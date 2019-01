Hoy por Hoy (09/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días ya está claro no no les importa ni Andalucía ni los andaluces ni las andaluzas Vox Se está haciendo su campaña para las siguientes citas electorales sabe perfectamente que la lista que presentó ayer al PP no la puede tomar en consideración ningún partido en España así que o juegan a ir a elecciones de nuevo o juegan a dilatar el proceso ganándose días extra de publicidad gratis y al final apoyan al candidato popular sin nada a cambio con tal de sacar al PSOE de la Junta pero para ello entonces ya sabrá enterado todo el mundo de lo que harían si tuvieran los votos suficientes juegan en cualquier caso dice el PP que la lista es un despropósito pero hoy vuelve a sentarse a negociar con esa lista por delante la lista que considera más importante proteger la caza que a las mujeres maltratadas devolver como si fueran ganado a cincuenta mil personas cincuenta mil inmigrantes desmontar la autonomía andaluza de arriba abajo y cambiar el veintiocho de febrero por el día de la Reconquista el PP sigue por tanto blanqueado la extrema derecha qué sorpresa parecen decirse los ultras tienen un programa ultra y Ciudadanos sigue hablando de su acuerdo de gobierno con el Partido Popular que van a presentar hoy mismo con el mismo entusiasmo con el que hace cuatro años hablaban del acuerdo de legislatura con Susana Díaz siempre se presentan como si fuera la primera vez sin mencionar el elefante en la habitación del candidato a la presidencia a la presidencia de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla no tenemos noticia y esa es la mejor metáfora del lugar en el que están dejando a Andalucía y ante este panorama alguna novedad transversal o por la izquierda sí que no se ponen de acuerdo perdón por haber dicho novedad

Voz 1804 01:57 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:16 es miércoles nueve de enero día tras día vidas valiosas son cortadas de cuajo por personas que han violado nuestras fronteras con este mensaje de terror xenófobo racista sea dirigido Donald Trump esta noche a los estadounidenses en su primer discurso a la nación desde que es presidente Aimar

Voz 0027 02:37 dice trampa que Estados Unidos enfrenta una crisis en la frontera y exige a los demócratas que liberen los fondos que pide para construir su muro con México

Voz 2 02:44 yo tengo a Champions

Voz 0027 02:47 Ellos los demócratas le acusan de convertir a los ciudadanos en rehenes de sus caprichos porque el Gobierno lleva ya diecinueve días parcialmente cerrado por el pulso entre la Casa Blanca y el Congreso

Voz 1727 02:56 el ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo está ahora mismo en Londres negociando con el Gobierno de Theresa May cómo quedaría el Peñón en caso de un Brexit sin aquí

Voz 0027 03:05 Pardo guía anoche el Gobierno británico perdió otra votación clave el Parlamento aprobó una enmienda por la que podrá quitarle poderes al Ejecutivo si finalmente hay un Brexit sin pacto como

Voz 1727 03:14 así el Banco Mundial no puede ser más explícito en el título de su último informe los cielos se oscurece

Voz 0027 03:20 el organismo rebaja sus previsiones de crecimiento global al dos coma nueve por ciento este año y al dos coma ocho en dos mil veinte

Voz 1727 03:26 bien el debate sobre presupuestos aquí en España Gabriel Rufián dice ahora que podemos les ofreció que Borrell saliera del Gobierno a cambio de que Esquerra apoyará las cuentas lo asegura en una entrevista en el diario punto Es ni el Gobierno ni sobre todo Podemos han dicho nada hasta ahora y escuchen el debate sobre educación que se está viendo en la Comunidad de Madrid

Voz 0027 03:46 el Gobierno regional plantea que los colegios puedan castigar a los alumnos que no denuncien el acoso que sufren otros compañeros

Voz 1727 03:53 queremos evitar con esto

Voz 3 03:55 que los espectadores pasivos que Paul no

Voz 0978 03:59 tu arte piensan que no tiene

Voz 4 04:01 más son responsables no tienen nada que ver porque ellos no lo han hecho no lo han hecho pero lo has visto lo ha comunicado las asociaciones de joyas lo rechazan Valldemossa una postura similar que luna

Voz 5 04:12 al ser chivato lo que tenemos que trabajar es la convivencia en los centros lo que están haciendo con estas medidas es trabajar la denuncia y la sanción

Voz 1727 04:20 y una voz más en la portada del montañero español que vio morir a sus tres amigos y al día este domingo en los Andes cuando iban todos en la misma cordada resbalar On se llama Pablo Belmonte y hasta con el larguero

Voz 1 04:32 teníamos una tormenta eléctrica a nuestro alrededor y decimos bajar practicamente corría también quién resbaló primero pero compañero me embistió oyen decía otra compañero estamos frenar la caída todos con estos pioneros pero hay generamos la avalancha que los arrastró

Voz 1727 04:50 el Leganés vuelve hoy al Bernabéu para disputar la Copa en la que ya eliminó al Real Madrid Sampe la temporada pasada

Voz 1161 04:57 cuando era entrenador a Zidane desde las nueve y media hoy partido de ida en el que Solari dará minutos a jugadores menos habituales como disco Ceballos refilón o Keylor Navas en la portería incluso el recién llegado Brahim que podría tener sus primeros minutos mientras que Pellegrino pierde aluminio Óscar por el contrato de cesión de los blancos aparte de los lesionados antes desde las siete y media Girona Atlético Madrid a las ocho y media Villarreal Espanyol y Getafe Valladolid los otros tres partidos de ida de esta ronda de octavos que ayer tuvo ya el Sporting dos Valencia uno

Voz 0978 05:24 yo ya así

Voz 1727 05:24 llega el frío intenso Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:27 de momento hoy sobre todo en sensación de más frío porque las temperaturas sólo dejar en el Cantábrico y en los Pirineos en el Cantábrico porque las nubes irán a más con algunas lluvias nieve a partir del final de la jornada a unos quinientos metros de altura y en los Pirineos sobre todo por el viento también está bajando la temperatura en cotas altas viento que soplará muy fuerte durante gran parte de la jornada en Aragón Cataluña norte de Baleares rachas de más de cien kilómetros por hora en el resto del país más sol que nubes temperaturas parecidas a las de ayer a partir de esta noche llegará todo el aire frío que era que en los próximos días el ambiente sea de pleno invierno son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 0027 06:07 llegan los mínimos

Voz 7 06:08 Ax T de Europa creados para Ci caza precios vuelos a Europa Península y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde ciento no

Voz 8 06:19 veinte euros por trayecto consulta condiciones si caza lo en Europa Puntocom

Voz 1804 06:27 los que se conforman con el mejor precio o prefieres el mejor precio yo el lote

Voz 1275 06:34 Claire rastrear punto com el año pasado pero baste con el anterior aprender chinos

Voz 9 06:43 mira Hugo Chávez es y pruebas este año con un propósito más fácil

Voz 1804 06:47 estrena ahora más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color y mucho más por sólo catorce mil trescientos euros es el momento de aprovechar este momento

Voz 1275 06:58 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que apuesta no sabes es la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo peor

Voz 10 07:10 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 07:23 porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con la segunda unidad al setenta por ciento de descuento

Voz 0598 07:32 como el aceite de oliva virgen extra Carbonell botella de un litro en distintas variedades comprando dos la segunda unidad te sale a un euro con setenta y siete supermercado el corteinglés alimenta tu vida

Voz 1804 07:45 no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de lounge que a ti qué te importa

Voz 0978 08:13 para los amantes de las matemáticas diga grandes ideas de las matemáticas porque matemáticas cada ideas así que del anterior descubre paso a paso todos los conceptos

Voz 13 08:22 todas las teorías clave desde los orígenes hasta nuestros días reunidos por primera vez en una colección inédita domingo trece primera entrega por solo un euro con noventa y cinco con el país

Voz 1727 08:44 pretenden publicidad y hoy la van a tener la van a seguir teniendo imposible no ocuparse del listado de medidas con el que Vox pretende con el once

Voz 0978 08:51 por ciento de los votos romper el estatuto andaluz

Voz 1727 08:54 la Constitución española imposible no ocuparse no por ellos porque el partido que aspira a gobernar Andalucía el PP vuelve a sentarse hoy con ese listado por delante Nieves Goicoechea jefa de Política de la SER buenos días buenos días Pepa sabemos Nieves que hay muchos nervios dentro del Partido Popular que muchos dirigentes se llevan las manos a la cabeza por este Bankia miento de los ultras que puede arrastrar los al fango y aumentar aún más la fuga de votos pero el caso es que siguen negociando

Voz 1468 09:21 sí Pepa el documento es inaceptable para el PP pero aún así estuvo sentado ayer casi seis horas siete horas hasta las once de la noche casi para intentar llegar a un acuerdo no fue posible y hoy volverán a reunirse pero las propuestas y la estrategia de máximos de Vox ya conseguido romper algunas costuras en el PP por ejemplo uno de estos días se Feijóo ha dicho que no parte que se suma ahora el término violencia machista violencia doméstica en lugar de violencia machista para acercarse a Vox lo que parecía al alcance de la mano el Gobierno de Andalucía se complica en estas últimas horas porque hay en el PP mucha gente que no comparte que Pablo Casado vaya acercándose al discurso de Vox para intentar llegar al gobierno de Andalucía reconocen el PP además de la formación ultraderechista ha dicho que ellos lo que proponen es negociable pero que no están cerrados a negociar estos puntos con el PP aún así los de Vox piden que se les respete Ike ciudadanos parece que es la obsesión ahora les apoye porque lo que no puede valer según los que opinan dentro de Vox es que Ciudadanos a sus votos pero no quiera sentarse con ellos está por ver por tanto Pepa si este documento de máximos como decimos de Vox sólo estaba pensado para lograr cuota de pantalla en las televisiones en la radio si después rebajarlo en negociaciones parlamentarias con ponencias y comisiones que lo que hacen es alargarse en el tiempo para discutir

Voz 1727 10:38 de estas propuestas Diego Suárez director de contenidos Andalucía buenos días

Voz 0978 10:42 qué tal Pepa buenos días si fuera verdad y hoy no solo

Voz 1727 10:44 activismo de Vox para conseguir publicidad gratis si fuera verdad que por primera vez desde las elecciones andaluzas el pacto de las derechas corre el riesgo de descarrilar qué alternativas habría y en qué plazos porque la presidenta del Parlamento empieza a recibir a los grupos mañana

Voz 0502 10:58 ah si mañana Marta Bosque va a consultar a los grupos políticos y debe proponer candidato para someterse al debate de investidura el dieciséis de enero hasta ahora todos han dado por hecho que será el popular Juan Manuel Moreno incluso PP Ciudadanos mantienen su comparecencia hoy en Sevilla para anunciar el acuerdo alcanzado para la estructura del nuevo Gobierno andaluz pero lo cierto es que a esta hora no hay acuerdo para la investidura con Bossi condición esencial que esto ocurra para que Moreno sea investido presidente el reloj empezará a correr tras la primera votación Easy en dos meses no hay acuerdo con la ultraderecha el escenario previsible sería la repetición de elecciones Susana Díaz mantiene ahora mismo su intención de presentarse a la investidura pero Adelante Andalucía sólo aceptaría si Díaz se aparta busca otro candidato de consenso y esto debería contar además con el apoyo de Ciudadanos así que todo está abierto pero el nerviosismo es evidente en el PP porque por vez primera ven que está en riesgo real el cambio político aquí en Andalucía

Voz 1727 11:50 gracias compañeros Manuel Jabois buenos días Pepa buenos días Javier llegados a este punto con este listado que por cierto asombrosamente asombra al PP de donde han salido Abascal y la mayoría de los votos de Vox que margen tiros de los populares y Ciudadanos de salir políticamente indemnes de este episodio

Voz 1389 12:06 el problema no ya no sé si es el margen de salir políticamente indemnes el márgenes salid como buena asoman las personas leyendo el documento que se presentó ayer hay una frase de de de Churchill ya sabemos que hay muchas gracias y hasta que hasta que estas que pronunciado curiosamente debe ser la única que pronunció de todas las que circulan él dice no puedes razonar con Tigre cuando tienes la cabeza metida en su boca bueno la misma noche de la selección ese partido popular y Ciudadanos homologar con los votos de Vox que además es que los dieron por hecho con una facilidad que en lugar de la extrema derecha parecía que estaban hablando de un partido formado por boy scouts no dudaron ni un segundo es quizás eso es lo que más perturba no fue como sido formará parte de ellos desde el principio lo considerasen suyo y lo legitimar desde luego como partido del sistema pero no es exactamente ese documento que publicó ayer un documento por cierto en el que se recoge fijas de la obligación de denunciar a inmigrantes ilegales cuando vayan hacer un trámite o ir al hospital es decir un documento que exija a los andaluces que sean malas personas que un inmigrante que un inmigrante vaya Agencias con un hijo enfermo y tengas que llaman la Junta para delatar los exige no lealtad a unas ideas exigen miseria moral a lo mejor en este caso estamos hablando de lo mismo pero Vox no sé eso Vox es lo que se está callando no no lo que está diciendo fíjate además lo que lo que está diciendo así que cuando PP y C's aceptan sus votos y negocian con la extrema derecha lo que hacen es meter la cabeza en la boca de un tigre pero para luego

Voz 1727 13:26 es algo que no es de ellos para negociar insiste

Voz 1389 13:29 Emma de libertades y derechos que se quiere destruir no desde posiciones ideológicas ni de estrategias de partido se quiere destruir desde hoy desde la política del odio y cuatrocientos mil andaluces votaron esto lo que hay que hacer aunque nos pese mucho es un cordón sanitario en este partido porque no se puede permitir que entre así de esa forma

Voz 1727 13:44 pues fíjate desde Francia desde la Francia que tiene a Macron como presidente de la República el aliado europeo que pretende Rivera antes de conocer este listado escucha la advertencia de la ministra de Asuntos Europeos que se mandatario pasó

Voz 14 13:59 sí es especialista

Voz 1727 14:01 cada país tiene sus particularidad

Voz 1491 14:03 si cada partido elige lo que cree que más le conviene pero entienda que como miembro de un partido que derrotó a la extrema derecha en las últimas presidenciales le diga que no puede haber ningún pacto compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores contrarios a los nuestros escuchado las declaraciones de los dirigentes de Vox queriendo dar marcha atrás en los derechos de las mujeres es muy preocupado

Voz 1727 14:23 este es sencillo parece Jabois parece sencillo pero no iré ministra ministra Reyes Maroto ministra de Industria del Gobierno de España muy buenos días

Voz 15 14:33 hola buenos días lo que opina que el Gobierno

Voz 1727 14:36 la España de las propuestas que Vox le ha planteado a PP y Ciudadanos

Voz 15 14:41 bueno creo que ayer quedó muy claro tanto el presidente como el secretario general del PSOE valoraron las propuestas de vos como unas propuestas que nos quieren devolver al pasado es España del plan muy negro son propuestas que sin duda y lo habéis dicho suponen retrocesos conseguidos en los últimos cuarenta años son los derechos de las mujeres por lo tanto nosotros no comparte por en ninguna manera estas propuestas nuestro proyecto es un proyecto de futuro para España y así bueno no hemos recogido los Presupuestos Generales del dos días y presentamos el viernes y que es lo que supone un avance yo la consolidación de derechos no un retroceso que es donde nos quiere llevar voz Vilas derecha siete pasan con ellos

Voz 1727 15:20 precisamente el habíamos invitado esta mañana antes de conocer este listado para analizar los frentes abiertos que tiene su departamento Pray algo que usted señalaba ahora hay que se antepone a todo lo demás porque condiciona toda la acción del Gobierno son los presupuestos tiene algún indicio real al Ejecutivo de que va a poder aprobar las cuentas que lleva Consejo de Ministros este viernes

Voz 15 15:40 bueno nosotros somos un proyecto tenemos un proyecto de gobierno los presupuestos recoge ese proyecto de futuro y sin duda vamos a trabajar para conseguir los apoyos parlamentarios como lo estamos haciendo cada día que vamos al Parlamento con reales decretos claras que bueno pues hay una mayoría en el Parlamento que no se está diciendo que son buenas las propuestas que llevamos por lo tanto nuestra voluntad sin duda es trabajar buscará acuerdos yo creo que con las propuestas que llevamos doce de recuperación decía de derechos de dar respuesta problemas cotidianos que tiene la gente como los trabajadores pobres pensionistas dependientes en fin yo creo que es un proyecto de país lo que recoge los Presupuestos Generales del dos mil diecinueve nuestra ahora buscar los apoyos sufrir

Voz 1727 16:26 el de ahora ministra dice el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ninguna entrevista que publica hoy el diario punto es que podemos les ofreció la cabeza política del ministro Borrell a cambio de que Esquerra vote a favor de esos presupuestos para los que usted dice que hay una mayoría que incluya a Esquerra le consta este ofrecimiento

Voz 15 16:47 bueno yo creo que tiene que llegar muy claro yo no he dicho en alguna ocasión que me es preguntado que que negocia los presupuestos y los apoyos es el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista yo creo que lo que digan el resto de grupos bueno pues no se respeta pero desde luego quién negocia en estos momentos y busca los apoyos si es como digo el grupo parlamentario socialista el Gobierno y en este caso Bono los vivir distintos

Voz 1727 17:11 ministra pero niega que haya sido así usted niega que en algún momento algún miembro del Gobierno ya haya dado a Podemos esa posibilidad

Voz 0817 17:19 bueno yo de hecho me lo que quiero decir es que valoro lo que cada uno fuera

Voz 15 17:25 sí pero que en este momento quién negocia y quién va a buscar esos apoyos es como digo el partido socialista el Gobierno y por lo tanto lo que digan los demás sobre las líneas rojas pues no me lo que hay que ceder no montando respeto pero sin duda ese como digo el Partido Socialista y el Gobierno el que va a negociar los presupuestos y buscar los apoyos que siglo da yo

Voz 1727 17:50 lo repito la pregunta ministra porque es que lo que dice rufianes que podemos les ofrece la cabeza de Borrell que Borrell salga del Gobierno a cambio del apoyo a los presupuestos

Voz 15 18:01 es muy sencillo como lo dice Podemos pues que lo explique

Voz 1727 18:04 a ustedes les van a pedir explicaciones a Podemos hoy

Voz 15 18:08 bueno supongo yo no estoy hoy en Madrid estoy yo justo ahora mismo viajan para Mallorca que como sabéis vamos a firmar el acuerdo de reindustrialización de ellos Z poco antes al cierre se me decía y lo que me has culpa supongo que si hay alguien que quiere dar explicaciones tienen que esa es Podemos

Voz 1727 18:26 la última noticia que tenemos sobre las negociaciones para evitar el cierre de Alcoa en Avilés y Coruña es que sus representantes representantes del Ministerio se quedaron anoche negociando hasta altas horas con la empresa los trabajadores ministra hay alguna solución

Voz 15 18:41 bueno a Jerry yo lo dije por la mañana dimos un ultimátum a la empresa es una empresa que no está colaborando en la búsqueda de soluciones algo que por ejemplo sí que hemos conseguido con Vestas y con Cemex de hecho les decía que voy yo estoy ahora mismo viendo caer el aeropuerto los Z ayer firmamos tema sería hemos también he conseguido la viabilidad también de Vestas Stiles es el trabajo que nos ocupa pero necesitamos que haya voluntad por parte de la empresa que nos dice que cierra esto no ha sido así por parte del cual ya se les dio un ultimátum firmamos anoche por eso fueron tan altas una serie de mínimos que vamos a exigir a la empresa para seguir negociando ellos que no den seis meses para eh que leer se paralice que que se pueda trabajar con un escenario de más tiempo para buscar soluciones las hay estamos evaluando proyectos ayer Alcoa dicho desmentía que ellos no están en este momento bloqueando eso no es cierto bloqueo ese cierto vamos se constata en el día a día en las mesas de trabajo que estamos haciendo y por lo tanto si hay voluntad por parte de la empresa Gobierno ya demostrado con hechos de estas que Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresas que se produzca en este país

Voz 1727 20:04 ahí lo necesitamos la voluntad por parte de las

Voz 15 20:07 hoy es lo digo ahora mismo en estos momentos la empresa está valorando el documento que ayer firmamos tanto el Gobierno de España como la Junta y el Gobierno de Asturias tres administraciones y esperamos hoy con voluntad como digo se pueden llegar a acuerdos sí que puedo dar hemos parar esa ese cierre de estas dos plantas que haya puesto pasión y sobre todo es sacar a esas familias a sus trabajadores de una situación de desesperación ayer

Voz 16 20:38 la idea de mucha de mucha incertidumbre de mucha incertidumbre ministra setecientas familias en empleo directos sin contar los indirectos tenemos un sonido un sonido terrible

Voz 1727 20:50 la de a la ministra de Industria que haya atendido la llamada de la Cadena Ser va camino de Mallorca gracias son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 6 21:01 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1804 21:04 Laura Gutiérrez

Voz 1275 21:05 qué tal buenos días mañana fría en Madrid hay alerta amarilla en Las Vegas el sur y el oeste de la región por bajas temperaturas aunque la capital se libra de momento tres grados tenemos a esta hora en la Gran Vía a las asociaciones de padres y madres de alumnos de la Comunidad se oponen al nuevo decreto del Gobierno de Ángel Garrido que permitiera castigar a los estudiantes incluso con la expulsión de su centro sino denuncian los casos de acoso escolar que sufre en sus compañeros es uno de los puntos que más polémica ha generado ese decreto que es todavía un borrador y que también se ha encontrado con el rechazo de los sindicatos de profesores Camilo Gene presidente de la FAPA Giner de los Ríos Isabel Galván Comisiones Obreras

Voz 5 21:39 además se convierte en un verdadero disparate en ese puesto en los que formar al alumnado una forma positiva en sus emociones y volvemos a una postura en la que el alumnado de ser chivato

Voz 17 21:50 qué pretende también incidir en la idea de que lo criminalizar al alumnado que no

Voz 0978 21:56 Damon que hongo no tengan

Voz 17 21:58 determinadas actuaciones en una dirección

Voz 1275 22:02 como novedad también la Comunidad obligara al personal de los centros docentes y no docentes a denunciar cualquier indicio de acoso de lo contrario los directores podrán informar a la Fiscalía de su actuación el delegado del Gobierno en Madrid quiere que la Policía Nacional deje de intervenir en los desahucios que se producen en la región según ha sabido la SER José Manuel Rodríguez Uribes ha pedido ya la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid que en los lanzamientos de familias con dificultades económicas no sea la Policía Nacional la que intervenga sino la municipal porque no se considera un tema de seguridad sino el asunto social dicen fuentes de la Delegación de Gobierno que la Policía Nacional debería estar para atacar delitos como el de los narco pisos para estas cuestiones ese goteo sigue hoy una nueva familia va a ser desahuciada en Madrid titulares con Virginia Sarmiento un juzgado de primera instancia ha ordenado hoy el

Voz 19 22:47 desahucio de una mujer y su hija de seis años en Vallecas es la segunda vez que se enfrenta a esta situación por no poder pagar su casa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentará frenar el lanzamiento desde las once de la mañana

Voz 1275 22:57 P sigue sin candidatos a la espera de la decisión de Pablo Casado que no descarta ahora candidatos independientes como en Barcelona ni Ángel Garrido ni José Luis Martínez Almeida conocen si serán los candidatos a la Comunidad el Ayuntamiento de Madrid P

Voz 19 23:08 PSOE abrirá un proceso para designar candidatos a través de primarias en Madrid el próximo mes de febrero el secretario de Organización del partido José Luis Ábalos asegura que la tardanza responde a una estrategia electoral

Voz 1804 23:19 los deportes en Hoy por hoy y hoy las

Voz 1275 23:25 Copa del Rey protagonista para los equipos madrileños Sampe buenos

Voz 1161 23:28 muy buenos días Laura juegan todos los que siguen en competición abrirá los octavos de ida el Atlético de Madrid a las siete y media con su visita al Girona el Cholo dará oportunidades a jugadores menos habituales como Vitolo o Adán en la portería arbitrar en Montilivi el colegiado canario de Fernández a las ocho y media Getafe Valladolid Bordalás también va a hacer rotaciones y el arbitraje irá a cargo del colegiado andaluz Melero López y a las nueve y media Real Madrid Leganés Solari da minutos a jugadores también menos habituales como disco Ceballos de Aguiló no Keylor Navas en la portería incluso el recién llegado Brahim podría tener sus primeros minutos Pellegrino pierde al Unnim y Óscar por el contrato de cesión de los blancos aparte de los lesionados arbitrar el colegiado extremeño Gil Manzano y en baloncesto el Real Madrid venció al Gran Canaria sesenta y siete setenta y cinco en la jornada diecisiete de la Euroliga perdía el Fuenlabrada con el millón cincuenta y nueve setenta y tres en la décima de la Champions FIBA

Voz 1804 24:13 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 20 24:22 no se veinticuatro vamos a las carreras

Voz 1275 24:25 las DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días

Voz 20 24:27 ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en el enlace desde la A5 a la M cuarenta en la cinco barra uno que está generando retenciones en este instante además al tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno de San Sebastián de los Reyes ya está Nudo de Manoteras la dos en San Fernando de Henares Canillejas la IV a la altura de pintó la cinco a su paso por Alcorcón y la A6 en Majadahonda y El Plantío en esta misma vía hay circulación lenta en Puerta de Hierro en este caso en ambos sentidos dificultades de salida también por la A cuatro en San Cristóbal de los Ángeles a esto hay que añadirle las retenciones en los tramos habituales tanto de las rondas de circunvalación M cuarenta como en la M50

Voz 9 25:09 hombre Rocío ya cochazo nuevo recién estrenada y veo que es diésel no Canina Costa Nancy a mí pero contaminan más y son más caros

Voz 21 25:16 en el Mercedes Benz Madrid me han explicado que los que contaminan son los antiguos aunque no lo creas salen más baratos que uno de gasolina incluso con la subida del gasoil si es que una cosa es lo que se habla por ahí y otra la realidad

Voz 1804 25:27 hay Mercedes Benz Madrid te ponemos las cosas claras fácil Keystone riesgos descubre más Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro cuatro pitadas tres atascos dos obras cuarenta y cinco minutos aparcando ya un sonríes

Voz 22 25:44 es el efecto solidario del servicio post venta Citroën tu control gratuito de seguridad con nosotros y participa en la tercera edición de la campaña magia para los corazones

Voz 0978 25:55 proyecto a favor de menudos corazones y han fracasado

Voz 21 25:57 acciones y servicios oficiales adheridos en Citroën punto es

Voz 1275 26:00 Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid reconozcámoslo no

Voz 1322 26:05 los hechos para chubascos Mi borrascas nosotros que estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito resienta ocho días de crucero a las islas Canarias Madeira ir el invierno desde sólo quinientos treinta y nueve euros con todo incluido que entra en Pullmantur punto es o pregunta el tu agencia de viaje Pullmantur cruceros cómo somos

Voz 23 26:25 este señor está practicando el tranquila Air servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 18 26:49 once tranquilo está

Voz 24 26:54 vía

Voz 0598 26:56 llegan las rebajas de Norwegian vuelos baratos a Islas Canarias Estados Unidos Argentina y sudeste asiático date prisa sólo tienes hasta el veintiuno de enero reserva ahora hay Norwegian punto com

Voz 27 27:16 sí me gustaría anunciar mi negocio en la y claro me gustaría que lo escuché así como millones de personas pero sin que me cueste mucho vino

Voz 28 27:23 héroe y que sería fácil rápido que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 29 27:27 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 30 27:45 camino de que se tiene rebajas de hasta setenta por ciento en muebles y decoración hasta el veintiocho de febrero es tan bueno que te entran ganas de decir o a o incluso

Voz 31 27:58 el camino a casa rebaja ese inmueble sí

Voz 1804 28:01 Duración hasta el veintiocho de febrero

Voz 31 28:04 casa debe hacerte feliz

Voz 0978 28:07 más de doscientas mil mujeres tras

Voz 1275 28:09 bajan en España como camareras de piso Las Kelly han salido a la calle en los últimos meses para visibilizar sus condiciones de trabajo ya tienen su documental hotel explotación se proyecta hoy en Madrid en el artístico Metropol en el Paseo de Santa María de la Cabeza Enrique García

Voz 1804 28:24 en sabía que éramos tomaron éramos es algunos parece invisible

Voz 32 28:28 quedan por los pasillos con el carro

Voz 1727 28:31 a ver que contar la historia

Voz 33 28:34 de las que Lins las que limpian los hoteles yo decidí hacer esta película porque creo que representan la precariedad laboral femenina y decenas de miles de mujeres invisibles que pueden llegar a limpiar veinticinco treinta habitaciones es al día la historia de las que es la historia de la lucha por la dignidad para conseguir cosas tan básicas como tener menor carga de trabajo un sueldo digno

Voz 34 28:57 es Georgina Cisco ella directora de este documental que visibilizar lo que llevan denunciando y visibilizando durante meses estas trabajadoras a las ocho en el artístico metro

Voz 35 29:07 porque ella hippies que está dejando las

Voz 6 29:13 me pongo

Voz 36 29:15 rápido fans crecen

Voz 1275 29:25 el próximo jueves siete de febrero tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos actuemos un concierto solidario a favor de la Federación de asociaciones de víctimas de la violencia sexual de género entre otras bastar Amaral también rozarán Víctor Manuel Andrés Suárez Illana Navarro las entradas cuestan entre treinta y cinco cincuenta

Voz 6 30:02 hoy por hoy Ripa bueno

Voz 1727 30:07 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa

Voz 0978 30:10 patrocina este espacio

Voz 1727 30:14 jueces y fiscales del Tribunal Supremo hoy también especializados en violencia de género consultados por la SER advierten de que las propuestas de Vox contra los avances en la protección de las víctimas no van a servir para nada Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 30:29 buenos días Pepa jueces y fiscales todos nos dicen lo mismo el debate es bueno y debe servir para mejorar siempre la eficacia de la lucha contra la violencia de género pero en dos mil diecinueve la existencia de esta violencia específica contra las mujeres no es negociable no se explican que la doctrina a este respecto es muy extensa avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y que los partes

Voz 0978 30:47 los pueden negociar lo que quiera sobre el tapete pero que España

Voz 0055 30:49 firman tratados internacionales como el convenio de Estambul que vinculan a nuestro país en la lucha contra esta violencia es necesaria mejora el sistema hacen falta más medios y más eficaces no recuerdan pero dinamitar lo es

Voz 0978 31:00 inviable y ayer Pepa una jurista muy reconocido por su

Voz 0055 31:02 por en la lucha contra la violencia machista nos decía una frase muy clara no vamos a dar ni un paso atrás en este asunto

Voz 0027 31:08 gracias Alberto y un ejemplo de la atrapado que queda a quién pacta con la extrema derecha lo tenemos en Italia el gobierno de la Liga y el Movimiento cinco Estrellas se está dividiendo por la gravedad de la situación de Miguel otro barco de rescate que llevan diecinueve días en alta mar sin que ningún país deje desembarcar a los cuarenta y nueve migrantes que van a bordo y que han iniciado una huelga de hambre como el vicepresidente italiano Salvini dice que ni un barco más que los puertos están cerrados que propone el primer ministro Giuseppe Conde corresponsal Joan Solés

Voz 18 31:36 contesté ha manifestado decidido enviarles un avión pero que fachas que desembarcan Emma ha insistido no hubo le puede sin traicionar la línea del Gobierno Italia podría aceptar algunas mujeres o niños ha añadido implorando por ejemplo en la región de Nápoles se han presentado siete mil propuestas de acogida sin embargo mis separando a las familias el ministro Salvini permite el de deseo parco en Italia non cambio no cambia de idea ha declarado diez cinco ni uno ni mujeres ni niños rubios morenos ni jóvenes ni ancianos uno al interno del Govern si alguien del Gobierno ha advertido de a las imposiciones de traficantes NG es deberá asumir la responsabilidad de sus clarísimo sin Salvini de la Liga el Gobierno del primer ministro Conte de los cinco estrellas caería como un meteorito es el problema de los cinco estrellas pactaron con la extrema derecha y ahora son prisioneros de Salvini

Voz 0027 32:42 sí una noticia económica los tripulantes de cabina de Ryanair la compañía acaban de llegar a un acuerdo por lo tanto se quedan Se desconvocan las huelgas previstas para mañana jueves día diez el domingo trece de enero

Voz 1804 32:56 ha dedicado las tarde este mal está lo hemos visto ya tenga las versiones originales dedicado a todas las familias que tienen un poco de famélico

Voz 37 33:07 ahora y hasta el tres de marzo con Family nóminas descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en Caixabank punto es Caixabank

Voz 38 33:20 ya

Voz 1727 33:21 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0978 33:24 buenos días Pepa buenos días a todos los que se las prometía muy felices con la suma de las derechas están comprobando qué tal suma no es tan fácil de conseguir las exigencias de Vox en Andalucía son inasumibles incluso para las tragaderas de Casado mientras Ciudadanos pone pies en polvorosa para que no elepé Minguella grasa falangista del partido de Santiago Kahlo como este señor no tiene un pelo de tonto está metido en política hay viviendo de esto desde hace veinticinco años sabe de sobra que muchas de sus demandas por su brutal xenofobia o por estar fuera de la Constitución no pueden ser aceptadas por ningún partido democrático por lo cual se deduce que Vox quiere en primer instancia marcar territorio como única referencia ruptura está de verdad y dejar en evidencia el entreguismo al sistema del PP y Ciudadanos luego se arreglarán ya verán para espanto de los conservadores europeos pero atención a los efectos rebote que tan certeramente explica la tercera ley de Newton que aprendemos en nuestro viejo Bachiller a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad y de sentido contrario si los excesos del independentismo catalán pusieron en órbita

Voz 39 34:27 los los excesos de Vox a quién favorecerán tal vez al PP o a Ciudadanos por al PSOE al independentismo desde luego le devuelven el favor

Voz 1275 34:42 cuánto hace que no te graduó esclavista meses años lustros este es tu momento

Voz 0027 34:49 belga rebajes de ópticas y lo verás claro para trabajar para conducir cine Gaza este calidad ahí el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 1275 35:03 buenos días que los dos sorteos del triple ex de la ONCE de haya los números premiados han sido

Voz 1804 35:10 en el sorteo de la mañana cero dos en el sorteo de la noche ocho seis cero

Voz 22 35:22 nos al participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social pídele el triple ex del vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 1275 35:32 en la ONCE nos mueve tuyo sean que tenga son grandísimas

Voz 40 35:42 hola qué tal buenos días es verdad que muchas veces nos hacemos preguntas importantes los cuestionamos por ejemplo si es justo lo que pagamos por los seguros si te has cuestionado estado alguna vez lo que tienes que hacer es mutuo arte que es menester a Mutua en irlo mes tener lo mismo pero por menos dinerito lleva cualquiera tu seguros a la y te baja en su precio sea cual sea te del teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el mutuo a es Amos motu AT

Voz 1804 36:11 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 36:16 a las ocho y treinta y seis minutos de la mañana siete y treinta y seis en Canarias con Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de La Rioja que hoy está aquí a mi lado en Radio Madrid buenos días qué tal Pepa buenos días Enric Giuliana director adjunto de La Vanguardia buenos días muy buenos días y en Radio Sevilla Ángel Munárriz periodista de Info Libre buenos días Ángel muy buenos días un primer titular os pido a cada uno de vosotros sobre en qué punto quedan las iniciación es entre PP y Vox a partir Ángel de esa lista de máximos que que presentaron ayer los ultras

Voz 0978 36:49 bueno a pesar de los intentos donde el PP por blanquear a a Vox primero Aznar introduciendo lo dentro del bloque constitucionalista y luego Casado a viniendo sea considerar superpuesta sobre violencia de género es Vox el que evidentemente no se quiere dejar blanquear está encantado siendo la oveja negra de la familia Abascal como político profesional que está aplicando muy diligentemente el manual de Banon divide polariza atrae la atención centra el debate en tus temas y olvídate del rigor de los detalles pero ojo porque detrás de la apariencia radical de su propuesta hay dos hechos que invitan a pensar que la cosa así que lo primero lo crean exigencias hoy son propuestas y segundo detrás de la letra grande sobre la nación la bandera la patria la familia y la moral hay una letra pequeña sobre educación sobre economía hay sobre fiscalidad que es muy similar a la que está ya en el pacto PP Ciudadanos lo reitero no son exigencias son propuestas

Voz 1727 37:41 Enric Juliana

Voz 0978 37:43 bueno yo creo que Vox está cobrando en publicidad lo que finalmente a un acuerdo de investidura quizá no la semana que viene porque la teatralización de la situación no exige tantas prisas pues seguramente más adelante pensemos que hay más de dos meses la Sínodo tengo mala información el cronómetro empieza a funcionar a partir de la primera votación son son sesenta días por lo tanto tienen tiempo y en estos momentos lo que está haciendo es cobrarse en publicidad la situación de todo el mundo está hablando de Vox su programa hoy es conocido por todos los españoles

Voz 1727 38:19 su programa como su comienzo de programa no porque como decía Jabois hace hace un rato no sólo es lo que dice sino lo que no dice claro hablamos insisten los oyentes ustedes critican la pública

Voz 0978 38:29 es gratis que están consiguiendo Innova

Voz 1727 38:32 Jan sin embargo de hablar de ellos hablamos de ellos porque están negociando partidos de gobierno dos partidos de gobierno PP y Ciudadanos C's no participa en la negociación con Vox pero para que sea vicepresidente Marie necesita votos sino no lo será tampoco vicepresidente negocia el PP también nos hacíamos la siguiente reflexión sentarse a la mesa

Voz 0978 38:52 dar con todo el mundo en democracia Mariola sin duda con todo el mundo con el diablo también en democracia esa es una de las reglas del juego desde un punto de vista político y desde un planteamiento político no hay ninguna erosión a la democracia sino todo lo contrario un proceso de refuerzo de la democracia sentarse Pilar ya discutir con quién sea a partir de las propuestas que sean incluso con aquellas que nos provocan decepción que nos provoquen rechazo que nos provoquen una absoluta hostilidad porque cree porque creamos que incluso cuestionan los pactos de convivencia que nos hemos dado en el año setenta y ocho que es

Voz 1727 39:34 boca y después porque la la las propuestas que como dice Ángel propuesta vamos a llamarles así de Vox te desmontan el Estatuto de Autonomía de de de Andalucía es una enmienda la tú

Voz 0978 39:47 la calidad del consenso constitucional del año setenta y ocho es una enmienda a la Constitución a la totalidad de los Pilar de la espiral de los pilares maestros con los que se construyó nuestra convivencia democrática durante cuarenta años que se apoyan por un lado una monarquía y por otro lado en una España federal izada en una España descentralizada Vox lo que hace es cuestionar es una voladura de todo lo que tiene que ver con la España federal izada con la España descentralizada la

Voz 41 40:19 son las nueve menos

Voz 1727 40:21 veinte las ocho menos veinte en Canarias está todo el mundo de acuerdo en el cariz que está tomando la negociación entre el Partido Popular Ibooks en las últimas horas hemos empezado a escuchar opiniones que discrepan por ejemplo con el cambio de posición en Veinticuatro horas de Pablo Casado con respecto a la violencia de género pasó a llamar la de nuevo violencia machista de superado hace quince años como decía la portavoz del PP gallego ayer mismo volvió a insistir en esto fue aunque Casado ha querido matizar después saltaron todas las alarmas vamos a retroceder quince años en un debate del que depende la vida de muchas personas bueno pues entre las voces del PP que se sumaron a ese coro estaba la de esta mujer

Voz 42 41:04 apoyo total y absoluto se ha acabado la discusión no se lo tienen que decir al partido que ha luchado contra cualquier tipo de violencia especialmente contra la violencia contra las mujeres

Voz 1727 41:18 esa mujeres Isabel Munich la presidenta del PP valenciano señora bonitas buenos días bon día

Voz 0817 41:23 bon día un placer estar con todos ustedes muchas gracias

Voz 1727 41:26 tender a la SER le preocupa el cariz que están tomando las negociaciones de su partido con Vox

Voz 0817 41:33 bueno me preocupa que el dos de diciembre los andaluces se dieron una respuesta muy clara quería nunca envió un cambio después de como decía el presidente de la Comunidad Valenciana de veinte años de régimen en el caso de Andalucía treinta y seis años de régimen me ha salpicado por los casos de corrupción igual que decían los socialistas aquí en la Comunitat Valenciana que se cambió pues no se llegue a materializar porque algunos partidos no estén a la altura de lo que han expresado los andaluces

Voz 1727 42:04 qué partido selló la bonito partido para hablar claro que

Voz 0817 42:07 creo yo creo que claramente que que Vox ha planteado una serie de cuestiones que espero que se puedan reconducir y que obviamente el Partido Popular no lo puede aceptar como ya dijo en la dirección nacional ayer no yo entiendo que eso será una primera toma de contacto y que lo os Errekondo lucirán en que hay que defender los principios y valores pero también hay que ser pragmáticos y captar la voluntad de los electores no olvidar que en democracia es el gol uno de las mayorías con respeto a las minorías pero el Gobierno de las mayorías y que los acuerdos y consensos requieren eso acordar y consensuar en pro del interés general de lo que ha decidido la mayor

Voz 1727 42:45 entenderá por tanto que el Gobierno de España esté intentando atraerse a los independentistas en el Congreso de los Diputados nombre

Voz 0817 42:51 eh depende no depende IUCA a hablar y negociar con todo el mundo perfecto pero siempre he que todo el mundo acepte las reglas del juego entonces a mí también me sorprende profundamente que se nos critique al Partido Popular podrá estar hablando negociando con voz y sin embargo el presidente del Gobierno soy presidente gracias al apoyo de partidos que han da un golpe de Estado y que muchos de sus miembros están encarcelados y ahora en enero se centrarán en un juicio precisamente por dar un golpe a la democracia e intentar que los principios esenciales de la democracia que es el imperio de la red la ley y el Estado de derecho y el cumplimiento y acatamiento de las resoluciones

Voz 1727 43:31 judiciales sin eso no hay democracia

Voz 0817 43:33 lo de derechos eso me parece muy graves

Voz 1727 43:36 yo le preguntaba si entiende que el Gobierno intenta atraerse a los independentistas hable con ellos intente traerse los a este lado de la Constitución

Voz 0817 43:44 el problema es que los independentistas del nacionalismo radical ya ha demostrado a lo largo de la historia en nuestro país en los últimos los últimos años que su voluntad no es acordar llegar a acuerdos su voluntad es destruir un proyecto común que es España la unidad de España y entonces con quién no quiere negociar y dialogar ida muestras de que no quieren negociar y dialogar yo mismo ustedes lo están dando incluso el Gobierno de España del señor Sánchez ha ofrecido la cabeza el señor Borrell para que veces rasgo republicana para que apoyen los Presupuestos pues eso me parece desde luego inmoral irreprochable desde el punto de vista político porque insisto para negociar y dialogar dos quieren dos deben necesitado deben querer volver a tener esa voluntad de negociar y dialogar y los independentistas nacionalistas radicales han demostrado sobradamente que no quieren que es lo que quieren es romper las normas que los españoles mayoritariamente Nos dimos en el setenta y ocho En ese marco constitucional pendrive indiscutible todo innegociable todo lo que suponga un respeto al marco constitucional que empieza a estar fuera de ese marco constitucional pues se le aplica la ley así de simple

Voz 1727 44:52 diría usted por lo tanto que no se puede negociar con Vox que propone vaciar de contenido la demócrata la autonomía andaluza romper con el Estatuto y con la Constitución que reconoce la igualdad de derechos de los ciudadanos españoles ante ante la ley el listado que presenta su partido rompe con todo eso diría que no se puede negociar con ellos

Voz 0817 45:09 hombre se podía negociar porque que yo sepa a defender otra organización territorial del Estado no es ilegales constitucional la Constitución establece cómo se organiza territorialmente el Estado español entre ellas y las está los estatutos de autonomía o en este caso las autonomías que alguien proponga la asignación de las autonomías a mí no me gusta lo lo comparto pero eso no es ilegal el Constitucional mire usted el presidente Puche en la Comunidad Valenciana aprobó el Gobierno valenciano el señor Pujol el PSPV y Compromís un documento de reforma constitucional que remitieron al Gobierno de Mariano Rajoy donde propio ponían en reformar la Constitución para crear un Estado Federal y acabar con las diputaciones cree usted que eso es inconstitucional a mí no me gusta pero lo respeto siempre que sea daba por el procedimiento legalmente establecido que eso es lo que no han hecho los independentistas de los golpistas catalanes es que es diferente

Voz 1727 46:05 hay una diferencia importante pienso usted cuando escucho a Pablo Casado hablar no de violencia machista como he dicho hace unos minutos sino de violencia doméstica en vez del violencia de género decía su colega en Galicia la portavoz del PP gallego debate superado hace quince años

Voz 0817 46:23 pues efectivamente es un debate superado también escuchado luego hubo una matización yo he escuchado a muchos miembros de un partido hablar precisamente de esa lacra que es la violencia la violencia machista mire en este tema visto las actuaciones y los comentarios de todos los políticos de un partido de otro creo lo dije ya hace unos días pero creo que todos deberíamos tener responsabilidad y altura de miras porque podemos tener concepciones distintas y diferentes pero yo creo que el problema pero no es una realidad el problema es tan grave hay un tal drama social es una realidad objetiva que las mujeres están siendo asesinadas por sus maltratadores que no podemos obviar esa realidad la obligación de los políticos es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos sería conveniente rebajar el tono sentarnos apartar del debate político estas cuestiones desde luego profundizar y mejorar todo lo que sea susceptible de mejorar que sin ningún género de duda hay muchas cosas que mejorar pero también hay que reconocer Los Simpson cantes avances que ha dado la Sociedad Española de lucha contra esta lacra social y que no podemos dar un paso atrás desde luego al Partido Popular nadie le tiene que dar lecciones de lo que es la lucha contra la violencia contra las mujeres de contra la violencia de género ya allí desde luego no vamos a dar un paso atrás

Voz 1727 47:46 se lo ha explicado a Pablo Casado señora bonito Se lo ha explicado a Pablo Casado

Voz 0817 47:49 no lo entiende perfectamente lo he hablado con Javier Maroto con muchos de mis compañeros y no le quepa la menor duda que el Partido Popular ha sido el partido que por responsabilidad hemos apoyado mucho

Voz 1727 48:00 a qué atribuye sí a qué atribuye ese ese paso atrás que dio Pablo Casado que que hizo saltar todas las alarmas pasar en veinticuatro horas a decir bueno violencia doméstica podemos discutirlo aquí lo atribuye