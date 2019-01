Hoy por Hoy (04/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve las ocho en Canarias con el partido socialista no termina de aclarar si conocía la intención de Miquel Iceta de ofrecerle a Quim Torra el la posibilidad de apoyar sus Presupuestos de la Generalitat a cambio de que los independentistas apoyen las cuentas de Sánchez en el Congreso la portavoz del PSOE en Bruselas Iratxe García insiste en que esa es una decisión que le corresponde tomar al PSC aunque sí reconoce que va en la línea de lo que busca la dirección federal

Voz 1 00:43 el compañero Miquel Iceta le corresponde llevar a cabo la la dirección de de su grupo parlamentario y nosotros no tenemos que entrar en las consideraciones son las valoraciones de las decisiones que se toman en estos niveles pero quiero dejar muy claro que hay una sintonía total entre la dirección del PSC y la dirección del Partido Socialista Obrero Español

Voz 0027 01:07 además Carolina la portavoz se las ha criticado

Voz 0393 01:09 no duramente la decisión del PP de apoyar ayudas para los varones que sufran violencia doméstica a cambio del apoyo de Vox en Andalucía dice que el Partido Popular le está haciendo el juego a la ultraderecha le parece un insulto que se pretende equiparar la violencia sobre las mujeres a otro tipo de violencia acabamos de conocer que la India la policía ha detenido a mil cuatrocientas personas en las protestas que se están desatando por la entrada de dos mujeres en edad de en un templo han sido las primeras en hacerlo después de que el Tribunal Supremo levantar en septiembre la prohibición que pesaba sobre ellas al considerarlas impura si sigue en paradero desconocido el embajador norcoreano en Italia se le perdió la pista hace dos meses y desde Corea del Sur apuntan a una posible deserción también un medio surcoreano asegura que el hombre ha pedido asilo en Italia pero el Ministerio de Exteriores italiano dice que no le consta Ana Button desapareció junto a su esposa y a sus hijos antes de terminar el trabajo que le habían designado algo que sugiere que podría ser de una familia privilegiada porque normalmente a los funcionarios de Corea del Norte que se van al extranjero les obligan a dejar en su país algún miembro de su familia habitualmente algún niño para evitar una deserción Corea del Norte ya mandado a Italia a otro diplomático mientras investiga qué es lo que ha pasado que China acaba de ejecutara su propio Jack el Destripador así llamaron los medios de ese país a un asesino en serie que mató a once mujeres a lo largo de catorce años y que permaneció oculto durante casi tres décadas al final lo atraparon gracias a familiar suyo Isabel Villar buenos días buenos días Gao Chen John empezó a asesinar mujeres en mil novecientos noventa y ocho y no paró hasta dos mil dos pero la policía siempre estuvo lejos de pillarlo a pesar de que encontraron muestras de su ADN las víctimas víctimas jóvenes incluso una niña de ocho años a las que violaba y asesinaba con tal brutalidad que la prensa empezó a llamarle el IAC destripador chino un hombre que pasó desapercibido hasta trece años después de su último asesinato en dos mil quince la policía detuvo por un delito común a una persona que resultó ser familia del criminal al tomarle muestras saltó la coincidencia Concha en John y los agentes consiguieron detenerlo fue a juicio confesó y acaba de ser ejecutado después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena a muerte el fin de semana de Reyes empieza con veinte provincias en alerta por bajas temperaturas entre menos cuatro y menos ocho grados esperan

Voz 2 03:13 Madrid y las dos Castillas Aragón Navarra Álava hay algunos puntos de Catalunya

Voz 0027 03:28 nueve y tres de la mañana ocho y tres en Canarias

Voz 0027 04:39 estamos con esta mañana que tal y como publica El Mundo el PP le va a ofrecer a Vox ayudas para los hombres víctimas de la violencia doméstica es una contraoferta para garantizarse sus votos e investidura andaluza el PP confirma que Teodoro García Egea va a hacer esa llamada para pactar nuevas prestaciones para hombres agredidos por mujeres entra de cabeza por tanto el PP en la red argumental de Vox si acepta que se mezcle la violencia de género que son problema específico gravísimo que tenemos en España novecientos setenta y seis mujeres asesinadas que se mezcle con una supuesta realidad de asesinatos de hombres por parte de mujeres que no llega ni siquiera a la condición de una suma de sucesos todo mezclado todo relativizado todo pervertida en un debate gravísimo Marisa solito buenos días presidente de la Fundación Mujeres Marisa cuáles son los peligros de mezclar en el debate en la producción contra la violencia machista la de los hombres

Voz 4 05:34 bueno pues básicamente un juego de de confusión no que se viene a sumar a otros discursos en contra de la Ley Integral de Violencia de Género de las de los que los que Vox está haciendo de altavoz el político oí me diga que con ese momento yo creo que se trata de desacreditar a las medidas que pusieron a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género que recordemos que es una dolencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo y que ni cuantitativa ni cualitativamente tiene nada que ver con otras provincias que se producen en el entorno familiar creo que el objetivo político es intentar demostrar que proteger a las mujeres suponen una discriminación más a los hombres y por lo tanto la desafectación de todos los instrumentos jurídicos sociales políticos y organizativos que existen para proteger a las víctimas es un juego muy peligroso porque además confunde a la opinión pública hice lo pone muchísimo más difícil a las mujeres víctimas de violencia de género que además recordemos que tampoco tienen tantas ayudas es que esas supuestas ayudas económicas de la inmensa mayoría de los casos no llegan salvó en situaciones graves de pobreza o de las propias víctimas

Voz 0027 06:45 Marisa solito gracias buenos días

Voz 1321 07:47 en bueno yo creo que las cosas que están pasando en estos en este comienzo de año son cosas muy relevantes desde el punto de vista político para para este país para el presente y seguramente para el futuro de es decir nada pero es evidente que el el debate que está planteando ahora mismo a Vox según la propuesta que ha hecho que es curioso es muy curioso que este partido Vox haya comenzado su andadura en las instituciones precisamente con este tema no no no con cualquier otro sino precisamente con este tema que creo que y eso me parece que merece la pena reflexionar sobre el particular porque precisamente con este tema creo que está reabriendo un debate que en la sociedad española pues estaba cerrado porque este es un tema que ha contado con un consenso básico es un tema al que el Partido Popular y es decir el la ley Ley integral contra la violencia de de género tuvo la unanimidad del Congreso en el año dos mil cuatro quiero recordarlo y a partir de ese momento el Partido Popular le dio a este asunto un tratamiento de asunto de Estado te asunto de Estado y hay por tanto lo trató como tal como un consenso constitucional básico eso lo hizo el Partido Popular en los últimos años si ahora el Partido Popular quiere variar esa posición política que oye la nueva dirección del Partido Popular está variando muchas cosas no sé a que es probable o no sé que ahora mismo quiere variar esa posición pues por una parte tendrá que explicarlo en qué consiste ese esa propuesta si va a haber un tele un teléfono especial para los hombres maltratados si va a ver casas de acogida para que un hombre maltratado huya de su casa porque me están maltratando en fin de hay detalles o los abuelos o las abuelas que dicen los niños en fin todo eso tendrá que explicarlo por qué se ha salido del consenso básico por qué considera ahora necesario lo que antes no consideraba si se debe a que sólo que necesitan los votos de Vox yo eso francamente no lo veo suficiente explicación por qué por esa misma razón el consenso básico de la unidad de España pues también podría ponerse en cuestión por ejemplo por poner un ejemplo que está muy muy muy en el tema político de la de la actualidad primero tendrá que explicarlo II tendrá que asumir el coste y tercero tendrá que asumir internamente que de alguna manera está renunciando a representar a una mayoría no que es lo que seguramente hizo cuando hubo sí el Partido Popular una discusión sobre esto se zanjó asumiendo la ley de violencia de género y asumiendo que éste era un tema de Estado que esto era motivo de un de Estado que por cierto en septiembre se parte en el Congreso solamente votó en contra Podemos por un tema de insuficiencia de la cuantía de las ayudas es decir que el Partido Popular ha está dando un paso en mi opinión un paso trascendente no es una propuesta cualquiera no es una propuesta más nuestra

Voz 6 11:08 hemos hablando de un porcentaje de la bajada de

Voz 1321 11:11 puede estos estamos hablando de un tema nuclear central en la sociedad española sobre el que Partido Popular tenía una posición si ahora quiere cambiarla pues tendrá que explicarlo y tendrá que asumir el coste

Voz 0027 11:21 esto

Voz 0587 11:23 bueno yo creo que la jugada de Vox es una jugada muy Hadi hay que decir que Santiago Abascal está siendo una jugada muy hábil consiste en haber dado hilo a la cometa y practicamente cuando está a punto de descorchar el champán caba el Gobierno pues dice una cosa que es elemental si oye sin voto míos Nos voto voz doce votos de Vox por lo menos es que sentarse a negociar que el tema de la violencia de género el tema central pero no es el único lo que queremos es recién realizar y por lo tanto recuperar ponen estado una serie de competencias queremos es discutir sobre la memoria histórica efectivamente el tema de la violencia de género es el tema estrella pero no el único lo que quieren

Voz 0027 12:05 fíjate la respuesta de Abascal esta mañana descansará hasta después de publicar esto ha escrito una serie de tuits a las siete de la mañana que dice muy bien eso está muy bien a partir de aquí señores se sientan ustedes escuchen todo nuestro programa y no sólo el PP también Ciudadanos

Voz 0587 12:18 claro digo quizá hábil porque para mí las cosas hábiles son las cosas que como diría Mariano Rajoy entrando en sentido común el sentido común dice Si queréis y yo tengo la sartén por el mango porque me necesitáis a mí para formar gobierno me tendré que escuchar tendréis que decirme algo sobre lo que tengo que decir entonces ese lado hilo a la cometa ya estaban a punto de descorchar el champán caba

Voz 5 12:41 viene a decir oiga no no no comento nosotros

Voz 0587 12:45 apoyamos estamos dispuestos a apoyar pero hay que escuchar que decir como vais atender no suelo escuchar cómo vais a atender nuestra propuesto entonces lo que quiere es primero una foto una foto de negociación

Voz 7 12:58 sí porque Rivera ha cazado tienen una actitud vergonzante frente a poder a Vox

Voz 0587 13:06 en el sentido de que vienen a decir esto es como la moción de censura esto es como el pez de Katy Perry se nosotros negociamos con ellos si quieren

Voz 7 13:14 pero es que claro la diferencia es notable en lo que quiere Vox es útil

Voz 0587 13:20 a lo que ha pasado en Andalucía un peldaño para toda su campaña respecto de las autonómicas municipales y europeas por lo tanto yo creo que la habilidades muy clara y sobre todo hay un segundo aspecto Vox lo que quiere poner de relieve son las propias contradicciones del Partido Popular por un lado de Ciudadanos por el otro porque San Tiago Abascal ha sido compañero de Rivera en en el ciudadanos al comienzo conoce además el programa porque ambos estaban de acuerdo en este tema de la violencia de género conoce el programa que epicentro en su día ciudadanos en las elecciones ese programa es básicamente es el punto de vista conceptual lo que plantea en este momento Vox no hay que discriminar entre el hombre y la mujer y la violencia de género como concepto discrimina por tanto quiere con a provocar esas contradicciones por lo tanto restarle terreno tanto a ciudadanos como al PP en tercer lugar para determinar el PP ya capitular ya explicará lo que tenga que explicar como dice nuestra compañera pero el Caja vinculado porque ellas plantear el tema de común tema de violencia doméstica entrar a negociar con Vox indica que ha capturado hasta ahora no negociaban hasta ahora sí absolutamente nada no tenía nada que decirse unos a otros porque un pacto entre ciudadanos el PP PP y Ciudadanos pero ahora no ahora gana titulado apenas en Santiago Abascal ha mostrado Lasarte en la empuñando mostrado que la por el mango puedan capitular porque el planteamiento de tratar de manera igual a cosas que no son iguales es decir la violencia machista contra algunas víctimas que pueden haber que hay tratar ese problema de manera igual es una burla

Voz 0027 15:04 mira escucha a casado ayer en Ceuta

Voz 8 15:06 en un país democrático como nuestro no se puede hablar de violencia si se ejerce contaba un determinado género o una edad Si se haga contra mujeres contra ancianos contra niños sino lo que tenemos que hacer es erradicar cualquier tipo de asesinato y en especial sacar del debate partidista esta materia que por desgracia sigue llenando de dolor tantas familias en nuestro país

Voz 0027 15:34 Jesús Maraña

Voz 9 15:35 claro podríamos pensar que simplemente lo que está ocurriendo es que Vox está ganando una batalla fundamental que es la de situar el debate público en los asuntos que a él le interesa no que le interesa la ultraderecha que serían fundamentalmente ahora mismo la violencia de género la inmigración o la unidad de España pero me parece que esto va más allá estas palabras que acabamos de escuchar de Pablo Casado también de Teodoro García Egea de algunos otros dirigentes del PP qué significa que en el fondo del asunto en la principal distorsión sobre el asunto clave de la igualdad es que a lo mejor se parecen mucho más de lo que pensamos los discursos de PP y Vox del actual PP y de la actual dirección del PP y Vox por porque cuando se intenta confundir lo que es violencia de género con lo que es violencia doméstica o violencia intrafamiliar casado es expresa exactamente igual refiriéndose a la violencia en el ámbito familiar hablando supuestamente de la violencia machista y como apunta muy bien Beto en este país ya parecía que habíamos pasado esa pantalla no feminismo no es lo contrario de machismo feminismo es la lucha por la igualdad es un un argumento y una base absolutamente democrática no partidista no ideológica cuando ellos definen la el feminismo como ideología de género están haciendo una batalla están dando una batalla que en estos momentos va contra una clave democrática y esto es así lo están consiguiendo pero insisto quizás el PP está comprando esto no sólo pobre bueno pues por conseguir los votos que necesita obviamente en Andalucía sino porque pueden estar mucho más de acuerdo de lo que parece de lo que hasta ahora ha avergonzado a amplios círculos del PP en la línea de lo que ayer por ejemplo expresó el propio Borja Semper

Voz 1321 17:31 eh

Voz 9 17:32 que lo que ahora mismo es el núcleo director porque es que hay personas en ese núcleo que rodea a Pablo Casado que claramente han expresado en distintas ocasiones que su concepto de la violencia de género o del feminismo es exactamente el que está diciendo Vox por lo tanto a mi me parece que por un lado Vox está ganando la batalla de debate público de situar los temas que le interesan mientras discutimos a estas alturas sobre lo que eso no es feminismo no estamos discutiendo sobre precisamente sobre la desigualdad sobre la precariedad o sobre la necesidad de avanzar en asuntos como la investigación la I más D más i etc etcétera tantas cosas importantes que nos jugamos no están consiguiendo eso y además el PP está haciendo pasar por simple tacticismo estrategia electoral lo que puede también ser una batalla retrógrada en términos y en conceptos mucho más importantes

Voz 0027 18:30 si hay un detalle que no es menor Lucía es que hay una persona en concreto a la que le va a costar explicar este viaje que está haciendo el PP y además es una persona interesada en esto me refiero Juan Manuel Moreno Bonilla candidato del PP a la presidenta de la Junta a la presidencia de la Junta de Andalucía va a tener por su currículum que problemas para

Voz 1321 18:51 explicar esto cualquiera que conozca la trayectoria de Juan Manuel Moreno Bonilla sabe perfectamente que es una persona que desde luego no se encuadra entre las que decía Jesús estas personas de la dirección del PP que en el fondo pues comparten más o menos las la la filosofía entorno va al tema de la mujer de de de de Santiago Abascal reparte parte compañero del Partido Popular hasta hace relativamente poco tiempo y Juanma Moreno fue secretario de Estado Asuntos Sociales quiero recordarlo y entre sus prioridades políticas y ahí están las hemerotecas es verdad que puede discutirse con con que con con con mayor o menor énfasis eran otros tiempos pero entre otras cosas y hasta el año dos mil once el fue secretario de Estado de Asuntos Sociales y y como tal impulsó un pacto nacional contra la vio contra la violencia de género desde luego él no se expresaba en términos ni de violencia intrafamiliar ni de violencia doméstica ni todas estas cosas que estamos oyendo por lo menos aparentemente en ese momento lo tenía muy claro con lo cual yo creo que no sé si es un buen comienzo de investidura exactamente es renunciar a todo lo que él ha venido o ha representado dentro del Partido Popular por el otro lado estamos hablando de esto del tema de la de la en fin de la violencia de género pero quiero quiero decir que yo creo que el pacto del cambio y en Andalucía hay todo este rollo

Voz 5 20:33 tendremos Si Vox Santiago Abascal cumplen lo que ahora mismo están diciendo ese pacto siempre

Voz 0027 20:43 nueve y veinte de la mañana ocho y veinte en Canarias

Voz 14 25:14 se acercan los reyes así Furia cargados de perfume y maquillaje tratamiento Aziz

Voz 24 25:19 aseguro con tu regalos de aprovechan nuestra oferta más irresistible con hasta un setenta por ciento de descuento

Voz 14 25:24 cómo ha sido muy buena de finca fiche con otros productos favoritos todas las novedades y las últimas tendencias sólo en se fuera

Voz 0587 25:58 bueno hay que decir que Moreno Bonilla no dice una sola palabra aquello que yo sepa e puede ser que no

Voz 0027 26:05 así es para atender Ernesto no ha dicho

Voz 0587 26:08 yo nada y esto es significativo porque cuando te tocan un tema en el cual tú has estado involucrado implicado en una actividad política en una acción política normalmente los reivindica ese hombre a ver nosotros hemos hecho esto estamos de acuerdo con esto y tal fíjate cómo será la habilidad Santiago Abascal que tú tienes que a cada minuto y tienes que hacer un resumen ante los nuestros escucha ante nuestros oyentes sobre lo que es la violencia de género fíjate cómo ha retrocedido el debate a tal punto que tenemos que explicar pedagógicamente la diferencia como no son problemas iguales los que intenta pasar a Vox entonces Moreno Bonilla no ha dicho nada veremos a ver si tiene algo que decir es el futuro presidente presidente in péctore practicamente de la Junta de Andalucía importante no ha dicho nada y esto es un hecho bastante significativo en segundo lugar la táctica el PP tiene que ver con una situación yo creo que la encuesta de Sigma Dos lo que más me ha interesado a mí porque con mil encuestados para el diario El Mundo de hace unos días con miles cuestiones es muy difícil proyectar escaños pero lo que sí dice es una cosa tremenda está en caída libre y casi todos los sondeos análisis no son los sondeos que el PP está en caída libre entonces de esa perspectiva la situación de PP si tú le quitas la Junta de Andalucía le quitas el caramelo eh pues desesperada por lo que no toman hacer todo lo posible para garantizar la formación de gobiernos veremos cuál es la conducta de Ciudadanos y en tercer lugar yo creo que la respuesta de Borja Semper ayer yo estuve es hoy en la tertulia de Radio Euskadi estaba allí y ha sido significativa porque tiene que tener en cuenta que Borja Semper tiene cuarenta años Abascal tiene cuarenta y dos años así lo parlamentario juntos en los años dos mil en el Parlamento de Vitoria conocen se conoce al Arsenal

Voz 0127 28:02 por todo lo que ha venido a decir Borja Semper

Voz 5 28:05 en roman paladino es con Santiago Abascal no voy ni a la esquina

Voz 9 28:13 si la cuestión es que la dirección del PP como decíamos no parece tener en cuenta esa sensibilidad que está por ver contamina quizá en las urnas a cuánta gente representa no es decir da la impresión de que en el PP toda esa caída libre que decía Ernesto ellos piensan que puede pasar lo que va a pasar como ha ocurrido en Andalucía es decir para ellos el el horizonte

Voz 0587 28:40 se ha perdido

Voz 9 28:43 seis es estrecha en el siguiente margen es decir primero que no haya sorpasso de Ciudadanos

Voz 0587 28:49 y segundo que toda esa

Voz 9 28:51 o sea absorbida por Vox por lo tanto le garantice la posibilidad de mayoría le garantice la posibilidad de sumar de gobernar esa es la prioridad caro hablábamos demoren de Moreno

Voz 0587 29:02 sí es verdad que ahora el CL ponen una

Voz 9 29:05 dejo desde Vox que el sitúan unas contradicciones tremendas pero es que hay que recordar que hay hasta dos días antes lo hasta el mismo día de las elecciones andaluzas el pronóstico para Moreno Bonilla era más que reservado era de salida no nos engañemos que casado tenía prevista una gestora en Andalucía una candidatura alternativa en marcha hoy es presidente in péctore de Andalucía salvo que ocurra lo que hizo Lucía porque esa es la única duda que es hasta dónde va a llevar Santiago Abascal esta estrategia que insisto le está saliendo muy bien para sus intereses particulares y me parece que además es muy peligrosa para los intereses nacionales para los intereses democráticos mejor dicho no

Voz 0027 29:47 bueno son las nueve y media de la mañana ocho y media en Canarias hoy en los periodistas del Diario de Mallorca Europa Press en Baleares son los que un juez les requisó los teléfonos y los ordenadores para pues para intentar averiguar quién era su fuente quién les suministraba los datos que ellos estaban publicando sobre el caso cursa que es una enorme trama de corrupción económica y policial política Mallorca hoy eso periodistas estaban citados en el juzgado para recoger los teléfonos y el ordenador porque el juez ha dejado sin efecto su propio auto por el que ordenó quitarles el material ahora les devuelve ese material dice que nadie lo ha abierto que nadie ha accedido al contenido de esos ordenadores y móviles con los que los informadores hacían su trabajo María Ferrer directora del diario de Mallorca buenos días

Voz 25 30:32 hola buenos días qué tal María

Voz 0027 30:34 extrañísimo todo esto qué explicación encontréis vosotros

Voz 25 30:37 pues sí la verdad es que es un poco raro en el mismo juez que tomó esa solución Elia se diciembre ahora mismo diga que la dejada sin efecto sin explicar los motivos por los que tomó esa decisión no nosotros tampoco entendemos muy bien el símbolo necesitaba pues para que es requisó en ese momento los dispositivos de los periodistas

Voz 0027 31:00 creéis que se ha arrepentido porque no era consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo y ha descubierto a tenor de del escándalo que se ha montado o o creéis que ha tenido algo que ver el hecho de que se haya admitido a trámite la querella que le pusisteis por prevaricación por violación de profesional

Voz 25 31:17 bueno eso habrá que preguntárselo a él no lo sé pero sí que es verdad que cronológicamente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite la querella que pusimos nosotros el diario de mayor Europa Press

Voz 0027 31:30 el día siete

Voz 25 31:32 siembre bien el juez eh dio marcha atrás rectificó tres días después cuando el Tribunal Superior empezaba investigarle pues como tú dices es que es muy extraño porque él no entra a explicar el fondo de la decisión se limita a decir que él no ha accedido a los datos de los dispositivos de los móviles y los ordenadores que deja a su suerte estima que la resolución sin explicar para kilos noches tiempo nosotros lo que tenemos que decir es que habrá que el P IRI tendemos si habrá que tener una explicación porque la querella interpuesta ante el Tribunal Superior va a seguir adelante aunque él devuelva los dispositivos para que tenga que explicar por qué se produjo el esta decisión inédita que nunca se había producido en España de quitarle a periodistas su material de trabajo de tal manera que se tiene acceso a las fuentes que como sabéis están protegidas en capítulo de libertades y derechos fundamentales de la Constitución

Voz 0027 32:31 pues a que la querella la mantener ibais a hacer algún análisis técnico de los teléfonos de los ordenadores para saber si de verdad nadie ha accedido a ellos

Voz 25 32:40 pues habrá que ver ahora mismo lo que estamos pendientes dentro de media hora vamos a estar en en el ahí van a recoger los móviles ya habrá que ver los términos en los que nos devuelven los dispositivos que están precintados sino de una vez nos tomábamos por serán en este caso nuestra asesoría jurídica que nos diga qué vamos a hacer con esos dispositivos si típico de análisis vamos a hacer para después poderlos utilizar en la querella que tenemos siempre

Voz 0027 33:08 pues tal una ya éramos

Voz 25 33:11 ahora la duda es ver en qué condiciones nos devuelven los dispositivos

Voz 0027 33:15 María María Ferrer directora del diario de Mallorca gracias como siempre un abrazo

Voz 26 33:19 un abrazo buenos días gracias a esta marcha otra

Voz 0027 33:21 hace Caiwza la marcha atrás del juez no resta gravedad a la orden que dio por cierto ha apoyado en la Fiscalía que supuso un ataque directo a la libertad de prensa porque esto no es una cosita de periodistas de unos periodistas indignados que se enfadan no esto es mucho más sí

Voz 0587 33:36 desde luego es mejor y sobre todo que en relación a que el edicto de sostener Hendaya es mejor que el juez haya enmendado el problema consiste en que el la posición del juicio estaba apoyado por la Fiscalía los autores intelectuales de la propuesta los fiscales de Baleares y este es el gran problema no resta importancia al juez porque es el juez quien decide sobre la base de una petición que no tiene por qué ser un autómata ahí aceptar todo lo que dicen los fiscales no está escrito en ningún aún ninguna ley de enjuiciamiento criminal Ny procedimiento por tanto el tema sigue siendo un tema muy grave hay que esclarecer lo porque como tampoco ninguna razones para motivar su decisión actual pues evidentemente hay que seguir adelante con la querella en Hinault resta importancia al hecho de que haya rectificado no resta importancia lo que ha pasado yo creo que lo que él hizo entraba en una dinámica que hay en este país en otros terrenos también que yo caracterizó como restricciones muy importantes a la libertad de expresión bajo la fórmula de encarcela titiriteros toda una serie de cosas que no voy a repetir digamos entraba en esa corriente que haya retrocedido es muy importante es una victoria de los periodistas de la movilización que ha habido en este país

Voz 0027 34:53 sí

Voz 1321 34:54 bueno como dice Ernesto efectivamente es mucho mejor que haya rectificado a que siguiera en sus trece sea por lo que sea sea por la amenaza de la querella sea por lo que fuere yo creo que efectivamente a lo que lo que el juez seguramente no quiere explicar es simplemente pues reconozco que metí la pata

Voz 0027 35:11 esto no lo hacen los jueces normalmente los jueces no

Voz 1321 35:14 no suelen reconocer estas cosas mucho menos por escrito pero seguramente es eso lo que lo que subyace detrás de esa decisión no es decir es evidente que cometió un error como tal ha sido rectificado por tanto es decir supongo que se habrá dado cuenta del asunto trascendente que tenía entre manos la cuestiones todo el mundo puede cometer errores nadie es infalible los jueces también la cuestión es que los errores de los jueces pues digamos como los errores de los médicos como nuestro errores de también los de los periodistas afectan a en fin a a a mucha a los derechos de las personas no en en ocasiones incluso a la propia libertad física de las personas no es decir que puede haber errores judiciales que se lleven por delante pues en fin la la libertad de las personas entonces yo creo que en ese sentido pues me parece que hay que apelar a una responsabilidad de los jueces y por supuesto también de los fiscales a propósito de las decisiones que se toman de que cual pues porque yo yo creo que aquí en este asunto que es un asunto complejo que estás está investigando me parece que los jueces y los fiscales consideraron que el fin justificaba los medios no es decir el fin de captar al al a la persona que que hubiera

Voz 0027 36:43 era filtrando filtrado pues justicia

Voz 1321 36:46 claro y esto no es posible en la justicia Jesús

Voz 9 36:49 aquí los grandes e intentar entender cómo se le puede ocurrir a un fiscal o un juez saltarse a la torera un derecho de los ciudadanos no de los periodistas porque es el secreto profesional de los de los periodistas pero el derecho a la información de los ciudadanos se les ocurre saltarse y además la explicación la mínima explicación al juez cuando rectifica es además a mi juicio ofensiva porque claro el dice que además entregaron todo el material de forma voluntaria y sin protesta alguna dice no claro a escuchar a los compañeros y a cualquier periodista que se viera en esa tesitura si usted una orden judicial con la policía por delante que no me deja siquiera llamar

Voz 14 37:28 abogados usted está eh

Voz 9 37:31 obligando insisto un derecho fundamental por lo tanto yo espero que la querella también que se ha interpuesto en el Tribunal Superior de Baleares siga adelante y sepamos hasta el final lo que ha ocurrido

Voz 0027 37:40 en dos minutos les vamos a contar la cantidad de irregularidades que se destapando en el nuevo juicio a Pablo Ibar el español que pasó dieciséis años en el corredor de la muerte en Estados Unidos el Supremo de Florida ordenó repetir su juicio porque se demostró que la investigación policial y la instrucción judicial había sido un desastre esto lo reconoce el Supremo de Florida por ahora todo eso está quedando confirmado punto por punto el nuevo juicio

Voz 1473 40:07 el lunes se reanuda en Estados

Voz 0027 40:09 sonidos en Florida el juicio a Pablo Ibar el español que lleva veinticuatro años en prisión dieciséis de ellos en el corredor de la muerte por un triple asesinato que él insiste en que no cometió y por el que fue condenado con pruebas que ahora se está demostrando o bien eran poco sólidas en muchos casos eran falsas un proceso plagado de irregularidades que más de dos décadas después comienzan a salir a la luz

Voz 14 40:37 escucha al abogado

Voz 0027 40:38 de Pablo Ibar que vinculan LIC en la apertura de este nuevo juicio decía que las pruebas van a demostrar la manipulación de la policía vamos a recordar el caso y lo que ha destapado la defensa en estas últimas semanas Andrea Villoria buenos días

Voz 1473 40:50 buenos días cómo acaba Pablo Ibar en el corredor de

Voz 0027 40:53 muerte por un triple asesinato que niega haber cometido

Voz 1473 40:55 pues Pablo Ibar eran chico de veintidós años hijo de un pelotari vasco emigrado a Estados Unidos nunca había tenido problemas con la justicia aunque sí se movía en un ambiente en el que ese trapichear habitualmente con drogas hacía poco que salía con una chica Tania cuando una noche la del veintiséis de junio lo invita a su casa porque los padres de ella se han ido se quedan dormidos y pasan la noche juntos algunos kilómetros se produce un triple asesinato que conmocionó a la prensa

Voz 14 41:20 deberían son debían aceptar yo no Antón

Voz 1473 41:27 casi mis huchas y dueño de un local nocturno y dos bailarinas son asesinados brutalmente por dos hombres tras matarles uno de ellos se destapa la cara pasa delante de una cámara de seguridad todo queda registrado en blanco y negro sin sonido en muy mala calidad a las semanas la policía detiene Aibar ya un amigo por una trifulca en comisaría alguien consiga será que llevarse parece al asesino de ese caso y ahí empieza todo le acusan de triple asesinato en el juicio su abogado enferma no es capaz de defenderle pero le niegan un cambio de letrado tras seis años en prisión preventiva llega la condena a pena de muerte sin una sola prueba concluyente ninguna de las tienen huellas de los rastros de sangre o las marcas de bota de el escenario del crimen coinciden con Pablo como recordaba hace unos días

Voz 14 42:11 no tenían centenares de huellas una escena del crimen con datos de todo tipo pero cuando este caso sucedió había mucha presión mediática estaba todo el día en la tele y los vecinos estaban muy molestos la policía tenía mucha presión para resolver el caso

Voz 0027 42:28 la carrera para repetir el juicio empieza desde inmediatamente después de la condena tras dieciséis años en el corredor de la muerte y dos recursos rechazados el Tribunal Supremo de Florida admite que Pablo Ibar fue condenado con pruebas escasas débiles y accede a repetir el juicio una última vista que empezado este mes de noviembre

Voz 1473 42:45 si las irregularidades no han tardado en aparecer el juez no esconde que está en contra de la excarcelación de Ibar de hecho se presentó voluntario para instruir el caso es íntimo amigo del fiscal y marido de la que fue fiscal en una apelación anterior la defensa en cambio esta vez sí que cuentan con abogados de garantía entre el público esta semana sabía incluso una delegación de senadores y diputados españoles Rosa Vindel senadora del PP criticaba a los argumentos de la Fiscalía

Voz 1312 43:10 puedo entender como un fiscal que el Tribunal Supremo de Florida le dice que ha condenado injustamente con pruebas escasas y débiles insiste veinticuatro años después en las mismas pruebas que presentó hace tantos años

Voz 0027 43:23 el discurso de la Fiscalía no ha cambiado en veinticuatro años sustenta la culpabilidad Ibar en su parecido con el hombre del vídeo en un testigo visual Gehry FOE que dijo ver Éibar salir de la casa y subirse en un coche algo que la defensa ya ha tumbado Cid Gary

Voz 1473 43:38 hoy dijo ver Aibar desde su retrovisor pero las pruebas demuestran que los dos coches tenían los cristales tintados y que de haber coincidido sería sólo durante diecisiete segundos Se trata de un testigo que desde la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar tachan de interesado Andrés crack en ver que es el portavoz de esta asociación

Voz 33 43:54 su testimonio no es espontánea se produce únicamente después de que las autoridades saca en el típico anuncio ofreciendo una recompensa económica por cualquier testimonio que llevará una inculpación

Voz 1473 44:09 hoy reconoció en el juicio que el hombre que grabaron las cámaras esto es literal en el fondo podía ser Pablo Ibar un amigo suyo de la bolera además la defensa aprobó manipulación en las ruedas de reconocimiento

Voz 33 44:21 convocan a Gary fue un día a la comisaría le ponen varias fotos sobre la mesa ira elige como unas quince diecisiete fotos entre ellos Pablo Ibar vuelve Ile ponen dos fotos sobre la mesa una la de Pablo Ibar y otra exagerando un poquito para que se entienda bien ponen la de Brad Pitt

Voz 1473 44:40 algo que se repitió también en las ruedas de identificación física

Voz 33 44:43 la primera rueda de identificación fue hoy afirma que el perpetrado por pueden ser dos personas Pablo y otra persona más que pusieron allí en la segunda rueda de identificación sólo ponen a Pablo y todo luego el resto de gente pues eh Ordás rubia en fin que no se aparecen nada

Voz 1473 45:01 hace sólo unos días el detective al mando de la investigación por Mandela reconoció que no siguió el resto de pistas del caso todos los policías señala van en una dirección el coche de una de las víctimas apareció quemado tras el crimen a los pocos días un hombre se presentó en comisaría

Voz 14 45:17 vertido

Voz 1473 45:21 muy pocos contaba en el juicio el abogado de Ibar que este hombre aseguró que él había quemado ese coche por orden de su jefe al día siguiente fue asesinado adiós siguió esa línea de la investigación la manipulación de la policía quedó de manifiesto definitivamente cuando Clement Xisco un compañero de piso de Pablo Pin juicios anteriores había dicho que le vio salir de casa con una pistola admitió que se trataba de falso testimonio dijo que le habían pagado mil dólares y que quién había aprobado ese pago era precisamente el detective Mandela

Voz 0027 45:51 con todo la familia de Ibar es prudente hasta el extremo veinticuatro años de pesadilla les han llevado a renunciar a cualquier atisbo de optimismo el visto para sentencia espera para finales de enero aunque podría aplazarse hasta marzo de es la última oportunidad para este español que ha vivido ya más tiempo dentro de la cárcel que fuera de ella veinticuatro años en los que su único contacto con el exterior han sido las visitas de su mujer Tania cada sábado Tanya Ibar buenos días

Voz 0127 46:18 hola usted asegura que la noche

Voz 0027 46:21 los asesinatos usted estaba con Pablo que durmieron juntos en su casa que pasó exactamente esa noche

Voz 34 46:27 ya a Hyatt de Griñán eh

Voz 0127 46:31 no la damos un tiempo saliendo y ese verano Mi madre viajaba a Escocia como regalo de graduación de mi hermana así que pensé que era una buena oportunidad para que Pablo viniera charlamos de nuestra relación acabó pasando la noche yo no lo había planeado porque realmente no se podía quedar meses más tarde cuando todo pasó empiece a pensar yo estaba con esa persona

Voz 34 46:53 en fin sitios Thao Tao esfuerzos para estas escuelas es porque vamos

Voz 0127 46:59 esta persona nunca fue capaz de matar a nadie sabía que mi madre tenía el pasaporte y le pregunté cuál fue el fin de semana que te fuiste así que Nos dimos cuenta de que Pablo sí estaba conmigo vimos toda la información pero en el primer juicio no nos llamaron porque básicamente la defensa no llamó a nadie y no fue hasta el tercer juicio que pudimos testificar para entonces mucha gente pensó que nos lo habíamos inventado para ayudar a Pablo no se dieron cuenta de que esa información se había presentado desde hacía mucho tiempo

Voz 34 47:30 pues es dar a en confort o monja de y cómo se pude vivir estando segura de que hay un hombre inocente en el corredor de la muerte nadie

Voz 0127 47:40 con obviamente es muy traumático hasta el punto de que yo he dedicado mi vida entera a él a su inocencia desde los dieciséis hasta los cuarenta que tengo ahora esto no es lo que había planeado pero dejar morir a ese hombre

Voz 0027 47:51 no podía hacerlo retiró a usted tenía dieciséis años cuando pasó todo conocía Pablo desde hacía sólo tres meses pero nunca le ha dejado y durante todos estos años que él ha estado en el corredor de la muerte usted la visitado todos los sábados más de ochocientas veces ha tenido que coger el coche conducir durante horas para llegar hasta hasta el penal

Voz 34 48:12 como a esa rutina o ya suena o no

Voz 0127 48:15 cuando estás en el corredor de la muerte no puedes recibir ninguna llamada así que del dos mil al dos mil dieciséis el único contacto que tenía era conducir para visitarle entonces yo vivía a ocho horas de la prisión así que salía de trabajar el viernes conducía toda la noche dormía en hotel madrugar el siguiente le visitaba volvía conducir todo el día de vuelta a casa llegaba a las nueve o diez de la noche

Voz 34 48:42 a modo de edad aunque rodados una onda hinchadas a

Voz 0127 48:49 más tarde en dos mil seis me mudé a casa un poco más cerca sólo tenía que conducir cuatro horas de ida y otras cuatro de vuelta era traumatizada ante había festivos en los que había mucha gente no había suficientes mesas porque éramos muchos y tenía que ir la noche anterior dormir en el coche en una gasolinera era mi día a día muchos de mis amigos se casan tienen hijos el fin de semana tenían tiempo para disfrutar pero yo iba al corredor de la muerte

Voz 34 49:18 que hay medio ir Engadin Baby tuvo y que hemos de ir a nuestro a Evin FAO que iban a ser sirvieron a Paul Weitz han hablado de su padre

Voz 0127 49:30 odios mio sea hablamos de esto creo que es lo único que nos permite seguir y que nos da esperanza no creo que haya ni palabras para describirlo como se describe estar esperando a alguien durante veintitantos años luchando por él y finalmente poder estar juntos

Voz 34 49:45 tú di C inusual aspecto

Voz 0127 49:48 las cosas compartir baño con el otro sí que parece tonto pero sólo quiero poder estar en la misma habitación con él poder tocarle sin alguien que me diga que no puedo

Voz 34 49:58 la jueza hay hay que

Voz 0027 50:03 ustedes tienen los hijos cómo se le explica a un niño pequeño que usted está convencida de la inocencia de su padre pero que su padre al mismo tiempo está en el corredor de la muerte

Voz 34 50:14 de lo ha hecho me viene dado su vine

Voz 0127 50:18 hemos intentado hacer una limonada dulce con unos limones muy salados que nos han dado el amor es una cosa muy poderosa y creo que cuando enseñas a los niños sobre amor sobre tener compasión creo que no hay límites creo que intentas hacer posible lo imposible

Voz 34 50:33 esta de mosto más tiempo mi hija

Voz 0027 50:37 estamos viendo estas semanas en el juicio está quedando demostrado que en el caso de Pablo Ibar ha habido muchas irregularidades se han perdido la fe en el sistema judicial bueno ya

Voz 34 50:47 bueno pues a ellos

Voz 0127 50:50 cien por cien sigue al cien por cien no tengo ninguna duda de que la he perdido y me enfada mucho por dentro entiendo que es terrible que murieran tres personas email ciento fatal por ellos por sus familias pero siento que la ley no se basa en la verdad sino en cuánto dinero tienes a quién conoces es muy duro que una vez entras en el sistema es casi imposible salir de él gracias a España hemos sobrevivido gracias a España estamos aquí hoy

Voz 34 51:16 eres picos de Spain is it Petrus ir ahí

Voz 0027 51:20 en el hipotético caso de que Pablo finalmente fuera declarado inocente consideran denunciará al Estado

Voz 0127 51:28 no es para nada porque sabes no quiero darles nada más de nuestras vidas no quiero otros diez años en los juzgados para aquí dinero vivirían una caja con Pablo sería la persona más feliz del mundo

Voz 34 51:41 pero para vida ácidos

Voz 0027 51:46 sea lo que finalmente sea ustedes están preparados para la sentencia del Tau

Voz 0127 51:53 esto está siendo una agonía porque en un mes mi vida va a cambiar para mejor o para donde no quiero que cambie y no hay ninguna garantía está en manos de doce personas que ese día tomarán una decisión se levantarán esa mañana discutirán con sus hijos a alguien les cortará el paso con el coche seguramente preferiría no ir al juzgado ese día porque no sé cómo lo llevaré pero no puedo dejarle solo

Voz 0027 52:23 Tanya Ibar muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte hay que ponen giro

Voz 35 52:28 sólo quiero dar las gracias otra vez a toda la gente en España por el apoyo gracias a vosotros por darnos voz gracias por la oportunidad

