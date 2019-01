Hoy por Hoy (01/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 feliz año son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

cómo están gracias por estrenar con nosotros este dos mil diecinueve antes que nada que está pasando en el mundo José Antonio Piñero buenos días feliz año

Voz 1024 00:54 hola Aimar feliz año la noche ha estado repleta de también felicitaciones por este dos mil diecinueve nos quedamos con dos en inglés

Voz 3 01:02 oye yo exigía Aldo eso

Voz 1024 01:05 primer mensaje verá año Donald Trump no ha perdido la ocasión de pedir

Voz 3 01:09 es lo que siempre Borox llevaba caché que yo he cuidarla Watson muy bien

Voz 0027 01:15 no no tienes país ha dicho Tram para insistir que

Voz 1024 01:17 nunca saldrá todo bien sin un muro aquí en Europa Theresa May

Voz 4 01:21 en ese sentido sí ha dicho

Voz 1024 01:24 la primera ministra británica confía en que el Brexit pactado con Bruselas tenga luz verde del Parlamento

Voz 4 01:29 vamos a ver su tío pues incrustada en la cuna

Voz 1024 01:32 casi el Reino Unido podrá pasar página dicho cuatro apuntes más el exterior de la última hora en Filipinas el tifón Osman deja al menos setenta y cinco muertos en Indonesia un corrimiento de tierra Eliza dejaba ha segado la vida al menos mil personas era Afganistán hay al menos veinte soldados muertos en un ataque talibán al norte del país en Rusia se eleva a siete el número de fallecidos en lo que parece una explosión de gas en un edificio de viviendas

Voz 0027 01:56 Antonio Piñero muchísimas gracias igualmente

Antonio Piñero muchísimas gracias igualmente

esta mañana en Hoy por hoy vamos a intentar hacer una radiografía del estado del mundo en este dos mil diecinueve los retos y las urgencias geopolíticas que van a marcar el inicio de este año y lo vamos a hacer abriendo hilo emulando uno de los formatos que más he utilizado y para contar historias amplias y complejas en Twitter el mundo en un hilo ahí es nada un trabajo que han ido vertebrados los periodistas en la sección de Internacional de la SER Rafa Panadero y Álvaro Zamarreño

abrimos silo empezando por Brasil hoy toma posesión el muy controvertido Paul sonaron Rafa buenos días

qué tal buenos días feliz año

Voz 7 02:53 a todo

Voz 4 02:57 una Aimar Bretos

Voz 7 02:58 lo para todo

Voz 8 03:04 lo que no

Voz 9 03:11 que sí

Voz 8 03:14 no sé que tú son Ruth la está

Voz 0027 03:24 ya contamos en su momento que había pasado cuáles eran las razones para explicar el auge y la victoria sonado esa tormenta perfecta entre la corrupción de la clase dirigente y el sentimiento de abandono de buena parte de la población a partir de hoy uno de enero pasamos de las palabras a los hechos porque Paul sonaron asume la presidencia en cuestión de horas en Brasil corresponsal de la Ser Francho Barón buenos días bueno desde te gusta daño Francho cómo va a ser esa ceremonia de toma de posesión y quién va a acompañar a bolso negro

Voz 10 03:53 bueno pues esto es sin duda alguna es una toma de posesión que va a marcar un antes y un después por lo menos en la historia de las últimas décadas este país está previsto que vengan en aproximadamente unos doce jefes de Estado tierno yo tendría que el mayor de está que no es el de Benjamín Netanyahu el primer ministro de Israel también bueno los presidentes europeos de Portugal y Hungría van a venir varios latinoamericanos prácticamente todos los que no son del

Voz 11 04:19 bloque no conocido como el bloque bolivariano

Voz 10 04:21 en Venezuela evidentemente está descartada vi una gran una gran polémica con este asunto de Venezuela Cuba tampoco viene en definitiva un día importante marca una ruptura un fin de ciclo de la política brasileña por las últimas décadas Francho como

Voz 0027 04:35 encajado Brasil la victoria sonoro porque esto fue en octubre lo hemos visto desde entonces tampoco grandes protestas ni manifestaciones en la sociedad brasileña ha asumido este cambio en época del que nos hablas asumido quién es este señor la persona que se pone al frente del país a partir de mayo este

Voz 10 04:50 mira que primero hay que hay que entender no que que hay cincuenta y siete millones de brasileños que han aupado a sonar al poder con lo cual esa gente lo está está a la espera de que empiece ya ejercer el cargo presidencial el resto del país que es prácticamente la mitad yo tuviera que hemos pasado los últimos tres meses con un periodo digamos de digestión no es gente que ha ido poco a poco asimilando lo que lidera era un cataclismo político en el País entramos en el en el en el terreno dedicado empieza ahora a partir de hoy no a partir del uno de enero cuando ya ir sonaron empezará a aprobar leyes que ha prometido durante la campaña electoral algunos de ellos tremendamente polémicos y ahí tendremos termómetro de cómo va a reaccionar la la población en función poco de cuál sea el voltaje eh o el alcance de esas medidas que vayan siete

Voz 12 05:40 aprobadas en los próximos meses pronto soy Rafa Panadero como estas olas Rafa qué tal cómo estás

Voz 1775 05:45 mira te quería preguntar esta calma de la que hablas esta calma social que hemos tenido estos meses y bueno que se mantenga durante este año que acaba de empezar ahora que va a pasar de las palabras a los hechos bolso negro depende

Voz 0027 05:56 en gran medida te pregunto de la evolución

Voz 1775 05:58 económica no que tenga a Brasil de primeras los mercados y les recibieron bien se sigue notando esa buena relación de bueno de los mercados y de la clase económica con bolso negro y lo que puede ser su presidencia este año

Voz 11 06:09 yo te diría que hay dos líneas planes de trabajo el durante el próximo año que serán los dos puntos con los cuales se valorará si levantándose les bajará al pulgar a este Gobierno uno como bien dices es el desempeño económico puntualmente hay un tema clave aquí que es el de la reforma del sistema de pensiones y en segundo lugar debería que el tema de la seguridad pública algo que tiene también un impacto enorme en la École mía si este país no tiene un clima no es cierta tranquilidad social un lugar donde pueda salir a la calle donde el turismo el turista puede venir con una cierta tranquilidad la economía evidentemente también ser saca más resintiendo de desde muchos puntos de vista y este asunto también a

Voz 0027 06:50 en la campaña bolso en Haro no ocultó su simpatía extrema hacia los militares Él mismo tiene pasado militar en un país cobra así que vivió veinte años en la dictadura término hace no tanto en el ochenta y cinco eso genera algún recelo en parte de la población o pesa más la sensación de que Brasil necesita ahora un liderazgo fuerte tipo Putin Erdogan trampa

Voz 11 07:11 bueno en este Gobierno Aimar aproximadamente formado por veinte ministros habrá seis seis generales ex altos rangos militares a partir de ahí claro que hay muchísima gente que interpreta esto como el atisbo de una nueva manera de hacer política más autoritaria pero el cincuenta y siete millones de votantes que han dado su apoyo y su confianza este Gobierno que piensan que Brasil ha llegado a un punto degenerativo verdaderamente una aceptable y que la única forma de encarrilar los nuevos de encargar la situación de nuevo tanto económica como es el punto de vista de la seguridad social y otro halladas juntos es con mano dura con línea dura con gente que realmente pase ahora una nueva forma de hacer política en la que haya es lamentable decirlo no pero menos diálogo más contundencia a la hora de tomar decisiones polémicas que mucha gente insisto ver como como la referencia o cómo lo necesario en momentos como el que vive Brasil amigo

Voz 1775 08:09 la referencia Donald Trump gol sonaron crees que puede seguir en política exterior esa línea aislacionista del presidente de EEUU contraria al multilateralismo de momento bueno ya ha anunciado que no va a acoger la XXV no la cumbre de la ONU sobre cambio climático que está convocada para noviembre dos mil diecinueve Brasil ha dicho no

Voz 11 08:28 ese asunto y por otro lado ha tomado otras decisiones en la misma línea en Estados Unidos por ejemplo sabéis un tema extremadamente polémico lo hablaba yo justamente con una fuente de altísimo rango en el Ministerio de Asuntos Exteriores hace un par de días retirar la embajada brasileña de Tel Aviv y trasladarla a Jerusalén no es un asunto extremadamente polémico que es un portazo claro al al mundo árabe y aparte de eso bueno pues también tienes la decisión de ir retirándose progresivamente de Mercosur desde en definitiva lo que sí se espera es que haya un cierto giro hacia unilateralismo

Voz 1775 09:08 no sería la América affaires pero para Brasil en portugués

Voz 5 09:12 I O I hablando en este dos mil diecinueve gracias

Voz 11 09:17 oye un abrazo fuerte a todos hay buen año para todos

Voz 0027 09:21 otra Omar un abrazo el de Paul sonaron no es el único gran cambio del que vamos a estar pendientes en la región en México la otra gran potencia regional desde el pasado uno de diciembre gobierna Andrés Manuel López Obrador México y Brasil dos grandes países en pleno proceso de cambio que podemos considerar como dos buenos ejemplos Rafa de una tendencia que recorre todo el continente

Voz 1775 09:40 pues sí hay mar México y Brasil son dos de los países del continente donde más se notan esos fenómenos eh bastante extendidos por toda la zona en la criminalidad los dos países han visto cómo en dos mil dieciocho han llegado al poder líderes considerados como como fuera al sistema y aunque para algunos esto ha sido una sorpresa podemos decir aquello de ves ya te lo dije bueno quizá tu yo no podemos decirlo pero hay gente que sí puede decirlo no el según el Latinobarómetro una encuesta que se realiza desde hace veinticinco años en la región en la última década los índices de aprobación a los gobiernos del continente han bajado de media en treinta puntos ya descendido también la aprobación de la democracia crece incluso número de personas que dan por bueno un régimen autoritario como sistema de gobierno Marta Lagos es fundadora y directora de ese Eurobarómetro pasó hace unos días por Casa Amèrica Gemma yo también me llama la atención

Voz 4 10:28 lo que tienen que elegir sonaron Brasil para que los líderes latinoamericanos de Peña en La Palma en la frente está pasando imagínese Un cuento de un niño que le le dicen mira va a llegar todo esto te va a suceder te va a suceder la libertad te van a venir las garantías sociales después te llevará de ni las oportunidades llegaron las libertades podemos votar podemos hablar podemos protestar pero las garantías sociales no llegaron no llegaron

Voz 1775 10:59 las garantías no llegaron las oportunidades y la situación fue sostenible mientras aguantaba la economía pero todo eso cambia a partir de dos mil diez y empiezan las protestas Si bueno empiezan estos movimientos que estamos viendo y que afectan no sólo a Brasilia México van a afectar a toda la región veremos qué pasa en las seis elecciones previstas en Latinoamérica

Voz 0027 11:15 para este veremos con lo que al continente en qué se traduce hasta qué punto lo que ha pasado en Brasil y México marca tendencia porque aunque al menos sobre el papel sí que hay grandes diferencias entre entre bolso nada y López Obrador porque uno parece situado completamente a la derecha y el otro es un veterano izquierdista da la sensación Rafa de que esto ya no es una cuestión de ideologías

Voz 1775 11:33 es verdad que tendemos a hacer esa distinción nada de izquierda de derecha pero el modelo quizá ya no sirve o al menos así lo ven también Marta Lagos

Voz 4 11:40 hay un sesenta por ciento de latinoamericanos que no votan por partidos políticos entonces y dejamos de hablar de izquierda de derecha a lo mejor nos vamos a comunicar mejor con la población porque a la población le importa un soberanos de Tino como se dice en mi país la izquierda y la derecha lo que le interesa llegar a la boca el túnel que no la dejen estancada pero si tú miras el desempeño de gobiernos de izquierda de gobiernos de derecha te das cuenta que no hay diferencias

Voz 1775 12:09 no hay diferencia en cómo llegaron y López Obrador según Marta Lagos no va a haber diferencias tampoco en cuáles van a ser los resultados de su Gobierno

Voz 4 12:16 yo creo que sonaron oí López Obrador estar en la misma situación tan afuera del establishment tratando de suplir lo que él está en no fue capaz de hacer ir solucionando problemas que llevan diez años instalados en sus países es decir no tienen ninguna posibilidad de éxito

Voz 13 12:36 fue muy capas que sea

Voz 4 12:38 López Obrador

Voz 13 12:39 sus posibilidades fracaso taxi

Voz 4 12:42 acá

esto que suena de fondo el grupo mexicano Centaurus se llama cataclismos recomendación de Javier

Voz 0027 13:02 la fuente es corresponsal delegado del país

Voz 5 13:05 México Centroamérica y el Caribe Javi buenos días cataclismos no es casual no la llegada de López Obrador se está sintiendo algo un cataclismo hoy quién es el nuevo presidente mexicano

Voz 14 13:16 pues como cuentas no desde el uno de julio este ha sido un no parar el vamos en freno todavía descifrando no un poco quién es quién es este hombre el político al que más conoce todos los mexicanos pero del que todavía tenemos muchísimas dudas

Voz 0027 13:33 cuál es pues

Voz 14 13:34 pues no sabemos muy bien todavía qué López Obrador va va a gobernar lleva desde el uno de diciembre gobernando y ha dado muestras de de todo de pragmatismo de autoritarismo está al político que pone siempre a los pobres por delante que busca mejores sociales que aboga por austeridad que huye de la ostentación de quitarse seguridad y demás pero también pues el tipo que que en todas las élites a los mercados que ha considerado una obra como la el aeropuerto y no sabemos muy bien que López Obrador vamos a ver si el de los doce años el líder opositor de los últimos doce años casado en campaña permanentemente o el López Obrador que gobernó seis años ya a la la ciudad de México entonces Distrito Federal que tuvo un buen gobierno las cosas como son

Voz 1775 14:26 oye hablar de poner a los pobres por delante de la austeridad hay detalles hay que se están notando por lo menos en en las formas cosas como renunciar al coche oficial convertir la residencia oficial en un centro cultural hay cierta reminiscencia no cierto estilo Pepe Mujica no

Voz 14 14:42 bueno a mí me recuerda mucho a alguien más familiar para todos nosotros que es Miguel Ángel Revilla que hará que son muy amigos a ellos pero en el fondo bueno uno va en taxi a La Moncloa el otro va en avión comercial a todas partes no sea seguridad que es algo que en México es algo que preocupa muchísimo incluso a la propia familia López Obrador partiendo de su mujer Beatriz Gutiérrez que es la más preocupada por por todo eso lo he dicho vamos es público no vamos a ver porque a problemas que no creo que él pueda gobernar solo a base de de simbolismo

Voz 0027 15:18 de simbolismo y de consultas porque parece que está dispuesto a convocar un referéndum casi por cada medida que quiera llevar adelante

Voz 14 15:27 claro pero lo curioso es que

Voz 0027 15:29 en las dos que ha hecho

Voz 14 15:32 han sido antes de de gobernar ha sido en estos cinco meses de transición siendo presidente electo exactos han sido consulta donde el Instituto Nacional Electoral no ha jugado ningún papel Pla pagado los propios diputados morena donde ha votado un millón de personas que estamos hablando un país de ciento veinte millones ciento veinte ciento treinta millones de entonces bueno vamos a ver ha prometido que en marzo abril habrá una ya con el Instituto Nacional Electoral no le queda otra en la que se va a decidir si sigue adelante con la Guardia Nacional este cuerpo militar que quiere crear también se iba a perseguir los casos de corrupción previos a su Gobierno es decir si va a a poner en duda la gestión de al menos cuatro cinco expresidentes

Voz 0027 16:21 el éxito de la gestión de de López Obrador se medirá por su capacidad a la hora de frenar la violencia vinculada con el narcotráfico

Voz 14 16:29 ese para mí me parece que es la la gran Talave no todo el mundo habla del siempre ha hecho la bandera la corrupción peligró el principal reto es cómo disminuir los niveles de inseguridad como enfrentar al crimen organizado has dicho una palabra narcotráfico que si os dais cuenta no se le ha escuchado decir en ningún discurso sobre todo desde que es presidente

Voz 0027 16:52 el porqué

Voz 14 16:54 esa es la gran pregunta porqué lo plaza orador nunca habla de narcotráfico en un país claramente colapsado por el crimen organizado por carteles por la droga que va camino a Estados Unidos y demás pero la palabra Narcotráfico es casi tabú para para él es algo bastante curioso digamos asunto delicado que tiene

Voz 1775 17:15 entre las manos que va a tener Javi es bueno la relación con los vecinos de y en concreto con centroamericano México es el país eh bueno que está viviendo más de cerca está más afectado por por la crisis que atraviesan países como Honduras o Guatemala no cada año cruzan por allí doscientos mil Se estima centroamericanos camino de Estados Unidos en qué consiste a grandes rasgos su política para su política migratoria cuenta con el apoyo de de la sociedad de las ONGs mexicana

Voz 14 17:44 lo que quieren hacer es digamos cambiar un poco la la mentalidad y el esquema no poco en la línea incluso todo lo hubiesen más en privado de lo quiso paños un momento no de convertir la migración en una oportunidad es decir puesto López Obrador ha dicho que va a desarrollar el sur de Méjico muchos programas de desarrollos la zona más olvidada del país infraestructuras es reforestar no sé cuántos mano hectáreas Se va a necesitar mano de obra diez a mano de obra mucha puede ser migrante también quieren el apoyo de Estados Unidos negociaron una especie de plan Marshall vamos a ver de momento y un dinero comprometido EEUU pero también es el mismo dinero por otro lado que Trump quiere dedicar a la construcción del dichoso muro hasta que punto

Voz 0027 18:33 la gestión de la inmigración si esa polémica sobre la construcción del muro puede condicionar la relación entre López Obrador y tram porque hasta ahora contra todo pronóstico parecía que había hasta buenos gestos por los dos lados

Voz 14 18:45 sí yo creo que más que buenos gestos sabido buenas palabras de lado y lado pero también date cuenta que cada vez que México ha hecho un anuncio han mostrado no que había buena sintonía entre los vecinos rápidamente al día siguiente avión tuit detraen por la mencione decidiendo qué Méjico hasta pagando indirectamente el muro con el nuevo Tratado de Libre Comercio que se tiene que construir otro día te enseña modelos del muro eso va a seguir así la cancillería lo sabe el Gobierno mexicano también lo sabe y además les preocupa porque a partir de julio cuando en Estados Unidos están en campaña de lleno eso va a ser ya al yo creo que que la locura de de ataques y demás llevamos saber hasta qué punto México alza la voz

Voz 0027 19:30 Javi la fuente desde México gracias buenos días

Voz 1775 19:33 a Javi pasas por Madrid no antes de irte a Méjico de nuevo se mañana para no

Voz 0027 19:39 sí porque como ven cántabro Javier nos en una conversación a Revilla que es bueno fue uno de los invitados personales de de López Obrador a su toma de posesión los otros fueron Silvio Rodríguez el de cubano Yeremi Corbijn el líder de los laboristas británicos vamos a ir en este y lo eh a Reino Unido pero antes seguimos deshaciendo nudos para dos mil diecinueve en dos minutos tiramos del hilo de Donald Trump

Voz 31 25:05 pero

son las nueve y veinticinco las ocho y veinticinco en Canarias

Voz 32 25:18 va

Voz 7 25:19 sí

Voz 4 25:22 vosotros

Voz 33 25:24 yo voy a estar Ouka y lo digo no sumaron más lenta

Voz 5 25:36 la trama comienza dos mil diecinueve En en algo así como un estado de alto el fuego con China hay una tregua pero la guerra comercial no está resuelta y un enfrentamiento que puede tener consecuencias para toda la economía mundial Álvaro Zamarreño periodista de la sección internacional de la Cadena SER buenos días buenos días y feliz año buenos una tregua frío es una tregua

Voz 0116 25:56 a la que Trump y el presidente chino llegaron en la cumbre del G20 hace unos días por la que congela la subida de aranceles durante noventa días dejando claro que si no

Voz 34 26:04 no hay acuerdo general entre ambos países el día

Voz 0116 26:07 en que esta tregua acabe habrá subida de aranceles los que ahora son del diez por ciento pasarán a ser del XXV parece que después de Reyes ambos países van a empezar a negociar Trump hizo ya campaña electoral insistiendo en que cree que la balanza comercial con China está muy desequilibrada en contra de Estados Unidos así que ido imponiendo desde hace meses varias subidas a produce dos que la Casa Blanca cree que dañan especialmente a los fabricantes estadounidenses ahora mismo afectan a importaciones por unos doscientos cincuenta mil millones de dólares si no hay acuerdo puede extenderlo hasta casi el doble

Voz 35 26:38 queda en sexto

Voz 0116 26:41 tengo un paquete adicional de otros doscientos sesenta y siete mil millones de dólares dice Trump y ellos no quieren eso se refiere a los chinos porque resultaría devastador para su economía china aplicado hasta ahora el principio de reciprocidad no lo ha hecho rajatabla y su subidas arancelarias afectan a importaciones por menos de la mitad en no sólo es un problema de desequilibrio en esa balanza comercial es decir que China vende mucho más a Estados Unidos es que al revés sino que hay otro tema más complejo las transferencias de tecnología y el respeto a las leyes de propiedad intelectual para no complicarlo mucho diremos que Estados Unidos acusa a China de dejar que las empresas vayan a fabricar allí copiar lo que estas empresas hacen basar hacerlo ellos mismos pero sin respetar las leyes de la propiedad

Voz 36 27:24 Sada tengan esto que suena de fondo Aimar sin conocerla

Voz 1775 27:36 el músico y productor el productor de origen coreano pero nació en Estados Unidos Ivonne acaba de modo hace a China donde está publicado hace unas semanas por primera vez un disco suyo es el cuarto de su carrera dice este hombre que visiten que ve una oportunidad de cambiar la mentalidad y la cultura china a través de su música está presentando allí en inglés y también en en chino pero que al fin y acabo está facturada en Estados Unidos igual activar por ahí las guerras

Voz 5 28:02 Marcial entre Washington y Pekín oye nunca se sabe pero bueno mira sinceramente

Voz 1775 28:07 teniendo en cuenta que está en la Casa Blanca me cuesta imaginar a Donald Trump inspirándose en la música de este señor para simular

Voz 0027 28:13 pues mucha fe política comercial no

Voz 1775 28:15 no digamos ya para su política doméstica no te imaginas poniendo como referencia a sus votantes a ese universo Trump que la América profunda aun cantante de origen coreano que acabo de establecerse en China un auténtico mobbing las corbatas

Voz 23 28:28 día en la barca atrás no me y una

Voz 0027 28:31 cierto es tampoco lo que tampoco lo veo menciones la política doméstica de EEUU Marta del Vado corresponsal de la Ser en Washington buenos días hola qué tal buenos días Marta feliz año

Voz 1510 28:42 igualmente Si miramos dentro de Estados Unidos

Voz 0027 28:44 Marta nos encontramos con que la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes va a complicar mucho las propuestas legislativas comienza el año con esta el cierre parcial de gobierno internamente puede ser un año complicado para trans

Voz 1510 28:59 va a ser un año complicado y puede que determinante en su presidencia desde varios puntos de vista desde el político del legislativo

Voz 6 29:07 hasta el judicial o el económico

Voz 1510 29:09 porque estamos viendo en la última semana del año pasado como como han actuado las bolsas no pero bueno me centro en el plano legislativo lo primero porque las fuerzas de poder van a cambiar a partir de pasado mañana el tres de enero cuando tomen posesión los nuevos congresistas y senadores los demócratas tengan la mayoría en la Cámara de Representantes esto que va a significar para trampa bueno pues que si quiere sacar adelante propuestas legislativas va a tener que buscará el consenso con la oposición porque las leyes se tienen que aprobar en el Senado también por los republicanos conservan la mayoría en la Cámara que controla va a controlar a partir de ahora la oposición una de las principales consecuencias que va a tener este cambio de poder en la Cámara es que la mayoría demócrata va a poder iniciar investigaciones parlamentarias y todo apunta a que van a empezar por el propio presidente desde sus cuentas y sus negocios personales hasta los posibles conflictos de interés son los posibles casos de

Voz 0027 30:00 esta acción a la justicia pero eso puede prosperar tras debe estar preocupado

Voz 1510 30:04 pues está mucho de hecho se eleve especialmente nervioso hizo una de las consecuencias de ese nerviosismo es todo es ETA

Voz 34 30:13 la moto que Aguido en en dentro

Voz 1510 30:15 de la Casa Blanca en su equipo las destituciones etcétera no está ahora mismo siendo escrutado por la justicia además en un montón de frentes el principal la investigación que dirige Robben Müller desde el mayo de dos mil diecisiete sobre la interferencia de

Voz 6 30:31 Rusia en las elecciones presidenciales y la posible

Voz 1510 30:33 coordinación con el equipo de campaña de de Trump si se demuestra que ha cometido delitos graves

Voz 0027 30:38 pues por ejemplo traición los demócratas

Voz 1510 30:41 la Cámara podrían iniciar un proceso de impeachment serían los republicanos en el Senado quiénes tendrían que aprobarlo para que esto saliera adelante así que no se debe probable pero claro es tan poco previsible lo que puede pasar que que todas las cartas están sobre la mesa no lo que sí sabemos es que tres personas de su equipo están en la cárcel por diferentes delitos no por la trama rusa en las últimas semanas también nos enteramos que los tres hijos mayores del presidente están siendo investigados por desviar fondos de la Fundación Trump las cuentas de sus negocios privados y los de su familia también están siendo investigados por posibles conflictos de interés se está investigando si ha usado sus cargos ante otros gobiernos para beneficiar a sus empresas se investigan los pagos ilegales a mujeres para evitar que hablen de la supuestas relaciones sexuales que han mantenido con el presidente sí sí

Voz 0027 31:32 sí que ha pagado todo lo que la foto es terrible Rafa

Voz 1775 31:35 a ver Marta es que esto qué tal feliz año esto ya más que House Óscar empieza a aparecer dinastía ochentera pero es tremendo problemas legislativos que Rafa siempre ha sido un poco un saludo a la gente de mi generación problemas legislativos has planteado problemas judiciales hay más problemas le han dimitido más de cien altos cargos la última dimisión llegó a final de año el secretario defensa Matisse que ya tiene desde hoy precisamente un sustituto temporal no no da esa sensación de que se está quedando solo en en en la Casa Blanca

Voz 1510 32:10 Banca en el propio Partido Republicano porque dijo que con el tema de los aranceles a a China por ejemplo muchos la han criticado las diferencias con Matisse con el secretario de Defensa eran bien conocidas desde hace tiempo pero la gota que ha colmado el vaso ha sido este anuncio inesperado y por Twitter de la retirada de las tropas estadounidenses de Siria a raíz de esto Matisse dimitió ha nombrado a este hombre Patrick Shana Jan trampa nombrado a este a este hombre que es de momentos u el sector de Defensa en funciones lo que sabemos de él es que es un alto ejecutivo de la empresa Boeing sin experiencia en el Gobierno sin experiencia militar iraquí lo que preocupa en Washington es que a pesar de de la ignorancia que tiene trampa en en en muchos de estos aspectos de gestión de gobierno sobre todo de asuntos diplomáticos al Pentágono hoy en el Capitolio siempre han tenido la tranquilidad de que estaba rodeado por dos generales que tenían un conocimiento esto muy claro del papel que a Estados Unidos juega en el mundo de las consecuencias mundiales de las decisiones que toma no estoy hablando de Matisse de John Kelly ahora estas dos personas no están entonces se crea un vacío de experiencia allí de conocimiento que también se traduce en el miedo dentro de las instituciones y del propio Partido Republicano porque como digo es todo esto están está siendo tan imprevisible que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar el año que viene

Voz 0027 33:33 a pesar de todo esto Marta Trump está bien colocado para la reelección en dos mil veinte porque ya en este dos en este dos mil diecinueve vamos a empezar a hablar de las próximas elecciones de del año que viene de noviembre de dos mil veinte

Voz 1510 33:45 bueno estos días atrás estado mirando su nivel de aprobación bien la última semana de dos mil dieciocho ha remontado un poco injusto que ha vuelto a subir ya está en un nivel bajo pero él ha estado siempre en un nivel muy bajo pero no cae osea es de esta otra vez en en el cuarenta por ciento del nivel de

Voz 0027 34:05 trabajé hay núcleo estadounidenses que aplaude este tipo de gestión

Voz 1510 34:09 la gente los votantes de talante dicen que la economía va bien la gente que tiene sus negocios particulares dicen que han sido unos dos últimos años muy buenos por eso elevan a votar

Voz 1775 34:20 Marta de muchos interrogantes abiertos eso es cierto pero también hay un dato yo

Voz 37 34:23 Donald Trump lleva recaudados para su campaña de reelección más dinero que ningún otro presidente de su mandato y el da la sensación de que siga gobernando no para el país sino para dar la masa de sus votantes y mientras él vaya bien pues oye yo creo que igual tenemos Donald Trump para rato oye consiguen un vídeo VHS de mando dinástica

Voz 38 34:40 lo va a tener claro menos mal que me iba a medio hipster y aquí venden cosas desde Google lo encuentre de los setenta de los de un abrazo enorme Marta un ves a hacerle daño

Voz 39 34:50 no en la última cumbre

Voz 5 35:03 veinte en Argentina se de un escenario bastante insólita en un encuentro de este tipo entre los todopoderosos del mundo estaba el sucesor al trono del gran pozo petrolífero mundial que es Arabia Saudí y sin embargo nadie quería estrechar la mano a un joven que cuando apareció en escena hace unos años

Voz 0027 35:19 parecía llamado a reformar uno de los regímenes más

Voz 5 35:21 tres grados del mundo ese jóvenes

Voz 0116 35:24 Salman es el príncipe heredero saudí pero que en realidad ya controla el poder de su país desde la sombra Mb s que es como le conocen los íntimos esto de la geopolítica y al que ahora todos conocemos por ser la figura que está detrás de ese descuartizamiento de un periodista crítico con él en el consulado saudí en Estambul Itxaso Domínguez buen

Voz 0027 35:42 los días buenos días caso Domínguez es experta en Oriente Próximo en la Fundación Alternativas a sobrevalorados su fuerza su habilidad Mohamed bin Salman

Voz 0545 35:52 en principio parece que la sobrevalorado pero no es el primer desmán y seguramente sea el último es una persona es una figura muy joven treinta y dos treinta y tres años allí y la verdad es que todavía está tomando el pulso tanto a su propio país como a la comunidad internacional y quizás tentando su suerte pero de momento tampoco parece estar saliendo Loretta mal bueno él él

Voz 0116 36:15 a eso de llamar Jasón hoy el periodista crítico ha supuesto ese gran escándalo internacional para Arabia Saudí pero Mohamed bin Salman está detrás de otros cuantos fracasos sonados para su país podemos mencionar esa horrible guerra en Yemen el enfrentamiento regional con Irán ese practicamente secuestro del primer ministro de

Voz 0027 36:34 yo creo a acatar exactamente

Voz 0116 36:37 va a tener consecuencias que van a ser imparables para él y para Arabia Saudí podría incluso llegar a suponer que Mohamed bin Salman nunca llegar a ser Rey de Arabia Saudi

Voz 0545 36:47 cómo se perfila tanto el panorama doméstico el panorama regional el panorama en el Golfo el panorama regional como sobre todo tal y como indican las últimas tendencias en la comunidad internacional y sobretodo la presidencia de de Donald Trump y también por así decirlo la timidez de otros países occidentales a la hora de criticar sino tomar represalias no les va a suponer perder el trono por lo menos en el corto o medio plazo también todo depende de lo de cuando muera su padre que es alguien que está en las sombras y que todo el mundo sabe que está enfermo pero nadie sabe cuánto rige por así decirlo

Voz 0116 37:21 Arabia Saudí había sido siempre considerada al margen de todo lo que se pueda criticar un país con una Política Exterior muy sólida a lo largo de décadas muy cuidadosa era muy predecible en sus movimientos de repente Nos encontramos en una situación en la que incluso con ese apoyo incondicional que le está dando trampa al al país parece que ni siquiera en la política hacia sus vecinos sabe muy bien Arabia Saudí hacia dónde está yendo en este momento

Voz 0545 37:49 yo no tengo tan claro que no sepa dónde está yendo yo creo que de momento en el en el en el plano regional su política consiste en ganarse por así decirlo vasallos por medio de todavía de de las rentas que que todavía legal petróleo no sabemos hasta cuándo pero bueno de momento por mucho que que haya intervenido en Gemma en con las consecuencias desastrosas por mucho que haya intentado secuestrar un primer ministro como decíais al final su política está muy clara el es el centro del mundo árabe el centro del mundo suní moderado moderado como ellos como ellos lo llaman y el principal baluarte frente frente a Irán en alianza bizarra y contra natura con países como como el propio Israel algo que hace veinte años nadie lo hubiese

Voz 0027 38:29 puesto este joven príncipe llegó con una potentísima agenda de reformas internas enfocadas a los jóvenes pero clara a la vez que hace cambios cosméticos en lo social la represión el lo importante ese mantiene sobre todo con su agenda de reformas económicas en duda como va a contentar a esos jóvenes

Voz 0545 38:46 de momento los está contestando porque es el único que emprendía estas estas reformas que eran necesarias desde hace desde hace años sus vecinos todos los países del Golfo ya habían emprendido diversificación económica de dejar de depender del petróleo son medidas por una parte cosméticas cierto es eso medidas muy simbólicas para estos jóvenes algún la mayoría de los cuales Armstrong extranjeros la mayoría de los cuales ni siquiera podían por así decirlo ligar con chicas en AMPA más allá de lanzarse tarjetas a través de de los de los cristales de los taxis no podían juntarse con estas chicas en conciertos ni en centros comerciales Ipar lo que nosotros puede para hacer manos puede parecer lo de lo más básico que es un poner fin a algún tipo de de medidas de segregación quedan las quemas que más llama la atención incluso la condición de las mujeres para los jóvenes no digo para toda la población de de Arabia Saudí no son son medidas son pasos son grandes pasos el problema claro está al final los jóvenes no quieren entretenimiento no quieren concierto a David sino que también tienen trabajos y además quieren quizás a mantener ese contrato social que que que que unía a sus padres a al reino de Arabia Saudí un contrato y un contrato social que es imposible mantener Si si baja el precio del petróleo si Arabia Saudí no tiene éxito reformando su reformando su economía se rebelan contra el mero hecho de pagar un cinco por ciento de de valor añadido para pagar impuestos se revelan cada vez que que les suben el precio

Voz 0027 40:16 la gasolina

Voz 0545 40:18 al aire acondicionado gratis que que tienen incluso en los jardines revelan y de momento está funcionando porque Arabia Saudí te de momento está en una posición delicada pero al final van a tener que ceder o unos o a otros IS puede ser el punto inflexión más que las máscaras de algunos acontecimientos regional

Voz 0027 40:35 Itxaso escuchábamos hace unos días a Trump justificar su decisión de retirar las tropas de Siria con el argumento de que la derrota del da es ya era una realidad suena un poco a a ese misión cumplida de Bush en Irak en dos mil tres tiene algún fundamento objetivo es afirmación está derrotado Honda es

Voz 0545 40:49 bueno yo creo que una idea nunca se es nunca es derrotada Europa es el mejor ejemplo de ello así que ojalá ojalá pudiera creer que alguna vez Trump tuviera razón pero creo que en esta en este caso no es más que propaganda vacía brindis al sol que se quedará en nada ahí dentro de cinco años esperemos que tengan que me equivoque yo pero creo que se va a desmentir

Voz 0027 41:08 Itxaso Domínguez gracias muchísimas gracias entre las posibles consecuencias de la salida todos unidos Siria está la liberación de los presos de la es que ahora mismo están en manos de las milicias kurdas unas milicias que van a perder el apoyo operativo de The Washington Lluís Miquel Hurtado es periodista en Teherán especialista en toda la región ha visitado además en los últimos meses Siria en la zona kurda en concreto Miquel buenos días has esta posible liberación de presos de la que hablaba hace unos días el New York Times es una opción real factible estamos hablando

Voz 24 41:40 de mil cien combatientes dos mil familiares de más de treinta y un países en manos de los más damnificados justamente por el adiós de Estados Unidos a seria aquí cabe añadir que hay cientos de niños más de medio millar nacidos en el califato del Estado Islámico de padres europeos no olvidemos esto por lo tanto es no opción factible como también podemos leerlo como un intento kurdo de bascular la decisión de trampa su favor hablar de los presos es una forma de recordar a Estados Unidos que la amenaza del Estado Islámico no ha finalizado aunque Trump opine lo contrario

Voz 0027 42:12 tú vives en Irán y los países de los que vamos a tener que estar especialmente pendientes en este dos mil diecinueve Estados Unidos rompió el año pasado en este año que dejamos atrás unilateralmente el acuerdo nuclear que la comunidad internacional había firmado en tiempos Obama ha recuperado Washington las sanciones cómo pueden afectar estas sanciones al régimen de Teherán cómo van a reaccionar los clérigos y las clases poderosas iraníes

Voz 24 42:37 pues tenemos que distinguir los efectos de dos formas uno es el efecto que está provocando las clases medias en las clases bajas que es un efecto mayormente económico yo otras las clases altas de las élites que es un efecto mayormente político Estados Unidos e había abrazado Irán e durante la época de Obama ya habían llegado a este pacto nuclear que había provocado esa apertura psicológica es es en esa sensación de que El Mundo los quiere eh tronco ha conseguido exactamente lo contrario dar esa sensación de que de que fuera de Irán no tenemos amigos esa sensación que además instrumentaliza las clases rigoristas que han dicho siempre que durante cuarenta años no dejó de repetir aquello de no podemos fiarnos de Estados Unidos ahora más que nunca vuelven a decir que no podemos fiarnos de Estados Unidos y las clases medias pues o como comentaba una amiga mía decía nos demos atenazada entre digamos los rigoristas cuyo discurso rechazamos pero también Estados Unidos de quienes confiamos una vez más no podemos fiarnos de ellos porque cuando lo hacemos rompen sus promesas himnos de vuelven otra vez a una situación económica crítica quién no nos permiten desarrollarnos ya no sólo socialmente sino también intelectualmente

Voz 0027 43:48 Lluís Miquel Hurtado gracias buenos días

Voz 24 43:50 gracias a vosotros buenos días por Europa también

Voz 0027 43:52 el Reino Unido seguimos tirando de este hilo planetario en dos minutos

son las diez menos diez de la mañana a las nueve menos diez en Canarias

Voz 19 50:15 con Aimar Bretos no

Voz 1775 50:47 esta canción que suena de fondo es Victoria de los Kings que estaba incluido en el disco decadencia y caída del imperio británico una canción en cierto modo satírica en la que bueno comparaba el esplendor de la Corte en tiempos de la reina Victoria siglo XIX bueno la dura realidad que vivían los ciudadanos de

Voz 0027 51:04 a ciertas partes del imperio no en aquellos que son tan buenos días es Enrique fue miembro del cuerpo diplomático de Reino Unido durante dieciséis años actualmente es director de la Cátedra de diplomacia del ciberespacio del Instituto Europeo de Estudios Internacionales aunque soy pobre soy líder dice la letra de esta canción es según muchos análisis los británicos van a ser más pobres cuando el Brexit se haga realidad merece la pena sentirse más libres lejos de Bruselas