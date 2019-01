Hoy por Hoy (09/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno qué tal muy buenos días que nadie se ponga nervioso porque nada puede ser lo que parecen Andalucía queda mucho tiempo de margen para que las derechas acaban encontrando la manera de conseguir los votos necesarios para convertir en presidente al desaparecido Juan Manuel Moreno Bonilla Vox juega seguir siendo el centro del debate un lista inasumible de barbaridades el PP sigue blanqueado lo negociando con ellos es lo que hay que anoche se levantaron de la mesa sin acuerdo y hoy vuelven a sentarse con esa lista en la que proponen burlar la autonomía andaluza expulsar a cincuenta y dos mil inmigrantes suprimir las leyes de violencia de género y las que protegen al colectivo LGTB iba a cambiar el Día de Andalucía por el día de la Reconquista se negocia en Madrid pero eligen los que tienen que gobernar Andalucía pues eh Moreno Bonilla calla y el líder de Ciudadanos aspira a la vicepresidencia esta habla así para decir que lo de Vox no va con ellos

Voz 4 01:35 en caso de ser investido presidente

vicepresidente bueno mañana la presidenta del Parlamento andaluz empieza la ronda de contactos con los grupos para proponer un candidato a la investidura es miércoles nueve de enero y ojo a esto en una entrevista en el diario punto es el diputado de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián asegura que podemos les ofreció sacar del Gobierno a Borrell a cambio de que aprobaran los presupuestos Aimar

Voz 0027 02:00 según Rufián alguien de Podemos no dice quién se comprometió con el a presionar a Sánchez para que apartara a Borrell a cambio del apoyo de Esquerra las cuentas siete Rufián que su respuesta fue que él no quiere la cabeza política de nadie aunque asegura que Borrell es un mentiroso y que sería una buena noticia que saliera del Gobierno

Voz 1727 02:15 ya a falta de unas semanas para que comience el juicio del pluses en el Supremo el Rey destaca la independencia en la neutralidad del poder judicial en España y pide respeto para lo que decida

Voz 5 02:25 la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado así como el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales son condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo

Voz 1727 02:39 entregaba el jefe del Estado los despachos a la última promoción de jueces en nuestro país

Voz 1727 02:51 Donald Trump esgrime una crisis de seguridad y humanitaria en la frontera para justificar su exigencia de construir un muro lo ha dicho en su primer discurso a la nación en dos años y con el gobierno parcialmente cerrado desde hace diecinueve días y la líder demócrata Nancy Pelosi ya le ha contestado las mucho más

Voz 8 03:09 tras jondo inguinal tipo has dicho nada NEC al señor Suances

Voz 1 03:13 dice que lo que tiene que hacer trampa es dejar de inventarse

Voz 1727 03:16 this is volver a abrir el Gobierno en Reino Unido nueva derrota de Theresa May

Voz 9 03:20 habría Hayes todo no hay hija muy Neil

Voz 1727 03:24 en la Cámara de los Comunes ha aprobado una enmienda que limita el poder del Gobierno en caso de un Brexit sin acuerdo cualquier decisión que tome made tendrá que contar primero con el visto bueno del Parlamento y otro dron también allí en Reino Unido ha vuelto a poner en jaque el tráfico aéreo esta vez ha sido en el principal aeropuerto del país el de Heathrow que estuvo cerrado una hora no hace ni dos semanas otro aeropuerto el de Gatwick tuvo que cerrar casi dos días por el mismo motivo y la policía todavía está buscando esos drones y aquí en España el sector de la enfermería quiere que haya al menos un enfermero enfermera en la plantilla de cada colegio público para esto

Voz 10 04:03 enseñarles a comer mejor a comer más saludable hacer el ejercicio físico y la la importancia de hacer el ejercicio físico necesario para prevenir la obesidad o para corregirlo

Voz 1727 04:14 es más Rocha del sindicato mayoritario de enfermería y en los deportes en Manu Carreño la noche en el Larguero con el único montañero español superviviente de la tragedia de los Andes Sampe

Voz 1161 04:29 así explicaba Pablo del cómo sucedió todo

Voz 11 04:32 es una tormenta eléctrica a nuestro alrededor y decimos bajar practicamente corriendo no estoy bien bien quién resbaló primero pero compañero me embistió hoy decía otro compañero estamos frenar la caída todos con estos pioneros pero hay generamos la avalancha que los arrastró

Voz 1161 04:45 en casa hoy tenemos partidos de ida de octavos en la Copa del Rey a las siete y media Girona Athletic Madrid a las ocho y media Villarreal Espanyol Valladolid a las nueve y media hora al Madrid Leganés jugado ayer el Sporting dos Valencia uno

Voz 1727 04:58 ya si toca abrigarse Jordi Carbó buenos días

buenos días la entrada de frío se notará en la mayor parte del país a partir de esta noche de momento ahora el frío es parecido las últimas mañanas con viento cada vez más fuerte en Aragón y Cataluña hay todavía con bastante sol en la mayor parte de comunidades nubes en el Cantábrico con lloviznas especialmente en el País Vasco

con Pepa Bueno

Voz 1727 06:11 peligra el triple pacto de las derechas en Andalucía o es sólo que Vox quiere más tiempo ocupando el centro del debate lo iremos viendo Carolina Gómez buenos días buenos días de momento hoy de nuevo PP y Vox ven en Madrid otra vez sin fotos otra vez con la lista de exigencias de los ultras sobre la mesa

Voz 0393 06:28 si el PP está dispuesto a seguir sentándose con Vox a pesar de que el documento que han presentado les parece inaceptable en Génova aseguran que algunos de los puntos son un auténtico despropósito que no pueden respaldar la única explicación que encuentran es que Vox no quiere llegar a un acuerdo en Andalucía Santiago Abascal aseguraba anoche en redes sociales no obstante que esas diecinueve propuestas que han presentado son para negociar Hinault un órgano Hinault un órdago y que ellos sí que quieren que haya un nuevo Gobierno mientras en Madrid hoy se sigue negociando con Vox en Sevilla el Partido Popular va a escenificar conciudadano su pacto de gobierno con la tercera pata que faltaba que es la estructura del nuevo ejecutivo al acto en principio está previsto que acuda Teodoro García Egea que es quien supuestamente va a estar sentado en la mesa de negociación con Vox en Madrid se complica el acuerdo entre los partidos de la derecha en Andalucía Adelante Andalucía le ha ofrecido al PSOE en las últimas horas la opción de ir buscando un candidato de consenso de la izquierda por si finalmente fuera posible una investidura alternancia

Voz 1 07:21 a los nervios en el Partido Popular son evidentes Carmen Morodo escribe hoy en la razón que temen que Vox consigue su objetivo de reventar al partido por dentro de momento cada vez más voces cuestionan la estrategia de dejarse arrastrar por los ultras ultras que por cierto hasta hace poco eran suyos Núñez Feijóo ha hablado por fin

Voz 17 07:39 la violencia machista existe y por lo tanto las cosas

Voz 0027 07:43 existen lo que no podemos eh

Voz 17 07:45 o enviarlas hay que luchar contra ellas

Voz 3 07:48 con inseguro con políticas que pueden ser mejores

Voz 1 07:53 pero con contundencia con muchísima contundencia hay con crudeza hablan las mujeres maltratadas sobre este debate mujeres que cuentan que si están vivas es gracias a las medidas que contempla leyes contra la violencia de género Mario al herido Box S G la derogación de la Ley contra la Violencia de Género Ana Bella esta ley como a miles de mujeres les salvó la vida

Voz 18 08:16 mira hacia la Ley Integral contra la Violencia dejen

Voz 19 08:18 pero estoy viva pude ir a una casa de acogida esconderme durante nueve meses y salir con una orden de protección para que mi ex marido no me matara

Voz 1 08:29 la extrema derecha exige eliminar las ayudas a lo que descalifica como asociaciones de feminismo supremacía hasta ocho chiringuitos de género devora fue maltratada por su novio Illa terapia la salvó del infierno

Voz 20 08:40 no estamos invirtiendo el dinero en fiestas Mi estamos invirtiendo el dinero en ponernos florecitas en el pelo estamos invirtiendo el dinero en recuperarnos en salvarnos en convertirnos en vez de víctimas debe ser víctimas en convertirnos en Supervivientes

Voz 1 08:55 pido de Santiago Abascal afirma que la mayoría de las denuncias por maltrato son falsas Mirian estuvo a punto de ser asesinada por su ex marido

Voz 21 09:02 que quieran anteponer a una denuncia de una mujer que el hecho de que haya denuncias falsas el año pasado ha habido cuarenta y siete mujeres asesinadas pero cuántas como yo hemos sobrevivido esas también son falsas porque en mi caso fue asesinato en grado de tentativa

Voz 1 09:19 las tres les parece abominable que Vox frivolizar electoralmente con un asunto tan grave pues sobre el acento que los ultras por en la violencia de género

Voz 18 09:33 la mirada esta mañana de Sandrine Morel

Voz 1727 09:35 la corresponsal de Le Monde en España

Voz 18 09:37 dos días el combate de Vox en contra de las leyes de violencia de género ha sorprendido los que pensaban que iba a sea de la inmigración suprime caballo de batalla sin embargo más tan sorprendente detrás existe la misma utilización de un miedo identitario en Estados Unidos se ha analizado el miedo del viejo hombre blanco que ha llevado a Donald Trump el el poder el cual se ha hablado de una víctima de abusos sexuales quejado duros tiempos aterradores que deberían los hombres al Racing Ball sonar hoy su Ministerio de la Mujer anuncia una nueva era en la que los niños visten de azul que las niñas de Rosa en Hungría Orban ha reformado la educación para que los manuales escolares expliquen que los niños y las niñas no tienen las mismas capacidades físicas intelectuales en muchos países pequeños asociando la educación a favor de la igualdad con una manera de promover la homosexualidad las posiciones de Vox inscriben en este contexto de Václav es decir de contragolpe retroceso frente al movimiento tú o los avances en los derechos de la mujer el triste contexto de un auge de movimientos ultras reaccionarios que en todos los ámbitos usan los miedos al cambio al progresismo o al liberalismo como munición política

son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 1 12:10 nueve días le quedan a la familia Franco para presentar las últimas alegaciones al procedimiento de exhumación del dictador y su abogado confirma aquí en la SER que entre otras cosas van a alegar contra el informe de la Delegación del Gobierno de Madrid que informa contra el entierro de Franco en La Almudena Adela Molina en esos el temas alegaciones al procedimiento para exhumar a Franco el abogado de la familia piensa incluir el informe de la Delegación del Gobierno que desaconseja la inhumación del dictador el Almudena por cuestiones de seguridad Luis Felipe Utrera Molina lo considera un documento de parte y critica sus argumentos sí

Voz 1790 12:44 sí hemos el razonamiento los razonamientos que hace ese informe nos encontraríamos con con que no se podría autorizar ningún partido un domingo en el Bernabéu o la Marcha del Orgullo Gay o determinadas actuaciones que se permiten en espacios públicos desde luego con muchísima mayor afluencia que los visitantes que pudiera tener una eventual tumba de Francisco Franco en la cripta de la Almudena

Voz 1 13:13 el letrado considera que el Gobierno ha sido prepotente en este asunto y ha tratado de humillar a la familia sostiene que los nietos de Franco sólo están defendiendo sus derechos

Voz 1790 13:21 para la familia no es un tema político para la familia es un tema de respeto de los derechos humanos nada más la familia no está haciendo política el Gobierno sí

Voz 1 13:30 el abogado insiste en que recurrir al Supremo la exhumación si el Consejo de Ministros la autoriza así como siempre que se acerca la celebración del Mobile World Congress en Barcelona se anuncia una huelga esta vez de los vigilantes del aeropuerto del Prat para las fechas que van del veinticuatro de febrero al tres de marzo reclaman más personal y formación para la plantilla Radio Barcelona

Voz 0882 13:50 Joan Bofill bon día bon día dicen que no se están cumpliendo los

Voz 0931 13:53 acuerdos por las que por los que se desconvocó la huelga en verano de dos mil diecisiete recordemos que llevó al caos ya en el aeropuerto del Prat por eso registran un preaviso de huelga para que se retome las negociaciones con la empresa que asumió su gestión no es el único colectivo que anuncia protestas también los taxistas para esos días

Voz 1275 14:09 hoy por hoy

Voz 3 14:13 con Pepa Bueno

Voz 1727 14:14 dentro de veinte años habrá un setenta por ciento

Voz 1 14:17 has de casos de cáncer colorrectal de los que se detectan ahora es un aumento brutal que calcula la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y que pues explica sobre todo por dos motivos cada vez somos más viejos y es un cáncer muy difícil de detectar Javier Gregori

Voz 0882 14:33 el cáncer colorrectal es ya el tercer tipo de tumor más frecuente la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo y las previsiones de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer no son buenas porque en su nuevo informe que se publica esta mañana calcula que el número de muertes por este tipo de cáncer aumentará hasta un setenta por ciento más en el mundo en los próximos diecisiete años debido sobre todo a dos causas el progresivo envejecimiento de la población pero también la dificultad de su detección como explica José paciente del Hospital Clínic de Barcelona

Voz 24 15:03 bueno yo no tenía ningún síntoma de hecho yo me acogía a ese programa de detección precoz bueno pues porque porque me correspondía simplemente no no porque tuviera ningún síntoma no tenía ningún síntoma de absoluto

Voz 0882 15:17 sin embargo en el caso de España el aumento de la mortalidad será aún mayor según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer porque se duplicará en el caso del cáncer de recto en los próximos diecisiete años y mientras tanto el número de muertes por cáncer de colon aumentará un ochenta y dos por ciento en el caso de hombres y un setenta por ciento

Voz 1727 15:34 en el de las mujeres y en Estados Unidos la justicia ha dado la razón a los

Voz 1 15:38 activistas contra el maltrato animal ya ha ratificado la prohibición de vender foie gras en California es el fin de una larga lucha legal hay daba buenos días

Voz 0137 15:48 buenos días vender hígados de pato y gansos sobre alimentado a la fuerza seguirá estando prohibido en California con esta frase PETA el mayor grupo de los Derechos Animales en el mundo ha celebrado la decisión de la Corte Suprema que llega después de seis años de batalla en los juzgados entre los grupos animalistas que defienden que el es en realidad el hígado enfermo de un animal torturado y los productores y restauradores una lucha en la que llegó a meterse incluso al Gobierno francés que controla el setenta por ciento del mercado del foie gras diciendo que la decisión del estado de California era una agresión a la tradición francesa ahora los restauradores galos han dicho que es una decisión final inaceptable tomada por las presiones de lobbies activistas

Voz 1275 17:31 les preguntamos esta mañana sobre las exigencia

Voz 1772 17:33 desde Vox para apoyar al PP en Andalucía Fernando de Cádiz opina tomando el café

Voz 1727 17:38 acabo de dejar un tocar la compra Félix y me pregunto cambiaban apruebe al Logroño andaluces que coman con aceite y tomate ocasiona a catalán como diría Jorge país los niño cantando en el recreo montaña nevada niños niñas separado un abrazo Fernando desde Alicante Nacho se pregunta

Voz 1171 18:01 sí sí diré sentada negocia durante los años de plomo de ETA con un partido que quisiera de derogar la legislación antiterrorista quisiera eliminar las ayudas a las víctimas del terrorismo o acusara dichas víctimas de presentar denuncias falsas tiene lo pregunto porque eso es exactamente lo que está haciéndolos con las mujeres

Voz 1772 18:18 pues gracias Nacho Joaquín del Puerto de Santamaría o Juan de Córdoba critican que las negociaciones estén llevando a cabo en Madrid

Voz 28 18:25 que Andalucía siempre importado muy poco aquí dice está negociando el Gobierno en clave nacional no será el rédito de votos que le puede dar en el resto de España Andalucía importa poco

Voz 6 18:35 todo esto a Juanma Moreno muy bien

Voz 29 18:38 se les ve están negociando con ello en Madrid de gente que no saben ni de Andalucía a misa media como se dispone aquí entonces no sé qué tipo de una gran allí en Madrid pero lo que está claro es que

Voz 6 18:51 que haya no están participando clara de Palencia apunta Ciudadanos no me sorprende en absoluto

Voz 0521 18:57 desde el primer día de las elecciones se preveía lo que iba a pasar lo que es vergonzoso es la actitud de Ciudadanos parecen niños pequeños escondemos tiramos la piedra y escondemos la mano que nos conocemos todos no engañamos a nadie ya

Voz 1772 19:14 buenos días Jesús parece que

Voz 1663 19:16 la negociación por el Gobierno de Andalucía está en que cambiamos la protección de la mujer es el colectivo LGTB ahí por la protección de la caza de la tauromaquia el que se tras esa pose que va a tener un problema de obesidad

Voz 1772 19:29 un abrazo Jesús y muy enfadado Jose de Barcelona pero es que esto ya sobrepasa cualquier límite que un ciudadano de este país mire a la cara al PP por mucho que le haya

Voz 6 19:41 hoy le guste la línea liberal

Voz 30 19:44 hay que tener una modalidad también aparte de ideología así que es una vergüenza lo que está pasando estas social lo esté con sin que muchos se quedan fuera

Voz 1275 19:54 a todos gracias siete entre seis y veinte

Canarias

Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenas

Voz 1275 20:05 ya es la capital se libra pero buena parte de la Comunidad de Madrid despierta esta mañana con termómetros en valores negativos hay alerta amarilla en Las Vegas el oeste y el sur de la región por bajas temperaturas en Gran Vía tres grados a esta hora por delante otro día de cielos prácticamente sin las asociaciones de familias de alumnos de la Comunidad se oponen al nuevo decreto del Gobierno de Ángel Garrido que permitirá castigar a los estudiantes incluso con la expulsión de su centro educativo sino denuncian los casos de acoso escolar que sufre en sus compañeros es uno de los puntos que más debate ha generado de ese decreto que es todavía un borrador y que permitirá también a los directores de colegios institutos requisar cualquier dispositivo de grabación como los teléfonos móviles para entregarlos a la policía Enrique García critican la forma y el fondo del texto aseguran que la Consejería no ha tratado con ellos este punto a pesar de que sí lo han hecho con otros del borrador del decreto desde la FAPA Giner de los Ríos dicen que en lugar de trabajar en la educación Se trabaja en la sanción ese criminaliza al alumno que denuncia Camilo Gene presidente

Voz 31 21:03 se convierte en un verdadero disparate en ese puesto en los que formado al alumnado una forma positiva en sus emociones y volvemos a una postura en la que el alumnado ser chivato que parece que les gusta mucho esta postura a la Consejería lo que tenemos que trabajar es la convivencia en los centros lo que están haciendo con estas medidas es trabajar la denuncia y la sanción

Voz 1275 21:26 la FAPA votará en contra del texto en el Consejo Escolar un órgano consultivo y no vinculante en el que se tratará el borrador antes de que llegue al Consejo de el borrador de esa nueva bodega también a estar vigilantes a los profesores y al personal de comedor y limpieza de los centros de lo contrario los directores darán cuenta a la Fiscalía de su actuación lo explica Isabel Serrano responsable de la Unidad Técnica de convivencia y de las familias que es querer elaborado esta normativa

Voz 1790 21:50 el decreto lo que hacen que asegurar que nadie diga llenan sabía que tenía que comunicar sino será un equipo aislado o me lo había dicho un alumno índole dado la importa ya adecuada

Voz 1275 22:02 la nueva normativa castigará además las riñas aceptadas entre alumnos aunque sean fuera del centro educativo goles nueve de enero todavía sin candidatos en el PP titulares con Virginia Sarmiento Génova no descarta ahora candidatos independientes como han hecho en Barcelona tanto Ángel Garrido como José Luis Martínez Almeida aseguran que todavía no han recibido la llamada de Pablo Casado sobre sus posibles candidaturas a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid el PSOE celebrará sus primarias el próximo quince de febrero secretario de Organización del partido José Luis Ábalos asegura que la tardanza en designar candidato responde a una estrategia

Voz 0393 22:33 Toral no te vayas a otro barrio es la campaña que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha para dar a conocer la labor de las juntas de distrito en el día a día tramitaciones para bodas padrón municipal ayuda a domicilio o actividades culturales

Voz 1275 22:44 baloncesto el Real Madrid venció al Gran Canaria sesenta y siete setenta y cinco en la jornada diecisiete de la Euroliga el Fuenlabrada perdió con el guión cincuenta y nueve setenta y tres en la décima de la Champions FIBA tiene veintitrés vamos a las carreteras de que te Alfonso Martínez buenos días

Voz 1275 26:37 en Vallecas la justicia va a desahuciar esta mañana a una mujer y a su hija de seis años es la segunda vez que esta familia afronta la posible pérdida de su casa que dejó de pagar esta mujer al quedarse sin trabajo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca convocado una concentración

Voz 1 26:50 a las once a las puertas de esta vivienda

Voz 1275 26:53 el intentar frenar el lanzamiento Elena Jiménez Nam

Voz 1315 26:55 sí llegó a esa vivienda en el verano de dos mil catorce a través de la parroquia del barrio de San Ramón Donato que abonó parte de

Voz 1 27:01 su primer alquiler eran trescientos euros al mes

Voz 1315 27:04 es que esta mujer pagaba con un trabajo por horas limpiando en casas pero en dos mil dieciséis perdió el empleo y dejó de pagar tres mensualidades poco después trató de saldar esa deuda con la inmobiliaria que gestiona la vivienda pero asegura que no accedieron a Nancy está asustada

Voz 27 27:19 cuando me di cuenta de que algo pasa yo estoy los la atención en el cole yo estoy desorientada punto es que vamos

Voz 1315 27:31 desde la parroquia dicen que también están preocupados por los desahucios pero que en este caso ellos sólo pusieron en contacto a Nancy con la inmobiliaria José Manuel Horcajo es el párroco

Voz 41 27:40 Nos da mucha pena que también tenga que es verse sometido a esa tragedia no es el desahucio es como un punto final docente dramático no yo usted hablaremos de la plataforma SL que estamos en sintonía no porque queramos lo lo mismo no para que la gente del barrio se había lo mejor posible

Voz 1315 27:55 esa plataforma de la que habla el párroco es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que piden más tiempo para Nancy mientras el Ayuntamiento la Comunidad de Madrid le buscan una vivienda

Voz 1275 28:04 en esta mañana los taxistas madrileños están llamados a una nueva manifestación en la capital en su enésimo intento de frenar las licencias a los vehículos de transporte como conductor será a las once las horas previas la comunidad se ha reunido con los taxistas con los que ha acordado poner en marcha una mesa de trabajo para estudiar las reivindicaciones Virginia Sarmiento hablamos

Voz 0393 28:21 taxistas exigen que se apliquen las medidas que permite la nueva regulación de la sube TC previstas por el decreto aprobado por Fomento en octubre sexta hora tramitando como proyecto de ley en el Congreso en la reunión se acordaba crear ese grupo de trabajo que se reunirá por primera vez el quince de enero compuesto por cuatro representantes de la Consejería de Transportes y cuatro del taxi se tratarán asuntos como la contratación de servicios las aplicaciones tecnológicas las reclamaciones o las inspecciones

Voz 1275 28:45 la muerte el anciano de ochenta y un años enfermo de Alzheimer que el pasado sábado fue atacado por tres rottweiler en Vallecas el dueño de los perros se enfrenta ahora a una acusación de homicidio imprudente Alfonso Ojea

Voz 0089 28:55 la víctima de este ataque sufría la enfermedad de Alzheimer pero las lesiones que le han causado los tres rottweiler eran de extrema gravedad de hecho sufría lesiones catastróficas en las extremidades superiores y numerosos desgarros en las piernas ahora la situación procesal del presunto dueño de los perros ha cambiado en principio se le acusa de lesiones imprudentes y ahora con la muerte del anciano se eleva a acusar de un delito de homicidio

Voz 1275 29:18 por imprudencia pero hoy ha quedado en libertad

Voz 0089 29:21 Iniesta ante el juez que sea el dueño de los perros la investigación se va a centrar en determinar quién es en realidad el titular de la guardia y custodia de los animales elemento clave definitivo para atribuir la responsabilidad penal

Voz 6 29:34 llegamos así a las siete y media de la mañana ojo al frío

Voz 1275 29:38 buena parte de la región hay alerta amarilla

Voz 6 29:40 hasta las diez de la mañana tres grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1727 30:12 comienza el miércoles nueve de enero con anuncio de frío polar entra hoy por los Pirineos va a traer el frío mucho frío a toda España a partir de mañana días por lo tanto para ponerse a cubierto al que pueda para escuchar la radio leer la prensa Easy hay mucho hoy en la prensa sobre el programa ultra de los ultras pero hay también una noticia en el diario punto es que a esta hora nadie en Podemos ha desmentido es en una entrevista Aimar a Gabriel Rufián

Voz 0027 30:38 así el portavoz de Esquerra en el Congreso asegura que podemos les propuso durante un tiempo la cabeza política de Borrell a cambio de que Esquerra apoyar a los presupuestos generales del Estado dijeron que ellos presión harían para que Sánchez hiciera ese gesto

Voz 6 30:51 eso es lo que asegura Rufián en esa entrevista con Gonzalo Cortizo

Voz 0027 30:54 eso sí hubo esa propuesta que respondió Esquerra John no pido la cabeza de ningún ministro ni de ningún representante electo en el Congreso ahora bien dice Rufián que Borrell no esté ocupando Ministerio siempre es una buena noticia

Voz 1727 31:05 bueno pues veremos qué dice hoy el Gobierno pero sobre todo veremos qué dice podemos quién responde a esa entrevista hoy precisamente reaparece en un acto con mujeres Irene Montero aunque suponemos que algún portavoz del partido debería decir algo antes

Voz 43 31:22 no

Voz 44 31:23 no íbamos ya con el plan extremista de Vox que dificulta el Pacto Andaluz y debilita casado así titula esta mañana al país

Voz 0027 31:31 incluso la prensa más conservadora carga en sus editoriales contra el órdago de Vox califican de inasumible la razón asegura Vox dinamita el cambio andaluz con una propuesta de máximos netamente ideológica Kenny ciudadanos ni por supuesto al Partido Popular puede aceptar porque entre otras cuestiones dibuja un escenario sectario y excluyente misma lectura hace el mundo que en su editorial considera que el pliego de propuestas que oscilan entre lo fantasioso lo reaccionario lo antisistema parece calculadamente diseñado para resultar inasumible proponer la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes ilegales dice es cruzar la raya de la xenofobia

Voz 1 32:04 si el presidente del PP de Guipúzcoa Borja Semper que ha sido muy crítico con el coqueteo de su partido con Vox el primero por cierto en reaccionar ayer por la tarde en tuitera esa lista hoy lo argumenta extensamente en un artículo en el mundo

Voz 0027 32:18 asistimos a la vuelta de los fantasmas del pasado Vox representa ideas que se alejan de la Constitución del setenta y ocho desdeña la complejidad de nuestra sociedad su diversidad Sémper se muestra orgulloso de pertenecer a esa derecha que Abascal califica de cobardía acomplejada porque dice Semper despreciar la pluralidad ideológica negarle a escala de grises y la complejidad identitaria del ser humano convierte la convivencia en algo insoportable nuestro reto como españoles añade Semper será impedir que éste

Voz 44 32:45 voy discursos políticos Tribune bueno si lo que Vox pretende en este momento es notoriedad pretende esto que está pasando ahora mismo que hablemos de ellos lo está consiguiendo también lo hace el New York Times Rafa Muñiz

Voz 1772 32:55 el diario titula que la extrema derecha antiinmigración se hace hueco en España sobre su líder Santiago Abascal el periódico escribe que hace gala de llevar una pistola con licencia le hemos Vox predica valores conservadores arraigados en la monarquía española en el catolicismo romano incluyendo la eliminación del derecho al aborto reivindica que España recupere el control de Gibraltar quiere levantar muros en Ceuta y Melilla el New York Times apunta a que Vox difiere de otros partidos de extrema derecha europeos porque dicen ha crecido al calor de las tensiones internas generadas por el separatismo

Voz 1 33:28 así lo ve el New York Times Íñigo Errejón escribe hoy en El País sobre lo que él llama el bloque reaccionario la disputa de la democracia

Voz 0027 33:36 a su juicio Partido Popular Ciudadanos y Vox forman un bloque reaccionario y no conservador porque comparten es su objetivo que no es la conservación sino la revancha disciplinaria dice Errejón no es mayoritario sino su infantería una avanzadilla que tantea el terreno empujando el umbral de lo tolerable ante ese bloque reaccionario sostiene Errejón es necesario construir un amplio campo democrático que al margen de los cauces electorales su de los apartados de los partidos se articule en torno a instituciones de protección y cooperación

Voz 44 34:05 pues no se ve mucha voluntad de unos y otros para crear ese amplio campo democrático veremos el debate está en toda Europa en Italia por ejemplo el editorial hoy del periódico El Expreso pide a Salvini que condene de forma rotunda la agresión brutal que han sufrido dos de sus periodistas cuando cubrían un acto de la extrema derecha

Voz 1772 34:23 ambos recibieron patadas y puñetazos por parte de los asistentes a esa concentración incluido la del jefe del partido neo fan neofascista Forza Nova

Voz 45 34:32 del apóstol que acreditara que hará por persona

Voz 1161 34:35 el turno de inepto urbi et el semana

Voz 1772 34:38 pero Galliano dice no estar satisfecho con estas palabras de Salvini en las que el vicepresidente italiano se limita a decir que quienes levanten la mano tienen que ir a la cárcel el aburrimiento y la trivialización de Salvini son insuficientes para nosotros concluye el expreso

Voz 1727 34:56 es muy interesante Rafa el check in que ha hecho ya el New York Times sobre el discurso a la nación de esta noche que ha pronunciado esta noche Donald Trump

Voz 1772 35:04 esta frase por ejemplo cero

Voz 1727 35:07 en su acta

Voz 7 35:09 Luis en Anhui ser o no ahí

Voz 6 35:12 que llama con el Gobierno perder más

Voz 1772 35:14 cerrado por la única razón porque los demócratas no financian el muro esta afirmación es falsa dice

Voz 1275 35:20 en el New York Times en la Reunión de Trump con los

Voz 1772 35:23 líderes demócratas en diciembre el presidente asumió que él mismo pagaría el muro y que no iba a culpar a los demócratas por ello dice este diario Washington Post asegura que Trump está intentando crear una sensación de crisis entorno al muro en lo que ha sido un esfuerzo fallido e ineficaz para influir en la opinión pública según este periódico el discurso antiinmigración que le ayudó a ganar las elecciones generales ya no le funciona

Voz 1727 35:46 volvemos al debate del que no salimos sobre el futuro del Brexit una petición de ayuda hoy Aimar en el país

Voz 0027 35:52 la del catedrático británico Tim Burton pide ayuda a los amigos europeos dice para que Reino Unido se mantenga dentro de la Unión en las últimas semanas

Voz 6 35:59 tiene las posibilidades de que no haya Brexit

Voz 0027 36:02 ha multiplicado la opción que poco a poco está ganando más adeptos entre los parlamentarios es la del segundo referéndum dice el Parlamento británico aprueba esta posibilidad vamos a necesitar asegura varias cosas de la Unión Europea entre otras que prorrogue el artículo cincuenta hasta el verano de dos mil diecinueve para que no se haga efectivo el Brexit y otra cosa más un mensaje claro desde Bruselas queremos que os quede

Voz 1727 36:24 qué lectura hace la prensa británica del resto de Europa de la nueva derrota de Theresa May en la antesala del voto en el Parlamento

Voz 1772 36:30 pues The Gardian cree que el Gobierno tiene que volver a escuchar a la gente los ministros de Mail leemos en su editorial han demostrado ser unos incompetentes negociadores ya han desestimado al Parlamento en vez de construir una mayoría allí

Voz 9 36:42 a Roy su hija soy Neil darles no sé pues se ha y sabe

Voz 1772 36:52 la Cámara de los Comunes que la próxima semana votará el acuerdo del Brexit ha bloqueado esta noche la capacidad económica del Gobierno para hacer frente a una hipotética salida de la Unión Europea sin acuerdo para el alemán Frankfurter Allgemeine permitir que Londres aplace su salida sería una concesión vergonzosa por parte de Bruselas

Voz 1727 37:16 ojo a estos datos sobre vivienda que publica El País casi la mitad de los madrileños menores de treinta y cinco años vive todavía con sus padres

Voz 0027 37:25 los bajos salarios y por los altos alquileres lo publica así el país en toda España de los jóvenes que sí se pas seis emancipada de toda España Canarias es la comunidad en la que un porcentaje mayor de ellos se va a una casa alquilada Hinault comprada y Andalucía al revés más de la mitad de los jóvenes andaluces que se va de casa de sus padres se va directamente a una vivienda comprada sólo un treinta y cinco por ciento de los jóvenes deja la casa familiar para irse a un piso de alquiler

Voz 1727 37:51 en fin lo de Madrid es brutal le casi la mitad de los menores de veinticinco años vive en la casa familiar todavía un experto echa por tierra el principal testimonio contra Pablo Ibar el español que pasó dieciocho dieciséis años en el corredor de la muerte en Estados Unidos y cuyo juicio se está repitiendo ahora bueno pues se ha descubierto se han descubierto todas las irregularidades en la condena original

Voz 0027 38:13 yo que destaca veces que la defensa de Ibar llamó ayer a declarar a un experto en testimonios oculares Se llama Gehry Wells este experto desmontó la identificación que había hecho en su día el Kent

Voz 3 38:24 yo era el principal testigo un hombre que aseguraba que vio

Voz 0027 38:27 Bar en un coche por el retrovisor durante unos segundos con los cristales tintados bueno incluso ese mismo hombre reconoció hace unas semanas que el hombre al que vio por el coche podía ser Pablo Ibar o podía ser uno de sus amigos con los que va

Voz 1 38:39 a jugar El Mundo cuenta hoy que Margarita Robles está dispuesta a rehabilitar a los guardias civiles que montaron las primeras

Voz 1727 38:46 excepciones en los años noventa cuando todavía estaba prohibido

Voz 0027 38:49 se ha reunido la ministra con los tres agentes que montara en esa primera asociación de la Guardia Civil que fueran expulsados porque entonces no se permitía el encaje legal de esas rehabilitaciones complicado dice El Mundo porque no hay una ley que lo contemple pero Robles se ha comprometido a estudiarlo con el ministro del Interior Grande Marlaska para encontrar dice una fórmula cerrar así un capítulo entre

Voz 47 39:09 ver qué etéreos

Voz 1727 39:22 cerramos hoy la revista de prensa con una pregunta que se formula el país necesita al español subtítulos en español es lo que ocurre en los

Voz 0027 39:32 cine con la película Roma de Cuarón robaban una mezcla de España el Ministerio se subtitula se traduce por ejemplo en hogar se cambia por enfadarse vengan por venir o un coche chico por un coche pequeño le han preguntado a Cuarón y que dice él es parroquial ignorante y ofensivo para los propios españoles es como si Almodóvar necesitar Asset su titulado

Voz 1727 42:18 la tecnología del bar se ha incorporado a la Copa del Rey en la ronda de octavos de ayer ya tuvo su primera jugada polémica Sampe

Voz 1161 42:24 en el Molinón el disparo de Parejo que pareció entrarán que al final no lo hizo lo remató después Gameiro el que se les señaló fuera de juego aunque el bar validó suposición para conceder el que era el empate al gol que había conseguido antes Javi Noblejas luego Black man hacía el dos uno definitivo que deja a Marcelino muy tocado aunque él no bajara los brazos

Voz 51 42:40 nosotros nos vamos a rehacer vamos a competir contra Madrid íbamos a ganar al Valladolid eso sino que pienso nadie me verá tirar la toalla jamás creo que tenemos que traer jugadores de arriba porque está claro que la paciencia en algún caso y a Sagunto

Voz 1161 42:56 hoy otros cuatro partidos desde las nueve y media el que cierra el miércoles va a ser el Real Madrid Leganés repetición de la eliminatoria del año pasado Javier Herráez unos días hola qué tal Sampe muy buenos días el debut de Brahim se podrá producir hoy en el Santiago Bernabéu toda vez que ayer contábamos aquí en la Cadena Ser conseguía el tránsfer El futbolista malagueño que viene del City quiere jugar unos minutos el equipo dirigido por Solari con muchos problemas en Liga está diez del Barça quiere en la Copa del Rey eso sí ante un equipo que el pasado año lo dejó fuera como es el Leganés pues curar sus heridas en principio jugarán hombres como Vinicius en ataque Benzema

Voz 1772 43:29 también la presencia de Isco y de Valverde en el centro del campo

Voz 1161 43:31 el equipo blanco juega en casa no y media frente al equipo de Leganés en Leganés en el que Pellegrino pierde contratos los cedidos línea Óscar aparte de los lesionados de larga duración arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano antes los tres restantes el primero desde las siete y media Girona Atlético Madrid Eusebio priorizará la Liga deja fuera titulares imprescindibles como Pedro Porro Bono juampedro Stuani en el Atlético el Cholo dará oportunidades a jugadores también menos habituales como Vitolo Adán en la portería hablaba en la previa sobre las renovaciones pendientes y posibles movimientos de entrada y salida en el mercado invernal

Voz 0501 43:59 mantengo el optimismo para todo lo que sí le puedo comentar que está trabajando con secuencia de obviamente mejorar y resolver todas las situaciones que es importa cuánto al mercado igualmente forma que el club u que te arreglen en todos los sentidos puesto para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club vamos a estar inquietos hasta

Voz 1161 44:18 el desayuno arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández y dos partidos más a las ocho y media en el estudio de la cerámica Villarreal Espanyol puede debutar en los amarillos el recién llegado Iborra podría dar descanso de Luis García titulares como Víctor Ruiz Javi Fuego Asenjo Cazorla y en los catalanes Rubi también meterá rotaciones arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero iba a la misma hora Getafe Valladolid rotaciones en ambos equipos arbitrará en el Alfonso Pérez el colegiado andaluz Melero López en cuanto al mercado invernal el Barça hace anunciaba ayer el acuerdo concentrar el de vivo diecinueve años llega el próximo uno de julio a coste cero en el Athletic está muy cerca en acuerdo con el Alavés para el fichaje de país Gomez y el Sevilla sigue trabajando para incorporar en esta Ventana a Morata

