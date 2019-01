Hoy por Hoy (09/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 Partido Popular y Vox han retomado hace unos minutos sus negociaciones de cara a la investidura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía vuelven a hablar después de que el PP haya reconocido que no pueda aceptar el documento de medidas propuesto por la extrema derecha el Partido Popular insiste no obstante en que aún hay espacio para negociar con Vox lo ha dicho en Hoy por hoy la presidenta de los populares en Valencia Isabel Bonig

Voz 4 00:28 todo innegociables todo lo que suponga un respeto al marco constitucional se puede negociar porque que yo sepa a defender otra organización territorial del Estado no es ilegal e inconstitucional a mí no me gusta pero lo respeto siempre que sea bajo por el procedimiento legalmente establecido que eso es lo que no han hecho los independentistas los golpistas catalanes

Voz 0825 00:51 y el PSOE andaluz responde a las

Voz 1514 00:54 palabras del presidente Pedro Sánchez sobre el fin de ciclo en Andalucía Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:59 buenos días Pepa si Pedro Sánchez apuntó ayer que está terminando una etapa allí hace unos minutos Mario Jiménez portavoz socialista en el Parlamento andaluz le ha respondido también en Hoy por hoy que quien considere que esa cerrados a etapa puede ver también cómo acaba la suya

Voz 5 01:11 fue como ciclo político donde se ha cerrado Andalucía sea abierto y no se corrige los elementos que no han podido llevar a los resultados que se han producido en Andalucía puede ocurrir en España algo parecido a lo que ha ocurrido en Andalucía es nosotros estamos intentando en estos momentos para

Voz 0228 01:27 más cosas la Guardia Civil confirma que hay tres denuncias más por abusos sexuales en la localidad alicantina de Callosa d'en Sarrià un hombre relacionado con la agresión a una chica en Nochevieja figuran todas ellas Alicante Elena Escudero

Voz 6 01:38 son denuncias que se han materializado tras la investigación y en todas ellas aparece el mismo hombre de veintidós años es uno de los detenidos por el caso de Nochevieja en Callosa d'En Sarrià las mujeres tienen dieciocho veintidós diecisiete años de edad este último caso también habría ocurrido en Callosa a donde el detenido habría llevado a la chica engañada y allí trató de abusar de ella otra de las mujeres asegura que el detenido se presentó en su casa con un amigo y que sólo recuerda que perdió el conocimiento hasta el día siguiente cuando se despertó desnuda de cintura para abajo y con lesiones internas la tercera chica fue pareja del detenido

Voz 0825 02:14 ha relatado que fue obligada a tener relaciones sexuales

Voz 6 02:17 con él tras una violenta discusión las ONGs

Voz 0228 02:19 Human Rights Watch y Foro Penal han publicado un informe en el que detallan que las fuerzas de seguridad de Venezuela han torturado a decenas de militares y civiles con gol peso descargas eléctricas amplía Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:29 que no se trata de casos aislados sino de un patrón de abuso repetido desde al menos dos mil catorce en la decena de casos que detallan en el informe se relatan detenciones acompañadas de abusos verbales y físicos incluyendo palizas técnicas de interrogación que se consideran tortura y en general un tratamiento violento hacia estas personas algunos militares y otros civiles acusados de apoyar a militares en conspirar contra el Estado o simplemente familiares de los acusados como es el caso de un cirujano de cincuenta y tres años que según Human Rights Watch ha sido presionado para que revele el paradero de su mujer unas Argenta acusada de trabajar para socavar al Gobierno diez y tres

Voz 0228 03:02 tiempo para la información de su comunidad

Voz 2 03:07 cadena SER Madrid

Voz 0825 03:09 el delegado del Gobierno en Madrid quiere que la Policía Nacional no intervengan

Voz 1 03:14 los casos de desahucios a familias con problemas económicos así lo ha solicitado ya la justicia tras reunirse con representantes de la PAH Elena Jiménez

Voz 1514 03:22 Manuel Rodríguez Uribes se reunió el diecinueve de diciembre con un grupo de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Carlos Bercial es uno de los activistas

Voz 7 03:30 lo hemos dijo Si a mí un juez una jueza metí de intervenga la policía yo no me voy a poder negar pero lo que sí que voy a hacer va a ser dar instrucciones a mi policía llegan para que cuando tenga que actuar en desahucios eran los que se está vulnerando el derecho humano a una vivienda digna pues que vayan con un perfil bajo

Voz 1514 03:50 Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que el delegado ya ha pedido a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid que los desahucios de familias con dificultades económicas no sea la Policía Nacional quien intervenga sino la municipal porque no se considera un tema de seguridad sino un asunto social y que la Policía Nacional debería estar para delitos como los casos de Arco pisos Fall aún está previsto

Voz 1 04:10 desalojo de una mujer y de su hija de seis años en Vallecas el doctor Luis Montes será recordado este viernes en el callejero de Madrid con la colocación de una placa en una glorieta de Moncloa Virginia Sarmiento

Voz 1491 04:20 el pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó el homenaje el pasado mes de abril con los votos a favor de PSOE y ahora Madrid la abstención de Ciudadanos y la oposición del PP Montes que fue durante años coordinador de las urgencias del Severo Ochoa en Leganés fue llevado a los tribunales por la Comunidad de Madrid en dos mil cinco tras dos denuncias anónimas que le acusaban de cuatro

Voz 0825 04:38 cientas sedaciones terminales irregulares la justicia lo absolvió hasta su muerte hace nueve meses fue presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente tenemos cuatro grados ahora mismo en el centro de la capital de momento sin grandes cambios en el tiempo frío de madrugada máximas de hasta quince grados y mucho sol a partir de mañana más frío en toda la región

Voz 15 10:59 quería que colapsara

Voz 19 11:02 eh

Voz 8 11:05 si alguien decidiera

Voz 1995 11:07 desenchufar un planeta en el que todo está absolutamente todo está conectado a la red eléctrica no

Voz 14 11:16 me parece una película

Voz 20 11:17 ficción pero es es muy cercano Pepa hablado hace unos segundos del dispuso ayer de una de esas nuevas amenazas pero en el fondo

Voz 14 11:24 todo está en un equilibrio un

Voz 1995 11:26 eso más del gran la persona que está al mando de la seguridad del Departamento de Energía de Estados Unidos la encargada de que nadie de ese enchufe a la mayor potencia del planeta es mala es mala es una hacker llevan lo llaman el hacker de sombrero blanco enseguida nos va a espinacas tía protege los protege de esos piratas informáticos se llama soledad ante heladas soledad muy buenos días

Voz 21 11:53 hola buenos días a mí

Voz 1995 11:54 en primer lugar gracias por el madrugón estás en San Francisco donde es la una de la mañana verdad

Voz 21 12:00 sí Esther San Francisco es la hora de la mañana acabo de llegar de bueno Sáenz de osea temo de entre diez la vida hoy el madrugón pero encantada de estar hablando contigo

Voz 1995 12:13 bueno un placer soledad estudió informática en Málaga ahora es ingeniera experta en ciberseguridad en el Berkeley Lab el centro de investigación de la Universidad de California San Francisco del que han salido trece premios Nobel Imre eres Red soledad a la responsable de la seguridad del Departamento de Energía de Estados Unidos como es tu día a día

Voz 21 12:36 pues eh muy divertido muy sentida y bueno Girona dice que las responsables yo trabajo para nada

Voz 1995 12:49 hemos tenido problema ha desaparecido fíjate los hacker manera de que saque de está ahora con el teléfono de soledad por desgracia la vamos a reinventar llamada soledad en San Francisco forma parte de ese departamento subía que evita que hackers de todo el planeta que imagino a unos cuantos con malas intenciones desconecte no traten de desconectar la la energía en un mundo en el que los peligros por más que Donald Trump insista una y otra vez

Voz 14 13:18 no están muro forman parte de

Voz 1995 13:21 grupo de inmigrantes los que aquí también quieren expulsar recuerden más allá del muro los problemas están un poquito más allá hizo mucho más profundos y delicados hemos recuperado la conversación con Soledad buenos días de nuevos Vera estás ahí es con solera vamos a ir al grano porque la conexión no sé si Jaques por ahí que nos están escuchando cuál es tu trabajo realmente goles en qué consiste tu trabajo

Voz 21 13:45 pues mira a trasnacionales que se aquí que pertenece al Departamento de Energía que es como el Ministerio de la energía Si tiene como se lava las sedes nacionales pues son campos de investigación científica a lo largo del país donde se desarrolla la investigación científica de Estados Unidos en medio todos con uno que estoy en la ciudad de Berkeley están alejados por la Universidad de todos trabajo él en el equipo de ciberseguridad de estos laboratorios

Voz 1995 14:18 Soledad somos conscientes de los peligros que nos acechan

Voz 21 14:23 no no para nada para nada de él yo yo es que no no me gusta hablar de peligro en imponer a todos lo que la tecnología y las dos de da en con una connotación de lo que yo llamo la de la psicología del miedo no porque entonces claro parece que de asustando a la gente porque hay un desconocimiento de una ignorancia total a su vez normal no todo el mundo no puede saber de esto todo avanzado muy rápido pero es la tecnología ya avanzado rápidamente y ahí no

Voz 17 15:11 la seguridad no tanto no

Voz 21 15:15 no no no no no no nos hemos puesto al día sobre todo en temas de seguridad porque desde hace mucho tiempo se viene diciendo que prestar mucha atención a seguridad que muchos más recursos etc etcétera y bueno pues nos ha hecho caso en en su momento ni todavía en doce ya como que que era como que viene el lobo que venden lado pero ya estamos en en un estado de que es muy difícil actualizarse

Voz 1995 15:47 Mika es la primera mujer en ese Berkeley Lab que no salgan ese laboratorio además lucha pues que haya más mujeres en ciberseguridad tras el proyecto que al Sescam que en su día era la única en Málaga era la única que estaba estoy en informática el mundo que viene va a hacer que mi vitrocerámica esté conectada con el supermercado para saber cuándo hay que comprar café y que mi coche sabrá que hora tiene que empezar a calentarse porque conoce mejor que yo a mis hábitos en este mundo donde todo estará ultra conectado que estamos en buenas manos

Voz 21 16:21 pues él es que has en el mundo a Futur eso ya no ya tenemos la frigoríficos que compra que lo puedes mandar a media de bosque porque ha terminado o es de la SER está todo le en Internet de las cosas eso es el presente hay todavía mucho desconocimiento Hay también ir muy pocos recursos y en en él en lo que es asegurar todo este tipo de interna de las cosas que que no saltó de eso no tiene que ser responsabilidades en la persona que utiliza el coche utiliza en la en la nevera en este caso pues no tiene que ser responsable de que de ese dispositivo se aseguran las empresas que los fabrican estables no hay hay hay pues no hay bastante bastante hacer cursos puestos en que todo esto sea seguro

Voz 1995 17:25 bueno vamos a ver cómo cómo es finalmente se presente por más que nos cueste verlo porque tiene forma de futuro suele ante la da una de las mayores expertas en ciberseguridad del mundo te dejamos sala después ese viaje te dejamos descansar muchísimas gracias por atender nuestra llamada

Voz 21 17:40 muchas gracias también a un abrazo muy grande

Voz 1995 17:42 esos es verdad tiene razón toledano no son tanto peligros pero sí hay que estar al tanto ayer tuvimos en el Tour Sharon que todos los días levantar el sueco ya hace un resumen de noticias interesante pues ayer una de ellas

Voz 14 17:56 Nos llama especialmente la atención

Voz 1995 17:59 era una noticia recogida en un tabloide

Voz 14 18:02 periódico

Voz 1995 18:05 hola buenos días no se puede decir ahora ya cuesta diferenciar a los tabloides deba supuestamente es en efecto lo publicaba The Mirror decía que según la Oficina Nacional de Estadísticas británicas lo más probable es fallecer durante la segunda semana de enero más probable que ninguna otra semana la esta semana las a esta semana según esa oficina tienes muchas más probabilidades en titulares nada menos informaba que uno un británico muere cada cuarenta y cuatro segundos es más de ochenta personas a la hora no será un titular desde luego muy emotivo es muy difícil ver ese titular no hacer clic qué hicimos como Chuck hicimos click a seguir leyendo unos decían con tantas muertes muchas familias van a tener que rascarse el bolsillo para pagar los gastos funerarios en seres queridos fiscal tanta gente se muere pues es que es así no es la estadística habrá que estar preparado hay sigue creyendo en ticos tenía en Inglaterra aquí es un poco depende de la zona no pero el coste en Inglaterra de morirse ronda los las cuatro mil libras poquito más de cuatro mil euros lo que supone un gasto de cincuenta y ocho millones de libras sólo esta semana según esas estadísticas en este punto seguimos acompañando pues bueno con toda confianza claro no no tienes porque apenas seguida a seguir leyendo bien el reproche la mayor parte de la gente no ha previsto el gasto de su propio funeral y confía en que sean sus seres queridos quién se ocupen del coste esto es esto es universal se pasaba en la Terra o donde sea Tsjinvali en este punto ya empieza la cosa a llamar la atención porque la propia noticia te ofrecía un seguro funerario como el que del que nos habla una compañía que se llama Sanlu es decir titular llamativo basado en una estadística donde incluso llegaron a reprochar que los británicos no habían previsto una empresa momento parecía aún señor responsable de una gran compañía qué dándonos una solución no hicimos click en ese anunció pero el fondo no es una noticia eh en el fondo es publicidad encubierta esa también es una forma de marear de confundirnos nos vamos hasta Londres Begoña Arce muy bueno

Voz 14 20:17 días qué tal buenos días tú estás bien verdad estoy mirando a la calle y no veo no veo sembrada de muertos no vale

Voz 1995 20:27 según ese titular eh este esta semana

Voz 0273 20:30 es habitual The Beatles

Voz 1995 20:33 lo curioso es que atribuyen esas víctimas en parte todas esas muertes en parte al clima pero lo cierto es que está gripes enfermedades pero es cierto es que no está haciendo frío a cuatro grados

Voz 0273 20:46 lo que los mismos guiado es que hay en Madrid y en cielo más azul que incluso que otros días va este artículo del Mirror es una forma bastante burda como habéis explicado de publicidad encubierta o yo diría que se descubierta porque se les ve a de lejos eh bueno es habitual en noticias por ejemplo ahora también en enero sobre dietas eh habla mucho de comer sano hoy ejercicio y todo parece que va muy bien hasta que luego te recomiendan pues eso el libro o el plan de ejercicios de del último gurú este este es un sistema la verdad que casi me da un poco de grima Iker muy antiguo de es un juego de niños comparado con la gran manipulación que se puede hacer ahora gracias a Internet y a las redes sociales manipulación psicológica de cada individuo sabiendo lo que consume lo que le preocupa lo que le divierte todo eso se utiliza con fines comerciales o peor aún con fines políticos son ya técnicas muy sofisticadas de marketing que se apoyan en factores psicológicos en sus gustos en las fobias de cada cual y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que esos está está utilizando

Voz 1995 21:56 de hace pocos meses informábamos el escándalo de Cambridge analítica que reveló la relación entre la red social facebook un gigante de internet y la manipulación política deliberada y sistemática cómo operaba Cambridge analítica

Voz 0273 22:10 bueno Cambridge política lítica y tenía oficinas en Washington y Nueva York Londres en lo que hizo fue conseguir datos de cincuenta millones de usuarios de Facebook se los vendió un profesor aquí un británico Alex Cuba que era un científico de la Universidad de Cambridge que él había diseñado un test de personalidad bastante simple en el dos mil catorce pidió acceso a los usuarios de de para el uso de usuarios de Facebook hilo los datos de sus amigos bueno más tarde una de las personas que trabajaba para que en Pristina lítica confirmó que esos datos los utilizaron en la campaña presidencial de Donald Trump para elaborar perfiles psicológicos de los usuarios dirigirle es el tipo de mensajes de publicidad de noticias falsas que en algunos casos respondían a intereses deseos preferencias de ese individuo es decirle reafirmaba en lo que él ya pensaba en sus creencias alimentaban sus miedos sus preocupaciones y así se consiguió hacer una campaña que llegó a muchísimas más personas que hubiera llegado cualquier campaña adicional de política de las que se utilizaban hasta entonces los que en el futuro

Voz 1995 23:14 es es mucho más perverso de lo que a veces considerados no se trata tanto de información falsa manipulada es mucho más perverso mucho más complejo y el titular que les hemos contado de cómo contratar un seguro de decesos de toda la vida a algún titular en la prensa en la que se indica que este año y esta semana tienes muchas posibilidades de morir pues ya han visto ustedes la la correlación de lo de Cambridge analítica de aquella investigación que como como es decir de algún tipo de medidas el el Gobierno británico que está enfrascado en otro lío muy tremendo han tomado algún tipo de medidas para que ese tipo de cosas no vuelvan a ocurrir

Voz 0273 23:51 bueno es ese supo lo que había ocurrido gracias a investigaciones del The New York Times del dominical británico The Observer y se supo el uso indebido de los datos recordáis fue un gran escándalo Inc Facebook perdió en un veinticuatro horas un siete por ciento de de de su valor y su director más Suker eh prometió reforzar la seguridad de hecho compareció en el Congreso de Estados Unidos pero se negó a hacerlo ante la comisión parlamentaria de Londres que investigaba la posible manipulación del referéndum del Brexit por parte también de Can de Cambridge analítica de una empresa satélite bueno hay que decir que estas una investigación complicadísima pero que une la campaña de Live del millonario británico Aaron Vance del entonces líder del Yuki Nayef horas los conecta con el americano Stephen Banon que fue vicepresidente de Cambridge balística y que fue después asesor de Donald Trump todos ellos están conectados con un multimillonario americano Robert Mercer e el punto común de de ese grupo es la extrema derecha serán europeos ser nacionalistas tienen ramificaciones en el mundo entero en el caso del Reino Unido de del Brexit hay controversia sobre hasta dónde llegó la manipulación que fondos emplearon fueron fondos extranjeros algo que no está permitido por la ley hay una conexión con Rusia en la campaña también del Brexit ya digo que es muy complejo y todavía muy nebuloso Age determinar qué y sobre todo demostrar lo que parece que se sabe

Voz 1995 25:19 bueno pero es importante que que hablemos de esto es relevante nos cuesta comprender estas practicas pero debíamos hablar de ello porque unos nos cuesta entender el alcance al pensar que somos seres libres tomamos decisiones las que nos da la gana Begoña Arce corresponsal en Londres muchísimas gracias buenos días hablamos este asunto también por lo siguiente este fin de semana en el diario El País el autor de sapiens de Deus son fenómenos editoriales extraordinarios pues siempre publicado un artículo titulado los cerebros hackeadas votan en ese artículo afirmaba que si nos manipula muy fácilmente porque nuestro cerebro es un sistema operativo fácilmente hackeadas porque creemos que tomamos decisiones libremente pero finalmente esa de libre albedrío es un mito mito peligroso además vamos ahora con la profesora Helena Matute Elena muy buenos días

Voz 22 26:10 hola buenos días qué tal buenos días

Voz 1995 26:13 la somos libres el nadie tomar nuestras decisiones lo hacemos libremente

Voz 22 26:17 bueno ahí hay una discusión abierta sobre si existe o no vendría agraria ha dicho directamente que no existe yo creo que eso es un tema que que se está investigando que que hay un debate importante

Voz 1995 26:29 bueno Helena Matute que decir que es catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto es experta en sesgos SOC dos asociaciones mentales en ilusiones causales en Psicología de las nuevas tecnologías ya que en España para hablar de este asunto es Samos hablar con ese Lina Lina Matute de ese artículo una vez más la propia complejidad de la explicación dificulta mucho llegar a su comprensible no comprendemos de verdad Elena qué es lo que está ocurriendo

Voz 22 26:57 sí bueno yo creo que es que además en este artículo yo creo que está mezclando por lo menos por lo menos dos discusiones que que desde mi punto de vista son independientes una es la del libre albedrío y la otra es si somos influenciable y manipulable sí desde luego que si no están influyendo manipulando en las red en este momento muchísimo no cambiaría sí sí más que nunca Jordi yo se pararía las dos discusiones las dos son muy interesantes pero en el artículo todo mezclado la verdad están como muy exagerado todo pero pero sí que no se están manipulando

Voz 1995 27:33 hay mucho que hablar de eso sí vale hay mucho que vamos a hacer una pequeña pausa vamos a incorporar a nuestros escépticos en la conversación en unos segundos seguimos hablando con Helena Matute

Voz 1995 33:24 trece de de tres una hora menos en Canarias vamos a aprovechar que está estamos rodeados de alumnos de Comunicación se verán tenemos una última hora ver ustedes en primero de comunicación verdad tenemos una última hora que dice que la audiencia según el periódico de Cataluña la audiencia Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de Oriol Pujol elijo júnior los Pujol es que son muy jóvenes conocéis a Puyol verdad el de Star Wars vale interrumpidos estamos dando el futuro de los hackers seguimos hablando esto o interrumpidos hablamos de Oriol Pujol aquí hay mucho tenemos un disidente una mayoría clara hay mucha división vamos a seguir con el el pueblo ha hablado si alguno si alguno cree que hay que deberá parar me lo dice en fin estamos hablando con el la Matute catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto de una de las mayores expertas de nuestro país en el que nuestra así que se relaciona de forma la clave en la que lo hace con las redes sociales sigue esté ahí la doctora

Voz 22 34:30 sí sí estamos y bueno intentamos

Voz 1995 34:33 ver cómo es posible porque es verdad que no engañan mucho los hackers están esta mañana esta mañana es esto

Voz 1 34:41 por qué

Voz 1995 34:44 estábamos investido sigue ha que ahora sí sí

Voz 22 34:48 me ha parecido hay

Voz 1995 34:50 poco extraño bueno estamos preguntándoles esta mañana por qué es tan fácil manipular los porque en el fondo es muy fácil hacerlo una y otra vez

Voz 2 34:59 sí verdad que somos

Voz 22 35:03 claro a ver hay hay muchas cosas que también en este artícula de Alaris lo contaba como si fuera el último descubrimiento de hace tres días y además donde sólo incluye la biología además yo creo que en psicología llevamos no sé desde finales del siglo XIX dejando bien claro que que las personas y los demás animales funcionamos igual en esto somos perfectamente manipulables si se puede utilizar el condicionamiento sabemos que también tenemos una serie de sesgos cognitivos que por cierto están ahora muy de moda hay hay bueno nosotros hemos trabajado

Voz 38 35:38 pero en en en ver cómo se pueden

Voz 22 35:41 a reducir esos sesgos que son errores que cometemos todos en el razonamiento la atención el el pensamiento y muchos psicólogos hemos trabajado en reducir eso se os lo que pasa es que ahora hay empresas de Internet que es lo que hacen es trabajar bien explotarlos entonces a mí me parece terrible que hay hay sobre todo psicólogos informáticos viendo cómo pueden explotar nuestros sesgos para que reaccionemos por de manera airada o de manera emocional ante un titular no sean en Osaka ya sé que lo ha hecho en la publicidad toda la vida pero pero es que ahora tienen unas técnicas tremendas que antes no existían entonces sí que está viendo que la manipulación está aumentando muchísimo pero por esas técnicas que tienen ahora que están basadas en conocimientos de psicología que están estamos que sabemos cómo funcionan que no son ningún misterio de hace muchos años

Voz 1995 36:30 sí por eso llama la atención que nos sigan engañando y otras Luis vamos a incorporar a esta conversación a Luis Alfonso Gámez que están Bilbao lado de de Elena Alfonso muy buenos días muy buenos días desde Valencia a un colega paisana de los estudiantes quienes acompañan desde Valencia José Miguel Mulet profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia puré muy buenos días buenos días

Voz 38 36:54 me año doy clases en Gambia

Voz 1995 36:57 pues que habéis tenido buena suerte ya no está Mulet mejor imagine que acabarían en la SER bueno yo pienso que estoy libre al tomar mis decisiones Mulet realmente lo soy

Voz 38 37:11 a ver yo creo que en cierta parte sí otra cosa es que sobre todo con Internet y con las nuevas tecnologías yo creo que el mayor sesgo que edad es el sesgo de confirmación desde hace en Internet tiene una gran oferta y al final acabas leyendo

Voz 1 37:26 lo que quieres leer lo que te dice que tu

Voz 38 37:29 prejuicios eran ciertos es decir al final nos atomizado hemos mucho que es lo que pasa en las redes sociales en las redes sociales tú miras a la gente que si es en Twitter y mayoritariamente es gente que piensa como tú entonces al final yo creo que somos libres porque todos partimos de un sustrato lo que hacen las nuevas tecnologías es confirmar o radicalizar ese sustrato no sé si abres alguna tontería Helena tú

Voz 22 37:52 con por supuesto que no no lo único que yo diría es que no es que tengamos más sesgo de confirmación ahora sea yo creo que seguimos siendo humanos como lo hemos sido siempre el sesgo de confirmación y los otros sesgos los tenemos de nacimiento por lo que pasa lo que pasa es que Internet los explotan entonces por ejemplo no sé en las redes sociales porque ya te están manipulando unos algoritmos que te muestran solo o por lo menos de manera excesiva aquellos mensajes que ya saben que coinciden con tu forma de pensar incluso te cambian el orden a mí me gustaba en en Twitter por ejemplo antes toda la vida era un orden cronológico tuberías veías los mensajes que se habían publicado podías estar con unos de acuerdo con otros no ahora ya te van poniendo en primer lugar los que saben que te van a gustar los que vas a los que te van a llevar a donde ellos quieren yo estoy hablando de Twitter que es una de las que menos manipula porque creéis Book ni te cuento cómo manipula lo que te muestra de tus amigos océanos que tú tengas el sesgo de confirmación que por supuesto que lo tiene sino que Facebook te lo explota porque te muestra aquellos contenidos que son los que tú vas a pinchar los que te van a hacer pasar más tiempo en esa web punto no hay osea el único interés hoy en día es que pasen más tiempo en determinadas web

Voz 1995 39:10 pero Elena déjeme preguntarle a Luis Alfonso porque Luis otra trabaja en un periódico vi en muchas ocasiones tú mismo tendrás que reducir sintetizar información y en el camino te dejará eh gran parte de la información relevante simplemente tratando de que la gente lo entienda

Voz 1 39:28 claro y simplemente tratando de de meterlo en el en el espacio no eso es algo que nos pasa siempre los periodistas como tú bien sabes la radio es el tiempo en el en el papel es el espacio estamos acostumbrados a intentar sintetizar lo más posible luego ya depende de si tú lo que quieres es manipular no manipular eso te toda la vida ha existido periodistas o medios que han manipulado y que han presentado con modos por un caso extremo tenemos la Fox en Estados Unidos no no es lo mismo ver la Fox que ver otro canal de televisión estabais hablando de de Facebook y de todo esto habléis de las burbujas un problema que hay cuando yo le un periódico escucho una cadena Radio puedo saber de qué pie cojea o de qué pie cojea yo pena en el momento en estos momentos lo que hacen en en Internet es aislarte no dejarte ver las otras cabeceras de algún modo no Elena algo así no

Voz 22 40:21 claro es que la diferencia es enorme que yo veo es que el periódico cual por mucho que manipuló que no manipule lanza un mensaje un artículo entonces ese nos tiene que llegar a todos ya unos Taganana más a otros menos pero pero no te puede manipular individualmente en Internet te manipulan individualmente porque en cómo vas a reaccionar tú y cómo voy a reaccionar yo el fondo el mensaje que vemos cada uno nosotros es diferente no vemos la misma web

Voz 1995 40:46 en el fondo de Navidad vamos a poner un ejemplo seguro que muchos han visto una película se llamaba la vida de los otros en el que la que un agente de la Stasi ponía micros a una pareja de actores ocurría todo la República Democrática Alemana

Voz 2 40:58 el sistema que se todo su poder

Voz 39 41:07 sí se olvidó nuestros Fito de jueves sube

Voz 1995 41:10 seguro que han visto esa película es aterrador y bueno pues no es una ficción está basada en el ambiente ese sueño húmedo de Stalin en el fondo el régimen totalitario lo ejercen ahora de estas grandes compañías que están escuchando nuestras conversaciones a través del micrófono de nuestro teléfono es lo que antes era un régimen totalitario que ahora se llama una web de cómo es el pan de cada día en todos los países Elena

Voz 22 41:35 sí sí sí es que vamos yo creo que es así y al final se están haciendo con el poder del mundo cuatro empresas que son las que conocen es que nos conocen mejor que nuestra propia madre exigir muy grave es decir eso porque tú sabes cómo vas a reaccionar aunque o cuando te puede dar un mensaje cuando te puede dar una noticia como darte las pues es que ahora esta gente claro y cada vez más eh porque tengamos en cuenta que esto está empezando y los datos que están recopilando sobre todos nosotros la gente dice va yo no tengo nada que esconder pero es que no compañeros sea no no es tu correo electrónico es tu personalidad es ese

Voz 2 42:10 el grupo de edad debería las películas que ve es todo

Voz 1 42:15 las webs que visita sonó visita a la gente a la que sigue sonó todo eso lo cruza no es un poco lo que llaman ahora la el Big Data no estará todo esos datos a lo bestia que que para manejarlo necesitan grandes ordenadores que pueden decir cosas que ni nosotros sepamos de nosotros mismos de no

Voz 22 42:32 no es que nos conocen mejor que nosotros mismos Si no ahora mismo porque igual todavía no es perfecto este sistema ir de vez en cuando te llega publicidad que no tienen nada que ver contigo eh sino ahora mismo dentro de muy poco porque además esto va a una velocidad tremenda usar todavía hay errores que yo los veo a mi por ejemplo yo estoy criticando estas cosas en redes sociales y me llega mucha publicidad de Paul tus anuncios en Internet con nosotros

Voz 2 42:56 a mí me has puesto veo Elena no pero estoy pensando ponerlos de astrología sea todavía hay errores pero pero

Voz 22 43:05 son errores que están basados en esto que están limando cada vez hay menos errores claro

Voz 1995 43:11 sí es verdad que cualquiera que haya buscado un viaje ha ido a Vaquèira Beret y ha vuelto y todavía te sigue poniendo policía sobre aquellos tiempos llegará el día donde ya sepan que ha sido que has bueno que era Gustavo marineras ya ha nevado no que bueno pues llegará ese día estamos a las puertas hay una parte Mulet por último positiva de todo esto muy positiva y tiene que ver con la información el desarrollo e hoy estamos en el reverso pero hay una pared también positiva

Voz 38 43:37 a ver ahora tienes una oferta informativa e tienes acceso a un montón de contenidos que antes no tenía así Si hablamos de contenidos especializados como son la ciencia yo me acuerdo cuando empecé la tesis que si me interesaba un artículo tenían que esperar dos semanas ahora lo tenemos en fin hay que verla alguna parte positiva va ir lo más divertido de todo esto que si tú te coges novelas como o películas como Metrópolis mil novecientos ochenta y cuatro nos decían que nos iban a hacer todos de la misma religión de tal lo que nadie prevé ellos que al final no era cree en esto sino compra esto

Voz 1995 44:10 bueno es una nueva religión al fin y al cabo Elena Asins acaba el tiempo pero un verdadero placer Helena Matute catedrática de Psicología experimentar en Deusto muchísimas gracias eh autora de nuestra mente nos engaña que es un libro muy interesante

Voz 40 44:23 que redunda todo lo que estamos hablando y Mulet Gámez escépticos por antonomasia gracias a vosotros también gracias a cero euros

Voz 2 49:37 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:41 vamos a saludar a la persona que da forma a nuestro estilo de debido al menos trata de explicar cómo cómo es nuestra vida

Voz 46 49:48 pues eh

Voz 14 49:51 era muy buenos días buenos días feliz feliz año un año pero estoy yo tenemos el mismo empeño de entender y de conocer aquello

Voz 1995 49:58 los que se dedican a explicarnos el estilo de vida que llevamos porque lo hacemos nos gustan los guste sumamos lo no los humanos tenemos un estilo de vida propio vivimos en una sociedad más que cada vez se define más precisamente por esa estética exactamente

Voz 0825 50:18 el mundo en cambio el mundo en evolución pasan años y hundidas como es como si estuviéramos aquí unos plazos yo vi este número que os vamos a contar que es el número de enero de Vogue Vogue España acaba de cumplir hace unos meses treinta años que es una edad maravillosa sonada maravillosa y así lo explotó el número del aniversario que era una pero luego es una edad estupenda pero yo creo que hay alguien que se preguntó si luego que luego qué hacemos pues subdirectora Eugenia de la Torrente que hoy la tenemos aquí ha decidido que este número de enero sea su envío envió unas palabras de Suu cabecera que es que lo que dice que pongamos una mirada de orgulloso optimismo sobre nuestro talento poner en valor nombres que construirán el futuro de la cultura y la moda con un foco como siempre femenino osea Toni que este año según vemos el futuro será mujer o no será