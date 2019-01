Hoy por Hoy (09/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está aún muy buenos días el crudo invierno ya está aquí no sólo en la política hoy entra una masa de frío polar por el Pirineo que va a traer frío mucho frío a toda España

Voz 1 00:36 y que nos va a dejar helados como algunos sí sí

Voz 1727 00:39 bueno se quedaron ayer al descubrir sorpresa que la extrema derecha tiene un programa de extrema derecha los más sorprendidos los del PP partido del que han salido el dirigente la mayoría de los votos de Vox bueno pues ni por esas andan sorprendidos con la lista de despropósitos así lo califican que los ultras les presentaron ayer para apoyar a su candidato en Andalucía y ante tal despropósito se levantaron de la mesa no ante tal despropósito negociaron esta tarde muy tarde anoche iban a seguir negociando y hay nervios muchos nervios dentro del Partido Popular porque algunos dirigentes ven el destrozo que este descenso a los infiernos puede acarrearle es el varón por antonomasia Núñez Feijoo el líder en la reserva por ejemplo

Voz 1161 01:26 la violencia machista existe y por lo tanto

Voz 2 01:29 esto eh las cosas que existen en lo que no podemos obviar que hay que luchar contra ellas

Voz 3 01:36 con seguro con políticos

Voz 0027 01:38 pueden ser mejores

Voz 1727 01:41 pero con contundencia bueno pues sus compañeros de partido volverán a negociar hoy la lista de peticiones de Vox que incluye suprimir las leyes de violencia de género o de apoyo a la comunidad LGTB y expulsar a cincuenta y dos mil personas sin papeles o que los padres puedan vetar contenidos educativos que no compartan en fin y así hasta diecinueve cuestiones que rompen todos los consensos alcanzados por la sociedad española en estos cuarenta años de convivencia democrática casado Pablo Casado camina por el filo de una navaja con los ojos abiertos y luego está Albert Rivera que hace lo mismo pero con los ojos cerrados es miércoles ya a mitad de semana nueve de enero día que amanece con una píldora envenenada la la que deja el co portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso Gabriel Rufián en una entrevista hoy en el diario punto es asegure Rufián que alguien de Podemos no dice quién les llegó a ofrecer la salida del ministro de Exteriores de Borrell del Gobierno no hay cambio de su apoyo a los Presupuestos y dice que lo rechazaron es su palabra contra la de no sabemos quién pero llega en un momento en el que el independentismo sobre todo Esquerra abre la puerta a permitir por lo menos la tramitación de las cuentas públicas eso aquí en España y en Estados Unidos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:00 buenos días Donald Trump ha utilizado su

Voz 1727 03:02 el discurso a la nación en dos años el primero desde que está en la presidencia para denunciar la crisis que dice ese vive en la frontera con México

Voz 4 03:10 desde el Echegoyen insistió es Bora

Voz 0027 03:15 ha dicho esta madrugada que hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en la frontera sur ya relacionado directamente la inmigración con las tasas de criminalidad el país Ci que propone Donald Trump parece aquí

Voz 1727 03:26 es humanitaria pues su muro de hecho los demócratas

Voz 0027 03:28 los de negaba esa crisis

Voz 5 03:31 Llamas Chauncey según

Voz 0027 03:33 siempre los y sus políticas crueles sólo están profundizando el desafío humanitario a que se enfrentan los migrantes y le pide que acabó con el cierre parcial de gobierno

Voz 1727 03:40 el Banco Mundial se pone poético y nos alerta es textual diciendo que los cielos

Voz 0027 03:46 es es el título literal que el organismo ha puesto a su informe en el que advierte de un enfriamiento del crecimiento económico a nivel global será de dos con nueve el año dos con ocho en dos mil veinte

Voz 1727 03:56 para los sindicatos exigen al Gobierno que revierta ya la reforma laboral y anuncian movilizaciones Unai Sordo comisiones Pepe Álvarez UGT

Voz 0027 04:03 pero no puede pasar por esta legislatura sin abordar reforma laboral sin abordar reforma de pensiones so pena de perder absoluta credibilidad es del

Voz 1663 04:11 el Gobierno tienen que pasar de la frase fácil ha de lo que es poco más complejo que es el Boletín Oficial del Estado y hoy

Voz 0027 04:21 Rodrigo Rato seguirá declarando en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia veremos en qué tono porque ayer descargó cualquier responsabilidad en el Banco de España así de soberbio

Voz 6 04:29 es que no nos decía lo que tenemos que hacer es que esto está está las actas por es decir el Banco de España nos decía hace esto haz aquello nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente lo tiene a quince personas fijas ahí

Voz 1727 04:41 todo un gerente ex gerente del Fondo Monetario Internacional cumpliendo órdenes el único superviviente de la última tragedia de los Andes se llama Pablo Belmonte es el joven de Barcelona de veintiséis años que formaba parte de la misma acabó cordada de la que tres amigos suyos de la infancia también españoles y su guía peruano murieron ya contado esta noche a Manu Carreño en El Larguero lo que pasó

Voz 0027 05:05 en quién resbaló primero pero eso recuerdo mi compañero me embistió hoy investiga otra quitamos frenar la caída todos con las dos pionera pero hay generamos la avalancha no que que nos arrastra u

Voz 1727 05:17 una tragedia Sampe buenos días buenos días Pepa hiel Valencia se estrelló anoche en Gijón en el partido que estrenaba en los octavos de la Copa del Rey dos uno

Voz 1161 05:24 en el Molinón goles de Javi Noblejas y Black man por parte local y de Gameiro para los de Marcelino que sale todavía más tocado aunque se muestra categórico nosotros vamos a rehacer vamos a competir cuando lo vamos a ganar al Valladolid y eso es en lo que pienso nadie me ver a tirar la toalla jamás jamás tira gratuita jamás hoy otros cuatro partidos de ida desde las siete y media Girona Atlético de Madrid a las ocho y media Villarreal Español y Getafe Valladolid a las nueve y media el Real Madrid Leganés

Voz 1727 05:55 muy interesantes muy importantes hoy los detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:59 buenos días el aire frío empieza a entrar ya por los Pirineos también el viento que durante gran parte de la jornada soplará con mucha fuerza sobretodo en Aragón Cataluña Baleares especialmente al norte rachas en muchos casos de más de cien kilómetros por hora viento que acumulará nubes en el Cantábrico y zonas próximas algunas lluvias en general débiles nieve a última hora alrededor de quinientos metros de altura en el resto del país más sol que nubes también algo más de viento y temperaturas de momento sin cambios importantes han subido

Voz 0027 06:29 con las mínimas y a partir de esta noche cuando el frío

Voz 0978 06:32 ya empezará a llegar al resto del país

Voz 8 06:35 mis imágenes porque ensucia quemó el ansia de mi reloj

Voz 1727 06:49 hay quien piensa en el PP que se están pegando un tiro en el pie quedan esta aproximación son los antiguos socios no socios no así los antiguos miembros del partido hasta aquí en Vox y que plantea nada menos que acabar con las leyes de violencia de género cada vez más voces dentro de los populares dicen esto

Voz 9 07:08 apoyo total y absoluto se ha acabado la discusión no se lo tienen que decir al partido que ha luchado contra cualquier tipo de violencia especialmente contra la violencia contra las mujeres

Voz 1727 07:20 estas mujeres Isabel Bonig la presidenta del PP valenciano que esta mañana va a estar en Hoy por hoy en un día en el que vuelven como les hemos contado las negociaciones con los ultras también le preguntaremos por lo que está pasando en Andalucía a la ministra de Industria Comercio Turismo Reyes Maroto que viene a este programa hablaremos con ella sólo de Andalucía claro con ella hablamos de mucho más Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 07:44 buenos días Pepa vamos a preguntarle por ejemplo sobre el ERE que afecta a casi setecientos trabajadores de Alcoa muchos de ellos se manifestaron ayer frente al Ministerio de Industria para pedir una solución al cierre de las plantas de A Coruña y Avilés y también vamos a escuchar esta mañana aquí en Hoy por hoy que opinan Mario Jiménez portavoz del Parlamento del PSOE andaluz y Antonio Maíllo coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad sobre las negociaciones para formar gobierno en aquella comunidad

Voz 1 08:08 mamá

Voz 1772 08:11 ya a partir de las once a las diez en Canarias Toni Garrido entrevista a Manuel Carrasco el cantante que es número uno en ventas en lo poco que llevamos de dos mil diecinueve los va a presentar su último disco este que escuchan que se llama Lacruz del mapa

Voz 0738 08:25 el

Voz 1727 08:27 ya aunque sólo es miércoles mitad de semana ya sabemos que tienen ustedes muchas ganas de opinar del tema así que barra libre sobre lo que está pasando en las negociaciones para formar Gobierno andaluz

Voz 1772 08:39 esperamos sus notas de voz en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 08:43 sino también queremos que nos den su opinión sobre un asunto que afecta a la infancia la infancia en España y que preocupa mucho la obesidad

Voz 1772 08:51 la obesidad infantil es seguida Laura Marcos nos va a detallar cómo el sindicato mayoritario de enfermería pide que haya al menos un enfermero o enfermera en cada colegio para controlar la alimentación de los más pequeños de la casa saben realmente qué comen sus hijos sobrinos o nietos en el patio del colegio les llevan al comedor o comen en casa España es el segundo país de Europa con más niños obesos así que nos interesan muchísimos opinión nos la pueden hacer llegar a través de Lubasa del programa el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 09:20 a las seis y nueve las cinco en Canarias a Imaz y empezamos con Jordi Fábrega en la producción con Nacho Sánchez Elena Sánchez en la técnica oye Luis tú tienes alarma en casa

Voz 1663 09:37 qué tal es que estamos pensando

Voz 10 09:38 darnos una alarma cuando los modelos al chalet me quedó mucho más tranquilo

Voz 11 09:41 pues sí por lo que cuesta merece la pena tener alarma lo vas a ganar en tranquilidad y más muy dándote un chalé

Voz 12 09:46 eh pero con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 09:59 en la sección a la carta de la app de láser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 14 10:07 toda la SER en tu smartphone lo que quieras de las ir cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 1 10:20 en la SER

Voz 0027 10:27 nunca en los XXXVIII días que han pasado desde las elecciones andaluzas el acuerdo de las derechas parecía tan en el limbo como ahora la la sarta de barbaridades que Vox intenta hacer pasar por un documento de propuestas políticas ha llevado la negociación a un punto inasumible incluso para quienes dentro del PP más están dispuestos a tragar con tal de que la ultraderecha de los votos que necesitan la investidura Carolina buenos días buenos días vamos a empezar por el detalle de lo que pregone Boxing concretó el punto cinco de ese documento que es en el que hablan de la expulsión de cincuenta mil inmigrantes sin papeles la Junta de Andalucía no tiene esa competencia por lo que ellos plantean que Andalucía comparta con la policía los datos sobre migrantes qué datos tiene la Junta pues es que ni siquiera Vox tiene la valentía de dejarlo por escrito pero sólo pueden estar refiriéndose a las fichas de la sanidad pública

Voz 0393 11:13 Doc sostiene que la Junta está encubriendo la inmigración irregular porque posee la documentación necesaria para la expulsión de exactamente cincuenta y dos mil inmigrantes irregulares y es la información dicen debería ser combatida con la policía para que puedan ser expulsados hablan de efecto llamada en ese punto el número cinco y piden la ilegalización de las organizaciones que promueven la inmigración ilegal en el primer el documento piden que la Junta emita una declaración a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución de las competencias en educación sanidad justicia hay también una declaración en defensa de sus votantes que condene el discurso de odio y exclusión que dicen están sufriendo sobre las medidas que afectan a la mujer Vox reclama como ya es sabido la eliminación del la ley de violencia de género de Andalucía para sustituirla por una violencia doméstica por una ley de violencia doméstica que no prejuzga dicen el sexo del agresor y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacía es el literal del texto también proponen la derogación de la Ley LGTB y de Andalucía porque España no es un país mofa Cobo ir la eliminación de la Ley de Memoria Histórica que a su juicio ofrece una visión sesgada de lo que ocurrió en Andalucía entre mil novecientos treinta y uno en mil novecientos ochenta y dos frente a la derogación de esas normas Vox apuesta por promover otras leyes como una ley para proteger las tradiciones y la cultura popular y otra para proteger la tauromaquia la caza como guinda una de las exigencias de Vox a cambio de su apoyo al Gobierno andaluz es pasar el Día de Andalucía del veintiocho de febrero al dos de enero en conmemoración de la culminación de la reconquista

Voz 0027 12:45 esto el PP no se levanta de la mesa hay volverá a reunirse hoy con Vox Adrián Prado buenos días

Voz 1772 12:50 qué tal buenos días PP Vox no se dan por vencidos especialmente los populares que van a seguir negociando hasta el final convencidos de su capacidad de hacer cambiar de opinión a los da Abascal para que cedan y permitan la puesta en marcha de la legislatura con Juanma Moreno como presidente de todos modos el documento con esos diecinueve puntos ha desconcertado por completo al PP especialmente al PP andaluz que habla de propuestas inasumibles entre otras cosas porque muchas ni siquiera son competencia de la Junta o porque los populares en ningún caso se las habían planteado en la calle Génova tienen que lidiar además con el malestar de algunos de sus barones que piden a la dirección que deje clara la postura del partido y que piden las medias tintas así que ahora toca estudiar la estrategia a seguir Iber qué planteamiento se ponen encima de la mesa en la reunión de hoy y mientras en Vox tras tensar la cuerda insisten en que todo es negociable y en que en su ánimo está llegar a un acuerdo con el Partido Popular

Voz 0027 13:41 pero también matizan no tiene por qué ser mañana ni la semana que viene quieren paladear lentamente esta negociación que tanta repercusión en publicidad les está dando el contraste a esa calma lo vamos a saber hoy en principio en Sevilla porque con mañana Lehtinen que presentar un acuerdo a la presidenta del Parlamento hoy García Egea por el PP Villegas por ciudadanos van a viajar a la capital andaluza para anunciar allí en Sevilla lo que han venido negociando en Madrid que es la composición concreta de su futuro gobierno de coalición Óscar García buenos días

Voz 1645 14:09 sí buenos días espera que la reunión de hoy en Sevilla sea la de la foto finish del acuerdo entre PP y Ciudadanos la tercera pata que quedaba es decir la estructura del Gobierno después de haber alcanzado el acuerdo programático el de las medidas de haber constituido la Mesa del Parlamento por tanto la foto será a dos como destaca el presidente de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 16 14:29 el Gobierno que salga Andalucía según Gobierno

Voz 0027 14:31 era un gobierno constitucionalista donde no

Voz 16 14:34 te podemos donde uno esté Vox sino que esté Ciudadanos

Voz 0027 14:37 desde el partido en el seno de Ciudadanos no gustó ayer nada lo propuesto provoca al Partido Popular dicen que son medidas que no se van a cumplir ir restándole importancia creen que no es serio hablar de cambiar los festivos cuando los problemas de Andalucía son otros recalcan desde la formación liberal que está en la mano de Vox no bloquear el cambio en Andalucía cambiar los festivos así despacha Ciudadanos la propuesta de Vox llevar el Día de Andalucía del veintiocho de febrero que es cuando se conmemora la autonomía andaluza al dos de enero aniversario de la toma de Granada en la Reconquista visto que la negociación de la derecha corre el riesgo de encallar Adelante Andalucía le ha ofrecido en las últimas horas al PSOE andaluz la opción de ir buscando un candidato de consenso de la Izquierda por si finalmente fuera posible una investidura alternativa hoy sabremos que responde el PSOE andaluz que por cierto está que echa humo después de que Pedro Sánchez dijera ayer en la Agencia Efe que en Andalucía se está cerrando un ciclo político Inma Carretero buenos días

Voz 0806 15:30 buenos días en la dirección federal del PSOE no faltan ganas de relevar a Susana Díaz ayer el presidente del Gobierno la daba prácticamente por amortizada ya hablaba en la entrevista que hizo ene EFE de un fin de ciclo en Andalucía pero por el momento lo que admiten a la Cadena Ser distintos miembros

Voz 0393 15:45 será ejecutiva es que no tienen mecanismos

Voz 0806 15:48 para forzar su salida fue elegida por los militantes es son los militantes en primarias los que deciden quién lidera el partido para provocar un proceso interno extraordinario Nos dicen en la ejecutiva que tendrían que cargarse ve razones orgánicas y estatutarias que en este momento no existe en guetos modos en Ferraz siguen pensando que una vez que Susana Díaz pierda la Junta algo que dan por hecho perderá también predica

Voz 0393 16:11 lamento en su federación creen que en el seno del partido

Voz 0806 16:13 dos socialista en Andalucía entre los cuadros intermedios se hará una reflexión sobre si es bueno o no que ella continúe al frente del partido por el momento la presidenta en funciones no tiene intención de dar un paso atrás quiere dar la batalla hay si pierde la Junta quiere pelear por unos buenos resultados en las municipales que la fortalezcan internamente

Voz 0027 16:33 seis y dieciséis de la mañana cinco y dieciséis en Canarias más allá de Andalucía la otra noticia política a esta hora son las palabras de Gabriel Rufián en una entrevista en el diario punto es asegurar Rufián que podemos le ofreció a Esquerra Republicana la salida de Josep Borrell como ministro si los independentistas votaban a favor de los presupuestos generales del Estado Isabel Villar buenos días

Voz 0393 16:54 los días Rufián no cuenta quién pero asegura que Podemos se ofreció a presionar a Pedro Sánchez para apartar a Burrell del Gobierno a cambio de su apoyo a las cuentas y su respuesta según Rufián fue que ojalá el problema estuviera en Borrell dice que él no han pedido la cabeza de ningún ministro aunque asegura que Borrell es un mentiroso y que sería una buena noticia que no ocupar un ministerio de Estado

Voz 0027 17:12 no hay desmentido por ahora ni de Podemos ni del Gobierno precisamente desde Esquerra la exconsellera Dolors Bassa que está en prisión preventiva pendiente del juicio el uno de octubre basa llaman en las últimas horas al independentismo

Voz 1663 17:22 no a no dejar caer al Gobierno actual dice porque la alternativa sería un pacto de derechas mucho peor

Voz 4 17:33 en Estados Unidos Soir falla autor

Voz 0027 17:40 día tras día vidas valiosas son cortadas de cuajo por personas que han violado nuestras fronteras con argumentos como éste que criminalizan a los migrantes Trump se ha dirigido esta madrugada al país dice que Estados Unidos enfrenta a una crisis exige a los demócratas que liberen los fondos que pide para construir su muro con México ellos los demócratas le acusan de convertir a los ciudadanos en rehenes de sus caprichos porque el Gobierno lleva ya diecinueve días parcialmente cerrado por este pulso entre la Casa Blanca y el Congreso corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0393 18:09 buenos días Donald Trump se ha dirigido a la nación desde el Despacho Oval por primera vez para hablar de una crisis

Voz 4 18:14 el mal Echegoyen insistió

Voz 0393 18:17 es una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur en la que dice todos los estadounidenses saben perjudicados por la migración ilegal con su habitual retórica de criminalización al migrante Donald Trump ha defendido su plan para proteger a la nación que incluye cinco mil setecientos millones de dólares para construir un muro que pagará Méjico indirectamente ha dicho que frenará el paso de criminales terroristas y el tráfico de drogas el presidente ha pedido al Congreso que resuelva esta crisis aprobando unos presupuestos que contemplen esta partida los líderes demócratas han contestado inmediatamente ya acusan a Trump de fabrica de esta crisis

Voz 5 18:53 es mucho más dinero

Voz 0393 18:56 mantener como rehenes a los servicios críticos para la salud

Voz 0141 18:59 seguridad ID retener las nóminas

Voz 0393 19:01 de ochocientos mil funcionarios federales decía Nancy Pelosi que exige al presidente que separe el debate del muro de los presupuestos que apruebe el acuerdo bipartidista que tiene encima de la mesa y que acabe con un cierre de gobierno que cumple hoy diecinueve días

Voz 0027 19:15 en Reino Unido el Parlamento británico quiere atar en corto al Gobierno de Theresa May en caso de que haya un Brexit sin acuerdo con Bruselas en esa dirección va la última enmienda que aprobó anoche la Cámara de los Comunes Iker resta margen de maniobra al Gobierno a nivel presupuestario si finalmente el país termina en ese escenario el de rupturas impacto corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 19:34 la Cámara de los Comunes aprobó anoche una enmienda que limita el poder del Gobierno en caso de un Brexit sin acuerdo la enmienda respaldada por diputados de todos los partidos implica que el Ejecutivo deberá recibir el consentimiento previo de los parlamentarios para recaudar destinar dinero a los preparativos de una ruptura por las bravas la derrota del viernes se produce después de que ministros como la encargada de trabajo y pensiones Amber Rudd o el ministro para los negocios Guy Clark advirtieran de los peligros que entrañaría esa ruptura sin más una opción dijo este último que debe ser excluida por otra parte la Policía anunció que reforzará su presencia en las inmediaciones del Parlamento británico después de que políticos y periodistas sufrieron en las últimas semanas el acoso de elementos de extrema derecha la diputada conservadora Ana su BRIC que hizo campaña por la permanencia en la Unión Europea fue rodeada por varios manifestantes el lunes que a gritos la llamaron nazi traidora basura

Voz 0027 20:31 sí allí en Reino Unido de nuevo un dron ha provocado un caos profundo en el tráfico aéreo esta vez ha ocurrido en el aeropuerto más importante del país que es el de Heathrow en Londres ha tenido que parar los vuelos durante una hora de momento hay daba buenos días buenos días como pasó en Gatwick no hay ningún responsable identificado

Voz 0393 20:49 sí fue este martes pasadas las cinco de la tarde en Londres cuando los pasajeros que ya estaban en pista a punto de despegar vieron desde la ventana del avión como un dron sobrevolaba el cielo los vídeos del aparato comenzaron a aparecer en las redes y el aeropuerto canceló inmediatamente todas las salidas aunque los aterrizajes siguiera en operando y aunque el Gobierno británico dijo en Twitter que utilizaría militares si fuese necesario no lo fue el tráfico se reanudó pasada una hora o una hora todo un día después de que el ministro de Transportes del país a a sus dijese que el Gobierno británico quiere dar más poder a los aeropuertos para que puedan interceptar derribar cualquier dron que se adentre en su espacio aéreo

Voz 0027 21:25 y Holanda acusa a Irán de haber matado a dos opositores iraníes en suelo holandés esos supuestos asesinatos orquestados pedirán tuvieron lugar en dos mil quince dos mil siete y dos mil diecisiete perdón pero por ahora Pascual Donate buenos días buenos días Irán insiste en negarlo todo

Voz 1684 21:40 el ministro de Exteriores holandés Stipe Block en extinción ustedes

Voz 0027 21:45 me hice que tienen fuertes indicios de que Irán

Voz 1684 21:47 en esta involucrado en el asesinato de los opositores Holanda ha expulsado a dos diplomáticos como advertencia y amenaza con más sanciones si el Gobierno de Teherán que niega su participación en los hechos no colabora en la investigación también Bruselas a petición de Holanda ha impuesto una sanción al Ministerio de Inteligencia iraní e impedirá a sus empleados tener cuentas corrientes en la Unión Europea o viajar por suelo comunitario

Voz 0027 22:08 seis y veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias el Gobierno de Israel ha autorizado la ampliación de un asentamiento ilegal en Cisjordania que si llega a ejecutarse terminaría de Sitjar absolutamente la ciudad palestina de Belén corresponsal Beatriz Rico

Voz 17 22:23 a finales de diciembre discretamente las autoridades israelíes aprobaron la ampliación de una colonia de Cisjordania en un área especialmente sensible su construcción supondrá la prolongación de un asentamiento ya existente en dirección a Belén ciudad palestina que quedaría totalmente cercada por las colonias en este momento más de veinte asentamiento los israelíes rodean Belén la construcción de estas casas cerraría de alguna manera el círculo ONGs israelíes han recordado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu intentó llevar adelante este plan en el pasado pero renunció a él por la presión internacional sobre todo de Estados Unidos una presión que en este momento no existe lamenta sabía Buey portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina

Voz 18 23:08 transitan políticas claras en contra de las colonias israelíes y evidentemente en el caso como España dar el paso necesario que es reconocer el Estado de Palestina

Voz 17 23:18 en dos mil dieciocho y según organizaciones de colonos la población de los asentamientos israelíes en Cisjordania aumentó en un tres por ciento ya representa cuatrocientas cincuenta mil personas a ellas se suman las otras doscientas mil que viven en la parte palestina de Jerusalén

Voz 1 23:38 los números en economía esconden mensajes el mensaje señores ciudadanos y las ciudadanas españoles hay un problema con las pensiones prueba con la tortura programado recaudación y ojo estamos todos vigilados esto Carlos de verdad lo estoy diciendo en plan negativo esos un Big Brother los miércoles en La Ventana el economista Santiago Niño Becerra convierte las cifras detrás Wall Street con Carles Francino Cadena SER

Voz 14 24:16 sí

Voz 0027 24:20 pero antes de los deportes dos noticias sobre colegio los que van a generar debate hoy la primera mucho además las asociaciones de familias de alumnos en la Comunidad de Madrid se oponen al borrador de decreto que prepara el Gobierno de la Comunidad Autónoma y que permitiría Castilla

Voz 1275 24:35 llegar a los alumnos que no denuncien

Voz 0027 24:37 los casos de acoso escolar que sufran sus compañeros Laura Gutiérrez buenos

Voz 1275 24:41 buenos días y las familias dicen que se criminaliza al alumno y busca el castigo los centros podrán imputar una falta grave que puede suponer una expulsión de hasta cinco días al alumno que sea un mero espectador pasivo del bullying Camilo genes presidente de la FAPA Giner de los Ríos

Voz 0027 24:53 volvemos a una postura

Voz 19 24:55 en la que el alumnado ser chivato porque tenemos que trabajar es la convivencia en los centros lo que están haciendo con estas medidas es trabajar la denuncia y la sanción

Voz 1275 25:04 también se oponen los representantes de los docentes en su caso y también en el del personal de limpieza y comedor se informar a la Fiscalía si callan ante acoso Isabel Serrano es la responsable de la normativa

Voz 0027 25:13 el decreto lo que al asegurar que nadie

Voz 20 25:15 la yo no sabía que tenía que comunicar sino si era un hecho aislado o me lo había dicho un alumno y tolerado la importa

Voz 1275 25:23 ambas esta nueva normativa castigará también las riñas aceptadas entre algunos aunque sean fuera del centro

Voz 0027 25:28 recias Laura es es la primera noticia y dos las enfermeras y enfermeros de España quieren estar en los colegios por lo menos uno en cada centro para combatir sobre el terreno la obesidad infantil esto ya lo venían pidiendo familias profesores también pero ahora se suma el sindicato mayoritario de la enfermería Satse que asegura que ese el estar en los colegios sería el mejor antídoto para que España deje de ser el segundo país europeo con más niños obesos Laura Marcos

Voz 1276 25:52 Solo Chipre supera a España en porcentaje de menores obesos según la OCDE el dieciocho por ciento de los niños de entre siete y ocho años lo es en nuestro país y estamos seis puntos por encima de la media europea razón de más según Mas Rocha del sindicato Satse para que cada colegio tenga una enfermera en plantilla que además controle enfermedades crónicas como la diabetes el asma o las alergias alimentarias

Voz 21 26:14 las comunidades que han ido contratando de manera puntual a enfermeras lo han hecho o bien forzados por los propios profesores que no están y se sienten preparados para atender las necesidades sanitarias las patologías de los alumnos o por los propios padres que en muchas ocasiones han tenido que dejar de trabajar para poder atender a sus hijos es dentro del horario escolar

Voz 1276 26:33 son las consejerías de sanidad y educación quiénes tienen la potestad para tomar esta medida ahora mismo Madrid es un ejemplo hay una enfermera en dos de cada diez centros públicos

Voz 0027 26:43 Sampe buenos días buenos días de mar el Sporting se impuso anoche al Valencia en el primer partido de los octavos de Copa

Voz 1161 26:49 dos uno en El Molinón Sporting repleto de suplentes marcaban Javi Noblejas Blindman para los locales Gameiro para los de Marcelino que sale todavía más afectado esta vez derrota ante un Segunda División y el técnico se muestra categórico con su situación pide refuerzos de ataque porque ya no cuenta con basó allí no pero nos vamos a rehacer vamos a competir contra Madrid íbamos a ganar al Valladolid eso es en lo que pienso nadie me Vera tirar la toalla jamás creo que tenemos que traer jugadores de arriba porque está claro que la paciencia en algún caso y agosto y en el Sporting su técnico Juan Alberto López satisfecho

Voz 0753 27:20 hoy el equipo ha tenido daría para seguir insistiendo en lo que aparte están haciendo muy bien y nos hemos encontrado con ese gol hay tramos y para que nos ha dado también va aire para aguantar las embestidas finales de del Valencia cuando de equipo ya estaba manotazo de esfuerzo el partido

Voz 1161 27:36 tres partidos más el primero a las siete y media Girona Atlético Madrid Eusebio prioriza la Liga deja fuera titulares imprescindibles como Pedro por robo no Juanpe Stuani en el Atlético el Cholo también dará oportunidad a jugadores menos habituales como Vitolo o Adán en la portería y hablaba en la previa sobre las renovaciones pendientes los posibles movimientos de entrada y salida en el mercado invernal

Voz 0501 27:53 mantengo el optimismo para todo lo que sí le puedo comentar que está trabajando con secuencia de obviamente mejorar y resolver todas las situaciones que les importa cuanto al mercado igualmente forma que el club que terreno en todos los sentidos puesto para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club vamos a estar inquietos hasta

Voz 1161 28:12 treinta y uno no arbitrará en Montilivi el colegiado canario Hernández Hernández dos partidos más a las ocho y media en el estadio de la cerámica Villarreal Espanyol puede debutar en los amarillos el recién llegado Iborra podría dar descanso Luis García titulares como Víctor Ruiz Javi Fuego Asenjo o Cazorla en los catalanes Rubi también hay meterá rotaciones arbitral el colegiado andaluz Munuera Montero y a la misma hora Getafe Valladolid también con rotaciones en ambos equipos dos el arbitraje será a cargo del Alfonso Pérez del colegiado andaluz Melero López cierra el miércoles copero el partido del Bernabéu Real Madrid Leganés repetición de la eliminatoria de la pasada temporada en la que cayeron los blancos entrenados por Zidane Solari dará minutos a jugadores menos habituales como Mayor Quilón no Keylor Navas en la portería Pellegrino pierde el por contrato los cedidos Óscar aparte de los lesionados de larga duración hablan Solari el propio Pellegrino sobre el bar desde que desde esta ronda también copera a la Copa

Voz 22 28:59 bueno a veces nos toca como es como lo del otro día que no son quejas se es defenderse no defenderse es es un legítimo derecho

Voz 0501 29:06 Juan entrenador haberse quebrado fuera noticia

Voz 23 29:09 yo no partido del Real Madrid a mí como entrenador yo creo que tenemos que dar a todas la jugar a la misma la misma

Voz 1161 29:19 arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano además el Barça juega mañana ante el Levante y ayer anunciaba el acuerdo con el central del Toulouse todo llevó de diecinueve años llega el próximo uno de julio costó cero para las próximas cinco temporadas por lo demás en el Dakar Joan Barreda en motos y Nani Roma en coches rozaron la victoria ayer en la segunda etapa Barreda terminó tercero minuto cuarenta del ganador y lidera la clasificación con minuto y medio sobre Waldner en coches Nani Roma terminaba o a ocho segundos de Loeb en la general el propio Roma es tercero a cuarenta y dos segundos de De Villiers Carlos Sainz es sexto a dos minutos veintiocho segundos hoy tercera etapa entre San Juan de Arequipa cuatrocientos sesenta y siete kilómetros trescientos treinta y uno de ellos de especial

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias Partido Popular y Ciudadanos tienen previsto firmar hoy en Sevilla por fin en Sevilla su pacto de gobierno en Andalucía pero mientras en Madrid el secretario general de los populares Teodoro García Egea vuelva a reunirse con Vox para intentar conseguir su apoyo

Voz 0027 30:25 a pesar del documento de propuestas absolutamente radicales que hizo público ayer el partido de extrema derecha y que pueden consultar en Cadena Ser punto com desde Francia al Gobierno de Macron muestra su espanto por esta negociación con la ultraderecha e Nathalie lo a su ministra de Asuntos Exteriores dice que nunca hay que negociar con los partidos situados fuera de las fronteras democráticas Bruselas Griselda

Voz 0738 30:45 si alguien tenía dudas pacto europeo de las negociaciones andaluzas con Vox la ministra de Asuntos Europeos del Gobierno Macron ha dejado muy claro horrorizada Nos ha dicho ante las primeras exigencias León donde ha escuchado las primeras declaraciones de los representantes de Vox queriendo dar marcha atrás a los derechos de la mujer que hay que hacer todo lo posible para combatir a estos extremistas Nos ha dicho una advertencia que a día analizar el equipo Rivera pero sobre la que también debe reflexionar el partido populares españoles es que hay una enorme preocupación europea que ha expresado claramente esta ministra del equipo macro

Voz 0027 31:34 esta mañana Gabriel Rufián asegura en una entrevista en el diario punto es que podemos les ofreció a los de Esquerra la cabeza política el ministro Borrell que Borrell saliera del Gobierno a cambio del apoyo de los independentistas a los presupuestos Rodrigo Rato seguirá declarando hoy en el juicio de la salida de Bankia a bolsa en la sesión de ayer echó las culpas de todo a todos al Gobierno al banco a España al FROB a todos menos él Miguel Ángel Campos con una actitud soberbia Rato negó toda responsabilidad y las acusaciones de la Fiscalía no perdón

Voz 6 32:02 no se lo dice usted

Voz 0027 32:04 la culpa según el también ex vicepresidente de Aznar fue del Gobierno del Banco de España del FROB Rato se presentó casi como un mero amanuense que se dedicó a seguir sus indicaciones Iker hicieron ir más lejos de lo que quería

Voz 6 32:17 nosotros teníamos la intención de cumplir pero no teníamos la intención de hacer una operación mucho más grande no el Banco de España y entiendo que el FROB deciden que es bueno que hagamos una operación más grande nosotros la ejecutarlos profesionalmente

Voz 0027 32:34 a las diez Se reanuda el interrogatorio a Rato por la salida a Bolsa de Bankia de nuevo preguntará la fiscal Carmen Laura Alfonso Martínez dgt buenos días

Voz 24 32:45 buenos días Aimar hasta ahora en Madrid tráfico intenso de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la A42 en Torrejón de la Calzada Ipar la densidad circulatoria además en la M cuarenta en Vallecas hacia la A dos en Castellón la AP siete complicaciones por el de dos vehículos pesados en Benicarló en sentido creciente del kilometraje hay desvío alternativo por la Nacional doscientos treinta y ocho precaución por bancos de niebla en Segovia en la A uno desde Castillejo de mes León hasta Honrubia de la Cuesta en Burgos en la Nacional uno en Quintana Payá en Huesca está prohibida la circulación a camiones articulados por nieve en la calzada en la A ciento treinta y seis entre Formigal y frontera del Portalet y por último tengan especial atención por bajas temperaturas en las comunidades de Catalunya Aragón

Voz 0027 33:36 en Madrid en las provincias de Guadalajara Avda

Voz 24 33:38 la Zamora Ourense Córdoba Sevilla Higueras

Voz 0027 33:42 esas bajas temperaturas se deben gracias Alfonso a que hoy entra una ola de frío polar por los Pirineos que se va a notar en casi toda España a partir de la noche

Voz 1 35:48 hoy

Voz 1727 35:49 en la Cadena SER son las siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Madrid hablando de desahucios la Delegación del Gobierno en esta comunidad quiere que la policía no intervenga en ellos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:03 buenos días y de hecho el delegado José Manuel Rodríguez Uribes según ha sabido la SER ha pedido ya la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid que los desahucios de familias con dificultades económicas no sea la Policía Nacional la que intervenga sino la municipal porque no se considera un tema de seguridad sino un asunto social según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que se reunió con el delegado hace unas semanas se han empezado a dar los primeros pasos Carlos Bercial portón

Voz 31 36:23 a ver lo hemos dijo Si a mí un juez la jueza metí de que intervenga la policía yo no me voy a poder negar vale pero lo que sí que voy a hacer va a ser dar es dar instrucciones hábil Policy and para que cuando tenga que actuar en desahucios en los que se está vulnerando el derecho humano a una vivienda digna está protegido por los pactos pues que vayan con perfil bajo

Voz 1275 36:46 en fuentes de la Delegación de Gobierno que la Policía Nacional debería estar para otro atacar delitos como el de los narco pisos el delegado quiere nombrar además una figura que estaría vinculada al Ministerio de Justicia cuya función sería que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas

Voz 1727 36:58 vamos ahora a la Comunidad Valenciana con novedades en el caso del asesinato de la mujer del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Ana Talens bon día bon día Pepa termina la instrucción judicial la Fiscalía mantiene a Ana la petición de veinticuatro años de cárcel para el marido de su hija para ahí yerno como presunto autor de los

Voz 0141 37:17 sí se llama Miguel López y el único acusado el juez tiene ahora tres días para decidir si abre

Voz 0393 37:22 juicio oral o archiva el caso también elige

Voz 0141 37:25 de la última Vicente Sala Martínez pide para su cuñado una pena de veintitrés años por un delito de asesinato el dieciocho meses más por tenencia ilícita de armas mientras que sus hermanas entre ellas la esposa de López ella las que está enfrentado le consideran inocente María del Carmen Martínez de setenta y dos años fallecía el nueve de diciembre de dos mil dieciséis minutos después de recibir dos disparos en la cabeza a corta distancia en el lavadero del concesionario de coches propiedad de la familia que administraba el único investigado Miguel López la policía sostiene que el móvil del asesinato fue la guerra por el control de las empresas familiares

Voz 1727 37:59 de otra muerte violenta sin resolver está en Galicia Xaime López Bos Días

Voz 1275 38:03 estos días la policía investiga el crimen

Voz 1727 38:06 un hombre de ochenta y un años en Vigo que aparecido con los pies atados y cubierto de bolsas de plástico y trapos la familia del fallecido

Voz 0846 38:14 denunciado su desaparición el pasado cinco de enero el cadáver fue hallado por un vecino en una zona boscosa en la parte trasera de un hipermercado próxima a donde residía el cuerpo sin vida tenía síntomas de muerte violenta manchas de sangre

Voz 0027 38:27 culto en unos plásticos la cabeza

Voz 0846 38:29 tapada y fue trasladado a un hospital donde se le practicará la autopsia los familiares denunciaron su desaparición al no tener noticias suyas desde hacía varios días

Voz 1161 38:37 relataron a la policía que el hombre vivía solo

Voz 0846 38:40 que solía pasear por la zona en la que fue hallado su cadáver y que últimamente lo notaban más desorientado del habitual desde la reciente muerte de su mujer solía salir a pasear con un fajo de billetes encima entre diez mil y quince mil euros la hipótesis que manejan los investigadores es que se trata de un robo con violencia

Voz 1727 38:56 el algo más en esta crónica de sucesos densa esta mañana en Jaén la policía ha detenido a dos hombres que le dieron una paliza brutal a una camarera y la amenazaron de muerte y por qué pues porque le pidió que pagarán la consumición Elena Carazo buenos días

Voz 0393 39:10 buenos días Pepa ocurrió la madrugada del seis de enero los detenidos estaban en el bar bebiendo y la camarera ante esta situación se negó a servirle consumiciones y les pidió que pagarán uno de John Le arrojó un vaso de cristal y comenzaron a agredir la tirándole al suelo para darle patadas y puñetazos la llegaron arrastrar por el suelo tirándole del pelo uno de los detenidos incluso sacó una pistola y la amenazó con matarla la mujer temiendo por su vida logró refugiarse en una de las habitaciones de local desde donde pudo llamar a la policía

Voz 1 39:40 no

Voz 1727 39:45 y volvemos ahora Valencia Ana porque un juez investiga por primera vez en España las torturas de la policía franquista sea admitido a trámite una querella contra varios agentes de la Brigada Político Social por un episodio ocurrido en el año mil novecientos setenta y uno

Voz 0141 40:00 una de las seis querellas que presentaron en diciembre seis personas miembros del Partido Comunista que aseguran haber sufrido torturas durante diecinueve días en la Jefatura Superior de Policía

Voz 0393 40:10 Valencia entre abril mayo de mil novecientos setenta y uno

Voz 1727 40:14 pues ingresado en la cárcel Modelo acusados de

Voz 0141 40:17 socialista ilícita propaganda ilegal pretenden que se consideren delitos de lesa humanidad que no prescriben la querella va dirigida entre otras personas contra el que entonces era el jefe de la Brigada Político Social de Valencia Benjamín Solsona que según el querellante se podría considerar el Billy el Niño valenciano a un beso otro para ti

Voz 1727 40:40 que hoy cerramos la Mesa de España con un sonido que muchos de ustedes les va a resultar familiar la de veces que hemos puesto esta banda sonora que este programa bueno la precuela de Juego de Tronos una serie que se desarrollará mil años antes de la serie original Se va a rodar en Canarias rector palmero muy buenos días

Voz 0760 41:05 qué tal Pepa muy buenos días y con Naomi Watts en el reparto ella será la actriz principal de un elenco que iremos conociendo durante las próxima fecha será un spin off que se denominará la larga noche que se rodará durante la próxima primavera coincidiendo

Voz 1727 41:18 esa mente con el inicio de la última temporada

Voz 0760 41:21 no es la primera vez que HBO se fija en el Archipiélago buscando escenario para Juego de Tronos eso pensó en Canarias para la séptima temporada desde ese momento sus responsables de localizaciones se quedaron especialmente prendados con el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide aunque no han trascendido los lugares exactos del rodaje sí que una reunión celebrada semanas pasadas ha servido para concretar los detalles de un rodaje que servirá para que los doy incondicionales de la serie puedan seguir disfrutando de las tramas de esta popular

Voz 1727 41:48 aquí tengo yo a varios Héctor un abrazo

Voz 0760 41:50 igualmente para todos

Voz 33 41:57 me viene con uno ha dado lugar sin antes

Voz 1161 42:09 cientos de embarazadas BD

Voz 1727 42:11 es menores no acompañados y víctimas de torturas están atrapados en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de la isla griega de Lesbos la ONG Oxfam denuncia que están hacinados que no tienen apenas agua ni comida y que sólo hay un médico para atenderlos a todos hay daba

Voz 0141 42:29 el documento refleja una situación límite con madres dadas de alta del hospital y enviadas a tiendas de campaña a apenas cuatro días después de dar a luz por cesárea o víctimas de violencia sexual y experiencias traumáticas que vive en un lugar donde los altercados son frecuentes donde dos tercios de las personas residentes aseguran que no se sienten seguras nunca durante la mayor parte de dos mil dieciocho en Lesbos el Brno griego designó un médico para examinar a las dos mil personas que llegan al mes a la isla durante el mes de noviembre no hubo ni un solo doctor el informe señala directamente a Grecia a la Unión Europea por incumplir dicen la legislación en materia de refugiados dice que por ley todas esas personas deberían poder pedir asilo en Grecia y tendrían que proporcionarles alojamiento y asistencia médica adecuada en El País la ONG pide más personal médico mejorar el sistema de identificación permite

Voz 0391 43:13 a que pidan asilo quiénes tienen derecho a ello

Voz 1727 43:18 el hacker que filtrado en Alemania miles de datos privados de políticos y de figuras públicas es un chico de veinte años que vive con sus padres y que dice que lo ha hecho porque no les gusta los políticos no les gustaba lo que decían Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 43:35 un estudiante de secundaria sin formación académica en informática y que vive con sus padres en Hessel es el responsable de uno de los mayores ciberataques de la historia de Alemania durante meses ha puesto en jaque a las autoridades al publicar en internet datos privados de humillar de políticos y figuras públicas entre ellos la canciller Angela Merkel de nombre Johannes de veinte años de edad el hacker ha confesado el delito a la Policía Federal quedado conocer su detención y ha asegurado que actuó solo Ana motivada según estos frutos votos una motivación el detenido ha confesado que lo hizo por el enfado que le

Voz 0027 44:08 cara algunas declaraciones públicas de las que dos

Voz 0391 44:11 pues han sido sus víctimas según explica el portavoz de la Fiscalía de Frankfurt Un de funk que está muy arrepentido al conocer la dimensión de sus actos la información filtrada por el hacker incluía direcciones números de teléfono datos bancarios y copias de documentos de identidad fue distribuida en una cuenta de Twitter inicialmente en diciembre pero sí dio a conocer a gran escala en enero entre los afectados hay miembros del Bundestag Parlamento europeo de todos los partidos políticos alemanes excepto el ultraderechista Alternativa para Alemania

Voz 1727 44:42 y hoy en teoría tienen que abandonar Guatemala los trabajadores de la comisión anticorrupción de la ONU el presidente Jimmy Morales ordenado su expulsión acusándolos de violar varias leyes ante el escándalo de la oposición y de toda la comunidad internacional Pascual Donate

Voz 1684 44:59 para Morales la comisión anticorrupción de la ONU que se puso en marcha hace trece años ha hecho una persecución selectiva hay política se ha extralimitado en sus funciones hasta el punto de saltarse leyes nacionales e internacionales durante su estadía en Guatemala

Voz 34 45:13 ha puesto en riesgo la seguridad de la nación el orden público la gobernabilidad el respeto a los derechos humanos pero sobretodo la soberanía del Estado de Guatemala el portavoz del secretario general de la ONU António Guterres

Voz 14 45:28 Kutcher Jon hoy se escuchó ponen

Voz 1684 45:31 de dice que están preocupados pero que la ONU mantendrá los trabajos de la comisión hasta septiembre de este año cuando finaliza su mandato en Guatemala sin embargo por precaución se ha pedido al personal que abandonen

Voz 1772 45:42 país hasta nuevo aviso la oposición sea creía

Voz 1684 45:45 quedó contra el presidente Morales dos de sus ministros

Voz 35 45:47 con los delito de incumplimiento de deberes

Voz 0738 45:50 abuso de autoridad desobediencia

Voz 1727 45:52 en el grupo de países donantes de Guatemala entre

Voz 1684 45:55 los que está España ha pedido al gobierno de Morales que respete la lucha contra la corrupción y la separación de poderes

Voz 1663 46:17 Izquierda en Hoy por hoy

Voz 37 46:21 ah y el eh

Voz 38 46:28 no

Voz 1727 46:31 las exigencias de Vox

Voz 1275 46:34 lectura obligada propone esta mañana José Mari

Voz 1727 46:36 buenos días Pepa decía