Hoy por Hoy (03/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0824 00:06 buenos días hola Pablo buenos días dentro de una hora se va a celebrar una concentración frente al Ayuntamiento de Laredo en Cantabria para condenar el último asesinato machista un hombre se ha entregado esta mañana la Guardia Civil después de matar a puñaladas a su novia de veintiséis años el delegado del Gobierno en Cantabria confirmado que no existían denuncias previas y que se ha producido una fuerte discusión en la pareja en presencia de otras dos

lo Zuloaga en declaraciones a Radio Santander

Voz 0482 00:33 no había presentado ninguna denuncia previa por malos tratos sobre sobre su bici Marisol que cualquier otra persona sobre este presunto autor de cuarto veía lo del año ochenta y nueve que sea entregado a la a la Policía Local encierra o detenido

la Guardia Civil en dependencias policiales

Voz 0824 00:51 trabajadores de la fábrica de Alcoa están a esta hora concentrados frente a la sede de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela exigen al ejecutivo de Núñez Feijóo que se implique para evitar el cierre de la factoría de A Coruña Ricardo Rodríguez Bos Días

Voz 1817 01:04 dos días bengalas y petardos a las puertas de San Caetano la sede de la Xunta al grito de pecho non cierre Non aquí se han plantado algo más de un centenar de trabajadores de Alcoa para pedir al gobierno de Núñez Feijóo una mayor implicación consideran que hay mecanismos para evitar ese cierre que la Xunta si tiene mecanismos para poder evitarlo a una pancarta con las fotos de Feijóo y el consigo de Economía bajo el rótulo de culpables preside esta protesta que todavía continúa han solicitado una reunión con ellos pero no tiene muchas esperanzas de ser recibidos de hecho el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo estoy de vacaciones tienen de plazo hasta el día once de enero para seguir negociando con la multinacional con Alcoa para evitar ese cierre

Voz 0824 01:42 los sindicatos creen que los datos del paro del mes de diciembre son positivos pero exigen al Gobierno que derogue la reforma laboral porque creen que es el único camino para acabar con la precariedad de los nuevos contratos y creen que el Ejecutivo de Sánchez no debería caer en triunfalismos ni autocomplacencia dedicarse a tomar medidas como ampliar la cobertura de las prestaciones por desempleo desde el Gobierno el secretario de Estado de Seguridad destaca que por primera vez desde dos mil siete se han superado los diecinueve millones de afiliados Mari Carmen Barrera UGT octavo Octavio Granado

Voz 5 02:12 pero hay que recordar que hay tres millones doscientas mil personas que quieren trabajar y no pueden de ello más de un tercio son parados de larga duración que llevan más de dos años en esa situación además de que el empleo que se crea sigue siendo muy precaria de muy baja calidad

Voz 1973 02:29 por primera vez desde antes de la crisis

Voz 1634 02:31 económica hemos superado al final de año los diecinueve millones están afiliados a la Seguridad Social más de diez millones de hombres lo cual es una buena cifra ir más de ocho millones ochocientas mil mujeres

Voz 0824 02:46 el Gobierno han confirmado que sigue adelante con el proceso de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos a pesar de que el prior haya negado el acceso argumentando que falta el consenso de la familia y que el asunto está en los tribunales once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1680 03:12 Morales los paros se producen en plena campaña de envío

Voz 1973 03:14 dos de los pedidos de Reyes acusan a la empresa de haber cambiado el convenio de manera unilateral SER Henares Javier Galicia

Voz 6 03:20 segundo turno de huelga en el almacén de Amazon en San Fernando de Henares durante la noche según los sindicatos el seguimiento ha sido del sesenta por ciento y a falta de datos exactos parece que esta ahora en el turno de la mañana se mantiene un seguimiento similar Douglas Harper desde Comisiones Obreras recuerda que Amazon ha recortado derechos con la imposición unilateral del convenio en abril del año pasado cifra lo que ha supuesto para trabajadores y empresa

Voz 7 03:40 practico recortes en salarios en conciliación derechos su salud laboral por ejemplo ahora al trabajador que es un mozo de almacén ya les han quitado quinientos euros respecto a las condiciones que tenían anteriormente sí1 hace cuentas ve que Amazon Salgado un millón doscientos mil euros suelo de este incremento

Voz 6 03:59 la huelga que se ha hecho coincidir con las compras de los Reyes Magos se mantendrá hasta mañana viernes a las ocho de la mañana

Voz 1973 04:04 si acabamos de escucharlo el Gobierno insiste en que seguirá adelante con el proceso de exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos el prior Santiago Cantera ha rechazado frontalmente en la idea de de la exhumación con el permiso de la familia y que debería pronunciarse el Supremo es lo que dice Elena Jiménez

Voz 0131 04:21 Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez tildan su actitud obstruccionista es señalan que no impedirá que el proceso siga su curso respetando los derechos de la familia el prior del Valle de los Caídos fue candidato a las elecciones generales del noventa y tres y las europeas del noventa y cuatro por Falange Española Independiente antes de ingresar

Voz 8 04:36 en la comunidad benedictina hoy alerta de riesgo por bajas temperaturas aunque ya ha pasado la hora crítica no pasaremos a lo largo del día de doce grados tenemos ahora mismo seis en el centro de la ciudad

Voz 10 05:24 esto no no pasa casi nunca la verdad mira tenemos en esta entrevista cuatro premios Goya Raúl Arévalo tiene tres Paco Roca tiene uno nosotros dos ninguno pero estadísticamente tocamos a uno por cada vez que es siento al tener un vivía

Voz 1965 05:38 no está pero bueno yo quiero agradecer a todos los que siempre han estado a mi lado a tiene siempre han confiado en mi carrera Tutto ante gusta tener un Goya

Voz 3 05:46 sí cómo no Joaquín gran pintor del de los siglos pasados me parece fascinante

Voz 1965 05:53 es digo porque tú no suele seguir el guión no cuando lo

Voz 11 05:55 Miguel m ley me obligue a un pequeño malentendido Paco Roca autor de comics muy buenos días

Voz 1680 06:02 buenos días Pablo qué tal muy bien encantado de saludarte

Voz 11 06:04 te ir Raúl Arévalo actor muy buenos días tiene Paco por favor

Voz 1680 06:12 bueno yo el agua en la estaba guardando para este momento toda el día en pijama me lo he quitado y me

Voz 11 06:16 cómo estás desnudo porque todo está debajo claro bueno Paco Israel

Voz 1965 06:22 el para qué entienden este chiste el pijama vienen a presentarnos una película en la que ambos participan de forma diferente pero de algún modo complementaria no es fácil de explicar pero yo me intenta hace unos años Paco Roca dibujaba una tira cómica titulada Memorias de un hombre en pijama cuyo protagonista era el mismo pero el dibujo el dibujo guardaba un sorprendente parecido que muchas no notamos en su momento con Raúl Arévalo años después ese tebeo ha sido llevado al cine de hecho el resultados estrena este mismo viernes ir Paul Arévalo interpreta al personaje protagonista que es a su vez Paco Roca tras entre otros efectos por lo tanto Raúl es Paco y Paco de algún modo también es es Raúl así que la primera pregunta Raúl Arévalo es en qué momento supiste que tenían una gran habilidad para dibujar dijiste me voy a dedicar al mundo el debe estar limpia

Voz 8 07:11 ahora nuestras Dios yo estoy estoy me me habló con lo mal que dibujo yo eso envidiable veo a gente como Paco Paco Paco

Voz 1680 07:21 pero yo creo que que yo lo he visto muchas veces no los actores son meses tanto en el papel aprendía a tocar piano My Lai local

Voz 3 07:27 a falta no quiere decir que dibujo

Voz 1965 07:31 tengo aquí un lápiz y un papel que había traído por si venía Paco a este estudio pero está en Valencia tengo dibujito me durante la entrevista claro que sí un Raúl Arévalo auténtica verlo firmas como Paco Roca lo vendo como si fuera de Paco Roca Paco Roca y tú en tu casa te consideras más actor director

Voz 1680 07:48 bueno por supuesto yo actor por supuesto yo siempre he sido un gran actor un actor de método

Voz 1965 07:54 es sin ninguna duda pero no te han quedado mal la película Qué hiciste está está muy bien bueno después de esta broma hay algo más importante que deben que deben saber este viernes estrena Memorias de un hombre en pijama seguro que está

Voz 11 08:05 hablando de la misma

Voz 1 08:07 cuenta después de cerrar el garito la acompañamos a su casa pero ella se despidió en el portal de modo que yo lo di todo por perdido pero yo no le dije que necesitaba ir al baño mientras subidas después de mear tomamos

Voz 1965 08:20 bueno ese hombre en pijama es en origen Paco Roca

Voz 11 08:23 que hoy ha tenido la deferencia de Gerar estoy de Valencia

Voz 1965 08:25 vestido pero que hace unos treinta años cumplió el que para muchos es un sueño que es ganarse en su en la ganarse la vida con lo que más le gusta que su caso es dibujar y además llevo ese sueño Un poco más lejos porque durante mucho tiempo pudo hacerlo sin quitarse el pijama que es algo que está al alcance de muy pocos elegidos pero pero Paco tú eres de pijama reglamentario o te toma este la licencia artística de

Voz 11 08:46 sí con en la en la viñeta original con un ama de franela porque quedaría mal hacer hacerlo con una de esas camisetas de pinturas Ramírez

Voz 1680 08:53 claro también bueno hay que decir que la realidad una cosa es la sección del dibujo y demás pero en la realidad yo tengo dos tipos de pijama el pijama de de ir por casa digamos del pijama de recibir porque a partir de de esta serie bueno ha sido mucha las entrevistas actos y demás que ha tenido que hacer en pijama claro sí

Voz 3 09:10 tuve de verdad

Voz 1680 09:14 tengo un pijama elegante de verdad que solamente uso

Voz 1965 09:17 la recibir Hinault consideras que sería buena idea que Raúl Arévalo empezar a hacer toda esta promoción también en pijama hombre yo pensaba que no está

Voz 1680 09:24 haciendo ya vamos un grande

Voz 1965 09:26 año sino es así salvo que duerma con boina y vaqueros ya te digo yo que no

Voz 3 09:30 es el frío que hace en Madrid fijado ahora por la Gran Vía

Voz 1680 09:33 pero hay pijamas de invierno ya yo yo yo sí

Voz 3 09:35 sido una pregunta tú te llevas también una pata de Caballero encima porque a mí me encanta ya ha sido una pregunta con un pañuelo blanco

Voz 1680 09:47 muy elegante verdad si es nombre para recibir si no cuando viene acaso un mensajero o algo así

Voz 1965 09:53 en ciertos buenísimo Mirel de recibir hará bueno Raúl tu supongo tú eres actor es tú escribes es director el guionista por lo tanto pasar tiempo en casa los actores pasan seguramente más tiempo en casa el que les gustaría entre llamada y llamada y además tenista dedicas tiempo a pensar tú eres de pijama de franela eres de batín o de pijama moderno o estilo libre yo tengo el pijama

Voz 3 10:13 que de mi madre que me regalaba el Regal Avi Madrid cada de la Navidad que me hice un pijama nuevo que te regalé uno regalaba mi madre que más parecido al que dibuja Ui dice que lleva si luego soy más de camiseta como tú decías de

Voz 1965 10:29 claro ayer en República si si es que yo el mundo el pijama ha evolucionado muchísimo podremos dedicar precisamente sobre la entrevista a hablar de esto a mí me han regalado un pijama con el que podría ir a firmar un documento Hacienda sano no se nota la diferencia es un pijama muy moderno muy guay

Voz 3 10:43 preguntando es no es

Voz 11 10:45 el chat es otro mundo no mezclemos concepto infundió no hay pijama

Voz 1965 10:49 el pijama pero pijama no sé si de recibir pero desde luego sí de salir podría pasar al pero nadie notaría ninguna diferencia eso sí pasaría pasaría frío Raúl oye Paco cuál dirías que es tu récord lo has contado tu récord consecutivo de días en pijama

Voz 1680 11:01 bueno antes era bastante cosa aquí ahora tengo ya dos niñas pequeñas iban por la mañana que llevarla a la guardería pero los tiempos de de soltería la verdad es que ha alargado bueno muchos días en más de los que que creo que físicamente es bueno eso es que que te vas dejando pues ya en otro momento bebés tiré no pero sí que es cierto que que te sirve para meterte mucho en el trabajo que estás haciendo claro

Voz 1965 11:23 el pijama dices no que ayuda el pijama claro de hecho

Voz 1680 11:26 eh dime dime lo que para mí el el el tema pijama es cómo va a haber conseguido un estatus de de libertad absoluta no que es bueno es la que tenemos muchos autónomos y mucha gente que trabaja en casa no de de no tener que vestirse de una determinada forma de poder dedicar todo tu tiempo lo que te gusta entonces qué quieren

Voz 3 11:43 el pago que antes eras libre ni ahora mujer te has qué tal

Voz 1680 11:48 bueno eso está feo decirlo sobre todo por si me están escuchando a la familia pero sobre todo a la hora de trabajar no que es verdad que antes podías concentrar todo el día y el pijamas suponía pues eso no

Voz 11 11:59 una derogación total de Estado el efectivo

Voz 1965 12:02 en el pijama cuando ha empezado a triunfar en la vida decidiría ha sido menos libre

Voz 1680 12:07 me decido eh porque la verdad es que he tenido que lo que pasa que claro cuando te quitas fue tanto tiempo y tienes que volver a comprarte ropa ya estás un poco fuera de onda no entonces se me he visto ahora como bueno como pijama años ochenta no

Voz 1965 12:19 Perera si Miami mal bueno pues hablando de éxito yo diría que esta película Memorias de un hombre en pijama que se estrena este viernes lo tiene todo para triunfar no sólo porque está basada en los dibujos de Paco Roca esté protagonizada por un actor como Raúl sino porque yo creo que con lo hemos demostrado en este rato de radio trata un tema universal el tema del pijama pero es que además está muy de actualidad a través de otras manifestaciones artísticas vosotros sabéis cuál fue el vídeo más visto de Youtube en España en el año dos mil dieciocho

Voz 12 12:46 este Tour

Voz 1965 12:57 no no habéis valora la posibilidad de adaptar el titular nuevos tiempos se llamarlo Memorias de un hombre simple llama

Voz 3 13:03 quién Becky cantante de éxito de éxitos estas

Voz 11 13:10 pero lo está buscando para no iba a descargar iba a poner

Voz 1965 13:14 no es Vicki Reggie bueno Memorias de un hombre por ahora en pijama es la película inspirada en aquellas tiras cómicas de Paco Roca que seguramente leyera Auster en el país en las provincias de Valencia se estrena este viernes nosotros vamos a escuchar unos anuncios ninguno de pijamas porque la pijamas no hace falta denunciarlos y continuamos charlando después con Paco Roca

Voz 1 17:50 siempre fue en un gran autor entre otras cosas para poder estar en casa todo el día indicó del trabajo

Voz 28 18:18 memorias de un hombre en pijama es la película dirigida por Carlos Fernández de Vigo a partir de las tiras cómicas que el dibujante Paco Roca publicó primero en el diario Las Provincias de Valencia después en el país profundizando Paco en un género que es bastante poco otra estabas de poco trabajado que podríamos denominar el de la autocrítica autobiográfica es decir os voy a hablar de mí mismo alguna vez que tengo oportunidades de contaros Mi vida os voy a contar la parte mala os voy a contar cómo soy y además por el camino os voy a demostrar que vosotros también

Voz 1 18:47 sois iguales yo siempre había buscado la felicidad por medio del amor mi táctica era hacer siempre lo que la otra persona que

Voz 29 18:54 en que buscarlas mapamundis no olvides de hacerlas ejercicios de Lengua

Voz 1 18:58 a mí me desagrada cuando vamos a jugar a los Mato rocas el autor del tebeo original

Voz 1965 19:07 esa voz que escuchan es la del actor Raúl Arévalo que protagonizó la película junto con la actriz María Castro así que que Raúl buenos días de nuevo gracias Paco porno durante las anunció otra vez

Voz 1680 19:16 porque encerrado eh no cabemos no

Voz 1965 19:18 le hemos pedido que cerraran por fuera la puerta del estudio pero me preguntaba Raúl pero pero Ábaco que le dejó la cosa se pueda haber ido saque sabe perfectamente tú que eres un tipo inquieto se conocen si conocen la obra de Paco Roca como dibujante ya sabrán que que es un tipo digamos dado a la introspección a la reflexión un poquito Paco también a la intensidad pero este no es el caso este digamos que es el caso contrariada porcina algo de Paco Roca que puede verse oler leerse a bastante distancia de un paquete de pañuelos

Voz 1680 19:45 sí bueno yo creo que sí yo creo que que estamos yendo a una una comedia no es que me han me parece una buena reflexión eso que decías antes no deteniendo la oportunidad ponerte bien finge ponerte manos cuando hacer su autobiografía y la verdad que en cierta manera si yo creo que es bueno reírte de uno mismo porque así también tienen la excusa de de reírte de los demás no yo creo que este tipo de de de historias lo que busca un poco es la empatía con con el rezo la gente no yo creo que no sentimos todos bastante así no bastante con un paso por detrás de del mundo

Voz 1965 20:16 esto lo he dicho un poco a pero esto no existe

Voz 0772 20:18 lo que estoy de acuerdo el verdadero sentido More es es risa nosotros mismos si la risa cruel cuando burló de otros no tiene mérito no bueno importantes como todos somos idiotas solo hay que decir que Ci puede idiota eres tú qué idiotas Hoyo no es tampoco

Voz 1965 20:35 bueno pues el tipo de dieta que es Paco Se se de perfectamente en estas en estas en esta tira en este tira cómica que ello contado un poco en broma es verdad porque Paco Roca es uno de los autores de comer que tiene desde mi punto de vista más capacidad para conectar emocionalmente lo demuestra este con arrugas lo hemos traste con la casa con los surcos de las por poner solamente tres ejemplos en este caso digamos que la conexiones a través de otro elemento que es la que es la comedia una comedia más romántica tratándose de una película de animación Raúl tú no crees que podríamos decir que se trata de la comedia

Voz 11 21:04 Antiqua más animada del año esto no lo habíais usarlo Estepa el cartel fíjate que perdón es que el otro día fui al cine IBI un cartel que tiene una crítica de Santiago Vallverdú que viene después entonces si Santiago puede poner una critica en un cartel

Voz 1965 21:20 ya te los era malo será que no me puedo Nadal

Voz 11 21:24 sí sí sí sí sí que decían explique por supuesto sublime o alguna de estas adjetivos tiene gustan Electric debajo Santiago Albero digo vale una película que no voy

Voz 3 21:33 perdona perdona en la película la comedia romántica más animada del año por supuesto sí deja claro que sí que es una película que es el veremos dejó muy claro basada en los comics de Paco Roca y que es una comedia romántica Hari Mata en animación los habituales de Pixar no sólo es de Disney esto ha con lenguaje de mi padre tíos que es de dibujo pero que copa Maika mayores

Voz 1965 21:56 pero que se entienda tampoco es Airlines X

Voz 3 21:59 claro eso es porque estamos a un acuerdo con la descripción

Voz 1680 22:02 no Paco muy bien muy bien muy acertada esa es la frase que has dicho yo me lo apunto eh vale

Voz 1965 22:07 las entrevistas a partir de ahora sí y además que se pueda

Voz 1680 22:10 para cualquier película animación no sea que es verdad que está muy bien llevada

Voz 1965 22:13 hagamos un contrato ahora cuando empieza la promesa

Voz 11 22:16 por lo tanto tendréis más entrevista entrase cuando hagan preguntas otro de seis mira en las entrevistas buenas como la del Hoy por Hoy de la Ser me han dicho esto vale vale para ha sido vamos creo que se les va encantar los entrevistadores no no hace falta pero se puede decir que es en las entrevistas buenas me han dicho nos han contado

Voz 1965 22:32 tú Paco yo recuerde haberte escuchado porque no es tu primera experiencia con

Voz 11 22:35 te veo que pasa al cine jaleo ya ocurrió con arrugas y volverá a ocurrir con la casa

Voz 1965 22:40 cuando se estrenó arrugas me acuerdo que que te escucha decir algo así como que se habían llevado a tu hijo a un y en el que has puesto el alma y que te lo habían devuelto pues más alto más guapo y más listo ahora te voy a preguntar si estás de acuerdo en que es lo que ha ocurrido en este caso pero tienes que tener en cuenta que si dices que te lo han devuelto más guapo más listo y más alto sería Raúl Arévalo

Voz 3 23:00 por una versión es una versión

Voz 1680 23:02 nada no como tú dices no también es verdad que como comentábamos yo me pongo en mal Emmys con mis pero puestos a elegir un actor que me interprete pues la verdad es que bueno puestos a elegir elijo lo mejor no y es una versión muy mejorada

Voz 11 23:15 cuál me lo han devuelto como más crecido

Voz 1680 23:17 más más guapo y además con el pijama limpio

Voz 11 23:20 a monitora gol del Gallo Raúl pero tuviste alguna otra opción así pero soñando Kevin Costner no no no Raúl siempre estuvo ahí Raúl tú eh supongo que has encontrado seguramente en el país con alguna de estas tiras Icub Gasol veinte

Voz 3 23:35 lo que me pasó es que se encontró por supuesto

Voz 1 23:38 a un amigo el cómic como cinco meses

Voz 3 23:40 antes anda que me lo ofrecieron y pensaste me deja más se pero es que me lo ofrecieron dije yo hoy pues ya podría parecer bastoncillos sí

Voz 1965 23:50 sí sí total me bueno memoria nombre pijama que es el resultado de de digamos de todo este proceso de la creación de Paco de la aparición de Raúl en el proyecto y por supuesto

Voz 11 23:59 de la de la dirección de Fernández de Vigo Fernández de Vigo Carlos desde Vigo

Voz 1965 24:04 esto en pues es memoria un hombre pijama que en el fondo lo decíamos es una historia romántica que tiene también como trasfondo no sé si durante toda la película pero al menos sino una parte importante esa especie de crisis

Voz 11 24:16 de los cuarenta de nuestra generación

Voz 1965 24:18 es una suerte de inmadurez o de miedo

Voz 11 24:21 madurar que tenemos algunos hombres

Voz 1965 24:23 torno en el entorno de los de los cuarenta años se que se poder

Voz 3 24:26 veremos llamar el síndrome de Peter yo tengo eso tasa nada nada yo estuve siendo muy maduro

Voz 11 24:32 pero antes vamos a buscar la paz porque tiene más experiencia

Voz 3 24:35 en la cuarentena Paco como llevas

Voz 1965 24:37 la crisis de la cuarenta cuidó que esto te lo pregunto porque estoy a cinco años y voy detrás

Voz 1680 24:40 sí bueno yo ya he pasado ella se puede superar eh

Voz 1965 24:44 sí sí como lo has hecho tú

Voz 1680 24:46 yo creo que trabajando yo creo que en cierta manera también el trabajo es una por supuesto bueno es la familia y demás no pero en cierta manera el el ese continuamente de de ir por un paso detrás del mundo con con el trabajo y demás yo creo que te hace no no darte cuenta no igual el que pare es cuando me llegará la crisis de los cuarenta la próxima crisis

Voz 11 25:07 a autocar yo creo que ese va a amontonar toda

Voz 1680 25:10 no la de los cuarenta de los cincuenta además es que

Voz 1965 25:12 Paco tienen muy poco tiempo de preocuparte por la crisis

Voz 11 25:15 de el Lex es verdad no deja de trabajar y además en la peli también se se muestra eso de hecho hay la película mezcla acción real me la imagen real con con cómic hay un par de escenas que son de acción real que también protagoniza Raúl Arévalo y lo que vemos Paco es tu estudio de verdad esto estoy donde dibuja habitualmente

Voz 1680 25:31 no no no estudio es mucho menos glamuroso

Voz 3 25:33 digo que vistas tiene del de la Sagrada Familia

Voz 1680 25:36 sobre todo viendo en Valencia eh

Voz 3 25:39 sería la leche desde algunos pisos de increíble

Voz 1680 25:42 claro sí sí

Voz 1965 25:44 tras la Sagrada Familia es de tu piso no sería tuyo sería Airbnb probablemente

Voz 1680 25:48 Juan tendrías que tengo una vista estupenda por supuesto

Voz 1965 25:50 desde Valencia seguro entre las cosas raras diferentes que has hecho tú en tu carrera Raúl en qué puesto situaría es lo de verte tras

Voz 11 25:57 formado en un personaje de dibujos animados

Voz 3 26:00 el puesto mil quinientos cosas raras dice si divida bueno pues cuéntanos algunas sí creo

Voz 0772 26:09 la carrera raro era una cosa es siempre he querido hacer hacer poner voz ovación crearía alquilado la oportunidad de hacerlo por primera vez

Voz 11 26:17 pero fíjate que muchos actores de Hollywood sueñan con interpretar alguna vez un personaje de cómic normalmente ellos les toca un superhéroe ha tocado Paco Roca dibujante

Voz 3 26:27 que aquí es altura no aquí tenemos lo más

Voz 11 26:30 el es López

Voz 0772 26:32 me en pijama el Paco Roca osea allí tiene la Spider Man tiene una a la masa Hulk Iron Man pero es otra cosa que tenemos

Voz 11 26:41 a Paz Man que no sea no ser reivindicado mucho pero no me acuerdo quién era el autor de Pac Man pero será él

Voz 1965 26:48 ya en algunos eh tú te acuerdas eh no no no no para nada bueno pues

Voz 11 26:51 caldo Pac Man tenía una mascota y bueno era fantástico de hecho a mí me gusta más que Súper López pero estoy no se puede decir por la radio si se me encantaba

Voz 1680 26:59 más que duro ha visto eso porque no me suena de nada buscan

Voz 1965 27:02 lo búscalo tienes Google ahora bueno buscar al salir de la entrevista vale no hagas como Raúl que antes he puesto Veguellina puesta hoy viernes

Voz 11 27:08 tal aquí si te pinta tenía que decía que además de de interpretar al personaje cuando las imágenes de acción real tu ha servido de modelo para muchos de los dibujos esa como que has tenido que hay que interpretar o al menos esto he visto el making of tenido interpretar para para servir de referencia eso no lo habéis hecho

Voz 0772 27:26 no pero eso sólo lo hacen los méritos claro yo yo me llamaron puso la voz de referencia que realidad la abuela el puesto una vez terminada la película que sí que ha servido de referencia es claro mis fotos para que dibujo se pareciera un poquito más aquí

Voz 11 27:40 claro no porque la la pregunta era si había intentado copiar de alguna manera o imitar hoy quedado Paco Roca y tuyos ha puesto diez minutos a mirar los el uno al otro para que tú tomara algunos elemento

Voz 0772 27:50 de ellos han dibujado los animadores dibujado lo que han considerado hoy se lo hemos hecho como lo como en estas películas te han puesto

Voz 11 27:56 Tito no modelos los sensores es solo

Voz 1965 27:59 Paco eso para la próxima apunta te lo vale si es es es ese y quedar con el actor para decirlo

Voz 11 28:03 pero para memoria pijama dos lo podemos hacer lo podemos hacer así que decías a Raúl que has trabajado con la que es la primera vez digamos que Doblas a un personaje de ficción pero no es la primera vez que trabajas con la voz de hecho a mí me sé yo tengo tuvo muy presente en la cabeza de hecho hay muchas cosas que me siento así un poco y como deba con bajón anímico de esas un tiempo

Voz 1 28:25 puesto cierra así un poco los los ojos aprieto los puños

Voz 1965 28:28 de recuérdate diciendo respira hondo

Voz 1 28:30 bien los ojos

Voz 1965 28:33 esta Bout de tipo valiente de tipo aguerrido enfila con

Voz 3 28:37 las eh podemos hacer la entrevista se ha sido una cosa así

Voz 1965 28:43 Paco a intentar que lo hable el resto del entrenador de la entrevista porque me va a me va a seducir durante honesta con estas respuestas es que iba a decir fecundar pero me he corregido amigo y oye Paco tú llegan te por arrugas lo hemos dicho una película que se ha convertido en una referencia del cine de animación para adultos una vez más entiéndase bien para adultos también se va a llevar al cine la casa para un fan como yo sé que eres tú de Miyazaki de los estudios Gigli ver tus dibujos en movimiento ya cuando existe la primera vez con el caso de arrugas fue como un poco la culminación de un sueño les dijo yo dibujó también para esto

Voz 1680 29:16 yo creo que sí porque además a mí desde vamos desde crío me me encanta de los dibujos animados incluso yo veía mucho pues bueno no sé

Voz 30 29:24 hay Walt Disney o que o él o lo desde el dibujante de

Voz 1680 29:30 el llama del Pájaro Loco no aparecía él como muy elegante presentando los dibujos yo pensaba yo quiero ser como él no quién hacer dibujos insertan elegante como como este señor no claro es que sí que es como cerrar una especie de de Círculo haber hecho animación o que bueno aunque lo saben convertir animación y también lo que tú comentabas antes no que que por ejemplo que los estudios Gigli que bueno siempre he admirado muchísimo para mí ese un referente que finalmente ya han sido los que Arrugas por ejemplo por eso a la distribuidora allí no con lo cual en cierta manera sí que se cierra un círculo

Voz 1965 30:04 claro y al revés de en qué medida te influido el cine a la hora de dibujar cuando está planteando en la composición de una viñeta que medida recuerdas una Escenas de cine concretas yo creo que mucho eh porque en cierta

Voz 1680 30:16 en cierta forma sí hay una hay una gran influencia de del mundo del cine en el mundo del cómic yo soy un gran fan de eh del cine de de de todo tipo y del cine de animación y no te puedes esas como Miyazaki o como otra caja que hablábamos antes de los estudios Gigli sólo una referencia sobre todo porque hacen un tipo de de animación muy costumbrista mis historias suelen ser bastante realistas no y la única digamos que el único tipo de animación que hace ese tipo de cosas es este es este tipo de animales

Voz 1965 30:44 es curioso Paco me me gusta que sea que es el tema del cine de animación porque tendemos a tratar la animación como un género cuando en realidad no es sino una técnica a desde la cual se puede representar cualquier género memorias un hombre en pijama está nominada al Goya a la mejor película de animación pero por ejemplo en

Voz 11 30:58 la optase a la Biznaga de Oro en la misma digamos en la misma categoría que otras películas de acción real claro esto no debería ser un poco más habitual

Voz 0772 31:06 yo creo que sí yo creo que sí debería yo no sé si te ven los Oscar azules estas cosas que de repente una amplia animación Time puede estar nominado a mejor película de lo sea al final como tú dices es es una una forma más de contar una historia Si esta película Memorias de un pijama perfectamente con mi de Paco se podía haber hecho en imagen real se ha decidido hacer en animación respetando la viñeta pero pero se podía hacer imagen real me encanta que mientras tú hablabas de animación japonesa Paco aquí tiene están buscando

Voz 1965 31:35 he buscado mientras mientras se escuchaba atentamente he buscado usted mucha atentamente yo leo paz mal defensor de Logroño City efecto claro el dibujante era era cera Joaquín cera al que no pues no excitado citado antes porque realmente no me acordaba pero es como una especie de trasunto de Batman pero que en lugar de gota exacto y hay que ver lo que sí

Voz 1680 31:58 aprende con tu programa eh ves

Voz 1965 32:01 acercado uno sustituto de Toni Garrido porque sí

Voz 31 32:03 sí

Voz 1965 32:03 no sé si es como vamos como de estar en Punset una cosa que me encantaría escuchará Punset hablando de pasmados que no descartó que lo haga o que ya lo haya hecho bueno Memorias de un hombre en pijama la película basada en el cómic de Paco Roca se estrena este viernes en en toda España

Voz 11 32:18 tiene el humor de Paco tiene la cara de Raúl para rematar tienen la música del lobo Lesbian está

Voz 22 32:27 con esta banda sonora quién

Voz 11 32:29 compuesta para la película aunque también aprovechan algunas otras canciones que ya había publicado ha dicho hay una escena en la que se ve un disco girar y me he fijado que es el mil novecientos noventa y nueve Se grandísimo disco lobo Lesbian así que nos quedamos escuchándoles a ellos Raúl Paco muchísimas gracias ambos nada gracias un abrazo gracias un abrazos Raúl Paco lanzó Paco la primera vez que hablamos tuyo si te compromete a enviarme jamás si no no si llego si llego a más si le daban el Premio Nacional del Cómic si hace mucho tiempo esto y efectivamente lo dieron llegó el jamón pues yo me comprometo hoy a irme a salir de este programa voy a pasar de tebeos y te voy a regalar un volumen de paz mano yo pensaba que devolver el hueso no deber no no lo madro envasado al vacío claro porque no cabía por el buzón será por eso será por eso un abrazo para pueblo espero eh eh por supuesto pero Viar deberá dejar nada más salir de aquí

Voz 22 33:18 lo compró un abrazo fuerte aunque eres otro Raúl yo yo

Voz 11 33:21 luego unas horas Chacho

Voz 2 38:10 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1965 38:17 existen varias cosas en Navidad que deberían hacerse bajo la supervisión de una especialista por el riesgo que entrañan por ejemplo comer polvorones cenar en familia por supuesto ir al cine

Voz 44 38:29 pinten

Voz 3 38:30 alguien debería de advertirlo

Voz 0873 38:32 Viesgo es que tienen esas historias navideñas con argumentos previsibles personajes inverosímiles finales normalmente adoctrinar antes inmorales has bastante que ya les digo que ese alguien que debería advertir ese alguien

Voz 3 38:46 no va a ser Santiago Álvaro Santiago Albert muy buenos días feliz año nuevo muy buenos días para el feliz año nuevo cómo estás ha sido al cine estos días pues mira eh

Voz 1965 38:56 como he tenido que hacer este programa he visto la película de J

Voz 3 38:58 Luis Cuerda tiempo después por que tengo que hacer absoluta devoción porque en este programa es absoluta devoción lo que hay por cuerdas yo la he visto ayer mucho Ci memoria supernovas hablar de esa porque estamos locos la verdad cuando hijos

Voz 1965 39:13 memorias de nombre pijama vale he visto me ha gustado mucho

Voz 3 39:15 la visto para preparar esta entrevista porque aquí las entrevistas separamos tú tú ha sido

Voz 11 39:20 tiene porque la idea era que tú fueras al cine Navidad de Didi

Voz 3 39:23 euros recordemos la semana pasada que tenías que ir a ver una película estiró y por supuesto sus ganas de que abandonase el estudio de Hoy por hoy el otro día palpables pero al mismo tiempo tener una inexplicable necesidad siempre te pasa de traerme de vuelta me lo pues de esta misión que era que tenía que demostrar que la cartelera en Navidades es tan malo yo saco la cartelera Selim cargado aquí para toda España de demostrar que el cine que se estrenan invierno es como con muchas otras cosas comían Salcedo como la Sagrada Familia como correr la San Silvestre cosas que tienen sentido a pesar de que nadie se lo encuentra que has pensado para poder demostrar esta teoría mira antes quiero como darte el no el redoble de tambores de todo lo que yo podría haber hecho inhóspito no ponerlo en los labios

Voz 11 40:11 a darnos en la cara con la con la dura realidad

Voz 3 40:14 lo hemos hablado tiempo después pues no podía haber elegido también por ejemplo lo que esconde Silver Lake

Voz 45 40:19 aquí damos por sentado que toda esa información es exactamente lo que nos dicen que

Voz 2 40:28 que la verdad

Voz 3 40:29 sandías que hubiera estado bien que por no haber viniera a este programa a hablar de una película que le gusta

Voz 1965 40:33 a alguien más que a ti porqué esta película sí ha recibido

Voz 3 40:36 muy buenas críticas en una película esperada Ésta es una misma me encantó es la nueva película el director de Follow eso sí uno de los estrenos del año y luego tres a la cartelera a multitud de referencias al mundo de los cómics al cine clásico al hemos tenido unos diez minutos de Puyo aquí fantásticos pero habría sido muy fácil pero entonces porque ha optado pues mira también podría haber elegido esta que es Spiderman un universo

Voz 23 41:00 recuerda lo que piense diferente

Voz 3 41:03 es lo que te hace ser Speer

Voz 11 41:10 que es la versión de animación de de Spiderman y que muchos consideran como una de las mejores versiones que se han llevado nunca de este superhéroe al cine

Voz 3 41:18 es una película divertida emotiva una proeza de la animación Un cuento de aventuras que transmite pasión por las viñetas te devuelve a la infancia de nuevo hubiésemos sido felices hablando esta pero tampoco ya que pudiendo ir a los eh

Voz 1965 41:31 puro tu preferido este que considerar otra esposa

Voz 3 41:35 pero es que quiero quiero quiero rodearme que tiene tiempo después eliminado dar una especie Black Mirror muy entretenido que hay ahora todo eso habría sido demasiado fácil y entonces antiguo el Verdú no vamos a prolongar más

Voz 1965 41:49 pimiento qué película ha sido haber con los diez

Voz 3 41:51 euros de lo que dice entrega la semana pasada e invertido tus diez euros Pablo en defender que el cine en diciembre que mola

Voz 47 42:06 Atlantis siempre ha tenido honre a Agus necesita

Voz 1 42:17 hay calco más grande con raíz cuantos chance tienen los los títulos

Voz 48 42:23 no aceptamos que en este vídeo

Voz 3 42:25 yo sí pero rebobinar

Voz 1965 42:27 no lo bueno es que no es tan largo que no no ha dicho nunca el título de la película pero entiendo intuyo que puede será Kaman ha sido haber Aqua Man

Voz 3 42:38 exacto no

Voz 1965 42:40 yo acción acuática ya tenía suficiente para toda la vida después de haber Water Ball

Voz 3 42:43 eh fuese a tener mucho más eh tú sabes una cuchara dos dos tazas se llaman la última película de DF la casa que no nos da una peli de acción real buena del Caballero Oscuro una película de dos horas y media que trata el regreso a casa del legítimo heredero al trono de Atlantis un reino punto entrar en guerra superficie terrestre vamos te traído la historia de un superhéroe que pueda hablar con los peces ahí pero Santiago supongo hablantes que además según la teoría más dominante esta cerca dicen los aguas fuera de tiene un sabor andaluz la película pues no que los acentos no tenían idea pero es tan loca ahora os contaré que puede que el COI campeones

Voz 0873 43:20 tener bueno lo que hacemos con Santiago normalmente es una película yo suelo mirar busco con las críticas que han hecho los críticos de verdad sobre esa pelicula para tener un punto de partida que luego él ya no saca la suya por ejemplo no leíste seguramente lo que dice Luis Martínez en el diario El Mundo sobretodo en el párrafo

Voz 1965 43:36 describe leo textualmente dice un sumidero de despropósitos este es genial por momentos recuerda a Thor y a ratos a cateto a babor dos horas y media literalmente sumergidas en una pecera gigante donde salvo el sentido común todo flota

Voz 3 43:52 Estambul es que las nada menos de acuerdo

Voz 1965 43:56 pasa el aparatito Éstas son virtudes no vale dice Wesley Morris Morris en el New York Times son dos años y medio de perdón dos horas y media de fondos de pantalla Oceanic de cabelleras que no paran de endulzar para que sepamos que todo transcurre bajo el agua dice que se divierte ni impresiona solamente aburre cuando por ejemplo Marta Medina escribe en El Confidencial la cámara lenta se utiliza sin demasiado criterio el uso de la música es errático y los Diego y los diálogos de humor no funcionan ni para los propios personajes que constan ignoran las gracias de Acuamed es decir mil resto el reparto se ríe de los chistes que

Voz 3 44:32 sí sí es terrible tanto Wesley con Marta fenomenal que críticas y efectivamente la crítica no tiró Clemente que no coman el público que eso es atendía me que llevábamos también en verano preguntar a la gente de la sala pues también ha salido bastante confundido te voy a poner un testimonio igual que creo que resume bastante bien el sentir general

Voz 49 44:53 una mezcla de jurásico el Señor de los Anillos La Sirenita buenas las pelis de amor de serie B de los domingos por la tarde y luego todo eso mezclado con con el humor de dijese a todo gas sólo falta Frost

Voz 3 45:10 pero una fórmula de éxito pero esto es esto me ha gustado mucho porque es verdad es que todo bueno tiene un poco de todo quieres que te cuente que me quiero tu crítica de la crítica de Santiago al grupo con ya lo sabes que al final te voy a pedir que albergó salve creamos

Voz 0873 45:26 sistema de puntos de calidad para hablarle de las películas que consiste en albergues creo que el máximo

Voz 1965 45:31 hora catorce creo recordar grosero diecisiete

Voz 3 45:33 bueno pues dieciséis

Voz 1965 45:36 seis y quince y medio vale quince euros y medio

Voz 3 45:39 no es saber a dónde llega están roto si fino Affinity temblando con sistemas

Voz 1965 45:45 de dale bueno esto

Voz 3 45:48 como audio que hemos oído es exactamente para mí lo que resume la película es todo es Buscando a Nemo es es jurásico Barck es Bing es todo a todo gas pero es sobre todo la primera película de decir que me gusta mucho tiempo que de nuevo no significa nada porque las últimas tropezó mientras que han hecho me parecen horribles escuadrón suicida sencillamente creo que es la peor película que he visto en mi vida Ésa es cuando preguntan la peor película que usted entonces apuntadas cuadrantes yo respondo siempre escuadrón suicida pero es la primera en la que hay un espíritu propio una identidad clara es un punto muy importante a favor de cualquier película palos a yo dije vale lo que esté viendo es original el Socinsa identidad se traducen pues películas pelucas horteras sondeando en el agua que está de acuerdo con las críticas que hemos leído hay pelucas horteras una agua pero vamos a ver pero yo estoy muy de acuerdo con el esto es crítico para ellos les parece un punto en contra y es algo positivo es porque tiene en cuenta el dinero que se han gastado en hacer esta película y han hecho esta cosa es que luego en recreación digital una de las cosas más difíciles esas pelos así que igual han pasado un porcentaje muy alto de la producción de la película diseñando los pelos son de antes que ahora los críticos os dedicáis a destripar a destripar no estoy buscando porque esta gente está húmeda todo el rato se está mojada todo el rato pero no claro lo que ellos tenían que hacer cuando estás bajo el agua tú no parece que estés mojado mucha tú pareces mojado cuando no es que si queréis es bueno pero vamos