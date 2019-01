Hoy por Hoy (02/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 0027 00:28 Dios encima de todos palabras de Paulson en su toma de posesión como presidente del país con un discurso alejado de cualquier llamada a la concordia y el entendimiento con esa otra mitad de Brasil que no le votó a él sino al PT bolso negro plagado su toma de posesión de señales de la Cruz de saludos militares ha prometido fortalecer los valores judeocristianos prometido combatir lo que él ha llamado la ideología de género y todo esto ante un público que le jaleaba gritándole el capitán llegó a partir de las ocho y media estaremos allí en Brasil y analizaremos los mensajes con los que Tram desde Estados Unidos ha dejado claro que sonar es uno de los suyos su calco latinoamericano en España PP Ciudadanos y Vox reanudan hoy la negociación para la Junta de Andalucía el partido de Albert Rivera quiere una Consejería de Presidencia y quiere llevar además el peso económico del próximo gobierno el PP se resiste pretenden retener la cartera de Hacienda sobre Vox el número dos del Partido Popular les ofrecen negociar sus iniciativas para convertirlas en ley a cambio de que por ahora no intenten meter mano en el acuerdo programático que el PP cerró conciudadanos García Egia anoche en Hora Veinticinco

Voz 3 01:29 el acuerdo con gran punto de partida para que podamos encaran dar la legislatura una de que la legislatura está en marcha podamos incrementar las leyes las proposiciones de ley por las medidas que cada uno creamos que deben ser implementada negociando lógicamente creo que en el Parlamento de Andalucía

Voz 0027 01:46 también en la SER el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido niega una radicalización del discurso del Partido Popular

Voz 0177 01:51 yo no veo ningún caso de verdad en el en el poder hablar de un concepto general que haya ni mucho menos un giro a la derecha el Partido Popular yo no creo no creo yo yo además no milito en eso yo milito en el centro derecha ha modelado que creo que es el que da las victorias a a los partido Junín Palace

Voz 0027 02:05 nueve de la mañana estará aquí en Hoy por hoy Inés Arrimadas y antes les vamos a contar el miedo del PSOE a que la Alianza Andaluza tres por la derecha se repita en más comunidades y ayuntamientos tras las elecciones de mayo y que los socialistas terminen perdiendo poder territorial incluso entre regiones o localidades en las que ganen los comicios

Voz 4 02:23 el precio de los alquileres según nuestros datos no ha dejado de subir en los últimos tres años y medio pero en dos mil dieciocho si hemos detectado cierta moderación en esas subidas y de hecho las primeras caídas interanuales que apuntan hacia una estabilización del mercado no acierta normalización de los precios

Voz 0027 02:41 es Beatriz Toribio Fotocasa comprobaremos esta mañana hasta qué punto está dando una relajación en la subida de los precios del alquiler y hablaremos con una de los doscientos pasajeros que anoche en Año Nuevo se quedaron tirados en mitad del campo en Extremadura dentro de un tren de Renfe que no era capaz de poner en marcha de nuevo pero es que era la segunda habría grave que sufría la línea Madrid Badajoz es sólo en un día en el año nuevo

Voz 3 03:02 nosotros no estamos con a Talavera para empujar llegar la energía pero todavía estamos jugando a que pueda ser enganchados a la energía para volvernos hacia atrás

Voz 5 03:11 entrada a venir la Guardia Civil y la Policía una señora pidió una ambulancia pero claro no podían sacar a la señora de la ambulancia porque estábamos habidos Miguel Ángel Campos no podía bajarse del tren pero la gente tiene que trabajar hay gente herencias que había perdido vuelos que había perdido trenes que tenían que con escasa

Voz 0027 03:27 el Ministerio de Cultura revisará las cuantías de los premios nacionales porque hay unas desigualdades de escándalo entre ellos Carolina Gómez

Voz 0821 03:33 la dotación del premio Nacional de Tauromaquia S treinta mil euros el de narrativa sin embargo es de diez mil euros y el de fomento de la lectura no tiene premio económico

Voz 0027 03:41 doscientos ochenta y dos euros es lo que dice el Gobierno que costó el viaje de Pedro Sánchez en avión oficial a Castellón ibéricas

Voz 0821 03:46 es el cálculo del Ejecutivo después de que un asesor del PP y Servimedia pidieran repetidamente el EMF

Voz 0530 03:52 formación sobre ese viaje en el que Sánchez se reunió con

Voz 0821 03:55 Ximo Puig y acudió al Festival Internacional de Benicàssim

Voz 0027 03:57 sí sobre festivales hoy empieza el primero del año el festival Actual en Logroño más de cien actividades culturales de aquí al domingo con conciertos de Malú de Vetusta Morla o de Carlos Arnes en los deportes el Real Madrid afrontará con bajas el primer partido de dos mil diecinueve José Antonio Duro

Voz 1621 04:35 Marcos Llorente sea lesionada en este comienzo de año Saladino no va a poder contar con el centrocampista de cara a las próximas tres semanas entre los partidos evidentemente el Le mañana de la Liga entre Villarreal y Real Madrid además se ha abierto el mercado de fichajes con la salida de Muriel del Sevilla se marcha cedido a la Fiore baloncesto

Voz 1558 04:51 hoy comienza al Top dieciséis la Eurocup se enfrentan

Voz 1621 04:53 Valencia Basket Unicaja en la Fonteta también juegan votaban Andorra Love en Croacia en Zagreb

Voz 0027 05:01 qué tiempo vamos a Armero y Luis Pérez buenos días

Voz 6 05:03 días Aimar vamos a seguir con este anticiclón alias Paco Martínez Soria vamos a seguir don erre que erre con el tiempo estancado y tozudo por tanto situación tranquila y estable algunas nubes en el Cantábrico que dejarán esta mañana alguna llovizna también en el Alto Ebro y nieblas entre la provincia de Lleida y de Huesca en el este de Zaragoza también en el valle año y hoy en el Tajo y el Guadiana así como el Duero gran parte de esas nieblas Se van a disipar porque además entrarán poco de cierto IS viento del norte que irá soplando más fuerte esta tarde sobre todo en la desembocadura del Ebro también en el Ampurdán y en Menorca con unas temperaturas Aimar todavía frescas ahora mismo con heladas contundentes en el Sistema Ibérico pero en cambio esta tarde va a ser muy suave el panorama sobre todo en la Costa del Sol

empieza así esta tercera hora de Hoy por hoy buenos días

Voz 0530 05:55 con Ito que sabes que es músico porque puedes dejar tu carta llega directamente a los Reyes Magos

Voz 1558 06:48 sueña que Brin

Voz 2 07:58 en la Cadena Ser

Voz 0027 08:06 son las ocho y ocho de la mañana siete y ocho en Canarias y en menos de una hora a las nueve estará aquí en Hoy por hoy Inés Arrimadas portavoz nacional de Ciudadanos Partido con el que según nos confirmó anoche en Hora Veinticinco el número dos del PP García Egea retoman hoy las negociaciones para formar el Gobierno andaluz que tendrá que apoyarse en Vox tenemos detalles concretos esas negociaciones Óscar García buenos días Aimar buenos días y Adrián Prado muy buenos días qué tal buenos días la principal pugna ahora mismo en la negociación es por quién se quedará con el control del dinero Oscar

Voz 1645 08:34 sí en ciudadanos descartada ya una de las principales líneas rojas tener la presidencia ahora el equipo de Marín busca quedarse no sólo con la vicepresidencia de la Junta también el líder naranja quiere gestionar una posible Consejería de Presidencia y quedarse con las principales carteras económicas Hacienda Economía y Empresa autónomos son algunas áreas que ha propuesto ciudadano Nos al Partido Popular como también Educación Universidades o sanidad de momento fuentes de Ciudadanos aseguran que no se ha hablado de nombres sólo de estructuras aunque los naranjas ya avanzan que quieren contar con perfiles de independientes sobrevoló las fuentes consultadas insisten Ciudadanos no negociará con ellos eso se lo dejan al PP aunque explican que será una negociación sólo para buscar su apoyo ya que el pacto está cerrado aseguran entre PP ICIO

Voz 0027 09:20 por ahí va también anoche Teodoro García Egea Secretario General del PP dejó la puerta abierta a negociar futuras leyes con Vox pero no ahora o por lo menos no a costa de ese pacto programático acordado ya conciudadanos por el aro que no quieren pasarnos dicen es por el de darles a los de Rivera a la Consejería de Hacienda Adrián

Voz 1621 09:36 el PP Aimar afronta esta nueva fase de la negociación

Voz 0019 09:39 teniendo claro que Juan Manuel Moreno tiene que ser el próximo presidente de la Junta no hay otra posibilidad Además los populares no quieren dar la sensación de que se está Merca de con las consejerías por eso lo primero aseguran es analizar los perfiles ver quiénes pueden hacerlo mejor al frente de las diferentes carteras si es cierto que se quiere reestructurar el Gobierno es reducir el número de consejerías de trece a diez garantizando así un reparto equilibrado conciudadanos por eso también la ahora de redistribuir competencias eso tiene que ver con uno de los principales escollos de la negociación la titularidad del área económica en concreto de la Consejería de Hacienda a la que el PP no está dispuesto a renunciar los populares quieren que esta nueva alianza de las derechas funcione trasladarla al resto de territorios por eso defienden su interlocución continua con Vox aunque instando a los de Abascal a que tengan claro cuál es el papel que les han dado los andaluces ISS limita dicen en el PP a su presencia en el Parlamento

Voz 0027 10:29 esa posibilidad de que tras las municipales y autonómicas de mayo se repita en otros territorios la triple alianza de la derecha asusta a muchos en el PSOE que temen perder buena parte del poder territorial que ganaron en dos mil quince Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:42 buenos días al PSOE le quedan por elegir dos caras tres importantes el de Madrid y el de las europeas pero los aspirantes autonómicos y municipales están ya designados y en campaña centrando sus esfuerzos en este momento en azuzar el miedo a la derecha en retratar a ciudadanos al lado de Vox para intentar evitar la peor de las pesadillas para los socialistas y es que les pase lo que le pasó al Partido Popular en dos mil quince que fuera primera fuerza política pero que perdió mucho poder después de los pactos poselectorales con la erupción de Vox Éste es el principal riesgo al que según coinciden distintas fuentes del PSOE se enfrentan en una primavera en la que van a intentar hacer pivotar el debate político sobre la agenda social pero en la que difícilmente van a poder escapar del eje territorial porque Se celebra el juicio del plus es ir porque a pesar de la incomodidad de algunos dirigentes territoriales del PSOE y el Gobierno sigue apostando por el diálogo con Cataluña ya la aprobación de los presupuestos depende además más de los grupos catalanes sino sale las cuentas alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE ya han trasladado a Pedro Sánchez y que no quieren que las elecciones generales coincidan con las municipales autonómicas y europeas del veintiséis de mayo Pedro la electoral

Voz 0027 11:52 sólo una arista más de las muchas que van a dar forma a este complejo dos mil diecinueve Paula los

Voz 1693 11:58 si miramos la agenda internacional de dos mil diecinueve vemos dos confrontaciones Price

Voz 0530 12:02 vales nosotras explica Eduard Soler investigador Sagnier de la Fundación sido la primera es la que enfrenta

Voz 10 12:09 buena parte del mundo me queda la segunda es la que enfrenta a las fuerzas políticas y sociales que propugnan el repliegue y a las que reivindican la diversidad es un año en que tendremos que estar atentos entre muchas otras cosas al desenlace del Brexit al resultado de las elecciones europeas al alcance de las sanciones sobre Irán cual malestar social en algunas economías emergentes que están viendo cómo se desprecia su moneda y empiecen a aplicar políticas de austeridad será un año de resistencia

Voz 1693 12:36 entorno internacional será también clave en el comportamiento de la economía española

Voz 11 12:40 lo van a ser las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y otras potencias económicas sobre todo con China desde luego los precios de las materias primas y en especial los de no hidrocarburos de los que nuestra economía es muy muy dependiente y en tercer lugar la evolución de las condiciones financieras tras la retirada de los estímulos del Banco Central Europeo

Voz 1693 13:01 es Emilio Ontiveros presidente de Analistas Financieros Internacionales

Voz 11 13:04 la economía española podría crecer claramente por encima del dos por ciento y con ello contribuir a la creación de empleo que faltan

Voz 1693 13:12 dos mil diecinueve es también un año cargado de citas electorales Belén Barreiro ex directora de cuarenta de BIC

Voz 12 13:18 al año de la fragmentación política con la fragmentación de la derecha que se suma la frecuentación que llamamos pisto de la izquierda y que los tiene que llevar a una reflexión sobre la crisis se que hay

Voz 0806 13:32 de representación política sobre cuáles son los nuevos retos de la sociedad los nuevos temores y las expectativas frustradas de los ciudadanos

Voz 1693 13:40 los principales laberintos político sigue siendo Cataluña para Juanjo López Burniol sólo hay una salida

Voz 1706 13:47 hombre que tiene la ley como marco la política como te y la palabra como instrumento porque es un problema político que hay que resolver políticamente sin una mala palabra sin un mal gesto sin una mala actitud dialogando fiarlo todo al diálogo transaccional puede que ahora sea imposible iniciar este diálogo pero aún podemos hacer una cosa poner las condiciones para que sea posible como respetando los hechos respetando la ley ir respetando al adversario

Voz 1693 14:12 Juan López de Uralde diputado de Equo nos explica que avances veremos este año en políticas medioambientales

Voz 1211 14:18 el diecinueve debe ser el año en que vea la luz una ley contra el cambio climático ambiciosa en nuestro país por otro lado este año entrara en vigor la directiva europea de los plásticos así que veremos desaparecer los plásticos de usar y tirar los plásticos ni un solo uso se extenderán proyectos como Madrid central de lucha contra la contaminación en las ciudades también será un año en el que la defensa del bienestar animal probablemente llegue al Congreso de los Diputados

Voz 1693 14:44 la ciencia se lo hemos preguntado a Lluis Montoliu investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología

Voz 13 14:50 que seguiremos avanzando en el desarrollo de nuevas terapias probablemente basadas en edición genética que sean más eficaces y sobre todo muchísimo más seguras

Voz 0530 15:05 los retos en materia de igualdad hay de feminismo siempre tienen que ver con la persistencia va del que seguir reivindicando insistiendo y haciendo mucho didáctica sobre lo importante que es la igualdad y los derechos de las mujeres para la Democracia es Marisa So Leto presidenta de la Fundación Mujeres

Voz 14 15:22 pero qué diecinueve sea el año en el que definitivamente se ponen ese pone orden en estos delitos contra la violencia sexual se penalizan adecuadamente

Voz 0806 15:31 Se consideran que una

Voz 14 15:34 mejor manera los derechos de las víctimas de la violencia sexual

Voz 1693 15:36 en este mundo hiper conectado que nos depara el entretenimiento nos da las claves Enric Albero crítico en Caimán Cuadernos define y pensador

Voz 15 15:44 de series en el cultura las previsiones a medio plazo auguran un crecimiento del consumo del vídeo en streaming

Voz 16 15:50 dado online y de videojuegos en detrimento de los medios tradicionales como el cine la televisión o los libros las series y los videojuegos los reyes del contenido sólo Estados Unidos producirá más de quinientas en dos mil diecinueve mientras que el streaming y la realidad virtual pueden revolucionar el universo Geimer señales inequívocas de la irrupción del nuevo modelo que hace del cambio armónica constante

Voz 0027 16:13 del terreno de las expectativas bajamos al de la realidad más inmediata con cuatro escenarios abiertos ahora mismo

Voz 1 16:20 hoy por hoy con Aimar Bretos el prime

Voz 0027 16:24 en el Vaticano que reconoce por primera vez que ocultó durante sesenta y tres años los abusos de Marcial Maciel el fundador de los Legionarios de Cristo el Vaticano lo sabía admite ahora pero no hizo nada todo lo contrario Juan Pablo II lo presentaba como el apóstol de la Juventus Andrea Villoria

Voz 0806 16:38 desde mil novecientos cuarenta y tres la Iglesia conocía que Maciel ya abusaba sexualmente de menores incluidos algunos de los dos hijos que tuvo con dos mujeres durante más de medio siglo las autoridades dejaron pasar al que ahora consideran el mayor depredador de la Iglesia así lo ha calificado el cardenal que lo ha denunciado asegura que las denuncias crecerán porque la Iglesia lleva setenta años encubriendo a ver tras estas como Maciel a mediados de los cincuenta la Iglesia inició una investigación contra él pero acabado nada por sus amistades en las altas esferas tampoco actuó actuó en el noventa y nueve el Papa Ratzinger a pesar de que la Inquisición documento sus abusos en dos mil cinco el Papa Benedicto ordenó que Maciel se retirara pero no fue sometido a ningún proceso porque tenía sesenta años y la Iglesia lo consideró demasiado mayor una semana antes de eso celebró su cumpleaños con Juan Pablo II quien siempre le defendió si le desacreditó públicamente el Papa Francisco es una persona muy bien

Voz 1 17:27 Car

Voz 17 17:28 además de todos los abusos que lo que también había dos o tres mujeres de por medio dijo con uno conoce no sé sé que había algo ahí

Voz 0530 17:38 fue hace dos años y con palabras vagas por lo que las víctimas siguen exigiendo justicia según

Voz 0027 17:43 la escenario en Alemania los investigadores sospechan que el atropello de este domingo al este del país fue un ataque xenófobo las víctimas son ciudadanos sirios si afganos Pascual Donate el ministro de Interior

Voz 17 17:53 está seguro

Voz 1558 17:57 ha dicho que la mayoría de personas cada serán extranjeras y que el conductor tenía una clara intención de matarlas primero atacó empotró donde hirió a cuatro personas y luego se dirigió a la ciudad vecina de Essen donde fue grabado intentando atropellar a otro grupo que celebraba la Nochevieja Duran

Voz 18 18:14 de su detención utilizó expresiones racistas se investiga si tiene alguna enfermedad psíquica

Voz 0027 18:21 además el estadounidense detenido en Rusia por supuesto espionaje es un ex marine norteamericano Isabel Villar

Voz 1510 18:26 sí lo ha confirmado su hermano que en la televisión estadounidense también ha dicho Powell sensitiva o por fin ya que polvo el estaba en Moscú simplemente para asistir a la boda de un amigo las autoridades lusas informaron de su detención el lunes aseguran que lo pillaron realizando actividades de espionaje condenadas con hasta veinte años de cárcel en el país pero su hermano

Voz 3 18:44 a diferencia en Washington

Voz 1510 18:46 tienen ninguna duda de que Goldman asegura que han pedido ayuda al Congreso y al Departamento de Estado también que temen por su salud y su vida porque no saben nada de él desde el día veintiocho su detención se ha producido después de que a mediados de diciembre un agente rusa detenida en Estados Unidos se declarara culpable de espionaje para influir en la campaña electoral del dos mil dieciséis Mengíbar

Voz 0027 19:06 esta noche han matado a tiros al alcalde de una ciudad una hora después de haber tomado posesión Ana Button

Voz 1510 19:12 caminaba de vuelta al Ayuntamiento junto a parte de su equipo cuando dos hombres han abierto fuego

Voz 19 19:21 una de las balas le ha dado en el tórax y han muerto al poco de ella

Voz 1510 19:23 para al Hospital dos de sus concejales están heridos uno de los autores de esos disparos está detenido este alcalde pertenecía al Movimiento de Regeneración Nacional la fuerza política del presidente del país que horas antes en su discurso navideño

Voz 20 19:36 sí ha estado vamos a bajar la incidencia delictiva vamos a lograr la paz la tranquilidad en nuestro país vamos a conseguir la paz con trabajo con bienestar

Voz 1510 19:48 desde que López Obrador ex presidentes se ha negado a llevar escolta acaba de calificar lo ocurrido como un asesinato cobarde

ocho y veinte de la mañana siete y veinte en Canarias

Voz 0821 20:10 qué tal buenos días tenemos un grado ahora mismo en el centro de la ciudad y comienza a notarse la bajada de temperaturas que se anunciaba para este comienzo de año un dos mil diecinueve que comienza también con el protocolo anticontaminación activado y sin previsión de lluvias estamos en escenario uno con las restricciones de velocidad que eso supone Enrique García buenos días

Voz 1258 20:28 buenos días Virginia Se mantiene el nivel uno lo que implica que la velocidad máxima es de setenta kilómetros por hora dentro de la M treinta y en los accesos a la capital en la M cuarenta en el año que acabamos de terminar este nuevo protocolo Se activado en cuatro ocasiones y los datos del año sobre calidad del aire son los mejores de los últimos cuatro años aunque aún estamos lejos de cumplir con la legislación europea sobre sobre esta materia dos mil dieciocho ha sido el noveno año consecutivo que Madrid no cumple en esta materia por lo que un año más Europa ha sancionado a la capital la normativa

Voz 1510 21:00 que establece que si hay una sola estación que supera los cuarenta

Voz 1258 21:02 la microgramos de media anual ya existe motivo para la sanción ideas veinticuatro estaciones que hay por toda la ciudad siete han superado ese límite frente a las quince de dos mil diecisiete o las nueve estaciones de dos mil dieciséis el dato más bajo lo encontramos como decíamos hace cuatro años en dos mil catorce cuando sólo seis estaciones rebasaron ese límite

Voz 0821 21:23 además las operadoras del cero sesenta y uno denuncian que la gerencia del suma un uno dos sabe que hay ambulancias que están dejando a los pacientes colgados en sus casas a la espera de un traslado al hospital para una cita médica o para recibir un tratamiento también aseguran que no dan abasto con las llamadas de los usuarios porque en la plataforma trabajan setenta y tres empleadas para un servicio que funciona las veinticuatro horas del día durante todos los días del año en dos mil seis eran más del doble en la plantilla vamos a escuchar algunas de ellas que han querido que modifique hemos su voz por miedo a represalias

Voz 21 21:53 lo malo estar cogiendo nuestra deben programado y tener picudo llamada de porciones catorce es ver a cinco si catorce temas hemos tenemos mucho a suponer una espera el dinero de cinco minutos de voz siete minutos de un paciente que lleva a lo mejor dos horas desean una ambulancia que es hora de de consulta excepto está pasando se ha pasado ya

Voz 0821 22:25 desde la dirección del Summa reconocen alguna incidencia puntual en alguno de estos cuatro mil desplazamientos que se realizan cada día respecto a la pérdida de citas aseguran que han abierto a las concesionarias hasta ocho expedientes por los que han tenido que abonar cien

Voz 18 22:38 mil euros en total

Voz 0821 22:45 es miércoles dos de enero y hay más noticias Kerry

Voz 1558 22:48 pasamos al titulares

Voz 1258 22:50 hoy se espera que la alcaldesa de la capital Manuela Carmena reciba el alta en el hospital de La Princesa Carmena permanece en observación desde el día treinta y uno cuando ingresó por una infección de tobillo días después de que la opa

Voz 0806 22:59 ahora la línea nueve del metro que conecta

Voz 0821 23:01 a la capital con Rivas amplía su horario y está en funcionamiento desde ayer hasta el cierre del suburbano hasta la una y media de la madrugada

Voz 0027 23:08 nueva agresión machista en la capital el día tres

Voz 1258 23:10 Day un hombre fue detenido en su domicilio en Usera después de pegar con un palo de aluminio a su pareja la víctima fue trasladada al Doce de Octubre con varias costillas rotas y una fractura en un brazo fue una amiga a la que la que avisó a la policía

Voz 0821 23:22 el Gobierno regional y el Real Madrid realizan hoy la tradicional entrega de regalos a menores tutelados por la Comunidad la iniciativa que se enmarca dentro de la campaña en Navidad Ningún niño sin regalo la llevan a cabo la Fundación Real Madrid y el Gobierno regional tendrá lugar a las seis de la tarde en el palco de honor del Santiago Bernabéu

Voz 1 23:42 en Hoy por hoy

Voz 0887 27:52 el inicio del año no trae consigo una subida en el transporte público en la Comunidad de Madrid los precios del abono transporte y los billetes sencillos para Metro EMT autobuses interurbanos se mantendrán en los mismos niveles que se fijaron en dos mil trece locas y sube ligeramente son las tarifas del taxi al tiempo que se eliminan casi todos los suplentes entonces la principal novedad es que se contempla la aplicación del precio fijo una de las principales exigencias del sector para competir con Plataforma súbete EC como Over Octavi Five el gas baja mientras que el Canal de Isabel II ha decidido congelar la tarifa del agua y amplía el bono social a los perceptores de pensiones de viudedad con ingresos inferiores a los catorce mil euros brutos anuales

Voz 0821 28:35 también hoy ya es año electoral y entran en vigor las nuevas rebajas fiscales Engracia Hidalgo es la consejera de

Voz 0566 28:41 comía la Comunidad de Madrid se convierte así en la primera comunidad en bonificar este tipo de operaciones entre paren la también tendrá una estará exenta y no pagar impuestos las donaciones en metálico de hasta doscientos cincuenta mil euros que se realicen para pagar una vivienda o para montar un negocio también en relación con la vivienda hemos rebajado el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en adquisiciones de vivienda de hasta doscientos cincuenta mil euros

Voz 0821 29:12 y este año dos mil diecinueve tenemos una buena mano de conciertos muy esperados a lo largo de todo el año por ejemplo el sí

Voz 0027 29:21 en él

Voz 31 29:24 la eh

Voz 0821 29:29 en Irán es para el próximo once de junio en el Wanda Metropolitano pero también nos visitarán artistas como Bon Jovi Metallica o Elton John son algunas de las citas musicales previstas para este dos mil diez

nueve tenemos un grado tan sólo en el centro de la capital buenos días

Voz 31 29:45 yo yo

Voz 32 29:51 aquí

Voz 2 30:04 la que sí

Voz 0027 30:26 vivienda van a continuar en dos mil diecinueve Los expertos advierten de que los precios seguirán subiendo aunque posiblemente no a los ritmos endiablados en los últimos años que va Vega buenas ideas

Voz 0530 30:35 buenos días Aimar rabo ya dos mil dieciocho con

Voz 0027 30:38 las cifras de todo el ejercicio completo vamos con los datos

Voz 0530 30:40 si el precio del alquiler ha subido de media en España un dos por ciento en dos mil dieciocho que se suma incrementos más pronunciado de años anteriores en grandes ciudades como Madrid ese avance alcanza el catorce por ciento según datos de fotocasa en dos mil diecinueve la previsión es que aunque de forma más moderada los precios sigan subiendo

Voz 1558 31:01 a todo esto se ha traducido ya en una caída del

Voz 0530 31:03 treinta y seis por ciento de la demanda de alquiler de los particulares descenso que es del sesenta por ciento Si hablamos de jóvenes menores de veinticinco años Beatriz Toribio directora de estudios de Fotocasa

Voz 4 31:16 de hecho hay determinados segmentos donde vemos como es el caso de los jóvenes que prácticamente quedan fuera del mercado sobretodo por lo que está ocurriendo en el mercado del alquiler no

Voz 0530 31:25 es que para alquilar una vivienda en Cataluña o la Comunidad de Madrid hay que destinar más del cuarenta por ciento de los ingresos brutos anuales muy por encima del treinta por ciento recomendado otro indicativo del aumento de los precios es la rentabilidad queda comprar una vivienda para alquilarla ya es del ocho por ciento un cuatro por ciento más que hace un año Juan Fernández Aceytuno Sociedad de Tasación

Voz 33 31:48 esto está pasando especialmente en en grandes ciudades como como Madrid y Barcelona en el precio de alquiler pues está alcanzando unas cotas de que expulsa a mucha parte de la sociedad del centro de las ciudades

Voz 0530 32:05 no se limita a Madrid Barcelona y las islas sino que Huelva Toledo y Valencia han arrojado una mayor rentabilidad del alquiler por la que se sienten atraídos inversores con escasas alternativas en la Bolsa bajos tipos de interés Aimar

Voz 0027 32:18 lo que dicen los expertos Eva sobre la opción de limitar los precios del alquiler tal y como plantea Podemos

Voz 0530 32:25 pues los expertos no son partidarios de regular ni el mercado del alquiler ni el de la compra recomiendan un aumento de la oferta porque creen que la limitación aumenta la picaresca del propietario y hace que el Banco de menos hipotecas sólo perfiles muy solventes y más caras pero el caso es que ella hacen falta siete años y seis meses sueldo íntegro para comprar una vivienda dos meses y medio más de esfuerzo que hace un año eso de media en Baleares en ese citan quince años y cuatro meses al otro lado en La Rioja algo menos de cinco años la capacidad de los españoles para endeudarse baja precisamente en Baleares Cataluña y Madrid el nivel de los salarios es insuficiente para la adquisición de una vivienda de nuevo los jóvenes los más perjudicados

Voz 33 33:11 ahora mismo lo que hay es comprar inversión como decía antes y comprar reposición de gente que ya tiene una vivienda y la vende para comprar otra en acceso a primera vivienda de gente joven entre veinticinco treinta y cinco años y nosotros no la vemos en en el mercado

Voz 0530 33:26 en el conjunto del país el precio de la vivienda ha crecido más del cinco por ciento en dos mil dieciocho Aimar gracias gracias a ti buenos días

el Bretos y Mariola Urrea feliz año buenos días Mariola

Voz 0806 35:27 buenos días feliz año y sale cómo estás feliz

Voz 0027 35:30 igualmente Teodoro León Gross muy buenos días feliz año qué tal buenos días feliz año entramos ya en seguida en la actualidad política en España en Brasil también en Italia pero antes Helena buenos días Elena es una de los muchos pasajeros que han terminado alrededor de las cuatro de la mañana un periplo eh insoportable cortesía de Renfe los trenes en Extremadura dejaron a cientos de pasajeros tirados de noche dentro de vagones a oscuras en mitad del campo Helena tú tienes veintitrés años venías a Madrid entiendo que después de comer con la familia año nuevo verdad

Voz 35 36:02 exactamente yo iba de ese viaje para para ir trabajaré aliados

Voz 0027 36:07 pasó

Voz 35 36:09 pues vaya cómo se lo entregan tranquilamente que se que no tiene muy buena fama pero bueno e intentamos confiar siempre voy nada primero sufrimos un parón en Mérida que bueno solucionado midan la rápido y luego en el Almirall pues pues la gran catástrofe la que estuvimos como dos horas y media en mitad de la nada a oscuras con un frío que hacía como cuatro grados fuera y con un montón de gente mayor con bebés con mascotas que que también lo está pasando muy mal

Voz 0027 36:38 en mitad del campo con el tren parado sin luz en el tren verdad lo hemos visto imágenes de un trabajador intentando arrancar el tren con las instrucciones que le daban por teléfono cómo fue eso

Voz 35 36:51 sí eh el maquinista era el que estaba dentro intentando traer a arrancar el tren nosotros no sabíamos absolutamente nada sea en ningún momento nadie nos dijo lo que estaba sucediendo si quiera o problema que podían arreglar que no podía arreglar lo que llamamos nada estábamos aquí simplemente con gente dando voces e intentamos solucionar algo pero claro con con con pánico no con con inseguridad de de que iba a pasar entonces nosotros en ningún momento sabíamos nada vimos la foto pero no sabíamos que está sucediendo

Voz 0027 37:21 hace unos meses el presidente Renfe ante otro parón prácticamente igual en la misma línea Badajoz Madrid dijo aquí en Hoy por hoy pido perdón a los usuarios de tren esto lo vamos a solucionar posiblemente solucionarlo sea algo que este en marcha que lleve unos años pero a vosotros ha vuelto a pasar el tren os ha dejado tirados

Voz 1258 37:39 día de Año Nuevo

Voz 0027 37:42 a ver si lo ha llegado a Madrid esta madrugada

Voz 35 37:45 a las tres y cuarenta llegamos a Atocha o el autobús nos dejó eh vamos en Atocha Cercanías una es no bajamos los tuvimos que buscar la vida cada uno

Voz 0027 37:56 no midiendo sí

Voz 35 37:59 o transporte quitar porque porque allí nadie se hizo cargo sea una vez nos bajamos de de los autobuses a se formó una cola tremenda como de cincuenta personas esperando a que pasará algún taxi para para ir a casa porque ya el metro no estaba abierto etc

Voz 0027 38:13 a las cuatro de la mañana Elena gracias gracias aquí Año nuevo Luis problemas heredados sin resolver pero

Voz 1558 38:21 además de siempre nuevas infraestructuras especialmente en en pinturas ferroviarias en en Extremadura es algo verdaderamente escandaloso desde hace mucho tiempo

Voz 0806 38:31 sí sí la verdad es que es que ya denunció en muchas ocasiones el propio presidente de de Extremadura Islas cuestiona aquí también es con independencia de que imagino que la situación está en un intento de resoluciones quién asume las responsabilidades de esto que ocurre porque pedir disculpas está muy bien y creo que es un acto honesto por parte quién de quién preside Renfe pero pero no sé si es suficiente cuántas veces va a volver a ocurrir en cuanto tiempo o se va a poder dar decís soluciones que tengan un elemento Un poco de definitivas no y mientras tanto quién asume la responsabilidad lo que ocurra yo creo que esto es una pregunta que a lo largo del día de hoy debe ser debe de obtener una respuesta que asumen lo que ocurre

Voz 1558 39:21 esa es una una pregunta ya hay otras no tiene quiénes reflexionamos sobre el periodismo y sobre la realidad española a menudo tratamos de introducir en la agenda la cuestión de la España periférica no decir toda la agenda se suele polarizar en Madrid en Madrid y Cataluña en todo caso la grandes capitales y hay una realidad las regiones que a menudo queda invisible resulta demasiado invisible para la agenda periodística por tanto en alguna medida también para la agenda política

Voz 15 39:49 este es un buen ejemplo de ellos no o la o las conexiones con Al

Voz 1558 39:53 vería por ejemplo no es decir esos esos provincias de la España periférica que cuyas infraestructuras están lejos de los estándares que que si hay en el conjunto del país y que desgraciadamente se van posponiendo la solución se va postergando año tras año porque entre otras cosas esa invisibilidad Le quita interés

Voz 0806 40:11 pero pero fíjate te siendo cierto el análisis en términos teóricos en el caso de Extremadura y en el caso de los problemas de las infraestructuras ferroviarias creo que al menos la Cadena SER le está dedicando un tiempo significativo porque de hecho si muchas personas que no somos ni tenemos ninguna relación con Extremadura somos plenamente conscientes de la realidad que viven es precisamente porque en antena a nivel nacional se está haciendo mención a esto

Voz 0027 40:38 porque es muy sangrante el caso fíjate

Voz 1558 40:41 ese repite en demasiadas veces ellos no eso ya aparecen cuando se repite el episodio pero

Voz 0027 40:46 desgraciadamente no hay tensión política que es a lo que iba no

Voz 0806 40:49 en alguna ocasión yo planteaba en antena que cuando se designa a ministro ministra de Fomento cuando se hace una reflexión en términos de España plural España federal es una de las claves es interpretar a quién habla así cómo concibe la construcción de las infraestructuras porque las infraestructuras en términos de mapa nos da muy bien conceptualmente hablando qué modelo de España tenemos hablamos de la España federal hablamos hablamos de la España plural pero sí nos vamos a la red de infraestructuras vemos que esa España en esa clave no está configurada así sino más bien en una España centralista por tanto yo creo que el problema de las infraestructuras nos lleva más allá nos llevó a la propia configuración que hemos hecho es tradicionalmente después

Voz 0027 41:43 además en el caso concreto de Extremadura hay un factor una peculiaridad que hace muy interesante el debate que es que los políticos los partidos no se pueden reprochar entre sin nada que en Extremadura ha gobernado el PSOE con gobiernos centrales de PP PSOE ha gobernado el PP con un Gobierno central del PP ha gobernado el PSOE con el Gobierno central después del PP y otro del PSOE me refiero a los dos grandes partidos del bipartidismo en en en en ambas instituciones en la autonómica ahí en la central Irak cosa está como está claro pero lo que lo que dice Mariela yo creo

Voz 36 42:13 es fundamental no sea el mapa de un país te da Elmo

Voz 0027 42:16 de lo político de de ese país y si hay que repensar el modelo

Voz 36 42:19 hay que repensar el mapa de de infraestructuras no no solo

Voz 0027 42:22 por lo que por lo que comentaba desde luego que es una red como

Voz 36 42:24 completamente centralizada de todo entre y sale tire comienzo y final en Madrid casi para ir de cualquier sitio cualquier otro hay que pasar por por Madrid sino también por ejemplo en el en el caso de en el caso de Extremadura la ausencia casi total de infraestructuras con con Portugal mire en una en un en un país que se ha en una Europa que se tiene que ir regionalizar dando progresivamente yo creo que esto es una cosa por la que también habrá que apostar por conectar nos de la forma más más eficaz con los países vecinos

Voz 0027 42:54 bueno son las ocho y cuarenta y tres de la mañana siete y cuarenta y tres en Canarias en un

Voz 1558 42:57 bueno vamos a Brasil Paul sonoro ya es presidente

Voz 0027 44:18 vamos a unir al pueblo darle valor a la familia respetar las religiones y la extradiciones judeocristiana es combatir la ideología de género conservando nuestros valores Brasil vídeos por encima de todo bueno esto son palabras de sonar en su discurso de toma de posesión como nuevo presidente de Brasil Francho Barón corresponsal de la Ser buenos días hola buenos días en marzo que mensajes ha dejado sonaron esta toma de posesión

Voz 1532 44:42 bueno mira yo lo dividiría en dos partes por un lado te diría que ha dejado claro que su gobierno son un gobierno con una impronta ideológica de ultraconservadora de extrema derecha evidente al hacer mención claramente a su fijación no con la izquierda de alguna forma barrer la izquierda de Brasil ha dicho textualmente que a partir de esta jornada de su toma de posesión

Voz 0027 45:07 Brasil comienza liberarse el socialismo de lo

Voz 1532 45:10 poca gente correcto y al final ha blandiendo una bandera de Brasil ante toda la gente que estaba allí siguiendo un poco su discurso ante la donación dijo que la bandera de Brasil jamás será roja jamás será verme ya no como se dice en portugués que en el caso de que lo sea algún día será por la sangre de los brasileños para justamente evitar que se convierta que el socialismo vuelva o crear un partido de izquierda vuelva al poder

Voz 0027 45:36 ahora es más que una puesta de largo de su proyecto fue una una declaración de guerra política al PP no al partido los trabajadores

Voz 1532 45:42 bueno desde el primer momento Fassi su campaña electoral estuvo pilotando permanentemente en criminalizar al Partido de los Trabajadores incidir en la figura

Voz 1558 45:50 Lula como corrupto que

Voz 1532 45:53 cumple condena en la cárcel en este momento pero sobre todo también ha hecho un breve recorrido no esta es la segunda parte en la que me refería un poco de cuáles son sus colas serán sus líneas de acción en los próximos meses ha hecho una enumeración de bueno pues todo su programa de gobierno en el ámbito de la seguridad pública en el ámbito de permitir que la sociedad civil tenga acceso a armas de fuego para defenderse de los criminales para defender su propiedad un draconiano plan de privatizaciones en definitiva a todos esos puntales un poco que veremos cómo se van implementando poco a poco los próximos meses muchos de ellos tremendamente polémicos para buena parte de la sociedad brasileña aquí

Voz 0027 46:33 está Francho la demostración más clara de de la línea internacional y también interna que pretende seguir bolso negro no haya estado tanto en los discursos de la toma de posesión sino en Twitter en esos mensajes cruzados con Donald Trump que han sido muy explícitos

Voz 1532 46:47 sí bueno evidentemente también se ha escenificado y además yo creo que un probablemente haya tratado de una deferencia que el presidente americano ha querido tener con él lanzar no ese ese tuit ese mensaje de apoyo total diciéndole bueno pues que EEUU es un país aliado así que el discurso no dice textualmente que el discurso que hizo Antero nación estuvo muy bien entonces bueno es la escenificación de una nueva alianza nueva relación bilateral fortalecida después de muchos años y esto es importante también entenderlo de una relación muy fría entre verdad y Estados Unidos es decir durante los gobiernos de Lula da Silva Dilma Rousseff el alejamiento de Estados Unidos fue evidente y esto es algo que sonaron va a intentar recomponer aparecer

Voz 0027 47:34 ahora bolso sonares el Tram del sur

Voz 1532 47:36 bueno e con algunas diferencias yo creo que sí que hay bastantes similitudes no en el sentido de un discurso marcadamente ultraconservador con bastante ausencia de solidaridad social no por lo menos en los planteamientos de las grandes líneas que él ha ido desgranando poco a poco los últimos meses

Voz 0027 47:55 cómo interpreta Francho la presencia de Evo Morales allí porque el presidente volvía es el único de de los gobernantes del eje bolivariano podemos decir que que ha estado presente en esa toma de poder

Voz 1 48:05 sí bueno es una pregunta interesantísima qué haces