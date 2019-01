Hoy por Hoy (04/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 0019 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo lo último es que los periodistas de Mallorca a los que un juez requisó sus teléfonos y ordenadores acaban de recibirlos de nuevo hace unos minutos

Voz 0509 00:14 se les han entregado precintados después de que sí

Voz 0019 00:16 magistrados hiciera con ellos para investigar quiénes eran las fuentes de sus informaciones sobre un caso de corrupción una decisión que revocó días después Mallorca Peter Cherry colles adelante

Voz 1733 00:26 qué tal buenos días el Juzgado de Instrucción número doce de Palma devuelto por orden del juez Miquel Floyd los dispositivos móviles a los periodistas Kiko Mestre Blanca Pou del Diario de Mallorca yo que para Press respectivamente desde el pasado once de diciembre han permanecido en la caja fuerte de las dependencias judiciales los móviles y ordenadores han sido entregados precintados

Voz 2 00:44 el momento en el que el material entregado al Juzgado de Instrucción hasta ahora parece ser que los precintos hasta nosotros hemos insistido en que se nos dieran con con los precintos y ha exigido que no se entregaran les ideal precintado tal como fue entregado aquí al secretario judicial

Voz 1733 01:03 a pesar de que los teléfonos hayan sido devueltos ellos mantienen la querella

Voz 1733 01:10 caso Floyd para que de todas las

Voz 0019 01:12 explicaciones por lo demás el Partido Popular comienza a ceder ante algunas de las exigencias de Vox en materia de violencia machista ambas formaciones hablan hoy para un posible acuerdo de gobierno en Andalucía el PP asume parte del lenguaje de la formación de extrema derecha dicen los populares que no se va a retirar un euro de las ayudas contra la violencia machista pero introduce en su mensaje la equiparación de esa violencia con otras que se ejerzan por ejemplo en el seno de la familia Adrián Prado en fuentes del PP reiteran su compromiso en el apoyo a todas las víctimas de la violencia sea cual sea su sexo y atendiendo a las particularidades de cada caso en ese sentido los populares dicen que sin renunciar a un auguró para las mujeres ni una sola coma del pacto contra la violencia de género su intención es ampliar las garantías y protección de las víctimas de todo tipo de violencia en el ámbito familiar dicen desde la calle Génova que los hombres que han sufrido violencia familiar los niños los abuelos son las parejas del mismo sexo merecen también la protección del Estado los secretarios generales de PP y Vox van a hablar hoy desde el Partido Popular insisten en que será una conversación sobre la necesidad de que haya un cambio urgente de gobierno en Andalucía hay de que Juanma Moreno sea presidente de esta comunidad ese acercamiento en el lenguajes para algunas organizaciones de mujeres Un juego que está generando confusión y que además se basa en datos que no son equiparables recordemos los hombres que son víctimas de violencia por parte de las parejas femeninas es ínfimo apenas han sido el doce por ciento del total en la última década Adela Molina

Voz 0011 02:27 desmiente los datos oficiales del Poder Judicial desmienten claramente a Vox desde dos mil ocho y hasta dos mil dieciséis el último en el que hay datos conjuntos de hombres y mujeres hubo quinientas cincuenta y cuatro asesinadas un ochenta y ocho por ciento de los casos frente A67 hombres que suponen el doce por ciento de las víctimas a manos de sus parejas o exparejas la presidenta de la Fundación Mujeres Marisa obsoleto ha denunciado aquí en la SER que el discurso del partido de Santiago Abascal al que se está sumando el Partido Popular pretende confundir y perjudica a las víctimas

Voz 3 02:53 básicamente es un juego de de construcción no que se quieran sumar otros discursos en contra de la Ley Integral de Violencia de Género de la de los que Vox está haciendo de altavoz es un juego muy peligroso porque además confunde a la opinión pública hice lo pone muchísimo más difícil a las mujeres víctimas de violencia de gélido

Voz 0011 03:13 la vicepresidenta a Carmen Calvo a través de Twitter ha subrayado que existe una violencia desprecio específicos contra las mujeres y niñas Ike sobre violencia de género no cabe debate ni un paso atrás

Voz 0019 03:24 doce tres el español Pablo Ibar sabrá a principios de este año si vuelve a ser condenado a muerte en Estados Unidos si lo absuelven un caso del que están saliendo nuevas irregularidades como el hecho de que el único testigo que lo situó en la escena de un triple asesinato ahora no tiene tan claro que fuera él su mujer ha estado hoy en los micrófonos de Hoy por hoy ha confirmado que sigue confiando en que la Justicia tendrá en cuenta estos elementos y confirma también que no van a demandar a Estados Unidos porque quieren dejar atrás estas casi dos décadas de sufrimiento es Tania Quiñones

Voz 3 03:50 S&P so a edifica de

Voz 4 03:52 estuvo está siendo una agonía porque en un mes mi vida va a cambiar para mejor o para donde no quiero que cambie y no hay ninguna garantía está en manos de doce personas que ese día tomarán una decisión se levantarán esa mañana discutirán con sus hijos atrapó alguien les cortará el paso con el coche Avui seguramente preferiría no ir al juzgado ese día porque no sé cómo lo llevaré pero no puedo dejar

Voz 0019 04:21 les sólo Piti el Museo de Altamira ha suspendido esta mañana las visitas lo ocho de modo excepcional por el aumento de anhídrido carbónico en el interior de la cueva Santander miren Azkue

Voz 0011 04:30 la directora del Museo de Altamira asegura que el aumento de CO2 es natural y estacional y que viene determinado por la situación climática eso ha obligado a suspender las visitas experimentales que se realizaban cada viernes y que permitía la entrada de cinco personas durante treinta y siete minutos Pilar Fatás asegura que en su un cierre puntual y que probablemente se puedan retomar la próxima semana

Voz 5 04:52 una situación actual que puede ser que en la semana que viene las visitas se puedan retomar porque los niveles lógicamente se van viendo a diario El monitoreo es permanente Iggy puede ser que que los niveles desciendan hasta la normalidad

Voz 0011 05:08 no obstante Fatás ha recordado que los días y las condiciones de las visitas pueden sufrir variaciones

Voz 0019 05:12 vamos a Santa Pola el Ayuntamiento de esa localidad alicantina premia a esta hora la tripulación del pesquero que rescató a finales de noviembre a una docena de inmigrantes frente a las costas de Libia en ese acto está Mario abril buenas tardes

Voz 0509 06:17 frente a vencimiento el grupo de hackers pública datos personal

Voz 0824 06:19 desde políticos de todo el espectro parlamentario alemán además de correspondencia de la cancillera Angela Merkel la ultraderechista Alternativa por Alemania es la única formación que no se ha visto afectada por la difusión de teléfonos y direcciones personales Unicef alerta de que más de diez mil niños del noroeste de Siria se encuentran en grave peligro debido a las inundaciones registradas ya la escalada de violencia en la zona según Unicef sus vidas penden de unir

Voz 0019 06:39 lo hemos llegado así a las doce y seis de momento es todo Pablo muchas gracias hasta luego seguimos

Voz 1646 06:55 con Pablo González Batista innata de crema de chocolate sin relleno con frutas cargada con frutos secos el el verdadero significado de lava cómo acceder legítimamente a la Corona bueno nunca un postre tan típico necesitó de un manual de instrucciones tan extenso vamos a salir de dudas para elegir el roscón de Reyes perfecto sin morir en el intento

Voz 0509 07:15 sí sí Tomb lo mejor para eso es ir directamente a las fuentes no hablamos de hecho lo mejor para eso es ir a comprar un roscón de Reyes que es lo que voy a hacer yo no sólo cónclave comerlo en comerlas es posible que Ricardo Vélez es reportero repasó repostero y director de Moulay Mullan chocolate que es la pastelería lo fatal pero es la pastelería galardonada hace unos días con el premio al mejor roscón de reyes de toda la Comunidad de Madrid Ricardo muy buenos días buenos días y felicidades por supuesto poner una buena muchas gracias muchas gracias mira vamos a reír

Voz 1646 07:47 parar a Ricardo en palabras del maestro Paco Torreblanca que era el presidente del jurado las razones por las que ustedes fueron premiados como el mejor roscón de toda la Comunidad de Madrid

Voz 8 07:55 por muy delicado a mantequilla muy fino no era un bolsos con seco no excesivamente dulce el agua de azar se sentía pero con mucha delicadeza

Voz 0019 08:03 yo creo que era un disco muy completo

Voz 0509 08:05 bueno que me vas a contar tu pero vamos es una buena descripción del roscón de tu pastelería es un honor que el padre española es Paco Torreblanca por salía victorioso de nuestros dos Con me siento muy orgulloso pero aunque sabes que el roscón pues concita un bastante consenso es decir es un poster que está muy rico y que reúne a las familias especialmente la tarde del día de Reyes y chocolate y un roscón también es verdad que a veces es motivo de discordia Nos gustaría Ricardo resolver algunas dudas porque el verdadero roscón de Reyes el genuino Éste es el que llevan hata el que lleva relleno el que lleva crema el que lleva chocolate porque los pasteleros no hace más que inventó que inventar alternativas cuál es el roscón de Reyes genuino

Voz 9 08:49 el roscón de Reyes habitualmente se suelen tomar siempre y hemos

Voz 0509 08:51 esto pero siempre que

Voz 9 08:54 a mediados de buenos finales de los setenta principios de los ochenta en estas realidades Madrid se empezó a hacernos con relleno bueno fue una cosa que que que me gustó mucho a la gente no hubo mucha gente que les gusta a los concluyendo hay gente que más puristas les están vacíos

Voz 0509 09:09 bueno delante una masa que tienen muchos aromas

Voz 9 09:12 estamos hablando agua está rayando Durá de limón de naranja arroja el propio esa voz de la propia mantequilla es que es una mantequilla hacerse buena entonces que claro si ya es otra cosa más que puede ser la nata o la crema tostada o dan trufa basta basta agregar un sabor más y eso sí que distorsionan un poco

Voz 0509 09:29 claro que para comprobar qué tipo de persona eres Ricardo cuál te gusta Hadid

Voz 9 09:34 a mí particularmente me gustan roscón de los me gusta mucho

Voz 10 09:39 ya te digo Aline es

Voz 9 09:41 sólo fabrica lo que me gusta dentro de los te rellenos que favorito me gustan todos va va por momentos no sí que es verdad que a lo mejor para para desayunar no me tomaría el roscón de nata ya eso sería más para la merienda para estar bien me han dicho tú del cinco por la tarde sí que es verdad que el roscón de nata está más apropiado pero por ejemplo para aquí hay gente que está todo el día seis por la mañana que hay mucha gente que lo hace así pues yo utilizaría el roscón vacío para tomarte un desayuno nota recomendó que sea rellenos

Voz 0509 10:08 bueno te iba a decir que no que no pertenecía a mi grupo pero creo que más o menos entendido entendió bien lo que quería es decir es capaz cuando ves entrar a alguien por la pastelería Ricardo decir este a de chocolate este tiene cara de perros condena también bueno

Voz 9 10:22 sí sí sí porque vuelve a la gente como tú has dicho ese es unos días que la gente se reúnen que proteste el día del año sobre todo en Madrid que éste reúne realmente la Familia mucho que cubriría casi en Bagdad porque Reyes es muy importante para para para la gente yo creo que que ha ido todo no no cuando entrar la tienda no sé lo que van a comprar

Voz 0509 10:44 el el tema de la fruta de escarcha sabes que esto también tiene grandes partidarios pero también grandes grandes enemigos en el fondo es un complemento es también decorativo pero es tradicional vuestra

Voz 9 10:56 en su significado jugando la la Corona supuestamente lleva joyas supuestamente la fruta se ponía el ponían bueno la gente la ponen por eso yo he trabajado en casas míticas una bella al pozo donde donde echado a fruta cine y a mí nunca me ha gustado la fruta indican que tiene la fruta pues te la fruta confitada y a ponerse encima otros con y la dormía José Campo mucho ya

Voz 0509 11:25 y además porque desde comer una fruta

Voz 9 11:27 dura o que a veces la ojos fiesta pues con deficiencias celos de buena calidad porque fruta consultadas es sentir es compleja de fábrica acoger padezco de conseguir

Voz 0509 11:39 ah vale por por último el digamos que el último elemento que suscita dudas es el tema de la sorpresa hay una leyenda que dice que quien encuentra la sorpresa paga el roscón pero no sé si es la sorpresa o el haba y no sé si es con sorpresa explícanos bien esto para que quede claro de cara día los llevo al bueno tienes de todo fruta no nos llevan a vayan a Weiss prensa vale

Voz 9 12:05 a la fruta nosotros por ejemplo la vendemos a parte mina cajita que quiera comprar la fruta

Voz 0509 12:10 vamos a poner bajo su responsabilidad

Voz 9 12:13 la ruta que no porque te vas a tomar una Xunta que está admita que horneado jugosa ya por ejemplo ponemos guinda roja hacen esta manera naranja confitada pero siempre al no haber pasado lo no pues tiene una textura mucho más claro mucho más pues bueno no sé si te te la tradición de

Voz 0509 12:31 si te toca el eleva pagas el roscón no es cierto te toca la sorpresa y te pones la corona que la Corona no es ponerse el roscón que la gente no entiende que es que va normalmente van acompañados de una corona de cartón no

Voz 9 12:45 claro los roscones de Reyes acompañados de una cosita

Voz 0509 12:49 de una coronilla de cartón que se tiene que poner el que lleva la sorpresa es decir te llevas la sorpresa que hay además puedes hacer el ridículo todo por el mismo precio Ricardo Podemos se encarga arte un roscón de Reyes no aceptan encargos telefónicos vaya hombre

Voz 9 12:59 es imposible porque debido al concurso y bueno también ya llevamos años no me gustan somos uno Gabor pequeño tenemos una cantidad muy limitada entonces que hay una parte para para dar siempre el mejor servicio al cliente hay una parte que suele ser común cincuenta por ciento sesenta por ciento que suele ser de encargos

Voz 0509 13:19 sí y el otro cuarenta por ciento suele ser la venta directa

Voz 9 13:22 digamos que vamos sacando llevamos vendiendo la tienda pero ya no se puede reservar alguna manera

Voz 0509 13:26 mira tengo un plan B que es mandar a nuestro a Sergio a Sergio Castro que tiene una cara poner una cara de pena fantástica lo vamos a mandar y que eso pase la tarde poniendo cara de pena en la puerta de la pastelería ver si suerte

Voz 11 13:36 pon o ponnos la lista de espera no para el año que viene o pasando Hydro

Voz 9 13:42 todos nosotros somos muy purista Si los encargos nos empezamos a coger desde el uno de diciembre Samos el uno de diciembre hasta el veintisiete veintiocho de diciembre cogiendo los encargos a los siguientes vamos asciende de siempre de un buen chocolate ya está bien que tiene distintos de diciembre para asegurar Toxo el roscón

Voz 0509 14:00 pues esa prenda garantizamos tiene suerte se hace

Voz 9 14:03 no esconde encargado que tu tienes el relleno que te quiere Özil relleno porque a veces llega hasta la tienda y usted toca unos pequeños uno grande uno con relleno siempre lleno no pues el registro todo lo que haga el latín en ese momento

Voz 0509 14:16 vamos Ricardo que el año que viene te llamamos el día uno para no para no

Voz 11 14:18 perder nuestro puesto el día uno de diciembre

Voz 9 14:21 lo hace siempre animen al puro porque sí que es verdad que la gente pues siempre oyes no perdidos pero la Pola tal pero pero claro estilo podemos tampoco son pequeños y de ahí no podemos hacer

Voz 0509 14:35 pero no Picardo Vélez es repostero ex director de la pastelería Moulin chocolate el premio al mejor roscón de reyes de la calidad de Madrid en el año dos mil dieciocho muchísimas gracias Ricardo

Voz 1 14:44 un abrazo enorme

Voz 1646 18:58 antes de terminar nos haremos las preguntas que nos deja el día cuando Pablo Casado exige una inmigración legal y ordenada excluye la necesidad de que tengan un máster porque por su experiencia eso sirve de muy poco en la primera decisión de sonara como presidente de Brasil sea depurar a todo aquel funcionario de ideología de izquierdas nos permite asegurar que su primera medida ha sido montar un circo de purgas fue un acto de justicia poética que Gareth Bale se rompiera ayer jugando en el estadio llamado la cerámica sobre su nueva lesión me genera una duda ella está tomes muy barato la advierto Bale se ha lesionado el sóleo

Voz 1 19:33 osea lesionado el sóleo