Hoy por Hoy (08/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 qué tal está muy buenos días una tragedia en la montaña se ha cruzado este martes ocho de enero con la densa e irritada agenda política española tres montañeros españoles muy jóvenes de veintiséis años todos ellos todos de Barcelona han muerto en Perú en los Andes también ha muerto subía peruano murieron durante el descenso del Nevado Mateu un pico de más de cinco mil metros de altura y todo apuntaba a que se vieron sorprendidos por una avalancha el fiscal encargado el caso lo contaba esta noche en la radio peruana

Voz 3 00:55 Clemente un desprendimiento de Léger lo que ha podido generar El accidente sin embargo es materia presuntamente de evaluación a cargo de la policía que se encuentra en el lugar

Voz 1727 01:06 el rescate de los cuerpos ha sido muy aplicado por el mal tiempo que había en la zona pero ya están todos en la morgue a la espera de que el consulado completé todos los trámites para repatriarlos a España hay un quinto montañero también catalán también muy joven que ha conseguido sobrevivir fue él quién dio la voz de alarma y ha podido salir del hospital afortunadamente como les digo está bien os lo acaba de contar a Hoy por Hoy Rafael Figueroa que es el presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Perú

Voz 4 01:35 otro montañero esta en buenas condiciones esta esta hablé de Diego ondea de alta ya de la clínica no te recuperas doce externamente

Voz 1727 01:50 si el Gobierno andaluz sigue perfilando se lejos de Andalucía hoy en un lugar secreto en Madrid se van a reunir los números dos del PP idea Vox y sin líneas rojas según García

Voz 5 02:03 vamos con una actitud abierta con ganas de hacer cumplir el mandato que nos dieron los andaluces y por tanto sin ninguna línea roja más allá de mejorar la vida

Voz 1727 02:15 los andaluces no hay líneas rojas dice Gea no aceptaremos que se mueva ni una coma del acuerdo programático dice José Manuel Villegas de ciudad

Voz 1089 02:23 no se va a cambiar ninguna de esas medidas ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos Partido Popular se va a cambiar para contentar a vos para contentar al PSOE para contentar ahora

Voz 1727 02:34 la voz bueno pero quién negocia SG Gea has quién dice que no hay líneas rojas tampoco entendemos sobre la violencia de género Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:42 buenos días y las organizaciones feministas en móvil

Voz 1727 02:45 son ya bajo el lema Ni un paso atrás comienza mañana

Voz 0027 02:48 se van a presentar un manifiesto con ese título ni un paso atrás en el que denunciaran el negacionismo de Vox sobre la violencia machista y la criminalización que hacen del movimiento feminista también la corresponsabilidad de PP y Ciudadanos si finalmente hacen alguna concesión a la ultraderecha anuncia movilizaciones en Andalucía y también en el resto de España

Voz 1727 03:04 el sobre violencia de género la Guardia Civil investiga otras posibles agresiones sexuales de los cuatro hombres detenidos en Alicante acusados de velar a una joven en Nochevieja

Voz 0027 03:12 los agentes sospechan que pudieron drogar la el abogado de la víctima dice que el vídeo que grabaron los detenidos no deja lugar a dudas si hay un vídeo que tiene de audio y y Maher y tengo que el documento sea sede claramente lo que hoy sucede se declara ante la oposición de la víctima y se ve claramente que está forzados junto a la Guardia Civil cree que pudieron usar el mismo modus operandi con al menos otras dos víctimas nacional populistas

Voz 1727 03:36 siguen buscando aliados en todos sitios aliados internacionales por ejemplo los vicepresidentes italiano Salvini Dima yo apoyan las protestas de los chalecos amarillos con

Voz 0027 03:46 la macro el Movimiento cinco Estrellas les ofrece incluso su sistema informático y operativo para convertirse en partido Matteo Salvini de la Liga o puto Silvio le ha dado todo su apoyo a los manifestantes pacíficos dice que se enfrentan a un presidente que según Salvini no mira por los intereses de los franceses

Voz 1727 04:04 desconvocada la huelga de Ryanair que estaba prevista para hoy

Voz 0027 04:06 los tripulantes de cabina lo anunciaron anoche como gesto de buena voluntad dicen para seguir negociando exigen que Ryanair los contrate de forma directa y no a través de subcontratas mantienen los paros anunciados para el jueves y el domingo ordena

Voz 1727 04:17 buena noticia antes del deporte la policía de México ha anunciado esta madrugada que han rescatado a una niña española de dos años que estaba secuestrada la han liberado en el aeropuerto justo cuando su captura trataba de llevarse la Turquía y en los deportes el Athletic ganó anoche en Vigo y sale del descenso Sampe buenos días

Voz 1161 04:39 buenos días Pepa en el que se mete ahora el Villarreal junto a Rayo y Huesca ayer Balaídos Celta uno Athletic dos goles de Fran Beltrán para los gallegos y de Muniain y Williams para los de Garitano en el que además era el debut de Aitor Ruiz que como presidente del club Rafa Alkorta como director deportivo con la victoria que cerraba la jornada dieciocho en Primera al Athletic igual al Leganés con diecinueve puntos dos por encima de las plazas del descenso también se completaba la veinte en Segunda con el Numancia dos movido tres Hilario Majadahonda cero Las Palmas cero

Voz 0978 05:06 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días una mañana más a esta hora el ambiente es invernal con temperaturas por debajo de los cero grados no sólo en los Llanos de Binter Jordi pueblos de montaña sobre todo en los payés sino también en algunos puntos costeros sobretodo de la mitad norte de la península las temperaturas comenzó que va a hacer durante toda la jornada volverán a subir con facilidad de manera que Delphi actual pasaremos una tarde agradable al sol con máximas de diez a quince grados más bajas en el País Vasco Cantabria norte de Navarra La Rioja Burgos donde las nubes serán compactas con algunas lloviznas en Canarias máximas alrededor de los veinte grados y se va confirmando que la segunda mitad de la semana el ambiente va a ser mucho más invernal

Voz 1727 06:20 esta mañana que empieza a brillar bueno un par de horas momentos de noche cerrada tiene más contenidos además de la negociación en Andalucía además de todos los temas recurrentes de este comienzo de año se reúne a los secretarios generales de CCOO y UGT para meterle prisa al Gobierno con la reforma laboral con sus derogación o con su cambio desde esa reunión vamos a hablar con Unai Sordo aquí en Hoy por hoy Lucía Taboada buenos días buenas día

Voz 1322 06:49 Pepa no va a ser la única entrevista esta mañana un poco antes charlaremos con Carlota Alonso la número uno de la promoción número sesenta y ocho de la carrera judicial hoy el Rey va a entregar los despachos de esta nueva promoción que es más femenina que nunca de los sesenta y tres nuevos jueces cuarenta son mujeres

Voz 11 07:06 a sacaba

Voz 1322 07:08 el me decía Lucía Méndez en su columna en El Mundo el pasado fin de semana que hay claros sobre la violencia de género porque mezclarlo todo es aprovecharse de la tragedia de muchas mujeres para fines electorales a partir de las ocho y media vamos a la claro con ella en tertulia con Joaquín Estefanía e Ignacio Ruiz Jarabo y antes conoceremos detalles de un caso que habla muy claro sobre la magnitud del problema hablaremos con el portavoz de la Guardia Civil en Alicante sobre los cuatro hombres detenidos por la violación múltiple Nochevieja no es la única por la que se les investiga y Toni Garrido nos traslada dos preguntas a partir de las diez de la mañana tú dónde estabas en los años noventa y como eras ya en los noventa ganaba por mantener con vida a mitad Yamaguchi Haimar no

Voz 12 07:56 no no no no no notarial

Voz 1322 08:00 no es hablar de los noventa porque desde las diez Nos acompaña la periodista Ana Pastor para presentarnos la segunda temporada de su programa Dónde estabas entonces que se estrena esta semana yo ya no es tortura más con esta canción

Voz 1727 08:14 no hoy están todos ustedes ahí no ya están todos ahí estáis todos ahí porque le había mucha gente dormida hasta ahora gracias esta nueve en nueve comunidades esta mañana ya no comienza el curso político de verdad comienza el curso político en el Congreso el año electoral y queremos dibujar un cuadro Lucía

Voz 1322 08:34 sí sí el curso dos mil diecinueve cosa que mi Zafón es un lienzo cuál sería sería un cuadro

Voz 0534 08:39 impresionista o una pintura negra de Goya qué aspecto

Voz 1322 08:42 positivos pintarán de estaño político que comienza cuáles negativos que les da esperanza y que les infunden las infunde miedo o temor cojan pincel y móvil manden unos nota de voz a nuestro Whatsapp que es el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 08:58 a las seis y nueve cinco y nueve en Canarias

Aimar Bretos la producción

Voz 1727 09:06 el Fábregas la producción

Voz 0027 09:52 a pesar de lo mucho que la lluvia y el mal tiempo han complicado el rescate de los cadáveres los tres españoles surgía peruano muertos en los Andes en una avalancha la morgue allí esperarán a que comiencen las tareas de repatriación de los cuerpos hasta aquí a España concretamente a Catalunya porque los clubes fallecido son de de esa comunidad también el único superviviente que fue el joven que consiguió avisar a los equipos de rescate de los que había pasado hay daba buenos días

Voz 1727 10:14 buenos días por lo que sabemos hasta ahora todo comenzó

Voz 0027 10:17 la caída de un gran bloque de nieve uno de los montañeros perdió el control pudo arrastrar consigo a los demás porque estaban unidos con una cuerda

Voz 0137 10:25 si los cuatro montañeros y el guía se vieron sorprendidos por la avalancha cuando comenzaban a descender después de coronar la cima con muy poca visibilidad en medio de una fuerte nevada ya más de cinco mil metros de altura el único superviviente de veintiséis años ya ha recibido el alta ahí está en buenas condiciones Rafael Figueroa presidente de los guías de montaña de pero en declaraciones a la SER

Voz 15 10:42 los que yo ve dura ir esto ocasión aquellos cierran la estabilidad Cairo pues bueno la Corona pendiente en una zona no de cien metros

Voz 0027 10:53 Siguero asegura que Elía peruano que acompañada al cuál

Voz 0137 10:56 otro españoles tenía más de doce años de experiencia hay que el nevado Mateo no es una zona peligrosa de hecho es un lugar al que van los inexpertos en la montaña y los turistas a ver la nieve la mala suerte dice fue el mal tiempo los cuerpos de los tres españoles que los equipos de rescate ha encargado a través de la nieve durante casi tres horas para sacarlos del Nevado Mateo tendrán ahora que ser identificados y repatriados procesos que puede tardar hasta tres

Voz 0027 11:16 hay da gracias buenos días hasta luego aquí en España la Guardia Civil investiga en Alicante a cuentas mujeres más han agredido en los últimos meses los miembros del grupo de supuestos violadores detenido en Año Nuevo en Callosa d'En Sarrià están apareciendo nuevas denuncias nuevos vídeos grabados por estos depredadores sexuales que apuntan a que fueron varias sus víctimas las investigadores tratan de averiguar si era un modus operandi el de drogar a la víctima para violarla sin resistencias a la Talens día

Voz 0141 11:40 a día la Guardia Civil no descarta que los cuatro jóvenes cometieran en el pasado al menos dos agresiones idénticas a la de la chica de diecinueve años en Nochevieja los agentes continúan las investigaciones para localizar a más víctimas de este grupo de hombres que desde el pasado viernes está en la cárcel se les acusa de ser los presuntos autores de un delito de agresión sexual Val dos delitos de abusos sexuales y un delito contra la intimidad según el instituto armado a raíz de esta investigación han salido otros casos parece ser que no era la primera vez que habían hecho una cosa así ayer más de trescientas personas se concentraban en la localidad alicantina de Callosa d'en Sarriá para expresar la condena y su repulsa unánime a esta barbarie esta brutal agresión sexual

Voz 0027 12:27 en la política Partido Popular y Vox van a reunirse hoy en Madrid para negociar en el Gobierno de Andalucía lo van a hacer además en un pseudo ambiente de secreto porque no han aclarado ni a qué hora ni dónde va a ser ni siquiera quién va a acudir sabemos que el partido de extrema derecha lleva una delegación compuesta por varias personas además del secretario general Ortega Smith eso entendemos que quiere decir que intentan darle esa reunión un barniz encuentro de negociación programática pero en el PP sólo sabemos que acudirá el secretario general García De Gea y nada más Carolina Gómez buenos días buenos días ni el PP ni

Voz 0821 13:00 no han confirmado ni el lugar ni la hora del encuentro no habrá cobertura informativa en comparecencia así lo más euros que se remitan comunicados con el contenido de la reunión a la cita asisten que sepamos García eje hay Ortega Schmitt que ya se fotografiaron juntos tras sellar el acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento andaluz además de las exigencias sobre las leyes de violencia de género fuentes de Vox aseguran que quieren hablar sobre inmigración impuestos desde Génova no ponen líneas rojas a la conversación advierten

Voz 0027 13:26 la única opción que tiene Susana Díaz

Voz 16 13:28 de seguir al frente de la Junta Andalucía se llama Vox yo pido a este partido que no frustre el cambio que se sume a las medidas que hemos desarrollado durante todo este tiempo

Voz 0821 13:38 Vox sigue reclamando sentarse en la mesa conciudadanos a cambio de sus doce votos y afirman que Alves Rivera no se reúne con ellos porque se lo ha prohibido Manuel Valls desde la formación naranja insisten en que ellos no hablan con Vox y que el pacto que han sellado con el PP no se toca José Manuel Villegas

Voz 1089 13:52 no se va a cambiar ninguna de esas medidas ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos Partido Popular se va a cambiar para contentar a vos para contentar al PSOE para contentar ahora podemos

Voz 0821 14:02 la formación del nuevo Gobierno andaluz está negociando desde Madrid lo están negociando las direcciones nacionales de ambos partidos del PP de Ciudadanos de momento no hay confirmación oficial sobre la composición de su nuevo Ejecutivo pero las negociaciones están avanzadas y todo apunta a que el PP tendría la presidencia de la Consejería de Hacienda hay ciudadanos una vicepresidencia y el área económica el juez

Voz 0534 14:21 debes la presidenta del Parlamento Marta Busquet

Voz 0821 14:23 de ronda de contactos con los partidos para nombrar candidato a la investidura que está fijada para el dieciséis de enero

Voz 0027 14:28 sobre Andalucía y el futuro del PSOE andaluz soplará hoy en la reunión de la dirección federal del PSOE pero también y sobre todo acerca de los presupuestos generales del Estado unas cuentas que el Gobierno tiene preparadas ya para llevar al Congreso de forma inminente Inma Carretero

Voz 0806 14:41 hacienda tiene ya listas las cuentas para llevarlas al Consejo de Ministros la última palabra sobre cuándo se aprobarán la tiene

Voz 0141 14:47 ahora el presidente del Gobierno hay miembros de

Voz 0806 14:50 de cultivo que manejan como fecha posible el próximo viernes para intentar que los presupuestos marquen desde el principio la agenda del nuevo curso una vez que llegue el proyecto de ley al Congreso el debate de totalidad se tiene que celebrar veinte días después y una semana antes se cierra el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad ese momento es decisivo porque el Gobierno está pendiente de si el PD Cat veta o no los presupuestos en este primer trámite si no lo hacen creen que no se van a sumar a las enmiendas del Partido Popular y de ciudadanos que las cuentas podrán echar a andar en la Cámara por el momento no las tienen todas consigo de eso va a depender la duración de la legislatura así que ese va a ser el tema central de la ejecutiva del PSOE que se reúne hoy la primera reunión de la cúpula socialista en este dos mil diecinueve que es un año electoral en cualquier caso porque hay municipales auto

Voz 0534 15:41 no mi casi europeas el veintiséis de mayo

Voz 0027 15:44 los socialistas han sido de los más críticos en las últimas horas en Cataluña después de que la SER desvelara ayer que Quim Torra ha gastado ciento veinte mil euros públicos en viajes desde que es presidente de la Generalitat la gran mayoría en visitas relacionados con su activismo independentista de hecho el destino más habitual de esos viajes fue Bélgica que es donde está fugado Puigdemont la oposición catalana asegura que este gas digo es una barbaridad bon día a todos los grupos no independiente

Voz 0931 16:08 estas desde Ciudadanos hasta los Comunes piden explicaciones al haber multiplicado por catorce el gasten el gasto en visitas al extranjero y que uno de cada cuatro de lo destinado haya sido para ir a ver el partido de Inés Arrimadas pida un nuevo ciento cincuenta y cinco los Comunes dicen que Torra no está gobernando y desde el PSC Miquel Iceta habla de gastos desorbitados

Voz 1591 16:26 está produciendo una especie de trajín para visitar en Bruselas a un autoproclamado Concejo de la República que es una entidad privada desde el punto de vista público institucional riguroso inexistente

Voz 0027 16:42 pero tanto en Cataluña como Esquerra lo justifican hablar

Voz 0931 16:45 todo de una situación excepcional seguramente

Voz 17 16:48 a la situación que vive el país no fuera excepcional a lo fuera anormal en el la Haendel

Voz 0027 16:54 pues seguramente sería otra lo decían Edward

Voz 0931 16:56 Hall de la lista de pulmón también se expresaba en la misma línea la republicana Marta Vilalta

Voz 12 17:03 hoy por hoy

Voz 0027 17:04 hoy se retoma en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a Bolsa de Bankia y no se descarta que empiecen ya hoy mismo los interrogatorios a los acusados incluido el que fue el máximo responsable de la entidad Rodrigo Rato que ha pasado ya su primera Navidad en la cárcel y para el que la Fiscalía pide en este caso concreto el de Bankia cinco años de prisión Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:23 juicio se reanuda con la declaración de los principales acusados entre ellos el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato quien será interrogado sobre si falseó los folletos informativos de la salida a Bolsa de la entidad con el objetivo de captar inversores

Voz 0027 17:36 a toda costa Easy falsificó las

Voz 1552 17:38 desde el dos mil doce para ocultar el agujero del ladrillo y ofrecer una ficticia imagen de solvencia la sesión también es clave porque el tribunal debe resolver las cuestiones previas planteadas por las partes la mayor parte de las defensas han pedido la exclusión de las acusaciones populares y particulares del juicio la aplicación de la doctrina Botín que con ya María su absolución al no existir acusación de la Fiscalía pero el ministerio público ha variado su postura y no descarta ahora acusara a la mayoría por falsedad contable lo que en principio acaba con las pretensiones de los acusados la Fiscalía ha destacado el perjuicio ocasionado por la adulterada salida a Bolsa de Bankia que tuvo que ser rescatada con veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cinco millones públicos lastró la cotización del Ibex disparó la prima de riesgo provocó un grave perjuicio colectivo en lo peor de la crisis los triples

Voz 0027 18:30 antes de cabina de Ryanair y la dirección de la aerolínea se reúnen hoy de nuevo para tratar de buscar una salida negociada al conflicto laboral que mantienen estaba previsto que comenzara el primero de los tres días de huelga que han convocado para esta semana pero el de hoy de momento sólo el de hoy lo desconvocaron anoche llevaba

Voz 0141 18:46 desconvocada la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair prevista para hoy para seguir este mismo martes con las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo los sindicatos convocantes Sitcpla Ayuso se reunieron con la aerolínea durante todo el día de ayer ya a última hora decidían suspender la huelga de hoy de momento mantienen las otras dos jornadas de huelga previstas para los próximos días diez y trece los trabajadores protestan por las condiciones en las que la compañía contrata a los tripulantes de cabina a través de subcontratas con empresas externas y aseguran que en precario piden que los empleados con base en España sean contratados aquí y aumentar los contratos directos con Ryanair

Voz 0027 19:30 qui quién es si se van a movilizar hoy son los trabajadores la multinacional Alcoa que quiere cerrar sus plantas en Galicia y Asturias amenazando con dejar sin trabajo a casi setecientas personas esos son los empleos directos luego ya podríamos hablar de los indirectos ahora mismo esos trabajadores familias representantes políticos están viajando a Madrid en autobuses para exigirle hoy soluciones al Gobierno Miguel Crespo

Voz 0702 19:51 a partir de las diez de esta mañana cerca de mil trabajadores llegados de A Coruña hay Avilés según estiman Comisiones Obreras y UGT van a congregar frente a Industria para que el Gobierno busque una solución que decir a la situación en Alcoa la luminaria estadounidense puso en marcha un ERE extintivo que tras ser prorrogado alcanza su límite el próximo día quince y a partir de ese momento la empresa podría proceder el despido de los seiscientos ochenta y seis trabajadores directos de ambas plantas los sindicatos demandan que el Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada decisiva del conflicto en este caso se refieren a las medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica ya al nuevo Estatuto de consumidores electro intensivos ambas medidas beneficiarían Alcoa pero critica no han tenido diálogo social no aseguran la continuidad de las plantas amenazadas por encima

Voz 0027 20:36 son las seis y veinte de la mañana a las cinco y veinte en Canarias y según publica hoy el Daily Telegraph los negociadores del Gobierno británico están tanteando con sus pares europeos la posibilidad de aplazar el Brexit ante el temor cada vez más sólido a que no se haya aprobado el acuerdo de salida antes del veintinueve de marzo que es la fecha fijada para el Brexit a la espera de que se confirme o desmienta esto que publica el Daily Telegraph no parece que los socios europeos estén por la labor y hoy se reúnen todos a nivel de secretarios de Estado incluido el de Reino Unido

Voz 0738 21:05 corresponsal en Bruselas Griselda Pastor veintiocho oficialmente la posición no sea modificado en estas vacaciones el texto pactado con Meyer es el único texto posible y además intocable eso al menos hasta que mi precise si hay alguna medida muy concreta que podría aportar el consenso entre sus diputados y es que son tras las llamadas muchas un las conversaciones entre Melli los presidentes de las instituciones como para dar por cerrado el debate no la solución sí apunta pude estar vinculada a una fecha un plazo para pactar el acuerdo relación futura aunque por el momento los Veintiocho esperan el de bate británico para saber sean devolverá reunirse los jefes de Gobierno dicen insisten mucho en que todo depende de Theresa May de su capacidad para poner encima de la mesa una demanda clara demanda que cuente con consenso también del Parlamento un problema evidente osea que de momento el viajan a Bruselas los secretarios de Estado de Asuntos Europeos es una reunión que estaba convocada desde hace muchos días pero a nadie se le escapa que esta es la última cita a veintiocho antes de que abra su debate el Parlamento británico

Voz 0027 22:17 el bolso en Haro el nuevo presidente de Brasil que ganó las elecciones el pasado veintinueve de octubre y que accedió al cargo uno el uno de enero está está dejando en evidencia que ha tenido más de dos meses para preparar su llegada al Gobierno pero que no le ha cundido el tiempo porque su Ejecutivo lleva exactamente una semana en marcha hoy a varias pruebas de una descoordinación total con primera dimisión incluida corresponsal en Río Francho Barón

Voz 18 22:41 saludos pues el Gobierno ya ir sonaron sigue dando muestras de una aparente falta de coordinación interna después de que el viernes pasado el mandatario anunciara cambios en el régimen fiscal brasileño que posteriormente fueron desmentidos

Voz 0027 22:54 los ministros este fin de semana

Voz 18 22:57 de de tuits sobre gastos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente IVAM al culminó también con la dimisión voluntaria de su presidenta solía era huyo claramente contrariada por los rumbos del nuevo Gobierno en materia medioambiental pese a todo este lunes bolso sonoro dijo estar en total sintonía con su equipo económico y admitió saber mucho menos de Economía que suministro estrella Paulo Guedes al que suele referirse como la gasolinera a la que acude cuando necesita combustible es decir datos información econó

Voz 0027 23:28 Mayka está previsto que esta semana

Voz 18 23:31 Erika la propuesta de sonaron sobre la reforma del sistema de pensiones de Brasil un tema considerado clave por el mundo financiero para relanzar la economía brasileña

Voz 0027 24:56 el riesgo de suicidio entre los pacientes con cáncer duplica el de la población general lo dice una investigación de dos universidades de Alemania y Estados Unidos que han seguido la evolución de esos pacientes durante el primer año tras el diagnóstico Javier Gregori

Voz 0882 25:09 este es el mayor estudio sobre el riesgo de suicidio después de un nuevo diagnóstico de cáncer porque investigadores de dos hospitales uno en Boston y otro en Berlín siguieron la evolución de más de cuatro millones y medio de pacientes con este tipo de enfermedad pues bien un año después del diagnóstico mil quinientos sesenta y cinco se habían suicidado esto supone que el riesgo de suicidio fue dos coma cinco veces mayor en este grupo de personas que en la población en general pero el mayor número de suicidios registró entre los que sufrían un cáncer de páncreas y el de pulmón en cambio en el caso de un tumor en el colon recto el riesgo se duplicó en el extremo contrario el riesgo de muerte por suicidio no aumentó significativamente después de los diagnósticos de cáncer de mama próstata

Voz 0027 25:51 pic China ensaya un proyecto piloto para combatir el absentismo escolar proyecto que parece sacado un libro de ciencia ficción o de terror han creado un uniforme inteligente que permite geo localizar al alumno a Pisa si se le ocurre saltarse una clase también avisa si el alumno se queda dormido en el aula Isabel Villar bueno sea

Voz 0534 26:09 buenos días según el diario oficial Global Times y hay al menos diez colegios del sur de China que usan este tipo de uniformes y uno de los directores ha contado al periódico que desde que los utilizan se han reducido mucho las faltas de asistencia la información sobre dónde están los menores la reciben tanto los padres como los profesores según este medio cada prenda se registra junto con el rostro del estudiante para que no puedan burlar el sistema de alarmas que se activa y salen de los centros en horario escolar las prendas llevan un chip en cada hombro Jesse también detectan cuando el estudiante se queda dormido un control casi absoluto de los alumnos que ha levantado críticas en las redes sociales chinas por el riesgo de violar la privacidad de los alumnos los directores de los centros se defienden y aseguran que sólo se utiliza dentro del horario de clase

Voz 12 26:50 los deportes

Voz 24 26:54 hoy por hoy

Voz 0027 26:56 el Athletic sale del descenso con su victoria de anoche en Vigo le complica la vida al Celta Sampe buenos días

Voz 1161 27:01 buenos días Aimar Celta uno Athletic dos el estreno con victoria de la nueva directiva del Atlético en el presidente Aitor el y de Rafa Alkorta en la dirección deportiva que en el Larguero hablaba así del equipo y su respuesta en el campo

Voz 25 27:11 yo creo que le gusta de las que estamos de estar apretados en la clasificación de que eso hace que los jugadores a poco estén sueltos del todo Amine ha gustado porque es un equipo que estará demostrando mucha solidez poco a poco ya jugando mejor hemos atacando mejor pero de momento el equipo está sólido y a mí en ese sentido Si me ha gustado sabes ha dejado todo en el campo de eso no hay duda ya

Voz 1161 27:30 para también sobre los posibles refuerzos del mercado invernal

Voz 25 27:33 no no hables con él pero es evidente que cualquier jugador se pueda poner a cualquier jugador de la talla de Ibai siempre esa pero él tiene contrato pone Alavés tenemos cada con el entrenador de sus necesidades tenemos una plantilla con veintisiete jugaba tres nada fácil pero evidentemente a todos nos interesa pues todos los jugadores que pueden jugar aquí de todos los que están hablando la está nos encantaría tener a todos pero tampoco andamos muy sobrados de tela

Voz 1161 27:57 en lo deportivo marcaban FRAM Beltrán para los gallegos y Muniain y Williams para los de Garitano el técnico cauto pese a la victoria

Voz 0027 28:03 hay que seguir ahora lo vivo gala o tampoco vamos a hacer

Voz 26 28:06 claro mucho pecho porque tenemos muy pocos puntos no yo creo que tenemos que seguir en la línea en la que estamos que es buena pero como veis hay cosas que pulir

Voz 6 28:13 en los gallegos esotérico Miguel Cardoso más molesto con los fue

Voz 27 28:17 los partidos se juegan al límite nosotros creo que estuviéramos muy muy lejanos del y mete aquí lo que cada uno aportó al partido y estuviéramos muy lejanos como equipo creer que de perdemos perdemos bien

Voz 1161 28:28 entra en descenso el Villarreal el Athletic le aventaja en dos puntos si empatan con el Leganés a diecinueve por los diecisiete del Villareal el Rayo es penúltimo con dieciséis cierra el Huesca con once después de dieciocho jornadas completadas y también se cerraba la veinte en Segunda A dos resultados Numancia dos Oviedo tres Rayo Majadahonda cero Las Palmas cero desde hoy partidos de ida de octavos de la Copa del Rey desde las mi media de la noche Sporting Valencia Marcelino nunca ha ganado en El Molinón como visitante llega en el peor momento en el banquillo ché compara lo actual con el pasado más reciente

Voz 6 28:55 la principal diferencia a estas alturas de la competición entre este año y el año pasado son veinte en todo lo demás es un mejor Valencia o por lo menos igual

Voz 1161 29:06 en el Sporting de su técnico José Alberto López da prioridad a la Liga sólo utilizará a uno de los habituales titulares el central Vadim arbitrar el colegiado navarro Undiano Mallenco del resto el Dakar arrancaba ayer con victoria en Moto2 y el segundo puesto en coches Carlos Sainz a dos minutos del primer líder Nasser Al Attiyah uno de sus principales rivales para la victoria final que hoy saldrá abriendo además la segunda etapa justo por delante del propio Sáinz en motos se imponía Joan Barreda es el primer líder con poco más de minuto y medio de ventaja sobre el chileno Quintanilla Laia Sanz es la primera española en el puesto treinta y uno algo más de doce minutos y medio hoy segunda etapa entre Pisco ciudad enmarcó quinientos cincuenta kilómetros centros cuarenta y dos de ellos de especial en baloncesto tenemos partidos de las tres competiciones europeas jornada diecisiete de la Euroliga dos partidos a las ocho Olympiacos Baskonia a las nueve y media Gran Canaria Real Madrid también se juega el Unicaja Estrella Roja en la Eurocup Friburgo Tenerife y Fuenlabrada billón en la Champions

Voz 1727 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias el Rey entrega hoy en Madrid los despachos a los nuevos jueces que vuelven a ser mayoritariamente mujeres hay cuarenta nuevas piezas en España veintitrés nuevos jueces es casi el doble esa composición de mayoría femenina en la carrera judicial no se refleja después en la cúpula de los órganos judiciales donde la presencia de mujeres se reduce al veintisiete por ciento en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo por ejemplo no hay ni una sola mujer el acto de hoy se celebra desde el año noventa y siete en Barcelona porque es allí donde está la Escuela Judicial aunque este año se ha cambiado a Madrid por el cuarenta aniversario de la Constitución toque de atención de Bruselas sobre Vox Aimar

Voz 0027 30:52 ante la reunión de hoy entre Partido Popular y Vox y ante el discurso de la ultraderecha asumido poco a poco por los de Casado la Comisión Europea reafirma insiste en la absoluta prioridad de la igualdad entre hombres y mujeres Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 31:04 unos días no es fácil para la comisión donde el PP tiene la mayoría criticar a Vox silla su programa mientras haya negociaciones en Andalucía o sea que al portavoz del presidente Juncker ayer leímos algo forzado intentando sortear las preguntas aunque el símbolo que representaría romper la Ley contra la Violencia de Género preocupa en las instituciones donde margaritas esquinas y acabó precisando que la Unión tiene derechos intocables

Voz 28 31:34 el not me quedo en nuestro ámbito el de los valores europeos y repito que los derechos fundamentales la paridad hombre mujer y todo esto es una prioridad política absoluta

Voz 0738 31:49 la Comisión rechaza entrar directamente en el debate andaluz pero ante las posiciones de Vox contra la ley de la violencia de género ha precisado que hay vale

Voz 12 35:12 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:26 son las siete menos veinticinco la A6 menos veinticinco en Canarias abrimos hoy la Mesa de España con las protestas incansables de los pensionistas vascos que han vuelto a la calle después del parón navideño hasta el final dicen no van a parar hasta que se suba la pensión mínima a mil ochenta euros y anuncian otra gran manifestación

Voz 0821 35:52 el vaho Isabel León alguno qué tal Pepa donó en el colectivo inició sus protestas el quince de enero de dos mil dieciocho y con motivo de su primer año de movilizaciones la semana que viene van a realizar la concentración habitual de los lunes el día catorce y una marcha que esperan sea multitudinaria el sábado diecinueve ayer volvieron a echarse a la calle en Bilbao pero también en Vitoria San Sebastián dos

Voz 34 36:12 eh elementos centrales de nuestra lucha siguen en pie

Voz 1727 36:16 porque no se ha resuelto simplemente son Down

Voz 34 36:18 paso atrás en los elementos más lesivos por eso seguimos en la lucha

Voz 1322 36:22 tenemos que significar lo quemo

Voz 33 36:25 ha conseguido a través de las movilizaciones no pero para nosotros resulta siendo

Voz 0821 36:30 insuficiente de ahí que tengan clara su intención de continuar con las movilizaciones no las van a abandonar aseguran hasta que hayan conseguido la tabla reivindicativa que exigen así como que la subida por el IPC se realice ese blindaje y les hablamos ahora de la historia de

Voz 1727 36:43 una azafata azafata de un barco que se ha quedado sin trabajo la han despedido por denunciar la falta de seguridad en el buque en el que trabajaba Fermín Mier buenos días

Voz 0027 36:53 qué tal Pepa buenos días ese barco un España

Voz 1727 36:55 el hueco si lleva Fermín a casi dos mil personas a bordo diariamente en temporada alta si el buque al María

Voz 0931 37:01 ya que así se llama tenía o tiene los inodoros atascados camarotes convertidos en focos de infección por la filtración de heces duchas llenas de humedades o puertas atascadas son sólo algunos ejemplos del lamentable estado que la santanderina María Ángeles Gómez Pando ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante el Ministerio de Fomento denuncia que acompaña de fotografías que ilustran el abandono de uno de los buques que realizan el paso del Estrecho con un trayecto que puede prolongarse durante unas diez horas

Voz 1682 37:28 el barco va a tope con mil ochocientos pasajeros mil novecientos a veces con overbooking porque lo he vivido yo no de estar todo el pasaje tirado por el suelo niños con un calor asfixiante donde no se les da agua absolutamente nada

Voz 0931 37:44 después de quince años en la compañía la denuncia de estas irregularidades le ha costado el empleo un despido además que un juez deberá determinar ahora si es improcedente

Voz 1727 37:53 Armengol abrazó otro Pepa

Voz 12 38:02 iba

Voz 1727 38:02 vamos ahora hasta Saric en Sevilla allí este lunes la Guardia Civil ha tenido que enviar refuerzos para impedir el linchamiento de dos personas de nacionalidad rumana

Voz 33 38:19 este sonido corresponde a este momento a ese intento de linchamiento cuando

Voz 1727 38:24 unos trescientos vecinos los han acorralado porque intentaban robar dicen presuntamente una vivienda Elena Carazo buenos días

Voz 0534 38:31 bueno pues tras esto el alcalde de la localidad de unos cinco mil quinientos habitantes Basilio Carrión ha pedido a su vecino tranquilidad y que nadie se tome la justicia por su mano en una concentración espontánea que se produjo ayer de unas cuatrocientas personas ante el Ayuntamiento para protestar por los robos sufridos en la localidad en las últimas fechas Ike achacan a unos inmigrantes humanos asentados desde hace años no quiere que casar y Che el alcalde dice de una imagen de ser una localidad racista tras lo ocurrido la Subdelegación del Gobierno en Sevilla a través de sus redes sociales se ha unido a esta petición del alcalde para que se respeten las normas de convivencia por parte de todos en la noche del lunes como contabas un vecino avisó a las fuerzas del orden para denunciar que dos hombres habían intentado entra en su casa a través de la azotea Policía Guardia Civil sorprendieron a los presuntos ladrones de nacionalidad rumana a la vez que unos trecientos vecino llegaban a la vez al lugar de los hechos algunos con escaleras palos uno de los presuntos ladrones está de tren detenido tras una persecución sobre los tejados el otro logró huir un beso Elena otro Pepa

Voz 1727 39:32 vamos ahora con novedades en la investigación del incendio en el edificio de Badalona en el que murieron tres personas y más de treinta resultaron heridas el sábado Jaume Bofill día o la Pepa las hipótesis hablan de una sobrecarga eléctrica en la primera planta como posible origen de

Voz 0931 39:48 el fuego se exacto parece que la luz está pinchada en un piso que según el alcalde de Badalona Álex Pastor

Voz 25 39:54 porque desde igual que a que a que es el cumpleaños de ella aunque estaba okupas

Voz 0931 39:58 era un piso ocupada desde hace años según lo que han contado distintos vecinos del bloque esto es lo que provocó el fuego que todavía hoy deja veinte familias sin poder ir a sus casas ni siquiera para recoger sus perderá

Voz 1727 40:07 nada unos dio un momento

Voz 0027 40:09 otro día otro no Europa no es nada algunos de ellos

Voz 0931 40:12 contaban que desde el sábado van con la misma ropa porque la Policía solo ha dejado entrar en casos muy puntuales para recoger cosas imprescindibles de momento dos de las tres víctimas mortales siguen sin identificar porque están completamente calcinadas ya hay cuatro heridos todavía hospitalizados entre ellos un bebé que evolución a favor

Voz 1727 40:28 también hay en Cataluña Joan pero en Barcelona una mujer que ocupaba ilegalmente un piso junto a sus tres hijos se fue a trabajar por la mañana cuando volvió se encontró el piso tapiado con los tres menores dentro

Voz 0931 40:41 sí fue en el barrio de Ciutat Meridiana la asociación de vecinos denunció el viernes que estos tres menores de cinco doce dieciséis años estuvieron once horas encerrados cuando un operario del Banco Sabadell propietario del piso fue allí para tapiar lo su madre llegó a trabajar y fue cuando llamó a los servicios de emergencia para que lo rescataran el banco dice que tapó el piso para protegerlo para que no fuera ocupado que llamó varias veces y que nadie respondió finalmente beba la Historia acabado bien porque el Ayuntamiento ha explicado que han hablado con el banco y han conseguido que esta familia se pueda quedar en el piso pagando un alquiler si sustos

Voz 1727 41:12 me llevaría esa madre al llegar y ver la tapia hasta luego yo amenazando y en Zaragoza un hombre le pregunta la policía cuánto me puede costar pegar a una persona ya terminado agrediendo a un policía Ana Sánchez Roy cuéntanos buenos días

Voz 0148 41:27 buenos días los hechos ocurrieron a las cuatro de la madrugada de ayer en la localidad de Cuarte de Huerva muy cerca de Zaragoza un nombre visiblemente alterado se acercó a dos agentes para decirles que pensaba pegar a una persona y quiso saber cuánto podía costarle la policía le pidió

Voz 0534 41:41 la documentación según publica Heraldo de Aragón

Voz 0148 41:44 vivido se fue poniendo cada vez más nervioso su mujer quiso calmar lo pero el hombre le dio un fuerte empujón e intentó golpear cuando los policías intervinieron uno de ellos recibió un fuerte cabezazo en el pómulo finalmente fue detenido acusado de resistencia y atentado a los agentes de la autoridad

Voz 1727 42:00 que te sea leve Ana Gracia así igualmente hasta luego

Voz 1727 42:20 una universidad de Estados Unidos dice que ha encontrado el origen del ataque único del supuesto ataque son Nico que sufrieron algunos funcionarios de la embajada americana en Cuba bueno pues ni la inteligencia del Gobierno castrista ni la de Rusia los responsables según esta universidad son grillos Washington Marta del Vado

Voz 0534 42:41 el FBI empezó a investigar a finales de dos mil dieciséis lo que el Departamento de Estado describió como un ataque son Nico sin precedentes cuando veintiún funcionarios estadounidenses empezaron a enfermar en Cuba padeciendo náuseas confusión mental mareos y sordera es parciales provocados según dijeron por unos sonidos de origen de conocido esto derivó en que la Casa Blanca retirara en dos mil diecisiete al personal no esencial de la embajada estadounidense en Cuba reabierta dos años antes ahora unos científicos de las universidades de Berkeley California Lincoln en Reino Unido han analizado las grabaciones realizadas por el personal diplomático estadounidense

Voz 37 43:18 publicadas fuera seis y los expertos han concluido en que este zumbido es de una especie de grillos antillano es que producen con las salas para cortejar a las hembras

Voz 0534 43:30 esto explica que hizo enfermar al personal diplomático pero lo que aseguran los investigadores es que el zumbido que escuchaban no es un ataque son ICO organizado por el Gobierno cubano sino el sonido provocado por grillos de ala corta de las Indias

Voz 1727 43:55 la ONU a través de su agencia se ha hecho cargo ya de la protección de la joven saudí retenida en Tailandia cuando huía de su familia tras rechazar un matrimonio concertado y renunciar al islam esa chica tiene dieciocho años se había atrincherado en un

Voz 33 44:09 motel y pidió ayuda en las redes sociales para evitar que la embarcarán en un avión de vuelta a Arabia Saudí Rafa Muñoz

Voz 1772 44:18 la joven ha abandonado esta noche el aeropuerto y está bajo la tutela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados que ya está tramitando su solicitud de asilo en Tailandia aunque la idea de la joven desde un primer momento era huir a Australia país que sigue muy de cerca el caso

Voz 33 44:32 Juanito

Voz 1772 44:35 la policía tailandesa ha confirmado que Raad Mohamed ha recuperado su pasaporte que le habían sustraído varios diplomáticos saudíes la chica llevaba meses enfrentada con su familia que la quería obligar a casarse llevar el hiyab el padre de hecho ha aterrizado esta noche en el aeropuerto de Bangkok donde no le han dejado ver a su hija las leyes en Arabia Saudí son muy restrictivas con las mujeres ya que no pueden viajar solas sin el permiso de un hombre

Voz 1727 45:04 y en Méjico han rescatado a dos niños secuestrados en Nueva York por una secta judía ultraortodoxa la madre temía que hubieran sido víctimas de un suicidio colectivo los dirigentes de esa secta se enfrentan a penas de cadena perpetua en Estados Unidos por varios casos de maltrato infantil Javier Alonso

Voz 0858 45:22 el corazón puro es una comunidad judía de apenas quinientos miembros y que se rige por principios ultraconservadores les han costado acusaciones de practicar matrimonios forzosos o abusos infantiles acusaciones que les han llevado a cambiar varias veces de residencia pasaron por Israel por Estados Unidos y Canadá y abrazan asentados en Guatemala ellos lo negaron todo en la televisión de ese país

Voz 2 45:49 estuvimos como dos años con Endesa no podían Un niño una cosa

Voz 6 45:56 Peña dejó una señal yo puedo

Voz 0858 46:01 guatemala huyo Sara Gelb francés hija del fundador de la secta y hermana del actual líder Se refugió con sus seis hijos en Estados Unidos hasta que el ocho de diciembre un coche se plantó ante la casa hice llevados de ellos de doce de catorce años ahí empezó una huida de película cambiaron sus ropas ultra ortodoxas por un vestuario más convencional y se refugiaron en México hasta que una operación del FBI de la Policía Federal Mexicana dio con ellos tenían según explicó la madre que esa fuga pudiera terminar en un suicidio colectivo hay cuatro detenidos que ya están en Estados Unidos entre ellos un hombre de veinte años marido de la niña de catorce

Voz 38 46:50 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 39 47:06 Abascal manda y aprieta dice esta mañana José Marín buenos días Pepa te en El País que era gran nube

Voz 1100 47:14 ha surgida en el último año en relación con las agresiones sexuales es con Dennis ruptura del silencio

Voz 0027 47:21 yo