Hoy por Hoy (03/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser con Aimar Bretos que acaba de tener lugar un hito de la exploración espacial la sonda china Change cuatro al utilizado con éxito en la cara oculta de la Luna China lo ha confirmado hace sólo unos minutos es la primera vez en la historia que se consigue posar una nave terrestre la cara oculta de la Luna y otro dato planetario hoy la tierra

Voz 0027 00:43 está orbitando a máxima velocidad este jueves el planeta está ahora mismo en el punto más cercano al Sol de todo el recorrido que hace durante el año en ese punto exacto de la orbita la Tierra acelera tres mil cuatrocientos veinte kilómetros por hora sobre la velocidad media ya no sacan ha acabado ya las noticias del espacio toca bajar a la tierra con el panorama que tenemos aquí en España la pregunta es hoy hasta dónde está dispuesta a tragar la derecha española para conseguir los votos de Vox en su maniobra andaluza cuáles son los límites aquí está la primera prueba de fuego el partido de Abascal amenaza con no apoyar el pacto en Andalucía si PP y Ciudadanos no retiran de su acuerdo el compromiso de financiar las leyes contra la violencia machista

Voz 2 01:28 leyes que atentan contra nuestra Constitución atentan contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer íbamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles con independencia de si somos hombres mujeres con independencia de la idea política es ortigas Smith el número de los que Vox Pepe y ciudadanas

Voz 0027 01:45 seguro que no van a reducir la protección hacia las mujeres que la libertad y la igualdad no se negocia pero que en lo que sí hace mercado Pablo Casado en las últimas horas el discurso la derecha más radicales en materia de inmigración el PP abre la puerta a intentar cambiar la ley para que los menores inmigrantes que llegan a España sean tratados como los adultos y por tanto puedan ser devueltos

Voz 3 02:07 para dejar muy claro que la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no solo

Voz 1 02:12 ser social

Voz 3 02:13 sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica y por tanto es sus derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras Pablo Casado ayer

Voz 0027 02:23 de Melilla precisamente desde la ciudad autónoma le contestaba anoche José Palazón de la ONG Prodein recordaba en Hora Veinticinco que todas las leyes prohiben retirarles a los menores la protección especial

Voz 0027 02:49 hora carga contra Renfe tras el último percance de un tren en esa comunidad que dejó a ciento ochenta personas atrapadas durante horas por una avería el día de año nuevo

Voz 0393 02:57 el presidente extremeño aseguraba anoche en Hora Veinticinco que las disculpas de la empresa ya no valen

Voz 5 03:01 de una divinidad lo que está ocurriendo en el que la gente se quede tiro de campo ayer por la noche sin sin calefacción Circus y confío eso no puede ocurrir en la España de Renfe no se puede ofender porque allá alguien que les llame inútiles porque lo son es que es una inutilidad lo que está ocurrir

Voz 0027 03:17 y ojo a esta noticia el prior del Valle de los Caídos impide al Gobierno entrar al templo para exhumar a Franco

Voz 0393 03:23 lo cuenta el país el benedictino Santiago Cantera escrito formalmente al Ejecutivo para negarle el acceso a la Basílica argumentando que no cuentan con el permiso de la familia y que sobre este asunto se tiene que pronunciar todavía al Supremo la solicitud formal del Gobierno era un paso obligado

Voz 0027 03:37 Nissan muy a la baja sus expectativas de ventas para el primer trimestre de dos mil diecinueve

Voz 0393 03:41 esperan recaudar entre cinco y diez mil millones menos de lo previsto por la exigua venta de Iphone y la desaceleración económica en China

Voz 0027 03:48 aquí en China Xi Jinping amenaza con usar la fuerza si Taiwán trata de formalizar la independencia

Voz 0393 03:55 soy va en su discurso de Año Nuevo el presidente chino ha asegurado que la reunificación es inevitable eh que se reserva la opción de tomarlas made las que sean necesarias para evitar interferencias

Voz 7 06:01 respuesta las flores se queda frío hijo de ella

Ramón desde Sitges hoy tercer día del año siguen habiendo los mismos pobres los mismos parados los mismos enfermos en los hospitales espero que a los que nos gobiernan no se les olvide

Voz 0456 07:48 tardar en profundidad la educación a partir de las diez una hora antes en Canarias con Pablo González Batista y con nuestra compañera responsable de esta materia en la Cadena Ser con Adela Molina junto a ellos uno de los mejores expertos en educación de España Lucas Cortázar impulsor de una red de organizaciones educativas que elabora propuestas consensuadas que luego trasladó a nuestros gobernantes una hora después nos ponemos el pijama para escuchar con atención al dibujante Paco Roca y al actor que le interpreta Raúl Arévalo

Voz 10 08:24 tengo algo entre manos porque va a interesar estado escuchando tu saben tuyas de soltero cuarentón tienen mucha gracia porque no me cuentas eso con dibujos habla no

Voz 11 08:38 yo siempre había buscado la debilidad medio del amor a todas esas historias de viajes creada vida acababa Lins entregas semanales tres

Voz 0456 08:46 viernes estrena Memorias de un hombre en pijama una película basada en la novela gráfica de Paco Roca en esas tiras que publicaba en el país cada semana aborda la vida cotidiana de un cuarentón que por fin ha conseguido su sueño infantil y el de muchos de añadir trabajar desde casa todo el día con el pijama pues

Voz 1 09:08 lo vamos a contar esta mañana el vamos a analizar con un experto en la asistencial

Voz 0027 09:12 cine en España ha caído en dos por ciento en dos mil dieciocho después de tres años casi de crecimiento

Voz 0456 09:17 así que queremos preguntarle es cuantas veces te acuerdas más o menos cuántas veces han ido al cine este pasado año cuantas películas han visto iban menos porque van menos al cine Ike grandes películas recuerdan haber visto en la gran pantalla en dos mil dieciocho a la cabeza están Wall de Bayona ir bohemia y tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis Celia

Voz 0027 09:41 los en los que pueden reflexionar también ya lo saben sobre el asunto político la actualidad que quieran y además evidentemente paro como

Voz 0456 09:47 cada mes les preguntamos si han encontrado trabajo ustedes sólo suyos y lo han perdido y en qué condiciones está campaña navideña nueve uno cinco dos dos

Voz 0027 09:55 estoy sesenta audios al seis tres ocho XXXI

Voz 0456 09:58 treinta y cuatro sesenta y seis

seis y diez de la mañana cinco y diez en Canarias

con Carolina Gómez y con Roberto Mahan y Nacho Sánchez de la técnica allana Button en la producción

Voz 0393 11:39 Ciudadanos y el Partido Popular siguen negociando en Andalucía la formación de gobierno y hasta ayer el único escollo que había trascendido es quién se queda en la Consejería de Hacienda si el Partido Popular o ciudadanos

Voz 0095 11:50 pero ha irrumpido Vox sus socios de Vox

Voz 0393 11:52 amenazando con no darles los votos que necesitan para hacerse con la Junta de Andalucía si no retiran de su acuerdo el presupuesto dedicado a financiar las leyes contra la violencia de género Radio Sevilla Enrique carne dado buenos días

Voz 0570 12:03 buenos días Vox advierte a PP y Ciudadanos de que no apoyará su Gobierno si no eliminan de su programa pactado el punto en el que se comprometen a dotar con presupuesto suficiente la ley de violencia de género andaluza a la consideran una medida dictada por la ideología de género y las asociaciones feministas puede mito

Voz 0456 12:18 a radicales así lo han descrito textualmente

Voz 0570 12:20 en Twitter la respuesta de populares y C's es que no cederán ante esta nueva presión del partido de extrema derecha no cambiarán ni un punto de su programa Javier Maroto vicesecretario de Organización del PP ayer en La Sexta

Voz 0893 12:31 si alguno de los partidos que están llamados a poder llevar a cabo el Kamen Andalucía Se alguno de los tres partidos frustra ese acuerdo creo que no solamente lo pagarían en las urnas sino que darían un mensaje tremendamente negativo y desolador a muchos andaluces y al resto de españoles

Voz 0570 12:50 Pablo Casado también ha dicho esta noche en Twitter que el compromiso del PP contra la violencia de género es innegable similar respuesta ha dado Albert Rivera y desde el PSOE Andalucía Adelante Andalucía advierten de que el apoyo de la ultraderecha pone en riesgo la vida de las mujeres

Voz 0393 13:04 la postura de Vox sobre la violencia de género no es nueva no creen que exista la violencia ejercida sobre la mujer por una cuestión de género a pesar de que en los últimos diez años seiscientas treinta y cinco mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas el punto que piden suprimir de ese acuerdo de gobierno es uno que se compromete a dotar de más presupuesto a la ley de violencia de género que se aprobó en Andalucía este mismo verano Adela Molina explica en qué consiste exactamente sale la ley andaluza de violencia de género también el pacto de Estado permiten acreditar la condición de víctima sin que haya una denuncia o un proceso judicial es suficiente un certificado de los servicios sociales para acceder a ayudas ya la asistencia social la norma andaluza amplia también el concepto de víctima a los menores mayores discapacitados dependientes a cargo de una mujer que sufra violencia machista todos ellos tienen derecho a recibir atención social acogida asistencia sanitaria psicológica asesoramiento jurídico especializado la ley considera además violencia de género cualquier agresión según

Voz 0127 13:59 cuál aunque el autor no sea pareja o ex pareja

Voz 0393 14:02 la mujer también tienen esta categoría el acoso sexual de tipo verbal no verbal o físico la trata o la explotación sexual entre las medidas previstas además un plan integral de sensibilización y prevención con medidas educativas y de formación de los profesionales que atiendan a las víctimas de la violencia machista el Partido Popular dice que no va a ceder en esta cuestión pero en otras sí acerca su discurso a la derecha más radical Pablo Casado ha vuelto a Melilla y desde allí ha anunciado que el PP va a presentar la semana que viene en el Congreso una iniciativa para modificar la forma en la que se trata la llegada a los menores inmigrantes

Voz 3 14:35 la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 0393 14:48 no lo dice así pero lo que plantea el Partido Popular lo que ha planteado el propio presidente del PP Melilla Jesús Imbroda es que los menores inmigrantes sean tratados como los adultos y que por tanto puedan ser devueltos a sus países de origen es decir que se les quite la protección legal especial que tienen por el hecho de ser menores Andrea Villoria no es la primera

Voz 1973 15:06 vez que el PP intenta expulsar a menores durante el Gobierno de Aznar retorno en Melilla a quince niños y la fiscalía tuvo que intervenir el motivo el rector Se lo recordaba anoche en la SER José Palazón de la ONG Pro Derechos de la Infancia decía Palazón que la devolución de menores es ilegal

Voz 4 15:20 hombre de nuestra legislación la legislación europea la ley internacional y toda ella prohiben expresamente al extranjero

Voz 1973 15:29 Palazón ha criticado la campaña de odio del PP sobre estos menores a los que llaman inmigrantes precoces ya asegurado que cuando llegan a España afrontan una situación muy dura

Voz 4 15:37 aquí el que tiene la desgracia de caer bajo la tutela de alguna comida pues se encuentra con que va a un centro de acogida en el que tienen que dormir hasta tres o cuatro en un colchón que son vine de varios años

Voz 1973 15:49 ah y los secuestros el Defensor de Pueblo ha pedido este mismo miércoles que se evite que sean devueltos estos menores porque en las leyes españolas antes que extranjeros son niños

Voz 0393 15:59 el prior del Valle de los Caídos ha respondido al Gobierno por escrito que no acepta sumar los restos de Franco que de momento no les da permiso para acceder a la basílica es sacar de allí al dictador dice que la familia no le permite hacerlo y que el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado al respecto Ana corbatín buenos días

Voz 0127 16:14 buenos días la respuesta era la esperada Ia el Gobierno

Voz 0393 16:17 no estaba obligado a preguntar si era parte del él

Voz 0127 16:19 coló administrativo y también político de este proceso la ministra de Justicia mandó una carta para pedir una autorización para entrar al Valle de los Caídos el prior Santiago Cantera ha respondido en un escrito que hoy publica el diario El País con los mismos argumentos que ya hemos escuchado al Arzobispado y al Vaticano el gobierno dice que es esperaba esa respuesta por los antecedentes ideológicos de cantera recuerda que antes de ingresar en los benedictinos en el año mil novecientos noventa y tres el ahora prior fue candidato a las elecciones generales por la JAL por la Falange desde el Ejecutivo añade que la posición obstruccionista del prior no va a impedir que el proceso siga su curso

Voz 0393 16:54 el caos ferroviario de Año Nuevo con ciento ochenta personas tiradas en mitad del campo durante horas esperando a ser trasladadas a Madrid por la enésima avería de la línea de tren que une baja Badajoz con la capital ha colmado la paciencia de los extremeños el presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara estuvo anoche en Hora Veinticinco y arremetió severamente contra Renfe hasta el punto de llamarles inútiles y éxito

Voz 0095 17:15 qué medidas al Gobierno central para qué

Voz 0393 17:18 su Elba cuanto antes esa situación Extremadura Inma Salguero buenos días buenos días así es indignación del presidente y de la sociedad extremeña hay un aviso Renfe si no hay seguridad de que el tren llegue con un mínimo de garantías que sean estos hilos suspendan las disculpas dice el presidente ya no valen

Voz 15 17:34 a nosotros la disculpa ya no ya hace tiempo que no vean dónde de valer no que más el podrían ahorrar porque al final las incluso más daño el hecho de que de que se pretenda simplemente con disculpa resolver la situación tan tan caótica como la que estamos viviendo

Voz 0393 17:51 Fernández Vara añade el problema del país no están las banderas ni el las identidades sino en la desigualdad Ésta es la gota que ha colmado el vaso recordamos en las primeras cuarenta y ocho horas de este dos mil diecinueve cuatro averías han afectado ya a los trenes extremeños la Sociedad Española de Hematología recomienda que les ministro Zaplana no vuelva a la cárcel y siga tratándose de la leucemia que padece en su casa o en el hospital una opinión que han remitido al juez que instruye el caso y que coincide con la del jefe de Hematología del Hospital de la Fe de Valencia donde Zaplana está ingresado desde el pasado dieciocho de diciembre Toni Jiménez un día

Voz 16 18:25 van día a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia recomienda que el expresident Zaplana no siga en la cárcel sino que se mantengan un hospital en su domicilio para tratarse adecuadamente la leucemia que padece porque necesita controles analíticos continuos medicación compleja y transfusiones para evitar situaciones de riesgo vital los especialistas de esta manera respaldan la tesis del jefe de Hematología del Hospital La Fe del doctor Guillermo Sanz que la semana pasada ya se pronunció en este sentido ya han remitido el informe al juzgado que instruye el caso y ofrecen para ofrecer a la jueza a cualquier aclaración que precise

Voz 0393 19:01 en Estados Unidos ha terminado sin acuerdo la reunión entre Trump y los legisladores demócratas y republicanos del Congreso para atajar el cierre del Gobierno que dura trece días se volverán a reunir mañana viernes aunque el el presidente estadounidense insiste en que no está dispuesto a renunciar al dinero que necesita para financiar el muro con México informa desde Washington Carlos Pérez

Voz 6 19:21 no hubo sorpresas la reunión con los líderes demócratas y republicanos del Congreso no sirvió para alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre parcial de Gobierno que entra hoy en su décimo tercer día el presidente insisten los más de cinco mil millones de dólares para financiar su prometido muro con México si queremos una seguridad fronteriza fuertes pero utilizar el cierre de gobierno como rehén es un error decía al demócrata Chuck Schumer ha salido de la reunión los demócratas que hoy jueves estrenan mayoría en la Cámara de Representantes que

Voz 3 19:53 Ellen a probar allí un presupuesto que reabra aulas

Voz 6 19:56 en extracción pero el republicano Kevin Mc Carthy ya avanzó que el presidente no apoya un proyecto de ley de presupuestos que deja al margen a financiación del muro los demócratas pretenden desvincular la suerte de ochocientos mil trabajadores afectados por el cierre de la discusión fronteriza pero no ceja en su empeño

Voz 18 20:16 Pepe Bono estuvo el cuello

Voz 6 20:20 el presidente dejó claro que el tema le parece tan importante que podría suponer un largo Sadam remarcó que por ello se ha quedado sin sus vacaciones y sólo en la Casa Blanca tengan sonó menos por los tipos de seguridad con las metralletas

Voz 0027 20:35 que son dijo las más bonitas que he visto

Voz 0393 20:38 nunca en Cuba al menos ciento ochenta y tres zonas han sido detenidas de manera arbitraria en el mes de diciembre lo denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos Victoria García

Voz 1460 20:47 el veinticuatro de febrero el Gobierno cubano celebra un referéndum para llevar a cabo una reforma constitucional decenas de grupos opositores y activistas de derechos humanos están haciendo llamadas sociales para que no se vote o se vote en contra de una reforma que no incluye ningún avance en materia de libertades y derechos humanos desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos su director Alejandro González Raga denuncia detenciones arbitrarias de activistas

Voz 19 21:13 sí bueno son ciento ochenta y tres detenciones en los sectores más afectados han sido como la las Damas de Blanco las mujeres que en Cuba bueno son familiares de preso político

Voz 1460 21:25 ya advierte que se recrudece la situación a medida que se acerca la fecha del referéndum

Voz 19 21:29 casi casi que me atrevería asegurar que va a suceder así porque ha sido la conducta del Gobierno siempre que ha habido en algún evento importante dentro en el país pues la los picos de esa presión ciudad con Charlie

Voz 0393 21:42 de los detenidos lo fueron por llevar a cabo acciones

Voz 1460 21:44 pacíficas de protesta o contra las Damas de Blanco cuando asistían a la misa dominical

Voz 0393 21:52 los museos españoles han batido este año récord de visitas más de doce millones de personas han visitado las esposa acciones programadas en todo el país aunque el ránking lo lidera el Museo del Prado que celebra su bicentenario abierto

Voz 0907 22:05 pues los dieciséis museos estatales durante el año pasado por primera vez lograron superar los tres millones de visitas los que más entradas lograron colocar fueron el Arqueológico Nacional poco más de medio millón de visitas el Sefardí de Toledo que suma las trescientas treinta y siete mil el ya Altamira con doscientas ochenta

Voz 0393 22:21 hay dos mil tres millones de visitas

Voz 0907 22:23 sumadas las de los museos nacionales cantidad superada por las que han registrado de manera individual el Reina Sofía de Madrid y el Prado el primero el Reina Sofía acapara casi tres millones novecientas mil visitas mientras que las colecciones del Prado fueron vistas por más de tres millones seiscientas mil personas ya fuera en su sede o en cualquiera de la localidad española o extranjera donde el Prado mostró sus cuadros o esculturas por la venta de entradas el Prado logró diecinueve millones doscientos mil euros el pasado año

Voz 0393 22:53 una nueva estadística evidencia la falta de paridad entre hombres y mujeres en el cine según los últimos datos recogidos para el Ministerio de Cultura del total de películas estrenadas en dos mil dieciocho sólo el diecinueve por ciento estaban dirigidas por mujeres Pepa Blanes

Voz 1463 23:06 en dos mil dieciocho se estrenaron ciento ochenta y siete películas españolas según los datos que recopila para el Ministerio de Cultura de ese total sólo XXXVI han tenido a una mujer al frente el dato sigue siendo negativo lejano todavía a la ansiada paridad en el año del mito del feminismo pero es bastante más alentador que el de dos mil diecisiete donde sólo diecisiete mujeres lograron dirigir una película

Voz 1973 23:27 eres la primera pidiera que bueno

Voz 20 23:31 ella no es así ha de votantes llamo tranquila

Voz 1463 23:34 esos treinta y seis largometrajes la mayoría XXI son documentales diecisiete ficción esto refleja uno de los grandes problemas estructurales de la desigualdad

Voz 0393 23:42 género y es que las mujeres sólo acceden adoquines

Voz 1463 23:45 Tales o proyectos de bajo presupuesto otra de las categorías de creación el guión mantiene cifras similares un veintisiete por ciento son mujeres muchas de ellas con guionistas esto era otra de las denuncias de cima a la Asociación de Mujeres cineastas que detectó que algunas productoras incluían guionistas para conseguir más puntos en las ayudas del ICAA el sector más masculino izado junto a las bandas sonoras sigue siendo el de fotografías sólo un seis por ciento de mujeres para dos mil diecinueve ya hay propósito en el cine español trabajar para que se cincuenta a cincuenta Se logre de aquí a un año

Voz 21 24:16 los deportes en Hoy por hoy

Voz 23 24:23 el Villarreal y el Madrid juegan hoy el primer parte

Voz 0393 24:25 de de dos mil nueve José Antonio Duro buenos días

Voz 3 24:27 Nos días y el fútbol lo hace este jueves únicamente un día antes de que comience la primera jornada el año que enfrenta mañana en dos partidos al Levante a Girona ya españolidad Leganés esa es la jornada dieciocho pero hoy se recupera un partido de la jornada diecisiete el que evitó el Mundialito de clubes y que hoy enfrenta una cerámica había Realia

Voz 24 24:44 el Madrid vuelve el año

Voz 3 24:47 el Real Madrid sigue prácticamente igual un poco de todo de Solaria en la previa de este choque que se juega a las

Voz 25 24:53 media todos tienen que estar comprometidos trabajando con ilusión con alegría como lo están porque son fundamentales porque tenemos tres competiciones que queremos ganar y son todos importantes Isco por supuesto grandísimo futbolista que nos da muchas alegrías no las tienen que seguir dando todos los demás necesitamos a todos todos son importantísimo

Voz 3 25:13 lo importante es el mercado de invierno que se lo digan al Villarreal ya que espera a Iborra se espera que llegue a Castellón en las próximas horas el ex jugador entre otros del Sevilla sobre posibles marchas por ejemplo la de Keylor Navas el portero prefirió ayer no decir solares

Voz 25 25:30 no no tengo novedades para para comentarles al al respecto Stosic si las tuvieras las las contaría pero pero no las tengo y lo que nos interesa realmente es donde tenemos puesto el el foco todos en el partido de mañana en el comienzo este año que lo tenemos que afrontar con en el con baja a se iba Mariano

Voz 3 25:49 también Marcos Llorente en principio estará Casemiro en el centro del campo

Voz 1 25:52 cubrir a la baja de Marcos

Voz 3 25:55 Llorente y puntos necesita el conjunto castellonense el Villarreal para escapar sobre todo el descenso ocupa uno de esos puestos su técnico ayer Luis García Plaza nosotros que estamos sostiene que da igual el rival que arriba tiene su características iban los enfrentamos aún

Voz 1 26:09 donde hace poco oí estoy convencido de que podemos ganar hay como mínimo porque no puntuar

Voz 0356 26:17 la Real que arropa posible yo al Real Madrid en este primer partido de dos mil diecinueve que tiene horario no y media y que por supuesto desde las ocho y media le vamos a contar en la Cadena Ser en un día muy deportivo este jueves tenemos la previa de mañana con mucho fútbol y también con Premier un partido que destaca además en esta jornada Inter semanal en Inglaterra es el Manchester City Liverpool y además fuera de la Premier también tenemos baloncesto tres partidos uno es de ACB también ha aplazado sí

Voz 1 26:42 a las ocho y media Murcia el UCAM Movistar Estudiantes y otro más o dos más mejor dicho en Euroliga las nueve menos cuarto el Real Madrid Maccabi y a partir de las nueve y media el Herbalife Gran Canaria ante el conjunto ruso hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veinte aquí uno cinco veintidós

Voz 0605 30:21 diciembre ha sido un buen mes para el empleo en los últimos cuatro años con aumentos de la ocupación en comercio sanidad y servicios sociales que han compensado la habitual pérdida de empleo en construcción hostelería e Industria en paralelo a esa mayor creación de empleo el paro suele bajar en diciembre no viene haciendo desde dos mil doce sí está tónica Se mantiene dos mil dieciocho volverá a cerrar en positivo en noviembre se superaba el medio millón de empleos de incremento interanual el paro bajaba en algo más de doscientas mil personas datos positivos pero a la baja desde los picos de dos mil dieciséis en paro hizo dos mil diecisiete en afiliación a la Seguridad Social

Voz 0027 31:00 y además Carlinos los contribuyentes que cobraron

Voz 0393 31:03 son las prestaciones de maternidad paternidad en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete ya pueden pedir la devolución del IRPF en la Agencia Tributaria además PP y Ciudadanos rechazan eliminar las ayudas contra la violencia machista en Andalucía como pide Vox que amenaza con retirarle su apoyo para gobernar en la Junta Rivera ha publicado en Twitter que la libertad y la igualdad no se negocian y esta noche Casado ha escrito que el compromiso del PP con la violencia de género es innegable el Gobierno aclara que los doscientos ochenta y tres euros del vuelo de Pedro Sánchez al Festival de Benicàssim corresponden sólo al protocolo y que no puede dar la cifra total del viaje por la Ley de Secretos Oficiales Seaman

Voz 0806 31:35 la red sigue siendo información clasificada eso es lo que argumenta la Moncloa que explica ahora que los doscientos ochenta y tres euros se corresponden con el gasto del equipo de protocolo que va de avanzadilla para preparar las

Voz 6 31:47 desde el presidente en este caso la reunión con la alcaldesa

Voz 0806 31:49 Castellón con el presidente Ximo Puig que es el motivo oficial del desplazamiento de Pedro Sánchez en el Falcon el pasado veinte de julio así que del gasto que supuso el viaje de la polémica el Ejecutivo no aporta datos y para ello se escuda en la Ley de Secretos Oficiales que está en vigor y que fue modificada por última vez en mil novecientos setenta y ocho hay además una sentencia de la Audiencia Nacional de dos mil siete en la que también se apoya el Ejecutivo para no dar más información el equipo de Sánchez explica que está procediendo del mismo modo que lo hicieron los gobiernos anteriores porque funcionan con la misma normativa a la hora de determinar qué

Voz 1410 32:27 eso no materia clasificada

Voz 0393 32:30 cómo se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 7 32:33 buenos días calorina hasta ahora las vacaciones navideñas los dejando otra jornada típico en cuanto al tráfico se refiere en este instante no registramos complicaciones en los accesos a los grandes núcleos urbanos circulación fluida cómoda por tanto en la red viaria principal en la secundaria tan sólo tengan precaución en la provincia de Lleida en La dos ya que los bancos de niebla complican la conducción y reducen la visibilidad sopor Cervera también por intensas lluvias en Sevilla en la A49 entre Espartinas Sanlúcar la Mayor se acerca el fin de semana de Reyes días en donde se producen un mayor número de comidas y cenas familiares por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no baje la guardia y recuerden al volante cero alcohol

Voz 0393 33:19 hoy tenemos una mañana de heladas y nieblas en buena parte de España sobre todo en el centro y norte de la península las temperaturas más bajas se registrarán en Teruel siete grados bajo cero en líneas generales cielos despejados y ojo al viento que soplará con fuerza en Baleares

Voz 33 34:35 al esta mierda es el principal de la película lo siento de me temo que no son los conos del comienzo es la extrema derecha en Brasil en Estados Unidos España pues empezamos bien el año ojal no se molesten desconectar ve lo quiero

Voz 3 35:01 que

Voz 33 35:02 me desconecte si así me dejas menos

Voz 35 35:11 me

Voz 0027 35:38 me saca abrimos hoy en Madrid a Sarmiento buenos días

Voz 0393 35:41 qué tal buenos días dejó en libertad

Voz 0027 35:44 por orden de alejamiento al hombre que golpeó supuestamente a su mujer con un palo de aluminio delante de sus dos hijos pequeños

Voz 0393 35:49 libertad con medidas cautelares pulsera de control y una orden de alejamiento es lo que ha decidido la magistrada titular del juzgado especializado en violencia de género número seis de Madrid para este hombre de cuarenta y un años que agredió brutalmente a su pareja en su domicilio y la mantuvo trece horas encerrada la mujer todavía recuperándose de la rotura de varias costillas un brazo y una hemorragia interna logró escapar en un descuido de su agresor y la policía la encontró saliendo del domicilio con sus dos hijos pequeños de ocho y diez años en estado de shock no era la primera vez que su pareja le agredía Niesta su primera orden de alejamos

Voz 0027 36:20 en Burriana Castellón dos hombres han sido detenidos por violar supuestamente a una menor de diecisiete años en Nochevieja cuando ella volvía a casa anoche mil quinientas personas se concentraron para condenar esa agresión Toni Jiménez bon día

Voz 16 36:32 bon día según ha podido saber Radio Castellón la Guardia Civil registró ayer una vivienda en Burriana lugar donde podría haber sido agredida sexualmente la menor los dos detenidos a las pocas horas de iniciarse la investigación tras establecerse el protocolo estipulado por parte del Hospital de la Plana de Villarreal podrían pasar a disposición judicial entre hoy y mañana

Voz 6 36:49 según fuentes del caso en la misma plaza de la local

Voz 16 36:51 unidad en la que se celebraba esa fiesta de Nochevieja ayer ya hubo una concentración que se repetirá este mediodía para condenar los hechos

Voz 0027 36:58 maquinista del tranvía que descarriló en Barcelona sigue grave aunque fuera de peligro no han pasado todavía ni veinticuatro horas ese accidente tres examen ya las causas Monica Peinado un día

Voz 1600 37:07 bon día a todavía no se sabe porque el tranvía no frenó a tiempo y chocó contra el tope de final de vía en Sant Adrià de Besòs los datos que aporte la caja negra del convoy la declaración de La Maquinista servirán para determinar si hubo un problema mecánico un desfallecimiento de la conductora sin margen para que actuar al sistema de frenado automático del tren o si se produjo un error humano en el accidente tres pasajeros resultaron heridos leves y la conductora sufrió heridas graves continúa ingresada después de quedar atrapada en la cabina del tranvía el Trambesòs presta hoy servicio con normalidad

Voz 0027 37:39 Mónica gracias hasta luego en Granada el Partido Popular ha repartido miles de banderas de España la celebración de la toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos una celebración que un año más ha estado marcada este miércoles por el intercambio de insultos entre partidarios y detractores Enrique buenos días

Voz 0456 38:00 hola buenos días a pesar de las posiciones contrarias respecto a la fiesta de la toma de Granada la jornada ha transcurrido sin incidentes a lo que ha contribuido el amplio dispositivo policial que además ha impedido simbología radical que incite a la violencia aunque la confrontación cada año es inevitable el PP ha repartido además cuatro mil banderas de España en lo que para algunos ha sido un intento de reconquistar el espacio ocupado por Vox desde el PP se ha rechazado que este haya sido el objetivo como cada año la plataforma Granada Abierta organizado en la Fundación Euro Árabe el acto alternativo a esta conmemoración al considerar la toma una fiesta sectaria y excluyente que celebra el sometimiento de un pueblo sobre otro a pesar de las discrepancias la celebración en la tradición San impuesto ampliamente en este dos de enero

Voz 0027 38:40 en Madrid una buena noticia le han dado de alta a Manuela Carmena la alcaldesa salió el hospital ingresó allí hace unos días por una infección en el tobillo que le habían operado Virginia Se sabía cuándo va a poder volver a trabajar en el Ayuntamiento

Voz 0393 38:53 bueno pues el Ayuntamiento aún no ha concretado cuándo va a retomar su agenda aunque ella misma aseguraba que intentará participar en la cabalgata de Reyes hacía estas declaraciones a la salida del hospital de La Princesa donde ingresó la noche del domingo

Voz 1 39:06 bueno pues no tenemos ese sonido de la alcaldesa

Voz 0393 39:09 bueno decida que estable no está bien que serán tres meses en los que no va a poder apoyar el tobillo pero dice que eso no le va a impedir trabajar se encuentra bien la infección derivada de la operación de tobillo ya superado y además aseguraba que la Nochevieja en capital ha sido una experiencia

Voz 0027 39:23 positivas pues mira oye un abrazo para las en Murcia la Guardia Civil investiga la muerte de un joven después de tomarse una botella de ron hitos oídas energéticas Ruth García buenos días

Voz 38 39:36 buenos días el suceso ocurrió en año nuevo por la tarde en una vivienda de Los Alcázares cuando Emergencias recibió la llamada de una persona que alertaba que un chico había ido a su casa se encontraba ebrio hasta el punto de quedar inconsciente Protección Civil al comprobar la gravedad de la víctima pidió asistencia médica y el personal de emergencias sólo pudo certificar su muerte según los testigos habría ingerido una botella de ron y al menos dos botes de bebida energética la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la muerte de este joven de treinta y tres años Se está a la espera de la autopsia para tratar de determinar la causa exacta del país

Voz 0027 40:07 en Ibiza un conductor ha sido detenido por dar

Voz 0456 40:10 positivo en todas las drogas detectables

Voz 0027 40:13 los controles de carretera la policía local le dio el alto porque estaba conduciendo de forma temeraria por el centro de la ciudad que serán el día qué tal buenos días y un pleno total según el Ayuntamiento de Ibiza

Voz 1733 40:24 son tuvo lugar el uno de enero a las tres de la madrugada el conductor de treinta y un años circulaba de manera temeraria poniendo en peligro al resto de los usuarios de la vía los agentes les sometieron a las distintas pruebas dio positivo en cocaína metanfetaminas opiáceos cannabis y anfetaminas y además tras llevar a cabo un registro le encontraron también veinte pastillas de color rosa seis más de color morado dos envoltorios con cocaína también un paquete con otra sustancia de color marrón

Voz 39 40:50 me con uno suenan me voy con una antes

Voz 0027 41:01 ante las protestas ciudadanas el fiscal general de Perú ha tenido que volver a poner al equipo que destituyó el mismo al frente del caso de brecha que es el mayor escándalo de corrupción de de América Latina la magistratura pide su dimisión el presidente Martín vizcaína quiere intervenir la Fiscalía Andrea Villoria buenos días

Voz 1973 41:18 buenos días los fiscales supremos de Perú han pedido esta noche la dimisión del fiscal general Pedro Chávarri Chari readmitir a los dos principales magistrados del caso de Brega una dimisión que también se ha pedido esta noche en las calles

Voz 1 41:33 Chávarri los destituyó el treinta

Voz 1973 41:35 hay uno cuando iban a firmar un acuerdo de colaboración con la empresa o Debré que en el que la compañía se comprometía a reconocer sus delitos inculpar compruebas a los receptores de los sobornos los dos fiscales destituidos dicen que hecha

Voz 0393 41:46 Barry los hecho precisamente para für fruto

Voz 1973 41:49 tras ese pacto el presidente del país también ha tomado cartas en el asunto

Voz 40 41:53 seguidamente el proceder del fiscal de la Nación por ello se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público va

Voz 1973 42:05 unida en lo práctico la situación ha dejado en el aire el acuerdo como Debré cuya cancelación supondría la pérdida de cuarenta expedientes sobre sobornos millonarios

Voz 0027 42:14 dos mujeres han entrado en un templo hindú por primera vez desde que la Justicia levantara la prohibición que impedía pisar ese recinto a cualquier mujer en edad de menstrual la han hecho eso sí escoltadas de madrugada para los radicales no les radar en el paso Pascual Donate vestidas de negro y con la cabeza cubierta

Voz 41 42:30 hola me entraban al templos y mal al sur de la India ante la sorpresa de los fieles allí reunidos

Voz 1973 42:38 prima lame no

Voz 41 42:41 Victoria para la igualdad de género dicen las activistas feministas

Voz 1 42:47 Victoria ha respondido en la calle con protestas por grupos de extrema derecha hindú

Voz 41 42:53 pero la violencia mostrada por los radicales no ha impedido a millones de mujeres a ir también a la calle para formar una cadena humana de seiscientos veinte kilómetros para pedir la igualdad y el acceso al templo

Voz 0027 43:05 el Papa Francisco ha arremetido en su primera audiencia del año contra la hipocresía de aquellos fieles que van a misa cada día después viven odiando es mejor que no vengan a la iglesia dice Roma Joan Solés

Voz 0946 43:16 los vicios de la política la corrupción la negación de derechos el abuso de la fuerza el pretexto de la razón de Estado la xenofobia la sobreexplotación de recursos naturales o el desprecio a exiliados son una vergüenza pública ha dicho Francisco nada más empezar el dos mil diecinueve ha empezado fuerte el año el Papa

Voz 1 43:36 ayer mismo la audiencia de los miércoles advirtió a los creyentes que que apache hay gente es capaz de forma atea más a menudo vemos el escándalo añadió de personas que van a misa diaria pero luego odiando mejor que no a la es mejor que sean como ateo comía y añadió Tajani los paganos creen que Andor hablando de muchos cristianos creen que rezaba aquello pensará la compareció el Papa Papa no dio

Voz 0027 44:23 el mar ha llevado hasta dos islas holandesas más de veinte contenedores que cayeron de un barco pero los dueños esos contenedores no van a poder recuperar la mercancía que incluye juguetes televisores eso o muebles de Ikea porque los habitantes de las islas les han saqueado Javier Corbacho la culpa la tuvo el fuerte viento bendito viento debieron pensar algunos que desplazó parte de los contenedores a las playas Cheli los contenedores cayeron al agua desde uno de los barcos cargueros más grandes del mundo que atravesaba el mar del Norte con bandera panameña decenas de habitantes estas Islas sacudieron ayer en las playas para ayudar a limpiarlas de paso quedarse con parte de la mercancía bombillas zapatos juguetes muebles televisores e incluso piezas de recambio para coche

Voz 6 45:06 el abogado tristón

Voz 0027 45:09 este hombre declarado al canal de televisión RTL que había cogido un par de sandalias para su nieta y un estuche de maquillaje y un usuario colgaba en redes sociales una foto de la playa repleta de pequeños caballos rosas de juguete la policía holandesa estuvo ayer sobrevolando la zona para localizar más contenedores perdidos e incluso los agentes neerlandeses tuvieron que coordinarse con la policía alemana porque los envases cayeron al mar en aguas germanas la guardia costera holandesa advertido que tres de los contenedores que se cayeron tenían perdidos orgánicos en polvo en su interior que es un material peligroso para la salud pero por lo que se ve eso no ha impedido que los habitantes de las islas salgan a buscar sus regalos de Reyes anticipados

Voz 18 47:36 buenos días en Jerez año pagan todos yo ya empiezo el año indigna disciplina de pensar que haya unos políticos que nos quieran quita todos los derechos que hemos querido las mujeres después de tanta lucha y tantas muertes vamos antes de votar hay que pensar un poco Akin se vote

Voz 0456 47:55 a esto añade Nico de Alicante no lo vamos

Voz 42 47:58 con lo de Vox que para ellos está normalizado que la mujer de toda la vida de Dios la extrema derecha la quite al hombre es que su ideología

Voz 3 48:10 ambos este primer asunto dando una bienvenida buenos días soy Adrián de Valencia vaya por delante que no soy votante hechas sino todo lo contrario pero estoy muy de acuerdo con que pide Vox tener la salida a la violencia de género a no ser que haya una condena una sentencia

Voz 43 48:26 ya que en muchos casos como fue el mío el cual me pusieron tres denuncias falsas tuve tres juicios rápidos que gane las tres no constan en ningún lado puesto que yo no denuncié a mi exmujer por denuncias falsas al yo no denunciar la ella no consta en ningún sitio es más ese verano le pagan una semana una semana en Marina d'Or con mis hijos a mi ex mujer lo único que tenía que hacer a asistir al psicólogo durante una hora y eso que gane los tres juicios pues nada sigan dando ayudas

Voz 0456 48:57 gracias Adrian segundo asunto el tren de Extremadura