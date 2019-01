Hoy por Hoy (03/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias

Voz 0824 00:07 Isabel Quintana buenos días buenos días el Gobierno se felicita por los datos del paro registrado del mes de diciembre que han descendido en cincuenta mil quinientas setenta personas y doscientos diez mil cuatrocientas en todo dos mil dieciocho La ministra de Economía Nadia Calviño acaba de decir en Hoy por hoy que es la confirmación de una tendencia y que espera que se mantengan los próximos meses

Voz 2 00:26 la lectura no puede ser sino positiva porque hemos cerrado el año dos mil dieciocho pues un poco confirmando lo que llevamos viendo a lo largo de todo el año y y sobre todo en el último trimestre y es que la economía española está creando empleo a buen ritmo los datos tanto de afiliación de reducción del desempleo y además de de afiliación indefinida de los empleos de mayor calidad y lo empleo de los de los jóvenes y de las mujeres pues son muy positivos y creo que que la valoración no puede ser sino esa datos pues

Voz 0824 00:57 nuevos en diciembre aunque son peores que los del año pasado lo buenos que terminamos el año por encima de los diecinueve millones de afilado afiliados a la Seguridad Social algo que no ocurría desde dos mil siete ampliaba Eva Vega

Voz 0605 01:07 dos mil dieciocho cierra con más de diecinueve millones de cotizantes ocupados la Seguridad Social no terminaba así un ejercicio desde el año dos mil siete con medio millón de empleados más en dos mil dieciocho el dato es positivo aunque se queda por debajo de la afiliación de dos mil diecisiete En cuanto al paro dos mil dieciocho se despide todavía con tres millones doscientos mil desempleados a pesar de que ha descendido en doscientos diez mil personas en los últimos doce meses cantidad inferior también a la lograda el año pasado

Voz 3 01:36 comercio el sector donde más empleos

Voz 0605 01:38 sea donde más baja el paro característico de la época navideña frente a las cifras negativas en construcción e industria llega algún tipo de protección al sesenta por ciento de los que no tienen trabajo hay un cuarenta por ciento sin cobertura y los contratos temporales representan el noventa

Voz 4 01:53 el uno por ciento del total los miembros de la manada con

Voz 0824 01:56 Tino harán en libertad la Audiencia Provincial de Navarra decidido por dos votos frente a uno desestimar la petición de prisión de prisión provisional que habían solicitado la Fiscalía y la acusación particular y las dos acusaciones populares Radio Pamplona Álvaro Valderrama

Voz 0115 02:10 por dos votos contra uno como dices los magistrados desestiman a prisión provisional solicitada por fiscalía acusación particular ejercida por la víctima en los dos acciones populares para los cinco procesados después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra hubiera confirmado el pasado diciembre la condena impuesta en abril por la Sección Segunda de la Audiencia uno de los tres jueces el presidente de la Sección Segunda A formulado un voto particular en el que aboga por decretar la prisión provisional sin fianza de los encausados los condenados quedaron en libertad el veintidós de junio del pasado año tras abonar cada uno una fianza de seis mil euros así los miembros de la autodenominada manada condenados a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual comprueba alimento a una chica achican los Sanfermines de dos mil dieciséis esperarán en libertad la resolución de los recursos presentados por su defensa de las distintas acusaciones ante el Tribunal Supremo

el paro descendió en la Comunidad de Madrid más de un ocho por ciento en dos mil dieciocho y la cifra total de desempleados pasa de trescientos treinta y nueve mil más detalles con Elena Jiménez

Voz 1600 03:14 trescientas treinta y nueve mil doscientos noventa y ocho personas desempleadas en la Comunidad de Madrid que suponen ese descenso del ocho coma tres por ciento del paro frente al seis coma dos a nivel nacional eso si comparamos entre años entre dos mil dieciocho diecisiete si nos fijamos en el mes de diciembre la cifra se redujo en casi seis mil seiscientas personas en cuanto a la seguridad social sumó casi ciento veintitrés mil afiliados en toda la Comunidad de Madrid durante el pasado año dos mil dieciocho lo que supone un incremento de casi el cuatro por ciento respecto al año anterior en total hay algo más de tres millones doscientas mil personas cotizando a la Seguridad Social si nos fijamos en diciembre los afiliados subieron a casi dieciséis mil cotizantes

Voz 5 03:51 les el hombre de cuarenta y un años detenido el pasado día treinta por agredir brutalmente a su pareja en presencia de sus hijos menores ya está en libertad con una orden de alejamiento y una pulsera de control mientras la víctima se recupera ya fuera del hospital de varias roturas de costillas un brazo fracturado y una hemorragia interna Ésta no es la primera orden de alejamiento que recibe ni su primera agresión y el Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer el número de viajeros de los autobuses de la EMT en dos mil dieciocho se sitúan en niveles de dos mil nueve cuando comenzó la bajada de pasajeros han sido cuatrocientos veinte mil millones de personas medio millón más que el año anterior Álvaro Fernández Heredia es gerente de la EMT

Voz 6 04:27 consideramos que hemos consolidado el aumento de

Voz 7 04:30 viajeros que es pronunciar el año dos mil dieciséis y queremos

Voz 6 04:33 han tenido en el año dos mil diecisiete en el año dos mil dieciocho una mejora aún más importante si tenemos en cuenta que ahora existen mucho más operadores de superficie en la ciudad como el coche el patinete o la moto la bicicleta compartida

Voz 5 04:46 recordamos que está activado por tercer día consecutivo el escenario uno del protocolo anticontaminación está prohibido circular a más de setenta en la M treinta y las vías de acceso

Voz 10 05:25 muy buenos días ya es jueves tres de enero es sólo tres de enero y algunos ya se les está siendo largo a este dos mil diecinueve si se fijan bien descubrirán que es muy curioso cómo se parece este futuro al pasado es cierto todavía no conocemos bien a este dos mil diecinueve pero ya me atrevería decir que este año este año dos mil diecinueve

Voz 4 05:45 guarda pocas similitudes con aquel futuro que Riley Scott imaginó hace treinta y seis años lo hizo ya lo saben a partir de una novela del maestro de la ciencia ficción Philippe caddie en esa fantástica película que es Blade Runner Ike estaba ambientada precisamente en el año que empezamos

Voz 10 06:04 ustedes han visto la película sino deberían hacerlo sabrán que nuestro dos mil diecinueve pues por ejemplo está basta

Voz 4 06:46 viajar entre la experiencia de viajar en tren pues puede ser de todo menos futurista de hecho este podría ser perfectamente el testimonio de un usuario habitual de la línea Madrid Badajoz

Voz 11 06:55 he visto cosas que voz no

Voz 4 07:00 en cambio sí vuelan por ejemplo los aviones el Falcon Seewald otro de los asuntos de actualidad en este arranque dos mil diecinueve la polémica por el uso del avión presidencial va camino ya de convertirse en el culebrón por entregas de este inicio de año y lo malo de que sea un culebrón es que vamos a tener que sentarnos Un buen título porque el mejor Falcon Crest ya está pillado pero es en la política donde el futuro es más preocupantemente parecido al pasado ya lo saben Vox ha anunciado que no va a apoyar a PP ella Ciudadanos en Andalucía si estas formaciones no retiran su apoyo a las ayudas vinculadas a la ley de violencia de género

Voz 10 07:35 cómo ve la ultraderecha se parece mucho al tren a Extremadura ofrece vías del siglo XIX

Voz 13 07:58 la fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos excepto en sus emociones pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales

Voz 1 08:09 odio con vida

Voz 13 08:12 por eso es dotar un dispositivo de seguridad cuales cuatro años de vida ya ven

Voz 4 08:17 máximo un ciclo electoral

Voz 14 08:23 Don calen un hombre que ha visto rayos C

Voz 10 08:31 tercero de tipo de rallado tipo de oro Alec y sobre todo lo importante el hicieron rayos X también también en tantos de sus oye don ayer inauguramos una especie de guía nórdica para resolver algunas de las dudas que nosotros tenemos respecto a las navidades de unos contaste que los suecos tenéis una manera de felicitar el año nuevo porque aquí no sabemos cuándo dejar de hacerlo vosotros tenéis una manera hacerlo hasta el mes de abril agradezco que ha sido el tú quién lo lo pronuncia tienes algo todavía más difícil de pronunciar pero que también vendría a resolver una duda que es cuando se quita el árbol de Navidad exactamente es que no lo hubiera quiéreme bien qué malos son los suecos que cada frase pronunciada para gente que no ha sido allí verdad es eso es una palabra sólo no son dos palos son dos o tres depende comerse ver es el sueco que es que qué sencillo es pero no de números pero en lo que significa este es el día tres de este mes en enero es tradicionalmente es el día cuando los flecos quitaron la bondad era el trece no el tres que es hoy sino dentro de tres días

Voz 15 09:33 sí sí ya están preparándose que tradicionalmente se ponen

Voz 10 09:38 el balcón hay muere el por Negrín sin declaraciones muy triste la melancolía sueca yo creo que uno de los pilares es haber estos árboles de Navidad muerto sino el palco en este esqueleto es no de árboles si es que

Voz 15 09:53 bastante bastante bastante caracoles tú así que se entiende pero buenos días Los Pecos deshace de dos de los árboles que tradicionalmente se tiraba de balcón al calle lo

Voz 10 10:06 para el lugar habría Lugo una habas

Voz 4 10:08 tenéis Amío ahora sí

Voz 0605 14:59 Amy no desean siendo ya has sido

Voz 28 15:02 el excluido por un lado madre de excepción

Voz 4 15:06 bueno a lo mejor destruir el cole no es exactamente el regalo que la comunidad educativa le ha pedido a los reyes magos este año pero sí probablemente lo sea reformarlo más de una vez por todas la educación y dejar de poner parches y empezar a pensar un poco a largo plazo da la sensación de que educativamente estamos muy estancados a lo mejor es porque somos el país del mundo que más utiliza la repetición en los casos de alumnos a los que les cuesta aprobar quizá es por eso por lo que obligamos a repetir constantemente a nuestro sistema educativo diferentes recetas que no hacen sino devolverlo una y otra vez a la casilla de salida Lucas Cortázar es uno de los expertos en educación más lucidos de nuestro país es impulsor de una red de organizaciones educativas llamada Rede para elaborar propuestas consensuadas y elevarla a los gobernantes una red que está apoyada además por la Fundación Cotec el Proyecto Atlántida por la innovación educativa y hemos pensado que sería fantástico que nos acompañara en este inicio del año en el que todos nos ponemos o nos proponemos al menos intentar resolver nuestros asuntos pendientes para charlar sobre las asignaturas que todavía tiene que aprobar nuestra educación que Lucas Gortat hace muy buenos días buenos días del receso Lucas gran parte de tu trabajo se ha centrado en estudiar la equidad en los sistemas educativos es decir las diferencias en la calidad educativa en función del poder adquisitivo de los padres

Voz 10 16:20 o de los alumnos además tú has trabajado

Voz 4 16:23 esa esté trabajando para el Banco Mundial así que tampoco eres muy sospechoso de ser

Voz 1226 16:26 es un loco idealista un hippy como vamos

Voz 4 16:29 en este país eh de equidad en el sistema Ducate

Voz 1226 16:32 digo pues el debate de la equidad en España es bastante paradójico porque nos ponemos de acuerdo en muchos casos si hay o no equidad en nuestro sistema educativo cuando miramos pruebas como Pisa o evaluaciones de diagnóstico realizado el ministerio las comunidades autónomas los indicadores de equidad no están todo mal a nivel académico los aprendizajes son más o menos equitativos lo que ocurre es que cuando miramos otros otros logros otros indicadores otras otras formas de entender el progreso educativo como el abandono temprano la repetición de curso la segregación escolar entendiendo la equidad como las diferencias por por nivel socioeconómico pues ahí las cosas no van no van nada bien en algunos aspectos como la repetición o escolar entonces era uno de los problemas de la equidad es que no estamos de acuerdo si hay equidad sino en mi opinión no hay tanto como como podría parecer

Voz 4 17:31 no son los acuerdo tampoco en cómo medirla no porque si estos factores que no están presentes en los informes por los que no elegimos para calcular la igual no están siendo todo completos yo creo que sí están midiendo lo que pasa es que cada uno elige en la medida que más le conviene en algún momento a cada uno habla de la fiesta según le va en ella también en el en el la educativo una no nos situamos fuera este sistema porque ya lo dejamos años atrás hace años atrás porque tampoco pues tenemos personas en edad escolar alrededor pues nos da la sensación de que hay muchísimas claves en la educación que se nos escapan eh para no perdernos por ese bosque nosotros hemos pedido que nuestra compañera Adela Molina que habitualmente está al cargo de los temas de educación en la Cadena Ser que nos acompañan esta entrevista Adela muy buenos días

Voz 0011 18:13 hola qué tal muchas gracias por por estar con nosotros

Voz 4 18:16 hoy por situarnos en el espacio tiempo Adela en España ahora mismo tenemos una ley educativa que se llama el once que fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el año dos mil trece que no obtuvo el apoyo de ningún otro grupo parlamentario cuáles son los aspectos que todavía hoy pues dos mil trece seis años después seguimos discutiendo sobre la lona

Voz 0011 18:36 bueno pues sin duda el aspecto más polémico y uno sobre lo que discutimos habitualmente que introducía la Lomce cuando se aprobó son las reválidas

Voz 4 18:44 que nunca ha llegado a aplicarse precisamente por la

Voz 0011 18:47 contestación social que que suscitaron no la la ley obligaba a aprobar un examen final en secundaria y en Bachillerato para conseguir el título el PP suspendió las reválidas hay siguen en un limbo legal a la espera de que de que el nuevo Gobierno las derogue qué es lo que lo que ha dicho que va a hacer este era el aspecto más polémico que introducía la la ley del PP además de las reválidas el al once adelantan lección itinerarios a segundo de la ESO lo que para algunos sectores educativos fomenta la segregación porque Evin obliga a los alumnos a decir antes que quema en estudiar si Formación Profesional Bachillerato también refuerza materias como Lengua Matemáticas frente a otras como filosofía lo que también provocó un gran revuelo social y es algo que todos los partidos en el Congreso se han comprometido a revertir y además la Lomce da la asignatura de Religión en la categoría de computable osea cuenta lo mismo religión para la media o para para aspirar una beca Quique matemáticas o física eso es algo que también se ha dicho que que se va a cambiar la Lomce desapareció sin embargo la asignatura Educación para la ciudadanía Lee para hablar de un asunto más que que que también ha sido polémico pues la la ley educativa el PP ha introducido el concepto de demanda social para la escuela concertada eso te permite eh para que la gente lo entienda a abrir un colegio concertado si si hay suficiente demanda en un barrio donde por ejemplo no exista un colegio público

Voz 4 19:58 claro que esto también es uno de los puntos

Voz 0011 20:00 que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que quiere cambiar

Voz 4 20:03 hemos hablado de muchos puntos que pueden cambiar estamos por tanto una vez más con un sistema educativo que a pesar que tiene seis años de recorrido sigue siendo todavía provisional

Voz 0011 20:13 sí efectivamente se anuncian cambios estamos pendientes de que de que el anteproyecto de ley o el proyecto de ley que prepara el Gobierno llegue al Congreso y empieza su debate veremos si da tiempo pero lo que sí hay que tener claro es que lo que está en vigor es la Lomce entonces sí que estamos hablando de cambiarlo pero de momento lo que tenemos es sexto en la Lomce sigue en vigor se está aplicando ya es lo que están estudiando los niños

Voz 4 20:36 Scott claro hay niños que llevan ya seis años rigiendo su educación por este por este sistema hay tres conceptos Adela Lucas con los que nos topamos siempre que los políticos sacan el tema del de la educación son digamos pantallas que no hemos logrado superar todavía siempre estamos atascados en el tienen los mismos puntos si os parece voy a lanzar que estos tres conceptos Lucas así si nos ayuda a entender los sería sería fantástico por ejemplo el primero de ellos suele ser la libertad de elección vamos a escuchar a Pablo Casado el Partido Popular va

Voz 29 21:06 mentar una iniciativa en el Parlament de Cataluña para garantizar la libertad de las familias para él

Voz 4 21:13 ir la educación de sus hijos

Voz 1 21:15 es que esto entronca con lo que proponía

Voz 4 21:18 Adela ahora mismo esa la posibilidad de abrir centros concertados en función de la demanda por esa

Voz 1226 21:23 Berta de elección qué es tan polémico este asunto en todas bueno yo me gustaría dar un pequeño paso atrás con con estas estas pantallas que

Voz 4 21:31 ellas que que no se superan

Voz 1226 21:33 al final ha son debates que si tienen un un transfondo importante detrás no pero pero lo que ocurre es que en muchos casos enfrentan posiciones que en el fondo pueden coexistir y no son tan contrarias como se nos hace nos hace parecer no al final lo que pasa es que ocupan una gran parte yo creo que demasiado grande en la conversación pública en educación siempre en clave partidista cada vez que hablamos de educación nos acaba poniendo a todos un poco tensos y nerviosos con respecto a la libertad de centro yo creo que no es un tópico porque al final es una inning ni tampoco es una frase reciente en la medida el que es un término que viene del del artículo veintisiete de la Constitución no que que buscar el equilibrio entre el derecho a la educación y libertad de enseñanza que luego eh acaba transformándose en libertad de centro pero en la práctica lo que viene a querer decir es la coexistencia facto ha ocurrido durante treinta y cinco años entre escuela pública y escuela concertada claro

Voz 0011 22:31 a ver yo creo que no se Lucas estará de acuerdo que este es un claro ejemplo de cómo los partidos políticos utiliza la educación como arma electoral

Voz 4 22:40 la radio utilizan un poco a sus electores lo que quiénes

Voz 0011 22:43 SAR no pues bueno el Partido Popular tiene muy claro que que entre sus votantes hay mucha gente que lleva a sus hijos a la escuela concertada lanza este tipo de mensajes un poco pues para reforzar la idea de respaldo a este tipo de enseñanza claro

Voz 15 22:55 no es un poco lamentable que la política entra tanto identificación yo yo creo que un fondo desleal a la conversación el debate pero yo creo que todavía hay que preguntarse de qué sirve la educación es a preparar los chavales laboral Au B formar le para mantener una curiosidad después cuando salen del colegio Ziggy siguiendo educando se titula abierto ante la vida sea yo creo que todavía no hemos decidido de que siempre la educación en ese sentido

Voz 4 23:24 hay incluso una una tercera opción que se habla mucho en política también concretamente la introdujo el el anterior ministro de cultura que es la cultura del esfuerzo introducir a los alumnos la cultura del esfuerzo una reforma

Voz 30 23:35 en la educación que da una importancia extraordinaria a la cultura del esfuerzo

Voz 4 23:41 es curioso que se hable de la cultura de refuerzo ha habido algún momento histórico en el que los alumnos hayan pensado que no es necesario esforzarse en clase hayan perdido esa cultura me lo que está claro es que a ver creo que aquí nadie

Voz 1226 23:53 discrepar con la idea de que sin esfuerzo no hay aprendizaje

Voz 4 23:56 no parece que a veces el debate está entre los que están a favor del esfuerzo de los que están el puente no

Voz 10 24:01 los anti como como Si

Voz 1226 24:04 ya no es un elemento visible yo creo que a lo que está apelando esta idea de cultura del esfuerzo al menos hasta hace bien poco es una especie de mantra al que apelan algunos nostálgicos quizás el que la educación se basaba por un lado en un elemento fuerte de discípulo Mina por otro con un alumnado mucho más reducido momento en la historia en la que no todo el mundo podía acceder a la escuela primaria secundaria ir a la vez momento en el que las aspiraciones de las familias por progresar eran eran eran muy grandes no hoy vivimos en un mundo distinto en el que pues la sociedad ha cambiado a mejor en mi opinión y ahora todo el mundo accede a la escuela durante al menos diez o doce años no entonces pues al final quizás la problemática el problema quizás es como los adultos miramos esta cuestión no hemos sido educados en una escuela distinta claro a la de hoy y por tanto de pensamos que los jóvenes

Voz 4 25:00 deben comportarse como nosotros

Voz 1226 25:02 más mayores se comportaron en la escuela hace cuarenta o cincuenta años

Voz 4 25:06 Nieves esta a veces lo tomamos como una especie de no no pensamos que pueda resultar complementario el punto B que tu decías Tom está la clave la la el apartado a sería educar a los niños directamente para para introducir en el mercado laboral el veo una ofrecerle una ocasión más humano explica el tercer puede ser educarles en el esfuerzo y estas cosas deberían deberían ir en conjunto de hecho la educación en valores ha sido introducida recientemente en el en el debate político por la nueva ministra por Isabel II

Voz 31 25:32 ni los valores cívicos e han de ser universales y por lo tanto todos nuestros jóvenes tienen que cursar valores cívicos

Voz 4 25:42 no hemos convertido estos valores en argumentos políticos que lo que están haciendo muchas veces tratamos de resumir la educación en elementos de de en argumentos de voto en lugar de pensar que los tres son perfectamente complementarios estos tres elementos que tomen introducía

Voz 1226 25:56 sí total en la educación en valores ahora mismo es otro toque de corneta no

Voz 4 26:02 que viene el viene a confrontar distintas batallas una de ellas podría ser religión contra la laicidad no claro pero oye

Voz 1226 26:09 creo que es un debate que se puede superar al final estamos en un momento no sólo nuestro país sino a nivel global de polarización política convivencia en riesgo noticias falsas y ahora mismo hay unos valores que son críticos que son más importantes que nunca no el pensamiento crítico la capacidad de discrepar la actitud y el deber cívico frente al abuso frente a la violencia no si hubiese fuera sobre el el debate sobre valores yo creo que estaríamos bastante más de acuerdo de

Voz 4 26:35 esto es lo que parece valores universales

Voz 15 26:37 de cada uno no parece que cada uno defendí de que es un valor universal y Adele

Voz 4 26:42 puesto que resulta tan tan complicado que se realicen pactos Inter intergubernamentales partidos pactos entre partidos y opuestos sobre un tema que debería ser de interés común como es la educación

Voz 0011 26:54 yo creo que que estos tres aspectos en los que hablamos estarían entre las excusas a lo mejor para no para no llegan

Voz 4 27:00 el acto pero que en el fondo

Voz 0011 27:02 eh lo que hace falta para llegar a ese acuerdo es una voluntad política real y evitar el cortoplacismo que creo que al final es el lo que se mueven los los partidos políticos un poco también lo que comentaba el Lucas antes no están pensando quizás a lo mejor más es sus réditos electorales y se piensa la y que que bueno llegar a un pacto vas suponer una baza a favor del partido que está en el Gobierno y a lo mejor es interpretado como una cesión de quiénes están en la oposición y entonces pues bueno si ese es el pensamiento pues difícilmente se llegará a un acuerdo de creo que es significativo que cuando ha sido el partido socialista el que he intentado llegar a un pacto educativo cuando estuvo en el Gobierno con Ángel Gabilondo como ministro fue el Partido Popular el que acabó no filmando ese pacto que estaba para de hecho cuando ha sido a la inversa cuando ha sido el PP el que ha estado en el Gobierno y se ha promovido llegar a un pacto educativo con una subcomisión en el Congreso y con distintos foros de debate para llegar a un acuerdo ha sido el PSOE el que ha acabado levantándose la negociación entonces pues creo que esa visión cortoplacista es la que lo dificulta porque en el fondo están de acuerdo en muchas cosas los partidos políticos

Voz 4 28:05 Irene quisiera lo área dentro de esa dinámica o como consecuencia de esa dinámica por hacer un poco de memoria cuántos sistemas educativos hemos tenido desde siempre a la democracia

Voz 0011 28:13 bueno hemos tenido siete leyes educativas en lo que va de democracia la más importante por el cambio que supuso en la estructura del sistema que quiere hecho sigue vigente hasta hoy es la LOGSE de mil novecientos noventa que entre otras cosas estableció que que la educación obligatoria o extendió la obligación obligatoria hasta los dieciséis años la LOGSE fue aprobada en el Congreso con los votos a favor de todos los partidos políticos excepto el PP que votó en contra Esther ese encuentro pues se ha producido con las sucesivas leyes educativas y a partir de entonces y lo hemos visto también como comentaba antes en el en el último en el último intento de pacto no aunque en este caso ha sido el PSOE el que se levantó de la negociación

Voz 4 28:51 Lucas hemos planteado el estado de la de la cuestión si pudiéramos pedirle a los Reyes Magos que vienen en un par de días un par de cosas para la educación en este dos mil diecinueve o no pensemos tan a corto plazo que en dos mil diecinueve también tenemos eh citas electorales y me temo que no va a ser tiempo para pensar detenidamente en esto pero que le podemos pedir los Reyes Magos para la educación el futuro bueno yo

Voz 1226 29:10 empezaría quizás con con lo que comentaba Adela no creo que tantas leyes educativas en el fondo tienen un aspecto paradójico y es que a muchas de ellas han implicado pequeños cambios en los últimos cincuenta años sólo ha habido dos grandes leyes educativa es la Ley General de Educación del año setenta y la Logse del año noventa y mientras que en algunos temas habido bastantes cambios por ejemplo el currículum en otros apenas se ha avanzado e hice ha planteado apuestas transformadoras no por ejemplo la formación del profesorado de su reconocimiento su reconocimiento social yo quizás empezaría mi carta a los Reyes Magos eh pidiéndoles que nos ayudarán a situar al docente en el centro digamos de las políticas educativas el apoyo que les damos a la inversión y los recursos que les facilitamos a llevamos veinticinco años con el mismo temario de las oposiciones esto es antes de que llegara internet ha allí necesitamos buscar ese perfil del docente del del siglo XXI no esa esa búsqueda unidad unida a una carrera profesional un poco más atractiva quizás podría ayudarnos a mejorar el reconocimiento social de la profesión por parte de la sociedad y por parte de los de los docentes consigo mismos

Voz 4 30:23 pocas no te conozco mucho pero espero que haya sido bueno porque creo que nos vendría bien a todos que te trajeron al menos que cumplieran estos dos deseos Lucas goles hacer es experto en educación muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta esta carta a los Reyes Magos al menos en este aspecto de la política menos mal que sabemos que los llamados existen y que no son los políticos sabios Kikes alias efectivamente ella Adela compañera informativos de la Cadena Ser especialista en ocasión muchísimas gracias también gracias a vosotros un abrazo besos gracias a los otros ocho

Voz 4 35:00 ahora que es época de pedir deseos y de hacer nuevos planes vamos a dar la bienvenida a felicitar este año nuevo eh con dos de las personas que se encargan de hacer posible con su imaginación y su talento algunos de estos sueños no son Reyes no son magos pero bueno son dos genios de la publicidad y nos vale

Voz 44 35:20 el Madrid feliz año ya esto ha sido bien rastreado pero estoy preparado Javier Castaño buenos días Toni Segarra buenos días tú has dado o echar para hacerlo ahora

Voz 45 35:29 llevo diez minutos carta camino pasa no es malo mili Pino esto es insoportable

Voz 4 35:35 estajanovista oye habéis desconectado estos días estamos justo antes eh fuera de micro con gozar Bryce logro desconectar o estos días aunque estáis de vacaciones los días de Navidad habéis estado donde la cabeza porque para vuestro gremio la navidades digamos el periodo más intenso en cuanto a público y en cuanto anuncios a campañas de marketing ya no tanto no bueno no sé no sé yo no me dedico a esto

Voz 0201 35:56 por lo tanto yo creo que el general ya no tanto pero yo creo que es verdad que la Navidad es la el monto de la tele

Voz 4 36:01 si la policía la tele

Voz 0201 36:04 bueno eso eso ya no es tanto cómo era este gran Nochevieja tiene ese encanto especial de que casi siempre

Voz 46 36:12 vamos a allí claro todos

Voz 4 36:14 nosotros que no claro

Voz 45 36:17 a mí me vienen bien ya aprovechaba yo me leí un libro que me impresionó mucho que dice que te convierte en una especie de superhéroes si eres capaz de pensar algo así como dos horas a la semana de pensando propio vale todo yo porque verdad que nunca piensas cómo vas a toda velocidad tu vas como cogiendo cosas que te gustan a Toys a mí como me cogida hay unas pequeñas vacaciones hace tiempo pueden inconscientemente les digo a tiempo a pensar y eso es

Voz 4 36:39 es curioso pensar inconscientemente que quizás la manera la norma y hoy en día tenemos un sistema económico que no quiere quién lo que pensamos en aquí no no quieren

Voz 15 36:50 extraídos todo todos estos señores que eran sus propios pensamientos

Voz 0201 36:55 es ahí donde vendía eh Raimon medios en que es mejor no pensar no sí sí

Voz 4 36:59 pero pero bueno hablemos un poco estás a un paso de la meditación es decir de reservar un tiempo a ti mismo para pensar sobre ti mismo no tanto sobre lo que terneras

Voz 45 37:07 por todo lo que este libro a mí me impresiona es que a lo que tú no lo dedicas tiempo a es a pensar

Voz 4 37:12 es lo que piensas de vascos de decir tú la velocidad

Voz 45 37:14 a día pone la radio escuchas una idea otra la vas haciendo tuyas es como que aquello que tú te vas reconociendo lo van guardan pero acto sentarte de verdad en silencio decir pero yo qué es lo que creo cuál es opinión Sobral es mi opinión sobre los mil eso el libro este citaba que no conozco eh no sé si de ellos Berna sólo como un ejemplo de persona que simplemente por el hecho dedicar

Voz 4 37:35 tiempo real a pensar

Voz 45 37:37 no trascendió si venía a decir que es que a pensar se dedicaban muy poquito tiempo

Voz 4 37:42 el ancho estrelló Spanair a Séneca decía lo mismo esa no no consulta tanto libros que piensa tú

Voz 45 37:47 claro

Voz 4 37:48 las si no es hoy en día

Voz 0201 37:52 los libros de los siglos hacen pensar no a mí me ocurre lo contrario no que esto leyendo un libro Braña nadie pronto a ya algo que dice el libro que de Levada

Voz 4 37:59 el enciende la bombilla pensar llegue un tú también será delito si las dos cosas se se porque yo después de terminar un libro te he guardado lo que yo llamo luto que es decir cerrar el libro y no empezar a leer ni a Bernie a escuchar nada hasta que haya reflexionado sobre lo que he terminado de leer me ha pasado un poco en la vida pero pero casi es una obligación al final de determinados más quiero

Voz 0201 38:19 dos digestión yo creo que sí tiene también

Voz 4 38:21 con la comida obligada

Voz 44 38:25 en dos mil cinco la anécdota de comida ahora hablamos de publicidad hablar de lindar yo soy claro día

Voz 4 38:32 yo esta Nochevieja como decía

Voz 45 38:34 el micrófono tendida es simplificar no a mi hija acababa de nacer una vez datos en casa entonces a las que ha escogido un tuits a la nueva noche todos los niños dormidos entonces aquello cenamos solos y me tomé un buen rato el día anterior a pensar que voy a cenar que más ilusión serán más Menoyo menos de cenó genomas humanos lo que quiero aquí después de dos de una jornada de reflexión profunda decidí que lo que más ilusión me hacía en el mundo un bocata de chorizo Ezcaray chorizo picante un bol de patatas fritas que aparece bueno pues decidí compartir Mi gran hallazgo que habla también de mí con el maestro Segarra entonces le mando un mensaje a de noche en Nochevieja ERE digo oye mira la misma historia después Socías pensando en decidido que no existe nada mejor que un bocadillo de chorizo

Voz 29 39:18 a lo que Segarra me responde eh huevo

Voz 45 39:21 los fritos punto abrieron

Voz 44 39:25 ha ganado fritos que lo único que objetivamente mejor los lo primero lo de usted

Voz 4 39:30 Genio

Voz 44 39:31 veis es cierto genio punto huevos

Voz 4 39:33 todos juntos Jordi Puig también solo en casa porque bueno tenía que trabajar al día siguiente como la noche era especial añadió el sea un huevo frito aguacate que ya es un producto de lujo provocando considera que la noche viajera apropiada para sacar el agua poco hipster

Voz 44 39:48 si no ya está demodé

Voz 4 39:51 en dos mil dieciocho creo si así sellar ya no es medicina de hoy íbamos a hablar de publicidad íbamos a hablar de la Nochevieja quiere es decir el título de libro por cierto que habrá gente pensando

Voz 45 40:00 es eh si es fría Economics pero no en una fría Economics tiene varios

Voz 4 40:04 de los tres lo que no recuerdas cuál exactamente

Voz 45 40:06 es que no se empiecen por el uno llegarán a las

Voz 4 40:09 el quinto malo así que cuando lean George Bernard Shaw ahí pueden parar de leer pesará pensar quería decir que que queríamos hablar la publicidad pero también de la Nochevieja porque tengo la sensación de que este último día del año el día XXXI El paso el XXXI del alumno es lo más parecido que tenemos al día de la marmota que da igual el tiempo que pase que vamos a encontrar incluso increíblemente reconfortante esa sensación de repetir constantemente los mismos ritos las mismas costó hombres ver los mismos programas en la tele a veces incluso comer lo mismo por supuesto escucharla

Voz 5 40:40 sobre la mesa se busca la variedad aunque siguen triunfando los clásicos

Voz 10 40:45 el consomé de mi suegra que el mejor domingo de chorizos

Voz 4 40:51 ha logrado fritas esta noticia es de este año pero podría ser perfectamente del año mil novecientos noventa y cinco sin ninguna variación luego tenemos las uvas que se supone que han suerte ha

Voz 10 41:02 y tenemos el cotillón que es una fiesta con unas exigente

Voz 4 41:05 sí y también con unas consecuencias que probablemente no toleraremos en ninguna otra época del año

Voz 10 41:12 los otros que esta Nochevieja habéis dedicado tiempo

Voz 4 41:15 va a pensar ya habéis dedicado tiempo también a simplificar cuántas de estas normas cuántos de estos ritos habéis observado este año

Voz 46 41:24 las uvas claramente

Voz 45 41:26 eh

Voz 0201 41:27 obviamente la comida no ya lo hemos dicho sí a mí más allá de que hayas con hayamos observado no es verdad que lo que los rituales está bien a mí y a mí me hubiera gustado quizá a observar más normas de las que observado que han sido pocas como hemos dicho pero sí las uvas sesenta son ratito delante de la tele los cinco minutos de desde luego dar muchos besos y muchos abrazos Lara ya a partir de ahí pues si ve alguna espumoso no también es una tradición Clare mantener

Voz 4 41:53 para descorchar la botella vino crees Gonzalo que esto es de alguna manera si lo miramos a cierta distancia una perfecta campaña de publicidad el hecho que todos nos encontremos cómodos en torno a exactamente los mismos ritos los mismos actos la misma repetición

Voz 45 42:10 yo es que tienda a pensar que el problema no es la Nochevieja el problema es que no todos los días sean Nochevieja es decir a mí yo sé que ya sé que el pesimismo tiene más respeto intelectual que el optimismo y que y que el cinismo está mejor visto que no que esa especie de cosa naif de alegrar de juntarse con los tuyos pero el problema no no nunca pueden ser los otros el problema es la falta de los otros entonces hay una noche que decidimos estar con nosotros hacemos un esfuerzo por a ese me da igual si es primo hermano o suegro o quien sea que no piensa como nosotros creerle respetarle pues probablemente si fuéramos capaces de exportar esa noche a toda la noche de nuestra vida pues no irían poquito mejor pero ojalá

Voz 4 42:53 a este simulacro de felicidad durara más tiene claro puestos a que nos obliguen entre comillas socialmente a hacer algo mejor que sea sonreír y abrazarse que había lo que acostumbramos los del resto

Voz 0201 43:02 el año tengo una colección se está quedando programado ayuda a ver si has visto desde Barcelona

Voz 4 43:10 compartir una sensación como los otros amigos compañeros que es que es que ya ha visto un poco de Tele en esa fecha

Voz 1226 43:15 algo que no que no hago habitualmente irme ha fijado en la cantidad

Voz 15 43:18 de publicidad para perfumes

Voz 10 43:21 aquí por Shane caso el exceso de esto

Voz 5 43:26 no para mí no me parece relacionado un mil cualquier espacio público transporte público al mejor sobre Gala mucho pero cuantos lusas es inversamente proporcional

Voz 44 43:39 si es que es que con Tom cuando te pones a pensar cuando abre la puerta habrían propia es imbatible se

Voz 0201 43:47 esto esto esto implica el fin de las barbas vamos a vamos a ver esto sí que es dos mil diecinueve total

Voz 4 43:51 sí Sadie hubiera dicho realmente todavía reina Annette tranquilos tranquilos a la barba reina pero es verdad que no no tenemos tiempo material

Voz 47 43:59 para consumir tanto perfume y además los argumentos con los que los venden son muy muy parecido sede en este año concretamente es una señora que se asoma un balcón normalmente de noche con una fuente algo líquido algún elemento líquido que normalmente le moja no entiendo

Voz 4 44:11 dónde Debré sexto estamos discutiendo horas y sí sin pensarlo pero es verdad

Voz 47 44:17 siempre es el mismo como elige uno que presume comprarse cuando es exactamente el mismo porque los anuncios todavía no huelen todavía

Voz 45 44:24 pero si es que no gusta pensar que somos originales y diferentes y somos perfectamente previsibles es como ese corte te ponías de de la Navidad podía ser una Berlanga no del noventa y cinco por ciento cuarenta y cinco los anuncia de perfume pues son lo mismo año setenta y dos en blanco y negro pero una mujer hermosísima una voz en francés un nombre que no conoce la guasa lineal una vez que éste es ahí yo qué sé a la actriz más famosa

Voz 4 44:49 la marca la marca sigue teniendo algún sentido en vuestro gremio eso que antes se premiaba tanto se valoraba tanto que es el primer anuncio del año en el que vemos después de la última que a primera

Voz 45 44:59 ciudades pueda campana no lo ves igual que no ser anuncio de el descanso a Chávez

Voz 1226 45:03 Liz ese era últimas caro que existe y nadie lo ve

Voz 45 45:06 porque es cuando aprovechan al baño de puede las uvas a ver si lo ves en estricta soledad igual de lo que lo normal después de las uvas con el espumoso la mano tarde unos abrazos nadie está viendo el anuncio pero es un pero todos los medios han hablado el primer anuncio añorar

Voz 4 45:20 pues se sería a posteriori no

Voz 0201 45:23 esa es la el cambio de marca antes hablábamos del prime de la marca que es el primer año que Jones enseño no sé que no ha sido éste de la marca sido Pedroche no sea siempre hay una

Voz 45 45:30 es una transformación del

Voz 0201 45:32 del lugar hacia dónde va nuestra atención y Derry quinientos jeta entre sí

Voz 45 45:37 dices que el mejor Expo de Antena tres es experto Pedroches sin duda

Voz 4 45:41 lo que está claro además es que durante la Nochevieja lo que mira hasta Tom ve la tele ocurre lo de ver la tele Nochevieja tiene un poco de carácter de experiencia compartida todos estamos delante de la tele en el mismo momento viendo no sé si lo mismo pero sí lo mismo que creemos que ve nuestro grupo social en nuestro grupo de amigos claro se han producido hitos absolutamente históricos de la televisión en Nochevieja como por ejemplo las empanadillas de Móstoles o creo que me vais a entender los dos Si digo Sabrina Salerno Boys boys boys año mil