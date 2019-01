Hoy por Hoy (08/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 a medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:11 hola qué tal buenos días martes de efervescencia política en el que Pedro Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes el proyecto de presupuestos sin contar con apoyos suficientes para sacarlos adelante en el que Partido Popular y Vox intentarán cerrar un acuerdo para posibilitar la investidura de Juan Moreno como nuevo presidente andaluz en una reunión rodeada de absoluto secreto el mismo entre los secretarios generales de ambas formaciones Teodoro García y Javier Ortega de la que Ciudadanos quiere mantenerse al margen para evitar contaminaciones políticas por parte de la ultraderecha algo que no va a ser fácil porque por ejemplo la ministra francesa de Asuntos Europeos Nathalie lo asó no entiende cómo se pueden alcanzar compromisos políticos directos o indirectos

Voz 3 00:52 con formaciones situadas en la frontera de la democracia lo dicho ante varios periodistas en Bruselas a preguntas de nuestra corresponsal Griselda Pastor

Voz 1704 01:02 cada país tiene sus particularidades y cada para

Voz 1600 01:04 ha sido elige lo que cree que más le conviene pero entienda que como miembro de un partido que derrotó a la extrema derecha en las últimas presidenciales le diga que no puede haber ningún pacto compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores contrarios a los nuestros escuchado las declaraciones de los dirigentes de Vox queriendo dar marcha atrás en los derechos de las mujeres es muy preocupante

Voz 1018 01:24 Combat Fénix la primeras esa reconoceremos lo que dicen los responsables de PP y Ciudadanos cuyos respectivos órganos de dirección se encuentran reunidos Pedro Sánchez en declaraciones a la agencia Efe asegura que su intención sigue siendo agotar la legislatura llegar hasta el año dos mil veinte confirma que el Consejo de Ministros aprobará esta misma semana el proyecto de presupuesto sobre qué quiere dialogar con todas las fuerzas políticas entre otras cosas porque los independentistas catalanes mantienen su rechazo según ha dicho a Catalunya el presidente del P de Cat de David de Bombay escuchamos

Voz 4 01:52 vamos no solamente vamos a mirar a las fuerzas en este caso independentista sino que también aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo el no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos pero vamos a tender la mano vamos a tender la mano también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también del Partido Popular

Voz 1018 02:08 de sí que expreso posesión inminencia o si estos Presupuestos son inminentes del señor Sánchez no hace nada inminente presentaremos una enmienda a la totalidad

Voz 1646 02:16 propia la posición de nuestro partido sería

Voz 1018 02:18 a esta la misma la enmienda a la totalidad melódico habitat hora doce y tres minuto Rodrigo Rato ha vuelto a salir por unas horas de la cárcel de Soto del Real para declarar en el juicio por la salida de Bankia a bolsa en un tono que recuerda sus tiempos como todopoderoso vicepresidente económico de Aznar ha rechazado cualquier responsabilidad de los posibles delitos que se están juzgando ya situado los organismos reguladores como los únicos que tomaron decisiones para la fusión de las siete cajas de ahorro que dieron origen a la entidad después nacionalizada vamos a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares Miguel Ángel Campos sigue veinte

Voz 1552 02:52 para todo ello de la fiscal Carmen la una a Rodrigo Rato interrogatorio por momentos duro jazz pero en el que el ex presidente de Bankia basa su defensa en sostener que era poco más que un mandado que se limitó a cumplir y hacer cumplir con profesionalidad las indicaciones que el Banco de España o el FROB le hacían llegar en todo momento la fiscal ha evidenciado la existencia de informes del Banco de España que alertaban sobre el grave deterioro económico que no fueron atendidos algo que ha negado que el también ex vicepresidente de Aznar receso en estos momentos en unos instantes se reanuda la sesión

Voz 1018 03:23 gracias Campos vamos a ver en directo al Ministerio de Industria en el Paseo de la Castellana de Madrid ante el que se están concentrando trabajadores If familiares de las dos plantas de la empresa Alcoa en la Diller Si A Coruña tienen muy seriamente por el futuro de unos setecientos empleos creo que se han vivido algunos momentos de tensión Miguel Crespo

Voz 5 03:39 sí aquí en las puertas del Ministerio de Industria hay varios centenares de personas llegadas en varios autobuses fletados hacia Galicia ya Coruña en A Coruña y Asturias han vivido momentos de tensión cuando han atravesado el cordón policial y dado hace ver al perímetro del edificio ministerial como decía son trabajadores de las plantas de Alcoa en A Coruña de Avilés también familiares vecinos y representantes políticos de las comarcas afectadas todos piden al Gobierno una solución definitiva de forma inmediata

Voz 6 04:05 queremos que nos den una solución porque por ahora muchas buenas palabras pero me fondo no hay ninguna buena energético no no vemos una salida

Voz 5 04:14 escuchábamos a un trabajador de A Coruña decía que la planta gallega sólo este año ha pagado más de cien millones de euros en su factura y que eso es insostenible el próximo día quince finaliza el periodo de prórroga del ERE extintivo puesto en marcha por Alcoa y a partir de ese momento podrían comenzar los despidos de los más de seiscientos ochenta y seis trabajadores de las dos plantas

Voz 1018 04:31 en Barcelona la asociación de vecinos del barrio Ciudad Meridiana anuncian la presentación acciones legales ante la Fiscalía contra el Banco Sabadell al que responsabilizan de la decisión de tapiar la puerta de una vivienda en la que quedaron encerrados tres niños ante la consiguiente alarma de su madre finamente los bomberos tuvieron que intervenir para acabar con este incidente Monica Peinado

Voz 1600 04:49 los vecinos critican que las personas que atacaron la casa no comprobaran antes y estaba vacía y por eso la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana hay también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona van a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Menores para que se investigue si la actuación de los trabajadores e indirectamente del Banco Sabadell resolvía que son los propietarios pueden suponer un delito entienden que se puso en riesgo la vida de los menores las asociaciones vecinales celebran que el Ayuntamiento haya negociado con la propiedad un alquiler social para esta familia de forma que van a poder seguir viviendo en el piso que habían ocupado hace tiempo

Voz 1704 05:26 ello con Carlos Cala Isabel Quintana aunque el Gobierno británico niega que se esté planteando como publica el Daily Telegraph un retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea fijada para el veintinueve de marzo el ministro para el Brexit ha insistido en Sky News en que no habrá proceso Comisiones Obreras UGT analiza en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno y estudian si convocan movilizaciones para exigir al Ejecutivo que derogue ya los aspectos más duros de la la forma laboral luto en las localidades barcelonesas de Sant Cugat Cerdanyola a la espera de la repatriación de los tres montañeros fallecidos en un accidente de los Andes de Perú sacaban de guardar cinco minutos de silencio en ambos municipios en señal de duelo han muerto Alhambra de ochenta y un años atacado el sábado por tres perros rottweiler en Madrid los tres encontraban sueltos y su dueño ha sido detenido ninguno de los animales tenía chip ni la documentación en regla la policía de Murcia han rescatado a una mujer que había escondido en un armario cubierta con mantas para evitar que su marido Silleda pegándole tenía golpes y contusiones recientes y fue el hijo de seis años el que denunció lo ocurrido el agresor ha sido detenido ganancias a los principales parqués europeos el IBEX35 se anota en torno a ocho décimas y cotiza por encima de los ocho mil ochocientos puntos

Voz 1646 06:25 la prima de riesgo española sube hasta los ciento veinte

Voz 1646 07:33 porque Pablo González Batista buenos días muy buenos días Toni buenas Gastón ya sabéis que normalmente cuando un artista muere especialmente los artistas más legendarios las cifras de venta de sus discos se multiplican esto es lo lo habitual pero en el caso de Bowie es A digamos que es especial en esta tendencia porque no es que siga vendiendo sus grandes discos no es que se reedite sus pasadas las glorias sino que el ritmo de lanzamientos de novedades que están relacionadas con su figura es bastante más alto que el de la mayoría de los artistas vivos incluso hay que recordar que la muerte de Bowie de la que se cumplen tres años pasado mañana fue casi en sí misma un un acto artístico murió solo dos días después de publicar su último disco Black Star

Voz 10 08:19 además un disco que no fue póstumo

Voz 1646 08:23 no digo solamente por por dos días y cuyas canciones como veis con esta oscuridad y con letras que que hablaban sobre el infinito sobre el paso al más allá pues escondía algunas pistas sobre la cercanía eso Morton discos curiosísimo claro además los videoclips también presagiaban una muy Bell el desenlace de una enfermedad que Bowie si conocía pero que mantuvo en silencio durante dice ocho años pero desde entonces sólo en los últimos tres años el catálogo de y ha ampliado al menos en una decena de discos más entre grabaciones inéditas Vox sets versiones directos reediciones de las bandas sonoras hay un musical las Arús que se está representando ahora mismo en siete ciudades y todo apunta a que este ritmo podría mantenerse al menos durante un tiempo porque el propio Bowie planificó una estrategia muy estudiada de lanzamientos para después de su muerte que van digamos a contribuir queso infló a que su influencia se extiende mucho más allá de su propia vida

Voz 1995 09:11 bueno Bowe es probablemente como decíamos el mayor icono estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX pero el hecho es que acabamos entran en el en el año diecinueve el siglo XXI y no dejamos de hablar de voy conjugando el verbo en tiempo presente

Voz 1646 09:25 claro es que yo creo que en realidad lo que ha hecho Bowie es caminar tantos pasos por delante de la mayor hemos de profesión que todavía claro todavía lleva mucha ventaja no pensar que tiene cinco décadas de carrera ininterrumpida veinticinco años discos estudio varias personalidades e identidades que han ido cambiando y transformando su obra a lo largo de los años Handke Dori a la de Insein sigues tardas es decir que es como varios artistas en uno y puede que no te ha en todas sus facetas puede que no te gusten todos los Boys pero sí que los respeta sigamos por eso tres años después de su muerte no sólo interesa su música interesa subida interesa su escéptica también interesa su enorme potencial como negocio y todos sabemos que ese cóctel es perfecto para garantizarse una larguísima vida post mórtem pensar por ejemplo que no hemos visto el biopic que no va a tardar en llegar que no hemos visto el musical con sus grandes éxitos que este caerá ser seguro es decir que hay Bowie para para mucho mucho rato y claro entre todos esos lanzamientos reediciones remasterización es pues no todo es sublime claro igual resulta

Voz 1995 10:23 claro que te pones a buscar en los cajones guardaba Bowie algunas cosas

Voz 1646 10:27 te ponen los negros de mirar entre los Eagles puede que encuentras esta versión de Domenico M dueño

Voz 1995 10:35 el disco que sacaron remasterizado el año pasado el año dos mil dieciocho con algunos temas entre comillas inéditos con esta versión del volar de Domenico mata esperamos las aplaudimos el vamos la vamos a de todos eh

Voz 1646 11:00 pero que no apreciamos lo matices de la pronunciación de su italiano que creo que el Cuco

Voz 1995 11:05 bueno en fin más allá la oportunidad de negocio siempre con jugara bien en este caso cuando artístico la figura de Bowie sigue produciendo noticias casi a diario todos todos los días aparece algo nuevo sobre lo último tiene que ver con una aplicación móvil que

Voz 1646 11:22 Justo me he descargado esta mañana ocho coma noventa y nueve euros que paso alzando la nuestros brazos nueve horas que pasó a facturar el presupuesto de este programará pero diré que casi merece la pena porque el archivo de David Bowie ha dicho vamos a celebrar el cumpleaños del artista con una aplicación que en realidad no es sino una adaptación virtual de la famosa exposición David Bowie

Voz 1995 11:43 que también hay una exposición no

Voz 1646 11:46 acabo en julio de dos mil dieciocho habrán dicho bueno pues la convertimos en aplicación p'alante dos millones de personas han visitado esta exposición en doce países del mundo en Barcelona estuvo en así han podido mediados del del año dos mil diecisiete creo recordar dos mil dieciocho hice clausuró en Brooklyn en Brooklyn en julio técnicamente es durante impresionante pero básicamente muestra lo que vieron quiénes visitaron aquella exposición y gastándose en algunos casos hasta cuarenta dólares recuerdo que había un ticket a la de un ticket que costaba dos mil quinientos dólares para ver la exposición en Brooklyn tú solo que te molestara en qué es lo que prometen que permite esta aplicación claro no hay colas Paul Tous no no es bajar al CAI soplando en el aliento otro fan de Bowie a soplando el aliento en la nuca pero claro dicen la aplicación siete te intentas bajar en la descripción pone la obra de Bowie sin vitrinas sin cristales ese buen hombre es a través del teléfono móvil no sólo hay cristales sino hay varios miles de kilómetros de distancia entre sí y una una pantalla le entretuvo el vestido de Bowie que estás

Voz 1995 12:45 bueno no hay una frase muy conocida de la que decía que él no quería ser una radio sin una televisión en color curiosamente lo que ha terminado siendo Bowie es una aplicación de un teléfono inteligente

Voz 1646 12:56 buena aplicación entre dimensiones de realidad aumentada y tremendamente por cierto con la voz de Gary Oldman como audio guía que tampoco estaba además más eran amigos no hay que descartar que se siga actualizando porque el archivo de Bowie da para varias actualizaciones creo que tiene setenta y cinco mil piezas en total que son mucho más de las que la batería del móvil puede soportar

Voz 1995 13:16 nuevamente Eton por cierto hoy también es el compañero

Voz 1646 13:19 el problema que quizá no esté escuchando desde algún lugar de Tasmania ahora

Voz 1995 13:22 como ha conduciendo también ese cumpleaños del Louise también le enviamos felicitaciones Isaac bueno a ver yo estaba estás más influyentes de la historia de la música cumpliría hoy setenta y dos años Iron nueva aplicación aunque parezca difícil entender está mejor que nunca en forma eh les hayan muerto ya están forma Pablo González Batista muchísimas gracias

Voz 6 13:43 sí

Voz 10 14:25 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 7 14:29 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

estará Macron al boxeador dándole un derechazo derechazo a Chrome derechazo sí sí sí se cuál era la frase más repetida por la oposición en caso de que la letra consiga ganar la presidencia de Cantabria Ruth Beitia ya aquí porque estamos sembrados estamos en quiebra pensado Julio Iglesias tras ser citado de oficio pero una demanda de paternidad que aporta una prueba de ADN del noventa y nueve por ciento de compatibilidad es mío y lo sabe