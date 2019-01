Hoy por Hoy (01/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0824 00:00 son las once las diez en Canarias Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada ochenta y una personas que viajaban en dos pateras y que trataban de llegar a las costas de Andalucía además a primera hora de esta mañana los equipos de rescate han recibido un nuevo aviso sobre la salida de otra embarcación están todavía tratando de localizar la redacción en Andalucía Mercedes Díaz

Voz 1541 00:23 Salvamento Marítimo ha rescatado en estas primeras horas del año ochenta y una personas en dos pateras en el mar de Alborán y otra en el Estrecho a las seis y media de la mañana han encontrado a quince personas la mayoría menores que están ya en Algeciras habían avisado al uno uno dos dos horas antes en el mar de Alborán a las dos de la mañana han rescatado a sesenta y seis personas en una embarcación donde había doce mujeres han llegado al puerto de Almería a las cinco menos cuarto de la madrugada en estos momentos el Centro Coordinador de Almería trata de localizar otra patera ha movilizado un avión de una embarcación porque ha recibido una alerta sobre la salida de esa patera de las costas marroquíes

Voz 0824 00:56 los servicios de emergencias de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid acaban de hacer balance de la Nochevieja que este año ha sido tranquila y sin incidentes graves han atendido un tres por ciento menos de llamadas que el año pasado Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 01:08 en qué tal buenos días Nochevieja con incidentes menores como tú decías en la región madrileña también en la propia capital del Estado desde el Centro de Emergencias de la Comunidad se han contabilizado casi dos mil seiscientas incidencias entre las que destacan las agresiones y reyertas con ciento setenta y seis casos ciento diez incendios en su mayoría

Voz 2 01:27 contenedores de papel una lamentable moda no

Voz 0089 01:29 Doña ciento cincuenta y seis intoxicaciones etílicas los accidentes de tráfico se han quedado en cuarenta en cuanto a la madrugada en la capital los agentes de la Policía Municipal han intervenido en treinta y tres agresiones para impedir las el Samur ha tenido que prestar ayuda por borracheras a veintiséis personas en general una noche más tranquila que el año pasado con una reducción de las intervenciones que ronda el tres por ciento y sobre todo no hay víctimas mortales ni heridos de extrema gravedad

Voz 0824 01:57 y del exterior en Manchester la policía británica está investigando un ataque con cuchillo que se produjo anoche en una estación de tren en el que tres personas resultaron heridas hay un hombre detenido que está siendo interrogado por la policía los agentes no descarta ninguna hipótesis sobre las motivaciones del ataque en Filipinas al menos setenta y cinco personas han muerto

Voz 1508 02:16 y tras dieciséis siguen desaparecidas en el

Voz 0824 02:18 este del país por los corrimientos de tierra y las inundaciones que ha provocado la tormenta tropical Ousmane es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista y la información actualizada en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 1 02:31 de servicios Info

Voz 3 02:34 motivos

Voz 4 02:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1031 02:45 lo van a hacer las radios que uno acaba desarrollando la capacidad de anticipar el futuro por ejemplo yo sé exactamente como es la grandiosa sintonía que empieza ahora con eso que en términos técnicos en términos musicales se denomina un Chan

Voz 1804 03:06 la magia de la radio consiste en que los oyentes que no

Voz 0509 03:09 acompañaron este verano probablemente recuerdo

Voz 1804 03:11 en que esta música orquestal es la que da inicio a la sección Historia del futuro en la que nos asomamos a lo que va a ser de nosotros dentro de pongamos trescientos años sigue una tradición que confiamos permanezca intacta en el tiempo es la de hacer el ridículo en Nochevieja empezar el año por tanto con un grave ataque de bochorno retrospectivo ahora vamos a seguir sentir vergüenza pero prospectiva gracias a nuestro historiador Javier trámite el único historiador que lleva pasaporte del futuro Javier muy buenos días hola a muy buenos días vuelve a es un gusto saludarte aprovechó para felicitarte él año nuevo el siglo de nuevo el futuro nuevo todo lo que está provenir porque Javier como saben ustedes vive en un futuro de hegemonía global asiática en el que el resto de naciones nos hemos convertido en mero satélites de los poderes chinos japoneses y coreanos y las autoridades pues sienten un grandísimo interés por descubrir el pasado de las tierras que ahora dominan hasta el punto de que la semana pasada nos enviaron a Javier al presente para indagar en nuestras tradiciones navideñas en las del siglo XXI así que lo primero Javier preguntarte si se quedaron contentos tu jefes del veinticuatro con todo el material navideño que te llevas tema

Voz 0509 04:20 Pablo recuerdas aquellos polvorones de de estraperlo que me pasaste para que para que me llevar al futuro en la Festa es bueno Pays de unas excita de Navidad el monto llegue

Voz 5 04:29 eh en cuanto se comieron un polvorón cada uno

Voz 6 04:31 dijeron algo como eh

Voz 0509 04:34 sí ahora tengo nuevo jefe es nuevo jefe es que

Voz 5 04:37 Millán en una nueva misión pues para recopilar más datos sobre vuestras fiestas navideñas Siglo XXI pues

Voz 1804 04:42 pero la verdad que en esta ocasión te centre un poco los aspectos culturales porque está claro que lo de la gastronomía no ha ido demasiado hoy

Voz 5 04:48 muy floja ETA está claro está claro que no efectivamente el apartado gastronomía navideña del siglo XXI ha quedado ya cerrado y clasificado como alto secreto por lo que hoy pues bueno vengo buscando otro tipo de de información fíjate uno de los que más a uno de los sectores visos de los profesionales que más interesados están en mi nuevo viajes son los lingüistas que me han pedido grabaciones

Voz 1804 05:07 villancicos lingüistas y villancicos estas digamos es tu misión PER pero me lo vas a tener que explicar porque es que ha cambiado mucho el lenguaje en el Giro Veinticuatro porque la verdad es que atisba entiende bastante bien

Voz 5 05:17 bueno gracias pero es que eso es porque soy especialista en lenguas muertas y tengo un doctorado en español del XXI que que en mi época es una reliquia en el veinticuatro lo que se habla en España es el es chino All que es una curiosa mezcla entre español chino mandarín pues cuyo origen no conoce nadie

Voz 1804 05:31 una mezcla entre español y chino mandarín y cómo suena eso

Voz 5 05:35 bueno pues mira suena algo yo qué sé pues una frase que dice mucho no en mi tiempo ahora por estas fechas sería

Voz 8 05:40 eh Qin Shi Huang turrón Shin ta

Voz 5 05:43 cojones son Mian que signifique Javi feliz Navidad pero anda puede pues sí

Voz 1804 05:49 qué cambio al idioma así la verdad es la verdad que es algo extra

Voz 5 05:52 tal y como te decía nadie sabe cómo surgió no porque no fue no fue una iniciativa gubernamental al principio al menos en nuestros lingüistas sospechan que el origen están los villancicos infantiles uno de los lingüistas más prestigiosos de mi época que es Noam Chomsky

Voz 0509 06:05 que fue al colegio de su hija de cuatro años ver el

Voz 5 06:07 festival de Navidad por primera vez y quedó fascinado por aquella cacofonía incomprensible no decía que que que nariz del Estado encantando él no entendía nada pudo ver por las caras de los padres alrededor porque ellos tampoco entendían un carajo reconforta

Voz 1804 06:19 a saber que sí que hay una tradición navideña que se mantiene que es la de Iron festival de Navidad de tu hijo a aparecer a su

Voz 5 06:24 sí claro aquellos pobres niños no con su pacifistas tímidas sus movimientos desacompasados cantan cosas incomprensibles que como mucho podías pues medio identificar por la musiquita y y bueno pues claro que él que pasaba no han Kinski porque le parecía lo mismo palabras en chino que palabras en español entonces el postuló que fue en los festivales de navidad de vuestra época cuando los niños empezaron a formular en es chinón es una de las cosas que he venido a comprobar porque fíjate ahora mismo en dos mil diecinueve la asignatura de chino ya se está hablando en algunos colegios y estamos viendo ya villancicos en chino y he podido comprobar Pablo que son realmente indistinguibles mira te paso dos muestras que recogido estos días aquí tienes el ejemplo uno venga

Voz 9 07:01 sí

Voz 0509 07:10 Nos ha encantado efectivamente podría ser cualquiera claro es es imposible no dices que es esto pues nadie entiende podrían ser alguien me aquí tienes el ejemplo dos en que prueba pues además como los polideportivos donde salen normalmente los festivales no ayudan precisamente a la calidad de audio Javier claro esto esto esto y no es chino lo español aquí eres he aquí eres incapaz de distinguir con claridad cuál de ellos es en chino igual en español pues aquí lo tienes tú el origen de chinón hemos descubierto gracias a a Javier tramite el origen de de les chinón tu nombre Javier Se va a escribir en letras de oro en la lingüística de asilo veinticuatro enhorabuena pues sí la verdad que el doctor Chill que estará estará muy muy contento lo que no ha resistido

Voz 1804 08:00 viaje en el tiempo es la calidad de lo de los audios pero en esta sección como muchos de ustedes saben no solamente contamos con un historiador en el futuro sino con un reportero que viaja al futuro la metemos en una nave espacial pequeñito una nave temporal así pequeña recogida para dar testimonio de lo que sucede en las calles de nuestro país en el siglo veinticuatro llene el futuro está John Llerena buenos días compañero

Voz 0979 08:21 buenos días Pablo buenos días Javier qué tal

Voz 1804 08:24 Caracas muy bien los dos oye tengo entendido Javier que es que vas de camino a la que vas de camino a la gran final del festival de villancicos en chino el precisamente

Voz 0979 08:33 así es pero tenido un pequeño problemilla semeja semana gripado la nave de Tele transportar me a sitios nada serios el filtraciones que no lo cambio nunca

Voz 3 08:41 tengo sucio así que no no podido llegar me he quedado

Voz 0979 08:44 dos años pero lo que sí que he conseguido son algunos fragmentos de lo que se cantan este siglo Veinticuatro en los hogares españoles por Navidad queréis escuchar es el Rey

Voz 0509 08:52 Nos Cortezo hombre por supuesto que lo vas a poner fin en el casete del de la nave todos

Voz 0979 08:57 esto al ser de futuro también hacemos un poquito lo que queremos

Voz 0509 08:59 más vale esto estos el futuro también te digo

Voz 0979 09:02 sólo vamos a escuchar un primer corte cita de los villancicos que más están cantando en estas fechas villancico uno

Voz 10 09:08 hacia

Voz 9 09:13 china

Voz 0979 09:19 ah bueno bueno pues es es estás a muchísimo pero me gustaría que Kutxa es otro otro famoso villancico que han hecho una adaptación preciosa el Coro de los Niños Mutantes de Alcobendas de siglo veinticuatro veinticuatro quería escuchar el arte

Voz 3 09:34 porque son tambolirero adelante

Voz 11 09:41 a mí sí a su tú

Voz 1804 10:15 José y que se cantan en si es chinón pero digamos que conserva la esencia de los villancicos tradicionales

Voz 0979 10:21 se intenta así intenta tener un poquito de de del pasado español no y más en estas en esas fechas pero no solamente son villancicos también se están adaptando a las dando series había una muy famosa española que aquí se ha llamado Verano a Chun

Voz 3 10:35 quería escuchar un queréis

Voz 0509 10:41 baile tengo lo que tú no me cuentas al final que estoy por última temporada a mí me tiene muy viciado pues no sé si he traído el más oportuno los cubanos México me quito los cascos

Voz 9 10:51 venga verano Chun de Pancho casa el cuarto la casa no

Voz 0509 11:09 bueno pues a mí abejas es también oye es impresionante cómo se parece la voz de Pancho la tuya yo nadie

Voz 0979 11:14 tiene tiene si Page que en el futuro compartimos todos los cuerdas vocales no hay no hay los para todos solo

Voz 0509 11:19 la Vice pasando no vamos pasando el veinticuatro muere Shami pues da debe dar la misma la misma pena no esto no esto no cambia la pena el futuro del barco de una casa mi no nos moverán

Voz 3 11:32 claro ya tenía

Voz 5 11:34 aquí todo toda mi carpeta Mis carpeta forrada con la foto de una casa emigrar a mí me acabas de joder

Voz 0509 11:39 es completamente nuevo sea sabiendo que que arranca el año yo la siento Javier

Voz 1804 11:44 en Yetú e intenta arreglar la nave

Voz 0509 11:47 estoy esté empujando era el filtro de Dones era el filtro adiós

Voz 3 11:50 sacudiendo aquí algún a haber empuje arrancó vale hoy para allá a ver si alguien te ayudó a empujar bueno ya fue uno si bien

Voz 1804 12:02 si te vas hasta el hasta fin de año vale hasta fin de año del año dos mil trecientos cincuenta y seis a ver cómo se está celebrando allí te parece venga vaya que hoy me voy para allá se arrancando Javier eh ahora seguimos hablando contigo también que aquí en este presente

Voz 0509 12:13 no había tenemos que poner algunos anuncios navideños vale perfecto

Voz 4 12:20 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista pide un deseo

Voz 1280 12:27 ahora tiene una oportunidad única para hacerlo realidad El Corte Inglés con un cuarenta por ciento de descuento en una selección de artículos de moda accesorios lencería

Voz 3 12:38 batería deportes del XXVI

Voz 1280 12:40 de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés

Voz 13 12:53 con hoy por hoy a través de nuestro contestador auto

Voz 3 12:57 marca

Voz 14 12:58 veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 15 13:07 imagine su festival de música en el que actuarán los tira Turner Bruce Springsteen

Voz 1 13:14 en Kano el último de la fila

Voz 15 13:18 lo que parece imposible en la vida real posible en la radio

Voz 14 13:25 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web o la app de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 3 13:40 Dani Garrido goles de tu equipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu Televisió es muy fácil

Voz 14 13:46 si quieres lo que quieras de las si cuando tú quieras descarga hace nuestra aplicación

Voz 17 14:19 que no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá campos al Estado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 18 14:36 no

Voz 3 14:39 una vez

Voz 18 14:41 es un buen momento

Voz 3 14:43 cadena SER

Voz 19 14:46 cuenta con Laser pase lo que pase

Voz 20 14:55 he querido

Voz 4 15:00 desde la Cadena SER queremos desearle en este primer día del año mucha felicidad pacte dormir diecinueve recién estrenado que les hemos felicidad de de las odio nosotros que no desea feliz por un lado ustedes no dicen feliz dos mil diez nueve cadenas

Voz 11 15:21 no no no padre no

Voz 4 15:24 egoísta feliz dos mil diecinueve

Voz 14 15:29 OS aunque ustedes no nos lo de ese nosotros gol

Voz 4 15:41 hoy con Pablo González Batista

Voz 1031 15:47 no estamos haciendo la radio del uno de enero pero no del uno de enero de dos mil diecinueve sino la del uno de enero del año dos mil trescientos cincuenta y seis porque en Hoy por hoy viajamos al futuro como siempre gracias al historiador Javier treta

Voz 3 16:08 Javier hola otra vez estábamos

Voz 0509 16:11 estábamos hablando de tradiciones navideñas ya habíamos comentado cómo han evolucionado los villancicos y como ahora se cantan en chinón pero no hemos hablado de los regalos

Voz 1804 16:20 es que es casi el eje de estas fiestas aquí en el presente estamos a punto de vivir la noche de Reyes se conserva Papa Noel los Reyes Magos la esas otras tradiciones así locales que consiste en dar regalos en K en Cataluña en el presente siguen manteniendo el ratio etcétera Esta sigue

Voz 8 16:36 el futuro bueno pues han pasado esos azares Pablo eh

Voz 5 16:40 qué pasó durante mucho tiempo sí que se mantuvieron tal cual pero desde el dos mil doscientos sesenta y siete cuando empezó el protectorado May sobre Europa y las autoridades chinas decidieron que en España celebrábamos demasiada ambas mangas con demasiadas variaciones locales y ordenaron concentrar las para ahorrar tiempo y esfuerzo no de total pues que ahora celebramos Nochebuena Navidad San Esteban el mismo día veinticinco Chateau seguido en un tour de force de comidas y regalos durante veinticuatro intensas horas antes de volver al trabajo hombre pues es suena duro pero iguales

Voz 1804 17:09 les buena idea concentrar todos nuestros esfuerzos en un día

Voz 5 17:12 bueno sufres bastante hacia el final cuando ya no caben más turrón pero bueno todos acostumbra uno más complejo es el tema de qué de quién trae los regalos no porque entre el veinticuatro y el veinticinco y vosotros en buena parte el territorio tenéis a Papa Noel que deja los regalos debajo del árbol o en calcetines gigantes pero en otras partes tenéis a un carbonero llamado lo que viene todo sucio pero mola porque deja regalos igual eso es ir en otra tenéis un tronco de madera al que llamáis el tío de Nadal que parece pues más remiso a entregar su regalo porque hay que pegarle con palos para para que los Kagan no es correcto estas

Voz 1804 17:45 pero ese eh correctísimo veo que has estudiado muy bien nuestras tradiciones

Voz 5 17:49 sí sí los tengo los tengo muy estudiadas bueno pues que que que ocurrió te te contaré que el protectorado May es de inspiración sincretismo con esta pues variedad de reguladores optaron por una vía sincretismo Manolo fusionaron todos en uno solo que es el yo no el entero es un minero gordo y sucio que lleva una barretina como un saco de carbón barba negra botas rojas dice Juanjo para que te su regalo pues tienes que ir con toda la familia pegarle con unos palos y la verdad es que mola bastante todo hay que decirlo no mola salvo que sea

Voz 0509 18:16 las el tío no le Noel en cero es Noel en cero Noel en IU tenemos Reyes en

Voz 5 18:22 no lo pasa en no lo pasa muy bien no los Reyes Magos bueno eso también ha cambiado bastante no ahora lo que tenemos es la cabalgata del comité permanente que es la cúpula del Partido Comunista Chino renovado y esto pues bueno debo decir que mejora en mucho la cabalgata

Voz 0509 18:34 de de Reyes que estoy viendo los vídeos a vedette

Voz 5 18:37 este año qué tal va pero ya te digo yo que la nuestra por eso imagínate para empezar los miembros del Comité permanente no son tres son entre ocho y once por lo general los eso significa mucha más carroza que la llamamos carroza por mantener algo de la tradición pero vamos que son tanques tanques de última generación es una pasaba balón jerarcas chinos hay saludando desde el tanque de vez en cuando disparan salvas al aire el espacio aéreo está cerrado a esas horas por si acaso las palomas no se libran y bueno pues el resto de la cabalgata es igual de espectacular

Voz 1804 19:03 bueno pues vivirlo espera momentito porque vamos a vivirlo pero vamos a vivirlo en directo y para eso vamos a necesitar que Georgia haya conseguido arrancar su nave espacial o del futuro o no sé muy bien es árabe que se había estropeado el condensó el filtro del coche que decir esto es el crono Arenas se ha desplazado hasta la cabalgata del Comité Permanente del año dos mil trecientos cincuenta seis y creo que ya podemos estar

Voz 0509 19:25 echarle

Voz 0979 19:26 así es compañeros hemos hemos conseguido llegar aquí estamos en estas cabalgata del Comité Permanente del año dos mil trescientos cincuenta y seis están pasando las últimas

Voz 3 19:34 como esta que tenemos delante

Voz 0979 19:36 culo acorazado de quince metros de altura sobre el que viajan unos el Fost lanzando nieve a prisión a niños y mayores todos los años hay heridos pero lo pasamos muy bien uy mira también está pasando en estos momentos el escuadrón de naves de combate las temidas Orion XXXVII recién llegadas deliberar el cinturón de Alfa Centauro pero mira ojo ojo porque aquí llega la preferida de los padres la carroza de la oficina gubernamental en esta carroza un funcionario de tres metros de altura mitad humano ITA jabalí va recogiendo a los niños que han portado mal y se los lleva a un campo de trabajo durante un mes está aquí vamos a ver porque hay una persona que está dejando está usted dejando a dos hijos estén dejando dos hijos ahora mismo es han portado mal extraño bueno el primero si esa portada segundos que comía demasiado hemos dicho de Campamento un mes ya estaba bien un mesecito si sólo nos quedan ya Forever no le importaría la verdad es que no me importaría porque tengo siete sólo me acuerdo el nombre de cuatro así que ya vamos tirando conoce por ajustar un poquito menos bueno pues ya la viví a vivirse está llevando esta carroza de de de un segundito que llega la última mina que las

Voz 21 20:40 Nadal el el todo vale los robots huérfanos

Voz 3 20:44 Rafa de robots que la gente se

Voz 0979 20:46 ya ya sabes eh durante el año y luego pues claro los abandonan entonces choro robot montan una carroza de robot pobres

Voz 0509 20:52 sí reparten aceite lubricante

Voz 0979 20:55 otro otro entre otros robots

Voz 0509 20:58 has dicho que estaban tirando nieve a prisión eh

Voz 0979 21:01 a mucha mucha mucha encierra a su bebé en el en el futuro no llueve te la tiran pero luego la vuelven a guardar

Voz 0509 21:11 no se nos escape que esta aprisionado Jones muchísimas gracias a vosotros del futuro en Javier hemos hablado de los villancicos hemos hablado de la cabalgata del Comité Permanente antes de despedirnos tengo que preguntarte por algo que me despierta mucha curiosidad en tu época también existen los propósitos de año nuevo esos propósitos que nos hacemos al cuando termina un año y que al final acabamos por no cumplir siente

Voz 5 21:34 bueno pues esta es una práctica muy curiosa Pablo que ese mantiene en mi época pero con algunas ligeras variaciones también fruto de los azares de la historia no la verdad es que los historiadores de mi época están bastante desconcertados porque es una práctica pues netamente negativa no lo único que conseguimos con ella es sentirnos frustrados al poco de comenzar el año es porque nunca nunca lo cumplimos no llamo de muy mal rollo pero bueno algo nos empuja a hacerlo todavía en el siglo veinticuatro se sigue haciendo pero claro ahora por ejemplo pues ya nadie es hacer propósito de hacer dieta

Voz 0509 22:02 o era gimnasio hombre pues estos junto con el de dejar de fumar son los propósitos más habituales todavía en el siglo XXI que hubiera dejado fumar otro que tampoco se hace otra propuesta que tampoco safena

Voz 5 22:13 a ella fumar ya no fuma nadie porque en el siglo XXIII se prohibió el tabaco a nivel global y luego un grupo integrista

Voz 0509 22:18 tenía que es cepillo todo las plantaciones existentes

Voz 5 22:21 así que nada extinguieron la especie finde y fin del problema y en cuanto a la dieta el ejercicio pues bueno en el mundo del siglo veinticuatro la rutina laboral las incorpora de forma forzosa tres cuartos de hora de ejercicio al día y otro cuarto de refresco se ha comprobado que incrementar la productividad treinta y seis por ciento y además reducen el gasto sanitario global en un cuarenta y ocho por ciento con lo cual pues todo lo ocurrido es ahí haciendo flexiones no es un avance que francamente no vendría mal yo digo aquí algún oyente quién planteándose ya lo de implantarlo en cuanto a la dieta bueno pues como la mayoría comemos en la cantina del curro pues bueno la relación que toca pues es la que ya te digo yo que no utilice van precisamente estamos estamos en el XXIV

Voz 1031 22:56 no sé si esto es una buena noticia saber que vamos a estar así lo indica es buena noticia porque realmente suena suena mal que sea que se haga por obligación Ike propósitos en qué propósitos as en la gente de tu sí

Voz 0509 23:07 siglo para el Año Nuevo del mono del perro o de lo que toque porque ya nos explica estéis que serle Bryce el año nuevo pero el año nuevo chino Chi correcto bueno pues nada extraordinario no la gente sigue teniendo por muchas cosas

Voz 5 23:17 difíciles de cambiar entonces la la propósito cambiar el rollo de papel higiénico

Voz 0509 23:22 yo cuando sea acabe sacar a pasear al robo perros

Voz 5 23:25 cogeré a los robots niños de la calle no los vas a dejar ahí para que lo pise la gente y te queda ahí todo caca con chips entonces es muy difícil de quitar de la suela y voy a tratar bien a mis suegros en fin lo extraordinario es que ahora la gente si consigue cumplir su propósito

Voz 1804 23:37 Yeste como lo habéis conseguido esto sí que es una novedad

Voz 5 23:40 bueno pues con una autoritaria pero inteligente política motivacionales lo que hicieron las autoridades fue decretar que los propósitos de año nuevo sólo deben cumplirse durante un mes y el resto el año podías hacer ya lo que te diera la gana entonces qué pasa de esta forma el noventa y nueve por ciento de la población cumple su propósito según la ley y bueno pues todo el mundo está súper satisfecho no hay unos que aguantas unas semanas más pues ya ni te cuento no la verdad que es un chute de moral la productividad sube como un veintisiete por ciento

Voz 1804 24:02 claro la idea es si la realidad no alcanza tus expectativas

Voz 0509 24:05 rebaja las expectativas es eso

Voz 5 24:08 bueno pues esto también nos lo va a tener que

Voz 1804 24:10 contar John y Arenas que no tengo ni idea de dónde está porque lo hemos invitado a que compruebe si efectivamente se cumplen los propósitos en el siglo veinticuatro hijo de Seúl donde se va a uno a comprobar esto Johnny muy buenos días

Voz 0979 24:23 buenos días buenos días pues mira estoy todavía sigo aquí por el centro de mega a Madrid en este siglo veinticuatro pero está buscando un taller Se me ha vuelto a calar la la nave a propósito mío para este año pues limpiar el filtro de millones

Voz 3 24:35 lieder filtro millones

Voz 0979 24:38 a lo mejor ocurre escurrir mejor el paraguas con Chaves expandió dentro a casa un poquito el pasillo ya

Voz 0509 24:44 yo estoy de cambiar el rollo de papel higiénico por ejemplo que ha propuesto Javier

Voz 0979 24:48 yo es que lo tengo uno yo tengo uno de mil metros luego rollo lo cambió sabe de siglo en silla Ramírez que pregunte por aquí alguna hombre me encanta

Voz 3 24:57 ella me encantaría saber que prosperase si hola buenos días algún propósito de año nuevo la buenas pues mira yo había empezado el año queriendo aprender chino chino mandarín chino pero claro es lo hablé con mi mujer y mi fuerte la puerta del transbordador así que mi propósito este año es cerrar la mejor has visto no dar portazo no dar no dan casa con cuidadito cuidadito y esos detalles es penoso este no me no me parece a mí que es el mismo de antes de de los hijos y de la carroza

Voz 0979 25:27 no es que en el siglo Veinticuatro también se usa un solo tono de Got estamos a poquito a orden

Voz 0509 25:32 damos tiempo crees que crees que podremos creaciones locales que vuelven loco efectivamente crees que podemos intentar buscar

Voz 3 25:38 otro otro propósito de Año Nuevo en el futuro hola buenos días algún pronóstico para aprender español aprender español hispano hispano no no quiere un propósito no que no quieren hablan español

Voz 0979 25:53 les el propósito para este año no hablar

Voz 3 25:56 por lo que sea carácter pregúntele si es chino la a lo mejor se iban a prender en Vic es chinón Bosch es es chino All the new están gente de las afueras del cinturón de Sepúlveda practicante que vive pues no llega la información allí una lasciva

Voz 0509 26:16 pues la verdad es que son propósito bastante bastante flojera se atar te vi débil los zapatos a lo mejor a la que quita la dieta y el tabaco esto ya

Voz 3 26:25 ya no es así es así es así compañeros del futuro John ya Arenas ya sabes

Voz 0509 26:30 de tu propósito tiene que ser que tuve una vez que te una vez funcione porque vamos a necesitar mandar te seguir te mandado al futuro a comprobar estas cosas así

Voz 3 26:37 dándole a favor de sacudir tienes que sacudieron una jardinera no vaya a ser sacudir el el filtro en cualquier parte que reconozco vale que me bueno jardinera ni tampoco en una papelera

Voz 0979 26:47 papelera voy a buscar ver aquí porque es que están contadas también en Cerler y cuando también te digo eh perdón un taller de naves yo aquí está cerrado

Voz 0509 26:54 es que es día uno va a estar abierto oye Javier trámite estaría en el futuro la verdad es que no podíamos empezar este año mejor que mirando contigo hacia hacia ese siglo veinticuatro así que muchísimas gracias los hablando este siglo o el que sea te llevas algo para para el futuro te llevas algo del presente me llevó un propósito de año nuevo propósito es cada vez que traiga alguna cosa para futuro intentarlo matar a mi jefes y a ver si me siguen mandando por aquí que me lo paso muy bien en viajes al pasado sería conveniente sin duda Javier muchísimas gracias

Voz 4 28:57 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0542 29:01 la vecina de visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas Direct a instalar Mela no es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct tipos es calcularlo online tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 22 29:13 tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 29:31 conecta con Hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 5 29:50 entonces imaginaban

Voz 24 29:51 las calles como peonza lo crecidas pidió vacila va tras ellos

Voz 3 29:56 ni estado haciendo toda mi vida mientras como la gente que me interesa

Voz 24 30:01 única gente que me interesa es la que es

Voz 3 30:03 tal oca

Voz 14 30:03 la gente que está loca por Billy loca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo de gente que nunca vez Thalía habla de lugares comunes sino

Voz 9 30:20 en mil novecientos cincuenta y siete

Voz 25 30:24 en no

Voz 26 30:26 es el placer de escuchar

Voz 28 30:34 te imaginas un equipo de

Voz 1 30:36 el pueblo en el que jugara en Creed o un utrero al éxito Del Piero

Voz 15 30:46 lo que parece imposible la vida real es posible en la radio

Voz 14 30:52 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 1031 31:07 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 29 31:10 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 14 31:22 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 7 31:36 Houston eh relata a

Voz 1537 31:41 muy buenas les habla Alicia Aitor miembro del equipo de La Ventana en estas fechas tan entrañables y familiares o no quiero asomar mira este espacio radiofónico de la SER para felicitar a todos sus oyentes y comprometerme un año más con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar solo

Voz 30 32:01 que sean felices

Voz 16 32:02 eso

Voz 4 32:12 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1031 32:17 creí que no vayan no iba a llegar nunca este momento es el momento de recibir al hombre que diseñó la manga derecha del traje que llevaba noche Anne Igartiburu el tipo que pensó que era muy buena idea poner los cuartos antes de las campanadas y que suenen exactamente igual que las amparadas un hombre que piensa que la Marcha Radetzky es salir de fiesta con un checo asumimos que es un riesgo quizá innecesario por otra parte comenzar el año saludando a Xosé Castro Induráin en no

Voz 3 32:45 Xosé Castro terrorista terroristas sin descanso

Voz 0509 32:48 siquiera el uno de enero feliz año nuevo

Voz 3 32:51 feliz año feliz año a todos los oyentes te sientes identificado no con todo lo que hemos contado total

Voz 28 32:56 veinte Abbas eh si eran poco el diseño de El traje del vestido de Anne Igartiburu un poco para para concienciar a la gente sobre la necesidad de mirarse ir al dermatólogo encaje que les hagan multitud

Voz 0509 33:07 un poco un simbolismo y tener mucho cuidado y usar los dos brazos él mismo a ser el mismo fuerza con lo comprado para que no se te hipertrofia efectivamente para que no te Cycle es mucho y no te pases en Argelia se oye hay que felicitarse el año yo entiendo que tú has empezado como corresponde consultando y niñas por si me he tenido que dar una hucha para

Voz 28 33:26 verme de tanta energía negativa pero al mismo tiempo muy graciosa de todos los greens qué opinan sobre cualquier tipo de festividad navideña en este caso que nos ocupa y bueno tenemos que decir como siempre que éstas comentarios es de reseñas son reales

Voz 0509 33:40 todas son reales ya saben de hecho lo compramos cada se lo compramos de hecho la semana pasada que el terrorista no para en Navidad y que te dedicas con especial intensidad a buscar en Internet críticas y opiniones respecto en estos días a lugares y costumbres de la Navidad que algunos consideran entrañables que otros pues como comprobaremos pre a las que les gustaría extraer las entrañas no es justo lo contrario rápidamente Brown que empezamos pueblo

Voz 28 34:03 ah si te parece vamos a empezar con algo que es muy típico de Inglaterra que es de Harrods Christmas es Broto es todo una entidad en Londres

Voz 0509 34:10 de los almacenes Harrods por supuesto supongo que te refieres a la suntuosa decoración navideña que desde hace más de sesenta años los famosos exclusivos almacenes Harrods de Londres organizan para que los niños puedan pues por ejemplo visitar la casa de Papa Noel y entregarle su lista de regalos es un poco como de aquí pero

Voz 28 34:27 al oír pero de nivel pero hay mucho nivel bueno este año se ha armado un lío porque ahora sólo podrán visitar a Papa Noel los clientes muy fieles dejarlos que se hayan gastado una pasta durante toda la desde entonces sí sí sí así para hablar con el señor de la barba tienes que pagar veinte libras así que están medio Londres encolerizado con drogas

Voz 0509 34:43 con exclusivas esas citas de Papa Noel sí sí

Voz 28 34:46 cuando se dice gastarse mucha pasta en jarros es mucha la cuestión es que un tal o una tal Clan un Nava decía aquí todo es demasiado pasada media hora me entró tremendo dolor de cabeza así que no me gusto y lo peor fue que pase junto a una sección en la que vendían abrigos de piel vergüenza debería darles no hay nada que no puedas encontrar en otro lugar mucho más barato

Voz 0509 35:05 esa es una muy buena definición de los almacenes pues sí un sitio donde es muy complicado contará algo que no encontraría más barato en otro sitio unos grandes es la definición de casi cualquier grave efectivamente sí sí

Voz 28 35:16 bueno luego Toronto Amber dice este lugar es una pesadilla es un absoluto laberinto es como estar en un casino todo lleno de luces lleno de gente como loca no entiendo porqué la gente quiere venir aquí por cierto la estatua de Diana Dodi Al Fayed es una horterada

Voz 0509 35:31 pues salvo por esto último también es una descripción que encajaría prácticamente la de cualquier centro comercial es también un país el que las

Voz 28 35:37 la de Diana y Dodi Al Fayed es una verdadera horterada

Voz 0509 35:40 pero voy a buscarla

Voz 28 35:42 una cosa impresionante bueno pues si lo siguiente que podemos hablar es algo que todos conocemos que es las famosas cabalgatas de Reyes que portó a España por supuesto gran traición a nuestros Marisa Haro cada día seis de enero bueno que no lo tienen un mayor explicación no los reyes vienen te traen los regalos a los niños se pasean por la ciudadanos pero bueno mira que Galicia estas muchas de estas son sacadas de Internet habla sobre una cabalgata porque ahora ya también hay cabalgata de Papa Noel porque hay la famosa batalla entre Papá Noel y los Reyes Magos se hace en algunas ciudades una especie de cabalgata de ella en la cabalgata de Papa Noel o lo que sea esto es tanto tocando a mí me gustan mayores de lo que les pasa

Voz 0509 36:21 hombre se queda tiene Papa Noel claro eso los niños también le gustan mayores claro los Papa Noel es que

Voz 28 36:28 si no está yendo creo Pablo un poquito la mano con esto de las pelucas y de reciclar todo el material dejarlo

Voz 0509 36:32 huy eso también es ver a la música también

Voz 28 36:35 pero no estamos pasando pronto pero bueno luz súper dice tú le ella crea una etiqueta en Twitter dice Tú eliges no porque ella está en contra de lo que está pasando con las cabalgatas de es en Madrid desde el famoso en los al famoso Reyes Magos de Carmena si tú eliges llevar a tus niños saber los reyes magos o a unos payasos en la Comunidad de Madrid tienes municipios con cabalgatas tradicionales todo marcado con mucha etiqueta para para bueno de hecho hay el empiezan a responder a esta mujer y una tal Mari Carmen le dice puedes ir con un cartel en el coche que ponga no te lo perdonará jamás Manuel Manuela Carmena

Voz 0509 37:08 es esa frase ha permanecido en la en la memoria año es ya

Voz 28 37:11 ya forma parte de la identidad es y luego tal Manolo Rodríguez le dice recuerda al luz sube recuerda el libro de cuentos de la famosa chavista Gloria Fuertes que tituló las tres reinas mangas Melchor Gaspar Baltasar

Voz 0509 37:24 como diciendo podía ser peor muchas gracias fuertes fuera alcaldesa además Juanjo

Voz 28 37:29 porque lo que nos va a hacer con el nombre de los Reyes y por último Gutter Cris dice todo es paz y amor en estas fechas hasta que llega la cabalgata de Reyes sois capaces de matar a hachazos a quién sea por un caramelo

Voz 0509 37:40 tiene una cabalgata no sé si hachas ofero a Paraguay hizo estoy seguro que nos referimos

Voz 28 37:44 yo creo que hay que ir con máscaras bueno ya lo que ha del hogar relataba un poco John yo creo que van con lanzallamas

Voz 0509 37:49 sí oye eso se me duele me duele los ojos porque es que me acabo de encontrar la estatua es tremenda eh las tareas bien

Voz 28 37:59 es más yo creo que ya en este momento es un icono que hay que ir a ver cuando uno visita Londres tiene que ir a veces de esas fechas

Voz 0509 38:03 por esto no hay que pagar a par de no no no es una cosa terrible y bueno ahí queda más cosas de de Navidad

Voz 28 38:10 más críticas su parte hípico que sería el Concierto de Año Nuevo

Voz 0509 38:24 hasta mañana no se el uno de enero más duro es sin duda el del tipo de los platillos de la Orquesta Filarmónica de Viena

Voz 28 38:30 pero todo por la noche se refiere

Voz 0509 38:33 me imagino cuando hablas del Concierto de Año Nuevo a ese concierto que cada año nuevo toca la Orquesta Filarmónica de Viena en la Sala Dorada que se retransmite a un público potencial de mil millones de personas en cincuenta y cuatro países y en el que se toca música en su mayor parte de la familia Strauss

Voz 28 38:46 efectivamente pero como anécdota te diré a los oyentes por si no lo saben que el primer concierto se celebró en mil novecientos treinta y nueve lo promovió el psicópata de Joseph Goebbels que era otro de propaganda Alemania Austria formaba parte de Alemania el entonces yo era un homenaje de las provincias alemanas de Oriente al Estado alemán IFA que es muy curioso bueno un tal Barón Rojo famoso en Twitter dice Fusi propone fusionar Concierto Año Nuevo con los saltos de esquí en un programa en el que los músicos acompañados de su instrumento

Voz 0509 39:16 el el contrabajo tendría clarísimas desventaja ya llegaba montó en él claro es verdad

Voz 28 39:22 pues dije que hayan quitado los saltos de esquí la gente sigue comentando no siguiera insistiendo porque lo echamos

Voz 0509 39:27 seguirlo expusieron ayer me parece que lo creo que sí creo que estoy aquí no me entero pero aunque lo que sí

Voz 28 39:32 lo bueno algún tal en percutió dice sabes que has madurado cuando has visto los saltos de esquí daño nuevo recién levantado no antes de Acosta

Voz 0509 39:39 este es uno de los grandes síntomas de la vejez junto coqueteó con que un día te gusta el casco eso tampoco entiendo yo cuando pasa porque primera vez

Voz 28 39:47 y mientras bebe británicas desde antes todo esto

Voz 3 39:50 eso es igual de Tomás una esperáis de postre

Voz 0509 39:54 bueno bueno Paco Tomás dice ir al concierto Año Nuevo

Voz 28 39:57 Hinault dar palmas en la Marcha Radetzky la he visto

Voz 3 40:00 una Two Princess of sur

Voz 28 40:05 mira dice excepto por un par de canciones el concierto de Año Nuevo me parece un coñazo ya le gustan las buenas

Voz 0509 40:12 ha de después

Voz 28 40:14 el tercer año nuevo con canciones es posible que tuviesen uno de Alejandro Sanz y por último a los Vallecas representando a una parte de la población dice mi padre me está escrito con ese Tea obligando a ver el Concierto Año Nuevo qué coñazo a ver si lo quita ya que coñazo es es que Bekaa coñazo a ver qué es A V R si lo quita con k vamos a ver escribiendo así es normal que te parece bastante bastante coña serias genial que Álvaro

Voz 0509 40:43 vea tuviera cuarenta años escribiera el conciertos de Año Nuevo con su padre y les pareciera efectivamente un coñazo sigue viviendo con sus padres oye ese tomar roscón de reyes sí sí por supuesto de Marbella esa rosca dulce que se comen tradicionalmente el día de Reyes generalmente acompañadas de un chocolate y cuya tradición hunde sus raíces según algunos antigua Roma que acostumbraba a llevar una va dentro y quién la encontrada se convertía en el rey de la fiesta

Voz 28 41:07 efectivamente yo siempre pienso que hay dos tipos de personas en el mundo los que preferimos el roscón sin nata y los que estáis equivocados concretamente Craslow comenta en Twitter el roscón de reyes bueno va con cebolla escarcha este

Voz 0509 41:20 caballista de Rascón el Super Green

Voz 28 41:23 de la temporada que es una cuenta que se llama así azúcar punto org

Voz 0509 41:27 lo conocemos la hemos entrevistado en este programa

Voz 28 41:30 pues dice porción de roscón de Reyes con nata de ciento cuarenta gramos contiene veintiocho gramos de azúcar equivalente a siete errónea cuando publicó estos L cayeron todo tu interese le cayó encima por arruinar el roscón algunos empezaron a decirle que no que eso era mentira y que bueno no es la manera Seal Beach concretamente dice en mi libro no sois selectiva hablo de comer roscón en base a cuál tiene menos porquería incluyendo en la charla de los co ya y luego dice la fruta escarcha de es el precio a pagar por el roscón

Voz 0509 42:01 todo héroe tiene su villano las frutas cachas está convirtiendo el gran M hemos hablado mucho la fruta escarcha en este programa yo he de decir que antes no me gustaba pero que ahora yo hoy el que se come la fruta escuchada cuando yo también yo también porque además sabes que cuando un con le quiten la fruta escarcha queda como herido de muerte le queda una cicatriz si nunca nunca cura sí que da da bastante mal aspecto al resto

Voz 28 42:23 com sigue incluso puede llegar a destapar el lugar donde se esconde la sorpresa es como todo es como un roscón discos de construido es como muy triste quitarle la la la fruta a mí me llame empezar Agustí

Voz 0509 42:35 luego hay una verdad a mi me gusta el roscón sin relleno vale Amin yo lo dije el otro día me gusta que lo metas en la taza del café con el café FT pero me molesta cuando viene con sorpresa porque la sorpresa te quita un trozo de roscón al menos un bocado

Voz 28 42:47 sí sí sí eso lo dicen varios también en las críticas pero también me quita lo que me fastidia es que me toque la sorpresa el roscón porque me quita todas las natas

Voz 0509 42:54 claro claro es que es un trozo menos que te comes la sorpresa esta durísima yo lo intentaron

Voz 28 42:59 claro claro manera pero bueno es en cualquier caso yo también soy de los que me he pasado las frutas cansada de ser símbolo de la edad

Voz 0509 43:04 también bueno pues lo vas a terminar con la fruta sin escuchar con las uvas de la suerte muy inmediato pues la tradición de las uvas de la suerte que todo el mundo conoce que probablemente haya observado esta misma noche Cuéntame qué piensa la gente sobres

Voz 28 43:16 bueno la gente en general dice que hay un comentario muy general que dice a ver si llega la noche vieja me como las uvas me atraganta y me muero este es un comentario muy de Twitter resúmenes

Voz 0509 43:25 el navideño perfecto claro efectivamente los Gates pero

Voz 28 43:28 luego se dicen las uvas me dan asco mucho asco yo por mí en Nochevieja comía la Casitas y feliz pues no eres la única porque hay mucha gente mucha gente aceitunas bonitos la casitas con gritos gominolas en fin

Voz 0509 43:38 Aruba Se común siempre la casi todo lo bueno comió combinó las cosas que no sean uvas

Voz 28 43:42 que la gente cree que está faltando la tradición luego hay un magnífico que es Nacho Álvarez que dice la Nochevieja otra fiesta inventada por las multinacionales para vender uvas a todo el que asco de país

Voz 0509 43:52 Xosé Castro es terrorista Xosé Castro es portavoz de los greens anónimos que campan a sus anchas por Internet Xosé mil gracias

Voz 28 43:59 muchas gracias el año que viene un día feliz año a todos

Voz 9 44:05 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0542 44:10 en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención es que mi casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 22 44:20 protege tu hogar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 44:33 sí

Voz 13 44:40 con con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 14 44:43 a becas los tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser once

Voz 9 44:55 sí

Voz 31 44:58 Pla aquí Ricky Carrusel deportivo es un programa cercano y sobretodo directo por eso usamos principalmente personas con nombres de dos sílabas para no perder tiempo llegan antes a la información deportiva al turrón más nombres de más si la base desgraciadamente así es pero estamos un toquecito cariñoso

Voz 4 45:16 pañito Juanillo Miguelito

Voz 31 45:20 Carrusel deportivo cariñoso y directo como un koala claro que sí

Voz 4 45:30 Dani Garrido

Voz 1 45:38 nos une a todos nos une el fútbol Bush

Voz 14 45:45 se une el motociclismo

Voz 1 45:49 el baloncesto nos une porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 5 46:20 una Aníbal Nations

Voz 33 46:24 H allí

Voz 9 46:27 temblando

Voz 1 46:37 estuve en

Voz 9 46:40 vive de vivir la vida en la actualidad

Voz 14 46:45 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 3 46:52 Marcos también en Cadena Ser punto com

Voz 21 47:00 y a usted porque les gusta la Cadena SER

Voz 35 47:02 por qué me me llena de gozo Cadena SER me da todo el placer que necesito

Voz 28 47:06 Hermoso que diga es e incluso

Voz 35 47:09 el su propia es que con con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está

Voz 36 47:13 el y su marido que tanto gozo al al oyente por favor

Voz 1 47:25 apenas

Voz 35 47:27 lo que para mí una hora de escuchar la Cadena SER equivale a seis

Voz 12 47:39 sí

Voz 0509 47:43 Nuestra ilusión de cada día

Voz 38 47:45 serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 48:01 buenos días la Guardia Civil alerta de la técnica del abrazo cariñoso para hurtar joyas o dinero los ladrones se acercan a personas mayores ya sea en la calle o en su casa con diferentes excusas para ganarse su confianza y quitarles sus pertenencias a veces simulan conocer a la víctima o se acercan a su casa diciendo que se encuentra mal necesitan ir al servicio o piden que le ayuden a llegar a una dirección en cualquier caso mientras agradecen la ayuda abrazan y es ahí cuando aprovechan para llevarse por ejemplo la billetera

Voz 38 48:32 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la Once in buenos días

Voz 1153 48:38 no importa que lo vacas por los XXXV mil euros importa que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 14 48:53 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo

Voz 9 48:57 que de la vista que a ti qué te importa

Voz 39 49:03 hoy por hoy

Voz 4 49:04 con Pablo González Batista

Voz 39 49:08 hay que sepa

Voz 8 49:09 hemos viajar en el tiempo es totalmente imposible pero vaya usted a saber que puede pasar mañana porque los avances técnicos y científicos son tan rápidos que muchas veces parece que el futuro no supera a velocidad supersónica afortunadamente nosotros tenemos a Javier Gregory que siempre tiene puestas las largas para no perder comba