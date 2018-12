Hoy por Hoy (31/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1965 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:03 hoy por hoy hora doce

Voz 1965 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo el Gobierno apela al diálogo como resto está el mensaje de Navidad del presidente de la Generalitat fuentes de Moncloa insisten a la SER en que ese es el camino para encontrar soluciones frente a monólogos como el de Torra en el que se centró en llamar a la rebelión ante lo que considera injusticias informa Inma Carretero

Voz 2 00:24 diálogo y ley esa es la respuesta que la Moncloa dada a Quim Torra tras su mensaje de fin de año que fuentes del equipo de Pedro Sánchez consideran que fue un nuevo monólogo independentista en La Moncloa aseguran que dentro de la Constitución y con los valores propios de una democracia hay salidas para resolver los problemas y necesidades de todos así que a pesar de las críticas de la oposición que sigue apelando a la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña La Moncloa apuesta de nuevo por el diálogo pensando dicen en los problemas reales de los ciudadanos de todos los catalanes no sólo de una parte eso explican en el Ejecutivo que no entran en el fondo en el detalle del documento de veintiún puntos que el presidente Torra entregó a Pedro Sánchez en su reunión en el palacio de Pedralbes de hecho esta mañana en Hoy por hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha dicho que desconoce el contenido de ese texto

Voz 1965 01:10 pero que ha explicado también que la división interna en el P de Cat sobre el apoyo o no de ese partido a los Presupuestos no va a variar la hoja de ruta del Gobierno aunque hay un sector del PDK dispuesto a apoyar las cuentas para que inicie al menos su tramitación otro no está por la labor María Jesús Montero asegura que el Ejecutivo la va a presentar igual

Voz 1482 01:26 dependiendo de cuál es la persona que que habla en nombre de esta formación política se traslada a una vocación de apoyar o no a los Presupuestos por lo que el Gobierno está decidido a presentarlo por tanto habrá que esperar pero no hay una una conversación distinta de la que de la que ustedes están escuchando

Voz 1965 01:45 pues todo esto que se mueve en Madrid también genera efectos en Cataluña en declaraciones también a la SER el portavoz de los socialistas en esa comunidad ha avisado de que un posible apoyo del independentismo en los Presupuestos Generales no va a implicar necesariamente que el PSC haga lo mismo con las cuentas catalanas Barcelona por rumbo el secretario de organización del PSC Salvador Illa desvincula a los dos presupuestos advierte que si lo que Torra sugería ayer era un retorno la vía unilateral que no cuenten con ellos en el Parlament en declaraciones a SER Cataluña no no no nos hemos negado nunca discutir de nada incluso los presupuestos catalanes pero también decimos con toda claridad que si el horizonte que se dibuja es el que ayer traslucía la intervención de Torra no podrán contar con nosotros porque no estamos a favor de la unilateralidad o de la

Voz 3 02:27 tendencia los otros socios preferentes para la

Voz 1965 02:29 o de las cuentas catalanas son los Comunes la presidenta de Cataluña En Comú Albiac ha afirmado también en declaraciones a Catalunya que a mediados de enero se retomó harán las reuniones sectoriales con el Govern para negó ayer la tramitación de las cuentas los que están fuera de la negociación Ciutadans y el PP por su parte piden el ciento cincuenta y cinco por lo demás la Bolsa va a cerrar hoy antes a las dos de la tarde ahora mismo están verde en esta última sesión del año que en todo caso no va a evitar que termine el dos mil dieciocho con pérdidas Eladio

Voz 0527 02:54 los hora mismo treinta veinticinco está subiendo el uno por ciento está en ocho mil quinientos setenta y cinco puntos pero como dices determina las seis la sesión de hoy habrá cerrado con una pérdida de casi el quince por ciento en este año dos mil dieciocho y no será el índice entre los principales europeos que peor lo lleve este año esa lista la encabeza Frankfurt con una pérdida en torno al diecisiete por ciento seguido por Milán con una pérdida en torno al dieciséis por cien en cuanto al petróleo hoy se está pagando a cincuenta y tres dólares el barril que son tres más que el pasado día de Nochebuena

Voz 1965 03:32 camino de las doce y cuatro estará el reloj de la Puerta del Sol vuelve a ensayar las doce campanadas para esta noche la estación de la plaza se va a cerrar a partir de las nueve Ibarra va a haber también un importante dispositivo de seguridad con accesos específicos para las entradas y las salidas en Sol está Aurora Santos adelante parece que no está nuestra compañera les aseguramos que el el reloj sí que está funcionando

Voz 4 03:55 buenas tardes ahora Horacio acaba de producirse el ensayo general de las campanadas y miles de personas que han querido adelantarse a la noche llenan a esta hora sólo han venido preparados para pasar un buen rato con su cotillón con pelucas y también con gorros navideños esta noche el aforo va estar limitado a veinte mil personas y como dices va a haber un fuerte dispositivo de seguridad con el les viene de quinientos efectivos la aplazaba quedar completamente blindada a las nueve que se dejará de parar también el metro y el Cercanías en la estación de Sol los accesos se van a hacer por las calles Mayor Arenal Alcalá y la Carrera de San Jerónimo y las salidas serán por Carmen Preciados Montera y Carretas como decimos Antonio acaba de producirse este último ensayo general y todavía son miles las personas que continúan aquí con sus gorros navideños sillas han adelantado este dos mil diez

Voz 1965 04:41 gracias Aurora hay más en titulares con Isabel Quintana hito en Ifema

Voz 0202 04:44 dos operaciones dos operaciones contra el tráfico de hachís a gran escala en el Estrecho se saldan con la detención de cuarenta y dos personas y la intervención de más de tres mil kilos de droga además de cinco embarcaciones

Voz 0824 04:54 Rose anuncia la detención de un ciudadano norteamericano acusado de espionaje Moscú delito que castiga con hasta veinte años de cárcel la inteligencia rusa viene denunciando un incremento de actividades de espionaje contra el país en respuesta a acusaciones similares desde Occidente

Voz 0202 05:07 Filipinas al menos sesenta y ocho personas han muerto y otra veintena serán por desaparecidas tras el paso de una tormenta que deja más de cien mil afectados por corrimientos de tierra e inundaciones

Voz 0824 05:17 la alcaldesa de Madrid recibe hoy el alta hospitalaria después de que una infección en el tobillo obligará a un nuevo ingreso Manuela Carmena se sometió a una operación hace cinco días tras sufrir una caída en su

Voz 0202 05:26 en las islas de Kiribati Samoa y Tonga han sido los primeros estados en entrar en dos mil diecinueve a esta hora celebran la llegada del nuevo año Nueva Zelanda

Voz 0824 05:36 en cuanto al tiempo el dos mil dieciocho se despide con temperaturas inusualmente suaves y suelen casi todo el país sólo el viento se dejará sentir con fuerza en el estrés

Voz 0202 05:42 el Real Madrid en tren a esta hora con las puertas abiertas a su afición de cara al partido que el próximo jueves va a disputar en El Madrigal frente al Villarreal Solari recupera Nacho

Voz 1965 05:53 después de su lesión pues hemos llegado así a las doce y seis y de momento estuvo Pablo muchas gracias hasta luego seguimos

Voz 1 06:00 hoy por hoy hora doce en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1965 06:09 con Pablo González Batista fobia que es el término con el que se define el odio o el miedo al pobre y que fue designada la palabra del año en el año dos mil siete por la Fundéu ya tiene sucesora no es arancel no es barco nube no es opinar ni micro machismo el vocablo elegido por esta fundación entre las doce palabras finalistas es

Voz 0137 06:29 micro plásticos y micro plásticos micro plásticos

Voz 1965 06:33 micro plásticos Javier Laskurain es el coordinador de la Fundéu es la Fundación como saben del Español Urgente promovida por la Agencia EFE y el BBVA Javier muy buenos días

Voz 3 06:43 hola muy buenos días Javier mi

Voz 1965 06:45 pero plásticos que son los micro plásticos porque creo que la palabra no está todavía recogida en el diccionario de la RAE entre cómo definimos los micro plásticos

Voz 3 06:54 dónde está definidas no es el único plásticos son fragmentos de plástico menores de cinco milímetros que o bien ya han sido fabricados con ese tamaño tan pequeño para formar parte de productos de limpieza e higiene etcétera o bien alcanzan ese tamaño tan pequeño porque se han ido que son el proceso de la degradación de otros plásticos que usamos a diario las bolsas de plástico las páginas Carlos platos ciclos cubiertos de plástico y estos pequeños fragmentos eh acaban y nuestros de nuestras alcantarillas y acaban en el mar y acaban al final en la cadena alimenticia porque los animales los animales marinos los peces cierto que un problema ambiental y también de algo

Voz 1965 07:34 y por eso hemos escuchado durante este dos mil dieciocho hablar mucho de los micros básicos desafortunadamente más de lo que nos gustaría en el contexto de la contaminación de los océanos sobre todo que tenía esta palabra que tenía este término que no tuvieran otros que también han sonado mucho durante este año y que hoy precisamente bueno abandonamos abandonamos el año los términos no seguirán acompañando pero esta es la palabra digamos de la palabra que vosotros habéis querido destacar por qué razón

Voz 3 07:58 pues mira nosotros siempre buscamos que nuestra palabras el año tenga digamos un interés informativo y de actualidad interés lingüístico Prendes informativo como tú mismo has dicho que hemos hablado mucho de la contaminación de los mares que no los españoles por ejemplo hemos vivido en nuestras propias Cats una consecuencia desde hace unos meses pagamos las bolsas de supermercados y eso no es por casualidad es porque de esas bolsas son las responsables de los micros plásticos imparte en Pablo y luego el interés lingüístico es que como tú mismo decías la palabra no están en diciembre yo a veces tendemos a pensar que cuando una palabra no está en el diccionario no es corte esto no debemos usarla y eso por suerte no es verdad esto es una palabra perfectamente formada con un con un elemento compositivo que es Mickey con sustantivo esa demostración más de que el español tienen los las herramientas suficientes para ayudarnos a quedar las palabras que vamos necesitando a medida que avanza y que hay nuevos retos escocés

Voz 1965 08:48 para adaptarse a las necesidades de cada momento es el diccionario tan rápido adaptándose las palabras que vosotros elegir como término del año acaban integrándose en la el diccionario de la Real Academia o no estaríamos

Voz 3 08:58 hoy pues algunas de ellas sí hace unas semanas la Real Academia dio a conocer las incorporaciones que ha hecho este año entre nuevas palabras y entre ellas estaban sino recuerdo mal escrache que fue palabra del año de la Fundéu la primera en el año dos mil trece

Voz 1965 09:12 sí sí que sí

Voz 3 09:15 era el año siguiente sí es normal para que una palabra en el diccionario digamos que la Academia tiene que asegurarse de que ya llevan tiempo en uso de que se usa en todo el ámbito hispanohablante nosotros no tenemos la función de ir un poquito más rápido de aconsejar a los periodistas y darles consejos porque decir van a la hoy mismo

Voz 1965 09:32 bueno los Peris de recurrimos muy a menudo a la a los consejos de la Fundéu eso es verdad y es conveniente que nuestros oyentes lo sepan así que te agradecemos esa labor y quería preguntarte Javier en confianza como es una deliberación como como esta cómo son esas uniones de para la elección de la palabra del año son muy acaloradas o estáis por lo general bastante de acuerdo

Voz 3 09:52 que son puso son muy muy interesantes que muy divertidas a ratos inmune acaloradas eh cuando llega el final de año por todos los miembros del equipo y porque en principio no estas doce candidatas a colaborar el año usamos las listas y a partir de ahí empezamos digamos ha discutido al final casi siempre es relativamente fácil llegar a un acuerdo pero la discusión intermedias pues siempre me iba muy apasionada porque en este mundo de la lengua aunque muchas veces la gente no los Espar también hay mucho apasionamiento entrar en los noventa con belenes se son capaces son capaces de discusiones muy intensas por una tilde una coma o un matiz muy pequeño y eso es muy interesante

Voz 1965 10:27 Javier tú eres muy profesional y ahora pues en estás hablando también con apasionamiento del micro plástico de de esta palabra pero era tu favorita

Voz 3 10:36 era una de mis favoritas e me gustaban y que Plastic o me parecía interesante barra con nubes se está si la hace me parecía muy interesante Mena también por ejemplo era una nuestras candidatas eh porque tienen primero porque concepto que representa que son los menores extranjeros no acompañados que lingüísticamente es un fenómeno que es curioso y que aconsejo es que unas siglas que empieza escribiendo con todas sus letras en mayúscula que ya se convierte en una palabra plena y la escribimos es minúscula

Voz 5 11:04 el sida o con dos mi está pasando ahora

Voz 3 11:07 Mena clara y el criterio de

Voz 1965 11:09 selección está siempre ligado al significado de la palabra o como tú estás contando tiene también que ver con la sonoridad con lo que aporte y con lo que refleje de cómo evoluciona nuestro lenguaje etcétera cuantas Val cuantos factores se tienen en cuenta se valoran

Voz 3 11:23 intentamos valorar como te decía las dos cosas que yo haya estado en la actualidad y por tanto que nosotros lo hayamos dedicado durante el año alguna en nuestras recomendaciones de algún usó el idioma pero también que tenga esta parte incluye lingüístico que los nos vamos dando cuenta a medida que elegimos para esas extraño que de algún modo acabamos yendo palabras que tienen poco que ver con con cómo ha sido el añito cómodo ya habido años más políticos años más sociales años más medioambientales eh no no pretendemos que sea así pero muchas veces también el hecho de que la palabra que elijamos represente de algún modo una causa hay que se hable de eso pues también me gusta la verdad

Voz 1965 11:59 no es fascinante ahora miramos asiático

Voz 6 12:01 mil nueve es tan impredecible todo de que no hay manera de adivinar cuál será la palabra para el dos mil diecinueve porque nos va a llegar tantos nuevos fenómenos sin tendencias eso excesos que realmente cuando hablamos en un año pues Dios sabe qué tipo de Palau prueba sea el año verdades sin no nos va a ser un pronóstico de tipo

Voz 3 12:21 creo que es imposible es bastante trabajo nos cuesta elegir lo mejor del como para la y el año siguiente era lo que a mi me gustaría el otro día hablábamos en pues repasábamos digamos que quizá excepto Select y que fue palabra el año dos mil catorce casi todas están asociadas a fenómenos en fin a veces duro salir desde complicados pero bueno nuestro trabajo también aconsejar a los periodistas como cuatro sabes perfectamente la actualidad generalmente está marcada por por hechos que son que son duros y que en fin estaría muy bien que la palabra de dos mil diecinueve tuviera un tono más optimista porque las cosas fueron muy bien practicado

Voz 1965 12:58 pues sí la actualidad nos obliga a repensar a reinventar el lenguaje a crear nuevas palabras para poner nuevos nombres árabes fenómeno diez lo que está pasando fenómenos nuevos bueno Javier Laskurain coordinador de la Fundéu déjame despedirte agradecerte tu presencia en este programa con una palabra es la palabra de todos los años debería ser que es gracias muchas gracias por estar con nosotros esta mañana con otras dos feliz año

Voz 3 13:21 muchas gracias a vosotros por por hablar de este asunto muy feliz año para todos

Voz 1965 13:25 un abrazo unas la Cadena cadenas

Voz 7 13:32 clases de pintura o de cocina au sur o snowboard Lotus queremos que les curas tu pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 9 13:54 Boney con Hoy por hoy

Voz 1965 13:56 desde de nuestro contestador automático

Voz 1 13:59 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0137 14:11 sabes

Voz 10 14:12 lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte fácil sólo tienes que sintonizar SER Deportivos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva ser deportiva a las tres de la tarde una ahora

Voz 1965 14:28 menos en Canarias con Francisco

Voz 10 14:31 se ganado carteles

Voz 0137 14:36 estamos con Genaro porque conduce a una persona

Voz 11 14:38 ya ha viajado en el tiempo sea CM a mano Gabriel hola encantado la

Voz 1965 14:42 el Consejo el tiempo hermano

Voz 0137 14:44 vosotros creéis estaba allí como es dos mil diecinueve Ximo

Voz 1 14:47 es una mierda de año ya lo vende no parece que haya esperanza pero vamos por ello a dejar dos mil dieciocho llorando como un niño nada de eso en especial Nochevieja de la CAM

Voz 1965 15:00 de una ser presentado magistralmente

Voz 1 15:02 es Louis treinta y uno de diciembre en directo desde la desde la noche no

Voz 12 15:08 comeremos las uvas contigo

Voz 13 15:16 Josep porque le gusta la Cadena Ser

Voz 14 15:18 por qué me me llena de gozo Cadena SER me da todo el placer que necesito un hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo porque es que con con la Cadena Ser mi cupo de placer y ya está

Voz 15 15:29 el y su marido que lo lleva mal Nobel tanto luego al al oyente por favor

Voz 13 15:40 Campbell las

Voz 14 15:43 lo que para mí una hora de la Cadena SER equivale a siete

Voz 1965 16:05 esa niña de doce años que cruzó sola toda África

Voz 1 16:07 hasta recibir el abrazo de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una dices es hacer una pregunta señor Rajoy está usted dispuesto a dimitir pienso que ha llegado el momento de poner el punto final al respecto

Voz 1965 16:25 un año sin respiro este XXXI a partir de las nueve y media de la noche cientos de dos mil dieciocho quiero que vayas por la calle pisando fuerte un año sin respiro con Ana Martínez Concejo síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 17 16:49 hola

Voz 1965 16:50 sabías desde el principio que no volvería a dormir

Voz 0137 16:52 igual yo haya llegado su primera Nochevieja va a pasar la noche de Año Nuevo fuera con sus amigos y amigas que rápido pasa todo te dices cómo se hacen mayores en un abrir y cerrar de ojos y por eso mismo piensa en cómo va a disfrutar lo nervioso nerviosa que está pensando en que ponerse en cómo se lo pasará recuerda cómo fue tu primera Nochevieja con amigos si las cosas han cambiado mucho pero la ilusión siempre sigue y seguirá siendo de la misma cada día queremos compartir una razón por la que nos hacen felices estas fechas y hoy es la de ser cómplices compartir su ilusión esta noche y cada día del dos mil diecinueve muy feliz año

Voz 1965 17:27 tu ilusión es mi ilusión un mensaje en colaboración con el Corte Inglés

Voz 1 17:32 en la Cadena SER hoy con Pablo González Batista

Voz 1965 17:39 y antes de terminar las preguntas que nos deja el día del presidente Torras llame al mismo tiempo la unidad de los catalanes sublevarse en dos mil diecinueve más que un deseo no es un oxímoron si para el líder del Partido Popular Pablo Casado el baile de Pedro Sánchez con los independentistas es una danza suicida como deberíamos entonces definir la coreografía del Partido Popular con Vox como un make the Dirty Dancing creen que el presidente Pedro Sánchez ha decidido pasar el fin de año en Lanzarote con el secreto objetivo de retrasar sus problemas al menos una hora el porqué ha causado tanto revuelo que se lleve de vacaciones a su perro cuánto habrían tardado sus contrincantes políticos en acusarle de abandono si lo hubiera dejado en casa no estará la derecha viendo el Falcon en el ojo ajeno cuando es incapaz de ver los buitres en el propio tras caerse por segunda vez en su propia casa y romperse el tobillo no tendría la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena que decretar un Madrid central en el pasillo de su vivienda provocarán más atraganta minutos las uvas de esta noche para despedir el año o las subidas de la gasolina los alquileres la salud y los peajes con los que empezaremos dos mil diecinueve dos meses Paradis que el Manchester United no deje de ganar tras cambiar de entrenador no demuestra que el cambio en el banquillo era Mou conveniente nosotros nos vamos volveremos mañana o volver de mañana insiste incluso peores que éste abrirse el intentar que tengan ustedes una noche fantástica y muy feliz año nuevo