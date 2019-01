Hoy por Hoy (08/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 días muy buenos días por qué ha elegido Vox las leyes de violencia de género como objetivo prioritario en España hablan de la nación hablan de la inmigración hablan de la agenda habitual del triunfalismo pero aquí ponen el acento en las leyes sobre violencia de género por qué poner en duda los dolorosos cuerpos amoratado moratones como el de la mujer que la policía de Murcia ha tenido que rescatar de dentro de un armario donde se había escondido tapada con mantas para que su pareja no siguiera pegándole acabamos de saber los Radio Murcia Ruth García la

Voz 1365 00:43 he encontrado la policía escondida en un armario bajo unas mantas y con lesiones en el rostro el mensaje difundido en Twitter se acompaña de una dramática fotografía de la mujer escondida en el armario en el momento de su rescate el presunto agresor ha sido detenido cuando estaba a punto de tirarse por la ventana de la vivienda porque

Voz 1727 00:58 ponen en duda esos moratones la tragedia que viven los hijos huérfanos maltratados ellos mismos porque negar el miedo a volver a casa sola tras una noche de fiesta hay tantos testigos médicos jueces trabajadores sociales vecinos amigos familiares que negacionismo en esto es mucho más difícil que en el cambio climático por ejemplo pocos asuntos han logrado un consenso de la envergadura que este en la sociedad española en la calle y en las instituciones Se aprobó por unanimidad la Ley integral en el año dos mil cuatro siguiendo recomendaciones de la ONU que una década antes se aprobó hace un año el pacto el Estado que actualiza esa ley con el apoyo de todos los partidos y la abstención de Podemos cada asesinato cada violación moviliza en la calle a miles de ciudadanos hombres y mujeres mujeres y hombres convencidos ya de que la violencia física es la expresión extrema de la desigualdad en casa y en la calle y el ocho marzo de este año del año pasado ya las españolas de todas las edades de todas las situaciones económicas y todas las creencias dieron un aldabonazo que recorrió el planeta con alegría con seguridad con determinación y hay hay está la respuesta a la pregunta es esa fuerza esa vitalidad del feminismo en España el objetivo de la campaña de falsedades y medias verdades Defar Folha que inunda nuestros Whatsapp en nuestras redes sociales sobre la negociación en Andalucía hoy el diario La Razón publica en portada citando fuentes de los negociadores del PP os se impone el sentido común o la testosterona frustra el cambio asistamos gobernar o no gobernar por testosterona

Voz 2 02:41 Pepa Bueno

Voz 3 02:50 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:59 este martes ocho de enero en Madrid en secreto así pretende cerrar hoy el PP el apoyo de Vox para gobernar Andalucía en Madrid el secreto y sin líneas rojas según Teodoro García Page

Voz 4 03:11 vamos con una actitud abierta con ganas de hacer cumplir el mandato que nos dieron los andaluces por tanto sin ninguna línea roja más allá de mejorar la vida de los andaluces

Voz 1727 03:23 pero incluso dentro del PP le recuerdan a la dirección de Pablo Casado que hay temas que sí suponen enormes líneas rojas Paula Prado es la portavoz del PP gallego

Voz 5 03:32 es lo que no se puede mezclarlo todo el debate sobre lo que es violencia de género y lo que es violencia doméstica ya está superado y que no lo haya superado debería remitirse a catorce quince años atrás para diferenciar lo que es violencia de género de lo que es violencia doméstica

Voz 1727 03:47 eso es lo que dice el PP gallego y atención a esta noticia que acabamos de conocer Pedro Sánchez el presidente del Gobierno confirma que lleva este viernes a Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado lo hace en una entrevista con la agencia Efe que enseguida ampliamos luto en Sardañola del Vallès en San Cugat en Cataluña en Barcelona de allí eran los tres montañeros muy jóvenes que han muerto con su guía en una montaña de Perú por una avalancha de nieve Aimar

Voz 0027 04:15 iban unidos por un acuerdo y cayeron todos por un barranco un amigo se salvó

Voz 1727 04:18 no pudo avisar de lo que había pasado está bien hago

Voz 0027 04:21 cuando el presidente de los guías de Perú Rafael Figueroa

Voz 6 04:24 el otro montañero esta en buenas condiciones está estable de Diego días de alta ya de la clínica no está recuperar doce

Voz 1727 04:34 sus a la huelga de Ryanair prevista para hoy

Voz 0027 04:37 los trabajadores serán más tiempo para negociar con la compañía

Voz 1727 04:40 y quiénes y se van a movilizar hoy también son los trabajadores tal

Voz 0027 04:43 con la empresa quiere cerrar sus plantas de Galicia y Asturias y amenaza con dejar sin trabajo a más de setecientas personas esos trabajadores y sus familias están viajando ahora mismo hacia Madrid llegando en autobuses para exigirle hoy soluciones

Voz 1 04:54 el Gobierno el Daily tela

Voz 1727 04:57 pero asegura que los negociadores de Theresa May para el Brexit han planteado aplazar la fecha prevista para el veintinueve de marzo

Voz 0027 05:04 ese diario británico cita a tres fuentes comunitarias distintas no hay todavía confirmación ni desmentido

Voz 1727 05:09 y en Estados Unidos Donald Trump viajará a la frontera con México para justificar la declaración de emergencia nacional e intentar conseguir los fondos públicos para su muro

Voz 2 05:20 los demócratas tienen que trama mientras esta noche la población cuando

Voz 0027 05:23 aparezca en televisión en su primer discurso a la nación desde que asumió la presidencia diga que el país sufre una crisis que justifica esa emergencia nacional

Voz 1727 05:30 en Francia las excusas minuto es sin duda el primer ministro Edouard Philippe anunció anoche que su Gobierno va a presentar una nueva ley para endurecer las sanciones contra quienes se manifieste sin haberlo comunicado previamente una ley diseñada para los chalecos amarillos y escuchen este inquietante proyecto que han empezado a probar in China uniformes inteligentes en los colegios para garantizar que los niños Aimar vayan a clase cuenta el diario

Voz 0027 05:58 al chinos son prendas con chips que GEO localizan a los alumnos y salen del colegio en horario de clase los uniformes mandan alertas a profesores padres con la ubicación el alumno también avisen si el Estudiantes se duerme en clase

Voz 1727 06:13 miedo Sampe El Valencia visita hoy al Sporting en partido de Copa en el peor momento de Marcelino

Voz 1161 06:21 después de que sólo haya conseguido en lo que lleva de temporada ocho victorias en veintiséis partidos oficiales según él lo único que ha cambiado con respecto a la temporada pasada es la falta

Voz 1275 06:29 puntería a la principal diferencia

Voz 7 06:31 estas alturas de la competición entre este año y el año pasado son veinte goles a favor en todo lo demás es un mejor Valencia o por lo menos igual

Voz 1161 06:40 partido de ida de octavos de Copa del Rey Sporting Valencia a las nueve y media para reiterar el colegiado navarro Undiano Mallenco

Voz 1727 06:47 ya antes de que las temperaturas se hundan al final de la semana todavía va a hacer frío pero un frío razonable Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:55 los días y sobre todo poco persistente porque como el tiempo será soleado en la mayor parte del país durante la tarde este frío quedará muy atenuado pero no ahora justo en estos momentos ser registran las mínimas en la mayor parte del país en Valencia seis grados de media cinco en Sevilla también en Barcelona tres en Madrid en algunos barrios velando débilmente en Bilbao ocho grados es que en el País Vasco también en Cantabria con el paso de las horas en el Alto Ebro y el resto del Cantábrico las nubes irán a más algunas lluvias pero débiles en el resto como decíamos muchas horas de sol máximas de diez a quince grados a la espera de este descenso más notable de temperaturas a partir de mañana por la tarde

Voz 1727 07:32 son las ocho y siete siete y siete en Canarias

Voz 0958 07:39 no importa si juegas por los treinta

Voz 1193 07:41 cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año

Voz 3 07:55 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya Paca de lounge

Voz 2 08:02 qué te importa rastreando por la aseguradora operadora siempre dicen que tenían el mejor precio

Voz 9 08:11 pero entre todos los mejores precios sólo uno puede ser el mejor mejor precio Ése es el que yo encuentro para Haití siempre siempre el mejor mejor

Voz 1 08:22 punto com ya están aquí los cien días

Voz 10 08:26 degenerando óptica con más de cincuenta mil gafas de marca con un cincuenta por ciento de descuento ven ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio General Óptica

Voz 2 08:37 a ver estuve el año pasado pero baste con el anterior aprender chinos

Voz 11 08:44 pues mira Hugo Chávez es y pruebas este año con un propósito más fácil

Voz 12 08:48 estrene aún sea León Dyson ahora más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color y mucho más por sólo catorce mil trescientos euros que es el momento de aprovechar este momento

Voz 3 09:01 en la Cadena Ser

Voz 1727 09:08 bueno lo veníamos contando en la Cadena Ser en las últimas horas el Gobierno tenía listos ya los presupuestos para llevarlos en cualquier momento a Consejo de Ministros podría ser incluso este viernes bueno pues el presidente del Gobierno confirma que sí que será este viernes en una entrevista en la agencia Efe Inma Carretero que dice Sánchez

Voz 0806 09:26 sí buenos días en su primera reunión del año el Consejo de Ministros este viernes once de enero va a aprobar los Presupuestos Generales del Estado así lo ha confirmado el presidente Sánchez en esa entrevista a la agencia Efe con este movimiento político el Ejecutivo toma la iniciativa e intenta marcar la agenda del nuevo curso la intención del Gobierno según asegura Sánchez es negociar con todas las fuerzas parlamentarias no sólo con los independentistas vamos a tender la mano a Ciudadanos el al Popular responde el presidente en esa entrevista en la que a la pregunta de si ha confirmado a los barones del PSOE que no habrá súper domingo electoral asegura Sánchez que el planteamiento de su Gobierno siempre ha sido a agotar la legislatura hasta dos mil veinte pero no confirma ni desmiente nada tampoco entra en el contenido del ven del documento de veintiún puntos que Quinto Real entregó en la Reunión de Pedralbes el pasado veintiuno de diciembre y no se pronuncia sobre si hubo o no delito de rebelión por parte de los políticos independentistas que están imputados por último el presidente critica a los populares por difundir un vídeo en el que se le desea la muerte y admite casos en la exhumación de Franco entre otros temas que se abordan en esa entrevista

Voz 1727 10:33 gracias hasta ahora hasta ahora para cuándo los independentistas catalanes tengan que tomar la decisión definitiva sobre la tramitación de las cuentas en Andalucía se habrá constituido el primer gobierno en la España democrática apoyado en la extrema derecha a pesar de las gesticulaciones todo apunta en esa dirección al menos un alto dirigente popular me decía anoche que todo va bien en las negociaciones negociaciones que se desarrollan en Madrid Adrián Prado buenos días

Voz 0019 11:00 hola buenos días aunque se decida el auto

Voz 1727 11:03 Gobierno andaluz Sevilla Diego Suárez buenos días

Voz 0502 11:05 buenos días Pepa pocos políticos han tenido una presencia

Voz 1727 11:08 ética más apabullante que Pablo Casado y su equipo desde que fueron elegidos en el mes de julio pero hoy para reunirse con Vox no quieren cámaras no quieren testigos no sabemos hora ni lugar del encuentro entre Teodoro García De Gea y el número dos de Vox Adrián

Voz 0019 11:24 sí es llamativo Pepa ninguno de los dos partidos confirman donde se va a celebrar la Reunión y a qué hora sólo sabemos que va a ser aquí en Madrid a lo largo del día

Voz 1727 11:31 así que cuando terminen los informarán probablemente

Voz 0019 11:34 través de un comunicado el caso es que ambos se sientan a negociar Nos dicen con actitud abierta sin límites previos para Vox la reunión de hoy es un paso importante querían sentirse integrados tener digamos pues su cuota de protagonismo en el proceso negociador ahora habrá que ver hasta dónde está dispuesto el PP para conseguir que la formación ultra respalde la investidura de Juanma Moreno los da Abascal no se conforman con las concesiones de los últimos días en el discurso de los populares sobre la violencia de género quieren también algún compromiso en materia de impuestos e inmigración en el PP sin embargo rebajan las expectativas diciendo que la de hoy es una Reunión meramente de trabajo van a apelar una vez más a la responsabilidad de Vox para que no bloquee el cambio de Gobierno en cuanto a los acuerdos si disposición para ello pero en el Parlamento que es donde dicen se pueden cambiar y mejorar las leyes ahora Pepa

Voz 1389 12:17 la pérdida de los populares es que la legislatura echan

Voz 1727 12:20 Mar Moreno Bonilla porque el probablemente próximo presidente de la Junta

Voz 0502 12:25 no compareció en público Diego si el PP andaluz que históricamente aspiraba a influir en el ámbito nacional asume da por hecho ya que el timón de la negociación está en Madrid Moreno Bonilla de momento no aparece incluso en el acuerdo del futuro Gobierno ultimado ya que haría presidente a Moreno con la vicepresidencia de Juan Marín quién asumiría también las competencias de regeneración democrática y el plan para desmontar los organismos autónomos lo que llaman la administración paralela de la Junta un gobierno con menos consejerías Pepa diez en el que el PP se quedaría con Hacienda y Sanidad y Ciudadanos con las áreas de economía empleo educación acuerdo muy avanzado pero con una gran complejidad técnica que según fuentes de Ciudadanos podría incluso hacer cambiar tanto el número de consejerías como qué partido asume las distintas competencias la presidenta del Parlamento Marta Bosquet abrirá el jueves las consultas a los grupos Si no hay novedad propondrá como presidente a Juan Manuel Moreno aunque a día de hoy Susana Díaz manifiesta su intención de presentarse a esa investidura que será el miércoles dieciséis de enero pero hoy en Andalucía todos están mirando a Madrid

Voz 1727 13:21 Diego Adrián seguimos informando

Voz 0019 13:24 hasta luego hasta luego con el PP de Casado

Voz 1727 13:26 asumiendo el lenguaje de Vox sobre violencia de género sobre feminismo en general las principales organizaciones de mujeres han decidido pasar a la acción movilizarse a partir de mañana Mariola el herido bueno

Voz 0259 13:38 días buenos días Pepa ponen en marcha el movimiento ni un paso atrás con el que se van a movilizar en la calle en redes sociales y con otro tipo de actos el primero mañana la presentación en más de veinte ciudades de un manifiesto en el que van a denunciar el discurso de los extremistas de Vox denegar la violencia de género de atacar a las mujeres de utilizar la mentira como estrategia ética y arma electoral pero el documento alertara también de que el PP y Ciudadanos tienen idéntica responsabilidad en este peligroso retroceso para las mujeres por aliarse con Vox para formar gobierno en Andalucía por hacer concesiones a sus pretensiones dando la espalda al obligado compromiso de la defensa de los derechos humanos y en este caso a los de las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia las feministas lanzarán también

Voz 1727 14:21 página web las protestas en la calle comenzar

Voz 0259 14:24 dan en Andalucía con una concentración ante el Parlamento en los próximos días pretenden que esa movilización social se mantenga en el tiempo ante las elecciones municipales autonómicas y generales porque dicen que los derechos y avances de las mujeres son intocables

Voz 1727 14:39 gracias Mariola y es que además de la opinión de cada cual está a la realidad que es tozuda desgraciadamente es tozudo hay que decir ojalá no tuviéramos que hablar de lo que vamos a hablar ahora en Alicante vamos conociendo detalles de cómo actuaba el grupo de hombres detenido en Callosa d'En Sarrià el que se investiga ya pues hasta cuatro presuntas violaciones distintas

Voz 13 14:58 cómo había sido tan cotizada la víctima no tiene recuerdo claro de los hechos de hecho para evitar empeorar su estado anímico su estado emocional yo le ha recomendado a la familia que no le den acceso al vídeo para no para no recordar realmente lo que sucedió ya sabe lo que es si un coche las imágenes

Voz 1727 15:16 es el abogado de la víctima de la violación múltiple en Nochevieja ya mencionado dos cuestiones clave en esta investigación primero los vídeos que grababa este grupo II los narcóticos investiga a cuántas mujeres pudieron agredir violar de la misma manera drogado las para poder abusar de ellas sin resistencia David Hermoso es el portavoz de la Guardia Civil en Alicante muy buenos días

Voz 13 15:39 hola buenos días cuenta supuestas agresiones

Voz 1727 15:41 por parte de este mismo grupo están investigando ustedes

Voz 13 15:44 bueno pues en principio en la que ya conocemos que la la agresión sexual hasta la mujer del diecinueve años durante la investigación pues han salido una un abuso sexual una en un intento de violación a una chica que ocurrió en octubre de dos mil dieciocho bueno pues a raíz de la investigación también ha salido dos nuevos casos que podrían haber participado estos cuatro estos cuatro hombres

Voz 1727 16:11 la investigación está recién iniciada ya me hago cargo pero por lo que han podido comprobar desde la Guardia Civil seguían siempre el mismo patrón de actuación

Voz 13 16:20 bueno de momento no ponemos tampoco asegura que siguieron el mismo patrón estamos estudiando y recopilando todos los detalles y bueno una una de las cosas importantes es conocer el análisis el resultado del análisis toxicológico para saber si efectivamente la víctima estaba estaba drogada o no entonces una vez que tengamos esos resultados no se podrá ir un poco más al detalle del modus operandi de está de estas personas

Voz 1727 16:48 temen que haya más mujeres que hayan podido ser víctimas de este grupo

Voz 13 16:53 sí efectivamente la investigación está hecho hemos hecho un llamamiento a cualquier mujer del entorno de pues de estas de estas personas que puede dar sentido haya podido vivir una situación similar en la que no recuerde que se haya levantado pues eh en un estado de embriaguez que ya no recuerde lo sucedido pues que se ponga en contacto progresivo

Voz 1727 17:19 y gente por su experiencia suele ocurrir esto que al hacerse público un caso mujeres que no han denunciado por miedo o sencillamente porque no han sido conscientes de de lo que les ha ocurrido se animen a denunciar

Voz 13 17:31 sí sí es habitual y no solamente en este ámbito de delito sino en otros muchos que por lo general tiene dudas de si va a valer para algo la denuncia Illa la que a nosotros nos ayuda bastante ese tipo de denuncias son que bueno sean difíciles de investigar pero sí que podemos ir conformando pues un círculo de detalles en alrededor de una persona o de un posible sospecha

Voz 1727 17:58 no es el trabajo de la Guardia Civil y hablamos con su portavoz en Alicante David Hermoso muchas gracias muchas gracias buenos días Manuel Jabois cómo estás qué tal Pepa buenos días así empezamos el año Jabois pues sí casi como

Voz 2 18:11 como los que acaban sí sí sí ricamente

Voz 1727 18:14 tengo un problema con este caso tengo un problema

Voz 1389 18:16 aunque estos presuntos violadores es les estemos llamando a los los estamos conociendo como una manada de Callosa yo sé que por un lado ayuda a situar el problema como lo que es es decir un problema un grave problema social y no un caso aislado pero no me quito la cabeza ese aire a franquicia y el hecho de que pueda haber por ahí cinco seis chavales creyendo será mana de su pueblo no violadores sino manadas que por ahí empieza la perversión conociendo ya por un lado a la mancha original tampoco descartó que uno de sus cafres reivindique el término ose vaya directamente a una oficina a registrar lo he visto de todo con su ex esposa

Voz 1727 18:52 de la impunidad en la que se deben sentir que se graban no son cometiendo un delito de esta magnitud

Voz 2 18:58 efectivamente porque tiene algo que ver tiene que ver con la exhibición también tiene que ver un poco la la la posición la jerarquía incluso de de la pandilla y por eso es vital la reacción a mí me me ha encantado me parece la única buena noticia de un caso así es una noticia importante

Voz 1389 19:14 es la reacción de la hermana de uno de los presuntos

Voz 2 19:16 que es no los encontró en el sótano abusando de de la chica agrediendo la llamó a la policía la desprotección de esta gente tiene que empezar donde donde las lealtades

Voz 1389 19:25 son más fuertes ellos se sentían seguros en el sótano de una casa porque se entiende que lo que ocurre en casa no sale de casa eso es lo que lo que enseña además el machismo y lo por eso ha sobrevivido durante tantos siglos porque ahí está la protección en la complicidad que necesitan tanto de hombres como de mujeres es simplemente la Familia la Familia no te toca bueno pues si hay un violador en tu familia viviendo en tu casa lo primero que hay que hacer es dinamitar esa familia Ése es el precio para que ese violador no acabe con las familias de los demás eso luego ya no ser cómplice de un delito que sí ha sido impune tantas veces como has dicho es precisamente por la enorme red de complicidades que tiene un abrazo

Voz 1727 20:00 son las ocho en Canarias

Voz 1275 20:09 Gutiérrez qué tal buenos días han bajado las temperaturas esta mañana en Madrid tres grados marca hasta ahora el termómetro de la red en la Gran Vía pero el bajón se deja notar sobre todo en el Valle del Tajo con valores negativos ahora por la mañana mediodía los termómetros van a subirse mover entre los catorce y los dieciséis grados en buena parte de la comunidad cielos despejados algo más de nubosidad esta tarde cinco años de lucha Joy vuelven a la calle los afectados por la venta de tres mil viviendas del Ivima a un fondo buitre van a concentrarse esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla contra el último movimiento judicial de la Fiscalía el Ministerio

Voz 1727 20:42 público ha cambiado de criterio impide ahora el juez

Voz 1275 20:45 Díez que archive la causa por la vía penal Montse González es portavoz de la asociación de afectados

Voz 14 20:49 no ponernos en la decisión de luego fiscal de querer archivar la causa penal por malversación y prevaricación de fondos públicos porque el fiscal anterior decía que había un montón de irregularidades en el proceso de la venta de las viviendas del Ivima de repente han cambiado de Stahl inste lo quiera archiva

Voz 1275 21:08 una petición que llega después de que el Gobierno madrileño el Gobierno de Ángel Garrido recurriera la sentencia que consideraba ilegal esa operación de venta que se ejecutó en tiempos de Ignacio González en todo este tiempo muchos afectados se han visto obligados a abandonar sus casas por la subida de los precios del alquiler a pesar de que buena parte de esos pisos están ahora vacíos

Voz 14 21:26 Nos dijeron que no iba a pasar nada que sólo cambiado al casero y tal y tal pero esto no ha sido verdad luego empezaron a hacer Press son para que la gente se pueda hay mucha gente que lo ha resistido la presión pues yo creo que de tres mil viviendas que eran a lo mejor quedamos no

Voz 1275 21:41 la concentración a las diez y media y el Ministerio de Sanidad a investigar la noticia que les avanzó ayer la SER la destitución en bloque de la Comisión de Docencia del Hospital Ramón y Cajal titulares con Virginia Sarmiento la Sociedad Española de formación sanitaria especializada denunció la situación ante Sanidad ya ha recibido respuesta se investigará el cese de esas veinte personas que conforman la Comisión la oposición en la Asamblea de Madrid de ella explicaciones y hablan de nepotismo de de redes clientelares niño que casi se atragantó el domingo en la cabalgata de Leganés está bien el pequeños atragantó con caramelo y el jefe de Protección Civil les salvó la vida lo desveló ayer el alcalde agradeció en Twitter su actuación las estaciones de esquí madrileñas cierran la peor campaña de Navidad de los últimos tres años la falta de nieve ha hecho Kenny Valdesquí nevó ni Navacerrada hayan podido abrir desde que empezó la temporada el pasado seis de diciembre en los próximos diez días tampoco se prevén precipitaciones y continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos cero negativo y A B negativos eh

Voz 0978 22:33 citan donaciones urgentes se puede acudir a donar a los

Voz 1275 22:36 puntos fijos de los hospitales públicos de la región y también al Centro de Transfusión

Voz 15 22:45 en Hoy por hoy

Voz 3 22:47 no fichaje de Real Madrid podría estrenarse ya mañana

Voz 1161 22:50 seis ante buenos días buenos días Laura Díaz presentado ayer y que hoy realizará su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros podría entrar en la convocatoria ante las numerosas bajas por lesión se perderán seguro la ida de octavos ante el Leganés Mariano Asensio Bale Llorente y Kroos con lo que Solari podría tirar en algún momento del malagueño Si hoy decide meterle en la convocatoria el jugador lo tiene claro

Voz 1727 23:08 claro que estoy preparado tengo muchísimas ganas de jugar hoy para eso venido también mañana el Atlético visita

Voz 1161 23:13 el Girona y el Getafe recibe al Valladolid además se completaba ayer la jornada veinte en Segunda con el Rayo Majadahonda cero Las Palmas cero horario Majadahonda es decimoctavo con sólo un punto más que el Extremadura que marca el descenso en baloncesto el Real Madrid visita hoy desde las nueve y media al Gran Canaria en la jornada diecisiete de la Euroliga sin Jaycee Carroll y el Fuenlabrada recibirá al billón desde las ocho y media en la décima jornada de la Champions FIBA

Voz 10 23:34 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta Emilio ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 16 23:43 soy veinticuatro vamos otra vez a las carreteras cómo está el ahora apunta DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días complicada la situación en este instante a las retenciones habituales los tramos de las rondas de circunvalación M cuarenta Yemen cincuenta hay que destacar tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en San Fernando de Henares y Canillejas la cuatro en Pinto y Getafe la cinco halal

Voz 1275 24:06 durante de Móstoles Majadahonda

Voz 16 24:08 en el Plantío en ambos sentidos hay densidad circulatoria en la A uno en Alcobendas Illa seis en Aravaca y complicaciones de salida también en la A tres en Rivas Vaciamadrid Ilha cuatro en San Cristóbal de los Ángeles pues ya sabemos todos en las carreteras vamos a las calles de la capital bate Ashton alcanza

Voz 1628 24:24 buenos días buenos días Laura que teníamos hace unos minutos un vehículo averiado un autobús en el lateral del Paseo de Recoletos ha sido retirado pero ha dejado retenciones en el Paseo del Prado sucede lo mismo en la salida por la A42 un vehículo averiado ha sido retirado pero ha dejado retenciones que va más allá de la Plaza Elíptica Santa María de la Cabeza en cuanto a la intensidad circulatoria destacar en este momento la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte o el recorrido en M30 Méndez Álvaro nudo de manos

Voz 17 24:53 Heras Figueres muy de ciudad pero también muy de viajar hay un coche igual que tú ibas a disfrutarlo sea cual sea próximo

Voz 3 25:02 Tina debate un Mercedes jaleados cientos de por doscientos treinta y nueve euros al mes con seguro garantía y mantenimiento incluidos disfruta del SUP compacta perfecto para la ciudad para salir de Mercedes vez Madrid la filial de Mercedes Benz España

Voz 0502 25:16 llevamos la estrella dentro novecientos catorce

Voz 2 25:18 dos mil cuatro en bricolaje por los precios termo eléctrico cincuenta litros de ochenta y nueve con noventa y cinco a sólo sesenta y nueve euros menos como rico rico

Voz 11 25:31 esta cita amparados dura horas pero los hay que te gusta venga a que estamos en rebajas

Voz 10 25:39 las rebajas de Plaza Norte dos de están hechas para que no te lo pienses sus marcas favoritas hasta un cincuenta por ciento más baratas venga vente Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete y diecinueve

Voz 3 25:52 cuatro pitadas tres atascos dos obras cuarenta y cinco minutos aparcando ya un sonríes

Voz 18 25:56 es el efecto Solidario del servicio post venta Citroën tu control gratuito de seguridad con nosotros y participa en la tercera edición de la campaña magia para los corazones

Voz 1321 26:07 proyecto a favor de menudos corazones Yebra cada día

Voz 19 26:09 tienes y servicios oficiales adheridos en Citroën punto es

Voz 20 26:12 Red de Servicios Oficiales Citroën de la como

Voz 2 26:14 Unitat de Madrid más de cincuenta y seis mil

Voz 12 26:17 casos ganados noventa y nueve por ciento de sentencias favorables mil millones de euros recuperados para nuestros clientes no son razones suficientes signos no reclama es cuánto gana llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 21 26:35 camino a casa tiene rebajas de hasta setenta por ciento en muebles y decoración hasta el veintiocho de febrero es tan bueno que te entran ganas de decir o a o incluso

Voz 2 26:48 camino a casa rebaje sin muebles y decoración hasta el veintiocho de febrero tu casa

Voz 22 26:54 debe hacerte feliz

Voz 1 26:56 este señor está

Voz 23 26:58 picando el tranquila Air servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 24 27:20 de once Vitra que tranquilo está

Voz 25 27:25 a Hamás en dos mil nueve pullitas las rebajas

Voz 26 27:29 has de Norwegian vuelos baratos a Islas Canarias Estados Unidos Argentina y sudeste asiático date prisa sólo tienes hasta el veintiuno de enero reserva Orain Norwegian punto com

Voz 1275 27:48 estos primeros días de dos mil diecinueve se representa en la capital en los Teatros Luchana la obra Princesas dos punto cero una obra dirigida a mayores de cuatro años que pretende romper con los estereotipos de género y educar a pequeños Iran

Voz 1727 28:01 es Javier Jiménez Bas la obra en de la forma más inesperada su creadora Irene Soler daba clases a unos niños de cuatro años

Voz 28 28:07 los cuando día haciendo una de mis clases alternativas teníamos que elegir los personajes y nadie cogía el personaje de la Princesa una niña que actuaba muy bien Le dije porque no lo quieres hacer tú me vino y al oído me dijo Irene yo no lo pudo hacer porque yo llevo gafas

Voz 2 28:23 con sus gafas interpretó a la princesa y así surgió esta obra en la que veras una princesa dos punto cero no vive en un castillo sino en un quinto sin ascensor en vez de perdices les gustan los macarrones con tomate

Voz 24 28:34 que no la dejaron ir a la escuela de piratas obligaron a ir a la escuela de princesas porque siempre quieren

Voz 1727 28:39 dejamos lo normal a los niños les divierte los padres los padres cómo reaccionan

Voz 28 28:44 se quedan pensativo yo creo que es como como si les diéramos un toque de atención de desde casa también tenéis que trabajar esto no ponerles los límites desde los padres no

Voz 2 28:53 obra acaba de ser prorrogada y se podrá ver todos los domingos de enero a las doce menos cuarto en los Lutxana

Voz 1275 29:06 hay les gusta más el cine que sepan que desde hoy la Academia de Cine proyecta los cuatro títulos nominados al Goya a mejor película desde este martes y hasta el próximo viernes son cool BOR

Voz 24 29:17 el hilo invisible de parte de tipo

Voz 27 29:29 anda anda

Voz 1275 29:32 la música para toda la familia en el ciclo de conciertos inversiones en Madrid actúan el domingo en el Circo Price

Voz 24 29:38 que a las doce del medio día las entradas a partir de diez euros tres grados hasta ahora en el centro de Madrid

Voz 27 29:47 en cada metro

Voz 1 30:02 hoy por hoy

Voz 2 30:05 con Pepa Bueno

Voz 1727 30:08 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1 30:10 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:15 los secretarios generales de CCOO y UGT UGT Unai Sordo y Pepe Álvarez se van a reunir esta mañana para decidir si convocan movilizaciones para forzar al Gobierno a que revierta ya los aspectos más dañinos de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones

Voz 0027 30:31 esas reuniones a las diez y media de la mañana poco antes estará aquí en Hoy por hoy el secretario general de Comisiones Unai Sordo también esta mañana se reanuda el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se convirtió en una estafa ruinosa para decenas de miles de inversores es probable que hoy mismo empieza a declarar el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato que ha pasado su primera Navidad en la cárcel y para el que la Fiscalía pide en este caso concreto cinco años de prisión por estafar a los inversores Amy Londres ni en Bruselas nadie desmiente esta ahora lo que publica el Daily Telegraph que los negociadores de Reino Unido para el Brexit han tanteado un posible retraso de la fecha de salida prevista para el veintinueve de marzo Griselda Pastor a estas alturas eso sí

Voz 0738 31:11 la posible exactamente si la prorroga es posible pero la decisión prevista por la ley el artículo cincuenta exige la unanimidad de los gobiernos no es automática y tiene además un problema temporal las elecciones europeas de mayo la opción de prorrogar la estudian los juristas de la Unión desde hace varios meses como hipótesis pero apuntan incluso la posibilidad de poder ampliar hasta julio cuando se constituya el nuevo Parlamento aunque el problema de fondo es muy político porque a nivel europeo lo que quieren es saber para que para que pediría Neil una prórroga lo que obliga a la premier británica a precisar qué opciones considera a ella que la pueden llevar a lograr el consenso ante su Parlamento

Voz 29 31:52 me he dedicado las tarde este mal hizo cuál es esta la hemos visto a los locos a las versiones originales las basada en hechos reales

Voz 2 32:00 dedicada a todas las familias que tienen un poco de Family

Voz 18 32:03 ahora y hasta el tres de marzo con Family nóminas descubre cómo conseguir un televisor Samson más información en Caixabank punto es Caixabank

Voz 30 32:14 no

Voz 2 32:18 y a esta hora la opinión

Voz 1727 32:19 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa Bueno

Voz 2 32:22 días a todos lo dijo Pablo Simón que su joven politólogo muy listo yo estoy

Voz 0502 32:26 de acuerdo con él cuando dice que la primera batalla de este año Macron electoral lo va a librarse para imponer el argumento de dicha batalla porque el argumento será ves

Voz 2 32:34 según múltiple pero no es indiferente que pivotes

Voz 0502 32:37 sobre cuestiones territoriales os sobre problemas sociales en el primer caso llevan ventaja las derechas el segundo las izquierdas la primera opción es la más probable porque la segunda la social sólo se activa de verdad cuando actúa contra un Gobierno como los chalecos amarillos en Francia es muy tibia cuando es un Gobierno el que la promueve lo que ocurriría en nuestro país aparte hay que contar con el efecto en cada bloque de lo que los propios partidos consideran sus malas compañías Vox para la derecha el independentismo para el Izquierda porque ambas son a la vez acelerador freno necesarias para la victoria pero rémora para conseguirla hoy el apoyo del independentismo pesa como una losa en Sánchez IU también hoy para Casado y para Rivera Bosch es un gran dolor de cabeza en Andalucía vemos que los acuerdos casi vergonzantes se hacen a escondidas y en mayo ese dolor de cabeza lo será en toda España pero a las puertas del gran serial electoral yo me pregunto sobre el famoso control de los tiempos ese del que siempre

Voz 31 33:34 de alardean los que gobiernan estará

Voz 0502 33:37 vendido Sánchez de no haber cumplido su palabra y haber convocado elecciones a los tres meses de llegar a La Moncloa lo que siempre creí que debía hacer reconocerá que con el paso de los meses además de estabilizar ni un poco la situación sus opciones ha menguado y las de la derecha han crecido

Voz 1 33:58 cuántos pares de zapatos tienes

Voz 0530 34:00 uno es de este momento ven a las rebajas de multi ópticas lleva te unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en la rebaja este multi ópticas

Voz 3 34:19 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido lo veinte y dos mil seiscientos veintinueve asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido doce hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día muerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 2 34:57 buenos días verdad que equivocarse es de humanos pero no

Voz 32 35:00 podrías equivocar te pensando que el mejor seguro es el más caro que no cunda el pánico vamos que si te has equivocado como yo ahora pues la solución que tienes que hacer Mutu arte que es a la mutua y hacer lo mismo pero por lo menos dinerito lleva te cualquiera tu seguros a la mutua te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mutuo apuntó es vamos motu ATI hoy

Voz 1727 35:32 y en el primer martes del curso político reanudado con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días hola Pepa buenos días Joaquín Estefanía junto a la directora del país buenos días

Voz 0958 35:43 buenos días Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la gente

Voz 1727 35:45 tributaria buenos días muy buenos días y con el PP que ha sido un partido de gobierno que ha gobernado muchos años en esta democracia el PP que votó la ley integral de violencia de género en el año dos mil cuatro el pacto de Estado hace un año hay un consenso sólido en la sociedad española en este tema y que sin embargo Lucia parece haberse dejado arrastrar por doce diputados del Parlamento andaluz en una cuestión muy sensible como ésta tan sensible que desde Galicia pues el poderoso PP la llegó empiezan a matizar

Voz 24 36:15 vamos a ver yo creo que en las últimas horas diría yo minutos hemos días en los últimos minutos

Voz 1321 36:26 la dirección del Partido Popular da la da la sensación a priori que de alguna manera más hay un arrepentimiento en relación con lo que se hizo la semana pasada no me extraña no me extraña porque creo que la la la decisión de la dirección del Partido Popular ha de asumir en fin en el transcurso de unas pocas horas una petición por parte del partido Vox que era una petición que obligaba al Partido Popular a desdecirse de su posición política contundente y absolutamente firme en el tema de la violencia de género ha suscitado en el Partido Popular una gran preocupación y una gran inquietud interna y sospecho que la dirección del Partido Popular se ha dado bastante cuenta de que de de esto no claro que el Partido Popular es decir la el partido Vox el el la noche electoral de las de las elecciones andaluzas lo que dijo es que ellos no querían nada que de eso sólo querían echar al Partido Socialista de la Junta y que ellos votaba en lo que se les pusieran pero claro con el paso de los días como fin están teniendo un protagonismo político absoluto en esta semana en estas navidades esta es la verdad ellos ha marcado la agenda Ésta es la verdad nos parezca bien no nos parezca mal es la verdad entonces bueno yo creo que es tan crecidos en este momento están crecidos desde que el Partido Popular con una facilidad pasmosa o la diré mejor dicho la dirección del Partido Popular en mi opinión con un poquito de bisoñez política de fin de inmadurez política pues asumió desde el minuto uno por otra parte asumió que porque realmente no hay votos para cambiar esa ley ni el Parlamento andaluz puede cambiar la ni siquiera en el Congreso de los Diputados con lo cual pienso que lo que han hecho es simplemente engordar de las expectativas del partido y ahora ahora están ante el escenario de qué hacer con esa situación y no sé cuál será el resultado de Straw

Voz 1727 38:54 Joaquín

Voz 0958 38:55 los sondeos privados que están saliendo todos los sondeos excepto el CIS estando

Voz 2 39:01 dando una subida en algunos casos espectacular a a Vox de la nada algo no

Voz 0958 39:09 que recuerda en algunos casos lo que sucedió con con con Podemos en el año dos mil catorce y yo creo que eso es lo que está cambiando lo esas expectativas son los que están cambiando un poco el panorama porque esos mismos sondeos lo que dicen es que estás viendo Vox pero que está bajando mucho el PP que es creo que no nos tenemos que olvidar la gran paradoja de lo que está sucediendo estos días es que el PP puede presidir la Junta de Andalucía después de una debacle electoral en las elecciones en las elecciones andaluzas no entonces yo creo que esta situación es la que está generando una especie de pánico de pánico escénico en en dentro de dentro del Partido Popular o en amplias capas del Partido Popular para para no poner a todo el mundo hervir los sitio hacer excepción de hoy comentabais de Galicia aire otros ir y otros Borja eso eso eso eso es caro es que ese pánico viene dado por el hecho de que si Vox empieza a exigir es decir se puede puede exigir acabar con algunos de los consensos básicos en los que ha participado el Partido Popular en estos últimos cuarenta años es decir después de la ley de violencia de género que va ir que que iban a exigir que va a ocurrir con esa idea fuerza de de de Vox sobre a acabar o limitar el poder de las autonomías en un momento en el que el el el lío el el lío territorial está situado en otros en otros lugares soy yo creo que esto es lo que yo creo que explica un poco esa situación incómoda de la que hablaba lucía hace un momento sí que puede hacer que varíen las posiciones del Partido Popular en nuestro varíen la sensibilidad

Voz 31 40:45 el no nació yo creo que si recordamos que lo que pasó en dos mil quince elecciones municipales en Madrid Esperanza Aguirre se lanzó en tromba excesivamente en tromba contra Manuela Carmena para no pocos analistas políticos ella fue la culpable de que Manuela Carmena gobernara ganara gobernara en Madrid no yo creo que se está repitiendo el error en relación con Vox es decir Vox seguramente estaba en una tendencia alcista después del éxito que ha tenido en Andalucía pero entre todos parece ser que estamos dispuestos a que esa tendencia alcista a redoble su intensidad no eso en primer lugar segundo lugar estoy de acuerdo con conocía en la bisoñez de los negociadores el Partido Popular que tenían que haber aguantado el pulso debo dejar pasar

Voz 1321 41:31 estarían ahora en esta situación veinte años

Voz 31 41:33 perdón no para también es decir yo creo que se está criminalizando una excesiva en exceso de lo que se escucha yo no conozco su programa ni tengo mucho interés en conocerlo pero reformar la ley de violencia de género no quiere decir estar a favor de la violencia de género quiere decir está a favor de la reforma de la regulación hombre yo creo que eso no es en sí mismo criminalizable no claro al criminalizar excesivamente a la posición débil o endeble o bisoño del Partido Popular se encarece el coste político de que acceda al Gobierno bueno pues puede tener una intencionalidad política no pero lo que más me preocupa es lo que ha dicho al principio entre todos vamos a hacer que que la tendencia alcista de de de Vox redoble

Voz 1275 42:14 Zidane cuando dices entre todos dices por el protagonismo que se da en la negociación del Gobierno andaluz el puerto

Voz 1727 42:19 lo mismo que está teniendo en los medios

Voz 1275 42:22 cuando dices entre todos cita incluso excesiva criminalización o la criminalizan bueno es que yo por exclusión

Voz 1321 42:27 yo yo yo francamente no yo no voy a restar importancia al fenómeno de Vox por supuesto que la tiene pero me parece que aprecio un pelín de histeria en este asunto francamente tienen doce diputados en el Parlamento andaluz que está muy bien oye y que además entonces diputados de los que dependen que Partido Popular y Ciudadanos puedan gobernar Andalucía que no digo que no ahora tanto yo hay hay que hay hay enlazaría con lo que ha dicho Ignacio tanto para hacerle caso como para combatirla combatir a Vox y en fin habrá que tener y habrá que que que actuar de una manera razonable y sensata que es lo que exactamente Vox en este momento no está haciendo porque el problema de Vox no es sea no no es ni siquiera su radicalidad de digamos retórica el problema de su programa es que su programa contempla el fin de algunos consensos que el Partido Popular no puede abandonar sin negarse a sí mismo sin negar su historia sin negar su historia reciente entonces popular no tiene muchas posibilidades de asumir ciertos por qué hemos llegado a esta situación pues en mi opinión porque se hizo un análisis en mi opinión muy apresurado de las elecciones andaluzas el el concepto centro derecha que se ha ido acuñando estos días como una alternativa al Gobierno del PSOE Iker algunas encuestas de ámbito privado se dice el centro derecha alcanzaría oiga qué centro derecha son tres partidos no es un partido y además es es muy dudoso incluir en la categoría de centro derecha a Ciudadanos por ejemplo que lo que está que lo que ha hecho que lo que hizo en Andalucía es pegarle un bocado a los votos del Partido Socialista y que lo que está haciendo es intentar hacer frontera con el Partido Socialista por el centro izquierda es decir no se puede establecer el centro de qué pasa cuando cuando cuando uno establece que dentro de ellas una categoría pues pasa que pasa lo que está pasando hoy que a tres partidos que cada uno de los partidos tiene sus estrategias que el partido Vox está crecido por el protagonismo que entre todos estamos dando y que además ninguno de los partidos tiene más camino que aceptar el partido no tiene más camino que aceptar la investidura de Juanma Moreno au sino que hace nuevas elecciones no puede hacer eso es decir

Voz 0958 45:20 claro que no puede hacer es Lucía porque no puede hacer

Voz 1321 45:23 pues no sé porque yo creo que correría

Voz 33 45:25 comunidad de me parece tendrán que aprender a hacer política estos de Vox también

Voz 34 45:30 demuestra utilidad de haberle votado sea yo creo que demostraría Vox aunque no tan lejano a verlo porque no

Voz 0958 45:36 creo que lo que ha pasado es que hemos cambiado el concepto ahora estamos hablando de centro derecha pero antes el centro derecha ante la valor del centro reformista decir y hablábamos

Voz 1321 45:45 yo popular pero claro es que paraíso popular todavía

Voz 0958 45:48 es la el eje fundamental de ese tripartito no es decir ir partido el Partido Popular es hace es que está en el desde el principio de la Transición ejerciendo el mitin El mito de Sísifo es decir sube la montaña sube la montaña para olvidar las posiciones de derecha en franquistas con las que se inició Leo hace cuarenta años hacia el centro cuando está llegando vuelve a se vuelve a caer es decir vuelve vuelve a empezar es decir en posiciones de derechas claras que son las que en estos momentos tiene no el problema en mi opinión no son los doce diputados que ha conseguido dos en Andalucía que el problema es que las expectativas de que puedan conseguir más diputados en otro par de problema en Madrid por ejemplo lo más te va a pasar en Madrid no expectativa

Voz 1321 46:31 de dónde de quién

Voz 0958 46:34 expectativas de Vox las expectativas basadas en que bueno en todos esos sondeos en un ambiente que se que se Pal en un ambiente que se palpa que se palpa

Voz 34 46:45 pero que se crea en parte claro cuando uno está acuerdos ya que todo pero no nosotros yo también

Voz 1727 46:51 bueno sitio un partido de gobierno del poderío que que tiene todavía el Partido Popular y que ha tenido desde luego en este país con la implantación territorial que tiene con el pasado reciente que tiene en veinticuatro horas le compra el discurso y el lenguaje un asunto con un consenso tan sólido como el de la violencia de género el peligro y el protagonismo se lo dan los medios lo está dando el principal partido de la derecha de España

Voz 31 47:13 a unos días antes unos días antes se produce la selecta la votación para elegir la Mesa del Parlamento andaluz Bosti tiene un representante el tercer secretario que es lo que por el espíritu de reglamento del con de de la Cámara andaluza y por la matemática electoral le correspondía ni más ni menos cómo está tratado el tema como si hubiera sido una concesión de del PP de Ciudadanos de una victoria de Vox este órgano es que eso es lo que le correspondía lo contrario nivel un escándalo porque una querido estar él vale claro como lo hemos trató entre todos eh como usted trato entre todos el tema pues de forma incorrecta indebida y eso a Vox la parecido eficiente ha dado la imagen ha creado un ambiente de una victoria de Vox que no es tal Victoria era lo que en sentido democrático por matemática electoral estrictamente

Voz 1321 47:59 lo que hay que añadir una cosa Ignacio que Vox en realidad es una escisión del Partido Popular

Voz 31 48:03 además lo cual quiere

Voz 1321 48:06 es que el líder de Vox Santiago Abascal que dejó el Partido Popular por no estar de acuerdo con la línea política de Mariano Rajoy en este momento tiene que estar encantado de haberse conocido porque habiéndose ido del partido popular resulta que luego ahora el Partido Popular está asumiendo o la dirección mejor dicho la dirección actual desciende el partido está asumiendo sus posiciones políticas las siendo él digamos alguien que se fue que ese fue además dando un portazo y con muchísimas críticas a amigo

Voz 1727 48:37 precio discutible como todos lo peligroso para la sociedad española

Voz 1321 48:40 que un partido