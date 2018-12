Hoy por Hoy (31/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0824 00:00 la ministra de Hacienda cree que el president de la Generalitat sigue con su monólogo y que continúa dirigiéndose sólo una parte de los catalanes María Jesús Montero ha respondido en la Cadena Ser al discurso que pronunció anoche el presidente de la Generalitat Quim Torra en el que dijo que dos mil diecinueve tiene que servir para sublevarse ante la injusticia para hacer caer los muros de la opresión el precio

Voz 1 00:20 de Torra estaba en una suerte de monólogo en los que permanentemente está haciendo eh una dirigiendo una palabra a determinado sector cuando a juicio del Gobierno el presidente ha tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Cataluña a la crisis de convivencia que se vive en casa Almunia y que por tanto la concentración del Gobierno tiene que ser posibilitar que ese diálogo se se produzca dentro de la ley yp todas las cuestiones que tengan que ver con palabra o con frases malsonantes muy bien sonante dependiendo de que la escuche o forman parte de ese monólogo que que el presidente mencionó

Voz 0824 00:57 además María Jesús Montero ha evitado defenderá Susana Díaz la ministra de Hacienda que fue consejero en el Gobierno de Díaz no ha querido contestar si sería bueno que la presidente en funciones continuará al frente del PSOE andaluz Teresa Rodríguez no descarta acudir a los tribunales para tener representación en la Mesa del Parlamento andaluz la líder de de Adelante Andalucía acaba de explicar en Hoy por hoy porqué renunciaron a la oferta de Ciudadanos para poder tener un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara regional

Voz 2 01:23 hay que hacerle de los griegos está jugando tan regalo nos dice un dicho en latín nosotros en este caso veíamos con mucha claridad que era una operación de blanqueo por parte de ciudadanos chinos cambiaban la correlación de fuerza en la mesa veíamos también con mucha claridad que el reglamento de la Cámara establece que todos los grupos suelen tener es por tanto anterior como lograremos en esta representación en la Mesa que insisto lamentablemente no cambiará la correlación de fuerzas

Voz 0824 01:49 sobre los malos resultados obtenidos por su formación en las autonómicas Teresa Rodríguez ha asegurado que van a estudiar con calma los motivos y ha reconocido que siempre tiene sobre la mesa la posibilidad de dimitir aunque uno ha dicho Rodríguez no se va corriendo porque antes hay que buscar un relevo y esperar a que se agote el ciclo electoral última jornada del año en las bolsas que comienza en verde en toda Europa los mercados en dos mil dieciocho con los peores datos en renta fija invariable desde hace casi cincuenta años y la previsión es que dos mil diecinueve comience de

Voz 3 02:19 era similar a esta hora Eladio Meizoso lidera las ganancias el mercado alemán

Voz 0527 02:23 si el Frankfurt estas viviendo el uno con siete por ciento es el que más subió ahora mismo entre los principales índices europeos aquí el Ibex treinta y cinco avanza el cero con cuatro por ciento está en ocho mil quinientos treinta puntos pero se cierra hoy en ese nivel habrá perdido en el año un quince por ciento de su valor todos los valores están prácticamente en verde sábado colonial que estaba perdiendo unas décimas en cuanto al petróleo se paga ahora mismo a cincuenta y cuatro dólares el barril de Brent está cuatro dólares más caro que el pasado día de Nochebuena Rose acaba de anunciar

Voz 0824 02:53 que ha detenido a Moscú un ciudadano estadounidense por actividades relacionadas con el espionaje diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 3 02:59 sí

Voz 4 03:02 claro

Voz 5 03:03 en SER Madrid

Voz 6 03:05 Manuela Carmena permanece ingresada en el Hospital de La Princesa por una nueva infección en el tobillo de la que fue intervenida la pasada semana la alcaldesa de Madrid sufría fiebre alta por lo que fue a urgencias y anoche ingresó en observación suele está suministrando tratamiento antibiótico para que remita la fiebre y si es así podría pasar la Nochevieja en casa y todo está listo en la Puerta del Sol para acoger esta noche las tradicionales campanadas en esta ocasión hay novedades porque sonarán dos veces a las doce de la noche a la una a las doce en Canarias para que también en las islas tengan como referencia a nuestro reloj más de quinientos efectivos velarán por la seguridad en la zona hay setenta líneas de la EMT Se van a ver afectadas en las horas previas a las

Voz 1915 03:42 subasta Aurora Santos la Puerta del Sol va a ser desalojada a partir de las nueve de la noche en ese momento será también cuando cierren las estaciones de Metro y Cercanías de la plaza para prepararla para cuando lleguen las personas que van a recibir el año allí para acceder a Sol se van a utilizar las calles Mayor Arenal Alcalá y la Carrera de San Jerónimo cuando hayan sonado las primeras campanadas las península lares Se desalojara de nuevo la plaza para que entre aquellos que vayan a recibir el año nuevo canario para salir se usarán Carmen Preciados Montera y Carretas el aforo recordemos está limitado a veinte mil personas y en este treinta y uno de diciembre también va a haber cambios en las líneas de la EMT los servicios diurnos van a finalizar antes de lo habitual a las diez y media de la noche comenzarán los búhos con motivo de la San Silvestre varias líneas verán modificados sus recorridos se pueden consultar cuáles son en la web de la MTA además no habrá recogidas de basuras hasta mañana por la noche

Voz 0246 04:32 ya a mediodía será el último ensayo en la Puerta del Sol el de anoche nos deja diez personas atendidas por el Samur ha habido intoxicaciones etílicas dos agresiones dos patologías cardiovasculares aunque en ningún caso ha sido necesario el traslado al hospital tenemos tres grados hasta ahora en un centro de Madrid y no se prevén grandes cambios en cuanto al tiempo

Voz 0824 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batiste y la información actualizada en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 5 05:06 cadena SER servicios informativos

Voz 8 05:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 9 05:26 muy buenos días es XXXI diciembre termina dos mil dieciocho y en un alarde de originalidad lo vamos a celebrar esta noche reuniéndonos

Voz 3 05:34 una vez más con la familia para pegarnos

Voz 9 05:37 un buen atracón dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra lo que nos contaron esquís a piedra era con toda probabilidad un cálculo renal por lo general en los medios de comunicación utilizamos los días como éste para hacer balance para marcarnos objetivos para hablar casi siempre con el relojero de la Puerta del Sol bueno pues hoy vamos a intentar no hacer nada de eso primero porque el del balance no íbamos a salir bien parados segundo porque para los nuevos objetivos tendríamos que haber cumplió alguno de los que no hicimos el año pasado ir respecto al reloj de la Puerta del Sol pues sólo diremos que este año por primera vez va a dar las campanadas las doce campanadas dos veces una en el horario habitual es decir el horario peninsular la otra una hora más tarde en el de mi tierra el horario de Canarias al parecer se ha tomado esta decisión para tener una deferencia un detalle con el pueblo del Archipiélago ya está bien la verdad es que no me parece no me parece mala idea sobre todo si tenemos en cuenta que a mí me han llegado a preguntar si en Canarias veíamos las campanadas una hora más tarde grabadas pero además de eso esta noche por primera vez por primera vez vamos a tener dos oportunidades para comernos las doce uvas correctamente o es que alguna vez les ha salido bien a la primera estamos en las últimas horas el año una menos en Canarias parecía que dos mil dieciocho había llegado para quedarse que no nos iba a abandonar nunca y al final aquí estamos despidiéndonos seguramente muy a su pesar Yanes tome suena de algo

Voz 10 07:02 me vais ya no me voy me quedo me voy a quedar

Voz 9 07:05 pues no dos mil dieciocho tampoco se queda se va en esta inagotable sucesión de celebraciones religiosas que es la Navidad hoy es San Silvestre patrón de quiénes corren de noche vestidos de Papá Noel sin embargo el verdadero protagonista del santoral un día como hoy debería ser Se acabó patrón de los años que terminan los procesos que se cierran cargos que se abandonan como saben Sanse acabó ha tenido trabajo extra estos últimos doce meses Rajoy se fue de la Moncloa Cifuentes se fue de la Asamblea de Madrid Carmen Montón y Maxine Huerta de sus ministerios Lopetegui Lopetegui se se fue de todas partes en la emocionante montaña rusa de la actualidad española este ha sido un año lleno de salidas por sorpresa en el que paradójicamente la única salida que no se ha producido es la más conocida de todas la de Franco del Valle de los Caídos

Voz 1031 07:58 y hablando de salidas a de de salida el sueco hoy hablamos de una llegada la llegada del hijo pródigo de El hombre que llegó del frío muy buenos días Pablo qué placer estar contigo el último día de la el placer es enteramente mía si quién puede venir mañana también bueno bienvenida bienvenido a esta tu casa ahora que está de moda

Voz 9 08:21 en mirar hacia los países nórdicos donde buscamos ejemplo

Voz 1031 08:23 los de excelencia en el comportamiento en la economía en los servicios sociales sin un español quisiera hoy mirar hacia así a Suecia para celebrar las la Nochevieja como un compatriota tuyo que que de tradiciones debería observar bueno

Voz 11 08:38 esta él no son muy pronunciados no tenemos los las una uva por cada campanada y si no por ejemplo no ponemos a comer albóndigas en la misma general albóndigas dos albóndigas con cada una con cada campanada pueda acabar con hombre y edad no muy buenos amigos tras probarlo por lo menos sabe dónde llego pero yo creo que este no será prudente y hablando es ser prudente una cosa es que eso sí

Voz 12 09:02 de Suecia y los Países Nórdicos en general eh cada año muera a vivir del frío congelado

Voz 11 09:11 salden toman alcohol toman demasiado alcohol luego tomo una copa más sale el alcohol no da la sensación del delirio que son veinte bajo cero ya sienten para descansar un poco en la nieve desde nieve nuca se se levantan cada año seremos país cimientos de esta de este tipo no

Voz 1031 09:30 cosa que la otra la tradición de la hipotermia vamos a pedirle al nuestro Sol que no la observen no que que que no lo practiquen por favor que lo dejan los países no rico

Voz 11 09:38 sí pero pero

Voz 1031 09:39 bueno que que los los doce uvas Pablo yo creo que es más prudente que que al hombre perfecto donde las cosas veremos las doce albóndigas de de esta noche solamente para para Don calen que como saben es un equipo grande igual él sí que puede con ellas mientras tanto nosotros también cumplimos con nuestra tradición que es saludar a Rosa Márquez muy buenos días

Voz 13 09:58 hola qué tal aquí estamos de nuevo para despedir contigua el año con las buenas noticias de El Corte Inglés falta muy poco para que suenen las campanadas y recibir el nuevo año queremos darnos cuentan los Reyes Magos estarán llegando cargados de ilusiones menos mal que los niños lo tiene muy claro porque ya se saben de memoria el catálogo de juguetes de El Corte Inglés que piden pues que va a ser los juguete es más deseado este estas navidades a que todavía no te has entrado a tomar nota a los peques les gustan los bebés llorones además hay siete modelos diferentes para elegir está Minnie Mickey Panda Nahla también está la estación de policía de súper things o las trampas en la comisaría de ping pong espera espera

Voz 0277 10:41 o incluso la baby Blade una peonza con lanzador que les vuelve locos

Voz 14 10:46 bueno pues ya lo sabéis todos los juguetes que más te está en el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 13 10:51 feliz año nuevo a todos hasta el año que viene adiós

Voz 16 11:02 India hoy por hoy en Cadena Ser punto com diez las redes sociales veinticinco arroba hoy

Voz 17 11:09 hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 18 11:12 fútbol ponemos cómodo porque hoy día es una locura multa Valencia con mil quinientos euros ciclismo si esas tronó el penúltimo día en Marsella en el Velodrome acabar actualidad permite estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede saltar la noticia baloncesto volveremos a tener un derbi en el baloncesto madrileño se verá las caras el Real Madrid SER Deportivos a partir de las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 19 11:41 desde los estudios centrales de la SER la vida moderna sin público la vida moderna sin ofensas la vida

Voz 5 11:49 a gracia Gracia

Voz 20 11:56 triste ya arrepintiendo

Voz 5 11:58 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en On My Lol con David Broncano excepto

Voz 9 12:07 debutó síguenos también en nuestra aplicación

Voz 5 12:09 los Lizzy Cadena Ser punto com o los catetos

Voz 21 12:14 a ser escucha joven y milenios

Voz 22 12:17 caray Marcel spot tú lo estamos inmerso en las redes sociales pobreza Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en esto

Voz 5 12:34 jo entrenamos Twitter tocado Caloca

Voz 22 12:37 no era hacer uso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 0246 12:42 ha pillado de perfil

Voz 22 12:45 pero al mismo tiempo somos clásicos clásico está promulgada Petar eh

Voz 23 12:55 a cuenta con

Voz 9 12:57 la SER pase lo que pase

Voz 24 13:06 qué clase de pintura o de cocina o Zur o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 3 13:23 soy mar mi la mamá de Mujercitas

Voz 8 13:27 Adriano

Voz 3 13:28 tal es a todas muchos besos ediles que las quiero sé que serán cariñosas contigo y que combatirá Mujercitas yo creo que a uno le conecta con la Navidad

Voz 25 13:38 y entonces tiene una cosa muy si de alguna manera entrañable para todos no tiene esa esa cosa que te lleva a la el sonido de los villancicos de la nieve de la familia del calor

Voz 5 13:53 este cuatro de enero La Ventana Mujercitas la ficción estas navidades sugestivas Mujercitas ya disponible en Cadena Ser punto com y en nuestra

Voz 9 14:05 aplicación móvil en apoyo a in Graells

Voz 8 14:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González gratis

Voz 9 14:20 sí les propusiera esta mañana que me dijeran la primera imagen que les viene a la cabeza al escuchar la palabra jubilado abuelo o la expresión persona mayor pues muy probablemente su imaginario colectivo le llevé a al clásico paisaje de una plaza de pueblo con personas vestidas de riguroso negro con pañuelos con boinas acompañados por por sus bastones dando una animada conversación pero lo cierto es que esa imagen cada vez se ajustan menos a la verdad de nuestro tiempo hoy nuestros mayores son más jóvenes probablemente de lo que de lo que lo han sido nunca y su perfil nos aproxima Nos aproxima a otros términos como le ocultos inquietos solidarios br La

Voz 10 15:00 amigo no reímos lo pasamos bien y sobre todo que me hace aprender cada día de cada libro aprendo algo diferente

Voz 5 15:09 Tom como una especie de ejército de reserva siempre disponible la falta de conciliación y los bajos

Voz 0509 15:14 salarios han convertido a España en el país europeo con más abuelos cuidadores

Voz 8 15:19 y activos abuelos solidarios abuelos cultos muy activos

Voz 27 15:24 la medicina que produce el correr no se compra en farmacias ahí estar enganchado a la vida jubilado desde hace cuatro años y estoy enganchado al deporte concretamente al barato hace cuarenta años y que a ello

Voz 28 15:39 me paso va a poner

Voz 27 15:41 la media Maratón

Voz 0509 15:43 no sólo a este señor búsquelo esta noche en la San Silvestre de suciedad ID

Voz 9 15:48 esto vamos a hablar esta mañana con Maravall es periodista es fundadora de coach es autora del libro de estraperlo a postureo de artículos tan interesantes como mayores Ciencia las personas mayores son más jóvenes que nunca Maravall buenos días

Voz 29 16:02 buenas tías mar Feliz Navidad

Voz 9 16:05 cada año bueno en fin todas estas cosas que hay que decir cuando no se saluda un treinta y uno de diciembre que eso lo primero y lo segundo eh mar estamos viendo cómo mejora la salud como se prolonga la esperanza de vida de los mayores es hoy más que nunca la vejez una segunda juventud en nuestro en nuestros días

Voz 29 16:22 Steely absolutamente que es un momento maravilloso es algo nuevo en la historia tenemos un nuevo grupo de edad que está formado por los baby boomers que son las personas que nacieron en la década de mil novecientos cuarenta y mil novecientos cincuenta que

Voz 8 16:37 han cambiado completamente la idea que teníamos

Voz 29 16:40 los de la vejez incluso decir BG ya no nos cuadra porque ahora cuando las personas se jubilan una gran mayoría están sanos están activo

Voz 30 16:50 pues tiene mucha experiencia tienen cultura

Voz 29 16:53 tienen ganas de hacer cosas interesantes que ellos quieren seguir participando en la sociedad y además en la sociedad los necesitamos porque son muchos de nuestros cuidadores como habéis dicho son también grandes voluntad varios pero es que además como cada vez vamos a ser más personas las que seamos mayores es imposible que ya lo retiremos y dejemos de participar como hacían antes hace solo

Voz 3 17:18 lo una generación que parecía que ya

Voz 29 17:21 jubiladas ITER retirada si esperabas a que llegase la muerte sentada en un sofá cuidando las plantas ganando poquito los nietos pero era era una vejez que no tiene nada que ver con la actual claro ya no está

Voz 9 17:34 comentando con con Tom justo durante la pausa publicitaria que muchos de estos abuelos quizás están teniendo ahora su verdadera juventud su primera juventud porque muchos de ellos probablemente se pasaran la edad en la que correspondía ser jóvenes pues trabajando para contribuir con sus familias el luchando por alguna por alguna causa justa es decir están por primera vez disfrutando de la adolescencia de mayores en su vejez

Voz 29 17:56 sí eso es algo que hoy muchísimo cuando estaba investigando este tema porque también ha habido un cambio de mentalidad muy grande piensa que lo baby boomers nacieron en una dictadura nacieron el aplastamiento de la moral grandísima tenían que obedecer fielmente a sus padres a sus profesores Andy ahora se sienten más libres que nunca incluso han tenido la suerte de tener unas pensiones mejores que tuvieron sus padres y eso hace posible también que puedan tener más socio que puedan disfrutar de mucho más cosas incluso la tecnología les ha abierto un mundo que no tenían cuando eran jóvenes no habrá este su casa pueden acceder y ver contenidos Si viajar cibernética mente a sitios inimaginables

Voz 9 18:50 el curioso mar porque aparentemente la tecnología ese salto podría haber ha agrandado la brecha podría haber aumentado la diferencia o las de las dificultades de un mayor para sentirse joven pero tanto en tu artículo como ahora en en tu respuesta veo que en realidad la tecnología ha venido a ayudar en esa segunda juventud

Voz 3 19:08 sí perdón a cazo les fascina

Voz 29 19:11 ante de de esta generación es que son muy flexibles y además tienen una capilla una capacidad de aprendizaje increíble porque cuando han llegado las nuevas tecnologías en vez Escobar darse lo que han hecho ha sido incorporarse tienen sus grupos de whatsapp tienes su Facebook que de hecho Facebook ahora extra la social de las personas mayores la gran mayoría en España de los usuarios de Facebook tienen cincuenta sesenta setenta años no son los jovencitos que se han ido a Instagram es fascinante cómo no quieren quedarse atrás le preguntan a sus nietos que les enseñen cómo utilizar la tecnología ellos se hacen sus propios grupos por eso yo creo que hay que pensar por supuesto el ambiente y la tecnología hay que traemos un atraco

Voz 30 19:58 por qué no es tan complicada como

Voz 29 20:00 para que una persona mayor lo pueda acceder a ella pero yo creo que también tenemos que hacer un reconocimiento a esta generación que es muy sorprendente por los valores que tienen mentalidad tan grande que han dado esa flexibilidad que están demostrando y unos valores de solidaridad que creo que son muy interesantes no

Voz 3 20:20 ahora el voluntariado está lleno de personas

Voz 29 20:23 señores ir bueno pues cuando se compara con otra generaciones se ven que son menos individualistas que los que venimos por detrás y creo que todo eso también es importante que lo veamos que lo veamos ahora que lo agradece

Voz 3 20:35 cómo muestra ahora desde de que se nos vaya

Voz 11 20:39 sin duda yo yo creo que es es totalmente aceptada porque dice Marí una cosa más un valor añadido con el paso de los años mira la juventud tiene sus lo suyo lo entendemos y es muy bonito

Voz 9 20:49 pero con el paso

Voz 11 20:49 los años te aprendes también muchísimas cosas impiendo han valorar lo que es realmente importante no no se deja tanto llevarse por tonterías sólo temporal no se tienen una mirada sobre la vida que es mucho las asentada no iré hasta sabio no es en una manera de ver la vida que es muy diferente porque es el conocimiento acumulado poner esto en un cuerpo viejo quizás pero inactivo es salvo que da muchísima expectativa para gente que es hacer que exceda

Voz 29 21:22 a mí me gustaría añadir hay que también está generación de los baby boomers dieron un salto respecto a la mentalidad de sus padres por las circunstancias históricas en nuestro país ello fueron los primeros que dijeron ya no queremos sufrir estas penas de posguerra que arrastraban sus padres cuando sus padres que era la generación silenciosa fueron mayores sí que tenían todavía ese poso de bueno pues también mucho del catolicismo no que arrastra vamos de esa época de bueno hay que sufrir ha llegado el final

Voz 3 21:55 somos del ejercito que vergüenza así una mujer

Voz 29 21:57 ser mayor de setenta años Eva al karaoke y ahora no pasa eso hay mujeres de setenta años que ese baña el karaoke que se divierten que a clase de pilates que hacen sus fiestas es muy importante ese cambio de mentalidad de también hay que divertirse disfrutar de la vida no y eso también lo han visto pues los institutos de mercado y las compañías que están lanzando muchísimos productos y servicios para que ellos se diviertan porque han cambiado su actitud han dicho pues no somos mayores y que seguimos vivos lo seguimos enamorando seguimos disfrutando y queremos seguir participando de esta sociedad cosa que sus padres no les daba incluso vergüenza ni siquiera las mujeres se se ponían guapas ahora te cruzas con una mujer de setenta años por la calle pues para decir pero que señora tan guapa tiene arrugas pero es bellísima y está espléndida y tiene ese pelo bien cuidado y esa ropa bonita y eso hace sólo una generaciones así las mujeres ya pues sus ropas oscuras supe inédito discreto y ahora no hasta el último día podemos seguir gustando podemos seguir arreglando queriendo estar B

Voz 11 23:10 Just sea cambiado el hombre aunque no debemos despreciar este antiguo generación de gente porque construir un país con sus valores que has hecho todo esto posible es una evolución de la nación pero le damos esos antiguos generaciones de gente cada uno estamos sentados encima de sus hombros pues

Voz 9 23:28 los aún sin duda pero han ido cambiando poco la resignación esa resignación a la vejez al papel que te ha tocado desempeñar por una por una capacidad disfruta que es perfectamente compatible con este valor que tú le que tú les reconoce

Voz 11 23:40 sí yo creo que además como contraste no sé más Agüero pero la juventud de muchos aspectos demuestro cierto atisbo pasiva ante la vida mientras actividad el esfuerzo la energía es quizá más notable de diezmar no

Voz 0509 23:56 en una lección de de de gente mayor entre comunidades que vivimos

Voz 9 24:01 Mar tú has comentado que que te costó más de un año escribir este artículo tú sabías que esa realidad estaba allí que la mayor presencia existía pero te faltaba digamos el pues que que que tú que tu percepción estuviera refutado por una portavoz académica cuando te llegó ese momento cuando descubriste a la persona que te dijo efectivamente esto que tú percibes es una realidad

Voz 29 24:22 los estuve mucho tiempo porque lo veía quiso que todos lo vemos no pero algunas veces bueno necesitamos encontrar las palabras en el caso los periodistas necesitamos encontrar como bien has dicho la fuente acreditada curiosamente pues yo buscaba sociólogo sobretodo sociólogos los historiadores iraquí hundía M escribió un desconocido para hablarme de un libro anterior que había publicado de estraperlo postureo India hablaba de las generaciones y del lenguaje y me contó que era sociólogo estudiaba el voluntariado en las personas pobres en ese momento

Voz 3 25:00 como a él que es el aparece la Virgen no llegó a ver si por fin encuentro aún académica una

Voz 29 25:06 persona que esté estudiando esto que vemos todo a nuestro alrededor porque son nuestras familias son nuestros vecinos son nuestros amigos pero pero que sea alguien que lo haya estudiado efectivamente él lo estaba estudiando y a partir de ahí

Voz 3 25:19 damos muchísimo Nos escribimos muchísimo y además Salvador nos apasiona el tema

Voz 29 25:24 por porque es tan humano es es tanto de la gente que queremos que que creo que era muy necesario hacerlo ver no no sólo por el punto de vista sociológico histórico que es importantísimo que estamos estrenando un nuevo grupo de edad sino también porque es la gente a la que queremos

Voz 9 25:42 si esa persona se responde al nombre de Santiago campero quizás

Voz 29 25:46 sí pero mira qué casualidad

Voz 9 25:48 muy buenos días Santiago muy bien Santiago ese sociólogo que en el que mar encontró el aval que que respaldaba toda su toda su teoría eso que todos en realidad percibimos en casa porque Santiago la edad del DNI ha pasado ya a ser una mera sugerencia una mera sugerencia de comportamiento con la que uno puede hacer lo que quiera en función de su de su ánimo y de su actitud

Voz 31 26:10 sí efectivamente la edad que forma parte de un constructor social que nos permite a través del patrón que era establecer grupos de edad Cortés es obligación que tienen experiencia social similares pero es verdad que la da muchas veces no corresponde social colada el digamos el psicológica del propio individuo como comentó pero hoy en día una persona mayor que tiene sesenta y cinco a es una persona activa una activa que ha sabido perfectamente adaptarse a los cambios sociales del momento una son valores que Acciona Theodore tenido no surgió de esa conversación con que me dio esa oportunidad de participar en el número cien de Cobo de que podré digamos crear ese neologismo me permití la expresión de la mayor escena que es una una suma del concepto de mayores la que tiene la aquí y que de alguna manera del club está la naturaleza hará cosa nos permanece invariable eso es lo fundamental de las personas mayores como siempre fiel tienen tanto todavía que contribuirá a la sociedad incurso como decíamos mucho más que antes caso es que no tuvo la oportunidad que ahora tienen esa oportunidad de poder ofrecer lo mejor que a otra generación de hecho seguramente de muchas personas que no estén escuchando en este momento esté el nieto y la nieta junto con el abuelo hecho toda la vida en casa escuchar pues me está los padres están trabajando y eso es algo que histórico en este mundo yo todo a nuestro país en España como digo es una conquista social que tenemos que saber aprovechar sobre todo cuando muchas de esas el reto demográfico como algo comunicativo lo todo lo contrario que saber aprovecharlo porque es muchísima oportunidad y el hecho de poder establecer esa solidaridad intergeneracional

Voz 9 27:59 Justo eso te te iba a preguntar Santiago porque tú crees que que aquellos que todavía no hemos llegado a la mayor esencia pero que aspiramos a alcanzarla somos capaces de de aprovechar ese caudal de experiencia ese caudal de tiempo eso que hablaba que comentaba toma antes no si sumamos eso aún cuerpo aún bueno a una tener una actitud enérgica a una actitud solidaria pues esto el patrimonio es es tremendo pero nosotros tenemos tenemos capacidad para percibir eso como una oportunidad

Voz 31 28:28 sin duda alguna las personas mayores lo los baby boomers que ha comentado veinte son una generación como decía puso adaptación al cambio social histórico que se ha producido en los últimos cuarenta cincuenta años en España recordemos que ha sido la generación el consenso el diálogo que ha permitido que después de cuarenta años sigan obteniendo una Constitución española son capital humano como decía sumamente aprovecharlo y que no podemos desperdiciar de ninguna manera no solamente en el ámbito privado y familiar sino también de espacios públicos y comunitario como bien decía anteriormente hay muchísimas personas mayores que están todos los mayores que están practicando ejercitando el que estricta todo para hacer es maratón Halonen es algo que históricamente antes no se producía un con lo que sería soy nuevo concepto también de la huelga generacional que un concepto que yo vengo hablando desde hace unos tiempo en el que ha confluencia esta el conocimiento y la experiencia vital de las personas mayores con las personas más jóvenes que multiplican como dijo el conocimiento que permite poder afrontar en mejores condiciones los de esta sociedad telemática la que nos encontramos y vamos a seguir encontrando lo que influencia cada vez mayor las tecnologías de información en la comunicación

Voz 9 29:43 y cree Santiago ya sabes que elegir una palabra es elegir un mundo que deberíamos empezar a desterrar la palabra vejez o por lo menos las connotaciones con las que hasta ahora asociamos la palabra

Voz 31 29:53 yo prefiero hablar de no deje ir esa generación de mayores de hoy que ya no son tan viejos

Voz 30 30:00 sí que Marlins por lo que

Voz 31 30:02 porte esa luz de alguna manera con ese neologismo de la mayor estoy valor contribuye positivamente a reforzar la imagen positiva de las personas mayores más encontramos

Voz 3 30:15 yo lo que creo que no

Voz 31 30:18 el el la conversión lo transfieren transfieren que el pegadizo como el ancianita

Voz 3 30:24 pero hay magrebí que no

Voz 31 30:27 en Europa hablábamos que racimos hablamos chico no en la tercera que muchas veces resulta invisible lógicamente es el organismo es decir destinadas persona por razón de su edad eso estamos ya en los medios de comunicación social de la publicidad incluso en los centros de trabajo cuando se va a recortar a una persona que tiene más de cuarenta y cinco cincuenta años Ése era disco como práctica social incluso muchas veces institucional tenemos que erradicarla

Voz 3 30:55 lo estamos

Voz 31 30:57 de ocho Ojalá los propósito sacan eliminar legales para conseguir como decía una sociedad donde la solidaridad intergeneracional elemento clave para progresar como sociedad

Voz 11 31:09 es muy importante lo que dice Santiago porque cada vez además es más extremo ahora buscan gente con menos que cuarenta años para puestos de donde es imposible que el candidato ha acumulado la experiencia para hacerlo bien vamos a ser honestos la la vida da experiencia ex prensa sirve para mucho y esta obsesión con la juventud impone la juventud dentro los sitios lo único que es perder la sociedad pierde cuando dentro las raso

Voz 9 31:37 es muy el portero de merecía el cubren

Voz 31 31:40 malísimo que sea lo positivo que rodea siempre al grupo les da joven algo que está muy bueno siente como decíamos los medios de comunicación social en las grandes empresas la publicidad etcétera pero la contra históricamente en España dos mil cincuenta exposición en la ida las personas mayores de sesenta y cinco años

Voz 32 32:01 para representar

Voz 31 32:04 por ciento de la población española es decir los octogenarios los nonagenarios hoy que pueden resultar incluso centenarios una excepción llegarán a ser la normalidad social porque tiene a su hija de cuatro entre personas con lo cual la tienda desaparecieron frente a esa mayoría excelencia les imponen la sociedad en todos sus a tomar decisiones

Voz 9 32:28 es muy importante que empecemos a revisar todas estas verdades establecidas todos estos lugares comunes cambiar connotaciones y asumir de una vez por toda que vivimos en una sociedad en la que hay jóvenes de todas las edades absolutamente imperaba is Santiago gamberro pues nos proponen el primer paso ya lo hemos puesto nombre por lo menos ya sabemos que existe la mayor esencia de hecho vamos a decir que viva la esencia de una Santiago mar muchísimas gracias

Voz 3 32:53 muchísimas gracias un abrazo a vosotros hasta luego

Voz 8 33:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 3 33:05 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el

Voz 0277 33:08 por precio llegas tarde hombre

Voz 24 33:10 dos lo sabe Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com recuerda si usas una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 33 33:30 sí

Voz 16 33:36 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel

Voz 5 33:39 las redes sociales Facebook Twitter arroba

Voz 17 33:41 hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 8 33:50 el placer de escuchar el gato a sonrió al ver a Alicia

Voz 0277 33:56 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto que empezó algo tímidamente

Voz 0530 34:10 pues no estaba del todo segura de que le fuera gustar el cariñoso tratamiento pero en el caso

Voz 34 34:16 dos sellos sonriendo más y más vaya parece que ajustan pensó Alicia

Voz 0277 34:22 no me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 5 34:29 con te

Voz 0530 34:31 estoy gato Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 35 34:38 en el placer de escuchar

Voz 20 34:47 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo el faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 0246 35:10 usted comunes

Voz 36 35:14 a vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomo de aquí de allá dado mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 0246 35:26 la vena artística para hoy

Voz 36 35:30 oiga o sea de verdad hoy la Lahoz que bueno tampoco se pase

Voz 0530 35:40 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarlos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos

Voz 8 35:57 Donna UNICEF en un nombre una vida punto es hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 9 36:09 no basta con abrir un viejo álbum de fotos para comprobar cómo hay que hemos ido cambiando cómo ha ido cambiando nuestra forma de vestir no según anoche por ejemplo como la de hoy en la que muchos os veis diréis pues especie al mente para despedir a un año y para dar la bienvenida a otro pues el mayor o menor uso de laca las hombreras y terciopelo la pana lo zapatos o Eaton lleva treinta de diciembre tenga decidido celebrarlo con unas fantásticas botas de cowboy pero detrás

Voz 0985 36:36 bajo que son más más como es que la cierre es quiero decir porque cada cada uno

Voz 9 36:41 tú Tom probablemente mira es una foto tuya de hace treinta años y no haya cambiado mucho cómo vistes no pero en general eh mirar una un álbum de fotos supone mirarse a un espejo en el que hay que aprender a quererse también como uno como uno era también podemos por ejemplo visitar una exposición que se llama Modus Modus y está aquí en Madrid en la sala Canal de Isabel Segunda que es una muestra colectiva que rastrea las aportaciones de la moda española tanto aquí en nuestro país como el ámbito Hernán internacional para ver cómo han ido influyendo los diseños españoles en la moda y en la cultura es un recorrido por la historia del del modo de vestir en nuestro país que en el fondo es también un recorrido por el armario de todos nosotros y por eso para repasar la importancia de las aportaciones españolas Alamo toda pues hemos llamado a la estilista Natalia una tele muy buenos días

Voz 3 37:30 hola buenos días cliente escucho que gusto hombre fenomenal puedo desvelar los entresijos de la radio puede decir dónde estoy

Voz 9 37:38 el supuesto pues estoy en Tenerife

Voz 3 37:41 en tu tierra ya lo sé

Voz 9 37:43 sí que puedes decorar los entresijos de la radio lo que no desvelaremos la envidia que me das

Voz 3 37:49 Natalia

Voz 9 37:51 oye hemos sido ha sido España históricamente Un país influyente en cómo ha evolucionado la moda internacional

Voz 30 37:57 muchísimo de hecho España es un país de tradición artística es verdad que bueno debido a sus cuarenta años de dictadura la cosa queda un poco como estancada pero parece que de nuevo hay ese impulso pero no olvidemos pues eso toda nuestra tradición literaria pictórica ir también de moda a que además ha sido inspiración pues para diseñadores de fuera como un pues podría ser Jean Paul Gaultier au John Galliano

Voz 9 38:30 pues a nosotros acusando esta exposición como como excusa Modus eh nos gustaría repasar un poco precisamente esto ha sido la influencia de nuestra manera de vestir entender la modal largo de la historia no sólo en cómo nos vestimos nosotros sino también como tú dices Natalia en como en cómo visten otros de la exposición reúne sesenta y cinco piezas de treinta y ocho diseñadores muy conocidos por todo pero hoy vamos a bajar esto un poco más a la tierra como podríamos definir Natalia si quiere preguntar en unas pocas pinceladas se que es difícil pero que cuáles diría que son las Caracol místicas de la moda típicamente española

Voz 30 39:00 pues mira es que como todo al final es que también hay mucha fusión que lo nuestro hay pues bebe también de cosas de fuera por ejemplo los lunares que nos parece algo como súper español pues

Voz 37 39:15 Nares bueno

Voz 30 39:18 en inglés llaman polca yo soy ya nos da una pista de polca pues porque efectivamente tiene relación con la polca con el baile entonces has lunares realmente vienen de la República Checa pero es una cosa que nosotros lo sentimos muy nuestra pero por ejemplo la mantilla pues ahí también hay dudas hay quién dice que viene de los íberos luego también se dice que podría ser una variación de del velo musulmán pero sí que es verdad que es común súper referente nuestro mantón de Manila que bueno pues ya el nombre nos da una pista que se produce

Voz 37 39:53 a la antigua colonia española no hermanita

Voz 30 39:59 más cosas pues no sé claro yo por ejemplo relacionó mucho España el color rojo que además hoy es importantísimo

Voz 9 40:05 aclararon a nuestro Gómez Rojo es nuestro vino

Voz 30 40:08 o por ejemplo también muy de hoy la capa españolas a capaz de de Ramón Chico que para mí o no sé por ejemplo de calzado pues las menorquina las alpargatas que son las

Voz 3 40:23 es Pardiñas también es que depende de vayamos la chapela del norte no seo tantas cosas de aquí de de de Canarias es que es muy

Voz 30 40:34 es muy complejo pero por resumirlo yo creo que lo más español es lo goyesco

Voz 11 40:39 ya sé no se nota y lo demás que tú has hablado es verdad que viene otra cultura pero lo hemos hecho o habéis hecho vosotros mejor si algo muy español no es a su su origen puede estar fuera de estas fronteras Pedro Muñoz

Voz 9 40:55 su identidad no olvidemos que la España del siglo de oro como primera potencia económica y cultural puedan también dictó durante mucho tiempo como se debía vestir en en Europa en Natalia en esta posición por ejemplo Se destaca el color negro como una de las grandes aportaciones de la de España a la moda el color negro también alguna has e influencias de tipo religioso en el vestir

Voz 30 41:18 que está muy arraigado no todo por ejemplo el negro el tema de la Semana Santa de las mantillas como decíamos que la verdad para mí es una pena aquí hubiera a discutir ya lo sé yo vamos a tener aquí un debate Tomillo

Voz 38 41:34 las posturas muy diferentes en un tema muy polémico lo sacas pero bajo traspasado

Voz 30 41:40 no vale en High Dios mío bueno pues al final todo esto también está el tema de la mantilla obviamente se relaciona los rituales religiosos pero también a los toros leyó lo que propongo es que nos quedemos con toda la parte estética que es maravillosa porque no puede gustar más un traje de luces no sé lo que me gusta mi la gustado pues eso a John Galliano a Logan a la casa Moschino sea como algo es bello como algo estético pero yo creo que tenemos que supo

Voz 37 42:13 mirar ya lo de tener que que

Voz 30 42:16 que torturar animales esa es mi postura yo sé que Tom Le gusta mucho y él piensa diferente claro

Voz 9 42:21 el peatón le queda exaltar el traje de luces queréis

Voz 11 42:24 corto pero aunque el sobrero vean Monteira allí en la la la montera no queda bien

Voz 3 42:34 anda anda

Voz 11 42:35 nadie porque pese Club de Mickey Mouse de discutible pero hoy Diego las ruinas estos clásica de los años cincuenta de seminarista que sea de pueblo lamentablemente no tengo casa me encantaría ponerlo

Voz 9 42:49 pero digo yo pongo una buena

Voz 11 42:52 Ikeda con más cara de idiota todavía quedan todavía

Voz 9 42:57 más que sin oye en la tele vamos a ser un ejercicio más a preguntarle Atom que es de los dos claramente el que nos ve con mayor distancia al menos gráfica Tom como tú que he visto un español si tuviera que definirlo pues no se está de acuerdo pero yo creo que si hablamos hoy en día yo creo que esto

Voz 11 43:13 ha sido si el español está más de un colectivo cuando se iba a vestir el individualismo queda aquí esas en algunos actitud pero en España la tendencia es vestirse como un grupo de personas pueden puede ser un pico burgués que tiene su estilo muy marcado hito puede ser el típico macarra o diferente otro o lo que sea yo creo que eso está muy marcado por por los colectivos centros hablado una moda española es hablar de varios estilos realmente cada uno identifica te parece bien esta análisis

Voz 30 43:47 si parece bien yo creo que el tema de las tribus urbanas buena amistad además me me fascina pero sí que es verdad yo creo que también está muy relacionado a pues eso a nuestra educación no que al final es como que yo creo que culturalmente no sea premiado mucho el destacar sino más bien

Voz 11 44:08 no como una manera muy discreto claro

Voz 30 44:12 once pero por ejemplo la eh pues las tribus urbanas como respuesta o reacción a todo eso a mí me encanta yo yo es que cada vez que veo pues góticos por la calle que me da rabia porque cada vez se ve menos también tiene mucho que ver con la globalización que por eso yo creo que ahora todo esto de lo español como respuesta porque estamos como cansados no yo creo que ha llegado el momento en el que Juan

Voz 3 44:40 en España mola Hay y hay que decirlo al mundo porque es que el mundo lo sabe y parece que nosotros somos no que que que bueno pues eso que aquella llama la atención que es bonito eso

Voz 11 44:51 es lo es Natalia esta según lo que me informa la prensa japonesa es que la moda sin Tokio la moda en Tokio estando es chaqueta o americanas

Voz 8 45:02 estilo Samurai

Voz 9 45:05 están reivindicando su efectivamente es lo un poco lo mío pensé que se lo mismo no

Voz 3 45:11 sino esto yo creo que

Voz 9 45:13 como dice a Gaudí siquiera y hay que volver a los orígenes oye una última pregunta Natalia porque no podemos hablar de moda española

Voz 3 45:20 de esta de esta característica que en

Voz 9 45:23 incluye Tom debe de vestir todos de una manera parecida y no hablar del apellido Ortega no hablar de Zara de ese enorme imperio internacional porque ahora sí que estamos dictando cómo se viste medio mundo a través de de estas empresas no sí sí sí sí lo que pasa es que fija

Voz 30 45:39 T que yo creo que estamos en un momento de no sé de saturación en general un notó industria de la moda pero no también por las redes sociales no se llevamos un estilo de vida muy ajetreado y creo que hay que pararse yo estoy muy a favor de recuperar la artesanía techo hoy como es a final de año ya pienso en los propósitos y yo creo que que que que que sí que hay que recuperar la artesanía también seguir apostando por la diversidad cultural como vemos lo no esto es importante pero lo nuestro bebe de muchas fuentes también

Voz 3 46:21 la propia son cultural esto que

Voz 11 46:24 la paz es una palabra muy después de

Voz 3 46:26 dieciocho se irrecuperable superarlo castizo que al final fue pues eh trató este tema de lo goyesco era eso de hecho voy a tiene un cuadro que es La gallina ciega super interesante porque se ve a varias personas como bailando no parece que están haciendo como si Iván todos vestidos de pues de majos no de de de lo castizo era primero cómo vestía la clase humilde ido es que va como afrancesados entonces eso yo creo que esa respuesta

Voz 30 47:00 es un como de poner en valor lo nuestro a me gusta muy Inditex como modelo no ya que estamos hablando es digamos todo

Voz 3 47:09 está muy bien pero creo que ver

Voz 38 47:11 sí sí sí sí estoy ahí recuperar salir adelante pues nada le ya sabes tú esta noche a la fiesta

Voz 3 47:16 de de fin de año vestida de Maga vestida con el traje tradicional canario me encantaría sirvió muchísimas gracias a vosotros un abrazo fuerte igualmente

Voz 8 47:30 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 24 47:33 haz tus compras aún más con la financiación en todo al cero por ciento y ya está en treinta meses

Voz 11 47:38 a partir de doscientos noventa y nueve euros

Voz 5 47:41 hasta el treinta y uno de diciembre disfruta desde ya de todos los beneficios de la tarjeta gratuita Media Mark Karr tirita por ciento fíjate gente que serán Consumer Finance

Voz 39 47:55 conecta con hoy por hoy a través del whatsapp

Voz 3 47:58 danos una nota de voz al seis XXXVIII

Voz 39 48:01 XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 20 48:04 lo que quieras estamos Genaro porque conocía a una persona que ha viajado en el tiempo mano Gabriel hola hola Gabriel pues el tiempo hermano lavar no viajaba junto

Voz 0509 48:15 sí qué tipo de vehículo utilizáis para romper el espacio continuó

Voz 34 48:20 menos en renovables y adiós viejo pasado verdad pasado conocimos

Voz 0509 48:23 la reforma o trazo y habías bajó también el futuro no paga mucha veces vosotros creéis estaba allí como es dos mil diecinueve

Voz 40 48:29 muy bueno en una mierda de año no parece que hoy esperanza pero vamos por ello a dejar dos mil dieciocho llorando como un niño nada de eso un año más la noche del treinta y uno de diciembre e iba a por uvas El especial noches viejas de la Cadena SER por el que desfilarán los cómico más antes de esta bendita casa habrá mucha risa mucha música mucha mucha participación de los oyentes ha presentado magistralmente por treinta y uno de diciembre en directo desde las once de la noche nos comeremos las uvas contigo

Voz 5 49:04 el futuro del nuevo gintonic

Voz 32 49:08 la creadora de la berenjena

Voz 5 49:12 pero pese a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en mayo con David Broncano esto es el síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com o postureo ser de Nasser

Voz 0277 49:30 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 5 49:38 todas las más lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación esa niña de doce años que cruzó solo a toda África

Voz 1031 49:55 hasta recibir el abrazo

Voz 41 49:57 dique de contención de una derecha y una hecho en Madrid

Voz 5 50:04 te voy a hacer una pregunta señor Rajoy está usted dispuesto de emitir pienso que ha llegado el momento de poner el punto final un año siempre aspiro este XXXI a partir de las nueve y media de la noche y dos de dos mil dieciocho quiero que vayas por la calle pisando fuerte un año sin respiro con Ana Martínez Concejo síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 0246 50:30 estas navidades querido oyente escucha la SER

Voz 9 50:37 estas navidades

Voz 0246 50:39 escucho las pueden

Voz 42 50:41 Navidades después también claro es magnífica

Voz 0246 50:44 porque no

Voz 42 50:46 mira no siempre siempre se puede podía escuchar

Voz 0246 50:49 decían escuchar a ser siempre

Voz 21 50:52 y Navidad

Voz 43 50:55 se ha

Voz 3 51:03 muy buenas les habla Marina García miembro del equipo de La Ventana en fechas tan entrañables y familiares o no quiero asomar me a este espacio radiofónico de la SER para felicitar a todos los oyentes y comprometerme más con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar solo que sean felices

Voz 14 51:34 hoy por hoy con Pablo

Voz 8 51:37 sale Baptista

Voz 9 51:40 hoy que es el último día del año y no hemos tenido jornada de Liga este fin de semana ha llegado el momento de los vaticinios y de los pronósticos de hecho hoy vamos a hacer la quiniela futbolística del año para dos mil diecinueve con nuestros estadistas del gol

Voz 5 51:56 Jordi Martí muy buenos días buenos días Pablo Jordi bienvenido de nuevo qué tal las vacaciones pues fan fantásticas cortan verdad oye para mí me han cundido eh pues satisfecho porque he podido descansar desconectar y ahora ha vuelto a la carga pues Jordi lo cierto es que esta mañana no tenemos al otro estadista del gol no está con nosotros Antón Meana

Voz 9 52:16 eh pero lo vamos a tener muy presente créeme porque sí