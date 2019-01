Hoy por Hoy (04/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias es muy buenos días el PSC se abre a negociar los presupuestos de la Generalitat con Quim Torra si antes los partidos independentistas le dan sus votos a Pedro Sánchez para sacar adelante sus cuentas en el Congreso lo ha planteado el primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta que defiende ese orden primero los centrales después los autonómicos para no no tener que prorrogar ni unos ni otros y para que los Presupuestos catalanes puedan contar con más margen para políticas sociales una oferta que el PSC y lo ha hecho en las últimas horas no lo ha planteado como tal como un intercambio como un como un planteamiento pero ciudadanos si el PP lo han criticado severamente acusan a Iceta de romper la unidad constitucionalista mucho menos critica está siendo la dirección del PP con Vox con su amenaza de no apoyar la investidura en Andalucía sí lo esté casado y Rivera financian la allí contra la violencia machista de hecho la presión de la ultraderecha empieza a surtir efecto según publica hoy El Mundo y han confirmado a la SER fuentes del PP los populares van a ofrecerle a Vox dar ayudas a los hombres agredidos por mujeres es exactamente el marco que intenta imponer la ultraderecha minimizar la violencia machista que sufren específicamente las mujeres ir diluir la en la violencia doméstica sobre niños abuelos y hombres

Voz 2 01:38 pero eso es lo que ha comprado el PP la violencia en la Price de Gea con recompensa a algo que todos de combatir deben estar ahí precisamente para proteger a los inocentes

Voz 0027 01:50 así sin mencionar la palabra machista respondió ayer en Radio Nacional Teodoro García Egea hablando sólo de violencia cuando le preguntaban por el asesinato de una joven de veintiséis años en Cantabria a manos de su ex pareja le asestó veinte puñaladas en el pecho ella tenía una hija de cinco años que ahora queda huérfana y precisamente las mujeres protagonizan el asalto demócrata a la Cámara de Representantes de Estados

Voz 3 02:15 dos K ocho a los ausentes

Voz 0027 02:20 es Nancy Pelosi la nueva presidenta de la Cámara y la mujer que dirigirá la oposición a Trump en la segunda mitad de su mandato Carolina Gómez

Voz 0027 02:37 después de la jornada negra en Wall Street las bolsas asiáticas también están ahora mismo en rojo a punto de cerrar sesión

Voz 1 03:03 de hecho era súper todo aquí descriptiva que dice

Voz 0393 03:09 el ministro de la Presidencia que van a expulsar de la administración a quienes tengan una marca biológica aclara porque la sociedad ha dicho basta las ideas socialistas y comunistas

Voz 0027 03:22 tras el empate entre Villarreal y Real Madrid la Liga recupera hoy su pulso habitual José Antonio Duro buenos días

Voz 0047 03:27 hola qué tal buenos días y el mes de enero que viene muy cargado en lo que a fútbol se refiere ayer el dos a dos en la cerámica con las dudas del Real Madrid y una nueva lesión de Gareth Bale hoy comienzo de la jornada dieciocho en primera también hay fútbol en Segunda Se Juan un Levante Girona y un Espanyol Leganés con horarios de siete y nueve en Segunda el destacado Granada Albacete y el Tenerife Elche ambos con horario de nueve y en Euroliga tras la victoria del Real Madrid y la derrota de Aranca hoy turno para Baskonia siete menos cuarto ante el Fenerbahce en Estambul idea Barça los nueve de la noche en el Palau ante dar uso falta

Voz 0027 03:57 aquí nos queda el tiempo

Voz 4 04:00 el Pérez buenos días buenos días empezamos la mañana con frío contundente han bajado bastante las temperaturas en gran parte del país muchas heladas y además destacables en zonas elevadas de interior de la península y también despertamos con nieblas que son espesas entre Aragón y cata

Voz 0027 04:16 Doña en zonas del niño del Duero

Anastasia el musical de Broadway que está conquistando Madrid en el Teatro Coliseo

Voz 0027 05:39 Tanto Pedro Sánchez en el Congreso como Quim Torra en el Parlament catalán gobiernan en minoría himno tienen garantizados apoyos suficientes para sacar adelante sus presupuestos para este año pero ni los independentistas catalanes en Madrid ni los socialistas en Barcelona parecen dispuestos a dar sus votos al otro para aprobar esas cuentas esto es lo que decía el secretario de organización del PSC Salvador Illa después del discurso de fin de año de Quim Torra caí instruía que si piensa seguir defendiendo la independencia unilateral que no cuenten con ellos que no podía colaborar con ellos pero días después el PSC empieza a girar hice abre ahora a negociar los Presupuestos con Quim Torra si los independentistas hacen lo propio con el Gobierno central Radio Barcelona Monica Peinado bon día

Voz 1600 06:29 socialistas catalanes han defendido que no podían sentarse a negociar los presupuestos de un gobierno el de Quim Torra que no cierra la puerta a la vía unilateral lo dijeron como escuchábamos después del discurso de fin de año pero ahora los dirigentes del PSC dicen que si P de Katy Esquerra apoyan los Presupuestos del Estado ellos están dispuestos a negociar los de Cataluña pero esta condición la de que los independentistas apoyen las cuestas de Sánchez de momento no se da lo decía Sergi Sabrià de Esquerra Republicana en declaraciones a Europa Press es un

Voz 1889 06:57 si no se cumplían dos condiciones llegan movimientos en el ámbito antes represivo y de los de los presos también pues una una mesa de diálogo político a la voluntad de solucionar la situación que hay a día de hoy en Cataluña esto no se ha producido

Voz 1600 07:14 los socialistas dicen que no se trata de un cambio de cromos que para que pueda haber unos buenos presupuestos de la Generalitat hay que contar con el dinero de algunas de las partidas previstas en las cuentas de Sánchez

Voz 0027 07:24 en Andalucía la amenaza de Vox ha hecho virar un poco más al Partido Popular y como les venimos contando el PP va a ofrecer a la ultraderecha ampliar las ayudas para víctimas de la violencia doméstica no de género doméstica entre ellos hombres que mueren a manos de sus mujeres algo que por mucho que Vox intente equiparar permanentemente a la violencia machista los datos demuestran que es completamente marginal Carolina

Voz 0393 07:48 el Poder Judicial publica las cifras tanto de violencia de género como de violencia doméstica y en dos mil quince los últimos datos disponibles fueron asesinados diez hombres a manos de sus parejas femeninas ese mismo año hubo sesenta mujeres asesinadas por hombres seis veces más si partimos de ese año si nos remontamos más atrás al dos mil ocho que es cuando se empiezan a desglosar las cifras vemos que en ese periodo murieron cincuenta y cuatro hombres a manos de sus parejas femeninas en el caso contrario las mujeres asesinadas a manos de hombres fueron cuatrocientas ochenta y cinco según datos del Consejo General del Poder Judicial

Voz 0027 08:19 por cada hombre que muere en un suceso a manos de su pareja hay ocho mujeres asesinadas por la violencia machista sí para protegerlas sean implantado las leyes específicas contra esa violencia que afecta sólo a las mujeres leyes que Vox propone ahora suprimir el Gobierno avisa de que los riesgos de retroceder en esa lucha son enormes están planteando

Voz 3 08:39 los elementos de recorte de libertades de recorte derecho de paso atrás en materia de igualdad me parece inadmisible solo digo

Voz 9 08:48 que es muy preocupante quién niega la violencia machista es muy muy preocupante es muy preocupante ir de la mano de que niega la violencia machista la mirada

Voz 10 09:05 el periodista de El País Claudi Pérez el oficio del periodista desgraciado quizás afortunadamente la disputa de la admirable flexibilidad de la novela España no me necesita a mí humilde que hace te quiero decir con Charles Dickens son Rafael Chirbes para describir la situación de algunas zonas del país y desde luego también en la de algunas zonas de la política su momento toda la sociedad en que lo tolerable se convierten intolerable de la capacidad de detectar ese momento informar a tiempo depende la supervivencia del orden establecido sea lo que sea el orden establecido y no sólo en España pero hablemos un poco en España porque dos mil diecinueve empieza con otro de esos momentos tenemos un partido Vox que acaba de entrar en el Parlamento andaluz con cuatro ideas fuerza hay una quieren la unidad de España con explícita supresión del modelo autonómico de la Constitución dos reclaman la supremacía de una moral cívica de carácter confesional cristiano de nuevo contra la Constitución tres rechazan lo que ellos llaman ideología de género en un país que demostró la fuerza ese movimiento hace menos de un año y cuatro es un partido antiinmigración cuando España ha sido modélica en este asunto el concepto de invierno el descontento figura en la primera línea de Ricardo III e inolvidable tragedia de William Shakespeare pues bueno les diré que estábamos en pleno invierno Iker Ricardo III acaba mal lo tolerable se va convirtiendo en intolerable vayan dejando que les marquen la agenda liberal

Voz 0027 10:28 cómo vamos hacia atrás la primera ministra británica iniciará esta semana otra gira por los países europeos de cara a la votación parlamentaria sobre el acuerdo del Brexit una votación que estaba prevista para diciembre del año pasado pero que Theresa May aplazó por miedo a perderla la idea es que se celebre dentro de diez días en un intento de ganarla May ha desplegado una campaña del miedo ante la posibilidad real de un nuevo acuerdo una posibilidad que sería terrible para la economía británica informa desde Londres Daniel poético

Voz 11 10:54 tres a mí se prepara para el spring final del Brexit antes de la trascendental votación dentro de diez días sobre su acuerdo en el Parlamento se preparan un doble sentido por un lado lanzando una campaña mediática con anuncios en televisión radio diarios y redes sociales para explicar a los ciudadanos cómo reaccionar ante la potencial alteración que provocaría una salida sin acuerdo de la Unión Europea que es la única alternativa qué ofrece si se rechaza su acuerdo la campaña empezará el martes y muchos consideran que forma parte de la estrategia del miedo para amedrentar a los contrarios de su acuerdo por otro lado ha intensificado los contactos con líderes europeos en un intento de lograr concesiones sube la frontera de Irlanda del Norte que es lo que enfurece a los euroescépticos de su partido bloquea la aprobación de su acuerdo según Financial Times May se reunirá esta semana con la canciller alemana Angela Merkel el primer ministro holandés Mark Rutte el presidente del Consejo Europeo donó altas

Voz 0027 11:43 sí otro dirigente europeo el francés Macron y siguen dimitiendo miembros eso Gobierno el último es el consejero de comunicación sirven Ford que era precisamente el hombre que le escribía los discursos que con su marcha ahora en medio de la crisis de los chalecos amarillos deja políticamente muy tocado al presidente corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 12:01 la dimisión voluntaria de silban Font director de la comunicación del presidente es un nuevo revés para Enmanuel Macron este consejero muy próximo al jefe del Estado francés desde que era candidato del partido más Se va en un momento de alta tensión el movimiento de chalecos amarillos ha desestabilizado al presidente y al Gobierno y aunque han amainado en las últimas semanas la protesta sigue latente en muchas regiones de Francia la marcha del Elicio de fuegos coincide también con el resurgimiento en la escena pública de la figura incómoda deben ala el ex consejero de seguridad del presidente que no ha viajado con pasaporte diplomático últimamente pese a haber sido expulsado de su cargo por irregularidades diversas todo ello no ha hecho más qué minar un poco más la popularidad de Macron quién deberá en las próximas semanas las respuestas de democracia directa injusticia fiscal y social y promesas que ha hecho recientemente para calmar las manifestaciones flojo de cuarenta y seis años era director de comunicación desde el pasado verano pero desde cama con fue elegido presidente era también que le escribía los

Voz 0027 13:01 siete y trece de la mañana seis y trece en Canarias sigue en paradero desconocido a esta hora el embajador norcoreano en Italia se le perdió la pista hace dos meses de ese Corea del Sur apuntan a una posible deserción también un medio surcoreano asegura que el hombre ha pedido ya asilo en Italia pero el Ministerio de Exteriores italiano dice que no le consta Ana corbata buenos días

Voz 0127 13:20 buenos días no sea no se sabe si se trata de una deserción ni si el diplomático permanece todavía en territorio italiano desapareció junto a su esposa y a sus hijos antes de terminar el trabajo que le habían designado algo que sugiere que podría ser de una familia privilegiada porque normalmente a los funcionarios norcoreanos que se van al extranjero les obligan a dejar en su país algún miembro de su familia normalmente algún niño para evitar una deserción algunos diarios surf surcoreanos apuntan a que es hijo o yerno de uno de los más altos funcionarios del régimen de Kim Jong-Un Corea del Norte ya designado a un nuevo diploma

Voz 0027 13:54 Tikrit China acaba de ejecutar a su propio Jack el Destripador así conocían los medios de este país se referían a él a un asesino en serie que mató a once mujeres a lo largo de catorce años que permaneció oculto durante casi tres décadas al final lo atraparon gracias a un amigo Isabel Villar buenos días

Voz 1694 14:08 buenos días gocho en John siempre actuaba igual buscaba

Voz 12 14:11 a jóvenes que vivieran solas las seguí hasta su casa y allí las violaba y las asesinaba brutalmente empezó a matar en el noventa y ocho y no paró hasta dos mil dos llegó a asesinar incluso a una niña de ocho años y la policía encontró muchas muestras suyas de ADN los restos de las víctimas pero aún así no hubo forma de dar con él porque su rastro no aparecía en ningún archivo policial pero esto cambió once años después de su último crimen en dos mil quince la policía detuvo por un delito común a un hombre que resultó ser un familiar suyo al tomar las huellas saltó la coincidencia y la policía llegó hasta el lo detuvieron y durante el juicio confesó todos los crímenes ahora acaba de ser ejecutado después de que el Tribunal Supremo del país aprobara la condena a muerte de uno de los mayores asesinos en serie de China

Voz 1 14:54 en la Cadena Ser

Voz 0027 15:01 la Facua Barguti es la mujer de Marwán Barghuti que probablemente es el líder palestino más carismático de este que murió Arafat él lleva en la cárcel veinte años en la SER hemos hablado con ella con su mujer es abogada no se resigna a aparecer como una víctima corresponsal de la Ser en Jerusalén Beatriz le convenía

Voz 13 15:19 a sus cincuenta y cinco años Facua Barghuti es conocida como la mujer de Marwán Barguti el líder palestino más popular encarcelado desde dos mil dos en una prisión israelí y condenado a varias cadenas perpetuas por haber organizado atentados que terminaron con la vida de cinco personas pero fatua Barguti es más que la esposa de Madre y abuela abogada política sindicalista y activista un ejemplo raro en la sociedad palestina donde las mujeres se ven a menudo relegadas a un segundo plano ella dice que es quiénes gracias a su padre

Voz 0390 15:51 pues si no se hizo

Voz 1628 15:54 aprecio mucho que ni padre rompiera esa tradición e insistiera para que mis hermanas y yo pudiéramos estudiar no teníamos coche un taxi iba a buscarnos a casa unos llevaba y traía de la universal

Voz 13 16:04 la luchadora desde pequeña el destino de fatwa Barguti ha estado marcado por el de su marido por sus ya diecisiete años de ausencia a finales de los ochenta recién casados y con cuatro hijos pequeños la pareja se exilió en Jordania Túnez fatua logró terminar la carrera de abogada hacer un máster de vuelta a Palestina abrió su bufete desde hace años recorre el mundo liderando una campaña para la liberación de su marido y otros prisioneros es una mujer fuerte y moderna que esconde una gran tristeza e de acuerdo

Voz 1628 16:36 el principio tome la decisión de ser fuerte frente a la sociedad palestina no quiero que los palestinos me vean como una víctima porque esta imagen influiría negativamente a otras mujeres pero cuando cierro la puerta de meditación sí

Voz 14 16:48 no tengo miedo y me siento de mi

Voz 13 16:52 esta abogada lamenta que las mujeres no consigan llegar a la primera línea de la política palestina ni a la toma de decisiones aunque formen parte de la lucha nacional las mujeres son en muchos casos los pilares de las familias

Voz 14 17:04 sobre todo cuando el padre falta pese a que no descansa nunca fatua Barghuti sueña con poder hacerlo Kun me imagino con Marwán los dos juntos con nuestros hijos y nietos que va a ocurrir

Voz 17 18:41 que estamos en Dubrovnik que ayer teníamos que que esta misma mañana ya en el aeropuerto contó facturado y todo el avión que venía de Madrid no aterrizó por el viento que en el aeropuerto aquí no hay oficina de Iberia en el aeropuerto

Voz 18 18:54 no no dieron a la OMS ahora no montaron un autobús sino mandaron a uno

Voz 17 18:59 él y bueno podrá docientas personas que estamos aquí nadie tiene noticia Iberia no no Alemao no ha venido aquí nadie lo que tiraba en un hotel sin saber sin tener noticia ya al final hemos empezado todo a buscarnos la vida por separado y bueno Venecia los otro mañana al final no vamos a Venecia también en coche que son doce horas en coche Iberia no ha aparecido en los en el día entero y pico que llevamos aquí ni apareció ni ha mandado correos ni nada doscientas personas aquí tirado como una colilla sin ningún tipo de noticia y sin ningún tipo de suelo ni nada

Voz 5 19:34 tiradas en el avión integradas en el tren buenos días

Voz 19 19:36 hola buenos días mi nombre Marisa yerno desde Málaga no sólo es una vergüenza el de los hechos de Extremadura sino que por ejemplo en la línea hasta

Voz 20 19:46 Morgan Plasencia han desmantelado totalmente la vía Gianni traviesas que no hay absolutamente nada han hecho común camino rural de Running y la gente parece de lo más contenta yo desde luego lo veo un drama para este país muchas gracias

Voz 0027 20:02 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 1694 20:15 qué tal buenos días mañana fría de nuevo en Madrid con un grado ahora mismo en el centro de la ciudad y será la tónica del fin de semana sobre todo a primera hora del día ya hay fecha para el comienzo de las obras de la plaza de España será el próximo mes de febrero tendrán un plazo de ejecución de veintiún meses desde el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado ya estos trabajos a dos empresas con una inversión total de casi sesenta y dos millones de euros Javier Gimeno

Voz 0887 20:39 tras las empresas adjudicatarias son servicios urbanos y del medio ambiente y Fomento de Construcciones y Contratas ambas con compromiso de constituirse en unión temporal de empresas del proyecto redactado por los arquitectos Fernando Porras Aránzazu La Casta Lorenzo Fernández Ordóñez resultó ganador del concurso de ideas del Ayuntamiento trasera llevado por expertos contempla la reducción del tráfico rodado y el aumento de los espacios peatonales conectará la plaza con las áreas verdes cercanas que especialmente con la plaza de Oriente en los Jardines de Sabatini el Parque del Oeste o el Templo de Debod Además se pretende garantizar la accesibilidad y la mejora medioambiental con más vegetación y coordinación con los sistemas de movilidad sostenible el presupuesto de la obra es de más de cincuenta y un millones de euros a los que hay que sumar el IVA unos diez millones más en una primera etapa se prevé dar continuidad a la Gran Vía con el paso en diagonal

Voz 1694 21:35 indignación feminista ante la puesta en libertad del maltratador que agredió brutalmente a su pareja ante sus hijos menores la Asociación de Mujeres Juristas Themis considera incomprensible la decisión judicial de la magistrada del caso María Durán febrero vicepresidenta explica porqué con un claro ejemplo

Voz 21 21:52 si esta brutal paliza se la obviedad un compañero de etarras lo más probable es que hubiera dictado prisión provisional sin embargo en demasiadas ocasiones se resuelve con un simple alejamiento no es suficiente para proteger a la víctima

Voz 1694 22:13 sí afirma contundente que da una minusvalora acción en el derecho penal de las víctimas de violencia de género por cierto que el bíceps que el presidente de la comunidad también se refería ayer a este asunto al hilo de la polémica generada por Vox en torno a la ley de violencia de género Ángel Garrido

Voz 0177 22:28 es la puesta el Partido Popular es inequívoca por el apoyo a las mujeres que sufren violencia haciendo creo que eso es evidente y con tanto micro que algunos grupos algunos partidos que todavía tiene experiencia tienen que ser muy cuidadosos en qué quieren decir

Voz 5 22:41 no lo dice no yo no tengo

Voz 0177 22:44 creen que nadie quiera por supuesto a las a las mujeres víctimas hay gracias no pero cuidado con las cosas que se dicen de qué forma se hizo pero bueno son momentos de de negociación no siempre no siempre es fácil pero vamos creo que también lo ha dejado claro no se va a modificar nada en lo que se refiere las ayudas de las mujeres que son víctimas de esta lacra que en lo faltaría más

Voz 1600 23:02 es viernes cuatro de enero hay más noticias

Voz 1694 23:04 las las contamos en titulares con Elena Jiménez

Voz 1600 23:07 podemos denuncia que Metro ha vuelto a incumplir los refuerzos de trenes en Navidad según sus datos el día de Nochebuena hubo veintiún por ciento menos de trenes el día de Nochevieja un veintisiete por ciento la formación morada señala que ni siquiera se tienen los maquinistas suficientes

Voz 1694 23:21 la policía investiga la muerte de un hombre de ochenta y siete años en Leganés el cuerpo sin vida se encontraba en el domicilio del fallecido con un fuerte golpe en la cabeza los agentes se encontraron al llegar a la vivienda la puerta abierta la casa revuelta

Voz 1600 23:32 los Reyes Magos salen hoy en cabalgatas en Villa de Vallecas Carabanchel Usera Tetuán Monte Carmelo Barrio del Pilar San Blas Canillejas y Ciudad Lineal además van a ser recibidos por el presidente de la comunidad que les va a dar los deseos de los madrileños mientras que la Federación Profesional del Taxi organiza otra cabalgata que irá al hospital Gregorio Marañón bien

Voz 1694 23:50 los deportes el primer partido del año no ha servido para despejar dudas en el Real Madrid los de Solari empataron a dos en Villarreal y Gareth Bale se volvió a retirar lesionado la jornada de dieciocho de Liga comienza este viernes y lo hace desde las nueve con un español de ghanés y este viernes continúa activado el protocolo anticontaminación cuarto día ya de aplicación del escenario uno con restricción de velocidad en M treinta y accesos vamos a ver en primer lugar cómo se circula por la ciudad Charo Alcázar buenos días

Voz 1628 24:23 muy buenas días Virginia efectivamente por lo tanto la velocidad permitida tanto el M30 como en accesos es de setenta kilómetros hora de momento no hay que lamentar incidencias por fortuna el tráfico es muy poquito en general tanto en todo el recorrido de la M30 como en accesos e interior de la ciudad

Voz 1694 24:40 y en las carreteras de la Comunidad como se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 0047 24:45 buenos días a este primer viernes del año nos deja una imagen que ya se está convirtiendo en habitual a lo largo de estas vacaciones navideñas ya que no encontramos complicaciones ni en la red viaria principal de la secundaria el tráfico de momento es fluido y cómodo tanto en los accesos a la capital de entrada salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aun así una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y modere la velocidad

Voz 1694 25:14 pues vamos a ver qué tiempo nos espera también para este fin de semana Luismi Pérez buenos días muy buenos días valores bajo cero ahora mismo hay muchas

Voz 4 25:22 más de la comunidad solamente hay algún

Voz 1694 25:25 esto de la sierra o de zonas más urbanas de Mas

Voz 4 25:27 David donde poco subimos de los cero o del grado positivo en cualquier caso hay que abrigarse ahora mismo la tarde el ambiente más agradable máximas de ocho a once grados con cielo despejado también seguiremos así el fin de semana algunas pinceladas de nubes altas y esa diferencia marcada de temperaturas entre la mañana con heladas

Voz 0325 25:47 y las tardes suaves sobre todo la del domingo

cuatro pitadas tres atascos dos obras cuarenta y cinco minutos aparcando

Voz 0325 28:39 se han instalado dos nidos artificiales para buitres negros en Guadarrama una especie en peligro de extinción que habita en el parque según datos de la Comunidad de Madrid aunque dan doscientas parejas en Guadarrama y este año ha sido todo un éxito reproductor de la especie gracias a este tipo de iniciativas Israel Aranguez se trata de un acuerdo entre el Gobierno regional y los sindicatos que ya fue anunciado el pasado verano y que ahora da sus primeros pasos con la incorporación paulatina de estos nuevos efectivos el presidente madrileño Ángel Garrido ha valorado estas mejoras durante un acto en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Voz 27 29:10 tenemos que apostar por el medio ambiente y por sus evidentes

Voz 0027 29:13 también para ello tenemos que tener nos teclados

Voz 27 29:16 lo vigilen y que controlen y que no se comentan

Voz 0325 29:19 en los comicios tiempo Garrido que ha sido testigo de la instalación de dos nidos artificiales para buitres negros una especie que habita en el parque y que se encuentra en peligro de extinción según los datos que maneja la Comunidad de Madrid todavía quedan doscientas parejas y el último año ha sido el de mayor éxito reproductor del buitre negro gracias entre otras actuaciones a la instalación de este tipo de nidos por cierto

Voz 1694 29:41 la Consejería de Medio Ambiente está analizando el cadáver de una hembra de lobo ibérico que los agentes forestales encontraron

Voz 28 29:46 en una

Voz 1694 29:46 Bonet cuneta de San Lorenzo del Escorial el pasado veintinueve de diciembre se está realizando un análisis toxicológico para descartar sustancias tóxicas

Voz 5 30:02 son las siete y media

Voz 0027 30:03 seis y media en Canarias

Voz 5 30:07 hoy

Voz 1 30:08 hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:14 comienza el primer fin de semana del año seguimos con tiempo calcado al de ayer sol en toda España viento en Galicia y en el Estrecho este cuatro de enero empieza con viejos temores financieros las débiles ventas de Apple en China avivan los miedos sobre la economía mundial este es el titular que podemos leer hoy en la prensa económica internacional Danny De la Fuente

Voz 0456 30:34 prensa como el Financial Times que reconoce que los inversores están cada vez más preocupados por una amplia desaceleración del crecimiento mundial según datos e indicadores que muestran debilidad en una entrevista en la CNN el responsable de asesorar económicamente a la Casa Blanca Kevin

Voz 3 30:48 yo a mí me extraña a mí

Voz 0456 30:51 afirma que la guerra económica entre Estados Unidos y China hará que más compañías obtengan menores ingresos y ganancias este dos mil diecinueve no sólo Apple a la guerra comercial se unen otras amenazas leo en el Financial como un Brexit desordenado y el cierre del Gobierno federal de Estados Unidos Europa necesita bancos más fuertes para asegurar la prosperidad de la zona euro leo en otro artículo el económico alemán Handelsblatt cree que falta innovación tecnológica en Europa lo mismo pide caras en el New York Times tras lo que llama el fin de la era Apple

Voz 0027 31:19 el Brexit es otro de los factores que más desestabiliza la economía mundial sobre el Brexit un par de apuntes

Voz 0456 31:24 The Gardian el Telegraph publica en una encuesta que advierte de que más de la mitad de los tories rechaza el acuerdo sobre el Brexit alcanzado por Theresa May que se vota en el Parlamento la semana que viene además de celebrarse un nuevo referéndum ganaría con un cincuenta y siete por ciento la opción de abandonar la Unión sin acuerdo y el alemán Die Welt se pregunta

Voz 0027 31:42 el primer Brexit después

Voz 0456 31:45 la Alternativa para Alemania amenaza con sacar al país de la Unión Europea en dos mil veinticuatro es la principal apuesta en el programa electoral de cara a las europeas de la formación de extrema derecha

Voz 0027 31:57 la prensa nacional les sigue la pista a las negociaciones de PSOE y Ciudadanos en Andalucía una alianza amenazada aparece por las exigencias de Vox que quiere acabar con las leyes que protegen a las mujeres el PP parece estar dispuesto a asumir de entrada el marco de debate de la ultraderecha porque El Mundo publica hoy que los populares van a ofrecerle a Vox aprobar ayudas específicas para los hombres víctimas de mujeres a cambio de apoyar la investidura Carolina

Voz 0393 32:23 lo adelanta al mundo y lo hemos confirmado aquí en la Cadena Ser el PP plantea ampliar la cobertura a todas las víctimas a los niños a los abuelos ya los varones supuestamente agredidos por las mujeres para persuadir Abascal dicen que no afectaría al pacto con Ciudadanos que serían ayudas específicas al margen sobre sobre el detalle de las negociaciones El Mundo también cuenta que Ciudadanos ha propuesto crear una Consejería de la nación en el Gobierno andaluz en El País leemos que la presión de Vox abre las primeras fisuras en el PP y Ciudadanos los dos partidos afrontan críticas internas dice el diario en ciudadanos Manuel Valls que no oculta su recelo y en el PP Borja Sémper que ha recomendado a Casado alejarse de ese partido populista también destaca el país que PP y Ciudadanos están usando tonos distintos con Vox Villegas ha dicho que romperá el pacto con el PP si hay cambios en el acuerdo programático mientras que Casado se muestra contrario a los cordones sanitarios el ABC y La Razón sostienen que Susana Díaz presidenta en funciones se va a presentar a la investidura aunque no cuente con los votos necesarios

Voz 0027 33:17 la andanada de Vox contra las mujeres coincide en la prensa en con el primer crimen machista del año

Voz 0393 33:22 si el Diario Montañés cuenta que una de las últimas veces que Rebeca vio a su asesino fue en Nochevieja en un bar donde ya ponía copas

Voz 1628 33:30 ciudad de pinchadiscos ocasional según el entorno del H

Voz 0393 33:33 que habían tenido una relación intermitente pero ya no eran pareja las amigas con las que convivía no pudieron ayudar le tuvieron que encerrarse en una habitación porque el hombre también trató de atacar las hay sobre

Voz 0027 33:43 las formaciones de extrema derecha siguen los análisis en la prensa internacional la mucho

Voz 0456 33:47 los partidos tradicionales están tratando de cortar la agenda de la derecha radical para derrotarla pero echando un vistazo a las últimas elecciones nacionales y locales en varios países europeos se demuestra que es una estrategia fallida Leo en The Gardian en los temas socio culturales como el de la inmigración sólo da votos a la extrema derecha concluye así que apuesta por abordar otros asuntos Hinault estos o no darle prioridad a esto

Voz 0027 34:08 el Gobierno va a pedirle al Vaticano la autorización para exhumar a Franco después de que el prior del Valle de los Caídos hayan negado el Gobierno se lo va a pedir al Vaticano según el país

Voz 0393 34:17 si Moncloa va a acudir a instancias superiores después de que el prior del Valle de los Caídos confirmar al Gobierno por escrito su negativa a autorizar la exhumación de dictador y sobre Franco

Voz 0027 34:29 el Partido Popular todavía no ha forzado la dimisión de su alcalde en un pueblo de La Rioja que pronunció un discurso en Navidades disfrazado de dictador

Voz 29 34:37 españoles todos un año más me veo obligado a colgar para dar un mensaje de Navidad Dean muy consecuente España y los españoles están en peligro desde que tuve que llevo

Voz 0027 34:50 el alcalde de El Gallinero de Cameros y en ese vídeo infame dice cosas como es

Voz 29 34:54 estamos en una guerra sin cuartel a los extranjeros inmigrantes que directa hay solapada mente intentaron destruir España

Voz 0027 35:01 el dice que fue una broma ha pedido perdón pero no dimite y no hacen dimitir Radio Rioja Diego García

Voz 0496 35:07 el alcalde de Gallinero de Cameros aparece en el vídeo con una bandera franquista y con una escopeta en ese vídeo Miguel Ángel Gómez de Pedro defiende la unidad de España ya habla de presentar una guerra sin cuartel contra los explotadores de la política los engañado eres del obrero honrado o los extranjeros e inmigrantes quede

Voz 0456 35:23 secta solapada mente intentan destruir de España

Voz 0496 35:25 el alcalde y ha pedido disculpas y asegura que es una parodia para sus amigos en el día de los Inocentes el PSOE exige su dimisión por apología del franquismo

Voz 0027 35:35 dos mil dieciocho ha roto la tendencia de víctimas mortales en las carreteras hoy ABC recoge la nueva iniciativa del Ministerio del Interior para reducir los accidentes en autovías

Voz 0393 35:43 el Gobierno estudia señalizar los accidentes en las carreteras con una sirena amarilla implantada que se colocarían el techo del coche que sería de gran visibilidad en dos mil dieciocho dos de cada diez fallecidos en autovías autopistas estaban fuera de sus vehículos

Voz 0027 35:55 el asalto demócrata de las mujeres además específicamente a la Cámara de Representantes secuela hoy en la prensa española Carolina

Voz 0393 36:02 la generación ocasión llega al Congreso para frenar a Trump pelo si lidera el asalto demócrata al dramatismo son algunos de los titulares que leemos hoy en los periódicos los demócratas aún no tienen candidato para las presidenciales según Ramón Lobo tienen tres opciones lo cuenta hoy en El País escoger a alguien del ala izquierda del partido como Casio o Elizabeth Warren

Voz 1628 36:20 ya ha anunciado su candidatura tirar de pesos pesados

Voz 0393 36:22 como Joe Biden o el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg o una tercera opción encontrar alguien nuevo y limpio capaz de movilizar al electorado

Voz 0027 36:28 Nos vamos a la Luna Dani Libération titula

Voz 0456 36:31 en portada la sombra china en la conquista del espacio cuenta que un grupo de trabajo de las fuerzas armadas francesas acaba de definir una estrategia espacial sin precedentes para enfrentar los nuevos desafíos relacionados con la militarización de ese medio del espacio el alunizaje chino demuestra que las principales potencias Estados Unidos y China invierten en el espacio y Francia no puede quedarse atrás advierte el Ministerio de Defensa si perdemos la guerra en el espacio habremos perdido todas las guerras el Süddeutsche Zeitung advierte lo mismo que Libération

Voz 9 36:59 eh

Voz 0456 37:02 en la parte posterior de la luna no hay rastro de ondas electromagnéticas no hay comunicación alguna calle China haya aterrizado en el lado no oscuro sino silencioso de la Luna ha sido una maniobra histórica que calienta la carrera espacial porque lo que China quiere es una visión despejada del espacio India e Israel podrían ser las próximas naciones en llegar a nuestro satélite natural

Voz 0027 37:25 en España dice el dramaturgo Juan Mayorga nuevo miembro de la Real Academia que vivimos en una época en la que el ruido nos come y por eso el silencio será el protagonista de su discurso de toma de posesión del sillón m mayúscula de la RAE Javier T

Voz 9 37:39 pues tiene tiempo todavía hasta casi la primavera del año que viene aún así el dramaturgo Juan Mayorga ya sabe de qué va a tratar su discurso de ingreso en la RAE

Voz 1229 37:47 creo que el silencio antes una idea que un que un fenómeno no porque no hay silencio en este mundo vivimos en un tiempo de acoso al silencio estamos no sólo rodeados de ruidos sino atravesados derruido no hay y en este sentido al silencio porque tiene un valor moral y político

Voz 9 38:07 silencio que el diccionario de la RAE define no sólo como ausencia de ruido también como la abstención de hablar algo esencial

Voz 1694 38:14 el teatro los grandes actores

Voz 1229 38:17 es son gestores del silencio no aquello a lo que llamamos sentido de la réplica es en buena medida agobia gobierna del silencio

Voz 0027 38:27 silencio

Voz 31 38:30 muy ruidoso permiso

Voz 6 38:33 ya hemos Silvio Berlusconi

Voz 0027 38:36 era uno de los protagonistas de la cartelera de este viernes el siempre excesivo Berlusconi al que retrata Paolo Sorrentino no es el único estreno interesante hoy todos con Pepa Blanes

Voz 1463 38:50 primer viernes de dos mil diecinueve llegan los primeros estrenos del año el cine español se atreve a adaptar a Paco Roca el creador de cómics como Memorias de un hombre en pijama con Raúl Arévalo en el papel de cuarentón pasados de rosca

Voz 1 39:04 quedan todas esas historia creada vida acababa

Voz 5 39:08 el índice entregas semanales

Voz 1 39:10 esto

Voz 1463 39:11 hay también cine político con Silvio y los otros el retrato que el cineasta italiano Paolo Sorrentino se marca de Berlusconi adicto al sexo a las fiestas a los excesos lo vemos intentar corromper a jueces empresarios políticos ya está jugadores del Milan

Voz 1340 39:26 Kimi rol político muy simple convencer a seis senadores para que se pasen a tu lado

Voz 1463 39:32 después del bunga bunga terminamos con una comedia buen rollito Ésta es una historia de amor ambientada en las calles de Nueva York IDC España con una mezcla de actores de Hollywood iraquí banderas Annette Bening Oscar a Isaac y Sergio Peris Mencheta

Voz 32 39:45 sí es que

Voz 0027 39:53 sobre cine vuelve el eterno dilema Carolina

Voz 1463 39:55 sí sobre quién debe ser el próximo protagonista de James Bond

Voz 33 39:59 de mujer lleva un vestido transparente cuyo una Beretta setenta desconocida

Voz 1628 40:06 Daniel Craig anunciado que esta será su última película como agente cero cero siete se estrena en dos mil veinte y el diario ABC especula sobre quién será su sustituto

Voz 0393 40:14 alguien de raza negra una mujer un

Voz 1628 40:17 el transexual quizá ya hay quinielas sobre el próximo o la próxima gente Idris él

Voz 0393 40:22 va Emily Blunt o Gillian Anderson

Voz 0027 40:34 son las ocho menos veinte de la mañana a las siete menos veinte en Canarias

Voz 16 40:37 tus padres quisieron que estudiar que fueras con traje corbata bien venga bien afeitado que de convertirse en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta

Voz 0027 42:24 el fútbol regresa de vacaciones Villarreal y Real Madrid empataron ayer Yves de hoy en la Liga vuelve oficialmente Duro buenas

Voz 0047 42:30 hola qué tal buenos días si el fútbol mejoraba las vacaciones ya de forma oficial hablamos del ayer y hoy Juan dos choques en primera Le Monde Girona el español legal es y otros dos en Segunda el Tenerife Elche es duelo entre primero y segundo que el Granada Albacete todo eso es lo es ya lo de hoy que comienzan las jornadas de el fin de semana de ayer en el aplazado terminó la jornada diecisiete con ese empate dos dos de Villarreal y Real Madrid los blancos no consiguieron cerrar el partido y Cazorla protagonista a abrir doy cerrando el marcador en la cerámica dejó un punto en Villarreal para el conjunto blanco Marcaron Benzema Iguarán remontaron el tanto inicial en apenas quince minutos el técnico del Real Madrid

Voz 38 43:07 Solari sobre su equipo la actuación anoche pero cuando no matan los partidos evidentemente corres el riesgo de de que los empate nosotros tuvimos tuvimos el partido nuestra mano lo tuvimos en en el final del primer tiempo y luego lo tuvimos en el segundo tiempo muy muy claras la de Lucas creo que es la más clara de todas y luego la de Marcelo que debimos haber matado el partido sino quedan abiertos

Voz 0047 43:29 las importantes en particular una de Lucas Vázquez en el segundo tiempo que no supo terminar ante Asenjo

Voz 0887 43:34 ah bueno Saura ha cerrado el parte

Voz 0047 43:37 todo el conjunto blanco es cuarto tiene treinta puntos a siete del Barça que primero Dani Carvajal sobre las posibilidades blancas en la Liga

Voz 0455 43:44 a la red en el ocho en los creo que queda queda mucho pero sí que era una jornada para sumar para sumar los tres puntos apretar a a los de arriba creo que todos vamos pues pues jodidos a casa después de remontar que era creo que lo más difícil no es el primer gol que hemos encajado tampoco sabría decirte el porqué pero hay que seguir trabajando creo que de puertas para dentro hay que estar más unidos que nunca Isabel que en tres días tenemos practicamente

Voz 0047 44:09 la otra final el domingo por la tarde a las seis y media en el Bernabéu ante la Real Sociedad el Villarreal visita Éibar el domingo por la mañana destacar de ayer el partido Santi Cazorla ya destacar también la vigesimoséptima lesión de Gareth Bale que sólo estuvo cuarenta y cinco minutos en el terreno de juego también destacamos que con este punto el Villarreal está fuera del descenso en El Larguero anoche el técnico Luis García Plaza

Voz 0455 44:32 cuando íbamos uno dos hemos tenido momentos muy buenos pero también los han tenido dos contras para más iconos para marcar el uno tres pero cuando son pues todos dos hemos tenido dos contraataques para hacer el tres dos hubiera sido la verdad que el éxtasis porque nos hubieran venido muy bien los puntos pero esto va a ser duro va a ser duro oí tengo que hacer una gran segunda vuelta para no tener problemas y eso vamos a hacer es que

Voz 0047 44:52 hoy recuperamos ya el pulso habitual en la Liga este mes hay fútbol prácticamente todos los días a falta de conocer horarios tenemos Copa también instó conocemos los horarios de hoy que son a las siete el Levante Girona a las nueve el Espanyol Leganés intenso una edición el Tenerife Elche y el Granada Albacete ambos a las nueve este último el de los Cármenes es donde se va a jugar primer puesto de la segunda división se enfrentan los nazaríes que son primeros del Albacete que es segundo además cierro con Baloncesto Euroliga decimosexta jornada el Real Madrid ganó Maccabi el Herbalife perdió con Khimki dos partidos para hoy a las siete menos cuarto Fenerbahce Baskonia a partir de las nueve el Barça recibe al uso

