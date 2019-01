Hoy por Hoy (02/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy

Voz 0228 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo Partido Popular y Ciudadanos retoman hoy primer día laboral de este dos mil diecinueve en las negociaciones para formar gobierno en Andalucía negociaciones que se van a centrar en el futuro reparto de áreas económicas y que llegan con un aviso a navegantes que acaba de lanzar hace apenas diez minutos Vox vía Twitter esta formación de extrema derecha avisa de que no se va a sumar un pacto entre PP y Ciudadanos si estos dan ayuda económica a la lucha contra la violencia machista Adrián Prado

Voz 0019 00:32 sí es el punto ochenta y cuatro del pacto entre PP y Ciudadanos en Andalucía impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en esa comunidad y que además implante con dotación presupuestaria suficiente todas y cada una de las medidas previstas en la Ley andaluza de julio dos mil dieciocho se incluye por ejemplo un plan de reeducación social para reducir el riesgo de la violencia de género Vox a través de su cuenta oficial de Twitter asegura que son medidas dictadas por la ideología de género de las asociaciones feministas radicales y en consecuencia añade no le dará su apoyo si el PP y Ciudadanos no retiran entre otras medidas este punto de su acuerdo programático

Voz 0228 01:03 a primera hora hemos hablado en la SER con Inés Arrimadas la portavoz nacional de Ciudadanos ha tratado de evitar las referencias a Vox ha subrayado que quieren gobernar en Andalucía con el Partido Popular ha Arrimadas ha añadido además que se va a realizar una auditoría para comprobar el estado de la Junta

Voz 2 01:18 nosotros en Andalucía vamos a gobernar con el Partido Popular se habrá mucha grasa del Gobierno andaluz y las políticas de pasteleo de chiringuitos

Voz 3 01:26 cuánta grasa sobrar en personal o en dinero o en o en departamentos

Voz 2 01:30 una suben chiringuitos lo a visto no se puede imaginar que consuela habremos cuando haga supera auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el PSOE desde hace cuarenta años

Voz 0228 01:47 por lo demás el Gobierno de Extremadura que dirige el socialista Guillermo Fernández Vara exige al Gobierno central explicaciones respuestas tras los nuevos problemas que ha sufrido la conexión ferroviaria de esa comunidad el día de Año Nuevo hasta cuatro averías en lo poco que llevamos de año con el consecuente perjuicio para centenares de viajeros Mérida Miguel verismo

Voz 4 02:04 el tren Cáceres Sevilla debía salir a las seis cuarenta y seis de la mañana los nueve viajeros que iban a bordo han tenido que desplazarse a Mérida en autobús y el convoy ha acumulado retrasos es la última incidencia del tren extremeño que ayer vivió dos averías el director general de Transportes de la Junta de Extremadura ha calificado de lamentable la gestión hecha por Renfe de la avería

Voz 5 02:23 ah si Renfe no tiene capacidad para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros de que diríamos que por favor que lo que hay que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tiene que trasladarse como todos los ciudadanos este país no les pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera

Voz 4 02:40 pasan porque hace unos minutos el presidente de la Junta de Extremadura se ha pronunciado a través de Twitter ante los acontecimientos de esta noche los trenes extremeños exijo al Gobierno respuestas explicaciones y acciones concretas ha escrito en su perfil de la red social Guillermo Fernández Vara

Voz 0228 02:59 doce tres el cálculo de inmigrantes muertos en el Estrecho en dos mil dieciocho que realizan algunas organizaciones supera el dato oficial de la propia Organización Internacional para las Migraciones es el caso de Caminando Fronteras que calcula que el pasado año murieron setenta personas más de las contabilizadas de modo oficial hoy mismo Salvamento Marítimo ha rescatado otra patera más con setenta y dos personas a bordo Nicolas Castellano

Voz 1620 03:20 otras cincuenta y cuatro personas han sido rescatadas por los militares marroquíes también en el mar de Alborán después de que Caminando Fronteras que recibe casi a diario a llamadas de las personas en dificultades en patera haya alertado de esta situación este colectivo de Tánger ha publicado su balance sobre la situación de la frontera sur española en el que elevan el número de muertos a ochocientos cuarenta y tres por encima de los setecientos sesenta nueve que ya había documentado la Organización Internacional para las Migraciones según Caminando Fronteras sólo ciento noventa y cinco cadáveres fueron recuperados en dos mil dieciocho seiscientos cuarenta y ocho desaparecieron para siempre en total cifran en sesenta y uno el nombre de naufragios en la ruta hacia España una media de cinco tragedias mensuales de las víctimas murieron en la valla de Melilla

Voz 0228 04:01 estamos pendientes también desde la apertura de sesión de la evolución del Ibex treinta y cinco mantiene la tendencia de las pérdidas con las que cerró dos mil dieciocho ha llegado incluso dejarse un dos por ciento caída que se atenúa ahora mismo la Meizoso

Voz 0527 04:11 eso sí ahora mismo tiempo está bajando el uno con cinco por ciento está muy ligeramente por encima de los ocho mil cuatrocientos puntos lo llevan peor hoy otras bolsas europeas como París Milán que están cediendo el uno con siete por ciento aquí destacan las pérdidas de las grandes siderúrgicas sobretodo Arcelor que pierde algo más del cinco por cien también de los grandes bancos o de una aerolínea yagé que está cediendo algo más del tres por ciento del petróleo en cincuenta y tres dólares el barril de Brent muy poco por encima de su mínimo anual en dos mil dieciocho y la prima de riesgo de la deuda española en ciento veinticuatro puntos básicos que son seis más que en la última sesión del año pasado

Voz 0228 04:48 la conexión más a partir de ahí se puede visitar de nuevo el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela la entrada cuesta diez euros aunque posibilidad de entrar a un precio reducido incluso gratis aunque en este caso ese número de entradas es bastante pequeño Santiago Xaime López

Voz 0846 05:03 setenta y cinco entradas gratuitas por día veinticinco para peregrinos y cincuenta para público general además los sábados podrán recogerse cien entradas exclusivas para compostelanos así podremos visitar el pórtico de forma gratuita los domingos será necesario acreditarse con documentación identificarse para evitar el uso abusivo de las entradas gratuitas en esta nueva etapa el sistema cambia por completo serán visitas guiadas un pórtico totalmente encapsulado para protegerlo de la humedad pero también de las personas se prohiben por ejemplo los selfies Daniel Lorenzo es el director de la Fundación Catedral

Voz 0824 05:34 eh tú perdemos que el pórtico y nos parece que eso es esencial no se convierte en algo parecido con todos los respetos lo que sucede en algunos museos no basada en piezas emblemáticas que son casi espacios para selfies no para una visita culta Cutter perfil en los que el pórtico sea un espacio para una visita cool

Voz 0846 05:51 para los que quieran venir a ver el pórtico las entradas de pago pueden adquirirse en la web tres W es catedral de Santiago punto es y en las propias taquillas del Museo de la Catedral

Voz 3 07:11 con Pablo González Batista ayer inauguramos el año repasando y también dando cobijo a algunos de los más destacados audios de whatsapp que nos han ido llegando a nuestros grupos a lo largo del ya difunto año dos mil dieciocho como todas las buenas sagas como todas las sagas de éxito está también tiene segunda parte es lo que llamamos Whatsapp guía dos la venganza

Voz 7 07:31 comer tiburón bueno es casi todas las perdedoras en la venganza o el regreso es peligroso alimentar expectativas pues todo el mundo sabe que el artista todo lo vuelca en la primera parte porque nunca admitió haber una segunda la segunda lo hay

Voz 3 07:44 el refrán para estas segundas partes nunca fueron buenas para contra de ciclo está aquí Sergio Castro buenos días Jäger el hijo de whatsapp

Voz 7 07:51 por eso no bueno ayer creo que hemos perdido cierto trataban de cantar villancicos sin ningún tipo de vergüenza ni talento conocido hoy empezamos con una de las mayores estrellas musicales latinoamericanas Thalía que no necesita gran presentación decidió durante estas fiestas acordarse de sus seres queridos creemos e hice arranca con una filtración a camino entre la música y la marginalidad ayer absurdo Thalía tiene por lo que se ve mucho tiempo libre no descarto que un montón de gatos la cabeza

Voz 8 08:20 no estén ahí mis ideas

Voz 9 08:23 estando ahí me hoy quién me escuchan

Voz 10 08:30 me escucha

Voz 9 08:33 me oye me escucha no me es ya yo estoy feliz feliz feliz los tengo

Voz 7 08:51 bueno Sergio explícame que este es un clásico de este de este año esto de

Voz 3 08:57 dicho yo creo que como ocurre con las segundas partes en Hollywood a veces recurrimos a idear un poquito

Voz 7 09:00 Jassé para para rellenar no es que si es eso lo que preocupa Navas que yo creo que no sé lo que bueno al final lo hemos cortado porque claro ya una locura como se apaga esto yo en realidad creo que Thalía quería cortar hace mucho tiro no sólo con esto me solidarizo con ella porque

Voz 3 09:22 bueno suele decir de comentario

Voz 7 09:24 pero es mucho más que un simple gastaba huy normal y corriente es un servicio público estamos en unas fechas en las que comemos mucho según en qué lugares por ejemplo en tu ciudad Pablo en Tenerife suele ser que puedas comer y después de un buen chapuzón porque las condiciones climatológicas así lo permite Elías pero la digestión y el problema de la digestión como lo gestionamos bueno hemos este documento verdaderamente extraordinaria

Voz 11 09:49 esto te digestiones muy Manu porque has comido hace poco tienes que guardar reposo porque sigamos está ya te puede dar un estamos te puedes quedar allá que hay que guardar todo en todo momento el lo que Mandalay dos horas yo a mí me dio un corte de digestión comiendo precisamente comiendo que termine de comer y me tomé dos cubatas que tenían mucho azúcar y luego los cuántas cervezas hacía mucho calor me di un golpe de calor y medio les como el casi año y tuvieron que ni un nombre hacerme unas flexiones para otros por la espalda y entonces vio abrió él sino él eso pagos y no yo me quedo en el momento me aún me muero los momentos sea

Voz 12 10:26 yo no conozco la

Voz 3 10:27 muchas de las Cortes digestión afortunadamente no acostumbra a esperar dos horas no sé si es bueno o malo pero creo que lo que ha descrito esta señora no es exactamente un corte de inglés

Voz 7 10:35 no yo creo que no tiene mucho tan elocuente pero no creo que tengan mucha ver con el calor yo creo que que tiene más dos cubatas cinta cerveza la cosa no podía

Voz 3 10:42 además de fuentes y lo que diga que hay que hacer lo que manda la ley la dos horas bajo multa de todo el mundo sabe lo que marca la ley

Voz 7 10:51 bueno vivimos tiempos muy estresantes cómo dudarlo queremos estar en todas partes Alavés siempre corriendo siempre a todos y ojo que no sólo los adultos pasan por eso también lo más pequeño del de pura denuncia social una pequeña que ya no pueden más con subida lo

Voz 13 11:04 o sí

Voz 14 11:19 bocadillos

Voz 3 11:22 parece que esta niña trabaja aquí en esta parte de programas no los descartes mujeres jamón alguna investigación para ver si casi siempre tarde te voy a apuntar quién creo que es la niña tienes más niños

Voz 7 11:34 el niño más marchando una tarde de Vélez dividido entre las especialidades de las matemáticas y la lengua la primera impecable hay que reconocerlo la segunda se pueden mejorar

Voz 8 11:44 uno uno dos dos cuatro cuatro ocho más de ocho insisto ahora la otra tarea la español

Voz 15 11:54 como es la tres que es lo que tienen que ser diez palabras con J si es Planells

Voz 8 12:01 diez palabras como gota acuérdese porque escribirlas a la caza la primera Jesús sus muy bien la segunda ni palco Anita muy bien la tercera

Voz 16 12:12 apunta están ventas de lo sería pero sí sí

Voz 3 12:23 bueno el niño técnicamente no no se puede decir no tenga razón Town

Voz 7 12:26 la razón no es empieza pues al defendido bien si no se puede decirle lo decimos todos pues eso eso ya más que es un nombre más común es más pronunciado bastante más a menudo sexual en todos estos líos de guasa siempre hay un clásico el clásico señor que tiene un perro cerca hice lo ocurre que puede dar mucho más de sí un perro que puede crecer eso es realidad no quiere Tom nunca está interesado en esas chorradas como perro

Voz 3 12:54 o bien pero que más me puede dar

Voz 8 12:57 desde que te abandone

Voz 7 13:00 que el perro bueno acaba haciendo lo que pueden eh

Voz 19 13:22 es un perro de su vacas es Ibaka verdad

Voz 3 13:27 curiosamente es un es un villancico está bien ha puesto hoy escuchamos algunos algunos entendían peor que éste ayer era bueno no sé si esta especie de perro existe o si está en extinción y es una especie muy rara pero de lo que es lo que están en extinción son los los Whatsapp de guasa porque no tenemos tiempo de mucho mayor

Voz 19 13:48 el el año que viene dentro de dos estás que te puede ser bianual tampoco eh ella

Voz 3 13:56 con suerte Thalía una hora aprendido cómo se desconecte el teléfono tendremos material para el año que viene correcto Sergio Castro muchísimas gracias

Voz 3 18:25 Pablo González Batista determinar no estaremos las preguntas que nos deja el día bueno ya han pagado la cuota del gimnasio ya han pensado qué harán durante todo el tiempo que no van a pasar en el gimnasio este año después de que el tren Badajoz Madrid dejase tirados a ciento ochenta pasajeros de noche en mitad del campo sin calefacción ni luz cabría preguntarse cuándo llegará la vía del progreso a Extremadura el nuevo presidente ultraderechista de Brasil ya ir sonaron ha prometido ayer en su toma de posesión rescatar a su país y ahora quién rescatará a los brasileños de bolso negro que una azerí huella de color amarillo pase en Australia por Picasso Chuck no sería un poco como que aquí Vox pasase por un partido de centro derecha tras retirarse del diario de sesiones del Congreso de los Diputados los términos fascista golpista y solicitar el Partido Popular que saca lo mismo con la palabra corrupto cuál es la única que sobrevivirá micro plástico en una agenda marcada por los toros y las misas esas básicamente la agenda del Rey del Rey Emérito es Juan Carlos I Rey Emérito o más bien Rey pretérito Eaton dicen que el el traje de Pedroche durante las campanadas podría ser un plagio pero vale de quién de Jayne

Voz 1 19:37 la de Tarzán nosotros nos vamos