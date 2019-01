Hoy por Hoy (04/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 0027 00:24 los socialistas catalanes se ofrecen a negociar los Presupuestos del Govern de Quim Torra silos independentistas aprueban los Presupuestos del Gobierno central lo ha planteado Miquel Iceta el primer secretario del PSC insiste en que no es un intercambio directo de apoyos pero sí una condición que puede Katy Esquerra aprueben las cuentas en el Congreso para que el PSC empieza a negociar los Presupuestos catalanes esta es una de las dos principales noticias políticas de este jueves cuatro de enero la otra es que el partido de Pablo Casado le va a ofrecer a Vox ayudas para los hombres víctimas de la violencia doméstica fuentes del PP confirman a la SER esta información que publica hoy El Mundo una contra oferta que le va a plantear el PP a Vox para garantizarse sus votos en la investidura andaluza pactar nuevas prestaciones para hombres agredidos por mujeres ni dos días ha tardado el PP en arrodillarse documentalmente ante el partido de extrema derecha y empezar a improvisar supuestas soluciones a una problemática social que no existe era exactamente lo que quería Vox mezclada todo desvirtuar la lucha contra la violencia machista en un totum revolutum de supuestas violencias domésticas que lo único que hace es relativizar la gravedad de la violencia contra las mujeres la que ha matado ya a novecientos setenta y seis mujeres en España y que si tiene causas específicas y estructurales y que si hacen necesarias las medidas de protección pero el secretario general del PP García Gea el número dos de Casado sigue sin verbalizar que ese tipo de violencia muy concreto sea de género o machista

Voz 3 01:53 la violencia está bien la gente a algo que todo tener terminante todo

Voz 0027 01:59 latir deben estar ahí precisamente para proteger los pero este tratar entre algodones a Vox en el que está cayendo la dirección nacional del PP escuece incluso dentro del propio PP escuchen a Borja Semper presidente del partido en Guipúzcoa

Voz 4 02:12 yo creo que hay una inmensa diferencia de una lejanía oceánica entre partidos que tenemos bien claro qué cosas con las que no se pueda jugar está el drama de la violencia contra la mujer es una de las que no puede estar sujeta a este a este mercadeo populista que nos quiere someter o el que está intentando meter en la política española vos

Voz 0027 02:32 vuelve el pánico en las Bolsas el anuncio que les contamos ayer que había hecho a Apple que reducía sus previsiones de ventas ha contagiado a las inversiones Carolina

Voz 1370 02:39 a Gómez anoche en Wall Street Apple se hundió un diez por ciento el Dow Jones el principal índice de Nueva York perdió casi un tres por ciento y el Nikkei japonés ha caído más de un dos por ciento está mal

Voz 1 02:48 pero los economistas insisten en que a pesar de las señales que

Voz 0027 02:50 apuntan a una desaceleración de la economía mundial no habrá una nueva recesión nos lo van a explicar esta mañana economistas como Moisés Martín Carretero

Voz 5 02:58 qué vamos a vivir un año con un crecimiento menor con menos creación de empleo en una economía que lógicamente está desacelerándose pero yo creo que hay que despejar cualquier duda de que en los próximos meses fallamos a entrar en recesión porque qué ocurre en Cisne negro sus propios con eso no es muy difícil de predecir de cualquier sexo no hay ninguna señal que indique que vamos a salir

Voz 0027 03:18 el Google se llevó casi veinte mil millones de euros en dos mil diecisiete al paraíso fiscal de Bermudas para reducir su factura fiscal en Europa

Voz 1370 03:25 lo hizo a través de su filial holandesa tal y como acreditan documentos de la Cámara de Comercio de ese país publicados por Reiter

Voz 0027 03:32 hoy van a recibir sus teléfonos y ordenadores los dos periodistas de Mallorca a los que un juez se los quitó para averiguar quién era la fuente de sus informaciones sobre un caso de corrupción algo por lo que ese juez está denunciado ya por atacar el derecho profesional de los periodistas

Voz 1370 03:45 ahora sabemos que el juez revocó su propia decisión sólo unos días después y además asegura que no se han abierto los teléfonos y ordenadores y que no sea examinado ni volcado eso contenía

Voz 0027 03:53 hoy les vamos a contar esta mañana en Hoy por hoy las muchas irregularidades que están saliendo a la luz en el nuevo juicio a Pablo Ibar español que pasó dieciséis años en el corredor de la muerte en Estados Unidos por un triple asesinato que él asegura que no cometió y ahora después de que el Supremo de Florida ordenara repetir el juicio reconociendo que Ibar fue condenado con pruebas muy débiles en el nuevo proceso se están arreglando cosas como ésta el único supuesto testigo que dijo ver Aibar cerca de la casa del crío se reconoce ahora que el hombre grabado por las cámaras puede ser Pablo Ibar o puede ser un amigo suyo de la bolera las

Voz 6 04:24 dos ruedas de reconocimiento fotográfica presencial fueron claramente amañadas sólo ponen a Pablo todo luego el resto de gente pues rubia en fin que

Voz 0027 04:35 hemos aparecen mal están el ex presidente de Amnistía Internacional España que ahora portavoz de la organización que trata de desmontar el caso de Pablo Ibar vamos a escuchar esta mañana también en Hoy por hoy a Tanya Ibar su novia

Voz 5 04:46 a abolicionista

Voz 0027 04:49 es un testimonio muy duro porque en cuestión de semanas Aibar lo van a leer o lo pueden volver a condenar a muerte ya no se podrá recurrir en los deportes el Real Madrid no despeja dudas en el primer partido de dos mil diecinueve Duro buenos días

Voz 7 05:07 qué tal buenos días empate a dos que deja a los blancos cuartos a siete puntos el líder y que les sirve al Villarreal para avanzar una posición escapar de los puestos de descenso el Real Madrid respondió al gol tempranero de Cazorla y precisamente el asturiano empató al final los tantos de Benzema y Raphael Varane además Garrett devolvió al ex

Voz 1389 05:23 sonar estuvo cuarenta y cinco minutos únicamente

Voz 7 05:25 el partido ayer fue aplazado hoy vuelve oficialmente la Liga también la segunda comienza la jornada dieciocho del fin de semana tiene dos partidos el primero a las siete Levante Girona el segundo a las nueve

Voz 8 05:34 el español Leganés y desde anoche alguien

Voz 0027 05:37 casi ochenta millones de euros más rico en Valencia

Voz 1370 05:40 el único acertante de categoría especial de la primitiva que validó su boleto en Tavernes Blanques en Valencia

Voz 9 06:35 creo que eran ellos creo que sí que sí que eran ellos que iban a hacer unos camellos descansando en una estación de servicio

Voz 11 07:25 los están ya a la vuelta de la esquina menos mal que los niños tienen el catálogo de juguetes del Corte Inglés y ese piden pues los juguetes más deseados de estas Navidades como los bebés llorones hay siete modelos diferentes como Minnie Mickey Panda Nahla o la estación de policía de súper things ya sabes todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés caía una nieve Mans aquella tarde de diciembre empezaba anochecer soy la narradora Belén Rueda al final de aquella cena de víspera de Navidad la señora Marc le

Voz 0278 07:59 junto en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar bien atrás en otros momentos resume que me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene asiento no

Voz 12 08:12 de humor

Voz 2 08:19 este cuatro de enero La Ventana Fitch la ficción sonora de estas navidades Amis Mujercitas ya disponible en Cadena Ser punto com

Voz 1 08:31 esta aplicación móvil en apoyo húngaros

Voz 2 08:36 hoy por hoy con Aimar Bretos el partido de lo social

Voz 0027 08:42 los catalanes se abre a negociar los presupuestos de Quim Torra siempre que los independentistas aprueben antes los presupuestos generales del Estado las cuentas que el Gobierno va a llevar dentro de unas semanas al Congreso que no saldrían adelante sin el apoyo de Esquerra IU del P de Cat Monica Peinado bon día

Voz 1 08:57 hola Gandía algo se está moviendo Mónica porque el PSC

Voz 0027 08:59 se había mantenido hasta ahora que no podía colaborar con Torras y seguían su deriva pero ahora Miquel Iceta si se abre a esa negociación

Voz 1600 09:06 el PSC dice que está dispuesto a negociar los presupuestos de la Generalitat pero solo si los independentistas apoyan las cuentas de Pedro Sánchez pero esta condición que ponen los socialistas catalanes de momento no se cumple desde Esquerra Republicana Sergi Sabrià asegura que no se ha producido ningún cambio que justifique que su formación apoye los Presupuestos Generales del Estado no

Voz 1389 09:26 si no se cumplían dos condiciones llegan movimientos en el ámbito antes represivo y de los de los presos también pues una una mesa de diálogo político a la bola

Voz 12 09:39 tal es solucionar la situación que hay allí

Voz 1389 09:41 muy bien Catalunya esto no se ha producido el primer

Voz 1600 09:44 Dario de los socialistas catalanes Miquel Iceta ha explicado a Efe que esto no es un intercambio de cromos que para que los presupuestos de la Generalitat sean buenos hay que contar con algunas de las partidas que prevén las cuentas de Sánchez a lo que los independentistas responden que muchas de las partidas se podrían

Voz 0027 09:59 probar al margen del proyecto de presupuesto gracias Mónica bueno pues más allá de los presupuestos la noticia política hoy pasa por lo rápido que Vox ha conseguido condicionar el relato del PP en algo tan tan sensible como la lucha contra la violencia machista el partido de ultraderecha había exigido que se equiparará la violencia de género con cualquier otra violencia dentro de los hogares y específicamente la que según ellos muchas mujeres ejercen contra los hombres aunque los datos digan que no es así pero eso a ellos no les importa bueno pues hoy el secretario general del PP Teodoro García Egea va a llamar a los dirigentes de Vox para intentar desbloquear la investidura andaluza ofreciéndoles ayudas específicas para ese supuesta problemática de hombres abuelos o hijos víctimas de mujeres Adrián Prado buenos días

Voz 0019 10:44 qué tal buenos días si la presión de Vox sobre el Partido Popular y Ciudadanos empieza a surtir efecto ante el posible bloqueo de la investidura de Juanma Moreno los populares mueven ficha tal y como adelanta el mundo y confirman a la SER fuentes de la dirección nacional el Partido Popular va a plantear a los de Abascal reforzar la normativa contra la violencia doméstica y mejorar la protección de todas las víctimas de malos tratos entre familiares esto supone por ejemplo que los hombres agredidos por mujeres también recibirían ayudas

Voz 1389 11:11 Becas como víctimas

Voz 0019 11:12 eso sí esta propuesta del PP queda al margen del pacto con Ciudadanos se negociaría tras la investidura y en ningún caso implicaría modificar la Ley contra la violencia de género ni eliminar las ayudas contra esta lacra tal y como exige Vox recordemos que el partido ultra argumenta entre otras cosas que la ley actual de Gent defensas a los hombres y también a los hijos frente a las denuncias falsas y pide que se cambie por una ley contra la violencia intrafamiliar

Voz 0027 11:35 Santiago Abascal el líder de Vox acaba de decir en Twitter que lo que le plantea el PP le parece una buena propuesta pero que quiere más que si quieren sus votos PP y Ciudadanos tendrán que sentarse con ellos para escuchar todo el programa de Vox especifica no sólo el PP también ciudadanos bueno ya no es sólo que el Partido Popular haya caído en esta trampa de las ayudas para hombres víctimas que sólo sirven para confundir y para apartar el foco de de la violencia machista es que en las últimas horas del propio PP han salido afirmaciones como ésta que van a escuchar Isabel Díaz Ayuso vicesecretaria de Comunicación de la dirección de Pablo

Voz 13 12:12 yo creo que nosotras muchas veces nos vemos inmersos en ese discurso feminista Paul que politico a todo y que lo hace todo irrespirable que al final en los juzgados crea muchas veces indefensión para los hombres

Voz 12 12:23 a mi juicio de la manera que clama

Voz 0027 12:25 indefensión de los hombres en los juzgados españoles lo decía allí son la Sexta pero ni de lejos todo el PP está en semejante deriva así respondía ayer el candidato a alcalde de San Sebastián Borja Semper en Radio Euskadi usted no es partidario de que el PP pacte con voz

Voz 1216 12:39 sí es partidario creo que el Partido Popular tiene que buscar pactos y entendimientos con otras formaciones con las que comparte determinados principios de estabilidad de pacto constitucional de concordia nacional

Voz 1 12:52 yo creo que bous es una es una

Voz 1216 12:55 realidad política que ha venido a romper esos grandes consensos constitucionales y a girar en torno a la concordia por su tono por el fondo de su discurso por la materias por las matarse quiere poner sobre la mesa

Voz 0027 13:08 ocho y trece de la mañana siete y trece en Canarias Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 13:11 qué tal Aimar buenos días fíjate hemos pasado ya de la violencia de género a la violencia doméstica acabaremos llamándole matrimonio e como sigamos así estaba escuchando ahora las declaraciones de Díaz Ayuso de de Borja Semper y me está dando cuenta de que Pablo Casado tienes

Voz 0027 13:28 Garzón cuando habla de una derecha sin complejos que nota

Voz 1389 13:31 tiene miedo a decir la verdad después la derecha acomplejada cobarde y con miedo al que dirán lo que ocurre es que esa derecha miedosa la representan Eli Díaz Ayuso que tienen tanto miedo a enfadar a Vox que ya no sé si es miedo realmente sólo devoción al final resulta que el PP que quiere casado ese Press sin complejos y sin miedo a decir la verdad lo está representando ahora mismo porcentaje Sémper no es ese ese PP desacomplejado y políticamente incorrecto de Casado lo asocia a un discurso contra débiles minoría y adversarios políticos pero realmente donde hay que ser políticamente correcto desacomplejado es contra quienes quieren mandar en el partido desde fuera en este caso sería sería Vox es contra Vox contra quién hay que ser valiente no contra el feminismo pero estamos viviendo en un tiempo en el que se piden medallas al coraje por meterse con los inmigrantes o los gays mientras se baja la cabeza y se dice sí señor ante ante todo lo demás fíjate uno es valiente cuando tiene algo que ver

Voz 14 14:30 a ver

Voz 1389 14:31 no cuando espera que le pasen la mano por el lomo tiene una galleta que es lo que está ocurriendo ahora mismo

Voz 14 14:36 en el PP respecto a Vox en Andalucía

Voz 1389 14:39 menos como bien claras de sus políticos más dignos y aquí incluyo además de Semper al candidato del PP por Pontevedra y esto es importante Se llama Rafa Domínguez ha dicho que si hay que ir a la oposición Seva este señor es un hombre de Alberto Núñez Feijóo por lo tanto creo que tiene su su importancia el discurso que ha mantenido el que mantiene Manuela

Voz 0027 15:00 hoy hasta el lunes hasta el lunes un beso chao

Voz 2 15:03 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 15:06 que el hundimiento de un diez por ciento anoche de Apple en embolsa arrastrando a todo el sector tecnológico y tiñendo de rojo intenso los índices de Estados Unidos también esta mañana en Asia suponen un nuevo indicador de lo nerviosos que están los inversores ante los síntomas de desaceleración económica unidos a la política monetaria de la Reserva Federal y a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en que puede derivar todo esto Paula Losada

Voz 1693 15:28 Juan Ignacio Crespo asesor del Fondo multiplique los Globo al Renta cuatro recuerda que hace tres años vivimos una situación muy parecida con la devaluación del yen con caídas en los balances de grandes empresas pero entiende que hoy no estamos en ese escenario

Voz 1193 15:41 es es fruto fundamentalmente de la subida de los tipos de interés que estaba haciendo la Reserva Federal de EEUU ya son tres años seguidos subiendo lo estoy pasando los desde cero hasta dos coma cincuenta por cien

Voz 0027 15:55 de dice están también el hundimiento arrepentir

Voz 1693 15:58 no del precio del petróleo o las consecuencias de la tensión comercial entre EEUU y China Moisés Martín Carretero de Economistas frente a la crisis suma otro factor de riesgo

Voz 15 16:07 sí pero existe sin acuerdo puede ser un mal negocio para el Reino Unido desde luego pero también para paro

Voz 16 16:13 I particularmente para España en la medida en que tenemos

Voz 15 16:15 mucha relación con ese país entero

Voz 1693 16:18 explican que sí que estamos en desaceleración pero consideran que ahora mismo no hay ningún elemento con la intensidad o entidad suficientes como para ser decisivo a la hora de desencadenar una recesión

Voz 17 16:30 Emilio Ontiveros buenos días buenos días presidente

Voz 0027 16:33 Analistas Financieros Internacionales Emilio la ministra de Economía Nadia Calviño nos decía ayer aquí en Hoy por hoy que es obvio que la economía mundial está empezando a crecer menos pero que eso no es el prólogo de una recesión ni siquiera de un estancamiento como tal un crecimiento cero estás de acuerdo

Voz 18 16:49 sí básicamente si yo creo que que es un hecho que la economía mundial en los últimos meses desde el año pasado había iniciado un una desaceleración clara y además de forma genérica no no solamente las economías avanzadas no solamente en la eurozona sino también y de forma particularmente inquietante la segunda gran economía del mundo China que a sus problemas internos de endeudamiento añade los derivados de esas tensiones comerciales un crecimiento claramente menor tiene va a ser la economía qué puede frenar en mayor medida en el crecimiento de la economía mundial en ese año pero efectivamente el cuadro clínico por así decirlo está muy distante de lo que puede ser una recesión en toda regla

Voz 0027 17:39 en mil que Illa que hablas Emilio de de cuadro clínico este es fría

Voz 5 17:44 cómo puede afectar a

Voz 0027 17:47 al bolsillo del español me refiero en sueldos en empleos en hipotecas cómo afecta a la persona que nos está escuchando

Voz 18 17:52 los fíjate eh en sueldos yo diría que dos mil diecinueve no va a encontrar una alegría particular en las empresas e como para que éstas eleven empleo o incluso eleven de salarios no yo creo que el tono de marcada moderación casi de estabilidad que han mostrado los salarios españoles después de de la recuperación puede continuar prácticamente en todos los sectores sin embargo desde el punto de vista de los tipos de interés los que tengan una hipoteca como tú señalas las empresas pequeñas y medianas que tengan deudas tienen que empezar a asumir que es probable que a lo largo de este año dos mil diecinueve probablemente más al final que al principio empecemos a atisbar un repunte en los tipos de interés el Banco Central Europeo ya lo ha señalado ya desde el pasado día treinta y uno ha dejado de comprar deuda pública en cantidades más propias de un mayorista las cosas efectivamente van normal es decir si la inflación no cae mucho más es altamente probable no que a finales de año los tipos de interés repunte en por lo tanto para alguien que tenga una hipoteca vinculada al dichoso euríbor es altamente probable que los tipos de interés no le vayan a dar ninguna alegría

Voz 17 19:17 Emilio Ontiveros como siempre gracias

Voz 1389 19:23 sabes esa sensación de cuando te despiertas

Voz 1 19:26 estoy preocupado bueno pues multiplica esa sensación

Voz 19 19:33 nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 2 19:43 el Atlético de Madrid Dias hacen posible que te lleves

Voz 20 19:46 acaso un pedazo de la historia del Vicente Calderón en una edición limitada de la que podrás disfrutar toda la vida desde sólo treinta y cuatro con no veinticinco euros con sigue una pieza única del césped en el que Zapatero se convirtió Xavi diez vídeos e hizo hombre

Voz 2 20:00 reserva lo ya en tres W punto hasta siempre Calderón

Voz 2 20:13 en Hoy por hoy

Voz 1370 20:17 qué tal muy buenos días mañana fría de nuevo en Madrid con alerta por bajas temperaturas que continúa ahora mismo tenemos un grado en el centro de la ciudad ya hay fecha para las obras de la plaza de España comienzan el próximo mes de febrero y tendrán un plazo de ejecución de veintiún meses el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado ya los trabajos a dos empresas con una inversión total de casi sesenta y dos millones de euros Javier Jiménez Bas

Voz 0887 20:40 las empresas adjudicatarias son servicios urbanos y del medio ambiente pasa y Fomento de Construcciones y Contratas ambas con compromiso de constituirse en unión temporal de empresas el proyecto redactado por los arquitectos Fernando Porras Aránzazu La Casta Lorenzo Fernández Ordóñez resultó ganador del concurso de ideas del Ayuntamiento tras ser evaluado hartos contempla la reducción del tráfico rodado y el aumento de los espacios peatonales conectará la plaza con las áreas verdes cercanas especialmente con la plaza de Oriente en los Jardines de Sabatini el Parque del Oeste o el Templo de Debod Además se pretende garantizar la accesibilidad y la mejora medioambiental con más vegetación y coordinación con los sistemas de movilidad sostenible del presupuesto de la obra es de más de cincuenta y un millones de euros a los que hay que sumar el IVA unos diez millones

Voz 1 21:27 en una primera etapa se prevé dar continuidad a la Gran Vía con el paso en diagonal

Voz 1370 21:34 así la Asociación de memoria histórica pide contundencia al Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco el prior del Valle de los Caídos falangista antes que religioso se niega a facilitar el acceso para hacerlo el Gobierno ya ha manifestado su intención de seguir adelante Emilio Silva de la Asociación de Memoria Histórica recuerda que el prior no es la máxima autoridad en el asunto

Voz 5 21:55 bueno él está haciendo digamos que se está enganchando a la que vaya a ocurrir con esa resolución dentro de sus competencias dentro del Valle no son limitadas por dos cosas una porque pertenece a una orden es decir donde existe una jerarquía qué es la orden benedictina y luego porque la esa orden además digamos que por encima tiene la Conferencia Episcopal no es quién lo iba a instancia debe negociar con el Gobierno esos asuntos salvo que haya decidido sublevarse por decirlo así por tu cuenta

Voz 1370 22:28 hablaba en La Ventana de Madrid Emilio Silva el caso es que toda esta polémica podría ser la causa de un aumento significativo en las visitas al Valle de los Caídos ha subido un treinta y cuatro por ciento

Voz 0887 22:38 el pasado año recibió más de trescientos

Voz 1370 22:41 mil visitantes es viernes cuatro de enero hay más noticias que repasamos en titulares con Elena

Voz 22 22:45 Méndez finaliza la huelga de dos días de los trabajadores de Amazon de la planta de San Fernando los sindicatos cifran el seguimiento en un setenta por ciento y aseguran que hay retrasos en los pedidos de los de los clientes la plantilla reclama mejoras salariales y de conciliación familiar

Voz 1370 23:00 los sindicatos celebran que el paro haya bajado en dos mil dieciocho pero señalan que sigue habiendo dos sombras fundamentales la temporalidad que suponen un ochenta y cinco por ciento de los contratos firmados y la desigualdad el cincuenta y ocho por ciento de las personas desempleadas son mujeres

Voz 22 23:13 estanque del Retiro estrena dos embarcaciones adaptadas para personas que utilizan sillas de ruedas que ahora podrán entrar a estas barcas y también remar en total están que tiene XXXIII nuevas embarcaciones una nueva pasarela adaptada para personas con movilidad reducida que da acceso al barco solar del lago

Voz 1370 23:28 el Teatro Real acogerá mañana el concierto benéfico de Reyes con el grupo de Pedro y la Banda Sinfónica de Madrid las entradas ya están agotadas el dinero recaudado en este espectáculo cultural será para la Fundación dale es la palabra que integra a personas con discapacidad auditiva el líder de la banda Jairo Zavala vecino de Aluche subirá al escenario artistas invitados sorpresa

Voz 1 23:51 en Hoy por hoy

Voz 1370 23:54 el Real Madrid no pasó del empate en Villarreal en el

Voz 1389 23:57 primer partido de dos mil diecinueve José Antonio Duro

Voz 1370 24:00 el buenos días buenos y así con empate a dos volvió ayer el

Voz 7 24:02 pudo el con ese partido aplazado que se le complicó al Real Madrid y eso que remontó con goles de Benzema llevarán el tanto inicial nada más comenzar de Santi Cazorla y al final el asturiano que firmó el empate el Real Madrid que no cerró el partido y lo terminó pagando escuchamos a Solari tras el primer

Voz 12 24:15 choques

Voz 24 24:15 el año cuando no matan los partidos evidentemente corres el riesgo de que los empates nosotros tuvimos tuvimos el partido nuestra mano lo tuvimos en en el final del primer tiempo eh debimos haber matado el partido sino quedan abiertos

Voz 7 24:27 del partido de ayer destacar que Gareth Bale se volvió a lesionar y esto únicamente cuarenta y cinco minutos sobre el terreno de juego es es el aplazado hoy vuelve la liga lo haces de las nueve para el Leganés que visita a Cornellá El Prat para medirse al Espanyol después de presentar en el día ayer habrá Wade su primer refuerzo

Voz 0733 28:09 las empresas privadas de autobuses discrecionales han tomado por tercera vez la Gran Vía contra Madrid central quieren un permiso especial para poder recoger y dejar a turistas en los hoteles Begoña Aranda es portavoz del colectivo de autocares independientes discrecionales de Madrid

Voz 1370 28:22 estamos protestando porque el ayuntamientos está empeñado en que no podamos realizar nuestro trabajo y nuevamente queremos bueno no es que queramos es que se necesita

Voz 0733 28:32 que que la Gran Vía esté abierta a carga y descarga de pasajeros detalló hoy hay cabalgatas de Reyes en los barrios Villa de Vallecas Carabanchel Usera Tetuán Monte Carmelo Barrio del Pilar San Blas Canillejas y Ciudad Lineal ya ayer se presentaban las tres carrozas reales que desfilarán en la cabalgata de mañana luminosa es minimalistas y con papeles enrollados con los más de trescientos mil deseos de los pequeños madrileños

Voz 32 28:55 hola Exeo la carroza de Melchor dorada la de Gaspar Rosa la del Rey Baltasar azul las estructuras están hechas de los treinta mil papeles mágicos con los deseos de los madrileños que se han acercado esta fiestas al Palacio de Cibeles para entregar su carta particulares el objetivo este año ha sido la participación ciudadana Nacho Santos el director artístico de la Navidad madrileña

Voz 33 29:14 este año la cabalgata hemos querido dar un paso un paso más allá excusa para que sepa ciudadana este es un ejemplo de los grandes proyectos participativos que podremos ver este año además de el proyecto con el gigante de la cabalgata que ha desarrollado Cultural Conde Duque y a través del cual todas las personas boca una construcción de diferentes personajes como desfilar como Zougam antes de la Coco

Voz 32 29:38 también han presentado otra de las novedades de este año la mochila tortas para que las personas con discapacidad auditiva puedan escuchar el espectáculo a través del tacto el ayuntamiento repartirá alrededor de cien equipos como éste a todo aquel que lo solicite previa entrega de documento que acredite discapacidad y DNI

Voz 1 29:53 pues Félix Puente de Reyes para todas las áreas

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 0027 30:21 sólo cuarenta y ocho horas después de su toma de posesión el presidente de Brasil bolso sonaron ha empezado ya una purga político ideológica de los funcionarios corresponsal en Río Francho Barón saludo

Voz 34 30:31 ser la limpieza de funcionarios simpatizantes y militantes del Partido de los Trabajadores análogos ya ha comenzado las instituciones brasileñas tal y como ha confirmado el ministro de la Casa Civil y mano derecha Paulson Haro o Nick Lorenzo ni sólo en su cartera han sido despedidos trescientos veinte cargos de confianza y comisionados que tendrán que someterse a un nuevo proceso de selección si quieren volver a su puesto vetos

Voz 2 30:55 ya forma parte de esa frase que el presidente de CC pero ante la campaña de acción del Gobierno federal en juego de palabras en portugués que va

Voz 34 31:05 simplemente quiere decir fumigar el Gobierno de cuadros relacionados al Partido de los Trabajadores Paul sonaron ha ordenado la misma medida en los antiguos ministerios de Economía planificación comercio exterior in

Voz 0027 31:18 es que hay empleo Lorenzo ni también

Voz 34 31:20 plantado que en el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes Se les sugiriera a todos los miembros del nuevo equipo que tomen la misma medida en total ciento veinte mil cargos podrían ser despedidos según Lorenzo

Voz 0027 31:34 aquí en España en la Audiencia Nacional ha vuelto a negarle la libertad provisional al ex comisario Villarejo que lleva un año en la cárcel acusado de blanqueo organización criminal extorsión cohecho este policía que existe en el Ministerio del Interior bajo distintos gobiernos que fue el hombre que trabajó en la política de Fernández Díaz al que Cospedal y su marido encargaban supuestamente trabajos para el PP este hombre Villarejo había pedido crear en libertad a la espera a juicio pero la magistrada María Tardón considera que en lugar de disminuir el riesgo de fuga a medida que va avanzando la instrucción iba descubriendo cosas nuevas cada vez ven más probable que en Villarejo intente escaparse o destruir pruebas y en Cataluña el Gobierno al quinto Ray en concreto el departamento de la consellera el sarta di ha contratado con un sueldo público de ochenta mil euros a la hija de Daniel Osácar extesorero de Convergència que fue condenado a cuatro años de cárcel en el caso en tres por ciento por la corrupción de Convergència Radio Barcelona marca Peinado

Voz 1600 32:26 Monica Osácar fue cesada con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución y como ha ocurrido con otros cargos ahora vuelve a la Generalitat lo hará como asesora en materia de comunicación digital dependerá orgánicamente del departamento de Presidencia cuando se aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco se encargaba del área de publicidad institucional un cargo que ocupaba desde el año dos mil once cuando fue designada por el Gobierno de Artur Mas

Voz 2 34:17 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 34:21 y con Lucía Méndez buenos días

Voz 12 34:23 buenos días Jesús Maraña cómo estás buenos días

Voz 0027 34:25 hola buenos días y Ernesto de Kaiser muy buenos días abren dos minutos Vanessa del análisis pero antes Iratxe García buenos días Iratxe García es la jefa de la D duración del PSOE en el Parlamento Europeo es miembro destacado de la ejecutiva federal del Partido Socialista señora García la dirección nacional del PSOE apoya el planteamiento el PSC de negociar los presupuestos de Torra en Cataluña si los independentistas aprueban los Presupuestos del Gobierno central

Voz 16 34:50 buenos la decisión del PSC de de aprobar o no los presupuestos en Catalunya es una decisión que les corresponde a ellos y por lo tanto en lo que están David

Voz 32 35:00 pero es verdad que el PSOE en estos momentos

Voz 16 35:02 se en sacar adelante unos presupuestos generales para para este país para España que respondan a lo que la ciudadanía está necesitando en estos momentos unos presupuestos sociales y un once de presupuestos que sean capaces de resolver los problemas de la gente en eso es en lo que está la dirección federal del PSOE insisto luego con respecto a las posiciones de los partidos irá de las votaciones en los parlamentos autonómicos son decisiones que les corresponden en el pesadas en esos niveles la dirección de los partidos

Voz 0027 35:36 pero más allá de que la decisión última les corresponde efectivamente a los socialistas catalanes la dirección federal ve con buenos ojos el planteamiento que ha hecho en las últimas horas Miquel Iceta de abrir una negociación para los Presupuestos catalanes si antes los independentistas catalanes aprueban los Presupuestos centrales

Voz 16 35:53 Miquel Iceta oí el PSOE desde de Catalunya igual que el PSOE del resto de España quieren que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante igual que lo quiere el resto de ciudadanía que están esperando a como digo que que seamos capaces de responder a los problemas de la gente queremos hablar de las pensiones queremos hablar de la de copago farmacéutico queremos hablar del subsidio a las personas mayores de cincuenta y dos años y eso sólo se ve aprobando los presupuestos generales del Estado por lo tanto el interés que tiene el PSOE federal de que estos presupuestos salgan adelante en este mismo interés que tiene el empecé a partir de ahí vuelvo a insistir en que lo que es la gestión sus definiciones les corresponden a ellos y nosotros vamos a seguir trabajando en la línea de en la que estamos trabajando desde negó en fear contra el resto de fuerzas políticas su unos presupuestos para nuestro país unos presupuestos para para los hombres y mujeres de este país

Voz 0027 36:57 siempre por concretar entiendo que les parece bien lo que ha dicho Mike

Voz 16 37:01 vuelvo a insistir otra vez que al compañero Miquel Iceta le corresponde llevar a cabo la la diré John eh de de su grupo parlamentario y nosotros no tenemos que entrar en las consideraciones son las valoraciones de las decisiones que se toman en estos niveles pero quiero dejar muy claro que hay una sintonía total entre la dirección del PSC la dirección del Partido Socialista Obrero Español por supuesto y como no podía ser de otra manera

Voz 0027 37:29 sabía la dirección federal del PSOE Iceta iba a plantear esto

Voz 16 37:33 vuelvo a decir que hay una buena sintonía pero que en cualquier caso las decisiones en cada uno de los niveles les corresponden a las direcciones correspondía

Voz 0027 37:41 yo sólo le he preguntado si sabía la dirección federal del PSOE que Iceta iba a plantear esto

Voz 16 37:46 vuelvo a decir que hay una sintonía plena entre la dirección del PSC y la dirección del Partido Socialista Obrero Español

Voz 0027 37:53 eso quiere decir que si lo sabían señora Garcías que no me estaba no está contestando a la que te estoy preguntando

Voz 16 37:58 hay yo le le puedo le puedo contestar el sobre las cuestiones que en estos momentos estamos trabajando yo les puedo contestar en la medida en la que el Partido Socialista está trabajando en estos momentos lo que estamos ocupados es que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante para responder a los problemas de la gente en esos sino que está en la dirección federal

Voz 0027 38:23 el PP y Ciudadanos cuando se les pregunta cómo pueden pactar con un partido como Vox en Andalucía que defiende planteamientos de constitucionales lo primero que responden es que el PSOE ganó una moción de censura con partidos que ha llevado a cabo acciones anticonstitucionales

Voz 16 38:39 bueno es una respuesta que hemos dado en muchas ocasiones y que el PP y Ciudadanos deberían dejar de faltar a la verdad es que el Partido Socialista Obrero Español no tiene ningún pacto con otras fuerzas políticas lo que ha hecho ha sido sacar adelante una moción de censura da para regenerar la vida política de nuestro país para ser capaces de responder a lo que la ciudadanía antes y a partir de ahí estamos negociando con todas las fuerzas políticas en medidas que este Gobierno tiene que sacar adelante el diálogo está abierto con todas las fuerzas políticas no hay un pacto cerrado es poner unas fuerzas u otras por lo tanto eso es muy distinto a lo que en estos momentos Partido Popular Ciudadanos está planteando con respecto a Andalucía es donde por supuesto necesita de los votos de la extrema derecha para poder sacar adelante un gobierno él para poder sacar adelante son se deseos de te ocupar los sillones en Andalucía y eso lo van a hacer pues se utilizando como moneda de cambio galas las mujeres y utilizando como moneda de cambio principios fundamentales de la democracia de nuestro país creo que lo que debería de hacer el Partido Popular y Ciudadanos es ser más responsables eh entender que estamos en un momento delicado para para nuestro país y ponerse manos a la obra para poder responder a los que la ciudadanía se en estos momentos

Voz 5 40:07 está esperando de la clase política

Voz 16 40:10 sé que seamos capaces de resolver sus problemas y en eso es en lo que está la dirección federal del PSOE IN su es lo que está el Gobierno de España intentó dando resolver los problemas de la gente hablando de la subida del salario mínimo hablando de la revalorización de las pensiones o planteando medidas como él se el fortalecimiento de la política de educación y de Sanitas las políticas sociales qué necesitamos fortalecer como estado de bienestar en España en eso es en lo que nos van a encontrar al Partido Socialista

Voz 0027 40:42 el PP no ha confirmado la información que publica hoy El Mundo Teodoro García les va a ofrecer a los dirigentes de Vox ayudas para hombres víctimas de violencia doméstica después de tu partido ultraderecha haya pedido un cambio en la ley para equiparar la violencia de género con cualquier otro tipo de violencia crear una seudo Ley de violencias intrafamiliares bueno el PP lo que hace es decir mantenemos las ayudas a las víctimas de la violencia machista pero nos comprometemos a negociar con Vox más adelante ayudas para aquellos hombres que sean víctimas de las eres qué opina

Voz 16 41:13 pues sinceramente me parece que el PP está entrando en el juego que quería la ultraderecha de este país y es igualar la violencia de género con cualquier otro tipo de violencia in me parece un alto sinceramente a las mujeres me parece un insulto a las cuarenta y siete mujeres que el pasado año fueron asesinadas en manos de de la violencia machista de dos hombres eh me parece que quiere igualar la violencia que sufren las mujeres en este país la Europa por el mero hecho de ser mujeres con lo que es la violencia en general es realmente es una falta de respeto a algunas de las mayores lacras que tenemos en estos momentos en nuestro país insisto hay mujeres que están siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres y querer igualar la violencia de género con a cualquier otro tipo de violencia me parece un insulto hay datos es de las Fiscalía hay datos del Consell jo General del Poder Judicial donde avalan que la realidad es que el que a cada noventa y nueve mujeres que han sido víctimas de violencia de género sólo hay un caso de violencia de hombres con respecto mujeres y por supuesto que esos casos están dentro de lo que es el sistema penal y hay una respuesta el dispositivo sociales al respecto pero lo que hace el Partido Popular en este caso es entrar al juego tengo una posición ideológica de la extrema derecha en España uno al IES querer acabar con con un debate que debemos de te asumiría es que esta sociedad tiene que hacer frente a la violencia contra las mujeres y frente a eso es lo que tiene que haber es un arreón cuesta contundente no del Partido Socialista no de las mujeres de toda la sociedad en este país

Voz 0027 43:01 y debe Susana Díaz intentar presentar a la investidura en Andalucía

Voz 16 43:06 bueno es la la compañera Susana Díaz eh ha ganado las elecciones se den en Andalucía es la compañera Susana Díaz ha dicho cuál es su posición al respecto por lo tanto también en este sentido se ha al Partido Socialista de Andalucía y a ella como el dirigente política como secretaria general del partido en Andalucía corresponde es trasladar o mantener esa posición pero yo sigo insistiendo en que quede abandonado las las selecciones se le puede corresponder a corresponder el presentación de su investidura

Voz 0027 43:42 si finalmente los socialistas pasan a la oposición en Andalucía el lo mejor para el proyecto el suelo andaluz es que lo siga liderando Díaz

Voz 16 43:49 el futuro del PSOE de Andalucía lo decidirán los militantes los hombres y mujeres que forman parte del Partido Socialista de de Andalucía hay contará con el apoyo y con el respeto de la dirección federal

Voz 0027 44:03 Irán sigan hacía terminamos y nos vamos sin sin que mayo dichos si les parece bien que que Miquel Iceta ofrezca estudiar los presupuestos catalanes a cambio de que los independentistas aprueben los generales es es por el miedo que les supone al coste electoral que puede tener esto para el PSOE

Voz 16 44:21 no no hay no hay ningún miedo hay una responsabilidad votantes que tenemos desde el Partido Socialista de de sacar adelante el el futuro de este país que se necesita un compromiso fundamental estoy segura que que vamos a al volcar todo nuestro esfuerzo es que esos presupuestos en España salgan adelante y podamos responder a lo que los hombres y mujeres de este país están esperando de nosotros

Voz 17 44:46 Iratxe García Partido Socialista gracias buenos días gracias a vosotros

Voz 0027 44:50 Méndez Ernesto de Kaiser Jesús Maraña vamos ordenar el debate porque hay muchas aristas aquí e iremos a Andalucía iremos también a la violencia de género pero lo primero que Iceta se abra negociar unos presupuestos de la Generalitat si el P de Esquerra aprueban los logros las cuentas generales del Estado no hay manera de saber si al PSOE le parece bien o le parece mal o si la dirección federal del PSOE lo sabía o no lo sabía no hay manera Lucía

Voz 12 45:16 pues hombre a mí me parece bastante extraño que la dirección federal del PSOE sea que el el presidente del Gobierno que a pesar de que ésta está de vacaciones no haya hablado con Miquel Iceta para tratar esta cuestión sobre todo porque yo creo que tienen una relación muy cercana no a mi me parece que este es un movimiento uno más de buena voluntad del Partido Socialista ah hacia el gobierno independentista y que preside Quim Torra a una muestra de buena voluntad que por cierto no se está viendo respondida por la misma actitud por parte del gobierno independentista de Quim Torra y te diré hay que recordar que a pesar de las reunión de la Reunión de en fin que tuvo lugar en Barcelona hay que supuso un coste sin duda para el Gobierno de Pedro Sánchez en términos políticos pues la verdad es que no hay un compromiso ni siquiera una propuesta ni siquiera una iniciativa por parte de los grupos independentistas en la Cámara para ha para aceptar la tramitación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados no ayer mismo hubo otras declaración más declaraciones de de un representante de ERC diciendo que el PDK diciendo que ni siquiera está garantizado que que vayan a permitir a superar el trámite de la de las enmiendas a la totalidad que es el primer trámite al que se tienen que someter los Presupuestos en el Congreso es decir que en este panorama cuando ni siquiera ha hay una disposición de ánimo de los de los partidos catalanes e independentistas de la cámara para y ni siquiera renunciar a presentar una mina de devolución a los presupuestos de Pedro Sánchez pues esta iniciativa de Iceta pues parece que es una a otra una una caña más de pescar que se que Se que que se tira a ver si a ver si hay agua no a ver si hay peces no lo sé no no no no veo en la otra parte ni pizca de flexibilidad en este sentido

Voz 0027 47:38 como lo es tu Ernesto

Voz 0587 47:40 bueno yo creo que hay que analizar la iniciativa de Iceta en el contexto de una iniciativa del Gobierno Pedro Sánchez no es una iniciativa individual de Iceta Iratxe García te lo ha dicho hay sintonía total lo último que lo que tú quieres que te ponga un titular para que salga mañana en todos los periódicos donde la derecha de este país a través de los medios de comunicación diga que está negociando con lo que eso la anti constitucionalistas por cierto también el PP negoció con los anti constitucionalistas y le permitió después de las elecciones formaron grupos de manera subrepticia en el Congreso sin que todavía sepamos las características concreta pero fue así entonces lo que está pasando es que lo que quiere el Partido Socialista según mi información fortalecer a los sectores dentro del Parlamento español que son partidarios de los sectores de la socialmente que son partidarios de digamos abrir la negociación y probablemente aprobar los presupuestos

Voz 0027 48:41 es un grupo parlamentario Islami toda la mitad