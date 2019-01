Hoy por Hoy (07/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son ya las once las diez en Canarias trae todas las noticias Antonio Martín muy buenos días buenos

Voz 1097 00:10 días Toni ha comenzado hace unos minutos en Lyon el juicio contra un cardenal francés que se enfrenta a cinco años de cárcel por silenciar casos de pederastia Philippe Varane que es además el primado de Francia es el eclesiástico de más alto rango que se ha tenido que sentar en el banquillo por una acusación de este tipo corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 00:29 buenos días la expectación es grande sobre todo para los miembros de la Asociación de la palabra deliberada que han tenido que esperar décadas para ser reconocidos como víctimas de la agresión de un sacerdote de la Iglesia católica el juicio del cardenal Filippo vagan en Lyon revela que la jerarquía católica francesa sólo ha admitido una parte de los casos de pederastia con la presión y la perseverancia de las víctimas arzobispo de Lyon desde el dos mil dos va Pagán está acusado de ocultar casos de agresiones sexuales cometidos

Voz 0460 00:57 por un cura bajo su mandato en la década

Voz 0390 00:59 los noventa Se trata el sacerdote Berna Praga de setenta y dos años quien acaba de ser imputado por abusos sexuales que ha reconocido y presuntas violaciones cometidos contra menores esclavos de su parroquia entre mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa y uno

Voz 1097 01:14 gracias Carmen les contábamos hace una hora que un grupo de militares había tomado la radio nacional de Gabón en lo que los medios de ese país trataban como un intento de golpe de Estado de hecho en la calle están escuchando disparos en los últimos minutos pero el Gobierno de ese país africano acaba de anunciar que arrestado esos militares sublevados devuelta a nuestro país esta semana se reanudan las conversaciones para la formación de un Gobierno en Andalucía y el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de esa comunidad ha pedido esta mañana en la SER al Partido Popular y a ciudadanos que aíslen a la extrema derecha como han hecho transformaciones en Europa es Mario Jiménez

Voz 2 01:48 de ahí claro a la ultraderecha pero haciendo la lectura democrática quién ha ganado las agresiones goce ocurrido en otras ocasiones en Francia o en Alemania es quien tiene que gobernar y el resto de los partidos políticos tienen que hacer una lectura de eso de esos resultado aislando a la extrema derecha nosotros pedimos que se haga lo mismo ejemplo la que pudiera sumar el Partido Socialista con Adelante Andalucía claramente hecha muy por delante de que puede representar en ese momento el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1097 02:15 hoy se reúne Se reanuda el juicio contra el español Pablo Ibar que lleva dos décadas preso en Estados Unidos y que se enfrenta a la posibilidad de volver a ser condenado a pena de muerte hoy es el turno de la defensa de Ibar Andrés crack en Berger forma parte de la asociación Pablo Ibar contra la pena de muerte

Voz 0460 02:29 en el turno de

Voz 1995 02:32 de de de contra interrogar

Voz 3 02:34 trío de los testigos por parte de la defensa pues se quedó de manifiesto que varios de esos testigos incluso mentían y también se quedó de manifiesto que al menos dos de ellos

Voz 1 02:46 cobraron dinero por

Voz 3 02:48 hacer los testimonios que interesaba a la Fiscalía no

Voz 1097 02:51 el IBEX35 iniciado sesión esta semana prácticamente plano se deja una décima hasta ahora se sitúa por encima de los ocho mil setecientos puntos tendencia a las pérdidas que comparten ahora mismo los principales parqués europeos excepto la Bolsa de Milán que sí registra ganancias once tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1 03:10 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:12 Sos Racismo denuncia la expulsión de una mujer negra de un autobús en Móstoles la Policía Municipal impidió que la mujer y su hijo de cuatro años subieran al vehículo después de que el conductor dijera que estaba lleno la ONG asegura que la pasajera había comprado el billete con tiempo la policía ha denunciado a la mujer Enrique García

Voz 4 03:30 según la organización la mujer acompañada de su hijo se negó a abandonar el vehículo porque tenían billete comprado en un vídeo que ha difundido esta organización se ve como agentes de la Policía Municipal

Voz 0460 03:44 sacan empujones hasta tirarla y cuando se levanta

Voz 4 03:46 a agredir a los policías estos la zarandean hasta que consiguen reducir la todo ocurre en presencia del pequeño hay otro hombre la escena que defienda a la mujer y al que también empujan y zarandean Sos Racismo asegura que la mujer va a presentar una denuncia sobre lo ocurrido los agentes ya la han denunciado a través de la ley de seguridad ciudadana

Voz 1434 04:02 el Partido Socialista pide la dimisión del equipo directivo del Hospital Ramón y Cajal después de que como les hemos adelantado hoy en la Ser el director del centro haya destituido de forma unilateral a los veinte miembros de la Comisión docente en la que se encarga de supervisar el trabajo de los médicos residentes dice el diputado socialista José Manuel Freire que es una decisión ilegal

Voz 5 04:22 es grave porque es una decisión el regular su nos dando técnico procesional regulado Hellboy cuyos miembros son elegidos no pueden ser cesados de esta manera en segundo lugar porque produce una terrible cultura de nepotismo de amiguismo de autoritarismo que es incompatible con la ley que hemos aprobado hace un año la Asamblea de Madrid de buen gobierno de los centros si eh organizaciones del Servicio Madrileño de Salud

Voz 1995 04:49 sí

Voz 5 04:49 te y en tercer lugar las formas son inaceptables

Voz 1434 04:52 tenemos siete grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1097 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 0460 05:05 cadena SER

Voz 1 05:08 servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:20 Toni Garrido es un dato por lo menos llamativo piensen ustedes que les que nacieron ya en el nuevo milenio concretamente en el año dos mil uno cuando la Odisea del espacio este año serán mayores de edad los nacidos en el año dos mil uno este año podrán conducir podrán votar en el super domingo si es que lo que ha dicho Pedro Sánchez que no bueno Pilsen que el tiempo puede con todo menos con la hipoteca que esto es una máxima que todos conocemos muy bien seas una persona normal o te dediques hacer canciones canciones como esta

Voz 6 05:53 veinticinco años

Voz 1995 05:54 los tienen ya las golosinas y no caducan

Voz 6 05:57 de Pedro eh

Voz 9 06:26 dos años me acuerdo

Voz 10 06:44 de todos los Ignasi Pedro Guerra muy buenos días buenos días

Voz 1995 06:47 eso eso es terrible digo yo lo mío acordarme de Godó tu sacaros lo que yo estaba haciendo gana desiste ese disco estén muy mayor

Voz 10 06:56 sí estamos mayorcitos todos pero bueno eso

Voz 11 07:01 por un lado es terrible y por otro lado pienso que no lo es no quiero decir mejor que nunca

Voz 10 07:06 sí sí quiero decir que está como está cosas de resistirse al paso del tiempo no pero bueno el tiempo pasa lo que tiene que hacer es disfrutar pero sí es verdad que yo pienso que hace veinticinco años que llega a Madrid si un acuerdo debería en realidad es intentas a ver qué ha pasado en estos veinticinco años han pasado muchas cosas pero también se da cuenta que ha pasado el tiempo a toda velocidad desde luego

Voz 1995 07:30 eh vosotros los músicos que tenéis una profesión fantástica estupenda y la gente lanza flores cuando cantáis metáis de vez en cuando el ejercicio que yo creo que es insostenible para los demás si así yo viajara cualquiera de los que nos está escuchando hace veinticinco años viviera lo que decías no ya lo que componían de una forma inspirada en una serie de letras unas tras otras no soportamos el paso del tiempo sobre la mayoría nosotros es terrible vosotros vais decir recopilatorio con eso lo vais a sacar al mercado y como que Allardyce fíjate accediera yo hace veinticinco años

Voz 10 08:09 bueno sí hay hay momentos que tampoco que también envejecen mal para lo músico ves en para los artistas bueno yo por ejemplo que no parezca que me he hecho Flor eso sí pero parezcan porque me lo has hecho también es bueno esto es lo que tienen nada que en realidad yo he vuelto sobre el disco golosinas porque siento que es un disco que no ha envejecido mal que son canciones que todavía puedo cantar que yo me siento a gusto no hay ninguna duda de que era que me pueda avergonzar o porque también hay veces que hay canciones que uno escribió cuando era muy joven y de repente pues ahora hablaría del mismo tema pero utilizaría otra palabra contaría de otra manera no este es un disco que siento yo que he envejecido bien pero hay otras cosas en aquella época que yo ahora tampoco podría sostener no porque en fin

Voz 11 09:01 creo que esto paso a todos un disco es eterno viene informal no sé si eso es

Voz 1995 09:08 ha sido la del tiro Viena Don por ejemplo este disco Tu lograba esté en directo con una guitarra si ahí estaba Pedro Guerra si su guitarra eso es muy valiente imagino que para eso hace falta ser muy joven probablemente ahora ni de loco asimiló un dijo sólo en directo tu cuenta

Voz 10 09:26 sí a ver esto por ejemplo es algo de lo que igual podría estarme arrepintiendo no madre mía qué cosa tan absurda hice y sin embargo ahora es una de las cosas que miro y digo que nos a día no porque en aquel momento era el primer disco de un artista en directo efectivamente sólo con a guitarra y voz bueno hay algunos temas como el que acabamos de escuchar que tienen una banda pequeñita pero en fin las tres cuartas partes del disco es sola guitarra madre mía no que cosa tan Dana gas tan arriesgada sí bueno hay que hacer joven y tener un entorno que en aquel momento estimó que que que eso era viable no el disco los hinchas en realidad cumple veintitrés años no salió en el año noventa y cinco Yoigo que son veinticinco porque creo que es más es el resultado de todo lo que pasó desde que puso un pie en Madrid en el año mil novecientos noventa y tres hasta que el disco salió ahí yo estaba en el libertador hecho que nunca fue muy cerquita de aquí Ci empecé a cantar y empezó a crearse una magia en torno a las canciones ya esa forma de cantar las entonces intentó reproducir en un disco lo que pasaba allí

Voz 1995 10:40 aquí llegase lo veinte piensen ustedes en noventa y tres Madrid después de los Juegos Olímpicos la Expo estaba y todo eso yendo todavía sea la crisis en aquella época una gran crisis nadie

Voz 10 10:52 una a estábamos se supone saliendo también

Voz 1995 10:54 en la crisis claro pero fíjate que en el noventa y tres hubo esa gran pues depresión después de la gran fiesta una una depresión en este país los cantautores muchos y muy buenos Ismael Serrano Jorge Drexler Pedro que había queréis unos cuantos una unos tipos muy talentosos después hemos vuelto a tener crisis Hinault han aparecido de la misma forma o con la misma consistencia con la misa predominancia esos cantautores esa gente que supuestamente estaba ahí para iluminar hay alzar nuestras nuestras almas qué pasa con la música pero bueno yo creo que igual

Voz 10 11:32 esto no no no sé porque yo no soy sociólogo en hice analizarse lo pero también es verdad que nosotros fuimos la primera generación bueno la segunda en los ochenta hubo una pero también digamos que la movida tapó toda la parte digamos cantautores no a la movida centró toda la tensión cultural no pero Javier Ruibal por ejemplo que son cantautores espectacular Herce los ochenta no pero nosotros fuimos como de la primera generación muy que tuvo una respuesta popular después de las generaciones

Voz 1995 12:09 del franquismo no Javier Ruibal se dice una cosa pero no quede interrumpa siempre se dice que el éxito le persigue pero que él es más rápida las grandes grandes grandes cantautores de este este país pero ya te

Voz 11 12:23 desde los ochenta quedaron un poco de alguna forma sepultados por toda hasta

Voz 10 12:27 saga ochentera precisamente no nosotros venimos después en noventa hizo es verdad que que ha habido muchos cantautores dentro de esta crisis ha surgido una aliada de cantautores pero quizás no tan centrado digamos en lo que es el compromiso social no hay también es verdad que a su vez el compromiso social ya no es patrimonio de los cantautores hoy en día Arturo todos los estilos musicales desde el hip hop hasta incluso el pop no

Voz 1995 12:57 así el reggaeton rock no no hay compromiso social en el que bueno por el momento eh que Luis sí

Voz 10 13:03 tenemos una excepción no en España pero bueno Residente Calle trece por ello pero lo viene un poquito también de ahí

Voz 1995 13:09 es cierto en vamos a seguir hablando no quiero parecer impertinente pero pero momento en el que cantautor sonaba peyorativo hacía los canto sus momentos después de este gran boom del que hablamos mundo en que los cantautores vehículos pesados triste bajo la guitarra no sé muy bien cómo este país vamos de un extremo al otro eh sin apenas un periodo de civilización entremedias no no no sé cómo pero esa vamos a hablar en unos segundos con Pedro Guerra que sus golosinas que no caducan veinticinco años de carrera de uno de los grandes músicos este país

Voz 9 13:40 por la ultraactividad las claro eh eh

Voz 1 14:04 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido el fútbol motociclismo

Voz 12 14:25 el baloncesto Sergio

Voz 13 14:28 no une todo bueno

Voz 12 14:36 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 14 14:57 ya están aquí

Voz 1 14:59 cien días temor Adeje verano óptica con más de cincuenta mil cafés de marca con un cincuenta por ciento de descuento ven ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada

Voz 0542 15:11 estuve hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo piensa

Voz 15 15:25 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula una en el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres En

Voz 1 15:37 he vuelto esta noche el faro vuelve Ángel leer su con un tema antes lo pueden dar muchas vueltas volver a vivir vuelvo significa para que vuelvan a la rutina con alguien a un lugar edad

Voz 12 15:55 ya puedes dejarnos tus mensajes de por fotos comentarios Dido que quieras en el whatsapp del

Voz 0460 16:00 programar el seis ocho uno cero no

Voz 12 16:03 sacó tres uno ir nuestra cuenta de Twitter arroba El Faro se las encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER el faro con Mara Torres

Voz 1 16:21 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:25 a veinticinco años de canciones como esta

Voz 16 16:29 al gusto

Voz 10 16:32 en todas

Voz 16 16:35 con anuncios fue este fin

Voz 1995 16:53 que ustedes no sé qué escuchan es Pablo López se está en esa en esa visita está revisita a los veinticinco años de golosinas canciones como contamina B

Voz 9 17:06 las esquí

Voz 1995 17:12 forman parte de la biografía de muchos de nosotros gusten no unos guste forman parte de nuestra vida y que además poder afirmar y no equivocarme que golosinas es uno de los discos más bellos que se han escrito que está encantado que sean compuesto jamás en en nuestro país y me gustaría ir al principio Pedro contamine cambia tu vida esta canción que escuchamos haciendo cambio tuviera como lo hace

Voz 10 17:35 bueno mira la cambia realmente no es decir pero hay que pensar que cuando cuando Víctor Manuel Ana Belén canta en el contamina me lo convirtieron éxito esto es un año mil novecientos noventa y cuatro en ese momento ya yo había afirmado que una multinacional ICO para

Voz 1995 17:57 la estrella ya lleva a grabar mi primo

Voz 10 17:59 me disco es decir el disco cocinas hubiera existido hubieran cantado Víctor Manuel y Ana Belén o no el contamina me yo lo hubiera grabado porque la canción ya estaba escrita yo hubiera hecho probablemente exactamente el mismo disco pero ser un artista desconocido si de repente conseguir que una canción tuya se convierta en un éxito bueno eso abre una cantidad de puertas tremendas y aparte sucedió algo por ejemplo que no sé de otras veces no sé si en aquella época por ejemplo en los es y mucha gente sabía quiénes eran los autores de la Puerta de Alcalá por ejemplo sin embargo sí se supo en muchos ambiente quién era el compositor del contaminan lamentablemente los compositores de las canciones a veces viven completamente en las sombra nadie sabe quién es el autor de algunas canciones muy famosos en mi caso ayudó mucho que que aunque la cantaban Víctor Manuel y Ana Belén siempre va acompañada de que Pedro

Voz 0460 19:05 lo que pasó muchas veces

Voz 1995 19:06 sabes que la gente que contaminan le decía mira el canario está cantando la canción de Víctor Manuel y Ana Belén

Voz 10 19:13 sí sí eso pero vamos y todavía hoy son quizás en España menos pero probablemente en Latinoamérica hay mucha gente que eso puede que siga pensando que es a canciones de Víctor Manuel y Ana Belén

Voz 1995 19:25 antes bueno hablábamos antes de de hacer una pequeña bolsa de de esa etiqueta de cantautor cómo es posible que en este país pasamos de glorificar a los cantautores a no digo desdeñar los pero sí como apartarlo están ahí incluso yo recuerdo término que era Cannes autor apareció el el cansa autor tú cómo lo diste todo con viste todo eso

Voz 10 19:48 yo fíjate en los años ochenta yo creo que esto se tiene una razón una razón básicamente políticas es decir los cantautores acompañaron todo el movimiento antifranquista y todo el final de la dictadura era la música politizada en los años ochenta hubo un empeño en sepultar digamos todo la cuestión e ideológica no que la esclava de todo la antifranquismo y todo eso creo que hay en todo eso es que la palabra cantautor se convierte en algo como horrible no hice apuesta más por la frivolidad otro determinado tipo de cosas no entonces porque en los ochenta yo vivo en Canarias yo ya soy cantautor de hecho a los cantautores era tan complicado defender eso que yo he forme parte de un grupo Taller canario donde tres cantautores nos juntamos para formar un grupo para no ser tres tipos que iban cantando solo con su guitarra

Voz 11 20:50 venga demostréis tipos cantando solos fue puesta mira admiran te has cantado el lo tocaba el bajo el tocaba algo de percusión ya así que

Voz 10 20:57 pero acabamos jugando una banda ahora

Voz 1995 21:00 Sabina si Albert imagínate que ellos

Voz 10 21:02 te hubieran acabado haciendo una banda para acompañarse donde todos eran cantautores bueno que fue un poco lo quisieron después en el que un programa de Tola no que ellos alguien cantando también pero en fin eh creo que los ochenta de alguna forma había hubo como un movimiento donde se predominó la frivolidad de otro tipo de cosas

Voz 1995 21:24 pasó después con vosotros lo mismo volvió la frivolidad

Voz 10 21:26 lo que en los años noventa en realidad hay un momento en que los años momento vuelve la música acústica uno puede volver a tocar sólo con su guitarra porque aunque esto pasar así pues como hemos hablado no significa que en los años ochenta no hubiera cantautores hay gente que siguió cantando y escribiendo canciones pero es verdad que a partir de ahí se colgó ese sambenito que ha durado mucho tiempo pero que hoy en día ya se empieza a un poco a superar pero sí pero pero bueno ya estamos siempre buscando pues no digamos cantautor vamos a lo canción de autor bom es un poco

Voz 1995 22:01 se hoy a estas eso es así bueno en el disco en el XXV aniversario de golosinas pues cada uno va a los sitios con amigos con Vanesa Martín con Pablo López al que hemos escuchado a Juanes con Rafale

Voz 9 22:13 la

Voz 1995 22:17 rozamiento me que decirle que tiene un cupo de colaboración año rozarán pues hacer siete las que tú quieras tienes que alegría que sea le queda a colaborar con el Reus a mantener la categoría esta mujer que es maravillosa que ha colaborado este año con

Voz 11 22:37 así define poco la hamburguesa más bueno

Voz 10 22:41 caso de la verdad que ella ha sacado adelante una carrera espectacular maravilla

Voz 1995 22:47 pero sí es verdad que era que sacas un disco lo mil dieciocho Quino te lo sacaba la discográfica bueno en Pedreguer decir que dio vida a noruegos explicarlo de una película dio paso a una canción que casi supera la Petros tu depende de cada uno pero el marido de la peluquera es una que tiene tiene su propia vida que no sigue el camino de la película

Voz 9 23:16 en la que se inspira el niño soñaba pero las mezclas de colores de unos

Voz 1995 23:33 yo pienso en todas a gente que no sabe de la existencia de la delegación de la venta o de la gente que ha visto la película gracias a la canción porque he tenido su propia vida yes es llamativo el marido de la peluquera tu canción y la película cómo viven vidas paralelas pero muy interesantes sí

Voz 10 23:52 supongo que habrá mucha gente que además mediará porque les conté la película antes de verla

Voz 1995 23:57 la alerta spoiler eso sí

Voz 10 24:02 a ver es verdad que hay muchas canciones que mencionan no películas son mencionan actores decenas de películas no se muchas canciones efectivamente que cuenten una película no es el caso del marido de la peluquera que pienso que además el marido de la era junto con deseo la que han sin que acabamos de escuchar cantando con Pablo López son las dos canciones bandera del discóbolo cines mucho más diría yo incluso que el contamina menos es decir el marido de la peluquera es la conclusión inevitable que tengo que cantar pero en España hay cuando voy a América es la canción no si ya en fin si es una canción que digamos arrebatándole la historia a la que ya estaba hecha pues ha conseguido hacer una vida paralela a esa peli

Voz 1995 24:53 eso te pasa ahora viendo series ahora que todo el mundo está viendo no te ha vuelto a pasar esa necesidad devolviera escribir sobre algo que has visto que has leído de una forma tan concreta que se llama El marido de la peluquera Ésta es abrigos ya os voy a contar te ha pasado

Voz 10 25:08 fíjate que en aquella época cuando dice el marido de la peluquera en algún momento pensé que podría llegar a ser un disco que fuera todo de películas genial como el marido de la peluquera no hablar hacer diez doce canciones sobre diez o doce películas que me han gustado mucho pero bueno esa idea con el tiempo la abandone muy Ivonne bien pero

Voz 1995 25:31 con esta idea que películas pones Jürgen será elegir las películas sobre las que escribir doce películas que merezcan una canción

Voz 11 25:42 lo que te deja transmitir en esas que vienen una canción claro complicada no no hablamos de tiburón por ejemplo no no bueno pero como finales una relación de amor

Voz 1995 25:55 hemos de hete que yo he vuelto a ver estas navidades Tete Tete al final cuenta la historia de Steven Spielberg con la ausencia de su propio padre es la figura de te que afinan dentro de las películas también niega uno sí pero dejó de tiburones sale ahí un una balada romántica preciosa post de este hombre sin piernas manos total

Voz 10 26:16 lo que pasa es que hay pero hay películas por ejemplo que a mí me encantan que de repente no se puede ser nación de hecho las películas probablemente más auténticamente cinematográficas son las más difíciles de convertirse en canción no pero sí es verdad que hay muchas películas por ejemplo no se he hay una película que a mí me gustó muchísimo ese llama camino a perdición no es una es mi hija pero otra vez sí hay en fin cuenta una historia tan bonita la relación de un padre con un hijo también no sé yo creo que películas que tendrían canciones

Voz 1995 26:56 sí bueno si necesitas ayuda si finalmente decide hacer ese disco yo haría luego series Icon alerta spoiler todos no viene viene bueno yo ahora que la música vive un momento durante mucho tiempo la los medios estuvieron muy reñidos con la música pero ahora todos los medios incluso la televisión están llenos de música de una forma u otra a través de Operación Triunfo a través de reality show a través de de Youtube el contenido estrella de la red de las redes sociales sigue siendo la música ahora que plataformas como Spotify otra de iTunes cuál es tu papel anual El Mundo Pedro porque me parece que desde que tú empezaste hace veinticinco años ahora tus pies están en otro en otro lugar no tiene nada que ver aquel mundo que tú que estabas hace veinticinco años que el mundo de de ahora cuál es tu lugar

Voz 10 27:48 gente que no lo sé yo creo que esto lo estamos buscando no porque ciertamente cuando hablamos desde el momento en que salió golosinas el panorama era tan diferente hay muchas cosas que no han cambiado son exactamente iguales pero es verdad que cuando yo llegué a Madrid yo no tenía teléfono móvil eso para empezar porque no había hice había había en unos muy grandes que sólo lo tenían las pocas personas muy en las redes ya Internet llegó unos años pues las redes otros años después dentro de todo esto ha cambiado mucho es verdad claro que ahora hay música por todas partes pero también es verdad que hay un tipo de música por todas partes no todas las músicas tienen la misma cabida en en lo que la gente está escuchando constantemente no entonces es difícil es difícil el Papa el lugar que ocupo en el lugar de alguien que decía haciendo canciones sigue armando sus discos como lo ha hecho siempre Ike Ike utiliza también todas estas tecnologías para de alguna manera pues seguir llegando al público al que puede

Voz 1995 28:55 el público ha cambiado cree eso es básicamente lo mismo

Voz 10 28:59 no el público ha cambiado y en eso esta entrevista empezó hablando con a dar claro fíjate yo una broma cuando voy en mis conciertos ahora no salgo dio lo que ha cambiado es que hace veinticinco años el público eran todos hijos y ahora el público son padres y madres no quiero decir que el público también ha cambiado Mi publica tienen veinticinco años más de alguna forma a veces es muy difícil esa renovación no de conseguir llegar a la gente más joven porque con la gente más joven ya yo ni siquiera cómo comunicarme

Voz 1995 29:32 pero sigue siendo contacto tú lo dejaré tocar de hecho empieza una gira al día dieciséis que vas a estar en Madrid de enero después Valencia después vivir en Guipúzcoa el golosina siguen siguen funcionado túnicas de toca pero tienes amigos de aquella época tienes amigos del público fans que te siguen desde hace veinticinco años y que recurrentemente los encuentras en los conciertos veían ya soy familia

Voz 10 29:54 sí yo creo que la gente el núcleo digamos de seguidores míos más cercano es el que ha estado precisamente estos veinticinco años acompañando me luego hay gente que ha dejado de venir hay gente que se está sumando ahora a sumar ahora en este recuerdo de golosinas porque es verdad que el dieciséis de enero cuando estemos en el Circo Price yo sé que la gente va a ser conmigo un viaje a veinticinco años iban a recordar muchas cosas de ese momento que vivimos y de lo que ellos vivieron hace veinticinco años pero hay una parte de gente que es público que es muy fiel y que te acompaña no

Voz 1995 30:37 sigues tocando con los pies descalzos no

Voz 10 30:41 de hecho alguna de las giras de estos años atrás de hecho hace tres o cuatro años hizo una gira donde me volvía descalzas este esta gira no me descalzo por una razón técnica

Voz 1995 30:52 eso la edad

Voz 11 30:56 ella ya no tengo los pies que tenía ya uno no tiene esos esos cayó en los pies algo con los famosos que operan cada este año llevo unas pedaladas para él aquí

Voz 10 31:08 para unos pedales que es muy incómodo

Voz 0460 31:11 a con ellos

Voz 10 31:14 ah bueno

Voz 1995 31:15 Pedro Guerra forma parte de la historia del paisaje emocional y musical de este país es segura la vida de todos y cada uno de ustedes hay un rincón donde sigue un sol como es canario son muy grande son latiendo en su corazón seguro IES Sòl pertenece a a Pedro Guerra empiezan a nueva gira bueno sigue de gira hasta de tocarlo quería lo músico bueno tanto al rato ahí en el never never Intur también pero todas esos del mundo que vaya muy bien esa gira en recuerden el dieciséis están en Madrid y seis en en el Teatro Circo Price el festivas llama imperfecto no vayas discazo ya será entonces ahí no vayas descalzo Pedro todas las de muchísimas gracias

Voz 10 31:55 muchas gracias sólo recordar a la gente que si es para cualquier información sobre la gira a lo mejor pues es entrar en Pedro Guerra punto com

Voz 1995 32:04 hace veinticinco años no tenía página web el no no tenían

Voz 10 32:06 no voy a una ventaja y además ahora con toda esta cosa que hay de los puntos de venta de estos piratas lo mejor es que la gente entre en las páginas oficiales brechas y los Link

Voz 11 32:17 muchas gracias complacer no sé

Voz 9 32:20 sí

Voz 6 32:22 eh

Voz 9 32:32 tiempo estábamos las le

Voz 1995 32:49 sí

Voz 9 32:55 llega

Voz 10 32:58 hoy por hoy

Voz 1 33:00 Toni Garrido

Voz 17 33:01 la que baje la es uno de las personas más famosas ya viaje

Voz 18 33:08 esa era la sede

Voz 19 33:12 ha participado en uno de los programas de televisión con más audiencia con esta canción fue a Eurovisión

Voz 20 33:21 Julio que no que no es Alfred el que bien este lunes es José Corbacho

Voz 19 33:26 ah vale estés Corbacho bueno pues vamos a meter otra canción para no crear más confusión sala bien

Voz 21 33:34 no esperemos que no cante en Todo por la radio este lunes José Corbacho en La Ventana con Carles Francino

Voz 22 33:41 en la Cadena SER

Voz 24 33:52 conecta con hoy por hoy a través de nuestro tuit

Voz 25 33:55 el envío tus comentarios y opiniones

Voz 26 34:08 se presente

Voz 21 34:10 el placer

Voz 0460 34:11 de escuchar

Voz 1280 34:13 Hausen bella inteligente y rica con una familia acomodada y un buen caracter parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia que había vivido cerca de veintiún años sin que casi nada la infligiera hola y no Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa

Voz 1434 34:39 hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto

Voz 1280 34:42 para que ella conservarse algo más que un

Voz 27 34:44 puso recuerdo de sus caricias y había ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 1280 34:51 desde había hecho querer casi como una madre la señorita Taylor había estado dieciséis años con la familia del señor Body House más como amiga que como institutriz ella encariñara con las dos hijas pero sobre todo con la intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa

Voz 27 35:10 lo cierto era que los a esos peligros de la situación de Emma eran de

Voz 1280 35:14 de una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello la turbadora en absoluto de un modo demasiado visible la señorita Taylor se casó Jane Austen mil ochocientos quince

Voz 26 35:49 que adormecer el placer de escuchar

Voz 28 35:55 on

Voz 0460 36:00 sí

Voz 12 36:01 lealistas tu pareja puede acabar

Voz 21 36:03 Don arte sin que te lo esperes

Voz 1 36:07 siéntate tenemos que hablar

Voz 12 36:11 sus amigos de Facebook oyente que pueden dejar de seguir tu jefe puede echarte del trabajo Braulio hay que en todo en la vida es incierto todo está pendiente de un hilo que rollo pero tranquilo

Voz 29 36:27 hay algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto

Voz 30 36:32 no se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros

Voz 31 36:35 esperamos en la cuña no perdona

Voz 32 36:38 el camino siempre estaremos

Voz 0460 36:41 contigo Muñoz

Voz 30 36:44 desde que empecé a oír las

Voz 1 36:54 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 36:58 once y treinta y seis una hora menos en Canarias y está ustedes fiesta pero sigue habiendo vida porque lo que nosotros llegan los cuerpos especiales les diéramos en una caja serían el regalo perfecto amistosos alegres it des cambiaba ellos saben que el valor de un regalo no está en su capacidad de acertar sino en su potencial para ser cambiado por otro y por eso acuden en tropel de A2 a las rebajas el CIS francese comprobase saldo encontrar una ganga en la sección de chascarrillos y pillaron descuento comprando humor a granel juzga

Voz 0460 37:32 estoy señoras señores llegan estos cuerpos especiales no pero pero está mejor

Voz 33 37:43 el mozo de almacén Iñaki Urrutia buenos y buen mozo de almacén me gusta como almacén de la ropa por ah vale vale

Voz 1995 37:51 el humo me gusta me gusta sí un poquito más a Izquierda el dependiente de la sección Territorio Joven

Voz 0460 37:58 Nador de la comedia Daniel Mateo muy buenos días has decidido este año no opinar estás contando os si es que me está costando muchísimo la vuelta a los a los medios porque ya sé que voy a tener que opinar sobre cosas entonces estas navidades hecho una reflexión muy profunda he llegado a la conclusión de que aquí de que porqué estamos opinando todos los días todo el mundo sobretodo que al final tampoco es tan válida tu opinión que puede saber de un tema un diez por ciento de lo que debería saber menos entonces no te vengas tan arriba con Roque

Voz 1995 38:34 quién dando de acuerdo eso empezando la sección queda

Voz 0460 38:39 todo veintidós gano yo voy a opina todo el mundo sepa que no tiene ninguna validez lo que el propósito ha durado poquísimo

Voz 1995 38:46 me gano la de caballos que es que no acaba la frase Dani apenas cambiamos dos lotes cambiamos de cambiamos de opinión como es cambia las llaves inglesas en el estar donde trabajo que desea que llave inglesa es la única palabra que se cine Nsue acotó

Voz 0460 39:02 en duda lo dices muy bien ya avión

Voz 1995 39:05 Blesa en seco es la única os juro que es la única palabra que se decía

Voz 0460 39:08 el sueco hombres yen necesaria como tú

Voz 1995 39:11 jefe jefes

Voz 0460 39:13 lo ha dicho la verdad al perdido el giro la utilicen muchas es lo primero que enseñan a un niño sueco porque se tiene que hacer la cuna bueno saben la primera palabra en español que aprendí

Voz 1 39:27 cuál

Voz 0460 39:30 habrá Bombero Torero algún día hablaremos de la primera Dhul acumulan sin España no sé por qué Dios deberías no sabía decir nada más allá de abedul osea ibas por la calle decías eh Abdul sea como un poco como como el de Juego de Tronos bueno yo yo intento

Voz 1434 39:59 se opone Pablo Abdul en cada conversación obvia

Voz 0460 40:03 este no es fácil como decía no te acordáis de Gila que decía que intenté aprender inglés pero lo dejó porque se enseñaban chorradas del tipo mi mi tío rico tengo una pluma izada merengue conversación meto yo era este fichaje casi pues sí me encanta la conversación de los dos ahí uno y otro jefe clínico

Voz 1995 40:21 no diría el lo bueno haber aprovechando que estáis aquí no por nada en Orotava vale como mensaje hoy empieza las rebajas un Dámaso hemos un ejemplo no era lo mismo que llevamos puesta a todos los días tampoco ya pero que nos preguntamos hoy nuevamente las rebajas siguen teniendo sentido Merino

Voz 0460 40:41 dos de los Black Friday el Happy Mondays digital de será el después de todas las pues a la gente la cuelan la gente va sigue yendo a comprar ya les han explicado un montón de vídeos de Facebook que yo los veo que te dicen mira cómo te engañan y el precio es el mismo que la semana pasada pero lo han tachado ya han puesto otra superior encima pero no prenden lo que nos pasa pues tú sabes cómo está la gente la gente está loca o no yo nunca nunca mira a los ojos nunca nunca es un catalán muy bien porque me da mucha pereza nunca nunca no voy a compra de normal voy a rebajas también pasarán Never por ideología anticapitalista es una pena que dices visto que el día de las opiniones bien Iñaki pero pero es verdad que ya son muchos años de tenerlas navidades no donde la gente tiene que comprar y hacer las rebajas después cuando la gente ya comprado lo que necesita sería hora de hacerlo coincidir físicamente igual me he vuelto los es precisó no es como a mí no me pilla penas se puso por ciento el día de Reyes

Voz 1995 41:57 es una tendencia en España que era consumo responsable el día de Reyes a nivel mundial la iniciativa que cero Waste es decir eh vamos a generar pero desechos íbamos a utilizar porque hay muchas en todos lugares del mundo en Francia Giotto pero vamos a utilizar una que parece que está teniendo por fin algo de eco en iniciativas responsables de consumo que es la de Paul Mccartney que mil novecientos noventa y nueve lanzó

Voz 34 42:24 Mitt Free Monde

Voz 1995 42:33 básicamente lo que pretendes que un día a la semana el lunes no jugamos carne comamos pescado e mande

Voz 0460 42:41 el lunes hincarle no va a hacer caso a un señor señora me niego no puede ser por ahí Iñaki él no comer carne los lunes siete de ser responsable pero eso fue todo el pescado no día vegetariano la

Voz 1995 42:57 que un día supuestamente los beneficios pero bien terribles simplemente si un día a la semana dejáramos de comer carne pescado

Voz 0460 43:07 de hecho yo me estoy haciendo mayor y cada vez me cuesta más la carne y el pescado sí bueno el pescado tanto pero la carne cada vez me cuesta más bueno de mi madre ya estamos cuatro tres voluntarios para que vamos a estar los cuatro pero pero pues al día siguiente ya te comes un Gorrín abocados pero si te dicen que por un día puedes beneficiar al planeta Iñaki por un día persigue algo Gorrín la media se queda igualmente Paul McCartney que no lo que es un estrellas además en su nombre documentada quién sabe si me lo dice Paul McCartney mira cómo se llama Mc Army McCartney McCartney que no va a ser el chiste de abre el telón me acuerdo cómo era si yo me quedé más carne no

Voz 1995 43:50 es una

Voz 0460 43:52 una paella sobre todo ha roto dar más Karni el lunes señora rebajas al lado de las rebajas no te das cuenta de que tuviese el conductor de Hoy por hoy que tú no puedes hacer estas cosas nosotros vamos a

Voz 1995 44:07 el tema atento al lado año dos mil dieciocho hoy todos los medios se hacen eco de una noticia impresionante ver la cosecha del año dos mil dieciocho ha sido una de las mejores de toda la historia se han producido doscientos ochenta y dos millones de hectolitros de excelente calidad hay que decir que el consumo se redujo el año pasado a sólo doscientos cuarenta y cuatro millones de hectolitros que es que es una barbaridad es el Mediterráneo entero en

Voz 0460 44:38 es normal querer quitar la carne los lunes que vas a comer él vino judías es que me tenía que me Tayllardhat

Voz 1995 44:46 una de las mejores eh cosechas históricas y es algo que dicen si las bodegas de España sanción que pueden tener problemas para vender su producción porque es que la cosecha ha sido muy buena en todas partes

Voz 1 44:56 toda Europa gala tampoco entonces

Voz 0460 44:58 dónde pues esto es lo puedes argumentaron policía si te pilla la casi lo hago para España la Policía Nacional a la policía y te diga oiga usted un poco fino no hay tú decirle que ha sido agentes cómo está La Rioja tengo una botellita gente vale

Voz 1995 45:16 de todas maneras esto habla bien y mal Xavi en por la cosecha pero dejó una preocupación grave es que el cambio climático está teniendo efectos en este caso beneficiosos para las cosechas

Voz 0460 45:29 yo esperando no te vas a meter que yo no yo lo veo bien pero no es normal pero a la vez nos pillara El Apocalipsis borracho que está muy bien pensado muy bien no lo nota Dios no juega a los

Voz 1995 45:38 no

Voz 0460 45:40 lo está pensando todo Dios creo que teníamos que ver

Voz 1995 45:43 de hecho caso al principio Dani cuando ha dicho que no quiera opina

Voz 0460 45:47 no ves cómo ha visto el cambio climático es ya inevitable que no vamos a la mierda ha dicho por lo menos que beba que claro que los pilla sale barato pilla bien no

Voz 1995 45:56 no no está saliendo bien esta esto es a favor si antes no

Voz 0460 45:59 el momento del domingo diecinueve hemos vuelto

Voz 1995 46:02 no no vamos a avisa o tengo gala con vosotros qué hacemos una pausa y enseguida

Voz 1 46:10 Toni Garrido Cadena SER

Voz 11 46:13 oye Luis tú tienes alarma en casa si el adiós Securitas qué tal

Voz 21 46:17 estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos movemos al chalet me quedó mucho más tranquilo pues si es por lo que cuesta merece la pena tener alarma lo vas a ganar en tranquilidad y más muy dando un salto

Voz 15 46:26 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 24 46:46 con con Hoy por hoy

Voz 0460 46:48 a través de Facebook dijo

Voz 25 46:50 esto comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy

Voz 17 46:58 que ayer baje la es uno de las personas más famosa ya había

Voz 18 47:04 sí a Aralar las

Voz 19 47:09 ha participado en uno de los programas de televisión con más audiencia con esta canción fue a Eurovisión

Voz 20 47:18 Julio que no que no es al flete el que bien este lunes esos

Voz 0460 47:21 de Corbacho vale

Voz 19 47:25 bueno pues vamos a meter otra canción para no crear más confusión

Voz 21 47:30 no esperemos que no cante en Todo por la radio este lunes José Corbacho en La Ventana con Carles Francino

Voz 22 47:39 cabinas Cerro

Voz 35 47:41 cada noche a partir de las once y media o larga pero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas lado buenas no

Voz 31 47:50 tal vaya carrera que te has marcado mucho

Voz 36 47:52 la realidad queremos decir con Sergio Scariolo bueno antes Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena Henares Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 33 48:10 a la banda al completo está la banda completo está toda la banda

Voz 12 48:12 pero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 1 48:22 he vuelto esta noche el paro vuelve a encenderse luz con un tema ADSL pueden dar muchas vueltas volver a vivir vuelvo significa para que vuelva

Voz 12 48:34 la ruta

Voz 1 48:34 hola con alguien a un lugar edad

Voz 12 48:40 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios lo que quieras en el whatsapp

Voz 0460 48:45 programar el seis ocho uno cero no

Voz 12 48:47 sueco tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba El Faro se nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER con Mara Torres

Voz 0470 49:05 Nos han dado un premio en la radio es que nos han cambiado por fin de hora antes íbamos de madrugada Hall que la gente dijo hay que tarde es la una y media de la noche tal después del Larguero pues por fin por la radio fortines apuesto en otro sitio quizá las cuatro de la mañana somos el programa despertador Pepa Bueno

Voz 12 49:22 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en On mail con David Broncano

Voz 21 49:30 no somos youtuber síguenos también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com postureo ser Cadena SER

Voz 14 49:39 cuenta con la SER pasé

Voz 0460 49:41 lo que pasa

Voz 37 49:49 Nuestra ilusión de que cedía es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis que usted hace un desde servicios útiles

Voz 1508 50:07 buenos días la Policía Nacional recomiendan no contestara llamadas perdidas de un numero internacional desconocido Se trata de una estafa bastante sofisticada porque los delincuentes esperan sólo un tono para que no dé tiempo a contestar y la persona de Huelva la llamada al hacerlo se conecta a un número de tarificación especial en el que suele salir un contestador que mantiene a la espera durante unos minutos así ganan más dinero los prefijos más habituales son estos dos dos cinco Costa de Marfil dos tres tres gana dos tres cuatro Nigeria tres cinco cinco Albania tres ocho siete Boston

Voz 37 50:41 esperemos que esta información de utilidad saludos de la Once in buenos días

Voz 21 50:48 no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabore hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 1 51:03 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario paga de la ONCE Piatti que te importa Hoy por hoy con Toni Garrido venimos usando condón

Voz 1995 51:19 Mateo con Iñaki Urrutia dos hombres asomados al precipicio del resto de su vida igual que todo lo demás todos los buenos días de nuevo ordenado a un poco de bueno vamos en esta sección hablamos de iniciativas vamos a intentar pero vamos a intentar hablamos de iniciativas a la voz de de rebajas de esa idea de no comer carne un día la semana que proponía Garneau McCartney íbamos a hablar de una

Voz 34 51:49 poco que en fin

Voz 1995 51:52 te iba a decir peliaguda pero claro a adelantar el chiste Janus sí que es un juego de palabras January en inglés enero Kheyl peludo ya no se trata de aprender aceptar y apreciar el vello corporal y expresar formas más diversas en este caso será feminidad se percibe días como el mes en el que los hombres se dejan bigote para concienciar sobre temas de salud de masculinas el imagina como el cáncer de próstata y Janún heavy que decir que empezó con una estudiante inglesa en la Universidad de Exeter que se llama Laura Jackson trata de concienciar pero también de recabar fondos para la organización Body Gossip una rendición que educa a las jóvenes acerca de la imagen corporal sin poder Seseña autoestima y a valorar su cuarto estáis de acuerdo con Llanos sea dejarse

Voz 1097 52:39 crecer todo el pelo por supuesto a ver si va a ser poco vino

Voz 0460 52:45 Dani Mateo yo lo veo bien yo lo veo bien porque lo veo bien porque es un tema que sea en iniciado un grupo Jerez que puede molestar a un grupo de hombres como ya aquí te como Iñaki Urrutia por lo tanto me parece bien es tanta la mierda hayan tenido que tragar las mujeres durante el tantísimo tía en gente que se al pelotón uno uno uno uno en el mundo estar tan mal pensado para ellas señuelo total hoy hoy estepas salieron pasa el tren con un palo en el lomo casos dejan de decir si molesta a los hombres por mí es bien no queremos dejar trenzas en el objeten

Voz 1995 53:27 bien muy bien Dani por lo explícito de todo el caso es que no Jiri aprendido no sólo en el Reino Unido donde venían extraer sino también en Canadá en Estados Unidos en Rusia en Francia en España aquí tenemos una adalid del Llano de que sería Amaya de Operación Triunfo que en el programa pues ya mostró su opinión sobre el vello corporal

Voz 0460 53:44 sabes que tenemos debe tirar las cosas

Voz 38 53:46 es por qué las mujeres también tenemos pelos pues si ya eran yo no yo no me he tirado las axilas la verdad

Voz 1995 53:52 muchísima pena esto es lo que decía Amaya de operación Mela menos mal que contamos con Yolanda Domínguez que ser dista visual experta en comunicación y género y puede ayudarnos a tipos como Iñaki a comprender el alcance y la relevancia de iniciativas como llano Heidi

Voz 29 54:12 muy buenos días buenos días buenos y peludo

Voz 1995 54:19 la reivindicación del bello van poco más allá de lo que pudiera parecer es una reivindicación

Voz 0460 54:23 estética pero con algo más de profundidad

Voz 31 54:26 si Alsina se trata un poco de reivindicar que las mujeres podamos vamos y como no os de la gana así tal una mujer muy de peladas y le apetece ir sin de pinar y la ideas que está bien la mide mal ni la diga que ha guarra no decida se porque está visto como una falta de higiene o como algo que no es el final yo creo que tenemos que reivindicar lo que nos guste o con lo que estemos cómoda yo creo que ahora en invierno no se añadió una capita de calor no porque los pelos pues allí en luego de llevar

Voz 0460 54:55 los abrigos viajar

Voz 31 54:58 dejas el pelo natural tiene un poquito más calentita

Voz 1995 55:01 pero una mujer de Vilar con pelos en las piernas en las axilas que tabús esta rompiendo

Voz 31 55:08 bueno al final en en los medios de comunicación no se ven mujeres de ahí yo creo que las imágenes también normalizan todo aquello que representan es ver a más mujeres con pelos en las piernas en el sobaco pues también va normalizar esta situación iba sé que cuando veamos a una intensidad se no digamos que es antiestético ante higiénico o antigérmenes

Voz 1995 55:29 el año pasado durante Photo España Yolanda presentó una obra llamada little black tres en la que decenas de mujeres con cuerpos muy diversos pasaban con el mismo vestido negro una de ellas estaba sin de Pilar cuál fue la reacción de la gente Yolanda