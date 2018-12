Hoy por Hoy (31/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0027 00:23 las división en el P de Cat a cuenta de los presupuestos el sector más pragmático apuesta por permitir la tramitación de las cuentas ganar tiempo antes de tomar una decisión definitiva cuando llegue el momento de la votación que será ya en primavera pero puso en su núcleo duro quieren zancadilla Art las cuentas desde ya e impedir siquiera que se tramiten en las últimas horas hemos escuchado a diputados del mismo partido decir que van a hacer una cosa y la contraria el grupo parlamentario está fracturado y eso dificulta mucho los cálculos del Gobierno a la espera de saber cuál de las dos almas imponen el P de Cat que por tanto si permiten o no que los presupuestos para el año que viene sigan su curso a partir de las ocho y media estará aquí en Hoy por hoy la máxima responsable de esos presupuestos que es la ministra de Hacienda María Jesús Montes aquella noche escuchamos al president catalán Quim Torra en su discurso de fin de año en la misma retórica de siempre

Voz 1 01:09 erradicar Sada Landaben sustituya parece caudal Murt

Voz 0027 01:13 hablamos de rebelarse ante la injusticia para hacer caer los muros de la opresión volvió a pedir la Pedro Sánchez que acceda a una mediación internacional y en Andalucía Susana Díaz aprovechó su muy probablemente último discurso como presidenta andaluza para criticar a Vox sin mencionar a Vox cargo en genérico contra los populistas que ponen en peligro derechos y conquistas sociales

Voz 3 01:31 todo eso ideales encuentran seriamente amenazado en todo el continente como consecuencia del auge del populismo de los nacionalismos egoístas y ni Andalucía ni España son ya un territorio ajeno es peligroso por el contrario esta amenaza crece mucho más lo hará si logran imponer su criterio quienes apuestan sin ambages por un vaciamiento de nuestra autonomía y la mutilación de nuestra competencia y les vamos a contar

Voz 0027 01:58 esta mañana los esfuerzos que está teniendo que hacer Albert Rivera para desactivar las críticas internas en Ciudadanos por el triángulo andaluz que está formando con Vox hay dirigentes incómodos por ese pacto con extrema derecha pacto que está dando pie algo prácticamente sin precedentes dentro de ciudadanos que es el debate interno el susto gran susto este domingo en Barcelona cuando los Mossos detuvieron a un hombre que intentaba entrar en la Sagrada Familia con cargadores de pistola Carolina Gómez

Voz 0393 02:22 es un militar francés que iba con su familia que asegura que se le olvidó sacar de la bolsa la munición los Mossos descartan que tuviera planeado ninguna

Voz 0027 02:29 Marruecos difunde nuevos datos del detenido con nacionalidad española acusado de formar a los supuestos terroristas que mataron a dos turistas escandinavos hijo de padres

Voz 0393 02:38 la española la Oficina Central de Investigaciones Especiales asegura que tiene una ideología extremista y violenta está detenido y pasará a disposición judicial en los próximos días

Voz 0027 02:46 vamos a analizar esta mañana en Hoy por hoy qué efectos tendría en el mercado del alquiler la limitación de precios que vuelve a exigir podemos de semana

Voz 0393 02:53 han amenazado con no convalidar el decreto de medidas urgentes de vivienda si el Gobierno incumple su promesa de limitar los precios del alquiler

Voz 0027 02:59 que buscaremos las razones de este final de año horrible en las bolsas de todo el mundo porque han caído tanto que nos espera en los próximos meses a esto último responde el economista Juan Ignacio Crespo

Voz 1193 03:09 sí se revierte la sentencia de tipos de interés en Estados Unidos hay estímulos en la economía china podemos confiar no maño más o menos sexy pasó sino pues veremos que los mercados cambian hacia de nuevo las bolsas veremos que haya entorno

Voz 4 03:26 y así suena un ensayo general

Voz 1650 03:31 el de las campanadas anoche en la puerta en las llamadas prevé uvas que consiste básicamente en que los relojeros prueban quedó esté bien para hoy miles de personas empiezan ya con la fiesta Veinticuatro horas antes de que cambie el año

Voz 1269 04:00 deportes José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días último día del año con protagonismo para la San Silvestre en este treinta y uno de diciembre más de cuarenta mil personas por ejemplo en Madrid iban a cerrar el año con una carrera popular algo ya habitual traición que durante toda la tarde va dar color a este último día que además nos deja poca competición pero sí entrenamientos como el del Real Madrid a puerta abierta hoy en Valdebebas o un comunicado oficial del Barça en el que el club se desmarca de cualquier acuerdo contra el jugador del pesebre

Nos queda el tiempo cerramos el año con temperaturas suaves y las campanadas de hoy sin lluvia

Voz 1933 04:34 las buenos días Aimar así es eso sí vamos a tener bastante frío otra vez esta próxima Nochevieja especialmente en los valles ya en el interior del país iba a hacer más frío en esas zonas que las zonas elevadas de las cordilleras como está pasando ahora mismo las heladas serán en las mesetas en zonas de Aragón o incluso cerca de los ríos en el interior peninsular tenemos algunas nieblas concentrada atención a la escarcha en zonas

Voz 7 04:59 el niño ITA bien del Ebro entre Huesca y Lleida esas nieblas no semana disipar por lo que el día va a ser de pleno invierno en el resto del país Aimar tiempo tranquilo algunas nubes altas en Canarias el viento tozudo de Levante cerca del campo de Gibraltar

Voz 1389 07:33 el derecho pretende she does

Voz 0027 07:37 daban las han Bastidas Infantas Quim Torra llenaba anoche su mensaje de fin de año de sus llamamientos recurrentes a la unidad el independentismo y a un aumento de la presión la clave política de las últimas horas ha quedado al descubierto en el PT la fractura del grupo parlamentario entre los afines a Puigdemont hilos enmarcados dentro de una línea más poder a los fieles a Puigdemont no quieren darle nada de oxígeno al Gobierno apuestan por bloquear desde ya los presupuestos pero el portavoz parlamentario Campuzano o el secretario de Organización Ferran Bel discrepan y apuestan por permitir que las cuentas se empiecen a tramitar la colisión ya es completamente pública Radio Barcelona Monica Peinado bon día

Voz 1600 08:12 bon día los presupuestos ponen en evidencia la fractura que existe en el P de Cate el portavoz parlamentario Carles Campuzano e incluso la consellera él sarta Sartori se han mostrado favorables a permitir la tramitación de los presupuestos de Pedro Sánchez lo decía también aquí en la SER el viernes pasado el senador

Voz 1694 08:28 Josep Lluís Cleries no permite eso sí

Voz 13 08:30 Sau tras entre sean que es bueno es que es Fassi

Voz 1694 08:33 calmar la tramitación nos parece que es buena que se

Voz 1600 08:36 haga aunque nuestro voto final Si de aquí allá no pasa nada será

Voz 0027 08:40 no

Voz 1600 08:41 ayer el secretario de organización del P de Katy diputado en el Congreso Ferran Bel reiteraba esta posición a Efe añadiendo que de esta forma se ganaba tiempo de negociación pero el sector más próximo a Puigdemont es partidario de

Voz 1694 08:53 bloquear las cuentas desde el principio entre ellos

Voz 1600 08:56 la número dos del P de Cat Miriam Nogueras que ha desautorizado a su compañero al secretario de Organización insistiendo en que el no a las cuentas de Puigdemont es un no a todo también a la tramitación

Voz 0027 09:08 turbulencias parlamentarias no sólo le llegan al Gobierno desde los escaños independentistas Podemos ha advertido este fin de semana de que no se plantea apoyar el decreto del Ejecutivo sobre medidas de viviendas si el Gobierno no limita los precios de los alquileres en el documento que Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias en octubre el presidente sí se comprometió a poner un techo a los precios de alquiler en determinadas zonas pero en el decreto que finalmente impulsó el Ministerio de Fomento no hay rastro de eso el Gobierno insiste de hecho en las últimas semanas en que limitar los precios del alquiler podría ser negativo para la oferta de alquiler Julio Rodríguez buenos días

Voz 13 09:44 buenos días experto en vivienda expresidente del Banco hipoteca

Voz 0027 09:47 para qué efectos tendría en el mercado del alquiler una limitación de los precios

Voz 14 09:52 bueno sería primero de muy difícil implantación España no tiene un índice tal quiere así como si tenemos un índice de precios de venta de la vivienda

Voz 0027 10:00 tenemos una estadística por lo tanto

Voz 14 10:02 esa medida primero sería de muy difícil implantación y en segundo lugar teniendo en cuenta que en español oferta de vivienda adquiere muy escasa es posible que en este momento este momento establecer un control de muy difícil implantación como he dicho posiblemente podría desalentar el aumento de la oferta de viviendas de alquiler sin embargo no debe quedarse ha sido respuesta

Voz 0027 10:23 o simplemente si no no no

Voz 14 10:25 se aplique la tope no debe quedarse así la respuesta del Gobierno sino que debe de hacer medidas mucho más enérgica de vivienda el Gobierno ha sacado el Real Decreto Ley veintiuno barra dos mil dieciocho de medidas urgentes de ahí prácticamente el único ha salido es que las creer no tendrán un plazo mínimo de cinco años y de siete Sir arrendador pesa por tanto hay que arranca de que la situación es muy difícil y que hay que hacer medidas de política de vivienda bastante más extensas

Voz 0027 10:54 qué otras y otras mejoras factibles se podrían introducir

Voz 14 10:57 sí bueno pues de momento primero modificar esta historia de las vpo en España han hecho seis millones de viviendas de protección oficial el año sesenta y ahora solamente tenemos un parque del dos por ciento porque porque esta vivienda de protección oficial se descalifica no se puede hablar de política social con viviendas protegidas que en algunas autonomías se pueden calificar a libres en dos otra saña esa vivienda desaparece modificar la viviendas de protección oficial dándoles estabilidad crear parques locales viviendas sociales de alquiler destinando suelo público no venderlo como ha trascendido que Adif ha vendido mil doscientos millones de metros cuadrados para la operación norte

Voz 0027 11:37 que en suelo público

Voz 14 11:38 poder ser para hacer este tipo de viviendas actualizar todos los contrato de viviendas con el IPC de alquiler que esto no ha quedado claro en el Real Decreto hacer un registro de demandas de viviendas sin cada uno de los ayuntamientos qué medidas mucho más enérgicas que aquello a lo que ha ido el Real Decreto Ley veintiuno mil dieciocho donde está bien la cuestión delante el aumento en el plazo de los contratos de alquiler pero sin embargo el control puede esperar de que ETA anuncia una serie de medidas pero no clarifica en absoluto el futuro de lo que ha sido hasta ahora era instrumento más potente de política viviendo en España que son la vivienda de protección oficial viviendas que cuya normativa debe cambiar para que está viviendo unos cien recalificados día siete como sucede ahora

Voz 0027 12:23 Julio Rodríguez gracias buenos días bueno tira

Voz 2 12:30 ocho y doce Shirov en Canarias les estamos

Voz 0027 12:32 contando hoy en la ser la contestación interna que se está encontrando Albert Rivera C's y su entorno por En la cuerda andaluz basado en los apoyos de la extrema derecha de Vox en un partido tan poco dado al debate interno el malestar que sí se está evidenciando esta vez

Voz 1645 12:47 a la dirección y Rivera ha empezado a intentar aplacar

Voz 0027 12:50 Óscar García buenos días buenos días Ciudadanos trate

Voz 1645 12:52 la de contener la hemorragia abierta tras negociar con Vox en Andalucía en concreto Rivera trata de apaciguar las críticas llegadas desde fuera del partido como por ejemplo de su aliado Manuel Valls o de sus socios europeos pero también desde dentro de la formación generando algo casi inédito en ciudadanos como es el debate interno es que en privado hay algún que otro dirigente que se muestra incómodo al sentir que han necesitado a la ultraderecha para tener la presidencia del Parlamento andaluz y que algo similar ocurrirá para el Gobierno así que ante este escenario Ribera ha reaccionado el líder naranja que no ha ofrecido ninguna rueda de prensa o comparecencia pública desde el pasado veintiuno de diciembre se está empleando a fondo sobre todo en las redes sociales para tratar de marcar la máxima distancia con Vox rechazando formar el Gobierno con ellos estrategia que siguen otros dirigentes que ya ha surtido efecto o al menos ha provocado la respuesta de Vox en Twitter el secretario general Javier Ortega Smith ha atacado Rivera provocando el efecto buscado por el primero una mayor distancia en ciudadanos insisten aunque no pondrán cola hay cuernos a Vox tampoco negociaran con ellos ofrecerán un lo tomas o lo dejas esperando eso sí su apoyo en Andalucía

Voz 1645 13:59 Manuel Jabois buenos días qué tal Aimar buenos días

Voz 0027 14:02 tú quieres poner el foco y Jabois en la pretendida polémica que están azuzando PP y Ciudadanos porque Pedro Sánchez ha ido a pasar la Nochevieja con su familia a la residencia oficial de La Mareta en Lanzarote una residencia que ya usó por ejemplo su día Aznar Le critica el PP que haya ido en avión oficial al presidente del Gobierno le critican incluso que haya llevado a su perra abordo el partido el Partido Popular lanzó ayer por la tarde en tuit cargando contra contra Sánchez decían le decían a la perra a la perra del presidente del Gobierno que tranquila que no va por ella que ella no tiene culpa de tener un dueño tan insensato

Voz 1389 14:33 bueno en esa última parte está de acuerdo con que el PP se dirija ya sin complejos a las mascotas no que las las las interpela directamente y creo que ese tipo de oposición que está haciendo merece acabar hablando con una perrita y ojalá ojalá la perrita al llegar allí ellos la entienda y puedan establecer una especie de diálogo más que nada porque lo agradeceríamos todos aunque sólo sea por tenerlos entretenidos fíjate esto no es nuevo ni ese extraño en el cada vez que haya que la izquierda en el poder hace uso de los recursos del Estado se presenta normalmente como un escándalo como si no estuvieran robando en la cocina yo ocurre por varias por varias razones la primera de ellas es que muy pocas veces por lo menos ya con Zapatero ocurrió oí desde luego con Sánchez no se les reconoce la legitimidad en el poder como no deberían estar ahí son intrusos y además el el patrimonio público generalmente es público porque es del Partido Popular en el sentido de pertenencia que va más allá de la de lindo sea que va más allá de los símbolos ese sentido de pertenencia se refiere también al usufructo del del dinero público y de los recursos de ese dinero desde la Moncloa hasta el avión no lo que en el PP

Voz 0027 15:43 ha sido esto pues el el clásico

Voz 1389 15:46 esto de representación porque eras tú con qué quiere si la residencia oficial de Canarias sino ser un avión pues el PSOE se considera como como un asalto como un asalto y como un dinero a deber desde luego que que luego les pasaría factura

Voz 0027 16:01 feliz año Jabois feliz año a todos

Voz 1389 16:03 es un beso

Voz 1645 16:13 esa niña de doce años que cruzó solo a toda África

Voz 15 16:15 hasta recibir el abrazo de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una extrema es clara con luz

Voz 11 16:25 lo voy a hacer una pregunta señor Rajoy está usted dispuesta pienso que ha llegado el momento de poner punto final al respecto

Voz 0027 16:56 termina dos mil dieciocho el año en el que España ha sufrido tristemente los efectos letales que tiene el cambio climático y la falta de preparación de algunas infraestructuras a lo que está por venir lo vivimos por ejemplo en Mallorca con las lluvias torrenciales que derivaron en una riada que mató a doce personas en una sola tarde noche los ingenieros de caminos advierten de que os invierten más dinero en acondicionar las infraestructuras o irán a más las tragedias derivadas del cambio climático

Voz 0842 17:20 Medio Puente Roto derrumbado ir a la playa de San realmente eso es uno de esos temas que se ha ido construyendo unos cauces secos de ríos arroyos ciento de cuando vienen las las grandes avenidas estar que son completamente extraordinarias pues entonces se llevan la escasez por delante ir a personas quererlo tremendo no

Voz 1933 17:41 la descripción de José Limón es vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos emitiera una frase que deberíamos graban la agua siempre presente

Voz 0842 17:49 duros de propina

Voz 1933 17:51 es uno de los grandes problemas del litoral español Íñigo Losada una autoridad es catedrático de Ingeniería Hidráulica sabe el riesgo que tenemos encima autónomos importantes

Voz 16 18:00 Costa Rica tenemos más eventos extremos porque hay un

Voz 1933 18:03 su lema hubo una ley pero es posterior a todos los atropellos urbanísticos de los años setenta

Voz 16 18:08 la Ley de Costas que es lo que fija es una zona de protección donde no se puede construir pero el problema que tenemos es que durante los años setenta hemos seguido una planificación de desarrollo del litoral que nos está llevando ahora unas condiciones que no eran las esperadas no

Voz 1933 18:22 el a retirarnos queda precisamente una de las imágenes del año una ola llevándose la terraza de un hotel en Canarias

Voz 16 18:28 eso es un riesgo inducido por un impacto una consecución hay dos cuestiones en unas condiciones de mar extremas y por otro lado una exposición muy clara por construir un edificio directamente en el cantil

Voz 1933 18:39 en cuanto al agua el punto negro está en la cuenca mediterránea

Voz 16 18:42 no hay periodos más cortos dicen las intensas luego por otro lado en el incremento

Voz 1933 18:47 y precisamente es lo que está también detrás de los IMFE

Voz 17 18:50 mío cuando se quema un bosque que yo se queda sin capacidad de retener en algo del mediodía se actúa directamente lo que llueve suba al carro

Voz 15 19:00 pero todo esto conlleva una inversión que los últimos años ha estado descuidada Tomasa

Voz 1933 19:05 anchos vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos ha demostrado que

Voz 18 19:10 intención de medidas de adaptación bien planeadas en etapas iniciales ahorra dinero salva vidas humanas

Voz 1933 19:16 que de eso se trata de prevenir antes que lamentar las inundaciones en España los últimos cincuenta años han dejado un balance de mil seiscientos muertos

Voz 19 19:34 a mí

Voz 4 19:40 un reportaje de María Manjavacas

Voz 0027 19:48 ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 0177 20:29 se proyectará un vídeo sobre la fachada de la Real Casa de Correos después el reloj de las campanadas que nos conducirán al año dos mil diecinueve quince minutos más tarde este reloj se retrasara una hora y ahí estarán nosotros lo Jero para que pueda dar de nuevo las campanadas esta vez para los amigos de de las Islas Canarias el kilo

Voz 21 20:45 cero cero se va a convertir eh oval conseguir convertir esa mágica noche en una embajada de Canarias íbamos a invadir con el permiso de nuestro presidente eh este espacio canalizando los para todos los españoles

Voz 1694 21:01 el reloj estará a punto lo confirmaba como siempre Jesús López Terradas que es el relojero de la Puerta del Sol

Voz 22 21:07 nosotros estaremos como todos los años que venimos una hora antes vemos cómo va la cosa luego a las doce de la noche como todos los años caerá la bola cuando esto segundo los cuartos y las horas

Voz 1694 21:20 quinientos efectivos van a velar por la seguridad esta noche en la Puerta del Sol con el aforo limitado a veinte mil personas Daniel Vázquez es coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid

Voz 23 21:30 Puerta el Sol tiene siete accesos y sietes eh que pueden ser utilizada de acceso de salida nosotros establecemos un dispositivo en el que tendremos cuatro accesos que van a ser la calle Arenal Mayor la calle Carrera de San Jerónimo en la en la calle Alcalá y la calle Montera Preciados Carmen corre y carretas quedan como salidas en principio en caso de una evacuación que fuera necesaria una evacuación de emergencia a las siete salidas y tiene una capacidad para evacuar la plaza en pocos minutos

Voz 1694 21:56 este año se han autorizado cuatro macrofiestas de Nochevieja en la Comunidad también en este caso se vela por la seguridad Noelia Cañizares portavoz de la Policía Municipal

Voz 24 22:05 en el momento en que una persona está dentro de un local IVE que no puede moverse porque no se puede mover es que hay un exceso de aforo pero nosotros tenemos un dispositivo que todos los construya que están funcionando esa noche tienen un listado con todos los locales que han solicitado esta ampliación de horario iban haciendo inspecciones de manera regular varias veces en el en la noche para evitar precisamente que se sobrepasen esos excesos de aforo

Voz 1694 22:31 es lunes treinta y uno de diciembre y comenzamos titulares con la información de servicio para este fin de año Aurora Santos buenos días buenas

Voz 0159 22:38 buenos días los servicios diurnos de la EMT van a finalizar antes de lo habitual a las diez y media de la noche comenzarán los búhos y con motivo de la San Silvestre varias líneas verán modificados sus recorridos se pueden consultar cuáles son en la web de la EMT además no habrá recogida de basuras hasta mañana por la noche por lo que el Ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos que no saquen sus residuos a la calle durante esta noche

Voz 1694 22:59 Manuela Carmena ha sido ingresada en el Hospital de La Princesa por una posible recaída en la infección de tobillo de la que fue operada la semana pasada la alcaldesa de Madrid presentaba fiebre alta y está siendo tratada con antibióticos y remiten los síntomas será dada de alta a lo largo de la jornada de hoy

Voz 0159 23:13 el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido recorre el puesto de mando del metro lo hará acompañado de la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo y después felicitaron el año a los trabajadores del suburbano mañana día uno Garrido estará en La Ser en la habitual entrevista de Año Nuevo y el colegio Luis de Góngora de Leganés celebra

Voz 1694 23:30 a que tras meses de protestas se haya acabado con parte de la miento que tenía desde lampa recuerdan que la comunidad se ha comprometido a retirar la totalidad el próximo verano cuando trabajadores de alumnos estén fuera del centro

Voz 1650 23:43 los deportes en Hoy por hoy

Voz 24 23:52 Silvestre Vallecana es la gran protagonista de este día de este treinta y uno de diciembre José Antonio Duro qué tal buenos días

Voz 25 23:57 bueno si así porque está por encima de los cuarenta y dos mil participantes en la edición dos mil dieciocho de esta carrera popular que paraliza Madrid en este treinta y uno de diciembre desde las cinco y media la prueba a partir de las ocho menos cinco se disputa también la carrera profesional de esta prueba tan mítica y tan tradicional además de esto hablamos de fútbol con entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid esta mañana a las once en Valdebebas también se celebra a las doce y media la junta accionistas del Rayo Vallecano y del basket ACB rescatamos la victoria del Real Madrid importante ayer en Vitoria también la derrota en Montakit Fuenlabrada ante Breogán tras dos tiempos extra y un gran triple de poco Cruz para forzar uno de ellos

Voz 1694 24:42 poco tráfico en las carreteras madrileñas a lo largo de toda esta mañana no sé si sigue así la situación María Herrero DGT buenos días

Voz 0268 24:48 buenos días pues sí la tranquilidad es la tónica predominante en las carreteras a lo largo de esta hora punta que no ha existido prácticamente como decimos no hay incidencias no hay retenciones en los principales accesos a la capital tampoco en la M cuarenta ni en la M cincuenta

Voz 1694 25:02 gracias María íbamos con la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 7 25:06 buenos días transición de dos mil dieciocho a dos el diecinueve de tiempo muy tranquilo y sin cambios anticiclón tozudo por tanto el aire frío instalado en zonas bajas y en la sierra temperaturas más suaves incluso que en los últimos días todo ello con muy pocas nubes la Nochevieja tranquila fría eso sí sobre sobretodo en zonas del Tajo en el área metropolitana o en los valles de la sierra Illa el día uno de enero que tampoco traerá novedades por tanto seguiremos con este sol implacable

Voz 1645 25:34 compre Rocío ella cochazo estrenada veo que es diésel no me gustan a mí pero contaminan más y son más caros

Voz 1694 27:24 en Arroyomolinos tras un año complicado en el Ayuntamiento a causa de varias contrataciones irregulares o al menos la sospecha de ellas el Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento ha censurado un artículo de su grupo municipal en la revista que publica periódicamente el consistorio los populares querían denunciar el uso personal y partidista de algunos concejales y grupos políticos con el dinero de los vecinos desde el gobierno municipal por el momento no contestan Belén Campos

Voz 0534 27:47 desde el Partido Popular de Arroyomolinos han señalado que hace apenas unas semanas el Ayuntamiento lanzaba una revista municipal cuyo coste según el equipo de gobierno estaba entre seis mil y ocho mil euros mensuales la portavoz del Grupo Municipal Popular Ana Millán manifestaba en el pasado pleno dudas sobre el carácter electoralista de la revista municipal Ana Millán

Voz 31 28:05 desde el Partido Popular consideramos que la revista del Ayuntamiento debería ser un espacio para que todos los grupos municipales hablemos de la actividad municipal de Arroyomolinos no para uso personal y partidista precisamente sobre este tema versaba nuestro artículo artículo que el Ayuntamiento Nos han censurado porque en su opinión no sigue la línea editorial línea editorial en una revista municipal desde hoy los vecinos de Arroyomolinos están recibiendo con nuestros medios de nuestras propias manos ese artículo que el Ayuntamiento no quiere que lean

Voz 0534 28:39 el grupo municipal del Partido Popular remitió la pasada semana el artículo que tenía que ser incluido en la revista del mes de diciembre y donde se denunciaba un uso personal y partidista de algunos concejales y grupos políticos con el dinero de los vecinos de Arroyo Molina

Voz 1694 28:51 Nos iré vuelta Madrid aún sin candidato en el PP para el Ayuntamiento de la capital el actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida parece haber emprendido por su cuenta ya la precampaña contra Manuela Carmena

Voz 32 29:03 ciento cincuenta días y Manuela Carmena y su equipo de gobierno serán un paréntesis en la historia de Madrid serán un mal sueño porque dentro de cincuenta días recuperar ese sentido del humor

Voz 1694 29:14 todo de videojuego y con sus dotes cómicas podría haber lanzado este vídeo el veintiocho de diciembre pero lo hizo ayer un vídeo en su canal de Youtube en el que con una cámara Go Pro en el casco recorrió varias calles de Madrid para denunciar el mal estado del pavimento para las motos así sorteaba los baches

Voz 11 29:27 ya

Voz 0027 30:09 a las ocho y media de la mañana siete y media en Canarias la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha tenido que ser ingresará de nuevo en el hospital por una infección en el tobillo que le operaron la semana pasada fue a urgencias con fiebre alta noche está ingresada ahora mismo en el hospital de La Princesa de Madrid Aurora Santos buenos días

Voz 0159 30:33 buenos días Aimar pues si la alcaldesa de Madrid se encuentra en observación y está siendo tratada con antibióticos y los síntomas remiten está previsto que sea dada de alta a lo largo del día de hoy por lo que en ese caso podría celebrar la Nochevieja fuera del hospital Manuela Carmena se rompió el tobillo hace diez días el veintiuno de diciembre cuando se tropezó en su casa y como dices Aimar la operaron de esa fractura la semana pasada el día veintiséis en este hospital de la Princesa en el que desde ayer de momento permanece ingresada

Voz 0027 31:01 en Barcelona los Mossos d'Esquadra siguen analizando el testimonio del hombre al que detuvieron ayer intentando entrar en la Sagrada Familia con varios cargadores de pistola Él asegura que es un militar francés llevaba la munición por error porque es el olvido sacarla de la Bolsa Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 4 31:17 atención Barcelona pues

Voz 0027 31:19 la noticia el insiste en que tenía los cargadores en la mochila porque se habían olvidado fueron a su coche los Mossos d'Esquadra registraron el coche encontrado una pistola y lo detuvieron por tenencia ilícita de armas por Caser un militar francés no está autorizado a portar una pistola aquí España en cualquier caso los Mossos d'Esquadra descartan que se trate de un intento de ataque

Voz 0027 32:48 buenos días muy buenos días Lola García bon día

Voz 1694 32:51 hola buen día Antón Losada bosnias

Voz 0027 32:53 Dice Quim Torra en su mensaje de final de año ha llegado el momento de rebelarse ante la injusticia hay hacer caer los muros de la opresión sal inmediatamente Pablo Casado anoche en dice que es una llamada sublevación y una adenda a la violencia desde el PSC Miquel Iceta modera pero también avisa

Voz 11 33:08 el mensaje de Torra no es útil para lograr una solución acordada el Lola

Voz 0027 33:12 hacia directora adjunta de La Vanguardia es la retórica independentista de siempre o hay algún elemento nuevo para el análisis

Voz 36 33:19 yo creo que es la retórica de siempre es a ver es un es una retórica que puede servir un poco para todo no fue para todos los que en función de quién lo escucho pues lo puede interpretar de una manera o de otra en el sentido de que bueno cuando habla de rebelarse ante las injusticias pues claro no sé qué significa exactamente rebelarse ante las injusticias y me rebelo cada día ante las injusticias sí y eso no significa que incumplan ninguna ley cuando él está hablando de eso yo imagino porque el contexto que tenemos por lo que conocemos de del presiden Torra que si está refiriendo a que Si se condena los por eso se a los líderes presos pues habrá una reacción digamos en la calle de protesta o de de manifestaciones de protestantes ante ese hecho bueno tampoco me parece nada extraño y no no creo que eso tenga que soliviantar a nadie si se está refiriendo otra cosas es esta refiriendo a lo que probablemente algunos querrían interpretar dentro del mundo independentista que es pues eso que hemos dado en llamar la la sección Maidán no sé aquello pues pues paralizar el país hay organizar una revolución digamos para revertir esa situación pues ya es otra cosa pero claro el lenguaje empleado siempre es de pues bueno de de sobreentendidos y al mismo tiempo también habla de diálogo pero tampoco profundiza demasiado

Voz 0027 35:00 mediación internacional que insiste sí sí

Voz 36 35:03 sí eso es verdad que tanto Torra como Puigdemont están convencidos de que de que la única vía digamos para conseguir un referéndum es que de alguna manera hay algún tipo de mediación internacional o depresión internacional en caso de que aquí hubiera esa revolución que algunos aspiran

Voz 0027 35:22 pero emergió te el discurso es muy

Voz 36 35:25 muy ambivalente al mismo de Antonio Fazio vuelve a vosotros

Voz 0027 35:27 en unos minutos se pero antes nueve menos veinticinco de la mañana ocho menos veinticinco en Canarias María Jesús Montero ministra de Hacienda buenos días hola muy buena guía que opina el Gobierno estas palabras de fin de año de Torra llama al diálogo pero con el tiempo a rebelarse ante la injusticia para caer caer los muros de la opresión

Voz 37 35:44 yo creo que el presidente del Gobierno fue muy claro el viernes en la comparecencia de balance

Voz 0027 35:50 sobre este tramo de la legislatura

Voz 37 35:52 se expresó con mucha claridad cuando dijo que el precio de este Torra estaba en una suerte de monólogo en los que permanentemente está haciendo una justa dirigiendo unas palabras a determinado sector cuando a juicio del Gobierno del presidente no tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Cataluña a la crisis de convivencia que se vive en Cataluña y que por tanto la concentración del Gobierno tiene que ser posibilitar que ese diálogo sin que se produzca dentro de la ley y todas las cuestiones que tengan que ver con palabras con frase eh malsonantes bienes sonantes dependiendo de quién las escuche o forman parte de ese monólogo que que el presidente mencionó

Voz 0027 36:32 entre las veintiuno peticiones que Torra le entregó a Sánchez en la reunión de Pedralbes hay alguna económica o financiera o fiscal que afecte a su ministerio

Voz 37 36:41 bueno no la no lo sé sinceramente yo creo que el presidente Torra sabía perfectamente y ha sido expreso también el presidente francés que el el marco en donde se tienen que desarrollar las relaciones con Cataluña cuando se trata de temas comunes en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera ya sigas cuestiones singulares que afectan a una comunidad autónoma se desarrollan en el marco de las comisiones bilaterales algunas de ellas se han celebrado con Cataluña y se ha llegado a acuerdos sobre materias muy importante que quedan reflejada en los proyectos de presupuestos que espero que cuenten con la aprobación

Voz 0027 37:15 por parte de la fuerza nacionalista vamos a eso eh pero m me dice que no no conoce el contenido de esas veintiuna medidas los ministros no no conocen el de ese documento

Voz 37 37:23 no yo no yo no hablo porque él por boca de resto de ministros lo que sí le digo es que el resumen de la reunión que el presidente trasladó a los medios de comunicación fue el mismo que comentó en el consejo

Voz 0027 37:35 hemos conocido este fin de semana que Cataluña sale del FLA el Fondo de Liquidez Autonómica pero seguirá necesitando fondos del Estado para financiarse a qué se debe ese cambio

Voz 37 37:45 es un criterio objetivo para todas las comunidades autónomas y afortunadamente en comunidades autónomas que cumplen con la deuda el objetivo de deuda de déficit o de periodo medio de pago pasan del compartimento si me permiten esta presión de el FLA el compartimento de estabilidad financiera que e Inés nica básicamente que la comunidad autónoma está en la línea de la consolidación fiscal que le marca el Gobierno de España que a su vez marca Bruselas importante pues al igual que Cataluña Cantabria por ejemplo tan ninguna comunidad autónoma que ha pasado del FLA al fondo de facilidad financiera para ese año para el año dos mil diecinueve ojalá se mantengan en facilidad financiera porque significará que en el año dieciocho han cumplido también con los parámetros de consolidación fiscal P son criterio objetivo que marcan a todas las comunidades autónomas y el deseo de este Gobierno es que la totalidad de las comunidades autónomas saneada o lunar sobre este periodo sus cuentas pública para permitir volver a los mercados y financiarse por ellas mismas

Voz 0027 38:43 ministra el PDK dijo ayer una cosa y la contraria sobre la posibilidad de no vetar la tramitación de los Presupuestos Ferran Bel el Secretario organización del que es el sector se le puede llamar más pragmático planteó no presentar enmienda a la totalidad y dejar que las cuentas se tramiten hasta que dentro de las enmiendas parciales y la votación define viva pero acto seguido salió Miriam Nogueras dice presidenta del PDK muy afín a Puigdemont dijo que de eso nada que van a impedir la tramitación a ustedes qué les dicen

Voz 37 39:12 fue a sigue nuestro dependiendo de cuál es la persona que que habla en nombre de esta formación política se traslada o una vocación de apoyar o no a los Presupuestos por lo que el Gobierno está decidido a presentarlo por tanto habrá que esperar al pronunciamiento que días antes nos comunique cuál pronunciamiento que en la propia sesión en los porque en el momento de la votación a la subida la tribuna el diputado se pueda trasladar pero no hay una una conversación distinta de la que de la que ustedes están escucha dando por tanto nosotros seguimos apelando a lo importante que es para España para Cataluña la aprobación de los presupuestos que se beneficien pues los pensionistas catalanes los trabajadores de Cataluña e los hombres en duden permitir que podrán disfrutar del permiso de paternidad en esta comunidad autónoma como en el resto de España es que nada más que se me ocurren motivos y razones para apoyar unos magníficos eso Puerto que también lo serán para Cataluña

Voz 0027 40:08 ministra pero ahora mismo quién es su interlocutor en el PDK CAT

Voz 37 40:12 yo yo yo diría que ahora mismo es el PDK multi coral hay diferentes Posey diferente interlocutores ustedes lo saben porque lo escuchan en los medios de comunicación bien lo importante es que el proyecto de presupuesto supere el primer momento de la tramitación ya habrá tiempo a lo largo de la de la propia Tramitación Una vez en el Congreso de los Diputados para poder dialogar seriamente sobre aquellas materias que más me tuvo le pueda preocupar a determinadas fuerzas políticas que quieran acordar estos presupuestos

Voz 0027 40:42 es donde está el taller

Voz 37 40:45 esto se desarrollan importan todo seguiremos seguiremos tendiendo la mano y seguiremos abriendo aún seguiría estará el diálogo fundamentalmente para buscar una solución para Cataluña que será también la solución de Cataluña para España Esquerra les ha dicho

Voz 0027 40:58 más cálidas que el PDK aquí va a presentar o no enmienda a la totalidad

Voz 37 41:02 no Esquerra comparte seguro que muchas de las medidas que se contemplan en el proyecto de presupuesto porque son medidas que persiguen la justicia social que persigue la la regeneración institucional y democrática y por tanto yo creo que que están alineados en torno a a las medidas que se plantean pero el el el la cuestión en Cataluña mucha de ese trasciende esa esa situación y por tanto habrá que esperar también a cuál va a ser la respuesta de de Esquerra Republicana

Voz 0027 41:31 es más optimista que hace unas semanas en cuenta la posibilidad de aprobar los presupuestos

Voz 37 41:35 yo he sido optimista desde un primer momento en que el proyecto de presupuesto eran proyecto que iba a tener difícil explicarse el porqué no se apoyaba no solamente por los partidos nacionalistas también por ciudadano ni por el Partido Popular pero especialmente por ciudadano que ha sido una formación política que en otra época sí que ha pactado con el Partido Socialista y en otras épocas sí que ha coincidido en muchos elemento con el Partido Socialista pero que está en una deriva que realmente preocupa porque después del acuerdo en Andalucía pues parece que Ciudadanos está más preocupado más interesado en pasar por la derecha en llegar a un acuerdo e incluso con fuerza qué ultraderecha que realmente a conseguir ETA de poner su granito de arena para para que este país pueda seguir creciendo económicamente y pueda seguir creando empleo

Voz 0027 42:22 a ustedes les ha pedido reunirse para explicarle a los presupuestos

Voz 37 42:25 sí así es yo en diferentes ocasiones a diferentes interlocutores le he mostrado mi disponibilidad para hablar de de los presupuestos de todo aquello que en el entorno de los presupuestos son pudiera interesar a esta formación política pero no he conseguido que se sienten a hablar de esto quizás porque para ello lo eh apoyar estos presupuestos de forma errónea e creen que implica apoyar al Gobierno cuando apoyar estos presupuestos significa hacer patriota significa ser capaz de de trascender los intereses electorales para realmente que los ciudadanos puedan al menos percibir en carne propia en la recuperación de algunos de los derechos que es el arrebataron durante la crisis que fueron mucho y que tenemos que conseguir que penetren en los lugares de España pues todas aquellas mejoras que hagan que las personas puedan puedan aspirar a un mejor proyecto de ley

Voz 0027 43:15 ministra si finalmente prospera alguna de las enmiendas a la totalidad que se elevan a presentar a estos presupuestos se bloquea por tanto la tramitación en en en finales de enero o principios de febrero precipitaron una convocatoria electoral sería un punto de inflexión final de la legislatura

Voz 37 43:31 bueno yo creo que fue una pregunta reiterada al Yemen en la comparecencia del propio presidente del Gobierno de corresponde en exclusiva y valorar y calibrar si realmente tiene fuerza parlamentaria suficiente mayoría suficiente para respaldar el a los proyecto las políticas que queremos emprender eh por tanto no seré yo quien conteste por el presidente en total entre otras razones porque él es el que tiene en la cabeza realmente cuáles son las medidas políticas que todavía nos quedan por impulsar Cobo sin Presupuestos Generales del Estado y lo que sí sería él cortante es que en este país pudiéramos un ejemplo de que a pesar de nuestras diferencial de nuestras discrepancias política pues somos capaces de ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que son básicas para el desarrollo humano como son la educación la sanidad la dependencia el acceso a la vivienda el salario mínimo oportunidades de empleo bueno todo eso que se contemplan unos número y en una cifra pero que son todo un proyecto político para que este país que está creciendo por encima de Europa ese a capa también de reducir la brecha de desigualdad que tiene con el conjunto de noche

Voz 0027 44:36 o sea o déjeme que le pregunta por el acceso a la vivienda que mencionar a usted Podemos ha advertido este fin de semana de que no aprobara el decreto de medidas de viviendas si el Gobierno no limita los precios de los alquileres confirmó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias en por qué se echó atrás el Gobierno en ese punto se van a limitar aún no se van a limitar los los alquileres porque en el decreto de Fomento no no aparece nada eso

Voz 37 44:56 el Gobierno eh el Ejecutivo cumple con con no pasta cumple con sus compromisos al igual que lo hace el Partido Socialista y por tanto nosotros toda la política de vivienda que se plasmó en el acuerdo con Podemos la llevaremos a cabo el el marco jurídico o el formato de El decreto ley tiene unas limitaciones porque evidentemente tienen que contemplar aspectos de urgente necesidad E ir allí materia que a criterio de los técnicos ese tiene que llevar mejor a la ley de presupuestos para que desde ahí se pueda tramitar en todo caso siempre en los decretos leyes e pueden continuar su discusión a través de proyectos de ley no tendremos ningún problema en que así sea y por tanto insisto todo lo que hemos comprometido se cumplirá y todas las cuestiones relativas a la regulación de las zonas tensionada

Voz 0027 45:46 el alquiler por tanto las reguladas

Voz 37 45:48 John o los instrumentos que puedan intentar empezar a atacar un problema que existe en las grandes ciudades como es que en los casco urbano e la residencia los piso se alquilen para para para los turista se desplacen a lo que no sea el centro pues pueda solucionarse con este icono otras competencia que tienen los propios ayudarle

Voz 0027 46:07 por lo tanto para que me aclare si habrá existe trabajará en limitaciones de precio del alquiler en las zonas tensionada pero al margen de este decreto

Voz 37 46:16 efectivamente no lo trasladaremos o bien de este decreto inicia su tramitación parlamentaria a través de proyectos de ley que como ustedes saben en alguna de la fórmula que puede permitirlo en todo caso sino irá en la propia ley de presupuestos

Voz 0027 46:29 eh no es cierto como ha publicado que fue la ministra Calviño quién paro estos planes después de recibir las quejas de los fondos de inversión

Voz 37 46:36 no no no no no yo creo que muchas veces se se especula con cuestiones que no tienen que no tienen a mano me enteré más sentido en la tarea siempre del Gobierno es una tarea colectiva e nosotros discutimos de una manera exhaustiva fundamentalmente el área de soporte económico que Economía y Hacienda e toda las medida que pueden tener repercusión en el desarrollo económico que pueden tener repercusión en los presupuestos y por tanto toda toda la política están debatidas al interior del Gobierno cuando se adoptó una decisión le puedo asegurar que la que la decisión está teñida de las aportaciones que todos nosotros realizamos para que realmente la propuesta sea sea mejor

Voz 0027 47:14 entonces no ha habido presiones más allá de las públicas de Blackstone al Gobierno para que no limiten los precios alquiler

Voz 37 47:19 no para nada ninguna presión

Voz 0027 47:22 a usted del Gobierno en la condena a Ana Botella y su equipo por mal vender viviendas sociales a fondos buitre