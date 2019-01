Hoy por Hoy (07/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno qué tal muy buenos días las setenta y seis edición de los Globos de Oro que acaba de terminar en Los Ángeles se ha inscrito en el inglés de Bohemia en Rapsodia

Voz 1 00:33 en dicho Fary Michael en el español de Roma gracias familia gracias México

Voz 1727 00:43 dos veces ha subido al escenario Alfonso Cuarón para recoger el premio al mejor director y a la mejor película extranjera por esa delicia de película que ha hecho este año que se titula Roma no podía competir en el capítulo de mejor película de drama porque no está rodada en inglés y ahí ha triunfado el repaso a la vida de Freddie Mercury también su protagonismo esta Rami Malek coronado como mejor actor entre las actrices

Voz 2 01:07 en la elegida ha sido Glenn Close que se ha impuesto con su película la buena esposa

Voz 1727 01:15 las mujeres como Lady Gaga y Nicole Kidman Clos por cierto ha llamado las mujeres a cumplir su sueño es lunes siete de enero y una delegación de Estados Unidos viaja hoy a China para buscar soluciones a la guerra comercial desencadenada por Donald Trump que daña ya a la economía no sólo de China también a la de Estados Unidos un trampa que redobla su amenaza

Voz 4 01:38 como si esta noche ha dicho que es la mayoría demócrata en el Congreso no apoyan los cinco mil millones para el muro con México no descarta declarar el estado de emergencia para construir

Voz 1727 01:47 sólo con fondos militares la administración lleva cerrada diecisiete días dos días más de los que llevan en medio del mar Mediterráneo los cuarenta y nueve inmigrantes rescatados por dos ONGs lo que dice el médico de uno de los barcos que la situación es cada día más insostenible pide a la Unión Europea una solución rápida pero de momento tanto Malta como Italia que son los puertos más cercanos se niegan a cogerlos y aquí en España Salvamento Marítimo ha rescatado durante el fin de semana a quinientas S de ocho personas en aguas del Estrecho y el mar de Alborán

Voz 5 02:23 una bandera que simboliza al conjunto de nuestra nación y que es signo de su soberanía e independencia de su unidad e integridad una bandera de todos cuyo escudo es reflejo de nuestra historia diversidad esa hay mensaje

Voz 1727 02:40 qué ha querido dar el Rey Felipe VI durante la Pascua Militar la primera con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno yo voy con la Navidad ya terminada comienzan oficialmente las rebajas aunque desde hace siete años cada tienda puede decidir cuándo empieza con los descuentos y eso según la patronal tiene consecuencias

Voz 6 02:58 hemos confundido el consumidor no sabemos cuánto con que compita que precios Peres de bajas que persigue sólo a fundamentales no sé qué pasado las la campaña de de baja Kelme tener pues negativa contó una vez en la Historia sesenta y tantos años quedó vacía de criaturas por eso nosotros venimos demandando al modelo igual

Voz 1727 03:15 es Pedro Campo vicepresidente de la Confederación Española de Comercio en los deportes hoy empieza una nueva edición del rally Dakar con una participación femenina históricas

Voz 1161 03:29 la edición cuarenta y uno hoy por primera vez diecisiete pilotos mujeres tomarán la salida desde las seis menos cinco en la tarde en la especial de Lima cuatro de ellas españolas con la vista puesta en los próximos diez días trescientos treinta y uno kilómetros hoy por delante en esta primera etapa ochenta y cuatro de especial les llevará hasta la meta de Pisco un setenta por ciento del recorrido en total será por dunas y desierto con Carlos Sainz Nani Roma o Joan Barreda entre los favoritos para el triunfo y liderando una cuarentena de pilotos españoles en categoría masculina

Voz 2 03:56 y qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días bueno sí

Voz 0978 03:59 ellas básicamente mucho sol de hecho hoy gran parte de la semana pero con temperaturas que poco a poco irán bajando alcanzaremos el máximo de frío a mediados de semana ahora hace frío

Voz 1727 04:09 gran parte del interior con heladas prácticamente generalizadas después durante la tarde con el sol que era el ambiente será más agradable máximas en la mayor parte del país entre los ocho y los trece grados son las siete y cuatro la seis y cuatro en Canarias

Voz 1727 04:59 cuando acabe esta semana probablemente ya sabremos el nombre del candidato a la investidura como presidente de Andalucía

Voz 8 05:05 la presidenta de Andalucía la sí

Voz 1727 05:07 da el Parlamento autonómico hablará con todos los grupos políticos esta semana ya fina les propondrá al que crea que tiene las posibilidades de salir las negociaciones entre los partidos siguen en Madrid en Sevilla sin grandes novedades Vox quiere una foto A3 y Ciudadanos se resiste prefiere que sea el PP el que asuma públicamente el discurso de Vox por ejemplo en violencia de género aunque en el pasado Ciudadanos también coqueteó con dudas sobre este tema Óscar García buenos días hola qué tal buenos días

Voz 1645 05:37 si la dirección de Ciudadanos quiere aprovechar la misma tesis del PP con Vox para presentarse más al centro como dicen algunos de sus dirigentes Ciudadanos quiere mostrarse como un partido moderado Rivera por ejemplo habla en redes sociales claramente de violencia machista no doméstica como dicen casado y Abascal defiende las medidas del Pacto contra la violencia de género el cordón sanitario no solo trata de ser argumental también formal evitar no a toda costa la foto con Vox Ciudadanos no acudirá a la reunión de mañana de este partido con el PP no obstante esta posición es toda una evolución en la ideología de Ciudadanos un partido que en dos mil dieciséis hablaba de violencia doméstica o intrafamiliar como dice ahora Vox o que defendió suprimir la asimetría penal por cuestión de sexo esto último duró relativamente poco Rivera reconoció luego que había sido un error eliminó de las promesas electorales del partido y sobre el panorama que está dibujando

Voz 1727 06:26 este tipo de negociación las negociaciones en Andalucía cada del periodista de El País Xosé Hermida

Voz 12 06:37 en las últimas semanas habíamos asistido a un asombroso fenómeno político la nueva dirección del PP daba saltos de alegría por haber perdido una parte de su electorado a manos de un partido ultra hasta las encuestas alumbraron una especie de multiplicación de los panes y los peces más fragmentada que nunca la derecha se volvía imbatible después de tanta fiesta la resaca ha llegado en plena Navidad en estas entrañables fechas la derecha ha descubierto que Vox puede ser un buen dolor de cabeza y que su éxito amenaza con agitar las tensiones internas en el PP entre quienes están dispuestos a secundar la exótica agenda política de la nueva formación tiros que sufren urticaria cada vez que escuchan Abascal de paso facilita la izquierda convaleciente de la debacle andaluza su arma electoral favorita el temor a la derecha autoritaria el escenario de los próximos meses parece abocar unos a un debate terrorífico los aliados de los que quieren romper España contra los aliados de la España negra miedo contra miedo es el combate que se avecina

Voz 1727 07:49 iba a peor uno de los dieciséis heridos en el incendio del sábado en Badalona cinco de ellos ya han recibido el alta incluido un niño de cuatro años pero un bebé sigue ingresado en la UCI y además Joan Bofill algunos vecinos han empezado a protestar por la reacción de los bomberos aseguran que fue lenta e insuficiente

Voz 1645 08:05 de hecho el sindicato Comisiones Obreras el mismo día del fuego hablaba de la precariedad en los humanos para hacer frente a incendios como estos y allí

Voz 1727 08:12 en el mismo lugar del incendio algunos vecinos de riego antes la ambulancia

Voz 1645 08:21 que la Generalitat asegura que la respuesta fue rápida como decías la familia de cuatro miembros madre padre y los dos hijos ingresados en el hospital de Badalona pudieron volver ayer a casa ingresados también otro niño que estaba herido leve también ha podido volver a su casa pero todavía se recuperan en el hospital un bebé en la UCI en estado grave también cuatro Dhul

Voz 1727 09:21 deshidratados mareados Assistance el capitán del siglo VIII los inmigrantes rescatados por esta ONG hace dos semanas en el Mediterráneo pero tanto el Gobierno de Malta como el ministro del Interior italiano se niegan a cogerlos y eso que hasta el Papa ha clamado contra la política de puertos cerrados dice el Papa Francisco que son los nuevos héroes aquellos que se niegan a ayudar a los migrantes corresponsal en París Carmen o no corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 09:47 sólo en la ciudad de Nápoles su ayuntamiento ha recibido siete mil propuestas de acogida de los cuarenta y nueve inmigrantes rescatados hace dos semanas y desde entonces aborto de dos naves resguardada de los temporales de mar en aguas de Malta al no permitirse el desembarco en ningún puerto europeas fachas marcar el primero Bossi que desembarca en cuanto antes ha pedido al vicepresidente diez de mayo de los cinco estrellas aparece acogerá unas diez mujeres y niños ha añadido es decir separando los padres de los hijos es una nave holandés Marte es una nave alemana hay otra holandesa en aguas de Malta ha comentado el otro vicepresidente ministro del Interior Salvini de la Liga quién ha recordado que los puertos italianos siguen cerrados a la inmigración pues que Alemania Holanda y Malta ha concluido demuestre su buena voluntad

Voz 14 10:42 con algo una corbata

Voz 1727 10:45 sí lo hay un líder europeo

Voz 0946 10:47 luso Francisco apellido a los líderes europeos solidaridad con estas personas ni confronta lidi cueste Prso un día después del caso los cuarenta y nueve rescatado siguen sin poder desembarcar en ningún puerto europeo

Voz 1727 11:02 el así Nos vamos a Francia porque allí comienza hoy el juicio a controlar un poderoso cardenal católico que se enfrenta a cinco años de cárcel por silenciar casos de pederastia es el eclesiástico de mayor rango que se sienta en el banquillo por ocultar los abusos que se produjeron bajo su mando París Carmen Vela buenos días bueno

Voz 0390 11:22 los días el juicio del cardenal Phillipe Ava vagan revela que la jerarquía católica francesa sólo ha admitido una parte de los casos de pederastia con la presión y perseverancia de las víctimas arzobispo de Lyon desde dos mil dos vagan está acusado de ocultar casos de agresiones sexuales cometidos por un cura bajo su mandato en la década de los noventa Se trata el sacerdote Berna propina de setenta y dos años que en acaba de ser procesado por abusos sexuales y presuntas violaciones cometidos contra menores Scouts de su parroquia entre mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa y uno el cardenal vagan conocía el escandaloso comportamiento de peina desde el dos mil siete lo que no impidió que le promo Viera varias veces a otras parroquias más grandes ya cargo también de la catequesis de niños según los testimonios escalofriantes de docenas de hombres de la Asociación la palabra liberada el cura por Reina sería un depredador sexual que habría cometido decenas de actos de pederastia durante al menos una década sólo tras las insistentes presiones el Vaticano últimamente el cardenal Barragán accedió en dos mil dieciséis a sancionar finalmente ese prelado los tres días de audiencia abierta en la ciudad de León son un juicio en realidad a todo un sistema el del silencio de la Iglesia católica francesa vagan se enfrenta a cinco años de prisión otros altos miembros del clero podrían seguirle en el banquillo de los acusados

Voz 1727 12:43 las autoridades israelíes han detenido a cinco jóvenes menores de edad acusados de matar de un una pedrada una mujer palestina en Cisjordania Ania son sospechosos de crímenes terroristas eso detención ha esa

Voz 15 12:56 dado protestas de los ultraortodoxos de los colonos de los territorios ocupados Ana corbatín buenos días buenos días han sido protestas violentas

Voz 0127 13:07 con enfrentamientos como estos que escuchamos entre los manifestantes y la policía la mujer muerta se llamaba Aisha Ravi tenía cuarenta y ocho años y era madre de nueve hijos el pasado doce de octubre una piedra atravesó la ventanilla del coche que estaba conduciendo le dio en la cabeza el servicio de inteligencia israelí afirma que los cinco menores que están supuestamente detrás del ataque son estudiantes de una escuela religiosa judía que está en un asentamiento cerca del lugar donde ocurrió todo sus abogados aseguran en el diario Haaretz que no hay pruebas contra ellos que han estado aislados durante varios días y que les están torturando dicen para que confiesen Hoy por hoy

Voz 1 13:43 Pepa Bueno asesinatos

Voz 1727 13:46 los misterios policiales y Matemáticas Ésta es la mezcla que también le funcionó a Guillermo Martínez en Los crímenes de Oxford y que ahora le ha valido el Premio Nadal con una especie de secuela de esa novela se titula Los crímenes de Alicia ha impuesto a las otras obras trescientas cuarenta y dos obras que se habían presentado a concurso en el Hotel Palace de Barcelona donde se ha fallado el premio ha estado Crisol Tuá

Voz 16 14:11 Guillermo Martínez vuelve a situar la acción en la Universidad de Oxford para investigar unos crímenes que remiten a los símbolos de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll un autor con quien comparte la fascinación por los enigmas matemáticos

Voz 17 14:24 lo noto cierta correlación entre el arte ilusionismo la demostración un teorema

Voz 18 14:29 matemática ahí la la escritura

Voz 17 14:32 la novela policial porque de pronto la resolución revela algo que el lector no hubiera imaginado

Voz 19 14:40 Martínez ha citado a Borges y Umberto Eco entre sus referentes por su parte el dramaturgo Marc articuló gana su primer premio de narrativa con la historia de un escritor de cuentos que recibe el encargo de una mujer mayor de escribir una biografía mejorada dice que la novela habla sobre la necesidad de reinventar los recuerdos

Voz 1727 15:02 a la editorial Don acaba de publicar una edición de lujo para recuperar la obra de Lucian Freud uno de los referentes de la pintura hiperrealista inglesa la editorial hace un repaso cronológico del trabajo de este artista que se va a poder ver en España el año que viene en una exposición en el Thyssen Raquel García

Voz 20 15:24 conocido por sus retratos de trazo

Voz 21 15:26 eso sus comienzos sin embargo fueron mucho más naif dibujos que fueron evolucionando con los años y que cambiaron radicalmente cuando conoció a Francis Bacon su maestro años después aquella pintura que empezaba a cobrar volumen pasó al olvido con la explosión del pop art agradecido por poder pintar al margen de los dictados del mercado el trabajo de Freud fue redescubierto décadas después convirtiéndose en uno de los pintores más influyentes del siglo XX lo cuenta su amigo y confidente David Dawson encargado de revisar este edición de lujo que repasa siete décadas de trabajo

Voz 1 15:59 Juan Roig

Voz 0541 16:03 me encantaba pintar el paso del tiempo pero lo que realmente le interesaba era la individualidad de cada persona de cada cuerpo para él nunca fue un trampa de hecho pudo pintar hasta dos semanas antes de su muerte el cuadro

Voz 21 16:18 que cierra este edición de coleccionista su propio autorretrato desnudo sobre fondo blanco junto a su perro el último rechazó cuentan fue el que dio forma a su oreja

Voz 22 16:27 no

Voz 1727 16:35 ocho son ahora las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 9 16:44 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempos hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo pies

Voz 10 16:57 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece en buena

Voz 23 17:09 porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y en el supermercado el corteinglés tiene una gran selección de productos con la segunda unidad al setenta por ciento de descuento como en España

Voz 24 17:19 al esto dota Activity extra en City recién nacido en distintas tallas

Voz 23 17:23 por formatos comprando la segunda unidad te sale a seis euros con setenta y cinco

Voz 1 17:28 el supermercado el Corte Inglés alimentado

Voz 1727 18:56 tenemos abierta la barra libre señores señoras lo que pasa es fiesta en nueve comunidades autónomas están todos dormidos y el resto restaron tiene ganas de opinar Lucía Taboada alguna opina Daniel

Voz 1322 19:08 demanda minan de sin duda es el posible pacto entre derechas e Andalucía Mari Carmen del Campo de Gibraltar

Voz 8 19:13 buenos días Pepa

Voz 26 19:16 Nos vamos con lo que es lo próximo que va a pedir la extrema derecha anular los matrimonios gay pues ya veo el señor Maroto Ron bien dos científica o de matrimonio y tirándonos la papeleta Virgen Santísima lo que nos espera

Voz 1727 19:35 hay Maricarmen muchas gracias un beso muy fuerte y feliz año

Voz 1322 19:39 Antonio de Murcia quieren lanzar un mensaje a todos esos niños que hoy seguro están estrenando sus juguetes nuevos regalos

Voz 8 19:44 para todos los niños lo padre

Voz 2 19:47 son el regalo un regalo que está siempre ahí eso es segura los padres y las madres no te olvides eh

Voz 1727 19:53 no os cuentas gracias a todos y feliz festivo sí lo tiene son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 13 20:12 hoy pues

Voz 8 20:18 tal muy buenos días temperaturas frías de madrugada aunque siguen los cielos despejados a lo largo del día se darán temperaturas agradables ahora mismo tenemos tres grados en el centro de la ciudad la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en marcha un sistema de máxima seguridad a la hora de poner las notas pretenden evitar otro caso Máster como el de Cifuentes y esos cambios irregulares en las calificaciones o la falsificación de actas Se trata de un sistema parecido al que utilizan en la Agencia Tributaria que exige una firma electrónica que guarda todos los cambios que se realizan en la nube una información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:54 las primeras pruebas están haciendo ahora en los exámenes de diciembre enero en dos grados pero la idea es que en el curso dos mil diecinueve dos mil veinte se utilicen toda la universidad en el piloto están participando veintiséis profesores que han recibido formación para poner las notas de más de trescientos alumnos el mecanismo que se está aprobando es muy parecido al que

Voz 1727 21:12 utiliza la Agencia Tributaria se va a ser un sistema de fin

Voz 1275 21:15 electrónica con un doble proceso para identificar a quién pone la nota ahora cada vez que un docente mete una nota ahora modifica entren en el sistema con su contraseña es usuario de la universidad pero con el nuevo sistema va a necesitar también una firma electrónica habrán Duarte vicerrector de digitalización los ha contado los pasos que tienen que sí

Voz 28 21:34 en un correo electrónico lo que dice es que si quiere firmar con certificado digital el hasta que acaba de Zarra dice que sí pues se ha país donde aparece el segundo factor de de auténtica acción que puede ser lo que el profesor configure que es un Bin una contraseña o un SMS a su teléfono móvil

Voz 1727 21:51 cada paso quedará registrado en una nube

Voz 1275 21:54 esos pionero y cada movimiento en las actas también en caso de error el sistema guardará tanto la nota original su autor y la fecha como la modificada también con la autoría y el momento del cambio

Voz 8 22:05 hablando de la Universidad hablando de exámenes la Comunidad de Madrid abrirá doce de sus bibliotecas públicas en horario especial hasta la una de la madrugada y dos de ellas durante toda la jornada desde mañana y hasta el nueve de febrero para que los estudiantes puedan preparar sus exámenes Paul Asensio

Voz 29 22:21 con este horario extraordinario se pondrán a disposición de los estudiantes un total de mil trescientas setenta y siete plaza en la biblioteca que amplían su horario para prestar servicio veinticuatro horas siete días de la semana son la Biblioteca Pública Rafael Alberti en el distrito de Fuencarral El Pardo la María Moliner en Villaverde otra biblioteca prestarán servicio de lunes a domingo de nueve de la mañana hasta la una de la madrugada serán la pública José Luis Sampedro la Pedro Salinas la Manuel Alvar la Elena Fortún la Biblioteca Pública Acuña la Antonio Mingote la biblioteca pública de Moratalaz la José Hierro la Miguel Hernández la Luis Rosales el año pasado utilizaron este servicio más de ciento veintitrés mil usuarios de los cuales cuarenta y cinco mil lo hicieron en el tramo de enero y febrero

Voz 8 23:02 es lunes siete de enero festivo en la Comunidad hay más noticias que repasamos ya en titulares con Enrique García

Voz 1275 23:09 comienza la fase de ponencias de la ley de residencias de mayores que podemos impulsó en la Asamblea el grupo pretende una serie de cambios como el aumento de las ratios o la creación de un consejo

Voz 1645 23:18 de residentes con los que quieren mejorar la situación que se vive

Voz 1275 23:20 de las residencias de la Comunidad continúa

Voz 8 23:22 todo muy grave el hombre de ochenta y un años enfermo de Alzheimer atacado por tres perros potencialmente peligrosos cuenta hoy el mundo que el dueño de estos animales fue detenido en una nave de cerámica cerca de la carretera de Villaverde a Vallecas y que los perros no tenían chip ni documentación

Voz 1275 23:36 el sorteo del Niño se deja notar en Madrid el segundo premio el sesenta y un mil setecientos setenta y seis Se ha vendido también en Rivas Vaciamadrid El Escorial y Ajalvir esta pequeña localidad de poco más de cuatro mil habitantes vendió los décimos en un bar

Voz 8 23:49 en deportes hoy el Real Madrid presentará desde la una y media su fichaje de invierno el malagueño Brain Díaz tras el acuerdo con el Manchester City por diecisiete millones de euros y siete en variables y firma hasta dos mil veinticinco les recordamos que este lunes se ha desactivado el protocolo anticontaminación tras seis días de escenario un Oise desactivan las restricciones especiales de velocidad así que vamos a ver cómo se circula hasta ahora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 30 24:24 buenos días a esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Villaverde y que genera retenciones en sentido A cuatro tengan mucho cuidado si iban a circular por esta vía en el resto de carreteras Madeleine

Voz 1275 24:38 las encontramos complicaciones dedos

Voz 30 24:41 el acceso a Madrid de entrada y salida ni tampoco la ronda de circunvalación M cincuenta es día festivo en la Comunidad y eso se nota también les recordamos que a las doce de la noche dará con Dara concluirá perdón el dispositivo especial con motivo de Navidad en el que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos así que por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos sean muy prudentes al volante

Voz 8 25:05 vamos a ver también cómo va fluir el tiempo los próximos días Jordi Carbó qué tal muy buenas

Voz 0978 25:11 buenos días pocas novedades en este inicio de semana hace un poco de frío ahora mismo pero con temperaturas que están por encima de lo que sería habitual para estas fechas no está hablando de manera generalizada ICO eso que era durante todo el día esta tarde máximas cercanas a los quince grados sólo un poco más bajas que ayer sí que los próximos días esperamos que poco a poco vaya bajando la temperatura el máximo de frío lo alcanzaremos entre el jueves y el viernes pero será un frío poco persistente

Voz 37 27:25 nada no bajo

Voz 8 27:28 el conductor no la dejaba subir porque el autobús estaba lleno la mujer había comprado el billete previamente se negaba a abandonar el vehículo en el vídeo se aprecia el forcejeo de la mujer con la policía y Sos Racismo insiste en que si hubiera sido blanca las cosas se hubieran producido de otra manera y éxito en adopciones en el Centro de Protección Animal de Alcorcón el abandono de animales de compañía sigue siendo un problema ahí desde el Ayuntamiento de Alcorcón a través del Centro de Protección Animal quieren concienciar sobre la importancia de adoptar también de no abandonarán las mascotas que no son juguetes SER Madrid Oeste Ana Iriarte

Voz 1727 28:00 este año las adopciones de perros y gatos en este centro de Protección Animal de Alcorcón ha aumentado casi un catorce por ciento tras pasar de trescientos sesenta y ocho en dos mil diecisiete a cuatrocientos diecisiete en dos mil dieciocho desde el consistorio Alcorcón destacan que este repunte de adopciones ha producido sobre todo en el mes de noviembre con cuarenta y cuatro en total el doble que en el mismo mes del año pasado según ha destacado el concejal del PAL Luis Alberto Escudero están teniendo problemas con los perros denominados potencialmente peligrosos ya que son animales de difícil adopción escuchamos al concejal

Voz 38 28:30 ni son animales son muy adulto vienen de de en fin de muchas batallas que han tenido estos animales ni tenemos un grave problema porque además son animales que a nuestros propios cuidadores peones se les ataca porque son perros están estresados

Voz 1727 28:45 aquellos que quieran adoptar una mascota en el Ipad tendrán que obtener cita previa y los responsables del centro realizarán un estudio de la persona que quiera adoptar con el objetivo de conocer las condiciones personales que compartirán con el animal

Voz 8 28:56 el Tribunal Supremo confirma una indemnización de doscientos sesenta mil euros a familiares de cuatro mujeres que fallecieron por amianto y cuyos maridos trabajaron durante años en la fábrica de Uralita de Getafe la sentencia que fue recurrida por la empresa inicialmente reconoce una relación de causa efecto en la inhalación de polvo de amianto al lavar planchar la ropa de sus maridos y terminamos con música

Voz 39 29:18 en en de especial

Voz 1727 29:29 el once de enero llega a la Sala Caracol mujer

Voz 8 29:32 la mujer un musical tributo al legado de uno de los grupos más internacionales del panorama musical español Mecano será como decimos el once de enero a las nueve de la noche tenemos ahora mismo tres grados en el centro de Madrid

Voz 39 29:46 pero dele dele la

Voz 1727 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias ni el Rey ni Sánchez ni Boxing y nitroso nivel son Haro hoy el protagonista de todos los periódicos en España es Cosmin

Voz 37 30:20 bueno lo primero un vuelo dos súper bien no me lo esperaba y que vais a hacer con doscientos mil euros yo

Voz 1 30:28 este adolescente de quince años de Barcelona

Voz 1727 30:31 que el que sabe en qué se va a gastar el dinero y que despierta esta mañana mucho más rico y famoso fue la estrella del sorteo del niño con su boleto premiado pero ojo Aimar por qué se puede quedar sin cobrar el premio

Voz 0027 30:43 esta pregunta a Penn hoy El País y El Confidencial el niño dijo en un primer momento que él había sido quien cambió un décimo de la Lotería de Navidad premiado con el reintegro por este décimo de la Lotería del Niño por ley que explican esas periódicos un niño no puede jugar ni cobrar un boleto premiado así que tendrán que ser sus padres quienes lo cobren de hecho el padre buenos apresurado ya decir que él acompañó a Cosmin a comprar el décimo

Voz 1727 31:05 pues las pues ha aclarado el futuro financiero de la familia de Cosmin vamos con el futuro político de España en este siete de enero festivo todavía en nueve comunidades además de en Ceuta y en Melilla El País asegura en su edición de hoy que los barones del PSOE buscarán alianzas conciudadanos tras las elecciones auto

Voz 0027 31:23 nunca concretamente en Extremadura Castilla La Mancha y Aragón aunque no sólo los dirigentes territoriales del PSOE temen no poder sumar con Podemos por eso según Anabel Díez ahora miran hacia ciudadanos para sumar mayorías de gobierno con la expectativa de que tras su apoyo al PP en Andalucía a ciudadanos que interese diversificar sus alianzas

Voz 1727 31:40 el el caso Aimar en la prensa parece que se apuesta por un domingo electoral en mayo Hinault por un súper Domingo

Voz 0027 31:46 que eso publica El Mundo dice Marisol Hernando es que Sánchez ha calmado a los barones socialistas aclarando el es que no va a convocar generales coincidiendo con las autonómicas municipales y europeas y uno de los argumentos que baraja según el mundo es que separar las elecciones es bueno para la calidad democrática

Voz 1727 32:01 ojo a esto de calidad democrática hablan algunos de los fundadores de C's para renegar de cualquier pacto

Voz 0027 32:07 con Vox La Vanguardia recoge los reparos de Francesc de Carreras de Teresa Barba de muchos otros intelectuales que en dos mil quince en dos mil cinco en empujaron ese embrión de lo que hoy es ciudadano francés de carreras además de sus nacionalismo rancio como el independentismo catalán Vox va contra algunos de los valores fundamentales de la Constitución del setenta y ocho ciudadanos no

Voz 1772 32:26 estar ahí o Félix Ovejero por ejemplo dice

Voz 0027 32:29 Ciudadanos no hubiera estado en este lío actual con Vox si en el congreso de dos mil diecisiete no hubiera apartado del ideario socialdemócrata

Voz 41 32:37 sí

Voz 1727 32:44 y dos noticias económicas destacan muy a la prensa la primera en el país la Comisión Nacional de los Mercados la competencia está teniendo que indemnizar a las empresas

Voz 0027 32:53 qué le ganan los juicios la autoridad reguladora apagado por lo menos ya dos millones doscientos mil euros en compensaciones por el dinero que las empresas gastaron en defenderse y ojo al lo que publica Ángeles Gonzalo en el diario económico Cinco Días la fusión planea sobre varios bancos españoles cuenta que las entidades financieras están volviendo a mirarse unas a otras con intensidad antes el sector según las cuales Bankia puede protagonizar nuevas uniones Liberbank y Unicaja debaten de nuevo su fusión pero esta vez los estudios que están llevando a cabo son más exhaustivos que en otras ocasiones

Voz 1727 33:24 miramos fuera en Estados Unidos tercera semana de cierre administrativo en estado en el País Donald Trump amenaza ahora

Voz 42 33:33 luego no es si aguantará pero pero

Voz 1 33:38 con declarar una emergencia nacional para poder

Voz 1727 33:41 construir el muro con México bueno pues eso dice el New York Times Rafi el New York Times Rafa Muñiz que es ilegal

Voz 1772 33:49 sí TRAM si Trump sortea el filtro del Congreso ahora con mayoría demócrata y utiliza a los soldados para construir el muro todos ellos dice este diario cometería un crimen federal el New York Times cita la legislación vigente en Estados Unidos que recoge que quién use voluntariamente al Ejército para ejecutar una ley sin estar autorizado por el Parlamento será multado o encarcelados

Voz 1727 34:09 aquí también sobre trampa siguen las contradicciones dentro de su propio Govern

Voz 1772 34:13 lo cuenta esta mañana al Washington Post el asesor de seguridad nacional del presidente John Bolton asegura que Estados Unidos no retirará sus tropas en Siria hasta que el da ese ha destruido por completo una posición contrapuesta a la que defendía Trump hace justo un mes cuando insistía en que la retirada sería inmediata y sin condiciones lo que provocó esa renuncia de jeans Matisse como Secretario de Defensa Bolton plantea ahora una visita hoy mismo Ankara a cuenta de es The Wall Street Journal para sentar las bases de la retirada que dependen además de que Turquía garantice la protección de los kurdos aliados de EEUU

Voz 43 34:49 y

Voz 1727 34:53 seguimos leyendo los periódicos ABC cuenta que la mujer que denunció a los violadores en grupo de Callosa d'en Sarriá en Alicante no fue una vecina fue la hermana Aimar de uno de ellos

Voz 0027 35:03 si la hermana que bajó a su garaje en mitad de la noche oyendo que algo pasaba se encontró allí con la víctima de diecinueve años semidesnuda con uno de los violadores todavía encima abusando de ella Icon otro subiéndose los pantalones los cuatro están detenidos y la Guardia Civil cuenta con un vídeo de unos cinco minutos de duración que grabaron ellos mismos los agresores y que supuestamente prueba lo brutal de esa vía

Voz 1727 35:23 afirma que sobre la Violencia contra la Mujer hoy es noticia internacional esta chica Gemma pues ácimo actor se llama a raja Mohamed es una joven de dieciocho años que ha huido de su país de Arabia Saudí porque sufría abuso físico psicológico por parte de su familia su familia que llegó a encerrar las seis meses en su cuarto por cortarse el pelo bueno se ha escapado pero está atrapada en el aeropuerto de Bangkok en Tailandia

Voz 1772 35:48 país al que ha pedido asilo para no ser deportado el diario británico The Gardien ha hablado con ella la chica dice que teme por su vida dice haber perdido la esperanza Human Rights Watch denuncia que unos funcionarios saudíes le han robado el pasaporte en el aeropuerto tailandés

Voz 1727 36:02 mire lo que está destacando ahora mismo Al Jazeera el cambio legal que sea aprobada allí precisamente en Arabia Saudí Ikeda que las mujeres enteren desde hoy su marido se ha divorciado de ellas así SMS la nueva ley pretende acabar con los

Voz 1772 36:18 torció secretos y asegurar que las mujeres sean plenamente conscientes de su estado civil Al Yazira asegura que enterarse a través de un mensaje de texto las protegerá sus derechos a las mujeres como la custodia de los hijos o el cobro de una pensión de manutención

Voz 1727 36:31 no es que hasta ahora ni SMS muchas no sabían que su marido se había divorciado de ellas es tremenda esta historia que publica La Vanguardia una mujer que lleva en coma desde hace catorce años en una clínica de Fénix en Estados Unidos ha dado a luz a un bebé y evidentemente Aimar es fruto de una violación

Voz 0027 36:49 se sabe nada todavía de la entidad el agresor el personal el centro asegura que no fueron conscientes de que estaba embarazada hasta que se puso de parto el niño está bien y los médicos reconocen que ha sido casi un milagro porque la mujer no podía evidentemente empujar durante el parto y además el bebé no había recibido ningún cuidado prenatal

Voz 1727 37:11 volvemos enseguida los periódicos pero antes sobre hospital cuál es noticia que les cuenta la Cadena Ser el director médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha destituido a toda la Comisión de Docencia del Hospital que es la que se encarga de supervisar el trabajo de los médicos residentes ha cesado a esas casi veinte personas después de que lo hubieran reprochado que él había favorecido una amiga que no cumplía los requisitos y además Virginia Sarmiento buenos días

Voz 8 37:37 buenos días en las actas consta que les respondo

Voz 1727 37:39 yo con No me toques los huevos los hecho a sí es

Voz 8 37:43 el director médico del Ramón y Cajal Agustín Utrilla han cesado a toda la Comisión de Docencia completa una decisión sin precedentes en la sanidad española entre otras cosas porque la composición de este órgano está regulada por el Boletín Oficial del Estado la dirección se tomó mal que la Comisión pusiera en duda que la persona colocada cumpliera el perfil necesario para tener más controlada esta comisión ha decidido cambiar el sistema de elección escuchamos a una de las residentes

Voz 45 38:06 por lo que dices que los tutores tienen que ser escogidos por los tutores y los residentes por los residentes con lo cual esta misma ilegalidad manifiesta

Voz 8 38:18 cuando los miembros de la Comisión Le pidieron explicaciones por esto les respondió

Voz 1727 38:21 adscrito como decías en la cadera Union a mí no me toques los buenos y también en Madrid en la capital de escuchen esto la Universidad Rey Juan Carlos ha activado un sistema de seguridad en los exámenes para que no se pueden volver a repetir escándalos como el del Master de Cifuentes bueno pues es un sistema calcado al que usa la Agencia Tributaria Enrique García buenos días

Voz 1275 38:42 buenos días Se basa en un sistema de firma electrónica con doble proceso para identificar qué profesor pone la nota en qué momento lo hace actualmente cuando el docente mete la nota o la modifica entra en el sistema con su usuario de la universidad con su contraseña pero ahora necesita la también su firma electrónica para cualquier modificación cada paso quedará registrado en una nube algo totalmente novedoso y esto es un proyecto piloto que es aprobado durante los exámenes de diciembre y enero dos grados de esta universidad pero la idea es que se generalice y se use en toda esta institución a partir del próximo curso

Voz 1727 39:18 jugando a ser narcos tremendo pero es real

Voz 0027 39:21 el País publica hoy la alarma que ha despertado entre las asociaciones antidroga del Campo de Gibraltar una aplicación aplicación de móvil para jugar a ser narcos lleva apenas mes y medio en el mercado acumula ya tres mil descargas la creado un informático de sólo veinte años que dice con contundencia que está basado en la vida real en su experiencia viviendo allí junto al Estrecho es lo que le gustaría jugar a casi todos los niños de la comarca es lo que dice ese joven y sobre juegos te pueden resultar potencialmente peligrosos Polonia ha ordenado el cierre de trece

Voz 1727 39:48 es Cage Room ese ese divertí

Voz 0027 39:50 siento que se ha puesto tan de moda en todas las ciudades y lo hace Polonia después de la muerte de cinco menores en un incendio

Voz 1772 39:56 ocurrió el viernes quedaron atrapados dentro de la habitación cuando estaban participando en esa actividad de escapismo que consiste en resolver diferentes actividades para salir de la sala según el diario local Super Express ya hay trece skate Room que han tenido que cerrar por falta de seguridad

Voz 25 40:10 sí eso es cierto que estás año

Voz 1772 40:13 se están investigando otras ciento setenta salas según el primer ministro polaco

Voz 1727 40:20 yo dos cosas más antes del deporte el gran vencedor de esta noche la gala de los Globos de Oro ha sido bohemia en rapsoda y que se ha llevado el premio a mejor drama y mejor actor qué lectura hace la prensa internacional de estos globos Rafale

Voz 1772 40:39 la ceremonia de las sorpresas titula The New York Times porque las quinielas dicen no han acertado

Voz 1 40:43 gracias familia gracias Mexico la revista de entretenimiento

Voz 1772 40:47 esto Variety titula que Netflix se anota grandes victorias con la película Roma Alfonso Cuarón se ha hecho con la estatuilla a mejor director y Roma se ha llevado el premio a mí

Voz 0027 40:56 mejor película extranjera

Voz 1772 41:05 ha nacido una estrella no ha brillado tanto como se esperaba titula hoy The Hollywood Reporter Bradley Cooper Lady Gaga no sean llevado uno de los cuatro solamente se han llevado uno de los cuatro premios a los que aspiraban Se lo ha dado Shalom que consigue Mejor canción original

Voz 48 41:22 bueno Ramos como una historia de amor un poco surrealista

Voz 1727 41:26 el Rey de Malasia acaba de renunciar al trono para casarse con una modelo rusa ida

Voz 0137 41:32 da cuenta ni buenos días el la de Mohammad quinto de cuarenta y nueve años ha sido una decisión sin precedentes en la historia del país y una sorpresa a medias porque ya desde hace días los rumores acorralaron incluso al primer ministro malasio el pasado viernes decía a los periodistas que no había recibido confirmación oficial pero sí había escuchado que era posible la marcha de Su Alteza que finalmente se ha producido a tres años de que cumplirse su mandato y sólo dos meses después de esa boda con una joven modelo rusa de veinticinco años la ya esposa fue declarada mis Moscú en dos mil quince y ahora se ha convertido al islám la viceprimer ministra del país Kaká Juan

Voz 49 42:08 y la verdad es que me ha dicho que le entristece la marcha del monarca que fue designado por un cónclave de sultanes que nombra a un nuevo Rey cada cinco años en un sistema único en el mundo

Voz 1 42:32 no

a las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1 43:17 Volkswagen ya el deporte en Hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 43:30 la sexta derrota liguera deja al Real Madrid a diez puntos del Barça que ya es Sampe campeón invernal

Voz 1161 43:37 falta de una jornada para que termine la primera parte del campeonato los de Valverde ventaja al Atlético Madrid segundo en cinco puntos con esa victoria de anoche uno dos en Getafe en los madrileños su técnico Bordalás se quejaba por el gol anulado a Jaime Mata en los primeros minutos de parto

Voz 51 43:48 sí eso ha perjudicado una jugada puntual Gol anulado en el minuto ocho bueno el partido hubiera sido otro sin duda no podemos hablar de que el árbitro no perjudica una jugada puntual que lógicamente el partido como he dicho que el central del Barça Gerard Piqué no voy tres

Voz 52 44:03 forma cuando no había bar porque cuando llevar porque hay bar e lo dije en su día aunque aún con bar habrá polémica en este país porque os gusta eso

Voz 1161 44:11 en el Pizjuán empataban Sevilla Atlético a uno con goles de Sergi Griezmann como decías nueva derrota el Real Madrid sexta del campeonato otra vez en el Bernabéu cero dos con la Real Sociedad gracias a los goles de Willian José Rubén Pardo el debut de Imanol en el banquillo quejas del Real Madrid por el penalti no señalado a Vinicius que el bar ignoró osero

Voz 1896 44:26 Ramos siempre ha apoyado el barrio no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditada pero sí que es cierto que lo de hoy despachar de las manos a la cabeza sobre todo porque cuando tienes la tecnología que está implantada y que están intentando mejorarlo por lo menos

Voz 53 44:41 hola Emilio Butragueño hay algo que no entendemos nosotros jugada desde nuestro punto de vista parece que no se consulta al en esa jugada no al árbitro no beben ante el juego sigue es algo que no entendemos entonces para que esta Eduard P

Voz 1161 44:54 lo comparo no la imagen y los resultados de los blancos no acompañan tienen que tomar medidas como reconocen Ramos inmóvil

Voz 1896 44:59 mañana nos reuniremos todo para decir cosas a la cara porque buen yo por lo menos me duele la pierna de correr

Voz 54 45:04 tener más concentración que no nos pasa estas cosas como hoy porque no puede siempre traer una cagada cada partido en principio ahí esto es nada más que falta de concentración falta gol Nos falta más unidad en el campo

Voz 1161 45:20 precisamente hoy el Real Madrid presenta a la una y media de la tarde en el palco de honor del Bernabéu Such fichaje de invierno el malagueño de veintinueve años Brahim día tras el acuerdo con el Manchester City por diecisiete millones de euros y siete en firma hasta dos mil veinticinco líder el Barça cuarenta puntos a una jornada como decíamos el ecuador del campeonato liguero cinco más que el Atlético y la jornada dieciocho se completa esta noche con el Celta Athletic desde las nueve en Balaídos en Segunda tras veinte jornadas Granada ahí Albacete ocupan puestos de ascenso directo promoción para Deportivo Málaga Osasuna y Alcorcón descensos Rayo Majadahonda Reus Córdoba Nástic a falta de los dos partidos que se disputan hoy a las seis de la tarde el Numancia Oviedo a las nueve de la noche el Rayo Majadahonda Las Palmas y del resto hoy comienza dice en cuarentena hasta el día diecisiete integramente en Perú cuarenta pilotos españoles en cuatro categorías récord de participación femenina diecisiete participantes entre ellas cuatro españolas Cristina Gutiérrez y Rosa Romero en coches y Laia Sanz y Sara García en motos

Voz 1 48:09 en la Cadena Ser en Niza con Pepa Bueno

Voz 1727 48:24 diariodehoyporhoy del siete de enero del año dos mil diecinueve escribe María nos mandó un email que encabezaba así desde mi más profundo dolor de Madrid su hija sufrió una agresión sexual el sábado veintinueve de diciembre y lo han denunciado claro y ahora están viviendo todo el calvario posterior

Voz 29 48:43 hola esta mañana al ver que mi hija no volvía a casa llame a su teléfono ya me asusté llame a la policía y a continuación ellos me llamaron diciendo que estaba ya facturados yo llegué aquí sobre las diez y media de la mañana los trámites se prolongaron pues hasta las ocho de la tarde ella se hizo con un chico que Savannah fiesta cuando estaba en el coche sellaron no no quería mantener relaciones Él ha con la forzó al final ella pudo escapar te pues ella está todavía no he estado shock yo digo estaba bastante entera yo creo que está todavía en estado de hecho pero eso son días muy intensos muy agotadores por qué no puede ser vueltas Meretz asistirán nosotros la policía no nos informó de que recursos hay que ella tiene la aceptación además que artículo de que las preguntas como que iban a pillar no ha sido gusta área a decir que realmente ninguna vez nosotros que pone en una situación tan tensa como está gratuitamente yo agradezco que mi hija esté bien educada ha sabido que tiene que ser valiente y que tiene que denunciar y que no puede callar pero que desde luego falta sensibilidad salta a habilitar uno de esos lugares donde las víctimas de este tipo de agresiones de luego se sientan acogidas enciendan comprendida trescientas creía porque es es poner toda tu vida privada de aquí en adelante entonces esto desde luego no es agradable para nadie y menos para una mujer de la que siempre que va a dudar

Voz 1727 50:17 el abrazo fuerte para ti besó para tu hija María son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

