Hoy por Hoy (07/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy por hoy pues estamos todos José Antonio Arcos muy buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días encantado de volver a plantear así

Voz 1995 00:13 lo que tiene salir de descanso de descansar así está siendo

Voz 1018 00:17 bueno los Comunes pedirá explicaciones al presidente catalán Quim Torra por el uso de ciento veinte mil euros de dinero público para viajar al extranjero en los ocho meses que lleva al frente de la Generalitat según la información que les venimos contando desde primera hora aquí en la Ser una cuarta parte de ese dinero sea destinado a visitas a Carles Puigdemont en Bélgica vamos a Barcelona Soledad Domínguez

Voz 1909 00:36 los Comunes piden al president Torra que expliquen los objetivos de todos estos viajes y los logros que ha conseguido porque no es de recibo dicen que el president no se emite con la misma intensidad a lo que ocurre dentro de Cataluña

Voz 2 00:46 pensamos que el president Torra tiene que dar muchas explicaciones sobre esta situación no puede ser que un presidente que no está gobernando Cataluña se esté gastando estas cantidades en viajes internacionales que no sabemos si son institucionales y cuál es el objetivo político que hay detrás de estos viajes del presidente

Voz 1909 01:06 Ciudadanos valor a esta hora la noticia que ha avanzado la SER vía Twitter Inés Arrimadas ya ha criticado lo que considera un despilfarro de Torra de paso carga también contra el presidente Sánchez por permitírselo por seguir intentando dice que los independentistas apoyen sus presupuestos

Voz 1018 01:22 mira suele sin salir de Cataluña no una Rubén Torrado absolutamente diferente los investigadores consideran que una sobrecarga eléctrica pudo ser la causa del incendio en un edificio de Badalona en el que el pasado sábado murieron tres personas y otras treinta resultaron heridas todo apunta a un enganche ilegal en un piso ocupado sí

Voz 0196 01:38 los Mossos trabajan con esta hipótesis a partir de los testigos que han ido recogiendo durante el fin de semana desde la unidad de investigación de Badalona sin embargo falta que la policía científica pueda entrar en el piso calcinado para hacer una inspección ocular y confirmar esta hipótesis el alcalde de Badalona Álex Pastor ha dicho en el programa de Josep Cuní que se sospecha también que el piso donde empezó el fuego estaba ocupado

Voz 3 02:00 lo que sí que pude es que para la madre e ahí

Voz 4 02:03 lo que puedo decir después de hablar con los vecinos es que me comentan que ese piso en concreto lleva años ocupado es un dato que tenemos que comprobar yo lo que he pedido ese había denuncias a la Guardia Urbana para poder actuar

Voz 0196 02:14 sobre el balance de heridos el bebé está menos grave evoluciona favorablemente sus padres siguen graves y estables que hay otro adulto muy grave todos ingresados en la Vall d'Hebron las víctimas mortales son una mujer de noventa y dos años y dos personas más que no han podido aún ser identificadas porque están calcinadas

Voz 1018 02:34 hora doce casi tres minutos los pensionistas vasco reanudan sus movilizaciones semanales para exigir unos ingresos mensuales mínimos de mil ochenta euros salen de nuevo a la calle en el centro derivaba en su primera manifestación de este año dos mil diecinueve sonarán Berto

Voz 0270 02:47 la de hoy es si la penúltima concentración antes de cumplir el próximo quince de enero un año de movilizaciones en Bilbao reivindicando una pensión pública mínima de mil ochenta euros una fecha que quieren conmemorar para ello preparan ya una manifestación que recorrerá la capital vizcaína el próximo sábado diecinueve de enero por la tan

Voz 5 03:03 de Easy claro que al pie se equivoca porque bueno Sueiro están filólogo Pinault seguir sus indicaciones

Voz 0270 03:16 este primer año han sido una decena las manifestaciones convocadas por la plataforma la última la de diciembre reunía sólo en Bilbao a más de veinticinco mil personas

Voz 1018 03:25 vecinos de Callosa d'en Sarriá en Alicante se manifiestan también a esta hora en el centro de la ciudad para denunciar la agresión sexual que sufrió la pasada Nochevieja una joven de diecinueve años por parte de cuatro jóvenes que se encuentran actualmente detenidos Radio Alicante Elena Escudero

Voz 1694 03:39 convocados por el Ayuntamiento con este acto quieren arropar a la víctima a decirle que no está solo hay dejar bien claro

Voz 0196 03:44 la violencia machista es un problema social de

Voz 1694 03:46 el orden mientras los presuntos violadores de entre diecinueve y veinticuatro años están ya en prisión provisional sin fianza ahora la Guardia Civil se centra en el visionado de uno de los móviles de los detenidos clave en la investigación ya que al parecer habrían grabado la violación de esta chica de diecinueve años a la que además habrían drogado durante la celebración de Nochevieja unas pesquisas que van más allá los agentes igualmente tratan de averiguar si los detenidos han participado en más agresiones sexuales porque han localizado al menos a otra mujer que habría sufrido abusos por parte de este grupo en octubre del año pasado

Voz 1018 04:21 hoy es día festivo en nueve comunidades entre ellas Andalucía por lo que hasta mañana no se van a reanudar formalmente las conversaciones para la posible investidura del popular Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta en un gobierno compartido conciudadanos siempre que finalmente cuente con el respaldo de Vox esta mañana en Hoy por hoy el portavoz parlamentario del PSOE Mario Jiménez advirtió del riesgo que supone ese posible acuerdo para blanquear a la ultraderecha vamos también a Sevilla Fernández

Voz 0134 04:46 en esta semana el próximo jueves diez la presidenta del Parlamento Marta Bosquet abrirá una ronda de contactos con los distintos grupos para proponer un candidato previsiblemente el popular Juan Manuel Moreno porque el acuerdo de PP y Ciudadanos está muy avanzado el principal escollo sigue siendo Vox que amenaza con ira segundas elecciones para allanar el acuerdo mañana se reunirán los secretarios generales del Partido Popular y de la formación de extrema derecha esta mañana en Hoy por hoy el portavoz socialista en el Parlamento andaluz Mario Jiménez ha pedido a PP y Ciudadanos que apoyen la mayoría de izquierdas para aislar Amós

Voz 3 05:19 dentro de la que pudiera sumar el Partido Socialista con Adelante Andalucía claramente hecha muy por delante de aquel pueda representar en esos momentos el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0134 05:28 entre tanto seguirán los contactos PP Ciudadanos para terminar de cerrar la estructura del Gobierno

Voz 0325 05:36 historia con Isabel Quintana de Carlos Cala comienza el juicio contra el cardenal primado de Francia el arzobispo de Lyon Philippe Barbara han acusado de ocultar los abusos a menores de un cura de su diócesis Barbara Ann se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión hoy el Papa Francisco ha calificado de plaga y crimen Bill estos

Voz 0196 05:52 si el Gobierno de Gabón asegura que la situación está bajo control después del intento de golpe de Estado perpetrado esta mañana por varios oficiales del Ejército que han tomado la radio pública la mayoría de los militares golpistas han sido detenidos

Voz 0325 06:02 la delegación de Estados Unidos negocia con China un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial que mantienen ambos países desde hace un año al inicio de los encuentros las dos partes han expresado su voluntad de trabajar de manera constructiva

Voz 0313 06:13 la Ogino logra el Globo de Oro

Voz 0196 06:15 la mejor película dramática y su protagonista Rami Malek que el de mejor actor el mexicano Alfonso Cuarón ha conseguido el de mejor director su película Roma el de mejor largometraje extranjero el premio a la mejor actriz de drama ha sido para Glenn Close por la buena esposa

Voz 0325 06:28 los principales parqués europeos en rojo el IBEX35 es el que menos pierde se deja en torno a dos décimas y pone en peligro a los ocho mil setecientos puntos de cotización Frankfurt Londres y París caen unas cuatro diez

Voz 0196 06:39 el Real Madrid presenta dentro de poco más de una hora a Brahim su nuevo fichaje que firma hasta dos mil veinticinco Además Celta Atlético Athletic de Bilbao cierran la jornada de liga a partir de las nueve de la no

Voz 1995 06:48 se ha puesto en esta tarde lo que velamos fichado del gran fichaje Ibrahim verdad por ahí fíjate dices tú te quejas de mí pero yo pensaba que iba a llegar aquí con frío en este estudio un pago ya aquí lo vamos a hablar de lo serio que la gente está que te mueres eh que no hombre que no bueno pero yo pensaba que iba a venir Carlos con un roscón de Reyes porno que llegará has escuchado esta mañana vamos a plan claro a partir de ahí se ha acabado todo no te traemos ya más cosa nada Marcos estamos nada nada paradigma José Antonio Barco se lo de escuchar

Voz 7 07:30 en la Cadena SER

Voz 8 07:33 Tour hoy

Voz 1995 07:36 es verdad que esta mañana claro a las diez de la mañana hablando de la Dios escuchado luego la rebaja sí sí sí

Voz 0313 07:41 pero hoy España se pone a dieta hoy exactamente no porque si sigue siendo fiesta en la mitad del país dejemos eso para mañana se pero nosotros no

Voz 1995 07:51 son nosotros yo plan hoy por ejemplo llevamos varios horas ya bueno sí tenemos

Voz 0313 07:56 la cafetería cerrada no pero

Voz 1995 07:59 es ahí donde está con los lunes con Carla estábamos el vermú es hoy agua con gas a unos cuantos lunes eh vamos a hacer ganaba con gas dicho Volvito una pena dejarla buenas costumbres buenas costumbres hay una cosa que es muy cierta en en

Voz 0313 08:14 eso diez días el exceso es es monumental todos sabremos cogido uno dos tres kilos seguro segurísimo a quitárselo pero tú pero aquí qué tal vez a lo bestia no comer o no comer nombre no seguirlas recomendaciones de Aitor no copiar lo primero que ves por Internet sino aplicar un poquito de sentido común intensificar la práctica deportiva de lo que ya es habitual en en dos tres semanas estás Atón otra vez

Voz 1995 08:41 dos mil diecinueve claro todos absolutamente todos digo que hagamos una lista de cosas pero si hacemos un acto de bueno pues

Voz 0313 08:49 buenos propósitos a quiero estar a buen propósito es ver Roma Igüeña quiero visto ninguna de las dos películas ganadoras hoy en los Globos de Oro que tiene una pinta cojonudo las dos ignorarse visto todavía

Voz 1995 09:02 luego luego la gente me critica pero ahora una de las plataformas ahora digitales ya tienes en casa Esquerra ha tenido que Rato tienes tiene

Voz 0313 09:09 no no yo el cine cine yo sigo vamos lo de la la la la liturgia de ponerse delante de una pantalla en una sala a la oscuridad la emoción del del inicio no yo sigo en el cine pero tú eres palomitas la a veces si eso tengo ahora no ahora ya no no pero estas navidades fui a ver con los niños y con otros chavales Aqua Man que fantástica es un divertimento con bueno con palomita gigante a Uruguay una despliegue de

Voz 1995 09:38 que estamos a dieta esto forma parte de los excesos efecto estamos es verdad que ya sacó pero bueno vuelvo a lo de los buenos propósitos es verdad que todos quién más que menos esta mañana habla con Pepa decir que este sueño de hablar de la gente que llega a acuerdos ya que que el espíritu se años hablar de gente que es capaz de ser puntos de vistas completamente opuestas en ocasiones y esta mañana vas a día Un buen ejemplo la radio que se entiende que es capaz de sentarse a hablar

Voz 0313 10:00 yo pública un alto me me me sabe mal Autocid Carme pero es que da la circunstancia de que es así el público un artículo en el periódico de Cataluña que se titula Hablar por hablar yo recuerdo el título del programa que Gemma Nierga estrenó hace un montón de años antes defendía precisamente eso el valor intrínseco de la palabra de la de la conversación porque claro a hablar y conversar ahí debatir tienes que hacerlo básicamente con quiénes no estás de acuerdo porque nosotros podemos un vermut o una cerveza y con eso ya hacemos no lo interesante sería que pudiéramos hablar manteniendo posiciones sobre determinado asunto pues absolutamente antagónicas de eso se trata no sólo en la política lo pase que la política irradia mucho ejemplo para el resto de del paisaje no pero se trata de eso de poder hablar y dialogar ponerse de acuerdo en algunas cosas con él

Voz 1995 10:46 aquí en pringar a dar esto tú como yo el lema parece que tenemos hijos pequeños jornada de ayer pues lo que yo tengo pequeñas grandes tiene una esa cogen ustedes un abanico y pone elegir la edad el programa un día como el de ayer con con niños momento pareciendo maravilloso Carles que en este país que solos terribles ahora asesorado

Voz 0313 11:12 a pesar de Guipúzcoa lo habéis comentado Mini no vale vale la red dura de pata y muy se intentó justificar iPhone comunicado diciendo no yo lo quería y lo que quería decir

Voz 1995 11:22 espero que este país fenómeno que este país sea capaz de mantener la ilusión de toda una generación de niños año tras año y haciendo de la manera que lo hace con esas caras que ponen al despertarse cuando los Reyes Magos han pasado por todas las casas que el telediario siga habiendo en los Reyes Magos ya están en España a mí eso me parece de nosotros sinceramente me parece que habla de cuando queremos somos capaces de construir un espacio de ilusión y de imaginación es algo más que más me maravillosa que eh

Voz 0313 11:52 las dos cosas pueden concitar eh multitudes en la ilusión y el odio cuál es muy exagerado digamos que no venía por las dos cosas pueden concentrar a muchísima gente yo apuesto lógicamente por la por la ilusión y si eso no lo mantenemos a lo largo del año a lo largo del tiempo y no en días solo especiales sino en nuestra actividad cotidiana nos lo tenemos que hacer mirar sinceramente el procesado mi opinión

Voz 1995 12:20 en fin luego te vamos a escuchar esta tarde con quién piezas el año

Voz 0313 12:22 no tengo ni idea era una cosa está José Corbacho en Todo por la radio de invitado va a eso sí lo sabemos seguro que sois pareja bien parado en los libros de citas ya ya todo eso ya está lo demás estamos en ello estamos interesa mucho el primer juicio que va a sentar en el banquillo Kevin Spacey porque el caso de este hombre en fines de esos que también genera filias y fobias a partes iguales pero pero casi que ha tenido un camino bastante tortuoso por su parte en primer lugar y luego por lo algunas reacciones bueno hoy se sienta por primera vez en el en el banquillo de los acusados por un chaval de de dieciocho años que que le denunció por por abusos IS tema y todo lo que les rodea esa cara oculta ir más oscura del cine que hoy es noticia por otras razones me interesa bastante no sé si haremos algo pero yo lo bueno pero estoy

Voz 1995 13:11 ya hace unas semanas a las lanzó un vídeo que volví

Voz 7 13:15 esto ha provocado personal bonito por KO

Voz 1995 13:18 chulo si es si se llega a mí no me gusta mucho la verdad pero siguió sin llevar a se sentaban en la en la tarde del que escucharemos eh sino también pero siguiendo

Voz 7 13:27 el buen rato volvió en Radio Carles Francino a escuchar luego rezar

Voz 9 13:33 en la Cadena Ser

Voz 10 13:35 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 13:38 exigimos una película protagonizada por Robert De Niro Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar

Voz 12 13:49 lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 9 13:54 los cuarenta clases la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha la radio y en la web Olaf de los cuarenta los cuarenta clase

Voz 13 14:15 con hoy por hoy a través de nuestro poner

Voz 1995 14:17 esta automático

Voz 9 14:20 el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 14 14:30 saber lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que simbolizar SER Deportivos hola qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 7 14:44 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado tenemos las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente donde buscamos respuestas Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucha es una batalla réflex dónde estar debatimos si me interesa el testimonio de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez

Voz 15 15:21 me gusta muchísimo cuando Francina de callados vamos a escuchar los pitos horario si vida liso momento radiofónico mágico eh Carlas Fran

Voz 16 15:35 y a usted porque le gusta la Cadena SER porque me me queman negó cadenaser me da todo el placer que necesito que hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer y hasta

Voz 17 15:48 el y su marido que lo lleva mal de la Cadena Ser el Nobel tanto luego al al oyente por favor

Voz 18 16:02 hay que goza

Voz 16 16:04 para mí una hora de la Cadena SER equivale a seis José te voy

Voz 20 16:14 sí

Voz 1995 16:18 desde los estudios centrales

Voz 21 16:20 Stella se la vida moderna sin público la vida moderna sin ofensas la vida

Voz 18 16:27 gracias gracias

Voz 1995 16:33 triste llamando venden

Voz 9 16:35 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en Of My Lol con David Broncano

Voz 12 16:43 eso Luton síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com o los Cadena ser

Voz 8 16:52 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:59 ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día no es un acto de coherencia que el sorteo de la Lotería del Niño le tocase precisamente a un niño después de que bohemia en Rapsodia sido una de las grandes triunfadoras esta noche la entrega de los premios de la prensa extranjera en Hollywood seguirá inflando es en todo el mundo el Globo de Queen

Voz 7 17:20 de la cumbre a otro tras las declara

Voz 1995 17:22 tienes el secretario general de Vox diciendo que se fusiló durante la guerra civil y la posguerra se fusiló sin odio con amor por parte de la dictadura se abre una nueva polémica sobre si los franquistas disparaban palomitas tras pedir que se valorase el empate del Madrid en Villarreal qué dirá ahora Solari tras perder ayer en casa frente a la Real Sociedad que la vida sobre todo se aprende de las derrotas serán salto de altura o al abismo el nombramiento de la atleta Ruth Beitia como candidata a la presidencia de Cantabria por el PP y ahora que empieza las rebajas irán rebajando PP y Ciudadanos y ideario para contentar a Vox nos vamos a ir pero recuerden que el próximo viernes vamos a estar en Valladolid en el Museo de Arte Contemporáneo por fin un lugar dura bueno si quieren acompañarlos a partir de mañana tiene más que pasar por Radio Valladolid a recoger las entradas siguen ustedes escuchando a la Cadena Ser feliz año estamos de vuelta a un placer