Hoy por Hoy (08/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 sin atisbo de gripe porel momento todas las noticias Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:11 buenos días saliendo de ella acaba de comenzar a declarar Rodrigo Rato en la primera jornada de este año del juicio por la salida a Bolsa de Bankia el tribunal ha descartado antes de comenzar la aplicación de la doctrina Botín lo que mantiene

Voz 1995 00:22 imputación de decenas de investigados vamos a las

Voz 1552 00:24 sede de la Audiencia Nacional informa Miguel Ángel Campos no sólo eso sí no sólo eso sino que sea la propia Bankia van a poder ser acusadas de un delito si se mantiene o si tienen lugares acusación por parte de la Fiscalía ha rechazado como decías todas o prácticamente todas las

Voz 1 00:42 en cuestiones previas planteadas por las

Voz 1552 00:45 antes por su parte Rato retador y bravucón ante la fiscal Carmen la una ha iniciado el interrogatorio el ex vicepresidente del Gobierno de Bankia negando las valoraciones el Banco de España respecto a cómo se hizo la fusión que dio origen a la entidad Rato ha culpado al propio Banco de España hay al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de cómo se hizo la fusión de las siete cajas él era partidario dice de una operación menor incluso hutus teníamos la intención de cumplir

Voz 2 01:09 pero no teníamos la intención de hacer una operación mucho más grande no el Banco de España el FROB deciden que es bueno que hagamos una operación más grande nosotros

Voz 1552 01:21 la ejerciendo profesionalmente Rato ha anunciado que sólo contestará a las preguntas de la fiscal del Foro pide su propio abogado sigue declarando a preguntas de la fiscal sonido directo específicamente preparada para usted sonido de esta jornada

Voz 0228 01:36 a juicio de Bankia por lo demás el Gobierno de Francia ha expresado su preocupación por los mensajes de Vox en relación con la violencia machista la ministra gala de Asuntos Europeos acaba de reconocer que es un asunto que siguen con interés y con ella ha estado nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor adelante

Voz 0738 01:49 pues sí posición muy dura del equipo Macron contra cualquier acuerdo que pueda hacerse con existe exacta cada país tiene sus especificidades y cada partido elige lo que cree que mejor le conviene pero comprenderá usted que le diga como miembro de un Gobierno como miembro de un partido la República en marcha aquí ha derrotado a la extrema derecha en las Dimas presidenciales que no puede haber ningún pacto ningún tipo de compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores completamente contrarios a los nuestros añade que ha escuchado las primeras declaraciones de los representantes de Vox queriendo dar marcha atrás a los derechos de las mujeres que lo encuentra muy preocupante y por tanto que cree que hay que hacer todo lo posible para combatir este extremismo son las declaraciones de Natalie lugar su a su llegada al Consejo de Asuntos Generales europeo en respuesta a las preguntas de la Cadena SER

Voz 0228 02:41 en unos minutos los trabajadores de Alcoa se van a concentrar frente al Ministerio de Industria para exigir soluciones que eviten el despido de alrededor de setecientos empleados de las plantas de esa empresa en A Coruña y en avilesina son más ha comenzado en Tokio también la vista judicial en la que se espera la primera aparición pública del ex presidente de Nissan Carlos Ghosn desde que fue arrestado los propios abogados de Jones pidieron que se celebrará esta vista para que el tribunal le informara formalmente de las acusaciones que hay en su contra once y tres tiempo

Voz 1 03:07 ya para la información de su comunidad

Voz 3 03:11 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:13 vamos a Plaza de Castilla decenas de afectados por la venta de vivienda pública de Libby más se concentran a esta hora contra la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de la causa penal Virginia Sarmiento buenos días

Voz 1914 03:24 buenos días con globos negros que acaban de soltar al aire y mensajes en ellos que piden justicia para las familias afectadas que continúan está ahora a las puertas de los juzgados para exigir que no se Archives a causa penal abierta contra Ana Gomendio y su predecesor al frente del Ivima Van Halen hay otros cinco procesos abiertos por lo contencioso administrativo pero esta sería la vía más rápida y son ya cinco años de lucha fueron tres mil viviendas que pasaron a manos del fondo buitre Goldman Sachs durante el Gobierno de Ignacio González desde entonces dicen han sufrido subidas de alquiler llamadas amenazantes mafias de ocupación y muchos se han visto forzados a abandonar lo que un día fueron viviendas de protección oficial

Voz 1434 03:57 la Justicia obliga al Ayuntamiento de Collado Villalba readmitir a una trabajadora que fue despedida en dos mil doce con un ERE que afectó en total a treinta y cuatro trabajadores el gobierno municipal ya ha recurrido esta sentencia Raquel Fernández

Voz 1915 04:10 motivos económicos alegó el Ayuntamiento para realizar el ERE en la causa individual de esta denuncia ante el juzgado de lo social de Madrid declara nulo su despido la sentencia recoge la inconcreción del decreto de su cese que el despido les generó indefensión hasta tal punto afirma la afectada que el Ayuntamiento llegó a contratar a los abogados que ella misma tenía el Ayuntamiento contra

Voz 1434 04:31 con nuestros abogados nos encontramos otra compañera a ello a punto de celebrarse el juicio si nuestros abogados y nuestra documentación que la tenía la otra parte

Voz 1915 04:41 el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia según Info

Voz 1434 04:43 Mauro Press en este momento ha muerto el hombre de ochenta y uno años que el pasado sábado fue atacado por tres perros en la capital el dueño de los animales fue detenido poco después del ataque porque los perros no estaban debidamente identificados

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:05 en ese

Voz 3 05:07 servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 05:19 con Toni Garrido estamos en las rebajas ahí

Voz 1995 05:22 era había cola en la después de todo después y todos los que hemos consumido de todo lo que hemos gastado ayer había cola por la mañana en la Gran Vía en la puerta de grandes almacenes para comprar todavía más pero lo importante sería que en esas compras compulsivas de rebajas no sé no se olviden de bufanda de guantes de orejeras Igor

Voz 5 05:43 porque bien el frío

Voz 6 05:51 el puesto en trueno sabes que no tiene nada que ver pero

Voz 1995 05:56 pero bueno traumático gráficamente Trilla

Voz 6 05:59 Francia se sitúa

Voz 3 06:01 no espere

Voz 1995 06:03 ese Luis Miguel Pérez es meter buenos días buenas un placer lo han llamado algunos yo creo que equivocadamente y tú nos vas ahora a las pistas sobre ellos no han llamado la Bestia del Este dos mil diecinueve

Voz 5 06:17 qué es eso sí

Voz 7 06:20 no deja de ser un término que se acuñó sobre todo el año pasado fue fue motivo de una ola de frío en este caso muy contundente que arrasó o que afectó a gran parte de Europa empezó por el este de hecho Toni el viento cuando viene del este o del nordeste en invierno es el viento más frío que nos puede llegar más que del norte la gente tiene la percepción de que cuando viene el viento del Polo hace mucho frío pero tengo que decir que si viene de la zona de Finlandia o de Rusia hace más todavía

Voz 1995 06:49 ni por tanto ese viento del Este que entró el año

Voz 7 06:51 basado en forma de una de un de un coletazo muy frío es lo que provocó que media Europa Se congelará de hecho hubo incluso bastantes víctimas mortales por ese precio que por ese motivo en cualquier caso es la primera entrada fría de la temporada que también va a entrar desde el este Easy leal llamado de la misma manera os tengo que decir que lo que va a venir no es ninguna bestia lo grave no es nada del otro mundo lo Craven ir no es nada que nos vaya a dejar congelados o que nos vaya a dejar sin agua en las tuberías porque se van a congelar las cañerías no simplemente es una normalización de las temperaturas pero Toni viene desde el este como suele ser habitual en casos de de de golpes de frío

Voz 1995 07:34 portantes entonces claro el hijo de la bestia

Voz 7 07:38 sería éste sería el el retoño de la Bestia del Este

Voz 1995 07:42 la verdad es que son imágenes son imágenes muy jugosas titulares llamativos el frío el viento fenómenos pero esto de otra manera se llama invierno

Voz 7 07:55 así es de hecho hay algunas CCAA o más que comunidades autónomas zonas del país en las que el invierno de momento no se ha asomado demasiado hemos tenido bastante frío los últimos días y semanas en los valles cerca de los ríos pero en cambio en zonas elevadas de las montañas esas temperaturas de momento no están siendo demasiado bajas y una buena moto

Voz 1995 08:14 a ello atonía es esa falta de nieve

Voz 7 08:16 sobre todo ese esa falta de frío destacable para que esa nieve se pueda mantener o para que por ejemplo las estaciones de esquí puedan trabajar más pleno rendimiento los en las últimas semanas Últimos días por tanto lo que nos va a venir es una temperatura más baja sobretodo en esa zona en la que de momento el frío no está siendo destacable donde de momento ya decimos ese invierno está siendo a medio gas o de momento incluso desaparecido pero no es nada raro también hay que decirlo no es nada raro que esto puede ir pasando de vez en cuando en época invernal

Voz 1995 08:47 Luis Villegas la nieve porque teníamos constancia que ha sido una temporada de nieve por el momento terrible para muchas estaciones otro ya sabíamos que Madrid abrió en a principios de diciembre no habido ni un solo día en el que las pistas estuvieran operativas lo haber nieve

Voz 7 09:02 pues de momento es una entrada de aire frío la que nos va a venir seca por tanto en este sentido malas noticias de cara al mundo de la nieve ya no solamente para el que la app para el que tenía ganas de verla porque sí que es cierto que hay mucha gente que ya tiene ganas de ver alguna nevadita en el en su pueblo en su en su ciudad y cómo no las estado estaciones de esquí la están esperando como como agua de mayo esas nevadas de momento Toni no se esperan nevadas porque el aire que nos va a llegar es seco lo que sí que podemos decir es que por lo menos la nieve que queda que es poca todo sea dicho lo que estamos hablando ahora pues se va a mantener y además se pueda cultivar nieve esos cañones de nieve que irán a pleno rendimiento los próximos días lógicamente no todas las pistas de esquí disponen de esa tecnología y sobretodo No todas las cotas de esas pistas donde no tengamos cañones la verdad es que seguiremos viendo el paisaje pelado porque no esperamos nevadas es curioso pero las únicas nevadas que esperamos los próximos días se van a dar en la isla de Mallorca

Voz 1995 09:56 no fastidies

Voz 7 09:59 dónde como porque mira por encima de los ochocientos novecientos metros allí en la Sierra de Tramuntana en en Mallorca en el Puig por ejemplo que es el pico más alto de la isla allí sí que el suelo Se va a blanquear porque la única zona del país o de las pocas zonas del país donde vamos a tener alguna precipitación van a ser en Baleares en zonas del Cantábrico y alguna nevadita tendremos en la divisoria del Pirineo por tanto las estaciones de esquí del Pirineo aún llegaremos a rebañar algo pero muy poco la verdad va ser en Mallorca donde más posibilidades de lluvia y de nieve en las cotas altas vamos a tener

Voz 1995 10:31 tú sabes Busby yo la primera vez que vine bar tendría yo siete ocho años no me acuerdo si no me acuerdo yo pero me acuerdo de la situación como sea de una forma gráfica está está una fotografía que guardan cerebro estaban compañero Antonio Rueda me acuerdo del nombre del compañero porque de CIA a nosotros en Mallorca imagínense en el colegio ideal rueda está nevando nieve está nevando nieve porque nunca habíamos visto nevar

Voz 7 10:57 sí porque además es que hay diferentes tipos de de precipitaciones sólidas porque hay veces que lo que nos cae es una cosa que allí en Baleares el llama Alcalá Bruce

Voz 1995 11:06 sí es ese granizo blando

Voz 7 11:08 que cuando cae al suelo no rebota como el granizo normal sino lo que hace es un además es que se se diferencia de esa manera de granizo porque hace un chófer hace como un contra el suelo

Voz 1995 11:19 yo que parece el de lo que academia policía haciendo

Voz 7 11:22 sí sí sí solamente me podría poner ahora con el megáfono pues en cualquier caso esa es hecho muchas veces se diferencia de hoy se confunde con la nieve sí que es cierto pero de momento no va a nevar

Voz 1 11:34 lo hace enseguida Ibis

Voz 1995 11:36 qué hace bueno sí sí sí que llega el frío que se llama en a lo que lo que toca estamos a día ocho de enero y que quieren pues es además Luismi muchísimas gracias un placer a vosotras Toni y cantaba la crónica de once y once minutos una hora menos en Canarias fíjense curiosamente vamos a hablar con dos personas que han decidido pasar frío

Voz 5 12:05 se llama Javier Isern

Voz 1995 12:08 más conocidos como los hermanos Torres los gemelos que salen en la cocina de Televisión Española bienvenidos muy buenas qué tal

Voz 8 12:18 buenos fríos días os gusta el frío

Voz 1995 12:22 entonces a ver qué habéis decidido tiros abandonar dejar ese gran programa en Televisión Española ese programa de cocina por qué por porque os vais a la calle

Voz 9 12:35 no bueno los vamos al al al calor

Voz 10 12:37 de de la cocina de un sueño

Voz 8 12:40 hecho realidad desde hace muchos años que se llama cocina hermanos Torres que está en el barrio de Las Corts donde hemos invertido pues bueno yo creo que tú

Voz 10 12:48 yo no todo a nivel personal y ahí a nivel económico también queremos cuidarlo

Voz 8 12:55 es como cuando tienes un hijo oí si no lo ves crecer osea por lo menos teníamos esa sensación volveremos a la tele también eso seguro

Voz 1995 13:05 bueno es que ahora que la gente ya ha empezado a diferenciar a uno del otro estos momentos por ejemplo serán en breve historia

Voz 11 13:12 no no no yo tú me sigue no me si es a mí sino a hacer lo que te digo

Voz 6 13:17 no dejaré tirado que desveló mira cree difícil Tom pero Torres da una vuelta a los programas de

Voz 1995 13:23 cocina han conseguido hacer algo que es muy muy personal y muy difícil esto tiempo

Voz 5 13:28 hay algo distinto lo voy a echar de menos

Voz 12 13:32 seguro seguro porque además se recoge muchísimo cariño claro son más de tres años y medio con Torres en la cocina unas alegrías tremendas pero decimos eh no es un adiós sino es un hasta hasta pronto a escoger un poco de parar un poquito como decía Sergio dedicarse a a cuidar y a ver crecer a a este sueño que hemos hecho realidad pronto estaremos otra vez al ataque porque eso es una cosa que que ya digo se le coge cariño

Voz 1995 14:04 lo libros Ígor esos grandes vamos a intentar hacer un poco de de Soria nosotros teníamos un restaurante buenísimo que no lo digo yo que lo decía todo el mundo a la a la guía Michelin y lo cerrar día padres bueno hay que cerrarlo el Dos Cielos verdad vale que no VI el único no sé si ahora sí

Voz 1 14:20 está de moda pero hace poco Dani García

Voz 1995 14:24 veintidós días después de haber conseguido a las tres estrellas Michelin decía que cerraba y que empezaba otra cosa no así que

Voz 12 14:29 bueno nosotros cerramos para abrir algo mejor en este caso fue cerrar dos cielos para abrir la cocina hermanos Torres porque en no tenía para nosotros mucho sentido tener dos restaurantes en en en la misma ciudad eh aspirando a lo mismo no que es a la excelencia entonces sí que hay que saber dejar para para saber crecer o es nuestra nuestro pensamiento y es por eso que cerramos dos cielos par

Voz 1 14:55 eh para para ir a un proyecto mejor mayor personal

Voz 1995 15:00 con cocina hermanos Torres que en apenas cuatro meses consigue un par de estrellas Michelin pero esto había pasado antes alguna vez

Voz 13 15:08 no bueno o muy muy

Voz 8 15:10 que rara vez a la día pues hace estas excepciones la verdad es que lo que hemos montado es es algo muy potente salgo pues muy ambicioso el el setenta por ciento de las instalaciones tan desde dedicadas a la cocina infraestructuras y luego el treinta por ciento restante están dedicadas al cliente no que están alrededor de la cocina óseas un una nave industrial de ochocientos metros cuadrados rodeados de cocinas no funcionamos trabajáis del centro exactamente mira alrededor también hay cocinas o sea que es y hay catorce cocinar

Voz 1995 15:48 te hay más cotidianos que gente Bono

Voz 8 15:50 no es el caso pero que sí que

Voz 10 15:53 sí que si no iríamos mal pero que que

Voz 8 15:56 así que intentamos hacer algo que que bueno pues que es un sueño no

Voz 1995 16:00 eso entiendo la filosofía pero yo no sé si tú quieres ver cocinar osea está bien fantástico pero yo no sé si quiero cocinar

Voz 14 16:08 bien

Voz 1995 16:09 todo lo que están haciendo no yo no sé si la diferencia cocinar en la intimidad

Voz 1 16:14 los así o ante público incluso ante cámaras tiene que ser dos experiencias muy diferentes no

Voz 8 16:20 no no se bueno aquí yo lo que lo que tenemos que decir es que vosotros solo tenéis que recordar nosotros hemos creado alrededor de una cocina con nuestra abuela Catalina que era quién nos inculcó la pasión por la cocina y la que cuida de nosotros porque nuestros padres bueno pues trabajaba todo el día entonces a lo largo de los de los años de los tiempos sí sí si tú recuerdas al final todo el mundo acaba la cocina con la de vino hirviendo cocinar al al otro sea su lugar de encuentros en lugar de de de calor de de amor If I nosotros siempre hemos estado alrededor de de de la cocina con con nuestra familia entonces dijimos bueno pues vamos a hacer una cocina con mesa sino un restaurante con cocina de esa manera que nos damos calor los unos a los otros ir han sido con tanto acierto que en la gente bueno pues el sale diciendo el restaurante que que es como si hubiera estado en su casa es maravilloso

Voz 1 17:18 es es maravilloso creo la cocina en cualquier país del mundo creo que se como el corazón de la casa nunca es el salón y el dormitorio lo que sea no siempre es donde a mí me acuerdo de lejana infancia en la lista más Norte esté donde pasó todo toda la familia todo todo pasión no en todas las culturas y se hunde en la cueva en Atapuerca estaría es uno de los juego siempre alrededor del fuego a la cocina abismo hicieron abuela Catalina

Voz 1995 17:51 que por cierto los canelones

Voz 1 17:54 eso es una cosa loca es buenísimo buenísimo y los hemos repetido este

Voz 8 17:58 de este año cada año para para el día veinticinco la Navidad hacemos los canelones de la huelga Catalina e los hacemos en familia como unos hacíamos siempre con la Sábana bueno con la pasta de galardones tradicional y nosotros hacemos el la farsa al relleno y la verdad es que están de de de del de lujo vamos

Voz 1995 18:16 pero eso es una claro es SL lo que vosotros estáis transmitiendo es un legado que habrá gente que tu abuela te deje no sé si una herencia valiosa a vosotros de algunas recetas con las que probablemente os ha ido mucho mejor que si se hubiera alegado aún un yate sin duda eh

Voz 12 18:34 sin duda porque son esos recuerdos de infancia que te ayuda muchísimo a a la inspiración hacer luego tu tu cocina

Voz 10 18:41 y tu personalidad no ha dejado memoria yo creo también en ha dejado una cocina de de de de

Voz 8 18:48 muchos recuerdos vivos

Voz 1995 18:50 otros todavía porque como dicen una cosa cocinar en tu casa con tu familia de un plato cocinada la gente todavía cuándo estáis haciendo esas cárceles todavía viajáis en el tiempo su esas magdalenas de Bruce consiguen que viajáis de nuevo una y otra vez

Voz 12 19:06 viajamos mucho mucho a la a la infancia ya la memoria del del sabor y del gusto ir por eso ahora por ejemplo es una época que nos apasiona lo la cuchara que esos herencia también de de nuestra abuela y entonces nos gustan esos caldos limpios que que que te curan no de alguna manera que T

Voz 10 19:26 que te que te dan energía Hay

Voz 12 19:29 bueno la verdad es que sí que recurrimos mucho a ese armario de del recuerdo Si las los sabores de la infancia

Voz 1 19:35 algo más grande te marca para toda la vida puerto

Voz 8 19:38 al las hice yo en esto fue aquella abuelo

Voz 1995 19:43 va a marcar sí porque a mí me cambió la vida el día que David de Jorge me dijo que la la la salsa de tomate que bueno un poquito pimiento verde una ese día os juro que me cambió la vida pero bueno que puedas las recetas interesa

Voz 8 19:56 sí que Torres nos toque tú lo que es lo que de civismo que Garrido

Voz 1995 20:02 de otras las hablamos de la Catalina los canelones maravillosos pero vosotros en puesto restaurante habéis metido toda la nueva tecnología aceptó todo el futuro está metido en ese en ese restaurante es muy interesantes equilibrio entre las recetas más tradicionales puramente tradicional

Voz 8 20:20 y las nuevas tecnologías vosotros

Voz 1995 20:22 hay en ambos lados si el restaurante

Voz 8 20:25 es un restaurante el tecnológico no no no no podemos negarlo ya si lo queríamos porque creemos o hemos querido hacer lo que nosotros creemos que será el restaurante del futuro pero en en el sentido más humano del mundo porque lo que hacemos es eliminar el papel y eso la tecnología los ayuda hacemos un proyecto con con agua de reciclado de aguas hacemos también a nivel de energía que sea el que que la nave sean sostenible o a la tecnología al final eh nos ayuda mucho a

Voz 12 20:57 la humanizar también y hacerlo más más

Voz 8 21:02 no practico el restaurante por decirlo de alguna manera pero lo primero que te llevas cuando llegas al estar antes un abrazo sea en el factor humano lo podemos olvidarlo nunca y luego pues se ahí prestamos mucha atención no sólo nosotros sino todo el equipo para que la experiencia sea lo más humana posible

Voz 1 21:20 cuando dices no hay papel hoy si no hay papel para las comanda

Voz 8 21:24 es por ejemplo nosotros no utilizamos comandadas como como tal au ese algo que nosotros queríamos eliminar era el papel no pues el todo el tema de las comandan de eso todo eso se ha hecho digitalizado

Voz 10 21:39 y ahí

Voz 8 21:41 bueno pues con una serie de de de

Voz 10 21:44 arnés de de amigos de compañeros debía

Voz 8 21:46 Page pues hemos conseguido hacer lo que teníamos en la cabeza lo que era

Voz 12 21:51 y un una cocina muy bien organizada

Voz 1 21:57 pues lo digital digital pero no tenéis miedo de un hacker que entra por ahí el ese es un circuito cerrado sea no puede no ahora que podría podría pasar que se te vaya

Voz 12 22:10 sí que tienes un problema pero bueno tenemos como

Voz 1 22:13 venimos de la vieja escuela también tenemos plan B o sea que estamos preparados para la abuela queda ahí sí si las entonces saca habría que sacar las comanda clave bueno vamos a hacer

Voz 1995 22:25 pequeño alto en el camino y enseguida vamos a seguir hablando con con los hermanos Torres pero hay que añadir algún dato eh para mucha gente hoy cumpliría setenta y dos años David Bowie

Voz 15 22:39 entre música y cocina que hay mucha gente que es incapaz sé cocinar sino su escuchando música

Voz 1995 22:46 Arantxa en mi caso la radio eh yo voy a decir pero de mucha gente que si no pone músicas incapaz de de cocinero hubiera comido

Voz 15 22:51 setenta y dos años de Dow en Rota vamos a hacerles un homenaje y en unos segundos seguimos hablando con los hermanos Torres

Voz 16 24:07 Toni Garrido y los expertos en libertad saben qué quieren los expertos han llegará antes también lo mismo los expertos en viajar a su manera igual que línea directa que como son los expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precia por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el directo punto com un acompañaban pintar

Voz 3 24:35 importe Zune a todos nos une el fútbol buscando el motociclismo une el baloncesto nos une a todos porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos el larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 17 25:28 colecta École hoy por hoy a Price de nuestro

Voz 18 25:31 twitter vía tus comentarios y opiniones

Voz 19 25:43 lejos de la hipocresía hemos olvidado nuestra adolescencia que hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos suele rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres

Voz 20 25:52 cerca de la empatía parece que que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Two Ríos hay una diferencia entre entre las dos eh percepción

Voz 3 26:06 en este Luz Sánchez Mellado se toma el café todos los martes con Carles Francino en la venta

Voz 21 26:18 vale venga vamos estamos todos de nieve el contrabajo Relaño y suba en yo ahora los teclados el ritmo de batería hay Pacojó al Banco Gallego visto huir

Voz 1995 26:30 R

Voz 3 26:33 los vientos yo RIM Bami Valverde

Voz 21 26:35 Quito Iturralde Cañillo Marcel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si ya el Deportivo

Voz 14 27:00 me hace muy bien

Voz 1 27:03 empezamos en Cataluña vivimos una moción de censura

Voz 4 27:06 mira que triunfaban cambio de gobierno el guionista loco del que yo había mal la temporada pasada vivo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 1 27:15 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 18 27:19 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias Hora veinticinco con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 5 27:33 oyente seamos realistas

Voz 18 27:37 tu pareja puede abandonar tuvo invita sin que te lo esperes siente más de tus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir el bloqueo tu jefe puede echarte del

Voz 11 27:53 estaba Braulio hay que en el puerto toda la vida es incierto está pendiente de un hilo pero tranquilo algo que nunca te abandonará

Voz 19 28:04 la Cadena SER no se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña

Voz 22 28:12 el camino siempre estaré

Voz 1995 28:15 hemos conocido

Voz 19 28:18 señor a la

Voz 23 28:32 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempos hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que es

Voz 18 28:44 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula en en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 24 28:57 buenos días señor García llamo de Four su coche ya esta listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su caché señor García estamos esperando le señor García

Voz 18 29:09 ahora te dejamos Cuca de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo Isolux tenéis cambio de ciclo por setenta y nueve

Voz 25 29:18 por la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es Mané Nation

Voz 5 29:24 sí

Voz 26 29:26 los Nacha allí

Voz 27 29:30 sigue temblando

Voz 3 29:39 estuve

Voz 6 29:42 con catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último

Voz 18 29:46 no no ama de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 4 30:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 1995 30:05 Caritas

Voz 22 30:07 sí el paro

Voz 6 30:30 no

Voz 30 30:34 no

Voz 22 30:38 eh

Voz 31 30:39 me estoy convencido de que habéis identificado todos esos sonidos totalmente aparte yo creo que el sonido por antonomasia la cocina es alguien batiendo en se Si bueno en el cole

Voz 1995 30:59 sí yo creo que no podía identificarlo entre un millón de sonidos averías que Jagger

Voz 1 31:03 hoy por desgracia es lo de microondas

Voz 9 31:06 bueno también ahí ya no tanto de no lo usamos tanto no

Voz 1995 31:11 bueno estoy usando con los hermanos Torres vosotros cuando os vais a a dormir toda vuestra vida todo nuestro entorno todo costó trabajo tiene que ver con la gastronomía vosotros con que soñaba

Voz 12 31:23 bueno pues mucha muchos días aunque parezca curioso es con con recetas que está

Voz 8 31:28 hemos desarrollando en el en el restaurante ya a lo mejor te falta un ingrediente falta luz tienes alguna cosa estás durmiendo soñando

Voz 1995 31:37 se te ocurre si tú te has levantado a mitad de la nutrición ya sí sí

Voz 8 31:41 el guacamole oye ya apuntando sea tengo una libreta por allí cerca para para la inspiración te llegan en cualquier momento

Voz 1995 31:48 eso como él por asociación por experiencia por paladar como has creando las recetas

Voz 1 31:53 no sobre todo es base es tener una buena base

Voz 8 31:55 de es de conocimientos de salsas de de fondos de de la cocina base no de de de la cocina Generali también un conocimiento del producto que son los ayudado mucho la tele también lo no no sólo ahora sino desde ya desde Torres la cocina desde cocinados llevamos por los pueblos de aprendíamos mucho de los de los productos y de los productores

Voz 1995 32:22 esta es la pregunta del millón hoy pensado que a lo mejor lo hizo lo suyo era que cada uno pusiera un restaurante que cada uno hiciera su programa que cada uno hiciera su libro hablaremos a continuación de de libro que se presentando esa es la pregunta el millón

Voz 12 32:35 no tendría bueno el sinceramente Nos gusta nos gusta siempre hemos nos hemos criado juntos sea desde pequeños al cole juntos sólo nos hemos separado una vez que ha sido para hacer grandes restaurantes de Europa Sergio por un lado yo por otro pero con la idea

Voz 8 32:51 de juntarnos el día de hoy compartirlo no evidentemente dos es más que uno todo es mucho más fácil como hay muy buen rollo pues pues lo que hacemos es sumar

Voz 1995 33:05 de cara al en los colegios en algunos colegios a los hermanos gemelos los meten en clases distintas

Voz 12 33:10 no entiendo no no tampoco bueno quizás nosotros y es verdad que cuando estábamos en la misma clase era un era vamos

Voz 8 33:19 a carcajada limpia Hay y la verdad es que uno se despista bastante porque estás más por por la por la animalada que voy a hacer tu hermano que que por el por el profesor Coppola

Voz 1995 33:31 o sea que si entonces hacen bien

Voz 8 33:35 de ser pues él no sé no estoy seguro pero luego

Voz 10 33:37 en en en la vida evidentemente los gemelos pues hombre Nos conocemos muy bien

Voz 8 33:44 muy raro muy difícil que dos hermanos gemelos se lleve mal y luego pues se pueden construir cosas por partida doble

Voz 12 33:51 se pueden hacer muchas cosas pero por dos

Voz 1995 33:54 vino crees que deberíamos aprender más de del mundo de la hostelería de la gastronomía porque en España yo creo que no ha habido sector desde los medios de comunicación e unas el turismo la inmobiliaria la construcción un sector que no haya pasado por una crisis muy profunda por burbujas incluso qué sectores que ha habido que reconstruir ente los que rehacer pero el de la gastronomía no el de la hostelería ha ido a más ido buscando sumó su pequeño hueco ahora es muy notable en la televisión su influencia es muy notable que la la el ocio antes pues uno salía a divertirse ir a cenar era una de las opciones ahora como vosotros ahí bien salir a cenar es la opción y luego ya si es ya hace si hacemos algo más pero la gastronomía estar el centro no creéis que es un buen ejemplo para otros sectores CSS la verdad

Voz 8 34:45 es que es un

Voz 12 34:48 yo creo que se mantiene y que se ha mejorado muchísimo en en muy pocos años se ha democratizado de alguna manera para decirlo el tema de la de de la de la cocina de los restaurantes

Voz 10 35:01 no hay cada día

Voz 12 35:04 antes además os interesa muchísimo más por por cocinar o por o bueno o por a la hora de ir a un restaurante yo creo que eso es buenísimo y ojalá ojalá todo eso pasará en otras en otras disciplinas

Voz 1 35:20 que también es opina no a dejaron

Voz 12 35:23 una críptica en Trip Advisor que es otro

Voz 1 35:25 pero en todo esto que no es solo ir al opinar sobre toma la foto que es que se suele discutir vosotros seréis esos que prohibirá que la gente no

Voz 10 35:35 del libre allí la gente yo creo que tiene que venir aquí

Voz 12 35:38 expresarse de la manera que que que crea oportuno no es que quiera

Voz 1995 35:42 ellos importan esas críticas

Voz 12 35:44 mira la verdad es que no solemos mirar mucho

Voz 10 35:46 yo hay y quizás deberíamos mirar más pero

Voz 8 35:51 y y yo lo que nos quedamos es y cómo estamos todos los días en el restaurante vivimos dos servicios vemos a la gente si lo hacemos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos hablamos mucho con la gente el antes y después porque además la gente pues también quiere ese feedback no la foto hoy nosotros somos mucho de estar de abrazar y de idea hablar entonces preguntamos oye dime lo bueno hice habido algo malo me lo también por qué nos puedes ayudar entonces y el la verdad es que las críticas muy positivas si tienen algo que decir pues nos lo Vincent cuando llega algún alguna

Voz 1995 36:29 a la tiene que haber cuando llega alguna mala como lo cómo no

Voz 8 36:32 además hay que ser positivo ante las críticas lo que no puede hacer uno es hundirse analizarla si ves que que tiene razón porque siempre hay que escuchar y no puedes decir no lo eso es una tontería no no lo hay que escuchar todo con mucha atención y luego analizarla Hay si tiene razón pues evidentemente modificarlo

Voz 1995 36:53 vi vayamos a libro habéis hecho un nuevo libro Hermanos Torres tres de los creadores del dos y del uno coma elecciones son cien recetas como selecciones la las porque a estas alturas ya zanjó es que ya no sé ni qué poner el libro como como hace esta selección

Voz 12 37:08 no no es difícil ley se han quedado de hecho se han quedado recetas para hacer tres libros más seguro de verdad eh saque por eso es muy difícil muy muy difícil porque hay muchas qué te encantan te gustan muchísimos pero que tiene que descartar y bueno ahí ha sido pues un un trabajo trabajo bastante bastante interesante la verdad es un libro de los tres es muy completo se basa en la bueno ríe interpretamos lo que es la cocina tradicional española dándole un toque un toque Torres un toque un poco más más más bueno pues y con más sabor seguramente más sano más estético pero pero sin sin perder nunca la la exento

Voz 1995 37:54 ya de de la cocina española es decir algo que es interesante haber de la cocina evoluciona lógicamente pero evoluciona según modas que no tienen que ver con la cocina es decir más hay un plato tradicional español no se pienso la fabada sí mire usted pues lleva chorizo llevar a panceta eh lleva conducir Illa puedo yo hacer desgrana pero es que plato lleva lo que llevas sea que esa evolución constante con modas que no viven de la cocina en ocasiones es imposible

Voz 12 38:25 en en lo que tú has dicho por ejemplo de engrasar es eso tan simple no te imaginas lo que les puede ayudar a a este plato a que sea mucho más más ligero porque

Voz 1995 38:37 pero no deja de ser chorizo morcilla que decir eso

Voz 12 38:39 sí pero bueno eliminan parte de la grasa

Voz 10 38:42 luego también lo que en esos tipos de de de guisos también lo que hay que introducir es mucha verdura

Voz 1995 38:50 la verdura también es un factor muy importante y vosotros Elboj fans de de los arroces con total Frank que si había hecho igual haber repetido dos veces con mi arroz porque yo creo que es el arroz no hay dos que salen iguales y lo copos de nieve

Voz 8 39:09 si es algo es un reto siempre lo hará estábamos pensando esta mañana temprano hay con el equipo vamos a poner un arroz de de caza en

Voz 10 39:19 al final del menú no

Voz 8 39:23 y al final sí que conseguimos que salga siempre igual pero claro hay que controlar muy bien el fondo hay que controlar muy bien en las cantidades hay que controlar muy bien eh

Voz 1434 39:33 de los factores porque claro si tú te arriesgas a pie

Voz 8 39:36 era un arroz en el menú el punto es también muy importante no sé si que es eso es en el restaurante luego en casa aunque hagamos en la voz con los mismos ingredientes nunca te al igual que nunca que hueso de izquierdas no

Voz 1 39:50 es verdad pero yo estoy pensando dos otros dos en casa de ambiente ponéis una patata gente llega yo conozco cocineros y que después de cocinar cocinar tan creativo lo que es lo que pide el cuerpo es un perrito caliente

Voz 12 40:06 no los mira a cocinar en casa cocinaba conciliamos mucho

Voz 10 40:09 hoy abrimos la nevera y miramos lo que tenemos y la verdad es que que que nos gusta cocinar y que nos relaja cocinar

Voz 1995 40:17 si es que te lo tiempos ley puestos porque se aconseja

Voz 1 40:21 le decía antes que una buena mucho

Voz 12 40:24 Cicca una copita de vino y poner a cocinar realmente es un momento muy tuyo

Voz 1995 40:29 y qué te relaja muchísimo

Voz 8 40:32 fantástico que sepáis vamos a

Voz 1995 40:34 es el nombre pero que uno de los grandes grandes grandes cocineros de este país sino el más grande cuando llega a su casa se abre una bolsa pipas a unas gominolas decir que que es verdad que yo parte lo que dicen es cierto que estás todo el día hay una frase muy española tú sabes los platos de caviar que hombre yo para llevar un plato de lentejas a casa puesto ahí pues yo entiendo que es todo el día mezclado con la excelencia con Products pues llegas a casa te abres una bolsa de pipas te agua

Voz 8 41:08 yo mira te pongo un ejemplo ayer por por ayer no con con los niños pues por ejemplo hicimos la había unos plátanos muy maduros pues hicimos una tarta de de de plátanos con arándanos que están poniendo malos con con yogur una tarta fantástica los niños ya se entretienen tú también porque es maravilló yo soy luego habían dos hamburguesas en la nevera hay cebolla ajo tomate y tal pues hicimos unas unas berenjenas con rellenas con un sofrito maravilloso con la bollo granadinas con con queso cocina muy sencilla evidentemente pero porque hay días que te complica más porque nos vamos al mercado oí compra así entonces ya te luces pero luego otros días con lo que tienes cocinas y es que son una forma de de para nosotros que disfrutamos cocinando es que no hay ir comiendo y comiendo evidentemente

Voz 1995 42:02 si conocéis a alguien que disfrute cocinando y no comiendo

Voz 8 42:06 ah pues me imagino que mucha gente que nos ha dicho o gente que nos encontramos por la calle también que nos dice que lo que nunca en la vida había cocinado y a raíz del programa de vernos en en Torres en la cocina le ha entrado el gusanillo de cocinero eso sí pero alguien que obviamente

Voz 1995 42:25 te gusta comer que predica pero no practica

Voz 8 42:27 es imposible cocinar yo yo sí yo lo veo difícil no no sé si conozco

Voz 12 42:33 en

Voz 9 42:34 yo algún cara a una persona

Voz 12 42:36 da alguna vez que le gustaba cocinar pero que luego comerse lo que cocinados es difícil es verdad eh una persona que no le gusta comer que cocine

Voz 1 42:44 no sé cómo puede salir sobre todo porque lo que supone

Voz 1995 42:48 que la Malle el gran misterio y el éxito de los Torres suponen dedicar mucho de tiempo a los demás es un acto muy generoso que hacen todos los días miles de amas de casa miles de éramos de casa miles de hombres y mujeres en España que en la comidas familia que trabajen en restaurantes y cobran por ello pero básicamente lo que hacen los toros es dedicar su tiempo que es lo más precioso que uno puede tener a los demás en hacer felices a los amantes me cuesta mucho creer que hay alguien que quiere hacer felices a los demás de aviso de Bono disfrute

Voz 8 43:18 yo también la verdad y además si no es aquí si no es en la tele estás en Barcelona hay sino en Madrid también en dos Cielos en Madrid cosa que al final nuestra Tutu bien lo decías antes Tony en no para nosotros a cocinas una forma de vida todos los entorno a ellos a final para nosotros todo está relacionado con la cocina

Voz 1995 43:40 pues tienen un nuevo libro siempre acaban sus programas de televisión que hasta marzo van a continuar en Televisión Española con esta frase

Voz 11 43:48 y recordar siempre hay un buen motivo para cocinar

Voz 1995 43:52 de esta forma vamos a despedir nosotros siempre hay un buen motivo para cocinar no vamos no podéis tener más razón por el momento tienen dos estrellas Michelin tocan a uno por cabeza Estu cuando llegue la tercera ver cómo la reparten los hermanos Torres un verdadero placer muchísimas gracias toda la suerte del mundo

Voz 1 44:10 muchas gracias de verdad un abrazo tan sólo oración

Voz 3 44:17 quién tiene diez venga

Voz 4 44:29 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 44:33 sí dice es que con línea directa tienes un gran segura a un gran precio hasta una tribu del Amazonas te dice llega hasta su idioma aclaró

Voz 16 44:39 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 33 44:51 el Deportivo quiere ser Yes un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego on line de la competición porque cuando llega ese punto cuando llegue ese punto Carrusel deportivo se convierte en una

Voz 34 45:06 el una montaña rusa viajera de selección también previsto

Voz 3 45:09 sí

Voz 34 45:10 desde esta casta donde caídas

Voz 3 45:14 las

Voz 33 45:18 y finalmente análisis repaso del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito nuestro día a día

Voz 35 45:26 se partió el ciclo de la vida Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 36 45:33 sí

Voz 17 45:41 con con Hoy por hoy

Voz 1995 45:43 a través de Facebook del canal

Voz 18 45:45 tu comentario obtuvo Opinion of cuéntanos lo que quiera ser mejor

Voz 5 45:52 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 37 45:58 ella ya se había levantado y permanecía quieta frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga pero ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada

Voz 38 46:10 denunciando llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza exigiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro ya

Voz 37 46:24 hartado del jardín entre los árboles donde dos parejas bailaban abrazarlos el pijo a soñaba era bastante más alto que ella y la muchacha se ve obligada a echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar su fuerte en halagos una voz ronca meridional y persuasiva sus bellos ojos hacían el resto dime una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que tengas miedo tienes

Voz 1995 46:59 claro

Voz 37 47:01 vas a la universidad preguntó el pijo aparte me extraña no haberte visto la muchacha no contexto y acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio se dijo

Voz 3 47:16 bajando la cabeza ella preguntó

Voz 37 47:19 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross tonto

Voz 5 47:24 las claro Últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis ser el placer de escuchar

Voz 11 47:41 las once y media Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas las buenas noches vaya

Voz 3 47:49 Herrera que te has marcado en realidad queremos

Voz 1995 47:52 decir con Sergio Scariolo bueno anchas

Voz 3 47:54 a Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches echa Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena Iniesta Keylor Navas buenas noches y vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 11 48:09 la banda al completo la banda completo está toda la banda

Voz 3 48:11 pero no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 25 48:21 en la sección a la carta de la app de láser puedes elegir el audio que te interese ya sea

Voz 14 48:25 el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 16 48:28 eh

Voz 18 48:28 toda la SER en tu smartphone lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 36 48:39 sí

Voz 6 48:43 Nuestra ilusión de cada día es serles utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 0098 49:01 buenos días y tuvo un hijo en dos mil dieciséis dos mil diecisiete sepa que ya está disponible en la web de la Agencia Tributaria el formulario para solicitar la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad paternidad el impreso se puede presentar en cualquier oficina de Hacienda o también de manera telemática en ese caso es necesario tener

Voz 19 49:19 el número de referencia a Reno el PIN certificado electrónico

Voz 6 49:24 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 35 49:30 mí me importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años con lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabora a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 18 49:46 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario de día de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 3 49:54 en Hoy por hoy

Voz 4 50:00 con Toni Garrido

Voz 1995 50:03 sus dárselo a los Pingüinos el viernes vamos a Valladolid pero parece ser que chupa de cuero ni moto de gran cilindrada ni melena al viento lo heavy heavy es subirse a un tablao a una silla madera y esparto con vestido de volantes pocas cosas tienen más heavy que flamenco

Voz 39 50:21 de este tipo

Voz 1995 50:25 lo disfrutamos

Voz 6 50:27 con alguien que lo conoce bien

Voz 1995 50:29 damos el flamenco con su letra pequeña con Juan Valderrama periodista músico amigo feliz año buenos días he Félix hasta aquí hasta cuando se dice lo de frente

Voz 1 50:38 decimos good que es que significa buena continuación Si todos olvidados felicitar a alguien pues este este saludo hasta Semana Santa casi

Voz 6 50:49 bueno eso japonés Halley hola

Voz 1995 50:54 aquí tenemos en práctica el lo intentamos mejor dicho poner en práctica los jaleos que nos enseñó Valderrama no no sale no

Voz 14 51:03 aquí es practicamente no se hizo en una hora de una hora

Voz 1995 51:06 sin saber dónde hay que evitar de una canción de flamenco

Voz 14 51:09 es muy difícil que ya el término gritar ahí ya empezamos hoy fíjate hoy hoy vamos a hacerle caso

Voz 1995 51:16 no pierdes un viaje a ver qué pasa

Voz 14 51:18 el vuelo y hoy si hoy tenemos a la mujer en un papel protagonista en la Historia de flamenco porque al contrario de lo que se pueda pensar en flamenco ha sido muy inmovilista pero el papel de la mujer ha sido fundamental ha sido igualitario tanto en el baile como en el canto

Voz 1995 51:36 no

Voz 14 51:37 haciendo memoria me he acordado de canta ahora por ejemplo de del siglo XIX Paca Aguilera Mercedes La Ser neta la Trini Concha la Peñaranda hay fotografías que están incluso fumando puros

Voz 1995 51:48 claro

Voz 14 51:50 no es que lo tuviera fácil operación una vida como ellas como ellas querían les costó eh les costó mucho trabajo porque el flamenco siempre ha estado asociado en esa época

Voz 1995 51:58 sobre todo estaba asociado al mundo de las

Voz 14 52:00 cincuenta el mundo lumpen tener muy mala fama pero consiguieron ser profesionales

Voz 1995 52:06 ganar lo mismo que los hombres Pastora La Niña de los Peines es es una de las de los grandes ejemplos

Voz 40 52:14 le

Voz 14 52:23 también de Mona con mucha dificultad consiguieron cobrar lo mismo las cantaoras en el en el baile también la mujer ha sido protagonista incluso más yo creo que el hombre Carmen Amaya por ejemplo la gran diva no rivalizando incluso superando al gran Antonio

Voz 6 52:44 bailando por todo el mundo estrella en Nueva York y habla ella te acuerdas que con tal de la actualidad

Voz 1995 52:51 bueno estuvo con nosotros hace unas semanas Carmen Linares Mayte Martín Rocío Márquez Estrella Morente Argentina Rosalía hace eso que dices que en el mundo del flamenco hombre paritario encuentro en cuanto a ellos y ellas y lo es desde hace tiempo sin embargo