre son las carreras populares seguro que muchos corredores extendida a esta hora preparando la San Silvestre es especialmente multitudinaria de Madrid con más de cuarenta mil participar

Voz 7 04:39 tiempo Luis víveres buenos días buenos días última jornada de dos mil dieciocho de tiempo anticiclónico tranquilo y sin cambios respecto a los últimos días algunas nieblas en el Miño entre Zaragoza Huesca y Lleida esas van a persistir un poco Tomás sobre todo en el interior de Cataluña y algunas nubes en el Cantábrico cerca del estrecho y en Canarias se van a ir retirando con las horas cerca del estrecho y en Alborán con viento de Levante bastante tozudo y fuerte y unas temperaturas que son bajas ahora mismo pero sobretodo en los llanos del interior peninsular no tanto en las montañas la Nochevieja será tranquila con algunas nieblas otra vez cerca de los ríos y ese frío instalado sobre todo en los valles

Voz 0027 05:24 así empieza esta segunda hora de hoy por hoy son las siete y cinco de la mañana a las seis y cinco en Canarias

Voz 8 05:38 eh

Voz 9 05:43 vídeo como quieras pero no sé si dinero

Voz 10 05:46 porque suelen Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales información tu oficina Bankia Bankia punto es

Voz 1 05:53 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 05:57 el año pasado noria por estas fechas president de la Generalitat que diera el discurso de fin de año con seiscientos cincuenta y cinco en vigor Cataluña hay con las elecciones recién celebradas hoy al frente del gobierno catalán está Torra quinto Rey en su discurso anoche pidió cohesión al independentismo de cara al dos mil diecinueve el año del juicio del proceso pero por no haber unidad no Line ni dentro del P D Cats las últimas horas ha mostrado a las claras su fractura sobre la estrategia a seguir a cuenta de los presupuestos Isabel Villar buenos días buenos días que el ala dura del partido cercana a Puigdemont apuesta por bloquear las cuentas desde el origen en su tramitación pero los más pragmáticos se inclinan por dejar que echen a andar en el Congreso

Voz 11 06:33 eso ha defendido el diputado Ferran Bel es también secretario de Organización del partido ya ha abierto la puerta a no bloquear el trámite presupuestario para dar más tiempo una negociación sobre Cataluña con el Gobierno horas después Miriam Nogueras que es la vicepresidenta del partido y muy cercana Puigdemont afirmaba en Twitter que el PDK va a votar no tanto a los presupuestos como a su tramitación dice que es lo que ha votado el noventa y cinco por ciento del Consejo Nacional del partido así que debate público ya en el PDK ata cuenta de la relación con el Ejecutivo que en las últimas horas han encajado además la amenaza de su principal socio parlamentario porque

Voz 12 07:04 el líder de Podemos ha advertido de que no apoyarán los decretos del Gobierno si éste no limita el precio de los alquileres es algo que se comprometió Sánchez en su pacto con Iglesias pero no hay rastro de esta medida en el decreto que Fomento aprobó hace dos semanas sobre vivienda ya escrito Iglesias que si el Gobierno no cumple pues no podrá contar con los votos de Podemos para sus decretos

Voz 0027 07:22 por lo tanto presión para Sánchez de los independentistas presión para Sánchez de sus socios de Podemos presión evidentemente de la oposición ayer mismo Pablo Casado decía esto después de que el presidente en su comparecencia del viernes minimizar el documento que veintiún puntos que le entregó Torra cuando se reunieron en Barcelona

Voz 13 07:38 según el señor Sánchez dos no bailan

Voz 14 07:41 si uno no quiere

Voz 13 07:42 por qué no deja de bailar con los independentistas que quieren

Voz 14 07:45 en España

Voz 15 07:46 por qué no acaba ya está danza suicida para los intereses de los españoles a secas

Voz 0027 07:50 sado en la presentación de los candidatos del PP de Castilla La Mancha para las municipales y autonómicas sobre candidatos Luis Garicano confirmó anoche que será el cabeza de lista de C's a las elecciones europeas de mayo Óscar García

Voz 1645 08:02 economista de cincuenta y un años hombre de absoluta confianza de Albert Rivera hay gurú económico de Ciudadanos Garicano anuncia desde su cuenta en Twitter que da el paso porque quiere defender los valores en los que se apoya nuestra convivencia en libertad y prosperidad en un año dos mil diecinueve que asegura que será clave para Europa Garicano es actualmente vicepresidente de la alianza de los liberales europeos al de cargo en el que fue ratificado el pasado mes de noviembre cuando este grupo político celebró en Madrid su congreso fue el conseguidor del acuerdo para que el partido de Macron se uniera también a este grupo para concurrir conjuntamente en las elecciones del año que viene hasta ser el candidato oficial Luis Garicano tendrá que pasar por unas primarias que podrían celebrarse en febrero de ganarlas

Voz 16 08:41 elevaría al actual eurodiputado Javier Nart quién encabezó la lista de la formación liberal en las elecciones de dos mil catorce El

Voz 0027 08:50 presidente de Estados Unidos Donald Trump ha llevado en las últimas horas un paso más allá su empeño por levantar un muro con México IA comparado ese muro con las medidas de seguridad que tienen los Obama ahora mismo en su casa dice que si el matrimonio Obama se ha levantado un muro de tres metros en su residencia será fácil de entender que Estados Unidos necesita lo mismo pero una versión un poco más grande esto lo ha dicho Trump presidente del país haciendo de trampa comedia administración cerrada y ochocientos mil funcionarios sin cobrar la mirada de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 09:23 salvo acuerdo improbable en el último minuto muchos miles de norteamericanos no celebran esta noche la Nochevieja el año termina para ellos como casi todos los días desde que es presidente con chantaje en este caso a los demócratas de casa y empleando escudos humanos los más de ochocientos mil funcionarios Illa suspendidos de sueldo buena parte de la Administración lleva una semana cerrada porque el presidente exige al Parlamento que incluye una partida de cinco mil millones de euros para construir un muro de la vergüenza a lo largo de la frontera con Mexico de la oposición se niega en su estilo extremista de siempre Tron

Voz 0027 10:00 ha doblado su chantaje

Voz 1985 10:01 amenazó con cerrar la frontera si los demócratas no ceden con el dinero para el muro con congelar todas las ayudas a Honduras a Guatemala y El Salvador de donde procede la última ola de inmigrantes a este político le encanta forzar la tensión hasta el linde del abismo es el manual de los matones que desprecian la fuerza de la razón y ensalzar la razón de la fuerza sólo parece gozar con el sufrimiento de los demás pobre América que nieve no le dio la mayoría en votos populares y que no merece un presidente así por Europa pobres de nosotros porque el triunfalismo se extiende como una mancha de aceite este dos mil diecinueve que empieza a acabar las doce campanadas de hoy

Voz 3 10:39 los la Lahoud

Voz 0027 10:43 en Europa seguimos porque el Parlamento Italia no ha aprobado este domingo los presupuestos generales para el año que viene una aprobación in extremis de unas cuentas que esta vez sí tienen el aval de Bruselas después de que el Gobierno italiano rebajara el déficit previsto como exigía la Comisión corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 10:58 veinticuatro horas antes del plazo legal hundió antes de fin de año y en domingo el Parlamento italiano ha aprobado los presupuestos para el dos mil diecinueve con los únicos votos de los cinco estrellas si la Liga que evitan así una prórroga obligatoria al primero de enero con los votos en contra de la derecha sin los votos de la izquierda

Voz 18 11:16 no hoy no mienten llamo parte chupar

Voz 0946 11:19 esto pero no participaremos en este vuestro diseño afirmó el portavoz del partido de mujer que acoge ya no que los calificó de herida a la democracia y en consecuencia la Isquierda no participará el voto final es Fletcher y Pilar no participan el voto final anunció formaron débiles e iguales Si bien los diputados no abandonar el hemiciclo explicaron por respeto a la institución parlamentaria los presupuestos venta en el déficit del Estado imponen una amnistía fiscal mayor presión impositiva introducen la renta de ciudadanía elevan las pensiones mínimas la Liga y los cinco estrellas han celebrado el acontecimiento

Voz 19 11:56 E incluso el primer ministro Giuseppe Conte cantó en la radio italiana el año que llega la popular canción te mucho dada

Voz 1 12:03 explicó todo entraron pie Four Tet celebrado en la que comunica una gran novedad la cuando se Part aquí esto se una Clos a no admita viajó años Llàcer final

Voz 19 12:19 lo advierte de las falsas promesas para el próximo aunque esta farsa el primer ministro no la esta será tres veces Navidad fiesta todo el día Gisel la letra de d'Alba todo Cristo descenderá de la Cruz habrá tanta comida todo el año los modos hablarán en los abortos escuchar

Voz 0027 12:48 Portugal a quiénes sí ha escuchado a la justicia ese a las trabajadoras de la fábrica de triunfo que ese pasaron semanas plantando cara a una multinacional que quería cerrar la planta pero sin pagarles los retrasos acumulados es una de las historias de éxito obrero que deja este dos mil dieciocho que hicieron exactamente lo cuenta desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 14 13:05 durante casi todo el mes de enero y con temperaturas rosando los cero grados las trabajadoras cercaron la fábrica en la que habían trabajado durante décadas con el fin de evitar que la dirección extra hiera la valiosa maquinaria de

Voz 1621 13:16 la reducción sin el dinero que reclamaba

Voz 14 13:19 la lucha de las obreras se convirtió en un drama que conmocionó a todo Portugal como recuerda Lucinda Carvalho una de las trabajadoras que participó en la acampada

Voz 20 13:28 la fábrica de triunfo se inauguró aquí hace más de cincuenta años en dos mil diecisiete la multinacional suiza gran Max Nos compró y tuvimos miedo pero ellos nos prometieron que iban a invertir más de un millón de euros la producción y que todo seguiría igual

Voz 14 13:40 con el paso del tiempo sin embargo Carvalho dice que las trabajadoras empezaron a notar cambios inusuales y a partir de otoño comenzaron a fallar a la hora de pagar los salarios de las empleadas los dueños aseguraron que se trataban de problemas de contabilidad puntuales pero el día de Navidad las trabajadores encontraron con una sorpresa ingrata

Voz 20 13:57 el veinticinco de diciembre Nos enteramos que habían declarado la empresa en bancarrota nos dijeron que aún así Nos pagarían los miles de euros que nos debía más la indemnización pero luego nos dijeron que no que no había dinero nosotros sabíamos que la fábrica estaba llena de maquinaria nueva muy cara y vimos cómo llegaban camiones en medio de la noche para llevarse ese material para nosotras era ver cómo se observaban nuestra indemnización así que en víspera de Reyes decidimos cercar la fábrica y montar una vigilia ininterrumpida para evitar que lo hicieran

Voz 14 14:25 las obreras montaron un campamento improvisado en torno a las instalaciones de la fábrica formando una barrera humana que impidió la salida de más material

Voz 20 14:32 las mujeres con niños pequeños hacia los turnos de día las que éramos mayores hacíamos el turno de noche colaboramos entre todas para traer comida al campamento para recaudar fondos para las familias más necesitadas

Voz 14 14:43 Justo cuando la acampada cumplía un mes los tribunales emitieron una resolución inicial a favor de las trabajadoras actualmente ellas mantienen la presión a través de la vía judicial Carvalho celebro la decisión pero afirma que para ella la mayor victoria fue ver cómo su comunidad de mujeres se unieron para conseguir que se hiciera justicia

Voz 20 15:00 siento bastante orgullo porque nosotras trabajadoras sin gran formación muchas de nosotras mujeres mayores decidimos luchar

Voz 0027 15:10 el feminismo ha sido uno de los asuntos que más debate generado en Facebook este año el ocho de marzo la sentencia de la manada han sido algunos de los temas más comentados entre los usuarios españoles pero en la lista también están el cambio de Gobierno evidentemente y algunos nombres propios María Manjavacas ese top ten de Facebook en España

Voz 9 15:28 lo que más se habló en dos mil dieciocho por la red social fue el ocho de marzo el Día Internacional de la Mujer ha sido el gran debate social con apartado también muy relevante para la sentencia de la manada

Voz 21 15:43 la política tampoco ha sido ajena a la red social asociada normalmente al entretenimiento también este año se ha convertido en un foro de opinión con estos temas por este orden primero corrupción seguido de Cataluña de la llegada de inmigrantes

Voz 0821 15:56 de la moción de censura que apartó a Rajoy del Goody

Voz 9 16:00 adiós charlado también mucho cómo no de fútbol define

Voz 0159 16:06 qué tal

Voz 9 16:09 la persona más recordada por subida de sus logros ha sido el científico Stephen Hawking

Voz 7 16:14 el número diez de la lista no lo

Voz 9 16:19 la reina Letizia ha sido la persona más mencionada en la red social durante dos mil dieciocho

Voz 22 16:27 sí he hola buenas Antonioni sí soy yo

Voz 23 16:30 soy Federico que de casas

Voz 24 16:32 he visto que tenías una reserva para usted

Voz 23 16:34 buenas eso es pues bueno porque voy a tener que cancelar la reserva con la reserva pues se ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en el sitio para nadie más así que me creo de una una puede hacer estar reservados yo ya sé gritar una vuelta antes

Voz 25 16:52 no no no no no es otra vuelta sea nosotros estaremos ahí reserva la pena así que tú me llame para decir que si cancela la reserva porque ha habido un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas perdón por las pasa pues por él

Voz 26 17:01 hemos sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad no ocupe su sitio que te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 27 17:12 el Hipercor Ortín es una gran selección de juguetes esperándote

Voz 21 17:16 muchas horas de diversión ilusión y una gran oportunidad que no puedes dejar escapar

Voz 27 17:20 además en Hipercor punto es hasta el uno de enero puedes pedir sus juguetes y tenerlos antes del cinco de enero recuerda en Hipercor tienes una gran selección de juguetes esperándote

Voz 0530 17:32 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre en y la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarlos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos

Voz 3 17:49 Donna UNICEF en un nombre una vida punto

Voz 28 17:54 el

Voz 14 17:59 Dario la fuente buenos días buenos días Aimar seguimos cerrando dos mil dieciocho en titulares

Voz 29 18:05 la extrema derecha también

Voz 14 18:08 llega a España Un mal año en lo personal para Antonio de Santiago

Voz 30 18:13 la leche de Le pondría en práctica tiempo de nefasto empiece conociendo lo que es la extensión y la cobardía gana enero y luego también he tenido que afrontar problemas de salud de mi padre a nivel cardíaco y demás que ha sido un año un tanto difícil

Voz 14 18:29 en un año sin embargo excelente para Cristina de Madrid

Voz 0136 18:32 dos mil diecisiete ha sido un año de catástrofes malas experiencias dos mil dieciocho para mi ha sido el año de El Destripador retocada he podido cumplir promesas sueños he podido cumplir objetivos que en mi vida pensé poder realizar eso era todo lo finalizó más que nada porque podía encontrar trabajo así en mi lotería el dos mil diecinueve para mí será el año de la serenidad el año de volver otra vez a Suiza

Voz 14 19:02 Ramón desde Carlet en Valencia ir regresando a la política se queda con estos titulares

Voz 31 19:06 las dos mil dieciocho ha sido mayor de Cortés la politica de libertad de expresión para diecinueve le pediría aclara gente seamos un poco a poco más listos a la hora de depositar la papeleta que tenemos una cita en el mes de mayo para que la libertad y la mejora social de la gente continúe buenos días feliz año mil novecientos mil ciento dos mil diecinueve

Voz 14 19:30 feliz mil novecientos diecinueve para ti también Ramón Llin Narciso Huelva

Voz 32 19:35 dieciocho pues con altibajos no aceptable en general pero muy amargo al final y espero que esta noche no se me atragantó el agua que yo de la irrupción en el panorama político de quién quiere acabar con los derechos y libertades en nuestra querida Andalucía

Voz 14 19:51 en media hora más Aimar son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0821 20:07 qué tal muy buenos días frío en esta última mañana del año tres grados ahora mismo en el centro de la ciudad y sin grandes cambios en cuanto al tiempo para las próximas horas un año que termina sin candidatos en el PP ni en el PSOE para las próximas elecciones en Madrid la Dirección Regional de los socialistas tienen previsto abrir el proceso de primarias para elegir a su candidato para el Ayuntamiento de Madrid a partir del quince de enero en el Partido Popular la duda sigue tanto en la capital como en la comunidad pero el actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida ha emprendido ya la campaña o precampaña contra Carmen

Voz 33 20:40 ciento cincuenta días y Manuela Carmena y su equipo de gobierno serán un paréntesis en la historia de Madrid sean Un mal sueño porque dentro de cincuenta días recuperemos Madrid pero no para ellos sino para todos los madrileños hasta la siguiente

Voz 0821 20:54 por su sentido del humor y sus dotes cómicas lo podría haber lanzado el veintiocho de diciembre pero lo hizo ayer un vídeo en su canal de Youtube en el que con una cámara Go Pro en el casco recorre varias calles en moto de Madrid para denunciar el mal estado del pavimento así sorteaba los baches sí así continuaba el recurrir el recorrido

Voz 1646 21:21 Amaya criticando la operación asfalto de Manuela Carmena mensajes para

Voz 0821 21:34 alcaldesa que por cierto anoche tuvo que volver al hospital por una infección derivada de su intervención reciente

Voz 1646 21:40 millo Aurora Santos buenos días qué tal buenos días

Voz 0159 21:43 la alcaldesa de Madrid acudió a las urgencias del Hospital de La Princesa porque tenía fiebre alta y se quedó ingresada

Voz 1463 21:49 en observación se le ha estado suministrando en Time

Voz 0159 21:51 ético Easy remiten los síntomas está previsto que sea dada de alta a lo largo del día de hoy por lo que entonces podría celebrar la Nochevieja con su familia recordemos que Manuela Carmena

Voz 0821 22:01 rompió el tobillo el pasado día veintiuno

Voz 0159 22:04 el veintiséis fue intervenida en este mismo hospital

Voz 0821 22:06 es lunes treinta y uno de diciembre y todo está ya listo para las campanadas en la Puerta del Sol que este año vienen con novedades vamos con los titulares Aurora

Voz 0159 22:16 por primera vez en la historia a las doce y cuarto el reloj marcará de nuevo en las once y cuarto de la noche para que los canarios tren al dos mil diecinueve desde la Puerta del Sol para que todo transcurra con tranquilidad quinientos efectivos velarán por la seguridad en las inmediaciones de la plaza donde el aforo estará limitado a veinte mil personas el

Voz 0821 22:32 presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha acompañado de la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo recorre hoy el puesto de mando de metro y después felicitaron el año a los trabajadores del suburbano mañana día uno Garrido estará en La Ser en la habitual entrevista de los

Voz 0159 22:46 los trabajadores del centro de Amazon en San Fernando de Henares han vuelto a parar para protestar por el convenio que la empresa quiere imponerles hoy ya han vuelto al trabajo en la próxima jornada de huelga será en una fecha próxima al día de Reyes el jueves tres de enero

Voz 0821 22:59 sí hoy en deportes los protagonistas serán más de cuarenta y dos mil personas que van a despedir el año corriendo en la tradicional San Silvestre Vallecana recorrerán las principales calles del centro de la capital desde el Bernabéu hasta el estadio del Rayo comenzará a partir de las cinco y media de la tarde

Voz 19 23:15 descargas de la App de Wii del IB más allá huy del patrocinador apunta IT ofrece la información del tráfico

Voz 1694 23:23 estamos un vistazo a las carreteras DGT María Herrero buenos días buenos días pues seguimos con una circulación muy cómoda en toda la red viaria madrileña las principales arterias en trae salía la capital siguen despejadas no tenemos accidentes ni retenciones tampoco la M40 ni en la M

Voz 1646 23:36 cincuenta pues tranquilidad entonces en las carreteras

Voz 0821 23:40 cómo saber la previsión del tiempo como está para hoy para

Voz 1646 23:42 en los próximos días Luismi Pérez buenos días buenos días transición de dos mil dieciocho a dos mil diecinueve de tiempo muy tranquilo y sin cambios anticiclón tozudo por tanto el aire frío instalado en zonas bajas en la sierra temperaturas más suaves incluso que en los últimos días todo ello con muy pocas nubes la Nochevieja tranquila fría eso sí sobre todo en zonas del Tajo en el área metropolitana o en los valles de la sierra Illa el día uno de enero que tampoco traerá novedades por tanto seguiremos con este sol implacable

Voz 21 24:17 en el bolsillo quién es de quinientos Charing que te permite circular por todo Madrid deja tu coche aparcado en nuestros párkings disuasorios o pases sin restricciones ni preocupaciones prueba lotes cargando Tel Aviv De Wever introduce el código ser treinta y consigue treinta minutos gratis para disfrutar de Madrid con el más allá sí que a la liquidación total final de año en ocasión más de dos mil coches con descuentos yo veinte por ciento compra tuvo utilitario berlina todoterreno monovolúmenes familiares con el descuento más brutal ocasión Plouffe liquidación total sólo hasta final de año ocasión Plus número uno en calidad precio en Getafe la Rota Arribas Collado Villalba cien ocasión plus punto com

Voz 9 25:03 por cierto Madrid con su aclamada Fira cuando el río suena catorce de julio Entradas ya a la venta en punto org Burgos pero americano las grandes voces negras del Mississippi Gospel Choir cargadas de vitalidad y espiritualidad el cuatro de enero en el Auditorio Nacional de Madrid entradas taquillas del Auditorio Nacional

Voz 21 25:42 dónde está a las puertas de la muerte por Dios Kelly

Voz 0027 25:48 nada mujer que vengo del cementerio

Voz 21 25:50 el jovencito Frankenstein ya está en Gran Vía pena disfrutar de la comedia musical de Broadway en el teatro Philips de la luz en Gran Vía compra tus centradas en El jovencito Frankenstein punto com

Voz 27 26:02 en casa corres como un loco para preparar la cena en el trabajo para escapar del jefe pero en la National Neverland en San Silvestre Vallecana dos mil dieciocho corridas como una flecha para disfrutar del avituallamiento oficial de o Ramajo

Voz 0136 26:13 porque ahorra más te acompaña en la última carrera del año para que les como empezaste con otra momento esta San Silvestre

Voz 19 26:20 además un año más la noche del treinta y uno de diciembre

Voz 34 26:26 pues a por uvas

Voz 35 26:28 las del especial Nochevieja de la Cadena SER por el que desfilarán los cómico Martes

Voz 36 26:32 te antes de esta bendita casa habrá mucha risa mucha música mucha mucha participación de los oyentes presentado magistralmente por

Voz 35 26:43 Louis treinta y uno de diciembre en directo desde la once de la noche nos comeremos las uvas contigo no

Voz 9 26:50 el futuro

Voz 0821 26:58 han sido meses y meses de protestas de los padres y madres de los alumnos del colegio Luis de Góngora en Leganés que celebran ahora así que por fin la Comunidad de Madrid ha iniciado la retirada de amianto en este centro SER Madrid Sur Pilar García

Voz 37 27:11 durante los últimos días una empresa especializada en la retirada de materiales de fibrocemento ha estado quitando las partes del tejado de gimnasio de otro pequeño edificio del colegio Luis de Góngora de Leganés la retirada finalizó este jueves pero se trata sólo de la primera parte desde el AMPA Belén Sánchez vocal de este colectivo recuerda que la Comunidad de Madrid se comprometió a que el próximo verano se retirará el resto del amianto del centro para no interferir con las clases y que trabajadores y alumnos estén fuera del mismo

Voz 38 27:37 de compromiso estén verano no retiran todo porque quedan todo el colegio pero lo que es gimnasio y ya no han retirado

Voz 37 27:43 Sánchez picado que los padres están muy contentos y que la eliminación progresiva del amianto en el centro supone una tranquilidad el pasado mes de octubre la Comunidad elaboró un informe sobre el amianto en el colegio Luis de Góngora descartando riesgos inmediatos pero indicando la necesidad de realizar un plan de vigilancia este centro es uno de los cuatro en Leganés en los que el Ejecutivo regional ha comprobado la presencia de amianto iba a proceder a su retirada progresiva

Voz 0821 28:07 el PP de Arroyomolinos ha denunciado que el Ayuntamiento ha censurado al grupo municipal en la revista del Ayuntamiento los populares querían denunciar en el número dos de la revista municipal el uso personal y partidista de algunos concejales y grupos políticos con el dinero de los vecinos de Arroyomolinos desde el gobierno municipal aseguran que de momento no contestan a esta denuncia Belén Campos

Voz 1463 28:26 desde el Partido Popular de Arroyomolinos han señalado que hace apenas unas semanas el Ayuntamiento lanzaba una revista municipal cuyo coste según el equipo de Gobierno estaba entre seis mil y ocho mil euros mensuales la portavoz del Grupo Municipal Popular Ana Millán manifestaba en el pasado pleno dudas sobre el carácter electoralista de la revista municipal Ana Millán

Voz 39 28:45 desde el Partido Popular consideramos que la revista del Ayuntamiento debería ser un espacio para que todos los grupos municipales hablemos de la actividad municipal de Arroyomolinos no para uso personal y partidista precisamente sobre este tema versaba nuestro artículo artículo que el Ayuntamiento Nos han censurado porque en su opinión no sigue la línea editorial línea editorial en una revista municipal desde hoy los vecinos de Arroyomolinos están recibiendo con nuestros medios de nuestras propias manos ese artículo que el Ayuntamiento no quiere que lean

Voz 1463 29:18 el grupo municipal del Partido Popular remitió la pasada semana el artículo que tenía que ser incluido en la revista del mes de diciembre y donde se denunciaba un uso personal y partidista de algunos concejales y grupos políticos con el dinero de los vecinos de Arroyomolinos terminamos de nuevo

Voz 0821 29:32 Madrid donde las celebraciones de fin de año van a afectar al servicio de setenta líneas de autobuses de la EMT que se pueden consultar en la web municipal tampoco le recordamos habrá recogida de basura esta noche y mañana por la mañana por lo que el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía hay comerciantes que no saquen las basuras esta noche tenemos tres grados ahora mismo en el centro de la vida

Voz 0027 30:03 siete y media a seis y media en Canarias

Voz 1 30:09 con Aimar Bretos

Voz 0027 30:11 en de dos mil dieciocho que amanece con brumas en el nordeste con viento en Galicia y en el Estrecho con susto en Barcelona ha sido detenido un hombre que quería entrar en la Sagrada Familia con cargadores de pistola en la mochila el dice que es un miembro del Ejército francés que todo fue un descuido Radio Barcelona donde ha

Voz 20 30:28 bon día los vigilantes de la Sagrada Familia detectaron la mochila con circo cargadores llenos de balas en el arco de seguridad de la entrada los Mossos d'Esquadra detuvieron al propietario de la munición un militar francés que iba documentado y que explicó que había ido a hacer prácticas de tiro Ike se había olvidado de sacar los cargadores de la mochila lo han acusado de un delito de tenencia ilícita de armas porque no puede llevar armas

Voz 1463 30:48 fuera de su país los Mossos d'Esquadra aseguran

Voz 20 30:51 que no hay ninguna motivación terrorista

Voz 0027 30:54 hoy se espera que el Gobierno comunique cómo cambiarán los precios de los peajes de las autopistas a partir de mañana uno de enero sabemos ya que con el cambio del año bajarán las que ha rescatado el Estado las autopistas rescatadas y también bajará el gas Eladio Meizoso

Voz 0527 31:07 la mejor noticia es que baje el gas natural en el mercado regulado por el Gobierno un cuatro con seis por ciento de media nos dice el Ejecutivo ha congelado los peajes de la luz el precio de la energía va a seguir actuando en paralelo con el mercado eléctrico mayorista pero la coyuntura es de bajado de los combustibles fósiles que suelen ser los que marcan precio aquí suben en cambio los sellos de Correos un ocho con cinco por ciento de media las cartas y postales ordinarias en el ámbito español van a costar sesenta céntimos cinco más que ahora lo mismo que suben las cartas y postales internacionales que van a costar un euro con cuarenta los peajes de las autopistas de era Aznar quebradas rescatadas por el Estado van a bajar como decías un treinta por ciento de media y Renfe congela los precios de Cercanías iría estrecha también los bonos multi viaje media distancia hay Avant pero suben los billetes ordinarios y de ida y vuelta un siete por ciento Los ya Avant un tres con cinco los Emmy de distancia

Voz 0027 32:07 en la prensa nacional Carolina Gómez buenos días

Voz 0136 32:10 qué tal buenas encontramos en una selección de los dos

Voz 0027 32:12 nativos que han marcado este dos mil dieciocho que termina

Voz 1463 32:15 el diario El País ha realizado una selección de las treinta grandes fotografías que resumen el año que acaba de todas ellas ha escogido una que incluyen la edición impresa es la imagen de un grupo de emigrantes que espera el rescate en un bote frente a las costas de Libia para este periódico esa fotografía que firma el español Olmo Calvo refleja con crudeza la Odisea y el drama de los millones de seres humanos que se lanzan al mar en busca de un futuro mejor el periódico El Mundo escoge como personaje del año dos mil dieciocho al Rey Felipe VI que finaliza hoy dicen su año más difícil en el que ha afrontado en soledad las consecuencias del conflicto con Cataluña y se ha convertido en el pilar esencial de la defensa de la constituye

Voz 0027 32:50 también la prensa internacional ha escogido a sus personajes de este dos mil dieciocho y entre ellos algunos español

Voz 14 32:54 es Dani lo leíamos en el Frankfurter Allgemeine para este diario Carles Puigdemont Montserrat Caballé son dos de los cincuenta protagonistas de dos mil dieciocho según publicaba en su edición dominical con foto en portada de ambos para el semanario Der Spiegel sin embargo ese hombre es Donald Trump de espaldas a la pared en dos mil diecinueve titula le espera un año de crisis política y económica a acciones judiciales de resistencias dentro de sus propias filas en Italia donde la cámara aprobado los presupuestos el protagonista del año sin duda es Matteo Salvini el líder de extrema derecha Salvini sin rival en Italia titula La Repubblica la Liga domina todos los rankings de lo bueno de lo malo Salvini todos los sondeos y terminó en Francia con lo que él llama el regreso de los viejos a la arena política viejos como Sarkozy y François Hollande Ségolène Royal ante la falta de líderes en sus partidos que hagan frente han Manuel Baca

Voz 0027 33:42 on en España análisis hoy de la prensa de los discursos de Torra Susana Díaz a final de año

Voz 1463 33:47 si La Vanguardia publica un extenso editorial del discurso de Torra llamando a la unidad al independentismo hoy a meter presión al Estado ante el juicio del pluses dice el periódico que lo más relevante que puede pasarle a Catalunya en el dos mil diecinueve es que progrese por la senda del del realismo y del diálogo ya de moda

Voz 0821 34:02 pertenencia que no es lo mismo el talante pactista el PSOE

Voz 1463 34:05 que la querencia casi obsesiva de los derechistas por el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución el diario ABC le dedica la portada entera a Susana Díaz que ha pronunciado probablemente su último discurso navideño finde año fin de una era subraya la cabecera de Vocento que además hoy cuenta que Pedro Sánchez quiere tomar ya el control del PSOE andaluz

Voz 0027 34:22 fuera de nuestras fronteras quién pronunció anoche su discurso

Voz 14 34:24 fue Angela Merkel tres titulares

Voz 41 34:28 Emma tira no es fue entonces

Voz 14 34:31 Merkel dice que se muestra preocupada por el medio ambiente y es lo que destaca el progresista Süddeutsche sobre el discurso de la canciller de hecho para David León Hart en el New York Times lo más importante de dos mil dieciocho ha sido el cambio climático una batalla en la que cada vez se suman más republicanos escribe segundo titula

Voz 41 34:46 a ver si lo según

Voz 14 34:49 para el conservador Frankfurter este hartazgo de la población hacia el Gobierno que ha reconocido Merkel es lo más subrayado y para terminar gestionar y organizar la inmigración es una tarea urgente titula el liberal nivel

Voz 21 35:01 en marzo

Voz 14 35:02 con argumentos con tolerancia con respeto con nuestros valores europeos de siempre ha insistido la canciller termino con un artículo de opinión muy interesante en el New York Times sobre los populismos ya a propósito de Polonia pero del que se pueden extraer conclusiones para otros países europeos los ciudadanos ya no se conmueven con las advertencias que hacen políticos liberales y socialdemócratas de que la democracia está en peligro en retroceso o en riesgo de desaparecer los políticos que cargan contra dirigentes como Viktor Orbán no Donald Trump y muchos otros europeos llamándoles populistas fascistas totalitarios ya no sirven esa arma de defensa ya no sirve en lugar de llamar nazis o fascistas a sus oponentes deberían centrarse en por qué el apoyo popular a su Gobierno sigue siendo alto en ofrecer argumentos positivos a los valores liberales las democracias provienen de la esperanza ideal óptimo

Voz 0027 35:50 el mundo entrevista hoy a Juan Marín que es el líder de Ciudadanos en Andalucía muy probablemente futuro vicepresidente de la Comunidad Autónoma hoy Marín negocia con el PP la formación de Gobierno

Voz 1463 36:00 él dice que está agradecido a Vox por su apoyo a la candidata de Ciudadanos para presidir el Parlamento andaluz pero nada más que no tiene con ellos ningún pacto ni acuerdo que únicamente yo llamo por teléfono a Francisco Serrano al líder de Vox en Andalucía para pedirle que apoyarán a Marte

Voz 0821 36:13 la Bosquet que lo hicieron y que él se logra en el país

Voz 0027 36:16 la información que adelanta esta mañana el periodista Miguel González España va a modernizar los tanques de Venezuela pese al veto europeo

Voz 1463 36:23 si el Gobierno ha autorizado la exportación a Venezuela de armamento por valor de veinte millones de euros después de que la Unión Europea

Voz 0027 36:30 sí impusiera un embargo así en el suministro de material militar al régimen de Maduro y que dice el Gobierno que la Secretaría de Estado de Comercio mantiene que el contrato es anterior al embargo aunque la licencia dio cuando el veto ya está en vigor mañana martes a HBO relanza el documental sobre la muerte de Isabel Carrasco la presidenta de la Diputación

Voz 3 36:48 por suerte

Voz 41 36:57 Isabel era en términos sexuales un macho

Voz 1463 37:01 política y el el día cuerpo ha hablado con el director de la sillería con el británico Dustin Webster quien cree que hay gato encerrado y que el crimen se resolvió en falso el mismo día de ese asesinato y el día anterior la hija de la asesina de Isabel Carrasco Triana que también está en la cárcel habló varias veces con el mismo hombre pero esas llamadas no se tuvieron en cuenta en el juicio no sea analiza eso no están en el sumario quién es ese hombre con el que habla y que según el confidencial no aparece en la serie todavía pues Luis Estébanez asesor y amigo personal del presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera western sostiene en el confidencial que la posibilidad de que haya sido un error es muy pequeña y anuncia un documental con nuevas revelaciones que indagan en las Ramis ramificaciones políticas DSK

Voz 0027 37:46 las dos noticias relacionadas con los peligros de internet tan

Voz 14 37:50 el Washington Post advierte de que empiezan a proliferar vídeos porno freak falsos para acosar a humillar a mujeres es la apertura digital del diario se cogen fotos de una chica en Internet en sus redes sociales y se crean vídeos pornográficos muy realistas de ellas han aumentado los casos de mujeres normales y corrientes que se sienten humilladas y acosadas lo destaca el Süddeutsche Le Monde el Financial Times y muchos otros la cantidad de aplicaciones móviles que al abrirlas envían todos tus datos automáticamente a Facebook aunque no tengas cuenta en la red social sin permiso ni aviso es un informe de la ONG Privacy Internacional entre las aplicaciones Spotify Candy Croacia Sky escáner calla o Trip Advisor

Voz 0527 38:27 sí

Voz 0027 38:33 hoy XXXI de diciembre día de listas día de balances Le hemos pedido a Pepa Blanes que haga el suyo el de las mejores películas de este año dos mil dieciocho que nos

Voz 3 38:42 hay una película que define todo dos mil dieciocho es Roma del mexicano Alfonso Cuarón

Voz 1463 38:50 Roma reabierto el debate sobre qué es una película donde se consumen cine financiada por Netflix estrenó en salas ha sido muy pequeño pero efectivo es una critica el clasismo al racismo y al machismo de la sociedad a través de su historia familiar y un homenaje a las mujeres empleadas del hogar

Voz 20 39:04 dejan su vida por trabajar para otros esto

Voz 1463 39:07 hemos juntos la segunda película del año también es en blanco y negro con Word el polaco Pavlovsky una historia de amor en plena Guerra Fría muy oportuna en esta Europa que saca sus viejos fantasmas de Italia llegó Lázaro feliz realismo mágico italiano dirigida por una mujer que muestra cómo la explotación de los campesinos en la Edad Media sigue existiendo en nuestro mundo neoliberal

Voz 9 39:31 nadie sospechoso

Voz 1463 39:34 de quién son los hijos y de quién son las tierras del que las trabaja se pregunta todos lo saben una de las películas españolas del año que inauguró el Festival de Cannes con Penélope Cruz y Javier Bardem pero el cine español ha dejado más éxitos como Entre dos aguas de Isaki Lacuesta o Carmen y Lola de Arantxa Echevarría una ópera prima que cuenta el romance de dos gitanas lesbianas

Voz 21 39:53 su

Voz 42 39:56 ves

Voz 9 39:59 de qué

Voz 0027 40:05 escuchen esta historia que les va a alegrar Segur esta última mañana del año

Voz 8 40:10 a todo el mundo

Voz 21 40:18 sí

Voz 0027 40:19 en las profundidades del Atlántico llevaba setenta y siete años un vida una carta de un soldado de la Segunda Guerra mundial a su prometida ella que aún vive tiene noventa y nueve años acaba de recibir esa carta setenta y siete años después ha podido saber que su prometido lloros de alegría cuando se enteró de que ella había aceptado su propuesta de matrimonio iba a toda la vida pensando que él había cambiado de idea informa para la SER desde Londres Daniel

Voz 1084 40:46 pues cinco Se trata de una carta que recibió Phillies Ponte en una mujer densamente nueve años de su prometido desaparecido durante la Segunda Guerra

Voz 0027 40:52 mundial entregada con setenta y siete años de retraso

Voz 1084 40:55 la última vez que ella le había escrito fue para aceptar su propuesta de matrimonio ya no volvió a saber de él ella siempre pensó que él había cambiado de idea en la misiva el joven Bill Walker destinado a la India británica al expresaba su felicidad por haber aceptado la propuesta él no regresó de la guerra y le dieron por desaparecido y ella se casó con otro hombre con quien tuvo cuatro hijos la fue encontrada en el el dos mil trece en un barco hundido en el Atlántico descubierto por arqueólogos submarinos un mercante de vapor cargado con cuarenta y eso toneladas de plata que fue hundido por el torpedo de un submarino nazi en febrero de mil novecientos cuarenta y uno en la costa irlandesa junto a los lingotes de plata también encontraron doce fardos con setecientas cartas perdidas de soldados entre ellas la de Phillies que fueron restauradas por científicos del Museo Postal de Londres

Voz 43 41:37 muy bien Fendi Ben Stiller hay de de de y se mete en ETA de la SER este me ve eh eh eh

Voz 45 42:32 on

Voz 43 42:35 eh siete y cuarenta y dos de la mañana seis

Voz 0027 42:45 sí cuarenta y dos en Canarias

Voz 23 42:51 si hola buenas noches te llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque estas personas sentadas en así veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está pues eso alguien minutos ni nada claro pero que te que te tienes pagada la entrada de vergonzosa eh

Voz 26 43:08 más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 10 43:20 clase de pintura o de cocina au sur o snowboard por Lotus queremos que descubre tu pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 27 43:36 el Hipercor tienes una gran selección de juguetes esperándote

Voz 21 43:39 muchas horas de diván y una gran oportunidad que no puedes dejar escapar

Voz 27 43:44 además en Hipercor punto es hasta el uno de enero puedes pedir sus juguetes tenerlos antes del cinco de enero así de fácil recuerda en Hipercor tienes una gran selección de juguetes esperándote

Voz 1 44:01 en Hoy por hoy

Voz 0027 44:06 este porque soy todo el protagonismo lo tiene la San Silvestre en este treinta y uno de diciembre José Antonio Duro sí

Voz 1621 44:10 porque el día el color navideño lo pone en las carreras populares que hay un montón en todo el país incluso ayer ya fue la de Valencia que adelanta al resto a esta hora hay muchos runner ya en todo el país que está preparando esta prueba que por ejemplo en Madrid va a tener cuarenta y dos mil participantes en la San Silvestre Vallecana que además tiene también su apartado internacional para corredores profesionales eso será esta tarde esta noche hablamos de fútbol del Real Madrid que entrena hoy desde las once de la mañana preparando ya el partido del jueves ante el Villarreal es tradicional en la entreno de este día porque esa puerta abierta bueno menos tradicional es la situación de Isco Alarcón esta temporada que eso sí ayer dijo esto a los compañeros de e4

Voz 46 44:48 va a ser muy feliz iba a seguir en el Madrid no disección Fandos en Madrid

Voz 0027 44:55 en definitiva

Voz 1621 44:56 seguir Isco Alarcón en el Real Madrid al menos eso es lo que quieren los mil diez

Voz 14 44:59 a nueve aves tarde los pocos minutos con

Voz 1621 45:02 es que está contando también hay cierto movimiento en el Barça que en las últimas horas ha salido al paso de algunas informaciones en Francia que sitúan a raviolis en el Camp Nou ya con acuerdo y todo dice el club azulgrana que nada más lejos de la realidad y además lo hace en forma de comunicado oficial nada irregular nada al menos por el momento qué sabemos de buena tinta que siempre ha gustado mucho el centrocampista del Barça hasta el punto de que no hay comunicado Se reconoce cierto interés por el centrocampista francés somos rabia como digo lo deportivo ayer volvió Sergi Roberto entrenar no están todavía Messi Suárez Arthur Malcolm Munir Arturo Vidal que van a pasar el fin de año en sus respectivos países por cierto

Voz 0027 45:41 muchos equipos de Primera ya entrenan entre ellos está

Voz 1621 45:43 el Real Betis que ayer lo hizo en el Benito Villamarín con diez mil espectadores a lomos de la Premier League la liga inglesa compartidos ayer también compartidos en el día de mañana domingo Crystal Palace cero el Chelsea uno Southampton uno City tres United cuatro uno el líder es el Liverpool nos quedamos con sonidos como los de Guardiola el técnico español del City sobre su rival más directo donde

Voz 0027 46:09 lo estamos haciendo bien el problema es que el otro equipo

Voz 1621 46:11 ha sido fantástico quizás el mejor equipo en Europa el mejor del mundo y en mejor forma nosotros lo tenemos que aceptar todo lo que podemos hacer es hacer nuestro trabajo jugar los partidos como hoy como lo hicimos la temporada pasada el anterior y después ya veremos y además hablando de citas claves para el calendario deportivo navideño está a punto de empezar el rally Dakar en Perú con la española Cristina Gutiérrez que es la única mujer que ha acabado este rally en España ayer pasaba por la Ser por Carrusel índice para este año que tiene el siguiente objetivo

Voz 47 46:42 en diciembre un poquito de suerte con este coche pues me encantaría

Voz 48 46:46 pues hace resultado ya bueno

Voz 47 46:49 que para mí quedaran cinco primeros más menos España pasa pero sofás kilómetros con lo cual el tiempo que vamos a estar dentro del coche pues para bastante más esperadas era difícil Isaí

Voz 1621 47:00 el que lo tenemos a la vuelta de la esquina ya desde el seis de enero viviremos la prueba

Voz 49 47:06 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 0027 47:23 buenos días si va a viajar al extranjero tenga en cuenta este consejo de Exteriores recomiendan descargarse la aplicación viaja informado que es una app que permite recibir en todo momento información de servicio y avisos específicos de su país de destino en tiempo real la aplicación está disponible tanto para Iphone como para ante además el Ministerio recuerda que es importante darse de alta en el registro de viajeros porque de esta manera se podrá contactar con usted en el caso de que ocurra una emergencia en su lugar de destino

Voz 49 47:49 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 50 47:57 yo vi casi me pachas con familias de novia comprar capón por la ONCE no cupón de la ONCE perros guía hebilla arreglar chollo ya tiene el cupón Palazuelo cupón para acuñado cupón la bola cupón la novia allí

Voz 51 48:12 hoy el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio mucho el partido