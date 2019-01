Hoy por Hoy (04/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1684 00:00 las diez de la mañana a las nueve en Canarias

Voz 0824 00:06 Isabel Quintana buenos días hola buenos días el PSOE critica que el PP esté haciendo el juego a Vox y que vaya a ofrecer a la formación de ultraderecha ayudas para los hombres víctimas de la violencia doméstica a cambio de su apoyo para la investidura en Andalucía la portavoz socialista en Bruselas Iratxe García ha dicho en Hoy por hoy que esta postura del PP insulta a las mujeres que han muerto víctimas de la violencia de género

Voz 2 00:26 me parece que el PP está entrando en el juego que quería la ultraderecha de este país si es igualar la violencia de género

Voz 3 00:34 pero como cualquier otro tipo de violencia y me parece un insulto sinceramente a las mujeres me parece un insulto a las cuarenta y siete mujeres que el pasado año fueron asesinadas en manos de de la violencia machista de dos hombres es una falta de respeto a una de las mayores lacras que tenemos en estos momentos en nuestro país

Voz 0824 00:55 desde Ciudadanos aseguran que es un tema muy grave y que no se puede negociar con el lo ha dicho en declaraciones a SER Cataluña Lorena Roldán diputada de la formación naranja en el Parlament una constan que nosotros tenemos un acuerdo cerrado con el PP y que no estamos en ningún otro tipo de acuerdo el tema de la violencia machista es un tema que nos ocupa a todos y que no es un tema para no

Voz 4 01:15 lo cierto es que es muy grave de lo que estamos

Voz 0824 01:18 hola el gran también ha estado en Hoy por hoy la presidenta de la Fundación Mujeres Marisa Leto denuncia que el objetivo de Vox es confundir a la opinión pública para que identifique estas medidas contra la violencia de género con una discriminación a los hombres sólo esto asegura que ni cuantitativa ni cualitativamente la violencia contra la mujer se puede comparar con otros tipos de violencia que tiene lugar en el entorno familiar

Voz 5 01:41 básicamente es un juego de de concesión no que se quieran sumar otros discursos que contar la Ley Integral de Violencia de Género de la piel que es que Vox que está haciendo de altavoz es un juego muy peligroso porque además confunde a la opinión pública hice lo pone muchísimo más difícil a las mujeres víctimas de violencia de género

Voz 0824 02:01 los mercados europeos comienza la sesión en verde después de una jornada de pérdidas en Wall Street y en las bolsas asiáticas anoche el Dow Jones el principal índice de Nueva York perdió casi un tres por ciento y el Nikkei japonés ha caído más de un dos por ciento esta mañana a esta hora el Ibex se anota cerca de un uno por ciento Miguel Crespo buenos días

Voz 6 02:18 buenos días si hoy el principal índice español abierto en verde a esta hora el incremento es del cero con nueve por ciento y el selectivo alcanza los ocho mil quinientos noventa y cinco puntos a la cabeza Mediaset que sube un cinco por ciento y Técnicas Reunidas y ArcelorMittal alrededor de un dos con cinco al lado contrario el único valor que cae ese Rede Eléctrica que pierde un uno con cinco baja también la prima de riesgo española y se sitúa ahora mismo en los ciento veintiséis puntos en las principales bolsas del entorno europeo Se repite la estampa Milán subió un uno con dos Frankfurt un cero con ocho y Londres y París algo más del medio punto porcentual sube el precio del barril del Brent hasta los cincuenta y seis dólares con ochenta y cuatro y el euro se mantiene estable en el dólar con catorce

Voz 0824 02:54 llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:03 en Madrid ya hay fecha para el inicio de las obras en la plaza de España van a comenzar el próximo mes de febrero con un plazo de ejecución de veintiún meses el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado ya los trabajos después de un concurso evaluado por expertos a dos empresas la inversión total asciende a casi sesenta y dos millones de euros Javier Jiménez tras las empresas adjudicado

Voz 0887 03:23 Darias son servicios urbanos y del medio ambiente pasa y Fomento de Construcciones y Contratas ambas con compromiso de constituirse en unión temporal de empresas el proyecto redactado por los arquitectos Fernando Porras Aránzazu La Casta Lorenzo Fernández Ordóñez resultó ganador del concurso de ideas del Ayuntamiento tras ser evaluado por expertos contempla la reducción del tráfico rodado hoy el aumento de los espacios peatonales conectará la plaza con las áreas verdes cercanas especialmente con la plaza de Oriente los Jardines de Sabatini el Parque del Oeste o el Templo de Debod Además se pretende garantizar la accesibilidad y la mejora medioambiental con más

Voz 1684 03:59 digitación y coordinación con los sistemas de móvil

Voz 0887 04:01 la sostenible el presupuesto de la obra es de más de cincuenta y un millones de euros a los que hay que sumar el IVA unos diez millones más en una primera etapa se prevé dar continuidad a la Gran Vía con el paso en diagonal

Voz 4 04:13 ah

Voz 0821 04:14 este es el cuarto día consecutivo de restricciones de velocidad de la M treinta y accesos a Madrid por alta contaminación continúa activado el escenario uno del Protocolo no se puede circular por tanto a más de setenta kilómetros por hora hoy además comienza un puente en Madrid ya que el lunes es festivo en la Comunidad Puente de Reyes y hoy también cabalgatas previas a las grandes cabalgatas de mañana en Madrid o en Torrejón de Ardoz la de la cama

Voz 1463 04:35 tal afectará al tráfico

Voz 0821 04:37 en el centro de la ciudad será mañana hoy es el turno de los barrios en Madrid en barrios como Vallecas Carabanchel Usera o Tetuán Se celebran cabalgatas esta tarde tenemos ahora mismo dos grados en el centro de la ciudad imprevisión del tiempo sin cambios significativos para el fin de semana es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batiste la información actualizada en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 7 05:15 ah

Voz 4 05:18 en la Cadena Ser

Voz 1 05:20 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1684 05:24 muy buenos días es cuatro de enero y por lo tanto hoy debería ser un día relativamente tranquilo en cuanto a eso que podríamos llamar intensidad navideño salvo claro está que sea usted un Rey Mago y aún no haya encontrado todos los regalos de la lista de los niños a su cargo que sea usted un niño no haya encontrado la paz ante la tremenda ansiedad que debe provocar saber que en la noche del día cinco tres desconocidos van colar en tu casa por la noche para creerte regalos y resulta que tus padres acaban de poner alarma porque estoy seguro de que han escuchado ustedes más de una vez uno de esos anuncios en los que una conocidísima marca una compañía de seguridad privada nos invita a instalarnos una de sus alarmas a través de la recreación de una conversación aparentemente casual pues bien estos días he pensado que hubiera estado bien utilizar una estrategia parecida para avisarnos a todos de lo que se nos venía encima y me explico esta es la semana en la que la ultraderecha se ha quitado definitivamente la careta estos días en que pretende no solamente vetar las políticas contra la violencia machista sino también mínima dar la gravedad del maltrato contra la mujer tratando de diluir lo entre eh pues los casos estadísticamente imposibles de comparar de violencia sufrida por los hombres yo me pregunto por qué nadie nos avisó de esto y les pongo

Voz 2 06:37 ejemplo para ayudarle

Voz 1684 06:40 hola llamada porque quiere instalar una alarma

Voz 4 06:44 no no es por

Voz 1684 06:45 prevención el cuento es que resulta que en las instituciones de muchos de los países de mi entorno se ha colado la la ultraderecha he visto que una vez dentro están haciendo así pues cosas muy raras de ultraderecha pues tengo miedo de que ocurra lo mismo en mi país por lo que cuesta merece la pena tener alarma alarma democrática ganaremos en tranquilidad

Voz 8 07:03 no se preocupen ahora misma visual experto en seguridad de su

Voz 2 07:05 para que mereció el mismo cara

Voz 9 07:08 protege con detección anticipada con la empresa líder de alarmas en España

Voz 1684 07:13 la mala noticia es que me temo que vamos un poquito tarde la buena es que hoy es viernes

Voz 1646 07:21 es viernes y el hecho de que para algunos de ustedes esta semana haya sido un poquito más corta de lo habitual no debería impedirles disfrutar con toda la intensidad de lo que eso significa que esos insignificantes árboles no lo impidan ver el exuberante bosque de despertador es apagados desayunos prolongados siestas sin sentimiento de culpa días en pijama sea lo que un occidental de clase media llama libertad Julio Iglesias llama simplemente rutina es viernes lo es para todos y la promesa del fin de semana está a sólo un paso es viernes y es el único día de la semana que por encima de todo es un estado de ánimo es viernes y ese es el modo que tiene el calendario de decirnos que aún queda espera y en días de tradiciones nosotros mantenemos la nuestra nuestra tradición de coleccionar algunas versiones de esta canción el Friday I'm in love de The Cure con el que celebramos como saben cada semana que ha llegado el viernes y nosotros desde hace tiempo le les hemos pedido que nos envíen sus canciones sus propias versiones a nuestra dirección de correo electrónico que es hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com pienso eso eso es exactamente lo que ha hecho el coro de un instituto de Valladolid una ciudad por cierto Tom a la que vamos a viajar vamos a visitar el próximo viernes y haremos el programa directo desde allí

Voz 10 09:21 pues es ese es esta ciudad de ese listón

Voz 1646 09:24 pero Condesa e hilo que cada año prepara una canción para felicitar el Año Nuevo nos llega esta versión en la que participan todos alumnos profesores y padres bueno lo primero sería dar la enhorabuena a este instituto por su buen gusto a la hora de elegir canciones para su Coró también

Voz 1684 10:08 porque la ejecución es fantástica muy bonita

Voz 1646 10:11 y luego está agradecer también a Rocío Anguita que es la madre de una de las alumnas del instituto que nos haya enviado esta versión a ustedes les pedimos que si quieren hagan como ella no sabemos si Rocío Anguita canta en el coro pero bueno por lo menos su hija así que está usted pues tiene algún de talento musical o no lo tiene no nos importa mandarnos una versión a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com son calen haciéndose el sueco veinticuatro horas siete días a la semana muy buenos días hola bueno pues tú crees que yo lo hace muy bien para que da derecho de que yo que yo me lo crea desde luego todo el tiempo

Voz 1684 10:54 un momento hoy Tom es el último día de

Voz 1646 10:56 esta etapa navideña Hoy por Hoy por tanto también es el último día de esta otra extraña pareja cursa exactos y es también el curso intensivo no tanto de sueco como de tradiciones y costumbres y palabras impronunciables frases traídas desde si frases estés no pienso fijaos lo lejos que ya aprender esto con quieren palabra vale puedes frases completamente impronunciables que resuelven problemas que los separa no les tenemos pero que vosotros habéis eliminado pero en este caso creo que más vas a hablar de un problema que tienen los suecos y que los españoles no he metido Piers de de El Árbol supuesto tome como uno de esos no quería yo de Cervantes que tú para que pudieras sorprenderme estuvo a la hora de Moore no hay que decir tú burrada de mujeres porque es como con los dientes apretados se vale la gran melancolía que es lo que más que a los suecos en estas fecha porque ya no tienen esperanza ya pasados los fiestas

Voz 4 11:48 ya está con enero febrero el mar So dijo en el frío asumiera la puerto Gotemburgo con niebla y el frío un lunes por la mañana un tren pasando por una tormenta de nieve o fin Noor Lahm durante la noche chupa un en Estocolmo entonces llega llega esta

Voz 11 12:08 de la guerra

Voz 12 12:10 melancólica vale vale

Voz 11 12:12 que lo digo esto para para animar a los españoles por la propia misa manguito las ganas de Visitación

Voz 1684 12:18 han enviado en el que no lo es no

Voz 11 12:20 Juan en verano pero es lo que significa esto pues Espanyol da igual dónde estáis en en la península insistas todo este Piel de toro que estáis todos los España

Voz 1646 12:29 justo en el sitio donde todos los nuevos ricos desean estar en este momento

Voz 11 12:34 esto Ivano hora todo el año para permitirse el lujo de durante una semana o dos o tres como como como aquí claro siempre espurios soledad país modelo en este momento el de estuve grave afecta tanto a los huecos que quieren estar aquí

Voz 1646 12:51 el decías antes que el césped siempre es más verde en casa del vecino es aún más aún más evidente en Suecia donde el PP está completamente blanco está muerto cubierto no hay nieve hielo bueno pues es una muy buena manera de empezar el año conocemos conformarnos de país que con todos sus defectos es un sitio en el que los suecos de serían estar en este instante donde Akin la de estuvo de no es no no formamos parte del y tú crees que tendrá Rosa Márquez textura no no la alegría de Rosa Márquez eso pues vamos animarnos Rosa Márquez

Voz 1684 13:23 los días hola qué tal muy buenos días de Nueva

Voz 13 13:25 es que días mañana no pues vuestros hijos Neos cuento los reyes están ya a la vuelta de la esquina ellos llevan todo el año esperando este momento mágico y también llegan días hojeando el catálogo de juguetes de El Corte Inglés alguno de los Goya hasta de memoria por eso tienen perfectamente claro lo que se iban a pedir sabes que va a ser pues los juguetes más ese a dos de estas navidades una lista entre la que yo pondría la estación de policía dos súper things o las trampas en la comisaría de Pini pon o también otros tan entrañables como los bebés llorones hay siete modelos diferentes para elegir tiene a Minnie Mickey Panda Nahla o incluso muchos están empeñados en pedirse la David Blaine la peonza con lanzador que les hará pasar muchos ratos divertidas que poquito falta ya para que lleguen los Reyes Magos eh por suerte ellos ya saben que todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés que tengáis un muy feliz día de Reyes ha hasta el lunes a días

Voz 12 14:29 conecta con Hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 15 14:42 viernes desde las tres de la tarde las dos en Canarias la mejor información deportiva Juan nada aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde la última hora los mejores comentaristas yo me paso esta tarde por el Bernabéu yo disfruto este tipo de tarde porque periodísticamente son historia saques es que yo no tengo ningún momento el balón fe esto tenis todos los deportes todos los protagonistas

Voz 2 15:06 bien pero hay que dio nuevos que cumplir ahí pero me queda mucho por conseguir pero

Voz 15 15:12 toda la información nacional e internacional y por supuesto local de Granada Gamo bola al deporte más próximo en este

Voz 16 15:19 a remolque el mejor deporte en SER Deportivos desde las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal renace

Voz 17 15:37 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 1 15:41 los José Miguel bueno la verdad que con un montón de emocione en este momento no aquí es bonito al País Vasco

Voz 17 15:50 la simpatía está afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia

Voz 1646 15:55 esta mañana paseando por el pueblo agentes el gasto y lo conozco a usted lo conozco menos Benjamín me pensaba cada uno de los Rolling Stone

Voz 16 16:00 si ETA de las una de la empatía y la simpatía surge la complicidad rien Rosell

Voz 4 16:07 las entrevistas porque recordáis cuando Rodas recordamos ese momento si Amine me ilusiona

Voz 16 16:13 los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 19 16:24 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 20 16:33 en Carrefour Carrefour puntos por compras superiores a cincuenta euros en todos los Betis utiliza y por que devolvemos un cuarenta por ciento

Voz 1646 16:40 bueno pues hemos comprado Carrefour mejor

Voz 21 16:44 colitas cree en que pueda ayudarle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 0542 16:50 es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 9 16:55 protege hogar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 17:08 pues yo encuentra mucho más a entornos pasaje la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia

Voz 4 17:14 a ver si arruinado mi único sueño para están habían

Voz 22 17:16 es conseguir una caja de buenos lápices

Voz 23 17:19 FIA

Voz 24 17:20 ha interpretado hay que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas eh y que tienen cara

Voz 25 17:26 pero para mí muy divertido porque tiene un punto común

Voz 26 17:28 dicho soy iban y de eso pero pero a la vez es una chica muy interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio una evolución muy muy interesantes con lo tienen mujer durante la obra

Voz 27 17:41 uu sanitaria

Voz 1 17:43 este cuatro de la mujer Khelil venga mismo que disponible en Cadena Ser punto com

Voz 1684 17:54 situación móvil en apoyo a Spice Girls

Voz 16 17:59 en la Cadena Ser

Voz 1 18:02 lo hizo con Pablo González Batista

Voz 1684 18:06 ya saben todos los años a cierta ahora cierto día concretamente el veinticuatro de diciembre en todos los canales de televisión y de radio ocurre lo mismo

Voz 28 18:13 gracias por escucharme yo os deseo egun on Bon Nadal vos fiestas feliz próspero dos mil define muy bien esa sensación

Voz 2 18:22 don de cambiar de canal IB exactamente la misma cara en una televisión

Voz 1684 18:27 tras otra resulta un poquito inquietante pero a fuerza de repetirlo lo hemos asumido es así es el jefe del Estado y una vez al año nos envía un mensaje a través de todos los canales posibles pero resulta que pocos días después de esto pocos días más tarde en la noche

Voz 29 18:39 el ayuno de enero el mundo entró de nuevo inesperadamente en un extraño bucle espacio temporal cuando los espectadores veían este en Televisión Española

Voz 4 18:48 en Ferraz

Voz 27 18:49 estas delantales aún extras os lo habéis ganado ir

Voz 4 18:53 el hacer zapping se encontraban con esto ahora entenderéis que lo primero que quiero decir es que estoy muy emocionada de estar en Tu cara me suena que me parece una a la misma persona en dos sitios al mismo tiempo Hinault reina en España

Voz 30 19:06 pues sí

Voz 1684 19:11 amigos la paradoja espacio temporal puede haberse extendido a la radio así que no intenten sintonizar otra cadena porque es muy probable que en todas las demás radios España también esté en este momento apunto de hablar la presentadora más ubicua de la televisión española la gran Eva González muy buenos días

Voz 31 19:27 el estoy muerto de la risa a Teruel donde nube cuida entonces este total

Voz 32 19:31 el mentes de la gente alucinógeno con más común pues yo también yo también creo porque además

Voz 25 19:37 lo más cuando cuando todo claro yo grabé Tu cara me suena evidentemente grave Anteriormente Masterchef Junior claro no tenían ni idea de que iban a coincidir en el tiempo

Voz 1684 19:49 y cuando esto pasa tú que que que pusiste que ves cómo te ves en los dos sitios tiene dos de la tele directamente sepa lo que hay que ver no

Voz 31 19:57 para lo que hay que ver para Berasategui ahí bien recorre Pahor

Voz 1684 20:01 lleva todo esto es una broma para explicar que dos canales que se emitía los oyen los oyentes ya lo saben Master Chef Junior la versión infantil de un programa que te ha dado muchísimas alegrías a lo largo de los últimos

Voz 25 20:10 yo sigue dando por supuesto y al mismo tiempo

Voz 1684 20:13 se es el nuevo proyecto que se estrena este lunes día siete de enero que es la voz Eva la la promo de la voz y el tráiler de la última de Misión Imposible puede que sea la Topas a más purgas que sí lo creo que lo dirige el mismo son las cosa más épicas que he visto últimamente realmente debe

Voz 25 20:37 es que al escuchar el L ahí claro todos ahí bueno pues ya es increíble pero visto lo visto y es alucinante

Voz 1684 20:46 va a estar a la altura saberes del programa es tan espectacular

Voz 25 20:49 sí aunque no claro eso no es más que una promo imagínate cuando llegue el programa de verdad no tú date cuenta de que tenemos el mayor plato de Europa el mayor plató de la voz en Europa sea es que en tras allí de verdad los bellos de punta es como si estuviese en un concierto constantemente

Voz 1684 21:07 con toda esa espectacularidad y por supuesto con las voces en directo que es una de las grandes características de la de la voz

Voz 25 21:12 música que eso no no lo tiene ningún programa la música hoy

Voz 1684 21:16 apretar también en directo claro música y voz en directo

Voz 25 21:18 entonces yo creo que que esto hace mucho bien por por toda la música no porque bueno la al final la música enlatada pues oye está ahí es preciosa y todo pero donde se ponga la música en directo

Voz 1684 21:30 no y además cualquiera que trabaje en el mundo de la tele pero también en el mundo el sonido o en el mundo de la música sabe perfectamente la complejidad técnica que eso que eso implica efectivamente es una produce

Voz 29 21:39 John enorme hoy llevan para el espectador habitual de la voz que diga

Voz 1684 21:44 hemos cuáles serían los cambios que tu destacaría como más importantes además del evidente que eres tú mismo

Voz 25 21:50 bueno yo no soy más que que una pieza más de de todo este entramado que bien a acabas de nombrar como es el equipo de equipo técnico humano bueno de redacción de todo de de la voz no evidentemente vamos a ver la voz como nunca antes la habíamos visto es espectáculo es diversión evidentemente la voz sigue siendo el formato exactamente el mismo bueno con algunos cambios eh sí que sí que tiene algunos cambios pero pero la voz es un formato completamente testado un formato de éxito llega a Antena tres

Voz 4 22:27 mejorado claro pues se va te confieso que estaba

Voz 1684 22:30 en calen esperemos sillas giratorias en la radio estaba

Voz 4 22:32 enviar en mirando hacia la pared tú estabas hablando se ha dado la vuelta a chaquetón hay que bien pues te gusta o la voz activamente yo además ha golpeado la mesa no hay Bouton ha practicado versión golpeaba al Bouton o lo vas a John no tengo

Voz 25 22:51 lo que claro que colgarle a ese a ese botón porque sinceramente creo que es una labor la de los coches muy difícil date cuenta de que aquí el el castrense ha realizado durante muchísimos meses la persona que llegan ya las audiciones a ciegas que es ese último cásting antes de entrar en el concurso eh

Voz 4 23:11 ya han recorrido muy buenas claro han recorrido

Voz 25 23:14 muchísimos meses de cásting entonces yo yo no sería capaz

Voz 4 23:18 de verdad yo no sería capaz bueno tú

Voz 1684 23:20 pero es capaz de hacer muy muy muy bien tu trabajo y ahora hay muestras de en Masterchef ya lo ha demostrado en otros programas también en en Canal Sur que el de los que luego si nos da tiempo hablaremos pero hablamos de los cambios yo creo que hay un cambio importante también este año no se ha hecho otros años a la voz pero hay un canal veinticuatro horas que es una fórmula

Voz 25 23:35 no no se había hecho antes sí sí que la tenemos Si bueno hay hay se podrá a mí los canales veinticuatro horas me encantan porque ese cotillear montón ya sinceramente bueno ya has de todo lo que pasa n en ese va que estéis no de los nervios de los Talens los coches yo misma sea todo no y el equipo que que tan

Voz 4 23:56 alertantes vale y además ese cambio Eva

Voz 1684 23:58 Catherine ha cambiado el catering de la voz al saber que llegabas tú porque yo me imagino que otra cosa no pero más Trichet se debía de

Voz 25 24:04 merendar esa sí se mía muy bien en Masterchef no

Voz 32 24:08 con mamá Laura e como mal ahora pero oye las cosas como son al César lo que es del César tiene un programa de cocina se come muy bien

Voz 1684 24:17 se come muy bien en en más tesoro Minotauro envidia tremenda aquí se oye muy bien que está mal

Voz 25 24:22 aquí se oye muy bien y es un privilegio estar por por los pasillos así poder escuchar tanto a los Talens como como a los coches se que que van cantando por ahí es alucinante

Voz 1684 24:33 al tratarse de un formato internacional la voz en cada país pues tiene un presentador distinto Eva tú conoces a las otras Eva González del del mundo no presenta venga mira en EEUU lo presenta Carson Daily desde el año dos mil trece

Voz 4 24:50 muchísimo en el Wellcome to the boys y eso pero sí

Voz 1684 24:54 pues no vale vale es el Reino Unido lo hace Emma Willis

Voz 32 24:58 sin ese que ha echado aquí está el monumento más íntimo como concursantes se tiene que trabajar todos los registros tienes

Voz 33 25:05 el con tu de y luego el más exacto luego

Voz 25 25:08 el bueno no pasa nada si exacto tiene va a salir bien

Voz 1684 25:10 en esa en México lo presenta una cantante vez venezolana que se llama Le Pont

Voz 34 25:15 con las tiene anticipación participasen están antes de servirá de escenario a cantar

Voz 1684 25:20 ahora es decir que no has hecho sesiones intensivas

Voz 29 25:23 la voz internacional no para prepararte mil

Voz 25 25:25 pues la verdad es que no porque porque sí que hay grandes novedad ni grandes novedades que que sí que que están ya en otros países que adaptamos ahora al español como como es el que el días siete y ocho hay un doble estreno no de de la voz que esto ya se hace en Australia Alemania bueno en un montón de países pero sinceramente no me he parado a ver a otros formatos internacionales porque porque yo tengo muy asimilada la voz la cabeza yo era seguidora de de la voz Si If de de la voz

Voz 1684 25:58 porque te gustan los talent show como espectadora y también los que no presentas tú

Voz 25 26:02 muchísimo muchísimo sí sí a yo creo que en mi formato favorito es y los programas de humor pues en todos los primos yo tuteo experiencias lo que destaca son los nervios no yo pero yo siempre te veo alegre pero con mucho serenidad hay un pica los nervios la verdad es que fíjate tú dices que que destacan los nervios yo creo que destaca la la emoción y eso también implica la nervio claro pero hay muchísimas emociones en juego hay alegría hay sueños hay tristeza también ha quedado claro lágrimas y yo creo que que eso es lo más bonito que tiene un un talent show no que alguien quiera perseguir su sueño consiga realizarlo en este caso subiéndose al escenario de la voz que que ya os digo que es alucinante ya sólo estar ahí a los Talens Le Le es sale a mí también eh porque en esta primera fase de audiciones bueno yo estoy mucho con la familia no ya ya lo sabéis y es alucinante verlo yo yo esta parte la no la veo en plató la veo a través de una pantalla la vivo con la familia entonces para mi ha sido hoy está siendo muy emocionante todo esto

Voz 1684 27:15 pues se va por preguntar lo muy directamente quiénes te conocemos de otros formatos va a haber más o menos centímetros cúbicos de lágrimas que Maastricht

Voz 25 27:22 os tras pues yo creo que más el Quijote fue pero no por nada sino porque son más gente a imagen claro claro hay más eh

Voz 32 27:31 al tipo de alegría ya hay mucha lágrima de alegría efectivamente y son muy bonita esas lágrimas de alegría también es la mejor

Voz 1684 27:39 bueno y además es importante en este formato lo hemos dicho antes la música hay que decir que como el público andaluz sabe muy bien tú tienes experiencia en formatos musicales lo insiste en Canal Sur con un programa de éxito que se titulaba Se llama copla

Voz 27 27:50 pero mártir de esta noche el seis de junio cebar recordar por ser la sede

Voz 1684 27:55 muy mal te verlo en tareas ir esa aficionada a la música y lo voy a hacer porque el otro día estuvo aquí Samantha Vallejo Nágera Hain incidimos claro pudimos escuchar un sonido extraído grabado en los camerinos demasiadas sería

Voz 1646 28:13 como presentadora bien pero como concursante te podemos descartar definitivamente del abono nada

Voz 25 28:18 no es que podáis es que debe Chano no es una no hay opción ya ni cuando me dicen vas cuando presentaba Masterchef va a cocinar y digo no vas a cantar no pero es por el bien antes era por el bien de lo hecho amago de de de la personas y ahora es por el bien auditiva del espectador

Voz 1684 28:36 crees que es mejor presentar programas sobre disciplinas que no dominas

Voz 4 28:40 bueno porque te sorprende que una eh es la de presentar programas pero no salen show no hay un talent show que que

Voz 25 28:50 o sea de de presentar programas no

Voz 4 28:52 pues vamos a hablar de Un

Voz 1684 28:55 los como Pato eh hay talas va también la falta uno de presentadores no ser un mal formato en realidad fue no podríamos dar una vuelta

Voz 25 29:02 cita eh es una vueltecita a la sí

Voz 1684 29:04 ella quiere es decir no cuando hable reales hay que girar la probablemente la para muchos la gran novedad la más llamativa de esta edición de la voz sean precisamente los jueces que deberán primero dar la vuelta a su silla para juzgarlo a los aspirantes y luego ya liderar a sus equipos en las batallas vamos a hacer un pequeño repaso Eva porque hay incorporaciones realmente importantes Sein

Voz 29 29:24 corporal a la plantilla de la voz por ejemplo Paulina Rubio conocida como el

Voz 1684 29:28 era mexicano y algo me dice que esta descripción se ajusta bastante a la realidad Eva González

Voz 32 29:34 sí sí sí sí sí es una ex miss rubia peligrosa mira vamos a escuchar fuerza es pues eso

Voz 4 29:41 bueno huracán vamos a escuchar solo unos segundos de la primera grabación de la voz para ver si tu respuesta respuestas ajusta a la realidad si no les gusta el brillo que se pongan

Voz 1419 29:49 te vas

Voz 35 29:53 única

Voz 4 29:55 ahora yo sé que tú estás acostumbrada

Voz 29 29:56 de Eva pero tú crees que las aguantar este ritmo

Voz 25 29:59 sí sí porque me divierte muchísimo de verdad de verdad que me divierte muchísimo hay una relación muy especial entre ellos de de ese ese pique no existe porque imagínate oye cuando cuando sale un talento que todos quieren pues saber hay que pelear eh

Voz 1646 30:16 ya

Voz 25 30:17 bueno ahí es que no te contado una de las grandes novedades que tenemos Bindi mira si quieres te la cuento ahora que es el el botón del bloqueo

Voz 32 30:24 ah vale sí sí que ha a algún juez

Voz 25 30:29 algún coach Le gusta muchísimo puede bloquear a otro compañero para que esa compañero no se gire entonces imagínate el botón del bloqueo la de juego queda claro que si de repente Antonio

Voz 32 30:42 co bloquea a Paulina Rubio pues Paulina Rubio se puede enfadar

Voz 29 30:48 y probablemente se enfade tal y como lo has dicho

Voz 25 30:51 pero también se enfada Pablo también se enfada Antonio tablets enfada Fonsi porque la verdad es que al final esto es un un talento el que gana efectivamente un talento no pero también gana el el coche entonces todos quieren ganar mejor amago

Voz 29 31:09 hay rivalidad entre los concursantes y también rivalidad entre los coach tú lo has dicho también está Luis Fonsi

Voz 4 31:14 mobbing escuchar Jovin a sentir yo quiero quiero enamorarme yo quiero que cara al lado de Paulina Rubio

Voz 29 31:19 consigues Paulo Coelho

Voz 32 31:21 Don Luis Fonsi de verdad yo no lo conocía y es un hombre que es tan amoroso tan bueno tan cariñoso esa carita que tiene por favor si que es amor puro

Voz 1684 31:32 y luego tenemos a Pablo López un veterano del concurso

Voz 1646 31:34 hoy Antonio Orozco también veterano que son los Jordi los Pepe de la voz veremos decida si por supuesto

Voz 29 31:39 tentando a Eva González Eva enhorabuena aportó enhorabuena por Toño pasado que ha sido muy importante para tiene muchos

Voz 1684 31:45 en muchos asuntos así también feliz

Voz 29 31:48 año nuevo nuestros mejores deseos para dos mil diecinueve que todo apunta a que también va a ser muy importante por lo menos por lo menos en lo profesional vas a trabajar mucho bueno

Voz 32 31:57 espero que que virgencita que me quede como no que dicen no voy a mí la verdad es que ha sido un año muy importantes pero que este año también lo sea y sobre todo espero que que esa ese todo el trabajo y todo el el esfuerzo y toda la ilusión que estamos poniendo en en en este programa el siete y el ocho echaría a nuestro lado porque además las audiciones van a ser muy cortitas va a durar poquito tiempo con lo que la gente no se va a tener que acostar a las dos de la mañana para ver el programa porque acabaremos prontito oí yo creo que sí sí esto es eso supone un valor añadido

Voz 4 32:32 descarta que soy además no va a haber casi Public serán tres

Voz 32 32:34 cortés de tren minutitos imagínate si nada el tiempo de ir a por chocolate que es lo que yo hago siempre cuando tienen uno At aquí chocolate y a la cocine vuelve a qué hora empieza pues no no no lo saben hoy más sincera no lo sé pero es que aunque en torno a las diez y media ustedes pongan la tele así como a media tarde según Eva González con nosotros bueno Félix estreno Eva un abrazo muy fuerte muchísimas gracias

Voz 1 33:03 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 20 33:07 ahora en Carrefour ingresó puntos tiene su transportarse más de cinco mil productos como el origen estático comprando títulos setas cero te sale gratis Carrefour todos parece mejor

Voz 14 33:17 sí

Voz 36 33:23 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 33:28 Marca el uno

Voz 37 33:30 cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 38 33:40 H I

Voz 1 33:42 temblando pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad

Voz 12 33:59 no de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 39 34:08 no Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 23 34:14 señora Mari caretas

Voz 4 34:15 Jaume Mata Hari o además de mi libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 16 34:24 SER Historia con Nacho Ares todo lo que quiso saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER cómo se define usted

Voz 40 34:39 T a Siria o a la frase como uno oye te que Kutxa cada día entre con la tabla anoche la asocie nada yo la fusión

Voz 1 34:59 también

Voz 10 35:03 así se define nuestros oyentes

Voz 4 35:06 me he hecho lo mejor que hay en el panorama

Voz 1 35:16 cuenta con las se pase lo que pase

Voz 14 35:22 muy

Voz 2 35:27 en qué

Voz 21 35:28 darle buenas llamaba porque quieren instalar alarmen alarma ha sufrido algún robo no

Voz 0542 35:33 es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno rogar a mí

Voz 9 35:38 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 35:52 un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés con ofertas irresistibles como un smartphone Samsung Galaxy S ocho de seiscientos

Voz 4 36:02 noventa y nueve con noventa a trescientos

Voz 1 36:04 el nueve con noventa euros sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1684 36:22 los estamos pasando estos días intentando adivinar qué va a ocurrir en dos mil diecinueve cuando puede que sea el año en el que se acaben los expolios

Voz 41 36:28 no

Voz 27 36:33 vale

Voz 29 36:33 puede que no sea muy difícil de adivinar que éste va a ser un año marcado por la ansiedad en el cine y las series sí que no teníamos tiempo para verlo todo ahora llegan nuevas películas nuevas series también nuevos formatos hoy esta mañana vamos a saludar Tom a la parte que trabaja en La Script casi todo el tiempo pero también cuando la otra parte no trabaja

Voz 31 36:53 Blanes otra parte sabéis otra parte nunca trabaja nunca nunca no vamos a saludar a la persona que trabajaba en La Script que es Pepa Blanes buenos días me encanta esta presentación que programa más maravilloso muchas gracias a mitad de me encanta esta contesta

Voz 29 37:08 a la presentación que es muy de ella la gente que llamó

Voz 31 37:10 la radio me me gusta mucho tu programa bueno Pepa

Voz 29 37:15 Pepa el futuro el futuro ya está aquí tú has visto Black Mirror la serie británica que siempre está jugando con con las nuevas tecnologías y con un futuro casi casi apocalíptico y que acaba de revolucionar el panorama en este principio de año con Van der NATS que es un capítulo o una película todavía no ha quedado muy claro que que es que se estrenó hace una semana en el que yo no lo he visto valen pero creo reservado para este fin de semana pero creo que los espectadores pueden ir eligiendo como libros Elige tu aventura todo la ir eligiendo lo que va a ocurrir y la historia se va desarrollando en función de las elecciones del del espectador

Voz 1463 37:48 total tú te van dando una serie de de elecciones al principio parecen como muy tontas no cereales que los del Tigre los de chocolate entre dices bueno dos vamos a probar y luego las decisiones se van complicando un poquito más y eso te va llevando por un final de la historia por otro vamos la la serie película puede durar

Voz 31 38:08 desde un mil una hora y veinte hasta una hora noventa a una hora y medio yo me lío con noventa minutos una hora y media vale y además supongo que la puedes ver varias veces

Voz 29 38:18 porque en las elecciones que hagas la historia va cambiando o hay un poco

Voz 31 38:21 de trampa hay mucha trampa vale Netflix hace muchísimas claves para no pagarles os digo

Voz 33 38:26 es verdad o que no hay que pagar a dos bueno o a uno

Voz 29 38:29 hay que pagarle el doble Silas Si estuviera bien hecha porque hay que inventar diferente extrema

Voz 1463 38:33 las series anclar a las él está muy bien hecha y técnicamente sobre todo en eh en en el inicio no descubres el corte elija es lo que elija parece que te preguntas cómo han robado esto para que no haya ningún corte de montaje parece común planos secuencia luego ya empiezas a verle un poco las costuras is sí que yo creo que aquí lo complicado es el guión porque efectivamente tienes que tener muy claro por dónde te va guiando ahí el guión está muy cerrados a están comparece muy abierto pero luego está muy cerrado porque hay veces que elija una cosa Jineth lista dice

Voz 31 39:02 no no fuera allí no por Aino desde devuelves a tragar otra vez la misma historia te hace elegir quieres que haga el protagonista chapurrea el ordenador o que no lo puesto

Voz 29 39:13 que yo sí he dicho que siempre es así

Voz 4 39:16 a pie pero Pepa de lo más importante

Voz 29 39:18 todo esto que al final es lo realmente relevante en el en el cine qué historia cuenta de qué va

Voz 1463 39:22 esconde una casi una reflexión filosófica lo Sartre pero pero bueno es verdad que que luego es la historia de un niño que ha creado un videojuego y que trata de venderse lo a una empresa de videojuegos y entonces es la es la primera gran decisión si acepta lo que la empresa la macro empresa Leda o no lo acepta ICV Satse monta una empresa por su cuenta

Voz 29 39:43 vale Pepa cueste voy a proponer una decisión quieres escuchar un corte de este capítulo película o lo que sea de Black Mirror o quieres que continuemos la entrevista y escuchándoles diremos para vecinos

Voz 31 39:54 parece que apaga la radio escuchar el corte

Voz 42 39:57 esto castings pero está en dos años cometer un crimen

Voz 13 40:07 su destina claro

Voz 4 40:09 porque en el fondo están hablando con el protagonista pero en realidad hay hay un poco de de ese está interpretando al espectador totalmente

Voz 1463 40:18 eh sí que es verdad que al protagonistas el plantean casi como una manipulación de la ficción no me es una de las críticas que siempre eh con poca justicia a mi juicio se ha hecho a los videojuegos de los videojuegos alteran hay incitan a la violencia pues también tiene algo de eso

Voz 4 40:31 de este piso vale por lo pena sí claro cómo no vas a poder bien en sueco

Voz 1684 40:37 bueno espera pero hasta ahora no se pueden momentos

Voz 4 40:39 las Pepa Blanes quieres escuchar la opinión quién soy yo estoy Athina opina hombre me parece fatal desde te dije que era

Voz 43 40:55 Ingrid Bergman último Senna con el amigo este con Rice se que ya pero entonces se destroza la melancolía de una gran secundario tendrá para los cien donaciones de A

Voz 4 41:09 se muere hombre distinto nace muy caro tú ya el arco de sexo seguro pero Matas al otro sino un libro sino pero lo ganáis digno

Voz 29 41:26 sí pues Emir así que empeoraría la historia bueno fue el futuro del que estamos hablando luego Ana marcar probablemente las plataformas de vídeo plataformas en las que puede verse este capítulo de Black Mirror cuyo nombre por supuesto ya olvidó Van der NATS o a Roma uno de los grandes fenómenos cinematográficos de del final de dos mil dieciocho

Voz 44 41:45 desde ahí os que noto en el que se mueve porque mi juego no quieren jugar pues yo no quiero que tú juegues niñita no puedan estarán siempre gusta el

Voz 29 41:57 cine bien rodado el cine con un concepto clásico digamos que esto te parece más

Voz 4 42:03 pues yo impongo grandes Alfonso Cuarón encara su marco Arona eh que es un tipo capaz de ponerte a Sandra Bullock

Voz 29 42:11 sí a George Clooney a flotar

Voz 1684 42:14 la en el espacio exterior pasarlo fatal y es capaz de llevar una historia tan íntima tan absolutamente increíble como es Roma que esta sí la he visto muy bien sí

Voz 1463 42:24 película del año se echó bien porque la verdad es que Roma es la película del año por muchos motivos hacía tiempo que no pasaba una película bueno yo no sé si alguna vez una película en español y en mixta que es la otra lengua que aparece la película en blanco y negro conseguía tanta repercusión ganar el León de Oro en Venecia eh y convertirse en la película favorita de casi todos los directores y críticos esperemos que gane el Oscar sería es va a ser una de las claves de dos mil dieciocho ver qué pasa con en Roma porque claro sería una película de Netflix en blanco y negro en español que gana el Oscar en la era tramos de son como muchas conjunciones hiló la película es una delicia tiene es una historia muy sensible pero además tiene un poso político y un contexto contra el clasismo que es maravilloso y luego es que Roma pues eh como decíamos es de Netflix Cuarón pero casi más desde enero de entonces eso ha generado bastante polémica durante todo el año iba a seguir esta polémica para ver un poco porque quizá el debate sobre dónde ver cine que son las películas en esta era en la que todo es una película hasta Van der NATS pues eh pues ver un poco dónde qué va a pasar casi todas las películas van a verse Netflix en Venecia

Voz 4 43:31 Cuarón claro que no podía criticar mucho a que la había pagado la peli decía esto

Voz 1046 43:36 sabemos perfectamente que este tipo de sin una película en español en blanco y negro y místico tiene mucha dificultad en encontrar espacios e donde tenga donde pueda tener un gran parado eso ha sido un gran regalo que hemos tenido con nuestra relación con ETA

Voz 1463 43:57 la cosa es que claro esta película nos deja un poco se ha estrenado en cines en algunos países en Estados Unidos en el condado de Los Ángeles para poder competir en los Oscar en Spa

Voz 4 44:06 muy poco verás en los Verdi

Voz 1463 44:09 eh en Méjico seis estaban más salas pero tampoco en demasiadas porque ha habido una especie de boicot no no explícito y entonces bueno nos deja un poco eh el mío

Voz 4 44:19 pero de qué va a pasar con muchísimas películas que tiene

Voz 1463 44:21 porque es que Netflix va a estrenar en dos mil diecinueve noventa películas en exclusiva algunas de ellas pues eh que no concebimos los cinéfilos no verlas en pantalla cuando no o por lo menos que no esté la opción no no no digo que sólo se vean en pantalla grande pero por ejemplo te imaginas ver el irlandés de Scorsese que es la vuelta al cine de gángsters con Al Pacino Robert De Niro pues eh un tipo que diseña sus películas en ese gran formato verla solo en pantalla pequeña bueno pues no hay muchos cinéfilos que la quieren ver qué va a pasar con eso pues es difícil o en el caso de España y Marcela que es la película de Isabel Coixet sobre el primer matrimonio de lesbianas eh en España que se casaron nación

Voz 29 45:00 se pasar una de ellas por por un hombre bueno pues

Voz 1463 45:03 esta películas de Netflix donde se va a ver la vamos a ver en los cines no la vamos a ver en los cines podrá competir al Goya son cosas que que que es que bueno pues

Voz 29 45:12 claro yo fíjate que pienso no esto es una religión que estoy viendo sobre la marcha pero la película de Cuarón ahora a mí me gustaría ver al fin y en el fondo está pensando también que ocurre un poco con la música uno escucha los hijos en su casa y luego paga por ir a ver un concierto se que no es lo mismo galeno la el cine no es en vivo pero hay un claro veo la película

Voz 1684 45:32 casa ISIS soy cinéfilo y me gusta Scorsese Isasi me ha gustado la película la voy a ver en cine porque la experiencia es totalmente diferente

Voz 29 45:40 pero es muy raro porque bueno eso no es raro no soy yo Pablo más Pepa Blanes que me digáis Totón calen con Pepa hemos viajado un poquito hay muchas más cosas que contar sobre el futuro del cine pero hemos viajado a bueno Common nos va a sorprender el cine en este en este año mil diecinueve por dónde nos va a llevar hay muchas respuestas a las que os muchas preguntas a las que tendremos respuesta este año hay Pepa te invito a que tú también siga siendo en el futuro y ahora en el futuro próximo igual la semana que viene ya veremos pero pero bueno

Voz 1463 46:13 claro de esa aceptar tiene gusto decir mira ahora tiene

Voz 29 46:16 es una opción que es que escuchar unos anuncios

Voz 19 46:19 yo escucharnos anunció queda mucho más facciones escuchar unos

Voz 31 46:24 hablar es muchísimas gracias a vosotros tareas

Voz 20 46:27 a punto tienes un tres con sus más de cinco y productos como en los no españoles de nuestra absorción dos el tercero te sale gratis Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 14 46:37 sí

Voz 36 46:43 Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 46:48 el Barca

Voz 37 46:50 los cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 23 46:57 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1280 47:04 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado un nombre esperaba nadie

Voz 27 47:15 era la primera vez que viajaba sola pero no está asustada por el contó

Voz 1280 47:19 Dario me parecía una dictadura hable y excitante aquella profunda libertad de la no

Voz 45 47:25 la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas se tunecinas y con unas

Voz 1280 47:31 Luisa de asombro giraba la Hain Estación de Francia que los grupos que estaban esperando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso el olor especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían para mí Unger en el Calderón ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad que adora a Gdaim sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un maletón muy pesado casi lleno que libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud italiana se expectación

Voz 1 48:17 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 23 48:22 ser el placer de escuchar si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habría como sabes estado por cierto

Voz 18 49:11 hoy no

Voz 4 49:16 una vez

Voz 48 49:17 momento

Voz 1684 49:19 cadena SER en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER en tu Smart

Voz 34 49:34 quieras de Laser cuando tú quieras descargas de nuestra aplicación

Voz 14 49:43 sí