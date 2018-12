Hoy por Hoy (31/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 0824 00:06 buenos días el Gobierno garantiza Podemos que están dispuestos a estudiar medidas que limiten el precio del alquiler condición del partido de Pablo Iglesias para dar su visto bueno a los presupuestos la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha asegurado en Hoy por hoy que la política de vivienda que firmaron con Podemos la van a llevar a cabo

Voz 4 00:22 lo trasladaremos o bien cuando este decreto e inicie su tramitación parlamentaria a través de proyecto de ley se como ustedes saben en alguna de la fórmula que puede permitirlo en todo caso sino mira en la propia ley de Presupuestos todo lo que hemos comprometido se cumplirá y todas las cuestiones relativas a la regulación o los instrumentos que puedan intentar empezar a atacar un problema que existe en las grandes ciudades juez pueda solucionarse con este icono otra competencia que tienen los propios ayuntamientos

Voz 0824 00:51 el presidente del Gobierno de Asturias ha reivindicado el valor de la Constitución española frente a los que la deslegitima han mediante una demolición sistemática de la transición en su último discurso de final de año Javier Fernández ha hecho un llamamiento a mantener el corazón industrial de su comunidad y ha puesto el foco en la importancia de tomar medidas frente al envejecimiento de la población Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0174 01:11 en su último discurso de fin de año como presidente Javier Fernández tiene un mensaje especial para los trabajadores de Alcoa bajo amenaza inminente de despido hay pone el fortalecimiento de la industria como principal desafío con él lo aboga por un nuevo sistema de financiación autonómica que condicionará el nuevo modelo de Estado

Voz 5 01:29 creo que todos debemos tener muy claro que la evolución del modelo de Estado puede depender más de un cambio en el sistema de financiación que de una reforma constitucional

Voz 0174 01:39 el otro gran desafío según el presidente asturiano es combatir el declive demográfico pide que no permitamos que la campaña electoral lo contamine todo dice en los próximos meses

Voz 0824 01:49 la Guardia Civil ha detenido a cuarenta y dos personas en dos operaciones contra el tráfico de hachís a gran escala en el estrecho de Gibraltar y ha intervenido más de tres toneladas de droga según los cálculos de los agentes la organización desmantelada introducía en España medio eh quinientos kilos de hachís al mes Radio Algeciras Cándido Reguera

Voz 1779 02:07 las detenciones han tenido lugar en las provincias de Cádiz Málaga y Ceuta donde se han recuperado cinco vehículos robados cinco embarcaciones y mil trescientos litros de gasolina además de la incautación de tres mil doscientos cincuenta kilos de hachís y la detención de las cuarenta y dos personas la primera operación denominada cansinos se iniciará el mes de septiembre se ha saldado con la detención de veintiuno el clan de los futbolistas en Manilva Málaga donde el jefe de la organización tenía una vivienda la segunda actuación denominada Recker viveros se ha desarrollado en Ceuta y ha terminado con la detención de otras veintiuna personas que utilizaban embarcaciones semirrígida si recreativas para transportar los alijos hasta puertos deportivos durante la investigación también se intervino una furgoneta cargada con la gasolina la playa de Guadalmar en Tarifa Issam han encontrado varias armas simuladas y grandes cantidades de dinero en metálico en varios de los registros Prats

once y tres diez y tres en Canarias

en el Madrid

Voz 7 03:05 en Madrid el presidente de la comunidad Ángel Garrido visita a esta hora las instalaciones de metro para felicitar el año a los trabajadores que a partir del diecinueve de enero reanudarán la huelga que emprendieron en diciembre por falta de personal de seguridad y la mala gestión del Gobierno regional a causa del amianto Garrido realiza la visita además en el día en que va a emitir su primer discurso de fin de año como presidente allí está Alfonso Ojea buenos días

Voz 1684 03:27 buenos días el presidente Ángel Garrido

Voz 0089 03:29 en efecto está visitando las instalaciones del Centro de Control de metro aquí en pleno distrito de Vallecas en la estación de El Alto del Arenal este centro va a desarrollar el dispositivo especial de Nochevieja que ha diseñado la compañía hay varias recomendaciones para las horas antes de las uvas la primera es que la estación de Sol va a quedar clausurada las nueve en punto de esta noche por motivos de seguridad para preparar así todo el kilómetro cero de cara a las campanadas la segunda se refuerzan los servicios de Metro en la línea uno principalmente estará estación deportivo donde va a comenzar esta tarde la San Silvestre Vallecana y la tercera dirigida evidentemente al

Voz 8 04:05 más trasnochadores metro no abrirá

Voz 0089 04:08 sus instalaciones hasta las siete y media de la mañana del día de Año Nuevo

Voz 7 04:12 ah gracias Alfonso hoy dentro de una hora tendrá lugar el tercer y último ensayo de las campanadas en la Puerta del Sol unas Campanadas diferentes porque por primera vez van a sonar dos veces a las doce como siempre y una hora más tarde para la Comunidad Canaria Jesús López

Voz 1684 04:25 gradas es el relojero de la Puerta del Sol Lugo

Voz 7 04:27 dos y cuarto

Voz 9 04:29 se hace retroceder el reloj a las once

Voz 1 04:31 bueno

Voz 9 04:33 entonces estamos esperando otra vez que vuelvan las células doce cuando el galardón

Voz 7 04:37 en la Puerta del Sol será desalojada desde las nueve de la noche cerrarán también las estaciones de Metro y Cercanías el acceso Se va a hacer por la calle Mayor Arenal Alcalá y la Carrera de San Jerónimo las afecciones en los autobuses se pueden consultar en la web municipal cielos despejados y siete grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1684 05:23 creo que sería bueno que entraremos en dos mil diecinueve teniendo ya una cosa clara ya va siendo hora esto Frankenstein y Frankenstein es el doctor

Voz 10 05:31 doctor

Voz 11 05:39 como el de la Vendée como no tanto como el doctor Cavadas

Voz 1684 05:43 muchos actores este año dos mil dieciocho se han cumplido doscientos años desde la publicación de Frankenstein o El Moderno Prometeo que es la novedad de de la novela de Mary Shelley que nos presentó al que es probablemente el monstruo más famoso de la cultura popular y también uno de los textos de ciencia ficción más importantes de la literatura ya saben que la novela cuenta con una cantidad inca hable de versiones y adaptaciones sin duda una de las más icónicas es la comedia que dirigió en mil Brooks en mil novecientos setenta y cuatro El jovencito Frankenstein

Voz 12 06:09 Brown con estén me toma el pelo no se renuncia Franco en este dice usted también Frank Boris no Frederick Ipar que no es Frank boy from constituye porque no es Frederick Frankenstein muy bien ustedes si no se pronuncia a digo

Voz 1 06:28 es muy importante que aprendan evita pronunciarse desde hace unas semanas el musical El musical basado en esta película está instalado en la Gran Vía madrileña

Voz 13 06:37 sí

Voz 1684 06:44 y hoy están aquí con nosotros en el estudio Albert Gracia que interpreta al monstruo aunque quizá sería más correcto decir criatura probablemente que crea el doctor Frankenstein aunque quizás más correcto decir from constituye muy buenos días Albert muy buenos días esta correctamente pronunciado tu nombre ah vale Albert gracias Il luego Jordi Vidal que interpreta a Igor aunque será sería correcto decir algo por favor buenos días buenos días bueno bienvenidos los muchísimas gracias por venir porque aunque hoy es día XXXI vosotros tenéis hoy mucho trabajo porque desde hace unos cuantos años tome no si lo sabes pero con el crecimiento que han que han tenido los musicales en nuestro país se está convirtiendo en bastante habitual para mucha gente despedir el año dentro de un teatro por lo tanto esta noche vosotros tenéis función función especial además correcto relevos

Voz 8 07:29 la función especial como bien dices es ya tradición pasar las uvas en en el teatro no compartiendo con con los actores sí la verdad es que yo las veces que lo vivido basado mucho sean

Voz 1684 07:42 pero como es porque la función de esta noche creo que empieza a las diez corre la el musical dura unas dos horas y media por lo tanto las uvas os pilla en en medio espían terminando el segundo el segundo acto probablemente no las uvas nos pilla una segunda en la media parte ajuste vale vale vale vale ya está

Voz 8 07:58 más o menos montado para que a la media parte

Voz 6 08:00 la hay hay unas

Voz 14 08:03 una sorpresa sorpresas para el público que que tenemos ahora para para preparar la sorpresa con todo el punto

Voz 8 08:09 aún quedan entradas quién inquiere avenir que sepa que en la media parte hay sorpresa y como un vuelo entraremos el año divertirse vale

Voz 1684 08:19 vale bueno ves esto no sólo nosotros pasamos el el año trabajando fin de año trabajan día a mí esto me consuela y además vosotros tenéis bastante experiencias musicales con lo cual entiendo que tampoco es la primera vez que os vais a comer las uvas encima

Voz 1 08:30 cuántas ya llevamos unas pues no es decir cantar y comer uvas una técnica tan peladas iban sí

Voz 1684 08:41 Pippa entiende oye qué tal qué tal tienes un par de semanas en el en el lo bueno más en la obra pero éste no pero Messi m son seis semanas y que te llevas la espalda Jordi de momento justamente me duele que cualquiera que haya ha visto el jovencito Frankenstein sabe que Ivor es un personaje jorobado que va todo el tiempo o el gran parte de la película va pues inclinado hacia adelante con lo cual tus lumbares probablemente sean el personaje que más sufre toda la obra un poquito

Voz 14 09:10 el las lumbares que más sufren de todo de todo el elenco son Miguel sí pero bueno como va como va cambiando de lugar entonces las compensando siempre un ratito te lavas

Voz 1684 09:21 eso sí la el

Voz 14 09:23 con en la película también evoluciona

Voz 1684 09:26 es verdad no hay otra cosa que cambia de lugar en la película que creo que a ti te costará más que es el ojo de porque sabéis que lo interpreta Martín fe Marty Feldman en un papel que es absolutamente icónico lo cual entiendo que también será una responsabilidad

Voz 1 09:40 añadida en tu caso más allá de las lumbares Marty Feldman

Voz 1684 09:43 a Vico bastante hizo de esa característica una característica básica en una sala Florencio claro totalmente es una carrera de derbi es así el podía mirar a dos personas al mismo tiempo sin ningún problema esto como lo trabajas tú

Voz 14 09:55 el intenté trabajar lo de la técnica de cantar con las uvas eso lo conseguí pero no sé hasta aquí no no he podido intentado ir del con unos maestros les prácticos pero no

Voz 1684 10:04 el maestro estrabismo estaría estaría muy bueno un grupo reducido pero pero sí que es un monstruo en el todo el digamos el sentido más literal de la expresión luego hablaremos de de tu papel porque entiendo que en tu caso memorizar el guión es la parte fácil no

Voz 8 10:20 bueno sí ha costado porque cada gruñido tienen sentido y tienes que que que que saber dónde lo pones pero sí la verdad es que tengo un trozo de texto que me costó la verdad porque es bastante trabalenguas pero bien bien

Voz 14 10:37 tengo que decir que son Bird virtuosismo del Bellido luego luego

Voz 1684 10:41 vamos a comprobarlo luego trabajaremos es una parte de la entrevista que sea sólo con respuestas unida a ver si somos pero además ha estamos

Voz 8 10:48 analizando en ir a los sitios yo Bruño oí

Voz 1 10:51 es evidente te abre la puerta a que pase sin lo que

Voz 1684 10:57 bueno el musical se estrenó en Broadway y luego pasó al West End londinense donde si no me equivoco se sigue interpretando a día de hoy pero ahora está también en la Gran Vía madrileña que a nivel de escenografía a nivel de vestuario a nivel de iluminación etcétera Tom ésta puede que sea la versión más espectacular de las que se han estrenado sin duda

Voz 8 11:16 sí la verdad es que no ha

Voz 1684 11:19 no creo que el de hueso venden bastante más en el mejor sentido pero más de andar por casa estoy

Voz 8 11:24 has más realista en ese sentido sea que si hay una piedra una piedra no es todo es muy muy realista y aquí Esteva Farrés

Voz 15 11:33 ha intentado darle un vuelco

Voz 1 11:36 bastante interesante a nivel espetó

Voz 8 11:39 esta claridad

Voz 14 11:41 modernismo no es bastante bueno más conceptual si conceptual conceptual pero sin que sin que haya el sin que es el espectáculo pierdan por eso no podemos es como una buena combinación de que en un espacio vacío van apareciendo en mil cosas ridículas que suben que bajan al al más estilo pronto Broadway no

Voz 1684 12:02 el actor supongo que es fundar

Voz 14 12:05 tal donde laboratorios uno de los momentos más espectaculares cuando cuando se da vida a la criatura a nivel de efectos especiales yo creo que es es uno de los no los momentos cumbre

Voz 8 12:17 del espectáculo sin perder el respeto ni nada porque yo lo que ha querido hacer un homenaje a la película en blanco y negro y entonces hay muchos momentos que tiene el musical este tono grisáceo de la película

Voz 6 12:31 con la gente con todo para para que no sea

Voz 14 12:35 sólo los psicólogos largo yo creo que el trabajo de iluminación es espectacular creo que tenemos una iluminación y las coreografías son la a y les dan gran todo

Voz 1684 12:46 es decir que aunque el show tenga vida propia e independiente respecto a la película quién quiénes vayamos buscando un homenaje a esa peli que nos apasione que nos encanta también vamos a salir de allí contento porque imagino que habrá mucha gente

Voz 16 12:58 al salir os lo diga la comparación es esta misma película era un homenaje al once Dior por eso pero si usted es un homenaje un homenaje a un homenaje a la figura esta no

Voz 1684 13:11 bueno pues vamos a escucharnos anuncios ya a la vuelta venga venga

Voz 5 14:09 cadena SER presente el placer de escuchar

Voz 22 14:14 y las tú dices sonrisas ni las ya más rápidas de la Illa sin armas y las aguas de la bondad sin fondo y la pérfida corrido pico

Voz 9 14:24 nada nada más sola

Voz 22 14:29 ceñida en tu silencio si no mañana y cuando quiebran agudas puntas útiles saetas en tu silencio liso sin derrotan y Gloria

Voz 23 14:40 qué marcas es lo que te eso eso lo que te salva el filo del silencio que tú usas

Voz 9 14:53 sin voz desnuda Pedro Salinas mil novecientos veintinueve

Voz 24 14:58 a me ser el placer de escuchar

Voz 23 15:07 no sabemos y dudar es de sabios pero sí que es que

Voz 1 15:11 esa duda nombre convierta en enemigo

Voz 25 15:14 lo de nada ni de nadie el que dure

Voz 3 15:16 te escucho

Voz 26 15:19 automáticamente estas legalizando la patronal

Voz 3 15:21 el que dude cuántas horas es dormir poco pues ayer me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete

Voz 27 15:28 se sorprende una gitana quería hacerlo no a mí cuando me dijeron que sí hubo yo me me decir que no me ilusiona

Voz 3 15:38 sí emociona volvernos a encontrar a mí me tiene un poquito como todos los días

Voz 1684 15:44 año

Voz 3 15:45 pero hay que decir que más de la mitad jurar

Voz 20 15:56 sí

Voz 1684 16:51 en los años treinta los monstruos eran al cine lo que ahora son los superhéroes

Voz 11 16:57 Frankenstein Drácula La momia ya hemos dicho que hora el monstruo y empezado hoy está ahora falla lo porque el monstruo es el mono o la criatura los actores que interpretaban también a estos monstruos grandes estrellas entre las que hoy se sigue rindiendo homenaje como Bela Lugosi como Boris Carlo cuando Mel Brooks decidió poner en marcha su propia versión en clave de comedia de Frankestein

Voz 1684 17:17 la buscando precisamente homenajear a todos estos clásicos

Voz 11 17:20 el jovencito Frankenstein que se estrenó en los setenta se ha convertido una peli de culto para muchos una de las mejores comedias de la historia

Voz 1 17:27 me gusta volcarse por la paz

Voz 30 17:32 el volcán

Voz 10 17:38 bueno ver Jordi

Voz 3 17:39 escucharnos reíros cuando esto lo tenéis que ver cada noche desde hace un mes y medio Dios sigue gustando

Voz 14 17:46 bueno gorda y hará virtudes de lo que es lo que es en el musical se ha transformado es toda una canción que es uno de los números numerados del espectáculo con un carro ahí Cristina Llorente haciendo de Inca loca y bien divertida y moviéndose para arriba para abajo y claro no puedo evitar reírme

Voz 11 18:04 hablamos de la versión musical de esta película que se representan el teatro el alud Philips Gran Vía con un montaje como hemos contado espectacular con música en directo y con más actores que una superproducción de Hollywood cuanto sois en total

Voz 14 18:15 de intento algo se pico más los músicos bailarines músicos si no

Voz 1684 18:21 bueno pues esos actores los mejores Albert gracias Jordi Vidal Kane por lo menos lo mejor que han venido aquí se interpretan a la criatura ya a Igor que es el siervo el doctor fueron con vosotros habéis visto la peli antes de habéis Rey Rey visitado la película antes de representar a nuestros persona

Voz 8 18:41 bueno

Voz 1684 18:41 yo no sé si es que claro son dos actitudes no yo sí obviamente para manejar la referencia o no para no contaminar media reverencia

Voz 8 18:49 exacto y no me quería contaminar la había visto

Voz 25 18:53 hace mogollón porque ya tengo una edad

Voz 8 18:58 no pero ya la había visto hace mucho tiempo y alguna referencia pero no quería intoxicar me quería a ver qué salía quería dar Mi monstruo carnicería Unidos fueran

Voz 1684 19:09 qué te salieran a ti el corazón

Voz 8 19:11 voy a dejarme sorprender por la escena intentar vivir lo cada día hay no

Voz 31 19:18 dejarlo Ci tampoco las antiguas clásico es lo la películas no no el libro bueno

Voz 1 19:24 es un gran extensión Albert gracias sí sí me me deje castizo si me deje mejor la verdad es que tengo que reconocer que

Voz 8 19:33 los primeros ensayos costaron bastante gran plan que hago donde estoy que estoy haciendo que me pasa no estoy aquí no hago nada así hago saber pero yo creo que forma parte dentro del trabajo que tenemos en este caso Jordi tenía una referencia

Voz 6 19:52 creo más más

Voz 1684 19:55 más clara a lo mejor una referencia a once y ser más fiel no sí

Voz 14 20:01 pero también a intentar hacerlo lo mismo que hablar no digamos no es cine no soy Martin Feldman Nos oyes tráfico claro que hacer mi mi personaje me Igor creó honestamente que logrado esta cumbre dio no que la gente que es súper fan hizo estragos pues es es igual

Voz 15 20:18 cuál o o es difiere

Voz 1684 20:21 ante pero me gusta también y es reconocible pero tú lo has hecho tú exacta

Voz 14 20:25 exacto yo lucro como dese cuenta Cuéntame

Voz 1684 20:27 Lux que cuando estaban ronde el jovencito Frankenstein el la experiencia estaba siendo tan divertida que él metió escenas que sabía que no iban a estar finalmente en la película de para prolongar el rodaje no sé si yo no sé si estos lo ha hecho el director de los ensayo estrella de esta parte no pero esto es el Quijote ya ya pero ella

Voz 0460 20:48 está siendo divertida también no entiendo si no no es realmente

Voz 14 20:51 son los días que tenemos doblete que son seis horas en el teatro que son son Moll muchas horas en la obra es muy intensa pasa volando el público le pasa hablando y a nosotros también pero claro son seis horas allí eso no asientos los función yo ya he perdido cuatro kilos en fin

Voz 1 21:09 bueno yo no yo hasta comido para que queda convirtiera

Voz 31 21:17 sería fantástico que el público también perderá peso

Voz 1 21:20 pues sí sería genial para como argumento de venta para este año

Voz 1684 21:24 antes decíamos que fue el propio Mel Brooks quién adaptó el guión a este formato musical yo sé que Mel Brooks bueno Mel tiene noventa y dos años si no me equivoco pero es un tipo que sigue plenamente activo sigue dando monólogos y monólogos yo sé que él

Voz 14 21:37 la supervisado digamos parte del proceso pero ha venido a verla la obra venía del espectáculo sí ha venido no nos lo ha dicho bien dignos ha quedado saludar sabemos sabemos que se le invito pero yo creo que con la edad que tiene

Voz 8 21:53 te mes desde abajo y así hundió que trabajan subo donde está el porque está allí pelo

Voz 14 22:01 el vídeo creció claro si logra el yo pero sí que sople

Voz 8 22:03 el visado y si yo sé que Esteva tuvo que mandar el guión que se lo devolvieran decir mira vamos a hacer esto porque ahí creo que dos cambios importantes seguimos la obra que Esteva ha apostado para que no sobre todo y a mí me afectaba porque es el momento de la violación a Elisabeth que Esteva dijo oye nadie lo va a permitir hoy en día hice les da un vuelco y creo que está muy bien tratado también Frau Bloomberg

Voz 14 22:34 sí

Voz 8 22:34 en su tema que hablaba de maltrato

Voz 1 22:38 día entra ha intentado

Voz 8 22:39 darle este giro para que no sea tan

Voz 14 22:43 el tema este del humor de cuarenta años con el humor de ahora no es como realmente claro está muy muy presente todo esto es común

Voz 1684 22:52 que ahora mi evidente Veranes ni siquiera a vosotros duramente y estaría incómodos haciendo no lo que hay que revisar esta yo creo que el que el color la adaptación que usted estaba la donde él mismo ha reconocido que hay cosas que hacer imposible la claro totalmente se me encantaría ver qué cara puso cuando vio a Víctor Ullate qué representa quien interpreta al doctor from porque es que se parece mucho mucho se parece mucho a llengua de verdad es increíble no sé me imagino que hay parte de la caracterización también pero pero he visto gran parte de del del papel que hace gestual en fin sea el parecido es es enorme

Voz 14 23:27 incluso cuando cuando se hizo la primera promoción que todavía no no estaba diseñado el lo que era la caracterización y eso yo veía yo lo veía llevar su pelo sea ahora lleva una peluca una peluca Hay acerca muchísimo más allá en a Gene Hackman y desde allí pero sí que sí que él tiene como algo de de jazz Wildeboer muy divertido

Voz 8 23:52 estratosférico no sé si es bueno o malo pero yo creo que todos los actores que estamos en en la producción los todos tenemos algo porque tres ahora allí cosa aparte de estar fantástica es Flow Blogger o sea que es el alma de ella de es la perdido cuando la vi pensé estatal salida películas sabes

Voz 0460 24:15 Marta Ribera Marta Rivera de haciendo de Elisabeth M

Voz 14 24:18 todos toda la presentación de de la de la rueda de prensa de Esteva dijo he cogido estos porque ellos son los personajes cuando me dijo eso

Voz 1 24:30 tampoco a los dos

Voz 1684 24:34 son los peor parados

Voz 1 24:37 tu Dante

Voz 1684 24:40 en el caso de Alberto además bueno en tu casa ayuda mucho bueno en el caso de ambos pero en tu caso el maquillaje entiendo que hay una te pasará un buen rato antes de cada función

Voz 8 24:49 cuarenta minutos tengo de maquillaje pero

Voz 15 24:52 yo yo creo que lo que mejor

Voz 8 24:55 que esto es la obsesión de Esteva que que no fuera verde verde fuera gigante verde Isaac de repente coger este tono verdoso pero que fuera en la obra se llama no verde grisáceo y la verdad es que me siento está cómodo con el maquillaje sea ya me gusto y todo es raro pero sí que intentó que hacerme este color no ya para a mis normal cuando salgo a la calle hacer promo así

Voz 14 25:27 el otro día hacer la promo

Voz 8 25:29 los dos él de ahí estamos tomando un pincho de tortilla en una barra pero para nosotros esto es normal en la cabecera flipado a

Voz 31 25:38 lo que ha sufrido menos que poles original ya que era el el artista Kiss el maquillaje creaba hemos olvidado de él con hablamos que está en el fue un un señor que estabais tres cuatro horas cada día para algo

Voz 1684 25:58 el mundo bueno la verdad es que menos Messi pero me gustaría ver a Boris Carlo bailando claqué con nuestra patrones de quince centímetros de suela diez centímetros de suela que no debes eso no debe ser nada fácil

Voz 8 26:09 no

Voz 1684 26:10 para que no vamos a engañar ya habíamos dicho que Grumir porque claro el personaje pasa gran parte del del la obra eh comunicamos a través de gruñidos con lo cual han tenido que aprender a expresar sentimientos sin decir absolutamente nada vamos a hacer esa parte de la entrevista que va Dior de dar un titular de actualidad sacado del periódico de hoy tú me coruñés en que creo es que perdería el personaje vale por ejemplo dice Jean Claude Juncker el presidente de la Comisión Europea dice sobre el Brexit que no quiere mantener al Reino Unido a toda costa que no hace falta que se quieren que venga hasta luego

Voz 32 26:47 eh

Voz 8 26:49 no

Voz 1684 26:52 es más es más profunda lo piensas lo que imaginaban muy Unión Europeo vale tenemos a Manuela Carmena la alcaldesa en casa tiene una infección de la operación de causa provocada por la operación de tobillo entonces vamos como Le diríamos que se mejore

Voz 8 27:07 y tú

Voz 32 27:09 tú

Voz 1 27:12 exacto

Voz 1684 27:13 pero buena idea habría norte Bataclan

Voz 1 27:16 última los pasajeros elevan las reclamaciones contra las aerolíneas en un sesenta

Voz 6 27:21 sí

Voz 1 27:26 está la firma al pie

Voz 6 27:28 no voy a mandar a Ryanair

Voz 1 27:31 la voz oye a triunfar tú ahora interpreta a una criatura aprendes interpretabas a otra criatura que era un

Voz 1684 27:41 que era que es Bumba Un jabalí un

Voz 8 27:44 es un

Voz 1684 27:46 bueno pues un común Jabaliya africano no llevaba cuatro temporadas rockero un rockero Anfaco no hubiera sacado la vida vamos Cuatro témporas viendo la Gran Vía desde la otra acera a que te cambia de acera quitarle el cambio

Voz 1 28:00 bien bien no bueno que también entiendo que

Voz 1684 28:03 bate tenía también disfraz bastante exagerados a que lo de pasar casi en maquillaje esto lo tenías que tienen más o menos cuarenta cuarenta cuarenta y cinco minutos de maquillaje no me lo escrito nadie se me estoy especializando también segundas partes porque aquí

Voz 8 28:17 claro que la segunda parte sí pero sí sí

Voz 1 28:20 la el cambio allí también mi papel de la muy cómico

Voz 6 28:25 para mí fue un regalo sí

Voz 8 28:28 pero la diferencia ahora es que pasaba hacer una comedia es lo que dice lo que decíamos antes con Jordi que nos lo pasamos bien me río Nervión me río porque hay que esto es una cuña publicitaria muy buena que es el divertimento de Madrid ya sea todo lo demás son dramas

Voz 1 28:50 en todos vas que está muy bien están muy bien los dramas

Voz 8 28:53 muy bien pero en estas fiestas y cómo estamos

Voz 0460 28:56 oye poca de reír te está muy bien

Voz 1 28:59 monstruo solamente divertido ya se ha dicho no esto ya no pero echamos y además somos el único claro que

Voz 8 29:08 te vienes a reír even a reírte no vengas abuso

Voz 1 29:11 Car Ny dobles intenciones de Shakespeare que van non nata y además yo

Voz 1684 29:16 creo que son dos géneros totalmente imperecederos que es el tema

Voz 1 29:19 por el humor dos géneros que ha mantenido el misil añadió

Voz 1684 29:21 hemos el musical y además lo estábamos comentando antes quien quiera ir a ver un musical clásico osea al margen del humor quién quiera ver un musical con canciones que suenan a Broadway con interpretaciones que parece de Broadway en el mejor de los sentidos esto de parecen porque igual ya hay muchas interpretaciones mejoras mejores aquí de lo que lo que se está haciendo en Broadway pero es verdad que este es un musical también que cumple esas expectativas no

Voz 14 29:42 totalmente es como para mí es un greatest hits de todos los musicales de Broadway porque tienes todas las referencias todo te suena todo entonces es como que te lleva si alguien viene como quiero ser muy purista quiero ver una nueva partitura pues no no lo encontrará pero es muy honesta en este sentido aparte están honesta que la misma partitura te pone las referencias a las que él las que le diga que ha querido homenajear extra creo esto eh de tempo de la canción de de fraude el de curva y hace un homenaje a todos los musicales muy diversos ya él mismo

Voz 1684 30:19 lo mejor está en la misma partitura ya es fantástico porque uno puede ir y cantar las canciones del jovencito Frankenstein o Isabel Los miserables pues también igual de bueno por lo pronto el jovencito Frankenstein va a estar al menos hasta el próximo mes de marzo si no me equivoco en el teatro de La Luz de Gran Vía Philips Gran Vía pero claro los musicales ya se sabe que tienen ABC dada la subida además creo que está pensado también para que pueda girar correr esos doce tráilers que debe de ocupar el la escenografía que es como yo sigo espectacular así que nada muchísima suerte igual nos vemos aquí entre siete ocho meses y seguimos viniendo y tú ya no habla Itu ya no pues con las lumbares

Voz 14 30:57 venga que arrastramos fisioterapia para

Voz 11 30:59 a irte retratando tú a ti mismo bueno muchísimas gracias eh Albert y Jordi Ivor aquí la criatura ya lo dirán si si no tiene buen corazón vienen Quevedo ustedes la el tamaño de la criatura también les digo muchísimas gracias a vosotros

Voz 1684 35:19 cuando la tierra está a punto de terminar su vuelta al sol número dos mil dieciocho en la era cristiana ya se atisban en la lontananza los cuerpos especiales

Voz 11 35:32 sus siluetas se recortan contra el horizonte fácilmente distinguir les no solamente por el gorrito Yell Matas suegras sino también por de sus bocas salen bocadillos con pícaros remates y estrafalario signos de puntuación son como personajes de tebeo porque tienen dos dimensiones la anécdota el chascarrillo pero también son como figuras del belén porque son capaces de aguantar de pie todas las fiestas son en definitiva como la Nochevieja nos hacen reír llorar

Voz 3 35:56 y también un poco pasar vergüenza ajena damos la bienvenida a los cuerpos especiales de Dani Mateo muy buenos días muy buenos días

Voz 1 36:03 sí rupias que ha tenido la deferencia de venir vestido igual que Dani Mateo correcto pero no ha sido un homenaje a él cuando es muy confuso e acaba de esto un poco para las bien yo no estoy en el estudio

Voz 1684 36:16 espera para pero no puede que Chema cuerpos especiales y empieza con la pregunta que llevas puesto que no pocos por techo pero bueno contesta Iker

Voz 1 36:24 a ver Mateo que llevo nuestra camisa compartida de cuadros rojos sin negra hombre el uniforme dice mejor me hizo una gorra entonces claro no podía podía ser prácticamente tú que viste de espaldas admite que nuestra familia de quería bueno no sé parece que voy a cortar leña al partido

Voz 1684 36:42 acosado al abrigo ese de peluche que tú también tienes Dani el hacha también la ha colgado en el perchero oye habéis hecho ya vuestros propósitos de año nuevo por supuesto hacer ejercicio comer menos hablar menos hablar más pero inglés tal vez no no prometer cosas que no sabe ICSA país cumplir

Voz 1 36:57 eh yo como los es que solo

Voz 1684 36:59 mío se bueno vestimos igual los tres

Voz 41 37:02 yo he hecho yo lo único que he hecho ha sido perder peso todo lo demás todo mal pero he perdido peso eso eso lo puedo ir a ver que te hablen de los propósitos

Voz 1 37:09 a tenor del futuro pero está bien saber que alguien ha cumplido algo aunque sea una promesa ha cumplido medio propósitos aquí el peso perdido tú lo he cogido yo no pero somos no somos un equipo que a ver si te fijas en donde lo eh

Voz 1684 37:24 penique propósitos a te has hecho que no vas a cumplir

Voz 0460 37:27 yo propósito el no fumar si de cada año perder peso pero esto sí que ya es su gente porque es que ya osan hay televisiones en los que en las que ya no salgo del todo el de cocina donde ya no se me ve

Voz 1684 37:45 el dieciséis novenos techo en favor no ha matado

Voz 0460 37:48 hostias si mama travieso y el H D a4 llega hoy tenemos que hablar un día del HD de qué gracia tiene verle los puntos negros al protagonista de una película yo no no no acaba de verle el cava esto

Voz 1684 38:00 ante unos cien por cien y además yo siempre el cambio la tele puesto en casa una grande y me he dado cuenta de que es demasiado grande cuando veo los personajes de las películas en escala que ya es mayor de uno uno entonces me me ha perdido todo el realismo pero por gigantismo Porta ha visto la cara que tiene Tom en Anatel es el de cinco pulgadas eso es impresionante

Voz 1 38:21 imagínate a Richard Gere en Oficial y caballero leves dos pelos

Voz 0460 38:24 en la punta la nariz

Voz 1 38:27 la Liga va lleno de estuve en casa de un amigo

Voz 8 38:31 yo común Mateo eh que se llama Ernesto bueno es igual he Ernesto llegábamos tarde

Voz 1 38:38 mí me apruebe de una pantalla que es como una pared estamos viendo la final de la NBA yo entre que iba yo no muy flamenco estaban en casa y que ella el parqué ya que ellos negará Codigo mía madre mía digo me va a salir hastiada al salón balón rebotado Le Bron y te te dio miedo fue madre mía meter

Voz 1684 38:56 ahora costar esta parte de la sección estado patrocinada por Samsung LG que es muy gordas últimamente en cualquier caso ya podemos anticipar que antes de que empiece febrero probablemente nos hayamos olvidado de muchas de las promesas que nos hemos hecho muchos de esos propósitos porque así somos los humanos olvidar es sano olvidar es útil probablemente más útil que recordar terminás cosas sin duda os os imagináis que nunca olvidaremos esto os imagen te imaginas Dani que nunca se olvidarán de lo tuyo tiene

Voz 1 39:23 sabes

Voz 0460 39:26 estaría usted recuerdan y donde estoy viviríamos permanente

Voz 1684 39:29 demente en un estado de de rencor e un poco difícil

Voz 0460 39:31 L de mantener aparte sabiendo del la la tabla del siete que yo no Lausanne Mi vida entonces en paquete Giro o el Tour

Voz 1684 39:38 a los teléfonos de carrerilla de casa de la casa de los padres de todos mis amigos de la infancia himen

Voz 0460 39:43 el reclamado yo recuerdo el letras enteras de Un pingüino en mi ascensor porqué es un misterio claramente Dani gravísimo porque yo querré

Voz 1 39:52 a borrar estos teléfonos para memorizar otros pero no soy pero ya no recordamos teléfono nuevo está uno ya no recordamos nada vamos a un recorte donde dejado el ni olvido con sabiamente están cuando me dijo mi ahí que comedia

Voz 0460 40:07 no lo sé pero cómo lo vas a ver no me hay trucos trucos para recordar muy buenos por ejemplo uno que yo como estoy estoy en La Mancha sí como sabéis hoy conecto desde aquí que tengo que dar la gracias a todo el equipo de es una persona de acuerdo a una muchacha muy amable vale entonces me me he dado cuenta de que aquí hay un truco Maurice Tiko que se está perdiendo Iker maravilloso que es el de poner las tiendas el nombre de las dos personas que he han decidido poner la tienda eso se está perdiendo en La Mancha aún se mantiene deberíamos luchar por no perder jamás eso porque dices esta tienda aquí en la abrió pues ahí lo tiene por ejemplo José Luis Homar Luther es que Car Man dices perfecto Carlos y Manolo City Verónica perfecto perfecto libros y ayuda ayer Sergio y Ernesto

Voz 1684 41:10 aquella una calle de de Madrid que está a mi casa que tiene tiendas que prometen lo que cumple uno es decir hay la Tienda del bacalao también es es muy conveniente para colarse a hundir a comprar bacalao bar los bocadillos bueno pues así como tres o cuatro seguido que dice tu perfil perfecto esa

Voz 1 41:27 a raíz del gamba claro claro o donde los zapatos está material lo zapatos pues ya está

Voz 0460 41:34 el restaurante de Bertín Osborne que siempre es bonito recordar que se llamaba El rincón de Bertín ponía debajo by Bertín y de Bertín by Bertín Osborne hemos querido

Voz 1684 41:50 empezar hablando sobre nuestra memoria eso nuestra capacidad de recordar y de olvidar porque hay muchas cosas que durante este año ha sido o hemos creído que han sido importantísimas pero es muy probable que no tardemos nada en olvidar por ejemplo puede que olvidemos muy pronto a los dimisionarios más que nada porque ha habido muchos ávido mucha gente que se ha ido en este dos mil dieciocho

Voz 1 42:08 que dimiten los que mete prisa aquí era una secta digo no me he perdido mi no

Voz 1684 42:13 lo Cristina Cifuentes anunciarles ganó

Voz 42 42:15 ya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 1684 42:18 por ejemplo a ver cómo estáis vosotros de memoria sobre Cristina Cifuentes Dani además tú dedica bastantes hablar de ella durante este año cuánto tiempo ha estado Cristina Cifuentes en el cargo por ejemplo

Voz 0460 42:31 bueno este esta pregunta trampa mina que fueron bastante no

Voz 1684 42:35 estas tres bastante va tres que te parece como presidenta de la Comunidad hecho largo que quieran más bueno porque en la Asamblea ha estado desde el año noventa y uno a mil

Voz 1 42:46 para ello era morena efectivamente

Voz 1684 42:49 el rey tenía una cara de otra persona si recordáis porque gracias a las cremas el arreglo efectivamente sí serán caras curiosa eran anti edad pero acortaron subir su subida política de manera sorprendente pues iba a preguntar que si sabéis porque qué fue pero ya oficialmente era un máster dudoso sí pero aquí lo que marcó la diferencia fue una grabación Eroski

Voz 0460 43:07 muchísimo eso en un Eroski por Dios

Voz 1 43:10 claro

Voz 1684 43:11 yo no he robado en en los que Dani yo tampoco es persona bueno eso será otro que ha dimitido Maxine Huerta me voy

Voz 42 43:18 para que el ruido de toda esa jauría no para el proyecto

Voz 1684 43:21 qué es en lo que creo venga este si os acordáis estuvo máxime en el cargo Tobias quince días poco menos de menos a la mitad de los dos diremos si siete días una semana tu del siete al catorce de junio

Voz 0460 43:35 se le hizo largo si a él se le hizo largo

Voz 1684 43:38 eso largo también el conflicto que tuvo con Hacienda tratar de explicarlo durante y al final acabó dimitiendo otra dimisión muy buena los españoles

Voz 43 43:46 españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión ministra

Voz 44 43:58 Carmen Montón ella duró un poquito más en el cargo pero tampoco como es el grado un montón

Voz 1 44:03 meses tres meses tres meses el verano estuvo No me pidas milagrosa

Voz 1684 44:08 no por ahí pero es es muy es muy sintomático cuando alguien esto insiste baja el pueblo de lo dice por lo bajini a que sí bueno mi cuando cuando no puedo evitarlo cuando ya vale esto va a salir esto Vasari pues ya está lo digo bajo ver lo buenas que está estoy para para aclarar que lo dicho

Voz 0460 44:24 en la no

Voz 1684 44:27 aquí no se te escapa ni una bueno Ivo más gente que dimitió sin creérselo pidiera esto pasó el treinta y uno de mayo que este equipo debe seguir ganando en ese éxito en cambio no se esos pasa pero esto sí que me parece que hace muchísimo tiempo extra rajó espera Zidane

Voz 0460 44:43 puede el Madrid en mayo nos parece que son mucho más largo

Voz 1 44:49 así que año eh añitos

Voz 0460 44:52 apetece y te has cubierto y hubo uno que

Voz 1684 44:56 le dijeron váyase hice fue pero estuvo en un bar Se pasó así que dimita señor Rajoy su tiempo cabo

Voz 20 45:04 dimite esta moción de censura habrá terminado hoy aquí

Voz 1684 45:09 no nos pasa que que con Rajoy lejos de olvidar

Voz 0460 45:13 sólo le echamos un poco de menos yo si tiene que que es un tío es un tío que la pena es que sale dedicado a la política porque es que es que muy querido

Voz 1684 45:22 no nos pasa que viendo a Casado ya Teodoro García

Voz 1 45:25 a Santiago Abascal os preguntáis por qué porque queríamos que se fuera a los caminantes

Voz 31 45:32 nosotros caminantes eh

Voz 1 45:35 no lo esperaba están hecho buena la frase lo bueno pues más vale malo conocido que bueno

Voz 0460 45:39 es fantástico lo que hizo no lo de noise no salir del restaurante lo de pedirse hostia pedirse otros gintonic que voy a gastar

Voz 1684 45:47 en sí sí

Voz 0460 45:50 eso quiere a la moción de censura que estaban haciendo no Pérez

Voz 31 45:53 pero lo están poniendo son como es el gran logro no queda tres horas no Restaurante Pedro hundir entone el gran logros que le echemos de menos tanto como lo echamos de menos bueno lo vamos a ver

Voz 1684 46:02 Marta fácilmente rock and roll

Voz 11 46:03 cat la vida del rock'n'roll no ir tumbar

Voz 1684 46:06 el whisky me están echando el Congreso bueno tenemos una habitación de hotel y lo que Moto2 tele por la ventana bueno vamos a hacer una pausa escuchamos en los anuncios y luego a la vuelta celebramos el noventa aniversario de un adolescente tiene noventa años pero sigue manteniendo el tupé que dado que da gusto

Voz 10 46:23 lo Tintín a hombres noventa años

Voz 3 46:26 Capellán

Voz 1684 51:29 pues seguimos hablando con Dani Mateo y con Iñaki Urrutia dos personas que tienen mucho de personajes de cómic son muy populares básicamente dos dimensiones

Voz 14 51:36 no

Voz 1 51:39 Dani Mateo Iñaki Urrutia muy buenos días otra vez acciones se lo día bueno dos esto es esto es tu ancho y largo ya lo dijiste antes alto y ancho más más bien oye pues es bien ancho vosotros que tebeos Ladies de niños yo leía sobre todo sobre todo sobre todo Spiderman soy muy fan de Spiderman superhéroes por aquí si superhéroes sobretodo y luego Mortadelo superiores inmortal Gerona muy buena combinación Dani tú