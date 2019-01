Hoy por Hoy (03/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo los veía

Voz 1762 00:08 Nos de Laredo muestran su repulsa a esta hora por el asesinato de una mujer de la localidad a quién ha matado su novio Rebeca tenía veintiséis años y ha sido asesinada a puñaladas en Laredo está Fermín Mier buenas tardes

Voz 2 00:19 qué tal buenas tardes en unos minutos va a dar comienzo la concentración silenciosa convocada frente al Ayuntamiento de Laredo en señal de duelo por el crimen machista que se ha producido en la madrugada de hoy

Voz 1762 00:29 de que ha conmocionado a todo el municipio

Voz 2 00:32 aquí está ya el presidente de Cantabria también está el alcalde de la localidad diversas autoridades y muchos vecinos que se unen contra el asesinato de Rebeca la joven de veintiséis años de edad que ha sido apuñalada por su expareja en la madrugada de hoy de acuerdo con la investigación que desarrolla la Guardia Civil la joven había comunicado días atrás al que era su novio que daba por rota la relación helados por confeso del crimen un ecuatoriano de veintinueve años de edad se ha presentado de madrugada en la vivienda en la que la víctima vivía con otras dos compañeras tras una acalorada discusión el asesino confeso le asestó diversas puñaladas en el tórax el ensañamiento es uno de los detalles que más ha sorprendido a los agentes de la Policía Judicial cuando llegaron los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida de esta joven de veintiséis años natural de la República Dominicana que residía en nuestro país de forma ilegal y que deja a una niña huérfana de cinco años en la República Dominica

Voz 1762 01:24 esto en Laredo en Burriana en la provincia de Castellón también hay una concentración a esta hora después de la detención de dos personas acusadas de violar a una menor de edad en esa localidad de Nochevieja sigues acto de repulsa María Molina adelante

Voz 3 01:37 en estos momentos ha empezado una concentración en la Plaza Mayor de Burriana odio y solidaridad a la menor de diecisiete años agredida sexualmente la madrugada del uno de enero centenares de personas entre vecinos de la localidad miembros del equipo de gobierno están reunidos ahora frente al Ayuntamiento educar en el que la joven pasó la Nochevieja en una carpa instalada por el consistorio en esos momentos la alcaldesa María José Alcón de un manifiesto conjunto firmado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento para condenar estos hechos unos hechos que ocurrieron en la madrugada del uno de enero no deja cuando en torno a las cinco de la mañana la joven sufrió una agresión sexual por parte de varios hombres que ayer fueron detenidos por la Guardia

Voz 1762 02:15 es lo más inmediato en el día en el que la Audiencia Provincial de Navarra decidido también que los miembros de la autodenominada manada condenados por abusos sexuales sigan en libertad provisional decisión que el Tribunal en todo caso no ha tomado de manera unánime Pamplona Ramón Ugarte

Voz 1789 02:28 los cinco miembros de la manada seguirán en libertad provisional hasta que el Supremo dicte sentencia es la decisión que ha tomado la Audiencia Navarra por dos votos a uno con la discrepancia del presidente de la Sección Segunda en su argumentación los jueces inciden en que la situación de los cinco condenados no ha variado desde que se decretar en junio pasado su libertad provisional por lo que no se ha incrementado su riesgo de fuga además se dice han cumplido puntualmente todas las obligaciones que les fueron impuestas tras conocerse la decisión el abogado de la manada ha afirmado que respiran más tranquilos a pesar de que esperaban algo como lo que se ha producido el abogado de la víctima por el contrario ve desacertado el auto y asegura que está estudiando recurrirlo en súplica también ha escuchado la reacción de la secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo que dice que acata pero no respeta la decisión judicial

Voz 1762 03:14 recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra el maltrato machista es gratuito no deja rastro en la factura pero sigue que borrarlo de la lista de llamadas todo esto un día después de esa exigencia de Vox a Partido Popular y Ciudadanos de no destinar una partida presupuestaria en Andalucía a la lucha contra la violencia machista el partido de extrema derecha sigue a lo suyo su presidente ha escrito en Twitter que llevará a los tribunales a quienes le acusan de ir contra las mujeres aunque reconoce que su partido está en contra de lo que llama literalmente feminismo supremacía esta mañana en la SER la vicesecretaria de Comunicación del PP Marta González ha equiparado esa exigencia de Vox o la convocatoria de un referéndum en Cataluña

Voz 0530 03:49 todo aquello que está fuera numerosas investigaciones evidentemente claro que se puede comparar por supuesto signos Fabio se sí colocó énfasis en el hecho de que el Gobierno socialista está sustentada en esos votos que le concede no solamente los independentistas catalanes y aquellos que exigen la independencia sino que hiciera en España fuera de nuestro marco legal que es lo importante

Voz 1762 04:21 doce y cuatro Se creó más empleo y se redujo el paro en dos mil dieciocho y han conocido los datos de diciembre y también las cifras de todo el año lo hacen cifras que son peores que las de dos mil diecisiete Aunque el número total de cotizantes ocupados que supera los diecinueve millones de personas es el mejor en algo más de una década Eva Vegas

Voz 0605 04:37 se supera la barrera de los diecinueve millones de afiliados por primera vez en un mes de diciembre desde dos mil siete lo hace tras ganar en dos mil dieciocho medio millón de empleados bajar el paro en doscientos diez mil desempleados cantidades positivas pero sin Feeri inferiores a la del año pasado todavía están registrados un total de tres millones doscientos mil parados de los que el cuarenta por ciento no recibe ninguna prestación subsidio del empleo que se crea se hubiera aumentan los contratos indefinidos la inmensa mayoría más del noventa y uno por ciento son temporales comercio el sector donde más empleo se crea donde más baja el paro por la campaña de Navidad frente a las cifras negativas en hostelería construcción e industria

Voz 1762 05:17 para el Gobierno son buenos datos los sindicatos siguen poniendo el acento en la precariedad del trabajo que se crea Nadia Calviño ministra de Economía esta mañana en Hoy por hoy y Mari Carmen Barrera

Voz 4 05:25 vete la lectura no puede ser sino positiva y es que la

Voz 5 05:29 economía española está creando empleo a buen ritmo

Voz 4 05:31 pero hay que recordar que hay tres millones doscientas mil personas que quieren trabajar y no pueden de ello más de un tercio de son parados de larga duración que llevan más de dos años en esa situación además de que el empleo que se crea sigue siendo muy precaria

Voz 1762 05:47 de muy baja calidad y el prior del Valle de los Caídos insiste en su negativa a facilitar el acceso a la Abadía para la exhumación de Franco Se remite a que hay un acuerdo con la familia del dictador ya que se resuelva el asunto judicialmente mientras tanto el Gobierno critica que obstruye el proceso y ha recordado también que se prior fue candidato por La Falange Adela Molina

Voz 0011 06:04 en una carta remitida a la ministra de Justicia el pasado veintiséis de diciembre el prior Santiago Cantera niega al Gobierno el acceso a la Basílica del Valle de los Caídos para exhumar a Franco según ese escrito al que ha tenido acceso el diario El País

Voz 1762 06:15 por argumenta la falta de acuerdo con la familia y que las

Voz 0011 06:17 esto aún debe ser resuelto por los tribunales el Gobierno asegura que se esperaba esta reacción obstruccionista del prior del que recuerda como decía su pasado falangista y añade que seguirá adelante con el proceso para exhumar al dictador a pesar de los inconvenientes que pueda suponer el Arzobispado de Madrid no quiere pronunciarse sobre la decisión de cantera y se remite a sus anteriores declaraciones sobre este tema que es un asunto que deben resolver el Gobierno y la familia Franco

Voz 1762 06:39 allí tres titulares más con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 5 06:42 bolsas en rojo en toda la que menos pierdes el selectivo español porque apenas tiene valores tecnológicos y detrás de este pesimismo hoy está la advertencia de una rebaja en los beneficios de Apple a esta hora se deja dos décimas y cotiza por encima de los ocho mil quinientos puntos un centenar de trabajadores de Alcoa pide este mediodía entre bengalas y petardos que la Xunta de Galicia evite el cierre de la factoría exigen una reunión pero el presidente Feijóo está de vacaciones tienen de plazo hasta mediados de mes para evitar el cierre Ci China hace historia al posar por primera vez una nave en la cara oculta de la Luna la sonda no tripulada ya ha enviado las primeras fotografías y echado a rodar el vehículo explorador que acompaña al módulo entre los experimentos previstos está el cultivo

Voz 1762 07:18 verduras nos hemos llegado a la cara oculta de la Luna y a las diecisiete tan eh muchísimas gracias Antonio Adeva

Voz 1646 07:37 desde nos cuesta más llegar a las doce y siete que la carta a la cara oculta de la Luna

Voz 7 07:42 te te clínicamente oyes tres de enero así que sigue siendo Navidad así que por qué no hablar de paz y de amor

Voz 1646 07:50 de hecho Tom no sabíamos hoy propuesto desmontar digamos el concepto de amor tradicional con una invitada Vasallo pero eso

Voz 1 07:56 lo que ha Brigitte Se le ha desmontado pero

Voz 1646 07:58 la la moto viniendo a la radio Brigitte buenos días

Voz 0246 08:02 pues no fría fría como cómo estás todavía no estoy estoy bien mi combinado no poder estar ahí como su director

Voz 1646 08:11 me hubiera sido un placer verte pero con lo de la moto no no es grave de la moto

Voz 0246 08:14 ah vale perfecto bueno Brigitte Vassallo para que usted

Voz 1646 08:17 la conozcan es feminista es activista es escritor de hecho acaba de publicar un libro titulado Pensamiento no Gamo de error Polly amoroso que es una investigación histórica sobre la monogamia sobre los mecanismos por los que a veces esta monogamia nos es impuesta parecía que un día en el que vuelve a ver tristemente una mujer asesinada por violencia machista en España es importante subrayar que el amor romántico el amor tal y como se vive y se expresa en nuestro sistema cultural pues en el fondo alimenta el machismo las mujeres muchas veces sacrifican en ese altar del amor verdadero su libertad su identidad su deseo la verdad

Voz 1762 08:50 es tristemente también la vida esto es así Brigitte ocurre nos ocurre de esta manera

Voz 0246 08:55 desde mi punto de vista finos ocurre de esta manera de hecho una de las cosas que yo en todo demostrar en el libro es que cuando hablamos de monogamia o cuando hablamos de ruptura que monogamia no con todos estos movimientos posmodernos que llamamos polígamo etc estamos apuntando al a un lugar que no es correcto pero al menos no es útil estamos apuntando a la cuestión de la cantidad estamos como proponiendo sumar amante cuando para mí la cuestión realmente problemática es la jerarquía que organizamos alrededor de la pareja que es la que lleva a una dependencia tóxica Vila que llevaba un aislamiento respecto al entorno que es quién tiene ojos para poder ver las violencias que están pasando dentro de esa relación

Voz 1646 09:37 claro tu sueles hablar Brigitte del del amor de ese concepto de amor que hemos comprado de manera muchas veces inconsciente a través de por poner un ejemplo las pelis de Disney digamos ese amor representado por las historias de princesas rescatadas por un hombre poderoso como por ejemplo Blancanieves

Voz 8 09:52 eh lo dulce ilusión que

Voz 1646 09:59 esa dulce ilusión ese príncipe azul cuánto daño nos está haciendo tanto a las mujeres como a los hombres que aparentemente somos pues sobre todos los hombres blancos occidentales y de clase médica clase media quiero decir básicamente el sujeto de todos los privilegios

Voz 0246 10:15 pues yo no sé si podremos seguir hablando de sujetos de todos los privilegios así como de esa manera naves yo creo que tenemos que entendernos a dos como sujetos de la revolución Miguel cambió claramente esta también claro que las mujeres estamos sufriendo de la violencia directa también estamos sufriendo de las violencias directas que parten desde otros muchos trajes como es el racismo no pero las mujeres es claramente de hecho en cualquier caso todas esas historias tanto Disney como todas las canciones que estamos escuchando lectores es que no a pensar que nuestras comunidades naturales en este caso como la hermanastra etcétera son como las otras mujeres que rodean a la protagonista son el mal y que hay que hacer una especie de ascenso social no para para ser felices y eso es como terriblemente problemático desde muchos ejes la cuestión no es que no las podamos ver yo creo que las películas y podemos escuchar estas canciones pero tenemos que hacerlo con con una reflexión totalmente irónica Nkunda mirada totalmente crítica a dejar de comprar esto como tú decías para dejar de creer no

Voz 1646 11:23 y en tu libro en pensamiento terror amoroso Soto explorador como hemos dicho el el concepto tradicional de de monogamia que está en este momento desde luego en la base de la construcción social de lo que sería el ese amor de verdad lo llamamos fidelidad y lo consideramos básico una una relación de pareja tradicional eso es en el fondo pues una manera de asegurarse exclusividad porque la hemos convertido esa exclusividad en una en una de las bases de nuestras relaciones

Voz 0760 11:49 pues yo creo que en realidad lo hemos convertido en la base porque la vida sin pareja muy muy dura porque hemos construido un mundo muy individualista donde se casa en la calle nadie siquiera te da la mano se hay hablo literalmente que levantar si se estropea la cuneta pues

Voz 0246 12:08 lo que para la gente basado en hechos reales que hacer

Voz 1646 12:14 entonces realmente mundo

Voz 0246 12:16 en pareja es muy complicado el mundo sin ese núcleo de que te garantizar como lealtad no te garantizan que van a estar ahí a tu lado siempre entonces cualquier amenaza parece el núcleo que en realidad es un núcleo de supervivencia claro hay que defenderse de ella entonces como es la manera de solucionar eso pues nuestro rompiendo la exclusividad así como un habrá cada obra no yo creo que esto nos genera más complicación es generando una base es como cambiando las condiciones sociales para que realmente no necesitemos esa toda esa toxicidad apuesta que nuestra supervivencia no dependa tanto de ese modelo lo en concreto sino que las redes sean amplia

Voz 1646 12:49 claro por lo tanto la solución no está en ese concepto moderno que tu ya has introducido y que parece que está en boca de todos detrás un par de años que es el Poli amor sino en cambiar la manera en que tenemos de relacionarnos con nuestra o nuestras parejas no

Voz 0246 13:03 sí para mí si si realmente a lo que aspiramos no dando no gambas como Polly amorosas sino que aspiramos es como a cambiar las formas poderlas llevar que de una forma de feliz por ser felices sean este relaciones hay que cambiar la eh si no solamente pues eso aumentar amantes no solamente es complicado sino que generan nuevas violencias sobre las violencias que ya teníamos incorporadas la siguen generando sobre los riesgos objetos que reciben las violencias de siempre

Voz 1646 13:34 Ello feminista escritora profesora en el máster de género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona poseedora de una moto estropeada y autora del libro Pensamiento mono Gamo terror amoroso que publica la oveja roja muchísimas muchísimas muchísimas gracias por el esfuerzo mucha suerte con la moto y mucha suerte en general en este año

Voz 9 13:51 a conocer las cometas un abrazo grande yo te daré la mano va a ser una

Voz 1646 17:42 ya antes de terminar no seremos las preguntas que nos deja el día la exigencia de Vox de abolir dos leyes contra la violencia de género en Andalucía demostraría que hay tres géneros el hombre y la mujer y el género tonto es un consuelo para los habitantes de Extremadura que su viaje en tren hacia Madrid sea un poquito más rápido que él viaje de Vox hacia la democracia que lleva peor la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena no poder apoyar el tobillo en tres meses o que las disputas de Podemos en la capital le vayan P

Voz 1 18:11 cuando los talones que la sonda china Change for haya aterrizado en la cara oculta de la Luna Tom no es al Unicef ante pero

Voz 1646 18:21 no es casualidad que el prior del yo lo siento en el que solida que el prior del Valle de los Caídos que ha negado al Gobierno el acceso a este lugar para exhumar a Franco fuera candidato falangista a las elecciones de mil novecientos noventa y tres y una última cosa no es de tarjeta roja que para ver la final de la Supercopa de Italia en Arabia Saudí las peores

