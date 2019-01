Hoy por Hoy (02/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:22 el Bretos lo acabamos de conocer una mujer está ingresada en estado grave en Madrid tras ser apaleada por su marido delante de sus hijos con una barra Virginia Sarmiento

Voz 0733 00:32 un hombre de cuarenta y un años ha sido detenido por agredir brutalmente a su pareja en su domicilio en el distrito de Usera utilizando un palo de escoba de aluminio ella tiene treinta y tres años se encuentra en estado grave tiene fractura de un brazo rotura de varias costillas y una hemorragia interna la Policía Municipal lo detuvo la tarde del domingo la víctima avisó a una amiga vía Whatsapp para que llamase a la policía a su marido la dejó encerrada tras la agresión que se produjo en presencia de sus hijos menores

Voz 0027 00:55 cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratis no aparece en la factura pero hay que borrarlo manualmente de la lista de llamadas del móvil además Carolina Gómez

Voz 0733 01:03 España ha batido todos los récords de llegadas de inmigrantes en dos mil dieciocho según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones que adelanta el país el año pasado llegaron a España cincuenta y siete mil doscientas cincuenta personas el doble que en dos mil diecisiete por encima de la crisis de los cayucos la activista Helena Maleno que trabaja desde Marruecos asegura que esta madrugada ha recibido una llamada de una patera con cincuenta y cuatro inmigrantes a bordo entre ellos siete mujeres y un niño diciéndole que se están hundiendo y quién sigue buscando un puerto en el que desembarcar es el barco Lemon Sea Watch con casi medio centenar de personas a bordo es la ONG asegura

Voz 1 01:36 puede que no haya ni

Voz 1505 01:39 la comida y el agua empiezan a

Voz 0733 01:41 CEAR Ike el tiempo está empeorando de manera preocupante en Barcelona la Guardia Urbana ha pedido la colaboración ciudadana para localizar al conductor que ha atropellado a un joven en la Diagonal y se ha dado a la fuga Monica Peinado día bon día la Guardia Urbana busca testigos de la atropello del momento en el que el conductor se dio a la fuga

Voz 1600 02:00 cuando por la acera central de la Rambla de Cataluña a través de Twitter algunos ciudadanos han asegurado que vivieron en primera persona la huida del vehículo aunque no pueden precisar detalles sobre la persona que iba al volante el coche que busca la Guardia Urbana es un monovolumen de color azul oscuro ICO en el cristal delantero roto por cierto acabamos de saber que se ha producido un accidente en el tranvía de Barcelona en el Trambesòs dicen los bomberos que habría varias personas heridas

Voz 0733 02:26 a seguir pendientes de esa última hora que llega desde Barcelona en Ibiza un joven de catorce años ha muerto atropellado Peter Tecnocom Jeffren pondría

Voz 2 02:35 qué tal buenos días y atropellada por un vehículo

Voz 1733 02:38 la que iba por la carretera en Santa Eulalia la altura de la rotonda de los cazadores según el cero sesenta y uno el suceso se produjo sobre las diez y media de este martes de la noche y hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Guardia Civil la Policía Local y una UVI móvil del cero sesenta y uno por el momento se desconoce las causas de ese atropello de momento según la Guardia Civil es un joven británico de catorce años que iba caminando en medio de la calzada sin ningún tipo de ropa reflectante y fue atropellado por un vehículo que eso pasa por esa carretera

Voz 0733 03:09 y hoy reabre al público el Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago que lleva cerrados de septiembre hilo habría además con un nuevo método para las visitas con el que esperan que no haya en las tradicionales colas Luis Pardo Bos Días

Voz 3 03:19 buenos días serán colas de varias horas que atravesaron día sí día también la Praza do Obradoiro durante los casi dos meses que el pórtico abrió las puertas de forma gratuita después de que se restaurar su policromía original en esta nueva etapa el sistema cambia por completo serán visitas guiadas para grupos y habrá que pagar diez euros por persona aunque hay descuentos para muchos colectivos e incluso entradas gratis de lunes a sábado se reservarán XXV cada día para peregrinos y cincuenta para el

Voz 2 03:42 público en general se podrán recoger la víspera del día

Voz 3 03:45 la visita por orden de llegada en una taquilla específica que abrirá de siete a ocho de la tarde en la Casa del Deán muy cerca de la catedral los domingos habrá un centenar para los vecinos de Santiago para el resto las entradas de pago pueden adquirirse ya desde hoy en la web tres W punto catedral de Santiago punto es y en las propias taquillas del Museo de la Catedral

Voz 0027 05:05 nueve y cinco de la mañana ocho y cinco en Canarias Inés Arrimadas feliz año día

Voz 1 05:12 hola líder

Voz 0027 05:14 de Ciudadanos en Cataluña portavoz nacional del partido que espera de este de dos mil diecinueve que empieza

Voz 4 05:20 bueno va a ser un año intenso el político iba a ser un año pero yo creo que tiene muchas oportunidades por delante para este país tras las elecciones europeas en las que nos jugamos mucho como europeístas que somos los fines autonómicas y municipales debemos temer generales que fue la que hizo Sasha como yo hago bueno sin duda alguna será un importante país de hecho mucho la pena pero necesita muchas reformas en nivel global también están dando mucha circunstancias importantes Asia que yo creo que es un año un año importante

Voz 0027 05:52 sobre sobre las europeas que mencionaba usted estábamos antes de las nueve de la mañana aquí en el tiempo de tertulia con conteo León Gross con Marielo real con Luis Alegre hablando habilidad de que se replica que en el Parlamento Europeo la irrupción de la extrema derecha que por lo menos que por ejemplo vimos ayer tomando posesión en Brasil con bolso usted tiene ese temor ante las elecciones al Parlamento Europeo de mayo

Voz 4 06:16 bueno yo tengo temor al crecimiento de todas las fuerzas antieuropeísta que son básicamente dos populista de derechas yo nací modistas y no siempre More nuestro míos y de de todos los europeístas de esta legislatura hemos visto cómo han ido creciendo los nacionalismos en muchos países las respectivas elecciones generales de los países au regionales en este caso y eso pues evidentemente es un problema para las elecciones europeas nosotros somos un partido muy europeístas estamos en el grupo de los demócratas y liberales es que yo me atrevería decir es el grupo o incluso más europeísta de la cámara y desde luego hay que explicar muy bien no te pero y hay que defenderlo muy bien porque yo estoy convencida de que igual que pues Europa hay que reformarla muchas cuestiones igual que España pero bien que romper no salir de Europa nunca va a ser una parada para los españoles para los toros

Voz 0027 07:08 pero sin embargo en Andalucía ustedes van a gobernar gracias a los votos de los que serían las replica española de sonoro

Voz 4 07:14 bueno nosotros vamos a gobernar con el Partido Popular que fueron nuestra promesa digamos y mucho compromiso a nivel andaluz yo creo que por fin se lo llevó también como andaluza que también soy hereje no por fin después de treinta y siete años el Gobierno del Partido Socialista por si se habla se abre una esperanza de cambio en Andalucía eso lo que votaron los andaluces lo que van a todos los andaluces así que nosotros ya hemos negociado lo que para mí es más importante que es el contenido es decir que va a hacer el nuevo Gobierno me parece importante pues destacar todas las medidas de regeneración las mi otras pues con todo el amiguismo contra redes clientelares medidas para mejorar la sanidad la educación ver medidas para potenciar la innovación a la creación de empleo etcétera que son muy importantes y ahora mismo se está negociando lo que es la configuración Meryl del gobierno con el Partido Popular eso es lo que vamos a hacer lo que le prometimos a los andaluces tienen evidencias que sinceramente creo que yo que necesita Andalucía por un cambio después de políticas fracasadas del Partido Socialista casi cuarenta años

Voz 0027 08:18 pero todo eso que estaba usted subrayando no sale adelante si si la réplica española de bolso raro no les votan la investidura no les va levantando el pulgar además en cada votación durante el tiempo que dure

Voz 2 08:29 de ese gobierno al que aspiran con el Partido Popular

Voz 4 08:32 donante se olvida de que hay más fuerzas políticas a veces Parlamento si el Partido Socialista fuera responsable es el Partido Socialista fuera un partido que acepte la derrota que acepte que Andalucía no se Cortijo de parece que se lo creen quedándonos en su cortijo pues evidentemente con una abstención simplemente como hicieron con Rajoy por cierto porque hay que recordar que que se abstuvo en te Rajoy sin pedir nada cambie pues podrían salir adelante Gobierno nosotros vamos a hacerlo lo tuvimos a los andaluces que es eso primer hacer un programa de gobierno bueno para Andalucía por fin cambio por regeneración echar allí en la Junta producía a levantar las alfombras y abrir las ventanas que es muy necesario expulsión restar partidos tendrán que dar explicaciones antes incluso antes de que es lo que hace y quién gobierne hubo y es bloquear un gobierno de cambio yo creo que estar allí lo encontró de la de la voluntad de los españoles en las urnas y por último yo creo que las mayores críticas a estos también el Partido Socialista que está gobernando España con Bildu o con Torra que no llevaban bestias trabas a los españoles que en su discurso de Año vuelve a decir que este año que viene a sublevación así que yo creo que está en una situación muy complicada para dar lecciones lo que tenía que hacer es poner las urnas de las elecciones y dejar hablar a los españoles

Voz 0027 09:53 está de acuerdo con el fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras que hoy escribe en El País que Vox es un partido nacionalista liberal y que cualquier solución razonable pasa por marginar a Vox

Voz 4 10:05 bueno nosotros evidentemente vamos a gobernamos Andalucía si es la pregunta concertaron no hicieron todos cercano que hemos tenido con el Partido Popular nosotros creemos que va a ser un gobierno de cambio

Voz 5 10:16 el Gobierno cobrado como gobierno

Voz 4 10:19 liderado desde el centro porque yo creo que las políticas y usted se puede vivir en la última oportunidad son políticas naranjas de régimen ha criticado ayuda eso que no son políticas de mejorar la indagación en la educación yo creo que ese es el la solución Andalucía me parece que es lo que quieren

Voz 0027 10:37 pero la estrategia de dejarse apoyar por Vox pero repetir en público que no hay nada hablado con la extrema derecha que son ellos los que les apoyan porque usted entiende a un votante que digas iban a gobernar gracias a los votos de Vox que me lo digan que no hagan malabarismos argumentales para que parezca

Voz 4 10:51 lo mismos es que nosotros podíamos haber es de Giba metiera otras fuerzas políticas en el Gobierno

Voz 0027 10:56 cuando íbamos a dos

Voz 4 10:58 pues mira pues a cualquier otra fuerza política del Parlamento podríamos haber elegido gobierno con otras fuerzas políticas podríamos haber ofensiva fuerzas políticas en el gobierno pero nosotros sólo hemos querido conocer la cúpula que es nuestro compromiso yo insisto la mayor típica a todo esto tiene mucho del Partido socialista los nacionalistas el Partido Socialista ha llevado cloro gracias a los votos de Bildu un partido que no ha condenado el perro

Voz 0027 11:27 uno

Voz 4 11:27 lo que insisto no nos considera catalanes porque no somos nacionalistas un partido que está presidido por un señor que dijo que la nación española puede diluirse con la llegada de inmigrantes que hablar castellano es antinatural en Cataluña es decir las mayores barbaridades a mí siendo ahora mismo yo las estoy escuchando desde un nacionalismo que es el que está dando apoyo a Pedro Sánchez y además

Voz 0027 11:49 había una cosa grave todavía

Voz 4 11:51 porque no es sólo que él esté apoyando el nacionalista sino

Voz 0027 11:55 qué es lo que les está dando cambio que mató a veces

Voz 4 11:57 lo más importante no le está dando cambio mirar para otro lado mientras se violas basado en hechos diaria en Cataluña se viven jornadas de Estados ideario Helene se absoluta mientras se siguen marchando empresas de Cataluña por la situación ven estabilidad medio asesino mucho dinero en chiringuitos por la independencia esta semana sevillanos con ella pidiendo dinero para generaron un gobierno paralelo usted se imagina que una fuerza

Voz 0027 12:23 eh

Voz 4 12:24 he cualquier color político intente crear un gobierno paralelo sin control parlamentario y confío en la justicia pues eso es lo que está haciendo el señor Torra el pero tanto insisto nosotros en Andalucía vamos a gobernar con el Partido Popular podíamos haber invitado a otras fuerzas políticas andar no quería quería segoviana porque creemos creemos que lo más razonable es que en el Partido Popular y el Partido Socialista que ya está bien de todo lo que ha hecho durante cuarenta años en Andalucía ni otras fuerzas políticas Gobierno nosotros insisto estamos esperanzados yo lo digo yo

Voz 1 12:58 nada

Voz 4 12:59 pero en cambio después de tantos años y además hemos hecho cosa que han capas hacían este países pese fija el se acuerda antes los programas programáticos no se conocían eran los ven no me refiero a pactos de gobierno lo primero se gobernaba era repartiéndose las sillas diciendo quién iba a presidir ninguna según dicha que nadie sabía cuál era el programa de gobierno desde que Ciudadanos esta lo es en la política todos los pactos tanto cuando hemos estado en la oposición como ahora que estamos liderando gobiernos pues son únicos la gente sabe qué es lo que va a ser el humo en y eso es lo que hemos hecho en Andalucía insisto con medidas que hacen mucha falta con el aforamientos comando militar mandatos como eliminar chiringuitos políticos como mejoran insisto de unos sistemas de innovación empleo y todo eso es lo que vamos a hacer en Andalucía al ruido y las quejas y las pataletas del Partido Socialista me parece que que que son muy poco maduras políticamente hablando y que lo que tiene el Partido Socialista socialistas aceptar que que ya no tiene la confianza de los andaluces que y que va a haber cambio por mucho que les duela por mucho que les cueste porque yo eso piensa que Andalucía es Cortijo

Voz 0027 14:07 no hay ninguna resistencia dentro de de ciudadanos o de su entorno por ejemplo a Manuel Valls en privado les atrasado del malestar que que deja traslucir en público

Voz 4 14:16 pues que me estoy hablando de Vox lo mismo de alguna otra cosa

Voz 0027 14:20 me estoy preguntando bóxer

Voz 4 14:22 ah pues pues el señor Manuel Valls Josep posición totalmente compatible con lo que estábamos haciendo en primer lugar quiero recordar que Manuel baches un candidato independiente y que me tengo que absolutamente de todo pero que parece que es absolutamente compatible lo que estoy diciendo vale no quiere acuerdos de gobierno con compartir iban que europeísta como es vox evidentemente eso es lo que estamos haciendo

Voz 0027 14:47 pero estoy dejarse humillar

Voz 4 14:49 insisto dejarse Boyer que significa que hubo con el Partido Popular negociar un acuerdo de gobierno totalmente bueno para Andalucía

Voz 0027 14:58 no es por ejemplo que la presidenta del Parlamento andaluz elegida la semana pasada gracias a los votos de de un partido que sostiene que la violencia de género ese una parte de de de de una violencia mayor porque también hay mujeres que matan a sus maridos y que el Estado oculta esos datos esos son los votos que que han hecho presidenta de buenas tardes buenos

Voz 4 15:17 no sé no sé si usted lo conoce pero el acuerdo en realidad ha sido para nosotros hemos votado al Partido Popular y el Partido Popular ha hecho un acuerdo con vos para la mesa pero bueno en cualquier caso nosotros queríamos que los cinco partidos estuvieran nosotros queríamos que el Partido Socialista que podemos el Partido Popular que Vox y que nosotros estuviéramos en la mesa aquí quién ha roto el acuerdo han sido los niños de Podemos que no ha querido han rechazado digamos estar en la mesa del Parlamento andaluz cosa que me entiendo muy bien porque sí que han estado en otras mesas con otras fuerzas políticas que que están en las antípodas supuestamente no con fuerzas nacionalistas pero bueno cualquier cosa que digo quedarse fuera de la Mesa del Parlamento andaluz y desde luego lo que no vamos a hacer es dejar a Andalucía es en instituciones la mesa había que que que construirla nosotros insisto estamos haciendo historia en la primera mujer que sigue una mesa de la Junta de Andalucía de la del Parlamento andaluz la primera persona que no es el Partido Socialista de un socio del Partido Socialista como es Izquierda Unida que que sigue esta mesa es insisto yo sé que el Partido Socialista está rabioso está hablando más de Vox todo el diera parece que lo han hecho la campaña en las andaluzas porque se dedicaba a la señora vía alarmas llegó los seres pero pero mira decían sigan los resultados electorales y nosotros hemos mantenido nuestra Krall ávido de acuerdo con el Partido Popular no ha habido acuerdo con ninguna otra fuerza política y desde luego el Partido Socialista no va a cumplir más de cuarenta años con un Gobierno que es lo que querían cuarenta años querían seguir cuarenta años ningún gobiernos de manera ininterrumpida la única comunidad autónoma que llevaba

Voz 1 16:52 cuenta años gobernada por el mismo partido

Voz 0027 16:55 por entonces los andaluces

Voz 4 16:57 bueno por voluntad de los andaluces ese también porque evidentemente habido fuerzas políticas hasta hace muy poquito CD ilusionar a los andaluces con otras ofertas políticas no y eso es lo que yo creo que también pues ha conseguido ciudadano votar una opción política decente una acción política moderado al política reformista iraní también Andalucía ha llegado pues sí es verdad

Voz 1505 17:17 hemos tardado muchos años

Voz 4 17:19 esto que el Partido Socialista está muy rabioso está muy nervioso perder lo que hay dijo que su cortijo pero desde luego a pasar que nosotros vamos a cumplir nuestra palabra de negociar con el Partido Popular negociar con otras cosas políticas que no me gustan los partidos todos los gobiernos entre fuerzas constitucionalistas y moderadas hizo lo que vamos a hacer M

Voz 1 17:41 conducía Sotelo tuviese

Voz 4 17:43 muchos insisto como el Partido Socialista está todo el día hablando que Palencia que quién el protagonismo que Burgos quiere ser yo mucho lo que quiere es eso que todas las listas entradas más intervenciones no lo de ellas yo que nosotros vamos a hablar de avances que del Partido Socialista o de cualquier otro partido en cuanto se constituya al Gobierno que espero que sea así pues vamos a hacer una auditoría por ejemplo la Junta de Andalucía se imagina lo importante que va a hacer una auditoría general de la gestión de la Junta después de cuarenta años el Partido Socialista yo creo que vamos a sacar muchas cosas de ahí vamos a poner en marcha proyectos vamos a limitar muchos chiringuitos íbamos a insiste en que el centro de la colilla desde luego yo mil compañeros no son ahora pasar sin su estoy hablando de Vox como parece que quiere que hagamos el Partido Socialista

Voz 0027 18:33 a ustedes llevaban cuatro años apoyando esa forma del Gobierno de la que dicen que ahora van a levantar las alfombras iban a sacar muchas cosas

Voz 4 18:38 pues es que no había otra alternativa nosotros somos un partido bastante realista que pragmático alternativa eso era bloquearan que gobernara conducía pues al partido la lista con Podemos que evidentemente eso ya sabemos lo que hay que son más impuestos que son más chiringuitos desde luego en Andalucía no hace falta un cambio de Gobierno en estos últimos años hemos conseguido pues mire eliminar treinta en chiringuitos políticos desde la oposición y con sólo nueve escaños El Aaiún chiringuitos políticos que muchos si quiere él explico que eran fundaciones que sólo tenían gasto personal es decir no tenía ninguna ocasión igual que enchufar a gente eso hemos eliminado ya desde la oposición XXXI hemos bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras mientras se los etarras recado pastos para servicios públicos es decir hemos conseguido cosas con diputado desde la oposición on pero ahora es el momento de liderar el cambio ahora ya vamos a gobernar tenemos muchas más herramientas mucho más diputados desde luego si en estos tres años hemos conseguido cosas importantes pero cosas concretas ahora vamos a liderar un cambio vamos para poder meternos fue al Gobierno de vamos a poder ver cosas que no se podían ver desde la oposición hice la vamos a explicar a los andaluces que creo tienen derecho después de cuarenta años de de ver lo mismo

Voz 0027 19:55 van a pedir la Consejería de Hacienda en las negociaciones

Voz 4 19:59 pues mire insisto ahora se está haciendo la negociación de va a ser mi Gobierno por qué sobra mucha grasa del Gobierno andaluz Andalucía queremos un gobierno eficiente volvieron centrado en las políticas más importantes las políticas que realmente afectan a los ciudadanos en las políticas de paz chequeo de chiringuitos y eso es lo que se está haciendo ahora es decir yo creo que

Voz 0027 20:19 cuánta grasa sobra en personal o en dinero o en departamento

Voz 4 20:24 suben chiringuitos lo que usted no se puede imaginar todo habremos cuando una auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el PSOE desde hace cuarenta años vamos a hacer una auditoría es en una noche a primeras medidas en estos cien años hay cien años I

Voz 0027 20:46 que viva

Voz 4 20:48 sí que se van a poner en marcha y desde luego pues ahí podríamos saber exactamente qué es lo que sobra en la estructura política de la Junta dando sí pero bueno yo le doy iba pincelada insisto en estos tres años y medio de gobierno del Partido Socialista de aquí Ciudadanos han sido responsable quedó la oposición pero ha permitido que haya presupuestos y ha permitido que haya gobierno etcétera hemos podido eliminar treinta in chiringuitos

Voz 0027 21:13 les

Voz 4 21:14 te lo que podíamos hacer crisis queda mucho trabajo no va a ser fácil en Andalucía que cambiar muchas cosas es una como de otra muy importante con ocho millones y medio de personas íbamos a hacer un Gobierno responsable ahora lo que se está negociando

Voz 0027 21:27 tenemos que dejarlo aquí si tenemos que dejarlo aquí Le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana gracias feliz año

Voz 4 21:34 muchas gracias a venga feliz año hasta luego

Voz 0027 25:57 pero son las nueve y veintiséis de la mañana las ocho y veintiséis en Canarias íbamos en directo a Barcelona Monica Peinado Buendía día

Voz 1600 26:04 G tal día tenemos nuevos datos ese suceso

Voz 0027 26:07 lo que les contábamos a las nueve de la mañana en un accidente de tranvía en pleno centro de Barcelona se ha chocado al parecer por no frenar y hay varios heridos

Voz 1600 26:14 sí sabemos que hay tres pasajeros heridos leves según la empresa y los bomberos la peor parte se la ha llevado la conductora porque ha quedado atrapada en la cabina haya sido liberada está siendo trasladada a un centro hospitalario la empresa está investigando qué ha pasado porque no hay ningún otro vehículo implicado en el accidente el tranvía simplemente no ha frenado cuando ha llegado al final de la línea y entonces ha chocado contra una columna que hay justo cuando se acaban las vías esto ha sucedido en la estación en de Sant Adrià de Besòs que está junto a la estación de Cercanías de Renfe y ahora mismo no hay servicio de tranvía entre esta estación de Sant Adrià y la estación de

Voz 0027 26:53 por lo tanto Mónica el balance ahora mismo ese cuántos heridos

Voz 1600 26:56 son cuatro heridos tres de ellos leves y la conductora que estaría habría padecido heridas graves porque ha quedado atrapada en la cabina

Voz 0027 27:04 el tranvía en cuanto tengamos más datos lo ampliamos gracias Mónica

Voz 1600 27:06 hasta luego

Voz 0027 27:12 Luis Alegre Mariola Urrea Teodoro León Gross conclusiones de la entrevista con Inés Arrimadas se resiste Ciudadanos a a reconocer que va a gobernar gracias a la réplica española de bolso negro Mariola

Voz 1505 27:24 quieren negar una realidad que es que ha estado gobernando con el Partido Socialista cuatro años y ahora quiere levantar unas alfombras yo diría cuidado con levantar las alfombras no le voy a enseñar las vergüenzas al señor Marín que ha estado con Susana Díaz durante estos cuatro años y dos señora Arrimadas en esta entrevista quiere vivir en un espejismo es el espejismo que se ha creado ella en la idea de quiere un gobierno en Andalucía moderado desde el centro esa es su imaginario eso no va a ocurrir

Voz 13 27:54 gobernando va a gobernar con un Partido Popular

Voz 1505 27:57 tirado a la derecha radical gracias a los votos de un partido de ultraderecha Ésta es la realidad todo lo demás es sueños imaginaciones de la señora arrendadas Luis

Voz 2 28:09 de pero lo sabe sabe que todo lo que está diciendo es es mentira básicamente la prueba por ejemplo que que Ciudadanos negó apoyar la moción de censura se negó a se negó a echar al Partido Popular de Madrid porque con los argumentos que por encima de la mesa que menos que echar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid se negó a echar al Partido Popular condenado por corrupción de la Comunidad de Madrid porque podemos iba a dar sin condiciones los votos también a Gabilondo que sirve para nombres a ver los votos ni siquiera en un apoyo sin condiciones a a Gabilondo para sacar la mafia del Partido Popular en Madrid dijeron que eso no lo podían hacer bueno no podían hacer ahora sí lo pueden hacer porque evidentemente viven a Vox con un partido mucho más cerca no no porque les parezca que no van a gobernar con ellos algo por el estilo sino porque son de los suyos

Voz 1926 29:01 a ver que la dinámica de bloques Ciudadanos se se identifica o se sitúa en el margen derecho en el bloque de la derecha esto es obvio no pero creo que también es igualmente obvio que Ciudadanos es un partido relativamente moderado podríamos decir de centro derecha eso sí en un bloque en el que luego hay un partido de derechas y por cierto hechizado que es el Partido Popular que está haciendo juegos de fronteras con Vox que es un partido de extrema derecha esto es obvio yo creo que parte de lo que de lo que del discurso de Arrimadas el problema es que se contradice con la propia estrategia retórica que sigue ciudadano desde la moción de censura yo yo creo que podríamos comprar por ejemplo el argumento de que de que es un pacto de ciudadanos con el Partido Popular lo que va a hacer es sumar en la mayoría parlamentaria es verdad la noventa medidas que se han acordado las han acordado Ciudadanos el Partido Popular si la presencia de Vox y sin que Vox participe en esa negociación problema que ella misma la propia Inés Arrimadas está en esta entrevista decía que el Sánchez gobierna con el apoyo de Bildu perfecto entonces que Bildu diera sus votos a una moción de censura en la que nadie le había pedido abril fotos y nadie había negociado nada específicamente con Bildu convierte a Bildu según el discurso de Ciudadanos del Partido Popular en cómplice de Sánchez por tanto si esa es su ese su argumento evidentemente Vox en la medida en que de los votos a la mayoría de ciudadanos del Partido Popular será cómplice de ellos yo creo que es una mala estrategia retórica mala me refiero para la democracia española para la buena salud de la convivencia de la pluralidad yo creo que que hay que entender qué cosas son pactadas específicas de entre partidos que cosas convierten a los partidos en cómplices o no de gobiernos de mayorías

Voz 1505 30:41 eh fíjate lo que señalas yo creo estoy totalmente de acuerdo con ello Inés Arrimadas en su entrevista señalaba insistía mucho en el programa que ha negociado Ciudadanos y PP para advertir que es en ese programa de de nota o no hay nada que podríamos decir que la influencia de Vox vale bien pero no es más que un programa no es más que una intenciones la cuestión que les señalaba Aimar con toda razón es es que usted cuando lleve eso al Parlamento va a necesitar los votos para sacarlos adelante de una fuerza como Vox probablemente esas propuestas que están en ese programa ya no nada en con la misma claridad que están señalados en ese programa sino que seguramente van a venir influidas matizadas por Vox si quiere contar con esos votos porque sino entráramos en una situación de paren de parálisis ahora pretender de eso que le apoye Partido Socialista porque está rabioso porque ha perdido las elecciones hombre eso es una broma de mal gusto porque cuál es la posición que tiene Ciudadanos en el Parlamento nacional

Voz 1926 31:51 bueno es que de hecho a pretender que te apoye el partido que ha ganado las elecciones al que tú quieres sacar esos

Voz 1 31:57 ahora lógica le a Torra pasa casa claro no esto es un poco absurdo no tenerte

Voz 1926 32:03 el planteamiento no es verdad que que digamos que que había diversas opciones de dentro de la geometría parlamentaria no pero bueno que pensar que el Partido Socialista va a avalar la mayoría que los echaba del poder pues a mi me parece que está fuera de lugar ya digo yo creo yo creo que lo que es lo que es ciudadano se está pagando en alguna medida sus subir toda su estrategia argumental contra Sánchez no porque por supuesto se les va encima seguramente de la misma manera que que ellos confían en que constantemente hablar de Sánchez como un traidor a España porque se ha ido con los independentistas porque gobierna con los independentistas porque los presupuestos con los independentistas pues en este momento evidentemente están expuestos quedan absolutamente opuestos a que todas las respuestas sea ustedes con la extrema derecha con la extrema sonaron español etc etc bueno es el precio de la estrategia suicida insisto que están siguiendo

Voz 2 32:54 bueno yo creo yo creo la estrategia suicida y eso es un está mal porque yo creo que es completamente obvian es el escapa que lo que argumenta ciudadanos hora es mentira es un ejercicio de hipocresía pero eso no está tan mal como decía que el villano deja es el tributo que que el vicio tiene que pagar a la virtud eso significa que una parte de su electorado por lo menos ellos calculan que la parte es letrado es efectivamente un electorado que apuesta por la regeneración que apuesta por la transparencia y que es una parte electorado que no pueden perder que no pueden perder eso es verdad que a determinada hora una detener al que les hace bailar y mentir ser hipócritas de una forma un poco un poco escandalosa pero hace yo creo que todavía no está del todo tomada la decisión a futuro es decir se integran de modo estable y sólido en el bloque Nacional Católico Nacional conservador se consolidan como fuerza ese bloque o abren la posibilidad ante las próximas elecciones abren la posibilidad de componer mayorías de regeneración en distintos sitios creo que esa decisión no está al cien por ciento made in probablemente no se vaya a tomar hasta que en unos resultados encima la mesa porque si están en condiciones de liderar ese bloque conservador el Bloque Nacional conservador apostarán por liderar los si no están en condiciones de liberarlo probablemente sabrá el espacio para este juego de geometría variable con un discurso regeneración pero que de momento están haciendo una cosa impresentable de todos los puntos de vista que están mintiendo está enarbolando la la hipocresía Correa que ya no es lo peor que nos podría que nos podría ocurrir yo creo que esto es un hecho

Voz 1505 34:25 elemental fíjate dices Luis impresentable y estoy segura que muchos oyentes au o votantes desde luego de Ciudadanos no lo verán así pero eso es lo de menos la cuestión es a mí me parece más honesto que Inés Arrimadas señales si queríamos teníamos como objetivo sacar al Partido Socialista de las instituciones y a partir de ahí hemos construido una mayoría con lo que podíamos ir en eso que podíamos hay votos au hay apoyos que no resultan más afines en términos tecnológicos ya hay otros pues que nos gustan menos pero son los honesto tenemos que hacer el cesto y eso es lo que

Voz 2 35:00 el discurso Arrimadas tal cual lo ha anunciado hoy lo trasladas a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones tiene que llevar a decir primero objetivo prioritario por encima de cualquier otra consideración echar al Partido Popular Baser es el discurso Moreno bueno pues pues

Voz 1 35:15 parece ser que esta vez

Voz 2 35:18 lo que mejor va hacer ver a que se que se perciban las costureras fíjate qué

Voz 13 35:22 Ciudadanos ha tenido esta posición asimétrica en una regiones apoyo a gobiernos del Partido Popular en otras de apoyo a gobiernos del Partido Socialista esta es la lectura la agenda política de la anterior de la anterior

Voz 1505 35:38 del anterior mandato autonómico por cierto en Mariola

Voz 0027 35:41 perdona que hoy publica El Mundo una encuesta según la cual si hoy se celebraran elecciones generales en España Vox entraría con una potencia tremenda en el Congreso entre cuarenta y tres y cuarenta y cinco diputados han acordado en buenos días buenos días son prácticamente los mismos

Voz 0127 35:54 este sondeo da a Unidos Podemos al que sitúa como cuarta fuerza con entre cuarenta y cinco y cuarenta y siete escaños es un treinta por ciento menos de los que tiene ahora ciudadano sería la tercera fuerza duplicaría su representación parlamentaria con entre sesenta y seis setenta diputados el PP sería la segunda con unos sesenta escaños menos de los que tiene ahora le da una horquilla de setenta a setenta y cuatro y el PSOE se coloca como la fuerza más votada obtendría según esta encuesta de Sigma Dos entre noventa y dos noventa y seis escaños con estos pronósticos la mayoría de la moción de censura sumaría como máximo ciento sesenta y siete escaños lejos de los ciento setenta y seis que dan la mayoría absoluta Ike sí obtendría sin embargo la suma de PP Ciudadanos y Vox juntos según este sondeo podrían llegar a tener entre ciento setenta y nueve ciento ochenta y nueve

Voz 0027 36:43 espero simil en concreto esa irrupción de Vox tan brutal cuarenta y tres cuarenta y cinco diputados y en general semejante aumento del bloque de derechas Mariola

Voz 1505 36:51 es aterrador no sé si es verosímil es aterrador porque estamos hablando de una fuerza política que tiene entre sus propuestas algunas que atentan contra el pacto constitucional español ya algunas que atentan contra la mitad de la población todo lo que tiene que ver con la agenda de género atenta contra la mitad de la población que haya esta encuesta que advierta que está en disposición de ocupar entorno a toda esta cantidad de escaños a mí me parece aterrada

Voz 0027 37:25 pero dice Mariola

Voz 1926 37:27 treinta en contra el pacto constitucional el problema es que la mayoría actual evidentemente la SER

Voz 0027 37:34 la mayoría se alcanza comparte

Voz 1926 37:35 dos que que que atentan contra el pacto constitucional y que han atentado directamente contra la propia Constitución el pasado año el uno de octubre

Voz 1505 37:43 las que están en prisión las que están en las que están en prisión

Voz 1926 37:45 ni serán juzgados y así debe ser no es una cuestión de la que hemos hablado largamente pero en todo caso yo querría insistir en esta idea no porque porque antes hablábamos de la situación andaluza yo creo que insisto yo creo que Ciudadanos en este caso decíamos es un partido de centro derecha Ike Ike la mayoría en la mayoría pueda entrar Vox no debería llevarnos a deducir que Ciudadanos es vox por la misma razón que no deben los pensar que el Partido Socialista es es el PD

Voz 1 38:14 por el hecho de que de que puedan estar en una mayor

Voz 1926 38:16 yo creo que que una un progreso en el año dos mil diecinueve para nuestra democracia N en este escenario tan fragmentado tan multipartidista debería ser el de empezar a pensar que las alianzas que los pactos que las negociaciones que las mayorías parlamentarias la la necesaria mayorías parlamentarias tienen que hacer en negociaciones que incluyen a partidos que puedan estar en los extremos de los arcos ideológicos que habrá dinámicas de bloques pero es posible que también puede haber gobiernos que rompan esa dinámica de bloques lo que está claro es que en esta en esta encuesta perdón lo que queda claro es que los efectos colaterales de Cataluña siguen como se ha visto en Andalucía teniendo un impacto fuerte van a seguir creciendo su impacto desde luego después de ver el mensaje de Navidad de Torre parece que eso va a seguir siendo así para beneficio desgraciadamente de Vox insisto porque a mí que es ensanche la derecha por el extremo populista me parece una pésima noticia para nuestra democracia

Voz 0027 39:08 si hay algo que alguien tendrá que que contestarnos en algún momento de los próximos días semanas de negociaciones insiste Ciudadanos en que ellos no tienen nada que ver con las medidas que que que acuerde el PP con Vox que nos expliquen cómo van a salir adelante en el Parlamento de Andalucía esas medidas que el PP pacte con voz sino es gracias a los votos a los diez menos veinte de la mañana nueve menos veinte en Canarias

Voz 0027 42:42 el Partido Popular le va a pedir Ana Pastor presidenta del Congreso que elimine el diario de sesiones las acusaciones de corrupto que le lanzan los distintos grupos al PP ya los distintos representantes del PP que intervino en el Congreso de los Diputados que os parece ser que están podían pedir que se elimine de la sentencia

Voz 1 43:00 la palabra corrupción no

Voz 1505 43:03 en la parte de la realidad que no les justa y así tenemos un mundo que padezca más aquellos que como el Partido Popular se niegan a reconocer una parte de su historia reciente que es todos y cada uno de los casos de corrupción que han salido alguno ya están en los tribunales ya hay sentencia hay otros están pendientes de sentencia

Voz 1926 43:23 bueno ya ya lo advertimos cuando Ana Pastor en lugar de limitarse a la reconvención por utilizar fascista golpista en el en el Congreso que se utilizan con enorme frivolidad dicho sea de paso insurrección aquel día tenía cierto sentido cuando

Voz 23 43:38 lo elevó a borrado en en los es

Voz 1926 43:42 Carlos Landa actas de las sesiones evidentemente habría una caja de Pandora no que es la tentación de blanquear la realidad a través del lenguaje no que el partido populista que el Partido Popular bueno puedes

Voz 1 43:53 pero el lenguaje de las actas del

Voz 2 43:56 ingreso porque así lo eliminar de los vídeos de Youtube lo elimina no no pero no en este congreso pensando modifiquen o blanquear nada

Voz 1 44:04 en todo caso de lo que se trata de de que aunque no

Voz 1926 44:06 yo no lo puedo llamar corrupto como aún golpista no lo pueda llamar golpista o o como

Voz 2 44:10 bueno es eliminar las Congress no me decían bueno no

Voz 0027 44:14 la memoria histórica en la memoria histórica evidentemente del del Congreso

Voz 1 44:17 no lo pueda extraparlamentario en en toda la realidad no claro

Voz 2 44:22 mismo Ortega y Gasset y hazañas insultaban ahí todo el día llevándose gordo calvo subnormal están las actas y nos parece que tenían allí discusiones florentina

Voz 0027 44:33 te preguntaba a Montserrat a la portavoz parlamentaria del PP entonces a ustedes no les puede llamar corruptos pero ustedes pueden llamar traidor al presidente de Gobierno dice bueno de una persona que traiciona la Constitución claro que se puede decir

Voz 1926 44:43 claro de un partido condenado por corrupción no pero pero esto lo lo ridículo Aimar es decir el problema porque el Partido Popular queda absolutamente en evidenciar con este planteamiento que es digámoslo con toda claridad ridículo ya está no pero claro aquí estamos ganando pero cuando estamos permitiendo que se juegue con expresiones como presos políticos hemos utilizado el violentos en los años de ETA es decir cuando cuando se permite que ese falsete y en nombre por cierto de la corrección política se ha hecho mucho que se falsea la realidad digamos maquillando el lenguaje cometemos un error enorme un un error que nadie menos que los periodistas deberíamos permitir no hay una idea aristotélica fundamental que es que el lenguaje nunca es inocente el lenguaje es si hay claridad en el lenguaje habrá claridad en el pensamiento y claridad en las ideas cuando se admite el maquillaje en el lenguaje todo lo demás

Voz 1505 45:34 pero fíjate yo creo que has planteado cosas que son muy distintas no un Ike hay discusión en ellas una cuestión es como llamamos a las personas que están privadas de libertad preventivamente por un presunto delito contra la Constitución como puede ser el de rebelión no el de sedición tal si les llamamos presos políticos les llamamos políticos que están presos y ahí hay un largo debate y otra cuestiones

Voz 1 46:05 bueno atender borrar de las

Voz 1505 46:07 en realidad parlamentaria algo que ha ocurrido con lo que podemos estar de acuerdo en que el debate de los últimos tiempos en el Parlamento no es ni el más sofisticado

Voz 0027 46:18 dado ni poco el que dice lo mejor de nuestro libre con escribir José Luis Sastre compañero de la SER lector en sus tiempos libres de el diario de sesiones y me dice cuando quitaron fascistas y golpistas con Ana Pastor dijo que iba a retirar las palabras fascistas y golpistas no las retiraron todos pusieron entre coches cursiva o sea que no le quita que pusieron más énfasis para el equipo

Voz 1 46:43 ante a la lectura cuarenta

Voz 0027 46:46 el siete de la mañana ocho y cuarenta y siete en Canarias

Voz 24 46:51 eh

Voz 25 46:56 me di una vez fumar Quito que hay no fueron me dijo una vez un barquito con un hombre que acabaría ve eran no cada edad

Voz 26 47:11 y si llevas toda la vida soñando lo no lo abandone esa obra

