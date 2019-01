Hoy por Hoy (08/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno el Gobierno va a presentar los presupuestos generales del Estado en el Consejo de Ministros de este mismo viernes lo ha confirmado esta mañana el propio Pedro Sánchez en una entrevista con la agencia EFE

Voz 1722 00:33 el tratamiento el Gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día once de enero el próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance continúe avanzando

Voz 1727 00:47 Sánchez que va a tender la mano a todos también a Partido Popular y Ciudadanos de cara negoció

Voz 0027 00:52 las cuentas públicas Aimar Sánchez también ha criticado a Pablo Casado y Albert Rivera por buscar alianzas con la ultraderecha para descabalgar al PSOE en Andalucía dice el presidente del Gobierno que el PP está renunciando a ganar elecciones está ligando su futuro político al de la ultraderecha sobre Cataluña ha pedido Sánchez que la propuesta para solucionar la crisis salga de la propia sociedad catalana quiénes Júzcar perpetuar un ciento cincuenta y cinco dice Sánchez sólo están buscando perpetuar la crisis catalana y además confirmar el presidente que España presentará sus planes de contingencia ante un Brexit duro antes del catorce de enero que es el lunes que viene tenemos noticia en Alemania el líder del partido ultraderechista Alternativa por Alemania en la ciudad estado de Bremen diputado nacional también de ese partido está herido grave tras una agresión brutal se investiga si detrás de ese ataque de hace sólo unas horas hay un móvil político corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 01:42 tres personas no identificadas han atacado esta noche a Frank magnitud diputado del Bundestag y líder del otra derecha en Bremen en el centro de esta ciudad iban con la cara cubierta y le golpearon con una barra de madera dejándole inconsciente para una vez en el suelo para darle en la cabeza un obrero de la construcción intervino yp pudo parar el ataque el diputado se encuentra herido grave y la policía sospecha que el ataque responde a motivos políticos

Voz 0027 02:06 en España acabamos de hablar en Hoy por hoy con el portavoz de la Guardia Civil en Alicante a raíz de la detención de los cuatro supuestos violadores de una joven en Callosa d'En Sarrià confirma que se investiga a estos mismos jóvenes por su posible relación con al menos otras tres agresiones a mujeres David Hermoso no descarta incluso que pueda haber más

Voz 5 02:23 hemos hecho un llamamiento a cualquier mujer del entorno de pues de estas de estas personas que puede dar sentido haya podido vivir a una situación similar en la que no recuerde que se haya levantado pues en un estado de envía de esto que ya no nos recuerde lo sucedido pues que se ponga en contacto Civil

Voz 0027 02:46 aquí el presidente de la Federación Catalana de alpinismo dice que el cambio climático está haciendo más peligroso este deporte de aventura incluso para los montañeros más experimentados Jordi Merino lo acaba de asegurar en Cataluña a raíz de la muerte en Perú de cuatro alpinistas tres de ellos España

Voz 0931 03:00 les es imposible que un día es imposible que pueda encontrar pasa en Sudamérica pero también por ejemplo en Chamonix en los Alpes aunque hagas el estudio del nivel de la nieve es muy complicado porque hay una capa debajo que no está compactada esta capa hace que la primera arrastre todo el hielo las piedras todo lo que lleva al terreno y tocayo que T

Voz 1727 03:31 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias en el capítulo de hoy

Voz 6 03:36 el secretario general del PP se reúne hoy con su homólogo

Voz 0137 03:38 ex para conseguir su apoyo a la posible investidura de Juan Manuel Moreno bueno

Voz 7 03:41 ella espera mientras tanto puerta el señor debo no proponen Juanma Moreno Susana vías puede ser presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 8 03:57 va a cambiar ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos de parque

Voz 0027 04:00 hola para contentar a vamos

Voz 8 04:03 la actitud abierta pues si sabrá

Voz 7 04:09 que es un peligro público el despilfarro del señor Torra en estos viajes al extranjero para ir hablando mal de España hay para ir haciendo propaganda Puxeu

Voz 4 04:31 puramente ese la situación que vive el país no fuera accionado fuera normal por la agenda Paul seguramente sería o no

Voz 9 04:42 espera no es normal el hecho de que haya

Voz 1727 04:45 parte del gobierno en el exilio

Voz 9 04:47 por llaves

Voz 3 04:57 gastos que desorbitados impropios

Voz 1727 05:25 después de muchas idas y venidas de mucha especulación decíamos ayer en la Cadena Ser el Gobierno tienen los presupuestos preparados para llevarlos a Consejo de Ministros en cualquier momento bueno pues F nos dice que ese momento es este viernes Fernando Varela presidente de Efe buenos días compañero

Voz 11 05:42 hola buenos días Pepa te puedo seguir tutelando no hombre pues como has visto al presidente del Gobierno Fernando

Voz 12 05:52 bueno como tú has dicho en titulares es la presentación de los presupuestos de lo que ocurre es que no explica lo siguiente que es con qué mayoría y con qué apoyos pienso sacarlo adelante pero lo que sí transmites desde dos sin decir qué fecha piensa como

Voz 13 06:08 estas elecciones es su intención de Inca

Voz 12 06:10 sentar a agotar la legislatura yo creo que en lo que trasmite también es la idea de que sí que es posible tener ese apoyan los Presupuestos al menos el primer trámite totalidad calculando el trámite parlamentario eso al menos nos permite si hay descartando meses quizás hasta me súper es domingo de junio dignos como mínimo a otoño de este año

Voz 1727 06:35 es decir que aunque no tenga Presupuestos si nadie presenta una enmienda a la totalidad tramita puede encargarse en el mes de septiembre octubre esa convocatoria electoral este sería

Voz 1321 06:46 un poco el el plan no estoy

Voz 1727 08:39 adiós dice Fernando García tú conoces también al presidente del Gobierno y transmite optimismo claro Ignacio una cosa es presentar los presupuestos este viernes otra cosa es salvar el trámite puede ocurrir no que se salve el trámite que efectivamente se discutan en el Congreso y otra distinta aprobarlos

Voz 14 08:58 mil lo que me llamó la atención es que con eso se podría llegar hasta otoño no parece que el objetivo es llegar hasta otoño llenazo con la reflexión de Iñaki Gabilondo que me pareció magnífica no es más allá de de otra cuestión decía Iñaki Gabilondo que no tienen ni siquiera el propio Pedro Sánchez le conviene la política de prolongarse de cualquier manera en el Gobierno como está prolongando no la reflexión de Gabilondo ha sido para mí tremendamente certera en ese sentido no entonces me llamó la atención eso que bueno si consigo que efectivamente no haya no triunfe la enmienda a la totalidad empieza la tramitación y con eso tiro hasta otoño hombre es un

Voz 1321 09:37 no sé que es una reflexión un poco a poco

Voz 1727 09:41 poco ilusionante vaya claro esquí el resultado electoral andaluz que ha tenido la la en fin ha tenido la consecuencia dramática para para el socialismo de de tener la posibilidad cierta de perder el poder por primera vez sin embargo con esta composición que ha dado para la mayoría de la del centro a la extrema derecha el resultado es que no estamos hablando de la fragilidad el Gobierno claramente no hay de qué hablamos de los presupuestos como un puro trámite pero eso está ahí también Llanos decía Fernando es que Ciudadanos se juegan mucho en este viaje hizo lo que se juega Ciudadanos puede cifrar el PSOE su expectativa de de mejora en unas generales o no

Voz 1321 10:21 bueno yo creo que de momento de Ciudadanos en en en las negociaciones de Andalucía está sabiendo mantener su posición a mi juicio mucho mejor que el Partido Popular es decir desde el minuto uno ciudadanos dijo no vamos a negociar programática mente nada con Vox para la investidura la si quiere que sumarse bien y sino pues nada bueno que es una posición política que me parece coherente con sus postulados y lo que desde luego no está manteniendo el Partido Popular hombre yo creo que el el el el este estamos en una en una etapa llevamos desde el año dos mil quince en una etapa en una campaña electoral permanente todo el rato contándonos no en encuestas son elecciones los partidos políticos contando sea eh yo tengo la sospecha de que el presidente Pedro Sánchez ha ha retrasado la presentación de las presupuestos hasta enero precisamente para para ajustar su propio calendario de permanencia en la Moncloa cosa que hace seis meses podía ser o cinco meses podía ser tan bueno pues un un asunto discutible razonable pero que creo que a estas alturas me parece claramente le perjudica por qué pues porque es la única en fin la única potestad la potestad más importante que el presidente Sánchez tienes la disolución la lección política más relevante que tienen en sus manos no la la la la convocatoria anticipada de la disolución de las Cámaras ir realmente él mismo se está quedando se está estrechando el desfiladero se está quedando sin calendario para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas sin calendario prácticamente al presentar en enero gana tiempo si se si efectivamente se dejan tramitar son

Voz 1727 12:32 dos meses luego ya no puede convocar elecciones

Voz 1321 12:35 es una vera luego ya no puede convocar elecciones en mayo porque hay elecciones luego tiene que esperar hasta septiembre octubre

Voz 0958 12:41 sí otro otro foco de atención no decía Fernando area que el presidente estaba tenían hacía mucha mucha insistencia en situar a Ciudadanos en el otro en el otro bloque no pero eso genera también contradicciones en el seno del partido socialista es decir que hay una esa es el centro del Partido Socialista una cosa presidente y otra cosa son los barones del partido socialista que tienen elecciones el veintiséis de mayo y que ven que su posible aliado estratégico para luego gobernar a posteriori es precisamente ciudadanos Hinault otras en otras fuerzas políticas hay una contradicción ahí fuerte es decir para completar L completar

Voz 15 13:26 el el esquema del que estamos del que está

Voz 0958 13:28 hemos hablando no y luego lo que se manifiesta de lo que he visto o de lo que habéis comentado de las de la entrevista con el con el presidente también hay una cosa que decía aquí esta mañana que es bien interesante no que es que hice lo ponían palabras de Pablo no no es decir la lucha en estos momentos por el relato es decir cuál va a ser la polémica principal el debate principal en este país y a partir de en el año dos mil diez

Voz 0697 13:56 en las semanas no va a ser la bueno pero bueno pues hay una muy centrada Andalucía va a determinar mucho ruso

Voz 16 14:04 ya veremos cuando empieza el juicio en Cataluña que es lo que determinará la

Voz 1727 14:07 a él también claro

Voz 0958 14:10 a pesar de lo que en cada uno quiera donde quiera poner el foco está los hechos y los hechos no y los hechos son muy significativos por eso

Voz 1321 14:18 nadie tiene el control de la agenda

Voz 0958 14:22 pero por eso presentar presentar los presupuestos del Estado en el en el Consejo de Ministros del próximo viernes es decir tiene un sentido además de eso no que es intentar hablar de economía hablar de la agenda social en vez de hablar tanto de Cataluña además de del presupuesto los presupuestos generales del Estado sabemos que la ministra de Economía va a presentar próximamente no sabemos cuándo un programa un plan es un un plan económico a medio plazo en el que en el cual va a establecer un poco cuál es el proyecto económico de los socialistas en los próximos años que reformas estructurales son las más significativas qué prioridades tienen esa reforma Urbaser antes la reforma tributaria que la reforma sobre la transición energética o va a ser o las pensiones o la reforma laboral o que cuando se va a hacer la vemos ese es un intento que que hace el Gobierno para establecer el relato en estos en estos aspectos que no tienen que ver nada con los aspectos identitarios ver lo que pasa es que efectivamente dentro de unas semanas va a comenzar el el el el proceso en el Tribunal en el Tribunal Supremo y eso va a cambiar otra vez el esquí

Voz 1727 15:35 bueno claro vivimos la paradoja de querer escapar Nos todo el rato de esta agenda de el furor y la la furia claras dos cosas eh querer escapar pero cuando se plantean temas de fondo decimos bueno es que este Gobierno está en precario efectivamente tan inestable con un horizonte tan incierto que cómo vamos a hablar de los asuntos de fondo y así nos va la vida no decimos

Voz 0697 15:59 no no podemos estar solo en el ruido hay que ir

Voz 1727 16:02 los temas de fondo vamos a los temas de fondo no los temas de fondo porque efectivamente porque tenemos un Gobierno sostenido por el ochenta y cuatro digital

Voz 0958 16:09 más de fondo que se han aprobado que se han aprobado en este tiempo es decir y de los que no hablamos el salario mínimo y las pensiones en la subida del sueldo de los funcionarios de todos está ocurriendo al mismo tiempo y supo tengo yo que también Per mea en esos en esos en esos colectivos ni pensaba en eso cuando

Voz 1727 16:26 Lucía apuntaba que efectivamente la mayor prerrogativa que tiene un presidente del Gobierno es la de decir hasta aquí ha llevado esta legislatura disolver y convocar pero también claro el mayor poderío que presidente el Gobierno sigue gobernando porque llevamos efectivamente desde el catorce El permanente campaña electoral es que el Gobierno tiene que gobernar tiene que gestionar los recursos públicos El ministro británico para el Brexit acaba de negar que le hayan planteado los negociadores europeos un aplazamiento de la fecha de salida como venía contando esta mañana el Daily Telegraph por cierto entre los planes del Gobierno Joaquín el plan de contingencia

Voz 0958 17:04 de veces un Brexit duro sí

Voz 0958 22:40 ahora yo creo que la prioridad de ser Europa justamente lo que está ocurriendo aquí en España ya ha ocurrido en otros en otros países en la primera parte de este programa hemos hablado de la capacidad de contagio que tiene Vox sobre las ideas y los valores del Partido Popular esto está ocurriendo ya desde hace algún tiempo en muchos países europeos hay más si hay más de media docena de países europeos en donde la extrema derecha está gobernando o está facilitando que gobiernen los conservadores esto no es una por eso cuando se dice que Ciudadanos puede ser castigado en el Parlamento Europeo por sus socios del del del del grupo liberalidad es es que es casi casi con seguridad eso no se va a producir porque eso ya está ocurriendo en otros en otros países es en en y en Italia es tango

Voz 29 23:30 Fernando los partido con un partido de ultra no en en Austria

Voz 0958 23:36 ya están gobernando los conservadores con el partido de la con el con un partido de extrema derecha en los paraísos en los países nórdicos en Dinamarca y Finlandia han facilitado los gobiernos partidos de extrema derecha no sabemos qué va a pasar en Suecia que siguen sin gobierno

Voz 0697 23:53 solamente a ver qué ocurre si los no

Voz 0958 23:55 por eso es lo que ocurrió lo que ocurría hasta hace un mes y pico en Bélgica lo que ha ocurrido en Holanda todo eso está ocurriendo

Voz 1727 24:03 hacía yo en un recorrido interesante Carlos ya conocen el periódico en el país

Voz 0958 24:06 esto supone que el conoce muy bien lo que está ocurriendo no bueno dice estuco

Voz 1727 24:11 los blanqueadores deciden de eso son los frágiles

Voz 0958 24:14 la es primero hay una fragilidad una fragilidad política importantísima y luego están las facilidades económicas que poco a poco empezamos a verlas con más detenimiento de lo que la veíamos hace unas semanas hace unos meses no la semana pasada no sé si es que Apple la empresa que no es lógica se pegó un bofetón en la impresionante la bolsa porque iba a vender mucho menos de lo que tenía previsto en China en China en estos momentos se está creciendo parece o parece que está creciendo mucho menos de lo que está de lo que está previsto Europa está creciendo menos de lo que está previsto hoy están reunidos precisamente una una delegación americana y una delegación china para ver qué hacen

Voz 29 24:55 la guerra con esa guerra hacerle daño a Estados EEUU la claro

Voz 0958 24:59 con esa guerra comercial que por cierto es decir están están by porque la última reunión del G20 en Argentina se dieron noventa días moratoria pero eso eso avanza bueno todos estos elementos los elementos políticos y los elementos económicos plantean un panorama complejo Complejo teniendo en cuenta además que en el mes de mayo además de todos los problemas que tenemos aquí

Voz 29 25:20 las soluciones tenemos unas elecciones han movimiento al

Voz 0958 25:23 el Parlamento Europeo en las cuales es decir podría ocurrir que todos estos movimientos o partidos anti europeísta estuviese en una presencia es decir que no han tenido hasta ahora hay que podría ser superior probablemente a los cien diputados cuál es mucho

Voz 1727 25:37 fragilidades y fortalezas de Europa en este comienzo de esquí

Voz 14 25:39 creo que en Europa están concurriendo todas las crisis posibles no es la tormenta perfecta a la crisis económica y social que se ha referido Joaquín que es Bra añadamos la política pero quiero añadir dos dos más la crisis de civilización que golpea especialmente Europa de la civilización dominante en el mundo y evidentemente va en un proceso de decadencia progresiva no que pasaran varias generaciones hasta que sea otra nueva civilización que la sustituya pero pero evidentemente el el carácter de de prioridad que tenía la civilización en europea sobre el resto del mundo pues efectivamente tienen los días contados y luego está la crisis institucional que yo creo que es una manifestación con retardo de los problemas de los defectos con los que se construyó sobre todo se amplió en Europa no yo recuerdo bueno si os acordáis aquel proceso de incorporación de países faltó un tris para que se incorporará a Turquía a la Unión Europea yo recuerdo Romano Prodi estaba asustado porque decía que no pasaba ningún control democrático democrático no en Turquía pero estuvo en un tris de la Unión Europea y recuerdo al ministro Piqué en una cena hacen en Madrid en el hotel Ritz que nos contó Abbas los proyectos a medio plazo europea estaba previsto según contaba ayer ministro Piqué entonces Exteriores estaba previsto que se podría incorporar países del Magreb Carlos yo alucinaba no debería cambiase el nombre para empezar a dejar

Voz 1727 27:08 no veo muy claro claro no

Voz 14 27:10 es todo muy rápido vamos encontramos por ejemplo con que cuando alguien quiere salirse como es el caso de Reino Unido pues pues ni ellos saben Cobo ni los europeos la Unión Europea saben cómo no o una declaración que ha pasado desapercibida de hace unos días de Juncker creo que ha sido no que se atrevido a decir no lo digo en sentido peyorativo sino que es muy fuerte que lo diga un líder europeo que Rumanía actual país que ejerce la presidencia de la Unión no está preparada para ejercer la presidencia de la Unión Europa es que estoy esto es una fragilidad que a Michel Viana comentó claro pero es tremendo eh

Voz 0958 27:46 yo creo que que que Rumanía que desde hace hoy que día de hace siete días preside la Unión Europea no está gobernada por un partido aparentemente socialdemócrata que está recortando los derechos del del colectivo LGTB que están contra del matrimonio o entre entre homosexuales Ike está persiguiendo a los jueces que que persiguieron a su vez a su aún líder corrupto que tenía no

Voz 0697 28:12 pues como hemos visto en Polonia y como vemos

Voz 0958 28:15 es que en estos momentos la presidencia pero vamos a

Voz 0697 28:18 es fíjate ayer hacia un

Voz 1727 28:20 a reflexión interesante Enric Juliana decía protestas en Francia contra un presidente liberal europeísta protestas en Hungría control primer ministro liberal y antieuropeísta eh porque claro hablamos de la crisis de las instituciones pero pero está en la calle en Europa está en la calle están y ante gobiernos bien diferentes

Voz 1321 28:44 pero Pepa es que yo creo que era muy ingenuo pensar que la crisis que empezó en el dos mil ocho no iba a transformar profundamente las estructuras políticas sociales económicas económica las otra forma poco la verdad precisa

Voz 0697 29:01 ante esta formación Ignacio Mira a la

Voz 1321 29:08 las las todos todo esto que ahora estamos basándonos las vestiduras y lamentando hoy todo este debate en fin académico y político sobre el populismo la las no

Voz 0027 29:21 las palabras como las democracias liberal

Voz 1321 29:23 esto todo todo este debate tan interesante y académicamente en fincas sustancioso y en el que para está participado tanta gente y los periodistas estamos en fin volcados en en este en esta cuestión todo esto no es esto no es la causa esto es la consecuencia la consecuencia de que las instituciones europeas encabezadas por el Banco Central Europeo que supo estabilizar la deuda de los países estabilizar el déficit y todo eso no supo responder a las necesidades de las personas de los ciudadanos de los europeos por esto estamos metidos en este lío y esto es lo que claro las instituciones europeas hay que miedo fíjate bueno lo que nos viene fíjate que tremendo el populismo irá perdóneme usted pero cuál es la causa de que esto esté así porque claro los ciudadanos europeos no se han vuelto locos de repente ya han salido a la calle de repente porque en fin porque quieran reconquistar nada ni seguramente porque haya prendido el racismo de una manera irracional no no no no es que todo esto tiene una una es consecuencia de una causa ahí es que las instituciones europeas no supieron hacer frente ni rescataron a la a las instituciones financieras ya los organismos económicos y a las empresas

Voz 0697 30:53 rescataron a la gente decía exacto en Estados Unidos y en ella

Voz 0958 30:58 el calendario Argentina perdona lo mismo

Voz 0697 31:00 no vamos a decir que Obama no es una persona que Wall Street pero le pero no

Voz 0958 31:09 afectó la crisis no afectó tanto en algunos sitios como a Europa es decir lo que tú dices es completamente cierto lo que pasa es que tenemos que buscar añadidos a eso para explicar lo que estaba pasando he hay un hay un un sociólogo experto en que justamente ahora cincuenta años puso en circulación el efecto Mateo lo que llama el efecto medio que es lo que está ocurriendo

Voz 1727 31:31 qué es eso el efecto Mateo por el nombre

Voz 30 31:34 que el evangelista es a quién a quién

Voz 0958 31:36 más tiene más le dará y al que menos tiene se le quitará para darle a lo más poderoso

Voz 1321 31:40 bueno pues mire eso es el resultado es este es el resultado

Voz 29 31:43 el resultado de la de la crisis la la la

Voz 0958 31:47 creo es la generación de la idea de que la crisis ha sido una gran estafa no una gran estafa para los ciudadanos y eso está en el origen de todo hay que buscarle más elementos por ejemplo yo creo que hay otro elemento impone ante ese también muy europeo que es el de la inmigración que ha que ha penetrado como un como como un un una noticia falsa es decir pero que sea pero que sea situado en el corazón en el corazón de los problemas en el corazón del debate

Voz 30 32:11 es imperante de la crisis se veía de otra manera sí pero pero Lucía

Voz 0958 32:19 a lo que ocurrió es que el medio de la crisis de repente estallan al otro lado del Mediterráneo todas las primaveras árabes de repente

Voz 30 32:26 un millón de refugiados de de de

Voz 0958 32:30 a refugiados políticos y de inmigrantes económicos se vienen aquí in generan digamos otra vez mucho mucho ruido hay que añadir toda esa cosa aunque estoy aunque sí que de acuerdo casi en el noventa por ciento lo que es el origen de todo esto el origen la causa de todo esto está en lo que ha pasado en el mundo en los últimos días

Voz 1727 32:48 es que la factura porque yo no quería ser gratis la factura políticas ha pasado al cobro ahora no es que se creyó que la factura política a la explosión de de de indignación de catorce no la factura política se pasa al cobro ahora no por cierto por cierto entre paréntesis en apoyo de la tesis de Lucía hoy se reanuda el juicio por la salida a Bolsa de Bankia

Voz 0697 33:10 Joaquín otra cosa que que otra demostración de la falta de perspicacia de nuestros bueno que nuestros politólogos de nuestros analistas a largo plazo no el bautismo como primavera árabe movimientos que empezaron hace unos años de Egipto acabó como acabó en una auténtica masacre allí un problema derivado en Europa no sin embargo le llamamos se bautizó entonces llamó entonces prima la primavera árabe no supimos ver que lejos de ser algo no supo ver la primavera árabe primero porque de entrada derrocaron algún

Voz 1727 33:46 hemos tirano y luego la reacción sí

Voz 0697 33:48 le dio unos por otros pero dio entrada pero el problema se lo he dicho estamos no podemos a hablar todos estaba Ignacio hablando no digo que algunos tirano Gadafi o cual habíamos elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para antes no jugará que no quiere decir que le llamó

Voz 1727 34:07 primavera porque efectivamente de entrada

Voz 0697 34:10 era sustituyen en mi opinión otros tiranos granos o te tiran claro pero sí pero pero pero trataba pues te explicar porque nos pareció a todos una aplicó en su momento si Joaquín no

Voz 39 37:24 a Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo con Joaquín Estefanía oye de la economía española ya casi no hablamos os acordáis cuando era El mono tema a día tras día en este programa aman todos los programas de actualidad que hay que contarle a los españoles que además de todo esto de lo que venimos hablando estén preocupados por su bolsillo por la marcha de la economía española Joaquín

Voz 0958 37:47 hombre yo creo que en este momento justamente muy la mayor parte una buena parte de los problemas de la economía española tienen que ver con este contexto internacional estar fragilidades las que lo estamos hablando no a eso habría que añadirle digamos las propias en los propios problemas estructurales de nuestra sabía que son que seguimos teniendo un par del quince por ciento un mercado de trabajo absolutamente precarizadas absolutamente

Voz 1321 38:11 sí

Voz 0958 38:11 precarizadas tenemos una deuda pública es decir debemos más del cien por cien del producto interior bruto y le añadimos la deuda privada estaríamos en el doscientos y pico es decir tenemos que está trabajando dos años y pico para pagar todo lo que todo que debemos tenemos todavía el mayor déficit público de Europa no

Voz 1727 38:29 eso cuando decimos la culpa a todo esto la tiene la crisis económica habría que decir la gestión de la crisis financiera de entonces porque la deuda pública española en el comienzo de la crisis no es estaban el treinta y dos a treinta y cuatro vosotros acordareis teníamos una de

Voz 0958 38:42 cuatro por ciento cuatro partiendo tengamos nada absolutamente

Voz 1727 38:44 saneada la gestión nos ha traído hasta aquí si Ignacio

Voz 14 38:47 sí efectivamente hay de nuevo fue la falta de excepción rápida de de la intensidad que iba llega con la que iba a llegar la crisis no yo creo que me española sigue creciendo a modera el crecimiento que sigue creciendo sigue creando empleo con un ritmo más moderado la dos acciones como bien decía Joaquín Se debe más al entorno internacional que ya problemas internos no hambre

Voz 29 39:08 tenemos una encrucijada que es la reforma laboral no yo entiendo la

Voz 14 39:13 los deseos sindicales eh pero me gustó mucho me gustó mucho las dos declaraciones recientes de dos ministras Gobierno no que sí

Voz 37 39:21 negase a a reformas la reformarla

Voz 14 39:25 las modificaciones laborales ávidas sí que han llamó la atención sobre ojo con qué reformas no Nadia Calviño ha dicho recientemente en Londres dos cosas una reconozcamos que la ganancia de flexibilidad ha sido positiva porque sea genera empleo y es verdad que como parte negativa está el aumento de la precariedad pues reformamos la lo que ha provocado la consecuencia negativa pero no lo que aconseja provocado la consecuencia positiva no yo creo que ha sido muy sensata Nadia Calviño y esperemos que convenza a los sindicatos no la ministra tras

Voz 0958 39:56 la patronal ya vacunar bueno es la paz

Voz 14 39:58 al está en esa línea Magdalena Valerio en este trabajo ha dicho que sí a la reforma laboral pero no de forma es lo ha dicho hay que entenderlo no dice no se puede reformar alegremente Cardiel razonar con alegría que a su vez transformar de forma rápida frívola o o no bien pensada yo me quedo con esas dos declaraciones y confío en que si se reforma la la la reforma valga la redundancia sea efectivamente de forma sensata Hinault modificando lo que sí ha sido muy positivo que ha sido la ganancia flexibilidad que era ciento en dos temas en la reducción de las contingencias fiscales por por el posible coste de despido efectivamente en en quitar primacía a los convenios sectoriales

Voz 1727 40:40 enseguida te doy la palabra Lucía pero es que tenemos al teléfono Unai Sordo buenos días secretario general de Comisiones Obreras que hoy se reúne con con Pepe Álvarez el secretario general de UGT para hacer balance el dieciocho para empezar a mirar el diecinueve entre lo que van a mirar el diecinueve esta precisamente meterle prisa el Gobierno con tocar la reforma laboral si quería darle la palabra a propósito de lo que decía ahora mismo Ignacio Ruiz Jarabo esas declaraciones de las ministras de trabajo y de Economía que a él le parecen sensatas usted también señor sordo

Voz 40 41:11 bueno yo creo que hay que bajar de las generalidades a lo a lo concreto y nosotros llevamos hablando con el Gobierno desde primeros de julio para modificar aspectos centrales de la reforma laboral que nuestra opinión han sido muy negativos para la evolución del empleo de la caída del empleo de los salarios en las

Voz 13 41:28 España teníamos cerrados unos textos

Voz 40 41:31 que el Gobierno tiene que impulsar es verdad que no en situación de dificultad parlamentaria que creo que vamos a salir hoy de la reunión con UGT lógicamente es para hacer un emplazamiento fuerte al Gobierno de que se ha acabado el tiempo de las declaraciones y hay que hay que actuar sea en ha hecho referencia ahí a declaraciones de la ministra de Economía y de trabajo nosotros lógicamente hemos estado negociando con el Gobierno y creo que tenemos propuestas cerradas encima de la mesa que son absolutamente sensatas que creo que tienen que pasar rápidamente al estatuto de los trabajadores

Voz 1727 42:02 a qué achacan ustedes que los cambios en la reforma laboral se anuncien su anuncio lo anuncia el Gobierno cada dos días pero no acaban de llegar

Voz 40 42:08 bueno porque yo creo que el Gobierno es consciente de que tiene una cierta debilidad parlamentaria pero me parece que tampoco en el Gobierno hay una posición unánime sobre esto y creo que han flirteado con la posibilidad de negociar con el PDK una devaluación de lo que nosotros veníamos hablando con el Gobierno para que la gente no se vuelva muy loca nosotros lo que estamos todo es que ha habido aspectos de la reforma laboral como por ejemplo la prevalencia de los convenios de empresa que no han favorecido la flexibilidad interna dentro de las empresas aquellos sectores que en vez de despedir gente han flexibilizado las condiciones de trabajo son sectores industriales donde se ha acordado con los sindicatos antes y después de la reforma laboral como evitar los despidos lo que hizo la reforma laboral fue abrir la posibilidad de que las empresas paguen salarios de miseria atroz desde convenios de empresa aunque la empresa vaya muy bien esto es lo que ha pasado por ejemplo en el sector de las camareras de pisos donde un sector que ha ido como un tiro el sector de la de los hoteles de debería en España sin embargo a la vez haya pagado salarios de absoluta miseria no porque no pueda pagar salarios más altos sino porque la legislación sólo permite bueno pues este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar desde luego el futuro de la competitividad de la economía española no puede depender de esos salarios de miseria a Guns sobre todo en jóvenes y mujeres tenía preguntarle

Voz 1727 43:25 la reforma laboral al hilo de lo que decía decía Ruiz Jarabo pero el invito a escuchar a Lucía Méndez que todavía no ha tenido ocasión de hablar sobre el momento de la economía en España

Voz 1321 43:33 no yo quería preguntarle a Unai Sordo sí es es verdad que el Partido Socialista tiene una mayoría parlamentaria muy exigua pero diría usted que la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez es sustancialmente distinta de la del Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 40 43:51 en estos momentos yo creo que no hay cambios sustanciales porque no se han producido por ejemplo cambios radicales ni Sandro dio cambios en la política laboral porque se han introducido muy poquitos cambios en la política fiscal porque lógicamente han pasado apenas cuatro cinco meses de la moción de censura porque yo creo que el reto que tenía al Gobierno si somos un poco realistas no era en esta legislatura poder provocar cambios es muy muy fuertes en la política económica anterior sino corregir los efectos de las reformas pensadas para

Voz 13 44:22 la devaluación interna del país e ir apuntó

Voz 40 44:25 cuando a una política económica distinta para un mandato posterior cuando haya unas elecciones generales creo que el Gobierno de momento se ha quedado colgado en lo que son las declaraciones bastante poco concreto y bastante poco ejecutivo respecto a cómo modifica esas reformas que en mi opinión tienen que ser la laboral pero no olvidemos de pensiones todas las medidas que se han tomado en materia de pensiones son coyunturales y no ha habido ningún cambio significativo todavía en la Ley General de la Seguridad Social ir un debate de fondo que es la fiscalidad que quiere que quiere este país

Voz 13 44:56 sí

Voz 0958 44:57 señor sordo a mi me gustaría su Joaquín Estefanía pero quería preguntarle es decir por el desbordamiento de los sindicatos en algunos cobran algunos conflictos lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos lo que ha pasado aquí en algunas empresas españolas en estos momentos a Amazon Ryanair Alcoa Cacaolat espartana es de Coca Cola etc etc incluso yo le diría oyendo por ejemplo las declaraciones de los de algunos pensionistas que se manifestaron ayer en en en Bilbao y en Galicia y tal manifestaba no querer saber nada de los sindicatos a mí me genera cierta inquietud es decir que los sindicatos también estén desbordados en estos momentos en que tan necesario serían no

Voz 40 45:41 bueno yo creo que llevaría algún matiz en la en la pregunta es decir en Amazon los representantes de los trabajadores están en sindicatos Douglas Harper que es un poco el portavoces de Comisiones Obreras en Alcoa a los compañeros y compañeras que vienen hoy a Madrid son de los sindicatos en varias de esas empresas son las organizaciones sindicales no es decir los trabajadores orgánica los en torno a sindicatos los que están planteando las las movilizaciones no no obvió el fondo era pregunta hay no la forma de expresión del descontento social que no es único en España sino que está dando yo creo que todo en todo Occidente en toda Europa desde luego que está trascendiendo de las formas de representación clásicas que podían ejercer sindicatos o partidos políticos o incluso movimientos sociales de viejo cuño yo creo que es un debate interesante es un debate de fondo yo creo que tiene que ver con un agotamiento del modelo de gestión mi Gobierno que se ha dado en la crisis económica en un deterioro de las legitimidades del aparato institucional es muy complejo pero creo sinceramente que en el ámbito de las empresas las organizaciones sindicales seguimos ejerciendo un importante papel de organización la representación a nivel social hay que entender que el país no es el que era hace diez o quince años así que las organizaciones sindicales tenemos que dialogar y saber convivir con nuevas expresiones de descontento no bueno yo creo que hay que asumir pero sí tampoco que varias de esas empresas realmente los que están protagonizando estos conflictos son trabajadores organizados en torno a sindicatos y particularmente a Comisiones Obreras no

Voz 1727 47:10 lo mencionaba Joaquín Estefanía lo ha mencionado el señor Unai Sordo a esta hora trabajadores de Alcoa hay vecinos de las localidades donde están sus plantas A Coruña ya viles están viajando hacia Madrid vienen aquí a repetirla Gobierno algún tipo de solución porque tienen la amenaza de la multinacional de cerrar eminentemente esas dos factorías esas dos fábricas hay casi setecientos puestos de trabajo directos en el aire ya sabemos que cuando hay setenta dos puestos de trabajo directos hay muchos indirectos al rededor junto a esos vecinos que viajan en autobús a Madrid pues está la alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín buenos días hola muy buenos días usted este del PSOE que le va a pedir al Gobierno de su partido

Voz 13 47:53 le vamos a pedir que pilote el proceso que estamos metidos después del anuncio de Alcoa a estamos ante una empresa que que que trabaja en el sector que es un sector que no está en crisis en absoluto es más que yo creo que la Unión Europea dice sin tener ese sector en el ámbito dentro de la Unión Europea por lo tanto estamos en una esa que tiene futuro en un lugar en el caso de Avilés absolutamente privilegiado salida al puerto de la ciudad de Toledo Parque Científico Tecnológico y al lado de los él es investiga y por lo tanto no hay ninguna razón objetiva para la cerrar esta esta empresa ya le pedimos al Gobierno que pilote un proceso que si Alcoa Se retira pilote un proceso de industrial que sea viable y que sea y que tenga futuro

Voz 1727 48:49 yo no sé las veces que a lo largo de mi vida ha formulado la pregunta que le voy a formular ahora alcaldesa no hay forma legal de parar el cierre de estas plantas por parte de compañías que han recibido millones de euros públicos en ayuda

Voz 13 49:04 bueno las fórmulas legal las tienen su todos los los congresos y los tilos y la Unión Europea yo lo que creo es que en este proceso veo que estamos de tránsito de posición a todos los niveles hay que hacerlo acompañados de una política industrial si esa política industrial es imprescindible en el marco de la Unión Europea en el barco del Gobierno de España también tiene que ser combinada a las zonas industriales Avilés es una zona industrial muy fuerte con tres industrias electrodo dependientes muy importantes pues requieren pues todos estos cambios estén acompañados de la política industrial que ha estado ausente desgraciadamente en los últimos años

Voz 1727 49:49 Ignacio Ruiz Jarabo aquí en esta conversación a fin

Voz 11 49:51 buenos días alcaldesa a mí no me haya mucha ilusión su referencia el Parque Empresarial Príncipe de Asturias de Avilés porque bueno me ocupo como se ha dicho es una curación cuando lo inauguró el presidente Areces bien ministro gasto volviendo al tema de Alcoa tiene usted razón que eficiente el aluminio no tiene problema de venta pero por lo que yo sé de aquella época cual privatizada por por la Sepi Alcoa tiene un problema serio la producción de aluminio que son los costes energéticos y ese es el gran problema que tiene esta empresa que en España el coste energético para las industrias es bastante más caro que en el resto de países con los que con los que competimos no entonces yo creo que el problema de Alcoa

Voz 1727 50:35 podría resolver si somos capaces de abaratar

Voz 11 50:37 el coste de la energía en España y ojalá consigan ustedes efectivamente las sensibilidades del Gobierno para para encontrar una solución

Voz 13 50:46 es es el único problema digamos que el problema energético hay posibilidad sabrán mismo sobre la mesa el Gobierno ha aprobado un real decreto en el que la la elaboración del Estatuto para las sitúa les doy intensivas en los próximos meses se ha dado como básicos ex meses yo yo espero que sea antes y creo que eso junto con otras soluciones de acuerdos bilaterales político cuidadas eléctricas puede resolverse en corto plazo mejor de lo que ha vestido existía

Voz 11 51:21 hola hola

Voz 1727 51:23 pues yo quiero dar las gracias a la alcaldesa de Avilés que no es atendido en el autobús que trae a Madrid repito a vecinos trabajadores directos de las factorías de Alcoa en A Coruña y en Avilés que están como una amenaza de cierre suerte alcaldesa

Voz 13 51:40 muchísimas gracias buenos días

Voz 1727 51:42 sí ha suerte sí Unai Sordo antes de decirle adiós tenemos nuevo presidente de la patronal española señor Aramendi qué tal se llevan