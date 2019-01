Hoy por Hoy (04/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 0824 00:05 Isabel quién tiene muy buenos días hola Pablo buenos días el secretario general del Partido Popular va a llamar hoy a su homólogo de voz

Voz 1646 00:11 es para tratar de desbloquear la investidura de Juanma

Voz 0824 00:13 Manuel Moreno en Andalucía Teodoro García Egea confía en que recibirán el apoyo del partido de extrema derecha aunque los populares no desvelan que va en ofrecerle Radio

Voz 0137 00:22 Sevilla Ana Fernández el secretario general del partido

Voz 0824 00:24 hablar Teodoro García Egea confirmado en Onda Cero que llamará hoy a su homólogo en voz

Voz 0134 00:28 ex Javier Ortega Schmitt para negociar su apoyo a la investidura después una vez que la legislatura eche a andar será el momento dice Dent mentar las leyes para la número dos del PP andaluz Dolores López recuerda esta mañana que medidas como la de una posible cobertura económica para los hombres víctimas de violencia son de competencia estatal según García Egea la intención del PP es repetir el acuerdo con Vox que permitió elegir la Mesa y a la presidenta el Parlamento con documento gráfico incluido en alusión a la foto en la que él posaba firmando un documento con Ortega

Voz 0824 00:58 Smith desde el Gobierno la vicepresidenta a Carmen Calvo acaba de escribir en Twitter que la violencia y el desprecio específicos contra las mujeres se llama machismo patriarcado nadie puede enmascarar esa realidad asegura Calvo sin cometer una grave y miope injusticia esto no tiene debate ni un paso atrás ha escrito la vicepresidenta el Diario de Mallorca y Europa Press en Baleares van a mantener la querella contra el juez que requisó sus teléfonos y ordenadores para averiguar quién era la fuente de sus informaciones sobre el caso cursar un caso de corrupción en las Islas la directora del diario de Mallorca María Ferrer ha dicho en Hoy por hoy que es curioso que el magistrado revocara su decisión sólo tres días después de que ellos presentará la querella

Voz 3 01:37 soy extraños por si no entrar a explicar el fondo de la decisión El que no ha accedido a los datos de los dispositivos Ikeda estima que la resolución sin explicar para kilos noches tiempo la querella intercostal digo la superior va a seguir adelante aunque él de los dispositivos para que tenga que explicar porque se produjo esta decisión inédita que nunca se había producido en España de quitarle a periodistas su material de trabajo

Voz 0824 02:06 en los dos periodistas afectados secuela se encuentran hasta ahora en el juzgado a la espera de que les devuelvan esos dispositivos en Alemania un grupo de hackers ha publicado en internet datos personales de numerosos políticos del país como números de teléfono o direcciones postales según diversos medios alemanes el único partido que no se ha visto afectado por esta filtración es la ultraderechista Alternativa por Alemania más datos con Miguel Crespo

Voz 0702 02:28 sí entre los datos a los que tuvieron acceso los hackers hay números de teléfonos direcciones postales documentos internos de los partidos e incluso documentos bancarios e información sobre el entorno familiar de numerosos diputados del Bundestag de los parlamentos regionales como el presidente alemán Frank Walter fuera de la política hay casos notables de filtraciones de periodistas artistas e incluso humoristas la oficina federal de la Constitución asumió desde ayer el caso y según el diario Bill está intercambiando informaciones con servicios secretos extranjeros para tratar de determinar el origen de los ataques once

Voz 0824 02:56 hay tres diez y tres en Canarias

Voz 0821 03:03 comienza el puente de Reyes en la Comunidad con el lunes festivo por delante y con el protocolo anticontaminación todavía activado en escenario uno la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés acaba de señalar que aunque las estaciones no han incrementado los niveles de dióxido de nitrógeno la previsión del tiempo nos hace pensar que vaya a mejorar la situación pero las restricciones no afectarán en ningún caso la operación salida

Voz 0795 03:23 sé que no ha habido superación aunque ha habido valores altos no habido superación analizando esta noche y haciendo previsión porque en cualquiera de los casos Díaz como el cinco de enero que vuelve la gente el mismo protocolo marca excepciones para poder garantizar el movimiento de los que vuelven a casa

Voz 0821 03:48 Sabanés hacía estas declaraciones en la cabalgata de Reyes que organiza esta mañana la Federación del Taxi en el entorno del ayuntamiento donde se ha vuelto a hablar de la posible asistencia de la alcaldesa Manuela Carmena todavía convaleciente a la cabalgata de Reyes de mañana Elena Jiménez buenos días lo hacía hace unos minutos la vice alcaldesa Marta Higueras

Voz 5 04:12 todo curas periódicas y bueno si está todo bien

Voz 4 04:15 en ella tiene intención desde luego de de venir a estar con los Reyes

Voz 6 04:18 Higueras que esta mañana la la encargada de recibir a la federación

Voz 0824 04:20 profesional del taxi que organiza esa cabalgata de R

Voz 6 04:23 hoy es hoy para llevar regalos a los niños que están ingresados en el hospital

Voz 0821 04:26 Gregorio Marañón y una cosa más la Comunidad de Madrid está a la cabeza en creación de empresas el pasado año dos mil dieciocho Secrero más de veinte mil Paul Asensio

Voz 0808 04:34 la Comunidad de Madrid ha liderado la creación de empresas en dos mil dieciocho con un total de veintiun mil seiscientos veintiocho nuevas compañías esto ha supuesto un ascenso del cinco coma seis por ciento en un año además lo procedimientos concursales han bajado un uno coma tres por ciento hasta llegar a los setecientos cuarenta y siete concursos según datos de la agencia de rating Axesor los datos de la capital ha seguido la línea del resto del país donde la caída en la creación de empresas se ha limitado a un cero coma cuatro por ciento

Voz 0137 05:22 con Pablo González Batista los

Voz 1646 05:24 viernes como saben en este programa la música la pone Javier Limón

Voz 8 05:34 Javier Limón es uno de los mejores productores

Voz 1 05:36 nosotros ese mundo es maestro en la Berklee College of Music de Boston aunque actualmente afortunadamente para nosotros está todavía por aquí por España apurando los últimos días de vacaciones de Navidad antes de volver a la vida académica la dura vida del profesor en vuestro Javier Limón buenos días buenos días Pablo Tom como está pues muy bien la verdad es viernes el lunes viene Toni pues vamos a aprovecharla vamos a ponerle la cosa que no deja bueno Javier despiste dos mil dieciocho nominado a un Goya a la mejor canción original

Voz 1646 06:09 él por el tema una de esas noches en final que

Voz 1 06:12 o sea la película todos lo saben de Asghar Farhadi

Voz 10 06:14 nada nada metro muy bien

Voz 9 06:26 qué otra vez

Voz 1646 06:30 esto ya lo sabíamos pero lo que no sospechábamos esquivas a empezar dos mil diecinueve recibiendo otro premio nada menos que Barack Obama tome

Voz 1 06:38 qué ha hecho pública lo hace cada año el ex presidente de los esta

Voz 1646 06:40 los Unidos publica eh suplir con las canciones que más le han gustado a lo largo de todo el año y entre los temas que ha destacado hay uno

Voz 11 06:49 no no es solo

Voz 12 06:58 eh

Voz 11 07:00 ya no puedo querer para ser

Voz 1 07:09 es un tema que si eso este oyente habitual de este programa probablemente haya reconocido que la voz es de Tony puto una de las artistas que Javier Limón se ha presentado en este programa que también está hasta el y Rubinstein otra y también Tunes las presentables

Voz 13 07:23 bueno el tema sin clásico pero lo he producido y arreglado yo tengo la guitarra Si es cierto que si un premio se analiza de punto de vista de que de una figurita te den un poco de dinero y tal pues eh lo de Obama no es tan importante pero si se analiza un premio el punto de vista del impacto la repercusión mediática se pues probablemente estar en esta lista Emma es más importante que alguno premios porque de repente la venta de Nina era muy bajas no es difícil han subido un cinco seis mil por cien no yo creo que no era difícil porque la multiplicación tampoco es que sea una locura vendiendo discos de pero no hay pero no tiene por qué

Voz 1 07:58 sí clasificarse sólo seis mil por ciento Simat

Voz 13 08:00 a mí me me gusta que que que un tema guitarra con una flauta de una judía esta es muy bonito

Voz 14 08:09 ya

Voz 1 08:13 y además la recuperación de un clásico como Llanos claras más a mi lado corazón

Voz 13 08:17 yo me imagino a Michelle Obama en con la hoguera al lado

Voz 1646 08:21 o escuchando canciones pensé que iba a ir más lejos llegó menos mal que creada pero hoy no vamos a hablar de Obama de hecho vamos a hablar de otro presidente actualmente del que no somos tan fans de alguna manera

Voz 1 08:30 vamos a ir hablando de música no vamos a abandonar

Voz 1646 08:33 la política pero no vamos a trasladar digamos a las antes

Voz 1 08:35 pueda desde el talante de Obama porque desde el primero de enero el líder ultraderechista ya ir bolso negro es el nuevo presidente de Brasil

Voz 15 08:43 eh

Voz 9 08:48 el tiro

Voz 1646 08:50 hemos ido bastante un político populista con discursos Till cuya única coincidencia con Barack Obama que yo creo que es casi para compensar es la de estar casado con una mujer que se va a Michel Ike desde luego choca mucho con uno de los valores más universales e inclusivo de su tierra que es la música brasileña

Voz 2 09:07 total

Voz 1646 09:12 la escuchamos allí Hubertus Gilles al que entrevistamos en este programa donde estuvieron charlando con él y que lo que son las cosas llegó a ser ministro de Cultura bajo la presidencia de de Lula da Silva algo que ahora sí ya totalmente inimaginable porque hay una contestación muy fuerte de la intelectualidad brasileña de muchos de los grandes músicos de ese país que de hecho ya en el mes de septiembre firmaron un manifiesto en el que estaban los grandes de la música Brasil Caetano Veloso Gilberto Gil por supuesto Chico Buarque manifestó que se titulaba una amenaza contra la democracia en la que advertían de los riesgos de de de votar ayer sonoro ya con escasísimo éxito pero sí que es una buena excusa para hablar de la música brasileña queremos también un poquito de la estrecha e intensa y no siempre buena relación que ha tenido la música brasileña con la política pero que de algún modo ha influido mucho en que la música clásica

Voz 1 10:00 Llanos haya llegado a nosotros tan intensamente

Voz 1646 10:02 como lo he hecho a través de por ejemplo del exilio durante la dictadura a partir del año sesenta y cuatro Javier por contextualizar cuál es dirías tú que son las principales aportaciones de la música brasileña del ritmo

Voz 1 10:13 brasileño de la samba y la bossa a la música internacional la música pues

Voz 13 10:18 muy buena pregunta yo creo que Brasil es una una potencia musical incuestionable porque tiene una mezcla sobre todo de África de Hydra músicas europeas coloniales digamos especialmente interesante la cultura musical con el agente en Brasil de la gente de la calle el nivel rítmico es muy superior a la de muchos países incluyendo España o o

Voz 1646 10:44 Austria o poner un país

Voz 13 10:46 al neutral e por casi a un país veterano pero respecto a política hay Brasil fíjate el problema con la música y la política es que a medida que pasa el tiempo normalmente la política hay las ideas políticas y los ideales es bastante más perecedero que que debe yo que la música

Voz 0824 11:02 yo creo que las canciones caduca puede tener un álbum hablar de la política pero no en entre líneas un poco no sé que apuestan claramente por una ideología dio incluso un candidato la canción

Voz 1 11:16 se convierta en campaña poco

Voz 0824 11:18 el mensaje del funky envejece muy mal

Voz 13 11:21 esa todas las canciones incluso protestas ahora de setenta de los ochenta tal la sacas de contexto y son un son un rollo no les interesa nadie porque claro la política la de ayer ya no vale

Voz 1646 11:32 pero en cambio esa movimiento contestatario contra la política en Brasil sí que ha dado resultados duraderos porque el movimiento tropical lista que de una reivindicación desde la cultura pero muy muy relacionada con la política en contra de la dictadura brasileña bueno provocó para empezar que Caetano Veloso entre otros músicos au se tuvieran que exiliarse desarrollaran gran parte de su carrera Londres desde Londres quisieran política con su música y además y esto lo era también lo que comentaba antes desde Londres influyera en la

Voz 1 12:01 la música europea y también ellos recibieron las influencias de la música digamos que estaba haciendo en Occidente en el hemisferio norte en ese

Voz 13 12:06 sí sí pero fíjate que incluso Cayetano por ejemplo el disco que realmente Le popularizó en Brasil fue Fina estampa claro que es un disco cantado castellano de canciones populares latinoamericanas no hemos hablado de Caetano Veloso

Voz 1 12:21 eso vamos a escuchar a Caetano Veloso

Voz 17 12:24 que horas

Voz 1 12:31 la gente está no no me suena de Caetano Veloso no es una canción de Caetano en que aunque la letra sino la letra creo que sí es una canción que te no pero está en un disco que no es de Lágrimas negras claro esto es el lágrima negra la prima

Voz 13 12:43 yo yo no había escuchado mucho a Caetano había excursión vagabundo verdad es que se que voy toman entonces cuando llegamos a Fernando Trueba que es muy amigo de Caetano me dijo no va a venir a recitar Caetano aunque justo canta en Miami mañana llegó Caetano Veloso yo no le conocía no hay la primer encuentro con

Voz 18 13:00 no no fue meterse en la cabina mirar a cámara recitar esto no da más increíble no

Voz 13 13:13 es que tengo insiste con Caetano Veloso

Voz 1 13:15 con Bebo Valdés no podía ir más tal

Voz 13 13:18 tanto en el ciento doce es exactamente yo digo joder qué tío qué bien recibida entonces al día siguiente nos invita un concierto en Miami con diez mil brasileños detrás nuestra hay en primera fila Bebo Fernando yo entonces sale Caetano empieza a cantar y a la mitad el concepto coge la guitarra de la banda que lo hace siempre dice ahora le voy a dedicar a mi amigo Bebo estas canciones sólo a guitarra aprobado yo estaba sentado a la de Bebo el KO que de Kardam fiel a mí claro hindús Vera acreditando solo con la guitarra a tres metros eh fue impresionante fue una sensación

Voz 9 13:49 son muy bestia

Voz 17 13:53 la actriz

Voz 9 14:01 de más

Voz 17 14:04 ah sí

Voz 1 14:06 además puesta en la canción La Belle ese señor a la señora eh muy bonita que es la que siempre hace

Voz 5 14:11 Jorge Drexler la fiesta

Voz 1 14:14 a Leonor le hacia la segunda hago yo las primeras catorce veces me emocioné mucho no sé si ellos por un mensaje a Jorge para que vaya cambiando el adversario de música canta mejor que Caetano ya ha cantado más veces más grande que Qatar

Voz 1646 14:33 vamos a escuchar a otra grandísima voz de la música brasileña Gilbert

Voz 18 14:36 no da Maxi quien grasa

Voz 1 14:42 con la que es probablemente la canción con la que todo el mundo asocia en este momento la música brasileña que es la derrota de Ipanema tema de Vinicius de Moraes el gran poeta brasileño Antonio Carlos Jobim uno de los fundadores de la bossa eh que tiene esta canción Javier y puede que sea una creo que con Yesterday de los Beatles creo que es la canción más versionada de la historia pero ésta no debe andar muy al azar

Voz 13 15:04 eh bueno tiene la la la el gran valor de haber encontrado algo en la

Voz 19 15:08 música en un en un mundo donde ya se había hecho de todo hay hay incluyo Abad

Voz 1 15:14 ya ya Shostakovich ideó depende

Voz 19 15:17 encontrar un un ritmo mito muy agradable pero sobre todo es un una cuestión un camino armón

Voz 13 15:24 Nico qué influencia me impresionó el propio Frank Sinatra no entonces yo creo que esto cambio todo inconcreto Lloyd Berto como guitarrista es un tipo que en desde un punto de vista de mano izquierda de armonía de acordes y tal yo creo que está vamos que era referente a esta para Lucía es un tipo impresionante sabemos hemos escuchado

Voz 1 15:48 la chica estamos escuchando la chica de Ipanema hemos escuchado muchas voces masculinas en el mundo de la de la música obras

Voz 1646 15:54 leña pero hay también grandísimas mujeres en la historia de esa música en la historia de ese país como por ejemplo Elis Regina

Voz 20 16:04 no

Voz 0137 16:05 que E atrapa tu camino

Voz 21 16:09 estuvo en aguas de marzo que yo creo que es la canción perfecta para terminar recordando a Elis Regina qué podemos decir de de se

Voz 13 16:18 bueno pues mira para mí lo más importante un artista no incluso obran y tal es lo hablábamos antes es que haya gente que realmente recoja el relevo entonces yo esta canción por ejemplo la producido con Rosa Passos que sepa grande de Brasil cuando escuchas a gente cantando por él como el flamenco por Elis Regina claro es donde vez realmente la influencia no ha para mis es el gran la gran prueba no baremo para una artista es cuando escuchas cosas que ya no es cantadas ese artista ni siquiera compuesta por él y sin embargo siguen sonando pues con él y lo que pasaba es eso que hay en Berkeley hay yo creo que el cien por cien de las cantantes a en algún momento cantan un tema de esta tierra

Voz 1 16:58 necesitaríamos seguramente varios programas varios hoy por hoy para poder profundizar mínimamente eh o poder superar la superficie de la importancia que tiene la música brasileña pero bueno por lo pronto hemos puesto buena música a un momento político que no es necesariamente bueno y lo hemos hecho recordando a dos otros artistas que a nuestros oyentes les da para todo el fin de semana para la semana que viene solamente para tratar de escuchar e las mejores canciones de Veloso Jobim de Vinicius Davis Regina

Voz 13 17:26 etc y lo hemos hecho en Javier gracias al vino muchas gracias a vosotros podríamos estar treinta y siete años haciendo programas sobre la música brasileña no podemos dejar de mencionar al grandioso Carlos Galilea que puramente el periodista más importante del mundo en lo relativo a

Voz 1 17:41 los de Libia una de las mejores personas que con las que he tenido la suerte de coincidir en la radio y el que más sabe de música del que más allá de Tintín que esto no se dice mucho no sabía y que presenta logró añadidos

Voz 1646 17:52 sí que presenta Cuando los elefantes sueñan con la música

Voz 1 17:55 en Radio tres exactamente las mandamos un abrazo enorme un abrazo grande Javi

Voz 2 17:59 a esperando ver a tanta gente

Voz 24 18:32 a una hora cuando alguien lo da todo a Nicolas enfermeras me pasa como puede que no alcanzo a entender porqué no tiene más reconocimiento más reputación provoca sentimientos recíprocos

Voz 25 18:45 intranquilo también penas gracias también porque siempre es bueno pues

Voz 1 18:49 siempre ante humana

Voz 26 18:51 me han me han puesto pues eso muy muy muy feliz la generosidad sólo se puede explicar por la teoría de los

Voz 1646 18:56 vasos comunicantes muchísimas Gürtel

Voz 2 18:58 viernes se de verdad

Voz 27 18:59 no quería agradecer también todo este tiempo que he estado en el extranjero estancias en

Voz 1 19:03 en la radio

Voz 2 19:06 el resto lo ponen medios qué bonita es la radio Cristina un beso muy grande

Voz 24 19:11 Santana cada tarde de lunes a viernes

Voz 30 20:25 Melchor Gaspar van

Voz 13 20:26 pasar

Voz 7 21:12 esta mejora más útil

Voz 33 21:16 ser capaces es un espacio de compromiso solidario de once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 1646 23:02 sí en sus cabezas escuchan sin parar un zumbido una especie de subido estridente no es la resaca de la fiesta de la semana pasada de la fiesta de fin de año son las hélices de su helicóptero del mal

Voz 23 23:15 él fue quien le dijo hace unos meses a Mourinho que fichaje por el Manchester United porque eso iba a relanzar su carrera como técnico dicen que en Nochevieja hizo públicos los deseos de todos su vecinos para que no se les cumpliera a ninguno es la persona que todos los años a última hora hace corre el rumor

Voz 1646 23:31 de qué se ha cambiado el recorrido de la cabalgata de Reyes para quedarse él con todos los caramelos agárrense a sitios ya agarrar porque ya está aquí

Voz 36 23:41 el profesor

Voz 1 23:44 muy buenas muy buenas profesor director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días

Voz 37 23:49 no acertó a decir en fin que lo tendrán grabado lo pueden ver si yo predijo el número del premio gordo de la Lotería Nacional de esas Navidades lo predijo en este programa en

Voz 1 24:02 este programa como

Voz 37 24:05 todos aquí una panda de no sé qué pues nadie me hizo caso pero bueno te pisan

Voz 1 24:10 no porque está se acuerda usted el día que ocurrió esto de nuestro después de la lotería verdad me acuerdo entendía

Voz 37 24:17 sería claro dije dije que terminaba no yo dije que terminaría en XXXVII dije que ella es bastante se hombre la selección no termino XXXVII la posibilidad de llevar a bordo es enorme

Voz 1 24:32 muchísimo más no encontrar no sé si no me pero más grande desde luego bueno pero vamos algo practico el del niño el número de hecho en Gavà no es que no lo he trabajado si estos costos de trabajar los grandes números claro cuál es el número que sale con más facilidad e como terminación cuál es pues esto es cuestión de trabajar los big data bueno pues tiene usted cuando es el sorteo del Día del Niño el Reyes no pues tiene mañana me puede usted no no no estoy ocupado en otras cosas

Voz 1646 24:59 pues para servir el profesor letona como digo profesor de la escuela de élite por lo demás en fin sigo apuntarse esto es la manga sacan dame uno más

Voz 1 25:09 el han no no no venga vamos que damos el piensa mucho de la semana pasada ya está ya yo pensaba que era buena gente mira que siempre lo digo a mí me presté a Baltasar en blanco se que es un hombre lleno de espíritu navideño pero se imperio chorradas Ramos no piensa mucho de la semana pasada a María tiene esposo y cuatro hijos era María o Marta María vale María tiene esposa y cuatro hijos si se escribe su edad

Voz 1646 25:34 tres veces seguidas se obtiene un número de seis cifras que es el producto de suelo

Voz 38 25:39 la multiplicada por la de su compañero y la de sus cuatro hijos queda tiene cada uno de los miembros de la familia de María Illa da de ella no

Voz 1 25:46 Nos interesa bueno para una aclaración

Voz 37 25:48 es como esquivo a la edad de María con dos dígitos pues abre a las decenas a IB las unidades para por ejemplo si fuera treinta y cinco sería el a tres cinco ir eso lo repito si cuatro vez bien pues entonces eh tengo Ave Ave Ave eh vamos a utilizar un sistema que siempre da asunto cuando se encuentra usted ante un problema que no sepa cómo narices es meterle mano que aquello parezca imposible actúe con la precaución de factor Izar claro si factoría encontrará usted el brillo de la solución pasa lo mismo

Voz 1 26:36 donde dividamos Ave Ave

Voz 37 26:39 P A B que divide lo dividimos por haber aquí damos la de la uno sale diez mil ciento uno ahora Factory hizo cien mil ciento uno de los factores de de unos treinta y siete trece siete y tres y añado el uno porque necesito cuatro hijos el uno no es primo pero lo añado porque necesito cuarto niño de manera que los niños tienen la es uno tres siete y el padre tiene XXXVII lo hecho factores dando sin lápiz ni papel queda dicho que tenía el primo

Voz 24 27:14 era un número primo no querer PDF AVE a ver si me voy a recabado Pablo es lo nadie

Voz 1 27:24 es darle Tena nosotros sabes aquí no pagamos a los oyentes que llevan este programa y aún así insisten en seguirlo haciendo por ejemplo Jesús de sesenta y seis buenos días ha dicho

Voz 37 27:35 sí porque Jesús

Voz 1 27:37 pues permíteme que cuatro siete Jesús que tiene apenas diez días de vida ya llama

Voz 37 27:41 al programa muy Sebastián pues Jesús de San Sebastián estando en San Sebastián y teniendo usted unas calles allí con unos unas tapas deliciosas por qué nariz

Voz 1 27:50 ella no lo entiendo pero bueno tu lumbar podérsela tomando tapas ahí bueno oye Jesús tus la respuesta el piensa mucho sabías que María tenía treinta y siete años

Voz 37 28:06 a ver si si sí sí sí

Voz 39 28:10 ven aquí Mystic escribe esto que yo no lo saben y escribirlo esto no somos vuelos ni de letras es María María

Voz 1646 28:21 bueno y además la edad de Mariano Nos interesaba coloco al igual que Jesús

Voz 40 28:24 Nos interesaba porque además creo que puede ser cualquiera

Voz 1 28:27 efectivamente bueno es decir Jesús que sí sabía ese resultado no se perfecto pues yo me voy a fiar de TIC porque por qué no voy a hacerlo pero ahora tienes que demostrar tu habilidad matemática con los problemas que te va a proponer el profesor letona acuerdo profesor no quiere leer usted anunciado o lo hago yo no primer problema pero hablamos del programa de la Semana que vino hablamos de los enigmas que le vamos a formular a Jesús bien vamos a ver de pensamiento lateral claro un hombre que no llevaba paracaídas

Voz 37 28:53 salta de un avión cayó sobre un terreno duro pero no se lesionó cómo es posible

Voz 41 29:00 una vez más otros entonces Pablo

Voz 39 29:03 que yo nunca repito las

Voz 1646 29:05 ah vale un nombre que no lleva paracaídas saltó de un avión cayó sobre un terreno duro pero a pesar de ello no se lesionó cómo es esto posible

Voz 39 29:13 yo lo sé yo también tú te callas porque tienes aquí no no no tengo vio jamás pero nunca le yo yo sé perfectamente eso es bueno Tom ha dado la respuesta con lenguaje gestual por favor Jesús no hagas lo mismo porque nos vamos a enterar Salt saltó de un avión no se hizo ningún daño a pesar de caer sobre un terreno duro no tiene bueno que el material del terrenos da igual en este caso

Voz 41 29:42 sí

Voz 39 29:45 sí sí que viene claro claro eso no pero el agua venga a Jesús no sabe o no los que aquí

Voz 1 29:54 pues bien después si un está Palau

Voz 39 29:57 esta gente saltito está ahí como cada año pero luego

Voz 1 30:05 se podía haber hecho igual mira que Carmena has hecho daño por el pasillo de su casa pero Carmena tiene un problema de hueso eso también es verdad este señor que huesos eh sólo hemos oído que luego la gente interpreta a Mali dice este señor es un mal hablado vamos a no entiendo los problemas pero los chistes aún peor bueno vale cada uno segundo en favor de Al usted

Voz 1646 30:30 Jesús una mujer dio a luz

Voz 38 30:33 María o Marta una mujer dio a luz a dos niños varones que nacieron a la misma hora el mismo día el mismo mes del mismo año pero estos niños no son gemelos cómo es esto

Voz 1646 30:43 sin

Voz 39 30:47 lo voy a querer le otra vez lo digo porque yo no me enteré igual estás en el mismo caso

Voz 1646 30:52 una mujer dio a luz a dos niños varones que nacieron a la misma hora el mismo día el mismo mes y el mismo año pero no son gemelos cómo es posible

Voz 39 31:00 eran mellizos

Voz 1646 31:02 no está mal traído eh señor letona

Voz 39 31:04 tanto es distinto gemelos por eso pues eso nació en el mismo día el mismo momentos Ron gemelos gemelos luego mellizos no puedes ah vale vale vale lo siento Jesús yo hago todo lo que puedo bien vamos a vamos a dejarlo íbamos a decirlo porque sino aquí no acabamos y tenemos un programa muy bonito y bueno que resulta que lo que no son tres y por lo tanto no eran gemelos eran tres añitos Jesús

Voz 1 31:33 que no aclare pandilla viene siendo o no pero lo que no se pueden tener trillizos al mismo tiempo el mismo lugar

Voz 1646 31:40 que en el mismo momento exacto

Voz 1 31:43 el debe ser bien complicado eh mire yo un están en una sala de partos se nota no sólo puede decir bueno estuvo usted en una por lo menos

Voz 39 31:50 bueno sí cuando yo pero nube de crecimiento lateral

Voz 1 31:54 Jesús eh ya lo siento nos da una eh pero te vamos a proponer el piensa mucho de la semana que viene tiene siete días para pensarlo puedes llamar Si quieres el viernes que viene porque ya sabes sin problema del próximo les doy el diploma a la persona competente en matemáticos persona competente lo que has excepto las semanas pero vamos no

Voz 37 32:15 pero es que hasta ahora no sólo a mano vaqueros y en el que llamamos a proponer este momento tendrá el diploma vale ahora como es un problema muy difícil muy difícil lo vale vale eh

Voz 1 32:28 durante la Primera Guerra Mundial verdad Nestlé luego ponemos otra en lo que fue durante la segunda sino le importa no nada durante la primera lo a bien

Voz 1646 32:37 durante la primera guerra mundial en una antigua fortificación italiana se descubrió una parte sana que es una especie de alabar Arda perteneciente a un célebre capitán francés que murió en una importante batalla sin multiplica la longitud de alarma medida en pies por la mitad de la edad de este capitán por el número de días que tiene que fue encontrada la parte sana y finalmente por la cuarta parte de los años transcurridos entre su desaparición y su descubrimiento obtenemos el número dos que esto ha propuesto un cálculo que he hecho yo ahora mismo doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y tres vale ahora viene la pregunta en qué año tuvo lugar dicha batalla con la ayuda de un buen amante histórico se puede encontrar el nombre del capitán francés y el de la ciudad italiana en que ocurrió la contienda entiendo que es con la ayuda o amante de la historia

Voz 37 33:26 bueno lo que digo es no hay problema más bonito que este es el texto no se incluyen datos nada más que los doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y tres es una delicia

Voz 1 33:39 de forma en yo diría que no hay programas más bonito que este y en el texto no se nota Jesús muchísimas gracias por llamar reta a pesar vale tenemos un servidos en las amigos con detona puede amigo pero no tiene nadie nadie

Voz 2 33:55 no pero profesor que usted de las navidades se que le encantan las Navidades son buena gente congregada pues Pablo pero

Voz 43 34:36 todos los niños crecen excepto uno no tardan en saber qué van a crecer Wendy lo suyo

Voz 0137 34:42 por de la siguiente manera un día cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre supongo que debía estar encantadora

Voz 26 34:55 ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 0134 35:00 por qué nos podrás quedarte así para siempre

Voz 0137 35:03 no hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer siempre se sabe eso a partir de los dos años los dos años marcan el principio

Voz 1646 38:12 sí escuchará ustedes el programa de ayer puede que repararán en un momento concreto de la entrevista con el autor de comics Paco Roca y el actor Raúl Arévalo están presentando la película que se estrenará hoy mismo Memorias de nombre pijama y durante la conversación yo le hice una pregunta Raúl y él me respondió que en España solo teníamos un superhéroe Superman

Voz 49 38:30 eh

Voz 5 38:33 si Súper López

Voz 49 38:35 me parece Roca osea Llera

Voz 24 38:40 a la masa Hulk Iron Man pero es otra cosa

Voz 1646 38:44 hemos también a Pac Man que no sea

Voz 1 38:46 no se ha reivindicado mucho pero no me acuerdo quién era el autor de Pac Man pero será en algunos eh tú te acuerdas eh no no no no no para nada bueno pues buscando PACMA tenía una mascota bueno era fantástico de hecho a mí me gustaba más que Súper López pero estoy no se

Voz 1646 38:59 es decir por la radio pero alguien más que duro ha visto eso porque no me suena de nada búscalo bueno a mí una pequeña chispa neuronal me recolectó un poco con el niño que fui un niño que devoraba revistas de Mortadelo porque si no si desean desafortunadamente muchas cosas pero afortunadamente para otras bueno devoraba terroristas Mortadelo un poco a modo de relleno incluía historias de otros personajes además de los de Ibáñez entre esos personajes estaba Pac Man que era un superhéroe torpe un superhéroe bastante chapucero y que a pesar de que nadie se lo hubiera pedido él estaba empeñado en convertir en convertirse en el justiciero de Logroño City capital del reino andorrano de Occidente para más datos yo recordaba con nitidez la viñeta tras el personaje recordaba paz cat pero en aquel momento

Voz 1 39:38 no fui capaz de recordar el nombre del autor y ahora probablemente ya no se me vaya olvidar más Joaquín será muy buenas

Voz 1646 39:44 hola buenos días fue Joaquín quería primero pedirte disculpas por mi mala memoria y segundo darte las gracias por las risas por tu papel en mi afición por la lectura y también por los chistes malos no necesariamente en este orden

Voz 5 39:58 muy bien pues gracias a tiene pero bueno acordar te te quería comentar también al hilo de lo que estaba poniendo antes pues que no no me siento idóneo porque no se acuerda de ellos ni nada de esto porque es normal es evidentemente que normal que mi generación pasado un poco desapercibida es lo que era el mundo del cómic de aquel tiempo incluso de ahora pues bueno pues estamos no a lo mejor España no estaba preparado para tener lo pienso

Voz 1646 40:28 a Álvaro efectivamente si no me contaba ayer

Voz 5 40:30 a a tu editor Manuel de Cos que quizá el problema fue que tú

Voz 1646 40:34 visteis tuyo una generación de autores de cómic muy buenas en el momento y en el lugar

Voz 5 40:38 cuando no si exactamente sí si esto lo hemos comentado muchas veces fija fue una generación poco perdida entre medio de lo que fue pues la gran Bruguera de los años sesenta y setenta con Ibáñez con Vázquez con con Escobar y todo esto lo que hubo después en el conmigo en general no en España tanto en España con el resto del mundo este gran boom nosotros pues fuimos una generación que nos quedamos allí un poco entre medio que los intentamos adaptar pero bueno no acabo de cuajar en bueno ya veis que un poco sí cuajó

Voz 1646 41:08 al menos en algunos treintañeros de hoy que no no te olvidamos y bueno si te olvidamos pero no al personaje por lo menos de hecho cera tú si no me equivoco eres el último o uno de los últimos idea dibujantes que contrató la editorial más emblemática del cómico español que es Bruguera tú lo has dicho pero justo después cerró no tuvo nada que ver con tu llegada esto no

Voz 5 41:26 eh prácticamente ellos tampoco dio tiempo a que yo hiciera nada

Voz 1 41:30 malo porque fueron muy pocas historietas las que publiqué ellas ya estaba estaba planteándose de cerrar cambiarle todo bueno yo creo que por eso te te llamado ayer cuando tenían el programa dice

Voz 1646 41:42 pues muchos esfuerzos para para encontrarte porque creo que en estos momentos de reivindicación por supuesto totalmente merecida del personaje de su perlope dice su autor de Jean pues después por supuesto el estreno de la película es justo recordar que tuvimos otro gran superhéroes español en Logroño que era al menos tan torpe como super López porque en el cómic español tenemos otros héroes tenemos al Capitán Trueno tenemos al águila tenemos al capitán España pero puede Joaquín que el gran mérito de Pac Man sea probablemente haber sido el superhéroe más tonto del

Voz 5 42:08 hondo no es mucho más tontos que Súper López Pepe López no es tonto es un buen chaval

Voz 1 42:13 sí sí lo es un es un héroe positivo

Voz 5 42:16 este mío completamente granadas es un auténtico desastre además es que de hecho no se merecía el nombre de superhéroe porque no no aspira tantos gano honestos ni su tiene poderes y hace lo que quiere con ellas

Voz 1646 42:32 pero bueno en realidad es una superiores porque viste como superhéroe muy en el fondo nace como una parodia del personaje de Batman esto supongo Joaquín que tiene que haber un poco de cuando tú creas te vas Man ya Superman estaba pillado porque Súper López claramente la parodia de Superman al menos en lo en el aspecto visual Pac Man pues es es como un Batman de Logroño en lugar de Gotham

Voz 5 42:51 sí en principio la editorial pues intentó pues aprovechar en lo que era el súper súper héroe y hacer pues otro no como un pequeño grupo así de de superhéroes en la editorial pero la verdad es que bueno me me me sugirieron que me podía inspirar en Batman pero la verdad es que no no al final bueno al principio siquiera me base en esos pase bastante de referente aquí un poco pues lo que era mi humor tampoco se podía desarrollar gran cosa nada mejor en dos páginas cuando se va a la semana que que Logroño es ese acuerdo Logroño sí porque tú eres de Barcelona mucha gente pensó mucho tiempo que Logroño es una cosa que tampoco lo lo define mucho al principio fue una cosa que que lo fui consolidando con el tiempo por gustos con uno mira por reivindicar una ciudad están un poco así que parece parecen olvidadas no en España por eso nada más

Voz 1646 43:47 a mí me gustaba Pac Man por muchas razones pero la primera es que yo era gran lector de Mortadelo por encima de otros personajes y me daba la sensación de que heredaba de los modelos de Ibáñez el chiste continuo un poco que hubiera constantemente pero en tu caso era un humor mucho más surrealista y que además tú ibas introduciendo según te iba dando la gana tú dices que paz mantenían poderes si hay con ellos lo que quería tu poder con Pac Man era inventarse la historia que te daba la gana en cada momento voy a poner un ejemplo por ejemplo he hablado del gato Pan pactó que era como su fiel compañero bien pues según una de las versiones alguna de las que reinventa este Huff era el resultado de una mutación de un amigo de paz Man de su gato de casas gato doméstico porque los dos Se metieron varias horas en una lavadora con un kilo de plutonio hija el resultado fue paz Cannes o por ejemplo en uno de mis tebeos favorito es que es el caso de las gafas Churriana locales Pac Man tiene que vengar a un confidente que ha sido asesinado por cuatrocientos encapuchados que van con gafas y sombrero mexicano y finalmente ganar villano que es un sillón echándole encima termitas esto es más argumento

Voz 5 44:46 mira entonces esto es argumente todas estas historias que son realmente las que más tiran gustado servir al público han nacido de la espontaneidad claro básicamente porque yo te puedo decir que en aquellos tiempos cuando empezaban a pedir una producción bastante elevada renta páginas al mes algo así que no tenía tiempo a pensar nada entonces me pensaba los guiones en diez minutos sea era un poco esa frescura desde la tontería cambio mejor a mí me me apetecía claro yo ese momento dibujar o escribir ya está luego la segunda temporada que tuvo el personaje cuando volvía publicarse en a partir de dos mil cuatro ya me lo pensé más diseñe pues con una historieta larga todo eso pero yo me dio la sensación de que no acabo de cuajar pero hay que la a los

Voz 1 45:30 perdí el bandas pero los antiguos

Voz 5 45:32 es que eran los que compraban los algunas

Voz 1 45:35 me gustaban más los desde el principio no

Voz 5 45:37 claro claro la espontaneidad a la tontería la chorrada es oye

Voz 1646 45:42 todos los superhéroes tienen un super villano cuál era el de PACMA

Voz 5 45:45 Nos los recuerdas por favor que me queda el enmascarado no

Voz 1646 45:49 extranjeros bueno en Axa que tampoco pues eso pensada

Voz 5 45:52 salen cinco minutos decía

Voz 1646 45:54 decía demacrado en y parecía que con ese aspecto era malo porque no podía hacer otra cosa con esa pinta o que robaban no porque quisiera el dinero sino porque ese era su cometido Joaquín a mí lo que me interesa es saber si tú has seguido dibujando Pac Man en la intimidad

Voz 5 46:07 no no realmente no es una cosa que en cuyo cuando dibujo así por por hobby o por gusto pues dibujó cualquier cosa osea no ese tipo de personajes bueno estaban poco hechos para para el trabajo pero bueno me satisfacen no pero los dejo para para trabajar simplemente ella

Voz 1646 46:26 bueno en realidad lo que quería saber si tú en tu imaginación ha seguido pensando en historietas de Pac Man porque en este momento yo sólo dejó la idea es es fantástico es una fantástica es momento para vivir de la nostalgia de personas como yo que es momento no tenía dinero para comprarse Mortadelo y que ahora lo haría encantado por nostalgia no sé si has planteado el trasplante de la posibilidad de empezar a llamar a tus editores en cuanto cuelgue el teléfono ahora

Voz 5 46:50 es que básicamente es el público que que siempre tenido los los que habéis leído estas historietas cuando erais críos a lo mejor au básicamente es eso lo que me enloquece estado viviendo según sobre todo de la segunda temporada de paz no no no va a captar a lo mejor al público más joven porque tampoco atonía una una discusión muy grande

Voz 1646 47:12 un hijo de Paz claro eso no y el secreto un hijo de un lector de Pac Man es un nuevo lector de paz mano de tebeo hijos que no tengo pero cuando los tenga podrán leer tu tus tebeos también y hacerse nuevos lectores de mama yo lo dejo ahí ojalá que que esta llamada

Voz 1 47:27 enviar alguna cosa por cierto Joaquín ha visto super López la peli no todavía no está bueno pues ya estás tardando porque te iba a preguntar ha gustado y ahora pues no yo tampoco lo ha visto así que no podamos contar aquí pude has fantaseando alguna vez con la

Voz 1646 47:39 sin duda de que se lleve al cine o al menos al principio cuando haya cierto éxito no no no me lo he pensado tan pomelo ha comentado mucha gente así

Voz 5 47:47 pero no lo pensaba yo particularmente no no se mirad ahora esto es un recurso que que se usa mucho después de los americanos es que si está bien es un recurso y bueno es un personaje que ya al menos pues su gente que lo siguen que

Voz 1646 48:06 sí ya hemos colocado a Dani Rovira como super López

Voz 1 48:09 yo creo que Mario Casas está viviendo en paz Man a gritos y Antonio de la Torre como el gato tiene que estar en todas Antonio lo leamos Un parte

Voz 1646 48:16 delito de de gato ya está Joaquín muchísimas gracias eres un grandísimo dibujante del cómic de este país autor de Batman por lo que yo te estaré eternamente agradecido pero también coautor junto a Juan Carlos Grammys de los un guiso de los nuevos Zipi Zape Joaquín muchísimas gracias gracias a editores de tebeo de España directores de cine nostálgicos aquí tenéis a un lector de Pac Man por lo menos vais a dos ellas lo garantizo gracias

Voz 46 49:06 sí

Voz 50 49:24 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 24 49:28 los José Miguel bueno la verdad es que con un montón de emociones en este momento no es bonito el País Vasco

Voz 50 49:38 la simpatía esta afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia