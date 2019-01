Hoy por Hoy (03/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 las nueve

Voz 2 00:06 la mañana las ocho en Canarias

Voz 3 00:20 en la Cadena Ser

Voz 4 00:27 con Aimar Bretos el paro registrado ha bajado en diciembre en cincuenta mil quinientas setenta personas ir doscientas diez mil cuatrocientas en todo el año dos mil dieciocho lo que deja el número total de desempleados en tres millones doscientas mil personas vamos a ampliar esos datos Randstad

Voz 6 00:56 qué tal Aimar bueno día hacia el paro registrado

Voz 0605 00:59 bajada en diciembre en cincuenta mil quinientas personas ciento sienta diez mil cuatrocientas en el año dos mil dieciocho lo que deja el número total de desempleados en tres millones doscientos dos mil la afiliación a la Seguridad Social crece el setenta y ocho mil quinientas personas en diciembre en quinientas sesenta y tres mil cotizantes ocupados en los últimos doce meses lo que deja el número total de afiliados por encima de los diecinueve millones

Voz 6 01:23 vamos a desgranar en dato por sectores de actividad y por comunidades autónomas

Voz 0605 01:27 sectores ha bajado el paro especialmente en comercio en este sector típico de la época navideña también es donde más ha crecido la ocupación además en las actividades sanitarias en la administración pública sube el paro en la industria en la construcción por autonomías el paro desciende en catorce principalmente en Andalucía y Madrid sube sin embargo en Cantabria y La Rioja

Voz 6 01:48 qué podemos decir de la contratación indefinida Eva trabajo

Voz 0605 01:50 destaca que la contratación indefinida en dos mil dieciocho ha sido la más alta de la serie histórica en el conjunto del año se han cerrado dos millones doscientos mil contratos indefinidos pero los contratos temporales siguen siendo la gran mayoría

Voz 6 02:04 sobre la cobertura de los parados la tasa

Voz 0605 02:06 la cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el mes de noviembre sedados mes completo anterioridad del sesenta por ciento lo que supone un aumento de casi dos puntos respecto al mismo mes de dos mil diecisiete

Voz 6 02:19 gracias así buenos días Nadia Calviño ministro del Economía buenos días

Voz 7 02:33 muy buenos días y feliz año en feliz año usted también

Voz 6 02:35 qué lectura hace el Gobierno de estos datos

Voz 7 02:38 bueno la lectura no puede ser sino positiva porque hemos cerrado el año dos mil dieciocho pues un poco confirmando lo que llevamos viendo a lo largo de todo el año y en y sobre todo en el último trimestre es que la economía española está creando empleo a buen ritmo los datos tanto de afiliación de reducción del desempleo y hoy además de de afiliación indefinida de los empleos de mayor calidad y lo empleo de los de los jóvenes y de las mujeres pues son muy positivos y creo que que la valoración no puede ser sino esa

Voz 0027 03:09 ministra bajaremos de los tres millones de desempleados en dos mil diecinueve

Voz 7 03:12 me alegro de que me pregunte eso Aimar porque es verdad que aunque los datos son muy positivos el hecho de que sigue habiendo tres millones doscientas mil personas paradas pues pues son demasiados IS tiene que ser nuestro objetivo fundamental el reducir el número de parados en nuestro país yo espero que ese sea el resultado y sobre todo que sigamos reduciendo la tasa de paro de nuestro país que que que es una tendencia muy positiva de los últimos meses y que espero que se mantengan los próximos

Voz 0027 03:38 pero los nubarrones económicos que empezamos a ver el horizonte más internacional que nacional es cierto pero pueden ralentizar esta creación de empleo

Voz 7 03:47 es difícil es difícil anticipar qué es lo que nos depara el año dos mil diecinueve estamos empezando con un gran número de incertidumbres como usted muy bien señala sobre todo en el ámbito internacional estamos hablando de de cómo va a evolucionar el comercio internacional el crecimiento económico en general qué va a pasar con él si la la inestabilidad financiera en determinados mercados son muchas las incertidumbres y por tanto es difícil yo estoy segura de que éste será un año lleno de retos pero también tenemos que ser positivos eso nosotros no nos tiene que llevar al fatalismo creo que hemos cerrado el año dos mil dieciocho con resultado económico muy positivo nuestro país está teniendo resultados mejores que los países de nuestro entorno y estamos en una buena situación para encarar esos reto

Voz 0027 04:29 fatalismo no pero desaceleración ahí ministra

Voz 7 04:32 si hay una moderación del crecimiento como usted sabe y hemos creo creo que terminaremos el año en con un crecimiento económico del entorno del dos coma seis por ciento el año ya terminado pero aún no tenemos los datos no estaría

Voz 0027 04:45 trimestre fue el hay dos con cuatro terminaremos con dos con seis

Voz 7 04:48 estamos en el nuestra previsión está en el entorno del dos coma seis por ciento en el año dos mil dieciocho nuestra previsión última para el año próximo para el año en curso perdón del dos mil diecinueve es de en torno al dos coma tres por ciento bueno ahora estamos actualizando el cuadro macroeconómico de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado pero seguimos previendo tasas de crecimiento superiores a las de los países de nuestro entorno y en eso están de acuerdo todos los organismos internacionales así que moderación del crecimiento a medida que el ciclo se va haciendo más maduro pero pero no nos tiene que llevar a pensar que la situación es negativa o que no vamos a poder encarar las distintas incertidumbres y retos que tenemos por de la

Voz 0027 05:28 no es demasiado generoso un dos con tres para dos mil diecinueve se lo digo porque el FMI dice un dos con dos dos con uno bueno hay otro

Voz 7 05:35 sí hay otros organismos que estiman que estaremos por encima del dos coma tres por ciento se estos días estamos justamente terminando los cálculos a la luz de los últimos indicadores que tenemos en dos mil dieciocho hoy a la luz del último trimestre de dos mil dieciocho que tiene un efecto de arrastre importante que ha sido un trimestre en principio bastante positivo la mayoría indicadores son más positivos de lo que no esperábamos así que estamos terminando los cálculos justamente para ver cuál es nuestra previsión para el año próximo

Voz 6 06:00 la ralentización progresiva que vemos en todo el mundo es el prólogo de una nueva recesión ninguno

Voz 7 06:08 de los organismos internacionales hablan de recesión en general todo el mundo prevé una ralentización del crecimiento pero con tasas de crecimiento en el ámbito internacional todavía bastante importantes por encima del tres por ciento Todos están de acuerdo en que nuestro país probablemente crecerá más que los países de nuestro entorno y que estaremos por encima del dos por ciento y ese es el ese es el entorno en el que estamos preparando nuestras previsiones como le hacía moderación del crecimiento pero con una situación relativamente positiva para encarar esos retos sector estoy

Voz 0027 06:41 exterior que está restando ya en lugar de sumar al crecimiento económico porque se han estancado las las exportaciones españolas nos compran menos porque nuestros compradores está mal o porque nosotros vendemos más

Voz 7 06:54 ah no no desde luego la la razón principal por la que se ha ralentizado el crecimiento de las exportaciones que se han mantenido bastante bastante fuerte se a lo largo del ejercicio dos mil dieciocho pero la razón principal es la ralentización de nuestros mercados de exportación de hecho las empresas españolas siguen teniendo una compito actividad muy alta y todos los picadores nos confirman que seguimos siendo muy competitivos e incluso ganando mercados de exportación de ese cuenta de que por ejemplo los últimos datos de inflación Nos han situado la tasa de inflación en España incluso por debajo de la zona euro así que en general no se trata de que el vendamos mal en absoluto a las empresas españolas en los últimos años han hecho un esfuerzo de internacionalización extraordinario son muy competitivas y están ganando mercados de exportación pero claro si se ralentiza la economía mundial pues España que está cada vez más abierta no puede aislarle Ali aislarse totalmente de ese tipo de desarrollos en los que lamentablemente no podemos influir claro

Voz 0027 07:50 hablaba usted de que hablen de la inflación cuanto calcula el Gobierno que van a subir los precios en dos mil diecinueve

Voz 7 07:56 bueno estamos justamente también finalizando esos cálculos normalmente nosotros no publicamos previsiones de IPC y lo que publicamos son previsiones del deflactor del PIB y del consumo privado bueno en su es otro indicador de inflación poseen un par de semanas publicaremos nuestras previsiones para el año próximo pero lo que hemos visto en los últimos meses es una desaceleración de los precios como como muy bien ustedes habrán visto también gracias sobre todo a la caída de los precios del petróleo es esa variable la evolución de los precios del petróleo es muy importante para nuestra economía es sobre todo por lo que respecta a la inflación también a nuestra competitividad

Voz 0027 08:32 que el Pedro Zerolo cree usted ministra que ha tocado suelo lo vamos a ver subir en los próximos meses y bueno ahí hay indicadores que van

Voz 7 08:39 distintos sentidos déjeme Un Pompa unos cuantos días más para que puedo

Voz 0591 08:44 hemos terminar las previsiones

Voz 0027 08:46 Bilderberg se moviera entre los sesenta ochenta dólares qué efectos tendría para nosotros

Voz 7 08:51 bueno es que entre sesenta y ochenta dolares hay bastante diferente

Voz 6 08:53 sí sí sí el rango alto de la franja alta ese rango

Voz 7 08:57 claro bueno en principio el impacto más directos justamente como le decía el tema de los precios porque todos los productos de importación pues encarecería pero nosotros por eso estamos muy pendientes en estos días de ver cuáles son las previsiones de devolución del barril que están haciendo los organismos internacionales para poder finalizar nuestras previsiones para para dos mil diecinueve con el máximo de información no

Voz 1093 09:21 es decir no perdóneme yo creo que la

Voz 7 09:23 la el impacto fundamental sería es no tanto la previsión del PIB como como veríamos que revolucionaria los deflactor es no elimina la inflación

Voz 0027 09:32 hay cierta sensación no sé si comparte usted ministra de de tregua ahí de esa expresión terrible que es calma tensa ahora mismo en en los mercados internacionales a la espera de ver que hacen Trump y China sí

Voz 6 09:42 el UDC en las próximas semanas su su guerra comercial Si si se lanzan a una guerra de aranceles cruzados como nos puede afectar

Voz 7 09:51 si esa situación esa sensación de como dice usted de calma tensa bueno yo diría más bien de incertidumbre no de no saber hacia dónde va a tirar el mercado yo la he vivido desde el primer día como ministra de economía le tengo que decir que que a lo largo de este año pues ha habido esta situación de manera casi permanente por eso hemos estado muy atentos de los desarrollos en los distintos mercados tengo que decir que por lo que respecta a España nuestra situación es muy positiva ha habido una reacción muy positiva por parte de los mercados financieros de confianza en el sector público español hemos cerrado dos mil dieciocho con una prima de riesgo e inferior a la que te teníamos en mayo hemos hemos cerrado incluso con un premio al mejor emisor de deuda pública europeo es decir que hay una situación de confianza que yo creo que es un activo importante sobre el cual tenemos que seguir construyendo en los próximos meses pero esa situación de de calma o de no de calma sino de de incertidumbre hace que los inversores esté muy indecisos no

Voz 1093 10:50 eh y que y que no haya una clara voluntad de

Voz 7 10:54 pues por ejemplo salir a Bolsa hacer inversiones sobre todo en el sector privado no tendremos que ver con qué tono se desarrollan los mercados en las próximas semanas yo espero que sea por supuesto positivo indudablemente uno de los elementos de incertidumbre más importantes son esa guerra comercial y hombre si se produce una grabación de la situación actual que yo espero que no sea así por supuesto pues no hay nadie que pueda librarse nos afectaría a todos en términos de ralentización del crecimiento económico porque los inversores internacionales se se retraen no cuando hay una situación de incertidumbre

Voz 0027 11:27 y la otra gran amenaza podría ser el Brexit sin acuerdo que tiene el Gobierno de España una previsión un cálculo de cuánto le podría costar a suponer a la economía española un Brexit a las bravas

Voz 7 11:39 bueno nosotros lo que estamos intentando hacer son dos cosas en primer lugar apoyar lo mejor posible y tratar de conseguir el mejor acuerdo posible con el Reino Unido porque lo que es indudable es que en este proceso que es como como diríamos en inglés lose lose aquí no gana nadie no se trata de un proceso destructor de valor por tanto de lo lo deseable es que se pierda lo menos posible y por eso nosotros España ha tenido una posición muy activa para tratar de tener unas salida negociada acordada con el Reino Unido

Voz 0027 12:08 pero es lo primero que estamos en la ministra

Voz 7 12:10 se está acercando la fecha pero bueno en fin todavía tenemos que seguir avanzando y apoyando ese tipo de solución por supuesto y lo segundo que estamos haciendo es tratando de preparar lo mejor posible a nuestras empresas porque bueno las empresas grandes y las que ya están presentes en el Reino Unido lo tienen mucho más en su día a día lo tienen más integrado en su propia planificación el sector financiero por supuesto ya estado preparándose pero a lo mejor las pymes pues lo tienen menos presente lo que puede ser el impacto del éxito de un Brexit sin acuerdo no por eso estamos ahora mismo intensificando si cabe nuestra relación en nuestra comunicación a las empresas para que todo el mundo trate de anticipar lo que puede ser un resultado que como digo positivo no es claro no y no

Voz 0027 12:53 previsión concreta cálculo no

Voz 7 12:56 es que no cabe hacer un cálculo que mide el Brexit es un fenómeno que nos afecta desde el punto de vista del comercio desde el punto de vista de nuestras empresas en el Reino Unido de las empresas británicas que operan en nuestro país pero sobre todo los ciudadanos porque tenemos cientos de miles de españoles viviendo y trabajando en el Reino Unido tenemos cientos de miles de británico se ve perdone británicos viviendo en nuestro país y por tanto lo primero a la el el objetivo número uno de nuestro Gobierno es tratar de paliar el posible impacto negativo sobre nuestros ciudadanos que son pues la prioridad como decía algo para el Gobierno

Voz 0027 13:33 qué le dicen en la Comisión Europea después de ver que el Senado vetó el otro día la nueva senda de déficit con unos objetivos más amplios que había autorizado Bruselas

Voz 7 13:42 bueno lo que mide de momento no me han dicho nada porque ha coincidido justo con la acción es así que no han podido reacción ya no de todas formas nosotros lo que hemos hecho desde el primer día es tener a la Comisión Europea perfectamente informada de cuáles eran las distintas los distintos pasos que había que ir dando y las las incertidumbres sobre las distintas opciones que se podían producir y el hecho de que el Senado veta se la senda de déficit que habíamos propuesto que nosotros creemos que era la adecuada para nuestro país precisamente porque estamos en un escenario de moderación de crecimiento económico en dos mil diecinueve eh he hecho de que esto pudiera suceder aunque es una anomalía el hecho de que el Senado vete los presupuestos no es una situación normal en el resto de países europeos pues era una de las de los escenarios con los que estábamos trabajando y que la Comisión Europea sabía que era un pues uno de nuestros escenarios de trabajo

Voz 0027 14:30 cree que el PP actúa por convicción económica no quiere más déficit o por ponerle una zancadilla política al Gobierno

Voz 7 14:37 como he venido señalando desde el principio me resulta difícil entender por qué alguien querría tener una disciplina fiscal superior a la que la que no se exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Por otra parte a la propia disciplina digamos que el PP había previsto porque nosotros hemos mantenido la senda de reducción del déficit de nueve décimas que tenía el Partido Popular en su en sus escenarios pero a partir de un dato más realista de cierre de dos mil dieciocho Nuestra previsión era que cerraría dos mil dieciocho con un déficit en torno al dos coma siete por ciento del PIB ir nuestra nuestro objetivo era reducir el déficit al uno coma ocho por ciento del PIB el año próximo bueno finalmente tendremos que presentar los presupuestos generales del Estado con un déficit del uno coma tres por ciento lo cual supone una disciplina fiscal pues mucho más importante que puede tener un impacto diferencial sobre el crecimiento y la creación de empleo

Voz 0027 15:29 ahora mismo veremos si cree más probable que los independentistas presenten enmiendas a la totalidad esos presupuestos o que no lo has presenten

Voz 6 15:36 yo siempre he sido con el tema de los

Voz 7 15:38 presupuesto Si idea verdad que que todas mis apariciones públicas creo que han ido en el mismo sentido y la ministra de Hacienda igual he sido siempre optimista y al mismo tiempo prudente evidentemente la situación política de nuestro país y el hecho de que tengamos un Gobierno con una minoría parlamentaria pues exige una un esfuerzo de negociación y de diálogo superior al que al que tendríamos con una mayoría absoluta por supuesto no no eso hace más más complejo el la elaboración y la adopción de los presupuestos pero yo siempre he sido optimista porque estoy convencida de que unos presupuestos que que conjugue en disciplina fiscal políticas sociales reflejan lo que quiere la mayoría de los españoles y además creo que lo mejor para nuestro país es que estos presupuestos se adopten y que tengamos una estabilidad económica y política pues lo mayor posible durante dos mil diecinueve precisamente para poder encarar con fortaleza no y continuar una senda positiva de cara a las incertidumbres que nos rodean en el ámbito internacional

Voz 0027 16:36 las nuestras eternas las incertidumbres por ejemplo la catalana sigue afectando a la confianza económica

Voz 7 16:42 desde el primer día el Gobierno como como usted sabe y como y como se ve eh ha estado muy empeñado en tratar de normalizar la situación en Cataluña y Cataluña vive una situación complicada desde el punto de vista de la convivencia hay una falta de diálogo precisamente y fundamentalmente entre los catalanes por parte de nuestro gobierno lo que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque precisamente ese diálogo tenga lugar se normalice y se calme el ambiente y se mejore la situación de convivencia en las calles de de Cataluña y ese empeño en el que tenemos desde el primer día porque porque de nuevo creo que eso es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos España no les que todos podamos vivir en una situación de paz y de buena convivencia y remar todos en la misma dirección incrimina a los inversores

Voz 0027 17:27 la ministra

Voz 7 17:28 la situación de Cataluña pues mire este último año mucho menos yo he visto en mis reuniones con inversores internacionales menos preguntas menos cuestiones en por supuesto siempre tenemos que explicar la situación pero no es comparable a lo que teníamos hace un año

Voz 0027 17:43 la irrupción de la extrema derecha en la política española eso afecta a añade inestabilidad de los inversores no les importa

Voz 7 17:50 el fenómeno de partidos de extrema derecha no es exclusivo de nuestro país lamentablemente yo creía que España estaba vacunada contra este tipo de procesos que yo he visto desarrollarse en muchos otros países europeos no ha sido así lamentablemente no estábamos vacunados como creíamos Hinault Se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país así que los inversores yo creo que no se sorprenden de este tipo de procesos hombre desde el punto de vista personal por supuesto yo no lo considero positivo en absoluto el hecho de que haya partidos que pues con a ustedes esta mañana estaban relatando consideran que hay que derogar la normativa protectora de las mujeres y de lucha contra la violencia de género pues me parece no sé qué palabra utilizar no no no no no no cabe calificarlo entonces me parece que es un proceso que no es positivo pero que lamentablemente se produce con con una u otra característica en la mayoría de países de nuestro entorno con el que tenemos que convivir y por supuesto al que tenemos que que hay que convencer no a la la los votantes de este tipo de partidos para para para que dejen de tener esta esta importancia o por lo menos no aumente su Suu relevancia en nuestro país ministra podemos las éxito

Voz 0027 19:02 que que limiten los precios del alquiler amenazan con no votar el decreto de medidas urgentes de vivienda Isabel usted seguro que lo leyó El Mundo Público que fue usted quién metió a la limitación de los precios de alquiler después de hablar con los fondos de inversión fue así

Voz 7 19:15 no no por supuesto que no bueno eso lo cuando lo he leído me ha parecido y en fin como como sucede a menudo pues

Voz 0591 19:23 no no es exacto

Voz 7 19:25 me sorprende mucho que que podemos o cualquier otro partido político no quiera convalidar el real el real decreto ley que adoptamos antes de Navidades porque en ese Real Decreto ley hemos medido metido hemos propuesto y adoptado medidas urgentes precisamente para proteger a los ciudadanos en caso de desahucio hemos metido hay una serie de medidas de alargamiento de los alquileres también de control de precios para las rentas más reducidas es decir que se trata control también perdone de los de los arrendamientos turísticos

Voz 0591 19:53 ah y dando más capacidad de las comunidades debe

Voz 7 19:56 dinos para decidir cómo quieren que sea gestione los pisos de de esas comunidades o sea se trata de una serie de medidas que estaban siendo largamente reclamadas y me sorprendería que alguien voten con

Voz 0027 20:05 entonces Menis fondos como Blackstone no han presionado al Gobierno para que no límites

Voz 7 20:09 no no vamos no ayuno no he tenido ese tipo de presiones desde luego han hecho una serie de declaraciones públicas que todo el mundo ha escuchado pero vamos el Gobierno toma sus decisión es con independencia después de pues pues un debate interno como es normal en la que se en el que se valoran las distintas opciones y al final decidimos lo que nos parece más adecuado teniendo en cuenta también los instrumentos legislativos de los que disponemos y en este caso un real decreto ley de medidas urgentes

Voz 0027 20:36 así que hubo debate dentro del Gobierno

Voz 7 20:39 pues mire Aimar Le voy a revelar un secreto siempre hay deba en todos los gobiernos no creo que esto les sorprenda a nadie no sobre todo cuando estamos tomando decisiones en materias sensibles e importantes pues pues lo que se espera es que el Gobierno debata reflexione y no tome decisiones pues a tontas y a locas no sin sin reflexionar claro que sí

Voz 0027 21:03 ministra acompañará al presidente del Gobierno a Davos a finales de enero

Voz 7 21:07 un tengo previsto no sé si coincidió con el presidente del Gobierno pero yo tengo previsto también ir a Davos efectiva

Voz 0027 21:12 es verdad eh pues no lo sé la verdad

Voz 7 21:14 es que no no controlo la agenda del presidente

Voz 0027 21:17 acaba de decir que puede que coincidan

Voz 7 21:20 eso sí que es que no lo sé no le puedo confirmar si se que yo tengo previsto pero aún no sé siquiera si habló el miércoles y el jueves voy después de Bruselas el lunes y el martes estoy en Bruselas se que me han dicho a ver si puedo volar desde desde Bruselas a Davos pero no no tengo la agenda

Voz 0027 21:35 ministra feliz año lo mismo le deseo mucha

Voz 7 21:37 gracias eh

Voz 3 21:42 por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 2 21:53 debemos contar algo de la película pero vamos a hacerlo de manera grupal primera frases tiempo después es una película que ha dirigido un genio como José Luis Cuerda el mundo terminar que puede no ser conclusiva que bueno Raúl Cimas unas cuantas elegidos prevé un edificio pero difícil hacerlo porque Arturo Joaquín Reyes

Voz 1093 22:16 sólo una pareja vive en un edificio representativo

Voz 0568 22:18 rodeado de personas que quieren compartir con ellos lo que tienen aquí Berto Romero pronto sucederá lo inesperado

Voz 9 22:28 hasta bastante bien Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 6 22:55 pero catorce vive de vivir la vida y la actualidad

Voz 3 23:00 no a Luis a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 11 23:08 no Marcos así que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 12 23:16 a Carlos no le había gustado el planeta de los

Voz 13 23:20 simios los monos son buenísimos los humanos son unos unos

Voz 14 23:25 cabrones e Isaías quiso polemizar con el asunto y ahí está la polémica pueden ser irracional por mucho que se parezca nosotros tener derechos de autor Carlas quiso responder pero Mariola lo paró en seco

Voz 15 23:38 de cines porque es Carles Francino hemos habrá que contar algo la tensión se cortaba

Voz 14 23:44 estamos viviendo ahora un momento Match Point nos temimos lo peor pero justo en ese momento él vida dio con la clave no se puede hacer historia lengua ni tampoco filosofía ni política no se puede vivir solo

Voz 3 23:58 cromo relatos la venta nueve Carles Francino imagina su festival de música en el que actuaran una todos pida Turner Bruce Springsteen Cano el último de la fila que parece imposible en la vida real si la radio

Voz 5 24:25 los cuarenta clases la nueva su recogen todos los números uno de la música escucha la radio Ci en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta Classic

Voz 16 24:42 sí hola

Voz 21 27:03 José Mari Calleja Enrique Giuliana Esther Palomera reconoció la ministra que debate hubo en el Gobierno acerca de la posibilidad de limitar el precio del alquiler que es algo que le exige Podemos Ike es algo por lo que Podemos ha advertido de que puede dejar de apoyar los decretos que que el Gobierno llegue al Congreso Enric

Voz 0568 27:24 creo que la ministra no queriendo decir lo que quería decir no ha dicho es lo que lo que el estabas preguntando parece bastante evidente que hubo un debate intenso en el seno del Gobierno sobre esta cuestión vamos a ver qué ocurre exactamente acciones yo creo que ahora se abre un periodo político mande hemos empezado en el programa debatiendo sobre la cuestión de Andalucía sobre las nuevas condiciones que la extrema derecha está planteando en Andalucía como PP y Ciudadanos tratan de convencernos de que su amigo eres invisible que a su vez invisible intenta visibilizar se en el cuadro político cambiada después de dos es decir yo pienso que esto es importante cambia para todos los actores políticos para aquellos que tienen la posibilidad de formar gobierno en Andalucía pero también para los otros partidos y eso incumbe a las votaciones y que van a tener lugar a partir de ahora en en en el Parlamento incumbe a la posición de Podemos en relación al Partido Socialista incumbe evidentemente a los independentistas catalanes que tendrán en un momento muy pronto una decisión sobre la mesa muy importante es decidir qué hacen respecto al preso la el cuadro cambia lo cual no es otro

Voz 0591 28:44 dos cuestiones una sobre el precio de los alquileres y ese debate intenso que reconocía la ministra que se había producido en el seno del Consejo de Ministros no es solamente que se lo exigiera o lo pidiera podemos es que sea alcanzó un principio de acuerdo sobre este asunto que estaba firmado y que se han cumplido pero es que además cuando nos miramos en el espejo Europa en Berlín París existen esta el Gobierno fija un precio de referencia para el alquiler que no es obligatorio pero sí orientativo para los alquileres y que sirve a los inquilinos a los que someten a una revisión del alquiler abusiva para acudir a los tribunales por lo tanto yo no entiendo el miedo a fijar un precio de referencia teniendo en cuenta las desorbitadas los desorbitados incrementos que se están produciendo en el precio del alquiler después de lo que pasó con la vivienda con la burbuja en este país sobre los presupuestos que yo creo que el Gobierno todavía o por lo menos no no no quiere poner el foco ahí considera que el problema lo tiene en el Partido Popular que es quién ha vetado la senda de déficit en el Senado cuando verdaderamente el problema está en la decisión del independentismo se iba a decir sí o no a estos presupuestos si termina finalmente deshojar la margarita pero en en esta en estos días de reflexión yo muchas veces me he preguntado por qué en un proyecto ley tan importante como son los Presupuestos Generales del Estado y que sirve para que este país siga funcionando para que los ciudadanos tengan servicios sociales etcétera etcétera etcétera Nos ha exigido a la derecha española el mismo ejercicio de responsabilidad que se le exigió a la izquierda cuando este país estuvo un año sin gobierno y había que sacar adelante la investidura de Mariano Rajoy entonces la izquierda se desangró internamente pero hizo un ejercicio de responsabilidad entre otras cuestiones porque desde determinadas elites de este país se presionó hasta la náusea para que el Partido Socialista se estuviera en aquella investidura de Mariano Rajoy si no hay nada más importante en un país que un proyecto de presupuestos que las cuentas públicas para que la economía pueda seguir funcionando para que las escuelas sigan abiertas para que los hospitales sigan teniendo fondos etcétera etcétera etcétera porque no se exige el mismo ejercicio de responsabilidad a la derecha española no se alguna vez me lo he preguntado en estos días en los que pensamos tanto después

Voz 7 31:06 de hacer balance del año

Voz 0591 31:09 el me lo vuelto a no hija buenos

Voz 1093 31:11 el Partido Popular se caracteriza por hacer una oposición bastante irresponsable no tanto en asuntos de terrorismo como en otros tan grave sótano importantes como ese dato sobre la cuestión de los alquileres estamos una generación de gente joven que ya desde luego no se plantea para comprar un piso que a la ilusión de la gente joven hace veinte años digamos y hoy hay una generación que ya sabe que no se va a poder comprar un piso que no va a poder tener un piso de su propiedad pero es que la noticia es que tampoco va a poder vive de alquiler porque últimamente ha habido semejante atraco en la subida de los alquileres en muchos casos para vaciar el piso dedicarlo pues no sé si al piso turístico o a que está viendo tal subida en los precios de los alquileres que están condenando a la gente joven desde luego ya la idea de vivir cada uno en su casa esto es imposible a vivir como si siguieran siendo estudiantes no

Voz 0027 32:08 como dato Calleja que es estremecedor entre los menores de veinticinco años en la primera juventud desde el momento de la posibilidad de emancipación entre esos menores de veinticinco años en el último año a raíz del súbito un espectacular de los precios del alquiler ha caído un sesenta por ciento la demanda de alquiler de particulares menos veinticinco años

Voz 1093 32:28 por si es que te dice porque saben que no pueden pagar claro Si te dicen vamos a subir la usted el alquiler trescientos euros al mes así sin anestesia pues automáticamente te están echando por la ventana y te te tienes que buscar la vida dónde vas a ir por casa de tus padres y es que hay sitio contaba el otro día un colega que se están vendiendo muchísimos sofás cama osea que es lo que más florece en la cuestión de de muebles es el sofá cama para el el el hijo que regresa o para la persona que se ha quedado en el paro o que sencillamente es que no puedes parar el alquiler pero si no tiene esos padres que haces te vas a vivir a un piso en el extrarradio con compartido con otra gente hoy este es el el el panorama que tienen decenas de miles de jóvenes es vivir en pisos compartidos con otros jóvenes y Caruso digamos te dan una percepción de la realidad completamente distinta que la que podías tener antes cuando te comprabas un piso cuando tenías un alquiler y este yo creo que es la clave se está produciendo un desalojo de gente de los pisos de alquiler que se habían planteado como posible alternativa viendo la imposibilidad de las hipotecas ese desalojo no no puede seguir no se puede estar echando a la gente de la casa impidiéndole vivir en unas condiciones de un alquiler mínimamente digno están pagando alquileres por auténticos zulos por auténticos sitios infames con una nula calidad de vida y la gente está viviendo ahí esto está siendo un lastre determinante desde luego desde luego característico de la Sociedad de Jóvenes en en la España actual

Voz 0027 33:57 os quiero preguntar por la exhumación de Franco por la posición que ha adoptado el prior que hoy hemos conocido por el lo publica el país que se niega a que el Gobierno entre en el Valle de los Caídos para iniciar el proceso de la exhumación de Franco ha descrito al Gobierno diciendo que que no os voy a preguntar sobre eso pero antes por tirar y completar una de las artistas que han salido en esta mesa de debate Enric sobre la posibilidad de que los independentistas presenten o no presenten enmiendas a la totalidad y que por lo tanto bloquee no no bloqueen el inicio de la tramitación de los Presupuestos esta semana hemos cuando en Hoy por hoy que eso de divide y severamente además al PD ICCAT y está por un lado digamos la la parte más pragmática dentro del grupo parlamentario Campuzano Ferran Bel que consideran que hay que ganar tiempo que todos tienen que ganar tiempo y que bueno que no no está mal para nadie alargar el debate hasta hasta primavera y ahí ya ya veremos después está el sector de Puigdemont que que entiende que que hay que boicotear esas cuentas este ya como se está gestando esa fractura quién lleva las de imponerse dentro del PDK

Voz 0568 35:02 bueno ahí hay una en en el ámbito del independentismo catalán pues hay una una discusión he dicho antes del dos de diciembre cambie con muchas cosas políticas en España importantes in ni es esta están viendo exactamente cuál es su posición ahora Esquerra calla Esquerra yo creo que sí no tendría inconveniente en facilitar la tramitación de los de los presupuestos pero calla a la espera de ver qué hace la otra parte la otra parte hay hay un descomunal que tiene que ver con los presupuestos pero que tiene que ver con muchas más cosas que es en definitiva la reconfiguración de un espacio político que es el espacio político derivado de de la antigua Convergencia que ya se ha evaporado como tal como como tal partido pero de que sigue existiendo en términos sociales términos sociológicos y efectivamente pues hay una los en estos momentos yo creo que en el grupo parlamentario son ocho diputados en el Congreso yo creo que hay cuatro que que estarían claramente por facilitar la tramitación de los Presupuestos luego hay una discusión entre

Voz 14 36:16 a Messi que hacer no

Voz 0568 36:19 lo hemos visto esta semana posiciones muy encontradas atención no descarto no descartó que en un momento dado puedan puede producirse votaciones en sentido diverso en ese grupo parlamentario no no hay que descartarlo sí podría pero es decir una cosa y otros a la mitad el grupo podría presentar la totalidad mierda totalidad la verdad

Voz 0591 36:46 presentar una enmienda a la actualidad

Voz 0568 36:48 tiene que presentar al grupo entero sí pero el momento en que se esto se vota un momento que es clave que es el momento si se permite osadas aprieta un botón que permite eso no permite es la tramitación de este caso

Voz 0591 37:03 para no permitirlo tienes que votar a favor sino presentan combinado

Voz 0568 37:09 eh

Voz 0591 37:11 cuál si hablábamos antes de la irresponsabilidad de la derecha española el ejercicio supino de irresponsabilidad del independentismo en ese caso sería ahora

Voz 0568 37:20 la cuestión para hacerlo todo como todo siempre es susceptible de ser más complicado en este caso en principio se cumple todo este debate se va a situar en un marco emocionalmente muy implicado es el del inicio pero eh tanto estaremos en un contexto de una subjetividad digamos tensa chiquito espectáculo

Voz 0027 37:45 los sería ver al PP o a Ciudadanos justificar que la parte afín a Puigdemont dentro del grupo parlamentario del P de Cat el termina votando la totalidad bueno sería sería tremendo nueve treinta y ocho de la mañana si XXXVIII en Canarias

Voz 26 39:22 que no te digo nada

Voz 6 39:34 decíamos nuevo revés para el Gobierno en su plan

Voz 2 39:37 Elin está demostrando de

Voz 6 39:40 de sacar a Franco del Valle de los Caídos según publica hoy El País el prior Santiago Cantera benedictino la escrito al Gobierno diciendo expresamente que no autoriza que entren al templo y lo hace con el argumento de que de que falta el consenso de la familia Franco de que el asunto está todavía pendiente de pleitos judiciales es muy llamativa Calleja esta posición de obstruccionismo total por parte del P

Voz 0027 40:02 IOR

Voz 6 40:03 y también el hecho de que están demostrando que los cálculos del Gobierno

Voz 15 40:06 no erraron buenos es una

Voz 1093 40:10 la demostración empírica de que han sido falangista antes que fraile se ha hecho fuerte en la idea de que el valle suyo y allí no entra Poder Democrático civil que él nos bendiga es muy significativo porque este hombre se negó a acudir a una comisión del Senado en la que se pidió su participación y el dijo que el Senado venga mi

Voz 0027 40:29 qué

Voz 1093 40:31 venga a la montaña del Valle de los Caídos podríamos decir bueno la negativa forma parte de la estrategia que se está llevando tanto por parte de este periodo como por parte de otras llegamos fuerzas políticas me gustaría saber a quién ha votado este sujeto IVE por parte de la familia no refleja también un poco el exceso de optimismo que tuvo el Gobierno de Pedro Sánchez al plantear que las a que la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos se iba a hacer en un pispás esto se ha demostrado que no es así que era algo mucho más complejo que era una decisión política innegable necesaria por supuesto de reparación para las víctimas pero que luego técnicamente au jurídicamente es una cosa muy complicada de resolver como estamos comprobando ya Sánchez no se atreve a decir fechas no la hace un tiempo iba a ser para antes de fin de año al principio fue en septiembre ahora ya no no se atreven a dar fechas hay un procedimiento que está en el Supremo la ministra de Justicia le reclama la posibilidad de entrar en el Valle de los Caídos en Cuelgamuros para proceder de Franco y entonces va el señor cantera dice que no que no que hay no puede entrar el Gobierno que eso suyo como si fuera una especie de isla de su propiedad al margen de cualquier poder democrático me imagino que se acabará resolviendo judicialmente Easy políticamente yo creo que ha sido una cierta precipitación el anunciar que se iba a resolver tan rápido cuando se está viendo que es bastante más complejo

Voz 0568 42:02 Enric no sobre esta cuestión hay que hay un culto que deberíamos poder precisar bien no es decir quién tiene la desde el punto de vista eclesiástico lo autoridad final son las cuestiones porque si no si puedo estar equivocado pero en este caso creo que la en última instancia que decides el arzobispo de Madrid el señor PRI Abad

Voz 1093 42:30 a los caídos prior no es un rango menos eso no no es capital la que es muy importante como tú sabes tanto la iglesia como en lo militar Pradilla benedictina pues ahí sí clavar ya está al prior bueno pero en cualquier caso en tan

Voz 0568 42:53 esto que la orden benedictina tiene su centro en Francia pero en lo que se refiere a la administración del templo de la iglesia católica creo que quien le corresponde decir alguna cosa al arzobispo de Madrid

Voz 2 43:10 el arzobispo de Madrid hace unos meses

Voz 0568 43:13 dijo que parte de la Iglesia católica por parte de la Archidiócesis de Madrid no había inconveniente a que se produjese esa esa exhumación vamos a ver exactamente cuál es sin saber si en estos en estos meses la posición del Arzobispado de Madrid sea modificado yo no tengo sed no tengo noticia de que se su posición ha cambiado ahí creo que que

Voz 0591 43:41 su candidez inicial por parte del Gobierno hará esto de forma precipitada sin revisar los informes que otros gobiernos habían hecho sobre el asunto eso es bastante volvió a estas alturas no el propio Gobierno lo ha reconocido el presidente del Gobierno ha dicho ya no me voy a dar ninguna fecha pero yo es que tengo la impresión de que estamos en la cuenta atrás ya porque el procedimiento está siendo muy largo pero por qué está siendo muy garantista es decir todos los pasos que se están siguiendo son para garantizar los derechos de los herederos del dictador hice idea que efectivamente el derecho a una sepultura digna no sea vulnerado dicho esto cuidado cuidado con las posiciones del prior del Valle de los Caídos porque ellos quiero recordar que en buena medida fue supresión la posición que defendió de forma virulenta en el año dos mil diez creo recordar que fue la que hizo de la ley de Memoria Histórica una Anne una ley que se quedó a mitad del camino y que no llegó hasta donde debía de haber llegado IFO suposición

Voz 25 44:56 en su relación

Voz 0591 44:59 con determinados ministros de entonces del Gobierno de Mariano Rajoy a una presión política eclesiástica hay mediática para que aquella ley no han tuviese el camino que se llevaba mucho tiempo exigiendo que tenía que hacer por lo tanto cuidado con la posición del abad que era es lo anterior

Voz 17 45:19 en este país en lo que tiene que ver con la verdad

Voz 0591 45:22 histórica con los restos del dictador hasta hasta ahora ha quitado y ha puesto reír

Voz 1093 45:29 luego hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta que es como con todo el debate de la exhumación de el dictador de Cuelgamuros se ha producido en algunos medios de comunicación una afloración deposiciones de personas declaradamente franquistas que son tratadas como interlocutores en pie de igualdad con con gente que no que no es franquista algo bien significativo como un algunos medios la estrella de de este verano ha sido está una mujer absolutamente franquista que se reivindica como tal y que tiene un tratamiento en pie de igualdad con personas que son demócratas en principio esto habla también un poco de ese clima no ya aquí podríamos ver lo que puede ocurrir a partir de que puede haber una resolución judicial que diga bueno pues hay que sumar a Fran a ver dónde se le lleva a que ese sería la otra la otra pata del problema en ese clima político en el que estamos viendo el este protagonismo de Vox bueno pues me imagino que también tendrán algo que decir algo que plantear algo que que enardecer a sus seguidores que piensan ellos consideran que la ley de Memo Oria histórica la llama ley de memoria histérica para que nos hagamos una idea de cuál es su planteamiento al respecto de manera que el nuevo contexto político que se ha creado por un lado con la afloración de zonas radicalmente franquistas que no habían salido con semejante profusión en los medios de comunicación desde luego desde que se había inaugurado la democracia en España también este nuevo partido que en su discurso político tiene la negativa a

Voz 0568 47:01 total ya absoluta a la exhumación

Voz 1093 47:03 de Franco del Valle de los Caídos no

Voz 0568 47:06 yo respecto a lo que dice que es un Calleja de la de la ambiente la atmósfera y creo que estamos claramente ante un momento de eclosión reaccionaria hay que ver exactamente cuál va ser su dimensión política y eso se verá en el momento en que se vuelvan a abrir las urnas en toda España en Andalucía da una pista eh pero en una pista parcial exactamente en los próximos meses cuales recorrido pero no en todas las sociedades y España no es una excepción y la historia de España en absoluto es una excepción en en España cada vez que se ha vivido una crisis económica una crisis política hay un momento digamos de tensión pulsión péndulo su nueva izquierda inmediatamente viene el la contra reacción pienso que ahora estamos en eso lo que hay que ver es exactamente qué profundidad que amplitud que cuáles son sus complicidades políticas reales y eso es lo que es da dirimiendo se va a dirimir estos próximos mese y cuál es el perímetro de la del momento reaccionarios

Voz 6 48:20 nueve y cuarenta y ocho de la mañana ocho y cuarenta y ocho en Canarias

