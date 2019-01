Hoy por Hoy (02/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:22 con Aimar Bretos acaba de asumir el poder otro peón del populismo reaccionario que avanza sin pausa en el orden mundial el Sonar es ya presidente de Brasil el trigésimo octavo presidente del segundo país

Voz 0027 00:41 hablado de América ida séptima economía mundial hace unas horas ha tomado posesión del cargo entre vivas adiós señales Celia Cruz saludos militares en su discurso ante el Parlamento ha prometido liberar a la patria de la sumisión ideológica que según el impulso el socialismo del PT ha dicho que hará lo posible contra lo que ha llamado la ideología de género ya recurrido una versión de el lema de trama América First Tutu

Voz 1 01:06 Brasil por encima de todo

Voz 0027 01:08 los por encima de todos Donald Trump autoridad de inmediatamente después Paulson Haro Estados Unidos está contigo y en España PP y Ciudadanos comienzan hoy las negociaciones para formar gobierno en Andalucía ya definitivamente con los votos de los ultras Vox Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 01:25 buenos días Ciudadanos quiere como una Consejería de Presidencia hay también la de Hacienda fuentes del PP aseguran que no están dispuestos a renunciar a esa consejería clave que controla el dinero que entra y sale del Gobierno noche estuvo en hora25 Teodoro García Egea secretario general del PP

Voz 2 01:38 yo creo que los andaluces no entendería que no

Voz 0027 01:41 pero empezamos a repartir cartera

Voz 2 01:43 entre partidos como si esto fuera un mercado persa

Voz 0027 01:47 la noticia de la madrugada ha estado en un campo de Extremadura casi doscientas personas se han vuelto a quedar tiradas allí durante horas en mitad de la nada por la avería de uno de los muy precarios trenes que cubren la línea Badajoz Madrid así hay en el campo mitad del campo sin luz en un vagón han vivido la tarde noche de Año Nuevo

Voz 3 02:03 como conclusión de no saber qué pasa si un extremo del vagón decían una cosa nosotros tenemos a Cristiano

Voz 4 02:08 tras la gente tiene que trabajar hay gente que decía que habían perdido vuelos que perdió trenes que tenía que con esta gente

Voz 0393 02:15 de mío aquella que la media de la noche a Madrid y lo han hecho alrededor de las cuatro de la madrugada en varios autobuses que los han trasladado desde Navalmoral

Voz 1 02:24 en Alemania

Voz 0027 02:27 todo un hombre ha embestido su coche contra un grupo de peatones las autoridades creen que es un ataque xenófobo

Voz 0393 02:32 entre los afectados hay ciudadanos sirios y afganos la policía asegura que en el momento de la detención se expresó en términos racistas hacia los peatones

Voz 0027 02:40 el estadounidense detenido en Rusia por espionaje es un ex marine

Voz 0393 02:44 si su familia dice que teme por la seguridad y sostiene que estaba en Moscú invitado a la boda de un amigo

Voz 0027 03:02 llevaban los abusos de Marcial Maciel desde mil

Voz 0393 03:04 dos cuarenta y tres la madre del niño de tres años

Voz 0027 03:07 murió atragantado en Gijón en Nochevieja con unas uvas asegura que tuvieron que pedir ayuda a la Policía Local porque les dijeron que la ambulancia iba a tardar mucho en llegar

Voz 0393 03:15 los agentes lo trasladaron al hospital pero llegó sin respiración ese impulso y los médicos no consiguieron reanimarle el pequeño tenía tres años

Voz 1621 03:26 en los deportes José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días el Real Madrid comience diecinueve Eto'o mil diecinueve con la versión de uno de sus jugadores es Marcos Llorente que se va a perder las tres próximas semanas de competición debido a una lesión en el adductor de su pierna izquierda además mercado de fichajes ya empieza a moverse con la cesión en Sevilla en el Sevilla de Muriel que se marcha a Italia a la Fiore baloncesto hoy comienza el dieciséis de la Eurocup se enfrentan Valencia Basket Unicaja en la Fonteta también juega Mora Banc Andorra lo hacen Croacia en Zagreb

Voz 0027 03:57 la previsión del tiempo Luismi Pérez feliz año buenos días

Voz 5 04:04 bueno esa bueno al buen día y realiza

Voz 0027 04:06 qué tal jets

Voz 5 04:08 ese tiempo que sigue siendo un tiempo hámster porque

Voz 6 04:11 seguimos dando vueltas a la misma rueda

Voz 5 04:13 no hablamos de cambios en el tiempo por tanto otra vez monotonía como ese animalito tenemos algunas nubes bajas eso sí en el Cantábrico van a dejar algunas lloviznas esta mañana después estatal de se irán disipando que algunas nieblas que se han formado en el Miño otra vez en zonas de Aragón del interior de Cataluña cerca del Tajo esas nieblas en muchos casos se disipará entrará un poquito de cierzo por ejemplo en Zaragoza incluirá las temperaturas en esa zona temperaturas que en el resto del país empiezan frescas con heladas en el interior pero esta tarde muy suave sobre todo hoy Aimar en la Costa del Sol van a subir bastante esas temperaturas al igual que en Canarias el viento bastante fuerte en Girona y en Menorca vientos del norte

Voz 0027 04:51 gracias Luismi

Voz 7 05:00 a mí lo del Foro Gira X ido

Voz 6 05:13 hay mucha gente

Voz 7 05:16 que está cansada

Voz 8 05:18 el circo medio no sufre

Voz 1621 05:26 no yo ahí esto discusiones Jairo

Voz 0027 05:28 avala más conocido como de Pedro cantando y tocando la guitarra aquí en directo en Hoy por hoy en dos mil nueve David de la Fuente buenos días

Voz 6 05:35 es bueno el Aimar de Pedro va a estar con nosotros está

Voz 0027 05:37 mañana de dos mil diecinueve celebrando estos diez años que lleva en la música

Voz 6 05:41 sí vamos a hablar de su nuevo disco todo va a salir bien y del concierto que va a dar esta semana en Madrid va a ser unos minutos antes de llegar al medio día a las once en Canarias

Voz 10 05:51 yo he dedo

Voz 0027 05:53 qué pasa

Voz 9 05:56 Mel no habría no

Voz 6 06:00 Diez años celebra de Pedro en la música diez veces ha sido campeona mundial de quites Suert nuestra primera invitada de las once Gisela Pulido con quién vamos a celebrar señor perdón Gisela Pulido con quién vamos a celebrar una década de éxitos en este caso deportivo ha sido una hora antes a partir de las diez de las nueve en Canarias estamos tuyo también poco para hablar del futuro Vegara no lo vamos a hacer con Virginia Gómez que es experta en Nutrición Humana y Dietética con Juanjo Cáceres experto en en el estudio de la alimentación desde un punto de vista histórico social y cultural que futuro tiene la corriente de Ghana es más sano es perjudicial vamos a dejar de matar animales para comer va a ser minutos antes de que lleguen los escépticos a abrir o cerrar la guerra entre los de Ciencias hilos de letras de letras me atrevería decir que son nuestros analistas de hoy Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León

Voz 11 07:03 eh

Voz 6 07:05 abrimos ya los teléfonos de Hoy por hoy para escuchar sus reflexiones tan y el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis donde me he encontrado multitud de felicitaciones esta mañana como la de la hija de Patricia muchas besos la de Belén día más feliz año Belén la de Montse

Voz 1 07:31 año diecinueve

Voz 6 07:38 poco afectadísimo aparece aunque nada que ver con la última fuera música escuchen Ghani

Voz 12 07:43 dando cada mina ligero nos canse y seca mina que nos esperan nuestros oyentes para escucha sus hasta el fila yo soy fiel oye

Voz 13 07:59 eh Ibi Bodo Benson

Voz 14 08:01 sí sí ya todo el bolso Grosso desee mucho amo

Voz 12 08:09 eh esperanza Pelli Navidad Hull City besito

Voz 6 08:15 los ordena ves si a todos y a todas después de esto muchas gracias ya nos damos por solicitadas la Navidad y el Año Nuevo igualmente

Voz 11 08:28 Siri

Voz 15 08:35 el lunes

Voz 6 08:36 es escuchamos aquí en Hoy por hoy que marcó en lo político y en lo personal el año dos mil dieciocho así que hoy Dani hoy queremos saber qué le piden en lo político al dos mil diecinueve o qué retos personales se han puesto a ustedes de cara a este año nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 16 08:55 eh

Voz 6 09:00 así empieza hoy por hoy seis y nueve de la mañana cinco y nueve en Canarias se quedan com

Voz 0393 09:04 Carolina Icon en la corbata en en la producción y Roberto Mahan Nacho Sánchez en la técnica

Voz 20 09:50 querido

Voz 21 09:52 desde la Cadena SER queremos desearle mucha felicidad para este dos mil diecinueve recién estrenado el único que les recemos felicidad desde las ocho adiós

Voz 1 10:04 nosotros que no desea feliz

Voz 21 10:07 usted no dicen nada que ustedes no dicen feliz dos mil diez

Voz 22 10:10 cadena SER no no para

Voz 23 10:13 Leno egoísta oyentes feliz dos mil diecinueve

Voz 17 10:19 sí aunque ustedes no nos lo de ese nosotros

Voz 1 10:33 en la Cadena Ser

Voz 0393 10:41 ya y sonará ha tomado posesión del cargo en Brasil lo ha hecho en la capital Brasilia entre un enorme despliegue de seguridad ante miles de personas llegadas de todo el país a la ceremonia de investidura han asistido apenas una docena de líderes mundiales entre ellos el israelí Benjamin Netanyahu el ultra Ungaro Miguel Orbán no ha acudido ningún en otro líder europeo ni uno solo asume el poder en Brasil un militar en la reserva que lleva treinta años en política con un programa al conservador en lo social y ultraliberal en lo económico aunque lo primero que ha hecho esta noche es aprobar una subida del salario mínimo de un cuatro por ciento Andrea Villoria buenos días buenos días y en su primer discurso como presidente ante el Parlamento empleado los típicos eslóganes populistas que recuerda mucho a Donald Trump si al más puro estilo Donald Trump

Voz 1 11:25 Chema yo todo

Voz 0605 11:28 decía abrazarle encima de todo dios encima de todos en un discurso en el que ha repasado sus promesas electorales ultraconservador en los socio

Voz 24 11:35 así pues la familia esto está a series yo es ir no es tu firmeza con baterías de los ya dijeron

Voz 0605 11:46 ha dicho que va a unir al pueblo a respetar la idea de familia la tradición judeocristiana ya combatir la ideología de género en lo que no muy en lo económico ha defendido un programa privatizador

Voz 24 11:56 precisamos crear Cruz para ir abriendo mercados

Voz 0605 12:00 dice el presidente que quiere abrir Brasil al mundo y eliminar las tasas de importación ha insistido también en el derecho del ciudadano a llevar armas una ley que de nuevo recuerda Trump y que previsiblemente será de las primeras que apruebe Paulson sonaron entre los asistentes aplausos pero también silbidos una investidura con mayoría de jefes de Estado latinos sin aunque sin presencia de Cuba o Venezuela que no estaban invitados ha sorprendido la presencia de Evo Morales aunque la mayor decepción para el equipo de bolso negro ha sido la ausencia de Trump

Voz 0393 12:29 Paul sonoro tiene un amplio repertorio de comentarios machistas homófobos racistas e incluso a favor de la dictadura es repasamos con Victoria García

Voz 1460 12:35 el nuevo presidente de Brasil tiene un amplio historial de declaraciones polémicas en algunas cuestionan los derechos de las minorías defiende la dictadura arremete contra los homosexuales defiende un control de la natalidad entre los pobres o habla sin tapujos en favor de la tortura esto son alguna de las perlas del flamante presidente de Brasil población de afrodescendientes El Dorado el estado de Sao Paulo y me encontré que él más delgado de costaba noventa y siete kilos que no valen para nada no hacen nada ni para crear sirven higa están mal con visión de reales del presupuesto público a una diputada de la oposición que le plantó cara por sus insultos a las mujeres

Voz 6 13:17 R

Voz 1460 13:20 aquí la María del Rosario hace unos días tú me llamabas violador en salud de Castilla violaría porque no te lo mereces especial énfasis ha mostrado contra los ojos su años si mi hijo sale un poco gay así le daría una buena tunda para cambiar su comportamiento algunas personas me dicen qué bien mi padre me enseñó ser hombre hay que darle una buena tunda para que cambie incluso si se tratara de un miembro de mi familia delicado porque no voy a ser hipócrita no podría amar a un hijo homosexual prefiero que mi hijo muere en un accidente de con Vigo Tom por ahí para él estaría muerto de cualquier forma todo y en cuanto al sistema de voto democrático representativo que le ha permitido salir elegido hoy presidente bolso lo dice amanece por medio del voto no va a cambiar nada en Brasil es mejor un golpe de Estado embargo este hombre es investido presidente con todos los honores democráticos que le han aupado hasta el poder

Voz 0393 14:19 el discurso de sonaron recuerda tanto a Tram que algunos medios de comunicación se refieren a él como el Donald Trump brasileño o el TRAM tropical anoche el presidente de Estados Unidos tuiteó enhorabuena Heil bolso negro América está contigo igual sonoro le respondió juntos con la protección de Dios traeremos más prosperidad para disputarle la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump en dos mil veinte ha presentado su candidatura a las primarias del partido demócrata Elizabeth Warren una veterana senadora de la la izquierda del partido nos lo cuenta desde Washington Carlos Pérez traslade Norteamérica una tradición muy española cuál fue el último anuncio del año en Estados Unidos

Voz 26 14:57 soy cuatro fuegos yo preveía hemos duché su apoyo va

Voz 1197 15:03 el último fue el anuncio de una candidatura demócrata a la presidencia del país en efecto la candidatura de Pocahontas que es el nombre con el que Donald Trump se refiere habitualmente a Elizabeth Warren de sesenta y nueve años actuar senadora por Massachusetts una de las voces más activistas dentro del Partido Demócrata un calificativo referido a una pequeña parte de su ADN vinculada antepasados indios de la que Frank ha hecho constante mofa Warren en el vídeo que hizo público ayer afirma que en Estados Unidos hay una guerra en marcha contra la clase media

Voz 26 15:32 arbitraria pero el alguien te iguale como alto

Voz 1197 15:37 no hemos llegado hasta aquí se pregunta la senadora los millonarios y las grandes corporaciones decidieron que querían más trozo de la tarta lo que hicieron fue reclutar políticos para que les cortó

Voz 0027 15:46 eran un trozo más grande su discurso

Voz 1197 15:48 mamás a Bernie Sanders que a Hillary Clinton y eso genera dudas en un partido demócrata que ese debate sobre la mejor fórmula para combatir al presidente en dos mil veinte

Voz 27 15:57 el anual

Voz 1197 16:01 registrada como republicana hasta que tuvo cuarenta años Warren inició su trayectoria política con la victoria como senadora por Massachusetts en dos mil doce negado dan derecho es la primera gran figura del partido en dar el paso para presentarse tras el anuncio de John del Any del antiguo alcalde de San Antonio Julián Castro dos figuras mucho menos conocidas a nivel nacional en próximas semanas Se espera que otros senadores demócratas anuncie sus respectivas candidaturas

Voz 0393 16:25 en Reino Unido la policía ha informado esta noche de que el joven que ha apuñalado a tres personas en el centro de Manchester esa detenido bajo la ley de salud mental lo que sugiere que podría tener un problema psicológico no obstante las autoridades insisten en que se sigue investigando como un posible ataque terrorista informa desde Londres Daniel Postigo

Voz 1296 16:42 se sabe que es un joven de veinticinco años que vivía en un suburbio de la ciudad y la policía está registrando su domicilio según ha explicado una vecina en el piso que están inspeccionando reside un matrimonio somalís a unos cuarenta y tantos años con cinco hijos que llegaron a este barrio hace doce años procedentes de Holanda los dos hijos mayores estudian en la Universidad yo trabajan en aeropuertos son habituales de la mezquita local el agresor estaba fuertemente influido por consignas del Estado Islámico y actuó siguiendo su modus operandi aunque la policía ha descartado que formara parte de ninguna cédula terrorista piensa que planeó el ataque él solo a la hora de ser detenido gritó Alá es el más grande algunos medios apuntan que el día XXXI yihadistas del Estado Islámico llamaron a atacar la celebración de Nochevieja de Londres a través de una aplicación de móvil encriptada

Voz 28 17:25 eh

Voz 0393 17:31 seis diecisiete minutos de la mañana cinco diecisiete Arias nos vamos en directo a Sevilla hoy empiezan formalmente las negociaciones entre PP Ciudadanos y Vox para formar gobierno Enrique carne ha dado buenos días el partido de Rivera quiere una Consejería de Presidencia y las principales carteras económicas aunque el Partido Popular se resiste a ceder la Consejería de Hacienda

Voz 0570 17:51 así es Ciudadanos busca quedarse con la vicepresidencia de gestionar el área de Presidencia las principales áreas económicas como Hacienda y Economía también quiere controlar Educación o Sanidad dote todavía dicen fuentes de este partido no se ha hablado de nombres pero quieren contar con independientes hay acuerdo eso sí entre Ciudadanos y PP en querer reducir de trece a diez el número de consejerías y los populares se resisten a cederles el área de Hacienda sobre el papel de Vox en estas negociaciones en ciudadanos dicen que no negociarán con ellos y el PP limita su papel a su presencia en el Parlamento Teodoro García Egea secretario general del PP anoche en Hora veinticinco

Voz 29 18:25 te acuerdes un gran punto de partida para que podamos encaran dar la legislatura y una vez que la legislatura está en marcha podamos incrementar las leyes las proposiciones de ley horas medidas que cada uno creamos que deben ser implementadas negociando lógicamente creo en el Parlamento de Andalucía

Voz 0570 18:42 comienza así oficialmente las negociaciones con el objetivo de cerrar el acuerdo para al pleno de investidura del día diez

Voz 0393 18:48 seis gracias Enrique ciudadanos prepara las primarias para las elecciones de este dos mil diecinueve para las autonómicas municipales y europeas que se celebran en mayo para estas últimas para el Parlamento Europeo ya conocemos el candidato por el que apuesta la dirección del partido el gurú económico de Albert Rivera Luis Garicano el calendario oficial se va a dar a conocer probablemente la próxima semana el principal objetivo dicen es triplicar la presencia en los ayuntamientos una presencia que ahora mismo es bastante limitada Óscar García

Voz 1645 19:15 está previsto que la primera ejecutiva que se celebre tras las Navidades es decir la próxima semana decidida ya la fecha concreta de estas elecciones primarias para elegir a los cabezas de lista municipales autonómicos y también al Parlamento Europeo en principio la elección de los candidatos locales regionales se podría celebrar a finales de este mes de enero o principios de febrero y la idea es atrasar un poco las primarias para las europeas aunque no existe todavía un número concreto de candidaturas que C's presentará en mayo la dirección tiene el deseo de triplicar las de dos mil quince entonces fueron unas mil candidaturas consiguiendo un total de setecientos grupos en las instituciones ciudadanos estará presente en todos los municipios con más de cinco mil habitantes cubriendo de esta forma el noventa por ciento de la población española eso sí esto no significa dicen en la dirección que en todos ellos haya candidaturas al final ya que se buscan buenos equipos dicen las fuentes consultadas Hinault presentar listas fantasma

Voz 0393 20:08 en la campaña electoral para las elecciones autonómicas principales de mayo va estará acompañada por todo el juicio del procese empezando por la causa contra los líderes independentistas acusados por rebelión en el Supremo que va a comenzar previsiblemente este mes de enero Javier Álvarez

Voz 0689 20:21 no habrá estación en el año dos mil diecinueve que no contenga asuntos de relevancia para el proceso en invierno arrancara el juicio en el Tribunal Supremo sobre el proceso unilateral de independencia contra doce de los dieciocho procesados en el banquillo acusados por delitos de rebelión y malversación de caudales durante la primavera el Tribunal Constitucional debería resolver al completo todos los recursos presentados por los imputados incluidos los de Puigdemont dada la transcendencia constitucional que los mismos jueces advirtieron una estación en la que probablemente se inicie el juicio contra los seis procesados por desobediencia que el Supremo descargó de la causa principal envió para su evaluación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Voz 1645 20:57 a todos estos pasos procesales coincidirán

Voz 0689 21:00 con la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo en verano conoceremos la repercusión del juicio sobre el proceso unilateral para otoño dará comienzo el calendario para el juicio contra el aparato policial de esta consulta en el que además del jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero están acusados de rebelión los responsables de este cuerpo en Barcelona mientras tanto el juzgado de Instrucción número trece continúa con la investigación sobre los gastos de referéndum y mantienen las declaraciones para finales de este mes de los responsables de la televisión autonómica

Voz 0393 21:34 el barco alemán sí hubo ex sigue en el mar y ningún Gobierno europeo le abre sus puertos abordo viajan casi medio centenar de personas las condiciones de vida dentro del barco empeoran por momentos tienen encima un temporal Nicolas Castella el barco que lleva desde el veintidós de diciembre con las treinta y dos personas rescatadas a bordo ha empezado a lanzar señales de seria advertencia al Gobierno europeo

Voz 15 21:56 que que nos Berizzo CEO de anís Honda loncha ves es de

Voz 1621 22:02 los últimas horas la doctora de a bordo ha advertido que la comida empieza a escasear y aunque bajen la cantidad a repartir esto sería especialmente peligroso para los niños que van a bordo otro problema el de agua potable porque la tiene limitaba no tienen capacidad de potabilizar abordo del tiempo está empeorando de manera muy preocupante se enfrentan a olas de tres metros que podrían superar los cuatro vuelos

Voz 0393 22:27 próximo días el estrés y el cansancio de esta persona de las que en ningún Gobierno europeo aceptan sus puertos se suma a la de otros diecisiete náufragos que están a bordo del barco de la otra ONG alemana si hay ambas organizaciones piden una solución urgente a unos Estados europeos que siguen dificultando el rescate en el Mediterráneo central el Ministerio de Cultura va a revisar los contenidos y las cuantías de los premios Nacionales que convoca cada año que son más de una treintena no es probable que suprima el de Tauromaquia según el literal de las respuestas parlamentarias que le ha dado a Unidos Podemos ya Compromís dice el Gobierno que es parte del patrimonio y que hay que protegerlo Javier Torres

Voz 0907 23:01 estás atrapado por el fuego cruzado de quiénes apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno algunos de ellos favorables a la supresión de las corridas de toros partidarios de considerar la llamada fiesta nacional como maltrato animal atrapado entre quienes creen que los toros son un arte parte esencial y distintiva de la cultura española El Ministerio de Cultura en contestación a sendas preguntas parlamentarias de Unidos Podemos IU y Compromís sobre el Premio Nacional de Tauromaquia que ha difundido Europa Press afirma que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional con independencia de la opinión que tenga el Gobierno pero las contestaciones van más allá del Nacional de Tauromaquia porque afirma que el Gobierno tiene previsto revisar tanto los contenidos como las cuantías económicas del conjunto de los premios nacionales entre otras razones porque no todos tienen la misma dotación la gran mayoría de ellos llegan a los treinta mil euros libres de impuestos mientras que algunos como el del fomento de la lectura no tienen contraprestación alguna o el de Narrativa por ejemplo asciende a los veinte mil

Voz 0393 24:06 en este inicio de año seguimos prestando atención al precio de la vida la luz ha subido cerca de un uno por ciento en el último mes en diciembre pero los carburantes están más baratos cinco céntimos ha bajado el petróleo en los últimos doce meses también ha bajado el gas natural casi un cinco por ciento Eladio Meizoso

Voz 1645 24:23 la luz ha vuelto a subir en diciembre en comparación interanual como sucede ya casi sin interrupción desde mediados de año esta vez de la subida es muy pequeña de sólo unas décimas en porcentaje mitigada por medidas del Gobierno como la suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica en cambio los carburantes están más baratos que hace un año el petróleo cuesta cinco céntimos de euro menos por litro la gasolina ha bajado seis Se paga de media a un euro con dieciocho céntimos en Península y Baleares y el gasóleo ha bajado un céntimo está de media a uno con trece euros con el petróleo está bajando también el gas natural con el cambio de año ha bajado de media un cuatro con seis por ciento a los usuarios domésticos en la tarifa regulada

Voz 30 25:10 hoy por hoy

Voz 0393 25:15 el entrenador del Barça que prefiere pensar en el corto plazo antes de hacer pronósticos de cara a este nuevo año José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días y no es muy amigo

Voz 1621 25:23 con Estolkin rival verde hacer pronósticos evidentemente tampoco lo ha hecho en este comienzo de año con varias cuestiones con varios temas a tratar aunque en los siguientes plazos que el propio entrenador del Fútbol Club Barcelona Se marca de alguna u otra forma

Voz 31 25:35 no pienso nunca en en lo que es el largo el largo plazo o larguísimo plazo por igual dos meses es el larguísimo plazo para para nosotros y lo que quiero es que todo el mundo estaría satisfecho con el trabajo que qué haces si cociente gozosa engañar no ganas la Liga hay en todo el mundo el entrenador entonces lo que tengo es cumplirlos los objetivos que podría como os queda Tom Cruise vamos a verlo habla Ernesto Valverde

Voz 1621 26:00 los oficiales del club por ejemplo de Messi también el partido al fundamentales como fundamentales evidentemente el argentino Messi en el Fútbol Club Barcelona también se refiere a su jugador Valverde del que dice lo siguiente

Voz 31 26:12 cuando tiene que aparecer aparece cuando hay un partido importante él está ahí el primero es difícil es difícil hacerlo un día pero hacerlo permanentemente y continuamente de una gran fuerza mental para para hacer eso no es no es sencillo pero el siempre está ahí la verdad es que tiene un competidor no visto de Walt que

Voz 1621 26:30 a Messi para rato siempre aparece veremos si sigue también Valverde que por cierto acaba contrato este año no confirma continuidad y lo que va a aparecer ya en este dos mil diecinueve son los partidos porque ha partido mañana ya tenemos competición liguera con el choque aplazado entre Villarreal y Real Madrid ambos preparando ese choque del jueves a las nueve menos cuarto no y media perdón y con una novedad en el Real Madrid la lesión de Marcos Llorente grado II en el adductor de su pierna izquierda Soliz ayer baten al al centro

Voz 0393 26:56 vista fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas

Voz 1 27:01 hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales Facebook Twitter arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 9 27:14 qué bonito sería la más hermosa si no existiera la Casa Blanca a ver si te veía una Melania

Voz 6 27:47 hay que rescatarla

Voz 0027 30:03 son las seis y media cinco y media en Canarias hoy

Voz 1 30:08 hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:19 en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado a ciento once inmigrantes en el Estrecho y en el mar de Alborán en dos mil dieciocho España batió el récord de llegadas en patera recibió a la mitad de los sin grandes que entraron en Europa a través del Mediterráneo

Voz 0393 30:32 más de cincuenta y siete mil personas llegaron a España el año pasado según datos de la Organización Internacional para las Migraciones esa cifra que no incluye a los más de trescientos inmigrantes llegados en los últimos cinco días supone el cuarenta y nueve con ocho por ciento de todas las entradas irregulares en Europa por el Mediterráneo dos mil dieciocho ha sido también el año más trágico ya que al menos setecientas sesenta y nueve personas han muerto desaparecido intentando llegar a las costas españolas y entre fuertes medidas de seguridad

Voz 0027 30:58 cuando todo

Voz 1 31:00 me

Voz 0393 31:02 apuesto a Brasilia Dios por encima de todo en la jura de su cargo como presidente del Gobierno y como primera medida como presidente del país esta misma madrugada ha firmado su primer decreto que sube el salario mínimo en cuatro con seis por ciento aquí en España el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que el viaje del presidente en un avión Falcon al Festival Internacional de Benicàssim donde antes de asistir al concierto se reunió con el presidente valenciano Ximo Puig costó sólo doscientos treinta y dos euros una cifra que el Partido Popular no se cree que califica de tomadura de pelo José María

Voz 36 31:30 Méndez el dato consta en una respuesta formal del Ejecutivo al asesor del Partido Popular valenciano Luis Salom quién había solicitado la información a través de la ley de transparencia tras otra solicitud el pasado diecisiete de agosto de la agencia Servimedia Sánchez había decretado el viaje como secreto oficial sin embargo el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia instó al presidente a hacer públicos el coste total del viaje y la lista de cargos públicos que podrían haberlo acompañado de todas formas es solicitante de la información Luis Salom no se cree la cifra la ha calificado de inocentada en referencia a que la resolución esté firmada el veintiocho de diciembre

Voz 0393 32:10 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 37 32:15 buenos días Carolina a esta hora Manet este primer miércoles del año siguiente ya sea importantes a destacar en la red de carreteras nacionales de momento la circulación es fluida incómoda tanto en la red viaria principal como en la secundaria tampoco hay retenciones de consideración en los accesos a los grandes núcleos urbanos tan sólo tengan precaución por bancos de niebla en Lleida en La dos a su paso por Cervera Liverpool equipos rachas de viento Lugo en la ocho a la altura de Mondoñedo en el resto de la red vial nacional como les comentaba se circula sin problemas aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia sean muy prudentes

Voz 0393 32:53 yo hoy el día va a ser soleado en toda España salvo en Euskadi Cantabria y Navarra donde se esperan lluvias débiles niebla a esta hora en la mitad norte peninsular y viento fuerte en el valle del Ebro y en Baleares

Voz 1 33:39 hoy por hoy

Voz 31 33:42 Toñi

Voz 0027 34:08 abrimos la Mesa a España esta mañana en Asturias una comunidad todavía de luto por el niño de tres años que murió

Voz 0174 34:14 lo atragantado en Nochevieja con una uva cuando celebrada

Voz 0027 34:17 noche con su familia en Gijón Angel Fabián buenos días

Voz 0174 34:20 buenos días Aimar un hogar humilde uno de los barrios más populares de Gijón el nota Hoyo una familia inmigrante de Ecuador recibía con alegría el año nuevo cuando se desató la tragedia el pequeño Thiago Leo de tres años se atragantó con una uva nadie pudo evitar su fallecimiento cuando las dificultades del niño para respirar se hicieron evidentes fue trasladado al hospital por la policía que fue alertada de inmediato sin embargo una hora de trabajos de reanimación no fue suficiente sus padres y un hermano mayor de quince años no salen ahora de la desolación la muerte del pequeño Thiago no es tan rara de la miento por uvas es la tercera causa de muerte en edad pediátrica ya que según los expertos los niños tienen más dificultades para tragar y menor capacidad para

Voz 36 34:59 expresarse por lo que es vital identificar rápidamente

Voz 0174 35:02 los síntomas impedir asistencia sanitaria

Voz 0027 35:05 gracias Ángel eso en Asturias en Baleares una joven

Voz 0174 35:08 británica está muy grave tras caer durante la Nochevieja por un precipicio de veinticinco metros junto al Santuario The Cure Mallorca Petersen el día qué tal buenos días y la mujer cayó durante la madrugada de la Nochevieja en los alrededores de ese monasterio según el cero sesenta y uno Los hechos se produjeron sobre las tres de la madrugada la mujer tuvo que ser rescatada por los bomberos y presentaba un traumatismo craneoencefálico y fracturas óseas multiples y además Peter un chico de veintidós años ha sido apuñalado en la pierna durante una pelea multitudinaria en Palma si la Policía Nacional está tratando de localizar al autor de un apuñalamiento leve en una pierna durante una pelea que se produjo sobre las cinco y media de la mañana en San Jordi en Palma se produjo una pelea entre varias personas en la que un joven recibió una cuchillada en una pierna de dos centímetros de largo el herido ha sido trasladado al hospital de Son la ayer en Palma

Voz 0027 35:53 en Cataluña Monica Peinado un día qué tal día la Guardia Urbana de Barcelona pide ayuda para encontrar al conductor de un monovolumen que se fugó tras atropellar a un joven en la Diagonal de chico esta está ahora mismo crítico en el hospital

Voz 37 36:08 si la Guardia Urbana está buscando testigos del atropello del momento en el que el conductor se da a la fuga circulando por la acera central de la Rambla de Catalunya a través de Twitter algunos ciudadanos han asegurado que vivieron en primera persona la huida del vehículo aunque no pueden precisar detalles sobre la persona que iba al volante el coche que busca la Guardia Urbana es un monovolumen un Ford de color azul oscuro ICO en el cristal delantero roto han pedido ayuda también a los Mossos d'Esquadra ya otras policías locales por si el coche

Voz 0027 36:34 era robado y además en las últimas horas Monica el juez ha dejado en libertad al militar francés detenido cuando intentó entrar en la Sagrada Familia con cargadores de pistola en la mochila

Voz 37 36:43 la única condición que le ha puesto el juez es que se presente periódicamente en el juzgado la decisión del juez coincide con la investigación de los Mossos d'Esquadra que concluye que este militar francés no representa ningún peligro está acusado de tenencia ilícita de armas

Voz 1621 36:56 porque además de los cinco cargadores con los que intento entrar

Voz 37 36:59 en la Sagrada Familia tenía una pistola en su coche y a pesar de

Voz 1621 37:02 ser militar no puede llevar armas fuera de su país

Voz 0027 37:05 la gracias hasta ahora seis y treinta y siete cinco

Voz 1621 37:08 con treinta y siete en Canarias

Voz 9 37:34 abrimos esta mañana a la Mesa del Mundo en menos

Voz 0027 37:36 Kiko donde la violencia ha vuelto a sacudir las instituciones del Estado esta noche un alcalde ha sido asesinados ha sido asesinado Hora y media después de tomar posesión de su cargo Ana Button

Voz 17 37:47 se llamaba Alejandro Aparicio y era miembro del Movimiento de Regeneración Nacional la fuerza política del presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador estaba recorre

Voz 0393 37:54 en las calles de la ciudad de sacó junto a partes

Voz 17 37:57 equipo cuando dos hombres han abierto fuego una de las balas le ha dado en el abdomen y han muerto al poco de llegar al hospital dos de sus concejales los que iban con él están heridos uno de los supuestos autores de los disparos está detenido el presidente López Obrador acaba de calificarlo como un asesinato cobarde

Voz 9 38:20 sí

Voz 0027 38:30 Marruecos ha expulsado del Sahara Occidental a dos turistas vascas porque según la policía se alojaban en la casa de un activista pro saharaui los agentes les metieron miedo comparando su viaje con el de las dos turistas nórdicas asesinadas por supuestos terroristas Rabat Sonia Moreno

Voz 40 38:45 dos policías vestidos de civiles llamaron a la puerta de la vivienda la mañana del lunes les pidieron que se identificaran y las llevaron al control policial que hay a la entrada de la ciudad donde las interrogaron y las metieron en Utah sea Agadir Laser habló con una de las expulsadas Patricia Ibáñez

Voz 41 38:58 pues bastante desagradable no nos tocaran simplemente personas increparon de realmente tienes me entraron en un taxi compartido a la una de el medio día nos mandaran Agadir que llegamos a las diez y pico de la noche no soltaron hay en mitad de una pues yo creo que era un hasta aquí en autobuses y así terminamos en la noche vieja

Voz 40 39:16 asegura que en todo momento se sintieron vigiladas incluso que la siguieron durante una excursión al desierto y que el domicilio estaba controlado entre los motivos de la expulsión les explicaron que no podían quedarse en la casa en un activista y además les hablaron de seguridad pues como las dos

Voz 41 39:30 quieres que habían matado enterrado en Marrakech que ya es bueno porque sabían puesta en riesgo no registrando donde estaban entonces corrían peligro y que por nuestra seguridad que era mejor que no sacarían de

Voz 40 39:41 de allí las dos turistas siguen en Marruecos a la espera del vuelo a España que sale de Casablanca

Voz 0027 39:47 en Francia el diario Le Monde ha pedido disculpas por una muy polémica

Voz 1621 39:52 la portada sobre Macron una portada que recuerda a la estética de los carteles nazis Pascual Donate Macron

Voz 1684 39:58 que en su primer acto como presidente

Voz 1621 40:01 participó en un homenaje a

Voz 1684 40:03 víctimas del nazismo aparece en la portada del semanal del emo en una fotografía en blanco y negro sobre un fondo rojiblanco una imagen muy parecida a la que el Tercer Reich utilizaban sus carteles y publicaciones para ensalzar a Hitler Richard Ferrán presidente de la Asamblea Nacional de hombre muy cercano a Macron ha sido uno de los más críticos con la portada y en Twitter ha expresado sus dudas sobre si se trata sólo de una simple casualidad de Mont responde a las críticas en un editorial asume el error de lo que considera una portada desafortunada porque ha confundido a muchos lectores la intención de los racistas de la portada de Macron no era imitar la estética nazi sino los diseños de los constructivistas rusos de comienzos del siglo veinte

Voz 0027 40:44 esta semana los alemanes ya pueden identificarse en su DNI como personas del tercer género engloba a quienes no se sienten ni de género masculino y el femenino Victoria García

Voz 1460 40:53 la ley alemana permitía a las personas sin transexuales optar por no elegir entre hombre son mujeres como género pero el año dos mil diecisiete El alto tribunal dictó sentencia sobre la discriminación que suponía a las personas un género determinado tras esa sentencia el Ejecutivo de Angela Merkel procedió a aprobar una nueva legislación al respecto y que afectará a más de mil personas pero para la asociación de gays y lesbianas alemana la nueva ley es insuficiente porque exige un certificado médico para poder registrarse como pertenecientes al tercer género Jeanette que vivió hasta los cincuenta años sin saber que tenía genitales internos masculinos ahora explica muy bien la tenemos derecho a ser aceptados por la gente como somos sin el estigma que va con esto es erróneo nunca he tenido una vida real hasta el año pasado hay otros países con leyes similares Australia Nueva Zelanda Malta Austria la India y Canadá que han aprobado medidas para resolver los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos Inter sexuales

Voz 0027 41:57 una sonda de la NASA ha hecho historia al sobrevolar el objeto celeste más lejano jamás explorado ya ha empezado a enviar datos a la Tierra aunque de momento muy imprecisos para saber si se trata de un asteroide o de la unión de los cuerpos planetarios Josema Jiménez

Voz 36 42:11 te encuentras seis mil cuatrocientos millones de kilómetros de la Tierra y este era el momento en que la NASA confirmaba que se había completado el viaje

Voz 1 42:25 la ciencia está más cerca de compra

Voz 36 42:27 Der el origen del sistema solar decía que está previsto que en total las cámaras y los instrumentos de a bordo recojan unos siete gigabytes de información a tanta distancia y teniendo en cuenta la velocidad de transmisión de los datos habrá que esperar veinte meses hasta que todo haya llegado a la tierra

Voz 20 42:58 de de no

Voz 1 44:56 le esperan nuestros oyentes de dos mil diecinueve Dani pues

Voz 6 45:00 muchas cosas distintas en lo personal unas cuantas similares en lo político vamos a empezar por el plano personal con Rosa de Madrid

Voz 46 45:07 ya en dos mil diecinueve les pido que no

Voz 1 45:09 se logre el embarazo

Voz 46 45:12 tengo unas ganas tardes será abuela

Voz 6 45:14 ojalá pues escuchar nuestra siguiente oyentes Rosa

Voz 47 45:17 buenos días varias L de Ciudad Real feliz año nuevo a todos que tengo muy claro mi deseo de Año Nuevo quiere consolidar me como Supernanny así que tengo que convencer Alberto Alberto ya sabes que efectivamente soy una mala influencia en la vida de los demás pero de verdad de verdad crees que alguien mejor que yo para hacer de Supernanny de nuestro precioso bebé un beso cariño mío es que soy una abuela muy seguidora

Voz 6 45:46 un beso desde Barcelona Cristiano

Voz 48 45:47 diría que en Barcelona se ha convertido en un pequeño infierno mi perspectiva para un nuevo años irme de Cataluña lo hago el día once de enero que voy a Coruña capital donde pago muchísimo menos Hardy le intención de esos ciento dieciocho euros me permite vivir cómodamente cuatrocientos quince euros todo incluido muebles cocinas todo hasta el recibo la agua de aquí en Cataluña ya de cuatro noventa pase a seiscientos Roca sin vida imposible de sostener sin puede sale a las calles pasear por la Rambla al barrio Tico el puerto todo está con la marea amarilla hito dominado para este odio que no nos conduce a nada

Voz 6 46:27 buena suerte en niña Terra Christian entre lo personal y lo político tenemos a

Voz 49 46:32 el tono de Motril que no se consolide la diabólica coalición de derecha y extrema derecha sea y se puedan formar gobiernos progresistas tienen personal que se consolide el amor se ha llegado otra vez a mi vida

Voz 6 46:57 en el terreno estrictamente político que esperan de dos mil diecinueve buenos días

Voz 27 47:01 buenos días Dani Isabel de Madrid pues yo pediría para te diría yo pido no lo voy a poner en condicional pido para el dos mil nueve que todos los votantes tengamos sentido común en nuestro voto reside él

Voz 6 47:15 luego cuando los políticos no cumplan lo que nos promete

Voz 27 47:19 esa es otra que los políticos se dediquen a hacer programas Hinault insultarse y eso es una exigencia de nosotros de los ciudadanos entonces que cuando no cumplan porque nos movilizamos pidamos responsabilidades

Voz 6 47:37 seguimos en Valencia bon día muy buenos

Voz 50 47:41 días hoy Esther hemos hallado es de Ontinyent feliz año dos mil diecinueve en el que estoy pero sobre todo espero y deseo que se calme el clima político pese a las selecciones que tenemos para el dos mil nueve mayo pero que desaparezca la crispación al menos un poco para para poder situarnos disculpar razonadamente a los candidatos y candidatas que puedan aparecer en este momento hay demasiado ruido es complicado poder expulsarlos propuestas

Voz 1789 48:17 muchos piden eso que se baje la crispación vamos a volver a Barcelona con José que no avance más la extrema derecha en este país que por favor la gente piense Niven lo que está sucediendo ahora con bolso sonado es uno más que se añade a la lista que queremos también tener unas noticias que abran diciendo España se apunta otra vez también a las

Voz 6 48:39 moda o europea por favor ni sociedad la quiero totalmente demócrata volvemos a lo personal hola hola buenos días

Voz 51 48:55 hace de Málaga yo me gustaría que me que debe salir de la precariedad laboral de un trabajador Poble hay que la pobreza se vaya de mi entorno creo que son grande qué objetivo político casa

Voz 6 49:15 empleo le pide al dos mil diecinueve José de Zaragoza Juan Almería trayecto la gente que la gente despierte reacción de Pelé por lo derecho que estamos

Voz 36 49:25 bebiendo todo lo delata y poco más

Voz 6 49:28 y terminamos en Torrecaballeros Segovia con Rubén

Voz 33 49:31 los días pues yo estoy dos mil diecinueve el que vamos a tener que acudir a las urnas con cierta asiduidad les pedirían que todos seamos capaces de cerrar las puertas a la expansión de la ultraderecha en nuestras instituciones en nuestros ayuntamientos en nuestros gobiernos autonómicos en el Parlamento Europeo porque creo que no sería una buena noticia que esas sirias y trasnochadas rancias de involución en cuanto mucho que nuestros derechos se refiere llevaran a nuestras instituciones así que políticamente esa es una de las cosas que Le pido a este dos mil diecinueve la otra no sea en el plano político es que siga disponiendo sonido a nuestras vidas cada día

Voz 0027 50:14 intentaremos hacerlo siete menos diez de la mañana seis menos diez en Canarias

Voz 52 50:20 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 0393 50:26 qué tal muy buenos días feliz año dos mil diecinueve comienza con pocas nubes pero temperaturas en descenso con heladas en valles Illano su ahora mismo un gran centro de la ciudad y en cuanto a la calidad del aire el año empieza como acabó y cómo empezó dos mil dieciocho con niveles elevados de dióxido de nitrógeno Madrid mantiene hoy el escenario uno del protocolo anticontaminación con limitaciones para circular a setenta kilómetros por hora en la M30 y las vías de acceso del interior a la M cuarenta en ambos sentidos a lo largo de la mañana sabremos si se mantiene este primer nivel de previo de preaviso Se acaban las restricciones o pasamos al nivel dos en este caso sería con prohibición de entrada para vehículos en función de su etiqueta ambiental eso sí hay un dato esperanzador en dos mil dieciocho Se mantuvieron los niveles más bajos de dióxido de nitrógeno de los últimos cuatro años con un total de diez días de restricciones por contaminación Enrique García buenos días

Voz 1789 51:17 qué tal Virginia buenos días si las estaciones de medición de la credibilidad del aire en la capital han arrojado mejores datos que en años anteriores pero seguimos muy lejos de cumplir con la legislación europea sobre calidad del aire dos mil dieciocho ha sido el noveno año consecutivo que Madrid no cumple en esta materia por lo que un año más Europa ha sancionado a la capital la normativa establece que si hay una sola estación que superan los cuarenta microgramos de media anual ya existe motivo para la sanción de las veinticuatro estaciones es que hay en Madrid siete han superado ese límite frente a las quince de dos mil diecisiete o las nueve de dos mil dieciséis el dato más bajo el encontramos hace cuatro años en dos mil catorce cuando sólo seis estaciones rebasaron el límite y un balance de las medidas el año ha terminado con cuatro episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno el primero en enero tres de ellos en diciembre durante diez días se activó el nuevo protocolo anticontaminación en la capital y con este protocolo comenzamos también el nuevo año