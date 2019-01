Hoy por Hoy (02/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:05 Isabel Quintana muy buenos días buenos días

Voz 0824 00:08 Junta de Extremadura califica de inútil a Renfe otros las cuatro averías que han sufrido los trenes extremeños desde que comenzó el año la última se ha producido esta mañana en el tren que une Cáceres y Sevilla y sus nueve viajeros han tenido que viajar en autobús hasta Mérida anoche el convoy que hacía la ruta Badajoz Madrid el volvió a quedarse tirado en mitad del campo durante varias horas con ciento ochenta personas

Voz 3 00:28 a bordo el director general de Transportes de la

Voz 0824 00:31 Junta exige a Renfe que si no son capaces de dar un servicio adecuado proporcionen un medio de transporte alternativo a los extremo

Voz 4 00:37 años no se puede de ninguna de las maneras permitir que pongan en peligro la seguridad de ningún español Renfe no tiene capacidad para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros de te diríamos que por favor que lo dejaré que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tenían que trasladarse como todos los ciudadanos de este país lo pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera pasarme pero porque ellos sea unos inútiles digámoslo así de claro unos inútiles que no son capaces de gestionar adecuadamente una

Voz 0824 01:09 Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana una patera con setenta y dos personas a bordo que trataban de llegar a las costas de Almería más dato redacción en Andalucía este Rodríguez

Voz 0592 01:18 un portavoz de Salvamento Marítimo ha informado de que el buque Sar más trilero ha rescatado a los inmigrantes a las nueve y veinticinco minutos de esta mañana el barco de Salvamento permanece en la zona así como el avión Sasemar ya que han recibido avisos de la salida de nuevas pateras desde las costas africanas pesa las bajas temperaturas la jornada de ayer en el mar de Alborán fueron localizadas dos pateras en las que viajaban noventa y seis inmigrantes que fueron trasladados al puerto de Almería y otra en el estrecho de Gibraltar con quince personas

Voz 0824 01:48 la portavoz de Ciudadanos niega que haya discrepancias con Manuel Valls con respecto a Vox el candidato a la alcaldía de Barcelona al que apoya el partido de Rivera ha defendido que no se debería pactar con la formación de Santiago Abascal que preferiría incluso perder un gobierno antes de aliarse con ellos Inés Arrimadas ha dicho en Hoy por hoy que la postura de Valls no difiere de lo que defienden ellos usando

Voz 5 02:08 señor Manuel rallys yo creo que tiene una posición totalmente compatible con lo que estamos haciendo en primer lugar quiero recordar que Manuel baches un candidato independiente y que me tengo que absolutamente de todo pero que parece que es absolutamente compatible lo que está diciendo vale no quiere acuerdos de gobierno con una comparativa antieuropeísta como es vox evidentemente eso es lo que estamos haciendo

Voz 6 02:31 el un ciclista muerto tras ser arrollado por un vehículo Marina Vallès según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico el siniestro se ha producido en torno a las ocho de la mañana en la carretera CV seiscientos setenta y cinco en el término de Gandía cuando el conductor de un coche ha arrollado a un hombre de setenta y cinco años que circulaba con su bicicleta como consecuencia del siniestro el ciclista fallecido en el acto hasta el lugar del accidente han acudido efectivos de la Policía Local de Gandía la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil así como efectivos sanitarios que sólo han podido certificar la muerte del ciclista la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente once y tres diez y tres en Canarias

Voz 2 03:10 cadena SER

Voz 7 03:11 el Real Madrid

Voz 1694 03:14 en Madrid las operadoras del cero sesenta y uno denuncian que la gerencia del Summa uno uno dos conoce la situación precaria de las ambulancias en la Comunidad no hace nada al respecto aseguran que están dejando a los pacientes colgados en sus casas a la espera de un traslado al hospital para una cita médica o para recibir un tratamiento que no dan abasto con las llamadas de los usuarios porque la plantilla se ha reducido a la mitad desde dos mil seis Teresa Rubio han querido que les modifique hemos la voz por miedo

Voz 3 03:37 salia así el mejor hace muros

Voz 8 03:40 dicho Christensen la urgencia para una visita en un domicilio cinco y seis ganadero importa serio

Voz 9 03:50 en el Centro Coordinador de esto en las urgencias

Voz 1933 03:52 el transporte programado que se realiza como ambulancias que están concertadas la situación todavía es peor sobre todo con dos empresa

Voz 10 03:58 el Santa piensan sin servicios a diario sino eh

Voz 1933 04:02 pacientes que se quedan sin su rehabilitación su quimio o suscitan

Voz 10 04:05 se tiran unos jornada diciendo independiente pendiente a la espera de que después del quinto pendiente pacientes exasperado subir como puedo

Voz 1933 04:16 desde la dirección del Summa reconocen alguna incidencia puntual en alguno de los cuatro mil desplazamientos que se realizan cada día respecto a la pérdida de citas aseguran que han abierto a las concesionarias hasta ocho expedientes sancionadores por los que han tenido que abonar cien mil euros en total y hoy miércoles

Voz 1694 04:31 continúa activado el escenario uno del protocolo anticontaminación que se mantendrá al menos durante toda la jornada de hoy con limitaciones de velocidad a setenta kilómetros por hora en la M treinta el interior de la M40

Voz 9 04:41 en los accesos en ambos sentidos antes del mediodía el Ayuntamiento informará sobre si mañana se desactivan ose mantienen estas restricciones tenemos cuatro grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 0592 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista información actualizada en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:06 la BNS servicios informativos

Voz 11 05:16 en la SER Hoy por hoy

Voz 12 05:20 con Pablo González Batista lo habitual cuando tienes diez años es que tus padres no te dejen bajar solo

Voz 3 05:26 playa ni por supuesto irte nadando

Voz 12 05:28 la zona de la playa que técnicamente conocemos como donde cubre

Voz 9 05:35 pero ese no es precisamente el caso de nuestra siguiente invitada con esa edad con diez años

Voz 3 05:39 había logrado en Campeonato Europeo júnior de su deporte y ganó su primer título con como campeona mundial de kitesurf en la categoría absoluta a los veintiuno cuando ya había ganado el título otras nueve veces decidió tomarse un descanso de la competición y no creo que sea muy aventurado decir que si su deporte tuviera sólo un la pequeña parte de la atención mediática que despiertan otros deportes que seguramente se le vengan a usted a la cabeza dificultad nadie dudaría de que Gisela Pulido es una de las mejores deportistas españolas probablemente de todos los tiempos Gisela Pulido muy buenos días

Voz 0268 06:12 hola buenos días qué tal muy bien dice la son las

Voz 3 06:14 once seis de la mañana las dieciséis en Canarias que tú conoces también por cierto a estas horas tuyas comprobado la previsión del viento de hoy

Voz 0268 06:22 pues sí la verdad que sí ha hecho estaba está mal decirlo bebían el coche venía pensando en en el día de hoy no porque ayer hubo Levante hoy entra poniente con lo cual para mí es fundamental comprobarlo por la mañana claro e hizo lo primero que hay que he hecho ha sido abrir la previsión de viento de mirar el mirar las olas mirar el viento mira la dirección y a la hora que entraba para la entrevista para Tarifa a preparar las cosas para ir al agua

Voz 3 06:47 o sea que venían en el coche pensando a ver qué cuándo se acaba esto no es ya quieres estar las chicas vale pues calcula que va a estar en el agua no se dotarlas de la playa del estudio al eh

Voz 0268 06:57 veinte minutos veinticinco minutos antes

Voz 3 07:00 las doce seguro que ya estas que ya estás en el agua hasta qué punto depende Gisela

Voz 9 07:05 a tu humor cuando te levantas por la mañana del viento

Voz 0268 07:08 pues es toda la verdad que mi vida es todos lo el viento ahí ya digo es que cuando durante por la mañana lo primero que hago es ponerme parlamentaria mirarse viento mirar el día que hace un lado Isaí poniendo levanto a ahí toda mi vida gira en torno al miento sea por ejemplo por la mañana suelo ir haciendo es entrenar físicamente no

Voz 3 07:25 sí pero si hay viento bueno por la mañana

Voz 0268 07:27 me salto el físico voy al agua directamente en luego el físico lo por la tarde aunque esté más cansada pero claro la prioridad siempre se entrega el agua no

Voz 3 07:35 claro que para que la gente nos entiende Gisela tú eres de ese tipo de gente que cuando se

Voz 12 07:39 levanta el viento en la playa corre en la

Voz 3 07:41 zen contraria es decir cuando el resto corremos hacia el chiringuito a refugiar no la queremos correr hacia la orilla esa eres tú no exacto donde se estudia de playa perfecto

Voz 0268 07:51 a medida de Playa de hecho yo no voy a la playa toman el sol nunca

Voz 9 07:53 que nunca gol

Voz 12 07:59 te presenta Don calen que también es de una aire

Voz 3 08:01 la también de una relación estrecha con el mar

Voz 12 08:04 Don tampoco ha tomado mucho el sol como eso es eso turno leves pero ya te digo yo está blanco y el depende la temporada e ir en verano me pongo un poco más bonito pero en general tengo

Voz 9 08:15 es lo rico creo bueno por eso Gisela Pulido es de

Voz 3 08:19 es practicase deporte que la mayoría hemos visto muchas veces desde la orilla de una playa ventosa que se llama kitesurf que es ese de las cometas Él que es el de la velocidad el de los Altos absolutamente espectaculares

Voz 12 08:30 y ahora Gisela vive en Tarifa donde donde

Voz 3 08:33 está habitualmente cerca de la playa de de Vall de vaqueros que como la de Jandía por ejemplo en Fuerteventura es especialmente apropiada para la práctica del kitesurf que busca un un surfista Gisela en una playa además de lo obvio que es que haya viento porque no basta solamente con que haya vida

Voz 0268 08:48 bueno yo creo que que son muchas con el no para mí una buena playa eh hace mucho el entorno no es decir que haya que sea un paisaje bonito me gusta estar navegando oí disfrutando del paisaje y luego hay que cuando estás en el agua tienes otra perspectiva no es lo mismo que cuando estás en la playa no estás de la playa mirar hacia el mar bajase en el mar mira hacia la playa no quieres tener un o una entorno bonito y no me refiero pues a edificios una playa urbana me gustan más las playas salvajes por ejemplo a que decías tú de Jandía o

Voz 3 09:15 eh o la de Tarifa que en Tarifa tenemos doce

Voz 0268 09:17 Pedro salvajes de playa con con condiciones increíbles no obviamente pues que haya buen viento que sea estable que que haya algo de hola hay que bueno que sí puede ser pues eh haga buena temperatura ir habano estén muy frías por eso yo suelo aunque tú eres

Voz 3 09:31 Premià de Mar en Barcelona tú cuando tenías la edad madura edad de ocho años dijiste enero yo me quiero ir a tarifa porque yo quiero hacer kitesurf supongo que el primer paso en Premià fue volar cometas en la playa como todos hemos hecho no

Voz 0268 09:45 sí sí bueno John todo la verdad que me acuerdo no de de salir de la piscina porque él yo hacía natación oí hacia competían natación con la mañana antes del cole piscina pues el cole piscina y cuando salía de de nadar Mi padre me recogía íbamos directamente a la playa aprovechan las últimas horas de luz solar esas cometas pequeñitas no de de juguete digamos no las de dos líneas au claro pues esas pequeñas comenta Si me acuerdo perfectamente no que que el día que fue el veinticuatro de junio de dos mil dos pasa San Juan no que es el santo de mi padre a Samper a y ahí fue la primera vez que me inicié en el hago porque mi padre siempre decía vale Larena te dejo la gente dejó pero yo le insistía insistía y nunca nunca decía nunca me decía venga en el agua pues hasta que eso fuimos allí estar el días Ampera pescador y ahí pues por primera vez su material su tabla su arnés todos Cometa Ivonne y empecé a hacer kitesurf

Voz 3 10:40 por eso todos no sorprende y es el título sabes tu precocidad Si Si miras hoy cuando tienes veinticuatro años estás a punto de cumplir veinticinco el día el día catorce entonces que si miras hoy esa decisión desde la distancia del tiempo y de los éxitos crees que tomase la decisión correcta ese día hace tanto tiempo ya

Voz 0268 10:58 sí yo creo que no sea no me arrepiento de de ninguna decisión que he tomado en mi vida sí que ha habido decisiones que a lo mejor no ha sido lo más acertadas todos cometemos errores en la vida pero pero yo ahora mismo mira mira hacia atrás sí me considero una chica supera afortunada por la vida que tengo para ver dedica por haberme dedicado al deporte profesionalmente no oí bueno sigo en ello porque tengo proyectos de futuro bastante bastante prometedores no pero creo que que lo mejor que me ha podido pasar es es dedicarme al deporte a la competición porque creo que te aporta muchísimas más cosas no solamente pues el ganar un título puede estar compitiendo sino todos los viajes es lo que aprendes a enfrentarte a alguien no hace que que también que como persona porque al final el deporte es es que no solamente es ganar es es todo es perder es entrenar es es ir a los destinos es la planificación la estrategia es todo no es casi como una partida de ajedrez como un como sabes una batalla no digamos si la batalla no solamente se gana esos siete minutos de competición sino en todo el año no entonces aprendes Montón

Voz 3 11:58 probablemente por eso Gisela tú decidiste en al año dos mil quince retirarse de la competición de esos siete minutos obligatorias de competición delante de cinco pues para asumir otros retos de los que estamos a punto de hablar es decir estás en una especie de descanso en el que no está descansando nada por supuesto pero vamos a es ahora sí vamos a descansar solamente unos minutos vamos a escuchar unos anuncios nosotros tenemos también patrocinadores tú sabes lo importante que es esto Gisela pues escuchamos unos anuncios ya la vuelta se imponen

Voz 9 12:24 no no yo gano mucho

Voz 3 12:26 en bañador comprado abierto no no te prometo que sí

Voz 9 12:32 Pablo González Batista Cadena SER

Voz 13 12:36 qué Nacho m ya estamos de rebajas de Noi consigue los mejores looks de invierno a precios increíbles hasta un cincuenta por ciento de descuento tía además los miembros estrelle club disfrutan de descuentos adicionales descubre los de la ATP nos vemos en Aceh Yemen

Voz 14 12:52 sí

Voz 15 12:59 colecta con hoy por hoy a través de nuestro tuit

Voz 7 13:04 vi a tus comentarios y opiniones

Voz 16 13:15 ah

Voz 17 13:16 hola muy buenas les habla Laura Piñero miembro del equipo de La Ventana en estas fechas tan entrañables y familiares o no quiero sumarme a este espacio radiofónico de la SER para felicitar a todos sus oyentes y comprometerme un año con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar solo

Voz 18 13:38 que sean felices

Voz 19 13:48 el trece de octubre de mil novecientos setenta y los que vuelo cinco siete uno en el que viajaba el equipo uruguayo de rugby All Cristiano estrella en los Andes

Voz 7 13:59 los supervivientes quedarían aislados en las montañas durante siete impactos días sólo dieciséis de ellos lograron sobrevivir este domingo a partir de la una de la tarde Parra

Voz 19 14:14 el milagro de los Andes en a Por otro lado humano del deporte con Michael Robinson síguenos también el acento Robinson punto de las

Voz 1322 14:27 qué es lo más emocionante que ha pasado esta semana

Voz 7 14:30 vale a ver si aciertas mal que nuestro mega poca este esté entre los cincuenta primeros de acto

Voz 20 14:38 en las que tenemos mega pocas que puedes escuchar que en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios de las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 3 14:49 es muy triste como los Maçanet

Voz 21 14:52 en este país

Voz 22 15:03 clase de pintura o de cocina au sur o snowboard por queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las empellón John Thain punto com

Voz 1322 15:19 para el día de Reyes un regalo muy especial

Voz 22 15:22 no me cuentes cuentos se

Voz 1322 15:24 de Pot casi infantiles disponible en Podium podcast que narra las vidas de mujeres fascinantes sonaban muy distinto en las voces autoras a como suenan cuando le uno en la intimidad de su casco Las Voces de Montserrat Domínguez Raquel Martos Celia Blanco Omar edad que han escrito y contado historias inspiradoras de mujeres apasionantes

Voz 23 15:44 es una muestra guerrera a la que le bastaron dos armas para conseguirlo

Voz 1322 15:48 está hazañas la palabra colección Podium no me cuentes cuentos este seis de enero a las siete de la mañana en la SER

Voz 24 15:56 es que

Voz 2 16:00 hoy por hoy con Pablo González Batista cadenas

Voz 12 16:07 muchas veces la importancia que le damos a las cosas depende mucho de cómo nos las cuenten por ejemplo

Voz 3 16:16 Gisela Pulido ha sido campeona del mundo de kitesurf en diez ocasiones consiguió su primer título mundial con diez años y en los últimos tres ha decidido buscar nuevos retos a su deporte ha competido contra deportistas de otras modalidades de vela y a ganar se ha propuesto unir por mar todas las islas del Archipiélago canario sobre una tabla guiada por una cometa adivinen por último se ha enfrentado a gigantescas paredes de agua en busca de algunas de las olas más grandes del mundo

Voz 25 16:59 te tengo miedo porque nunca su uno la grande nunca me he puesto delante de una pared de no ocho diez metros de agua no sé cómo mostraba comportarme Cometa entre entes

Voz 3 17:11 en ver cómo ha sido ese último reto de Gisela Pulido lo pueden hacer en el documental and Fall que acaba de estrenarse en Movistar porque el Movistar Plus y será buenos días de nuevo

Voz 0268 17:20 buenos días dice Si nos contara

Voz 3 17:22 hazañas de tu deporte las tuyas y las de Tussam tus compañeros de deporte con la misma épica con la que nos cuentan un gol por la escuadra yo ya me habría comprado una cometa yo ya canso cae solo pero oye es bueno que siga siendo el kitesurf Un poco minoritario o hay viento para todos pues la verdad que

Voz 0268 17:42 eh que yo creo que asista bien sí sí imagínate que fuera un deporte de masas no de todo el mundo hiciera cae

Voz 9 17:50 sería

Voz 3 17:53 creo que ahora setenta quedaría la cometa viento hay pero espacio para todos en la en las playas buenas igual no tanto

Voz 0268 17:57 sí yo creo que pasaría como como el surf un poco no que sufre un deporte que me encanta pero cada vez lo está practicando más gente en las olas los picos pues cada vez hay más gente y hay más problemas no hay Iker el CAI es es un poco más me lo más más tranquilo no hay mucho espacio para todos el mar es muy grande pero bueno un así eh la hora que a mí me gusta no el poder estar en una playa disfrutando de un día increíble estar sola en el agua tiene

Voz 9 18:20 esto no quiere decir que no tenía que haber más apoyos eso sí eso no Gisela una pregunta esto es un poco adaptar una el físico importa yo yo tengo casi dos metros Peso noventa y siete kilos y hay un hay que mil hasta los cielos con Matí como los jinetes de caballos muy cosa que un cierto peso le viene mejor

Voz 0268 18:46 un hombre obviamente para competir a nivel profesional e el tamaño y el peso importa no

Voz 9 18:51 estos no descartó era como profesional

Voz 0268 18:55 a ver es que los deportes de de de Free Style de dónde es que es dar piruetas y vuelta así maniobras el tamaño es importante no puede ser muy alto porque sino el centro de está mucho más arriba entonces es menos ágil digamos en el aire no mira los gimnastas que pequeñitos son en también somos pequeñitos porque no a la hora de hacer las maniobras eh nos costaría mucho más girar no

Voz 9 19:17 pero luego para practicar el deporte por libre no importa

Voz 0268 19:19 puedes practicar deportes de todas las edades yo empecé con ocho mi madre tiene cincuenta y dos empezado ahora eh hay gente con poses poco más gordita quita hay de todo lo que importa realmente es el viento si hay viento no hace falta que vayas con comenta muy grande y si hay viento el viento tiene energía suficiente para levantarte a día todos

Voz 3 19:39 me temo tome lo de Pablo el tú me pues lo que yo sé es que tanto tú como yo que también soy bastante alto lo más cerca que vamos a estar de ganar un campeonato del mundo de kitesurf es en este momento es decir hablamos más cerca oye decíamos Gisela que que sacaba tendrán Movistar el primer episodio de ese documental que se llama han Gisela Pulido sobre tu reto de enfrentarte a las olas más grandes del mundo y a mí la primera pregunta que se me ocurre teniendo en cuenta que tú has ganado muchos campeonatos del mundo de Kay que te dedicas al freestyle que no tiene nada que ver con las olas la que prevalente de hecho tu tu madre aunque sea iniciales deporte que es qué necesidad

Voz 0268 20:13 ese sí es verdad que bueno incluso a muchas veces me lo pregunto yo a mí mismo Eloy

Voz 3 20:17 sería

Voz 0268 20:19 si me lo pregunta varias veces porque por varios motivos primero porque estuviera compitiendo en freestyle tendría una vida mucho más cómoda y más fácil el sentido de que tendría una rutina tendría unos campeonatos a los que acudir tendría como una estabilidad no en dentro de mi cabeza digamos no a nivel regional en cambio con las olas es súper complicado porque le esas son las grandes no siempre están ahí hay que buscarlas hay que hay que tener suerte para que entre un suelo una por una tormenta digamos no hay hay hice provoquen esas holas ir al destinos a que no está aquí a la vuelta de la esquina que me tengo que hasta Hawai me tengo que ir hasta Fiji o a jugar a la Polinesia francesa es que que no están aquí en Tarifa nueve y es complicado es una preparación y un entrenamiento para un proyecto así es complicado que los entrenamientos realmente no los pues hacer en una ola grande los haces pues haciendo amnesia eh trabajando la resistencia a surfear olas lo mejor de gran tamaño pero no gigantes entonces es complicado no oí bueno luego no estar ahí delante de una hora de ocho diez metros

Voz 3 21:12 las qué hago aquí da viendo que subió a preguntar justo busque para que la gente sea una idea la el primer capítulo está rodado en Hawai la ola que se puede decir sur feas no aunque sea con viento la ola a la que sí en la que te subes ahora que montas sea machos que que es mandíbula como la mandíbula de un tiburón que ya es un nombre que sólo desde el nombre he dicho desde la radio ya impresiona como es plantarse físicamente delante de una ola de ocho o diez metros con la cobrar conciencia de la de la dimensión que tenemos de lo pequeñitos que somos

Voz 0268 21:44 sí sí es es en que la verdad es que lo que más me lo que más me costó fue la logística de llegar hasta el sitio porque la la es la ola de de jazz en Hawai es es una ola donde

Voz 3 21:54 eh

Voz 0268 21:55 es bastante local no todo el mundo entra ahí obviamente porque si alguien entra que no tienen experiencia Se puede ahogar y sería muy mala imagen también no para el deporte para la para todo en general entonces solamente para llegar ahí nunca sea nadie lo por lo vais a poder ver el documental pero no he tenido ninguna información de ningún tipo ni de cómo se llegaba ni de dónde salíamos ni como acudimos hasta ahí al final hay que coger un esquí irte veinte minutos por en medio del mar hasta que llegas al al pobre que digamos y así un montón de cosas oí cuando estás ahí puedes preparar todo el material en el esquí inflar en la Cometa estirar las líneas montan todo el aparato digamos no

Voz 3 22:27 claro hasta que que si estás en una ola

Voz 0268 22:30 todos a logística era lo que más me preocupaba no una vez que estaba ahí delante de la ola sólo pensaba en disfrutar la adrenalina del momento no que la adrenalina es como que camufla el miedo

Voz 3 22:40 Gisela la que tiene que lidiar para pasarte al sur porque has dicho que el sur te gustaba mucho pero que los picos está de están muy muy concurrido sé que es difícil conseguir buenas olas tú claro tú te has tenido que pasar directamente a la sala de diez metros que por razones obvias están bastante menos concurridas en el fondo a hacer sur con una con una cometa nuestras pensando pasarte al sur digamos al sur impura puro no

Voz 0268 23:03 no eso es imposible eso es es muy complicado es otra disciplina otra los a otro deportes no tiene nada que ver es yo lo que estoy haciendo es otra disciplina dentro del CAI que aun así es difícil pero no tanto pero pasar de otro deporte sería inviable no bueno yo practico sur de por libre hace un par de años que hago surf que tampoco mucho y todavía me queda mucho por aprender no sí sí pero

Voz 3 23:26 este es tremendo lo lo dura que es la Kurt la curva de aprendizaje en el sur supongo que en el CAI también no lo he probado pero en el sopla va a aprendizaje es si cae muy lejos no es esta no

Voz 0268 23:36 perdona que te interrumpa pienso yo no decía que el cae muy rápido al principio y luego se estabiliza y hay una línea recta a no ser que le des mucha caña no pero el cambio en el sur yo creo que es al revés es una línea recta hacia arriba y después ya cuando piezas acoger nivel ya te vas de nivel no

Voz 9 23:52 pero al principio de súper duro la Marte da unas lecciones de humildad bastante vuelve suele contar estoy pensando hombre todos hablado de Sampe te el pescado hay hay algo místico en esto también para el deporte es un camino algo que también en tu interior un tipo de comunión con Mary viento

Voz 0268 24:14 momento de místicos a no sé que estoy entrenando sí sí cuando estoy navegando por libre sobre todos los días de poco viento que lo que suelo hacer es meterme con el no que es la tala que que va por encima del agua con una a la debajo entonces tiene mucha resistencia no necesitas tanto viento para hacerlo todos los días que no puedo entrenar fría está y lo que no podrá navegar a Buffon imagínate sólo ya para empezar estás volando por encima del agua no tienes ningún ruido entonces es súper súper místico en una paz increíble y te puedes ir kilómetros y kilómetros adentro os yo me he llegado a hacer desde Premia de Mar donde soy un día que estaba ahí navegando hasta Barcelona con el folk ir y volver que fueron como cincuenta y pico kilómetros en un día como es una pasada en medio del mar es increíble

Voz 3 25:01 muchas horas encima del mar de algo que a mí me por razones obvias me interesa mucho qué tal el desafío comando de mística el desafío de unir las ocho y las

Voz 0268 25:09 las nuevas fue increíble la verdad que fue justo después de me yo me retiré de la competición en agosto no en septiembre creo que fue la última hablado de compró todo el mundo cuando gané en dos mil quince en enero ya estaba maquinando para hacer este proyecto es que realmente no tuve ni tiempo para descansar nada casi y fue fue una pasada porque fue un trabajo de investigación previo muy muy muy muy importantes algo que yo nunca había hecho yo me dedicaba lo mío que era entrenar físico técnico reparar la cabeza a los campeonatos pero nunca me había puesto a investigar una isla como entraba el viento en esta isla aquí playa tenía que llegar qué rumbo tenían que coger prepara el barco de de apoyo el el apoyo económico también porque necesitas la ayuda económica para todo parado el proyecto no y al final fueron trescientos ochenta kilómetros en siete días lo sea desde La Graciosa hasta

Voz 0592 26:01 el Hierro todas las islas cada día un recorrido

Voz 3 26:04 bueno yo debería informa debo informarte aquí porno vestida que te envidio profundamente tú has podido verlas las islas como casi ningún canario la las hemos podido ver aunque las hemos visitado todas y además Gisela este además de un desafío físico un desafío importante para ti en lo físico y el entrenamiento y la preparación que nos ha contado también implica una supongo que también en el de las olas implica que tienes que depender de un equipo es decir el kitesurf un deporte por lo general aunque obviamente estas muy bien rodeada es un deporte solitario como el sur Fer estuvo enfrentada a la naturaleza pero en este caso aquí tienes que confiar mucho en un equipo en un barco de apoyo etc así es difícil también digamos de legar cuando uno se dedica un deporte tan tan tan individual delegar y saber que depende de un montón de factores que no son solamente tu propia habilidad

Voz 0268 26:46 pues la verdad es que tengo suerte y decir que no porque en realidad es como es estuve el es un deporte individual pero como siempre desde que tenía ocho nueve años estado con mi padre que hemos sido un equipo pues se me hace muy fácil delegar porque yo confío en que las personas hacen bien su trabajo sino no estaría donde están entonces cuando yo contacto con el con el equipo de apoyo para para ir a hacer pues el recorrido de las Islas Canarias cuando me voy a a la hora de Llanos que tengo que ir un esquí con es que es el que me va a hacer el el rescate yo confío en que esa persona aunque no la conozca digo si es capaz de meterse en en Jaguar con el esquí sabe hacer bien su trama

Voz 9 27:24 a Messi no lo estaría quienes eh soy bastante

Voz 0268 27:27 en ese sentido no y eso hace que que mi cabeza está mucho más tranquilo

Voz 3 27:32 pues Gisela tú eres una de nuestras mejores deportistas lo decía al principio yo me voy haber puesto en toda la entrevista no da hablar de deporte femenino porque ya empieza a esto hacer deporte a secas haber cientos mil diecinueve Nos vamos apuntando apuntando eso en la cabeza que vamos a hablar de grandes deportistas tú eres una de ellas diez veces campeona del mundo de kitesurf confiamos en que quizá sí digo futura campeona

Voz 12 27:53 implica esto como te suena muy bien

Voz 3 27:57 pues salía suele hará viable fíjate fíjate además que el hecho el kitesurf podría ser disciplina olímpica si no me equivoco en París verdad

Voz 0268 28:04 sí bueno ya ya está aprobado sea más sencillos y no olímpica yo empiezo a competir este año iba a decir el año que viene pero ya estamos entonces

Voz 12 28:12 estas que si estás mirando cómo va el Sena de bien

Voz 3 28:15 se está mojando de no no se sabe dónde va cuál va a ser la sede

Voz 0268 28:24 pero que en Marsella pero no no estoy segura todavía faltan varias cosas por aprobar porque todavía queda bueno primero están los Juegos de Tokio y después Paris así que todavía falta pero ya empieza a competir el año que viene de hecho me voy hasta el año que viene

Voz 3 28:36 de este año

Voz 0268 28:38 me voy a voy a San Francisco a entrenar allí donde están los mejores de esta disciplina que es el fotógrafo Eli nada hay empieza a hacer campeonatos al final bueno va a ser otro otro otro cambio importante mi carrera no al final va a ser otra disciplina diferente ni Freestyle Nicholas Ray sin que son carreras pero bueno

Voz 3 28:54 pues muchísima suerte ahora en el Racing pero bueno en todo lo que te propongan por supuesto Ciencia Feliz cumpleaños dentro de sólo unos días nos han quedado muchísimas cosas por hablar ni siquiera tienes veinticinco años Gisela así que volveremos a encontrarnos en Hoy por hoy muchísima gracia téngase dice

Voz 0268 29:09 buen día gracias

Voz 3 29:12 hola

Voz 11 29:14 quien

Voz 27 29:19 sí

Voz 2 29:59 en la Cadena Ser

Voz 15 30:00 hoy por hoy con Pablo González Batista purpurados tienes un tres por dos semanas a cinco productos como el aceite virgen extra de cero te sale gratis Carrefour todos parecemos mejor conecta con Hoy por hoy

Voz 7 30:24 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 28 30:33 con las horas del día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos

Voz 7 30:42 unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha mover cuidado con el oro aquello que les parece bien a los problemas

Voz 29 30:58 Nos profundo malestar a los de aquí mucho poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando quitado con la vaca

Voz 7 31:12 y ustedes se preguntarán qué hacer tal sí

Voz 3 31:15 situación

Voz 7 31:17 escuchará Ángels Barceló información contrastada y análisis

Voz 30 31:25 hora25 le estamos esperando en la SER

Voz 1 31:30 desde los estudios centrales de hacer la vida moderna sin público la vida moderna sin ofensas la vida moderna sin gracia gracias

Voz 1322 31:44 bien bien

Voz 7 31:47 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en On My love con David Broncano

Voz 30 31:55 siguen los también en nuestra aplicación móvil

Voz 9 31:58 cadena SER punto com o hacer

Voz 1432 32:03 Escuredo Dani Garrido hoy los goles de Queipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu Televisió es muy fácil

Voz 1 32:11 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 31 32:26 hola vecina la he visto que te has puesto alarma sí vinieron ayer los de Securitas Direct instalarla Mela es mucho lío jefa te metes en la web de Securitas Direct tipo es calcularlo online anotadas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 7 32:39 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1322 32:51 los Reyes están ya a la vuelta de la esquina menos mal que los niños tienen el catálogo de juguetes de El Corte Inglés piden pues los juguetes más deseados de estas Navidades como los bebés llorones hay siete modelos diferentes con Minnie Mickey Panda Nahla o la estación de policía súper things ya sabes todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 12 33:13 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1322 33:16 el Faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 22 33:28 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 12 33:42 con Pablo González Batista primer miércoles del año primer reencuentro con María hoy con Baltasar Garzón para hablar de todo aquello que tiene que ver con nuestro presente con ICO también con nuestro pasado a que son dos vasos comunicantes que se nutren en el uno del otro muchísimo más de lo que podríamos llegar a pensar para eso tenemos aquí a mi lado en Madrid a Baltasar Garzón muy buenos días qué tal buenos del año nuevo en el juez

Voz 3 34:06 lo que se dice en estas en esto

Voz 12 34:08 las esto es bueno comer Atom Good

Voz 32 34:10 necesitamos es que buena continuación si olvidas felicitar a alguien un amigo así el feliz año nuevo esta esta esta semana santa de vale Estebas en nuestro hasta la próxima semana nadie te queda bien no te queda como formales mejor María Garzón desde nuestros estudios de Radio Sevilla voy a intentarlo Good Food ni eso

Voz 12 34:31 pues venga a María aquí también de viene muy bien qué tal del no no hagamos de no regular no pero seguiremos muy no

Voz 3 34:47 bueno como tenemos poco tiempo vamos a empezar a hablar hoy del del tema que queremos poner porque nos gustaría abrir el año con vosotros con una demanda prioritaria para muchas personas de cara a este nuevo año que es el desarrollo para la ley de Memoria Histórica

Voz 33 34:57 porque es una vergüenza porque yo creo que todo el mundo sabe que la ONU ha dicho que somos el segundo país después de Camboya que más desaparecidos tenemos en fosas comunes cómo se va a quedar eso cómo lo vamos a hacer es unos familiares con esto edad que tenemos

Voz 3 35:13 para situarnos Se trata de una ley aprobada por el Congreso de los Diputados el treinta y uno de octubre del año dos mil siete durante el mandato de gol del Gobierno de Rodríguez Zapatero

Voz 9 35:22 luz verde del Congreso de los Diputados a la Ley de la Memoria Histórica El Partido Popular Esquerra Republicana de Cataluña para muchos quedó

Voz 3 35:28 en buena medida derogada de facto con la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy al dejarla sin dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado

Voz 34 35:35 la

Voz 35 35:36 la asignación presupuestaria en los cuatro presupuestos que ha hecho este Gobierno con cinco ha sido obtener la media cero pero todo

Voz 3 35:45 una ley que cuenta también hay que decirlo con numerosos detractores como por ejemplo el ex presidente José María Aznar

Voz 34 35:50 qué se quiere hacer con todo esto de la ley de Memoria Histórica

Voz 3 35:53 no hay unas víctimas los de un lado

Voz 34 35:56 puede ganar o nuevas formaciones como Vox

Voz 3 35:58 vamos a escuchar a su secretario general Javier Ortega Smith

Voz 36 36:01 la ley llamada memoria histórica que habría que calificarla la ley de la mesa histérica porque al final es entender la historia de manera tergiversada

Voz 3 36:09 hay una ley que en el fondo tampoco termina de satisfacer a muchos ciudadanos del digamos progresistas porque consideran que se queda corta nosotros en esta sección Baltasar María dedicamos tiempo precisamente a reivindicar la memoria la memoria de todo tipo a través de memorizar pero puede que esta pregunta resulta obvia pero a lo mejor conviene nunca mejor dicho recordarlo de vez en cuando porque Baltasar es tan importante la memoria en un país democrático

Voz 0269 36:34 la memoria es la esencia de un pueblo es presentes futuro porque de esta forma se construye la fortaleza de del pueblo no puedes olvidar no puedes compartimentación es verdad que el peso de la memoria es muy grande y tendemos a a a elegir aquellas partes de nuestra historia que nos interesa pero el conocimiento de la misma nos da fortaleza no podemos seguir dándole vueltas a todo el tema del franquismo a la dictadura si no somos capaces de reconocer que hubo un régimen que persiguió a una parte a una gran parte completa de la población española y que jamás se les dio una reparación con tanto el futuro Si no se reconoce esto va a ser similar al que estamos empezando a atisbar en España con esas afirmaciones esto no debería de ser objetos yate debate sino de reconocimiento esa posición tanto chulesca del anterior presidente del Gobierno diciendo el presupuesto es cero o la histeria no sé qué que dice Aznar o lo que dice ahora Abbas que Abascal su formación y demás me parece denigrante para las víctimas porque el problema en España es que hay determinadas personas determinados colectivos políticos formaciones políticas que no quieran reconocer la condición de víctimas a quién siempre lo han sido y lo siguen siendo hasta el punto de que no pueden ni siquiera reivindicar esa memoria porque no saben dónde

Voz 3 38:11 son los usos que Di María e comprobando la crispación y la división de opiniones que está provocando actualmente la memoria histórica en en nuestro país tú qué futuro le augura Sara Ley de Memoria Histórica aprobada en el año dos mil siete y como decimos prácticamente paralizada

Voz 0592 38:27 bueno yo lo que no bueno a ver el hecho de que esté produciendo esta crispación no es más eh es signo de que realmente no se ha hecho verdad justicia y reparación en este país y que realmente no estamos entendiendo lo que es no podemos comprender lo que somos sino conocemos la historia nuestro país osea partiendo de ahí íbamos a simplificar dar hay una una de las patas que a mí me gusta mucho que es la de lo que son los derechos de las víctimas que es la verdad la justicia la reparación que nos afecta a nosotros que es la última que es la de

Voz 0269 38:57 sí

Voz 0592 38:57 garantía de no repetición la única manera de evitar que haya procesos dictatorial eso que haya procesos en los que haya violaciones de derechos humanos es saber conocer e cómo son estos procesos como se llega a ello a conocer también toda la gente que estuvo luchando para que nosotros recupera Ramón nuestros derechos no no parece ninguna tontería en Hilla cada vez al principio cuando empezaba a hablar de esto parecía que era demasiado agoreras pero viendo estos años atrás la cantidad de derechos que estamos perdiendo en no sólo en este ámbito sino en libertad de expresión en servicios sociales ahora estamos oyendo hablar de derogar leyes de memoria de Memoria Democrática de violencia machista hasta dónde vamos a llegar

Voz 0268 39:43 esto es nuestra responsabilidad como ciudadanos

Voz 0592 39:46 entonces no es más que un ejemplo de que verdaderamente no se ha hecho estoy de que verdaderamente no se conoce la historia real que ocurrió aquí el que estemos como ciudadanía debatiendo si es una ley útil o no es que es obligatoria

Voz 0269 40:00 tras por otra parte yo creo que el tema está de muchísima actualidad siempre está Naciones Unidas en forma reiterada y recurrente nos recuerda que no estamos haciendo las cosas como debemos el relator de verdad justicia y reparación y garantías de no repetición ya lo dijo la el Comité de desaparición forzada de personas y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas etcétera etcétera Nos viene a reconocer a decir que no estamos cumpliendo ni siquiera la normativa interna esperemos que ahora la la reforma que se está auspiciado de la Ley de Memoria Histórica llegue a más allá de lo que parece que va a llegar porque ya estamos oyendo algunas voces de que se ha de que se va a va a eliminar eh cuestiones como los de la Comisión de la Verdad etcétera eh creo insisto que la única posibilidad que tenemos de ser un país cohesionado que haga frente a estos los estigmas populistas que estamos empezando a vislumbrar de un sitio de otro y sobretodo a la entrada de la ultraderecha o de la extrema derecha es precisamente eh afirmar y apuntalar bien este tipo de normas que nos hacen más a favor a la convivencia que lo contrario

Voz 0592 41:35 sí yo quería decir que efectivamente sea me parece que la gente tiene que entender que no se ha avanzado nada es decir ha habido una Ley de Memoria Democrática que él insuficiente por ejemplo no contenían procedimiento sancionador para aquellos que no querían quitar los símbolos franquistas es decir tú no puedes poner una ley y luego no dotarla de unas multas por ejemplo selecto

Voz 12 41:58 cumplen o no pero si luego además

Voz 0592 42:00 en demente sumamos es entonces sumamos la haberle quitado el presupuesto que es otra las maneras pero igualmente a la Ley de Memoria Democrática Andalucía nació por ejemplo se muchos procedimientos son un presupuesto establecido ahora ya estaba avanzando entonces no es que hay que derogar que estas leyes no es que hay que hacer muchísimo más

Voz 3 42:18 claro hay que ser valiente

Voz 0592 42:21 se veía a ser valiente porque hay hay derechos que nos los han quitado a base de decreto ley nadie y no le ha temblado el pulso yo no entiendo por qué nos tenemos que meter aquí en unos mega consensos para damos derechos a las personas

Voz 3 42:35 pero no creéis que con el paisaje parlamentario más aún con el paisaje político que se dibuja en el horizonte esto que estamos hablando

Voz 12 42:42 es más un deseo que una verdad realizable

Voz 0269 42:47 no sé si ese deseo una verdad realizada lo que ocurre es que seguimos ochenta años después debatiendo este tema con lo cual quiere decir que algo no hemos hecho bien porque pasó ese estado bien ellas habría terminar

Voz 0592 43:01 pero no es que se sigue hablando de memoria histórica en clave electoral en si me van a dar o no dar votos vinos entiende como algo necesario ir que te puede quitar unos votos bueno pero eh es quemado las políticas no son unos no tienen que ser electorales

Voz 0269 43:15 claro el tema es transversal pero lo que ocurre es que aquí hay una parte de la la del espectro político que quiere que la historia se siga contando de una forma a vertical unilateral como se se ha contado y se ha sostenido durante estos ochenta años y esa no es la realidad

Voz 0592 43:35 si el no es cuestión de hacer sangre

Voz 0269 43:38 en ni nada de esto es cuestión de reconocerla las cosas como son sin ningún tipo de acritud ni de confrontación es que creo que que ese es ese tiempo ya terminado lo que ocurre es que hay gente que no quiere que termine

Voz 0592 43:52 es que en esos temas de poder hoy en día que siguen anclados en en precisamente que no haya habido esa esa ese trabajo de la sociedad es mucho más fácil tener en la sociedad silente y tenían la sociedad que no que va a luchar por sus derechos que tenerla en el tema las mujeres por ejemplo es mucho más fácil perpetuar el patriarcado de la dictadura que que encima en poder armas no entonces eh hay que entender lo que somos ahora por lo que fuimos si no sabemos lo que fuimos es muy difícil revelar no

Voz 3 44:22 pues arrancamos un año electoral en el que desafortunadamente la perspectiva cortoplacista va a primar muy probablemente sobre esta perspectiva necesaria que nosotros ofrecemos aquí que es mirar atrás para poder mirar al futuro pero aún futuro que va mucho más allá de la próxima cita

Voz 12 44:36 electoral Baltasar Garzón muchísimas gracias

Voz 3 44:39 con María un beso para pasado muy muy bien en Sevilla y que tenga es muy bueno supongo que a Baltasar tiene que trabajar el día cinco por la noche

Voz 0269 44:48 sí sí un poco

Voz 12 44:50 sin jurado muy figura sobre todo por el tendencias republicanos con lo bueno voy a seguir desempeñando es es una noche al año muchísimas gracias gracias

Voz 21 45:03 la Cadena SER

Voz 37 45:05 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 13 45:08 mhm ya estamos de rebajas ven hoy consigue los mejores looks de invierno a precios increíbles hasta un cincuenta por ciento de descuento tía además los miembros th yo me Klux disfrutan de descuentos adicionales descubre los la que nos vemos en HD

Voz 38 45:30 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección

Voz 7 45:35 pero hoy por hoy arroba Cadena SER

Voz 38 45:38 el punto com

Voz 7 45:43 venga vamos estamos todos en el contrabajo Relaño y suba en yo inauguró los teclados flaqueó el yo el ritmo normal la batería hay Pacojó al bajo Gallego visto

Voz 37 45:55 y cientos

Voz 7 45:59 Kiko Iturralde unirse ser donde está Axel miras detrás de la o que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte muy bien pues venga una dos sí el Deportivo

Voz 39 46:24 se hace

Voz 12 46:27 o yo

Voz 16 46:31 muy buenas

Voz 17 46:32 les habla Marta Estévez miembro del equipo de La Ventana en fechas tan entrañables y familiares o no quiera sumarme a este espacio radiofónico de láser para felicitar a todos los oyentes y comprometerme un año más con Roberto

Voz 9 46:45 Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar solo

Voz 18 46:50 o lo que sea

Voz 17 46:52 felices

Voz 1432 47:02 hablaron Andreu y Berto de David Bustamante en Nadie sabe nada que tienen en común los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas en los últimos audios del programa

Voz 1 47:12 todas las después lo que quieras de la SER cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 9 47:21 empieza una guerra diez Monti noticia de

Voz 30 47:24 prima ahora según nos informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres Bicing hacia otro

Voz 9 47:28 alguien muere pero el fuego

Voz 30 47:33 mueren cientos de miles de Ci lamentos detrás gobierne todo sale hablamos proteger las quejas empiezan mucho antes del primer disparo halagos

Voz 40 47:43 John Lennon frente al éxito es cuando me dieron excusó historias afrontó una cárcel

Voz 30 47:49 tres la nueva ficción sonora de los creadores del

Voz 37 47:51 la Paco Tous Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea y Ana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 41 48:02 estas navidades querido oyente escucha la SER estas Navidades

Voz 42 48:09 cuando escuchan La Ser después de Navidades

Voz 3 48:13 después también Caron magnífica

Voz 42 48:15 no parece que solamente que oigamos en Navidad

Voz 3 48:18 no no siempre siempre la ser escuchada ser siempre

Voz 22 48:22 ahora infeliz cuenta con la SER

Voz 12 48:26 así lo que pasa

Voz 43 48:30 sí

Voz 2 48:34 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 48:53 buenos días las caídas son la principal causa de lesiones en personas mayores especialmente entre las mujeres a medida que se envejece las probabilidades de caerse son más frecuentes el treinta por ciento de las personas mayores de sesenta y cinco años y el cincuenta de los que superan los ochenta sequía en al menos una vez al año para evitar estos accidentes es recomendable hacer ejercicio de manera controlada con regularidad los expertos recuerdan que caminar treinta minutos cinco días a la semana ayuda a evitar estas lesiones

Voz 2 49:23 esperemos que esta información de sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días