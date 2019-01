Hoy por Hoy (04/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 0027 00:25 cómo está en el Partido Popular le va a ofrecer a Vox dar ayudas a los hombres que sufran violencia doméstica con tal de que el partido de extrema derecha apoye la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía el PP asegura que esto no afectaría al pacto firmado con Ciudadanos y que simplemente supondría ampliar la cobertura a todas las víctimas a los niños para los abuelos a los maridos agredidos por mujeres el Partido Popular como ven ha comprado ya completamente el marco de debate que plantea Vox ofreciendo una supuesta solución a una problemática que no existe ir diluyendo la violencia contra las mujeres en el ámbito de la violencia doméstica como si el asesinato de novecientos setenta y seis mujeres en quince años no fuera un problema específico que necesita herramientas específicas Teodoro García Egea secretario general del PP

Voz 2 01:16 tienen que ha está bien la gesta dice en este contexto ha algo que todos tenemos de combatir que la les Vettel en estar ahí precisamente para

Voz 0027 01:26 protegerlos como Seal todas las violencias fueran iguales el riesgo de retroceso y la amenaza que se cierne sobre las leyes que protegen a las mujeres ha hecho saltar todas las alarmas empezando por los gobiernos

Voz 3 01:37 permanentemente no están están planteando elementos de recorte de libertades recorte derecho de

Voz 4 01:44 a sus atrae en materia de igualdad me parece inadmisible solo digo que es muy preocupante que niega la violencia machista es muy muy preocupante es muy preocupante ir de la mano de en mierda la violencia

Voz 0027 02:00 declaraciones de la ministra María Jesús Montero im del ministro Grande-Marlaska Hacienda e Interior respectivamente el último crimen machista se produjo ayer en Laredo un hombre mató a su ex pareja que veinte puñaladas en el pecho asestó veinte puñaladas a una chica de veintiséis años y una niña de cinco ha quedado huérfana porque Piojo a esta otra noticia política también de una importancia grande en los socialistas se abren a negociar los Presupuestos catalanes de Quim Torra si los independentistas aprueban los que Pedro Sánchez en él Congreso el propio Miquel Iceta ha verbalizado este cambio de postura porque hasta ahora el PSC se había negado a negociar cualquier colaboración con Torra mientras mantuviera su senda pero de momento por lo menos públicamente ni Jones per Cataluña ni Esquerra recojan el guante de los socialistas Quim Torra Sergi Sabrià

Voz 5 02:45 han salido los presos políticos de la prisión han vuelto a los exiliados sí

Voz 1 02:50 tienen algún margen las enmiendas también debería haber unos movimientos que a día de hoy no ha habido

Voz 0027 02:56 y en las últimas horas los mercados han vuelto a hundir arrastrados ahora por las malas perspectivas económicas malísimas anunciadas por Apple Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:03 buenos días el Dow Jones ha caído un dos con seis por ciento y el Nasdaq un tres por ciento lastrada por Wall Street ha caído también la bolsa japonesa un tres

Voz 0027 03:11 con cuarenta y tres por ciento los expertos aseguran que es un síntoma de desaceleración económica aclara Juan Ignacio Crespo les Apple

Voz 6 03:16 Beal se está desacelerando es el único país que todavía resiste con un crecimiento fuerte eso Estados Unidos ya empiezan a suavizarse pequeños indicios de que Estados Unidos también se va desacelerando

Voz 0027 03:29 sobre economía aquí en España Caixabank ha confirmado a los sindicatos su intención de aprobar un ERE para reducir plantilla

Voz 0393 03:35 los trabajadores ya lo esperaban porque en noviembre la empresa anunció que quería reducir más de ochocientas oficinas aún no se sabe a cuántos trabajadores podría afectar las negociaciones comenzarán el diez de enero

Voz 0027 03:54 las mujeres hacen fuertes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Voz 0393 03:57 la veterana demócrata Nancy Pelosi empuña de nuevo el mazo de presidenta en una cámara baja con récord histórico de mujeres hay más de cien junto a pelo si llega la joven promesa Andrea o Casio la primera mujer musulmana también la primera nativa norteamericana ellas liderarán la oposición a Donald Trump el Senado norteamericano sigue de momento en manos de los republicanos

Voz 0027 04:16 aquí en Brasil Paulson Hardy inició una purga ideológica entre los funcionarios

Voz 1 04:21 pese a todo

Voz 0393 04:26 ministro de la Presidencia afirma que van a retirar de la administración a todos aquellos que tengan una marca ideológica clara refiriéndose a los trabajadores vinculados al Partido de los Trabajadores

Voz 0733 04:36 pt y en España

Voz 0027 04:38 el PP todavía no ha forzado la dimisión de su alcalde en un pueblo de La Rioja que pronunció un discurso en Navidad

Voz 0393 05:00 se trata del alcalde de Gallinero de Cameros en el vídeo dice cosas como las que escuchan y también que la gloria de España descansa en su unidad y que terminada victorioso victoriosa mente en nuestra guerra no acabó en nuestra lucha el dice que era un inocente anda ya ha pedido disculpas pero no dimite

Voz 0027 05:21 en los deportes el primer partido del año dejó dudas en el empate del Real Madrid en Villarreal José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 05:26 hola buenos días eh resulta que adosados en el estadio de la cerámica con tres goles en los primeros veinte minutos Cazorla adelantó a los locales Benzema llevarán pusieron por delante al Real Madrid en la recta final de nuevo Cazorla que de cabeza dejaba el empate en el primer choque de dos mil diecinueve Gareth Bale aguantó únicamente cuarenta y cinco minutos sobre el césped y tuvo que ser sustituido al descanso con el reparto del Real Madrid es cuarto treinta puntos el Villarreal avanza una posición

Voz 8 05:48 no sale del descenso y ya hoy la Liga recupera formato habitual

Voz 1621 05:51 comenzó la jornada dieciocho con el Levante Girona las

Voz 8 05:54 T y el español Leganés de las nueve

Voz 0027 06:01 con qué tiempo llega al fin de semana Luismi Pérez buenos días

Voz 0393 06:04 buenos días Aimar pues tengo aquí a mi lado a Bill Murray que nos trae el día de la marmota otra vez algún tiempo completamente estable anticiclónico hoy con esas nieblas que son frías son helador su atención en el Ebro el interior de Cataluña en algunas zonas de Castilla La Mancha del Tajo it del Miño pero gran parte de esas nieblas se disipará en algunas nubes tendremos en Canarias poco importantes así como en Baleares o la costa vasca empezamos la mañana Aimar con heladas muy contundentes bajamos hasta los trece catorce grados bajo cero en algunas zonas del Sistema Ibérico o de Castilla y León el fin de semana se presenta tranquilo y con una subida de temperaturas

Voz 0027 07:29 la bien les sienta nada ni los viernes de vivienda venga Navarra Oliver la barra libre política que abrimos Dani buenos días

Voz 13 07:37 ese es el día en el que podemos escuchar a todos los que no han entrado a la larga

Voz 0456 07:41 la semana como esta última Conchita de Málaga además de la de Getafe Conchita de Málaga que tiene algo que decirnos secretamente que será

Voz 13 07:48 bueno pues luego la vamos a escuchar buenos días a todos con top secret con Concha Velasco

Voz 0027 08:01 vamos a hablar esta mañana con Jesús Maraña con Lucía Méndez en la mesa el análisis

Voz 1621 08:05 a las ocho y media y a las diez a las diez a las nueve en Canarias mi querida Pepa Blanes va a estar con Pablo

Voz 0456 08:11 González Batista para contarnos todas las series y películas que no nos podemos perder este año tratará y a continuación Marcela Sarmiento Gemma Ros una hora después la música la pone Javier Limón el profesor letona echa números y vamos a entrevistar a Joaquín fuera dibujante autor de paz Man uno de los superhéroes favoritos de Pablo González Batista

Voz 19 10:58 estremecido pensábamos que el dos mil diecinueve año nuevo vida ya vemos cómo es la vida tenemos que ponernos a educar en igualdad

Voz 8 11:11 tenemos que tener jueces que tengan formación en violencia de género y que sepan de qué hablamos

Voz 0393 11:18 es el mensaje que llega desde Laredo en Cantabria donde los vecinos se concentraron ayer en repulsa por el último asesinato machista una mujer joven de veintiséis años murió asesinada en su casa por el hombre con quien había mantenido una relación sentimental Santander

Voz 0027 11:32 hola buenos días qué tal buenos días si los detalles que vamos conociendo inciden

Voz 0393 11:36 aún más en la crudeza de ese nuevo crimen machista la joven recibió veinte puñaladas y deja huérfana una niña de cinco años

Voz 0628 11:43 así es uno de los aspectos de este crimen machista que más ha sorprendido a los agentes el ensañamiento del asesino confeso de veintinueve años de edad y que previsiblemente pasará hoy a disposición judicial Tomás Maestre acabó con la vida de Rebeca tras una fuerte discusión en la vivienda de la víctima el autor del crimen se presentó de madrugada en la casa después de que ella le hubiese dejado las dos amigas con las que vivía tuvieron que refugiarse en una habitación ante la agresividad que mostró el ahora detenido tras dejar a la que había sido su pareja tirada en el suelo ya sin vida Se marchó y apenas una hora después entregó a la Policía Local de la vida del joven natural de Ecuador no tiene antecedentes por violencia de género tampoco la joven asesinada había presentado denuncias previas según explicaba el delegado del Gobierno en Cantabria Pablo Zuloaga lo haga

Voz 5 12:28 había denuncias previas por violencia de géneros habían sido pareja durante un año y medio que estaban en proceso de

Voz 0628 12:35 Tura Rebeca era natural de la República Dominicana residía en España de manera ilegal y deja huérfana en su país de origen a una niña de cinco años

Voz 0393 12:43 desde que hay registros en España han muerto cerca de mil mujeres pero hay quienes como Vox no creen que se trate de un problema singular y apuestan por sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia hacen familiar o violencia doméstica el Partido Popular se está dejando arrastrar por ese mensaje de la extrema derecha fuentes de Génova han confirmado a la SER que los populares van ofrecerá Vox conceder ayudas específicas para los varones que supuestamente son maltratados por sus mujeres para tratar de conseguir que les apoyen en Andalucía Adrián Prado buenos días

Voz 0019 13:13 qué tal buenos días si la presión de Vox sobre el Partido Popular y Ciudadanos empieza a surtir efecto ante el posible bloqueo de la investidura de Juanma Moreno los populares mueven ficha tal y como adelanta el mundo y confirman a la SER fuentes de la dirección nacional el Partido Popular va a plantear a los de Abascal reforzar la normativa contra la violencia doméstica y mejorar la protección de todas las víctimas de malos tratos entre familiares esto supone por ejemplo que los hombres agredidos por mujeres también recibirían ayudas especificas como víctimas eso sí esta propuesta del PP queda al margen del pacto con Ciudadanos hice negociaría tras la investidura y en ningún caso implicaría modificar la Ley contra la violencia de género ni eliminar las ayudas contra esta lacra tal y como exige Vox recordemos que el partido ultra argumenta entre otras cosas que la actual de en defensa los hombres y también a los hijos frente a las denuncias falsas y pide que se cambie por una ley contra la violencia intrafamiliar

Voz 0393 14:04 además de eliminar el dinero que se destina a la ley de violencia de género Vox ha pedido sentarse a negociar con el PP y Ciudadanos reclaman un sitio en la mesa a cambio de dar sus votos para la investidura de Juan Manuel Moreno de momento lo que sabemos es que la presidenta de la Mesa del Parlamento de Ciudadanos ha convocado una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas y que la investidura podría a ser antes de lo que se esperaba Radio Sevilla Mercedes Díaz buenos días buenos días el martes

Voz 1541 14:28 que viene cuando pasen las fiestas de Navidad seguirán los contactos para formar gobierno en Andalucía hay será en una nueva reunión de la Mesa del Parlamento el viernes que viene cuando la presidenta fije la fecha de la primera votación de investidura como muy tarde para el día dieciséis de enero mientras la extrema derecha de Vox presiona un poco más además de que se elimine la ley contra la violencia machista quieren negociar A3 con el PP conciudadanos antes de apoyarlos la respuesta de Ciudadanos la ofrece José Manuel Villegas secretario general asegura que su partido dará por roto el acuerdo programático cerrado con los populares si este partido acepta las peticiones de Vox

Voz 1089 15:00 Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular y Partido Popular modifica ese programa eh sin sin el acuerdo con Ciudadanos pues estaba roto el ese pacto nosotros estamos en noventa medidas que hemos pactado con el con el Partido Popular hizo ese es el acuerdo que hay cualquier modificación supondría una ruptura de la

Voz 1541 15:22 aquí en Andalucía el PP andaluz se ha limitado a señalar que cuando Vox Elia el acuerdo con Ciudadanos estará conforme con muchos puntos

Voz 0393 15:29 desde Cataluña el inesperado anuncio del líder del PSC Miquel Iceta que se muestra dispuesto a negociar los presupuestos de la Generalitat si los independentistas aprueban antes los presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados Radio Barcelona Monica Peinado bon día al día el planteamiento de Iceta es novedoso porque hasta el mar dentro no se había abierto a esa opción pero desde Esquerra ir ello desde Jones per Catalunya haya insisten en que no aprecia ningún gesto del Gobierno de Sánchez que les puede hacer cambiar de opinión

Voz 1600 15:55 los socialistas habían destacado hasta ahora que con el horizonte de la vía unilateral que dibujan algunos discursos de Quim Torra el gobierno de la Generalitat no podía contar con ellos para aprobar los Presupuestos ahora se abren a negociar las cuentas siempre y cuando los independentistas apoyan también los presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso pero de momento esta condición no será desde Esquerra Republicana Sergi Sabrià decía ayer que no se ha producido ningún cambio que justifique su apoyo a las cuentas lo hacía en declaraciones a Europa Press

Voz 1889 16:23 Nuestra posición ha sido clara desde el desde el primer día es un no sino se cumplían dos condiciones llegan movimientos en el ámbito ante represivo y de los de los presos también pues una mesa de diálogo político a con la voluntad de solucionar la situación que hay a día de hoy en Catalunya esto no se ha producido

Voz 1600 16:44 sabría dice que hay partidas sociales interesantes en las cuentas del Gobierno de Sánchez que se podrían aprobar dice a través de real decreto

Voz 0393 16:57 seis y dieciséis minutos de la mañana cinco y dieciséis en Canarias dos cosas de la crónica de tribunales la primera a la Audiencia Nacional ha negado la puesta en libertad del comisario Villarejo por riesgo de fuga Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 17:08 buenos días la Audiencia Nacional vuelve a denegar la petición de libertad provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo y otra vez por el mismo motivo por riesgo de fuga Villarejo solicitó el pasado dieciocho de diciembre su puesta en libertad con medidas cautelares tras más de un año en prisión provisional por presuntos delitos de blanqueo de capitales organización criminal extorsión y cohecho en el comisario ya jubilado de sesenta y siete años solicitó la libertad con el compromiso de someterse a algún mecanismo de control telemático a visitas diarias de la Guardia Civil a su domicilio a un sistema de reconocimiento biométrico de la voz e incluso a la localización permanente en su vivienda de Madrid sin embargo la juez de la Audiencia Nacional María Tardón vuelve a denegar esta petición de libertad otra vez por riesgo de fuga

Voz 0393 17:52 la Audiencia Provincial ha rechazado levantarle la fianza de dieciocho millones de euros al ex vicepresidente Rodrigo Rato Javier Álvarez

Voz 0628 17:59 la Audiencia Provincial de Madrid avala la fianza de dieciocho millones de euros a Rodrigo Rato pero recuerda una vez más al juez Serrano Arnal que debe examinar todas las pruebas aportadas en la causa para mantener la cantidad fijada y en consecuencia lo que debe dar una respuesta concreta motivada detallada analítica ponderada e imparcial de sus conclusiones los magistrados analizan y supervisan las decisiones de este juez y a pesar de que avalan en el fondo el asunto le recuerdan que después de cuatro años la investigación sobre su patrimonio debe justificar sus conclusiones con razones apoyadas en los datos concretos Hinault sobre validaciones genéricas es más los magistrados añaden que no alcanzan a comprender cuál es la sencilla operación aritmética que el instructor está utilizando e indica que es bastante para justificar la prudencia con la que se fijó esa cuantía en dos mil quince porque dicen los jueces no se especifican las cantidades a sumar por cada uno de esos delitos hilos conceptos por los que se mantiene abierta todavía la causa

Voz 12 18:57 hola

Voz 0393 18:59 en Estados Unidos ha echado a andar la nueva legislatura del Congreso con una Cámara de Representantes de mayoría demócrata ir récord histórico de mujeres lideradas por la veterana Nancy Pelosi que ante la falta de candidato demócrata será quien encabece la oposición a Donald Trump desde la presidencia de la Cámara Baja Ana Button buenos días buenos días empieza una nueva legislatura en Estados Unidos la número ciento dieciséis y lo hace con la Administración paralizada con el de hoy ya van catorce días de cierre de gobierno esta madrugada esa recién estrenada Cámara de Representantes aprobado dos proyectos de ley para acabar con ese cierre

Voz 20 19:31 del SAE a todos los parados Naw está esa seta

Voz 0393 19:38 aunque simplemente un gesto político en la práctica no va a suponer ningún cambio la administración va a seguir cerrada parcialmente porque ahora tiene la palabra el Senado ahí los republicanos tienen mayoría sí que sirve sin embargo según cuentan los medios estadounidenses para presionar a Donald Trump es la primera medida que toma esta cámara cuya presidenta va a ser la veterana congresista Nancy Pelosi

Voz 20 19:58 han fichado ska ocho dejados a usted

Voz 0733 20:03 a sus setenta y ocho años vuelve al cargo que ya ocupó entre dos mil

Voz 0393 20:06 siete y dos mil once ahora que tienen en el control de la Cámara Baja los demócratas pretenden hacer oposición a Donald Trump a través de comités de investigación el nuevo presidente de Brasil ya sonaron quiere purgar la administración de comunistas el Gobierno ha anunciado que va a destituir a los funcionarios que tengan marcas ideológicas o que estén vinculados al Partido de los Trabajadores pronunciado el recién investido ministro de Presidencia del país corresponsal en Brasil Francho Barón

Voz 21 20:29 saludos la limpieza de funcionarios simpatizantes y militantes del Partido de los Trabajadores análogos ya ha comenzado las instituciones brasileñas tal y como ha confirmado el ministro de la Casa Civil y mano derecha Jean Paul sonaron o Nick Lorenzo ni sólo en su cartera han sido despedidos trescientos veinte cargos de confianza y comisionados que tendrán que someterse a un nuevo proceso de selección si quieren volver a su puesto de trabajo

Voz 8 20:54 forma parte de esa frase que el presidente de cien durante la campaña

Voz 0027 20:58 hacer la desertización del Gobierno federal

Voz 8 21:01 un juego de palabras en portugués

Voz 21 21:03 básicamente quiere decir fumigar el Gobierno de cuadros

Voz 8 21:07 en el hacinados al Partido de los Trabajadores

Voz 21 21:10 Paul sonaron ha ordenado la misma medida en los antiguos ministerios de Economía planificación Comercio Exterior Industria y Empleo Lorenzo ni también ha adelantado que en el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes se les sugiriera a todos los miembros del nuevo equipo que tomen la misma medida en total ciento veinte mil cargos podrían ser despedidos según Lorenzo ni

Voz 0393 21:31 cuando una mujer es además emigrante emprender un negocio puede parecer una quimera por eso Se desperdician buenas ideas por el miedo a sacarlas adelante dos mujeres emigrantes hispanas se han unido para que eso no pase y han creado en Berlín musas Talk un espacio para que mujeres de habla hispana se apoye en unas a otras levantando desde cero esos proyectos en la capital alemana Carmen Viñas

Voz 0391 21:52 Yasmin mexicana cuarenta y tres años estudió Antropología Sociocultural después de emprender con diferentes proyectos algunos de ellos fallido decidió que era el momento de ayudar a otras mujeres que quisiese montar un negocio fuera de su país sabemos que el binomio mujer y Emprendimiento Todavía opera con dificultad y además estas amplifica la emprendedora lo hace a miles de kilómetros de su cultura en un mercado ajeno y con una lengua distinta a Yasmin Le bullía en estas inquietudes se alió con su amiga Isabel Isasi esta española de cuarenta y seis años y con formación en ciencias empresariales había dejado luz

Voz 0733 22:25 en esa recientemente y aceptó el reto

Voz 0391 22:28 las han creado musas Talk charla de musas un grupo de apoyo para emprendedoras hispanohablantes en Berlín en el que intercambiar experiencias que ahora

Voz 0027 22:36 tan sobretodo muchas frustraciones

Voz 0391 22:38 la respuesta según cuenta Yasmin está siendo muy positiva

Voz 22 22:42 hemos tenido muy buen feedback de de toda de la comunidad que se está creando porque las chicas incluso vienen a eh

Voz 1288 22:49 con nosotras y quieren partir nos preguntan

Voz 22 22:52 de forma podrían participar en este proyecto en dos encuentros al digamos inspiradas no y con una nueva fuerza porque se dan cuenta que hay otras chicas que están en su misma situación o estaban en la misma situación y han salido adelante

Voz 0391 23:07 este proceso de crear comunidad descubre cuáles son sus necesidades las ha llevado a darse cuenta de las grandes diferencias que hay entre las emprendedoras alemanas y las emigrantes como por ejemplo Isabel la relación con el dinero

Voz 1288 23:20 ya suelen invertir con bastante capital no tienen miedo a ir a pedir dinero a endeudarse por veinte años au diez años lograron falta nosotros no nosotros somos una barrera un poco mental porque realmente no existe el dinero van a dar Sudán no a una nacionalidad nuestro dan a una idea ya lo que ya riza el rizo en la cuestión de ponerle precio a tu servicio el único referente que tenemos el de nuestro país sabemos que nuestro país ese servicio costaría veinte euros por ejemplo y aquí nos conocemos el mercadeo miramos que estoy mercadeo que ese servicio que cuesta ochenta entonces lo pidiese ochenta pero como pidiendo perdón y un poco avergonzado y no con la seguridad de decir es lo que cuesta mi servicio en este país en el que estudiando ese servicio

Voz 0391 24:06 en musas Talk además de la ayuda al emprendimiento trabajan también en el empoderamiento de las mujeres a muchas les falta fortalecer su autoestima en muchos casos debilitada por su condición de emigrantes

Voz 1288 24:18 ahora hemos estado presentando Left también pues eso mujeres que es dar ahora una oportunidad lo están sacando adelante ponerles un espejo de éxito más adelante tendremos encuentro para enseñarles que también se puede fracasar y que no hay problema pero hemos empezado por el otro camino para dar fuerza Haidar ganas y sentir eso magia e inspiración

Voz 0391 24:38 así lo hacen precisamente en un año de revolución feminista a Isabel a Yasmin les cuesta ponerse la etiqueta al menos conscientemente pero se alegra de que las más jóvenes se rebelen contra unos roles que deberían estar ya superados ella seguirán aportando su granito de arena dando Boccia acogida a las mujeres que un buen día decidieron emprender con la dificultad añadida de ser emigrantes

Voz 1 25:01 los deportes en Hoy por hoy

Voz 0393 25:08 y en deportes el primer partido de dos mil diecinueve deja las mismas dudas sobre un Real Madrid que empató a dos con el Villarreal José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 25:16 qué tal buenos días y la verdad que empieza quizá un poco decepcionante este nuevo año para el aficionado madridista que ayer vio como el equipo el Real Madrid no despejaba dudas no conseguía cerrar un partido que estaba ganando en la cerámica en Villarreal pero que se termina marchando en una gran segunda parte el submarino amarillo dos a dos voy con nombres propios como el de Gareth Bale que fue titular pero apenas duró cuarenta y cinco minutos en el terreno de juego se volvió a lesionar molestias en el sóleo de su pierna izquierda y es la vigésimo séptima lesión desde que el galés llegará al Real Madrid fue sustituido por Isco además el técnico blanco Santiago Solari sobre su equipo en este primer partido dos mil diecinueve

Voz 23 25:52 bueno cuando no Matas los partidos evidentemente corres el riesgo de que de que los empates nosotros tuvimos tuvimos el partido en nuestra mano lo tuvimos en en el final del primer tiempo y luego lo tuvimos en el segundo tiempo muy muy claras la de Lucas creo que la más clara de todas y luego la de Marcelo que debimos haber matado el partido sino quedan abiertos

Voz 1621 26:11 tuvo ocasiones importantes en particular una Lucas Vázquez que no supo delante Asenjo y seguramente hubiera cerrado el partido el conjunto blancos puerto tiene treinta puntos a siete del Barça este domingo el Real Madrid reciba las seis y media la visita de la Real Sociedad el Villarreal que ha salido del descenso visita a Eibar también el domingo pero al mediodía a destacar de ayer en el junto castellonense a Cazorla que hizo dos goles y volvió a marcar en la Liga española siete años después además de este partido de ayer recuperado de la jornada diecisiete para hoy tenemos dos partidos de la jornada dieciocho porque vuelve el fútbol recupera su pulso habitual a partir de las siete en el Ciudad de Valencia se enfrentan el Levante y el Girona y a partir de las nueve en Cornellà el Espanyol y el Leganés en segundo un partido muy atacados el Granada Albacete y otro más el Tenerife Elche ambos son a partir de las nueve de la noche

Voz 24 27:03 conecta con hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis lo que quieras

Voz 1 30:04 son las seis y media las cinco y media en Canarias Hoy por hoy con Aimar Bretos jornada negra

Voz 0027 30:14 las bolsas Wall Street cerró anoche con pérdidas tras el anuncio de malas previsiones de Apple y su hundimiento de un diez por ciento del Dow Jones cayó un dos con seis hasta un tres por ciento Las bolsas europeas veremos Cuba abren hoy desde luego las asiáticas también se están pegando batacazos en la Bolsa japonesa ahora mismo se registrar pérdidas del tres coma cinco por ciento

Voz 0733 30:34 Lino Gómez los expertos aseguran que es un síntoma

Voz 0393 30:36 la desaceleración económica pero descartan que se trate de una recesión Moisés Martín Carretero de Economistas frente a la crisis

Voz 27 30:42 qué vamos a vivir un año con un crecimiento menor menos creación de empleo en una economía que lógicamente está desacelerándose pero yo creo que hay que despejar cualquier duda de que en los próximos meses vayamos a entrar en recesión porque ocurren Cisne negro por ti en cualquier caso no hay ninguna señal que indique vamos a salir

Voz 0393 31:00 hay dos cosas más de economía Google movió casi veinte mil millones de euros en dos mil diecisiete al paraíso fiscal de Bermudas para reducir su factura fiscal en Europa lo hizo a través de su filial holandesa tal y como acreditan documentos de la cámara de Comercio de ese país publicados por Reuters aquí en España récord histórico en la llegada de turistas casi setenta y ocho millones han visitado nuestro país entre enero y noviembre de dos mil dieciocho aumenta también casi un tres por ciento el gasto de esos turistas Eladio Meizoso

Voz 0527 31:25 el ligero bache del verano en que unieron a España menos turistas que un año antes ha sido compensado promotor al alza que sea confirmado en noviembre con cuatro millones de turistas un tres con seis por ciento más interanual en el año son ya setenta y ocho con cuatro millones un cero con siete por ciento más que un año antes con ofrece muy factible que dos mil dieciocho pueda marcar un nuevo récord en la llegada de turistas extranjeros superando el actual los casi ochenta y dos millones de dos mil diecisiete se está debilitando el mercado británico con una bajada del dos por ciento en los once primeros meses del año pero en noviembre ese número ha vuelto a subir y siguen siendo nuestros mejores clientes suponen más del veinte por ciento

Voz 0393 32:04 y antes de conocer el trágico repasamos otro balance de dos mil dieciocho el de las carreteras por primera vez en cuatro años desciende la cifra de fallecidos Nicolás Castellano

Voz 1620 32:12 con récord de desplazamientos de largo recorrido cuatrocientos dieciséis millones y el incremento del parque móvil hasta cerca de treinta y cuatro millones de vehículos dos mil dieciocho dejó mil ciento ochenta víctimas mortales dieciocho menos en vías interurbanas que en el año dos mil diecisiete se convierte así en el quinto más bajo en número de víctimas desde que comenzaron a recopilar datos en mil novecientos sesenta Fernando Grande Marlaska ministro del Interior no vamos a

Voz 28 32:37 a tirar las campanas al vuelo ni mucho menos en muchos cuestiones para preocuparnos pero este año es el primer año en los últimos cuatro donde tenemos un descenso en el número de fallos tenemos un descenso del uno coma cinco por ciento Hemos pasado de mil ciento noventa y ocho a mil ciento ocho

Voz 1621 32:59 el sector como víctima el fuel de los mayores de sesenta y cinco años con doscientos cuarenta y nueve fallecidos

Voz 0393 33:04 yo ahora sí vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de GT Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 33:08 buenos días Carolyn hasta ahora en Madrid tráfico intenso ya de entrada a la capital por la A uno en Somosierra y la A42 a la altura de par la precaución además por bancos de niebla en la provincia de Albacete la A treinta a su paso por Tobarra de la XXXI entre La Gineta Almansa también en Salamanca en la A62 desde Ciudad Rodrigo llegó hasta Fuentes de Oñoro en Teruel en la Nacional doscientos treinta y dos entre Alcañiz ir a bailar en el resto de vías nacionales se circula sin problemas tanto en la red viaria principal como en la secundaria eso sí les recordamos que es viernes jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos moderen la velocidad y por supuesto pónganle una dosis extra de prudencia Lola

Voz 0027 33:54 Alfonso Martínez gracias buen fin de semana

Voz 29 33:56 gente hasta luego suelen prácticamente todo el país

Voz 0027 33:59 algunos chubascos en Euskadi en Cantabria

Voz 30 34:04 queridos de de la Cadena SER queremos desearle mucha felicidad para este dos mil diecinueve recién estrenado aquello único que les les hemos felicidad desde las odio nosotros que no desea feliz dos mil no usted no nada ustedes no dicen feliz dos mil diez

Voz 1288 35:25 qué tal día cuéntanos pues Mónica os Dakar fue cesada con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución y como ha ocurrido con otros cargos ahora vuelve a la Generalitat

Voz 0946 35:36 lo hará como asesora en materia de comunicación

Voz 1288 35:39 tal ir dependerá orgánicamente del departamento de Presidencia cuando se aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco se encargaba del área de publicidad institucional un cargo que ocupaba ya desde dos mil once cuando fue designada por el Gobierno de Arturo

Voz 0027 35:52 las gracias Mónica en Mallorca los dos periodistas Europa Press Si el Diario de Mallorca van a recuperar hoy los móviles que el juez del caso cursar el les incautó hace tres semanas para intentar averiguar quién era la fuente de sus informaciones sobre esa trama de corrupción política económica y empresarial el magistrado asegura que los dispositivos no sean examinado e insiste en que los periodistas podían haber recurrido la medida Peters bon qué tal buenos días el juez del caso Florida ha denegado la personación en esta causa de revelación de secretos de presi el eldiario Mallorca así como a los periodistas a los que se les incautaron los teléfonos móviles y ordenadores dice que no son los perjudicados ni ofendidos ni investigados ni tampoco han pedido ejercer la acusación además el magistrado asegura que los reporteros entregaron el móvil de manera voluntaria y sin protesta alguna contra este auto cabe tanto recurso de forma ante el propio juzgado como de apelación ante la Audiencia Provincial

Voz 1 36:54 la lluvia de millones que cayó

Voz 0027 36:56 hace dos días en Moguer en Huelva va camino de los tribunales la dirección de la ONCE ha decidido retirar de su puesto al vendedor de cupones premiados con cuatrocientos mil euros porque un amigo le ha denunciado por quedarse undécimo que el había apalabrado Lucía Vallellano buenos días

Voz 0733 37:11 buenos días de momento si la alegría desbordante que decía sentir Francisco Javier Pérez El vendedor que repartía Moguer ese primer premio del sorteo la Navidad de la ONCE treinta millones correspondiente a setenta y cinco cupones en la serie completa sea enturbiado después de que un amigo con el que jugaba al fútbol le haya denunciado por apropiación indebida el denunciante asegura que reservón cupón a través del móvil es decirle envió un privado diciéndole quiero uno al que el poneros respondió OK pero después una vez conocido el premio no ha logrado localizarlo no coge el teléfono la dirección de la ONCE lo ha suspendido cautelarmente de empleo la investigación ahora está en manos de la Policía Nacional

Voz 0027 37:47 hay escuchen esto hay alguien ahora mismo en Valencia que es ochenta millones más rico que que ayer a esta hora ochenta millones la han caído en la primitiva a un acertante en Valencia tonic día

Voz 0760 37:59 ya se desconoce su identidad aunque sabemos que el boleto se validó en la administración de loterías de Tavernes Blanques en la provincia de Valencia son exactamente setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho euros y cincuenta y cinco céntimos

Voz 31 38:13 es lo que va a recibir el dueño del boleto por ser el uno

Voz 0760 38:16 Nico acertante de categoría especial con seis aciertos y el número clave el reintegro con el premio acumulado de primera categoría en el sorteo de la Primitiva son ochenta millones Neymar quién los pillara eh

Voz 0027 38:26 te cuento de programas que tengo que hacer llegar a Ghana Jorge para para un viaje por lo menos aria seis y treinta y ocho de la mañana cinco y treinta y ocho en Canarias

Voz 32 38:37 suena me bien con una semana me voy antes

Voz 1 38:49 para qué

Voz 0027 38:51 que abrimos la Mesa del Mundo en Alemania allí una sala de cine ha ofrecido entradas gratis a los militantes del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania para que vean la peli la lista es Inter económica película sobre el Holocausto nazi Javier Corbacho

Voz 0628 39:10 se estrenó en el año mil novecientos noventa y tres pero la lista de Schindler volverá a algunas salas de cine de Alemania Veinticinco años después lo hará el próximo veintisiete de enero para conmemorar a las víctimas del nazismo y la liberación del campo de concentración de Auschwitz uno de estos cines ha ofrecido entradas gratis para la película a los simpatizantes de la AFE el partido de extrema derecha que ya es la tercera fuerza política en el país y que consiguió en las elecciones de dos mil diecisiete casi el trece por ciento de los apoyos es una formación con claras propuestas antiinmigración cuyos líderes han tenido que dar más de una explicación por restar importancia a la barbarie nazi

Voz 34 39:44 sí sí

Voz 0027 39:48 como cuando su líder calificó de

Voz 0628 39:49 cagada de pájaro al régimen de Hitler en comparación decía con la gloriosa historia del país otro de los dirigentes ultraderechistas se quejaba ayer en Twitter de que regalar entradas a sus miembros supone presentara la AFE como afín al nacional socialismo por lo que los responsables de la sala han ampliado su oferta ahora podrá acudir gratis cualquier persona

Voz 1 40:12 You The Fly la lista

Voz 0027 40:14 es Silver dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson cuenta la historia real de un empresario alemán que salvó la vida a más en mil presos judíos dándoles empleo en sus fábricas

Voz 35 40:36 en Italia el el nadie

Voz 0027 40:38 en la Declaración de Derechos Humanos Séneca Falls algunas de las principales feministas de ese país han instado a las mujeres a desobedecer a aquellos que quieran recortarle sus derechos Joan Solés corresponsal en Roma

Voz 0946 40:54 todos los hombres y mujeres han sido creados iguales con los derechos inalienables de vida libertad y búsqueda de la felicidad la lectura hace pocos días en la Corte Internacional de las Mujeres en Roma de los derechos de las mujeres en el ciento setenta aniversario de la declaración de de mil ochocientos cuarenta y ocho en Estados Unidos hoy todavía absolutamente

Voz 1 41:17 Oña

Voz 0946 41:22 con estos derechos envió leyendo la presidenta de la Asociación País de mujeres María Paula cierren y deben constituirse los gobiernos quiere Gobierno que no los reconozca las perjudicadas tienen derecho a rechazar la ante leyes injustas de mayorías parlamentarias de hombres sentencias injustas de mayoría de jueces o discriminaciones gobernantes masculinos la declaración de Séneca Falls de hace ciento setenta años reivindica el derecho de las mujeres a desobedecer los poderes de los Estados

Voz 8 41:56 las acciones Astra trece mi fundamental

Voz 0946 42:01 la declaración contiene tres temas fundamentales todavía hoy la inmigración la ciudadanía y el pago de impuestos

Voz 8 42:09 imputó el civil

Voz 0946 42:12 en ningún lugar del mundo afirmó Irene Villa Kobe de la Federación feminista internacional pese puede negar la ayuda náufragos y aquí se niega incluso que organizaciones humanitarias puedan salir corriendo en ayuda de náufragos

Voz 8 42:26 nos viene de iconos sus kilos

Voz 0946 42:29 no se reconoce la ciudadanía masculina explica María Paula Si no se reconocen los derechos de las mujeres para los hombres todos los derechos y ninguno más para las mujeres todos los derechos y ninguno menos

Voz 8 42:42 les bueno diez

Voz 0946 42:47 no existe todavía el derecho a la insumisión fiscal sino se respetan los derechos de las seres recuerda Irene ante las medidas coercitivas de los esta esta declaración de hace ciento setenta años y todavía no se han resuelto estas demandas de las mujeres los modelos de declaración afirma la antropóloga Antonia Sunny han sido siempre masculinos derechos del hombre el de la Revolución Francesa el de Jefferson en cambio de mil ochocientos cuarenta y ocho son derechos de la mujer de liberación

Voz 8 43:25 la deliberación no y te voy a morir

Voz 0946 43:28 la prioridad señala Antonio es la construcción de todas las mujeres deben oponerse a la guerra

Voz 8 43:34 la vida es una Astra juegue Ray

Voz 0946 43:37 estamos viviendo en guerra añade

Voz 8 43:39 Dennis Quaid Fon contra las más débiles

Voz 0946 43:42 las Esclavas del mil ochocientos de América sino una nueva esclavitud hoy mujeres utilizadas asesinadas prostituidas enviadas Europa hay vendidas sin derechos humilladas y esto es así porque hay una mayoría relevante que mira hacia otro lado la prostitución por ejemplo es una esclavitud que los hombres ejercen contra las mujeres informar a las mujeres dice aquella declaración deben ser informadas de sus derechos advierte Antonio de forma que no puedan expresarse satisfechas de su condición

Voz 1 44:18 simplemente me funciona le lloran cerramos la Mesa el mundo en Francia

Voz 0027 44:35 visitado del mundo el Louvre ha registrado un récord histórico de visitas han aumentado un veinticinco por ciento gracias al turismo gracias a una macro retrospectiva del pintor Delacroix gracias también al videoclip que Beyoncé grabó la pasada primavera allí en el Museo Carmen Vela corresponsal en París

Voz 0390 44:51 se ha batido todos sus récords en dos mil dieciocho al superar los diez millones de visitantes un veinticinco por ciento más que hace un año y convertirse así en la pinacoteca con más éxito del mundo el presidente director del Museo Jean-Luc Martínez atribuye el crecimiento de la frecuentación a las mejoras realizadas en las infraestructuras de acogida Ada pero sobre todo la recuperación del turismo internacional en París tras el gran bache después de los atentados terroristas un millón y medio de americanos y otro millón de chinos destacan entre los extranjeros pero la mayor parte de los visitantes siguen siendo franceses con más de dos coma cinco millones y entre ellos destaca el más de medio millón de escolares que acuden anualmente al primer centro cultural de Francia el museo ha beneficiado también esta temporada del vídeo rodado por Beyoncé en el que fuera palacio real con el fondo de las colecciones del Louvre por cierto que este sábado se podrá visitar de forma gratuita al museo por vez primera y a partir de ahora cada primer sábado de mes

Voz 12 46:03 que me marché

Voz 0027 47:47 ya abrimos la barra libre política varios tontas aunque Vox es el tema de la semana Conchita

Voz 11 47:52 esto señor casado el señor Rivera no sabía con quién

Voz 8 47:56 pues Santa Lucía no suele calar

Voz 11 47:58 la cara de vergüenza soy andaluza malagueños no se dedica a la cara de vergüenza de pasta con esta gente es que no sabían lo que había nos acuerdan detalló que tuvieron que emigrar de Andalucía es lo tiempo del franquismo hemos perdido el norte señores tengo ochenta y tanto librito sabor pertenece este momento lo que te ponga

Voz 41 48:17 no te das un beso Conchita Mari Cruz Vitória reiteró cesa estamos teniendo a cuenta de los pactos del te con pobres mujeres que no nos pase nada esto es lo que no se espera que cuando vayamos a votar otra vez pensemos Joseph exponemos a quién tenemos que gota

Voz 42 48:36 may en Madrid buenos días buenos días eso sí de Getafe vamos a ver una casa es una tasa un vaso es un vaso maltratador es un maltratador que ojalá los tres a los Reyes Magos coherencia por favor que toda la izquierda en las próximas elecciones

Voz 8 48:52 salga a votar a saco porque sino ya sabes lo que va toca tocar madre mía desde Carlet en Valencia Ramón

Voz 31 48:59 yo creía que con la retirada de todo esto pijos carcas de la política anterior la política nacional cambiaría pero estoy viendo que no quitamos la ley de derechos a las mujeres y lo próximo que será quitar la ley LGTB dejar a toda la gente desamparada quitar la salido sociales bueno sí eso es lo que queremos el próximo de mayo hay que meter en una papeleta en la urna cada uno que decida y luego los atendemos a consecuencia

Voz 0027 49:24 Luis sobre el discurso anti feminista opina buenos días

Voz 43 49:27 buenos días Juan Carlos Ortigosa Granada no es sólo de la ultraderecha algo que es intocable en España para su posible denuncia la Iglesia y la religión es que la ultraderecha hace de vocero de la jerarquía eclesiástica española que ha puesto el énfasis en el anti feminismo luchar contra lo que ellos llaman también superioridad de género hoy dictadura de género

Voz 0027 49:55 el segundo asunto es el tren de Extremadura en media hora les escuchamos son las siete menos diez de la mañana las seis menos diez en Canarias

Voz 15 50:11 hoy por hoy

Voz 0733 50:14 qué tal muy buenos días continúa la alerta por bajas temperaturas sobre todo de madrugada a lo largo de este fin de semana el tiempo va a continuar estable con frío en las mínimas continúa también ha activado el protocolo anticontaminación por cuarto día consecutivo escenario uno y prohibición de circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y accesos el bucle con el que ha comenzado este dos mil diecinueve el Ayuntamiento recomienda el transporte público pero mientras el metro sigue habiendo menos trenes que hace un año esta vez lo denuncia podemos metro volvió a incumplir las tablas del servicio durante Navidad y Fin de Año con un veinticinco por ciento menos de los trenes previstos Albert Oliver diputado de Podemos en la Asamblea

Voz 44 50:53 parece que no han vuelto a tomar el pelo una vez más ya que según los datos que tenemos el día veinticuatro de diciembre dejaron de circular un veintiuno por ciento a las nueve de la mañana el día XXXI un veintisiete por ciento menos en hora punta ni siquiera tienen los maquinistas suficientes para cumplir con los horarios que dicen ya han vendido trenes que deberían estar funcionando a día de hoy es evidente que la gestión de Metro de Madrid es una mala gestión