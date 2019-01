Hoy por Hoy (08/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias el Gobierno aprobará este viernes los presupuestos generales en la Reunión de

Voz 0228 00:11 el Consejo de Ministros lo confirma el presidente Santos

Voz 1727 00:14 en una entrevista con la Agencia EFE en la que añade que en la negociación presupuestaria no sólo intenta llegar a entendimiento con las fuerzas independentistas sino también con el Partido Popular o con Ciudadanos el presidente del PDK Por su parte acaba de confirmar que su partido mantiene el no esas cuentas escuchamos a Sánchez en EFE y a David Bowie hace unos minutos en la sede en Cataluña

Voz 2 00:35 no solamente vamos a mirar a las fuerzas en este caso independentistas sino que también eh aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo el no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos el vamos a tender la mano vamos a tender la mano también a Ciudadanos íbamos a tender la mano también del Partido Popular

Voz 3 00:51 de sí que expresó son inminente si estos Presupuestos son inminentes del señor Sánchez no hace nada inminente presentaremos nuestra enmienda a la totalidad propia la posición de nuestro partido sería esta la misma la enmienda a la totalidad presentadas tal

los sindicatos se reúnen esta mañana para analizar la situación del diálogo social Antonio Martín Bueno

Voz 0145 01:09 buenos días Pepa UGT y Comisiones ya han dicho en las últimas

Voz 0228 01:12 manos que si no se retiran los aspectos más lesivos de la reforma laboral van a plantear movilizaciones en este inicio de año Unai Sordo secretario general de Comisiones ha confirmado de hecho en Hoy por hoy hace unos minutos que de esa reunión de hoy va a subrayar se la exigencia al Gobierno para que actúe cuanto antes

Voz 1663 01:27 en estos momentos yo creo que no hay cambios sustanciales porque no se han producido cambios en la política laboral porque se han introducido muy poquitos cambios en la política fiscal y creo que el Gobierno de momento se ha quedado colgado en lo que son las declaraciones bastante poco concreto y bastante poco ejecutivo respecto a cómo modifica esas reformas que en mi opinión tienen que ser la laboral pero no olvidemos sale pensiones ir un debate de fondo que es la fiscalidad que quiere que quiere este país no

Voz 0228 01:55 del exterior el ministro británico para el Brexit asegura que no entra en los planes del Gobierno de ese país cambiar la fecha de la salida prevista para el veintinueve de marzo el Daily Telegraph está contando hoy que dirigentes europeos británicos están negociando esa posibilidad que ha descartado Steve Clay en una entrevista en escaños

Voz 0325 02:11 médico no sólo seis Clegg la política del Gobierno es muy clara en este asunto la primera ministra lo ha repetido varias veces abandonaremos la Unión Europea el próximo veintinueve de

Voz 4 02:19 Arzo no buscamos una prorroga además

Voz 0325 02:22 esta no es una decisión unilateral del Gobierno del Reino Unido requiere del consenso de los veintisiete estados miembros hay además problemas prácticos y lo prorrogados hay elecciones al Parlamento Europeo a finales de mayo así que si quisiéramos hacer algo así chocaría con esa fecha de las elecciones europeas de finales de mayo

la policía de Alemania ha anunciado la detención del sospechoso por el hackeo masivo dirigido contra decenas de dirigentes de ese país incluida la canciller Angela Merkel de momento no han dado más detalles sobre su identidad y en los mercados el Ibex iniciar sesión en verde este martes se ahora mismo alrededor de seis décimas y está cotizando por encima de los ocho mil ochocientos puntos

Voz 6 03:04 en Madrid los

Voz 0821 03:06 afectados por la venta de tres mil viviendas públicas del Ivima un fondo de inversión en el año dos mil trece Se van a concentrar a las diez y media de esta mañana en Plaza de Castilla para protestar contra la decisión de la Fiscalía que ahora tras cambiar de criterio pide el archivo de la causa penal Montse González es la portavoz de los afectados

Voz 7 03:23 Nos dijeron que no iba a pasar nada que sólo cambiaba el casero y tal y tal pero esto no ha sido verdad luego empezaron a hacer press son para que la gente se pueda acoso inmobiliario directamente lo voy a llamar así porque es lo que ha sido intentando subir el alquiler o la comunidad llamando por teléfono hay mucha gente que no ha resistido la presión pues yo creo que de tres mil viviendas que eran a lo mejor quedamos novecientos en mi edificio de ocho plantas con tres pisos cada una yo creo que en cada planta vivimos una persona no están mal tildando las casas ni nada

Voz 0821 03:57 el Ministerio de Sanidad investiga la destitución de todos los miembros de la Comisión de Docencia del Ramón y Cajal que como les adelantamos ayer aquí en la SER fue ordenada de forma unilateral en una decisión sin precedentes en España por el director del hospital Agustín Utrilla Sanidad investiga según ha dicho en La Ventana de Madrid el presidente de la Asociación de formación sanitaria especializada Jesús Morán barrios que remitió una carta al Ministerio pidiendo que interceda para evitar lo que podría convertirse dice en un mal precedente

Voz 1663 04:25 dio pues ha respondido diciendo que es han puesto manos a la obra que hoy sabían las pertinentes actuaciones como corresponde si yo soy director general correspondiente del Ministerio de recibo esta carta pongo en marcha un procedimiento de información aunque el Ministerio no tenga poder ejecutivo fue la agradezco todo más pero así es el que regula

Voz 3 04:47 tenemos tres grados ahora mismo en el centro de la capital las temperaturas máximas van a seguir siendo altas unos quince grados en algún punto de la red

Voz 1995 05:25 muy buenos días martes ocho de enero siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser atentos queridos amigos la primera en la frente no concretamente la frente frío un frente al que algunos meteorólogos han llamado puede que equivocadamente la Bestia del Este dos mil diecinueve no se andan con tonterías e bajan las temperaturas debido a la Bestia del Este

Voz 5 05:48 no

Voz 1995 05:52 en un rato vamos a comprobar la crudeza de la bestia que está al pero en cualquier caso es un titular que podemos reciclar en caso de que Putin decida visitar nuestro país más allá de eso ustedes tápense tengan encendida la radio y si la cosa se pone verdaderamente fría hacer que las manos a altavoz que lo mismo les calienta España España entera y vuelve a la rutina la cotidianidad el día a día y no sólo porque los niños hayan vuelto al colegio porque se haya retomado la actividad política y social no sólo es nuestra rutina está llena de advertencias e incluso amenazas por ejemplo finalmente se ha desconvocado la huelga prevista en Ryanair de forma que quienes hayan comprado un billete de esa compañía hoy recordarán que nunca ha sido tan fácil viajar tan mal saben qué podríamos hacer explotar el mercado del transporte con una sencilla idea al dueño de Ryanair hombre lo crean o no que se compró un taxi para poder circular por el carril taxi de Dublín a Michael Oleg que es como se llama había que decirle está bien aceptamos vuestras esclavistas condiciones laborales aceptamos que no tres por cada gramo extra que subamos al avión aceptamos que estos aeropuertos estén a muchísimos kilómetros de distancia de la ciudad a la que vamos ok aceptamos todo eso pero a cambio os quedáis con el tren a Badajoz eh que jugada no no tiene fisuras de esa manera los que compren un billete a Extremadura tendrán ahora sí la certeza de que no llegarán pero al menos les saldrá más barato en cualquier caso lo de Ryanair es sólo un ejemplo de estos tiempos esa compañía aérea como muchas en otros sectores van contra el tiempo una cuenta regresiva que sólo detienen en la búsqueda del máximo beneficio económico son tipos listos que han encontrado huecos en el sistema fallos que la regulación ventajista sin escrúpulos que estos lo más triste ejemplifican el modelo de éxito que se estudien universidades y escuelas de negocio de todo el mundo negocios por cierto que al fin adquieren la misma condición que nosotros cuando los utilizamos son pasajeros en fin bienvenidos a la normalidad de un país que tiene muchas cosas buenas muchas más cosas buenas que malas pero ya saben ustedes

Voz 8 08:09 amigo pero Tom cale muy bueno oye sabes por porque no leo el guión porque disfruto tanto reaccionaba esta forma espontáneo con viendo puede comparada de trenes pero es perfecto que era mejor allane lo triste es que una mejora bueno él él recuerdo les recuerdo una además que este viernes estaremos en Valladolid en la concentración anual motera

Voz 10 08:34 los pingüinos

Voz 13 08:37 no consideramos todo

Voz 8 08:40 no

Voz 10 08:44 vamos gratis auditorio

Voz 8 08:48 a partir de las diez de la

Voz 1995 08:54 el da un poquito antes de la Doñana el próximo viernes vamos a conseguir que todo el mundo presente todo el público presente en el patio requería del Museo de Arte Contemporáneo y porque nos dio ganó museo Core esta canción como homenaje a los mot quiere usted formar parte de ese momento emblemático esos viral si conseguimos ese museo cante esta canción esos viral eso es eso es arte pero tienen que ir a recoger su invitación a Radio vaya mientras tanto estamos comprando ese programa común con mucha intensidad queremos ser un un pingüino más así que querido Tom cómo suena un pingüino para ver tal vez así

Voz 14 09:37 ah sí

Voz 0228 09:39 fijado lista otra manera

Voz 8 09:45 tal vez un pingüino de verdad de verdad suena así hasta doscientos cincuenta en mi moto sólo alcanza ciento noventa

Voz 0228 09:55 yo creo que esto pues de o la fe es trampa no lo tres puede ser una otro sabe que yo la pingüe máquina de Hispanidad es algo que domino la pin mafia si eso es sonido de típico Pingüinos Espanyol

Voz 1995 10:11 bueno difundir Sáenz de la hora del tema fácil les esperamos este viernes a las diez de la mañana en Valladolid en el Museo de Arte Contemporáneo Museo de Arte Museo de Arte Contemporáneo nosotros

Voz 0228 10:22 nosotros allí

Voz 1995 10:24 en el museo en Valladolid el el próximo viernes y Rosa Márquez está invita

Voz 0137 10:29 hola muy buenos días de luego las ofertas de los tecnoprecios de El Corte Inglés están por todas partes pero es que además parece que no se adivina en el pensamiento mira por donde estaba yo pensando en cambiar el televisor y poner uno con muchas pulgadas y con las últimas tecnologías y esta mañana veo que en El Corte Inglés hay un es Martinville Dead Samsung de cincuenta y cinco colgadas cuatro CAI H D R diez Plus por sólo seiscientos noventa y nueve euros inmersa la esa si estás pensando en un portátil más potente también tienes un portátil Lenovo Idea Pad de quince pulgadas con procesador Intel Core de octava generación por sólo quinientos noventa y nueve euros o un frigorífico Combi total no Frost LG de trescientos setenta y cinco litros de capacidad por seiscientos noventa y nueve euros en Hipercor y El Corte Inglés y todo con las ventajas de las tecnoprecios fácil financiación envío gratis seguros incluidos esto las ofertas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés y están por todas partes bañera volvemos feliz día adiós

Voz 1995 11:36 Toni Garrido es un verdadero placer reencontrarnos con dos de los principales referentes del periodismo bueno tres enseguida vamos asombraron a voz de este país Nacho Carretero Gonzo son dos cronistas las presentaciones Nacho Carretero y Gonza son dos cronistas que dentro de unos años serán estudiados en las facultades de Comunicación porque Nacho Carretero no escribe artículos los fin Fela igual que Gonzo no habla sino que esculpe con técnica depurada sus reportajes esto quién lo escribe Nacho cadena pero me gustaría conocerlo es fan es fan se le gusta mucho Gonzo muy buenos días qué tal buenos días bien yo creo que ya

Voz 4 12:19 veremos a las facultades como asignatura si algún día sedal como no sé qué no hacer

Voz 1995 12:24 es un buen mal ejemplo pero muchas gracias a quienes quieto

Voz 4 12:27 Sarkozy ha hecho estas siguiendo

Voz 1995 12:29 intensamente lógico después de de libro que publica este hace unas semanas el juicio de de Pablo Ibar muy pendientes en contacto con la familia porque podría por fin hacerse justicia

Voz 0577 12:39 si ayer se reanuda después de un parón navideño digamos que va bien entre comillas siempre y con toda la prudencia al mundo que es la que transmite la familia porque está bueno poniendo encima de la mesa lo que bueno tanto

Voz 6 12:54 el libro como todos los reportajes investigaciones que se han hecho

Voz 0577 12:56 me quedaba un poco claro que es que no hay pruebas no hay pruebas físicas ahora testigo principal acaba de decir la semana pasada que cuando identificó a Pablo Ibar pues dice que podría ser Pablo Ibar o podía ser un tipo que va a jugar con era la bolera dijo literalmente el testimonio principal acaba de admitir que le pagaron mil dólares por incriminar a Pablo Ibar sea que está saliendo a la luz unas irregularidades e intolerables y digamos que si todo sigue su curso natural pues el jurado no debería tener ninguna duda a partir de ahí pues la incógnita el jurado popular ir de lo que eh sistema conservador como el de Florida pues decida a finales de mes más o menos yo creo que saldremos de es sabremos si después de la mitad de su vida encerrado pues Pablo volverá a su casa o o regresará al corredor de la muerte

Voz 1995 13:43 el corredor del aborto es el título del libro que publicó hace algunas semanas y una vez más Gonzo demuestra que por el guionista es que son maravillosos ayer se celebraron los Globos de Oro por más imaginación que pueda añadir gente a historias de ficción que complementan seguro nuestra vida y la reina es imposible superar historias como la de Pablo Ibar fieles la tan rocambolesco la sensación leyendo el libro de Nacho en el cordón

Voz 4 14:09 muerte es esa es como como llegado al día dos esta historia osea ya no es simplemente la historia empieza con que él está durmiendo en casa de una novia en el mismo momento en el que se comente los asesinatos entonces a partir de ahí a partir de esa primera página ya vas diciendo por qué está sucediendo todo lo demás y luego pues lo que es ese país recuerdo que le mandé un mensaje a a Nacho que digo tío bien la página XX ya hay más muertos que en Fariña porque toda la gente de alrededor pues tenía alguna relación con con algo parecido pero sí que es una una historia de ficción sobre todo lo que vemos pese a que la justicia en Estados Unidos enfocó poco ficción o depende un poco del dinero que creo que es una frase que te dice en algún momento no se S Pablo Ibar a algún familiar nos dimos cuenta de que esto es una cuestión de dinero y ahí es cuando abren la Fundación empezaron a recabar pasta yo de lo que haría una serie sin duda sobre ese primer abogado que tuvo o Pablo Ibar día sólo encontró saliendo el juzgado esposado no

Voz 0577 15:05 sí sí se cruzó con el abogado de oficio entraba Pablo Ibar en la Corte esposado y salía al abogado de oficio esposa dotar con lo cual imagínate la las todas formas lo que dice estuve la realidad supera a la ficción yo creo que está ocurriendo en el audiovisual sí en la ficción española que está mirando por fin al periodismo como lleva mucho tiempo ocurriendo en otros lugares que ya era hora que de la realidad en España se pueden sacar ahora nuestra invitada nos lo va a decir porque de la realidad se pueden sacar historias para series que no salen de la cabeza de ningún guionista

Voz 1995 15:33 sí este año uno de los propósitos que nos llevamos ya un año juntos de esta bien pero uno de los pocos éxitos es no solamente admiraron sino conocerlos queremos conocer uno detrás de Nacho el de Fariña Oihana de Farina la persona Gonzalo el intermedio nos conocemos pero no no sabemos quiénes expreso hoy con esta invitaban los vamos a permitir viajar a vuestro pasaron al al pasado de todos completamente vamos a los añado no

Voz 0577 15:57 eso tiene riesgos que

Voz 1995 15:59 hablo por mí ahora parte del pasado que se puede contar concretamente a los años el noventa los integrado en nuestras vidas y por ejemplo hemos descubierto que Gonzo tenía al principio de la década de los noventa catorce años sólo ocho que el periodista que hoy es bonzo del presidencial por una noticia la primera guerra de Irak de mil novecientos noventa y uno

Voz 16 16:21 son las cuatro de la madrugada y la Casa Bloc

Voz 0145 16:24 lo acaba de confirmar que primer

Voz 16 16:26 paro del primero Schuster quirúrgicos bien lo mismo

Voz 1995 16:29 pero y esto explica muchas cosas con la operación Nécora

Voz 6 16:33 trescientos cincuenta policías supervisados por el juez Garzón capturaron a los más importantes capos

Voz 1995 16:39 indagando indagando hemos descubierto que la película con la que se quedaría Gonzo de esa década es esta el día de la bestia

Voz 15 16:45 sí todo

Voz 1995 16:50 la película que más impactó a Carretero fue la lista de Sheen

Voz 15 16:53 el tres

Voz 1995 16:56 doce

Voz 15 16:57 no será un poco más

Voz 1995 16:59 el subida en los noventa en el apartado de la música canciones como Bon Sleepy la banda sonora de Trainspotting crea la banda sonora de Gonzo

Voz 8 17:13 canción es la preferida de Nacho Carretero en la década de los noventa

Voz 0577 17:30 pese a todo cambia ya sabe que iba a suscitar esta reacción pero a mí desde el programa se me pidió una canción que en ese momento me marcase me o me retrotrae a los noventa no que reniegue porque me gusta cambió no no no y de hecho soy muy fan de declaran bis pero ahora mismo pues no no es que

Voz 1995 17:52 la pondrías en casa usado por la viste en la segunda parte de Trainspotting no muy bien hecho

Voz 4 18:00 con la primera es ese bueno

Voz 1995 18:03 cómo definiría los noventa en una palabra en una frase

Voz 4 18:07 no me acuerdo

Voz 0228 18:08 ya yo tampoco no me acuerdo

Voz 4 18:11 soy pasó la década de los setenta el decía que de los setenta no recordaba lo había escuchado a cumplir

Voz 1995 18:16 día setenta y dos años al parecer recuerda haber

Voz 4 18:19 te he dicho Un día mi padre estaba pasando rápido a la carrera me preguntó treguas pues si Papa salir de fiesta la el primer el primer día de carrera cuando me cuando volvía a casa habían pasado tres años los noventa para mí fueron una década hedonista una década de como de eclosión no sé si marcado por el final de siglo porque venía el dos mil pero fue una época la que yo probablemente por la edad en la que me pilló entente vivirla la interpretaba como los sesenta de nuestra generación e culturalmente me parece que fue una década brutal con eclosión es de músicas y de estilos que luego han marcado la música a la música electrónica el hip hop en el cine pues pasa un poco lo mismo parece fue una época bonita de vivir con la edad con la que con catorce y salí con con veinticuatro de ahí una década que que han marcado mucho es una frase que suele utilizar habitualmente yo me quede en los noventa voy tiendas de ropa y le pregunto si tienen algo de los noventa pero porque fue

Voz 17 19:10 sí yo guardo muy muy buen recuerdo eh

Voz 4 19:13 entré en esa década siendo un crío de catorce años cuando salimos estaba a punto

Voz 0577 19:19 yo de veinticuatro pero en cuanto que está a punto de acabar

Voz 4 19:21 carrera en los primeros meses de dos mil tu en primer trabajo como periodista César que fue una una década que que volvería encantado

Voz 1995 19:29 bueno pues para conocer mejor esas años alguien que sí

Voz 4 19:32 Peña con un proyecto

Voz 1995 19:33 Clamente interesantes se llama dónde estabas entonces dónde estabas entonces vuelve este jueves su segunda temporada podrá verse a partir de este jueves con una gala en directo en la Sexta de la mano de Ana Pastor Ana muy buenos días

Voz 0228 19:54 buenos días qué ilusión donde donde estaban los lo dónde estabas entonces pues

Voz 0145 19:59 a principios de la década estaba cerca más de Gonzo que de Carretero porque tenemos tiene pues desde mi Quintana setenta y seis setenta y siete en el noventa y en la Cadena Ser madre de mi vida estoy a punto de cumplir cuantía vimos años ya aquí

Voz 0577 20:14 sé que acaba está bien

Voz 0145 20:17 eh sí es una manera de hacerla acabe bien porque entré en esta casa en el noventa y nueve es decir Garrido nos conocimos en el noventa y nueve

Voz 1995 20:27 sí es ya estábamos aquí muchísimo

Voz 0145 20:29 la ilusión porque no habíamos coincidido en un estudio de la Cadena SER desde aquella época y luego estuve aquí hasta el año dos mil di algo o sea que mis primeros años fueron aquí con Iñaki Gabilondo con Garrido en fin con el dream team de

Voz 1995 20:43 esta este bien entonces crees que los no

Voz 0228 20:47 no es la década es aquí los hechos

Voz 1995 20:50 no sé si por la moda no sé si por la música el cine pero los noventa no no se habla todavía no sé si todavía no hemos llegado pero los noventa es una década desconocido

Voz 0145 21:00 bueno yo creo que ahora está en recuperación de hecho algunos de los personajes que vamos a tener el jueves en directo en esa gala soy reivindica mucho porque son los millennials por tanto nacieron en los noventa estoy pensando en los estoy pensando en Carretero casi estoy dejando en Tom Qader

Voz 1995 21:14 tu casita Semenia claro

Voz 0145 21:17 sí que hay uno que lo que oficialmente

Voz 1995 21:19 el primer año millennials pero que lo han retrasado

Voz 0145 21:22 se han ensanchado la base como hacen los partidos para que entre unos poquitos más a los que venimos detrás eh si yo creo que ahora está siendo una reivindicación la propia cultura no recordaba Gonzo la película el día de la vestía una de los capítulos y reivindicamos también la figura de su director de cómo cambió también al cine que en España no se hacía ese tipo de cine de la canción yo creo que has hecho una muy buena lección porque los noventa son también Chimo Bayo Carretero decir que también por cierto R recordaremos estos días no que no ha hecho chiquitín chiquitín tan tan tan en su vida a eh no sé si Tom Cal es todo lo conoce de aquella España

Voz 8 21:57 pero si yo

Voz 0228 21:59 no no lo que lo que acuerdo esos han comentado yo creo que porque porque para mí lo finales tan setenta error era todavía intentar vivir en los años noventa como estoy viviendo los años setenta esto puede explicar por qué yo no me acuerdo

Voz 0145 22:17 los de las Spice Girl también que que esa generación de los millennials de pedíamos a la gente que no enviará vídeos disfrazada de las Spice Girls si hay un montón de gente que lo hacía en aquella época nosotros vamos mayores

Voz 1995 22:30 me decirlas las Spice Girls debemos recordar una de las grandes frases que totalmente justifique la década de los noventa es de las Spice Girls que dice Si quieres mi futuro tendrás que olvidar mi pasado la verdad esa estela una de las frases del gran éxito era

Voz 0228 22:43 Atom de las eh vamos a hacer

Voz 1995 22:46 en alto en el camino ustedes piensen si quieren participar con nosotros y nos mandarnos un mensaje tras de las redes sociales donde estaban entonces los noventa la Liga desconocida el próximo jueves se presenta en la segunda temporada dónde estabas entonces el proyecto que lidera Ana Pastor con una gran gala en directo que enseguida nos cuenta cómo está

Voz 19 23:08 los expertos en libertad saben que moto Kieran los expertos en llegar antes también igual que línea directa los moto expertos que saben que necesitas las mejores coberturas al mejor precio contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el dinero

Voz 8 25:38 sigue temblando

Voz 5 25:46 ahora que si vas Opening Caiwza

Voz 10 25:51 vive de vivir la vida y la actualidad

Voz 6 25:55 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 26 26:03 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1 26:12 ofertas de empleo a cambio de sexo hay anuncias que no son tan explícitos pero así que han cambia te pie

Voz 27 26:19 en una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también está

Voz 0145 26:22 totalmente explotando clasificando mejor

Voz 27 26:25 ha dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico los cules

Voz 6 26:27 secuencias de una violación diaria de ahora sigo teniendo momentos de terror Panda me encuentro en un ascensor con alguien que no conozco puedo tener un momento de de terror pero de terror de no poder Nani moverse testigo protegido

Voz 28 26:43 escribí varias palizas lo siguiente no arrastraron por todo dormir cuando iban tanto a la gente en plazo el arrestaron

Voz 6 26:52 otros que usted la venta ponemos Pozzi rostro a la información y a las estadísticas

Voz 1995 26:59 con Carles Francino en fin esto

Voz 6 27:03 detrás de cada noticia cada

Voz 0228 27:05 dato hay personas Cadena Ser

Voz 29 27:10 con Las horas del día va acumulan hechos contradicciones discrepancias y desatinos cuidado con la bici unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha moverte cuidado con aquellos que les parece bien a los que provoca

Voz 30 27:35 profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientado si vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que está pasando que te ha tocado

Voz 5 27:46 vaca

Voz 29 27:49 a ustedes se preguntarán situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 1995 28:02 hora25 le estamos esperando en la SER

Voz 15 28:09 cuenta con la

Voz 1995 28:10 R

Voz 8 28:13 pase lo que pase

Voz 1995 28:28 a Nacho y a Gonzo les pasa como a Manolo en la canción que se cortan el pelo unas y otras vimos junto a Nacho Carretero y Gonzo charlando sobre la década de los noventa y lo hacemos con la periodista Ana Pastor después de habernos presentado hace algunos meses la década de los ochenta el dónde estabas entonces este jueves lanza dónde estabas

Voz 8 28:53 pues bien

Voz 1995 28:59 estoy sana con una gala en directo con gente muy interesante que simplifica bien por ejemplo Boris Izaguirre va a ser uno de los invitados que ejemplifica bien

Voz 8 29:07 las noches en nuestro momentos

Voz 0145 29:10 mis crónicas no pero entró cale no quiero preguntarle qué va a decir que no mejora

Voz 0228 29:14 esto es si para que este lío

Voz 0145 29:17 pues no lo sé me he metido en un bonito Libby es que cada semana a partir de la que viene sí que habrá el documental año año que hemos hecho con los ochenta estaremos la semana que no con año noventa pero esta semana empezamos con una gala en directo al estilo Letterman ya sabes que Netflix Letter mantiene on una especie espectáculo en el que entrevista gente en un teatro diamante no soy Letterman ya lo siento ya me gustaría bueno lo que hacemos es juntar como tú decías parejas y tríos que no tenga mucho que ver aparentemente no la

Voz 0228 29:41 primer triunfo vamos a tener sobre el escenario

Voz 0145 29:43 las personas de público en los Teatros del Canal nada menos estáis invitados esta Platero con los hobbies los Javi son de los noventa son millennials Zapatero pues no evidentemente la idea es no tocar los temas que todo el mundo espera que toques con Zapatero y con los Javi sino sacarles un poco de sus de los temas que todo el mundo les en las está especialmente un político no luego vamos a tener también por ejemplo

Voz 10 30:06 Íñigo Errejón con María Galiana la

Voz 0145 30:08 abuela de Cuéntame que en los noventa la profesora de instituto

Voz 0228 30:11 errejones profesor como era profesor Andrés el político y y bueno luego se ha convertido en una de las mujeres más conocidas de España gracias a esa serie y luego juntáramos agente el deporte también muy variopinta no va a estar Del Bosque campeón mundial creo que sin bigote no ahora mismo sólo ha quitado lo he dicho

Voz 0145 30:30 se pone te vamos a hacer una hemeroteca de los noventa sobre su bigote algo que dijo e intentaremos que a mí eso me parece muy interesante porque en los noventa el deporte era prácticamente masculino salvo Blanca Fernández Ochoa y alguna cosa más era mayoritariamente masculino en los medios no había mucha cabida para las mujeres y sin embargo eso ha cambiado vamos a tener con Del Bosque a Lidia Valentín que es la campeona mundial de halterofilia que es española y estará también la gran Amaya Valdemoro que de nada menos que tres anillos de la NBA femenina Kiss cerraremos con algo maravilloso tú decías Boris estará también roza Allen a la que yo amo yo adoro Altozano Jaime Altozano el divulgador musical youtuber que es fantástico que es menos que Millennium yo creo que es algo sencillo y la idea es hablar de los noventa de cómo cambia este país en algunas cosas a peor pero en otras

Voz 1995 31:14 muchas

Voz 0145 31:16 sois mejor a ver si dura e books cuando tenemos

Voz 1995 31:19 esas nervioso si no me equivoco ahora se llama Generación X después de los millennials

Voz 0145 31:24 no lo estén tenía la eso no me lo sabéis que tengo unos cuantos en el equipo

Voz 1995 31:28 eso ya es nos perdemos la estas edades es normal bueno la de los noventa es una época en la que vivimos acontecido

Voz 32 31:35 vientos terribles fuentes judiciales consultadas hace apenas unos minutos confirman la identidad Se trata de Miguel Ángel Blanco mantiene unido de vida que todavía permanece en nuestra memoria

Voz 0145 31:46 varios miles de personas se han unido los familiares

Voz 33 31:49 las niñas brutalmente violadas y asesinadas cuyos cadáveres fueron localizados el pasado miércoles en una zona próxima al pantano de todo

Voz 0228 31:57 incomprensibles que eran las diez y media de la noche los hermanos Izquierdo salieron de un callejón y empezaron a disparar sus escopetas de caza primero contra los clientes de eso

Voz 1995 32:07 cada nuestro país entraba en la modernidad con la celebración de los Juegos Olímpicos de dos citas históricas los JJOO y la Expo de Sevilla

Voz 34 32:14 Béisbol Barcelona hoy

Voz 35 32:21 yo el año mil novecientos noventa y dos y cuatro años después esa noche José María Aznar ganaba las elecciones con el Partido Popular buenas noches a todos

Voz 36 32:33 el Partido Popular ha ganado la selección

Voz 1995 32:36 a poblada de personajes peculiares o cosas porque al Marbella por cuenta a los demás se dedican a tapar juntos así la televisión abría sus puertas a los canales privados con un programa Crónicas marcianas

Voz 8 32:56 usted tuvo Farmacia de guardia nuestras futuras

Voz 1995 33:03 debían cruentas guerras con una de Yugoslavia el quién es quién en esta guerra civil puede establecerse el mayor éxito de la música de este país

Voz 37 33:14 adiós a tu cuerpo alegría Macarena

Voz 1995 33:21 muchísimas también como el de Alejandro Sanz todavía vigente

Voz 8 33:31 más vigente que nunca yo soy muy fan ya lo sabes

Voz 0145 33:34 Alejandro son te Mazo y encima bueno ha evolucionado y continúa siendo lo mejor está mejor es el artista que más ha vendido y que más ha hecho por la música a nuestro país déjame que te cuente alguna cosa de todo este repaso para que no se me olvide que soy un poco Dori tenemos cosas que vamos a ver y que acabas de recordar por ejemplo Puerto Hurraco la matanza de Puerto Hurraco las hermanas Izquierdo los hermanos Izquierdo sabéis quién era el forense de aquel caso no vais a dar crédito el actual presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara era forense es forense es médico de profesión era un chaval joven que estaba de guardia esa noche cuando se produce el asesinato en Puerto Hurraco le toca ir a él de forense o por ejemplo una cosa que vamos a ver Irene Villa es de sobra conocido en el noventa y uno como sabéis está eh casi mata a Irene y a su madre juntamos por primera vez al médico del Samur al primer médico que llega porque el Samur se crean ese año Illa les juntamos con Irene y cuenta cómo es él tenía una niña de una edad parecida y cómo se bloquea cuando se encuentra aquella escena terrible ir por primera vez su hermana La hermana de Irene Villa sale en televisión es la única que no iba en el coche sin embargo es la que más afectada está psicológicamente por supuesto ya no perdona lo que le hicieron a su familia y hay una conversación de cuatro mujeres están Irene su madre ella yo en la que reímos y lloramos y se ve como una San perdona quiénes han sufrido las heridas más brutales físicas y su hermana en fin yo creo que es una década tremenda el terrorismo de ETA desaparecido nuestras vidas es una cosa que la gente más joven no ponen vale

Voz 0228 34:59 por yo creo que también hay que decirlo

Voz 1995 35:03 es curioso cómo cómo incorporamos lo bueno nuestro ayer sin apenas darnos cuenta así hoy cogemos un análisis de cualquier analista creo que tiene motivos legítimos motivos Nos irá que el país va mal la economía hasta el momento terrible decir si si analizamos el día a día pues las cosas no van bien sin embargo en cuanto aplicamos un poco de perspectiva nos damos cuenta de que no es todo lo contrario que este país podría ser mucho mejor pero es un lugar fantástico en el que

Voz 0145 35:28 totalmente mis una de las cosas que más me ha me ha gustado y me está gustando a hacer este programa primero que pongo en valor cosas que no recordaba que no sabía y que nos hace ver con perspectiva que somos un gran país que España es un gran país por ejemplo tras las historias que he recordado la guerra de Yugoslavia la primera cobertura importante que se hizo de una guerra en España ya eh la del Golfo y la Yugoslavia la del Golfo lo hizo Hilario Pino en Telemadrid también lo recordamos con él pero la Yugoslavia una historia que creo que es muy importante traerla al hoy no

Voz 0228 35:55 Yugoslavia provocó un éxodo de refugiados como sabéis

Voz 0145 35:57 brutal uno de los países que más refugiados acogió lo de lleva te los a tu casa ocurrió en los noventa en España en concreto en los hemos ido a Mundaka donde un montón de musulmanes de Yugoslavia se exiliaron y acabaron viviendo en sitios como Mundaka y allí en Mundaka todavía sus bosnios viven como los llaman ellos hizo forman parte el ecosistema del País Vasco han aprendido euskera eso ocurrió en España en los noventa somos un país de acogida que acoge refugiados y lo hacían los noventa no se criminalizaba a la gente que lo hacía como se está haciendo ahora no yo creo que eso también habla de un país maravilloso como el que tenemos gente buena

Voz 1995 36:31 sí yo no sé si es una de las claves de la felicidad once presidentes olvidar rápidamente hacerlo me parece negativo en algunas cosas pero en otras olvidar rápidamente dejando nuestra o más a un lado no sé si es positivo

Voz 0577 36:43 lo que decías de

Voz 0228 36:46 de qué de qué es

Voz 0577 36:48 cunde el pesimismo vamos a peor y tal bueno esto ya lo hablamos más veces no pero creo que la década de los noventa es un buen ejemplo de que las cosas van evolucionando iban mejorando porque muchas veces la la década de los noventa no os parece

Voz 0228 36:59 cómo se mi reciente

Voz 0577 37:02 es como los ochenta de hecho muchas veces la confundimos con los ochenta como decimos entonces muy ochentero en realidad de los noventa pero es que yo tengo lo hablábamos fuera Antena recuerdos de los noventa que ahora son impensables absolutamente pues en el mismo barrio donde yo crecen en Coruña pues miércoles por la mañana veías a veinte niños por la calle en bici a lo mejor una de las bicis era la suya sin mira clase escolarizar en los noventa con un frac sexto séptimo EGB muchísimos niños Gianni llegaban cosas que hoy bueno son residuales no ves un miércoles por la mañana a un grupo de quince niños por la calle dirías qué está pasando aquí y allí era era normal y esto eran los noventa no no era no era hace tanto en fin el que hablábamos antes del maltrato a la mujer de yo creo que en general claro que hemos ido a mejor habría que tocar el punto de la libertad de expresión

Voz 0145 37:47 eso sí eso claramente con el tema los límites del humor que de eso también en los límites de expresión sabe un rato eh claramente el chiste de de no voy a decir chiste citó el PP sino el chiste de Dani Mateo que en fin le ha llevado a comparecer ante un juez en los ochenta y los noventa sería impensable que sí que mata uno

Voz 0577 38:06 estaba mal visto muy mal visto por parte de todos los visiones políticas atacar un cara a cara aún no había demasiado eco de la represión y nadie quería mojarse a decir esto es meramente hemos ido pero

Voz 4 38:18 esté o tantas otras expresiones artísticas John creo que sería imposible que hay en esta década ahora mismo en un día como hoy pudiese triunfar un grupo como descosidos que tiró fue en los años noventa

Voz 0145 38:29 bueno está imputado por unos cinco mil euros

Voz 4 38:32 hoy en día es una cantante Tower Reed ha estado han tenido que irá a juicio por por unos tuits sin embargo sus canciones era mucho más las letras de las canciones

Voz 0228 38:40 todo vasco estaría en la cárcel

Voz 0145 38:43 un estreno de Almodóvar de los años ochenta sería una polémica ahora brutal y en aquella época al revés se consideraba

Voz 0228 38:49 la tecnología también no había tantos aparatos no había tampoco entonces esto es un factor también que ha multiplicado amplificado todo de otra manera las noticias no una canción cantando he cantado en un bar por ahí no molestas al no llega

Voz 4 39:09 también hemos puestos muy sensibles pero que en los noventa que fue la década en la que empezamos a enviar mails recibir mails entrar en Internet Explorer fue queda ahí el eh yo creo que nadie se imaginaba que se muy invento en el año dos mil quince dieciséis diecisiete dieciocho iba a acoger a las redes sociales que iban a traer un cambio tan importante pues en las dinámicas de comunicación en las consecuencias de una frase dicha una frase escrita en aquellos momentos nadie lo imaginaba todo lo contrario pensábamos que aquello no iba a dar más libertad más posibilidad de expresarnos más capacidad de llegar a más sitios acaba sino todo lo contrario es un lugar en el que yo por lo menos cada vez que entro ya entras con el escudo Custo pensando en que se puede decir no yo recuerdo pensar en Internet de los noventa decir madre mía lo que se nos viene encima lo que vamos a poder disfrutar en muchas casos sí pero ahí en otros aspectos en donde la de estas nuevas tecnologías han significado un retroceso pero en cualquier caso docudrama la atención es la forma en la que hemos asumido todo eso

Voz 1995 40:05 ese desarrollo que sería imposible explicar si tenemos que explicar realmente qué es una red social es muy difícil hacerlo pero lo hemos asumido y lo utilizamos como medio de comunicación cervezas nuevas tecnologías a las que luego está en nuestra vida sin dudarlo Hinault es opcional y en ese sentido todos hemos evolucionado el mismo todos absolutamente

Voz 0145 40:23 bueno pero que también se vivió en el cuando aparece yo yo desmitifica un poco eso que decir interpreta parece efectivamente en los noventa que también lo contamos cuando aparece de la tele va a matar a la radio cuando aparecen las redes va no no es verdad hemos convivido todos unos mejor posicionados que otros pero al final convivimos todos el problema es cuando la red se convierte en un botellón analista en el que la gente se dedica a insultar pero también es constructivo que decir hay gente que conoces yo a Carretero he puesto cara hoy pero llevo

Voz 0228 40:49 que también es una historia de Fariña niña

Voz 0145 40:53 eh eh pero creo que también la ola de solidaridad que tuvo él en parte un poco de las redes yo sus artículos y todo lo sigo fundamentalmente porque mucha gente lo Linke que a través de la red de su saque creo que también tiene cosas buenas Si bueno hay que poner un poco piel de rinoceronte Gonzo para no

Voz 1995 41:09 yo voy a ser optimista espero con con ganas

Voz 0577 41:14 hay que ser optimistas la segunda temporada de donde estaba

Voz 1995 41:16 entonces los años noventa que fueron buenos años y la mayor parte de nosotros de quién esos están escuchando ahora seguro seguro seguro tiene buenos recuerdos alguno triste y hemos escuchado algunos acontecimientos que no se cogieron la a todos pero seguro que que mirará esa década de forma positiva es lo que hacemos la mayoría Ana Pastor periodista directora del objetivo y de dónde estabas entonces comienza su segunda andadura con una gala en directo el próximo jueves con gente muy interesante muchísimas gracias por

Voz 45 45:32 siempre pero hay objetivo nuevos que cumplir sí pero me queda mucho por conseguir pero

Voz 44 45:38 toda la información nacional e internacional y por supuesto local de Granada Gamo Pol al deporte más próximo en este ser porque el mejor deporte en SER Deportivos desde las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal renace

Voz 6 46:03 en la sección a la carta

Voz 39 46:05 puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 6 46:13 quieras de la Ser nuestra aplicación

Voz 1995 48:22 me llega un frente frío a España que era caer las temperaturas lo que tiene el invierno de frío ya saben la gripe los constipado los refugiados no son grandes periodistas pero sois a diferencia de un constipado la gripe esas diferencias

Voz 0577 48:40 debería porque yo tengo un hoy no sé exactamente lo que temo es saber si es cierto que gripe no sobre la gripe ésta es aún peor

Voz 4 48:50 te puede yo la única diferencia que notado Byrne que pasa es que con la gripe la baja y con el constipado lo confirman observa que diez días de baja no te las da el médico con un resfriado o no no hay forma

Voz 1995 49:02 al Barça

Voz 8 49:03 pero yo creo que la FIA no hay nada más que añadir es que creo que el tema Caballo parte empíricas lo que tiempo vamos a gozar ahora mismo de un privilegio tan vamos a tener la oportunidad de preguntarle a la

Voz 17 49:18 mejor médica de familia del mundo

Voz 1995 49:20 según votó el dos mil dieciocho la Organización Mundial de Médicos de Familia hervida en su congreso anual en Seúl que es la doctora Verónica Casado y ella le vamos a hacer todas las preguntas sobre algo que estos días pues ocupa y preocupa doctora Casado muy buenos días

Voz 48 49:37 buenos días pues es muy bueno eso de la baja la diferencia total

Voz 0228 49:41 sí pero me encanta científica que tenemos muchos la verdad