Hoy por Hoy (09/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 3 00:10 buenos días Toni la Audiencia de Barcelona ordenado que Oriol Pujol ingrese en prisión para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel que le impuso por varios delitos entre ellos los de soborno y falsedad documental Barcelona Albert Prat la magistrada tumba así los argumentos de la defensa del hijo de la ex president que pedía sustituir la pena por multas o trabajos a la comunidad en su escrito la juez compra los argumentos de la fiscalía que a finales del año pasado pidió el ingreso inmediato como medida ejemplar en el auto insiste que Oriol Pujol se aprovechó de los privilegios del cargo en beneficio propio y añade que la trama de las ITV supuso un ataque importante en el Estado de Derecho por todo ello considera que no hay ningún elemento que le impida entrar en prisión recordemos sin embargo este ingreso no es inmediato porque ahora la defensa puede recurrir la decisión de la Audiencia de Barcelona varias organizaciones feministas Lena a partir de esta hora un manifiesto en distintas ciudades contra las exigencias de Vox en materia de violencia machista también mala dar detalles sobre una campaña de movilizaciones contra el partido de extrema derecha la presentación de Madrid está Mariola logrando buenos días

Voz 0259 01:11 buenos días más de un centenar de organizaciones de mujeres han sumado al manifiesto Ni un paso atrás que está a punto de presentarse más de veinte ciudades españolas la última adhesión hace unos minutos la de la Plataforma Universitaria de Estudios de Género aunque el PP diga que es inaceptable la preocupación es máxima entre las feministas después de conocerse el documento con las propuestas de Vox que el partido de Pablo Casado el de Abascal sigue negociando esta misma mañana para formar gobierno en Andalucía los nos alertan a toda la sociedad de que la ultraderecha de Vox es un peligro para la igualdad para los derechos de las mujeres para la lucha contra la violencia machista con sus exigencias de derogar la ley de violencia de género suprimir las subvenciones a casas de acogida o a programas de rehabilitación de víctimas o a sus postulados antiabortistas por todo es por todo ello insisten en que a partir de hoy el movimiento inicia una movilización sostenida en el tiempo

Voz 3 02:04 gracias Mariela la presidenta del Congreso acaba de exigir que no se haga un uso político de la violencia machista fija posición Ana Pastor en el mismo día a la misma hora en que el PP vuelve a negociar con Vox de cara a la investidura de Juanma Moreno como presidente

Voz 0140 02:16 de Andalucía primero de todo que todos los demócratas estamos con las mujeres que sufren violencia con las mujeres que son víctimas de la violencia estamos para protegerlas y sobre todo para que no se haga un uso político de las mujeres

Voz 3 02:33 si sumamos que la policía ha desarticulado una red dedicada a introducir inmigrantes empate Gay ocho detenidos tres de los cuales han ingresado en prisión preventiva los traficantes cobraban unos dos mil euros por persona y se les considera responsables de la llegada de quinientas personas desde el pasado mes de agosto y las costas de Mallorca Menorca Girona se encuentran ahora mismo en alerta naranja el segundo nivel más alto en previsión de fuerte viento y fenómenos costeros once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 0138 03:04 los taxistas de Madrid están llamados a esta hora una manifestación contra la proliferación de WC exigen que se cumpla el decreto que limita a un coche obedece por cada treinta taxis la protesta comienza frente a la Dirección General de Transportes de la Comunidad en la calle Orense de la capital ahí está Virginia Sarmiento Virginia buenos días

Voz 4 03:22 buenos días convocan las tres asociaciones mayoritarias del sector la Federación Profesional del Taxi la Asociación Gremial Auto así y la Asociación Madrileña de alta pie estilista que con con por cada treinta taxis que ahora no se cumple ni de lejos la movilización tienen lugar después de una reunión ayer con la Comunidad en la que acordaban crear un grupo de trabajo que se reunirá por primera vez el quince de enero estará compuesto por cuatro representantes de la Consejería de Transportes cuatro del taxi se tratarán asuntos como la pre contratación de servicios las aplicaciones tecnológicas o la reclama ambiciones es que estamos ahora esperando la salida hacia a la Consejería de transporte de esta movilización de vehículos de hachís al ritmo hasta de aquella canción que ya ha conocido un taxi

Voz 0138 04:04 también a esta hora activistas de la plataforma antidesahucios se concentrarán en Puente de Vallecas frente a la casa de la que hoy iban a ser desahuciadas una mujer y su hija de seis años tienen una deuda con el propietario porque dejó de pagar el alquiler tras quedarse en paro ella ha solicitado pagar lo que debe poco a poco pero no ha conseguido llegan a un acuerdo se llama Nancy tiene treinta y nueve años

Voz 5 04:25 Brandon Bass está dando cuenta de todo ella sabe que algo pasa estoy teniendo problemas problemas de atención en el cole porque claro yo estoy yo estoy desorientada asunto este que usted va a pasar mañana yo no sé que que va a apostar de mi amigo

Voz 0138 04:48 en el teatro Goya según ha sabido la SER en ese espacio el domingo el presidente del Partido Popular va anunciar los nombres de los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:21 yo creo que es una de las preguntas que más se hacen estos días con el pueblos están casa la Manu Carrasco buenos días muy buena a ver si has esta casa Tao hecha se están Isla Cristina que hay como se ve Banús que llena estadios da Bruce Springsteen no te rías que es verdad ahora hablamos eso pero cuando vuelves al pueblo cuando besa Cristina a tu casa a pasar las Navidades

Voz 1 05:49 a que depongan de comer hasta venga a tal aquí

Voz 1380 05:53 marcha como decimos allí cómo se vive y el éxito serio y empezar por curiosidad cada vez que paso por la casa de mi madre está allí varios día me tiene como cincuenta disco Falquel es firme

Voz 1 06:06 Honda década cada cada día o cada día que pasaba una una montaña dedico para calificada de todos los vecinos de toda la gente del barrio

Voz 1995 06:15 pero te va diciendo mira este es mi amiga

Voz 1380 06:18 totalmente hay que olvidar el nombre de esta que no sé qué tiene que venir mañana otra vez sea yo me hago allí la la firma improvisada dedico directamente

Voz 1995 06:26 hemos quedado en casa tu madre no hay alguna idea

Voz 1380 06:28 alguna vez me quedo alguna me quedo pero estoy ahí en el barrio vivo muy cerquita todo lo que ya le llevó a mi niña hay en mi niña disfruta mucho porque tengo una cosa pequeñita disfruta mucho de su sobrino aquí de mi sobrino en este caso oí la verdad que venimos con la con las pilas cargadas

Voz 1995 06:48 es una pregunta que tengo que hacerte yo como padre tú cantas igual desde que es padre vital el hace dos años más amena Finlandia en cambio brutal en tu vida tú cantas igual si cantas de la misma manera las canciones tienen para ti mismo sentido luego escucharemos una canción que has puesto en el último disco sobre la paternidad y todo eso pero tú eres la misma persona yo creo que no

Voz 1380 07:11 yo creo que hay un cambio importante en la vida de uno con la llegada de un hijo digamos como que vez en mucho más allá de mucho más allá te sensibilizar muchísimo más con con todo lo que pasa a tu alrededor ya no importa tanto tú es un tópico decirlo pero es cierto yo creo que la la la emoción a la hora de escribir también se se van ampliando oí que duda cabe que este disco tiene parte parte de eso independientemente de que haya escrito una canción hablando de mí ahí eso creo que todo el disco respira una una sensibilidad especial por eso mismo

Voz 1995 07:46 yo lo estaba en casa en el barrio ya te ha ido bien la vida tu pudiendo estar ahí volverte a Madrid el lío lo que te lo de junio que va a ser una locura no te haga nací yo me quedo aquí y un poquito de choco un hacer decida pues eso lo de comer

Voz 1 08:06 como todo el mundo comiendo en familia se engordar también está mejor que tú es nada no no no pero vengo

Voz 1380 08:13 no ya ayer fui a Ignacio que llegamos a Ignacio que no soy nada pero no sé

Voz 1 08:20 tanto vamos a durar hace una semana dos pero lo de comer allí es una es una locura es decir si si aquí con el lío que para que llenar el Wanda Metropolitano tiene otro lado porque uno viene social hacia Madrid y todo lo que la gran urbe Galatto

Voz 1380 08:38 toda la responsabilidad que tienen uno que que son muchas y ahí como que se para el tiempo como curiosidad yo allí no hablo de de mi profesión cosa nada pero cero te lo digo de verdad hombre no me pasa desapercibido porque la gente me para me saluda pero con mi amigo con mi gente y eso no hablo nada de mí de mis cosas habló de la de ello a lo de la pesca del sistema de fútbol hablo de de las cosas allí pero no hablo de mí pero si eso a mí me siguen mucho y me me ayuda mucho para luego venir coma como fuerza siga me iba a tocar el suelo de alguna manera porque seamos sinceros las cosas que que que ocurren o que me ocurre o me estaba ocurriendo últimamente fue son totalmente excepcionales son cosa que que no pasan todos los días

Voz 1995 09:20 Manuel Carrasco tienen un nuevo disco

Voz 2 09:24 que seguiría disparando enlazó ojo dictada que a medida a llena de Helder aguarda para lo hacemos odio seguro queda exagero todo despacio

Voz 1 09:47 ha sido el artista más vendido durante estas Navidades uno las vistas el año que estamos estrenando agotó en cuatro horas las veinticinco mil entradas para su concierto del Benito Villamarín son cuarenta y pico mil entradas visto mano la que empezamos el año con un reto va a ser el segundo artista lo ser Alejandro Sanz ser una persona en llenar el estadio Wanda Metropolitano en Madrid este gran coco preguntado estaba lleno lleno de poquita entra en junio algunas de inmensa Emma que ante la barbaridad todo lo que el más de cuarenta más de cincuenta

Voz 1380 10:30 es una locura es una locura bueno

Voz 1995 10:33 yo creo que eso cómo lo hace nada yo creo

Voz 1380 10:36 tengo que pensar y esa ciudad además tú bien sabes como una profesión tan complicada como ésta evidentemente esto no es flor de un día ni que viene de pocos años hacía gano sino que viene de muchos años de trabajo de intentar plasmar lo que verdaderamente la música y que la gente te crea pues lo más difícil que la gente te crea y acabe sintiéndose cómplice de lo que tú eres y eso está pasando finalmente aunque es una cosa totalmente excepcional pero está pasando te juro que intento verlo de de la manera más van Natura porque me ha costado tanto conseguirlo son dieciséis años de carrera que que intento ver que que todo que todo lo que he hecho cada paso que he dado ha servido para para llegar a COM al conseguir todo todo esto no es una cosa de un día para otro de una canción que esté pasando por aquí de una moda de del momento que que la gente le haya precio que yo tengo gracias o algo parecido no creo que no es así creo que finalmente la gente ha creído en lo que es lo que soy como artista y eso el premio lo tengo ahí porque eso va a ser una fiesta va a ser una locura va a ser más de cincuenta mil personas en en en el Wanda es un concierto que no se puede explicar ese concierto se vive se siente Ikeda ahí quedará ahí para toda la vida

Voz 1995 11:52 es que dice dice mano bien dice verdad son muchos años pienso yo un artista que el de control y nunca me ha gustado mucho el control se había un artista que decía siempre yo he sufrido mucho por mi música ahora les toca a ustedes

Voz 8 12:10 nada pero yo me pregunto cómo es y canta a tanta gente sea en lugar de cantar mira este estudio aquí hay unos cuarenta presos puesto

Voz 1995 12:19 a nosotros unos estudiantes de primero de comunicación ya les hemos dicho que lo deje pero no nos hace en que la cosa no va por ahí verdad ahí campero estaba

Voz 1380 12:30 siempre siempre esperanza a mí me decían eso de sida hace unos años me decía esto estaba complicadísimo esto no va dice puede finalmente se puede cuando se cree en algo y si se quiere con toda la pasión del mundo se puede ir ya que estamos hablando de una cosa que qué hace dos telediarios no me lo hubiera imaginado

Voz 1995 12:50 nada pero como se canta tanta gente

Voz 1380 12:52 en lugar de dos personas

Voz 1 12:55 ahí empezaba sabe cagado pero tampoco acabe tu con el mito ahora hay un herido diferente hay una sinceramente mira a veces a veces

Voz 1380 13:12 tiene incluso más miedo cuando cantas poquita gente esto todo dirá mucha gente que que se enfrenta al público cuando ves a la gente muy de cerquita también te da te da mucho miedo pero tengo que decir que a las tres canciones Sete Sete se olvida esa esa nervio ese miedo Kenneth serio que estén porque sino pasaría como que no le tienen un respeto no tiene por qué porque sabes que a la gente paga su entrada que tienes que hacer un buen yo que tienes que convencer a la gente iba dentro de todas a parafernalia tienes que disfrutar porque sino disfrutan la gente no disfruta pero finalmente hay algo que que sale qué es eso eso que sale cuando se deja llevar es algo que que pienso desde siempre que yo nací para esto yo no hay otra cosa no hay otra cosa que en el mundo que que a mí me haga ser tan valiente como él la música y la música lo que a mí me hace pensar yo encima del escenario no pienso encima del escenario lo vivo lo lo siento y lo y lo disfruto y eso es lo que lo que hace que que sea todo diferente y que y que fluya te igual que hayan diez mil cinco mil doscientas trescientas será igual es evidentemente es diferente no porque lo vive diferente en un teatro por ejemplo el silencio muy importante escuchas ese silencio de respeto es muy importante en las canciones más lenta quizá pero en en en un concierto tan grande disco es es una fiesta total no entonces eres uno más de la fiesta solo que lo veces del desde el otro lado y desde un punto más alto no es maravilloso un poquito y todo depende decido Estación de Hamburgo el difícil lo que estoy intentando pienso no te Lin Manuel no sabes galo no se sabe no se puede sí aquí muy complicado tiene que ser con sólo sólo pasa allí solo sólo lo que te pasa por la cabeza y lo que siente tu cuerpo y tu ser sólo pasa allí es difícil contarlos

Voz 1995 14:58 bueno la buena noticia del día es que Manuel Carrasco tiene un nuevo disco que se llama la Cruz del mapa hacemos una pequeña pausa y seguimos

Voz 2 17:24 eh que tú no puedes ya con la indecisión a crecer a los pies de la derrota vemos que huyen como idiota esconde de mí mismo me busca entrar los me encontraron mucho para ello

Voz 1995 17:48 una infancia en la que los niños saben muy de lejos como cosas que les pasan a otros pues Manuel Carrasco pensó que no podía pasará a treinta y ocho años tiene ahora dieciséis de carrera ocho discos e ocho discos ya publicados ni se dice pronto yen

Voz 2 18:06 estadios como una vela

Voz 1995 18:11 en cambio al discurso comunicación deprimido Ana vamos rodeados de chavales que sí es verdad que yo creo que sería esa parte la que tú haces antes del concierto de voy estoy una charla inspiración al motivador a deberías hablar porque esa gente Jürgen necesitamos en este país posibilistas gente que lo hace posible gente Guindos entusiasmo porque estamos hasta arriba de fenicios que fíjate en Andalucía acotes estamos hartos de cenizo necesitamos contarnos inspire como tú

Voz 1380 18:45 me alegro que sea así habló mucho de ellos en las canciones quizá para seguir auto convenciendo de que de que esto ha pasado y que y que puede seguir pasando además que sigue pasando no pero es verdad yo era súper y sigo siendo quizá

Voz 7 18:59 con poco

Voz 1380 19:02 demasiado exigente demasiado en negativo incluso para conmigo mismo por eso creo que el encanto tanto a lo positivo para para cambiarla pero realmente era un tío que no creía nada en mí que no quería nada a mí que no que no me tenían que decir como digo en la canción no me tienen que decir oye venga que tu puedes que tú que te hasta que visualice de alguna manera el que va a empezar a ganar pequeñas batallitas no hay que ganar la la más grande no sino ganar pequeñas batallitas empezar a autoconfianza en concreto una con cuando te daba cuenta mira yo puedo hacer esto momento concreto fue poco a poco a ver hay una voz excita de dentro que sí que sientes que dice hay hay algo amigo que no me está dejando dormir yo no puedo salir a la calle sino lo intento entonces yo tengo que intentarlo me di cuenta que intentándolo me sentía más vivo aunque perdiera me sentía más vivo me siento más fuerte me sentía más más valientes ha habido un condimento que también me me ayudó mucho que a llevarle la contraria a los que a los que Guery a los que de alguna manera pensaban poco como yo que decía de que tú no puedes eso no

Voz 1995 20:08 yo no puedo que te diga pues yo creo que también no puedes

Voz 1380 20:11 no puedes no es tu decía lo mismo le lleva la contraria este un poquito porque puede que que suene la flauta verdad es verdad y finalmente empecé empecé cuando me dicen oye que este año te quedan por cumplir joder esto va ampliando ampliando ampliando por eso mismo porque sigo creyendo en que en que finalmente eso colocó a lo que propone finalmente se puede conseguir el problema obra una avería

Voz 1995 20:37 en el que estamos octavo disco la Cruz del mapa ahora ya cuál es el reto está ya de cuando acabe el cuando llegue junio sea un éxito tremendo ese ese Wanda Metropolitano que también tiene que ser raro que la gente esté cantando coreando cosa que te han pasado porque además tus canciones son muy biográfica muy tuya ahí habrá cincuenta mil persona contando lo tuyo eso tiene que esperar a ver después de ese gran reto

Voz 1380 21:04 ya sabes que que los sueños digamos serán como renovando no hay algo sagrado que parte de uno mismo que son las canciones para empezar yo siento todo el rato que me quedan para hacer las mejores canciones no entonces yo no me voy a quedar en la complacencia es decir oye ya llenado este sitio hoy no no no pienso eso tengo migrado de responsabilidad va más allá que que eso que es la complacencia decir me he quedado a gusto con lo que he hecho la gente ha flipado no no no siento que que me quedan todavía por hacer las mejores canciones que tengo otro reto que es mejorar este disco que ya ha hecho y que la gente está disfrutando y que hay una cosa muy lo que es me dejó la vida en este disco durante un año que busca uno después de hecho tener un poco una buena respuesta del público y la estoy teniendo no pero pero luego hay mucho más episodio que vendrán y que todo parte de esa esa ese querer crecer como artista y como como persona también no y eso siempre se va a ir renovando no

Voz 1995 22:05 en cambio tu tu hija es todavía muy pequeña seguiremos esa canción favorita por cierto enseguida vamos a escuchar la canción que las dedican ese disco llegará un momento en el que no pasa tocas e incita a Paqui hace incumple vas a explicar lo tuyo si pues yo hago canciones eh es una guitarra me pongo delante de cincuenta mil decir tú cómo vas a explicar lo que haces

Voz 1 22:28 yo creo que lo dirá viendo poco a poco no

Voz 1380 22:30 ella me ven casa toca el piano tocó la guitarra se pone a tocar aunque muy pequeñita todavía le tiene un año y medio recién cumplidos yo creo que lo ir viendo me la llevaré de Iratxe este año verá los concierto entenderá poquito a poco todo lo que está pasando

Voz 1995 22:46 esa desde su su altura qué quiere esta gente de mi papá

Voz 1380 22:51 claro que queréis un autógrafo que ha acogido un trozo papel

Voz 1 22:55 lleva cera así un garabato ilusión

Voz 1380 22:58 a mi sobrino que son más un poquito más grande ideó esa esa reacción no que que incluso sobrepasa con sus amigos pequeñito no que que me ven y flipa no caro mi sobrino me ve así como su tío

Voz 1 23:13 pero yo creo que finalmente acaba la han entendido de una mañana

Voz 1380 23:17 al final es lo que vivimos no

Voz 1995 23:19 pero bueno la cruz del mapa eh contiene una disco contiene canciones que en el fondo son fotografías instantáneas de de de tu vida nuestra eh bueno vimos en en el mismo contexto escucha agradeció la cruz del mapa de algunos de los temas sobre los que yo estoy seguro que tus reflexiones muy a menudo por ejemplo suele tu propia identidad artística y cultural

Voz 1 23:52 es mía de frase habla sobre la pérdida

Voz 2 23:57 bueno

Voz 1 24:02 no has hablado tus amigos aquí por último sobre esa novedad reciente en tu vida

Voz 16 24:23 nuevo amor profundo rico puesta

Voz 14 24:35 la

Voz 1995 24:38 Alemanía lo música ya no solamente

Voz 14 24:40 el Real ya lo tengo ya sean no sólo te roban a la

Voz 1995 24:43 la novia sino que hace las canciones que tú patos hijo

Voz 1 24:47 de verdad que envidia mala eh una canción preciosa gratis

Voz 1380 24:58 mira tengo una canción que salió de una manera muy muy directo mira tú que él había escrito ya una canción antes de nacer en que se llama The desde aquí del otro lado

Voz 17 25:09 e inclusión de estas cosas

Voz 1380 25:11 que se han inscrito tantas canciones a los hijos y eso que como lo que hace una cacería pero no lo pensé no lo pensé son de esas canciones que salen que salen por eso mismo que sientes no cuando cuando te ocurre no esa mezcla de de miedo de alegría a pasar de todo esto que te ocurre con el mundo en el que vivimos este tan loco saber que tienes de ahí que depende de ti y que y que va que va a aprender todo lo que pueda

Voz 1 25:36 voy a hacer ahora de abogado y no es más cierto que ésta puede ser de verdad de verdad de verdad la primera canción de verdad de amor de verdad que has escrito seguramente la la de amor más puro seguro seguro

Voz 1380 25:50 dura toda la vida además imagino

Voz 1 25:53 cuando ella crezca

Voz 2 25:54 existo

Voz 1995 26:12 el cine que tengo de lágrima fácil

Voz 1380 26:15 sé

Voz 1995 26:17 el disco se llama la Cruz del mapa junto al chocar que el disco se llama la tuvo aunque todo va de cara todo te todo no siempre fue así pero todo te va bien segura consiguió conquistar llegar muy lejos y que a la buena gente como tú le vaya bien Manuel se caligrafía que bien como no sabemos muy bien hay muchos días y no sabemos cuando cuando llegamos aquí a la radio si quieres cuento yo de que íbamos a las y cuando viene gente como tú que viene con con un buen trabajo del que se siente orgulloso vas a estar en mayo has been va a presentar OPA como lo hace las cosas Tom que hay que presentarlas de esto esto esto ya lo llevo yo no te preocupes has de estar en Valladolid el cuatro de mayo nosotros vamos el viernes como teloneros ya de gran concierto de Manuel Carrasco el once y el doce vuelo modelo digo esto porque aunque parezca que va a ser en mayo y en junio para mitad de este judío ya no hay entradas en la Fiat el once y el doce en Huelva con decía giró la dieciocho en Cádiz el veinticuatro en el Palau Sant Jordi en Barcelona

Voz 1 27:19 no

Voz 1995 27:20 después en el mes de junio delante cincuenta más de cincuenta mil personas en el en el Wanda Metropolitano hay muchas más fechas en la página

Voz 1 27:27 el donde consultarlo a disfrutarlo iban a sentir pues la noción de treinta y ocho años ya iba a un joven me quedan Díaz Berbel XXXVII para XXXVIII el Noya atan joven Manuel Carra así me resisto a a seguir cumpliendo como él la cosa no hubiera jugado a los cuarenta ya me imagino empieza a visualizar el número para que no venga

Voz 1380 27:54 de sopetón

Voz 1995 27:55 pues toda la suerte del mundo Express a la que nosotros gracias por hacernos más felices emocionar y hacer que toda esa gente que se acerca tanto al disco o uno de sus conciertos vive un momento

Voz 1380 28:07 mágico el así lo haremos así lo vivo oí y así me voy a dejar la vida en los conciertos porque lo mira tú qué qué cosa pero es lo que me hace sentir más vivo y creo que finalmente la gente salen mucho más feliz un concierto sea el consenso que se pero creo que finalmente la música tiene un condimento increíble que que ayuda a que la gente esté comedores

Voz 1 28:29 bueno del euro te gusta hablar con gente de verdad Manuel suerte amigo

Voz 2 28:44 es imposible si estás los mano mientras refugio fiestas

Voz 19 29:37 la gente

Voz 1995 34:41 saludamos ya a María a Baltasar Garzón con quiénes todos los miércoles pasamos revista a la actualidad de los asuntos relacionados con con la justicia la saciedad nuestra vida

Voz 1 34:51 los hechos humanos asuntos declararon además yo me pregunto cómo tiene que ver si la Navidad en casa de los austeras por lo que parece segunda no María muy buenos días bienvenida semana fallando menos kilos otra persona bueno estoy Chaplin durante bastantes días unas

Voz 1995 35:14 semana que queda la Navidad votantes Iñigo que da los propósitos María

Voz 1 35:19 viento todavía no tiene

Voz 1995 35:21 propósitos

Voz 1 35:24 improvisa en el caso

Voz 1995 35:26 el atleta de élite Baltasar Garzón sigue propósitos estén

Voz 0269 35:30 los éxitos bastante importantes visto lo visto y visto lo que estamos viendo

Voz 1995 35:36 siempre estamos al año más pensemos que este es un año electoral donde por lo menos que sepamos por el momento a ver dos grandes citas electorales en Súper Domingo

Voz 0269 35:45 consecuencias electorales en Andalucía

Voz 1995 35:47 también te vamos a ver qué es lo que ocurre en Andalucía después de lo que presentaba ayer boxes diecinueve despropósitos en fin pero ante los numerosos retos y cambios sociales que dimos a diario hoy queremos plantear uno interesante las nuevas formas de familia y entre esas modalidades una que siguió introduciendo en el debate de nuestro día a día que es la gestación subrogada seguro que recuerdan la noticia lo votamos hace hace unos meses de unas durando de numerosas familias españolas atrapadas en en Kiev se lo contábamos así

Voz 1380 36:17 unas treinta familias españolas están bloqueadas

Voz 30 36:19 en Kiev porque no pueden obtener el pasaporte español para sus bebés nacidos por gestación subrogada semana conocíamos segundo bloqueo en el que se

Voz 1995 36:27 esta pareja se encuentran una vez más atrapadas en un limbo legal en la capital de Ucrania

Voz 1380 36:32 se sienten abandonados y atrapados en Kiev por las trabas de consulado para escribir a sus hijos

Voz 33 36:38 esto les Hormigos éxito que socialmente todavía

Voz 1995 36:40 no no ha alcanzado el interés que para muchos tiene que llamamos eh extracción subrogada forma parte de una nueva forma de de familia Baltasar pero María pero no no sé si es algo sobre lo que ya hemos hablado lo suficiente

Voz 34 36:55 desde luego no y sobre todo también porque lo llamamos gestación subrogada cuando debería ser un bien tener alquiler no al uso lo que siempre hemos conocido como ese hecho de eso vamos a hablar entre otras cosas de del uso del lenguaje de lo que realmente estamos viendo aquí es una nueva forma de familia yo creo que realmente es una violación de los derechos de la mujer de los niños entonces creo que puede haber muchas formas nuevas de familia pero desde luego tiene que haber límites en como las ejecuta mostró como yo

Voz 0269 37:26 vamos hasta entonces es un asunto ético jurídico

Voz 1995 37:28 Baltasar

Voz 0269 37:29 bueno yo creo de ambos ambos en el Código Penal español está muy claro en el artículo doscientos veintiuno que se delito él eliminar la identidad o atentar contra ese derecho fundamental de los de los menores de cualquier persona a su propia identidad si hacerlo con como dinero sin dinero como fuere no aparte es un negocio aparte hay una deficiente regulación internacional la Convención de los Derechos del Niño yo creo que es clara la Convención de Derechos Humanos en Europa también pero es verdad que no hay una regulación uniforme y que esto se produce porque hay países que sí permiten esa esa situación entonces yo distinguía dos momentos previo al nacimiento y el posterior el previo es donde entra todo aquello que que decía María donde eh la falta de ética el objeto ilícito la causa ilícita de supuesto contrato los intereses mercantiles de las organizaciones los interés es de los la paternidad maternidad de intención es decir eh eso tiene una respuesta jurídica y luego los derechos del nacido de la nacida que evidentemente son los que van a sufrir las consecuencias si ya ha habido algunos pronunciamientos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre todo en el caso francés e Easy hay ahora mismo planteada una una opinión consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que trata este tema y que creo que va a dar

Voz 1380 39:10 unas libros dentro de lo que sí

Voz 34 39:14 al cine y al cabo estamos de nuevo ante el que la sociedad van cambiando que estamos en un sistema que cambia que que como todo se pueden producir eh hay que adaptarse de alguna manera porque hay que poner límites también vamos todos

Voz 1995 39:28 en este tema complejo e con muchas aristas llamamos incorporará esta acusación a Nuria González que es abogada experta en Derechos Humanos autora del libro vientres de alquiler que a partir de mañana podrán encontrar en todas las librerías Nuria buenos días

Voz 33 39:42 buenos días en María es decir que no les

Voz 1995 39:44 los de gestación subrogada sino que hablemos de de alquiler que es el título de tu libro

Voz 33 39:47 efectivamente

Voz 1995 39:48 vale porque las palabras como decía el filósofo elegir una palabra es elegir un mundo

Voz 33 39:53 evidentemente es más todo el toda la industria de vientres de alquiler se basa precisamente en dulcificar los conceptos a través de palabras más aceptables para dar nuestra moral nuestra ética que esconden una realidad que es un negocio de tráfico de seres humanos los industria industria totalmente cómo es eso bueno pues es una industria en la que hay unos medios de producción que son las mujeres gestantes que estar en claramente en situación de siempre estar en situación de necesidad hay uno más intermediarios que son las agencias de vientres de alquiler que se ocupan de poner en contacto se ocupan de buscar esos medios de producción y luego buscar a los clientes y ponerlos en contacto y poder llevarse un dineral a los consumidores que son los padres contratantes de este tipo de servicios que al final tiene como único objetivo llevarte niño a casa que no es tuyo

Voz 1995 40:41 en ese dineral de que cifras hablamos siento ser mercantilista pero hay que alargar

Voz 33 40:46 cifras mira un paquete sin límite de intentos que es normalmente lo que te venden está ahora mismo más o menos de unos ochenta y seis mil euros en algunas agencias de las que yo personalmente he ido a preguntar

Voz 1995 40:57 Vera de que lo mismo con en ochenta y seis mil euros

Voz 33 41:00 ajá ojos sin límite de intentos claro es es el es el es el pack más caro porque claro estos son empresas en lo que se dedican es mayor beneficio menor gasto entonces dicen sin límite de intentos porque claro si tú pagas uno o dos pues a lo mejor en ese uno dos La la la madre que pare la madre gestante pues no no se queda embarazada o no es el producto de tu agrado o hay algún tipo de problema o no es niño o no es niña porque aquí estamos eligiendo todos no estamos eligiendo estamos teniendo un niño ya está queremos un niño con unas características determinadas que las agencias de vientre de alquiler se ocupan de de ofrecerte desde la elección es sexo al número de niños todo sea no es como es como elegir si ya lo dijo uno uno un colaborador de televisión bastante nefasto de Telecinco ya lo dijo que ellos como si hubiera comprado un coche de alta gama porque le había costado lo mismo pues es cierto cuesta como un coche además elige las las características de los niños como suponer una cosa

Voz 0269 41:55 ocurre es que se aprovecha las lagunas y las deficiencias de las legislaciones precisamente para que esas agencias y son los despachos bufetes de abogados se aprovechen y se nutrían de esos fondos cuando claramente insisto al menos las que operen desde España es ilícito porque lo prohíbe la ley

Voz 1995 42:21 Baltasar como jurista tienes que explicar eso porque cómo es posible

Voz 0269 42:24 sí en España eso no está permitido bueno es tan fácil como que en España por ejemplo salvando las distancias no hay pena de muerte y en Estados Unidos otros países hay pena de muerte es decir en Estados Unidos hay Estados que regulan y que permiten los denominados vientres de alquiler ir cuando no son gestantes las gestantes norteamericana los padres son extranjeros vienen a inscribir al hijo en el país no puede porque la legislación común España lo prohiben taza no respecto padre biológico pero siguen aspecto habló de la madre eh que en Francia llama la la maternidad legal es decir la que se presta a través de una persona que hacer una enorme hijo nazca como

Voz 34 43:13 no no yo quería darles la palabra Nuria porque él explican

Voz 1380 43:16 yo no digo que haya un apunta lo a lo que acaba

Voz 33 43:19 decir Baltasar que por supuesto sabe mucho más de derecho que yo donde pero pero una cosa hablarnos de padres biológicos la gente tiene entendido falsamente que en los temas de vientres de alquiler una de las uno de los padres contratantes siempre es el padre biológico no fan eso tú puedes tener un hijo entre comillas mediante un contrato de vientre de alquiler no tener ningún tipo de relación genética con ese con ese debe

Voz 1995 43:41 hombre a hacer antigás a desiste pasar por una mujer que solicitaba el servicio de monjas los los

Voz 1380 43:49 precios que perfil de de futuro presenta este

Voz 33 43:52 es el más difícil porque como había estudiado el tema previamente pues me busque el caso más difícil que es una mujer soltera bueno solteras sin pareja heterosexual sana en edad de París pues que simplemente no me apetecía valorarme hay fui a ver si daban opciones sea teniendo de aquí la única que la única cortapisa que hay en este negocio es lo que pueda

Voz 34 44:15 y luego lo que explica muy bien Nuria en el libro es cómo se hace todo este registro de los bebés en las oficinas consulares utilizando un vacío legal una ex que existen diferencias entre distintas legislaciones

Voz 1995 44:30 y qué es lo que le pasa a las parejas españolas que están en Ucrania que es lo que ocurre

Voz 1380 44:34 no pasa absolutamente nada porque es real

Voz 33 44:37 hasta que el problema es que ellos las parejas que acuden a este tipo de servicios lo que quieren es hacer desaparecer a la madre de los papeles porque Ucrania les da pasaporte ahora mismo porque los niños nació en Ucrania de madre ucraniana lo que pasa es que esta gente no quiere traer a los niños con pasaporte ucraniano porque entonces la madre figuraría a en España protegidos por la Ley de Adopción de sus padres contratantes obligatoriamente a los dieciocho años estarían protegidos por el derecho osea protegidos tendrían garantizado su derecho la identidad Baltasar si me equivoco me corriges no pero yo creo que esto es exactamente lo que pasa ellos pueden salir de Ucrania cuando quieran pero con pasaporte ucraniano que pasa que entonces la madre no desaparece que es lo que toda esta gente buscan que la madres aparezca como si no existiera como si fuera una máquina exclusivamente de París

Voz 0269 45:22 lo que ocurre es que eso es eso es así

Voz 30 45:24 en esos casos extremos lo que ocurre es que los casos que están planteados ahora mismo

Voz 0269 45:29 no a nivel judicial en Europa son aquellos en los que más paradigmático caso son de Francia en el que el padres biológico de la madre es de intención es decir no es la gestante ni siquiera son óvulos piense entonces ahí hay un problema es decir en Francia se le puede registrar como hijo del padre pero son dos gemelas pero no hijos de la madre ni siquiera como tal el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que los derechos del niño se tienen que proteger tiene que procesales cristiana y la Corte Suprema ha tenido que cambiar y ahora ha sometido a la Corte de derechos humanos otra vez una pregunta eh el problema es muy grave desde mi punto de vista atenta a los derechos de la mujer pero también a los derechos a la identidad por parte de los niños que están indefensos manos muchas veces de esas mafias que ésta no

Voz 1995 46:34 es un debate como éste sin duda complejo porque lo es y con muchas vertientes hemos querido ponernos en contacto con distintas asociaciones para conocer otros puntos de vista

Voz 35 46:43 puede estar bien informados así que no lo segundos vamos a escuchar

Voz 14 51:51 bueno hoy

Voz 7 51:53 en con Toni Garrido

Voz 1995 51:55 once y cincuenta y dos minutos una hora menos en Canarias seguimos charlando con María y con Baltasar Garzón y también con el día González abogada experta en Derechos Humanos autora de libro vientres de alquiler un tema con introvertido como es la gestación subrogada que Nuri insiste en que debemos llamarlo vientres de alquiler les comentamos hace unos minutos queremos sumar otras opiniones y es bueno escuchar otras fuentes debemos escuchado tantas veces puedes como la de González que de Lugo tiene cuarenta y ocho años y pertenece a la Asociación por la gestación subrogada en España Aurora muy buenos días encantado de saludarte entiendo que tú opiniones radicalmente distinta cuáles