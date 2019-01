Hoy por Hoy (01/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias Isabel Quintana feliz año buenos días

Voz 0824 00:10 claro buenos días los presupuestos generales del Estado de dos mil dieciocho se han prorrogado hoy de manera automática iban a continuar en vigor hasta la aprobación de las cuentas de dos mil diecinueve el Gobierno va a presentar este mes de enero el proyecto de ley mientras se mantiene la duda sobre si contará con el visto bueno de los partidos que apoyaron la moción de censura además dos mil diecinueve comienza con subidas en la luz los carburantes y los trenes regionales bajadas en el gas natural o el IBI Toñi Fernández buenos días

Voz 0202 00:37 muy buenos días y la factura de la luz que ya nos dejó una subida de casi el diez por ciento durante el año que dejamos atrás ahora puede sumar otro cuatro por ciento a esa escalada de precio si el Gobierno vuelve a instaurar el impuesto a las eléctricas que al final mala pagar los consumidores las tarifas del transporte público se congelan para ciudades como Madrid Barcelona y Valencia así suben los taxis tanto bajada de bandera como kilómetros recorrido en total serán un cinco por ciento más caros en el capítulo de gasolina será el cóctel perfecto para que aunque han empezado el año con Estela de descensos porque venían de máximos vayan también hacia arriba para arriba también y eso es bueno las pensiones el Salario Mínimo y el sueldo de los funcionarios para arriba también y eso es Alonso nos favorece hipotecas con toda seguridad entorno a treinta euros anuales para el crédito medio peajes y cuota de autónomos unos cinco euros suben también algunos billetes de Renfe y el correo postal mandar una carta ordinaria costará sesenta céntimos de euro acabamos en la sección de rebajas el gas natural es desde este martes un cuatro coma seis por ciento más barato baja también el IBI en mil ochocientos municipios queman actualizar su valor catastral

Voz 0824 01:42 en Brasil el ultraderechista Jean sonoro va a tomar hoy posesión como presidente del país un giro radical ideológico político en la mayor economía de Latinoamérica Brasilia está ya blindada por el temor de un nuevo atentado contra Ball sonoro corresponsal Francho Barón

Voz 1578 01:58 saludos pues todo listo en Brasilia para la toma de poder

Voz 2 02:00 sesión del presidente ya ir sonaron que este uno de enero inicia un mandato de cuatro años al frente de la mayor economía de Latinoamérica la capital de Brasil contará con un fuerte dispositivo de seguridad del que ni siquiera se han querido dar mayores detalles el espacio aéreo estará cerrado y aparte de contingentes policiales también habrá militares de paisano entre el público para vigilar movimientos sospechosos a partir de las tres de la tarde hora local Bull sonaron Se desplazará en la catedral metropolitana el Congreso Nacional el Palacio de Planalto y el Ministerio de Exteriores para protagonizar una serie de actos que culminarán sobre las nueve de la noche entre las presencias confirmadas doce jefes de Estado y de Gobierno entre ellos ser israelí Benjamin Netanyahu varios latinoamericanos también el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo el presidente húngaro Viktor

el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a activar el escenario uno del protocolo anticontaminación la velocidad de la M30 en las vías de acceso a la capital está limitada a setenta kilómetros por hora y antes del mediodía el Consistorio anunciará qué medidas aplica mañana

Voz 1578 03:30 muy buenos días es uno de enero y creo que es buena idea que se lo recuerde porque es posible que así nos está escuchando a estas horas aún no tenga del todo claro en qué día vive apostaría de hecho a que algunas de las personas con las que me he cruzado esta mañana de camino a la radio no sabrían decir ni el año el ancho de las era eso sí eso sí lo lo tenían bien controlado porque me he fijado venían desde cierta distancia comprobando con insistencia cuánto medía la cera de lado a lado como hoy es festivo aún es temprano si tenemos en cuenta sobre todo ahora la que la mayoría de ustedes ha ido a la cama voy a empezar el programa haciendo algo que en la radio sólo nos permitimos hacer en días

Voz 5 04:05 muy concretos que es asomarnos al

Voz 1578 04:08 otro lado del del transistor transistor dos mil diecinueve el el futuro vamos a sumarnos al otro lado para comprobar que todo va bien yo no lo he hecho nunca pero me han contado que sólo tengo que levantarme inclinan más un poco hacia adelante pudo ver desde aquí lo que está ocurriendo en sus casas

Voz 6 04:25 hola

Voz 7 04:27 hola muy buenos días feliz año no soy

Voz 5 04:29 sustituto del de del de la voz profunda haya alguien bueno pues póngase cómodo porque parece que esto esta mañana va a ser entre usted Illa

Voz 8 04:40 todos tenemos

Voz 5 04:44 por delante no sólo todo un programa de radio sino un año completamente intacto todavía es pronto para soñar siquiera que vamos a hacer con él y algunos ya han elegido empezar lo con resaca y un ligero o moderado sonrojo según vayan llegando a sus mentes los recuerdos de la última noche año nuevo vida nueva solemos decirnos pero curiosamente el dolor de cabeza Hilario venza se parece muchísimo a los del año pasado como todo el mundo sabe desde donde se ve bien el año nuevo desde donde se aprecia en toda su magnitud es desde el sofá de casa desde allí la perspectiva es absolutamente espectacular la mesa sin recoger el suelo sin fregar por supuesto no quedan vasos limpios para el café de esta mañana en la tele pues en la tele los saltos de esquí esa preciosa contradicción que supone arrancar el año viendo a unos señores deslizarse ágilmente por una rampa cuesta abajo Justo cuando estamos a punto de empezar nuestro particular viacrucis por la pendiente más empinada del año la de enero ya han escuchado en las noticias que los esquiadores deben ser los únicos que bajan en enero al menos los saltadores de esquí arrancan el año sintiendo en sus caras el refrescante viento de las montañas yo en días como este suelo acordarme siempre del percusionista de la orquesta Filarmónica de Viena imaginen ustedes diez años diez años en esa orquesta o diez años de Conservatorio para pasar todos los primeros días del año escuchando los platillos a quince centímetros de tu cara hoy no les voy a hablar de los propósitos de año nuevo pero sí les aconsejaría que tengan cuidado con los gimnasios como unos conocen es muy posible que estos días gimnasio le hagan la oferta que ellos llaman internamente la oferta del iluso de año nuevo te dicen si pagas todo el año te ahorras la matrícula y miren puestos a pagar una inscripción para no pisar el recinto en todo el año mucho mejor regularse en Juan Carlos I por lo menos te aseguras un siete además ustedes ya han empezado dos mil diecinueve de la forma más sana posible no se han comido doce piezas de fruta pues créanme éste va a ser el mejor dos mil diecinueve de todas nuestras vidas feliz año nuevo

Voz 8 07:01 el que sirven indica no muy buenos días

Voz 10 09:57 sí

Voz 8 11:13 el ala como un oye Kutxa cada día con la tala anoche la asocie lo la fusión también llama cada así se define nuestros oyentes

Voz 15 11:46 sí eso me hechos sólo lo mejor oyentes que hay panorama

Voz 16 11:53 no

cuenta con la SER

Voz 1578 11:58 pasé

Voz 5 12:35 hoy con Pablo González Batista Nacho Carretero y Alonso son al periodismo lo que los saltos de esquí el Concierto de Año Nuevo en Viena son al primero de enero es decir Nadj llega tan lejos ni lo hace con tanta armonía como ellos así que yo me los ha pedido de de pareja para el primer baile del año para supervisar a vista de pájaro algunas de las cosas que nos esperan en dos mil diecinueve Nacho Carretero siguen A Coruña probablemente deslumbrado por el fulgor de la luz que llega desde Vigo no ha sabido encontró el camino de vuelta Nacho el buenos días buenos días

Voz 1579 13:08 feliz año feliz año nuevo is saludamos

Voz 5 13:11 también ha Gonzo que en una muy sabia

Voz 1578 13:13 decirme mi opinión ha elegido recibir al año nuevo en Lanzarote Gonzo muy buenos

Voz 1 13:18 qué tal buenos días muy bien muy bien queréis

Voz 18 13:21 es felicitar el año nuevo entre vosotros como corresponde antes de que empiece ya a hacer preguntas

Voz 1193 13:27 lo hacemos mejor de todas formas es buena te mano te voy a ir mandando un abrazo hasta allí desde las diez de la mañana hasta las nueve de allí

Voz 1578 13:38 puede felicidades a quien aquesta ha recibido en el futuro se abrazó claro yo yo decía que era una muy buena decisión Gonzo pero en tu caso es la ponérselo una hora todavía más difícil lo de madrugar el uno de enero

Voz 18 13:49 en teoría han sido dos horas porque tengo que esperar una más para las uvas esto eh tenido me he tenido que levantar un antes para para estar con vosotros he de decirte que me acosté pues eso es nos fiamos de la hora peninsular debían ser las dos menos cuarto de la mañana a las cinco de la madrugada yo estaba despierto es la hora así que no debe ser que fin de año las singular mañana mi cuerpo prefiere estar despierto pero no no me ha costado no ha sido un gran esfuerzo levantarse yo creo que le le hecho esforzarse la señora que me ha dado el café que no pensaba dar el primer a las ocho de la mañana aquí en en Lanzarote hoy aprovecha este esto de que

Voz 5 14:26 es la primera vez que desde la Puerta del Sol se daban las campanadas dos veces también el horario canario de las comité por algún reloj de comerse las uvas por algunas

Voz 18 14:33 lo de de Lanzarote no no las comimos en lo en un restaurante conectaron con con la Puerta del Sol la verdad que fue como novedoso es decir bueno pues la primera vez que se hace y estamos aquí aparte claro pues estos días viendo en los periódicos de Lanzarote la historia de

Voz 0168 14:51 el relojero que ha ido estará aporta el sol que retrasado restaba sabía un poco que era un año especial para celebrarlo las uvas saber saben igual

Voz 1578 14:59 había un punto Un punto épico sin duda injusta maquillada mi aquí la primera vez que lo hacen hoy has conseguido con Pedro Sánchez en la el cotillón en la fiesta en fin genio desplazado por ahí al perro a lo mejor no no no no no

Voz 18 15:11 a mí yo creo que era bastante más convencional

Voz 1578 15:13 el presidente ni en un sitio mucho más de andar por casa pues no sé si tienes billete de vuelta Gonzalo pero igual puedes hacer dedo y que te traigan el Falcon

Voz 1 15:25 prefiero

Voz 19 15:25 o que en el avión en el que viene

Voz 5 15:28 tal bueno y Nacho tú en tu caso hasta qué punto observas las tradiciones en esta especie de día de la marmota aquí es cada treinta y uno de diciembre por la noche el tránsito hacia el uno de enero

Voz 1193 15:38 bueno primero que no entiendo porque quieres volver en el avión que este Gonzo el Falcon para que para

Voz 1578 15:45 tenemos no para luego salir en los medios es lo que no sabemos es que ya fue en el Falcon y no les gustó a no no no no he tenido la suerte no me atrae mucho esas cosas

Voz 1 15:54 de de de ese tipo de vuelos de viajes y tal no pero no es menos sabiendo que los vuelos de Pedro Sánchez en el funk como están

Voz 1578 16:02 más que fiscalizados ahora mismo en nuestro país con suerte igual en vez de dejarte en casa te dejan algún concierto

Voz 1 16:09 rival

Voz 1578 16:11 bueno Nacho que hubo uvas hubo algo

Voz 18 16:14 jo algo de oro en la copa de champán mono los clásicos

Voz 1193 16:17 bueno no no eso tantas tanto no las uvas por supuesto yo también soy bastante tradicional para estas fiestas me gusta mucho la Navidad que es como un poco lo que no se estila la más decir que se la Navidad yo como la socio como vivo fuera y la sociedad venir a mi ciudad verá a la familia a los amigos y tal pues entonces me gusta lo que pasa es que Nochevieja es verdad estoy un poco retirado de la lucha armada que hace años que que no salgo me da un poco de pereza salir de Sevilleja más uvas cenar tomar algo en casa hay irme a dormir cosa que estoy agradeciendo en orden

Voz 5 16:51 me hace usted muy bien en el capítulo de propósitos algo que declarar

Voz 1193 16:56 eh yo en general

Voz 1578 16:59 empiezas tú Nacha empiece

Voz 1193 17:02 pues sitas bueno pues en fin sí claro hay una larga lista de propósitos siempre encaminados a sobretodo a

Voz 20 17:09 a a ser un poco mejor a no a no fallar a la gente a a bueno

Voz 1193 17:15 a estar tranquilo con la conciencia tranquila hacer las cosas bien y por encima del resto de de cosas yo creo que que cuando uno va alcanzando una edad lo que más agradece es poder dormir tranquilo en el sentido de de estar tranquilo haciendo las cosas bien así que ese es mi propósito de este año

Voz 1578 17:32 a ver las cosas bien no hay mensaje oculto en el hecho de que nosotros no te ya hemos dejado dormir tranquilo hoy esté un no por lo pronto si que has empezado cumpliendo has empezado cumpliendo cuna

Voz 1193 17:41 la cosa es dormir tranquilo y otras dormir poco

Voz 1578 17:44 es compatible las el cosas en tu caso Banzo que cuál es tu propósito ya no voy a sé que dormir no porque ya ha empezado incumpliendo lo no no no inventarme propósitos nuevos intentar

Voz 1 17:55 tres los desde dos mil diez hijos yo también es Kus como los presupuestos tengo prórroga de propósitos del año dos mil dieciocho lo que dice nada

Voz 18 18:04 eso que que cuando llegue el treinta y uno de diciembre

Voz 0168 18:06 de de este año ya el último día mirar para atrás pues eso no

Voz 18 18:10 no sientas que las cargado mucho con gente a la que quiere son gente que te quiere yo creo que básicamente es un poco lo la norma que que cuando miró atrás a los finales de año Diego bueno seguimos todos y no creo que me haya cerrado puertas con nadie más allá de eso pues oye mira a mi me encantaría como propósito trabajar todos los días como estoy ahora mismo con unas vistas espectaculares con ganas y lo bien no hay mucho más que pedirle al año que suba

Voz 1 18:37 por supuesto hace sí sí sí que enfrenta quiere tener seis puntos garantizaros la próxima Liga bueno y una vez terminado este es que como sabéis

Voz 1578 18:47 básicamente consiste en humanizar a dos leyendas del

Voz 1 18:49 como como como vosotros yo pensé que iba a ser al revés legendario izar a dos seres humanos

Voz 5 18:58 bueno profesionalmente esta es la pregunta más difícil de la mañana profesionalmente que es ya sabemos que a Gonzalo gustaría seguir trabajando como hasta ahora pero que es lo que más os gustaría poder contar antes de que estemos

Voz 1193 19:08 el veinte profesionalmente yo tiempo involucrado con con un caso que es el caso del español Pablo Ibar condenado a muerte en Florida y que lleva veinticuatro años luchando por su libertad Airport por demostrar una inocencia que siempre ha defendido como sabéis como la mayoría sabe pues Pablo Ibar ahora después de media vida errado está de justo ahora celebrándose el juicio que va a decidir si por fin vuelve a su casa o debe regresar al corredor de la muerte esto se va a decidir en uno o dos meses yo creo que que después de buena yo publiqué un libro contando su historia estamos haciendo ahora la serie para para televisión sobre este caso yo creo que a nivel profesional pues poder contar que Pablo Ibar ha sido declarado inocente y se va a su casa pues sería la verdad una satisfacción enorme ya ya es

Voz 1578 20:01 noticia que Pablo Ibar vaya a ser sometido a un juicio justo que es el solamente el principio de ese proceso ojalá que efectivamente se pueda contar se pueda contar en el año dos mil nueve y en tu caso Gonzo

Voz 18 20:11 pues tengo a sin ninguna historia que me gustaría o que sueñe con contar en este dos mil diecinueve va a empezar bien porque sé que se va a emitir una historia que grabé en dos mil dieciocho en que sí que tengo muchas ganas que es un un documental que durante quince días estuvimos grabando entre Guatemala México y Estados Unidos siguiendo un poco no lo la ruta de los migrantes centroamericanos a través de historias de esos migrantes es un documental eso que grabamos a final de agosto lo acabamos de preparar a diciembre y todo indica que ahora en enero se podrá ver y ese es un poco la la historia que yo tenía muchas ganas de contar desde hace tiempo como o el tema de la migración va a seguir siendo y cada vez más un tema fundamental pues supongo que este año me gustaría poder seguir contando historias de personas que se ven obligados a migrar Ike no son ni delincuentes ni gente que va a otros países a intentar beneficiarse de de sociedades más cómodas esas son poco las historias que me gustaría que que este trabajo que esta profesión me permitiese seguir contando

Voz 1578 21:14 en dos mil diecinueve y ese va a ser probablemente el primer trabajo profesional de Gonzo que veamos en televisión ese documental sobre la ruta de los migrantes centroamericanos y en tu caso Nacho cuál cuál va a ser qué es lo primero que vamos a leer tuyo en el país

Voz 1193 21:26 buena pregunta

Voz 1 21:29 no tienes ni idea no tengo ahí varias

Voz 1193 21:31 varias cosas en marcha que pero dependiendo de cómo se vaya andando pues saldrá una antes o la otra pero ahora mismo no sé decirte uno bueno

Voz 1 21:40 pues a tus jefes del país ellas ya saben que te pueden empezar a meter prisa desde desde ahora confío en que estén durmiendo el libro no no libro libro en dos mil diecinueve Nacho

Voz 1193 21:51 no ya estaría a estas alturas hay sino empecé me me da me da la SER ve que no me va a dar tiempo no estaba estábamos o estoy en ese sentido más centrado en en como te decía la serie de Pablo Ibar que la idea es estrenarla malamente en abril Si a partir de ahí pues ya encarar el siguiente proyecto que también hay varios hay en cartera pero tampoco estoy yo aún al cien por cien convencido de cuál

Voz 18 22:17 por cuál empezar ya oye estáis

Voz 1578 22:19 pendientes de la toma de posesión de sonar hasta esta misma mañana en Brasil

Voz 18 22:24 eso te iba a comentar que no entiendo

Voz 1 22:27 ya

Voz 18 22:28 según salgas de aquí a ver la tele no voy a ver si es nuevo pero es verdad que yo

Voz 1193 22:33 porque hace unos uno de los personajes del año

Voz 18 22:36 puesto seguro bueno pues si yo estaba escuchando ahora la la crónica que hizo el compañero corresponsal desde Brasilia daba un poco de miedo desde las medidas de seguridad el espacio aéreo cerrado sobre todos los personajes cuando dijo que iba Orban allí bueno pues claro es un día de fiesta para para una parte de los gobernantes de este mundo están todos ahí arropados está claro también iba algún alto representante del Gobierno de Estados Unidos bueno vamos a ver cómo tira el año porque la verdad es que Paul sonoro es es síntoma de los nuevos tiempos y lo que pasa en Brasil va a ser más importante yo creo que de lo que pensamos lo que significa ese país en Latinoamérica sí

Voz 1578 23:18 siempre siempre lo ha sido eh lo que ocurre en Brasil

Voz 18 23:20 es es como una una muestra de lo que pueda

Voz 5 23:23 de ocurrir en otros países de Latinoamérica y desafortunadamente lo personero pueden no quedarse en una en una casualidad en un caso aislado como ya de hecho no lo es en ese

Voz 1578 23:31 continente en unos minutos vamos a darnos de

Voz 5 23:34 de bruces los tres con la realidad con la realidad del recién estrenado año dos mil diecinueve y con algunas cosas

Voz 1432 23:39 más que de las que va a venir acompañado vale las escuchamos en un minuto de acuerdo

Voz 21 23:54 eh eh eh eh eh eh

Voz 1579 29:26 cuando me así que no tienes el tema alquiler la

Voz 1 29:28 tus jefes están dormidos no

Voz 29 29:32 en tenía que gracias por ser ese oyente que hoy no se está el otro lado de la radio Judd por lo menos lo podemos poner nombre oye te teniendo en cuenta como la sordera tuyas yo podría decir cualquier cosa del Gran Wyoming que no basta con estar despierto pondría la mano en el fuego bueno pues ya sabes Nacho conocedoras aquí tiene Gonzo se va a ver la toma de posesión de Sonata a pensar de qué demonios va a escribir vale más me vale empezada pensar rápidamente pues mira te vamos a dar algunas ideas aunque todas son un poco pues ya os digo aventurar qué qué va ocurrir voy a apelar casi a vuestra capacidad de invención porque teniendo en cuenta que que este dos mil diecinueve pues en parte un gran parte va a venir hipotecado por lo que hace no mucho se llamaba la herencia recibida la herencia recibida el año dos mil dieciocho

Voz 5 30:19 igual no es muy fácil ser optimistas en los pronósticos pero yo os voy a presentar a alguien que sí lo es se llama Sánchez ex presidente del Gobierno por sorpresa desde hace unos meses este era su balance de esos primeros meses al frente del Gobierno de España

Voz 1722 30:33 el Gobierno es siete meses ha hecho más por la justicia social por la regeneración democrática y por la de modernización de nuestra economía que el anterior Gobierno en siete años en dos mil dieciocho hemos demostrado que otra España es posible en dos mil diecinueve estoy convencido se consolidará este cambio que se produjo a raíz de la moción de censura

Voz 5 30:52 a estas horas hace exactamente un año ninguno de nosotros habría apostado a que íbamos a arrancar dos mil diecinueve escuchando a Pedro Sánchez hacer balance desde desde La Moncloa así que en su caso digamos que el optimismo está en cierta medida justificado pero el vuestro como esta vuestro vaso delos

Voz 4 31:05 mil diecinueve medio lleno o medio vacío

Voz 28 31:09 Nacho yo

Voz 1579 31:13 lleno siempre medio llena obviamente siempre medio lleno soy optimista por naturaleza y hay que seguir siéndolo yo creo que además ese parte de esa actitud es cuando cuando vienen la los resultados lo que pasa que encaramos una época o vamos lo estamos encarando lo que pasa es que ahora empezar el dos mil diecinueve empieza a año y hacemos es un balance pero encaramos una época muy complicada a nivel político y ojalá resista vamos ante esta ola de nacional populismo como digo yo que creo que resume lo que está viniendo y aguantaremos el la embestida al menos que en España estamos porque también estamos viendo

Voz 1 31:55 dejas al lobo en tu caso bonzo

Voz 18 31:58 pues también un poco como Nacho intentó ser optimista en lo personal y lo veo medio lleno puede ser un buen año pero sí que pasa que que la sensación es un poco también la comparto la de Nacho creo que es un que que es una sensación generalizada en el país antes hablábamos sobrevuela sonoro y esa sensación de de tempos oscuros que se dirían gallego que vienen momentos difíciles donde donde el rato cínico va a ser más necesario que nunca porque lo pasional va a intentar ganar terreno en el lugar del debate público

Voz 0168 32:29 lo vemos que poco a poco lo va consiguiendo en las últimas elecciones que ha habido y este año dos mil diecinueve por lo menos hay unas municipales y unas por lo menos iba a definir muy bien cuál va a ser el ámbito político en el que esta sociedad tenga que manejarse en los próximos cuatro años así que en ese sentido sí que veo vuelvas un poco medio vacío

Voz 1578 32:49 porque en política la vida el tiempo que llevo

Voz 18 32:54 Lizondo un poco cómo cómo se mueve este mundo me demuestra que que esto va un poco por rachas

Voz 0168 32:59 energías parece que la inercia está lanzada y que aún queda ver cómo crece ver cómo explota a ver como nos adaptamos a ella pero como dice Nacho que pronto pase y que no haya hecho mucho daño

Voz 18 33:10 cuando lo estemos despidiendo con toda probabilidad

Voz 5 33:13 tardan mucho en ver cómo unos afecta esa ola porque como tú has dicho Gonzo tenemos un año eminentemente electoral habrá elecciones europeas habrá elecciones autonómicas en trece comunidades habrá elecciones municipales y todo sin descartar también ha dejado esa puerta abierta que puedan convocarse elecciones generales desde luego el panorama es por lo pronto emocionante desde el punto de vista informativo y de su punto de vista político Nos GAR no es garantizamos eso sí una muy buena dosis de crispación a la que ya estamos acostumbrados pero no penséis que los años electorales con citas tan tan claras esto

Voz 18 33:41 tampoco condenados a a transcurrir entre

Voz 5 33:44 promesas entre enfrenta enfrentamientos cortoplacistas entre

Voz 18 33:47 un debate con pocas miradas a futuro no corremos el riesgo de que este año sea un poco perdido en Essex

Voz 1579 33:52 entiendo que es justo lo último que necesita

Voz 1193 33:54 cómo llevan ahora mismo porque yo creo que Gonza decía

Voz 1579 33:58 algo muy importante que nos pone por ponernos demasiado ahora profundos o politólogos que por cierto está muy malditas esa palabra

Voz 1 34:04 para el peor político e que está está casi al eh

Voz 1579 34:10 pero es verdad que que la política yo creo que nuestra generación no vivió un momento al menos en España tan clara en este sentido que la política es hoy pasión Iyad y apela a las pulsiones no más básica así que los hechos los datos son mucho más difíciles de transmitir mucho más dice miles de articular y de explicar no están llegando adecuadamente y yo creo que hoy más que izquierda derecha estamos viendo un eje que va más en Europa y casi en el mundo entero entre ese populismo y ese nacionalismo sobretodo que es muy fácil de tocar la fibra con eso es muy fácil hacer marketing con banderas y con simbología pasional y muy romántico y enfrente un apoyo

Voz 0168 34:52 Tica mucho más ciudadana o que se arte

Voz 1579 34:55 de otra manera que que tiene más que ver con las instituciones y con las leyes pero que tiene mucho

Voz 0168 35:00 con menos de romántico y que es mucho más difícil

Voz 1579 35:02 de de promo de bueno de hacer marketing no de tocar la fibra a la gente en un momento tan pasional INI se viene un año así como decías se viene un año en la que los partidos pues van a tener que que apelar a lo pasional para no dejarse comer terreno eso es alimentar eh pues el veneno que tenemos ahora mismo de populismo porque combatir al populismo con populismo es darle la victoria y lo hemos visto en Andalucía vamos

Voz 5 35:30 además hay que recordar que estamos terminando un año Gonzo en el que el último CIS ha situado la clase política como la segunda preocupación de los españoles por encima incluso de la de la corrupción vosotros penséis que estas elecciones van a servir para que nos reengancharse a la política precisamente quizá por estos por estos mensajes que apelan a la emoción o que vamos a notar esa de esa afección también en la en la participación en las elecciones

Voz 18 35:54 supongo que habrá una parte de la ciudadanía que

Voz 0168 35:56 de qué se les entenderá que no querrán saber pero que a la que no le atraiga a esta forma de hacer política que estamos viviendo en los últimos tiempos de la misma forma que habrá otro otra parte de los votantes a los que esta vez sí los llamamientos y las cosas que se ofrecen se prometen pues les estén llamando mucho más podemos visto también estas últimas elecciones en Andalucía donde gente que estaba acostumbrada a votar al partido que ganaba siempre el PSOE según los estudios que se están haciendo se han quedado en casa

Voz 1578 36:27 sí ha habido pues otra gente que o no votaba

Voz 18 36:29 no no estaba convencida de lo que votaban dando va cambiando y estos llamamientos este nuevo discurso o o estas nuevas formas en el discurso político que están ganando terreno en los últimos tiempos posibles han levantado o les ha animado a reengancharse a la política lo que está claro es que vieron año dos mil diecinueve en este terreno

Voz 0168 36:45 qué podríamos decir de feria donde todos nos van a intentar vender un proyecto de país son proyecto de Europa para los próximos cinco años como estamos viendo últimamente Se vende más a gritos que con con un argumentario de de lo que se pretende y creo que es un poco el ejercicio que de que deberíamos hacer como sociedad saber que este año estamos maño de feria que todo van a ser eslóganes porque lo que quieren va a ser la confianza de los votantes y será la primera mitad del año porque una vez que pase mayo por lo menos en la sede en las locales y algunas autonómicas ya será momento o de ir a devolver el regalo o de protesta a ver cómo se negocia decir sí que es un año que va a ser raro en el que no creo que efectivamente se tomen grandes decisiones pero en el que existe van a sentar las bases de cómo funcionará el espectro político en los próximos años

Voz 5 37:33 por avanzar un poco y por mirar también lo que ocurre fuera aquí se hablamos de de populismo además una de las incógnitas que van a tener que es que va a tener que solventarse en los próximos meses y además una de las más importantes noticias que seguramente ha dejado abierta este final de dos mil dieciocho es el Brexit el euro ha votado a favor del Brexit teóricamente teóricamente digo este asunto tendría que quedar resuelto el día veintinueve de marzo y digo teóricamente porque como sabéis todavía falta el apoyo del del Parlamento británico terminaremos los pero con lo preguntaré directamente que es casi una quiniela esto vamos a terminar dos mil diecinueve con un miembro menos en la Unión

Voz 1579 38:07 sí

Voz 1193 38:10 sí la verdad me hace unas preguntas puedo como si fuéramos adivinos

Voz 0168 38:13 bueno la la la preocupación es si va a ser por amputaciones

Voz 18 38:19 o con una despedida así más ordenada pero

Voz 1579 38:22 de todas formas me parece que es casi un orden natural de las cosas como que me da la sensación y esto también lo comenta otro compañero del país Guillermo Altares que además es un estudioso y un fenómeno de la realidad geopolítica

Voz 1 38:33 OPA y que siempre dice

Voz 1579 38:36 qué le parece como que lo natural no quede Reino Unido los británicos no han sido nada europeístas y de hecho dentro de la Unión Europea ni siquiera tenían el euro siempre había un sí pero me parece que efectivamente en dos mil diecinueve vamos a ver a Reino Unido ya fuera pero que no va a ser muy traumático o no tanto como parece aunque a muchos británicos les duela como

Voz 1193 38:56 parado como si se hubiera ido por ejemplo Francia o

Voz 1579 38:58 ya ni hablar a Alemania obviamente que sí que hubiera sido el principio del final para la Unión Europea pero me parece como que Reino Unido este fuera de Europa bueno pues si miramos la historia tampoco me parece tan traumático casi te diría que me encajan más hay a su bola

Voz 5 39:12 pues sí que además bueno casi no nos vamos a dar a darme cuenta pero sí que es verdad que España tiene y una una pequeña oportunidad de ganar un poco de terreno no de peso en Europa aprovechando no sólo la salida de Reino Unido sino también el euroescepticismo quizá creéis que España puede vivir un dos mil diecinueve de mayor protagonismo de mayor peso en Europa

Voz 0168 39:31 pues no tiene pinta de que la intención sea esa

Voz 18 39:36 ahora vamos a ver si recuerdo cuando se anunció el Brexit casi todas las administraciones salían a ofrecerse como una nueva sede para la City digamos no sé cuántos negocios y meses después no se ve que haya grandes hombre en Madrid que oportunidad vámonos para ya no creo tampoco que los políticos que nuestros hoy gobernantes estén con mucha intención

Voz 0168 39:59 de centrarse en Europa porque los problemas que tenemos dentro son son bastante potentes en general creo que el dos mil diecinueve no será un buen año para la Unión Europea no sólo por el Brexit sino porque uno de sus principales defensores Emmanuel Macron no está tampoco no tiene pinta de que vaya a tener un año fácil en Alemania hay grandes cambios que también van a afectar a a la Unión Europea porque Merkel ha sido una de de las personas

Voz 18 40:25 las que más influyó y que hemos decidido en la Unión Europea así que me parece que este dos mil diecinueve Se Baila el Brexit mal en Francia yo creo que tendrá que estar otras cosas pero sobre todo va a ser el año en el que Europa despida a Merkel que para bien o para mal ha marcado mucho el funcionamiento sobre todo económico de la Unión Europea en estos últimos diez años

Voz 5 40:42 en el fondo se ha convertido Merkel en parabienes para mal en un momento muy vertebrador de la de la Unión por cierto hablando de la Unión hoy el euro que es uno de los logros más tangibles de la Unión Europea cumple veinte años ya que has hecho muchas preguntas con de adivinos

Voz 1578 40:58 a preguntas de prospección recordáis la pena

Voz 5 41:00 lo que comentábamos esta mañana la reacción la primera vez que para Castilla con euros

Voz 28 41:05 por primera vez no no lo recuerdo pero

Voz 1579 41:07 sí que tenía yo cuando cuenta Estebas ayer vería yo pensando en en el tema de de que hasta no hace mucho yo seguía no no convirtiéndolo automáticamente pesetas pero ciertas cantidades pensando las en pesetas ideal ya no lo hago en la cuestión lo curioso es que no recuerdo el punto exacto en que deje de hacerlo sea como que hubo algo natural el cual las pesetas ya pasaron fueron borradas de mi cerebro pero que no recuerdo el punto exacto en el que dejé de calcular cosas en pesetas que lo hacía y lo hice durante muchos años y de hecho pensaba cuando cuando dejaré de pensar de ciertas cantidades en pesetas bueno pues veinte años después ya lo conseguimos

Voz 1578 41:44 si has tenido dos décadas para hacerlo antes adelantado a su tiempo quizá en este caso en las matemáticas no tanto si os acordáis esta mañana estaba viendo vídeos de la familia Gareth

Voz 5 41:53 CIA aquella familia de plastilina que protagonizó una campaña intensísima para que aprender y que es decía que el euro no iba a traer estabilidad y que los precios iban a mantenerse Iker digamos que no en todo acertó la Familia García

Voz 18 42:06 os acordáis hace campaña sí sí sí el problema siempre yo recuerdo que era el redondeo que es la queja de los primero meses del euro

Voz 0168 42:15 yo creo que todo el mundo fue la misma lo que antes era cien pesetas ahora te cobran un euro esto es decir un sesenta y seis por ciento Yo no recuerdo la primera vez que paguen en euros pero recuerdo perfectamente aquel fin de año en el que siempre preguntas con cachondeo cobras en euros no cobras empecemos

Voz 5 42:32 estas pasan por

Voz 0168 42:33 Juanma Nacho ya deje de hacer las cuentas en pesetas pero este año creo que eran Jordania desde el el país el cambio era prácticamente el que teníamos con la peseta uno ciento sesenta y pico era Jordania inmediata cuenta de cómo había perdido el hábito de valorar las cosas en pesetas porque no tenía que volver a pasar las todos a toda esa euros cuando no creo que haga tanto tiempo que que era al revés sobre todo a partir de ciertas cantidades igual tenías que haber ido antes a Jordania lleva sea

Voz 1578 43:02 no ibas entrenador

Voz 5 43:04 sabemos cuál es el cambio de la moneda de la moneda Jordania

Voz 1578 43:07 que yo desde luego no lo sabía en este

Voz 5 43:09 no vamos a ir hasta Jordanea ahora pero ya sabéis que en este programa tenemos una querencia muy muy particular por Vladimir Putin nos provoca no inspira Putin así que le hemos pedido a la experta del programa en el mandatario ruso que como sabéis ese va Cruz que lo lleva ya estudiado durante van

Voz 1578 43:24 dos años que nos ayude a volver a dar

Voz 5 43:27 modificarlo enseguida no vamos a poner a ello con vosotros Nacho y Gonzo y también con Macron

Voz 30 43:31 no

Voz 23 43:45 conecta con Hoy por hoy

Voz 1804 43:50 el cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 1578 45:21 noticia de última hora según nos informa nuestra enviar

Voz 1 45:23 era especial a Damasco Jimena Torres Bicing hacia otro

Voz 8 45:27 a él

Voz 1432 45:29 fuego mueren cientos miles de educadores UCI oírme hablar Agejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 32 45:40 hola modernos ya al éxito es cuando

Voz 13 45:43 no dieron discusión era muy tenía razón

Voz 32 45:45 la cárcel pedirle tres la nueva ficción sonora

Voz 1 45:48 los creadores del gran apagón

Voz 33 45:50 con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea y Anna Paquin eh

Voz 8 47:14 en la Cadena Ser

Voz 4 47:17 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 5 47:21 todos hacemos propósitos de año nuevo pero sólo algunos consiguen lo que se proponen hace ocho años Vladimir Putin se propuso jugar al hockey al menos una vez al año y un año

Voz 18 47:29 además en dos mil dieciocho lo ha conseguido allí

Voz 5 47:31 se disputó un partido contra veteranos profesionales en la Plaza Roja

Voz 18 47:35 en cuanto al resto

Voz 5 47:36 dado pues en fin de verdad quieren que les diga cómo quedó el partido ya les diré que es la victoria menos inesperada del año dos

Voz 0168 47:43 es un gran entretenimiento hay una buena razón para jugar al hockey despedir el año pero eso sí cuando empieza

Voz 5 47:49 un nuevo calendario todos queremos ser mejores todos empezamos despejando en nuestras mesas limpiando la nevera metemos en ella sólo alimentos saludables saludamos con entusiasmo al recepcionista del gimnasio con plena conciencia de que ese saludo va a convertirse en una rutina pero a veces para cogí impulso es necesario fijarse en alguien que sea mejor que tu alguien que te inspire a llegar a lo más alto a alguien que está muy por encima de nosotros un ser superior en casi todos los órdenes Eva Cruz ya tiene libro de autoayuda de de cabecera está escrito por ser se titula técnicas de coaching Nacho Gonzo es de Vladimir Putin

Voz 1 48:24 pueden ha publicado el libro de de coaching

Voz 1578 48:28 ah no no exactamente lo aplicaremos Alba el encargamos estas cosas leerse cosas con con encaja como este hombre encajaría perfectamente este y uno de judo que seguramente ya si es así con Eva ha decidido empezar el año va a Cruz buenos días igualmente os digo Nacho avanzó que va a elegido empezar el año con una buena tos así que probablemente en algún momento estará encantada de que la interrumpamos vale de compartirla con los micrófonos de la cadena pues Eva buenos días buenos días prive Tovar Ichi debería decir yo vengo

Voz 13 48:58 el uno de enero dispuesta a liberar mi Vlad interior con la ayuda de este librito que va a publicar la editorial Debate el catorce de febrero yo ya me lo he leído por vosotros técnicas de coaching de Vladímir Putin y lo ha escrito Bop si esto es un americano que te explica a través de jugosas anécdotas de la vida de nuestra autócrata favorito cómo aplicar las enseñanzas de Putin en nuestro día esta lectura me ha llevado a la conclusión de que no hay nada mejor para mí y para mi pueblo que lo que yo diga pues es una importa voy a pensar es Putin igual porque hablas de tu pueblo bueno que dice mi pueblo

Voz 1 49:32 en casa mi oficina todo es una cuestión de escala

Voz 13 49:35 mi casa va a cambiar mucho en dos mil diecinueve porque la voy a redecorar para que represente una idea más grandiosa de mí misma como hace Putin donde quiera que yo mire mi entorno estará a la altura de mi autoestima por ejemplo Putin tiene una plaza debate

Voz 1 49:49 llena de piedras preciosas y un busto de sí mismo en mal

Voz 13 49:54 Moll junto al lava manos

Voz 1 49:56 entonces el mismo baño si barroco es así

Voz 1578 49:59 Pere Navarro con barroco pero sí tampoco es verdad lo claro es que ha hecho cómo se lleva las cosas a su terreno

Voz 1193 50:08 no pero está clarísimo

Voz 13 50:10 eh un váter como es de es buenísimo para apuntalar tumoral o destrozar la moral del visitante que ambas son necesarias si quiere ser más

Voz 1578 50:17 como bla entonces diríamos que la primera lección para ser más como Vlad por Vlad entiéndase Vladimir Putin cómodo tiene confianza con él lo llama hablar sería intimidar al adversario por supuesto Osaka

Voz 13 50:29 dais lo que le hizo a Merkel la primera vez que quedaron

Voz 1578 50:33 de que Merkel le tenía miedo a los perros

Voz 13 50:37 llevo dos labradores negros enormes a la primera reunión que mantuvieron en la calle

Voz 1 50:40 ambos hallazgo no todos recordamos la cara de Merkel totalmente Reed

Voz 13 50:46 da sentada pobrecita en ese hombre él no iba a utilizar ese baño dijo Bono grande esto es Pedro la intimidación no es el único modo de relación que Putin nos enseña antes de llegar a una altura desde la que intimidar hay que hacerse amigos para escalar hasta esa altura como hizo amigos Putin a través del Black Se trata de la red informal de favores y conexiones entre las elites rusas Putin en esto es su maestro acumula tanto Blatt que el planeta entero

Voz 1578 51:12 pero le del favores por ejemplo

Voz 13 51:15 tal le debe un pasaporte ruso regalo que le ha hecho tras años de amistad así cuenta Seagal como hicieron amigos Putin