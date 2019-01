Hoy por Hoy (01/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:07 Antonio Martín muy buenos días y feliz año Félix al año qué tal Pablo empieza este año además con los presupuestos prorrogados de modo automático hasta que haya nuevos hasta dos mil diecinueve año en que suben también las pensiones también el salario mínimo que empezamos también con datos actualizados de los precios de distintos suministros la luz está algo más cara hoy baja el gas y los carburantes están más baratos en este uno

Voz 0527 00:27 pero que en el uno de enero del año pasado Eladio Meizoso si la luz ha vuelto a subir en el mes de diciembre pasado en comparación interanual como sucede casi sin interrupción desde mediados de año es a veces la subida es muy pequeña de sólo unas décimas en porcentaje mitigada por medidas del Gobierno como la suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica en cambio los carburantes están más baratos que hace un año el petróleo cuesta hoy cinco céntimos de euro menos por litro la gasolina ha bajado seis céntimos el gasóleo uno con el petróleo está bajando el gas natural se va a notar desde hoy mismo en el recibo de este combustible que baja de media un cuatro con seis por ciento a los usuarios domésticos en la tarifa regulada y la rebaja de los combustibles fósiles que suelen marcar el precio en el mercado eléctrico mayorista puede redundar en una bajada de la luz pero ésta también puede quedarse en nada si sigue la subida de los derechos de emisión de CO2 que graba su precio en el mercado

Voz 2 01:22 también más de un millar de medicamentos son más baratos desde hoy entre los que bajan uno que iba a hacerle falta más de uno el ibuprofeno Adela Molina

Voz 0011 01:28 si el ibuprofeno en algunas de sus presentaciones es uno de los mil doscientos medicamentos dispensados en farmacia que desde hoy baja de precio hasta un cuarenta por ciento más baratos van a resultar algunas medicinas este dos mil diecinueve según el Colegio de Farmacéuticos que cifra en ochenta y ocho millones de euros el ahorro para el Estado con esta rebaja en los precios de referencia Sanidad añade que casi ocho millones y medio Se van a ahorrar los pacientes en el pago de algunas de sus medicinas entre los medicamentos que avalaron su coste también están el Vento Lin usado para el asma anticonceptivos como el nuevo gestor del a los fármacos para la artrosis el Parkinson o la hipertensión la orden de nuevos precios afecta además a casi quinientos medicamentos de uso hospitalario que también serán más baratos a parte de

Voz 2 02:08 por lo demás Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a sesenta y seis personas en el mar de Alborán zona en la que se busca además otra embarcación estos rescatados han sido trasladados ya al puerto de Almería redacción en Andalucía Mercedes Díaz

Voz 1541 02:20 a ochenta y una personas rescatadas en el Estrecho y en el mar de Alborán en estas primeras horas de dos mil diecinueve Salvamento Marítimo ha estado trabajando toda la noche pero pronto van a ser más porque un buque avistado ya a la tercera patera que buscaba Salvamento en el Mediterráneo andaluz tras recibir un aviso desde Marruecos así que los migrantes eran rescatados en poco tiempo en el Estrecho han sido localizadas quince personas a las seis y media de la mañana casi todos menores que se encuentran en Algeciras en el mar de Alborán a las dos de la mañana han rescatado a sesenta y seis personas en una embarcación donde había doce mujeres han llegado al puerto de Almería a las cinco menos cuarto de la madrugada

Voz 2 02:56 el doce tres ya sonar asume hoy la presidencia de Brasil giro hacia la extrema derecha de la novena economía mundial la mayor de Sudamérica acto de investidura esta tarde en Brasilia acuden allí apenas una docena de jefes de Estado a España la va a representar la presidenta del Congreso Ana Pastor mientras tanto esa ciudad Brasilia estalla blindada Álvaro Zamarreño si el centro de Brasilia por el que transcurrirán parte de los actos de la toma de posesión está cerrada al tráfico y con un importante despliegue de policías y militares a media tarde hora española empezará la ceremonia por la que bolso narró se convertirá en el primer presidente de la derecha ultranacionalista y conservadora en llegar democráticamente al poder en Brasil en una entrevista a unas horas de esa llegada al poder

Voz 3 03:34 no cobra

Voz 2 03:37 aprovechaba en televisión para defenderse y defender a uno de sus hijos ante un caso de corrupción que les salpica y que sólo una de las muchas polémicas que rodean a un político conocido por sus declaraciones machistas y homófobas pero que sin concretar cómo va a compatibilizar con sus promesas dice querer gobernar para todos sin distinción de sexo raza o religión sonar el vaso uno de los protagonistas de este año seguramente también lo volverá a ser Donald Trump el presidente de Estados Unidos ha dedicado su mensaje de Año Nuevo que es emitió anoche a sacar pecho de su gestión sobretodo

Voz 4 04:06 en lo económico y a defender el endurecimiento de la fe

Voz 2 04:08 entera

Voz 5 04:09 yo no sé si no tienes fronteras no tiene Spies pero no puedes hacerlo bien sino tienes un muro así que necesitamos tener un muro como parte de la seguridad de fronteras y estamos trabajando en ello

Voz 2 04:21 que a nivel global no habido incidentes especialmente graves en las celebraciones de Año Nuevo en que siempre hay algún país en el que llama la atención más las consecuencias del cambio de año que en otros es el caso de Italia con centenares de heridos algunos incidentes y hasta incendios corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 04:36 buenos días son seiscientos cincuenta y ocho los heridos por material pirotécnico la mayoría quemados que han ingresado en hospitales de toda Italia la pasada madrugada al menos tres de ellos muy graves aquí han amputado

Voz 4 04:47 una extremidad sólo en la capital italiana hay ciento

Voz 0946 04:49 setenta y uno heridos han sido ciento sesenta los incendios en los que han intervenido los bomberos de Roma la mayoría contenedores de basura pero han ardido también quince vehículos siete viviendas según la policía italiana no hay fallecidos como en años anteriores pero el inicio de dos mil diecinueve se ha caracterizado por una sistemática ignorancia hay desobediencia de las recomendaciones de las autoridades italianas en el uso de petardos cohetes y material explosivo

Voz 2 05:16 hay más en titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández niña detrás

Voz 6 05:19 este año han muerto al atragantarse con una uva en Gijón la Nochevieja en Madrid ha sido más tranquila que otros años con todos atendieron más de ciento cincuenta intoxicaciones etílicas y se han registrado cuarenta accidentes de tráfico la Policía antiterrorista asume la investigación del ataque perpetrado por un individuo con un gran cuchillo de cocina la estación de tren de Victoria en Manchester hay tres personas heridas según los testigos el agresor que está detenido aseguró que actuaba por los bombardeos en otros países en Afganistán un ataque talibán ha provocado la muerte a veinte soldados ya dejando heridos a otros veinticinco todas las víctimas se encontraban en puestos militares del norte del país que fueron atacados de forma simultánea un nuevo corrimiento de tierra en Indonesia provocado por las abundantes lluvias deja nueve muertos y otros treinta y ocho desaparecidos al sepultar una treintena de viviendas en el oeste de la isla de Java el anticiclón volver a dejar sol en casi todo el país hasta mañana la lluvia no hará acto de aparición y será en el Cantábrico las primeras heladas del año llegarán el próximo viernes en deportes NBA Pau Gasol ha vuelto a jugar esta madrugada tras dos meses lesionado cinco minutos sobre la pista de una gran ovación de los seguidores de los San Antonio su hermano Marc consiguió catorce puntos pero no evitó la derrota de los Grizzlies de menos

Voz 2 06:25 pues así hemos llegado a las doce y seis de momento sus banderas es Antonio hasta luego seguimos

Voz 3 06:37 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 7 06:41 con Pablo González Batista

Voz 1646 06:44 en lo que llegan Sus Majestades de Oriente en apenas unos días a acepte nos a modo de previa un regalo por lo menos tan tradicional como ellos es nuestro Whatsapp guía tiempo tiempo llamamos Whatsapp Week pero buena nunca es tarde para actualizar viejas costumbres aunque sea de vez en cuando de esa actualización se encarga como antaño Sergio Castro buenos días al nuevo qué tal Pablo

Voz 4 07:10 qué tiempos aquellos en los campos Chance y la bobada alcanzaba la cima de este programa bueno vinieron otros aires y lo cierto es que en todo caso los Whatsapp haciendo los caso no que eso da igual siguen teniendo vida propia a todas horas por ejemplo es bueno empezar por recordar uno muy reciente no se ha llegado a casi todos hace un par de días Se trata yo lo definiría como una especie de Pablo de currículum sentimental audiovisual es Robert Martínez natural de Torre del Mar en Málaga que se ha postulado abiertamente para seducir a las mozas de la zona y no le faltaban argumentos igual fíjate que hasta tenía demasiado

Voz 8 07:45 es un Villepin conocerán me entre mujeres de uno de los treinta hasta ciento cincuenta y cuatro años tengo veintidós años de edad nada pues el hijo mujeres voz año más grande este año más pequeña vale is apenas tengo contacto Bolado droga eh practico la inteligencia la cultura la filosofía la sabiduría saber estaba la educación

Voz 4 08:09 es inteligente practicante pero bueno yo creo que a ver crecer la Robert que hacer un digamos un nicho entre doce años arriba si hay veinticuatro años permeando todo lo que viven sí señor Blair y luego Robert está muy bien que te identifiques como un estudiante de la sabiduría de la inteligencia de además bueno un montón de cosas que practica la inteligencia y la filosofía pero ya la filosofía reúnen todo lo demás no hace falta desperdigado para ensanchar el currículum llame llegó este también me me sorprende mucho que tardará tanto Rober en sacar el tema del pelo pero bueno pero siempre acaba saliendo caro claro no es Rober hombre que se limite a contar sus haberes también está muy interesado en dos cosas Pablo seducir por su espléndido trabajo porque no qué demonios seducir con lo que quizás sea el mejor pelo de todo

Voz 8 08:56 ahora tengo von puestos de trabajo en un futuro a un puesto de trabajo practico varios deportes y deportistas soy de raza blanca en julio agosto septiembre pues me bronce un poco pero no mucho en en bien no soy de raza blanca vale

Voz 4 09:12 mira le

Voz 8 09:14 no estaba China ciento cuatro todo a vosotros espero está con alguna con alguna de vosotras vale soy feminista está soltera sino hubiera la más temible él

Voz 4 09:27 esta es la primera vez dicho dos veces es que es verdad que ahí está parte de atractivo es muy curioso que diga que tiene un buen trabajo pero lo usemos diecisiete felicitaciones próximamente si hay suerte con la melena exacto igual número de raza blanca tres de tres meses y que además es es como es binario es blanco por Dios el hombre es un gran tipo la cosa es como bueno y además este diamante en bruto o quizás básicamente sólo los segundos lo de bruto que más has encontrado Whatsapp del mundo mira hemos pasado ya el ecuador de la Navidad tenemos es conscientes esto es lo que hay en las navidades uno están ocurriendo por los dedos pero en la recta final pensando en reyes del pueblo no desatender algunos consejos gastronómicos que son puro sentido

Voz 8 10:08 como el tema

Voz 9 10:11 muy limó y coco ni Dios come polvorón de limón de coco nadie como único no pongáis Zimonjic Coco poner lo que comanche innoble comentan tu pólvora asumir que en un momento dado a una milla de la Virgen pues que sea tu madre o tu tía de Num lo va a reconocer lleve decir que ETA Pipi mire Pitt pero no va a decir que esta borrachera es decir Pere Pelli por cierto Camus felicitando por encima de lesiones tres posibilidad de estamos felicitando de Mas

Voz 4 10:42 sí mucho mucho fútbol mucha moral

Voz 9 10:44 nada

Voz 4 10:49 hay hay un editor ira contenida sí sí efectivamente una editorial los polvorones eco de limón estoy completamente de acuerdo también es importante advertir en el envoltorio en algún sitio de las roscas de vino que caos provoca el efecto contrario al vino que es Recarte por dentro por completo uno se las toma esperando encontrar alguna algún recuerdo al menos lejano al vino no hay absolutamente nada yo lo que quiero Pablo es que no hay en España más de siete Coronel de limón y siete de de que van repitiendo año años casada y que jamás cuando han dicho que me tengo me dices Pamplona esto jamás sino porque lo ocurrido no no jamás bueno igual es igual es buena idea que más tenemos siguientes bueno lo encuestado sí si sirven para algo es para hacernos más humanos que no nos falte ni una sola celebración sí que lo podamos festejar y compartir con los más queridos de ese grupo de gente es Vanesa Vanesa hace unos meses allá por Halloween decidió abrir su corazón a su grupo de Whatsapp de colegas que es el verdadero hogar dos punto cero en estos tiempos desear a todos una una una Nochebuena y loca y eso que para ella no es fácil aquí viene la muestra

Voz 11 11:48 como feliz feliz Juan Willy cómo se es feliz juega muy joven

Voz 12 11:56 grupos hoy talibanes

Voz 4 11:59 sí lo estamos iraquí la torpeza de Vanessa ya no le dijera al grupo que se ellas feliz Seat amiga de Vanesa lo tiene toda bueno qué te parece la verdad es que es extraordinario lo que hace albanesa pero no se queda ahí esta pues no es las que los retos lingüísticos complicados porque ha llegado la Navidad y lo ha vuelto a intentar pues naturalmente

Voz 13 12:19 Feli era feliz una vida elimina vira lo pero año y Feli decir a yo te deseo con una alegría yo te deseo Eli Navidades y nueve

Voz 12 12:34 no estoy Vanessa

Voz 14 12:38 el DM Yo buen de que llegue

Voz 4 12:42 más cerrar yo yo es extraordinario es verdad que hay un momento en que es muy consciente de que ha perdido la rima la métrica sí por lo mismo pero sí que es como cuando Rajoy sabía que iba a tropezar pero seguía adelante de los vecinos del esto es esto es yo creo que al final es no para seguir avanzando Happy Yuyu Happy dijo que está muy bien como cierre me parece extraordinario para pedirte con esto pero tiene uno más antes de que Nos eh pues sí sí claro que tengo más vivos tiempos confusos no es fácil para no es este país para bilingües y fijémonos en este otro Whatsapp en este villancico

Voz 15 13:21 dónde de con el rumbo actual lo que yo vi cada vez que él de Qala e Now lo que nadie puede lo la crisis eh hay cola talde que jugó

Voz 4 13:51 Sergio Castro este es el único pude cantar así no se puede repetir porque él no es capaz de repetir esto otra vez de la misma manera cuántos villancicos hemos cantado así en casa cuando fiascos en inglés no se invitado pero no los repite es otra vez exactamente es imposible es imposible de repetir esto Sergio Castro y una camisa My Christmas Happy ni Yuyu y mañana desde el más cosas mañana segunda edición de que era pues esos Capitol

Voz 12 14:21 Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1322 14:24 para el día de Reyes un regalo muy especial no me cuentes cuentos serie de Pot casi infantiles disponible en Podium podcast que narra las vidas de mujeres fascinantes sonaban muy distinto en las voces de autoras a como suenan cuando le uno en la intimidad de su casco es Voces de Montserrat Domínguez Raquel Martos Celia Blanco Omara Vaz que han escrito y contado historias inspiradoras de mujeres apasionantes

Voz 16 14:50 Aznar muestra guerrera a la que le bastaron dos armas para

Voz 3 14:53 conseguirse lo estatal de la palabra

Voz 17 14:55 llegamos elección Podium no me

Voz 1322 14:58 descuentos este seis de enero a las siete de la mañana en las

Voz 17 15:02 el

Voz 18 15:09 ese día hoy por hoy en cadenaser punto com en las redes sociales

Voz 3 15:14 el arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy de nuevo porque día fue una locura multa valencianos mil quinientos ciclismo si esa coronó el penúltimo día en Marsella en el Velodrome acabar actualidad estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede saltar la noticia ser malos esta volveremos a tener un derbi en el baloncesto madrileño se verá las caras Real mal SER Deportivos a partir de las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 19 15:53 busca algo en particular buenas algo

Voz 20 15:58 la crisis en el pimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy basta en crudos un sitio caro ya

Voz 21 16:04 pues sucio serconsumidor con Jesús los esto hasta qué punto es fiable viable

Voz 20 16:11 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada creen que la gente abusa que hace comentarios

Voz 0946 16:17 no

Voz 21 16:20 son algunos comentarios y hay otras que realmente suponen comentarios que son realmente

Voz 18 16:26 Leclerc consumidor en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena SER

Voz 5 16:31 tampoco puede seguir los con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones

Voz 22 16:39 de lunes a jueves no My Lol la diócesis de Córdoba premiará a las universitarias embarazadas o que no abortes no

Voz 10 16:47 es que parecía que iba a decir a las universitarias embarazadas que puedan demostrar que ha seguido a través de una paloma

Voz 3 16:54 la vida moderna con David Broncano o My Lol

Voz 1 17:02 síguenos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 8 17:14 yo interpreto a Laurie Martín

Voz 5 17:16 el Rivas e del vecino de las

Voz 23 17:19 cuando Smart piden la casa de enfrente muy buenas un chaval que pertenecía a una familia adinerada y entonces bueno conozco a las a las hermanas marcha si paso a formar parte del universo

Voz 5 17:32 es mi abuelo parece huraño pero en el fondo su sentimental por cierto

Voz 3 17:36 por este viaje

Voz 23 17:39 la mano y curiosamente ya no es así pararemos así que

Voz 24 17:42 bueno pasa a formar parte de esa familia

Voz 8 17:45 todos los niveles

Voz 1 17:48 de la veintena y la ficción sonora de estas Navidad Face que les ya disponible en Cadena Ser punto com

Voz 12 17:59 tras aplicación móvil en apoyo pringados

Voz 1 18:04 en la Cadena Ser

Voz 7 18:07 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 18:11 ya antes de terminar nos haremos las preguntas que nos deja este primer día del año qué tal fue su fiesta de Nochevieja volvieron a sentir a las siete de la mañana que debieron haberse ido cinco horas antes otra vez cuántos de quienes celebraron en la Puerta del Sol anoche la llegada del nuevo año gracias a la euforia del alcohol pensaron sesenta minutos después que el año había pasado volando y que las acompaña las campanadas para Canarias correspondía ya a dos mil veinte se ofrecerán más tres presenciales las tres nuevas universidades privadas que prevé en crearse en la Comunidad de Madrid es para un amigo maneras digo que no es para mí para un amigo vale sabrán decirme viendo los programas de televisión después de las uvas salvo claro si eligieron ustedes cachito si estábamos celebrando la llegada de dos mil diecinueve o de mil novecientos ochenta y cinco estará Pedro Sánchez entre las cinco especies que lucharon por llegar vivas a dos mil diecinueve publicada por la Unión Internacional para la Conservación

Voz 1 19:05 nosotros nos vamos

Voz 1646 19:08 y me temo que ya no hay vuelta atrás es dos mil diecinueve ibamos a intentar hacer juntos el mejor año del que seamos capaces nosotros empezamos mañana con esta tarea y ustedes por supuesto están invitados