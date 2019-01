Hoy por Hoy (03/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

Voz 0027 00:24 crear la noticia que les hemos contado hace unos minutos un hombre se ha entregado esta mañana a la Guardia Civil después de matar a puñaladas a su mujer en Laredo Cantabria últimos datos Fermín Mier

Voz 0628 00:34 la mujer ha fallecido como consecuencia de las puñaladas que le ha asestado su pareja sentimental que sea entregado a la Guardia Civil ha detenido en dependencias policiales según han confirmado fuentes policiales a la cadena SER minutos después de las cuatro de la madrugada al teléfono de Emergencias uno uno dos ha comunicado a la Guardia Civil el apuñalamiento de una mujer en el interior de un domicilio situado en la Liga calidad costera de Laredo dos patrullas de la Guardia Civil acudieron al domicilio han encontrado a una mujer tendida en el suelo con evidentes signos de apuñalamiento en el tórax la mujer no respondía los efectivos del cero sesenta y uno no han conseguido reanimar a la víctima una joven de veintiséis años de edad natural de la República Dominicana según las mismas fuentes no constan denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar y al autor confeso de este asesinato machista no le constan tampoco denuncias previas por violencia de género es un hombre de veintinueve años natural de

Voz 0027 01:24 a cuatro arquetipos como éste es de los que protegen a las mujeres las leyes de violencia de género que quiere derogar Vox la derogación de todas las leyes que a ti

Voz 2 01:33 de contra la libertad y contra la igualdad de los españoles son una premisa han conculcado los derechos de una parte de la población en este caso de los hombres

Voz 0027 01:41 amenazan con no apoyar la investidura en Andalucía si PP y Ciudadanos mantienen el compromiso de aplicar las medidas contra la violencia de género Pablo Casado y Albert Rivera han insistido en las últimas horas en que no van a ceder en esto pero incluso aunque la violencia de género que finalmente al margen de la negociación PP Ciudadanos siguen sin explicar qué respeto político les merece un partido que defiende algo así sus propios principios no les impiden valerse de estos votos para llegar a la Junta de Andalucía Francisco Conejo PSOE

Voz 3 02:08 están dispuestos a alcanzar un acuerdo con la

Voz 4 02:11 Dema

Voz 3 02:12 derecha para deja desprotegida

Voz 5 02:15 a las mujeres de esta tierra y Teresa Rodríguez Adelante Andalucía Zhou una clara expresión del carácter misógino del carácter anti mujeres del partido Vox ir de de su complicidad con los asesinatos vinculada a la violencia

Voz 0127 02:30 machista

el jueves tres de enero ir dentro de una hora vamos a conocer el dato del paro registrado en diciembre y por tanto el paro con el que terminó dos mil dieciocho las contratados es para Navidad siempre ayudan a que el último mes del año sea bueno en cuanto a empleo pero a partir de las nueve conoceremos exactamente cuánto y lo analizaremos además con la ministra de Economía Nadia Calviño que estará a esa hora aquí en el propio preguntaremos hasta qué punto la desaceleración que se está viviendo en la economía mundial arrastrará a España en este dos mil diecinueve y hasta qué punto también tenemos preparándonos ya para uno de los mayores tsunamis político económicos con las pueden alcanzar de pleno que es el Brexit sin acuerdo eso hay que sumarle además la alta probabilidad de que las próximas semanas salte por los aires la tregua en la guerra comercial que mantienen Trump y China en las últimas horas se ha conocido una carta el consejero delegado de Apple les ha enviado a sus inversores diciéndoles que revisan muy a la baja sus previsiones de ventas para este año sobre todo por la desaceleración de la economía china y en España el prior del Valle de los Caídos le impide la entrada al Gobierno para que sumen a Franco Carolina Gómez

Voz 1600 03:33 el Pablito El País publica hoy la negativa del religioso que supone un revés más para los planes del Ejecutivo la decisión la puede terminar tomando el Supremo en dos o tres meses

Voz 0027 03:41 el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara insiste en que no le basta el perdón que ha pedido Renfe después de dejar tirados a más de ciento sesenta viajeros en la tarde noche de Año Nuevo en mitad del campo anoche en Hora Veinticinco Guillermo Fernández Vara llamó inútiles a los gestores de Renfe

Voz 6 03:55 pero éste no se puede ofender porque haya alguien que les llame inútiles porque lo son es decir la limitación fáctica lo que está ocurriendo es que es una inutilidad lo que está ocurriendo de verdad si Renfe la empresa pública española no puede asegurar que mañana a las diez de la mañana el tren puedan salir que lo diga que lo supera pero ya para que la gente organismo subida estrenó no puede es lo que está ocurriendo Austin

Voz 0027 04:17 a lo que se ha comprometido a Renfe a que haya un mecánico en todos los trenes

Voz 1 04:20 las rutas más precarias de Extremadura ya se puede pedir

Voz 0027 04:23 la devolución del IRPF por la prestación de maternidad de dos mil dieciséis dos mil diecisiete

Voz 1600 04:27 se tiene que hacer a través de la web de la Agencia Tributaria quiénes cobraron la ayuda en dos mil catorce dos mil quince haya podían pedirlo desde diciembre y quiénes la cobraron en dos mil dieciocho no tienen que hacer nada porque la devolución es automática

Voz 0027 04:41 Villarreal y Real Madrid jurarán hoy el primer partido de dos mil diecinueve José Antonio Duro

Voz 7 04:46 sí es el aplazado por el Mundial de Clubes se juega en la cerámica desde las nueve y media de esta noche y por supuesto lo vamos a contar en Carrusel el conjunto de Solaria ocho del líder los castellonenses buscan escapar de la zona de descenso este jueves tiene mucho deporte la jornada veintiuno nos deja en la previa un City Liverpool la Euroliga dos partidos Real Madrid Maccabi Herbalife Khimki y hoy también se recupera un choque en ACB es el UCAM Murcia Movistar Estudiantes y esta mañana ha tenido lugar un hito de la exploración espacial

Voz 5 05:12 le una Prados hachazo antes o no

Voz 0027 05:15 sonda china Change cuatro al un izado con éxito en la cara oculta de la Luna es la primera vez en la historia que se consigue posar una nave terrestre en esa cara de la luna sepan además que la tierra está orbitando hoy a máxima velocidad

Voz 1600 05:30 sí porque el planeta está en el punto más cercano al Sol de todo el recorrido que hace durante el año su implica que la tierra acelera tres mil cuatrocientos veinte kilómetros por hora sobre la velocidad media que ya de por sí es de ciento siete mil doscientos ochenta kilómetros por

Voz 1 05:44 en todo esto

Voz 0027 05:46 con qué previsión del tiempo Luismi Loro Luismi Pérez buenos días

Voz 1 05:49 hola buenos días Aimar pues también tendremos dos caras hoy en España la oculta en la que tendrá mucho más sol la oculta con esa zona casi en las nieblas que tenemos en el interior de Galicia cerca del Duero el Tau o el Guadiana hoy también en el bajo Guadalquivir entre el este de Aragón

Voz 8 06:07 senior de Catalunya esas nieblas que en el caso de Huesca hay de Lleida van a ser persistentes las otras elevan a disipar pero la mañana va a ser fría y concienciadas atención a la conducción algunas nubes se irán colando por el sur del Mediterráneo con algún chubasco incluso en la cosa de Murcia o en la de Málaga poca cosa en Canarias tiempo tranquilo ya decimos Aimar la mañana despierta bien fría y con algo de viento entre Girona y el norte de Baleares

gracias Luismi ocho y seis de la mañana siete y seis en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 0027 08:03 a ver si lo que buscaban PP y Ciudadanos será algún punto en el que poder diferenciarse de Vox y marcar distancias con el que va a ser su socio parlamentario de extrema derecha en Andalucía ya este partido se ha puesto votando pretenden tema gravísimo amenazó con no apoyar la investidura si PP y Ciudadanos mantienen su compromiso de aplicar las leyes contra la violencia de género Óscar García buenas de

Voz 1645 08:24 las qué tal Aimar buenos días Ciudadanos han dicho ya que no

Voz 0027 08:27 a negociar eso pero incluso aunque no lo vayan a negociar siguen dispuestos a pactar con un partido que con cuarenta

Voz 1645 08:32 siete mujeres asesinadas en dos mil dieciocho es capaz de defender algo así sí Partido Popular y Ciudadanos están haciendo auténticos equilibrios después del ataque en forma de amenaza que les ha lanzado Vox en toda la línea de flotación el PP que es quién negocia directamente con la formación de Abascal se limita a pedirles altura de miras y que no pongan ni líneas rojas ni ultimátum desde Ciudadanos la negativa a negociar los asuntos que propone Bosch ha llegado por parte de su presidente Albert Rivera quién en un tuit dice que no es una opción sino una obligación luchar con recursos con dinero contra la violencia machista Rivera avanza además que su formación no negociará nada en lo relativo a la aplicación del pacto de Estado contra la violencia de género tacto que aplicará dice en Andalucía en el resto de comunidades autónomas donde gobierne tanto PP como Ciudadanos apelan eso sí a la responsabilidad de Vox ante las oportunidad dicen de colocar al PSOE en la oposición

Voz 0027 09:22 Adela Molina exactamente cuáles son y cómo protegen

Voz 1645 09:25 las mujeres las leyes que quiere abolir el futuro

Voz 0027 09:27 los socio andaluz de PP y Ciudadanos la ley vándalo

Voz 0011 09:30 esta de violencia de género también el pacto de Estado permiten acreditar la condición de víctimas sin que haya una denuncia o un proceso judicial suficiente un certificado de los servicios sociales para acceder a ayudas ya la asistencia social la norma andaluza amplia también el concepto de víctima a los menores mayores discapacitados dependientes a cargo de una mujer que sufra violencia machista

Voz 1093 09:50 todos ellos tienen derecho a recibir atención social

Voz 0011 09:53 tal acogida asistencia sanitaria psicológica asesoramiento jurídico especializado la ley considera además violencia de género cualquier agresión sexual aunque el autor no sea pareja o ex pareja de la mujer también tienen esta categoría el acoso sexual de tipo verbal no verbal o físico la trata

Voz 1600 10:09 con la explotación sexual entre las medidas

Voz 0011 10:12 listas hay además un plan integral de sensibilización y prevención con medidas educativas y de formación de los profesionales que atiendan a las víctimas de la violencia

Voz 0027 10:20 después cargarse todo esto es la primera condición que ha puesto Vox en Andalucía hito a PP y Ciudadanos no han dicho que con semejantes socios tienen más que hablar y hablar van a tener que hablar además porque en el pacto de noventa vendidas que firmaron los de casa violó este Rivera hay más asuntos que Vox no comparte Óscar

Voz 1645 10:36 vox quiere por ejemplo que se devuelvan las competencias de Educación Sanidad Justicia hay seguridad al Gobierno de la Nación y lo que propone el pacto PP Ciudadanos son medidas que fomentan la autonomía de las mismas también en el acuerdo figura la defensa del Estado de las Autonomías cosa que Vox quiere eliminar nada se dice en el Pacto por ejemplo de derogar la Ley de Memo esta histórica ni tampoco del plan de apoyo a la tauromaquia o la caza que exige Vox en lo que sí parece que hay más coincidencia es en la supresión del impuesto de sucesiones los tres partidos están de acuerdo también en rebajar el tramo autonómico del IRPF también Vox pide suprimir las agencias administrativas superfluas IPE ciudadanos quieren acabar con las distracción paralela sobre Canal Sur también coinciden los tres en que hay que estudiar como redimensionarlo mejorarlo aunque los de Abascal exigen reducir al máximo el gasto apagando uno de sus canales Vox exige también que el nuevo Gobierno elimine la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y que ese cambio por una de familia de natalidad la estructura del Gobierno se negocia estos días

Voz 0027 11:38 Manuel Jabois buenos días

Voz 1645 11:40 qué tal Aimar buenos días qué más tendrían que hacer bien

Voz 0027 11:42 pues para quedar invalidado como socio ante los ojos de PP y Ciudadanos

Voz 1645 11:47 eh existir no existir es suficiente que exista un partido como Vox ya es una excusa maravillosa para no tener que pactar con ellos

Voz 0027 11:54 ti que te ha parecido la es esa exigencia sobre violencia de género

Voz 1645 11:58 pues fíjate una buena noticia una buena noticia porque la extrema derecha española que de todas las extremas derechas europeas debe de ser la más tonta está diciendo que las mujeres son el enemigo a batir que que el feminismo y lo que ellos llaman la ideología de género es su caballo de batalla del feminismo va a ser el enemigo de Vox estamos todos de enhorabuena porque de lo poquito que podemos estar orgullosos en este país es de lo que salió el ocho de marzo de dos mil dieciocho no creo que haya movimiento más unido ni mejor engrasado ni más preparado que el que el feminismo son como aquella guitarra no sé si la recuerdas la la guitarra de Buddy que tenía la pin que tenía pintada la frase esta máquina mata fascistas bueno pues algo pues algo parece difícil

Voz 0027 12:43 yo es que lo que quieren es repartir las ayudas

Voz 1645 12:45 eh vamos a ver lo que está haciendo Vox al matizar que las víctimas de la violencia de género pueden ser bueno que que las víctimas

Voz 1915 12:53 la Brice género son víctimas de una violencia intriga

Voz 1645 12:56 familiar no oí meten en el mismo saco a las mujeres a los hombres abuelos nietos mira lo que hacen es lo que estaban haciendo los proetarras cuando les pedían condenar un atentado decían que condenaban todas las violencias porque todas las violencias son iguales que es de lo que se trata de diluir el problema en este caso las mujeres asesinadas en la hipótesis de que de vez en cuando muera asesinado también un hombre acabo perdona creen creen en la palabra de la mujer sin juicio cuando la viola o cuando dice que era violado un negro pero si la denuncia por violación afecta a un español hay que activar todas las garantías poner en entredicho a la víctima ni siquiera con condena muchas veces se pronuncian como ha ocurrido con la manada española no la Dama nada de magrebís de la que habla frecuentemente Abascal piden la cadena perpetua los asesinos de mujeres y al mismo tiempo las quieren desproteger se habla de si son extrema derecha si son fascistas y son populistas pero a lo mejor resulta a lo mejor resulta que estamos ante el primer partido político de la historia fundado por psicópatas porque hay medidas hay frases hay tuits de esta gente hay tal ausencia de empatía que en lugar de un análisis ideológico se empieza a exigir directamente un análisis clínico Manuel Jabois hasta mañana hasta mañana un beso y un grado más en el giro a la derecha del discurso del PP Pablo Casado abre la puerta a cambiar la ley para devolver a su país a los extranjeros menores de edad no acompañados en España

Voz 15 14:27 problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica es sus derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 0027 14:39 pero ese cambio que plantea el PP va contra la la la la legislación europea lo subrayaba anoche en Hora Veinticinco José Palazón de la ONG Prodein que trabaje en Melilla en defensa de los derechos de la infancia

Voz 16 14:50 pero nuestra legislación lo primero sino sido legislación europea la ley internacional y toda ella prohiben expresamente al extranjero

Voz 0027 14:59 pura líneas Salvini las propuestas más radicales en materia de inmigración que incluso al viceprimer ministro italiano le están costando una revuelta de algunos de los principales alcaldes de Italia que se niegan a cumplir sus políticas ultras corresponsal en Roma Joan Soles

Voz 0946 15:13 si hay una revuelta de alcaldes en Italia contra la aplicación del llamado decreto de seguridad del ministro del Interior Salvini que impone por un lado el cierre de los puertos italianos a la inmigración por otro deja en situación ilegal muchos inmigrantes acogidos por razones humanitarias sencillamente porque el señor ministro ha cancelado este derecho por razones humanitarias algunos alcaldes de pequeñas poblaciones han sido procesados ya por desobediencia pero ahora se revelan además alcaldes de grandes ciudades como Nápoles Parma o para de un es cómplice no puedo ser balcón Éste ha explicado el alcalde de Palermo Leo Luca Orlando evidente de los derechos humanos previstos en la Constitución sobre el derecho a la educación o la sanidad de personas que hasta ahora vivían legalmente en territorio nacional por ello Orlando ha suspendido en la capital siciliana la ejecución del decreto de Salvini contestados

Voz 11 16:09 el alcalde de Palermo quiere contar el ejército y la policía Animos cada vinieran el ministro del Interior mientras yo sea ministro en Italia tras llamando a la puerta por favor dando las gracias

Voz 17 16:29 sí entró abusando a Laporta siete

Voz 11 16:31 siendo peor favor él he dicho

Voz 0568 16:34 otros alcaldes italianos podrían sumarse al

Voz 0946 16:36 la vuelta en los próximos días al menos hasta que el Tribunal Constitucional dicte como prevén estos alcaldes que las medidas adoptadas por el ministro Salvini son contrarias a la Constitución de la República

con Aimar Bretos el Gobierno

Voz 0027 16:53 no vuelve a tropezar con el prior del Valle de los Caídos este religioso le ha denegado el permiso al Ejecutivo de Pedro Sánchez para entrar en el valle y exhumar a Franco

Voz 11 17:01 el Gobierno se lo pidió formalmente hace medio mes

Voz 0027 17:04 aquí El País publica hoy la negativa del prior algo Button buenos días buenos días cenó un escrito argón

Voz 0127 17:09 cuenta lo mismo que ya hemos escuchado al Arzobispado hoy al Vaticano que falta consenso en la familia del dictador Ike el asunto está en manos de los tribunales que la última palabra la va a tener el Supremo

Voz 0027 17:20 qué dice el Gobierno Ana pues dice que se esperaba exacto

Voz 0127 17:22 tú por los antecedentes ideológicos que tiene el prior se llama Santiago Cantera y antes de ingresar en los benedictinos y convertirse en religioso fue candidato a las elecciones generales del noventa y tres y a las europeas del noventa y cuatro por el partido de la Falange añaden desde el Gobierno que pese a los inconvenientes que pueda provocar la posición obstruccionista del prior es textual el proceso para exhumar a Franco va a seguir adelante

ahora gracias hasta luego

Voz 0027 17:53 Eva pega qué debemos esperar de los datos de creación de empleo y paro registrado en diciembre que vamos a conocer a las nueve de la mañana

Voz 0605 17:59 diciembre ha sido un buen mes para el empleo en los últimos cuatro años con aumentos de la ocupación en comercio sanidad y servicios sociales que han compensado la habitual pérdida de empleo en construcción hostelería e Industria en paralelo a esa mayor creación de empleo el paro suele bajar en diciembre lo viene haciendo desde dos mil dos se sí está tónica Se mantiene dos mil dieciocho volverá a cerrar en positivo en noviembre superaba el medio millón de empleos de incremento interanual el paro bajaba en algo más de doscientas mil personas datos positivos pero a la baja desde los picos de dos mil dieciséis en paro in dos mil diecisiete en afiliación a la Seguridad Social

Voz 0027 18:39 escuchen esta historia una familia de Vigo con tres hijos menores de edad es que va a ser desahuciada el día veinticuatro de enero ha pedido ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la ciudad hilando cita para el treinta de enero seis días después de la fecha prevista para su desahucio Radio Vigo María Díaz entre otros

Voz 18 18:54 desde hace diecisiete años tiene los hijos de este matrimonio que se queja de los trámites burocráticos del Ayuntamiento

Voz 19 19:00 el fieros sus asuntos sociales así en el mes de noviembre porque me cortaron el agua tardaron tres semanas en poner buena con tres niños que tengo el papeleo trámites

Voz 18 19:10 ahora tienen cita de nuevo pero después de la fecha de lanzamiento marcada por el juzgado desde el Consistorio sin embargo el alcalde los anima que acuden sin cita de urgencia porque hay ayudas de emergencia para estos casos Abel Caballero que venga de forma inmediata

Voz 4 19:24 que será atendido como corresponde su dignidad y sus derechos

Voz 18 19:27 la Federación vecinal en litigios con la concejala de Servicios Sociales ha denunciado este caso

Voz 20 19:32 eh

Voz 13 19:39 que la Navidad Real imprime un copo de nieve que van a la Navidad eres tú cava Jaume Serra

esto ocho y veinte de la mañana siete y veinte en Canarias

hoy por hoy

Voz 1915 20:11 qué tal muy buenos días alerta hoy por bajas temperaturas en el centro de la ciudad tenemos ahora tres grados pero las mínimas alcanzarán en algunos puntos a lo largo del día temperaturas negativas hasta menos cuatro grados y el hombre de cuarenta y un años que le dio una paliza a su pareja y la encerró durante trece horas en su casa ya está en libertad la jueza ha tomado esta decisión con medidas cautelares una orden de alejamiento y una pulsera de control no era la primera vez que el agredía Niesta su primera orden de alejamiento Elena Jiménez buenos días

Voz 1600 20:39 buenos días la jueza del Juzgado número seis especializado en violencia sobre la mujer ha decidido su puesta en libertad con medidas de control judicial y orden de alejamiento lo ha hecho de acuerdo con el fiscal y la acusación particular este hombre de cuarenta y un años llevar ahora una pulsera de control para estar vigilado de manera telemática y que no pueda acercarse a la mujer según cuenta el diario El Mundo hasta el pasado mes de agosto este hombre tenía una orden de alejamiento y la vivienda de Usera era custodiada a diario por la policía ya que este hombre había agredido a su mujer a principios del año

Voz 1093 21:07 pasado pero desde agosto ambos volvieron a

Voz 1600 21:10 envidiar el domingo golpeó con un palo de aluminio a su mujer de cuarenta y cinco años a la que también dio patadas puñetazos ir rodillazo todo en presencia de los dos hijos menores de edad que tiene ocho y diez años de momento la agresora quedó imputado por la supuesta comisión de un delito de lesiones en el ámbito familiar aunque esta calificación es provisional

Voz 1915 21:31 y Manuela Carmena ya está en casa la alcaldesa abandonaba ayer el Hospital de la Princesa

Voz 24 21:36 según me ha dicho al médico el tobillo solo

Voz 0127 21:39 solamente en tres meses donde que aprender

Voz 24 21:41 con muletas aunque estos primeros días pues eh evidentemente en silla de ruedas porque es lo que me han aconsejar pero dame impide el poder trabajar

Voz 1915 21:52 asegura que está recuperada de la infección derivada de su reciente intervención de tobillo que intentará asistir a la cabalgata de Reyes es jueves tres de enero hay más noticias las contamos en titulares con Elena Jiménez

Voz 1600 22:08 el Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del Partido Popular contra el Ayuntamiento de Torrelodones por la concesión de un túnel

Voz 1915 22:14 sobre la seis la demanda de los populares fue presentado

Voz 1600 22:16 la cuando la SER destapó el intento de extorsión de uno de sus ex concejales a la alcaldesa Elena Biurrun la regidora dice que el Partido Popular del municipio es un esperpento

Voz 1915 22:26 los trabajadores de la planta de Amazon en San Fernando de Henares retoman la huelga para reclamar mejoras laborales hoy y mañana viernes hasta las ocho de la mañana la plantilla además de dos mil trabajadores está llamadas seguir los paros coincidiendo con la campaña de Reyes los sindicatos acusan a la empresa de haber cambiado el convenio de manera unilateral

Voz 1600 22:42 el prior del Valle de los Caídos ha respondido oficialmente al Gobierno que rechaza exhumar a Franco lo cuenta hoy el diario El País El benedictinos Santiago Cantera argumenta que no cuenta con el permiso de la familia y que sobre este asunto se tiene que pronunciar el Supremo la solicitud formal del Gobierno era un paso obligado

Voz 1915 22:57 los autocares de transporte discrecional de turistas van a protestar hoy de nuevo contra la puesta en marcha de Madrid central ocuparan la Gran Vía entre las once de la mañana y la una de la tarde porque dicen que las restricciones de tráfico son una amenaza y un deterioro de la actividad turística en el centro de Madrid reclaman zonas donde poder recoger a los turistas y sus maletas

los deportes

en Hoy por hoy

Voz 1915 23:22 este jueves nos deja el primer partido de dos mil diecinueve para Real Madrid José Antonio Duro qué tal buenos días hola qué tal buenos días y es el choque aplazado la última

Voz 7 23:30 nada de el año anterior entre Villarreal y Real Madrid en el estadio de la cerámica allá donde juega el conjunto blanco es a las nueve y media de esta noche no van a estar ni Marco Asensio tampoco Mariano tampoco Marcos Llorente ISIS espera la presencia de Casemiro en el centro del campo del Real Madrid en este primer choque del año ocho puntos si este partido menos separan a los de Solari y al líder el Barça además estamos eh previa a la jornada dieciocho La de mañana en la que el Lega está pendiente del mercado a visitar al Espanyol también baloncesto pero de hoy un partido aplazado de Liga Endesa ACB UCAM Murcia Movistar Estudiantes en Murcia desde las ocho y media hay otro más Euroliga Real Madrid Maccabi desde las nueve menos cuarto en el Palacio de los

Voz 1915 24:18 les recordamos que este jueves continúa activado por tercer día consecutivo el escenario uno del protocolo anticontaminación en Madrid y por tanto no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y las vías de acceso en ambos sentidos íbamos a ver cómo está ahora mismo la circulación DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 27 24:34 buenos días de nuevo a esta hora continuamos pendientes de ese accidente que les comentábamos el la anterior conexión en La dos a la altura de Canillejas que genera a seis kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña en este instante ya han retirado los vehículos afectados así que probablemente poco a poco se irá restableciendo la normalidad aunque aún quedan retenciones a lo largo de seis kilómetros así que les vamos a pedir tengan mucho cuidado si iban a transitar por esta vía además el la ronda de circunvalación M cuarenta hay densidad circulatoria en la zona de Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía en el resto de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula sin problemas

Voz 1915 27:09 la Comunidad de Madrid aumentará un veinte por ciento las ayudas a los ganaderos de la Sierra Norte afectados por los ataques de los lobos los colectivos de ganaderos consideran que estas subvenciones son insuficientes porque aumentan más los ataques

Voz 1645 27:21 que el dinero que se les asigna Israel Aranguez

Voz 1667 27:23 el objetivo de estas ayudas que se han quintuplicado en esta legislatura es permitir compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de población de estos animales en el caso de lobos y buitres además protegidos la cuantía dependerá del animal y su edad estableciéndose el importe máximo en quinientos euros para ovino y caprino y en mil euros para bovino y equino este año además habrá que sumar los importes del lucro cesante daños indirectos desde Obama la unión de ganaderos agricultores de la Comunidad de Madrid Alfredo Berrocal ha lamentado que el Gobierno haya tomado esta decisión sin consultar con ellos

Voz 35 27:54 denuncia que estas cifras no responden a la realidad del problema ni lo van a solucionar nada

Voz 36 27:59 todos recordamos

Voz 37 28:00 que tiene ya cerca de veinte reclamaciones vía patrimonial de ganaderos a Laguna de MAVIR de las cuales ya tenemos seis todas las que han salido a juicio de tenemos seis eh que darle la razón al ganadero de que el ganadero está alimentando a los lobos prácticamente verdad de la compra de Marguerite Iker estar suponiendo es un problema para el sector es muy importante

Voz 1667 28:21 desde gamas reconoce que se ha incrementado la partida pero no las ayudas porque dicen también han aumentado el número de ataques reclama una Mel

Voz 35 28:28 esa para sentarse a buscar soluciones consensuadas

Voz 1915 28:31 hoy en la capital el Ayuntamiento ha dado a conocer el número de viajeros de los autobuses de la EMT en dos mil dieciocho con récord histórico de usuarios aseguran que se sitúan en niveles de dos mil nueve cuando comenzó la bajada de pasajeros el pasado año los autobuses de la EMT llevaron a cuatrocientos veinte millones de personas que son medio millón más que el año anterior Álvaro Fernández Heredia es gerente de la EMT

Voz 38 28:50 consideramos que hemos consolidado el aumento de viajeros que es el potencial en el año dos mil dieciséis y que hemos mantenido en el año dos mil diecisiete en el año dos mil

Voz 1645 28:58 dieciocho una mejora aún más importantes

Voz 38 29:00 eh si tenemos en cuenta que ahora existen mucho más operadores de superficie en la ciudad como el coche el patinete o la moto la bicicleta compartida

Voz 1645 29:09 y terminamos con musical con la cita de hoy jueves en la sala El Sol

Voz 1915 29:24 no son Héroes del Silencio como los que estamos escuchando pero sí le rinden

Voz 1093 29:27 debutó más que digno la banda Iberia sumergida

Voz 1915 29:30 actúa esta noche en la Sala Sol a partir de las nueve de la noche así vamos a llegar a las ocho y media con la música de Héroes del Silencio recuerden que habrá heladas generalizadas bajada de temperaturas en las mínimas y que ahora tenemos tres grados en el centro de Madrid

and patrocina este espacio

AT Hoy por hoy

Voz 40 35:07 efectivamente es nuestro primer pensamiento y han tener el conocimiento de esta noticia es la familia de esta nueva víctima sus hijos o hijas creo que no tenía puesto que era bastante joven pero bueno lamentamos que que la violencia de género su manifestación más cruel el asesinato golpea a la sociedad española una vez más como decía nuestro primer pensamiento Ésta es la víctima en su familia y queremos mandar nuestro cariño y solidaridad a ellos y por supuesto que caiga sobre el asesino todo el peso de la ley

Voz 0027 35:40 es una noticia terrible señora González especialmente estruendosa además cuando algunos frivoliza con abolir las leyes contra la violencia machista

Voz 36 35:48 pues sí hoy precisamente con esta noticia que hemos tenido precisamente en estos días en los que hacemos balance desde el año pasado muchos ámbitos y también en el ámbito de la violencia de género todos los medios se hacen eco de las cuarenta y siete mujeres asesinadas si también pelos XXXIX menú es que quedaron huérfanos pues la violencia de género yo creo que los partidos políticos tenemos que estar reafirmando nuestro compromiso con la eliminación de cualquier forma de violencia que sujetaban las mujeres especialmente ni la violencia de género que ya tiene una respuesta específica nuestra legislación no dudando de la validez sobre el compromiso que entre todos hemos consolidado de manera muy muy fuerte

Voz 0027 36:34 señora González ustedes en el PP garantizan que no se va a negociar con Vox la aplicación de las leyes de violencia de género aunque eso implique que Vox tumbe la investidura en Andalucía

Voz 36 36:45 bueno nosotros reivindicamos que el impacto de Estado que se acordó en el Congreso y el Senado en septiembre de dos mil diecisiete fue uno de los grandes proyectos que propuso Mariano Rajoy en su discurso de investidura que los representantes del PP no se levantaron de la mesa en que meses conscientes de la importancia que tenía un acuerdo inédito en esta materia un acuerdo de Estado fue un Gobierno del PP que puso el dinero precisamente para que ese pacto de Estado se desarrolle vivió cinco años para que el Gobierno central y los ayuntamientos hoy vinculase da ese pacto también el Ministerio de Sanidad que en su momento presidía Dolors Montserrat presentó con ellos para que todas y cada una de esas medidas fueran consensuadas constante evidentemente y nuestro compromiso con ese pacto de Estado está clarísimo es total incluso podemos decir que hemos ido más allá porque proponemos por ejemplo que la prisión permanente revisable se pueda utilizar para castigar crímenes tan horrorosos como el de Viana que héroe de Marta del Castillo unas que se lo culto al cuerpo o su secuestro aquella noche de la víctima y que ahora pues a la luz de las modificaciones que se han Itsasondo desde el pacto el que codiciado pronto tendrán su traducción me estás vivo

Voz 0027 38:03 más serán también víctimas porque atribuye que Vox introduzca ahora esta variable destructiva en las negociaciones andaluzas es crueldad o es directamente misoginia

Voz 36 38:13 nosotros creemos que Vox no puede negarse no puede negar la división que existe en Andalucía con el cambio de o bien no las esperanzas que hay puestas después de treinta y siete años de socialismo que ha sido muy negativo para esta Comunidad autónoma no ha conseguido elevar los indicadores de educación de empleo de atracción de inversión extranjera de creación de empresas Vox no puede negar todo eso porque los andaluces y creo que además el resto de los españoles no se lo perdonarán ahora mismo la prioridad es precisamente ese cambio de gobierno yo creo que será sensible y escuchará de amor de los anales

Voz 0027 38:53 pero señora González se merece su respeto político alguien que quiere derogar las leyes que protegen a las mujeres de sus asesinos

Voz 36 38:59 bueno nosotros con quién hemos acordado un documento de gobierno es con Ciudadanos por tanto en ese documento se incluían que aquellas medidas que tienen que ver con impacto el estado de degenere con la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de violencia de género por tanto el compromiso es firme ahora toca ver cuál va a ser la posición de Vox en relación a la totalidad el documento evidentemente en relación al tema es el género que nosotros con quién hemos consensuado el acuerdo de gobierno con quién hemos consensuado las medidas que va a favorecer ese cambio absolutamente imprescindible para la población de Andalucía para los andaluces

Voz 0027 39:46 pero van a necesitar los votos de quienes exigen que no se aplique la Ley de Protección a las Mujeres el PP se siente cómodo apoyándose en esos votos para gobernar

Voz 36 39:57 nosotros creemos como le decía anteriormente que llegó

Voz 0027 40:00 se puede mejorar

Voz 36 40:02 qué cambio tan necesario ir tan deseado en Andalucía esa ilusión con la que se ha recibido en la posibilidad de tener un gobierno de otro color por primera vez después de prácticamente cuarenta años

Voz 0027 40:17 pero lo que les preocupa a ustedes es que Vox reviente la mayoría o que vayan a gobernar gracias a los votos de un partido que defiende que desproteger a las mujeres quitarle las leyes que lo protegen sus asesinos

Voz 36 40:30 va a continuar siendo sensible a esa voluntad de cambio en él gobierna de Andalucía y que por tanto pues al final de todo este proceso pudiesen llegaremos a la cuerda que evidentemente los puntos contemplados en el acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular estarán incluidos en materia de género supuestas para cuestiones

Voz 0027 40:55 sí en la relación con alguien cosas elementales de los principios de esa persona ve ese partido que les impidan llegar a más acuerdos

Voz 36 41:05 como les decía anteriormente nosotros el acuerdo de gobierno es como ciudadanos con quién no se ha sentado a negociar todos y cada uno de los puntos incluidos aquellos que tienen que ver con la violencia de género es conciudadanos

Voz 0027 41:18 pero de quienes van a necesitar los votos este quiénes llama fémina CIS a las feministas

Voz 36 41:23 bueno en materia de votos podríamos hablar mucho sobre la necesidad de unos y otros consulta voy sorprendente que se nos achaque al Partido Popular la Ciudadanos os hago se ciudades los votos de Vox fotos que por otro lado han sido conseguidos hoy es Camio sencillo conseguidos en el Parlamento de Andalucía con dos votos igual de válidos que ellos que llevaron al Partido Socialista conseguir su número de la el Partido Popular a conseguir el número de escaños que ha conseguido insinuó embargo esta misma reclamación no se haga al Gobierno del Partido Socialista de Madrid cuando estaban sustentado por los votos por ejemplo de los independentistas catalanes

Voz 0027 42:04 se puede se puede comparar convocar un referéndum ilegal con dejar a las mujeres desprotegidas ante sus asesinos

Voz 36 42:10 bueno todo aquello que está fuera de nuestra legislación evidentemente claro que se puede comparar chinos fallece que nace co co énfasis en el hecho de que el Gobierno socialista está nosotros contaba en esos votos que le concede no solamente los independentistas catalanes y aquellos que exigen la independencia sino que llegue en España fuera de nuestro marco legal que es lo importante

Voz 0027 42:40 por lo tanto al PP no le Blanc no le preocupa blanquear a un partido como Vox con estas reivindicaciones pactando con el Andalucía

Voz 36 42:47 como les decía anteriormente nosotros nuestro acuerdo de Gobierno lo vemos llevado a cabo lo vemos negociado yo hemos puesto cerrado con Ciudadanos que es con quién hay un acuerdo de gobierno ahora es el momento de conseguir que Vox apoye con sus votos el innecesario la la votación que tendrá lugar posteriormente para conseguir ese anhelado cambio de gobierno en Andalucía creemos sinceramente que Vox no va a desoír ese clamor que es desalojar al PSOE de la Junta después de treinta y seis años de regímenes socialistas esa es la prioridad para la mayoría de los andaluces y creemos que Vox escucha el clamor de los andaluces y sobre estas cuestiones concretas esperemos cómo se van a desarrollar en los próximos días

Voz 0027 43:40 Marta González vicesecretaria del Partido Popular gracias buenos días buenos días muchas conclusiones Esther Palomera

Voz 0591 43:48 bueno yo tengo la sensación de que el Partido Popular de la derecha española todavía no han entendido demasiado bien la diferencia ante el respeto a la representación parlamentaria de un partido político como no podía ser menos Vox ha obtenido han obtenido doce diputados en el Parlamento andaluz y por lo tanto es la voluntad la de los andaluces hay que respetarlo como tal pero de ahí a convertir va a permitir que un partido como Vox con el ideario político que tenga decida cuál es la política que tienen que llevar las instituciones a mi me parece que hay una diferencia abismal que el Partido Popular y Ciudadanos no puede permitir que un partido como el de Santiago Abascal les marque el paso ante de las decisiones institucionales sino de su estrategia política algo en lo que yo creo que ya han caído tanto el Partido Popular y Ciudadanos porque uno se pregunta por qué en Santiago Abascal y quienes les representan en Andalucía no han empezado planteando cuestiones que son mucho más importantes en este momento para la mejora de los servicios básicos de Andalucía como puede ser la sanidad la dependencia la educación sino que han decidido es su primer paso en la arena política plantear un combate directamente contra las mujeres no es protegerlas como tú bien le intentaba ese arrancara a la dirigente del Partido Popular la desprotección de aquellas mujeres Eden huérfanos que son víctimas de la violencia machista yo creo que hay cuestiones que son incompatibles con los fundamentos de la democracia y esto es uno de ellos es explica muy bien que el setenta por ciento de los votantes de de Vox sean hombres se explica perfectamente me cuesta creer me pregunto en qué piensan esas mujeres que teniendo los posicionamientos que tiene Vox sean capaces de emitir un voto en favor de esta formación política pero esto es algo que a partir de ahora no solamente va a tener que explicar Vox sino también el Partido Popular y Ciudadanos por mucho que les parezca vergonzante no reconozcan abiertamente que les están dejando

Voz 41 45:47 que les marquen el paso que decidan

Voz 0591 45:49 cuáles van a ser las líneas estratégicas de la esprín de la primer la los primeros pasos la acción de gobierno de una comunidad autor

Voz 0027 45:56 Giuliana

Voz 0568 45:58 bueno claro oyendo a la representante del Partido Popular yo viviendo sus días te a representantes de Ciudadanos parece como si fuese algo como el amigo invisible no en la cosa muy propio de de estas de estas fechas que hemos pasado de fiestas navideñas el amigo invisible todo el mundo sabe que existe pero es no no nosotros sólo hemos pactado con conciudadanos o viceversa nosotros unos pactado con el PP el amigo invisible

Voz 1645 46:25 es es hoy visible para toda la sociedad española

Voz 0568 46:28 yo además decidido ser muy visibles han obtenido un resultado que ha sorprendido a todo el mundo nadie seamos claros esperaba calculada o intuía que podrían obtener doce escaños en el Parlamento de Andalucía pero no sólo ellos sino que además están publicando encuestas algunas de ellas muy muy recientes que acertadamente o no les dan una proyección muy grande no se publicaba en un periódico de Madrid en el mundo pues una encuesta que les daba casi por encima de los cuarenta diputados una proyección en unas elecciones generales y no sé si esa proyección está bien hecho está mal hecha pero en cualquier caso los dirigentes de Vox tienen

Voz 0027 47:10 motivos para estar crecidos

Voz 0568 47:12 quizá incluso para estar algo embriagados por el hecho de que hoy en estos momentos la política pasen por ellos entre otras razones porque el pacto en Andalucía entre el Partido Popular de Ciudadanos sólo es posible en términos aritmético contando con el apoyo de Vox por lo tanto ellos que han que han hecho han decidido alzar listón levantar esto no hasta ahora el listón mientras el tema discurrían bajo el campo narrativo de la cuestión catalana ahí no hay problemas de acuerdo ahora ellos han yo creo que es importante han decidido trasladar la cuestión a un campo extraordinariamente sensible y no creo que lo hayan hecho como fruto de un de un arrebato yo creo que es una decisión muy calculada hay ellos les están diciendo al PP Ciudadanos a ellos queremos ver a ellos queremos sí