Hoy por Hoy (03/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias el buenos días Partido Popular y Ciudadanos empiezan a comprobar el precio que quiere cobrarles la extrema derecha por su apoyo en Andalucía los dos partidos PP y Ciudadanos han rechazado la última amenaza de Vox que ayer advirtió de que no apoyará la investidura si lo si casado y Rivera financian las leyes contra la violencia de género ciudadanos dicen que es algo en lo que no van a ceder pero se mantienen dispuestos a gobernar gracias a los votos un partido que es capaz de plantear algo así techo la preocupación del PP es que se pueda estropear su buscada mayoría andaluza

Voz 0893 00:51 si alguno de los partidos que están llamados a poder llevar a cabo el también Andalucía frustra ese acuerdo creo que no solamente lo pagarían en las urnas sino que darían un mensaje tremendamente negativo y desolador a muchos andaluces y al resto de españoles

Voz 0027 01:08 es el vicesecretario del Partido Popular Javier Maroto en La Sexta jueves tres de enero y el prior del Valle de los Caídos le niega el Gobierno la autorización para entrar a la basílica exhumar a Franco de publica esta mañana el diario El País Carolina Gómez

Voz 0393 01:21 el benedictino Santiago canteras escuda en que la familia rechaza la exhumación y también en que el asunto está en los tribunales el Gobierno recuerda que el hoy prior fue candidato por La Falange a las elecciones generales del noventa y tres y asegura que su posición no va a impedir que el proceso siga adelante

Voz 0027 01:34 a las nueve de la mañana vamos a conocer los datos del paro registrado en diciembre

Voz 0393 01:38 mes que suele ser bueno por la campaña de Navidad ahora mismo hay tres millones doscientos mil parados en España

Voz 0027 01:42 por el paro le preguntaremos en Hoy por hoy a la ministra de Economía Nadia Calviño en Estados Unidos Carolina

Voz 0027 01:42 por el paro le preguntaremos en Hoy por hoy a la ministra de Economía Nadia Calviño en Estados Unidos Carolina

Voz 0027 02:00 qué y quién no rebaja sus exigencias esto maltrata tampoco el líder republicano en el Senado de Estados Unidos ha confirmado después de reunirse con Trump y con los demócratas esta noche es que el presidente solo levantará el cierre parcial de la Administración si consigue sus cinco mil millones para el muro con México cierre de la administración que dura ya trece días hoy que tiene sin cobrar a ochocientos mil funcionarios federales en Brasil sonar empieza a aplicar su

Voz 1435 02:25 le ha dado el Mini al Ministerio de Agricultura

Voz 0393 02:27 potencia de delimitar las reservas indígenas una importante concesión a la industria agraria que pide más tierras para su explotación además ha dejado fuera de las competencias del Ministerio de encargado de los derechos humanos y la familia al colectivo LGTB

Voz 0027 02:40 Amnistía Internacional denuncia la censura de Netflix en Arabia Saudí tomar la plataforma retiró hace unos días este episodio de un programa crítico con el régimen por el asesinato del periodista caso gay

Voz 0393 02:54 así lo ha retirado tras la queja de funcionarios diciendo que viola sus leyes para Amnistía es una prueba más de la represión de la libertad de expresión por parte de la monarquía saudí

Voz 0027 03:08 el primer partido de dos mil diecinueve se juega hoy en el estadio de la cerámica José Antonio Duro buenos días

Voz 1 03:12 hola qué tal buenos días si es el aplazado por el Mundialito de Clubes enfrenta Villarreal y Real Madrid se juega desde las nueve y media de esta noche por supuesto lo vamos a contar en Carrusel el conjunto de Solari a ocho del líder los castellonenses buscan escapar de la zona de descenso este jueves tiene mucho deporte la jornada veintiuno nos deja en la Premier un City Liverpool la Euroliga dos partidos Real Madrid Maccabi Gran Canaria Khimki y hoy también se recupera aún choque en ACB es el UCAM Murcia Movistar Estudiantes

Voz 0047 03:38 la previsión de

Voz 0027 03:40 tiempo Luismi Pérez buenos días muy buenos días

Voz 0047 03:43 puede de tiempo nuevamente anticiclónico por lo que el sol o las nieblas van a ser los protagonistas ahora mismo esa niebla que es espesa en algunas zonas de Aragón ideal interior de Cataluña también del interior de Galicia así como en el sur de Castilla y León cerca del Tajo del Guadiana y hoy en el bajo Guadalquivir esas nieblas si paran en gran medida aparecerán algunas nubes en el sur del Mediterráneo cerca del mar de Alborán también por algún chubasco poco importante hacia la Costa del Sol y en Canarias un cielo prácticamente despejado con unas temperaturas que hoy baja un poquito sobre todo en el sur peninsular y algo de viento del norte que soplará entre la Costa Brava y la isla de Mallorca y de Messi

Voz 0027 04:57 cero siete y cinco de la mañana se cinco en qué en áreas la extrema derecha ha empezado a marcar terreno en la negociación para el futuro Gobierno andaluz empieza por un asunto delicadísimo pero que a Vox le ha dado hasta ahora buenos resultados es atacar las leyes contra la violencia de género reclama Vox que PP y Ciudadanos acaben con su compromiso de aplicar y financiar las leyes que protegen a las mujeres sino el partido de Abascal amenaza con no apoyar la investidura de Moreno Bonilla Radio Sevilla sacarle esto buenos días

Voz 1435 05:24 hola buenos días tanto Pablo Casado como Albert Rivera han perchas

Voz 0027 05:27 de esa amenaza pero siguen dispuestos a gobernar gracias a los votos de ese partido

Voz 0806 05:31 la ley andaluza contra la violencia de género fue aprobada en julio y fue pionera al ampliar el concepto de víctima de violencia de género es reconocer otras formas de violencia contra las mujeres el acuerdo de PP y Ciudadanos recoge el supuesto ochenta y cuatro dotarla de suficiente financiación promover un pacto contra la violencia de género en Andalucía este punto es al que Vox se opone impide que sea eliminado o no apoyarán abierta la investidura de Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta y a su nuevo Gobierno los líderes de PP y Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera han dicho en Twitter que la lucha contra la violencia de género es innegociable señalan los populares andaluces que no van a cambiar nada de eso acuerdo que no ha pactado en trama formaciones icono este nuevo órdago de Vox hoy seguirán negociando su gobierno de coalición

Voz 0027 06:16 la mirada de Javier González Ferrari

Voz 0881 06:18 dicho equivocaría el partido de Santiago Abascal sino permite que en Andalucía se produzca la alternancia después de treinta y ocho años de régimen socialista los cerca de cuatrocientos mil votos que recibió el pasado dos de diciembre no son otra cosa que votos prestados por aquellos electores del PP cabreados cabrear quisimos por la gestión de Rajoy del mismo modo que la sangría del PSOE por los coqueteos de Sánchez con el independentismo catalán y su afición por los viajes particulares en el Falcon presuntamente low cost ha servido para engordar las filas de ciudadanos mucho más allá de las previsiones más optimistas

Voz 0456 06:57 si encima la excusa que utilizamos

Voz 0881 06:59 es la lucha contra la violencia machista que no le quepa duda de que lo pagará en las urnas de las municipales autonómicas y europeas del próximo veintiséis de mayo estamos hablando de un gravísimo problema social que no hay que afrontar Si como con seriedad con rigor y con ausencia de demagogo

Voz 0027 07:17 que tanto en lo político mundial

Voz 0881 07:19 desde luego la española donde la radicalidad amenaza con más inestabilidad después de un trienio de infarto

Voz 0027 07:30 y no parece que esté dos mil diecinueve vaya a ser más tranquilo por lo pronto el PP ha empezado el año proponiendo un sinfín de preguntas al Gobierno en el Congreso además de una batería de medidas que abarcan desde los menores no acompañados hasta los independentistas una auténtica hiperactividad legislativa Adrián Prado

Voz 0019 07:48 el PP quiere tomar la delantera al Gobierno y ha arrancado el año hiperactivo en el primer día laborable desde dos mil diecinueve los popular

Voz 0027 07:54 eres han registrado varias iniciativas parlamentarias

Voz 0019 07:56 eso dos peticiones de comparecencia y una larga lista de preguntas al Ejecutivo sobre la salida de Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica los problemas ferroviarios en Extremadura en cuanto a las iniciativas parlamentarias Pablo Casado anunciaba ayer dos de ellas durante su visita a Melilla una tiene que ver con Catalunya

Voz 0613 08:12 modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que aquellas personas acusadas por rebelión

Voz 0881 08:19 no puedan tener ningún Bennett

Voz 0613 08:22 fisio de fondos públicos para seguir haciendo su labor independentista

Voz 0019 08:27 y la otra con los Mena los menores no acompañados el bebé quiere que sean considerados como inmigración económica además los populares han registrado una proposición de ley para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable ya han pedido la comparecencia del ministro de Fomento por los problemas con los trenes en Extremadura del responsable de transparencia por los viajes de Pedro Sánchez

Voz 0027 08:45 Pedro Sánchez que desde hace tres días desde que empezó el año gobierna con los presupuestos prorrogados pero no es el único que no ha conseguido sacar adelante sus cuentas a tiempo ahora mismo hay ocho comunidades autónomas sin presupuestos aprobados para dos mil diecinueve Inma Carretero

Voz 0806 08:59 Andalucía ha tenido el Parlamento disuelto pero la inestabilidad política y la cercanía de las elecciones han hecho que otras siete comunidades autónomas hayan arrancado el año sin presupuestos tres de ellas están gobernadas por el PSOE Extremadura Aragón y Castilla La Mancha en el Ejecutivo de García Page se escudan en que no hay una senda la presupuesto área aclara porque no hay presupuestos del Estado Javier Lambán no ha presentado sus cuentas y que lo va a intentar en enero Guillermo Fernández Vara que al menos han logrado ya que superen el debate de totalidad en el Parlamento en los tres casos aprobaron los Presupuestos que tienen prorrogados con Podemos el Partido Popular se apoyo en Ciudadanos en Castilla y León en La Rioja tampoco ha conseguido aquí pero este año en estos territorios las estrategias están claramente marcadas por las elecciones del veintiséis de mayo pero no es el caso ni de Euskadi ni de Cataluña que tampoco tienen presupuestos los vascos un están llamados a las urnas pero el PNV y el PSOE no han logrado avanzar en las negociaciones con Bildu para sacar adelante las cuentas que ni siquiera ha presentado las

Voz 10 09:58 la mitad de Cataluña

Voz 0027 11:01 estos hoy vuelven a la huelga a los trabajadores del centro logístico que Amazon tiene en San Fernando de Henares en Madrid es el más grande de España son dos días de paro hoy y mañana que coinciden con la campaña de Navidad y que amenazan con generar les problemas serios a los Reyes Magos los sindicatos han advertido ya de que se van a retrasar pedidos Radio Madrid Elena Jiménez buenos días

Voz 1315 11:20 buenos días mil quinientos trabajadores fijos y seiscientos temporales están llamados a la huelga durante dos días la plantilla reclama mejoras salariales de conciliación familiar y de salud laboral ya que acusan a la multinacional de haber cambiado el convenio de empresa de manera unilateral para recortar derechos suprimir complementos salariales Los sindicatos Comisiones Obreras y CGT que convoca la huelga consideran que este año que acaba de empezar la plantilla va a perder un uno coma dos por ciento de sus salarios como consecuencia de la

Voz 0806 11:46 la subida del coste de la vida el centro logístico

Voz 1315 11:49 de Amazon en San Fernando de Henares en Madrid además de sede el mayor de nuestro país es el primero que abrió esta multinacional en dos mil doce

Voz 0027 11:55 a Madrid iba precisamente el tren que dejó a más de ciento sesenta pasajeros tirados el día de Año Nuevo en mitad del campo extremeño durante horas en plena noche la Junta acusa a los responsables de Renfe de ser unos inútiles es literal exige soluciones para garantizar la seguridad de los viajeros el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara lo decía así anoche en Hora veinticinco

Voz 15 12:14 enfrente no se puede ofender porque allá alguien que les llame inútiles porque lo son que es una inutilidad lo que está ocurriendo de verdad si Renfe es la empresa pública española no puede asegurar que el tren pueda salir que lo diga que lo suspenda pero ya para que la gente organice su vida es no puede ser lo que está ocurriendo a un boceto

Voz 0027 12:31 también por los trenes concretamente por la subida del precio de los billetes a más las protestas en Reino Unido

Voz 16 12:37 ah

Voz 0027 12:41 como esta en la mítica estación londinense de King's Cross el Gobierno ha subido los billetes un tres por ciento y eso que los trenes británicos son ya los más caros de Europa y encima poco puntuales informa desde Londres Daniel poético

Voz 17 12:51 la decisión del Gobierno de subir los precios de los billetes de los trenes en un tres coma uno por ciento provocado protestas en estaciones de todo el país la gente está enfadada por esta subida exagerada también porque coincide con el nivel de retrasos y cancelaciones de trenes más bajo de los últimos trece

Voz 0027 13:07 años los billetes de los trenes en Reino Unido esto los más

Voz 17 13:10 caros de Europa según estudio del sindicato te bucea el gasto en transporte supone para un británico el trece por ciento de sus ingresos en comparación con el cinco por ciento para un español el cuatro por ciento para un alemán o el dos por ciento para un francés la subida de los billetes de tren también ha provocado un nuevo enfrentamiento entre conservadores y laboristas mientras el ministro de Transporte Chris Crane ha culpado a los sindicatos de la subida por exigir salarios más altos de los trabajadores

Voz 11 13:36 el líder laborista Jeremy Corbijn ha pedido

Voz 17 13:38 la nacionalización del servicio ferroviario

Voz 0027 13:46 en los tres días que llevamos de año Marruecos ha desmantelado dos redes de tráfico de inmigrantes hay alrededor de cien detenidos pero el Gobierno marroquí reconoce que tiene que hacer más esfuerzos para cumplir con sus compromisos con España y luchar contra las mafias de emigrantes eso Recife corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 0806 14:01 las fuerzas de seguridad arrestaron el primer día del año dos personas de treinta y cinco y treinta y nueve años ya ocho migrantes con planes de salir del país además fueron confiscados tres coches en sale al ya Dida al sur de Casablanca al día siguiente la policía detuvo en sale al lado de Rabat a tres personas involucradas supuestamente en la mediación y organización del tráfico de personas y ochenta y nueve migrantes que habrían pagado de quinientos a mil quinientos euros para reservar plaza en una embarcación

Voz 0027 14:27 fulminó Sud debemos hacer más esfuerzo

Voz 0806 14:29 ha ido aplicarlo para enfrentarnos a las redes de la mafia de inmigración secreta que ha desarrollado muchos mecanismos planes asegura el portavoz del Gobierno marroquí Mustafá Hall FIV Sánchez le propuso a las autoridades marroquíes durante su visita a Rabat en el mes de noviembre fijarse como objetivo de dos mil diecinueve la reducción del número de llegadas de inmigrantes a España con el fin de enviar un mensaje contundente a las mafias

Voz 0027 14:51 mensaje contundente también el que ha enviado el presidente chino a Taiwan asegura Xi Jinping que no renuncia al uso de la fuerza para apagar cualquier intento independentista Isabel Villar buenos

Voz 0806 15:01 buenos días dentro discurso para definir la posición del régimen sobre Taiwan el presidente chino ha dicho que su país tiene que ser unificado y que todos los taiwaneses deben reconocer que el camino a la independencia será un desastre profundo asegura Chin Pin que él quiere una solución pacífica pero insiste en que no dejará espacios para movimientos separatistas y advierte de que tampoco renunciar al uso de la fuerza Taiwan se rige por el autogobierno y el plan de Chillón Pin es aplicar allí la fórmula un país dos sistemas la que se aplica por ejemplo en Hong Kong y que sirve para reconocer la soberanía china en el territorio mientras se mantienen particularidades políticas al margen de Pekín pero la presidenta taiwanesa ya lo ha rechazado de plano asegura que la población de la isla se opone a este modelo porque han elegido vivir en libertad bajo un sistema democrático

Voz 22 16:31 hoy por hoy

Voz 7 16:34 Aimar Bretos el año pasado

Voz 0027 16:36 se vendieron en España más de noventa y siete millones de entradas de cine fueron un dos por ciento menos que en dos mil diecisiete y también ha bajado ese mismo porcentaje la recaudación de las taquillas taquillas que lidera un director español

Voz 23 16:50 sí sí

Voz 7 16:53 estaban aquí antes que nosotros

Voz 0027 16:56 Bayona con su gol fue la felling más taquillera del año pasado Pascual Donate buenos

Voz 1 17:00 has se comieran en taquilla más de veinticuatro millones de euros

Voz 1684 17:04 los la segunda cinta más vista fue bohemia en sede que ha recaudado en sólo dos meses veintidós millones y la única produce una española entre las diez películas más taquilleras fue campeones de Javier Fesser la cuota de pantalla del cine español que rozó los cien millones de euros Se mantienen el diecisiete coma cinco por ciento seis de cada diez espectadores se sentaron frente a la pantalla en fin de semana Madrid Barcelona y Valencia fueron las provincias con más público en las salas

Voz 24 17:28 el

Voz 0027 17:37 oye antes Danny De la Fuente les hemos preguntado

Voz 0456 17:39 es por esto que acaba de contar Pascual por la asistencia al cine que ha caído en España puntos por ciento en dos mil dieciocho cuantas películas han visto en el último año cuáles son sus favoritas

Voz 26 17:49 buenos días María de Madrid pues yo soy bastante cinéfilo y así que me venga a la mente recuerda haber visto bueno bohemia en Rapsodia la gala me gustó sin duda también Jan sólo regular campeones de Javier Fesser bastante buena pues la verdad es que he ido poco al cine

Voz 0456 18:05 en gracias Mario la verdad es que ha sido más que Juan Carlos también de Madrid en los años noventa dice iba una o dos veces a la semana al cine ahora sólo una al año

Voz 27 18:14 en estos últimos veinte años doblemente peligroso listo

Voz 0047 18:18 o Proof

Voz 27 18:20 la de animación infantiles

Voz 0456 18:23 en gracias Juan Carlos buenos días buenos días soy Gregorio de Cartagena pues yo voy dos veces a la semana al cine películas que Mohamed buscado ha sido bohemia en Raxoi Shuyie Sima bueno de Giuly también es muy bonita Andrew Gibraltar

Voz 28 18:40 hola ponen ya estoy hablando de las películas yo que soy de música le gusta mucho la música aparte de bohemio las políticas sido ahora mismo recientemente un película que año ha sido de puede aumentar de aquí me acuerdo culpa de culo bastante basada en hechos reales con queso tenemos ahí aprendió a todo el que tenga hay guardias de relé

Voz 0456 19:08 un beso do un beso Andrews subimos a Galicia

Voz 9 19:11 buenos días soy Antonino de Santiago con respecto al cine yo soy tremendamente cinéfilo aunque en los últimos meses casi el último año mi asistencia ha bajado mucho por por diferentes razones pero me gustaría destacar del año dos mil dieciocho la película colme Bayón caer me pareció una maravilla

Voz 0456 19:35 en Madrid empezábamos en Madrid terminamos con Rosa

Voz 29 19:38 el Estado obtuvo el año pasado es la casa junto al mar de Robert Guédiguian voy menos al cine que me gustaría por pereza por el frío pero lo que tengo claro es que Robert Guédiguian estrene cuando estrene le voy a ir a ver

Voz 0027 19:54 muchas gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 6 20:04 en Hoy por hoy

Voz 1435 20:10 qué tal buenos días otro mañana fría con alerta por baja temperatura y el protocolo anti contar

Voz 31 20:16 inacción nación activado es el tercer día consecutivo

Voz 1435 20:18 de aplicación de las restricciones del escenario uno todavía está prohibido circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 y las vías de acceso hoy también en la salida de la ciudad de la M40 el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público y precisamente hoy han dado a conocer el número de viajeros de los autobuses de la EMT en dos mil dieciocho con récord histórico de usuarios aseguran que se sitúan en niveles de dos mil nueve cuando comenzó la bajada de pasajeros el pasado año los autobuses de la EMT llevaron a cuatrocientos veinte millones de personas quinientos mil más que el año anterior nos lo cuentas a la selva

Voz 1315 20:50 el mes con más viajeros fue octubre con más de cuarenta millones de usuarios y la línea favorita vuelve a ser por segundo año consecutivo la XXXIV la que va de Cibeles a las Águilas con más de ocho millones de viajeros con estos datos la EMT aseguran desde el Ayuntamiento de la capital vuelve a situarse en los niveles

Voz 0393 21:06 anteriores a la crisis Álvaro Fernández Heredia

Voz 1315 21:09 gerente de la Empresa Municipal de Transportes

Voz 32 21:11 digamos que hemos consolidado el aumento de viajeros que se producía en el año dos mil dieciséis y que hemos mantenido en el año dos mil diecisiete y en el año dos mil dieciocho una mejora aún más importante si tenemos en cuenta que ahora existen mucho más operadores de superficie en la ciudad como el coche el patinete o la moto la bicicleta compartidas

Voz 1315 21:29 también suben con respecto al año anterior los usuarios de víctima del servicio público de bicicletas vuelve a batir récords con más de tres millones de viajes casi un siete por ciento más que en dos mil diecisiete cifras positivas también según la empresa municipal de transportes en la utilización de los aparcamientos en rotación que gestionan aumenta además el número de abonos para residentes baja la retirada por grúa de vehículos en la calle

Voz 1435 21:59 si la imagen del día de ayer fue la de la alcaldesa Manuela Carmena saliendo del hospital de La Princesa lo hacía en silla de ruedas tras su infección de tobillo derivada de una intervención

Voz 33 22:08 pero espero que lo he pasado muy bien aquí me encanta desearos de año ya parece que el problema resuelto pues me encuentro bien la verdad simplemente pues después de la operación parecía que había habido un conato empecé a tener fiebre por me tuvieron que volver a ingresar pero da la impresión de que la la infracción supera y bueno pues ya está cuando ingresé venía con fiebre pero desde ya los ya no tuve nada de fiebre

Voz 1435 22:36 estará tres meses sin poder apoyar el tobillo pero dice que eso no le va a poder impedir seguir trabajando en un par de

Voz 11 22:42 las

Voz 24 22:45 es jueves tres de enero

Voz 1435 22:46 tenemos más noticias las contamos en titulares con Elena Jiménez

Voz 1315 22:51 en libertad con una pulsera de control y con una orden de alejamiento el maltratador que este domingo agredió brutalmente a su mujer con un palo de aluminio con patadas puñetazos ir rodillazo todo en presencia de los hijos menores de edad la juez ha tomado la decisión de acuerdo con el fiscal y la acusación particular

Voz 1435 23:06 dar un joven de veinticuatro años fallecía durante la noche vieja a las puertas de una discoteca en Las Rozas el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria antes de entrar en la fiesta de un local ubicado en el polígono Europol polis los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por el joven cuando llegaron a la zona

Voz 1315 23:21 el prior del Valle de los Caídos ya ha respondido oficialmente al Gobierno que rechaza exhumar a Franco lo cuenta hoy el diario El País el benedictino Santiago Cantera argumenta que no cuenta con el permiso de la familia ICO sobre este asunto se tiene que pronunciar el Supremo la solicitud formal del Gobierno era un paso obliga

Voz 1435 23:37 y en deportes el Real Madrid recupera este jueves el partido que tenía aplazado en Villarreal los de Solari jugarán el primer partido de dos mil diecinueve desde las nueve y media de la noche en el estado de la cerámica vamos a ver cómo están hasta ahora las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 1 23:59 buenos días hasta ahora estamos muy pendientes de la II ya que escasos minutos se producía un accidente a la altura de Alcalá de Henares que generaba retenciones en dirección Madrid de momento continúa el tráfico intenso en este tramo ya han retirado los vehículos aún así tengan cuidado si iban a transitar por esta vía en la cual en este instante se ha producido otro alcance en este caso a la altura de Canillejas que origina densidad circulatoria también sentido a la capital madrileña tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera en el resto de la red vial madrileña continuamos con normalidad tanto en los accesos a la capital de entrada salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta aun así desde la Dirección General de Tráfico seguimos insistiendo no bajen la guardia y por supuesto sean muy prudentes al volante

Voz 1435 24:48 dicha queremos también como está el tráfico el tráfico ahora en la ciudad centro de pantallas Charo Alcázar buenos días muy buenos días Virginia hay feliz año para todos bueno pues

Voz 1322 24:56 continúa activado el escenario uno del protocolo anticontaminación de la ciudad por lo que la velocidad máxima en M30 y acceso será de setenta kilómetros hora muy recomendable aún así al uso del transporte público pese a que en realidad hay muy poquita circulación en toda la ciudad

Voz 1435 25:13 gracias Taro feliz año para ti también íbamos con la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 34 25:18 buenos días jueves de tiempo casi despejado algo de viento esta mañana viento del nordeste con sensación de frío ya algunas heladas en los valles de la sierra en cambio en zonas elevadas de esa Sierra un tiempo más suave esta tarde temperaturas como las de ayer mañana repetición del tiempo tranquilo pero más frío mañana por la mañana muchas heladas

Voz 1435 27:39 a sólo tres días de Reyes regresan los paros a la planta de Amazon en San Fernando de Henares la huelga arrancaba ayer a las diez de la noche y se va a prolongar hasta mañana viernes a las ocho de la mañana por lo que puede afectar al compromiso de envíos de la multinacional aunque Amazon se comprometió a negociar los trabajadores aseguran que no han obtenido más respuesta que una declaración de intenciones Javier Galicia

Voz 39 28:01 el conflicto de Amazon en San Fernando de Henares sigue completamente enquistado estos últimos días de la Navidad culmina un calendario de huelgas que afectará a las entregas de los Reyes Magos hay más de mil quinientos trabajadores indefinidos llamados a la huelga y otros seiscientos trabajadores temporales estos días empleados en el alma

Voz 1 28:16 en Douglas Harper es delegado de Comisiones Obreras

Voz 0027 28:20 vamos

Voz 40 28:21 desazón no estemos un poco de Estados también un poco tristes por la actitud de la empresa tengo que que ha tenido oportunidad de oro para intentar solucionar toda la situación a la huelga más importante porque es la que bien afectar el compromiso al que a las compras del día de hoy el día pues iban a llegar como regalos de Reyes bueno esta huelga lo que hacemos es agitar directamente con procesal clientes

Voz 39 28:45 aunque Amazon dijo que volvería a negociar los sindicatos aseguran que no hay más que una declaración de intenciones y están dispuestos a seguir subiendo el tono de la protesta este dos mil diecinueve sino hay avances reales en la negociación del convenio

Voz 1435 28:56 sobre la denuncia de las operadoras del suma uno uno dos que aseguran que la Comunidad no hace nada por mejorar el servicio de ambulancias para traslados y tratamientos a pesar de conocer la situación precaria del servicio hablado la oposición en la Comunidad de Madrid José Ángel Chamorro Partido Socialista

Voz 41 29:09 lo que hay es un desmantelamiento total de ciento doce un desgobierno un gerente desautorizado era pasividad asombrosa por parte de la Consejería que no toma ninguna decisión ni el consejero ni el Consejo de Gobierno nosotros vamos a registrar una pregunta directamente al consejero para que en sede parlamentaria de las explicaciones oportunas

Voz 1435 29:30 y además Mónica García también hacía declaraciones de poder

Voz 24 29:33 Nos realmente sangrante hay una frase que dicen que es que ellos esto

Voz 42 29:38 en el peor momento de la vida de la gente bien pues en ese peor momento quién no está en la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad porque claramente han dejado de lado a los pacientes tenemos ahora mismo dos grados en el centro de Madrid

Voz 7 30:07 por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:17 la crónica de este jueves en España está marcada por la deriva que están tomando las negociaciones de la derecha en Andalucía tras la amenaza de de no prestar sus votos a PP y Ciudadanos y no renuncian a financiar la lucha contra la violencia machista Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 30:30 sí es el tema de apertura de toda la prensa impresa las exigencias de Vox abren un foco de inestabilidad en la alianza de la derecha titula El País en portada Vox exige a PP y Ciudadanos suprimir el plan anti violencia machista en La Vanguardia PP y Ciudadanos desdeñan el órdago de Vox sobre violencia de género en el mundo el ABC asegura en el editorial que la lucha contra la violencia machista es un compromiso nacional ante un fenómeno real impide a Pascal que no se Petric y en su discurso Permira el cambio de gobierno en Andalucía pues acaba vuestro con

Voz 0027 30:59 no ser una terrible noticia de última hora un hombre ha matado a su mujer en Laredo Cantabria ha entregado a la Guardia Civil Fermín Mier que sabemos qué tal buenos días pues según la información que acaba de confirmar la policía la Guardia Civil a la Cadena Ser el suceso se ha producido minutos después de las cuatro de la madrugada en el interior de una vivienda de inmueble situado en la calle Rosario Ochandiano de Laredo según esa información un hombre de veintinueve años de nos ha apuñalado a su pareja sentimental una joven de veintiséis años de nacionalidad dominicana el presunto autor de la agresión es de nacionalidad ecuatoriana a la llegada de los efectivos del cero sesenta y uno Cantabria al inmueble al interior de este inmueble han atendido a la mujer que presentaba signos de apuñalamiento en el tórax pero no han podido hacer nada por salvar su vida según las fuentes policiales consultadas por la Cadena SER no constan denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar el autor como dices Aimar se ha entregado a la Guardia Civil está detenido por los agentes en dependencias policiales cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratis no aparece en la factura pero es importante recordar que hay que borrar manualmente el número de la lista de llamadas del móvil sobre el post fascismo en la era de las redes digitales un artículo muy interesante hoy de Enrique Gil Calvo en el país

Voz 0393 32:22 no se sabe qué resulta más alarmante dice Gil Calvo si la aparición de candidatos que ofrecen recortar derechos humanos son los ciudadanos dispuestos a votar les a su juicio los líderes actuales se presenta como pacifistas y alardean de ser demócratas para legitimarse pero se trata de un nuevo populismo reaccionario que hereda del fascismo clásico la retóricas más siniestras como la xenofobia el nacionalismo la misoginia la falsificación de la realidad y el rechazo a los derechos ajenos su retórica pues fascista añade es lo que explica precisamente su éxito electoral cuanto más Villa no resulte el candidato mayor

Voz 1435 32:55 es su potencial en las urnas los nuevos

Voz 0393 32:57 los líderes se presentan como han tiene antihéroes inmunizados dice Gil Calvo con el escándalo que ellos provocan el gran prescriptor de esta perversa Scan hija hace escandalizó nación es Donald Trump con él llegó el escándalo y lo hizo

Voz 0806 33:11 la quedar sobre la extrema derecha en la prensa internacional

Voz 0027 33:13 de la Fuente en primer lugar muy criticadas

Voz 0456 33:16 las palabras del ministro del Interior británico y que recoge The Independent Mike should have been in which las que da a entender que van a obstaculizar las solicitudes de asilo presentadas por los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha niegan que sean verdaderos solicitantes de asilo porque se habrían quedado en Francia que es un país seguro no cruzarán al Reino Unido dice así que vamos a hacer todo lo posible para enviar el mensaje de que su viaje no va a tener éxito para David Aaron Beats en The Times esta política de cañonazos no resuelve el problema migratorio solamente da grandes titulares alimenta a los partidarios del Brexit

Voz 0027 33:48 surgimiento de la extrema derecha el debate

Voz 0456 33:50 pero yo también ocupa páginas en los medios alemanes este fin de semana cuatro jóvenes de entre diecisiete y diecinueve años procedentes de Siria Afganistán e Irán borrachos golpearon algunos transeúntes eh

Voz 1 34:01 amén Wert bueno pues el ministro de federal de Lin

Voz 0456 34:03 Interior de la CSU pide expulsión inmediata de los solicitantes de asilo que cometan delitos en una entrevista en el aunque el alcalde de esta localidad de Amber dice que la ciudadanía ya patrulla las calles para vigilar que no haya incidentes la cuestión es que estas personas son cercanas al Partido Nacional Demócrata Alemán de orientación neonazi

Voz 0027 34:22 en una breve parada en Estados Unidos Dani a propósito del cierre de la Administración el tramo en el New York Times

Voz 0456 34:27 en su editorial de hoy advierte de que el cierre de la administración no es por una cuestión de seguridad fronteriza porque no hay una invasión de extranjeros salvajes cruzando la frontera como afirma el presidente Trump demócratas y republicanos deberían reconocer la necesidad de combinar más personal mejor tecnología hay políticas de migración y asilo humanitario así sensatas pero todo esto es una tarea difícil así que para evitar la el presidente se ha fabricado un callejón sin salida política sobre un símbolo un muro que incluso próximos a él ridiculizan el Washington Post añade que con el cierre de la administración hay colapso en las fronteras dos mil migrantes llegan al día entre ellos muchos niños enfermos leo en un artículo de opinión Jordan bueno le pide a los republicanos que apoyen la inmigración sino quieren seguir perdiendo apoyos entre los votantes que culpan de este cierre de la Administración Trump más que a los demócratas

Voz 0027 35:16 más en la prensa nacional el prior del Valle de los Caídos impide al Gobierno entrar al templo para exhumar a Franco lo cuenta hoy el diario El País el benedictino Santiago Cantera ha escrito formalmente al Ejecutivo para negarle el acceso argumentando que no cuentan con el permiso de la familia y que sobre todo este asunto se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo antes de que entren allí al Valle de los Caídos la solicitud formal del Gobierno creo paso obligado a es probable que sea el alto tribunal que interviene tomando una decisión definitiva dentro de dos o tres meses y además Carolina

Voz 0393 35:45 el diario punto es cuenta que el PP está dispuesto a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial lo que resta de legislatura hasta que Sánchez convoque las elecciones dicen o hasta que rompa con los independentistas su pacto con el PSOE saltó por los aires las el mensaje de Cosidó presumiendo del supuesto control que iban a ejercer en el Poder Judicial con el nombramiento de Marchena después Pablo Casado propuso volver al sistema de que los jueces elijan entre ellos y ahora según el diario están dispuestos a seguir así con el CGPJ empantanado toda la legislatura tampoco tienen pensado desbloquear la renovación de otras instituciones como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Seguridad Nuclear

Voz 0027 36:20 ha llegado la nueva fase del Erasmus a partir de ahora va a ser posible estudiar en Madrid graduarse en París

Voz 0393 36:25 sí es un proyecto que ha puesto en marcha la Unión Europea treinta años después del nacimiento de la beca Erasmus lo cuenta el diario El País los nuevos consorcios permitirán moverse no sólo a los alumnos también a los profesores para realizar convalidaciones automáticas o proyectos de investigación por toda Europa la Universidad Autónoma ya ha formado consorcio por ejemplo con la Universidad de Bruselas la de Roma la de Atenas o la de Bucarest

Voz 0027 36:45 hay un cortometraje recupera la detención de John Lennon Yoko Ono en Mallorca

Voz 6 36:50 lo más bien no

Voz 0393 36:56 no se puede ver íntegramente en la web del país es una historia poco conocida la pareja llegó a Mallorca mil novecientos setenta y uno para asistir supuestamente a unas conferencias de meditación pero acabaron detenidos por intento de secuestro la hija de Yoko Ono kiosco que da nombre al documental vivía en mayo cerca con su padre un productor de cine pero al parecer el hombre no les dejaba estar con la pequeña así que contrataron a un detective para localizar a la niña y se la llevaron sin previo aviso de una guardería de Manacor el documental está nominado a los Goya

Voz 0027 37:31 Carolina Dani gracias hasta luego nos vamos ahora hasta la Línea de la Concepción porque está ingresado allí en estado grave un joven de veintiuno años al que le explotó un petardo en la mano estaba jugando con sus amigos a ver quién aguantaba más sujetando el petardo antes de que estallara una especie de ruleta rusa muy peligrosa Radio Algeciras Cándido Romadera buenos días

Voz 0881 37:48 hola buenos días el joven permanece ingresado en el hospital linense tras haber resultado herido de gravedad en la madrugada del pasado uno de enero al explotarle un petardo en la mano mientras jugaba como una especie de ruleta rusa la puerta de una discoteca de la localidad agentes de la Policía Local se personaron en el centro sanitario una vez que fue trasladado identificando al joven de veintiún años de edad con domicilio en el municipio las graves heridas causadas por la detonación han causado graves daños al imprudente joven que podría incluso perder la mano

Voz 0027 38:15 la Guardia Civil ha rescatado a cuatro niños de entre dos meses y diez años que vivían en un cortijo de Almería sin luz entre desperdicios entre ellos huesos de animales domésticos vivían con su madre que ha sido trasladada a un hospital para hacerle pruebas psiquiátricas será Almería Fernando Cuadrado

Voz 31 38:31 buenos días Aimar los agentes de la Guardia Civil acudieron tras el aviso el área de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento que solicitaban su presencia para la retirada urgente estos cuatro menores como decía san el cortijo situado entre invernaderos con mucho frío y humedad porque no recibe luz solar y tampoco tiene electricidad además el suelo de la vivienda era de cemento los agentes sólo encontraron lleno de desperdicios de basura incluso con restos óseos de animales los cuatro menores de entre dos meses y diez años se encontraban poco abrigados vestidos con camisetas viejas sucias y fueron trasladados a un centro de menores mientras que su madre fue trasladada al Hospital de Poniente elegido para realizarle un diagnóstico psiquiatra

Voz 0027 39:09 y una última noticia antes de los deportes noticia que da buena cuenta de los efectos de la despoblación en zonas rurales en este último año han aumentado un diez por ciento los pueblos de Cataluña que se han quedado sin una sola tienda sin un solo establecimiento en el que comprar productos de primera necesidad

Voz 7 39:23 Radio Barcelona Monica Peinado bon día a día

Voz 1600 39:25 son un centenar los pueblos de Cataluña donde no hay ni una sola tienda según datos del censo de establecimientos comerciales de la Generalitat Jordi Pijoan exalcalde alcalde de Querol es una de estas poblaciones sin tiendas explica que las personas mayores que compraban en el último establecimiento del pueblo han ido muriendo y los más jóvenes ya llegan cargados con la compra de las poblaciones en las que trabajan así que el último comercio perdió sentido cerró en con cabello en Lleida por ejemplo lo que se están planteando es convertir la antigua tienda de ultramarinos en un museo

Voz 45 40:57 en los deportes

Voz 0027 40:59 sí

Voz 46 41:01 en Hoy por Hoy por

Voz 0027 41:04 José Antonio Duro buenos días Aimar qué tal buenos días

Voz 1 41:06 juega el primer partido de dos mil diecinueve y además me parece una jornada en fin de semana tenemos un montón de cosas ese partidazo entre el Villarreal y el Real Madrid que se juega es a las nueve y media tenemos previa también con dos partidos de Liga que me mañana vuelven versión ya ordenada el Levante Girona el español Leganés un partidazo en la Premier y además hay un partido ACB jornada de Euroliga deberíamos tener tenis lo que pasa es que Nadal no está al cien por cien y ayer decidió no jugar en Prison in el balear que esa reserva para Australia con todos hacemos un carrusel que comienza a las ocho y media y que va a estar centrado en el estadio de la cerámica con S el Madrid que tras Mundialito y Navidad dice Solari que está así de Conthe

Voz 47 41:41 todos tienen que estar comprometidos trabajando con ilusión con alegría como lo están porque son todo fundamentales porque tenemos tres competiciones que queremos ganar y son todos importantes Isco por supuesto grandísimo futbolista que nos da muchas alegrías no las tiene que seguir dando todos los demás no sé eso estamos a todos todos son importantísimo

Voz 1 42:02 importantes el mercado de invierno ya que se espera que por ejemplo Iborra llegue al Castellón en las

Voz 0456 42:06 próximas horas y sobre posibles marchas

Voz 1 42:09 sobre todo a Keylor Navas ayer prefirió no decir absolutamente nada el entrenador del Real Madrid Solari que hoy no va a poder disponer de Asensio tampoco de Mariano tampoco de Marcos Llorente siempre tibio estará Casemiro para cubrir el centro del campo puntos son los que necesita el Villarreal sobre todo para escapar del descenso porque ocupa el antepenúltimo puesto en la tabla clasificatoria su técnico Luis García Plaza

Voz 24 42:32 nosotros lo que estamos los tiene que da igual el rival arriba tienes una críticas no nos enfrentamos a un campeón del mundo no ha sido hace poco oí yo estoy convencido de que podemos ganar oí como mínimo porque no puntuar les

Voz 1 42:46 el Villarreal que hará pasillo al Real Madrid en este primer partido de dos mil diecinueve que comienza a partir de las nueve y media y es un día muy deportivo este jueves lo decía antes tenemos la preveía mañana con mucho fútbol y también con premio Un partido que destaca esta jornada semanal venimos hablando durante todos estos días del Manchester City Liverpool que se juega hoy a las nueve el ahora tercero contra el primero siete puntos separan al líder ya al equipo de Guardiola

Voz 9 43:09 inquilino me diferencia Sobis mi nadie

Voz 48 43:11 el Liverpool amigos míos con el United el mejor equipo de la historia la Inglaterra ese Liverpool y está claro que nos puede ganar pero también lo podemos hacer nosotros se que nadie confía en nosotros nadie se guarida dinero por nosotros lo sé pero es lo que hay para todo el mundo se pregunta qué pasará si perdemos pero qué pasará si gana

Voz 0456 43:29 que ayer se jugaron entre otros por ejemplo un Chelsea cero Sud Anton cero y étnicas el cero United dos

Voz 1 43:36 una nueva victoria del Manchester ve Solskjaer además un sonido también de futuro para este dos mil diecinueve escuchábamos ayer al presidente de la Federación a Luis Rubiales ensalzando a su seleccionado

Voz 49 43:48 bueno pues algo que enseña que nuestra selección nacional con un nuevo seleccionador que confiamos mucho Luis Enrique y que está en una fase de reconstrucción de la selección que esperemos que el futuro pues no vuelva a colocar donde un país como España en fútbol como se merece

Voz 1 44:06 es un día de mucha baloncesto también aparte del fútbol tenemos partidos Euroliga dos jornada con el Real Madrid Maccabi a las nueve menos cuarto y el Herbalife Gran Canaria him que a partir de las nueve y media tenemos una Liga ACB pendiente de la jornada dos enfrentan el UCAM Murcia del Movistar Estudiantes a las ocho y media en el Palacio de los Deportes de Murcia y ayer en Eurocup inicio de Top dieciséis con la victoria de Valencia sobre Unicaja ocho cinco siete cuatro Ilha de Andorra que ganó en ocho siete ocho uno h de ahí en la NBA acaba de terminar un igualadísimo Lakers Oklahoma con victoria visitante y las explicaciones en El Larguero de Toni Nadal después de que ayer un día antes del debut Rafa Nadal anunciara que no están garantías para jugar en Brisbane

Voz 30 44:45 bueno queda bien por las dudas de jugadas sino jugar pero que le han aconsejado que mejor no serlo porque bueno estar lesiones musculares no son nada preocupantes pero al final pues si tienes una futura pues no puedes estar un mes parado diez Australia pues tienes que ir con cuidado

Voz 0027 45:10 por qué los roscones de El Corte Inglés son los mejores

