Hoy por Hoy (07/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días bienvenidos a Hoy por hoy en este lunes de vuelta a la rutina aunque a medio gas porque hoy es fiesta todavía en nueve comunidades además de en Ceuta y Melilla hoy duermen todavía un poquito más en Andalucía en Aragón en Asturias en Canarias Castilla y León en Extremadura en Madrid en Murcia y en Navarra así que empezamos suavecita con cine y con series de televisión a esta hora todavía se están entregando los Globos de Oro en Los Angeles son la primera pista de lo que luego va a pasar en los Oscar ya sabemos que ni Pelé Lope Cruz ni Antonio Banderas Se han llevado el premio al que optaban una lástima sí ha triunfado una película en español Roma del mexicano Alfonso Cuarón una delicia una película muy dura también que rodado para Netflix se ha llevado el Globo a la mejor película de habla no inglesa hiel el Globo a mejor director no podía aspirar a mejor película dramática reservada

Voz 0295 01:27 para las películas en inglés ese premio ha sido para

Voz 1727 01:30 la bohemia en Raxoi el biopic sobre

Voz 0295 01:32 eh Freddie Mercury que nadie nos va a escuchar en la radio tenemos que buscar algún otro

Voz 2 01:41 la otra otra más puntos Galileo es más basta querer

Voz 1727 01:46 ya está aquí el recreo de la actualidad porque el curso político se reanuda cómo terminó antes de Navidad y cómo ha ido durante todas las navidades mirando Andalucía pero con la cuenta atrás activada ya para saber si PP y Ciudadanos cederán finalmente ante Vox la representación final de esta partida de billar cumple las mismas reglas que la inicial primero el gobierno de una comunidad con la potencia política de la andaluza se negocia en Madrid porque la reunión de mañana la celebran los secretarios generales a nivel nacional de y Vox y segundo Ciudadanos no participa en la reunión Juan Marín dice que la cosa avanza

Voz 3 02:24 el acuerdo de gobierno que estamos negociando el Partido Popular y Ciudadanos está cerca las negociaciones que estamos llevando a cabo avanzan a un buen ritmo aunque todavía quedan algunos flecos

lo importante es que eso es bueno pero siguen evitando la foto con Vox y deja que sea el PP el que negocie con ellos aunque al final el pacto el beneficio será a repartir entre tres una semana que comienza también con la reivindicación que hizo ayer el Rey de la bandera símbolo dice el jefe del estado de la España diversa

Voz 0027 02:58 dos días fue buenos días fue durante la Pascua Militar con la que tradicionalmente el Rey abre el año

Voz 0623 03:03 una bandera regulada en el artículo cuatro de nuestra Constitución que simboliza al conjunto de nuestra nación y que es signo es su soberanía e independencia de su unidad e integridad una bandera de todos cuyo escudo es reflejo de nuestra historia

Voz 0027 03:22 diversidad y en ese mismo acto a la que representa a Margarita Robles subrayó el papel del Ejército como garante de la Constitución

Voz 0277 03:29 una Constitución que ha consagrado un marco de convivencia en el que todos tienen cabida ello bajo la mayor garantía que es el imperio de la ley

Voz 1727 03:37 Estados Unidos entra en su tercera semana de cierre parcial del Gobierno por el pulso entre Donald Trump los demócratas por el muro

Voz 4 03:45 es el

Voz 0295 03:47 agua

Voz 4 03:48 pero pero el presidente amenace

Voz 1727 03:50 el uso con declarar la emergencia nacional para desbloquear fondos los demócratas se niegan a no

Voz 0027 03:56 partida de cinco mil millones para construir ese muro con México

Voz 1727 03:59 hoy por cierto Estados Unidos y China Seven para tratar de frenar las penosas consecuencias económicas de la guerra comercial de Donald Trump las economías de los dos países en Reino Unido Theresa May también recuerda que nadie puede anticipar las consecuencias de un Brexit

Voz 1322 04:13 en acuerdo este tío es no

Voz 0027 04:18 entraríamos en un territorio desconocido dice May a una semana de que el acuerdo se vote en el Parlamento británico ella ha dicho que no habrá nuevas prórrogas

Voz 1727 04:26 y el premio Nadal ya tiene nuevo ganador se lo ha llevado esta noche el argentino Guillermo Martínez por los crímenes de Alicia

Voz 0027 04:32 el autor de Los crímenes de Oxford vuelve a colocar la acción en esa universidad esta vez el punto de partida es un misterio relacionado con el autor de Alicia en el país de las maravillas

Voz 5 04:41 la idea inicial de la novela tuvo que dar con con un hecho real que descubrí mientras escribí un artículo biográfico sobre Lewis Carroll y sí que tiene que ver con páginas arrancadas por los familiares de los diarios privados de él

Voz 1727 05:00 Nadal y la lotería del Niño cierran la Navidad en España cada año bueno pues la lotería tiene en esta ocasión un protagonista que hace honor a su nombre un chico de quince años Cosmin

Voz 2 05:11 luego pues ríe no me lo esperaba y queréis hacer con doscientos mil euros cuarenta Trillo bueno veré yo lo que te está pasando el cuerpo ahora este medio estaba contento Sampe

Voz 1161 05:29 buenos días Raña días

Voz 1727 05:32 bien yo temblaba al saber que le había tocado el Gordo que ha caído íntegro en el barrio de Gracia en Barcelona el Barça por cierto es campeón de invierno a falta de una jornada para el ecuador liguero

Voz 1161 05:48 tras su victoria anoche en el GT en Getafe uno dos Si con el empate del Atlético de Madrid a uno del Pizjuán con el Sevilla con lo que no los de Valverde con cinco puntos de ventaja sobre los rojiblancos siete sobre el propio Sevilla completar las plazas Champions el Alavés quintos el Real Madrid perdía ayer Bernabéu cero dos con la Real Sociedad y junto al Betis están en puestos de Europa League empieza en el dos mil diecinueve en descenso el Athletic con un partido menos Rayo Vallecano y el Huesca y esa jornada dieciocho la cerramos hoy en Balaídos el Celta Athletic a las nueve de la noche

Voz 1727 06:15 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

una semana más se presentan muy tranquila en lo que respecta lo meteorológico no tendremos precipitaciones como mínimo significativas el viento irá perdiendo intensidad donde ha estado soplando las últimas horas con fuerza y sólo esperamos frío significativo propia para las fechas a mediados de semana especialmente entre el jueves y el viernes ahora hace frío pero especialmente en zonas bajas en donadas el interior con heladas contundentes muchos casos por debajo de los cinco grados bajo cero pero con el tiempo soleado que tendremos en todo momento las máximas si bien serán un poco más bajas que ayer en la mayor parte del país se situarán entre los diez y los quince grados

Voz 1727 07:22 pues ya se han terminado las navidades aunque como decía en la portada para algunos todavía hay un día extra por ejemplo aquí en Madrid no así en Galicia de dónde viene con un catarro tremendo Lucía Taboada buenos días

Voz 1322 07:34 buenos días Pepa aunque el calendario dirá lo que quiera pero las navidades no terminan hasta que se tira la última caja vacía del roscón de reyes

Voz 1727 07:40 tenemos varias varias eso es así

Voz 1322 07:43 bueno muchas de las que estos días han pasado de rosca de rosca comiendo comenzarán en enero alguna dieta así que Toni Garrido entrevista a de las diez de la mañana Aitor Sánchez autor de Mi dieta cojea Mi dieta ya no cojea que nos aconsejará en esta materia antes abordamos el tema más inmediato a las la investidura andaluza a la presidenta del Parlamento andaluz se reúne esta semana con

Voz 0027 08:05 la semana crecía el tanta ya

empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Nacho Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 1 11:09 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:16 es crucial esta semana que comienza para el futuro político de Andalucía y su previsible Gobierno triangular del derecho de extrema derecha una junta Illa otra desde el Parlamento autonómico teóricamente en la única reunión pública prevista es la de Partido Popular y Vox pero la formación de ultraderecha intentará forzar una reunión ante las cámaras conciudadanos cosa que los de Rivera están intentando evitar como sea Radio Sevilla Este Rodríguez buenos días

Voz 0592 11:41 hola buenos días una semana más en Andalucía continuará las negociaciones de cara al lograr un acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos con un tercero en discordia voz insiste en su amenaza de nuevas elecciones ciudadano reitera que el acuerdo con el PP no se va a tocar el Secretario General de Vox amenaza con nuevas elecciones si no se negocia proporcionalmente al número de diputados obtenidos el líder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín responde e insiste en que no se tocará el acuerdo programático cerrado ya con el Partido Popular

Voz 14 12:14 me acuerdo que tengo que recordar que será del Partido Popular y de ciudadanos cuarenta y siete escaños comedida política que ya en su día dimos a conocer que no se tocarán porque suponen la va a ser el cambio político que los andaluces nos pidieron que llevaran

Voz 1727 12:30 porque la burlar el pasado dos de dice

Voz 14 12:33 hombre así que espero que por lo tanto podamos contar con una nueva administración más efectiva más eficaz donde se reduzcan costes innecesarios y donde insisto nos permita llevar a cabo ese cambio con los andaluces los mandatarios y que espero que como les decía al principio este acerca no

Voz 0592 12:53 para el día diez el jueves en la presidenta del Parlamento convocará con la intención de que se presente en los candidatos a presidir el Gobierno

Voz 0027 13:00 esto aquí en España en Reino Unido esta semana tiene también una importancia capital porque es el último plazo que tiene Theresa May para recabar apoyos antes de que el Parlamento vote definitivamente el acuerdo del Brexit de momento están muy lejos de conseguir esos respaldos que necesita de hecho hoy han acordado en buenos días

Voz 1727 13:15 qué tal buenos días vamos a asistir al primer ensayo

Voz 0027 13:18 General de un Brexit sin acuerdo si el Gobierno británico

Voz 0137 13:20 va a juntar ciento cincuenta camiones de mercancías pesadas en el puerto de Dover que es uno de los principales puntos de entrada de productos desde la Unión Europea en teoría lo que buscan es comprobar si funcionan bien las medidas que han diseñado para evitar un colapso en caso de que la ruptura con la Unión sea sin acuerdo

Voz 0027 13:36 sin embargo todo apunta a que esta escenificación de hoy es básicamente una maniobra política

Voz 0137 13:41 sí de May y sus ministros para advertir de los muchos males a los que se expondría el país si el Parlamento británico

Voz 0027 13:46 ah no aprueba el pacto con la Unión pero los movimientos que hay de fondo en dirección contraria decenas de diputados están maquinando en el Parlamento para quitarle poderes al Gobierno si finalmente no hay acuerdo Londres tamil poético

Voz 15 13:59 un grupo de diputados de alto rango de diversos partidos políticos ha presentado dos enmiendas a la ley de finanzas que ese debate mañana en el Parlamento y debe dar poderes a la Tesorería para adoptar medidas de emergencia en caso de una salida sin acuerdo la única alternativa que da Theresa May Si se rechaza su acuerdo si se prueba en estas dos enmiendas el Parlamento bloquearía los poderes del Gobierno provocó anunciar cierra estilo de Donald Trump el objetivo del Parlamento es tomar el control si se rechaza el pacto del Brexit de Theresa May ayer la primera ministra pidió de nuevo el apoyo a su acuerdo y avisó que si lo rechazan y al Reino Unido tiene que salir sin acuerdo sea de entrarían en territorio desconocido también salió al paso de los rumores que decían que podría volver a aplazar la votación si no tenía el apoyo necesario y aseguró que el debate se reanudará el miércoles y la votación se celebrará el lunes o martes de la semana que viene

Voz 0027 14:43 allí desde la perspectiva comunitaria Griselda Pastor

Voz 0592 14:46 dos días empieza un trimestre difícil con las instituciones europeas pendientes de lo que pase en Londres mientras el reloj corre irremediablemente hacia ese mes de marzo para el que apenas quedan ochenta días instituciones ya a final de mandato debilitadas por el acoso de las derechas ultranacionalistas quién que en Bruselas y en muchas capitales marcan la agenda de la Unión desde hace muchos días un escenario malo que abre la precampaña para las europeas y precampaña de resultado incierto y en la que de momento se espera conocer el impacto para el grupo de los liberales europeos de las negociaciones andaluzas convocadas

Voz 0027 15:24 partido de ese Vox que semilla orgulloso en el espejo italiano de ultras Salvini pero el vicepresidente italiano y líder de la Liga está viviendo en su país una rebelión política por parte de destacados alcaldes que están diciendo basta ante las políticas xenófobas que intenta imponerle Salvini sobretodo a raíz del caso del siglo VIII y otro barco de rescate de inmigrantes dos buques que llevan dos semanas en medio del mar con medio centenar de personas a bordo con un frío tremendo y cada vez con menos Liberes los alcaldes italiano se niegan a dejarlos ahí varados en el mar corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 15:54 no no es la ciudad de Nápoles su ayuntamiento ha recibido siete mil propuestas de acogida de los cuarenta y nueve inmigrantes rescatados hace dos semanas y desde entonces aborto de dos naves resguardada hasta los temporales de mar en aguas de Malta al no permitirse el desembarco en ningún puerto europeo

Voz 0295 16:11 sí fachas el prima Bossi cuanto antes ha pedido al vicepresidente en mayo de los cinco estrellas acogerá unas

Voz 0946 16:25 todo es decir separando los padres de los hijos

Voz 16 16:29 una de una nave holandés reinar es una nave alemana yo holandés

Voz 0946 16:34 esa en aguas de Malta ha comentado el otro vicepresidente ministro del Interior Salvini de la Liga quién ha recordado que los puertos italianos siguen cerrados a la inmigración pues que Alemania Holanda y Malta ha concluido demuestre su buena voluntad la tensión social en Italia ha quedado reflejada este fin de semana pasado la visita de Salvini a la ciudad de

Voz 17 16:55 muy bien recibido a gritos de vergüenza cantos de somos antifascistas o todos somos tan destinos que es como llaman a los inmigrantes antes del barco de Anca que estos clandestinos respondió el ministro del Interior a los barcazas ir donde quiera

Voz 0027 17:23 sí vivo algo una acto

Voz 18 17:26 el AIM líder europeísta

Voz 0946 17:28 Francisco ha pedido a los líderes europeos solidaridad colista de personas ni con confronta y cueste Prso un día después del caso los cuarenta y nueve rescatado siguen sin poder desembarcar en ningún puerto europeo

Voz 0027 17:47 Spacey dieciocho cinco y dieciocho en Canarias un hombre ha sido condenado a veinte años de cárcel por violar durante una década a sus dos hijas pequeñas en la provincia de Málaga según el Tribunal Supremo también abusó de una niña amiga de sus hijas pero es agresión ya ha prescrito Alberto Pozas

Voz 0055 18:03 los abusos arrancaron cuando las niñas tenían apenas cuatro años siguieron en uno de los casos hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad tocamientos primero y después penetraciones que para el Tribunal Supremo se traducen

Voz 0027 18:14 veinte años de cárcel por dos delitos continuados de abusos

Voz 0055 18:16 el acusado era un hombre autoritario violento según los jueces que doblegado la voluntad de las niñas con el temor que les inspiraba dándoles dinero a veces o diciendo que si no se dejaban tendría que gastarse el dinero de la familia en prostitutas estas violaciones se prolongaron durante más de una década y las víctimas no denunciaron hasta cumplir casi los treinta años según el Tribunal Supremo este vecino de Málaga abusó de una niña más amiga de sus hijas pero es absuelto por prescripción

Voz 0027 18:40 y hoy sabemos además que fue la hermana de uno de los agresores de Alicante quién avisó a la policía de la violación en grupo en Callosa d'En Sarrià violación para que cuatro jóvenes están detenidos según abc la chica bajó a su garaje vio como su hermano in los otros agresores violaban a la víctima y además lo grabaron en vídeo Ana tal

Voz 1727 18:59 los veladores han ingresado ya en prisión provisional y sin fianza acusados de agredir sexualmente a la chica a la que

Voz 0141 19:04 también habrían drogado fue la hermana de uno de ellos la que lo denunció la Guardia Civil cuenta además con un vídeo de cinco minutos de duración ya ha revisado los teléfonos móviles de los cuatro en busca de más de posibles indicios de lo que hicieron en esa madrugada de Año Nuevo uno de los detenidos de veintidós años ya tenía antecedentes por violencia de género y abusos sexuales a una menor e incluso la Guardia Civil ha localizado a otra mujer que también habría sufrido abusos sexuales en octubre del año pasado el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarriá ha convocado una concentración de repulsa a las doce del mediodía

Voz 0027 19:34 y escuchen esta noticia que llega desde Arabia Saudí un país en el que imperan algunas de las leyes más machistas del mundo a partir de esta noche a las mujeres se les va a enviar un SMS al móvil cuando su marido se divorcio de ellas porque como nombre ni siquiera tienen que comunicárselo allí en Arabia Saudí muchas mujeres no llegaban a saber que su marido el ya no lo era oficialmente Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 19:55 estos días la nueva ley ya ha entrado en vigor y según el Gobierno saudí servirá para que las mujeres puedan comprobar su estado civil ya sea a través de un mensaje de texto o con una consulta en la página web del Ministerio de Justicia saber si están separadas sonó acabará con esos llamados divorcios secretos muy extendidos en El País el objetivo es que las mujeres puedan proteger mejor sus derechos como el de recibir una pensión de manutención o la tutela de los hijos y aunque el país ha experimentado una ligera apertura a favor de los derechos de las mujeres en los últimos años está siguen sin poder solicitar pasaportes viajar al extranjero o abrir una cuenta bancaria sin el permiso o la autorización de un hombre

Voz 0027 21:03 hoy comienzan oficialmente al menos las rebajas oficialmente porque en las últimas semanas las grandes cadenas y plataformas han machacado ya los precios con descuentos que dejan al resto del comercio noqueado hay daba buenos días

Voz 0137 21:14 buenos días son los efectos de la liberalización de los periodos de rebajas esto aseguran desde el sector ha diluido en el tiempo los picos en los que la gente consume ha hecho mucho daño sobre todas las tiendas pequeñas por eso piden que se estudie volver a poner límites a cuando se pueda hacer descuentos Pedro Campos es el vicepresidente de la Confederación Española de Comercio

Voz 0027 21:30 ya hemos confundido confundida consumidor sabemos cuándo

Voz 19 21:33 la frase completa que precios pero rebajas que para uso personal fundamentales no los hemos cargado la que ha pasado la campaña de rebajas del mes de enero fue negativa por primera vez en la historia sesenta y tantos años que yo ya con esta nomenclatura por eso nosotros venimos demandando que que volver al modelo antiguo

Voz 0137 21:48 aunque las redes sociales a estas alturas ya están plagadas de vídeos en los que sólo se habla de comprar

Voz 20 21:52 yo me he gastado a Nadal en el vídeo íbamos

Voz 1322 21:55 hablar de las Riva también encontramos en Internet

Voz 1509 21:58 denuncias de descuentos ya disponibles que rozan el ridículo

Voz 0295 22:03 estamos

Voz 0137 22:05 como el que enseña otra chica en la tienda de una cadena de ropa una prenda que pasa de diecisiete euros a dieciséis con cincuenta por eso los expertos hacen hincapié en comprar con cabeza pensando lo que necesitamos dándonos bien el etiqueta los comerciantes esperan que las ventas en estas rebajas suban un tres por ciento con respecto al año pasado eso sí sólo prevén unos diez días en los que se note el efecto de los descuentos y después el efecto rebajas ya estarán

Voz 0027 22:25 Martí nueva semana de huelga en Ryanair los tripulantes de cabina vuelven a protestar desde mañana martes también el jueves diez el domingo trece hay servicios mínimos pero la compañía tendrá que cancelar numerosos vuelos y ante eso previsible previsibles que Ryanair ofrezca viajes alternativos o la devolución del precio del billete pero no la compensación a la que le obliga la norma o eso es lo que ha hecho hasta ahora y qué pueden hacer entonces los afectados Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 22:49 buenos días si se repite lo de las huelgas anteriores tendrán que reclamar nos dice Miguel Serrano portavoz de Facua

Voz 0027 22:56 Diego tarta

Voz 21 22:57 empecé a presentar la correspondiente demanda solicitando durante la compensación correspondiente conforme a lo establecido en el reglamento europeo como la indemnización por el perjuicio que que pudieran en su caso concreto

Voz 0527 23:08 pero esto obligará a los afectados acudir a los tribunales como ya le sucedió en las huelgas anteriores en verano ya en septiembre el Gobierno debería actuar apunta este portavoz

Voz 21 23:17 lo que pasó al gobierno de turno es que cierra ya no cumple empiece iniciar expedientes sancionadores contra la multa transmuta hasta que cumpla o incluso que se plantee que tiene que hacer con esta empresa para que cumpla la normativa cuando operan nuestro espacio aéreo

Voz 0527 23:30 las compensaciones económicas van desde los doscientos cincuenta euros por los vuelos de menos de mil quinientos kilómetros a seiscientos euros para los demás de tres mil quinientos y cuatrocientos euros para las distancias intermedias

Voz 22 23:41 eh

Voz 0027 23:47 la noche de los Globos de Oro ha dejado esta madrugada dos pistas de cara a los Oscar que se entregan el veinticuatro de febrero la primera es que Roma director Alfonso Cuarón son firmes candidatos a todos los premios a los que puedan aspirar el de mejor película lo tienen vetado porque la peli no está rodada en inglés pero a los demás firme candidata a Roma y esa es la segunda pista Green Book o Bohemia en rap seguí las cintas

Voz 23 24:08 eh en inglés está así

Voz 0027 24:10 sí que van en cabeza de posibles candidatas a mejor película Isabel Villar buenos días

Voz 1509 24:14 buenos días la Asociación de la Prensa extranjera de Hollywood lo ha elegido a él

Voz 0027 24:18 los fans

Voz 1509 24:20 eso Cuarón como el mejor director por Roma también ha conseguido el premio de mejor película extranjera y lo primero que ha hecho Cuarón al subir al escenario ha sido alabar la capacidad del cine para cruzar puentes derribar muros

Voz 17 24:31 gracias familia gracias a México

Voz 1509 24:34 en Roma no competía como mejor película de drama ese premiado para bohemia en rapsoda precisamente a Freddie Mercury le ha dedicado suprimió el actor que le da vida Rami Malek se ha coronado como el mejor actor de drama y el de actriz ha ido para una veterana

Voz 24 24:53 muy Fomento huir

Voz 1509 24:57 en Close muy emocionada que se ha llevado el premio por la es pues hay que ha usado su discurso para decir a las mujeres que se realicen que cumplan sus sueños no sea llevado este premio Lady Gaga pero sí ha subido al escenario por esta canción por Salou de ha nacido una estrella la mejor comedia ha sido Green Wood y en la televisión y Antonio Banderas y Penélope Cruz han conseguido los premios a los que optaba a la mejor serie de drama ha sido día americana y en comedia el método comics que estos han sido los protagonistas de una gala que abre la temporada de premios en Hollywood

Voz 1161 26:24 versa esa empieza el año como campeón de invierno Sampe buenos días buenos días Aimar tras su victoria de anoche en Getafe uno dos goles de Messi Luis Suárez que junto al resto de resultados dejan a los de Valverde con el honorífico título de campeones de invierno un partido que pudo ser muy diferente si no se hubiera anulado un gol de gala Jaime Mata en los primeros minutos del encuentro Bordalás

Voz 28 26:39 jugada puso perjudicado una jugada puntual Gol anulado en el minuto ocho de bueno el partido hubiera sido otro sin duda no podemos hablar de que el árbitro no trata adjudicado una escuadra puntual que lógicamente el partido como he dicho que pretende

Voz 1161 26:52 mientras en el Barça Piqué lo tiene muy claro la polémica no va a dejar de existir

Voz 29 26:55 cuando no había porque cuando hay bar porque hay bar e lo dije en su día aunque aún compara habrá polémica en este país porque os gusta eso eh Nos gusta polémica y por eso hay programas que sólo venden polémica son los que más éxito tienen entonces bueno yo creo que va con el país es cultural pero bueno creo que independientemente de lo que haya pasado hoy el bar de ayudado seguros árbitros y eso eso es lo importante

Voz 1161 27:16 en el Pizjuán empataban a uno Sevilla Atlético con goles de Nueva derrota del Real Madrid la sexta del campeonato y otra vez en el Bernabéu cero dos con la Real Sociedad gracias a los goles de Willian José y Rubén Pardo en el debut de Imanol en el banquillo quejas en los blancos por un penalti no señalado Vinicius e ignorado por el bar con el cero uno habla Sergio Ramos

Voz 1896 27:33 siempre ha apoyado y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditada pero sí que es cierto que lo de hoy es pasarte

Voz 1727 27:41 armarnos la cabeza sobre todo porque cuando tienes

Voz 1896 27:43 tecnología que está implantada y que están intentando mejorarlos por lo menos no también Modric lo hemos dicho pero he dicho que deriva no no confirma confirmaron nada que dijeron que no era penalti claro no encienda tenían algo en el ojo

Voz 30 28:00 Emilio Butragueño hay algo que no entendemos en esa jugada desde nuestro punto de vista parece que no se consulta al Barça en esa jugada el árbitro no beben ante el juego sigue es algo bueno que no entendemos entonces para que estar en la red

Voz 1161 28:12 de lo contrario el autor del primer gol William José no se vio beneficiado por el arbitraje

Voz 31 28:17 a tener en la que fue nada lo segundo yo hablé con Amy ni siquiera había tocar tener en valor ha ido con que me siento no sé yo qué Encinas en al que

Voz 1161 28:27 pero aparte del varón no muy mala imagen Blanca Ramos y Modric sobre el estado del equipo

Voz 1896 28:31 mañana nos reuniremos todo para decir cosas a la cara porque yo por lo menos las piernas de correr y tener más concentración que no pasa estas cosas como hoy porque no puede haber una cagada cada partida en principio ahí esto es nada más que falta de concentración falta ver sí nos falta más unidad en el campo

Voz 1161 28:52 hoy el Real Madrid presentará desde la una y media de la tarde de su fichaje de invierno malagueño Brain Díaz tras del acuerdo con el Manchester City por diecisiete millones de euros y siete en variables firmará hasta dos mil veinticinco lidera el Barça con cuarenta puntos a una jornada del ecuador sobre el campeonato liguero cinco puntos más que el Atlético y siete sobre el Sevilla completa los puestos Champions el Alavés Real Madrid Betis están en Europa Ligue empiezan en dos mil nueve en descenso el Athletic con un partido menos el Rayo Vallecano y el Huesca y esta jornada dieciocho lo completamos hoy con el Celta Athletic tres de las nueve en Balaídos empezarán los piques entre dos mil diecinueve con las bajas de Iago Aspas David Costas serán baja en el Athletic rico Lekue por lesión aparte de los sancionados Raúl García Yeray en Segunda tras veinte jornadas Granada Albacete están en puestos de ascenso directo prometo yo no para Deportivo Málaga Osasuna y Alcorcón descenso Rayo Majadahonda Reus Córdoba Ignasi a falta de dos partidos que se disputan hoy a las seis de la tarde Numancia Oviedo y a las nueve de la noche Rayo Majadahonda Las Palmas y en el resto hoy comienza la edición cuarenta y uno del Dakar hasta el día diecisiete íntegramente en Perú cuarenta pilotos españoles en cuatro categorías récord de participación femenina diecisiete entre ellas cuatro España

Voz 23 30:04 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 0027 30:14 Andalucía supera esta semana la resaca navideña a golpe de negociaciones para formar Gobierno PP hipoxia se reúnen mañana mientras Ciudadanos intenta no mancharse demasiado con la ultraderecha aunque el partido de Santiago Abascal intentará hasta el final forzar a ciudadanos llevarlo a una foto que los de Rivera intentan evitar como sea y mientras tanto el Rey reivindica la bandera española durante la Pascua Militar lo hizo ayer en una celebración en la que se estrenó Pedro Sánchez como presidente in Margarita Robles como ministra de Defensa María Manjavacas

Voz 32 30:43 sin referencia explícita al desafío independentista en Cataluña el Ría exaltado la bandera de España como símbolo de unidad

Voz 0623 30:49 una bandera de todos con el escudo es reflejo de nuestra historia diversidad que representa también nuestra confianza en el futuro nuestro deseo de seguir construyendo una sociedad libre democrática de acuerdo con los principios recogidos en nuestra Constitución aprobada por todos los españoles en mil novecientos setenta y ocho

Voz 32 31:14 por su parte la ministra Margarita Robles ha pedido que se saque la política de defensa de las decisiones partidistas y coyunturales e insistía en la necesidad de invertir en capacidad militar

Voz 0277 31:24 las inversiones en capacidad militares son necesarias no sólo para defensa de los intereses de España sino como parte de una responsabilidad colectiva un concierto internacional con nuestros socios y aliados

Voz 32 31:35 aquí también lo quería recalcar la ministra porque contribuyen a generar bienestar y empleo tanto el Rey como la ministra han tenido una mención especial para los treinta años que se cumplen de la participación de España las misiones de paz

Voz 0027 31:47 eso aquí en España el Los Angeles

Voz 1727 34:21 son las disidente cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias hoy comenzamos en Sevilla porque el mar sigue trayendo migrantes a nuestro país quinientos ochenta y seis este fin de semana Esther Rodríguez buenos días

Voz 0592 34:32 hola buenos días una inmigrante que llegó anoche al puerto de Motril perteneciente la expedición de ciento cincuenta y nueve personas y que fue rescatada embarazada al sur de Almería por Salvamento Marítimo ha dado luz hoy a dos niños gemelos en el Hospital de Motril la mujer y se puso de parto unas veinticuatro semanas tenía con un peso de seiscientos cuenta gramos ida hay que fueran trasladados a una incubadora posteriormente a Granada junto a la madre además un total de ciento cincuenta y nueve personas de origen subsahariano de ellas veintisiete mujeres y nueve niños que viajaban en tres pateras fueron trasladadas al puerto de Motril por efectivos de Salvamento Marítimo después de ser rescatados en las cercanías de la Isla de Alborán

Voz 1727 35:15 parir gemelos anticipadamente y después de una travesía así poner en fin en Algeciras Rubén García buenos días buenos días Pepa han detenido un chico de dieciocho años hay que acusan de haber violado a una niña de catorce este sábado

Voz 1161 35:27 sí conmoción en la ciudad los hechos ocurrieron poco después de finalizar la cabalgata de Reyes un joven de dieciocho años es pareja de una niña de tan solo catorce pidió a esta en compañía de otro dos adolescentes que la acompañara hasta un lugar apartado para hablar fue entonces cuando supuestamente la obligó a mantener una relación sexual no consentida en presencia de esos dos jóvenes que según la versión de la víctima no hicieron nada para evitarlo gracias a la colaboración ciudadana que pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional el presunto autor de los hechos fue detenido durante la tarde del domingo el detenido permanece custodiado en la comisaría de policía de Algeciras a la espera de que finalice el atestado policial tiene su puesta a disposición judicial la investigación se mantiene abierta con el fin de determinar el grado de responsabilidad penal de los acompañantes del detenido

Voz 1727 36:09 un abrazo Rubén hasta luego hablamos ahora de Sanidad los trabajadores de Urgencias del Hospital Clínico de Santiago de Compostela comienzan hoy su novena semana de huelga por la falta de personal Galicia Xaime López pues Díaz bos días

Voz 33 36:29 la novena semana que puede ser la última Si el próximo lunes

Voz 0027 36:33 trabajadores deciden el referéndum asumir la última

Voz 33 36:35 a propuesta de la Gerencia del Hospital que se encuentra muy lejos de las demandas del colectivo entre tanto este mediodía los trabajadores que no están sujetos a los servicios mínimos que son del cien por cien volverán a concentrarse delante de la puerta de urgencias y el miércoles por la tarde salen en manifestación por las calles de Santiago hay contarán con el apoyo de todas las plataformas en defensa de la sanidad pública de Galicia aquí en la SER el doctor Jesús Sueiro presidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar aseguró que las urgencias las de cualquier hospital son las que sufren todos los males del sistema sanitario

Voz 34 37:08 que rebosa joda cuajado y todos saben todos los sistemas son los servicios de urgencias nunca ningún problema que han atención primaria estemos tan complicado Mónica Seles a la derivación de pacientes hospital al final la única alternativa que no es quedarnos como mérito méritos docentes también eh aquí tiene ausencias no

Voz 0295 37:26 al final es sólo un problema de financiación de invertir

Voz 33 37:29 Miren personal en unas urgencias pero sobre todo en la atención primaria

Voz 1727 37:33 los que también están en huelga son los trabajadores del servicio de atención al cliente de Movistar en Valencia porque Ana Talent Mon día

Voz 0141 37:41 un día porque aseguran tener unas condiciones laborales muy duras la plantilla compuesta por doscientos sesenta personas denuncia presiones amenazas sanciones apercibimiento despidos y una excesiva carga de trabajo derivada de unos objetivos abusivos que afectan a la salud de los trabajadores también denuncian falta de formación la huelga es de veinticuatro horas

Voz 1727 38:00 eso Ana otro para ti Pepa miramos en Barcelona para hacerlo con una sonrisa Joan Bofill bon día hola anota tocada el niño no domino pues

Voz 0137 38:13 pero no los únicos

Voz 1727 38:15 claro porque ha tocado mucho en Cataluña hay en Barcelona en particular

Voz 0027 38:19 si el primer premio el treinta y un mil ciento cuarenta

Voz 0137 38:21 os cayó íntegramente en una administración del barrio de Gràcia y uno de los agraciados un chaval de quince años es Cosmin que se lleva doscientos mil

Voz 2 38:28 que vamos a hacer con doscientos mil euros yo algún capricho si yo ya veré yo lo que me compro

Voz 0137 38:37 bueno en total en esta administración se repartieron más de dos millones de euros por serie pero en este sorteo del Niño en Catalunya han caído más de cien millones parte del segundo premio cayó también en Barcelona Albanel Mataró Girona y el tercero íntegramente en Sabadell y eso que los catalanes se han gastado bastante menos que la media española en este sorteo menos de trece euros

Voz 1727 38:55 Pepa de salud bien Joan de salud eso sí estamos perfecto pues luego hasta luego

Voz 22 39:05 suena muy bien

Voz 1727 39:17 ya abrimos la Mesa del Mundo hoy en Irlanda un país en el que es legal abortar desde que ha comenzado el año con una medida a la que han reaccionado rápido los grupos antiabortistas que se han puesto a protestar a las puertas de las clínicas que ya ofrecen esta práctica amparada por fin por la ley Daniel político

Voz 15 39:38 cerca de doscientos médicos de cabecera ya se han registrado ya han empezado a ofrecer servicios de aborto desde que se convirtieron en legales en Irlanda el uno de enero de momento sólo representan un cinco por ciento del total pero el ritmo de registros bastante alto ya han empezado a acudir las primeras mujeres está viendo también protestas y acosos en las puertas de ambulatorios y clínicas por parte de grupos ante aborto y siempre ha sido zonas de exclusión para garantizar la seguridad de pacientes y doctores en mayo del año pasado el sesenta y seis por ciento de los irlandeses votaron a favor de la despenalización del aborto que hasta entonces era castigado con hasta catorce años de cárcel para las mujeres y profesionales sanitarios que los procura en a finales de año Se aprobó la nueva legislación los ambulatorios pueden ofrecer las píldoras para abortar a las mujeres embarazadas de hasta nueve semanas mientras que las que están de Nueva doce semanas y las que padecen de formaciones fetales o embarazos complicados son derivadas a clínicas con equipamiento quirúrgico

Voz 22 40:28 sí

Voz 1727 40:39 eh Chain a creer en espíritus sino en el comunismo será delito hoy se ha hecho público que en la ciudades llamen el Partido Comunista chino ha hecho ya una investigación a todos sus setenta mil afiliados para comprobar si han participado en actividades supersticiosa ya hay veinte condenados Jordi Fábrega por no cumplir con estas nuevas normas

Voz 0980 41:01 si la noticia la adelanta hoy el diario oficial Global Times el Partido Comunista de She a Mena ha empezado a aplicar estas nuevas normas para garantizar que el marxismo leninismo tenga prevalencia sobre los espías

Voz 0946 41:12 Titus y sobre los seres sobrenaturales en las

Voz 0980 41:15 herencias de sus integrantes los que presenten problemas a ojos del Partido Comunista deberán rectificar y dejar de participar en organizaciones religiosas en sectas o en grupos supersticiosos también tendrán prohibido asistir a ceremonias religiosas y usar videntes y es que según las últimas normas disciplinarias del Partido Comunista Chino los afiliados que no cumplan las directrices

Voz 1727 41:38 deben ser educados Se les debe reclamar

Voz 0980 41:40 que se retiren del partido si la educación no consigue corregirlos hasta ahora las autoridades locales han descubierto una veintena de casos en los que los funcionarios han infringido la disciplina política del partido

Voz 1727 41:57 día aquí se acaba pero hoy sigue siendo es Navidad de hecho en Moscú es Navidad para la Iglesia católica ortodoxa que cuenta allí con ochenta millones de seguidores solo en Rusia Javier Corbacho pues Javier Corbacho sigue de Navidad como los rusos de la Iglesia ortodoxa son las seis y cuarenta y dos las cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 1727 46:16 mañana se reanuda el curso político en el Congreso aunque en realidad todas la Navidad ha estado atravesada de negociaciones para formar gobierno en Andalucía está la cuenta atrás activada allá este viernes probablemente la presidenta del Parlamento andaluz diga el nombre del candidato que se someterá a la investidura no sabemos si será el definitivo au sólo el primero de ellos así que dejamos barra libre política pero nuestros oyentes Lucía Taboada a pesar de que haya barra libre siguen poniendo

Voz 1322 46:44 poco en dos asuntos básicamente como en la reunión entre el PP y Vox en Andalucía un primer análisis de Jose de Barceló

Voz 16 46:51 para el pacto que Ciudadanos P que no sé que no esta con Vox estas cintas con Vox esto es teatro puro teatro que han hecho su pacto bajo mano y han dicho los yo no me puedo hacer las OTA contigo sea saque en los deseos de Ciudadanos no quieren entonces vamos a hacerlo bajo mano así hacemos que el PP es el pacto señores a estas alturas no nos chupa vamos el dedo

Voz 1322 47:21 qué podemos esperar de la reunión entre PP y Vox de mañana responde Mari Cruz de Vitoria

Voz 41 47:25 pues no que esperar es todo lo que viene pasando esta semana el PPC ceder ante blogs y esto señora la antesala de lo que nos venga luego en las autonómicas y Hendrix de consuelo

Voz 1322 47:40 buenos días pues llevó todas las semanas escuchando a señor casado y otros dirigentes del PP defendiendo la propuesta de Vox ve eliminar la ley de violencia de género lo que no es tan previniendo ninguno es que hay un montón de mujeres que tenemos derecho All Good Un beso consuelo un abrazo muy fuerte también Julia de Alicante

Voz 1316 48:07 buenos días Julia de Alicante los jinetes del Apocalipsis con palas al hombro para enterrar el feminismo la manada de cinco cafres en la calle un asesino más y una mujer menos la lucha feminista se convierte en una obligación conseguiremos que este año tenga nombre de mujer

Voz 1322 48:28 sí otro tema secuela la barra libre sobre el sorteo de la Lotería de ayer azul

Voz 0137 48:31 apunte Carmelo de Valencia me alegro mucho

Voz 27 48:34 que haya tocado el niño en Cataluña aunque a mí no me toque compensará un poco el daño que hacen algunos dirigentes y sus seguidores incitando no comprar productos Hinault visitándolo

Voz 1727 49:00 y esta mañana también preguntamos por una historia que leímos anoche en Twitter en Twitter pasan cosas buenas por ejemplo esta un nieto que contaba como su abuela había recibido por reyes una Mariquita Pérez setenta y un años después de desearle y queremos que nos cuenten si los reyes les han traído

Voz 1322 49:18 algún viejo deseo por lo pronto Rosa de Madrid Pepa apellida algo barato

Voz 43 49:23 Pepa para ti he pedido a los reyes que para este año las preguntas incómodas en la respondan que yo tengo pedidos vamos a ver si te contestan venga un beso para todos

Voz 1727 49:36 eso grande para ti Rosa que deseo has pedido para mí me la apunto

Voz 1322 49:41 gracias a ustedes pueden seguir mandando sus notas de voz en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:15 esta amarilla por riesgo de temperaturas mínimas de hasta seis grados negativos de madrugada ahora tenemos dos grados en el centro de la ciudad y por fin han bajado los niveles de dióxido de nitrógeno en la capital así que hoy después de seis días consecutivos de aplicación este es el primer día del año en el que queda desactivado el escenario uno del protocolo anticontaminación lunes sin restricciones especiales de velocidad y continúa en estado muy grave el hombre de ochenta y un años enfermo de Alzheimer atacado por tres perros potencialmente peligrosos cuenta hoy El Mundo que el dueño de estos animales fue detenido en una nave de cerámica y cemento cerca de la carretera de Villaverde a Vallecas y que los perros

Voz 0295 50:59 lo tenía el chip ni documentación los contra los detalles del suceso Julio Vera

Voz 1153 51:03 el varón de ochenta y uno años estaba paseando por la calle a la altura del kilómetro cinco de la carretera de Villaverde a Vallecas cuando tres perros de la raza rottweiler considerada una raza potencialmente peligrosa le atacaron provocándole graves heridas en brazos y piernas los tres perros estaban sueltos puerta

Voz 44 51:19 es un uno dos en los brazos los tiene en estado catastrófico y también presenta desgarros en ambas piernas el equipo médico del Summa lo ha estabilizado y lo ha trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz