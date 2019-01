Hoy por Hoy (02/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 0027 00:22 el Bretos comienza dos mil diecinueve con los problemas sin resolver de dos mil dieciocho en muchos años atrás alrededor de ciento ochenta personas se han quedado paradas esta noche mitad del campo extremeño tiradas allí porque el tren que las tenía que llevar de Badajoz a Madrid sea averiado dos veces la primera en Mérida

Voz 2 00:39 el miramos está parados como un ahora o aquí un tres tío el recorrido de forma normal viajará Navalmoral de la Mata aclarar como un ahora o si al intentar solucionar la avería lo han arreglado hemos continuado nada un par de kilómetros otras cuando el tren se ha quedado en seco y entonces ahí hemos estado parados como dos horas dos horas

Voz 0027 00:59 Selena una de las pasajeras ese tren que tenía que haber llegado a Madrid antes de las once de la noche de modo de una manera de de moverlo

Voz 2 01:06 estábamos medio helados porque estaba la puerta a un poco abierta para que la gente pudiera respirar del Alavés también entraba y obviamente es un poco de desamparo

Voz 0027 01:14 a las cuatro de la madrugada llega finalmente a la estación de Atocha en varios autobuses que les han mandado después de horas tirados en medio de la nada

Voz 2 01:22 ante la Guardia Civil y la Policía una señora pidieran

Voz 3 01:25 pero claro no podían sacar a la señora de la ambulancia porque estábamos allí en mitad del campo no podía bajarse del tren la gente tiene que trabajar hay gente que decía que había perdido vuelos

Voz 0027 01:35 esto nos contaba Beatriz que también iba en ese tren trenes precarios que han vuelto a fallar en los primeros compases de dos mil diez el miércoles dos de enero y hoy el Partido Popular y Ciudadanos retoman la negociación para el futuro gobierno de Andalucía gobierno en el que Ciudadanos quiere las carteras económicas Carolina Gómez

Voz 4 01:52 pero los populares se resisten a ceder la Consejería de Aznar

Voz 0393 01:55 la de ese Ejecutivo que para prosperar necesita Vox anoche en Hora Veinticinco exsecretario general del PP respondía así preguntado sobre la posibilidad de que la ultraderecha Bloque el Ejecutivo en el Parlamento

Voz 5 02:04 yo creo que ahora a los partidos políticos saben que estamos todos bajo la lupa de que hacemos cada uno de nosotros con la oportunidad que los ciudadanos nos han dado yo creo que eso va a garantizar que cualquiera que tenga pensamiento se bloquea la legislatura pues creo que eso va a hacer que alguno se lo piense dos veces si es que está pensar poco

Voz 0393 02:22 en lo que ya piensa ciudadanos en sus primarias para las municipales autonómicas y europeas no hay un número exacto de exacto de candidaturas pero la dirección espera triplicar las de dos mil ocho

Voz 0027 02:32 sobre elecciones según una encuesta que publica hoy El Mundo si hoy hubiera generales Vox entraría en el Congreso con entre cuarenta y tres y cuarenta y cinco días

Voz 0456 02:39 estamos IPC Ciudadanos Bosch podrían gobernar con

Voz 0027 02:42 ciento setenta y nueve escaños el PSOE sería primera fue

Voz 0393 02:44 esta pero la irrupción del partido de Abascal con un trece por ciento de los votos serviría la derecha para llegar a la Moncloa

Voz 0027 02:49 quién ha asumido la presidencia de su país Small sonaron

Voz 0393 02:52 todos somos School a Simon

Voz 0027 02:55 en su toma de posesión ha puesto a Brasil y a Dios por encima de todo

Voz 0393 02:58 bolso en sonoro ha prometido luchar contra la corrupción y la violencia quiere rebajar los controles en la venta de armas y acabar con lo que él llama ideología de género

Voz 0027 03:05 en Reino Unido la policía antiterrorista sigue investigando al hombre que ayer apuñaló a tres personas en manchas

Voz 0393 03:10 está detenido bajo la ley de salud mental pero la Policía lo sigue investigando como un atentado terrorista

Voz 0027 03:15 aquí en España el Gobierno asegura que el vuelo de Sánchez en avión oficial a Castellón y Benicasim de este verano costó doscientos ochenta y dos euros

Voz 0393 03:21 la cifras helado Moncloa aún asesor del Partido Popular en una respuesta por escrito sobre ese viaje en el que Sánchez se reunió con Ximo Puig y acudió al Festival de Benicasim los populares dicen que la respuesta es una broma de mal gusto

Voz 0027 03:38 con el nuevo año se abre el mercado de fichajes en el fútbol ya hay movimientos en los equipos españoles José Antonio Duro

Voz 1621 03:44 en el Sevilla tenemos una salida la ahí colombiano Luis Muriel que se marcha cedido la Fiore después de no contar con demasiados minutos esa temporada en el conjunto del Sánchez Pizjuán hoy tenemos competición en Inglaterra en la Premier y ya mañana vuelve la liga lo hace con el aplazado Villarreal Real Madrid en el que no podrá estar lesionado Marcos Llorente y baloncesto hoy comienza el Top dieciséis de la Eurocup se enfrentan Valencia Basket y Unicaja en la Fonteta también juega en Andorra lo hacen Croacia

Voz 10 06:33 estábamos para abrirlo

Voz 1315 06:37 querer abrir Brasil al mundo y eliminar las tazas de importación asegura que con ellos restaurar a la patria y acabará con la corrupción y la irresponsabilidad económica ha insistido también en el derecho a comprar armas de fuego para la defensa propia algo que previsiblemente será de las primeras leyes que se aprueben sólo doce jefes de Estado han estado en esta investidura ninguno de ellos europeo aunque la ausencia que más ha dolido al equipo de bolsa claro ha sido la de Donald Trump

Voz 0027 07:08 yo la mirada del periodista el país Xosé Hermida que fue responsable del periódico allí en Brasil

Voz 12 07:13 algo así como el año de la Bestia ha comenzado en Brasil incluso en esta época no es fácil encontrar un político tan ignorante tan grosero y con ideas tan repelentes como el que está ya al mando del quinto país más poblado de la Tierra en Brasil también se ha discutido mucho sobre si hay que llamar a esto fascismo un debate estéril no se pueden etiquetar fenómenos nuevos con conceptos viejos y gastados pero tampoco deberíamos ignorar que bajo el ropaje de lo novedoso renace nacen pulsiones y valores muy antiguos por ejemplo la exaltación de la virilidad el culto a la muerte son dos elementos inseparables del fascismo ambos están presentes sonado de un modo muy zafio pero también se cuelan con cierta sutileza en otras mutaciones políticas más próximas hay tienen a los seguidores de Vox cantando a coro en sus actos el Himno de La Legión

Voz 6 08:06 el novio de la muerte vaya sintonía para el comienzo de año

Voz 0027 08:13 un año que comienza con un ciudadano estadounidense detenido en Rusia acusado de espionaje su familia ha confirmado que el hombre es un ex marine pero insisten en que es inocente y que no exespía temen por su vida Isabel Villar buenos días

Voz 8 08:25 buenos días ha sido el hermano de polvo el mal el hombre detrás

Voz 0028 08:28 ha quién ha confirmado que se trata de un ex marine asegura que no hablan con él desde el día veintiocho y que estaba en Moscú por motivos personales dice que para ir a la boda de un amigo lo hecho en la televisión estadounidense su hermano también asegura que se han puesto en contacto con el Congreso estadounidense y con el Departamento de Estado en busca de ayuda para Gelman porque los cargos que se le imputan en Rusia están condenados hasta con veinte años de cárcel su detención se ha producido después

Voz 1915 08:51 de que a mediados de diciembre una mujer rusa detenida

Voz 0028 08:54 Estados Unidos se declarará culpable de espionaje

Voz 0027 08:56 en Alemania el ministro del interior del gobierno de Merkel afirma que el hombre que ayer embistió con su coche contra un grupo de personas tenía la intención de matar extranjeros un ataque xenófobo al oeste del país que deja varios heridos entre ellos ciudadanos sirios y afganos Pascual Donate buenos días

Voz 1684 09:11 buenos días el conductor un alemán de cincuenta años atropelló al grupo de inmigrantes en la ciudad de otro hirió a cuatro de ellos

Voz 9 09:17 así según

Voz 1621 09:20 entonces es hoy por FON para nosotros es un golpe

Voz 1684 09:22 duro porque esta ciudad es muy abierta y todos nos llevamos bien ha dicho el alcalde después de que el conductor se dirigió a la vecina ciudades en donde fue grabado cuando intentó atropellar a otro grupo de personas que celebraban el Año Nuevo San el Sil father's tocho el ministro del Interior ha confirmado que la mayoría de personas atacadas eran extranjeras y que el conductor tenía una clara intención de matarlas durante su detención utilizó expresiones racistas investiga si tiene alguna enfermedad psíquica como apuntan algunas informaciones recabadas por la policía

Voz 0027 10:01 en España el Ministerio de Cultura va a revisar los contenidos y las cuantías de los premios Nacionales que convoca cada año porque hay diferencias el escandalosas entre entre unos y otros son más de una treintena finalmente no es probable que se suprima el premio de la tauromaquia según el literal de respuesta parlamentaria que el Gobierno ha alegado a Unidos Podemos dice el ejecutivo que la tauromaquia es parte del Patrimoni que hay que protegerla Javier Torres

Voz 0907 10:24 atrapado por el fuego cruzado de quiénes apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno algunos de ellos favorables a la supresión de las corridas de toros partidarios de considerar la llamada fiesta nacional como maltrato animal atrapado entre quienes creen que los toros son un arte parte esencial y distintiva de la cultura española El Ministerio de Cultura en contestación a sendas preguntas parlamentarias de Unidos Podemos IU y Compromís sobre el Premio Nacional de Tauromaquia que ha difundido Europa Press afirma que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional con independencia de la opinión que tenga el Gobierno pero las contestaciones van más allá del Nacional de Tauromaquia porque afirma que el Gobierno tiene previsto revisar tanto los contenidos como las cuantías económicas del conjunto de los premios nacionales entre otras razones porque no todos tienen la misma dotación la gran mayoría de ellos llegan a los treinta mil euros libres de impuestos mientras que algunos como el del fomento de la lectura no tienen contraprestación alguna o el de Narrativa por ejemplo asciende a los veinte

Voz 0027 11:29 en este inicio de año seguimos prestando atención al precio de la vida la luz encareció cerca de un uno por ciento en diciembre pero los carburantes están más baratos cinco céntimos ha bajado el petróleo en los últimos doce meses ese apartado también el gas natural más de un cinco por ciento Eladio

Voz 0527 11:43 acaso la luz ha vuelto a subir en diciembre en comparación interanual como sucede ya casi sin interrupción desde mediados de año esta vez de la subida es muy pequeña de sólo unas décimas en porcentaje mitigada por medidas del Gobierno como la suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica en cambio los carburantes están más baratos que hace un año el petróleo cuesta cinco céntimos de euro menos por litro la gasolina ha bajado seis se paga de media a un euro con dieciocho céntimos en Península y Baleares el gasóleo ha bajado un céntimo está de media a uno con trece euros con el petróleo está bajando también el gas natural con el cambio de año ha bajado de media un cuatro con seis por ciento a los usuarios domésticos en la tarifa regulada

Voz 0027 12:25 la plataforma volvemos que engloba a los jóvenes españoles que han tenido que emigrar durante la crisis por la falta de oportunidades en nuestro país calcula que este año dos mil diecinueve podría ser el año en el que vuelvan gran parte de ellos a España Nicolás Castellano

Voz 1620 12:38 en dos mil diecinueve se dan las condiciones para que aumente el retorno de ese talento español que se vio forzado a emigrar debido a la crisis económica así lo creen de devolvemos la plataforma que desde dos mil quince trabaja con los emigrantes españoles con empresas y en la actualidad con hasta once administraciones para promover que esos jóvenes tengan mejores oportunidades para elegir volver al país Diego Ruiz del Árbol asegura que la mitad de los que emigraron estarían dispuestos a volver a España

Voz 0027 13:02 más o menos setecientos mil

Voz 1906 13:05 inmigrantes habían ido durante la crisis eh es muy difícil hacer números pero quizá una apreciación personales que yo digo que la mitad de los emigrantes que se fueron estarían dispuestos a volver si encontrarán una posibilidad laboral acorde con sus expectativas

Voz 1620 13:20 volvemos trabaja con varias comunidades autónomas destacando Castilla La Mancha donde han promovido ya más de doscientos retornos en estos momentos elaboran un plan piloto para el Gobierno estatal que se pondrá en marcha en principio en el meta

Voz 0027 13:31 Barça y sobre los jóvenes la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción advierte de que de cada vez son más los adictos a los juegos de azar las apuestas asegura la faz la Fundación que el ludópata medio es cada vez más joven y por eso desde finales de septiembre esta adicción se incluye también en el Plan de Acción Contra las Drogas María Manjavacas

Voz 1915 13:49 el alcohol el tabaco el cannabis son las drogas más consumidas por los jóvenes pero de cara a este año los expertos también ponen el foco en un comportamiento que de momento no tiene mucha estadística pero sí preocupación las apuestas muy extendidas entre los jóvenes y adolescentes que cada vez están más enganchados a esta forma rápida de ganar o de perder dinero Beatriz Martín es la directora de la FAD la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción recuerda que estos comportamientos son adictivos

Voz 13 14:16 los también un poco de foco en el tema El juego lo que se entiende por el juego de apuestas y azar como el juego online no videojuegos y todo lo demás y entonces ahí estamos trabajando en algunos programas de investigación es etcétera para entender mucho más el fenómeno no

Voz 4 14:32 la ludopatía es un trastorno reconocido

Voz 1915 14:35 la Organización Mundial de la Salud en España Madrid Extremadura y Asturias son las comunidades que han visto una mayor proliferación de las casas de apuestas

Voz 14 14:56 el día como quieras pero no dineros porque fue pagar con todas las plataformas de que tales información tu oficina bancaria

Voz 6 16:29 hoy por hoy

Voz 1 16:31 con con

Voz 0027 16:33 a los cubiertos bastoncillos y páginas de plástico les quedan exactamente dos años a partir de dos mil veintiuno no se podrán vender en Europa estos productos de un solo uso para reducir los residuos contaminantes en los primeros meses de este año de hecho el Parlamento Europeo va a aprobar la directiva que después cada país tendrá que trasladar a sus legislaciones y que derivara en esa prohibición total de los plásticos de usar y tirar ya en dos mil veintiuno Javier Corbacho el ochenta por ciento de los residuos que están en el mar se generan en tierra según la Sociedad Española de Ornitología su mala gestión au acciones como tirarlos al inodoro ponen en peligro la biodiversidad Federico García es el portavoz de la ONG

Voz 18 17:10 la ingestión de plásticos por ejemplo pues mamíferos marinos es una de los problemas de la de la mortandad enganchones en plásticos por ejemplo de aves marinas au de reptiles ingestión de plásticos duros de plástico sabes grande es que islas flotantes pueden ser también de lugar donde quedan enganchados otros animales marinos

Voz 0027 17:32 para combatir el exceso de plástico y de paso el desperdicio de comida proliferan los locales donde se puede comprar desde alimentos y bebidas hasta productos de higiene a granel en España hay más de quinientos establecimientos unos cien más que en el año dos mil diecisiete se concentran sobre todo en grandes ciudades María Arias es la fundadora de Ampas Shop una de estas tiendas

Voz 19 17:51 hay como varias opciones no una de ellas es coger una bolsita de papel reciclado de la tienda y rellenar llenarse con el punto que quieran otra manera de comprar seguía trayendo tu propio recipiente nosotros los prestamos entienda primero simplemente es contamos la cantidad del producto menos el peso sólo se va a pagar la cantidad

Voz 0027 18:13 Irene una estudiante de bioquímica sigue la filosofía Cyrus Weiss a través de la cual evita genera residuos contaminantes

Voz 3 18:19 llevo a casi todos los lados una botella Arrupe

Voz 20 18:21 el tablet todas las botellas de agua de plástico se pueden reemplazar por una botella de agua reutilizable quizá alguien necesita una cosa si alguien es muy fácil de usar el pajita puede también comprar suelas que hay de bambú de acero inoxidable os ahí pasitos utilizables

Voz 0027 18:36 nos anima a seguir la regla de las cuatro erres rechazar reducir reutilizar y reciclar

Voz 0456 18:46 oyentes Danny De la Fuente seguimos escuchando que es lo que esperan en lo personal y en lo político de este dos mil diez Isabel dar de Huelva

Voz 21 18:54 no tiene diecinueve que antes un gobierno entrando en gobernar los ultraconservadores los contra liberales y no la tiene un partido racista xenófobo machista pues hay que estar muy atento y mucho me temo que tendremos que volver a la calle para reivindicar los derechos y libertades que estén viendo tal total bastante

Voz 5 19:15 qué espera Conchita de Getafe en Madrid yo le pediría a los políticos que por favor resuelvan los problemas él

Voz 22 19:21 ahí que se entiendan sean del partido que sean Ike reparto de la riqueza todos lo pero estoy viendo que no y que no haya pobreza en el país eso es lo que yo le pediría a los políticos

Voz 8 19:32 dos palabras un titular Montse Tarrasa convivencia tolerancia

Voz 0456 19:37 aquí el resumen que seguro que comparten la mayoría de ustedes la firma desde Burgos Carlos

Voz 23 19:42 para este año dos mil doce no es parado para todos los que vengan después sólo deseo un montón de

Voz 8 19:48 somos un montón de abrazos pueda con besos abrazos y muchas gracias a todos

Voz 0027 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 4 20:09 qué tal muy buenos días hoy se prevén bajadas importantes de las temperaturas en toda la Comunidad aunque los cielos estarán prácticamente despejados ya estamos notando ese descenso de temperaturas con cero grados en el centro de Madrid hoy con el año nuevo y tras el día festivo entran en vigor nuevos precios y tarifas habrá un descenso en la tarifa del gas se congela la parte regulada del recibo de la luz y el trato porte público pero suben los trenes de media distancia de las autopistas de titularidad estatal también sube el taxi Javier Jiménez Bas el INI

Voz 0887 20:39 esto del año no trae consigo una subida en el transporte público en la Comunidad de Madrid los precios del abono transporte y los billetes sencillos para Metro EMT y autobuses interurbanos se mantendrán en los mismos niveles que sí

Voz 0456 20:51 Caron en dos mil trece locas y sube

Voz 0887 20:54 mentes son las tarifas del taxi al tiempo que se eliminan casi todos los suplementos la principal novedad es que se contempla la aplicación del precio fijo una de las principales exigencias del sector para competir con Plataforma súbete EC como Over Abizaid el gas baja mientras que el Canal de Isabel II ha decidido congelar la tarifa del agua que amplía el bono social a los perceptores de pensiones de viudedad con ingresos inferiores a los catorce mil euros brutos anuales todo ello mientras este uno de enero ha entrado en vigor las nuevas rebajas fiscales en sucesiones y donaciones con bonificaciones de hasta el quince por ciento en las que se realicen entre hermanos tíos y sobrinos mientras que las que se hagan entre padres e hijos entre hermanos para adquisición de vivienda habitual o el inicio de un negocio estarán exentas de impuestos hasta los doscientos cincuenta mil euros

Voz 4 21:42 los y siguiendo con las rebajas fiscales que entran en vigor también a partir de hoy es año electoral y eso también se nota en las reducciones de impuestos además del impuesto de sucesiones del que hablaba Javier Jiménez Bas de las donaciones para compra de vivienda entre familiares habrá deducciones por gastos de escolaridad o por los cuidadores de niños de cero a tres años se aplicarán ya en la renta dos mil dieciocho Engracia Hidalgo ex consejera de Economía

Voz 0566 22:05 todas las rebajas fiscales que hemos aplicado supondrán un ahorro fiscal para los madrileños de ciento sesenta millones diez el paquete de medidas supone el cumplimiento estricto de nuestro programa electoral en materia fiscal que puedo otro lado solo en aplicación de nuestra política consistente en mantener los impuestos bajos que permitan o que incentiven el crecimiento económico y la creación de empleo y permitan por ello la financiación de los servicios públicos de calidad

Voz 4 22:36 el miércoles dos de enero y el año además comienza con el escenario uno del protocolo anticontaminación activado titulares con Enrique García

Voz 24 22:44 por lo que el límite en la M treinta y los accesos a la capital en el interior de la M40 este setenta kilómetros por hora El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte

Voz 4 22:52 público el sindicato Súmate denuncia la falta de personal en el SUMMA aseguran que el día treinta y uno de diciembre durante el día sólo estaban operativos el treinta por ciento de los coches médicos y que más del veinte por ciento de la subí estaban in operativas porque faltaba personal

Voz 24 23:07 la línea nueve del metro que conecta la capital con Rivas amplía su horario ya está en funcionamiento desde ayer hasta el cierre del suburbano a la una y media de la madrugada

Voz 4 23:15 y en deportes el Real Madrid comienza dos mil diecinueve con la lesión de uno de sus jugadores Marcos Llorente

Voz 0393 23:20 no completó el último entrenamiento y no podrá estar mañana

Voz 4 23:23 en el partido de Villarreal

Voz 9 28:10 la falta de reposición durante la crisis Sonia Palomino

Voz 1915 28:13 desde hoy ya podrán pedir la jubilación doscientos cincuenta policías locales de la Comunidad y hasta un millar cuando termine dos mil

Voz 4 28:19 diecinueve todos los que tenga más de cincuenta y nueve años

Voz 1915 28:21 y al menos quince cotizados en el cuerpo los sindicatos venían mucho tiempo reclamando esta normativa sobre todo dicen para rejuvenecer unas plantillas muy envejecidas pero el problema es que no hay un plan precisamente para eso para dar relevo con nuevos agentes ningún ayuntamiento ha elaborado un plan para reponer todas las plazas Víctor Martínez CSIF

Voz 33 28:39 económicamente no le supone coste porque compañeros que se jubile son los que se van a reponer con lo cual el Larios cotizaciones pues a salir a la par con lo cual no es un problema económico sino un problema de falta de previsión

Voz 1915 28:53 un agujero que se suma al que ya sufren muchas plantillas mermadas tras años sin convocar nuevas oposiciones lógicamente Madrid capital será la que más agentes pierda entorno a los setecientos Emiliano Herrero Comisiones Obreras

Voz 33 29:04 que es urgente que el Ayuntamiento de Madrid aprueba una oferta de empleo público que pueda cubrir esta situación estas vacantes que se van a producir sino el servicio de del Ayuntamiento de Madrid en materia de seguridad de policía municipal pues se verá gravemente afectado no

Voz 1915 29:19 los sindicatos alertan de que este déficit puede generar problemas de seguridad y reclaman a los municipios convocatoria

Voz 0907 29:25 urgentes de oposiciones ni el presidente de la comunidad

Voz 4 29:28 pasaba ayer por los micrófonos de la SER en la tradicional entrevista de Año Nuevo de esta casa hablaba entre otras cosas de vivienda

Voz 0027 29:34 porcentaje

Voz 0177 29:35 de las viviendas que tenemos la Agencia de la vivienda social se destinan precisamente a esto a una situación sobrevenida la familia se queda en la calle no desahuciada tenemos un buen número de este fin yo diría que por nuestra parte nadie que resulte desahuciado de una vivienda de la comunidad día se quedaría sin

Voz 4 29:53 y añadía que en Madrid se han paralizado demasiados proyectos urbanísticos

Voz 0027 30:03 siete y media a seis y media en Canarias hoy

Voz 1 30:08 hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:14 hoy continúa el sol en casi toda España salvo en Euskadi Cantabria Navarra donde se espera alguna lluvia un titular de este miércoles dos de enero el que publica El País en portada recorte pateras y de muertes en el año que dejamos atrás Carolina Gómez bueno sea

Voz 0393 30:27 buenos días el año pasado llegaron a España cincuenta y siete mil doscientas cincuenta personas sin papeles el doble que en dos mil diecisiete y por encima de la crisis de los cayucos según la Organización Internacional para las Migraciones que además eleva a setecientos sesenta y nueve los muertos o desaparecidos en el mar ayer mismo Salvamento Marítimo rescató a ciento once inmigrantes en el mar de Alborán en el Estrecho

Voz 0027 30:48 ni siquiera el frío extremo del agua detiene la llegada de inmigrantes a nuestro país dice la activista Helena Maleno que trabaja desde Marruecos que le han llamado este una patera hace una hora con cincuenta y cuatro inmigrantes a bordo entre ellos siete mujeres y un niño diciéndole que se hunden que hay personas ya en el agua con un discurso xenófobo racista y machista se ha hecho con el poder en Brasil que bosón Haro que ayer tomó posesión del cargo

Voz 0393 31:08 la imagen del nuevo presidente brasileño junto a su esposa saludando desde su coche con la capota descubierta y escoltado por miles de agentes de seguridad algunos de ellos corriendo alrededor del vehículo es la imagen más repetida hoy en las portadas de la prensa española en los titulares destacan ese lema populista

Voz 4 31:22 que pronunció durante el discurso Brasil por encima de

Voz 0393 31:25 todo oídos por encima de todos en el periódico La Razón lo resumen como el Brasil I de sonaron por el evidente paralelismo con el América FES de Donald Trump

Voz 0027 31:33 esto en los titulares y en los editoriales El Mundo

Voz 0393 31:36 dice que bolso en Haro tiene que pasar de las musas de las musas al teatro porque más allá de sus diatribas citas homófobas racistas no ha concretado qué pasos dará en casi nada el editorial de El País subraya que el avance internacional de las Fuerzas ultras tendrá su gran cita mundial en las elecciones europeas de mayo y añade ahora que se busca destruir o debilitar a la Unión Europea la puesta sobre su futuro debe ser el apoyo inquebrantable a su integración y a las fuerzas europeístas que quieren transitar ese camino

Voz 0027 32:03 así se ve desde España lo que está ocurriendo en Brasil cómo lo enfocan los propios periódicos brasileños Dani De la Fuente buenos días

Voz 0456 32:10 buenos días hoy El País empieza a librarse del socialismo y de lo políticamente correcto es el titular con el que casi todos los medios en Brasil abren sus ediciones digitales en su editorial lo globo pide poner fin a los enfrentamientos y a las divisiones y poner el acento en los aspectos positivos el principal Leo el que se haya cumplido el sano principio democrático de la alternancia en el poder después de un largo ciclo de gobiernos de la izquierda en una columna de opinión Miriam Leiva o recuerda y lamenta que con el pretexto de la seguridad del trabajo de la prensa se ha visto restringido en esta toma de posesión para otro columnista Bernardo murió Franco el presidente sonar va cierta en identificar los problemas de Brasil pero yerra en las soluciones

Voz 8 32:46 pasando a los adversarios atacando al la

Voz 0456 32:49 o a otro sonando contra enemigos imaginarios como la ideología de género el marxismo o la globalización en forjados a Paulo Pablo Ortiz hallado afirma que estamos a una ante una transformación de la esfera pública no hay debate sobre cuestiones sociales o económicas que se han dejado subordinadas a otras ahora todo gira en torno a combatir la corrupción y a defender la familia tradicional por un lado y a promover la justicia social y a luchar contra el machismo y el patriarcado del otro y termino todos los medios destacan el discurso de Michel bolso negro que lo ha pronunciado en la lengua de signos agradeciendo el trabajo de los interpretes

Voz 34 33:25 un discurso que ha pronunciado ante

Voz 0456 33:27 es que su marido el suyo ha agradecido el apoyo de los votantes ya ha pedido el apoyo de todos en los próximos cuatro años Brasil por encima de todo Dios por encima de todos ha dicho

Voz 0027 33:36 las mismas palabras que su marido bolso Nano y el resto de medios internacionales que dice Dani

Voz 0456 33:39 esperanzas y miedo titula su análisis el británico Financial Times hay optimismo empresarial reconoce pero las preocupaciones residen en la inexperiencia política de buena parte del equipo de sonaron en la amenaza que se cierne sobre la conservación de la selva tropical en la promesa de trasladar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Tel Aviv a Jerusalén y en la incapacidad de gobernar de forma inclusiva millones de habitantes por parte de quién pide abiertamente denigrar a mujeres homosexuales negros en Alemania el Frankfurter afirma que muchos brasileños esperan ansiosos la recuperación económica y la normalidad casi tantos como los que temen precisamente que todo cambie con un capitán de la reserva que glorifica la dictadura militar

Voz 1621 34:18 a que no tiene más saber en sus tres décadas

Voz 0456 34:20 el diputado que declaraciones y opiniones radicales e insensibles Ball sonaron no ha elegido a un grupo de profesionales de la política Leo sino a un atajo de extremistas de ultraconservadores evangélicos con fuerte aversión a todo lo progresista

Voz 1621 34:34 muy liberales en lo económico sobre la avance

Voz 0027 34:36 de de la extrema derecha aquí en España la encuesta de hoy del mundo que la edad entre cuarenta y tres cuarenta y cinco escaños a Vox en el Congreso si hubiera elecciones

Voz 0393 34:44 sí según la encuesta de Sigma Dos el partido de Abascal conseguiría el trece por ciento de los votos y le daría una holgada mayoría la derecha pese a que el PSOE ganaría las elecciones con el veintidós por ciento el PP sería segunda fuerza con el diecinueve por ciento ciudadanos tercera con un dieciocho por ciento de los votos

Voz 1315 35:00 Unidos Podemos sería cuarta fuerza con el quince

Voz 0393 35:02 ciento apenas dos puntos porcentuales por encima de Vox

Voz 0027 35:05 que escuchen lo que escribe en El País hoy sobre voz Frances de carreras fundador de C's

Voz 0393 35:11 asegura que Vox es un partido nacionalista y liberal lo contrario de Ciudadanos y pide un cordón sanitario un acuerdo entre constitucionalistas que margine a los extremos a podemos ir a Vox a su juicio es la única solución razonable y sensata a un grave problema

Voz 0027 35:25 a propósito de la extrema derecha el auge de la misma en todo el mundo Dani

Voz 0456 35:28 entrevista al primer ministro polaco en el Financial Times que prevé grandes cambios en Bruselas después de las elecciones europeas en la que espera que los grupos nacionalistas euroescépticos obtengan grandes ganancias que impactó con fuerza Matheus Moravia aquí pide a Bruselas y a la Comisión que escuchan con más atención la voz de los diferentes países en especial la de los países de Europa central en Bruselas dice no se entiende completamente la situación de los países poscomunistas que no nos estamos deslizando hacia el autoritarismo sino que estamos ser radicando los últimos vestigios del pasado comunista algo necesario también en el Poder Judicial que no ser reformado en treinta años y advertencias en la prensa alemana

Voz 1621 36:04 Ana en nivel en el Handelsblatt que

Voz 0456 36:07 con la irrupción del auge de partidos populistas y de extrema derecha como alternativa para Alemania advierten este año los votantes alemanes sepan enfrentará desafíos sucesivos paralelamente a las elecciones europeas va a haber elecciones locales en diez estados federales en primavera también en Bremen en verano ya en otoño elecciones en Sajonia Brand

Voz 1621 36:25 Burgo y Turingia según todas las

Voz 0456 36:27 esta será una procesión triunfal de alternativa

Voz 9 36:30 para ello

Voz 0027 36:30 Vania aquí en España el diario El País publica hoy las que las quejas por endogamia están tensando el concurso para dirigir Radio Televisión Española

Voz 0393 36:38 sí se están registrando muchas impugnaciones al proceso de gente que se ha quedado fuera pero también por parte de algunos de los seleccionados la consideración general según el país es que se está dando prioridad a los periodistas y a gente de la casa frente a quién a quienes han desarrollado su carrera en otras entidades y una cosa más que leemos en El Confidencial cuentan que los presos del proceso están muy molestos con el presiden Quim Torra aseguran que dinamitó la huelga de hambre con sus declaraciones a favor de la vía eslovena en Ultimátum a los Mossos dicen que alejó el foco de su huelga que sintieron que sus esfuerzos no servían

Voz 0027 37:11 para Ana Carolina Dani gracias hasta luego el consejero de interior de la Generalitat Miquel Buch ha confirmado que Asuntos Internos de los Mossos va a investigar a este agente

Voz 35 37:22 no sólo sólo única

Voz 0027 37:30 gente que le dijo a un manifestante el pasado veintiuno de diciembre en Barcelona que la República no existe idiota Radio Barcelona Monica Peinado día

Voz 0393 37:37 pondría al Gobierno catalán calificó de inaceptable la actuación de este agente por insultar a un manifestante y anunció que abriría una investigación ayer el conseller de Interior níquel buque específico que será la Unidad de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra la que analizará el comportamiento de este agente que estaba de servicio el día en el que se reunió en Barcelona el Consejo de Ministros una vez revisada la actuación Asuntos Internos decidirá si abre uno diligencias contra este agente

Voz 0027 38:07 el dos de enero y por tanto en Granada

Voz 36 38:15 donde esa desde de Castilla

Voz 37 38:20 se conmemora el aniversario de la conquista de esa ciudad por los Reyes Católicos eventos

Voz 0027 38:25 siempre cargado de ideología hay de polémica hoy el Partido Popular planea repartir cuatro mil banderas de España

Voz 1178 38:31 los asistentes Radio Granada

Voz 0027 38:33 de qué árbol buenos días

Voz 1178 38:35 hola buenos días es lo que parece un intento de reconquistar el espacio que ha ocupado Vox el PP introduce esta novedad ha dicho su presidente provincial Sebastián Pérez que se trata de un acto simbólico en defensa

Voz 0027 38:45 es el arraigo popular y tradicional de la conmemoración

Voz 1178 38:48 lo que significa históricamente como precedente del Estado moderno y otra novedad Aimar con respecto a años anteriores precisamente Vox en Granada capital ha anunciado que estará celebrando el día de la toma y anima a la participación y esta tarde el secretario general de Vox Ortegas mis mantiene un encuentro con militantes y simpatizantes por si acaso y para evitar incidentes un amplio dispositivo policial velará por la seguridad de impedirá simbología radical que puede incitar a la violencia tampoco permitirá instrumentos de megafonía bocinas que alteren la convivencia

Voz 0027 39:17 en este día festivo ir gracias Enrique precisamente allí en Andalucía en pleno debate

Voz 9 39:23 todo por la derecha sobre el futuro de Canal Sur

Voz 0027 39:25 el PP ha cargado en las últimas horas contra el medio público

Voz 17 39:28 esto no sabe y la ilusión tan grande que tenemos de estar hoy aquí en Nueva York treinta y uno de diciembre para asistir a la Nochevieja en una de las ciudades que más personas van a ver como entra en el año nuevo

Voz 0027 39:40 en Canal Sur Radio despidió el año desde Nueva York en una acción financiada por la patronal de la aceituna negra están protestando allí por el aumento de aranceles que ha impuesto trampa la aceituna un aumento de aranceles que puede asfixiar al sector de la aceituna negra Andalucía Secretario General de PP Teodoro García Egea se lanzó en Twitter a criticar estas campanadas neoyorquinas de gran su radio horas después ya aquí en Hora veinticinco bueno replegado con Radio Sevilla Enrique carné dado buenos días

Voz 1 41:21 los deportes en Hoy por hoy

Voz 1621 41:30 Rafa Nadal comenzará esta semana la competición euros

Voz 0027 41:33 diecinueve y el balear tiene claro qué es lo que necesitan

Voz 1621 41:36 José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días sea hablamos hablamos desde porque Rafa Nadal ya conoce al que va a ser su primer rival en Brisbane en estas milicias nueve que acabamos de comenzar se va a enfrentar mañana jueves al francés Tsonga en la previa el tenista balear decía lo siguiente sobre la temporada dos

Voz 0456 41:52 diecinueve goles deja su objetivo es ser feliz haciendo lo que al ser competitivo en los partidos que juegue no voy a perseguir el número

Voz 1621 42:01 no por supuesto no es mi objetivo pero si juego bien como el año pasado en los torneos que participe tengo la oportunidad pues fantástico es obvio pero mi principal objetivo es tener salud y ser feliz e intentar jugar lo más o tú puedas Nadal que quiere salud y sobre todo ser feliz lo mismo seguramente que Ernesto Valverde paso al fútbol que aunque termina contrato con el Barça esta temporada bueno trata varias cuestiones de presente y de futuro en los medios del club

Voz 0588 42:27 eh no pienso nunca en el lo que es el largo el largo plazo un larguísimo plazo pero igual dos meses es el larguísimo plazo para para nosotros y lo que quiero es que todo el mundo esté bien satisfecho con el trabajo que que haces soy consciente engañadas no ganas la Liga y todo el mundo eh mira al entrenador entonces lo que intento es cumplirlos los objetivos

Voz 1621 42:51 vamos a Berlín con varias respuestas interesantes a verdad es el caso de ese partido lo de este año y llama la atención con el que se queda Ernesto Valverde en esta mitad de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve no es otro partido que el de Champions en Londres victoria por dos cuatro ante el Tottenham

Voz 0588 43:10 lo importante es no lo voy a negar porque

Voz 38 43:13 eh eh

Voz 0588 43:15 bueno según empieza la temporada halladas más o menos viendo cómo son las cosas empezamos de una manera determinada jugado con determinados jugadores pero ya tienen más o menos yo veía por dónde hacia donde vamos a atender y a ese partido pues bueno partido fundamental

Voz 1621 43:34 en un partido fundamental como fundamental es también evidentemente el argentino Leo Messi en el Fútbol Club Barcelona también se refiere Ernesto Valverde a su delantero argentino del que dice lo siguiente

Voz 0588 43:47 lo tiene que aparecer aparece cuando hay un partido importante él está ahí el primero es difícil es difícil hacerlo un día pero hacerlo permanentemente y continuamente tiene una gran fuerza mental para para hacer eso no es no es sencillo pero siempre está ahí logras escribir un competidor no visto de Guardiola

Voz 1621 44:05 se deshace en elogios Ernesto Valverde evidentemente hacia Messi el argentino Messi que queda para pero siempre aparece veremos si sigue también Valverde que lo dicho acaba contrato este año y de momento al menos en esa entrevista en esas palabras no confirma su continuidad al frente del banquillo azulgrana y lo que bueno aparecer ya en este dos mil diecinueve son los partidos se pudo al porque a partir de mañana tenemos liga con el choque aplazado ya Real irreal Madrid ambos preparando este choque del jueves a las nada menos cuarto y con una novedad importante además en el Real Madrid la lesión de Marcos Llorente en el centro del campo grado II adductor de su pierna izquierda que va a tener el centrocampista

Voz 37 44:42 esta fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas sólo produjo