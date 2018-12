Hoy por Hoy (31/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:22 de María Jesús Montero en Hoy por hoy la ministra de Hacienda reconoce que recibían mensajes contradictorios del P de Cat sobre si permitirán la tramitación de los Presupuestos si presentarán una enmienda a la totalidad insiste la ministra en que el Gobierno presentará los Presupuestos en el Congreso en cualquier caso

Voz 2 00:38 dependiendo de cuál es la persona que que habla en nombre de esta formación política se traslada una vocación de apoyar o no a los Presupuestos por lo que el Gobierno está decidido a presentar no tanto habrá que esperar pero no hay una una conversación distinta de la que de la que ustedes están escuchando

Voz 0027 00:57 la ministra Montero asegura además que el Gobierno sí está dispuesto a estudiar medidas que limiten el precio del alquiler al margen del decreto aprobado por el Ejecutivo Carolina

Voz 0393 01:05 por ejemplo en los presupuestos se lo reprocha Podemos que asegura que han incumplido su promesa de introducir esa medida en el actual decreto el experto Julio Rodríguez expresidente del Banco Hipotecario aseguraba también aquí hace unos minutos en Hoy por hoy que poner un techo de precio de la vivienda no solucionará los problemas el precio del alquiler considera que sería más útil modificar la legislación sobre las VPO

Voz 1171 01:25 claro que te anuncia una serie de medidas pero no clarifica en absoluto el futuro de lo que ha sido hasta ahora es el instrumento más potente política viviendo en España que sale admitiendo que protección oficial viviendas cuya normativa de cambiar para que está viviendo recalificado ardía siente como ahora

Voz 0393 01:43 a esta hora abren los mercados los expertos aseguran que dos mil diecinueve va a ser un año malo para las bolsas a menos que se suavice la guerra comercial entre Estados Unidos y China ese factor unido a la desaceleración de la economía mundial les ha perjudicado mucho ya durante este último año Eladio Meizoso

Voz 0527 01:57 no se recuerda un año peor que dos mil dieciocho para las rentas fijo y variable desde mil novecientos sesenta y nueve remarca Juan Ignacio Crespo analista de multicines los las claves

Voz 1193 02:06 los tipos de interés han estado subiendo en Estados Unidos sin ser mis quince tres años de subidas de tipos de interés finalmente sean terminado sintiendo en las bolsas que han estado cayendo con fuerza Senna y sus conflictos comercial son Estados Unidos sería otra razón finalmente la economía mundial que se está desacelerando

Voz 0527 02:26 su previsión es que dos mil diecinueve va a empezar igual las posibilidades de remontada pasan nos dice por los dos grandes gigantes de la economía mundial

Voz 0027 02:35 sí se revierten

Voz 1193 02:37 Estados Unidos hay estímulos la economía china podemos confiar año más o menos exitoso sino pues pues mosto al mercados cambian hacia el peor de nuevo las vistas dos debemos cayendo

Voz 0527 02:50 en Europa la previsión euro más fuerte frente al dólar nos costará menos el petróleo pero tendremos más dividir Expo

Voz 3 02:57 estar fuera de la unión monetaria

Voz 0393 03:00 en Filipinas nueva salida de tono del presidente Rodrigo Duterte en mitad de un acto público alardeado de intentar violar a una empleada del hogar en su propia

Voz 0127 03:07 casa gana Collbató buenos días buenos días en un mitin ante cientos de personas

Voz 4 03:13 el o en serio

Voz 0127 03:18 Duterte ha contado que fue al cuarto de esa empleada que levantó la manta con la que estaba tapada y que intentó tocarle en la zona de la ropa interior

Voz 4 03:25 el inserto eh

Voz 0127 03:28 intenté meterle el dedo pero parecía que se iba a despertar y me tuve que ir cuenta Duterte casi entre risas

Voz 4 03:35 a su en el título

Voz 0127 03:39 al final lo que tuve que hacer es irme al baño hasta dos veces intente volver a la habitación pero no lo conseguí según relata ante la lluvia de críticas un portavoz de Duterte ha dicho que el presidente se inventó esa historia para llamar la atención sobre las agresiones sexuales

Voz 0027 05:02 en esta última tertulia de Hoy por hoy de dos mil dieciocho con Lola García con Antón Losada con Ignacio Ruiz Jarabo lo ha contestado María Jesús Montero a la pregunta es si es bueno para el futuro del PSOE andaluz que Susana Díaz siga al frente del partido ahora que está a punto de pasar a la oposición se limita a decir Montero que serán los compañeros del PSOE andaluz quienes tomen esa decisión Ignacio

Voz 3 05:21 sí además ha contestado pese a que preguntado dos veces

Voz 6 05:26 pero bueno yo creo que que una pregunta de quién tiendo que para ella la respuesta no era no era fácil luego no era cómoda no hay por eso pues no hecho por cierto me he hecho has estado magnífico también en cuando cuando tras defender la ministra la necesidad de la armonización fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones Donaciones le has hecho ver que ya ha actúe en sentido contrario como consejera de la Junta de Andalucía y tampoco ha sido fácil la respuesta que es intentado darte no de todas maneras yo creo que es una ministra que luego hay que agradecer una cosa que es aparte nombramientos el jefe de la Agencia Tributaria su optimismo no yo creo que eso es bueno que ABC sea un optimismo que pecó de ingenuo o que peque de de de poco realista no

Voz 0199 06:11 Don bueno después de de que Ignacio ha felicitado al alguno todo el programa me visto muy alto

Voz 5 06:21 tú y yo hacía Hong terminas el año alto para que no se puede competir a garantizar el año que viene

Voz 0199 06:35 ha adelantado que es lo que me fastidia bueno sobre sobre lo de lo de la ministra bueno ayer el

Voz 0027 06:44 las conclusiones acercó aparte

Voz 0199 06:46 felicitarte por todos extraordinaria entrevista no

Voz 0027 06:50 no sobre él

Voz 0199 06:52 me parece interesante una encuesta que publicaba ayer el mundo que es yo creo que es el primero o sea de otro yo no lo he visto post electoral que se ha hecho en Andalucía donde se le preguntaba a la gente por las razones de de los resultados no casi un cuarenta por cien atribuía los resultados a la gestión de la propia Junta de Andalucía pues había creo que era un diecisiete por cien que lo repartían aunque decía que era un mix entre la mala gestión el debate territorial lo el asunto Cataluña lo cierto es que el sacaba casi quince puntos a la segunda razón que era el la que la madereros han analistas han apuntado que es la de el asunto catalán y el debate territorial no claro está encima de la mesa yo creo que Susana Díaz tiene muchos motivos para reflexionar en este en este fin de año porque ese poselectoral a la espera de más datos que irán llegando seguramente incluso más sólidos y con más con más fiabilidad por el tamaño de la muestra plantea claramente que las razones de su derrota de la pérdida el Gobierno tiene que hemos cargas allí en cómo ha gestionado su propio liderazgo seguramente también en su cabaña en las consecuencias que tiene el haber aspirado a liderar el Partido Socialista a nivel estatal ser derrotada y tener que volver como segunda opción Andalucía no y eso evidentemente abre un interrogante muy serio sobre su futuro y sumó su viabilidad como líder del Partido Socialista no ya para una travesía en la oposición que eso sin duda es un escenario perfectamente factible sino pensando en las próximas elecciones andaluzas porque dentro de cuatro años habrá elecciones y seguramente la pregunta es si Susana Díaz es la mejor opción para afrontar dentro de cuatro años Si todo va dentro de la normalidad

Voz 6 08:31 una campaña electoral en Andalucía con aspiraciones

Voz 0199 08:34 de recuperar ese gobierno Lola bueno

Voz 7 08:36 creo que por parte de Pedro Sánchez hay una intención clara de

Voz 8 08:40 de de hacer un relevo en el liderazgo del

Voz 7 08:44 el PSOE andaluz lo que ocurre es que claro tampoco es que el suyo esté tan fuerte como para poder hacer unas previsiones a medio plazo porque no creo que pues no sé ahora mismo tenemos por delante unas municipales por tanto no creo que que los socialistas andaluces vayan abrir es aunque hay movimientos de fondo pero no creo que vayan a abrir ese melón ahora mismo no hay entonces pues habrá que ver si Pedro Sánchez consigue pues un poco revalidar su situación y creo que en ese caso el liderazgo de de Susana Díaz va a quedar muy muy tocado evidentemente presentarse a unas elecciones dentro de cuatro años por mucho que confiesen que un nuevo gobierno de derechas no va a funcionar au que esta alianza con Vox les va a pasar factura en fin es una persona ya digamos con liderazgo quemado efectivamente por esa derrota en las primarias que si si algo se ha hablado que era la causa de de esta de esta debacle ha sido pues el cansancio de tantos años de de PSOE pero también de de de determinados liderazgos en este caso el de Susana Díaz también

Voz 0027 09:54 Teresa Rodríguez buenos días coordinadora de Podemos en Andalucía que titular político lo pondría este año que termina hoy

Voz 9 10:02 bueno pues seguramente el año en que en que la cuestión social pasó a un segundo plano

Voz 10 10:09 está en lo más relevante

Voz 9 10:12 estos años anteriores un cierto cierra un ciclo de movilización social sólo ha mantenido en alto las banderas movimientos feministas lindo pensionistas las pensiones que bueno el año en el que en el que la preocupación cotidiana del conjunto de los españoles y las españolas pareció ser las crisis territorial el conflicto catalán quizá podría ser uno de los titulares mucho

Voz 0027 10:40 hace casi un mes después de las elecciones han identificado las razones que les llevaron a perder casi trescientos mil votos respecto a las últimas

Voz 9 10:49 pero no lo hemos planteado con calma vamos a estar un mes debatiendo en torno a un documento borrador que vamos a pasar a todas nuestras base de la organización en Andalucía para reflexionar sobre los motivos creo que lo los motivos son son diferentes incluso contradictorios entre sí algunos de ellos hace un momento planteabais que una encuesta poselectoral recientes tenemos ahora mismo tres en apuntaban a la hecho que hay un cierto es un agotamiento de del Gobierno del PSOE pero sobre todo la pregunta es porque no hemos sido capaces nosotros de ilusionar inmovilizar doctoras y social

Voz 0027 11:27 qué respuesta esa eso

Voz 9 11:29 eso es lo que hemos conseguido atraer votó socialistas entorno golpes según electorales que se han publicado pero nuestro constante pues se han quedado en casa de varios motivos yo creo que el elemento uno de los elementos fundamentales se quitara están lejos del impresionismo un poco de la el surgimiento de juego de la entrada en el Parlamento de la apuntaran la emigración Mo a Cataluña como grandes motivo es que el cambio era uno de los factores fundamentales que algunos jóvenes esta campaña el cambio de Gobierno la necesidad de sacar del Gobierno andaluz a un gobierno agotado el liderado por una presidenta también agotaran cierto Noone hombre nosotros no hemos sido capaces de representa la posibilidad de cambio no me echó miedo también al surgimiento de la no tener un discurso en campaña muy muy claro sobre la necesidad de separar al hacer esta eso quizá ha hecho que nuestros votantes no existieron tan interpelado a participar en la votación porque al principio se planteó como muy cierto él él ya no puede la prohibición de que como siempre va a ganar el PSOE y que si no ponía los votos suficientes pues como siempre nosotros le daríamos entre otros para evitar que lamentar gobernaran esa certidumbre ha hecho que el votante se se desmovilizarse otros muchos motivos seguramente no hemos estando como jefe de Gobierno alternativas una estas prioridades de cara a las próximas elecciones consiguiendo un discurso calambres más solvente de la red

Voz 0027 13:09 más institucional

Voz 9 13:12 más rigurosos no necesariamente institucional nosotros creemos que todos estos cuatro algo para hacerlo

Voz 7 13:16 la calle

Voz 9 13:18 y es que el sentido común alternativo que se construyó con el 15M El que e hizo que hubiera un entorno a un ochenta noventa por ciento de la población que estuviera de acuerdo con el objetivo de personas que estaban acampados las plazas de todo el país en el como alternativo que hizo que se diera como legítimo el ejercicio de desobediencia civil más importante de los últimos años que era el parar desahucios e con los cuerpos de los vecinos y vecinas frente a la banca en sus vecinos en ese sentido como no hay que alimentarlo no está ahí para siempre no no y también hay abrió la PM de las derecha en estos últimos años y que se ha dado no las instituciones sino en las calles por eso el alcalde mucho quizá sino como algo inesperado no a lo que haya las instituciones sino en la calle por tanto no se trata de ser más institucional sino de proyectar una imagen de mayor solvencia de mayor capacidad hemos hecho una legislatura muy potente nosotros no digo que no lo habíamos hasta ahora mostró denunció grupo de Malilla presentado qué a iniciativa de calado acrecentar toda Andalucía pero aparte de esto también Così volver a alimentar ese sentido común alternativos en la sociedad en la calle

Voz 0027 14:41 si sigue pensando que la coalición con Izquierda Unida suma en lugar de restar

Voz 9 14:47 sí estoy convencido de ello de hecho no hay ningún dato que apunte a que precisamente la confluencia con Izquierda Unida había sido un elemento de de restar votos en ningún caso

Voz 0027 15:00 se planteó después del batacazo dimitir

Voz 9 15:04 bueno yo siempre me planteo fuerza posibilidad dimitir que otras cosas porque uno cuando tenemos limitación los mandato creo que eso hace llevaríamos muy ligeros de equipaje como nuevo mandato tanto a la interna como la externa las instituciones de de límite lo que pasa es que uno no corrige va corriendo no hay que buscar un relevo hay que ser serio hay que hacer el balance completo con los compañeros y compañeras y hay que esperar a que sacado el ciclo el escolar completo para que ellos ya podido trazar con con calma sin Impresionismo pero tampoco sin voluntad de perdurabilidad externa de Si yo creo que desde el principio de que que si asumido responsabilidad estoy diciendo con mucha claridad pues lo que dice nuestro código ético y es que nosotros somos el político y políticas con fecha de caducidad que como mucho en dos legislaturas pues volvemos otra vez no a la no política sirva a la segunda fila no limita cerebral

Voz 0027 16:02 ustedes han dicho que van a dar los pasos necesarios para obtener el puesto en la Mesa del Parlamento que no consiguieron en las votaciones fue un error rechazar los votos que les ofrecía Ciudadanos para obtener ese puesto en la mesa porque eran ciudadanos van a tener la mayoría suficiente para gestionar ellos solos el el órgano de gobierno del Parlamento andaluz que es el que decide qué iniciativas van a pleno cuáles se paralizan comparecencias son urgentes cuáles no todo

Voz 9 16:28 lamentablemente la correlación de fuerzas no hubiera sido distinta e aceptando el acuerdo conciudadano lo que si hubiera sido distinto eh que no hubiéramos podido levantar la cabeza para decir que ciudadano estaba intentando disimular un acuerdo a tres era el objetivo fundamental de ciudadano cuando no no presenta ese acuerdo no hay que temer el hombre goza jugando tan regalo no dice un un bicho en un dicho que nosotros en este caso veíamos con mucha claridad que era una operación de blanqueo por parte de Ciudadanos se me cambiaban la correlación de fuerza en la mesa veíamos también con mucha claridad que el reglamento de la Cámara establece que todos los grupos deben tener de presentación por tanto ante otros copos lograremos en esta representación en la Mesa que insisto lamentablemente no cambiará la correlación de fuerza en la mesa que tampoco cambiará la correlación de fuerza en el pleno que

Voz 0027 17:23 al correlacional bacteriana de Vox verdad sea necesitarían de Vox ahora mismo los que van a ser socios de gobierno puras y duras en tiene que van a tener consejeros entre el Gobierno ellos sólo se va a estarían ustedes hubieran entrado ellos necesitarían también a Vox para para pactar cada iniciativa Fornesa

Voz 9 17:42 claro eso es la nuestra pero luego te lo hemos la legislatura donde se a acordar los presupuesto eh eh la reforma en profundidad la el abandono a los sentimientos del Gobierno donde van a necesitar en cada momento algo es decir que el Gobierno de la manzanas más que

Voz 7 18:00 que no debate

Voz 9 18:02 en el pleno del Parlamento que tiene su importancia y que insisto nosotros vamos a seguir peleando por tener esta representación en la tenemos encima

Voz 0027 18:11 ahora tendrán porque ir a los tribunales

Voz 9 18:15 intentaremos solucionarlo por la vía reglamentaria polaridad política y ante nunca tuve iremos a los tribunales porque hay artículo treinta y uno no admiten ningún tipo ningún género tengan

Voz 0027 18:27 para quienes esté escuchando el artículo treinta y seis del Reglamento del Parlamento andaluz es el que marca que todos los partidos representados en la Cámara tienen que estar también representados en la mesa pero los artículos treinta y tres y treinta y cuatro establecen cuál es la mecánica de las votaciones hay una sentencia del Tribunal Constitucional de de la legislatura pasada que dice que a la hora de de componer la mesa lo que se tiene que tener en cuenta son los artículos XXXIII treinta y cuatro el Constitucional es verdad que no se mete en en cómo se soluciona esa colisión no cuando cuando treinta y y cuatro no son compatibles con treinta y seis predice claramente que la Mesa se tiene que constituir basándose en los artículos treinta y tres treinta y cuatro que son los que dicten que ustedes no tendrían la mayoría para ese puesto en la mesa

Voz 9 19:09 de forma la sentencia constitucional es una sentencia que responde al recurso de amparo o chicles que la vida de ningún artículo cuanto una respuesta concreta a una diputada que que que que lo que se ha pidiendo auxilio coincidió como tuvo lo deje objetor a esclusa escuchar ningún grupo de la ese por otra parte el como si la elección en métodos elección que debería ser porque todo mágico del proporcional puro el hecho de que haya grupos más pequeños se atrevían representación frente a otros que son más grande y no las tengan por acuerdo entre varios para excluir eh como han hecho en este caso las derechas nosotros hubiéramos entrado por nuestro prosiguió en la mesa sino hubiera sido porque te P ciudadano Ivo llegan a un acuerdo de tipo nuestros propios votó hubiéramos entrado en la mesa

Voz 0027 19:58 la pasaba uno planteamos la reforma

Voz 9 20:02 si las dietas sí pero esta que

Voz 0027 20:05 es una cuestión vital paso hablar

Voz 9 20:07 es en esta ocasión

Voz 0027 20:10 pero no serán no perdón que retroactivo ya no será entiendo

Voz 9 20:17 buenas no pero para la futura legislatura en cualquier caso imagine usted que la sentencia del Constitucional está decir que teórica Ariel Pascual de los acuerdos frente por ejemplo a la familia a la presencia de criterio de paridad de hombres y mujeres la mejor porque también sería ellos y timo en ningún sentido lo es el plantear que el el acto de distintos grupos políticos en el Parlamento estuviera por encima de la necesaria pluralidad de los grupos en función de los votó que han tenido horarios

Voz 0027 20:49 Teresa Rodríguez secretaria general de Podemos en Andalucía que tengan muy buen año dos mil diecinueve y gracias por por estar en la SER en esta última mañana de dos mil dieciocho

Voz 9 20:58 lo mismo digo que tengas una buena entrada de año es otro de los oyentes del adiós

Voz 0027 26:33 estamos contando esta mañana en la SER Antón Lola Ignacio los esfuerzos que está teniendo que hacer Albert Rivera para desactivar las crecientes críticas internas en Ciudadanos por ese triángulo andaluz formado con Vox y con el PP hay dirigentes incómodo se Berraj por ese pacto con la extrema derecha que está dando pie a algo que no se estila demasiado en el partido naranja que ese la contestación y el debate interno Antón

Voz 0199 26:58 bueno es que hay colisionan dos lógicas no una es la lógica que andaluza de la política andaluza que coloca Ciudadanos ante una decisión completamente inevitable que es promover y apoyar el cambio de Gobierno oí ese cambio de gobierno sólo puede hacerse con Vox no las cuentas no salen de otra mano era hay la lógica de Ciudadanos a nivel estatal donde evidentemente Vox es son compañero de viaje muy muy poco deseable para la imagen para el discurso para el mensaje con el que Albert Rivera parece claro que quiere presentarse a las elecciones generales cuando ésta sea no que es buscando espacio que logró encontrar Macron en Francia entre el centro derecha de centro izquierda con discurso europeísta en un discurso que se aleje de esa vuelta digamos a las esencias en las fronteras estatales no me da la sensación de que esa contradicción lejos de mitigar si se va a ir agudizando porque de momento estamos en la fase de elegir un Gobierno el problema va a ser cuando ese gobierno en Andalucía empieza a gobernar y empiecen a sacarse leyes y lógicamente Vox intente marcar

Voz 6 28:01 por su espacio y dejar su huella en en esas leyes lo cual yo creo que Albert Rivera

Voz 0199 28:06 puede acostumbrarse a tener que lidiar prácticamente

Voz 6 28:09 a con una contradicción que les puede salir

Voz 0199 28:12 relativamente rentable en Andalucía pero que le puede salir muy cara hemos restó

Voz 6 28:15 el espacio Lola sí bueno yo yo creo que eran ciudadanos relativo si antes hablaba Antón diera algunas encuestas del mundo sobre la percepción de los andaluces respecto al motivo que ha hecho perder las elecciones al PSOE y a soy Andalucía creo que ayer esa encuesta no decías ante El Mundo publica creo que sois una encuesta entre los votantes de Ciudadanos o simpatizantes veranos respecto a si les parece bien o mal lo que se ha hecho en Andalucía respecto a Vox y creo que tres de cada cuatro dicen que les parece bien no yo el malestar ciudadano se ha focalizado a partir de de Manuel Bas que eficiente está muy molesto tremendamente molesto no pero yo lo decía el otro día y quiero reiterarlo acaba de hacer cuenta que el sistema electoral condiciona la política de las alianzas de la política y el sistema electoral francés mayoritario permite efectivamente que Macron no tenga que buscar ninguna alianza fuera de su de su propia formación política el cambio el sistema electoral proporcional que hay en España y además cada vez más fragmentado exige a unos y a otros tanto en el Parlamento de la Carrera de San Jerónimo como en San Telmo vamos Andalucía pues exige que entre hacer alianzas no interese porque yo creo que que que esa realidad está incrustada ya en nuestro país el sistema electoral proporcional n tantos años como nuestra democracia y la fragmentación política es una realidad reciente pero pero al alza por tanto yo creo que las alianzas tenemos que acostumbrarnos a ella sí verla

Voz 0027 29:51 la actualidad Lola Valls está tan molesto por qué no lo comparte de fondo pero hay una cuestión de principios de fondo que Cake que le parece terrible lo que está pasando en Andalucía o Val está molesto porque esto le lastra en Cataluña para dentro de cuatro meses

Voz 7 30:05 yo creo que por las dos cosas yo creo que vais pues bueno tiene bien una tradición política francesa de cordón sanitario contra la la extrema derecha en fin es si ya su imagen en Francia pues estaba bastante lastrada pues con este con esta vinculación aún más yo creo que que a él sinceramente Le Le le ponen una situación muy incómoda porque además su idea también en en Barcelona era digamos presentarse con él como una especie de candidatura de republicanismo cívico que podía pactar con con todo el espectro pues también del PSC por ejemplo de intentar ir más allá de lo que son las las siglas de Ciudadanos para aglutinar a todo el voto pues que no en el suelo hablar del populismo de izquierdas refiriéndose Ada Colau y sobre todo el voto que no es independentista y claro todo esto pues complica esa estrategia yo creo que los los componentes el componente de convencimiento personal de de trayectoria política y el más estratégico y coyuntural de de la candidatura

Voz 0027 31:17 por aclaró perdona Antoni Valls si Ignacio Valls sin duda pero no sólo balsa hay ciudadanos consultados por la Cadena SER que están molestos Hinault son Valls bueno pero es que vamos

Voz 0199 31:29 con los datos de la propia encuesta que cita Ignacio hay unas a la siguiente pregunta cuando se le pregunta a la muestra no sé qué va qué les parece la aparición de pop de voz te vas a los votantes de Ciudadanos ves que están divididos prácticamente por la mitad no que era una mitad que le parece bien o me parece normal pero cae una otra mitad de votantes casi un cuarenta por cien que les parece mal o muy mal que aquí alguna incomodidad me da la sensación de que deba haber y no sólo entre los dirigentes a mí me da la sensación de que una cosa es que efectivamente pase lo que tenga que pasar en Andalucía insisto porque hay la lógica de la política andaluza hay otra cosa es el impacto que eso pueda tener fuera de me da la sensación de que este momento el malestar en Ciudadanos por lo menos a mí gato me lo traslada nunca en una parte importante de los votantes debo de ciudadanos que ve mal o muy mal la aparición de Vox que las consecuencias lógicas que acaben siendo malo muy mal que su partido se relaciona con voz de alguna manera

Voz 7 32:24 si no solamente malestar en ciudadanos es que incluso en el PP lo existe también en en algún flanco del PP pues bueno y recordáis la de veces que hemos hablado el giro al centro del PP que intentaba pues bueno y y recuperar cuanto cuanto más voto centrista mejor cuando no existía Ciudadanos pues pues ahora el PP también se da cuenta de que no consigue osea no consigue parar la sangría de votos que había por el centro en la época de Mariano Rajoy pero tampoco consigue eh

Voz 8 32:58 ampliar la la mayoría

Voz 7 33:00 la derecha porque se lo está llevando Vox osea que que si en el PP existe un cierto malestar en algunos sectores imaginábamos en ciudadanos claro

Voz 6 33:08 sí yo creo que a cualquier simpatizante votante de un partido político no digo ya militante y dirigente lo que desea es que su partido tenga siempre la mayoría absoluta no cualquier alianza con cualquier otro que no sea mi propio partido siempre genera malestar es decir no se ha preguntado por qué no se ha producido el presupuesto de hecho no pero en caso de que Ciudadanos hubiera liado en este caso con el PSOE con Podemos o respecto de la alianza de la legislatura pasada seguramente cien por cien de los votantes de Ciudadanos no estaban contentos con alianzas Susana

Voz 3 33:37 a Díaz de Ciudadanos

Voz 6 33:40 hasta parlamentaria no es decir estoy de acuerdo Antón para dentro de voz les pueda incordiar un poco más pero que a cualquier simpatizante en un partido

Voz 0199 33:49 le molesta cualquier alianza

Voz 6 33:51 porque lo que desean y aspiran es a gobernar solo ya tener siempre mayoría absoluta

Voz 0199 33:55 pero la cuestión no es tanto cosa es en esa lógica efectivamente tiene toda la razón pero yo creo que también hay un elemento que es importante que iremos viendo con el tiempo conforme esa pesada Alianza en Andalucía me dice gobernar que es las contradicciones que puede plantear en tus propias políticas es decir es que yo claro entre una candidatura que va a llevar o parece que va a llevar a Luis Garicano al frente que tiene un discurso europeísta un discurso liberal un discurso en contra de las fronteras en contra del proteccionismo económico en claramente a favor de la globalización en las cosas que podemos escuchar por parte del Gobierno andaluz en esa dirección y yo es que anticipo tormenta y anticipo problemas y contradicciones que va a tener que volver a Albert Rivera simulando emulando a Pablo

Voz 6 34:40 pero eh ciudadanos van tormento

Voz 0199 34:43 totalmente en Europa cada una

Voz 7 34:46 una batalla muy importante para conseguir expulsará al al independentismo catalán claro con qué argumentos puede justificar ahora en ese ámbito no este tipo de alianzas en la medida en que bueno

Voz 0027 35:00 muy muy sobre esto es muy interesante Ignacio Molina este fin de semana Ignacio analista del Instituto Elcano decía cuidado con con denunciar ante al de a ciudadanos poder porque su futuro Gobierno andaluz vaya a tener un un apoyo de un partido euroescéptico y antiinmigración que en el hay mucha gente que que ha hecho eso sea el danés Rasmussen que ahora mismo tiene a populista porque parte y el holandés Rutte que gobernó Convit ers el finlandés a lo mismo el Vega Michel que es el acaba de romper el Gobierno porque porque los los ultranacionalistas flamencos se han ido para no firmar el pacto inmigración se me refiero en balde con eso cordones sanitarios contra la extrema derecha que tampoco lo llevan demasiado bien

Voz 7 35:45 pero su argumentación la argumentación de Ciudadanos hasta ahora sobre sobre el independentismo como una corriente ideológica pues en el ultranacionalista Hay de alguna manera autoritaria hay de algunos claro este tipo de argumentaciones no sé cómo las va a poder sostener estableciendo estas alianzas mientras mientras la Alianza sea como bien decía Antón pues bueno y de momento más o menos aséptica no hay una influencia sobre la labor del Gobierno andaluz al menos de momento pues supongo que podría ir tirando pero sí se produce esa contaminación en fin tú tus argumentos empiezan a flaquear

Voz 6 36:30 los costes muy breves en todos los países que has dicho Antón claro tienen sistemas proporcionales yo no quiero ser pesados

Voz 0027 36:37 sí quiero insistir en la cuestión en Francia nunca

Voz 6 36:40 a han tenido que contar con la extrema derecha porque tienen un sistema mayoritario pro que diría un catalán ir respecto hombre es verdad que si el Gobierno andaluz porque necesita lo nuevo porque necesita los votos de Vox hacer barbaridades que viene haciendo el Gobierno de la Generalitat ciudadano se queda sin discurso pero hombre yo creo que ninguno de los que estamos hoy aquí hablando y ninguno de los que nos oyen piensa que gobierna el PP y Ciudadanos va hacer las barbaridades aunque tenga que tener a veces el apoyo au siempre que quiere sacar adelante una ley el apoyo de Vox no va a hacer ni ni por asomo las barbaridades que ha hecho el Gobierno de la Generalitat

Voz 0027 37:17 todo este verano nueve treinta y siete de la mañana ocho y treinta y siete en Canarias qué consecuencias puede tener Lola la división profunda en el P de Cat inconcreto a su grupo parlamentario sobre la posibilidad de permitir la tramitación de los presupuestos

Voz 7 37:30 bueno la división en el grupo parlamentario es la expresión de la división profunda efectivamente que existe en todo lo que es la herencia de Convergencia no entregue pues por ejemplo el el PP Katy la querida no es la otra opción que probablemente se presente ahora en algunas en algunos municipios a las elecciones en fin es la es la división entre un sector más pragmático y el sector que ahora mismo se ha impuesto orgánicamente que es el de pulmón yo

Voz 8 37:58 creo que en fin de aquí a enero

Voz 7 38:02 que se tenga que que decidir sobre si se permite la tramitación parlamentaria de los Presupuestos y es posible que que eso se decante a favor de esa tramitación pero nosotros desde México

Voz 0027 38:17 los primeros compases el juicio era pluses incluso aunque

Voz 7 38:20 coincida lo cual no significa una al presupuesto evidentemente

Voz 0027 38:24 claro porque eso sí que va a tener

Voz 7 38:26 más que ver con con la pues con la percepción que se vive en Cataluña de de ese juicio no de de cómo cómo se cómo se vive aquí en en la calle y en el mundo independentista ese juicio de todas formas yo creo que esto en algún momento si sigue por este camino acabaron escisión en en en una división de de ese espacio político porque no veo una posible reconciliación ahí no hay un punto intermedio en de este de la estrategia que están siguiendo unos y otros y yo creo que al final ya sean ya se han marchado del partido muchas personas digamos más pragmáticas son más moderadas y al final pues es posible que acabemos en una escisión lo que pasa es que las municipales están por delante y no creo que eso se produzca antes de las municipales está bien que bueno

Voz 0027 39:14 Aramón quería crear la querida para unificar al independentismo

Voz 0127 39:18 sí porque esto de la crítica no está funcionando como él

Voz 7 39:22 preveía ni muchísimo menos dos minutos

Voz 0027 39:24 os pregunto si podemos hace bien en advertir de que no aprobará el convenio de las medidas para el alquiler si el Gobierno antes no limita los precios del alquiler

Voz 0027 41:54 quién tiene razón podemos amenaza con no apoyar los decretos del Ejecutivo si el Gobierno no limita el los precios de los alquileres es verdad que en el documento Sánchez con Iglesias sí figuraba el presidente sí que se comprometió a poner un techo a estudiar medidas para que las administraciones pudieran poner un techo o limitar los precios del alquiler en las zonas tensionada sale si así tal cual en el documento y así lo repitió a la ministra esta mañana en el decreto que aprobó finalmente Fomento en que Fomento igual Consejo de Ministros y que el Consejo de Ministros aprobó no hay ni rastro de eso no ha dicho María Jesús Montero esta mañana bueno lo haremos más adelante no renunciamos a eso el Gobierno cumple su palabra y lo haremos más adelante os pregunto cabe limitar el precio de los alquileres o sería perjudicial para la oferta yo creo que sería perjudica

Voz 6 42:44 al no estoy cien por cien de acuerdo con lo que he dicho anteriormente Julio Rodríguez antiguo

Voz 0027 42:49 sientes banco hipotecario no

Voz 6 42:51 el el poner una limitación de precios aparte de mi opinión sino injusto e injusto además entre los propios propietarios no porque provocaría porcentaje de beneficios diferentes según costes de acción diferentes no complejidad técnica para implementar la medida tremenda acaba casi siempre en una cosa lamentable que es un mercado negro no es decir y al final si se pone finalmente esos precios máximos en las zonas de cogollo de las urbes Nos vamos a encontrar con que para alquilar una casa en estos sitios te va a exigir en el el propietario que es una cantidad previa en dinero negro

Voz 0027 43:30 sus lo justo cuando cuando los alquileres quintuplica en la subida del IPC no sería una cuestión hablar que es injusto no dar no no pero yo decía injusto entro

Voz 6 43:38 propietario porque es un porcentaje siguió comprado la vivienda posterior a tú y por tanto pagado el doble que tú sin límites al mismo precio resulta que aquí tú vas a tener un doble beneficio que ello proporcionalmente no yo creo que la clave la da Julio Rodríguez ya con esto concluyo no es decir la política no está inventadas sino hace muchísimo tiempo en todos los países de nuestro entorno es una política activa y eficiente de vpo debiendo la protección oficial y además yo creo que el ministro Avalos cuando aquí habló de que eficiente iban a empezar por esa vía no esa es la línea que debe hacerse y no la de a restringir precios que siempre distorsiona el funcionamiento del mercado

Voz 0027 44:19 Antón Lola

Voz 0199 44:20 bueno yo entiendo el argumento técnico Ignacio pero yo creo que también tiene una dimensión política no es lo mismo estar ahora una política de precios para todo el territorio del Estado que efectivamente es hace muy difícil su control que en zonas seleccionadas no geográficamente reducidas con una población muy determinada donde es relativamente fácil o no tan complejo controlar la eficacia de la medida y evitar que es efectivamente se genere ese tipo de situaciones siempre no sé no es lo mismo limitar el precio para todo el territorio español que para un barrio de Madrid para un barrio de Barcelona es decir son el la complejidad técnica y la eficacia de la medida son diferentes no yo más creo creo más limitaciones el precio creo más en los incentivos fiscales negativos yo creo que hay que hacer es castigar fiscalmente ese tipo de súper beneficios que nacen no no de la actividad productiva no de la creación de valor sino simplemente de la de la pura especulación a partir de ahí que el problema que tenemos en España es que no tenemos problema política de vivienda llevamos treinta años en política de vivienda somos el país de Europa que menos invierte de lejos en vivienda pública y al no tener vivienda pública al no tener vivienda que permita rellenar las hay que resolver o minimizar el impacto de los fallos del mercado pues nos encontramos con estas situaciones pero claro hacer vivienda es una solución a largo plazo a corto plazo hay que adoptar medidas que tienen esa potencia simbólica de potencia política como pueda ser limitar el precio incentivos fiscales negativos etcétera En cuanto a la cuestión política bueno yo creo que hay que saber elegir las batallas yo creo que podemos el PSOE deberían preguntarse en este momento que les interesa más sin marcar cada uno su propio espacio dentro de este acuerdo que tienen para gobernar o trasladar al electorado la sensación de que frente a una alternativa a derechas que claramente está demostrando su capacidad para entenderse rápido

Voz 6 46:09 si bien

Voz 0199 46:10 a ellos demostrar que es posible una alternativa de izquierdas y reducir al máximo al menos los conflictos públicos no dar la sensación de que efectivamente hay una alternativa de izquierdas que puede funcionar que puede gobernar

Voz 7 46:25 bueno sobre la la vertiente política yo creo que que este no va a ser un motivo como para que podemos deje de apoyar el presupuesto y de hecho Pedro Sánchez tuvo una entrevista recientemente condenado a Colau cuando vino a Barcelona y la alcaldesa se mostró bastante contenta con el resultado así que no creo que eso ella ser una cuestión digamos irreparable no un

Voz 0027 46:49 el decreto la más combativa contra el decreto este es el Lucía Martín dos comunes bueno pese a que sea casus belli

Voz 7 46:59 claro exacto no no no creo que eso vaya vaya a ser un elemento tan tan determinante en cuanto si a la medida en fin es una medida que se ha puesto en marcha en alguna otra ciudad en París hubo en Berlín y es verdad que está dando unos resultados digamos ambivalentes por un lado sí sí me me impide es digamos una una subida en determinados sitios en determinados barrios una subida desmedida pero también se están dando pactos entre los inquilinos y los andador es por debajo no efectivamente en dinero negro pactos particulares para que para para saltarse ese ese tope no con lo cual acabas teniendo más secular uno que lo que buscabas pero pero sí que es verdad que algo hay que hacer porque no es lo mismo la situación de ciudades como Barcelona o Madrid que que el resto de Mercado de Vivienda de de Vivienda ahí efectivamente decimos bueno el parque de vivienda pública es lo que hay que fomentar pero seguimos teniendo un dos por ciento del parque de vivienda pública yo no creo que en un periodo digamos de cuatro cinco seis años eso se pueda revertir ni muchísimo

Voz 0127 48:11 no menos poniendo mucha voluntad política

Voz 7 48:15 con lo cual mientras tanto mientras pasar esas décadas que hacemos no suponiendo que haya alguien que tenga verdaderas intenciones de invertir en mi viendo pública ni siquiera aquí en Barcelona con una alcaldesa que se supone que bueno que viene de activismo de de la de la paz de de de del activismo por la vivienda ha conseguido revertir en gran parte las las cifras de vivienda pública en la ciudad con lo cual pues sí que creo que de alguna manera hay que actuar sobre el mercado para evitar pues situaciones que se que se disparando una manera que que dejan que de determinadas zonas de la ciudad pues practicamente en manos de fondos de inversión

Voz 8 48:52 ay de ideas

Voz 7 48:56 aquello millonarios de otros países que tienen unos pisos hay practicamente sin ocupar no

Voz 0027 49:00 ha negado porcino toda la ministra Montero el hecho de que saliera del decreto la regulación de los precios fuera como se publicó porque fondos como Blackstone presionaran a la ministra Calviño dice María Jesús Montero que eso no fue así en ningún caso dos minutos si volvemos

la Cadena SER presenta el placer de escuchar

los niños crecen excepto uno no tardan en saber que van a crecer Wendy lo supo de la siguiente manera

un día cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre y supongo que debía estar encantadora ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

por qué no para siempre

lo hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer

se sabe que a partir de nuestros nuestros eh

más que en el Príncipe

Peter Pan James Barrie mil novecientos once

el placer de escuchar

Voz 3 53:35 nada pues yo creo que es una pasada de frenada por parte del Partido Popular no no

Voz 6 53:39 a mí estas demagogia me parecen inoportunas y además ineficaces se yo creo que no les hacen ningún bien a los que a los que hace un esta demagogia hay muchas cosas desgobierno que se podrían criticar desde luego estas la la última Hay me parece que hace mal Pablo Casado en mantener esta política de de la crítica demagogo

Voz 0027 53:58 Lola

Voz 7 53:59 bueno yo yo coincido eh que es demagogia pero no sé si están ineficaz porque no es la primera vez se reitera y al final se acaba por

Voz 8 54:07 por inocular una imagen no de bueno

Voz 7 54:09 la persona pues que a la que le gusta el lujo la que le gusta en fin dilapidar los recursos públicos italo no sé hasta qué punto pero efectivamente es demagogia y populismo porque además Rajoy utilizó un avión en público para ir a un mitin en Galicia osea en fin no sé idea pues en lo que sí me llama muchísimo la atención es que sí que se criticar a Pedro Sánchez poder utilizar el el flanco del ejército para ahí bueno o era un avión no sé exactamente cuál pero digamos público para ir a un concierto en cambio cuando Rajoy fue en a la a la final de la Eurocopa no que pasa que la cultura es menos que el deporte cómo funciona esto