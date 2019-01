Hoy por Hoy (09/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 medio día a las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:08 toda la información como siempre la mano de José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:11 hola qué tal buenos días el Partido Popular cree que será posible alcanzar un acuerdo con Vox para conseguir el gobierno de Andalucía acaba de terminar la segunda reunión en Madrid entre los secretarios generales de ambos partidos Teodoro García Egea y Javier Ortega Schmitt el PP ha puesto sobre la mesa un documento negociador para contraprogramar las diecinueve propuestas del grupo Butra derechistas calificadas desde la calle Génova como despropósito aunque habrá que saber si finalmente aceptan o asimila como propias algunas de ellas María Jesús Güemes

Voz 2 00:38 sí habrá que ver las buenas tardes los populares han estado dos horas reunidos con Vox a contrarreloj han presentado un documento alternativo con otras medidas se muestran optimistas ha salido diciendo que las negociaciones van bien Nos comentan que la formación de Abascal está retrocediendo sus planteamientos por eso esperan acuerdo para esta tarde y por supuesto su apoyo mañana a la investidura de Juan Manuel Moreno aún así hay que esperar a un poco para darlo todo por cerrado porque las conversaciones van a seguir en Sevilla esta tarde se trasladan allí es que el PP antes que nada antes de su pacto con Vox necesita contar con el visto bueno de ciudadano

Voz 1018 01:09 pues merece buen mes en varias ciudades de nuestro país están presentando las movilizaciones que van a poner en marcha medio centenar de colectivos feministas contra los planteamientos de Vox el acto central se desarrolla en Madrid bajo el lema Ni un paso atrás creen que suponen la vuelta al franquismo María dolorido

Voz 2 01:24 si las exigencias y propuestas de Vox nos harán retroceder hasta la dictadura franquista alertan las organizaciones feministas que él advierten al PP pero también a Ciudadanos de que con los derechos de las mujeres ni se negocia ni se mercadeo las asociaciones están presentando ese manifiesto atrás al que se han sumado más de un centenar de colectivos y anuncian que las primeras filiaciones eran lógicamente en Andalucía el día quince habrá concentración ante el Parlamento andaluz protestas en todas las provincias movilizaciones que se mantendrán de forma sostenida en este año electoral las feministas que están desmontando con datos oficiales lo que califican de mentiras y falacias de la ultraderecha afirman que negar la violencia de género negar la violencia machista es como negar el Holocausto judío

Voz 1018 02:10 esta reunida la Conferencia Sectorial de Educación con presencia de representantes de todas las comunidades algunos consejeros del PP ha mostrado muy críticos con la exigencia de Vox de centralizar la gestión autonómica de la enseñanza Adela Molina

Voz 0011 02:22 si los cinco consejeros de Educación del PP defienden la gestión de la que la gestión de la educación sea autonómica con visión de Estado especialmente claro en su respuesta a Vox el de Castilla y León Fernando Rey

Voz 3 02:32 así planteada ahí al por mayor es un disparate la experiencia autonómica demuestra que allí donde se gestiona bien la educación la autonomía sino una herramienta útil y haya habido innovación ha habido mejora etcétera no lo que sí que tiene que haber es diversidad territorial pero con elementos de homogeneización de Estados sentido de Estado

Voz 0011 02:51 los consejeros de todas las comunidades están reunidos a esta hora con la ministra Isabel Celaá que les presenta por primera vez su proyecto de ley para reformar la Lomce una propuesta que deroga algunos de los aspectos más polémicos de la ley Wert que en líneas generales respaldan todas las comunidades excepto las del PP que la consideran retos graba sin consenso

Voz 1018 03:09 hora doce y tres minutos en la Agencia Nacional en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato que se enfrenta a una posible nueva condena de entre cinco y doce años de cárcel ha dicho que fue Mariano Rajoy entonces presidente del Gobierno quien le echó del cargo para dar paso a una intervención política Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:25 el rato elude de nuevo cualquier responsabilidad en la gestión de Bankia dice que su cese no fue causado por su actuación sino por criterios absolutamente políticos por parte del presidente Rajoy en mayo de dos mil doce

Voz 4 03:37 el presidente del Gobierno no a mí personalmente a los dos señores no lo sé porque ya me había ido pero a mí me echó el presidente del Gobierno José

Voz 1995 03:45 absolutamente política también

Voz 1552 03:47 ha afirmado que cuando las siete cajas de Bankia perdieron realmente dinero fue por la decisión política de aquel mes de mayo además Rato ha repartido la responsabilidad por la salida a Bolsa en la ministra de Economía de Zapatero Elena Salgado dice que ella se mostró a favor

Voz 1018 04:01 la dirección de Podemos negó haber ofrecido al portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso Gabriel Rufián la cabeza de Josep Borrell como ministro de Exteriores a cambio de su apoyo a los Presupuestos del Estado tal y como asegura este dirigente republicano en una entrevista con el diario punto Es aquí en la Ser hemos ha recabado las opiniones del Gobierno central de la Generalitat a través de los testimonios de la ministra de Industria Reyes Maroto hice la consejera de justicia Ester Capella con este resultado

Voz 5 04:24 que negociar los presupuestos y los apoyos

Voz 6 04:26 el Gobierno y el grupo parlamentario socialista como lo dice Podemos pues que lo explique porque mutuo habría o explique entrevista Hay

Voz 7 04:35 Gabriel lo explica en la entrevista cierto en Madrid habitualmente en los pasillos hay quién se erige

Voz 2 04:41 supuesto emisario de algo que alguien ha dicho

Voz 7 04:43 que haga llegar a determinados grupos parlamentarios

Voz 0325 04:46 los determinante Brooks parlamentarios vamos a Barcelona

Voz 1018 04:48 porque el president Torra acaba de subrayar que se mantienen en el rechazo al apoyo a la tramitación de los Presupuestos Pablo Tallón

Voz 1673 04:55 si el presidente corrige a la portavoz del Govern ayer aseguró que todavía tenía que debatir con Esquerra y el PP Cat que hacía con la tramitación de los Presupuestos hoy el president dice que si no hay gestos de Pedro Sánchez para resolver la crisis territorial no podrán ni siquiera tramitar los Navas

Voz 8 05:10 movido seguimos teniendo presos políticos seguimos teniendo exiliados sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña no ha habido ni un avance por lo tanto nosotros seguimos en el no a los presupuestos y en el no a la tramitación de los presupuestos

Voz 1673 05:24 Torra también admite que existe la posibilidad de que el Sartori abandone el guber para incorporarse a la candidatura del espacio del PDK ti de Puigdemont al Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1018 05:32 lo haría con Carlos Cala Isabel ventana La Audiencia de Barcelona

Voz 0325 05:34 en el ingreso en prisión de Oriol Pujol condenado dos años y medio de reclusión por el caso de las ITV la resolución se puede recurrir lo que dejaría en suspenso su entrada en la cárcel

Voz 0824 05:42 la Guardia Civil confirmó otras tres denuncias por violación tras el caso de la manada de Callosa d'en Sarriá en Alicante en todas las denuncias aparece el joven de veintidós años uno de los detenidos por la agresión de la pasada Nochevieja

Voz 0325 05:52 Villarejo amenaza al presidente del Gobierno Pedro Sánchez con revelar en su defensa información sobre el CNI y la justicia lo hace en una carta abierta difundida por el propio comisario investigado por organización criminal extorsión blanqueo y cohecho

Voz 0824 06:04 Brian entre los tripulantes de cabina han llegado un acuerdo que suspende las huelgas convocadas para mañana y el domingo el texto que recoge el inicio de la negociación para un convenio colectivo debe ser ratificado ahora en las asambleas de

Voz 9 06:14 ha bajado Stoner y esto es algo de lo que tenemos por ahora muchas gracias rebotes pasados gracias hasta luego

Voz 1 06:21 hoy por hoy hora doce en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:31 Antoni Garrido escuchen pongan un poco de atención escuchen la siguiente frase alguien en este país en España tiene alguna duda sobre lo que significa lo que acaba de escuchar a alguien en España puede necesitar traducción con lo de ese va hojear tu mamá pues sé que los responsables de Netflix han pensado que sí que podría haber algún ciudadano que fuera al cine o se pusiera la película en en casa concretamente Roma el gran fenómeno cinematográfico del año de Alfonso Cuarón y necesitará unos subtítulos que le aclararan eso o la siguiente frase orilla qué quiere decir no os acerquéis al borde o que quiere un coche más chico que en español peninsular se dice quiero un coche más pequeño parece una broma pero está pasando en las salas de cine de este país Roma de Cuarón una película en español se subtitula al español de España es un caso verdaderamente llamativo Nos están pastorear es decir no vamos a explicarte por si acaso no sabes que en O'Hare ese es enfadarse en España es llamativo digo porque el propio director Alfonso Cuarón ha mostrado su indignación diciendo que merece parroquial ignorante y ofensivo para los propios españoles y la verdad es que eran fin ostentan un poco como idiotas la realidad es que los subtítulos como les decía pastorear a los espectadores en todos los idiomas en este viene Flix que triunfó en los blogs el método Kaminsky Michael Dallas por ejemplo o Douglas este lunes el Doblas Douglas Michael Douglas se pide este combinando ante y el fondo Rocks Dr Pepper esos cómo estás eso pero no es el título de la serie los títulos Jack Daniels con hielo y una Coca Cola light pero no es lo mismo el no torpe que esos mejunje asqueroso está claro pero la duda pero no es Coca Cola acaso asumen que no sabemos lo que es una cosa y lo que es la otra bueno el caso de Roma concretamente lo cuenta hoy el diario El País que recoge además el testimonio de uno de los espectadores sometidos a subtítulos ridículo el escritor Jordi Soler que sector catalán nacido en Veracruz México autor de Los rojos de ultramar o de usos rudimentarios de la selva lloren y buenos días

Voz 5 09:02 buenos días Kronen cuando entras te pones en encina

Voz 1995 09:04 ver Roma tú esperabas que estuviera subtitulada

Voz 5 09:09 bueno no en primer lugar no porque ejemplo en México o en cualquier país latinoamericano no se les ocurre su titular Almodóvar no además que es una película pero es una película con ha con textos con diálogos nada complicados es una adicción bastante plana meses el Ministerio que si había que lo que su titular y la verdad es que me sorprendió no solamente el subtítulo sino la colonización que sea el subtítulo estos ejemplos que ponía esto ahora cuando dicen la chica dice son su titulan sois cuando la chica dice ustedes se subtitula vosotros es decir a mí me recoge me recordó el caso de los del doblaje en el franquismo en donde claro en España se pasaban y sólo westerns o muchos westerns porque eran políticamente inocuos y encima el régimen doblada a las las películas de acuerdo a la ideología del régimen John buen dice cosas en la película en los westerns doblados al al español que no dice en inglés

Voz 1995 10:21 yo creo que los más extremos que ponen siempre al de Mogán donde eh no eran amantes sino hermanos cambiaban la trama de la película con el doblaje para no para ofender a nadie

Voz 5 10:33 ahí está que todo esto como como bien dice Cuarón ofende en primer lugar es una masa de día para el espectador español como si el espectador español que habla español no emprendiera los otros españoles es hablan en el mundo hispano no que por otra parte son mayoría

Voz 1995 10:54 aparte Jordi también le le le quita parte de lo bonito de la película precisamente es descubrir conocer los acentos reales es decir hemos estado mucho tiempo batallando con que los actores hablaran en su lenguaje original porque ahora no es pastorear

Voz 5 11:09 sí por supuesto lo lo lamentable es que seca siendo el recorrido al contrario al revés debería ser debería haber porque se entiendan todos los españoles que se dan en todos los países dentro de todo el mundo hispano esta iniciativa le constreñir el español peninsular con unos subtítulos para que la gente que los ve en España entiende al español como Celia como si Rosell parece que recorrió el el el camino en sentido contrario vamos a acabar como como los brasileños y los portugueses que que editan libros en portugués libros en brasileño esto por cierto en el modo en español la literatura Un paso adelante que que el cine si tomamos estamos esperando porque en España en España se publican los libros de los escritores empezando por mí es que seguimos en un español latinoamericano se publican tal cual

Voz 1995 12:09 a nadie se le ocurrió que nadie se lo creía pero hemos buscado más ejemplos a la película hay algunos muy llamativos prohibió tengo que ir achacar por tengo que ir a mirar está bien sabe está tranquila hemos se nota por ejemplo esta frase Badosa que hay que tonta eres esta otra ese trance como No le digas eso no tenemos ven todos los pretérito perfecto simple están típicos el español de México como este en el subtítulo pone quién ha llegado presidente de forma parte de la riqueza cultural de las diferencias de estoy matan no estoy tan Tampico donde por ejemplo se transforman en el típicamente peninsular pretérito perfecto compuesto el cine llegado hasta incluso en la forma de refieres una infusión él te cito de manzanilla es una manzanilla pues esto también está traducido

Voz 5 13:05 claro bueno ahí hay un ejemplo Toni que es estos presupuestos escapa al espectador español pero pero eso desean se acentúe el ridículo hay unos unos pastelitos de bollería industrial ha de chocolate y fresa ese llaman Yan Yan sitos y aquí ahora que niño pide unos gran sitos en la chica traducen por Jayne sitos que son una especie de checos salados decir esto es esto se parece al doctor de Michael Douglas que decías

Voz 1995 13:38 aquí todo es bueno ya sabes que en España el kart Kurt in darlas Douglas para distinguida entre padre e hijo ese que sino no sabemos bien pero bueno forma parte incluso de la locura de del idioma al que nos gusta su origen de la fórmula que siempre pretéritos sin cambiar absolutamente nada no me gusta cómo es Jordi gran artículo gracias por haber son sus ojos en una idea compartida por mucha gente no gusta al español cómo es y cómo se habla en Méjico como se habla en España acosaban Colombia o Valladolid deseable Nos gusta que sea como es realmente que nadie unos pastores Jordi muchísimas gracias

Voz 5 14:15 al entrar en un abrazo

Voz 1995 14:20 cadenas

Voz 11 14:22 ahora me es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre Línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once con

Voz 12 14:35 en diciembre el viene directa punto com ir de cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 13 14:47 sí

Voz 14 14:54 simbólica con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós

Voz 1 15:02 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 15 15:10 saber lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte espacio sólo tienes que sintonizar SER Deportivos qué tal muy buenas Darrell nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 1 15:23 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Folgado Campelo de las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente de buscamos la respuestas Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucha es una batalla si se refleja dónde está el problema debatimos si me interesa al testimonios el valor de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez nos reímos

Voz 16 16:00 la jueza muchísima cuando Francina vamos a escuchar los pitos horario así liso momentos radiofónico mágico Carlas Fran

Voz 17 16:15 y a usted porque le gusta la Cadena SER porque me me me da todo el placer que necesito que hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer y hasta Cuba

Voz 18 16:28 el y su marido que lo lleva mal y no en la Cadena Ser Nobel tanto luego al al oyente por favor

Voz 1 16:39 apenas dos días hay que

Voz 17 16:43 para mí una hora de escuchar la Cadena SER equivale a gente voy

Voz 19 16:57 ya están aquí los cien días de Mora de General Óptica con más de cincuenta mil gafas de marca común cincuenta por ciento de descuento Vela ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada

Voz 1995 17:12 estuve yo lo llamo futuro yo no llamo yo lo llamo esperanza yo lo llamo excelencia todo esto

Voz 1 17:19 nosotros los llamamos invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación es La Caixa

Voz 14 17:32 se nota su va Sivall dentista sanitaria me lo sabes Sin tengo seguro pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales descritas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que natal caros se nota cuando llevas una sonrisa Sanidad como yo Titi podemos únicas dentales de Sanitas para primera consulta gratis y empieza datos sonrisa

Voz 1 17:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:00 ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja día no es paradójico que la época de más recortes el Gobierno del PP dice casi seis millones de euros a la Fundación de José María Aznar para que esta suite hiciera estudios donde se pedían más recortes y que entre las diecinueve exigencias de Vox para apoyar al PP es de la petición de cambiar la fecha de Andalucía es como exigir que a partir de ahora la feria abril sea en agosto tras conocer que la Familia Real se comió el roscón en casa del padre de la Reina Letizia sabemos y hubo mucha tensión por ver quién se quedaba a la Corona y hoy con la vuelta de la Copa volverá a la resaca Alvar el titular diecinueve puntos de Vox no hubiera sido más creíble cambiando lo por diecinueve cintas de Vox una noticia preocupante de acabar con los informativos de una televisión que tiene obligación que tiene la obligación de informarnos será una nueva tendencia simplificada en una cuenta atrás cuatro tres dos uno ánimo a los compañeros y compañeras de cuatro nosotros nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy sigan disfrutando de la mejor programación ahora se quedan con los compañeros de la cadena

Voz 9 19:19 ser que están más cerca de ustedes es decir con los mejores