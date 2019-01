Hoy por Hoy (02/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias

Voz 0824 00:06 Isabel Quintana buenos días buenos días la bolsa española comienza el año con importantes pérdidas el Ibex treinta y cinco

Voz 3 00:11 ha llegado a perder en la apertura más de un dos por ciento

Voz 0824 00:14 y ha caído por debajo de los ocho mil cuatrocientos puntos lastrado por la banca por los datos macroeconómicos de China comienza como terminó en rojo tras cerrar dos mil dieciocho con pérdidas de casi un quince por ciento su peor registro anual desde dos mil diez Miguel Crespo buenos días

Voz 4 00:30 buenos días y hoy tal y como anticipaban los futuros la bolsa española abre en rojo la caída a esta hora ronda el dos por ciento y el selectivo marca los ocho mil trescientos sesenta y ocho puntos acercándose así a mínimos de dos mil dieciocho pierden todos los valores del Ibex aunque la peor parte se la llevan Arcelor Mittal que cae más de un cuatro por ciento viaje con algo más de un tres por ciento y el Banco Santander que se dejó un dos con ocho en el entorno europeo se repite la imagen la Bolsa de París cae un dos con tres Milán y Londres pierden alrededor del uno con ocho y el Dax alemán lo sufre menos y se deja uno con dos la prima española sube un uno o un cuatro por ciento hasta superar los ciento veintitrés puntos y el petróleo Brent hasta ahora también en mínimos el barril se sitúa en los cincuenta y dos dólares con ochenta

Voz 0824 01:07 PP Ciudadanos y Vox retoman hoy las negociaciones para la Junta de Andalucía hace unos minutos en Hoy por hoy la portavoz nacional de Ciudadanos ha acusado al PSOE de está rabioso

Voz 1 01:17 por perder su cortijo de intentar bloquear

Voz 0824 01:19 el Gobierno del cambio a pesar de haber llegado a la Moncloa con los votos de Bildu y los independentistas catalanes Inés Arrimadas ha defendido que van a gobernar sólo con el Partido Popular y que así van a conseguir eliminar gastos superfluos de la Junta de Andalucía aunque no ha sabido cuantificar a cuánto ascienden

Voz 5 01:35 eso habrá mucha grasa del Gobierno andaluz y queremos un gobierno eficiente volvieron centrado en las políticas más importantes en las políticas que realmente afectan a los ciudadanos en las políticas de pasteleo de chiringuitos

Voz 1 01:47 contarlas a sobrar en en personal o en cine

Voz 0470 01:49 pero el departamento de era su Brines

Voz 5 01:52 sí todos los gustos no se puede imaginar todo conserva habremos cuando supera auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el soy desde hace cuarenta años

Voz 0824 02:07 ya en Barcelona los bomberos han conseguido sacar ya a todos los pasajeros del tranvía que ha sufrido un accidente en la estación de Sant Adrià del Besòs hay cuatro personas heridas una de ellas grave Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 3 02:18 los heridos leves son tres pasajeros y la que ha sido

Voz 1600 02:20 pido lesiones graves ha sido la conductora que ha quedado atrapada en la cabina del tranvía están investigando las causas del accidente fuentes de la empresa han explicado que el convoy no ha frenado cuando ha llegado al final de la línea chocado contra el tope de la vía también lo ha contado así a Cataluña uno de los pasajeros Joan Albert Villegas

Voz 0955 02:37 la al tranvía acabó con fans siempre

Voz 1600 02:40 el tranvía en lugar de frenar como hace siempre ha cogido velocidad ha descarrilado y ha chocado contra la barra de protección no hay servicio de tranvía entre la estación de Sant Adrià de Besòs donde se ha producido el accidente en la estación de Maresme y en Dinamarca la policía acaba de anunciar que se ha producido un accidente de tren

Voz 0824 02:56 T y que hay varias personas fallecidas diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:05 nueva agresión machista en Madrid en el distrito de Usera un hombre de cuarenta y un años de una brutal paliza con una barra de aluminio a su pareja de cuarenta y cinco en presencia de sus dos hijos de ocho y diez años después la encerró en una habitación la mujer logró escapar doce horas después con sus hijos cuando el agresor fue el baño Enrique García

Voz 6 03:22 qué ocurrió en la madrugada del domingo día treinta en el domicilio familiar en Usera y en presencia de los hijos de ambos el agresor pegó con un palo de escoba de aluminio su pareja y luego le dio rodillazo cuando estaba tumbada en el suelo a continuación la encerró en la habitación durante doce horas vigilando la en todo momento pero la víctima pudo ponerse en contacto mediante Whatsapp con una amiga a la que le explicó la situación está llamó inmediatamente algo antes de las dos de la tarde del día treinta la Policía Municipal una patrulla acudió al edificio de la víctima y allí explica el portavoz de la policía municipal Fernando Rodríguez

Voz 0955 03:53 oye una una mujer que bajaba llorando por las escaleras con sus dos hijos de ocho y diez años de edad respectivamente la mujer era incapaz de hablar encontrándose en estado de shock presentando heridas en manos piernas y la alguien

Voz 6 04:05 la mujer había logrado escapar cuando el agresor fue al baño fue atendida por el Samur que la trasladó al Doce de Octubre y el agresor fue detenido inmediatamente con el nuevo año novedades en

Voz 0821 04:15 los precios el transporte público en la comunidad eso sí Se congela tanto el abono mensual como el billete sencillo costará lo mismo que hasta ahora en el metro y en los autobuses de la EMT e interurbanos sube ligeramente la tarifa del taxi aunque eliminan los suplementos bajará la factura del gas mientras que el Canal de Isabel II ha decidido congelar la tarifa del agua y amplía el bono social a los perceptores de pensiones de viudedad con ingresos inferiores a los catorce mil euros brutos anuales en cuanto al tiempo bajada generalizada de temperaturas con heladas en Valle sí Llanos durante toda la jornada de hoy en la comunidad ahora mismo tenemos dos grados en el centro de Madrid

Voz 0824 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista información actualizada en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 1578 05:07 en ese

Voz 1804 05:09 servicios informativos

Voz 2 05:16 y que

Voz 1578 05:19 en este Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1804 05:27 muy buenos días qué tal está mejor que ayer no yo yo también es día dos de enero es

Voz 1 05:33 hermano pobre de la primera semana del año un anodino miércoles con aires de lunes que está demasiado cerca de los excesos de de la noche del lunes el martes ir demasiado lejos aún del respiro del viernes hay muchos empezamos una una dieta de desintoxicación que durará exactamente hasta que nos sentemos por primera vez delante de un roscón de Reyes pero al menos en teoría Éste debería ser también el día en que empecemos a retomar el ritmo habitual de nuestras rutinas

Voz 7 06:04 hoy es el primer día laborable del año así que con toda probabilidad ustedes hoy habrán regresado a sus trabajos háganlo despacio harán lo ha

Voz 1 06:11 en esto tampoco conviene tener ninguna prisa pero cuidado tampoco se pasen o vayan a hacerlo tan despacio como el tren que completa la línea entre Badajoz y Madrid cuyos viajeros como saben han dado la bienvenida al año con diez horas de retraso en total después de dos trenes averiados y un gran tramo de trayecto en autobús para que se hagan una idea de lo desigual que es la llegada del futuro los datos enviados por la sonda espacial New Horizons de la de la NASA que como saben ha sobrevolado el cuerpo celeste más lejano alcanzado jamás pues estos datos han tardado menos tiempo correr los seis mil seiscientos millones de kilómetros que separan el esta sonda de nuestro planeta que una señora de Badajoz en completar los cuatrocientos que les separaban de Atocha estamos en dos mil diecinueve hace un año que el siglo XXI es mayor de edad pero llegar desde Extremadura a Madrid en tren sigue siendo una aventura incierta una aventura incierta como es también ser hoy homosexual extranjero o militante de izquierdas en Brasil donde ella ir sonaron acaba de tomar posesión de su cargo como presidente mientras nosotros celebramos el inicio de dos mil diecinueve Brasil corre el riesgo de arrancar en mil novecientos sesenta y cuatro

Voz 1804 07:21 You Tube

Voz 1 07:23 Brasil por encima de todo un lema que recuerda poderosamente al América First de drama de hecho las comparaciones entre evolucionar hoy Donald Trump son tantas y tan evidentes tantos los paralelismos que para compensar la primera dama se llama Michel en fin muchísimo ánimo Si le toca hoy volverá al trabajo siempre consuela saber que no somos los únicos por ejemplo Partido Popular Ciudadanos retoman sus contactos para definir la composición del nuevo Gobierno en Andalucía donde ya lo saben podrían empezar este año exactamente igual que las mangas del vestido de Anne Igartiburu en las campanadas con la derecha hipertrofia

Voz 1804 08:03 y una vez más en este año dos mil vecinos

Voz 8 08:05 de la radio me permite tener el inmenso placer de saludar a un hombre que en estos días el nosotros tampoco no tiene la menor necesidad de divertirse para beber Tom calen muy buenos días feliz año nuevo igualmente Gulf hucha de coito

Voz 1 08:20 no sé qué significa esto

Voz 8 08:21 Fouché de es una excusa que tenemos es pues vio que el globalizar esta frase empezando por España va mal Moore Fouché significa literalmente buena continuación así que sustituye gastar da felicitar a alguien tanto

Voz 9 08:36 lista verá como feliz año nuevo

Voz 8 08:38 te vale perfectamente como un comodín no es comodín no digo que no esté sentido en una forma cariñosa o personal pero si vamos a ser honesto puedes pronunció

Voz 10 08:49 lo Gur Gur Gur

Voz 8 08:52 es la Nick sexta es bastante que es que además ya sabes tú a nacer nos viene genial porque sabes que en España tenemos un debate

Voz 1 08:58 sobre hasta cuándo se puede llegar el año nuevo así que me encanta saber quién esto los suecos también Nos lleváis la la delantera que ya tenéis el asunto solucionado

Voz 8 09:06 acaso hasta Semana Santa eh a esta Semana Santa estoy un poco pero hay gente que si quieres que les hemos hay gente por incluso en Suecia quieres que le deseamos Good Putxet Nick a Rosa Márquez por Pavón negros a Marte

Voz 1578 09:21 hola qué tal aquí estamos de nuevo con dulces propuestas lo reconozco yo soy muy de roscón de Reyes

Voz 11 09:30 mi favorita es el de El Corte Inglés e que desde luego en cualquiera de sus barcos

Voz 0762 09:34 el Hades el clásico o los rellenos de nata

Voz 11 09:37 la trufa crema porque los roscones del cuarto

Voz 12 09:39 el inglés está muy elaborados de manera artesanal con masa madre la más exquisita

Voz 11 09:44 fruta excarcelado nada de siempre pero también me encantan porque ahora en El Corte Inglés les haya de buena sorpresa citan muy pero que muy especial desde un lingote de oro de USA recuerdo que hay más de seiscientos a smartphones y televisores Samsung o doscientas entradas dobles para el concierto de la voz de Antena tres en Madrid date prisa estás tardando mucho busca tu sorpresa en los roscones de El Corte Inglés infeliz roscón de Reyes sólo en Supercor Hipercor o en el supermercado El Corte Inglés mañana más feliz Rascón adiós

Voz 14 10:26 se conecta con hoy Prodi a través de nuestro país

Voz 1578 10:29 veo electrónico cuéntanos lo que quieras

Voz 14 10:32 nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 15 10:44 nos une a todos nos une el fútbol

Voz 16 10:51 les une el motociclismo

Voz 15 10:55 nos une el baloncesto

Voz 17 11:00 sobre todo todos

Voz 1804 11:07 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 2 11:30 Carrusel deportivo

Voz 18 11:30 quiere ser Yes un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llegue a ese punto cuando llegue ese punto Carrusel deportivo se convierte en una

Voz 15 11:44 en una montaña rusa de agitación de tienen previsto es de polémicas

Voz 18 11:56 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a y mil es un poquito nuestro día a día

Voz 19 12:05 se refugió el ciclo de la vida

Voz 1804 12:07 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 19 12:10 esta Navidad

Voz 20 12:12 cuchara se Pizzi no quiero hombre sino quieren no claro que ellos me decía que claro que hoy ha escuchado hombre cabe escasea Félix

Voz 1153 12:31 no importa que lo hagas pues los XXXV mil euros importe que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 1804 12:45 no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario y apaga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 0542 12:55 Securitas Direct en que pueda ayudarle buenas llamado porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención es que me casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno rogar a mí

Voz 21 13:06 sólo tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1804 13:23 hoy con Pablo González Batista dos mil uno

Voz 1 13:27 que puede ser el año de muchas cosas el año de las autonómicas y municipales el del Brexit el año del cerdo si seguía usted por el horóscopo chino pero nos ha llamado mucho la atención que según The Economist este año que arrancamos va a ser también el año del mecanismo verán esta publicación británica aquí los medios solemos decir siempre esta prestigiosa publicación británica publica cada año un especial en el que analiza en los que a su juicio van a ser los temas más relevantes del año que empieza y según su experto en medio ambiente que se llama John Parker el organismo va a dejar de ser un estilo de vida minoritario en los próximos trescientos sesenta y cinco días bueno trescientos sesenta y cuatro días porque hoy ya hay más veranos que ayer al menos según John parques para sostener esta teoría cuenta por ejemplo que un veinticinco por ciento de los estadounidenses de veinticinco a treinta y cuatro años de edad ya son veteranos o vegetariano es decir uno de cada cuatro Ike como suele ocurrir con los fenómenos que crecen en popularidad las grandes empresas las grandes e industrias alimentarias ya se han sumado a este cambio

Voz 1578 14:27 es posible que usted sin necesidad de leer día economista haya incluido comer menos carne entre sus propósitos para este nuevo año nuevo año así que quizás con

Voz 1 14:36 venga empezar despejando algunas dudas y Pérez

Voz 1578 14:39 juicios sobre este tipo de alimentación para eso hemos invitado a Virginia Gómez que es dietista nutricionista clínica Virgina muy buenos días Virginia Gómez buenos días

Voz 0762 14:49 buenos días hola cómo estás mira quiero comer

Voz 1578 14:52 contigo por el principio Virginia no sé si tú como psicóloga clínica recibes en tu consulta cada cada vez más preguntas de este tipo

Voz 1 15:00 personas o visitas de pacientes hoy cliente

Voz 1578 15:03 es que desean dejar de comer carne

Voz 1 15:06 estas notando este crecimiento ya no es ese

Voz 0762 15:11 sí la verdad es que cada vez hay más gente que viene pues ahí asesorarse sobre cómo llevar una alimentación vegetarianos sencillamente reducir el consumo de carne sí que sí que es cierto que normalmente los cambios no suelen ser muy muy radicales no normalmente la gente empieza pues dejando de comer cada vez menos cana directamente ya no comen carne únicamente pues si la comunes en eventos sociales eh luego ya pues pasa lo mismo con el pescado y finalmente a la que serán cuenta casi que pues llevan una dieta prácticamente vegetariana a excepción de momentos puntuales y claro lo que quieren es un asesoramiento no porque ya come es diferente

Voz 1 15:46 el resto es que empezamos directamente de base hay bastantes dudas sobre la nomenclatura no tenemos muy claro muchas veces que ser vegetariano que es Hervé gano que ser o volar acto vegetariano podrías explicarnos cuáles son las diferencias de cada una de estas opciones

Voz 0762 16:01 sí normalmente por resumir aunque no es exactamente así pero bueno pues resumir Nos referimos a vegetarianos cuando son personas que sí que incluyen algo de derivados de origen mal pues como los lácteos la miel lo o los huevos y nos referimos a personas ve ganas cuando no incluyen absolutamente ningún derivado ni nada que provenga de ningún animal luego realmente sea en realidad un vegetariano estricto sería una persona que que nosotros llamamos Vega no porque el término que gano también hace referencia un poco al acto político de decir no yo me niego a consumir ningún producto que venga de ningún animal aunque el animal no hay no tenga de ser sacrificado pero que niega totalmente la explotación animal a cualquier nivel

Voz 1 16:43 hasta que entiendo que hay dos razones para adoptar este tipo de alimentación una es la de la salud directamente y otra tiene que ver más con un posicionamiento ético con un posicionamiento político tu Virginia eres nutricionista entiendo que tú eliges lo que comes de forma digamos más consciente que alguien con menos conocimientos teóricos

Voz 1578 17:01 que tú que has elegido tú tú como comes pues llega hasta está

Voz 0762 17:07 desde hace poquitos años porque la verdad es que de momento yo poquito eh yo no como carne ni pescado lácteos la verdad es que muy muy pocos aunque tengo un serio problema con el que son solucionar

Voz 10 17:21 Nemo sede lo que me habla

Voz 0762 17:24 sí pues de momento todavía sí que con su es pero si me puedo hacer una idea de de que a veces poder soltar un poco complicado para sobre todo para gente pues que no que no está dentro del mundo de la nutrición Nina sampler a pie de calle no porque tampoco hay mucha información e en a nivel de sanidad pública no nos informan no no hay opción es como si no existiera vamos

Voz 10 17:48 la entonces tampoco la gente no sabe muy bien por dónde

Voz 1 17:50 era en tu caso Virginia que motivo ha pesado más en tu elección el el el que tiene que ver con tu salud o el que tiene que ver con la con la política

Voz 0762 17:59 no no el que tiene que ver con la política y con la ética porque claro nosotros como nutricionistas pues tenemos la ventaja que perfectamente podemos planificar no una alimentación vegetariana sin absolutamente ningún problema bueno nos dedicamos a eso también claro entonces no Mi motivo principal era era una cuestión de ética de sostenibilidad de bienestar animal una cuestión política también

Voz 10 18:25 los que ven ven de Virginia hablando de queso antes me hace recordar un comenzara de una amiga que decía yo Johnson de Getafe Ana si la carne no es muy muy buena conozco muchos canteranos así sí

Voz 1 18:36 el jamón no está muy rico eh

Voz 10 18:39 así es que esas todo por elección pero yo digo una cosa es cierto lo que dice pero está girando la sien sea un poco alrededor de lo que es sano in en relacionada comer carne parece que está rectificando sea algo sobre la nutrición de dice que es sano incluir carne la buena carne presidirá salvo en una dieta equilibrada no sé como tú cómo lo ves

Voz 0762 19:03 no sé si ha sin una dieta una dieta a una ETA que incluye carne y pescado puede ser sana perfectamente sí que es verdad sea siempre y cuando no incluye vamos pues eh carnes ultra procesadas no como pueden ser pues salchichas embutidos este tipo de de cosas eso es a eso no tiene salvación posible bueno pero pero sí pasa por supuesto una dieta a puede ser sana una dieta vegetariana puede ser sana y ambas pueden no ser sanas Chase puede hacer bien no se puede hacer mal independientemente de la opción que escojamos claro es justo comentábamos

Voz 1 19:38 ahora el micro Tomillo que tenemos son conocidos vegetarianos que se atiborrada patatas

Voz 0762 19:42 claro que esperaban a que efectivamente

Voz 1 19:44 hombre ganas pero que no es estrictamente saludable precisamente sobre esto Virginia estos digamos que es una una pregunta que te hago pero que extienda todo tu gremio no crees que a veces los ciudadanos andamos un poco despistados con los diferentes estudios sobre nutrición que a veces reflejan resultados totalmente opuestos sobre como decía ahora Tom no sobre el consumo por ejemplo

Voz 1578 20:04 de carne seis es bueno totalmente

Voz 0762 20:07 claro que aquí es que es una situación un poco delicada porque claro muchos estudios hay estudios que no pero claro muchos estudios pues también están pagados por la industria porque hombre cuando tú perteneces a la industria y estas vendiendo pues salchichas embutidos y demás fue tú lo que quieres es que los estudia salgan bien parados sin presentar tus estudios que salen eh con con resultados beneficiosos no por eso hay tanto tipo de de estudios ahora dicen que si alguien que no hay muchas veces la gente yo la entiendo que se quejaban es que antes los huevos eran malos ahora decir que no son buenos no recae la gente estaba pues hasta

Voz 22 20:42 lo hace literalmente hasta la

Voz 1 20:44 de granja araña hace sí

Voz 0762 20:47 también también es cierto que tampoco ayuda que las piezas nutricionistas no estamos dentro del Sistema Nacional de Salud ahí ahí es anecdótica la presencia de dietistas nutricionistas en en sanidad pública entonces Platt tampoco esto no ayuda a que podamos transmitir cierta información

Voz 1 21:03 la verdad es que esto que dice sobre los intereses de la industria es muy interesante porque John Parker que es el periodista de The Economist que firma esta predicción dice que en cuando habla del auge de este estilo de vida también incluye el hecho de que la industria pues también esta cada vez más aportando opciones ve ganas al mercado es decir también está descubriendo que el mecanismo es un interés Olvera mismo tiene interés comercial no

Voz 10 21:25 Sampe como otros industrias tanto como a otras industrias

Voz 1 21:27 entonces es fácil que un movimiento que un estilo de vida sea asiente especialmente cuando uno tiene muy de hecho fijen fíjate el Donald aún no ha llegado a España pero el McDonald's ya ha empezado a comercializar productos el cien por cien vegetales tenemos la Mc Beckham Burger que es casi Virginia

Voz 0762 21:43 bueno esto pero es casi una contradicción en sus términos es un oxímoron que sí pero es una parte de de ventas o te o lo incluyes o lo pierdes de hecho bueno el ejemplo yo creo que más visual lo tenemos pues en la industria láctea de de nuestro país que también que ahora casi todos incluyen las versiones de bebidas vegetales hizo son empresas que tradicionalmente se dedicaban a la venta de leche animal de noche de vaca practicante

Voz 1 22:13 aquí Virginia cuando se suman los intereses comerciales a esta ecuación no corremos un poco el riesgo de empezar yernos por algo tan variable como la moda en algo tan importante ir donde deberíamos tener en cuenta factores mucho más a largo plazo como es la nutrición

Voz 0762 22:29 sí a ver indudablemente yo creo que aquí hay una parte de moda no él en en el Vega Nisman vegetarianos porque estamos viendo ahora hay una parte de moda que dices bueno por lo menos es una moda buena dentro de dentro de todo no quiere es decir ser vegetariano o llevar una alimentación B gana o vegetariana es algo que con que tenga un poco de cuidado te informes un poco pues vamos no repercute negativamente a ningún nivel entonces bueno por lo menos es una moda que dices mira dentro de todas las modas por lo menos no está tan mal no lo Lluvero sí si esa parte estáis

Voz 10 23:03 es que yo creo que es lo que es muy positivo en todo esto es que personas toman la decisión de valorar las cosas no esto es un empoderamiento muy importante en los individuos no no hay que tragar literalmente todo lo que viene por ahí se puede individualizar el consumo hice puede pensar sobre eso iré valoramos a este está muy bien porque estos cosa por fin te puede cambiar tu vida esto siempre salvo

Voz 0762 23:29 sí bueno hay también quería decir que también a nivel de nutrición normalmente cuando una persona empieza a comer diferente ya no hablo de vegetarianas que también pero en el momento en el que tú comes diferente normalmente y digo normalmente por qué no

Voz 1 23:42 siempre hay gente que hay igualdad

Voz 0762 23:45 pero normalmente así que el TC en tras setecientas más te pregunta es estar y comiendo bien me faltará algún necesitó comer más de esto más del otro se dieron sólo por el hecho de no comer como tú

Voz 1578 23:55 todo el mundo no me pero bueno

Voz 1 23:58 muchas veces ya me refiero a la parte práctica de ser de optar por uno mismo por el organismo cuántas veces has tenido tu que explicar Virginia porqué no comes carne o cuántas cosas tengo que ir a un restaurante aclarar que tienes esa opción concreta y que probablemente esto cambios si efectivamente se convierte del dos mil diecinueve el año del mecanismo igual habrá que aplicar porque hemos elegido comer carne habrá que pedir oír a carne arresto

Voz 1578 24:19 grandes especiales pero a día de hoy Virginia tu tienes

Voz 1 24:21 tocar muchas veces porque el porqué de tu opción

Voz 1578 24:25 tengo que explicar la Massa

Voz 0762 24:26 qué más a la familia y algunos amigos más que porque normalmente en en las ciudades vamos casi siempre hay una opción de gana quizá no porque no es tan sencillo pero vegetariana bueno y hay veces sin ir más lejos yo el día de Navidad yo comí un pincho de tortilla de patatas el día de Navidad por qué pasa con los segundos que o carne o pescado y yo pues que divertido

Voz 1 24:49 sí eso porque coméis huevo el cambio

Voz 23 24:51 el que el que no digo que eso porque tú te has decidido comer huevos

Voz 0762 24:54 si fuera Las estrictos que exacto porque decido comer huevos porque la verdad es que facilitara vida privada las personas que han alimentación de gana de verdad toda mi admiración que vamos es es realmente costoso pero sí más que yo creo que es más al entorno cercano eh que que a los que ya a nivel de hostelería porque eh por ejemplo en vegetariano mismos y que es más fácil porque bueno aquí los pinchos de tortilla todo esto está muy muy al alcance y en las ciudades pues eso cada vez hay más opciones sí que ella y nos vamos a lo mejor a sitios pues un poco más carnívoros entre comillas yo que se nos vamos a Segovia pues igual está complicada la cosa

Voz 22 25:31 vamos a la hora de pedir

Voz 1 25:34 será interesante comprobar estadísticamente cuántos veranos Saiz en Segovia o en otra en otros países carnívoros como por ejemplo puede ser Argentina si ustedes Nos están escuchando están pensando en tomar esta decisión la han tomado no piensan tomarla sería interesante que se sumarán a este debate y que nos llamaran al teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta para contarnos sus razones para serlo no vegetariano o para ser verano islas tiene pues también sus dudas nueve cero dos catorce sesenta sesenta si efectivamente se cumple la prohibición de The Economist en dos mil diecinueve el mismo va a empezar

Voz 24 26:09 SER mainstream organismo Stream será muy interesante conocer sus consecuencias de hecho de hecho Virginia Se calcula que para el año dos mil cincuenta la población mundial Se podría ser Carlos diez mil millones de personas eso implica que necesitaremos aproximadamente un sesenta por ciento más de alimentos para que todos podamos comer así que el debate sobre la alimentación también se ha convertido en un debate sobre la súper evidencia como especie Joy queríamos preguntarnos también qué pasaría si a partir de hoy mismo por ejemplo todos desde diéramos pasarnos al al organismo es una suposición no se asusten si acaban de comprar jamón vamos unos unos minutos a publicidad de la vuelta vamos a viajar a ese futuro posible te invito a esperar vale Virginia

Voz 17 27:31 sí

Voz 1804 27:37 ah

Voz 2 27:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo

Voz 1804 27:45 González Batista vive un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad El Corte Inglés con un cuarenta por ciento de descuento una selección de artículos de moda accesorios sería zapatería deportes sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés Boné destacó hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 25 28:30 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 26 28:41 el el faro con Mara Torres síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil

Voz 1804 28:47 a partir de la una y media en láser es posible que TIC de Ignatius sea un baile del Fornet consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo con nuestra entra en la sección a la carta y selecciona últimos programas de mayo

Voz 27 29:06 lo que quieras de Laser Juan

Voz 1804 29:08 tú quieras descargas de nuestra aplicación

Voz 1578 29:13 escuchar a oyente canción eh

Voz 1804 29:16 para cadenas

Voz 28 29:18 hoy la acá con la somos que estaba en el olmo tutores hasta los relatos tanto los técnico de sonido

Voz 29 29:56 sí

Voz 30 30:06 ah

Voz 26 30:08 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0542 30:18 hola vecina de visto que te has puesto alarma sí vinieron ayer los de Securitas Direct instalar Mela es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct Line tardas nada además de la dejan instalada el mismo día

Voz 21 30:30 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 30:46 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 30:52 hace no mucho Tom ni siquiera habíamos oído hablar de él del mismo no sabíamos que era muchos ahora según algunos podríamos estar arrancando un año en el que esta tendencia pase de ser una opción minoritaria a ser lo que llamaríamos mainstream es por ante el príncipe esto es me me encanta que sea Carlton por esas cuenta cosas que te hemos llamado bueno por eso hemos elegido hablar hoy con Virginia Gómez dietista nutricionista clínica y por eso hemos invitado también invitamos a sumarse ahora esta conversación a Juanjo Cáceres Juanjo muy buenos días

Voz 0470 31:23 buenos días Juanjo Cáceres es doctor

Voz 1 31:25 en Historia por la Universidad de Barcelona es especialista en el estudio de la alimentación desde un punto de vista histórico social y también cultural que creo que sin interesante en este en este ámbito y contigo Juanjo queremos jugar a imaginar cuáles serían las consecuencias las consecuencias reales de uno de un aumento notable en el número de vegetarianos ganas vamos un de una reducción importante en el consumo de productos de origen animal si hoy día dos de enero nos propusiera vamos todos comer menos carne según la predicción la predicción Juanjo esta que nos ha nos ha servido como excusa para para hablar hoy dos mil diecinueve va a ser el año del mismo pero que nos dicen los estudios respecto a esto

Voz 0470 32:02 bueno los estudios nos dicen que todavía alberga mismo constituye una opción minoritaria dentro de lo que son los hábitos alimentarios a nivel general pues hasta en el conjunto de El Mundo digamos hay algunos países muy poquitos donde destaca el por tener un amplio porcentaje de población vegetarianas sería el caso de la India donde supera el treinta por ciento por una cuestión cultural religiosa en Bétera después vendrían un par de países que destacan un poquitín sobre el resto como podrían ser israelo Taiwán y después en los países occidentales digamos que la el porcentaje de vegetarianos tiendas situados en el diez por ciento o un poquito por debajo bueno el caso de España que está un poquito por debajo por lo tanto este digamos este año del organismo que propone The Economist pues bueno vamos a ver si se produce de verdad creo que todavía no estamos ahí creo que

Voz 1 32:50 una importante efectivamente componente cultural como tú no estás diciendo religioso también por supuesto y en el caso de España es es es esa cultura de la carne del jamón de él el chuletón antes estábamos hablando contó en fuera fuera de micro de lo rico que está claro que eso es muy difícil de de cambiar pero a modo de resumen introductorio yo te voy a preguntar Juanjo ya no tanto por nuestra salud sino más bien por la salud del planeta sería una buena idea para el futuro del planeta que una buena parte de nosotros hoy nos comiéramos nuestro último filete

Voz 0470 33:21 sería una buena idea desde el punto de vista medioambiental seguramente hemos de tener en cuenta que cuando producir

Voz 9 33:28 hemos digamos

Voz 0470 33:31 al al consumo humano son simplemente producimos a ser leal cuando producimos gol cuando teníamos una vaca para el consumo humano primero hemos de producir el pienso aquejaba caso va a consumir y después crear a la a la vaca propiamente dicha esto significa pues un mayor consumo de agua eh un mayor consumo de superficie cultivada también significan generación de más residuos por lo tanto desde el punto de vista medioambiental avanzar en la profundización de estilos de vida vegetarianos seguramente sí que no iría

Voz 1 34:00 fíjate que dio economista además de de hablar de este año dos mil diecinueve pronosticaba como sería el sistema alimentario del mundo mirando todavía un poco más

Voz 1804 34:08 los utiliza alrededor del setenta por ciento de todos los recursos de Aguadulce y ocupa aproximadamente el cuarenta por ciento de la superficie terrestre de la tierra las emisiones de productos alimenticios podrían aumentar hasta un cincuenta por ciento en dos mil cincuenta llenar el presupuesto total emisiones que tenemos disponible para evitar niveles peligrosos de cambio climático en el fondo

Voz 1 34:29 hemos diseñado el mundo para comer como lo hacemos el mundo digamos que está nuestro servicio produce al servicio de nuestra alimentación y muchos de los argumentos que hoy se esgrimen en contra del organismo y del vegetariano mismo dicen que carne sea ha comido desde siempre nos hablan de la tradición si hemos comido carne ya estamos aquí durante toda la vida por qué dejar de hacerlo no es el Vejer él mismo Juanjo una moda relativamente reciente en en esta parte de la cultura occidental digo eh

Voz 0470 34:57 no exactamente de digamos que inclinaciones hacia el vegetariana mismo han existido desde tiempos remotos e incluso la antigua Grecia pues ya surgieron los las primeras corrientes filosóficas que apuntaban hacia dietas vegetarianas pero desde finales del siglo XIX existen corrientes vegetarianas que se han ido consolidando en países occidentales particularmente en países anglosajones ha sido no obstante a lo largo del siglo veinte pues sobre todo en la primera mitad donde es ello empezó a extenderse donde apareciera incluso los primeros deportistas vegetarianos que deje no es que esa no es una novedad de ahora no podíamos que llevamos unos cien años con deportistas vegetarianas lo con lo que pasa es que ahora digamos el vegetariano está es perdón el periodismo está especialmente de moda

Voz 10 35:41 Juanjo como tú estás además licenciado en el tema la historia sobresee también a mí me acuerdo leídas muchos años ya no me acuerdo en nombre del autor a me memoria pero había un alemán un libro escrito en cuarenta y siete el lobo en el hombro del hombre en el hubo algo así su teoría era vasco es interesante porque dice desde el origen del hombre en la tierra en el origen del hombre el el ser humano y era vegetariano y comía solo de frutos o lo que se puede encontrar en búsqueda de pero no carne pero como tenía como contrincante o adversario los animales feroces de la naturaleza

Voz 1 36:19 no

Voz 10 36:20 para impondrá o coger fuerza mirando a ellos siguió su ejemplo no es una teoría nada más pero no se Juanjo me has entendido bien

Voz 0470 36:31 sí sí bueno no en las teorías de la Administración apuntan por hay actualmente exactamente sí que es verdad que Brick venimos de unas etapas en que los primeros homínidos eran prácticamente solo vegetarianos a medida que se irá evolucionando hacia la decir que somos ahora el Homo sapiens sapiens pues incluimos el consumo de carne de una manera importante no obstante sí que hemos de tener en cuenta que por ejemplo nosotros que vivimos en una en el mundo occidental en el Mediterráneo donde la base de nuestra alimentación la constituyen los cereales de ese siempre los alimentos vegetales han tenido el principal protagonismo en nuestra dieta por eso cuando hablamos de la trilogía mediterránea de que hablamos de él del cereal el aceite hay no bueno y la no del vino

Voz 1 37:14 estos tres productos de origen vegetal

Voz 0470 37:16 para mí

Voz 1 37:18 bueno hemos analizado el fenómeno es el punto de vista histórico desde el punto de vista también cultural pero con Virginia ya lo hacíamos antes es importante introducir el el asunto comercial y empresarial en toda esta ecuación

Voz 24 37:28 son en qué medida la industria alimenticia

Voz 1 37:32 por supuesto la ganadera como antes nos planteaba Virginia está ofreciendo resistencia a un posible cambio en la dirección del del de un mayor una mayor aceptación del vegetariano mismo

Voz 0470 37:43 bueno yo creo que aquí hay dos líneas a destacar lado lo que ya había comentado antes un poco qué es ese sentido de que a medida que se vaya observando un crecimiento en el número de personas que deciden inclinados hacia moda modelos vegetariano soberanos la industria se da cuenta detectan nicho de mercado y empezó a ofrecer productos esos productos pueden favorecer que esa transición se acelere y que cada vez sectores más amplios

Voz 1 38:04 la población se vayan convirtiendo al vegetales

Voz 0470 38:07 mismo Leganés Por otro lado tenemos los productores digamos de productos de origen animal que se encienden las alarmas esos productores empiezan a intentar poner en valor pues sus propios productos empezó a destacar pues propiedades concretas de pues eso de los productos de origen animal hilos intentan focal las sintonía focaliza los intentan publicitar intentan contrarrestar ese efecto con lo cual pues tenemos digamos ahí una cierta disputa que ya veremos cómo a lo largo del tiempo de todas maneras como en el la evolución de hacia el organismo al PJD mismo están influyendo factores de fuerte arraigo cultural y pues eso creo que la industria lo va a poder reconducir hasta cierto punto tener en cuenta que ahora mismo la principal motivación Caio

Voz 1 38:52 a la gente para volverse vegetariano B gana

Voz 0470 38:54 es la cuestión de la sobre hechos en la protección de los animales

Voz 1 38:57 ese es el segundo lugar que aparece la cuestión ambiental

Voz 0470 39:00 y en tercer lugar que aparece en la cuestión de las low normalmente cuando se realizan encuestas

Voz 1 39:03 ya por lo tanto ahí es un elemento

Voz 0470 39:06 mi digamos lo propio interno de las personas que no es fácil de modificado mira hace unos minutos

Voz 1 39:12 los yo pedía precisamente a nuestros oyentes que nos llamaran para contarnos cuál de de estos motivos le ha conducido a volverse a convertirse vegetariano mismo no sé si convertirse es correcto porque esto se utiliza para las para las religiones inverso pero bueno algo de comer dieciséis así que Juanjo Virginia que no te no te saludó todavía en este tramo os invito a Salud a que saludemos juntos a Teresa de Madrid Teresa muy buenos días hola buenos días qué tal muy bien Teresa tú me cuentan que es vegetariana desde hace ya un tiempo desde hace siete años que tomara esta decisión pero en este último año abstenido tenido algunas dudas sobre tu opción por qué

Voz 32 39:49 sí bueno pues porque yo dice este cambio por motivos éticos no me sentía a gusto comido animales Salomé lo envía bien ahí lo que pasa es que al final pues mucha convicción ética que tengan llega el factor pues cansancio dificultad Hay obstáculos que te encuentras constantemente

Voz 1 40:08 Virginia esto es justo lo que tú nos contabas antes no que que a veces también influyen mucho mucho mucho nuestro entorno seguramente Teresa para ti ha sido difícil explicar muchas veces sobre todo desde hace siete años cuando quizá era menos común esta opción explicar muchas veces cuál era las razones de tu decisión no

Voz 32 40:25 sí bueno yo creo que las razones todo el mundo las entiende que sea un factor casi de de saludo de algo así todo el mundo entiende que es porque no quiere es el sufrimiento animal eh lo más difícil para mí han sido pues se el día a día cuando tienes que comer fuera de casa

Voz 1 40:41 la bien pero Lar

Voz 32 40:43 las opciones que tienen es verdad que existen más restaurantes cada vez especializados pero en los que no lo están en los restaurantes normales de menú del día normalmente es que no puedes comer nada y eso es un poco lo que se acaba mermando

Voz 1 40:57 Puerta Virginia cómo podemos animar a Teresa para que no se venga abajo en este octavo año de vegetarianas como si no la entendía perfectamente

Voz 0762 41:05 porque vamos eh yo es que soy la reina de la tortilla francesa y del que se tortilla cada vez que me toca salir no te pues dos primeros suerte sin ninguno de los dos primeros consigues que lleve ni carne ni pescado que hay veces que que es complicado entonces bueno yo muchas veces por lo que optó por decir oye vale sala me puedes hacer una tortilla francesa o claro esto sí es puntualmente pues bueno pues bueno se se puede llevar pero es verdad que por ejemplo para la gente que tiene que comer foie fuera por motivos de trabajo es complicado entonces yo os aparte pues evidentemente claro que la entiendo claro que la entiendo y si no si tiene razones es complicado sí que pues lo que comentamos en las ciudades quizá ya cada vez tienes alguna alternativa más pero pero bueno sí creo yo creo que esa parte es la

Voz 10 41:56 además quita la más común

Voz 0762 41:59 a cada fósil acabando cubriendo música

Voz 10 42:01 abrí Isidre Deimos trascendentes las últimas décadas ha sido una dieta muy basado en datos también ha crecido el obesidad dentro es un equilibro éticamente sintiendo pero en tipo alimento con la problema de obesidad que tenemos no viene de Kane viene de de comer basura largamente pero mucho cabreado

Voz 23 42:25 Teresa quizás tenga suerte se cumpla el pronóstico de economista y empieza a ser mucho más fácil encontrar opciones vegetarianas también en los menús del día de un restaurante normal digamos sí es verdad porque después de siete años

Voz 1 42:39 pues bueno si tú convicción respecto a la ética respecto al maltrato animal no ha cambiado tampoco tendría sentido que fuera la sociedad quién te obligara a cambiar tu posición te con mucho mucho mucho que hayas llamado también quiero dar las gracias por supuesto ya veremos qué nos trae dos mil diecinueve pero ha sido interesante aventurar qué podría pasar en ese año del organismo si Diego no Emmys como digo tiene razón junto a Virginia Gómez dietista nutricionista clínica y Juanjo Cáceres especialista en el estudio de la alimentación de es el punto de vista histórico social y cultural muchísimas gracias a ambos

Voz 0762 43:09 datos pero soy muy buen viaje

Voz 2 43:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González

Voz 33 43:19 Baptista cuestionar no saber si es justo lo que pago por mi seguros Duarte tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera

Voz 34 43:30 de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea

Voz 33 43:33 Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 1804 43:47 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 16 43:51 el arroba Hoy por hoy piensas

Voz 1804 43:53 facebook Hoy por hoy

Voz 1578 43:56 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar desmayarse atreverse estar furioso

Voz 35 44:05 el liberal esquivo alentado mortal difunto pico emplea traidor cobarde y animoso no fuera debería centro y reposo mostrarse alegre Chris altivo el fugitivo satisfecho ofendido receloso

Voz 1804 44:22 mire el rostro al clero desengaños beber veneno por licor suma olvidar el provecho amar el daño creer que un cielo en un infierno

Voz 35 44:31 dar la vida y el alma a un desengaño esto quién lo probó

Voz 1578 44:37 esto es amor Lope de Vega mil seiscientos treinta y cuatro el placer de escuchar

Voz 37 44:48 no

Voz 38 44:51 todos los oyentes de Play Segunda echan en falta algo en el programa echo de menos nuestra sección de cada jueves de pues vámonos reíamos Nos divertimos mirábamos Nos picaba mirábamos el móvil ver nos habría de la jornada éramos felices no bueno vuelve la mejor liga Fantasy de la Liga o Un dos tres ya está aquí la nueva Liga para los oyentes de Play seguro

Voz 1804 45:13 la vamos a tener ya gracias a los amigos de Benger calcó los amigos de Benger de Wenger viven Get dijo

Voz 23 45:20 tú sabes la mejor aplicación para para pronunciarla de escribir Thomas M

Voz 38 45:24 ya puede participar en el nuevo Fantasy del programa únete en Benger a la Liga de Play Segunda a tu mejor once cada semana gana los mejores premios una camiseta de un equipo de Segunda al mejor de cada jornada y una Play Station cuatro para el ganador final de la Liga escuchar Play Segunda ICV el mejor entrenador de nuestra Liga tiene premio

Voz 1804 45:53 no encuentro nada que me guste será culpa miedo te en medio de comunicación no será que no has escuchado la SER o te tenías que decir que no lo que nos ha escuchado la SER

Voz 39 46:13 te has encontrado no pero yo yo no puedo mentir la la la SER la escuchado no no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral mucha izquierda mucho buenismo

Voz 1804 46:24 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído láser tenía sentido yo decía que no pero la Cadena SER no podemos gustar a todos pero nos conformamos con gustar Dati estaba

Voz 12 46:51 es un personaje muy bonito precioso soy profesor va eres un hombre muy recto es un profesor alemán Pepe Viyuela qué les parecería si le diera unas clases de alemán lo que es raro un triste ser un viaje poco razón que bueno reciben en su casa a Joe enamora

Voz 40 47:08 ella yo creo que tiene el suelo en conflicto no porque que hacer renunciar a alguien que es mucho más joven dejar pasar la oportunidad de tu vida

Voz 1804 47:18 intentarlo le pasa no

Voz 40 47:22 porque le pasa por lo voy a contar no para quien lo sepa pues estupendo y quien no lo sepa pues que tengan una intriga acerca de qué va a pasar con este hombre tan mayor enamorado

Voz 1804 47:30 chica cada este cuatro de enero La Ventana ficciones tú mismo ya disponible en Cadena Ser punto com nuestra aplicación

Voz 10 47:45 inmóvil la ilusión de regalar

Voz 41 47:47 mensaje en colaboración con el Corte Inglés

Voz 2 47:51 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 47:57 la clásica distinción entre ser de ciencias o de letras empieza a quedarse un tanto Antón

Voz 3 48:02 bueno menos mal porque probablemente nunca

Voz 1 48:05 han ido demasiada razón de ser

Voz 42 48:09 por eso

Voz 1 48:10 alguien imagina preguntarle a Leonardo da Vinci Si era de ciencias o de letras o a Platón por ejemplo

Voz 0355 48:15 es decir la Isaac Newton que no teme no se moleste leer a Shakespeare porque no lo va a entender de pues así son nuestras escépticos no son ni de Ciencias ni de letras y de todo lo contrario desde Valencia profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica escritor de bestsellers como que es comer sano o transgénicos sin miedo el campeón de la divulgación científica José Miguel Mulet muy buenos días mola

Voz 23 48:37 buenos días feliz año desde el año desde Bilbao al periodista de la sección de Ciencia del diario El Correo Luis Alfonso Gámez muy buenos días muy buenos días y licenciado en Historia eh que es de letras efectivamente es de Lete escribe eso sí ese sí sí sí

Voz 3 48:50 tú no yo escribo sobre lo que me manda efectivo

Voz 23 48:53 también sobre letras si hace falta no es decir tú no te descuidas como hacemos los ignorantes ante el conocimiento con esa frase no yo es que soy de letras no yo soy un ignorante yo no sé de nada sede nos cada vez

Voz 3 49:04 de menos cosas pero lo bonito es que te obliga a conocer y que Ayman maneras de vincular Iker es Adif esa diferenciación de letras primeros estúpida y segundos irracional habéis estado hablando ahora de la de la alimentación verdad pues una cosa que que no se ha dicho y que hay que decir es que gran parte de los antropólogos piensan y hay pruebas de que comer carne nos hizo humanos por ejemplo no lo que pasa es que luego han cambiado las cosas todo se puede enfocar la distinción ciencias y letras estúpida no era estúpida hayan tiempos de Newton y uno de los grandes defensores de la Unión edad Thomas Henry James Lee por ejemplo el defensor de Charlie Darwin ya en el siglo XIX eh

Voz 1 49:44 le yo estaba pensando antes mientras hablábamos de alimentación que tú estarías en algo

Voz 3 49:48 en lugar de Valencia revolviendo te quieres aportó al debate

Voz 43 49:52 ahora mismo no estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que han dicho habría que incidir en que el organismo principalmente es una moda y que obviamente sin las industrias y las empresas van a meterse ahí porque hay un nicho de mercado entonces ya tenemos una hamburguesa vegetariana comercializado en Estados Unidos aunque que nadie se haga muchas esperanzas porque básicamente sabe que he hecho

Voz 3 50:13 ya dejado la gente que la aprobado poco gran parte de las hamburguesas de los que ya rápidamente

Voz 10 50:18 es verdad que las hamburguesas hamburguesas tampoco lleva

Voz 23 50:21 su viveza y sabe que hecho el sabor este lugar

Voz 10 50:23 sí exacto pero vamos veremos cuando pase la moda ojalá por lo menos en la de