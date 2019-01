Hoy por Hoy (08/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días en Madrid en secreto así pretende cerrar hoy el Partido Popular el apoyo de Vox para gobernar Andalucía y con Ciudadanos esperando la llamada telefónica después porque los de Rivera deben considerar que si no están físicamente en la Reunión en Haití junto con ellos los votos de Vox para darles la Junta andaluza son menos votos o actúan como los niños cuando esconden la cabeza tras una trastada dejando a la vista el cuerpo o pretenden que los menores somos todos los demás a la hora de entender lo que está pasando así que en Madrid y en un lugar desconocido Se reúnen los secretarios generales a nivel nacional del Partido Popular de Vox el popular Teodoro García Egia dice que no hay líneas rojas vamos con una actitud

Voz 4 01:12 abierta con ganas de hacer cumplir el mandato que nos dieron los andaluces por tanto sin ninguna línea roja más allá de mejorar la vida de los andaluces

Voz 1727 01:23 así las andaluzas porque si no hay ninguna línea roja hemos de entender que tampoco para la ley de violencia de género ya hace días que le han comprado el discurso a Vox y que mezclan violencia doméstica la que sufre cualquiera dentro de su hogar con violencia de género la que sufren específicamente las mujeres en cualquier ámbito bueno pues no no todo el PP no todo el mundo en el PP está cómodo con esta deriva ultra primero fue Borja Semper y ahora la portavoz popular en Galicia se llama Paula Prado

Voz 5 01:53 es lo que no se puede mezclarlo todo el debate sobre lo que es violencia de género y lo que es violencia doméstica ya está superado y que no lo haya superado debería remitirse a catorce quince años atrás para diferenciar lo que es violencia de género de lo que es violencia doméstica

Voz 1727 02:08 el todo poderoso PP gallego el está dando un toque de atención a Pablo Casado es martes es ocho de enero hoy sobre la situación en Andalucía debatirá la ejecutiva del PSOE que reúne hoy Pedro Sánchez de los presupuestos claro Hacienda los tiene listos ya para llevarlos al Consejo de Ministros Iria ahí al Congreso pero la última palabra la tiene el presidente sobre los apoyos no hay novedad sólo palabras Miquel Iceta preguntando a Esquerra y el PDK

Voz 0027 02:34 hay que pues la Fiscalía Cataluña Close Catalans canosa pro bin al presupuesto ya estabas

Voz 1727 02:39 que beneficia a los catalanes que no aprueben los presupuestos y el presidente del PDK David Bowie y veremos cuando ellos presenten los presupuestos se han ofrecido una propuesta política para Cataluña seis están creando las condiciones de verdad para hablar de alguna cosa seria Lisino es evidente que no dejaremos tramitar los Presupuestos la ermita evita los presupuestos en Perú han rescatado ya los cuerpos de los cuatro montañeros tres españoles y uno peruano muertos en los Andes el único superviviente también español se encuentra bien en Hoy por hoy hemos hablado esta madrugada con Rafael Figueroa que es el presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Perú

Voz 6 03:17 el que yo estoy ve dura ir creció no aquellos pierdan la estabilidad han caído pues por una corona pendiente en una zona no de cien metros no problema ha sido pues los cambios bruscos de del clima

Voz 1727 03:32 aquí en España la manada de Alicante podría haber actuado en al menos otras dos ocasiones según la Guardia Civil de momento los investigan por presuntamente drogar y violar a una joven en Nochevieja y se grabaron en vídeo según confirma el abogado de la víctima

Voz 7 03:48 tiene audio y tiene y Maher y entiendo que el documento el suficiente osea se ve claramente lo que sucede seré claramente la oposición de la víctima se ve claramente que están forzados

Voz 1727 03:58 en Estados Unidos Donald Trump anuncia que viajará el jueves a la frontera con México que su obsesión la que mantiene cerrada el Gobierno por el muro trampa un político racista según la congresista demócrata Alexandria o casi Cortez

Voz 4 04:14 es que sea pues no tiene ninguna duda

Voz 1727 04:19 la dice porque usa palabras propias del supremacía mismo blanco mientras inventa crisis alrededor de los inmigrantes que piden asilo en la frontera ya en los deportes el Dakar ha empezado bien para los españoles una victoria en motos y un segundo puesto en coche Sampe

Voz 1161 04:39 el de Carlos Sainz que entraba a dos minutos del primer líder Nasser Al Attiyah a uno de los principales rivales para la victoria final que hoy saldrá abriendo la segunda etapa justo por delante del propio Sáinz en motos en ponía Joan Barreda primer líder con poco más de minuto y medio de ventaja sobre el chileno Quintanilla Laia Sanz es la primera española en en esta clasificación en motos en el puesto XXXI algo más de dos minutos y medio hoy segunda etapa entre

Voz 1727 04:59 la ciudad de Maradona quinientos cincuenta tres kilómetros

Voz 1161 05:01 cientos cuarenta y dos de ellos de especial

en qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días como ayer va a hacer mucho sol sólo algunas nubes en la parte más oriental del Cantábrico con algunas lloviznas nieblas también en la cabecera del Duero que irán desapareciendo If frío plenamente invernal ahora mismo con heladas en todo el interior y algunas en puntos costeros las máximas parecidas a las de ayer a la espera de que a partir de mañana empiecen a bajar de manera decidida las temperaturas

Voz 3 06:02 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:06 vaya manera de comenzar a andar a caminar con ilusión las derechas en Andalucía pactan pero no hay fotos ni apretones de mano un y toda la parafernalia que anuncian normalmente el advenimiento de un cambio histórico Carolina Gómez buenos días

Voz 0127 06:20 buenos días nivel una reunión casi claro

Voz 1727 06:23 Steen a Carolina la de hoy para un pacto sin glamour y a hurtadillas como nos va a decir enseguida Xavier Vidal Folch sin ni

Voz 0821 06:30 el PP ni Vox han confirmado ni el lugar ni la hora del encuentro no habrá cobertura informativa ni comparecencias quizá un comunicado a la reunión asisten que sepamos los números dos de ambos partidos García eje hay Ortega Schmitt que ya se fotografiaron juntos tras el acuerdo para la Mesa del Parlamento además de las exigencias sobre las leyes de violencia de género fuentes de Vox aseguran que quieren hablar de inmigración y de impuestos desde Génova dicen que ellos no tienen líneas

Voz 1727 06:53 cojas a lo que tampoco renuncia a Vox es hacerse

Voz 0821 06:56 en la foto conciudadanos insisten en que lo lógico es una negociación a tres bandas en Andalucía a cambio de sus doce votos y afirman que Rivera no se sienta con ellos porque se lo prohibe Manuel Valls que pide un cordón sanitario contra la extrema derecha el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas asegura que el acuerdo programático que han firmado con el PP no se va a tocar

Voz 10 07:15 no se va a cambiar ninguna de esas medidas ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos Partido Popular se va a cambiar para contentar a vos para contentar al PSOE para contentar ahora a Podemos

Voz 0821 07:26 en las negociaciones entre PP y Ciudadanos sobre la composición del nuevo Gobierno andaluz están avanzadas pero todavía no hay nada cerrado el jueves la presidenta del Parlamento Marta Bosquet abre ronda de contactos con los partidos para nombrar candidato a la investidura que está fijada para el dieciséis de enero

Voz 4 07:46 claro Casado tiene prisa se reúne hoy con todos para cerrar el pacto

Voz 1985 07:52 anti socialista en Andalucía es un pacto sin glamour a hurtadillas su mayor relieve lo la ausencia del tercer socio ciudadanos como reclamaba Manuel Vallejo la de Ciudadanos es una ausencia de apariencia digna pero extraña parece querer decirnos que si no hay foto no ha habido reunión Iker el resume ante no es tal porque es clandestino así que si no hay pacto y hay alianza es que se produce un milagro casado tiene prisa en lograr ese milagro cree que si fragua su alternativa derechista en Andalucía las prebendas y poltronas del poder capón harán las grietas de los socios una ambición lógica tanto como ilógica es en términos europeo su propuesta de una alianza que supondría un gobierno Macron con Le Pen un gobierno Merkel con Alternativa para Alemania mientras Pedro Sánchez se aferra a la pausa cada día que logra escenifica la alianza obscena de la derecha con la ultraderecha cada día que pasa le permite sumar alguna acción de gobierno aunque sea precario ya ya alimenta la expectativa de una negociación al menos formal y aparente del presupuesto con los soberanistas catalanes Ci Manuel Weiss hace de conciencia crítica de Ciudadanos y el profesor Andreu Mas Colell lo hace del secesionismo soy partidario de votar los Presupuestos del Estado acaba de escribir Issing contrapartidas será que el distingue entre izquierda derecha y ultraderecha igual no es el único

Voz 1727 09:22 son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 16 11:06 los inicia su actividad tras el parón navideño de manera extraordinaria dado que el mes de enero es inhábil a efectos del pleno que reúne dos ponencias para desarrollar sendas proposiciones de ley que se habían ido retrasando desde la primavera de dos mil diecisiete por la acción bloqueado ahora del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso la primera es de el Grupo Unidos Podemos y pretende blindar los derechos del colectivo LGTB ahí con una ley transversal que va desde el registro civil a la sanidad y la segunda del Grupo Socialista más amplia desarrolla la no discriminación que consagra la Constitución en su artículo catorce por motivos de nacimiento raza sexo religión opinión ambas aunque se debaten de manera paralela confluyen en la creación de una agencia

Voz 1727 11:53 Estatal Antidopaje nación que esto ha sido

Voz 16 11:55 el objeto de negociación encaje por parte de ambos grupos según fuentes próximas a la negociación consultadas por la Cadena SER

Voz 1727 12:03 en la SER precisamente en Hora Veinticinco estuvo anoche Pepe Solla es un chef gallego Titín una estrella Michelin y que en las últimas horas está siendo acribillado en las redes sociales por decir que su restaurante que está en Pollo en la provincia de Pontevedra es un espacio libre de violencia de género libre de Vox él se reafirma yo creo que son muchos no

Voz 17 12:25 todos y todas la sociedad no y me da igual que sea un restaurante o que sea un comercio zapatos no creo que creo que están libres siempre todo esto iremos no yo ha sido declare

Voz 1727 12:37 sobre las redes sociales atención a la vez misión que ha tomado uno de los líderes de los Verdes en Alemanía Rober Javi una estrella política deja Twitter porque considera que esta red social enfangar el debate público y lo hace a él a él mismo mucho más agresivo en sus planteamientos Ana Button buenos días

Voz 0127 12:56 buenos días y no sólo agresivo dice que también le hace ser estridente polémico escribir cosas sin reflexionar deja las redes sociales después del revuelo que ha generado un tuit en el que decía Los Verdes haremos lo posible para que el Estado federado de Turingia sea libre abierto liberal democrático ecológico le han llovido las críticas por decir que no era un Estado democrático aunque él ha pedido perdón dice que prefiere marcharse para no seguir actuando de manera arrogante pretendiendo

Voz 1727 13:23 que lo sabe todo ya ven por qué cosas se monta un lío en Alemania bueno pues precisamente su eficaz aparato operativo en Internet le ha ofrecido el líder del Movimiento cinco Estrellas italiano a los chalecos amarillos franceses los nacional populistas italianos no se cortan en el apoyo al movimiento que está desestabilizando a Macron corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 13:44 hace poco más de un año el líder de los cinco estrellas Luigi Di Maggio envió este mensaje al presidente de la República francesa ha querido presidente Macron comenzaba diciendo terminaba con una propuesta pongámonos todos en marcha

Voz 4 14:00 como le gusta decir me si sitúa Imaz comete a Cherie de Agustín

Voz 0946 14:05 mayo ahora vicepresidente del Gobierno italiano ha animado a los chalecos amarillos franceses a no ceder frente a Macron porque está naciendo una nueva Europa y tanto en Francia como antes en Italia la política las exigencias de los ciudadanos ha escrito en su mensaje en las redes sociales pero no sólo el líder de los cinco estrellas movimiento que consiguió gran parte del voto de la izquierda italiana también el otro vicepresidente Matteo Salvini de extrema derecha ha expresado ahora pleno apoyo a los chalecos amarillos es posible priori Frances y que doy todo mi apoyo a los franceses han afirmado Salvini que ponen en evidencia que su presidente no hacen nada por su pueblo y que cuanto antes se vaya a su casa que primaba casa los vicepresidentes italianos eso sí han expresado su rechazo a cualquier forma de violencia de los chalecos amarillos

Voz 1727 15:07 ahora son las siete y cuarto a las seis y cuarto en Canarias en menos de tres horas a las diez se van a reunir por primera vez este año los líderes de UGT y de Comisiones Obreras Reunión para decidir estrategia quizá movilizaciones para presionar el Gobierno en caso de que no cambie la reforma laboral y la de las pensiones Rafa Bernardo

Voz 1762 15:26 en su balance de dos mil dieciocho y estrategia para dos mil diecinueve los sindicatos tienen previsto exigir al Gobierno que actúe sin consenso si es preciso para revertir los aspectos más dañinos de la reforma laboral de la reforma de pensiones de dos mil trece tal y como ha prometido el Ejecutivo en distintas ocasiones sino como han avisado en las últimas semanas los sindicatos lo pedirán en las calles con movilizaciones también Brown mensajes para la patronal para exigir que se cumpla el acuerdo sobre salarios firmado el año pasado y que plantea subidas de hasta el tres por ciento anual hasta dos mil veinte e instándoles a desarrollar otros de los aspectos de aquel pacto como lo relativo al control de la subcontratación y por último UGT y Comisiones creen que los avances en igualdad han sido insuficientes en los últimos meses que no se están cumpliendo las reivindicaciones expresadas en la histórica movilización del pasado ocho de marzo iban a diseñar un itinerario de actos y protestas que culminará precisamente el próximo ocho de marzo Día Internacional de la Mujer

Voz 1727 16:15 es noticia de esta noche los tripulantes de cabina de Ryanair han desconvocado la huelga que tenían prevista para hoy para seguir negociando con la compañía irlandesa Vega los

Voz 0605 16:25 a los convocantes Sitcpla Ayuso se reunieron con la aerolínea durante todo el día de ayer y a última hora decidían suspender la huelga de hoy de momento mantienen las otras dos jornadas de huelga previstas para los próximos días diez trece los trabajadores protestan por las condiciones en las que la compañía contrata a los tripulantes de cabina

Voz 0946 16:47 a través de eso contratas

Voz 0605 16:49 empresas externas y aseguran que en precario piden que los empleados con base en España sean contratados aquí y aumentar los contratos directos con Ryanair

Voz 3 17:02 cuando pasa rebajes buscando una chaquetilla pero pillas un chaquetón de esos que antes costaba nunca te sientes virus

Voz 1322 17:52 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandes

Voz 15 17:58 el año pasado en Belén

Voz 20 18:02 quería aprender chinos Yao huchas que sí

Voz 18 18:05 pruebas este año con un propósito más fácil

Voz 1322 18:33 preguntamos para el cuadro el año político que empieza hoy Elia de Barcelona

Voz 23 18:37 la verdad es que a mí me gustaría ver un cuadro como Los girasoles de banco lleno de color de luz pero me parece que este año dos mil diez nueve base es como El grito de Bud muy bueno Elia

Voz 1322 18:50 beso la paleta de este dos mil diecinueve para Eva de Asturias

Voz 24 18:53 mientras que el dos mil dieciocho lo veo en tonos rojos morados rojos por la sangre de las cuarenta y siete mujeres que fueron asesinadas a manos de unos miserables morados por la gran movilización del ocho de marzo y todo lo que ello significó el dos mil diecinueve logró en tonos grises y artes grises por el auge de la extrema derecha verdes por la esperanza de que este país avance a mejor

Voz 1322 19:22 Marga sobre Andalucía Vidal folk acaba de diseñar el cuadro fantástico de lo que va a pasar en Andalucía es la Santísima Trinidad estos sin de hacer juntos van a dar lugar a una criatura tiempo han ultimado a Julia desde Alicante

Voz 25 19:39 como ocurre compararlo al cuadro de Las Meninas de Velázquez agasajado a esa figura central

Voz 18 19:45 sendas que dura ICANN yendo muy bien

Voz 25 19:47 esta esa silueta del fondo que mira la escena desde la puerta

Voz 1727 19:52 nadie dice que esta silueta podría ser Aznar oye Varga que te conste que lo de hacer junto dos no van a dar a luz una criatura sin yacer juntos esto no sea así que es verdad que lo voy a copiar eh te lo digo ya son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 las

Voz 26 20:10 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días con dos grados ahora mismo en la Gran Vía han bajado las temperaturas en Madrid esta mañana sobre todo en el Valle del Tajo donde las mínimas van a rozar los seis grados bajo cero los termómetros se recuperarán a mediodía con catorce quince grados de máxima Sol por la mañana más nubes esta tarde los afectados por la venta de viviendas sociales del antiguo IVIMA a un fondo buitre iban a plantar cara esta mañana en la calle al último intento de la Fiscalía por frenar su demanda en los tribunales han convocado una concentración a las diez y media ante los Juzgados de Plaza de Castilla para mostrar su desacuerdo contra el cambio de criterio del Ministerio público que pide ahora el archivo de la causa por la vía penal la protesta lleva como lema

Voz 4 20:52 a nuestras casas no son un negocio Sonia Palomino

Voz 1275 20:55 son ya cinco años de lucha por la venta de tres mil viviendas del Ivima un fondo de inversión cuando gobernaba Ignacio González en Madrid ahora el fiscal pide que se archive la causa penal emprendida por los vecinos Montse González es portavoz de la Asociación de Afectados por la venta de estas viviendas

Voz 27 21:09 que el fiscal anterior decía que había un montón de irregularidades en el proceso de la venta de las viviendas del Ivima de repente han cambiado de sal inste lo chivo

Voz 1275 21:20 pues actualmente muchos han abandonado sus casas ante la presión pero esos pisos sigan cerrados

Voz 27 21:24 Nos dijeron que me iba a pasar nada que sólo cambiaba al casero y tal y tal pero esto no

Voz 28 21:29 todo verdad luego empezaron a ser presa

Voz 27 21:31 son para que la gente se pueda acoso inmobiliario directamente lo voy a llamar así porque es lo que ha sido intentando subir el alquiler o la comunidad llamando por teléfono hay mucha gente que no ha resistido la presión

Voz 1275 21:44 la concentración de afectados será a partir de las diez y media de esta mañana frente a los juzgados de Plaza de Can los afectados de Lady mano quieren correr la misma suerte de aquellos que se vieron implicados en la venta de viviendas sociales de la EMVS también a fondos buitre cuya querella por la vía penal finalmente ese archivo en el caso del Lima ha sido el propio gobierno de Ángel Garrido el que ha recurrido lo hizo en agosto la sentencia de un juzgado que declaró nula aquella operación tenía

Voz 1727 22:07 esta

Voz 1275 22:09 el martes ocho de enero más noticias en titulares con Virginia sí

Voz 0821 22:12 mientras el Ministerio de Sanidad de a la destitución en bloque de la Comisión de Docencia del Hospital Ramón y Cajal ante la denuncia de la Sociedad Española de formación

Voz 1275 22:20 sanitaria especializada PSOE Podemos y Ciudadanos

Voz 0821 22:22 exigen ya explicaciones y hablan de nepotismo y redes cliente

Voz 1275 22:25 la Policía Municipal de Móstoles niega racismo en la actuación del pasado sábado cuando hicieron bajar una mujer negra de un autobús gran denunciado por resistencia desobediencia ya tenía billete pero no le garantizaba el viaje sino había asientos si también estudia presentar acciones legales contra la actuación policial continúan en alerta roja las reservas de sangre

Voz 0821 22:42 de los grupos cero negativo y A B negativo se necesitando naciones urgentes se puede acudir a donar a los puntos fijos de los hospitales públicos de la Comunidad y al centro de transporte

Voz 1275 22:50 los deportes el Real Madrid de baloncesto visita hoy al Gran Canaria desde las nueve y media en la Euroliga el Fuenlabrada recibe en Gijón desde las ocho y media en Champions además Brahim podría tener mañana sus primeros minutos como jugador del Real Madrid en el partido de Copa del Rey en el Bernabéu ante el Leganés siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a echar otro vistazo a las carreteras a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

buenos días a esta hora ya encontramos África intenso en prácticamente todas las entradas a la capital tengan precaución en helados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la IV a la altura de Pinto la A42 en Parla y Fuenlabrada la A5 en Campamento la A6 en Majadahonda Plantío la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos densidad circulatoria además la M40 en los tramos habituales y retenciones en la M50 en Alcorcón Boadilla del Monte hacia la autovía del la goleada

Voz 1275 23:48 aquí como despierta el tráfico en las calles de la capital pantallas al Alcázar buenos días

Voz 0946 23:52 buenos días qué tal Laura Felisa parece que ya está mostrados al menos es lo que refleja un buen tramo de la M treinta donde el tráfico ya es lento entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte

Voz 0027 24:03 pero lado nos encontramos esta mañana con una incide

decía un vehículo averiado ocupa parte del arcén derecho a la altura del Puente de los Franceses en sentido norte el tráfico ya es lento desde el Vicente Calderón y atención porque en el túnel de la calle Comercio debido a unas obras de mantenimiento van a encontrar un carril por sentido cortado

previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a la espera del descenso de temperaturas que se notará sobre todo la según hábitat de la semana hoy seguirá haciendo mucho sol con temperaturas sin grandes cambios frío ahora más frío en zonas bajas de la comunidad que en pueblos de montaña con inversión térmica durante la tarde en máximas cercanas a los quince grados en la mayor parte de poblaciones con tiempo soleado incluso radiante con muy buena visibilidad

Voz 18 26:32 Ello que fueras con traje corbata bien venga bien afeitado que te convertirse en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta

Voz 38 26:42 el nuevo cross over fiesta Cisco el lector de modo de conducción con fiesta pero más rebelde ahora desde doce mil novecientos noventa euros financiando con ese fin de mes condiciones punto es

Voz 39 26:52 en NH nos preocupamos por Ci queremos que al mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven haberlos con nosotros volverás a ser la de antes M H G centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve o NHC punto es

Voz 40 27:13 Enrico de porra bajamos los precios platos de ducha y mampara ancho ciento veinte centímetros de doscientos dieciocho a sólo ciento veintinueve euros por menos con brío de poco

Voz 1275 27:26 la Comunidad de Madrid ya ha firmado el convenio con el Consorcio Regional de Transportes para financiar los desplazamientos en transporte público interurbano de los trabajadores que estén en paro y que estén cursando actividades de formación en otra ciudad distinta a la suya como les contamos hace unos meses en la SER en los últimos presupuestos el Gobierno regional ha destinado un millón y medio de euros para esta iniciativa que según confirman desde Sol se pondrá en marcha en las próximas semanas Javier Bañuelos

Voz 0861 27:49 ha pasado el filtro del Consejo de Gobierno la Comunidad ha firmado ya el acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes en cuestión de semanas estas ayudas estarán disponibles aunque de momento en la Consejería de Economía no se aventuran a dar una fecha exacta la intención del Gobierno de Garrido es pagar el transporte interurbano a los parados que estén apuntados a cursos de formación pero sólo podrán beneficiarse si viven en un municipio distinto al que reciban esos talleres Engracia Hidalgo es la consejera de Economía y Hacienda

Voz 0566 28:22 lo haremos otra vez de recarga gratuita en las tarjetas de transporte estas medida va a beneficiar a nueve mil quinientos madrileños al año y es una herramienta pionera hizo fundamental para evitar que la falta de recursos para desplazarse sea un problema para que los madrileños están buscando un empleo se forme

Voz 0861 28:41 en la oposición recelan de este sistema de ayudas aún recuerdan el fracaso del abono de transportes para parados de larga duración que puso en marcha Cifuentes que sólo llegó a un uno por ciento de los desempleo

Voz 1275 28:55 este lunes ha empezado el periodo oficial de rebajas que aquí en Madrid va a dejar entre dieciséis mil y veinte mil nuevos empleos según los cálculos de los sindicatos y de las agencias de colocación como cada año las asociaciones de consumidores recomiendan precaución a la hora de hacer estas compras para evitar fraudes o directamente gastar más de lo que teníamos pensado Antonio López ex portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios

Voz 41 29:16 que las rebajas son rebajas de precios pero no de calidad lo cual quiero decir que podemos seguir teniendo el derecho a reclamar e igual que en cualquier otro momento del del año y que no se hacen productos destinados exclusivamente a las rebajas son productos de temporada

Voz 1275 29:32 y una cosa más continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos cero negativo ya ve negativo se necesitan donaciones urgentes y en los próximos dos o tres días como mucho son necesarias también las donaciones de los grupos a negativo IB negativo que están en alerta amarilla se puede donar en los puntos fijos de los hospitales públicos de la Comunidad en el Centro de Transfusión dos grados en el centro de Madrid

Voz 1727 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy bueno comienza el martes ocho de enero y comienza con la vida en la muerte cruzándose en nuestra irritada vida pública tenemos tragedia española en los Andes hoy se van a iniciar los trámites para repatriar los cuerpos de los tres montañeros de Barcelona muy jóvenes veintiséis años tenían que han muerto junto a su guía en una avalancha en Perú cuando descendían del pico nevado Mateo

Voz 6 30:34 el esté yo te sirve dura inyectó ocasión no que ellos pierdan la estabilidad caído pues pues la Corona pendientes en una zona no de cien metros

Voz 1727 30:46 es Rafael Figueroa presidente de los guías de montaña de Perú que esta madrugada ha confirmado hoy por hoy que el cuarto montañero español está bien

Voz 6 30:54 esta en buenas condiciones esta esta hablé le dieron ya de alta ya de la clínica

Voz 4 31:01 la avalancha sorprendió a todos ellos a unos cinco mil metros de altura

Voz 1727 31:07 llevamos ya con el despiece de la actualidad que hacen hoy los periódicos aquí en España y en el resto del mundo hoy comenzamos con una información muy relevante que publica Cinco Días dos mil dieciocho terminó Aimar con un récord histórico de mujeres en los consejos de las empresas del Ibex que es donde está el poder económico ciento sí

Voz 0027 31:25 siete mujeres es un avance notable pero siguen siendo muy pocas en comparación con los hombres sólo un veinticuatro por ciento cinco ejecutivas recuerda Cinco Días que la recomendación del Código de buen gobierno de la CNMV fija como objetivo que todas las empresas cotizadas tengan en dos mil veinte al menos un treinta por ciento de mujeres en los consejos de administración el año pasado sólo fueron doce las empresas que lo alcanzaron superaron las quemas Red Eléctrica con el cuarenta y dos por ciento de su consejo mujeres justo por detrás Banco Santander hoy Iberdrola ambas con el treinta y seis por ciento

Voz 1727 31:54 no en cambio ni una mujer lidera los equipos negociadores de PP Ciudadanos y Vox para el diseño del próximo Gobierno andaluz y hoy la razón cita fuentes del PP según las cuales el exceso de testosterona puede

Voz 0027 32:11 a frustrar el pacto lo pública Carmen Morodo sus fuentes la edición literalmente se impone el sentido común o el ataque de testosterona frustra el cambio en Andalucía se refieren a las dos líneas rojas que ha puesto Vox por un lado la foto a tres con PP y Ciudadanos por el otro que se retire del acuerdo el compromiso de desarrollar la ley de violencia de género en dirige que Enrique Gil Calvo afirma hoy en El País que Vox si el PP se han sumado en España al nuevo encuadre de la política neocon basada en la confrontación que desprecia el modernismo conservador irrumpe viejos consensos según Gil Calvo la derecha juega al ataque porque está al alza iba en cabeza dice Day su ruido furia su fanfarrón hería arrogante la desmoralizada Izquierda juega a la defensiva porque puntuó a la baja y se bate en retirada de ahí que pueda pronosticar sé que esta partida la ganará la derecha montaraz

Voz 1727 32:58 que también dice que todo lo que sube baja

Voz 0027 33:00 esto lo largo de la Historia y Víctor Lapuente también en el país trata de responder a la pregunta de porqué gana la nueva derecha Lapuente asegura que el secreto del éxito de esa nueva derecha es que anteponen lo moral a lo material muchos ciudadanos sienten que con la inestabilidad laboral no están perdiendo solo el bienestar sino también la identidad el orgullo de formar parte de una idea que trascienda la derecha radical no ansía llenar las carencias materiales sino los huecos existenciales de los votantes

Voz 1727 33:26 que cuenta la prensa andaluza como el BE pues publicado

Voz 0027 33:28 Juanma Marqués hoy en el diario en Sevilla que el PP se va a quedar con la Consejería de Hacienda pero despojada de competencias en administración pública el Gobierno andaluz tendrá diez consejerías tres menos que en la actualidad más la presidencia de Juanma Moreno Ciudadanos quiere que Juan Marín que será el vicepresidente ocupa también un cargo básico explica Marques uno de los problemas que están descubriendo ahora los negociadores de Ciudadanos es que no todas las críticas a los gobiernos del PSOE estaban fundadas por ejemplo la reducción del número de consejerías Griñán ya lo hizo el resultado fue unos macro departamentos muy difíciles de gestionar con un ahorro o más bien escaso por no decir nulo

Voz 1727 34:05 lo que suele tener el contraste con la realidad sobre gestión de equipos políticos en otra comunidad en Cantabria Pablo Casado elige a la atleta Ruth Beitia para competir con Miguel Ángel Revilla para la presidencia de la Comunidad Radio Santander Fermín Mier cuéntanos

Voz 1136 34:21 no va a impone a su candidata frente a la presidenta autonómica del partido afín a Soraya Sáenz de Santamaría tras una tensa reunión que se prolongó ayer durante más de siete horas no ha habido acuerdo y Pablo Casado presentará este jueves a Ruth Beitia como su cabeza de lista en unos comicios que los populares cántabros afrontan más divididos que nunca Icon la posible dimisión que hoy podría anunciar su todavía presidenta

Voz 1727 34:45 fines vamos a Cataluña donde hay movimientos eso dice La Vanguardia que publica hoy lo extremadamente tensa que fue ayer la reunión de la ejecutiva del P de Cat sobre la posibilidad de permitir la tramitación de los Presupuestos Generales

Voz 0027 34:58 dice que fue un debate tenso en el fondo y en las formas aunque asegura La Vanguardia que la estrategia definitiva se perfilará en Waterloo el lunes en un encuentro de Puigdemont

Voz 1727 35:07 Esquerra también lleva al extranjero su Ejecutivo

Voz 0027 35:09 se van a celebrar en Ginebra en los próximos días para que pueda participar allí Marta Rovira que está fugada en Suiza Iggy El Confidencial publica hoy que Quim Torra convocará elecciones tras el juicio del proceso si se veta a la investidura de Puigdemont intentarán Rey investir a Puigdemont o eso dicen está bien lo que es una excusa para justificar una convocatoria de elecciones anticipadas en otoño y sobre la brecha social en Cataluña a raíz del artículo de Miquel Roca hoy en La Vanguardia debemos reforzar la voluntad de convivir con la diferencia entre diferentes no será fácil pero aún estamos a tiempo más adelante será mucho más difícil

Voz 1727 35:47 pudo sino que se lo pregunten a los británicos la prensa de allí apunta hoy a que Reino Unido está tanteando la posibilidad de aplazar el Brexit ante el temor claro de que el acuerdo de salida no esté aprobado en su fecha a finales de marzo Rafa Muñiz

Voz 0027 36:02 se lo confirma al Daily Telegraph varias fuentes comunitarias que cuentan como Londres está tanteando cómo están las aguas en la Unión en caso de que Londres decida prorrogar su salida una idea que ha esbozado en la BBC la secretaria de Estado de Asuntos digitales Margot James

Voz 45 36:19 las paz

Voz 1727 36:20 también

Voz 0027 36:23 que hace que la única solución para evitar un Brexit sin acuerdo es extender el artículo cincuenta

Voz 0861 36:28 del Tratado de Lisboa en The Gardian

Voz 0027 36:31 dada Laborista Yvette Cooper escribe que un Brexit a las bravas sería un completo desastre y por eso ha presentado una enmienda al proyecto de ley de finanzas para que sea el Parlamento quien tenga la última palabra sobre si se aplaza no

Voz 1727 36:44 pues si alguna pista en la prensa estadounidense sobre ese discurso a la nación televisado que Donald Trump va a dar esta noche acerca del cierre del Gobierno por el muro con México

Voz 0027 36:54 pues para Julian Cenicero analista de la CNN el presidente va intentar utilizar su poder para aumentar la presión pública sobre el Congreso que pretende que financie el muro con México lo que según felices va a polarizar aún más al electorado el editorial del New York Times asegura que Trump quiere una gran suma de dinero para hacer frente a un la crisis humanitaria que él mismo ha causado irán a mil van columnista del Washington Post titula que Trump se está comportando como un niño de dos años el periodista compara las decisiones políticas del presidente con la conducta de un niño de esa edad explicada por un pediatra a esa edad a los dos años los niños tienen dificultades para decidirse su comprensión del mundo todavía es muy limitada y quieren cambiarlo todo algo parecido dice el columnista le pasa Trump primero sugiere un muro transparente y luego de acero dice que se va a ir de Siria pero al día siguiente llano Tram está viendo demasiada televisión gruta grita mucho concluye el columnista

Voz 1727 37:50 hoy precisamente Aimar el editorial de El País critica hoy los vaivenes de Estados Unidos con Siria

Voz 0027 37:55 sí dice la administración Trump muestra nuevamente su inconsistencia al affaire apresurados anuncios de repercusión mundial para tras revelarse simplemente sobre el papel sus graves consecuencias cambiar de postura añade el país sirias ha convertido en otra muestra de la caótica gestión política hay de comunicación de la que Trump ha hecho su sello personal

Voz 1727 38:12 qué lectura hace la prensa italiana Rafa del apoyo de Salvini de mayo a los chalecos amarillos franceses

Voz 0027 38:18 el Movimiento cinco Estrellas liderado por Di Mayo ha ofrecido a los chalecos amarillos una infraestructura informática para que se organicen como partido el periódico La Repubblica el periódico italiano cree que el vicepresidente de aquel país necesita recuperar la magia del cuatro de marzo cuando se celebraron las elecciones en Italia dice que el apoyo del movimiento a los chalecos amarillos no es suficiente para apaciguar el descontento general que existe en Italia la réplica desde París ha llegado esta misma noche desde la ministra de Asuntos Europeos francesa que ha pedido a Salvini Jedi mayo que antes de opinar aprendan a limpiar sus propias Casas

Voz 1727 38:56 y si ustedes son de los que se duermen en el metro o en el autobús de camino al trabajo en el coches pero que no sepan que Japón quiere poner remedio a la epidemia de insomnio que sufren sus trabajadores un trastorno que le cuesta a la economía nipona claros esto ciento treinta y ocho millones de dólares cada año

Voz 0027 39:14 una historia que leemos hemos hoy en The Gardian las grandes eh empresas están ofreciendo siestas en el trabajo para hacer frente a la falta de sueño de los japoneses que les están eh que les Lars japonesas más improductivos la empresa Next VIP por ejemplo ha instalado en Tokio varias salas para que sus empleados echen una cabezadita diarias sin perturbaciones sin ruidos y sin teléfonos móviles otras empresas ofrecen más dinero aquellos trabajadores que renuncien a hacer horas extra

Voz 1727 39:41 eterno ganó que les preocupa la salud y ojo a este dato que va a generar debate seguro en casa a esta hora del desayuno los usuarios de Facebook estarían dispuestos a pagar de media novecientos euros al año para mantener su cuenta

Voz 1161 42:23 partido en el que Marcelino vuelve a casa al Molinón en el que nunca ha ganado en sus cuatro visitas llega además en su peor momento en el banquillo valenciano después de que sólo haya conseguido en lo que lleva de temporada ocho victorias en veintiséis partidos oficiales cuatro de ellos

Voz 1727 42:35 la Liga según él lo único que ha variado en comparación

Voz 1161 42:37 la pasada temporada es la puntería de sus jugadores

Voz 4 42:40 ya la principal diferencia a estas alturas de la competición entre este año y el año pasado son veinte goles a favor en todo lo demás es un mejor Valencia o por lo menos igual

Voz 1161 42:50 son baja los lesionados Guedes cuando hubiera y se miden a un Sporting en el que su técnico Jose Alberto López da prioridad a la Liga sólo utilizará uno de sus habituales titulares el central Bin Barbie tras desde las ocho y media el colegiado navarro Undiano Mallenco hoy entre mañana y el jueves el resto de partidos uno de los de mañana será el Real Madrid Leganés en el que podría tener sus primeros minutos el nuevo fichaje Brahim presentado ayer hablaba sobre el momento del equipo situación del Real

Voz 48 43:13 si es que ha ganado tres Champions últimas tres años en cinco años cuatro Champions creo que no se ven dejó arrestó grandísimos jugadores porque son jugadores de talla mundial es Si yo ya he dicho voy a aportar en lo que pueda ahí intentar ayudar al equipo

Voz 1161 43:27 en la Liga anoche se completaba la jornada dieciocho en Primera Celta uno Athletic dos debutaba con victoria el nuevo presidente Aitor Erice Geely Rafa Alkorta en la dirección deportiva terminó satisfecho con el rendimiento del equipo y en el Larguero hablaba de los posibles refuerzos del mercado invernal

Voz 49 43:39 no con él pero es evidente que a poner fácil

Voz 28 43:42 a cualquier jugador de la talla de Ibai entonces y pero él tiene contrato con el Alavés tenemos cada con el entrenador de sus necesidades extremos una plantilla con veintisiete jugaba fácil pero evidentemente a todos nos interesa pues todos los jugadores que pueden jugar aquí de todos los que están ahí tanto en la pista nos encantaría tener a todos pero tampoco andamos muy sobrados

Voz 27 44:02 de la el Athletic sale del descenso metió al Villarreal

Voz 1161 44:05 al al que aventaja en dos puntos empatado diecinueve con el Leganés por los diecisiete del Villareal el Rayo penúltimo con dieciséis y cierra el Huesca con once tras dieciocho jornadas completadas también se cerraba anoche la veinte en Segunda con dos resultados Numancia dos Oviedo tres Rayo Majadahonda cero Las Palmas cero terminó ayer fue la primera jornada del campeonato en la que no actuó en ninguno de los partidos aunque siguen los ecos del penalti no pitado Vinicius en el Bernabéu ha señalado Melero López el responsable del bar en ese partido con él habló el ex colegiado López Nieto lo explicaban El Larguero fue pena al Tea Party te sorprende

Voz 4 44:35 qué Melero López todo lo llamaba desde el bar

Voz 50 44:38 hombre el arbitro micro de bar tiene que tener el cien por cien a él sí tiró la duda pues tuvo la decisión a la que el momento de de de no avisar al árbitro el está ganando su actuación de ayer fue una decisión que pudo ser mejor

Voz 1161 44:52 en Inglaterra sorpresa el líder de la Premier el Liverpool ya está fuera de la FA Cup eliminado ayer por el Wolverhampton también cayó hace unas semanas en la Copa de la Liga con el Chelsea del resto del Dakar arrancaba con victoria en motos y el segundo puesto en coches de Carlos Sainz a dos minutos del primer líder Nasser Al Attiyah uno de los principales rivales para la victoria final que hoy saldrá abriendo esta segunda etapa justo por delante del propio Sáinz en motos se imponía Joan Barreda es el primer líder poco más de minuto y medio de ventaja sobre el chileno Quintanilla es la primera española puesto XXXI algo más de doce minutos y medio y segunda etapa entre Pisco ciudad marcó una con trescientos cuarenta y dos kilómetros de especial y en baloncesto tenemos partidos en las tres competiciones europeas en la Euroliga dos partidos Olympiacos Baskonia ir Gran Canaria Real Madrid también Unicaja Estrella Roja en la Eurocup

Voz 1727 45:32 algo Tenerife informó habrá de John en la Champions

Voz 1727 48:02 diariodehoyporhoy del ocho de enero del año dos mil diecinueve escribe Rosa Monteagudo lleva ocho años en la Bolsa de profesores interinos ocho años se ha trabajado dos