Hoy por Hoy (09/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 3 00:22 centro ya acabamos de saber que será a las nueve y media dentro de media hora cuando Partido Popular y Vox retomen las negociaciones sobre el gobierno de Andalucía Gobierno de Andalucía que se está negociando en Madrid Aimar

Voz 0027 00:36 el Partido Popular acaba de advertir de que las condiciones que Vox ha puesto sobre la mesa para cerrar un acuerdo son inaceptables la ha dicho aquí en Hoy por hoy Isabel Bonig que su presidente a la presidenta el papel del PP en la vuelta al valenciano

Voz 0817 00:47 yo creo claramente que Vox ha planteado una serie de cuestiones que espero que se puedan reconducir y que obviamente el Partido Popular no lo puede afectar como ya dijo en la dirección nacional ayer nos yo entiendo que eso será una primera toma de contacto y que luego se reconducir irán que hay que defender los principios y valores pero también pragmático y captar la voluntad de los electores

Voz 0027 01:11 la primera reacción del Gobierno a las palabras de Gabriel Rufián en las que dice que podemos ofreció a Esquerra Republicana que Josep Borrell dejara de ser ministro a cambio de que los independentistas catalanes apoyaran los Presupuestos esto lo dice Rufián en una entrevista en el diario punto es ha respondido esta mañana aquí en Hoy por hoy la ministra de Industria Reyes Maroto

Voz 4 01:30 demagogia los presupuestos si dos apoyos es al Gobierno

Voz 0225 01:33 hoy el grupo parlamentario socialista

Voz 4 01:35 no lo dice Podemos pues lo explique podemos volvemos

Voz 0027 01:38 de momento ni desmiente ni confirma nada y Esquerra Republicana respalda esas declaraciones de Rufián lo acaba de decir en ser Cataluña la consellera de Justicia de ese partidos llama Ester Capella

Voz 5 01:47 que habría o es Clickair no entrevista ahí

Voz 1505 01:50 bien lo explica en la entrevista

Voz 6 01:52 era cierto en Madrid habitualmente en los pasillos hay quién se erige en supuesto emisario de algo que alguien ha dicho que haga llegar a determinados grupos parlamentarios

Voz 0027 02:01 a terminar ante el grupo parlamentario con Ryanair y sus tripulantes de cabina acaban de llegar a un acuerdo para desconvocar las dos jornadas de huelga previstas esta semana la de mañana y el domingo sabemos ya algunos detalles de ese texto que todavía tienen que refrendar los trabajadores en asamblea Rafa Bernardo tras catorce horas de reunión esta madrugada la aerolínea los sindicatos USO Sitcpla Pla han alcanzado un preacuerdo por el que se dispone inicio inmediato de las negociaciones para un convenio colectivo para los tripulantes de cabina de la empresa en un comunicado los sindicatos se felicitan por haber logrado su objetivo principal que a este colectivo se le aplique la legislación española así como la garantía de estabilidad del empleo y la mejora de las condiciones laborales uso hoy si desconvocan la huelga prevista para mañana y el día trece y confían dicen en la aprobación del preacuerdo por las asambleas de trabajadores que se celebrarán en los próximos días

Voz 7 02:58 en el capítulo de hoy y el IDAE Box consiste en devolver la libertad a los andaluces

Voz 8 03:05 españoles y lo que estamos proponiendo es la sustitución de esta ley de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar ambición

Voz 9 03:12 es un hasta aquí Kim Ki

Voz 8 03:24 a un anciano llama al cero dieciséis si no es atendido nosotros creemos que lo que hay que hacer es proteger al Davis y el del también puede ser un niño aquí

Voz 10 03:34 escucha España que incluye

Voz 11 03:39 la Junta Andalucía encubre la inmigración irregular eso hace falta debatirlo en el Parlamento de Andalucía las noventa medidas no se toca

Voz 12 03:46 Nos por ejemplo que es un partido progre que está muy bien tal lo que creo que es más

Voz 13 03:49 complicado llega es el papel que tiene

Voz 12 03:52 señor Riba están cada uno negocia como

Voz 11 03:54 puedes empecemos con la inmigración ilegal conocida

Voz 14 03:58 para que las leyes se mejoren Boscán bien es necesario que la legislatura empieza

Voz 5 04:02 anda nazi

Voz 3 04:05 su primer disco ya hemos hecho mal

Voz 11 04:07 esperando a que la tele ley la calle pero que por Twitter es hacer leyes

Voz 10 04:14 son más violento que está ya a alimentar

Voz 11 04:19 deberíamos tener un poco más de sensibilidad en acabar con las políticas progres que han hecho tantísimo daño a los andaluces ya os españoles

Voz 11 04:30 hoy por hoy sangriento que era eh

Voz 8 04:35 lo que ocurre es que algo no le dejan sentarse en una mesa

Voz 11 04:38 qué tal directamente yo les pido lealtad mutua

Voz 3 05:00 Henry Giuliana Mariola Urrea hay Ángel Munárriz analizando esta mañana la situación en Andalucía y en toda España decía Enric Julian al término de la última hora de de Hoy por hoy decía bueno en realidad

Voz 1727 05:11 entramos en un nuevo ciclo político la el resultado andaluz nos ponen una nueva etapa política ahí estamos volviendo setenta y ocho

Voz 5 05:19 estamos arrancó la JARE y ocho porque yo lo que intentado explicar es que si nos fijamos bien a Andalucía

Voz 18 05:29 la marca en en en su momento

Voz 5 05:34 de las células el proceso autonómico en España a la construcción del Estado autonómico español dos entiende sin el momento andaluz hay dos momentos el momento Tarradellas en octubre el setenta y siete y el momento andaluz de veintiocho febrero mil novecientos ochenta hoy estamos asistiendo a un

Voz 1505 05:52 a un posible cambio de mayoría

Voz 5 05:54 en Andalucía por primera vez desde desde las primeras elecciones que hubo al Parlamento andaluz vemos como el escenario de físico de este cambio y ha ni siquiera es la ciudad de Sevilla es la ciudad de Madrid el destino político de Andalucía se está discutiendo en Madrid Éste no es

Voz 19 06:13 el escenario de mil novecientos ochenta no el escenario de mil novecientos setenta y déjame recordar esto es otra cosa esto es otra cosa y estamos entrando en otra cosa esto es déjame recordar a los oyentes mil novecientos ochenta veintiocho de febrero se celebraron

Voz 1727 06:25 en Doom en el que en aquel momento los andaluces tenían que pronunciarse si querían acceder a la autonomía por la vía rápida que se decía entonces el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución que es había concebido para las llamadas comunidades históricas Cataluña Euskadi y Galicia los andaluces reivindicaron desde sus instituciones autonómicas desde la calle eh desde la calle reivindicaron su condición de de comunidad histórica en ese referéndum del que la derecha se quedó al margen y que pidió que no que no votaran ha seguido pagando a lo largo de toda la democracia aquella posición ese referéndum es al que se refiere Henri Giuliana por cierto la fecha en la que se celebra el Día de Andalucía Angélica ahora quieren cambiar en fin por el día de la Reconquista no he visto

Voz 5 07:12 está la clave es es es borrar del mapa el veintiocho de febrero

Voz 1505 07:16 pues fija lo hablábamos antes también fuera de micrófono en realidad Vox no es sino otro síntoma más no es ni el primero ni el último ni el único que demuestra que nuestro pacto constitucional del setenta y ocho es un pacto que está dinamitado nos gustará aceptarlo o no habrá sectores que lo den por válido o no pero es una realidad que nos de la que nos advierten una pluralidad de sintomatología Cataluña es otra sintomatología de que el pacto que Nos dimos en el setenta y ocho no es suficiente esa idea de que el sistema autonómico es capaz de administrar contener la vocación de independencia ha saltado por los aires ir la reacción de Vox no es sino una contraoferta a esa tensión independentista fruto de esa tensión Independent esta es el modelo de recentralización que plantea que es dinamitar el pacto el setenta y ocho y el resto de partidos PP Partido Socialista que son los partidos clásicos y los partidos de gobierno desde el año setenta y ocho hasta hoy simplemente están perplejos ante la situación no son capaces de administrar una solución que llegue no atender el síntoma concreto de Vox de Andalucía o de Cataluña sino que advierta la problemática general el colapso generalizado del pacto no es dramatismo es una realidad que cuanto antes la admitamos antes porque

Voz 1727 08:48 fíjate la complejidad de empezar la recentralización por una comunidad como Andalucía que señalaba Enric Julian a la fecha de mil novecientos ochenta en la que termina efectivamente todo ese proceso pero si no recuerdo mal Ángel el cuatro de diciembre desde el año setenta y siete cuando la multitudinaria manifestación reivindicando la autonomía ya da para Andalucía Málaga no uno de donde se produjo además la muerte de un joven por disparos

Voz 13 09:11 efectivamente Andalucía tiene su propia genealogía autonomista su propia fecha emblemática su propio digamos Martín del andalucismo en la figura de Blas Infante ha ido generando largo estos cuarenta años una cierta cultura autonomista sin llegar a tener unos rango de identitario nacionalista como como pueden ocurrir en en comunidades históricas pero sí muy personal ahora bien yo creo que la fe de la derecha política y sociológica de Andalucía en la autonomía andaluza ha sido ha tenido siempre un punto de fe del converso es decir ha habido un cierto escarmiento electoral de la derecha en las primeras citas electorales que el indicó que el camino de oponerse a la autonomía de pedir no en el referéndum de de no estar con el Estatuto de Autonomía era un camino que les llevaba a a la marginalidad digamos si poco a poco fue reaccionando incorporándose por interés digamos estrategia

Voz 5 10:00 como a la bandera el veintiocho F

Voz 13 10:02 se habla Infante a todo digamos la liturgia autonomista andaluza Vox yo creo que con mucho olfato ha detectado que detrás de ese consenso político en torno a la autonomía andaluza no hay realmente un consenso social especialmente en las filas de la derecha las bases sociológicas de la derecha

Voz 1727 10:19 por eso mete el dedo en ensayaba mete donde

Voz 13 10:22 como lo hacen todos los aspectos en los que detecta que hay un consenso político detrás del cual no hay un consenso

Voz 5 10:28 igual que lo hace con la violencia de

Voz 13 10:30 enero es decir el BOC detecta que detrás de ese consenso político no hay un consenso social aprieta fuerte el dedo con trece puntos y espera a que empiecen a aparecer la fija

Voz 1505 10:39 te Ángel lo que a mí me sorprende es que cuatrocientos mil votantes que son los que sostienen esos escaños de Vox sean capaces de tener esa fuerza o cuatrocientos mil votantes además que probablemente no todos coinciden al máximo con el programa Global de Vox sino que son seducidos a partir de iniciativas muy determinantes muy concretas no en en unos casos la inmigración en otros casos esa cultura la de españolidad de crecida etc etc bueno cómo es posible que cuatrocientos mil votantes doce escaños estén provocando este revolcón en la agenda política y eso es de lo que tienen que responder políticamente el Partido Popular desde luego también ciudadanos que no se puede perder

Voz 1727 11:27 Nos sitas en este en este en esta idea

Voz 1505 11:29 porque lo que yo antes señalaba sentarse a hablar se puede sentar uno con todo el mundo en democracia estas las reglas del juego de la democracia negociar y pactar ya tendrás que asumir las responsabilidades políticas que implica asumir una agenda concreta Easy contraría valores como el de la igualdad

Voz 1727 11:49 hombre mujer bueno pues eso que tiene que tener un castigo en esta mesa ha defendido ha defendido que el Gobierno de España tenía que hablar con los independentistas catalanes que esto para escándalo de muchos mucho retraso

Voz 1505 12:00 todo esto son votos detrás de estos son ciudadanos reclaman un tipo de iniciativas que que tienen que tener su representación en una mesa con los independiente

Voz 1727 12:09 estas no por defender la independencia sino después del otoño negro del año pasado

Voz 5 12:13 es que estoy constatando estos días estamos ante insisto una nueva dinámica política el dorso de decir

Voz 18 12:24 el andaluz marca una un un nuevo una nueva con duración de la política

Voz 5 12:28 la española estamos asistiendo a la aparición en tropel en estos momentos de un nuevo actor político que evidentemente es criticado se habla hoy obsesivamente de ellos pero lo que sí observo es que las baterías antiaéreas no están tan activas como hace cuatro años cuando surgió Podemos

Voz 1727 12:52 a qué te refieres

Voz 5 12:54 baterías antiaéreas del sistema del sistema profundo no no no no no consigo que me vea

Voz 1505 13:00 no se ven tan amenazado así Sarver

Voz 5 13:02 pido de las baterías antiaéreas no no no consigo escuchar al sí pero saber si el juez

Voz 1727 13:07 la policía

Voz 5 13:10 dijo que ya está preparando informes que eso ocurrió eso ocurrió lo recordemos es importante tener memoria en este país eso ocurrió hace menos no era un policía era la estructura a la estructura del Estado profundo no entonces que está haciendo ahora el Estado profundo no yo no consigo Girls las baterías antiaéreas desde hace cuatro años

Voz 20 13:31 sí eso deberíamos de interpretarlo en clave

Voz 1505 13:34 positivas es decir deberíamos

Voz 5 13:37 me limito a me limito a constatar la situación será posiblemente será posiblemente que la erupción debo que hoy tiene intranquila muchísima gente en España quizá no tan intranquila las estructuras

Voz 1727 13:54 que me como una enmienda a la totalidad el setenta y ocho que viene con una enmienda a la totalidad si Ángel

Voz 13 13:59 decía boxes muy hábil identificando a sus enemigos y todos tenemos muy claro quiénes son no el feminismo la inmigración los independentistas la ideología de género en los menciona los identifique los señala pero a sus amigos no los nombra pero están detrás de cada una de su propuesta decir los promotores inmobiliarios tan beneficiada por su política de suelo las rentas altas por la supresión del impuesto de patrimonio lo fondo de pensiones privado por invertir el suelo la política de invertir parte del sueldo de los trabajadores en fondo privado la Iglesia católica por su apuesta cerrada por la educación concertada por cierto muy especialmente

Voz 1505 14:33 segregada

Voz 13 14:35 concertada dentro de la concertada las segregada pero bueno lo del concierto de Bachillerato se digamos hay beneficiarios directos de las políticas de Vox que aunque no estén nunca hábilmente situado en los papeles están ahí igual que están su adversario esto sí expresamente yo creo que eso explica mucho también

Voz 1505 14:51 porque no hay una reacción como ha dicho

Voz 13 14:53 de de sistema

Voz 1505 14:56 una diría de los poderes de los padres fácticos del sistema no porque las estructuras yo me niego a aceptar que el es el Estado las estructuras del Estado tengan que reaccionar frente a partidos políticos con representación política Nos gusta

Voz 20 15:14 no no no no no yo no reivindico que no hagan simplemente digo que lo hicieron en su momento no respondo sin hombres

Voz 5 15:22 cómo que no lo harán quizá por limpieza EPO por club pulcritud quizá porque han aprendido de que no lo hicieron bien con los otros puede ser si es así habremos avanzado

Voz 1505 15:32 era el sistema ha advertido también que que que es más fuerte que las lo que ellos han interpretado como pretendidas amenazas de un cambio en las opciones políticas con representación institucional exige una adaptación de las estructuras a esta nueva cultura política pero si no aceptamos que la democracia española es lo suficientemente fuerte como la absorber la gestión de estas nuevas dinámicas políticas y la discusión de estas ideas llamémosle radicales que en todo caso son minoritarias y que el sistema tiene mecanismos para ordenar las para transaccional en los términos adecuados volver a recuperar ese pacto que garantice la convivencia para los próximos cuatro años entonces tendríamos que aceptar que nuestro Estado es demasiado débil vamos yo creo que esa absolución no es vale

Voz 1727 16:30 vamos a hablar más adelante con representantes del PSOE IU de Adelante Andalucía en Andalucía porque estamos hablando del Gobierno de Andalucía en os gusta hablar con los líderes andaluces de los partidos políticos sobre su Gobierno para el autogobierno andaluz así que vamos a hablar con líderes andaluces de PSOE Adelante Andalucía pero no quiero dejar de preguntaros por eso que publica hoy el diario punto es esa entrevista con Gabriel Rufián en la que dice que alguien de Podemos les ofreció la cabeza de Borrell a cambio del apoyo a los presupuestos

Voz 21 17:08 eh en en fuentes del Gobierno

Voz 1727 17:11 dicen que dé explicaciones podemos ha dicho la ministra directamente en el programa La ministra de Industria Reyes Maroto que dé explicaciones podemos que es a quién se refiere no señala nadie Rufián pero dice que les ofrecieron la cabeza de Borrell a cambio del apoyo al presupuesto vamos a recuperar lo que le preguntaban en la entrevista de Efe que les contábamos ayer al presidente por Borrell y su presunta candidatura a las elecciones europeas y su respuesta

Voz 1722 17:37 yo creo que es un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores podría estar también lógicamente un extraordinario candidato a la a las elecciones europeas pero insisto hay muchas más personas

Voz 1727 17:48 hay más personas decía el presidente del Gobierno Mariola y en fin esperamos que a lo largo de la mañana alguien de Podemos y algo

Voz 1505 17:56 rufianes hundirse autor en la política allí es muy habilidoso y desde luego esta información de ser cierta esta manejar todo de manera muy interesante para sus propios intereses ahora bien mi preguntas es realmente el independentismo cede sus votos para sacar adelante unos presupuestos en función de quién de qué ministros estén en el Consejo de Ministros o cede sus votos en función de las partidas presupuestarias que benefician a los ciudadanos de Cataluña porque si están jugando a cabezas de ministros me parece la verdad Juego de niños se

Voz 1727 18:35 Enric a qué juega si es que está jugando algo en esta entrevista y a ver qué dice Podemos

Voz 5 18:40 aquí todo el mundo juega estos como a película de Casablanca no es aquí y hay muchos actores jugando recordemos una cosa yo creo

Voz 1727 18:50 de estos por su sitio

Voz 5 18:53 a unos diez días antes quince días antes de las elecciones en Andalucía que el que el pleno del Congreso acordáis en el que los diputados de Esquerra Republicana salieron del hemiciclo porque fueron expulsados por la presidenta del Congreso Ana Pastor Borrell que tuvo aquella mirada que acusó a un diputado de Esquerra Republicana de haberle escupido luego los de Esquerra Republicana lo negaron las enormes críticas que recibió Esquerra Republicana través de aquel episodio particularmente Rufián porque fue el digamos el detonante de la situación las críticas que recibió rojo rufianes aquel el momento de Podemos ahí hay una herida lo mismo ahí está un poco herido yo creo que hemos puede respirar esa creo que sí que por ahí Ángel tú cómo lo ves

Voz 13 19:44 yo creo que Borrell se identifica como la figura del Gobierno de España que más antipática resulta el independentismo catalán luego sacrificarlo como ministro sería un gesto interpretado por todo el mundo en clave de cesión no sé si eso procede ahora respira el presidente del Gobierno y su

Voz 1505 20:02 pero fíjate Ángel es un gesto tan tan limitado en consecuencias es que es de esos G es un brindis al sol porque que este ministro Borrell en el Consejo de Ministros o deje de estar a los efectos de la ganancia en términos de partido independentista es

Voz 5 20:20 cero lo lo lo he dicho antes quizá demasiado largo sintetizó Rufián le devuelve a Podemos las críticas que sufrió atraer a raíz de aquel episodio en el Congreso punto veremos qué pasa

Voz 1727 20:32 hoy reaparece Irene Montero en un acto con Mujeres por la tarde vamos a vamos a hacer una pausa y luego insisto hablamos con líderes andaluces del PSOE ida Adelante Andalucía no hubiera encantado a hablar también con líderes andaluces de PP y Ciudadanos pero han declinado la oferta

Voz 1727 25:13 buenos días Pepa portavoz parlamentario de adelanta Andalucía coordinador de Izquierda Unida en esa comunidad qué opina de las medidas que tiene sobre la mesa los negociadores

Voz 0225 25:23 qué está haciendo una campaña impecable propaganda que que está pagando gratuitamente porque al final pactaran pasarán porque si uno analiza la comparativa de programa entre hacer hay mucha coincidencia escucha dos Rivera lleva casado o derogar la pedir la derogación de la ley histórica democrática la necesidad regulación de contención contra la inmigración contra el adoctrinamiento su puedo sobre la educación o los regalo o fiscales el cuestionamiento en autonomía ahora bien el disparate de voz es una es un arma de propaganda que después se va a bajar porque iban a llegara a un acuerdo de acuerdo puede Adelante Andalucía lo tiene claro nosotros estamos dispuesto a establecer ya ha acordado con consenso alternativo de esas política derechista y sobre todo a una a un modelo que que va en contra de lo que entendemos es la mayoría social cantan

Voz 1727 26:11 un candidato que no sería Susana Díaz

Voz 0225 26:13 el candidato por consenso es es lo que hemos dicho nosotros no hemos dicho organismo quién debe ser cambiado nosotros lo que me X quiere decir por acuerdo de las partes y sobre todo hablar de medidas nosotros planteamos una subida de las pensiones no contributivas IPREM por ejemplo o que no se financia con subvenciones públicas en ninguna empresa que vaya contra las condiciones laborales de los Convenio de los trabajadores o blindar doña Ana es decir son es muy muy importante que tenemos que abordar en que en este ámbito y sobre las que se tiene que pronunciar también el Partido Socialista sobre eso a afrontar la necesidad de un acuerdo porque yo creo que estamos en un momento histórico donde es más importante para la derecha que salvarla los intereses de nadie por muy legítimos que hecho se

Voz 1727 26:52 con Susana Díaz candidata a la Presidencia de la Junta

Voz 0225 26:55 yo ya le he dicho que no era una persona que arbitre con los consensos como que sabe pero lo que sí quiero concentrarme que lo importante ir partido socialista debería coger este guante si estamos por los intereses de Andalucía por pagar a derechas que todo la intereses personales de dirigente político

Voz 1727 27:12 pero se entiende que el PSOE diga como Adelante Andalucía que ha perdido trescientos mil votos a la formación que porcentualmente más perdido y que quedó cuarta en las elecciones va a decirnos al partido que las ganó aquí tiene que poner de candidato a la Presidencia de la Junta eso es lo que les van a responder

Voz 0225 27:27 lo que pasa que la diferencia que nosotros no proponemos lo que decimos es que lo acosa a mi me parece que estamos en un momento muy importante y el Partido Socialista tiene que que decir si está dispuesta para las políticas de la derecha o están en otra vida nosotros decimos que vamos a sentarnos íbamos a acordada por consenso eso significa vetar a nadie en estos momentos no veta a nadie lo que ha reivindicado es que el acuerdo debe ser por consenso también la medida que nosotros planteamos estamos dispuestos a proteger Doñana de de lo decoración de los tiburones especulativo estamos dispuestos a proteger a los sectores productivos de la utilización y la precariedad de la economía el sector del taxi o gestores de de Vivienda quiere podía eso tenemos que hablar y sobre eso se tiene que tiene yo creo que es un buen momento para establecer una contraprogramación a esa barbaridad programática que quieren poner la derecha exclusiva exclusivas me enteré Vox aunque estos sean la inversión martes podemos decir versión dura conversión heavy pero estamos con un curso de casado y de hubiera que es muy preocupante como Vox lo ha arrastrado dos posiciones Che derecha extrema derecha

Voz 1727 28:33 poniéndonos en el mejor de los casos se reúnen ustedes y los socialistas pactan una candidatura a la Presidencia de la Junta no suman ya lo sabe estarían dispuestos a incluir en ese pacto Ciudadanos

Voz 0225 28:45 aquí hay una cuestión lo siguiente la investidura en Andalucía es que sea un parlamentario parlamentarias no es lo mismo que en el Congreso podría ser una persona de fuera de que no fuera diputado como el caso de Pedro Sánchez y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta que lo importante en la investidura que haya más votos a favor que en contra que es lo que ocurre es que si ahora nos sintamos investidura mañana Babe cincuenta y dos de voz ciudadano y Partido Popular que manga a volcarnos elecciones yo cuál es el área que soy me acuerdo de las derechas pues evidentemente sobre esas rupturas y se puede construir una alianza de cincuenta votos que evidentemente supondría que alguno de las derechas no apoya no se pusieran en contra de ese investidura que nosotros pero nada que ver

Voz 1727 29:27 luego hay que gobernar luego hay que gobernar y esos cincuenta y nueve votos están ahí

Voz 0225 29:31 pero a a la etapa de gobierno de Gobierno va a ser determinante que el la derecha o otra o una alternativa la aritmética parlamentaria va a condicionar mucho la suma de las proposiciones de ley esa precariedad va a seguir existiendo la cuestión con respecto a la investidura como conseguimos que haya más votos a favor que en contra porque si ahora hace evidentemente sin si hay un un acuerdo de la derecha en en derribar la tiene cincuenta y nueve votos para hacerlos Si no hay acuerdo entre las derechas pues evidentemente se abre un escenario con nosotros planteamos en lo que decimos sentemos no hablemos de política de derecho de la gente de protección de sectores protegido de recuperación de derechos laborales de gente tengan la Lucia se levantan con voz observó en una precariedad y pobreza que hay que cortar con una voluntad de que el esas mentiras se hagan en atención a un momento histórico en el que necesitamos un acuerdo en el que estemos de acuerdo en parar a la derecha no tanto de los intereses personales que son muy legítimo texto alguno de las partes

Voz 1727 30:29 Antonio Maíllo le agradezco que haya estado en la Cadena Ser muy buenos días

Voz 0225 30:32 muy bien muchas gracias todo buen día saludo

Voz 1727 30:35 Mario Jiménez portavoz parlamentario del PSOE andaluz buenos días

Voz 0225 30:38 sí porque claro campeona sino que ha estado escuchando la conversar

Voz 1727 30:41 aunque el señor Maíllo dice si las derechas no consiguen ganar un pacto sentemos a hablar ustedes están dispuestos

Voz 0225 30:48 bueno nosotros creemos que el mosto ya está ya ha llegado ir no se puede temer actitudes de embotellamiento de si la y a la ronda de consultas para la investidura presidencial de oxígeno producir mañana nosotros los que lo íbamos a hacer en cualquier caso después de que el ataque vestían que significan las propuestas políticas que ha lanzado en el día de ayer Vox que era absolutamente vergonzosa inexplicable de están negociando con ella el Partido Popular inició danos vamos a dar la cara a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera y que asuma su responsabilidad histórica no sería la primera vez que algunas izquierdas cuando el monstruo se hace presente se convocan se esconden o no dar la cara nosotros vamos a dar la cara que es lo que que

Voz 1727 31:37 qué quiere decir dar la cara al señor Jiménez

Voz 0225 31:39 si quiere decir combatir el proceso de la investidura precisamente haciendo una propuesta de que se trata de decir si no se borra después vemos que es lo que hacemos al mostra que plantarle cara históricamente sea demostraron que cuando confraternizar con este tipo de fenómenos políticos los fenómenos en cuanto a todo el mundo otro lo vamos a embocar no vamos a ir de frente en defensa de la democracia de los estatutos de autonomía de Andalucía de los derechos de los andaluces lo conciendo también que no está ligada a la batalla que quizás sea el la primera página de esa batalla en la que se está dando a Andalucía porque con toda seguridad que guarda en el conjunto de España y partido socialista en Andalucía va a dar la Callas la cara en nombre de Andalucía nombre que los andaluces puesto el nombre de nuestro autogobierno ya están pero también de la democracia en España

Voz 1727 32:28 por concretar van a presentar la candidatura de Susana Díaz a la presidencia de la Junta

Voz 0225 32:32 nosotros evidentemente vamos a dar la cara como no puede ser otra manera vamos a presentar esa candidatura porque es la única manera de frenar a la derecha a ver qué ocurre si el monstruo no termina se trata de de plantarle cara a ese monstruo que conocimos ayer es simple y llanamente inasumible en un esto de derecho en una democracia como como española debería llevar a la reflexión que no a la negociación con ese monstruo al ciudadano y al Partido Popular hoy intentan seguir pedaleando con un pacto que ya amable porque parece viable un pacto político que contemple los números que aportan una fuerza política que es capaz de poner encima de la mesa elementos de ruptura de la convivencia democráticas elementos que que que a llevarse por delante el decano el veintiocho de febrero en Andalucía el Estado autonómico en nuestro país los derechos de las personas trabajadoras de las personas inmigrantes y la reacción del partidos que es de verdad fueran democráticos quería levantarse inmediatamente de la mesa es reconocer que eso pacto de derechas no fuma porque hay que aquellos que quieren llevarse por delante

Voz 1727 33:36 bueno bueno

Voz 0225 33:38 la unidad ideó respirar democráticos del Partido Popular y el ciudadano pero estamos viendo que no lo vamos a hacer vemos como vergonzosamente el PP sigue negociando con quién pone encima de la mesa la brutalidad política que puse ayer el partido Vox ahí vemos cómo el ciudadano está callando de manera vergonzosa estos señores era que tanta capacidad dialéctica tiene está escondido escondido para no dar la cara para que no le vinculen ante lo que está ocurriendo claro lo que sí está pasando es que ya en la comunidad internacional está también reaccionando ayer mismo a New York Times Silanes vimos a los ministros para Europa del muy del presidente Macron portavoz de la Comisión Europea alertar al Partido Popular Ciudadanos de que este camino acerca médicas que solamente puede llevar a los problemas que a la ruptura de la convivencia democrática contestarme

Voz 1727 34:29 Mario Jiménez lo que me está diciendo de que cuando dice dar la cara quiere decir que le van a pedir a la presidenta del Parlamento andaluz que proponga a Díaz aunque no tenga

Voz 32 34:40 el a priori apoyos suficientes porque no

Voz 1727 34:42 se sabe que apoye desde el otro lado

Voz 0225 34:45 nosotros vamos a hacer nuestra propuesta lo que nos comprometimos entre los andaluces lo que acordamos los órganos de nuestro partido que es plantar cara para un ocio progresista en Andalucía desde la hay abierta desde el socialismo democrático frente al tripartito de ultraderecha que incorpora el franquismo político cada fuerza política que hagan lo que quieran en ese proceso cuando termine la ronda sólo cuando terminaba ronda la presidenta estará en condiciones de decir Kimi es quién tiene que enfrentarse al proceso de investidura T nadie tiene porqué saber eso lo hacemos dentro de hecho suponer que ese pacto de extrema derecha está roto porque Vox ha dicho que no barres para otros gobiernos que entra no se no se asuma sus postulados de ultraderecha PP y Ciudadanos lo gana asumir porque ésa sería la única opción en la que hago esas fuerzas de derecha inductora derecha tendrían más votos la investidura que Susana Díaz hay democracia un Adelante Andalucía uno y evidentemente una última cosa que cada uno asuma su responsabilidad

Voz 1727 35:47 bueno una última cosa no se mueve donde está que que que el sonido hay bien a ver si tenemos suerte y podemos terminar le voy a poner una una declaración del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez en la entrevista que ayer le hizo la Agencia EFE

Voz 20 36:01 cuando le preguntaban por Andalucía creo que en Andalucía

Voz 1722 36:05 estaba cerrando un ciclo político en España se está abriendo un ciclo político ese ciclo ético quién lo está abriéndose el Partido Socialista a nivel estatal

Voz 1727 36:13 está de acuerdo con esta reflexión del presidente del Gobierno

Voz 0225 36:15 bueno nosotros pensamos que el ciclo político es abierto precisamente en Andalucía y que no lo quiera ver se lo termina atrás llevando la ola evidentemente se ha levantado una ola a la derecha y la derecha quitarnos la máscara muy ese primer elementos de ese ciclo político ha sido precisamente Andalucía y que no quiera ver a ver a ver eso se equivocará absolutamente ser ciclo político en España se abierto en Andalucía la caracterización de ese siglo convoca de emergencia o con una perdón con una efervescencia y con la aparición de fenómenos como Vox ha comenzado esta Andalucía hiciera eso a la vuelta de un pensé podremos ver un panorama político muy complicado en España yo espero que se reflexione que se piense con con cuidado lo que está ocurriendo que leamos correctamente las encuestas porque lo que pudo ocurrir plazo en España si no se remedia nosotros estamos trabajando para intentar remediarlo es decir Andalucía es que el escenario se ha planteado en Andalucía pudiera plantearse el resto

Voz 1727 37:23 cree que el presidente del Gobierno no lo ve

Voz 0225 37:26 bueno no lo sé yo que usted me ha preguntado sobre las declaraciones que hizo ayer el Gobierno yo lo que creo en lo que pienso es que ese ciclo político ese nuevo ciclo político no se ha cerrado de Austria ha abierto en Andalucía yo ocurrió Fomento con la irrupción de Podemos es de ciudadano fue en Andalucía el primer Parlamento donde podemos no accedieron a la a las instituciones un Parlamento autonómico ahora ha ocurrido lo mismo con con cierto ocurrido en Andalucía ha ido adquiriendo precisamente los ciclos políticos yo creo que sólo ha visto histórica la gente de todo el mundo y ahora lo que puede ocurrir es que no es si se dice la precisamente eso que ocurren en Andalucía si no se corrige los elementos que no han podido llevar a los resultados que se han producido dicha de la participación de la izquierda como de la gestión cuestiones nacionales que han llevado a una efervescencia de la derecha

Voz 1727 38:19 se refiera Cataluña se refiere a la gestión del Gobierno descaro

Voz 0225 38:21 varias cosas no sólo Cataluña lo tuvieron que estaba está en esta mañana su programa estamos hablando de alguna de esas cuestiones pueden ocurrir en España algo parecido a lo que ha ocurrido en Andalucía nosotros estamos intentando en estos momentos para

Voz 1727 38:37 María Giménez y yo lo agradezco que ha estado de nuevo en en la Cadena SER muchas gracias buenos días bueno que yo sepa

Voz 3 41:21 a mí y Donald Trump el capitán general de toda esta extrema derecha de todo unos ultras que están haciendo estos discursos racistas haciendo él un discurso racista en la frontera sobre la frontera con México hoy en su primer discurso a la nación vamos a hablar enseguida de eso pero pero os pongo una declaración de Isabel Díaz Ayuso la secretaria de Comunicación del Partido Popular

Voz 1727 41:46 qué estado en Televisión Española que

Voz 44 41:50 en fin dice esto de ciudadanos tienen que darse cuenta en los dos partidos es que no podemos estar ciudadanos poniéndole líneas rojas directamente a Vox y di ninguneando y despreciando directamente su existencia cuando es evidente que esto se tiene que producir este cambio entre los tres

Voz 1727 42:06 que este cambio se tiene que producir entre los tres que es un acuerdo a tres o no no hay acuerdo es que Ciudadanos sigue hablando parece hay decía ayer ayer decir extraordinario no de alguien alguien es decía de ciudadanos que no iban a hablar de festivos sextos a cambiar el Día de Andalucía

Voz 5 42:25 el nuevo grupo dirigente del PP tiene una virtud que es la sinceridad son diáfanos lo explican con una claridad extraordinaria a los que nos gusta la política a mí me sigue gustando la pese a la que está cayendo estos días son muy interesante pero estamos la lección de la Tomic donde no hay lenguaje de madera eh no aplican claramente por primera vez por primera vez explica Clara

Voz 1727 42:52 si hay que hacer aquí la convergencia estratégica

Voz 5 42:55 de las tres españolas no perdáis el tiempo vayamos a por dejaros de exquisiteces exacta no deja de contrarreloj

Voz 1727 43:02 ayer desde desde Ciudadanos alguna fuente le decía a La Sexta que es que le preguntaban por el cambio del Día de Andalucía de la fecha del veintiocho de febrero al día de la Reconquista dice que no iban a hablar el festivos porque tenían cosas más importantes de las que habla estamos no se puede estar más tiempo tratando de ignorar lo que está pasando en esta negociación a tres estas declara

Voz 1505 43:26 de la secretaria de Comunicación del Partido Popular lo que hace es mancomunar el coste político que implica sentarse a una mesa con un partido que tiene unas un ideario y que tiene unas propuestas que son rechazadas por una amplias capas de la sociedad y aquí la clave es oiga usted no me puede usted Ciudadanos no me puede hacer a mi partido popular cargar única y exclusivamente con el coste político de algo

Voz 32 43:54 que esa tres de algo

Voz 1505 43:57 qué vamos a beneficiamos los tres especialmente también Ciudadanos porque aspira a una vicepresidencia y aspira consejerías muy potentes

Voz 1727 44:04 en la mitad del Gobierno pero los ciudadanos tú

Voz 5 44:07 más allá de la expectación la imagen todo esto es algo más profundo Ciudadanos partido que que tiene la legítima ambición de llegar a ser un partido gobierna en España hay establecido en contrato político un precontrato político con una fuerza a escala europea muy importante ya que podía ser muy importante que es la presidencia de la República francesa es decir hay no es que ahora uno mira a su alrededor otra de las sorpresas que uno tiene es que hace un año en este país los cronistas crecían como setas y ahora encontraron cronista es muy difícil de España sido es fijáis bien yo miro y no veo Macron hace un año surgían como setas pero bueno hay un precontrato de Albert Rivera con Macron para reforzar el grupo liberal europeo estamos hablando de cosas muy importantes estamos hablando de la configuración del próximo Parlamento Europeo nuestras dudas dinámicas políticas en una Unión Europea que está en graves dificultades lo que está ocurriendo en Francia es muy muy muy importante entonces la cuestiones como uno va con Macron a un escenario político europeo de alta complejidad es está complicando además por la propia situación francesa mientras tanto en Andalucía hacemos lo otro cuadro de de contradicciones muy elevado en el que está en juego todo todo está conectado todo está conectada hay una conexión entre la situación aducía con una situación europea

Voz 18 45:39 ay ay ay ay

Voz 5 45:42 si uno atiende bien B

Voz 1505 45:44 no es la confidencia de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo es lo que está acelerando esta este este método de análisis que plantea Enric no es lo que está tensionado todas las contradicciones de de ciudadanos como partido contradicciones que están presentes desde el origen de ciudadanos que probablemente lo decía Luis Alegre la semana pasada en esta mesa de debate es una disyuntiva la de ciudadanos que tiene que resolver para de cara a las elecciones autonómicas también y municipales no

Voz 5 46:16 hacia dónde inclina Ángel

Voz 13 46:19 Ciudadanos se encuentra una encrucijada complicada probablemente la más difícil desde su nacimiento no solamente porque sus socios europeos empiezan a avisarle de que esa alianza peligrosas sino porque no puede sostener al mismo tiempo que el Partido Socialista es completamente rehén de Torre al nacionalismo radical Bildu en cambio que su pacto con el PP no tiene absolutamente nada que ver con Vox

Voz 5 46:39 lo de ayer prefigura una legislatura completamente

Voz 13 46:41 te marcada por la agenda de la ultraderecha en Andalucía que difícilmente va a poder evitar ciudadano cree salpique la vocación centrista de Albert Rivera

Voz 5 46:50 es decir encuentro impedimento serio en un

Voz 13 46:52 acto que además presenta como inevitable porque a pesar de su insistencia en el constitucionalismo su línea roja era echar a Susana Díaz nunca descartó ni siquiera en campaña pactar con Vox

Voz 1505 47:04 fíjate también que volviendo un poco en la dinámica europea el candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo Garicano ex vice vicepresidente del grupo de los liberales en Europa estas tensiones señalaba Enric pueden llegar moment por un momento al grupo de los liberales a colocarlos en una situación algo incómoda probablemente las declaraciones que estamos escuchando de Europa tiene que ver con esto no vamos a hablar

Voz 1727 47:33 de de Estados Unidos porque al final estamos en el mismo debate todo el rato porque esta noche Donald Trump se ha dirigido a la nación con un mensaje televisado de apenas nueve minutos que ha empleado prácticamente prácticamente en describir otros sucesos en virtud de esos cuatro sucesos anunciara una crisis de seguridad humanitaria dice para la que pide

Voz 45 47:58 muro de echar oyen insistió es Bono

Voz 1727 48:05 bueno ha justificado la necesidad de construir el muro eso no diciendo que la frontera ahí esta crisis humanitaria y de seguridad que en Dublín profesor de estrategia política en el Instituto de la Empresa de Madrid buenos días

Voz 0225 48:16 buenos días es la primera vez que recurrimos a Kevin para

Voz 1727 48:19 a tratar de explicarnos qué pasa en Estados Unidos trampa ha dedicado parte de su discurso que ha durado como decía nueve minutos a contar cuatro sucesos cuatro asesinatos cometidos según su versión racista por migrantes sin papeles la prensa estadounidense Kevin coinciden en señalar que buscaba da como siempre un mensaje emocional no

Voz 46 48:39 claro claro es que busca hacer poética va a ser de anécdotas anécdotas que distorsiona radicalmente la Real era porque todos los datos indican sin lugar a dudas que los inmigrantes tanto regulares como en Estados Unidos cometen

Voz 1727 48:57 no no menos

Voz 46 49:00 dos que los que tienen los papeles en regla siguiente que era Ciudadanos

Voz 1727 49:06 los oyentes comprobarán cómo hemos tenido que decir lo mismo sobre España como tenemos que estar a estas alturas tirando de la estadística para explicar lo evidente

Voz 47 49:16 Ellos se se llama casi universal Baixas ricas

Voz 1727 49:21 si los nacional populista se dedican a contar mentiras y esta semana leía que los productores de soja del medio del medio oeste estaban muy disgustados con la guerra comercial porque ya no le podían vender a China su producción este es un problema real para trampa que sin embargo pone hoy todos los focos en un asunto emocional no que Bin

Voz 46 49:42 sí sí sí no ahí es más él ha tenido que sacar del Departamento de Agricultura un presupuesto de miles de millones y creo que ya estamos hablando de siete mil millones más de dinero que está pidiendo para su muro buen necesario para compensar con subvenciones a estos agricultores casi todo para dos productores eso hay que decir que ha marcado casi toda la soja producidos de EEUU que era

Voz 1727 50:16 si no ya lo he visto en esta que cuando hay un problema entre votantes de votantes suyos

Voz 47 50:24 claro claro claro yo llegué al leer esto pero me hacía reír era Kaká

Voz 46 50:32 las una

Voz 48 50:35 sí

Voz 46 50:37 eh que está sufriendo el cierre de partes del Gobierno federal aquí la mujer dice es que yo no entiendo él tenía haciendo daño a otras personas

Voz 1727 50:53 finalmente Donald Trump no ha hablado hoy de emergencia nacional aunque no se descarta que pueda declararla en los próximos días porque es importante esa declaración de emergencia nacional porque quería saltarse al Congreso donde los demócratas tienen mayoría y conseguir así los cinco mil setecientos millones de dólares que cuesta construir el muro esta maniobra puede beneficiarse políticamente Kevin

Voz 46 51:16 pues yo creo que es peligrosísima esta obra que el jueves se era la frontera que iba a ser autores discurso hay evidentemente y sus asesores están barajando eh para alguna emergencia lo que le permite día la emergencia en principio es mandar a coger dineros de unos capítulos sobretodo de presupuesto ejército dedica lo hizo con efectivos del Ejército a ir haciendo Muro y esto tiene unas consecuencias que es difícil de antemano porque eh eh porque realmente no es una emergencia pero no a qué juez pero en principio puede pararlo pero con la que lo pare va al máximo nivel hace que llegues al Tribunal Supremo y eso pasaría bastante rápido qué problema aquí pues ellos sí que los precedentes tienen potestad para decorar emergencias nacionales en dos preguntas hay una regulación pero es unas reglas León bastante compleja entonces una pregunta es realmente hay una emergencia yo te pregunta aunque los jueces creímos que innova emergencia lo piensa él porque el problema es que

Voz 1727 52:55 el previsiblemente sede suponen una información que no tiene nadie más

Voz 46 52:58 o ley supone un margen de maniobra incursionar en esa maniobra los jueces pueden pensar si le damos la mano a este

Voz 0225 53:10 cuando otro precedente tenga

Voz 46 53:13 una emergencia de verdad no puede reaccionar a tiempo hay un problema gordo pero claro éxito es una separación de poderes cuestiona el papel del Ejército en la política doméstica que siempre ha sido una línea roja en Estados Unidos ir evidentemente en cuestionar la legitimidad de cuenta de la oficina cargo de presidente entonces ojalá que no declare y que va a realmente a una crisis constitucional de primer orden

Voz 49 53:53 sonidos contra ya nos hemos acostumbrado a decir lo peor no va a pasar acaba pasando Kevin como siempre Ken gracias por por estar con nosotros un abrazo

Voz 46 54:03 otra más días